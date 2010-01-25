Блогодар
О «не дарах» и кнопке, делающей их таковыми.
Навеяно криками «кто удалил мой дар?!», «за что заминусили сахарок?» и прочих, написанных в блогодаре, вопросах и ответах и призвать общественность
ИТАК, СНАЧАЛА О КНОПКЕ:
Идем и читаем описание. Не все понятно? Возвращаемся сюда и читаем нижеследующее пояснение, по пунктам:
ТЕПЕРЬ О САМИХ «НЕДАРАХ»:
Читаем что не следует дарить на ДД. Потом читаем пояснения.
Как правило, минусят дары по нескольким основным причинам:
ТУТ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ:
Первое, что видит новичок, зарегистрировавшись, и создав профиль — основная лента даров. И первое впечатление у него возникает такое: «Ага, всякая фигня, наверно можно тоже насыпать такой же в ленту — вдруг пожелают?». И сайт становится похож на помойку. Поэтому, если перед выкладыванием на сайт дара возникает сомнение «в мусор или на сайт?» — ответ однозначен — в мусор!.
А в случае всякой мелочевки — не надо ее по одной выкладывать! Заминусуют, к гадалке не ходи. Лучше немного подождать и выложить сразу кучкой — шансы на то, что 10 человек нажмут заветную кнопку существенно снизятся. Я понимаю, что желание дарить — сильная вещь, утерпеть сложно, но постарайтесь!=))
Про коллекционеров сахарков, календариков, зажигалок, спичек, чая, билетиков, бутылочек, баночек, коробочек и прочего… Опять же, выкладываем сразу и много. Одним даром. И не расстраиваемся, если посчитали «не даром» — тот, кто коллекционирует, будет искать. Если будет искать — то найдет! А вообще многие коллекционеры тут уже друг друга знают — так не надо проводить дар через ленту. Просто договоритесь в личных разговорах. Кстати, во многих городах есть общегородские разговоры, в которых такие вещи дарятся «на ура», сразу находя желающего, и не забивая ленту. Тем более, что сейчас уже есть возможность показывать дары только заинтересованным в них: darudar.org/blogodar/post/4279.
Вроде все. Напоследок 2 правила:
И еще одно важное дополнение: Если Ваш дар был засчитан «не даром», не стоит требовать отчета от службы поддержки и писать им гневные письма, требуя восстановить дар! На сайте действует принцип самоорганизации, техподдержка и администрация не отвечают за Ваши дары! И не должны тратить время на разбирательства с «пострадавшими». Апелляция к разработчикам возможна, но не надо ей злоупотреблять=)
Небольшой апдейт:
Причины, по которым дар был засчитан «недаром» можно узнать, нажав на кнопку, помеченную красной стрелкой на рисунке ниже:
Давайте вместе сделаем сайт красивым!
ИТАК, СНАЧАЛА О КНОПКЕ:
Идем и читаем описание. Не все понятно? Возвращаемся сюда и читаем нижеследующее пояснение, по пунктам:
- Кнопка «это — не дар» не удаляет дары!. Совсем не удаляет. Они просто исчезают из общей ленты, но остаются видны в дарах сообщника и в группах.
- Все дары, засчитанные «недарами» можно пожелать, пообещать, подарить, к ним можно написать благодарность!
- Смотрители и разработчики не могут ничего засчитать «не даром» или «удалить», с помощью своих инструментов. Только, наравне с остальными сообщниками, нажать кнопку. И голос будет самый обычный, не «крутой».
- Чтобы дар ушел в «недары» нужно 10 человек, нажавших кнопку. Ни больше, ни меньше. Так что нет смысла ругать какого-то абстрактного «урода, заминусившего мою коробочку».
ТЕПЕРЬ О САМИХ «НЕДАРАХ»:
Читаем что не следует дарить на ДД. Потом читаем пояснения.
Как правило, минусят дары по нескольким основным причинам:
- Просрочка. По причине простой опасности для жизни\здоровья. Тут же можно вспомнить б\у косметику и прочие негигиеничные вещи. Вы же не будете дарить\желать б\у зубную щетку? А чем лучше б\у помада\блеск?!
- Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки)
- Дар являющийся скорее просьбой о помощи («помогите пристроить кошечку\собачку\крыску»)
- Фотошоп. Это отдельная тема: Никто не признает «не даром» действительно профессиональную обработку фото. Если выложить дар с действительно хорошими примерами работ, требующих хороших знаний программы и навыков работы с ней — это будет отличный дар! А вот «нарисую рамочку», «разукрашу», стандартные фильтры и замазка — это любой школьник может. Если не может. то погуглит, почитает простой мануал (или даже справку программы) — и сможет!
- Откровенное буэ. И всякие дешевые мелочи, выложенные по одной.
ТУТ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ:
Первое, что видит новичок, зарегистрировавшись, и создав профиль — основная лента даров. И первое впечатление у него возникает такое: «Ага, всякая фигня, наверно можно тоже насыпать такой же в ленту — вдруг пожелают?». И сайт становится похож на помойку. Поэтому, если перед выкладыванием на сайт дара возникает сомнение «в мусор или на сайт?» — ответ однозначен — в мусор!.
А в случае всякой мелочевки — не надо ее по одной выкладывать! Заминусуют, к гадалке не ходи. Лучше немного подождать и выложить сразу кучкой — шансы на то, что 10 человек нажмут заветную кнопку существенно снизятся. Я понимаю, что желание дарить — сильная вещь, утерпеть сложно, но постарайтесь!=))
Про коллекционеров сахарков, календариков, зажигалок, спичек, чая, билетиков, бутылочек, баночек, коробочек и прочего… Опять же, выкладываем сразу и много. Одним даром. И не расстраиваемся, если посчитали «не даром» — тот, кто коллекционирует, будет искать. Если будет искать — то найдет! А вообще многие коллекционеры тут уже друг друга знают — так не надо проводить дар через ленту. Просто договоритесь в личных разговорах. Кстати, во многих городах есть общегородские разговоры, в которых такие вещи дарятся «на ура», сразу находя желающего, и не забивая ленту. Тем более, что сейчас уже есть возможность показывать дары только заинтересованным в них: darudar.org/blogodar/post/4279.
Вроде все. Напоследок 2 правила:
- Наличие желающих не делает
буэ«не дар» даром!
- Фраза «на хэндмейд» не является оправданием дарения
буэ!
И еще одно важное дополнение: Если Ваш дар был засчитан «не даром», не стоит требовать отчета от службы поддержки и писать им гневные письма, требуя восстановить дар! На сайте действует принцип самоорганизации, техподдержка и администрация не отвечают за Ваши дары! И не должны тратить время на разбирательства с «пострадавшими». Апелляция к разработчикам возможна, но не надо ей злоупотреблять=)
Небольшой апдейт:
Причины, по которым дар был засчитан «недаром» можно узнать, нажав на кнопку, помеченную красной стрелкой на рисунке ниже:
Давайте вместе сделаем сайт красивым!
- Дата публикации: 25 jan 2010, 15:33
-
- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: буэ!, не дар, кнопка
Фраза «на дачу или в деревню» не является оправданием дарения хлама.
Спасибо за публикацию)
пропили потерялине имеете чувства юмора.)
Это слово не вводит меня в ступор) И я умею читать.
Astronaft, неужели это ваш навоз? Не надо тут свой предлагать :)))
смкосмонавты.
Еще добавлю про фразу: «Мне так удобно». Мы же в сообществе! Надо соблюдать правила, ведь «чисто не там, где убирают, а там где не мусорят».
Выставила вот такой дар http://darudar.org/gift/1147960/ сказали что это не дар, и тупо поставили причину «другое» это что просто не нашли причину заминусить и все?
Дело в не счетчике моем, просто ведь если убрали из ленты то никто не увидит тогда в чем смысл мне это предлагать?
Я сделала этот дар по подобию
http://darudar.org/gift/837754/
http://darudar.org/gift/1075066/
http://darudar.org/gift/203971/
Прочла все публикации какие нашла про не дар… и так и не поняла почему? Что я нарушила?
А может кнопочку «недар» как-то по другому назвать, она и восприниматься будет положительно, а «не в штыки»? Да и не справедливо звать не даром, то что желается, дарится и за что получаются благодарности. А то, вот, мы говорим «курица — не птица, а Украина — не заграница», но курица от этого парнокопытным не становится, а так и остаётся птицей, а Украина, бах, и вдруг стала заграницей, да ещё какой заграницей.
А приказной это когда — «ну ка хватит минусовать мой дар
этот великолепный спичечный коробок, почти неюзаный». Спасибо за публикацию ещё раз.
А может кнопочку «недар» как-то по другому назвать, она и восприниматься будет положительно, а «не в штыки»? Да и не справедливо звать не даром, то что желается, дарится и за что получаются благодарности. А то, вот, мы говорим «курица — не птица, а Украина — не заграница», но курица от этого парнокопытным не становится, а так и остаётся птицей, а Украина, бах, и вдруг стала заграницей, да ещё какой заграницей
___________
А что по-вашему, нужна кнопка «БУЭ!»? так что ли?
Может лучше было бы «нравится» ,«не нравится» или оценивать дары по пятибалльной шкале, а еще лучше сделать наоборот — засчитывать «супердар»(классный дар по мнению 10 человек).
Поддерживаю!
Десятибальная шкала!
От "-5" до "+5".
Для передвижения на каждый бал нужны голоса, скажем, 3-5 человек…
И чтобы не поощрять пакостничество из под тишка, нужно фиксировать авторство по каждому голосованию «за» и «против»по дарам, отзывам и т.п.
«Страна должна знать своих „героев“» и Дару-Дар тоже… :))))
Потому как наблюдаю многих любителей нагадить втихоря, пока их никто не видит… Причём против некоторых участников ведётся просто-таки тотальная война на уничтожение, что явно противоречит декларируемым принципам, идеям сайта…
Прозрачность голосования поубавит агрессию или сделает её явной для всех, что позволит сообществу принять адекватные меры.
для ежиков: то есть если у меня стоит красненькая пометочка *считают, что это — не дар*, то уже 10 человек проходя мимо нажали эту кнопку?
спасибо, nasya ))
а насчет *проходя мимо* — это фигура речи, не более того)
иногда бы хотелось излить душу =)))
уже два раза писала =)))
правда, не люблю задевать людей, потому комменты были довольно корректны =)))
И каждый даритель будет видеть, почему его Дар засчитали Не даром))
http://darudar.org/blog/116/#comment_7900
Буду давать ссылку всем, кто возмущается: «Почему мою коробочку из-под конфет заминусили, а вдруг коллекционеры не найдут!!!» ;)
«Это дар! Разжигать в сердцах пожар, ревом бешеных гитар, ревом бешеных гитар...»
Эх… жаль что дары которые нам близки к сердцу… мерзко бросают на пол и кричат «Это не дар»
Часто народ просто мстит…
Ошибок — исчезающе мало. Времени — изрядно больше.
Чтобы дар был «не даром» — мало «какого — нибудь озлобленного за свой минус человека» Таких надо 10. Сомневаюсь, что найдется столько)))
И последнее — хорошие дары в ленту «не даров» не попадают. А если попадают — их статус восстанавливают. (Я имею ввиду ноутвуки, мобильные телефоны, фотоаппараты, попадающие в «не дары» из-за недоверия сообщников".
Все остальное заслуживает называться «НЕ даром»
было бы забавнее, чтоб не фиксированные ответы, а собственноручно написанный комментарий… анонимность вообщем-то можно оставить при таком раскладе.»
и даже лучше сделать эти комментарии анонимными, но зато человек видет, что его заминусили и знает за что — первые же два-три нажатия дают ему возможность исправить ошибку и не отправиться в «не-дары». как вариант — добавить функцию — «написать анонимное мнение о даре». Смотрите шире — анонимным нажатием могут воспользоваться недостойные пользователи и устроить ещё больший хаос. Что нечестного написать человеку о том что он ошибся? Анонимно, что не вызвать бурю
Не попрошайная.
«Ой, пожалуйста, плииииз, верните мой дарчик обратно, чтоб кто-нибудь всё-таки мог им воспользоваться»
Что за хрен!
Возврат из недаров должен быть автоматическим, как только кто-то его пожелал.
в ленте признанного не-дарами полно многоразовых пузырков из-под духов
Мнгоразовые пузырьки для духов — это практически как общественная зубная щётка, по-моему. Ну или бидончик для молока на разлив — в СССРе. И я что-то ни разу не видела ни в одном каталоге «изначально пустых флаконов».
Гарантия — в вас самих. В адекватности и корректности.
Но у вас недостойный комментарий.
Потому что одного тролля мало. И двух мало. На дар это никак не повлияет. А если в недар начнут уходить нормальные дары — это достаточно легко проследить административными методами. Случаи были, шутники поотдыхали в баньке и больше так не делали
хотя да… больше путаницы будет,,,
Сейчас засчитывают недаром только «по заслугам». А при отмене анонимности некоторые начнут действовать по принципу «я мстю и мстя моя ужасна»! ;)
я тоже присоединилась к тем кто нажал кнопочку, потому что считаю, что это не дар и была 17, так что можете занести меня в свой ЧС.
к тому же, если по этой ссылке пойти и зарегистрироваться — разместивший ее увеличивает свои шансы на выигрыш этого айпода. так что это еще и попытка навариться.
Но пригласившему на тот сайт будет бонус за тех, кто регистрируется.
Чтоб можно было голосовать за дар тоже.
И без всяких дурацких кнопок «почему»
Если анонимно, так и без разницы анониму, на какую кнопочку жать. Отвечать-то не перед кем.
А анонимность надо убрать.
Трусы вы.
А где эта кнопка вообще? Почему я не вижу её ни у кого из даров? Но, почему-то её кто-то невидимые 10 человек (из других регионов) нажимают? Я всего, как 3 дня появился на этом сайте, и уже появились враги!
Всё же понятно, нужна вещь — заберут её, не нужна, так и будет висеть, пока не самоуничтожится.
И здесь и там замечательные люди и встречи). Многим я пела свою музыку. И предлагала ещё что-нибудь взять, если пригодится. И не важно, выложила я эту вещь в дар или нет. Пристроена — и ладно.
Но политику НЕдаров НЕодобряю. О чём высказывалась неоднократно.
Если это суспензии, сиропы, мази, гели и т.п. — это одно, т.к. срок использования отсчитывается с момента вскрытия упаковки. А если это таблетки, порошки в отдельных пакетиках, капсулы — то это же совсем другое, т.к.многие лекарства прописывают небольшими курсами, а в упаковке обычно намного большее количество.
Еще раз извиняюсь, если это где-то уже обсуждалось — не видела.
Поскольку тема поднимается не в первый раз и вновь вызывает разные отклики, значит задевает за живое.
Со своей стороны, вновь обращаюсь ко всем с простым предложением: нажали кнопку «Это – не дар» — отпишитесь в комментариях, кто и почему. Чтобы не только рассмотрели, прочитали и подумали, что «вот я лично считаю это Не даром по такой-то причине», и нажали кнопочку.
Это не должно стать непреложным условием, но может стать признаком хорошего тона и ответственного поступка по отношению к сообщникам. Особенно к тем из них, кого это коснется в первый раз. Ведь это нетрудно. Мы же в сообществе!
Ну, и вопрос, который уже просто висит в воздухе: вещи, являющиеся инструментами маркетингового воздействия торговой марки Friskies, больше не будут считать не-дарами?))
Про Фрискис — это скорее стоит рассматривать как акцию. И как подарок. Не зря же этих товаров нет в ленте даров, а только в спец.разделе.
Анонимности в действиях — нет! Самое оптимальное решение — уважать друг друга и быть открытыми, а не быть инквизиторами-инкогнито. Ведь хватает сил отследить и заминусовать пять или восемь раз подряд один и тот же дар. Возможно, лучше один раз объяснить. Да, не всегда сработает. Но будем последовательными в своих решениях! А то, нажали — и в кусты))
В «почему» без «кто» не вижу смысла. Я, например, не считаю, что кнопка «это — не дар» существует для того, что бы выразить мнение. У мнения должно быть «лицо»
Посмотрим, как скоро ваш эксперимент завершится.
Ну вот как то так вот
Полностью согласна со всеми твоими словами! Респект!
Это если Вы, конечно, хотите, чтобы Ваше мнение не было обезличено, а не узнать своих обидчиков ;)
На самом деле кнопка «это — не дар» была сделана как раз потому, что бы регулярно не писать одни и те же замечания к дарам и не провоцировать флуд.
К тому же у описания кнопки «не дар» вполне четкое описание, поэтому говорить о «кустах» мне кажется невежливо.
Если говорить об уважении, то статус «не дар» присваивается не 1 голосом, а 10тью. И дар с таким статусом остается полностью функциональным. Единственное ограничение — область видимости.
Пользуясь этой кнопкой важно понимать что есть личная лента, которую просматривают твои друзья, знакомые или случайные встречные, а есть публичные ленты — которые смотрят все. Поэтому этот статус, скорее надо рассматривать как коллективное решение, касающееся не конкретного человека, а исключительно его публикации дара.
Зачастую об этом забывают и обижаются именно рассматривая этот статус как личное оскорбление. Это неправильно.
К тому же дары с таким статусом могут участвовать и участвуют во многих группах.
Мне кажется, если смотреть на эту ситуацию так, то в комментировании каждого своего голоса нет особого смысла.
Видно, что вы очень далёкий человек от людей. Чисто математико-компьютерное мышление. Правильно или неправильно каждый сам знает. И способен ответить за себя. Кто неспособен, тот и писать не будет, если анонимность исчезнет. Кому хочется дураком выглядеть?
А пока эти прикрывашечки делаете, нет вам уважения.
В итоге мало срача в 4-5 переопубликациях дара, так ещё и в блогодар залезли, где началось обсуждение парня, начиная с его убеждений и кончая длиной члена.
А где эта кнопка вообще? Почему я не вижу её ни у кого из даров? Но, почему-то её кто-то невидимые 10 человек (из других регионов) нажимают? Я всего, как 3 дня появился на этом сайте, и уже появились враги!
-это не дар. Дар — это бесплатная оцифровка. Полностью. Внимательнее прочтите Миссию и что не следует дарить на ДД.
Но я могу себе такое позволить, у меня нервы крепкие :) Правда, иногда и сам не выдерживаю.
По этому, прзыв у вас хороший, только общество не готово.
Причем, в жизни, одариваемый часто бывает не готов к такому Дару.
Здесь человек выбирает Дар сам. Тем больше вероятность, что живое существо окажется действительно Даром. Нужным и ценным.
Уверяю, если я размещу дар — Дарю щенка йорка — никто не нажмет — Не Дар.
И не путайте «подарю щенка» и «помогите найти приют» (особенно, если этих помогите штук 20 подряд разных).
Я не спорю, что животное — дар.
Миссия Дару-дара — нести добро. Чему здесь противоречат дары с животными из Саратова и Питера? Кому они мешают? Возможно, они дадут шанс кошке или собаке. И принесут добро в чей-то дом.
При чем йорка не заминусуют точно, а кошку Маньку, выкинутую кем-то из дома, запросто. А ведь она тоже ищет тепло и дом, не меньше, чем породистый сфинкс, например.
Про акции со сбором денег больным раком, детским домам.
Это ведь хорошие дела, правда???
Я за вечер в общую ленту могу 500 объявлений таких кинуть…
Вот например щенок
котенок
Призыв «помогите» — это дар???
Кроме того они НИЧЕГО НЕ ПРОСЯТ. Не просят и помощи, как таковой.
Или вы считаете, что эта кошка или кот не могут быть Даром для кого-то?
В таком случае, дар в виде немолодого дивана или пианино тоже можно отнести к просьбе о помощи. Хозяину просто тяжело и неудобно самому переть его на помойку. Да еще и оштрафовать могут. А ведь для кого-то это Дар.
Или за зимними сапогами.
Да, практически ничто из того, что здесь дарят ( ну, кроме хэндмейда)- не раритет. И можно найти или купить в других местах. Но почему -то мы все здесь!
Или повесить как в магазине табличку — С животными не входить!
Как вариант — планируемое помещение в группу, избегая общей ленты. Так сделать и с животными из этой серии.
И почему обязательно бороться? Проблемы с Лентой — настройте фильтры!
В чем цель борьбы-то?
В целях активизации борьбы — строить баррикады и жечь костры.
Уходить строго по одному и огородами. В женском платье.
Не преувеличивайте. Постарайтесь взглянуть на ситуацию с другой стороны.
А для борьбы, как для активной осознанной деятельности, думаю, есть более благородные и возвыщенные цели.
Если, конечно борьба — не смысл жизни:-))))
Мне показалось, вы неправильно поняли. Планируется создать такой функционал. Животные тут не причём.
2. В целях активизации борьбы — строить баррикады и жечь костры.
Уходить строго по одному и огородами. В женском платье.
Не надо передёргивать. Если проблема есть, её надо решать.
А всем нежелающим видеть животных, просто сделать фильтр по ключевым словам «собака», «кошка», «хомяк». «попугай»
Но теперь роль этой группы отлично выполняет лента «возможно это не дар»
К сожалению большинство публикаций в ленте о животных именно с таким поддекстом (помогите найти дом, ищет добрых хозяев и проч.).
Такого рода призывы и публикации следует размещать или в блогодаре или в разделе акции делать бессрочную благотворительную акцию по раздаче животных в добрые руки. В ленту даров такое публиковать не стоит.
Я выкладывала животных. Вот только помощь мне никакая не была нужна.
Большинство было пристроено не через Д-Д. Я, например, не рассматриваю его как способ пристройства.
Прочий интернет и СМИ дают для этого гораздо больше возможности.
Но если они смогут стать даром для кого-то здесь — почему нет?
Почему смотритель этого раздела не может указать новичку поменять описание Дара — убрав возможный намек на просьбу и оставив суть — собственно описание животного.
Но в публикации таких даров следует избегать призывов помощи этом животному в связи с его тяжкой судьбой и другими катастрофическими случаями из жизни.
Вы безусловно правильно заметили, для такого рода «объявлений» есть множество замечательных других сайтов.
Как сайтов коллекционеров ( в том числе фантиков), так и сайтов с разделами — отдам в Дар (или Даром). Насколько я поняла — идея этого сайта — Добро?..
По поводу дара с текстом Помогите — согласна — кого бы это не касалось. Но тут, думаю, дело за смотрителями. И если человеку вежливо объяснить, что название и описание его Дара не соответствует правилам Д-Д — думаю, проблем не возникнет.
А вы действительно считаете, что статус «не дар», который присваивается публикации если 10 человек так посчитало — это невежливо? Мне кажется это достаточно вежливое замечание, при этом направленное не на дарителя, а сделанную им на публикацию.
При этом никаких ограничений не накладывается ни на дарение, ни на желание.
Но если будет принято решение выделить животных в отдельную ленту или вообще считать их не даром — их приравняют к просроченным лекарствам и косметике — их будет минусит каждый, кому просто хочется свою власть или дурное настроение проявить.
Про то, что животное может быть даром мы так же вроде обсудили выше.
Почему у вас возник вопрос про следующий этап, если вот тут я вам ответил про вежливые замечания к дарам?
Простите, я немного перестал понимать против чего вы выступаете. =\
brutto — вашу эту ленту «фауна» я не видела не разу. Это значит, что просто зайдя на сайт, человек не сможет её увидеть. А это значит, сами понимаете. На улице не оставались ни разу? Среди людей-повелителей? Да чтоб вас отстреливать могли по новому распоряжению Матвиенко, например? В шкуре другого существа не пробовали быть? Не пробовали. Нету душевных силёнок.
почему-то осыпать оскорблениями отписавшего причину минусования у многих хватает порыва… судя по тем же комментариям…
Ээээ!? Зачем?! =(
PS в дискуссии не вступаю, мне не надо.
При этом выбор хозяина ЖИВОГО существа из соискателей вас напрягает?
Наверняка где-нибудь в Хабаровске или Таганроге найдется колекционер дек.
Кстати, когда я попыталась вывезти свое пианино на помойку ( на обычную, у дома — запрещено)- организации, занимающиеся вывозом тяжелых крупногабаритных предметов запросили 3.000р.
Так что пианино, да и прочие негабаритные вещи в наше время дар очень сомнительный.
Фраза «где-нибудь в Хабаровске или Таганроге» режет по ушам. Я тоже пацифист, ага
А нам что, каждый коммент про «суровых уральских жителей» минусить?
Если серьёзно — даже говоря о дальних частях заграницы, я стараюсь не использовать реальные названия. С точки зрения Владивостока наш город тоже находится в жопе мира(неделя поездом!), далёк от морей-океанов и вообще у нас жарко.
На своём примере. «Челябинские жители настолько суровы..» позволяют улыбнуться раз. Два. На пятый уже как-то хочется сменить тему. Но некоторые этого не понимают. И доказывают, что всё ок.
согласна. Поэтому как и HinArien стараюсь не использовать реальные названия в таких случаях, чтоб не нервировать народ. Сочувствую насчет «суровых уральских жителей».
ПС: шикарное у Вас в профиле фото с котом)) От души посмеялась))
Я бы конечно, с большим удовольствием написала Париж и Рио-де -Жанейро, чтобы показать географию Даров, но там сообщников маловато:-)))
А когда в новостных программах называют эти города — вас это не задевает?:-)))))
Надо написать в газеты и телевидение! Пусть пишут и называют нереальные названия — а то это нас может задеть!
Меня, например, ужасно это задевает! Постоянно в «Сводке происшествий» — в Мытищах закрыли подпольный завад по изготовлению… В Мытищах задержана крупная партия… Просто центр преступности! Запретить упоминать! А то я могу подумать, что это обо мне!
И это меня заденет!:-))))
И смайлов, Уважаемая, побольше смайлов, а то вдруг Вас не заметят =)
затюкали бедного Фланкера)
хорошая публикация, добавила в избранное. буду кидать её когда в очередной раз начнутся вопли про деспотичных смотрителей)
2) «свеженький» аргумент — «новенький» сообщник не разобрался, что к чему, и поэтому не прочитал правила, не разобрался в интерфейса, и вообще надо к новеньким трепетно относится. Да, надо. Но почему бы так и не поступить? Если Вы знаете, что сообщник только что появился в сообществе, объясните ему все по возможности, и не показывайте дурной пример фантиками, порванными кофточками, просроченными лекарствами и косметикой, поменявшей цвет.
3) на правила можно ссылаться долго и упорно. Обходить их мыслимыми и немыслимыми способами. Сочинять и дополнять их. В конце концов они станут нечитабельными из пунктов вроде «нельзя дарить кофточку с пятном под левой подмышкой и дыркой под правой». Иногда нужно и можно абстрагироваться от идеи подарить это «здесь и сейчас», немного подумать, оценить и потом уже выкладывать.
Про новеньких-все мы когда-то были новенькими на ДД. Возможно, все делали ошибки. Но некоторые, даже находясь пол года на сайте не удосуживаются прочитать всё то, что было написано для их же удобства разработчиками сайта. Я когда пришла сюда, я прочитала всё, что возможно… И старалась уважать традиции ДД.)) Почему же некоторые, когда просишь вежливо сделайте то-то и то-то в соответствии с традициями ДД, даже ссылку даёшь-продолжают упорно «включать дурочку», а то и хамить? И хамят то в основном, заметьте, не новенькие… А именно те, кто уже тут «обжился» и считает себя прямо таки «профи»… Уважаемые сообщники-давайте уважать друг друга вне зависимости от времени пребывания на сайте и индекса у ника.
Те, кто зарегистрирован недавно обычно дружелюбно отвечают на замечания и обещают исправиться.
Кстати, давайте не будем называть сообщников «новенькими» и «старенькими»…
Как то не очень звучит.
А дата регистрации ни на что не влияет по большому счету.
Сама, что ли профи?
согласна!
учту и буду применять!
А еще было бы здорово, если бы каждый знал и понимал смысл статьи о том, что такое самоорганизация на дарударе, зачем она нужна и как личным участием способствовать созданию на сайте добродушной и уютной атмосферы.
Кстати, какое-то время назад стала общедоступной лента даров, которые кто-то пометил как недар. Всем, кто неравнодушен к тому, что стоит дарить, а что не стоит, рекомендуетя время от времнеи заходить в этот раздел и помогать сообществу в решении этого вопроса.
Лента сомнительных даров находится в разделе Смотрителей — ссылка внизу слева каждой страницы.
Хотя может я что-то неверно поняла, заранее извиняюсь.
Но Вы ведь тоже в этом учавствуете! Нажимать или не нажимать кнопку полностью Ваш выбор!
Если Вы зайдете в ленту «не даров», то поймете что большинство там все-таки там заслуженно. Хотя даже там бывают нормальные(не говорю сейчас про попадающие под категории, описанные Фланкером -сахар, просрочка и тому подобное), они бывает попадают туда из-за той же мести, только уже более организованной.
Мне не понятно, с какой стати в данную ленту (которую не преображает слово «кто-то») попадают дары, НЕ набравшие 10 мнений «это не дар», которые необходимы для признания его таковым. Даже если большинство публикаций в этой ленте действительно являются не дарами, то пусть это подтвердит необходимое количество народу, прежде чем дар попадет в отдельную ленту. Иначе на каждого сообщника возлагается слишком большая прерогатива. Я предлагаю дары, которые кто-то пометил как «не дар» клонировать в специальную ленту для голосования, где сообщники смогут отдавать свои голоса как «за» так и «против» — это будет справедливо. И, конечно, привилегированное мнение должны иметь смотрители, администраторы, модераторы (как их тут называют?).
«Но Вы ведь тоже в этом учавствуете! Нажимать или не нажимать кнопку полностью Ваш выбор!» Да я-то вообще считаю этот вопрос эстетическим, мне такие дары не мешают, я благополучно пользуюсь фильтрами.
Лично мое мнение, уже совсем субъективное и ни на что не претендующее, что дары могут выглядеть как угодно, покуда это не аморально. Я бы лучше дискриминировала дарителей, которые в описании дара оскорбляют потенциального желающего. Например «Если вы не заберете у меня это ароматическое масло, оно отправится ароматизировать помойку». То есть, пожелавший этот дар, может считать, что дар он высунул из помойки.
В эту ленту попадает все подряд — и дары и не дары. И хорошее, и буэ.
Как по мне — это хороший шаг к открытости. Т.е. если раньше сообщник ставил минус как месть — сейчас, возможно, задумается. Ников мы не увидим, но мысль «кто то не хорошо себя ведет, ставя минус действительно дару» проскользнет.
Плюс дары в этой ленте отличаются от «не даров» тем, что они не исчезают из общей. То есть с ними абсолютно ничего не происходит)
И еще — отличное место, где собрали все коробочки, баночки, бумажечки, просрочку и прочее. Минусы ставятся гораздо быстрее.
А по поводу «мне не мешает, у меня фильтр». В свое время я думала так же. А потом поняла. Можно сказать «мне не мешает глобальное потепление, у меня дома кондиционер» или «мне не мешает свалка на соседней улице — на моей чисто».
А по поводу «мне не мешает глобальное потепление, у меня кондиционер». Так мне действительно не мешает:)) Но я тут не свое удобство отстаиваю. И не стала бы об этом говорить, если бы в комментарии, на который я отвечала, не привели меня в качестве примера и подтверждения.
Мне приятно, что я смогла вам помочь)
А относительно дарудара, здесь спор ведется о том, что можно считать дарами, а что нет. О ценностях, которые для кого-то являются ДАРАМИ, а для кого-то хламом. Так вот мне чужие ценности не мешают. Разный смысл, не кажется?
Я в своих комментариях высказывалась, что не следует признавать какие-либо дары «не дарами»? Я выступала против ленты " полноценных" не даров? Не надо подменять понятия, пожалуйста. В моих комментариях был другой смысл, а не тот, который вы ему присвоили. Я не являюсь инициатором захламления ленты.
Мои личные удобства претендовали на позицию общих? Разве я не подчеркнула, что они никакого веса не имеют в выяснении данного вопроса, не являются моими аргументами? Так почему Вы используете их в качестве аргументов?)
Я веду речь о позиции, которая кажется мне объективной, а не о своих личных удобствах, так что и говорить следует о ней. К тому же я уже поняла, что строила свою позицию на ошибочном представлении. Спасибо, что осветили тот факт, что из общей ленты такие дары не исчезают. Но меняйте смысла моих комментариев:)
Думаю, мы пытаемся объяснить друг другу одно и то же, но разными словами) Спасибо за приятную беседу)
Два возможных экстремальных климатических сценария: «Snowball Earth» (эффект: гибель практически всех живых организмов; требования: материки у экватора; возможно, подобное однажды уже происходило) и вариант Венеры (самоподдерживающееся нарастание температуры с высвобождением углекислого газа до стабилизации на отметке в несколько сотен градусов; гибель всего живого). Первого нам бояться не стоит, второе же реально, но роль людей в нём близится к нулевой. Впрочем, людям свойственно переоценивать свою значимость.
Я становлюсь властелином мира, правлю 300 лет, потом мне надоедает и я уничтожаю жалкие остатки человечества, оставшиеся в живых после 300 лет моей тирании…
"… и только радиоактивный снег падал на безжизненную поверхность планеты" (с) Даня.
Эта лента создана для того, чтобы те, кому действительно не всё равно, что дарится на дарударе и какой должна быть культура дарения, могли принимать участие в становлении этого движения и этой культуры.
Если вам не нравится, что даритель описывает свой дар, унижая одариваемых, вам следует нажимать на кнопку «это — не дар». Тогда другие, кто не увидел такого дара, но зашел на ленту даров, которые кто-то пометил как «недар», тоже смогут отметить, что не стоит так дарить, нажав на кнопочку «это — не дар» вслед за вами.
А вот что касается самоорганизации, я все-таки склоняюсь к мнению, что без кураторов тех или иных «блоков» сообщества порядка не будет.
http://darudar.org/gift/329243/
(Думаю, еще этот аспект нужно разобрать)
johnny приглашён неким kogan, который, в свою очередь, в тот же день приглашён неким rewiaca (причём желает у него один дар). Последний же был явно не в восторге от засчитывания его рекламы магазина не дарами. Продолжать?
Нажатие на «не дар» не означает неприязни и неуважения к дарителю.
Ну да, хулиганит кто-то. Получит по заслугам, думаю.
Мне сообщница сделала сюрприз — подарила маленькие стеклянные флакончики из под духов (я даже не знаю как их назвать флакончиками, вещь явно не конвейерного производства). Действительно очень красивые и необычные. Я хоть и не коллекционер подобного, но компанию хотела бы составить этим подаренным. А откуда такие получились — понятия не имею, а спрашивать как-то некорректно у дарителя такого сюрприза. Вот и смотрю, не дарит ли кто таких ненужностей, которые попадут уже все знают куда в итоге.
Дело даже не в том, что сахарок — "«не дар» ваще". тут явно дело уже в оформлении и группировке. Если кто-то выложит комплект штук из 20, с описаниями и тд — вполне дар. (а еще можно написать «Килограмм сахара»=)).
А еще дело в том, что не нужно расстраиваться, если минусят сахарки и бутылочки. Вы знаете, что они вам нужны? Значит, вы их и там найдете.
под формулировкой «в коллекцию» вообще что угодно можно выставить
Сахар оформляют вполне нормально. Ну у дарителя только 3 пакетика сахара, допустим. Ну написал он, что сахар для коллекционеров, привезен из Вьетнама, допустим. Большего о нем написать и нельзя. Но, тем не менее, сахар отправится в не дары, я уверена на 99%.
http://darudar.org/search/?q=сахар&quick=1&x=0&y=0&rel=0
На самом деле, большинство пакетиков сахара, которые я видела, выглядели как буэ: истрепаны, пожульканы. Кроме того еще и выставлены часто по одиночке. А еще иногда являются инструментом рекламы (раздавали бесплатно в ресторане, например).
Представьте, если бы филателист выложил погашеную пожульканую марку, которая продавалась бы в ближайшем почтовом отделении за рубль. 100 % такое бы признали не-даром.
Ну я, как человек, не секущий в марках, минусовать не буду марки в любом случае. Ибо не ведаю о их ценности, впрочем, как и в сахарной.
Так получается, что можно все одиночное минусовать, что кто-то другой может искать.
А дурные шутки часто исправляются. Если дар заминусили совсем необоснованно — скорее всего его вернут в ленту.
Ну а что к не дарам относить и так написано уже все в правилах. Дополнить можно только вещами, которые явно в убитом состоянии находятся. Но все равно же вопрос останется спорным.
http://darudar.org/blog/106/
Вообще надо при модерации решения нескольких модераторов. Допустим, дар заминусовать могут 10 человек, а вернуть его 3 модератора.
Если это ценный экземпляр, пусть даритель укажет это в описании. Иначе он будет воспринят сообщниками как бесполезная вещица с плохим описанием.
но! для жителей других городов, а тем более стран этот пакетик очень даже ценен. и именно тем, что, несмотря на то, что до Москвы мне, например, ехать ближе, чем до многих украинских городов, но я не буду там в ближайшее время точно. и как его добыть в мою коллекцию?
и еще… если выкладывается в дар пакетик сахара «потрепанный», пролежавший в сумке, которая не носилась 10 лет, то он еще более ценен!
сорри за длинные предложения…
Иначе ценность его себе сложно представить.
Еще коллекционирование сахара, все-таки, не является чем-то популярным (пока).
Я могу выложить любимую убитую игрушку собаки моего соседа. У нее интересная история, допускаю также, что найдутся заинтересованные коллекционеры. Еще допускаю, что не я одна могу выложить игрушку с такой богатой историей. Но я рада, что такой дар заминусуют и его не увидят большинство сообщников =)
У недара нет никаких ограничений на дарение.
Во-первых, выставляя в дар 2 зубочистки для хенд-мейда (которые кому то ооооочень нужны, он мечтает о них) мы даем пример остальным. И пол-сайта вспоминает о залежах зубочисток на кухне… И начинает выставлять. В итоге половину ленты занимают зубочистки. А тот человек, которому они нужны были — уже нашел. Остальным не надо)))
Во-вторых не дары нужны для того, чтобы в ленту не попадало то, что действительно даром нельзя назвать — рекламные ссылки, предложения обмена и продажи, инвайты на сайты, где они не нужны, использованная туалетная бумага и т.п. Если допустить выкладывание всего подряд — очень скоро об этом узнают всякого рода спамеры и лента превратится в каталог рекламы.
И последнее — кому то нравится справлять большую нужду у вас под дверью. Пусть справляет, а вы выбирайте — смотреть на это или нет)))) Так получается?)
Да и чем зубочистки не дар? Они же разные бывают)) Не надо все под одну гребенку, как говорится :)
Просто получается, что человекам… ну хоть тем же коллекционерам, раз уж я про них начала, нужно копаться в не дарах в поисках искомово, как эээм… в мусорном ведре. Грубо звучит, но у меня ассоциации такие почему-то зразу возникают.
Кстати, про нужду. Тут недавно выставлялся кусок свежих человеческих фекалий. И, если следовать вашей логике, кнопка «не дар» не нужна, пусть это будет в общей ленте?
Вы представьте, что начнется. Массовое набивание даров выставлением всего, что под руку попало.
В не дары попадают не только такие вещи, но и дурные шутки от недавно попавших на сайт даровчан. Да что там это. Туда попадали и хорошие… Не хотелось бы говорить, но дорогие дары, приобретение которых может позволить себе не каждый. Желающих под 100, если не больше, комментарии друг друга загоняют в минус. Получается чепуха полная. И нажимают на «Это — не дар», в результате чего он попадает в ту самую ленту.
Подозреваю, что по крайней мере у мужской части сообщников те же проблемы. Что если мы начнем дружно минусить дары, которые нас раздражают?
Все вещи, которые есть здесь, можно купить, в том числе «интересные и полезные вещи». Так что и Вы сюда «в магазин» приходите.
В группы так же можно добавлять дары со статусом «недар».
В том, что ценности у всех разные я с Вами ПОЛНОСТЬЮ согласна, именно поэтому я считаю этот вопрос лишь эстетическим. По-моему, единственная цель освободить общую ленту от «не даров» — сделать ее красивой. Так как для прочих целей существуют фильтры и группы. Конечно, понятно желание тех, кто хочет лицезреть на ленту пестрящую сони плейстейшен, КПК, ЖК мониторами и пр. Вот, например, тоже считаю старую (да хоть новую) материнскую плату или прочие внутренности техники хламом, но понимаю, что объективно это не хлам (наверное).
Тематическая картинка:) http://www.motivatory.ru/mi/agpt...
Предлагаю создать отдельную группу-КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ и все мелкие дары отправлять туда.
Я не шучу :)
буэштучки в ленте «не даров».
Я не вижу проблемы. По моему, вы до конца не поняли, что такое «не дар»
Хотя сейчас выскажусь немного не в тему Вашего комментария.
Почему Вы не поучаствуете в эксперименте? Не я одна Вам предлагала. Попробуйте то, что предлагаете активным «минусовальщикам».
Вы же не считаете, что просрочка — дар? На сайте присутствуют дети, ее использование может оказаться вредным для здоровья. Нажмите минус и аргументируйте это дарителю. Несколько раз. То есть побудьте активным сообщником. Только после этого дискуссия будет честной.
Вы все дружно – причем все в форме вопросов) – ведете со мной беседу… на другую тему. Я считаю, что есть публикации не соответствующие званию «дар» (иногда насчет своих сомневаюсь даже). Я не против кнопки «Это – не дар», я не против тех, кто ею пользуется (хотя сам – нет, если, Аня, вы это имели в виду под «экспериментом»). Я про другое…
Стремясь все дары расставить аккуратно по полочкам, чтоб без пылинки и мусоринки, мы порой забываем, что ДД – сообщество людей, а не вещей, дарителей, а не даров. (Кстати, пну избитый аргумент: что первое видит новичок заходя на сайт? Опцию «Найти дар». А где опция, скажем, «Найти сообщника в таком-то городе увлекающегося тем же, что и я»?)
Зайдите на омскую ленту даров – там маленький «бунт» протестующих против бана сообщнику ZR-300, который с завидной упертостью выкладывал пакетики и коробочки, а кто-то с такой же упертостью их минусовал, но только анонимно и безмолвно. И мне не важно, был ли это 1% недовольных или 99%, ибо теперь, post factum, мы видим кто «плохой» — тот, кто заблокирован! (К слову, меня очень интересует механизм бана. В Традициях ДД я ничего не нашел). А как теперь быть с голосами «бунтовщиков», которые протестуют уже своими дарами? Будем безмолвно минусовать?
Итого. Я не за пакетики и коробочки, они мне не нужны. Я за взаимоуважение, при котором каждый будет поступать открыто, от своего имени (а не от имени N%), и ответственно (Если боитесь, что вам нахамят, может, и не стоит нажимать? Зачем это делать исподтишка? Может, не даритель не готов к диалогу, а мы?)
Отмена анонимности ведёт к войне и срачам. Добровольцы уже испытали это на себе. Рекомендую попробовать. Ничто не является столь убедительным аргументом против открытого минусования, как опыт открытого минусования.
Будем начинать «срач»?
Ну и да, сообщать не обязательно, достаточно просто нажать на минус.
Я прекрасно понимаю написанное. Ибо уже год как эти идеи постоянно возрождаются вновь и вновь. С небольшими вариациями в аргументации, но суть одна — неанонимное минусование.
Срачей не боюсь, но не сегодня.
Вы только что осветили, как дары становятся недарами. Легко! Одним единственным человеком со своими виртуалами. Так и подтверждается ощущение, что один-два человека дары в недары отправляют.
В общем я пас. Иногда пишу, но только когда знаю, что человек адекватно отреагирует.
Под экспериментом вам предлагалось начать писать, почему не дар, недостойный комментарий и прочее. Можете даже не нажимать кнопку. Серьёзно, это очень познавательно.
Именно потому что невозможно всё на сайте разложить по полочкам точно и аккуратно, и всегда будут возникать вопросы необходимо некоторое мнение активных людей, которые бы
по своим личным причинам убирали некоторые дары из публичных лент. При этом каждый человек может самостоятельно контролировать свою активность. Ему может быть интересно сегодня этим заниматься, а завтра уже нет. У кого-то может быть принципиальная позиция по какому-то вопросу, кому-то всё равно. Но в целом, вся эта активность приводит к тому, что в целом «публичные» ленты могут оставаться приемлемыми для просмотра.
В этом смысле важно понимать, что дар увиденный в общей ленте даров и дар увиденный в профиле сообщника, или же дар увиденный в ленте группы имеют разный вес и отношение к ним конечно же будет разное.
Что-то допустимо, а что-то нет, но возможно в персональных лентах и лентах групп, например.
Никто не ставит задачей наказывать тех людей, которые по тем или иным причинам публикуют дары, которые затем приобретают статус «не дар», кроме тех случаев, когда это делает нарочно (яркий пример того же ZR-300).
Поэтому проблема этого статуса искючительно в его понимании сообщниками, которые не читают что такое статус «не дар» и строят на своих личных догадках обвинительные рассуждения, что кто-то специально именно их дары помечает этим статусом. Кстати общедоступная лента «недаров» может так же помочь в осознании того, что именно представляет из себя этот статус. В ней хорошо видна обезличенность оценки, которая касается исключительно самого дара и его присутствия в публичных лентах даров.
А персонализация оценки приведет именно к негативным последствиям. Ещё больше сместим и так изначально вкладываемый неправильный акцент этого статуса.
Те, кто хочет и может комментировать свою оценку могут это делать и так. Ограничений никаких нет.
Если правильно относится к вопросу, то и самого вопроса не будет.
Что кто-то должен мыслить, понимать, относиться к вопросу ПРАВИЛЬНО.
Ага! Людей не запрограммируешь, компьютерщик.
В списке городов примкнувших к дару-дар… просто говоря… жопа… города делятся не по алфавиту, а по куче даров и чтобы узнать, например, есть ли на ДД кто-то из какого-то города, кроме Москвы, Питера, Киева либо других гигантов с их дарами, надо либо глаза сломать об списки, либо рыскать по карте, что тоже нифига не самый удобный вариант.
А почему-бы не привинтить кнопочку, «сортировать по алфавиту», дабы без лишнего кича дарами, да и без гемору, как говорится?
+1 rossolov...just in case :)
«спасибо, а я не знал(а) об этом»
Bедь Ctrl+F, это же и есть то самое «удобство интерфейса сайта», да?
Можно ещё спросить, почему к ДД не прикручены гугльмапсы — для удобства встреч — или почтовые калькуляторы — для удобства расчёта расходов на почту.
Всего-в-одном сделать нельзя. Вопрос только в том, что поставить в приоритеты. Здесь их расставили таким образом.
очень часто пропадает зона, но телефон об этом никак не сигнализирует, но и дозвониться до вас нельзя, глюк стандарный, лечится за 2 минуты, входом в сервисное меню и правкой внутренних настроек.
Одно не пойму, чего столько народу ломится с этой байдой в сервис-центры, а?
Это же так легко.
Надеюсь, хоть что-то объяснил?
Или, в Вашем стиле, ответ будет таким… я погуглил, зарегался на форуме, там спросил и мне сказали, что не так.
Представил вывеску в сервисе
«Проблема с сетью? Идите в Гугл!»
Таковы приоритеты.
Больше минусить открыто не хочется.
А ещё потому, что еслиб изначально всё открыто было, то по-другому бы и сказочка пошла.
Я открыто говорила с самого начала про то, что поставила минус. Мне не трудно сказать правду, но я точно не хочу ругаться и портить себе настроение. Но, к сожалению, во многих случаях ругань не избежна.
Герой ZR-300 назвал даму «хламом», минусовальщиков своих коробочек скотоящерами. И это все в ответ на замечания людей вроде: «Не хочется видеть в ленте даров пустую тару». К сожалению, я не сделала принтскрин этих разговоров. Но, если он сколько-нибудь честен, он подтвердит свои слова. Кроме этого, он начал троллить (вот это уже можно посмотреть в его комментариях). Это помимо того, что он много раз перевыставлял заминусованный дар, хотя ему ничего не мешало его просто подарить.
Так что там насчет несправедливо забаненных Вы хотели сказать?
Я не спрашивал почему / за что был заблокирован ZR-300, это мне достаточно ясно. Не спрашивал, справедлив / несправедлив этот бан. Я спросил как, каким образом осуществляется блокирование сообщника? У нас, в самоорганизующемся сообществе.
Особенно хочется услышать ответ от тех, кому доступна эта возможность.
Так Вы попробовали то, что рекомендуете делать «минусовальщикам»?
А комментарии, выражающие мое мнение по тому или иному поводу, как видите, пишу
Напомнило наше голосования за места встреч «Я на встречу не хожу, но считаю, что вам всем лучше будет встречаться там».
Хотите изменить что то — попробуйте сделать это сами, а потом, исходя из своего опыта можно давать советы. Я пробовала. Совет один — не комментировать открыто. Кроме как к истерикам и желанию отомстить это ни к чему не приводит
ЭТОТ ОПЫТ МОЖНО ПРОВЕСТИ ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
Несомненно, одиночные выпады в сторону обиженных будут парированы с удесятерённой силой, направленной, на самом деле, против этих 10 анонимов.
Ни фига вы не понимаете. Только гонору много.
То есть, одним интересно одно, другим другое. Вот и 1% превращается в 30% или даже в ваши 99%!
Может, вы хотите превратить сайт в выставку новых вещей. Вашим глазкам это приятно видеть будет? Но это только в магазине. И денежки платить придётся.
Одним из лейаутов в будущем возможно вывод на главную лент даров контактов, расшаренного избранного и групп, в которых ты состоишь, так как чем больше контента (уже сейчас более 1.5k публикаций в день), тем действительно сложнее его просматривать и находить нужные вещи.
Группу — это отличная идея. Но, пока что, бессмысленная — дары групп дублируются в ленте. Эта идея станет реальной, если будут введены отдельные ленты даров, и тогда предметы коллекционирования можно будет отделить от остального.
только вот даже просто организовать группу коллекционеров пока не получается, «группа ожидает одобрения»…
Для меня же ценности никакой не представляют. И штук их две только и было :)
Двух миллионов календариков? О_о
вот уж золотые слова)
ДОСТАЛИ ВЫ УЖЕ СО СВОЕЙ САМООРГАНИЗАЦИЕЙ!
Если бы было всё открыто, то и была бы САМООРГАНИЗАЦИЯ.
А пока что, врёте вы. И себе и прилюдно. Нет у вас самоорганизации. ДИКТАТ.
Вы даже не спрашиваете. А атакуете. Думаете, что умнее. Не умнее. Что человек считает, он уже сказал. А у вас всё замазано и спрятано. Что вы считаете. Сами-то понимаете?
Почему-то люди, которые это пишут, довольно часто потом жалуются, что дарудар не тот уже, люди не те, всё испортилось и в ленте мусор. Чистая статистика…
Ничего не делать — тоже действие, и оно тоже к чему-то приводит. В вашем случае — не к лучшему.
Логично, что сказать.
pill — молодец!
хуячитевставляете адрес сайта на картинки из своего портфолио (-:
Не вот надо быть такой дурой.
Забалка, хамки да и вообще не лезь…
Посмотрите у тех кто подобный дар выкладывает — это вообще ужас, их почему то считают даром!
Возможно, одной из причин минусации послужило слово «профессиональная».
Совершенствоваться всегда надо, с этим не кто не спорит!
Зависть плохое чувство.
А что тогда для вас профессиональная обработка?
В ответ на ваше заявление о завистливости могу предположить, что, судя по Вышей реакции на горькую действительность, у Вас обостренное ЧСВ.
«Вроде все. Напоследок 2 правила:
* Наличие желающих не делает
буэ«не дар» даром!»
аргумент с количеством желающих отпадает
дерзайте.
Так что не стоит утруждать её дополнительными письмами на саппорт…
Просто сообщники немного перестарались.»
Вот так самоорганизация, вот так сайт красивее делают :))) Очень разумно!
1) использование чужих картинок. Чужих, потому, что… см. пункт 2
2)человек сумевший нарисовать такие картинки, не мог так неаккуратно вырезать людей из основных фотографий
3) пропорции очень часто не соблюдены
4) композиция? задумка? она вообще есть?
вот кстати, профессиональное рисование в пэинте
2) Не надо додумывать
3) Это ваше мнение, многим так не кажется
4) Рядом с каждой фотографией может задумки расписывать начать
Повторюсь — не нравится, либо сделай лучше и предложи, либо промолчи
Критиковать все горазды
А это наше мнение, нам так кажется. Поэтому — не дар.
Просто сообщники немного перестарались.»
Вот они мешают. Такая вот «самоорганизация» некоей группы лиц мешает. Я считаю, нужны конкретные правила. Что можно, а что нельзя дарить. Если можно дарить только профессиональные услуги, (чтобы не было «тут пропорции не те, там что то не знаю что, но не то») — огласите критерии профессиональности дара.
но тут она может быть лишь отрицательной (или никакой), про карму пользователей я ничего не говорил.
Мало желающих? Напишите в профиле «все желающим фотошоп в подарок»
Всё ещё мало? Тогда вам дорога в Блогодар.
Но если хочется поскандалить — то тут дело другое
Ваш дар можно дарить, желать, обещать, писать благодарность и его можно добавлять группы. Что вас не устраивает или кажется противоественсвтенным?
С другой стороны мне кажется вполне естественным, что если к вам на улице подойдут 10 человек и сделают замечание вы не будете продолжать делать то, чем вас попросили не заниматься. Очень живо представляю себе в жизни эту ситуацию. Даже думаю, что хватит 1 замечания.
Если вы переживаете, что ваш дар не найдут те, кому он действительно нужен, добавьте его в тематическую группу. На то ленты и «публичные», что бы не только вы лично могли в них публиковать. А что бы всем людям, просматривающим эту ленту было комфортно.
Попробуйте проявить больше инициативы.
>А еще лучше, составили конкретные правила
А ещё лучше, сразу переехать на жежешный отдам_даром.
>или пре-модерацию
Рекомендую сначала пытаться представить результаты подобных, кхм, нововведений, прежде чем писать подобное.
А критика иногда помогает становится лучше, и любой творчески человек должен быть готов к ней.
http://www.youtube.com/watch?v=Klz2DfJQdX8
Да. я тоже считаю, что это не дар и что делать такое за деньги — как-то неудобно.
http://s004.radikal.ru/i206/1001...
Если бы я потратила тридцать минут на фото, а не две, то даже б лучше получилось =)
С такими людьми как вы, даже разговаривать не хочется.
Достойно аргументировать своё мнение ни как не можете.
manyaxxl. Еще, почему считать фотошоп «Не даром» если люди просят что то им подправить, сделать рамочку, им нравится. Кому понравилось тот благодарит, если и видно где благодарнасть от чистого сердца а где нет. Мне кажется, перед тем как считать дар фотошопа «не даром» нужно просмотреть его работы, а не все подрят жать! Ведь люди стараются!
Мое личное мнение!
Неплохо было бы, если бы, например, последний, кто минусит, немедленно писал комментарий, почему. Или самый смелый из тех, кто минусит.
Если это потому, что фигурки из проволоки не хороши, и каждый может такое сделать гораздо лучше, так и напишите. Я больше не буду предлагать.
Просто сообщники немного перестарались. Не расстраивайтесь, «не дар» не имеет никаких ограничений по дарению, его можно дарить и обещать.
P.S. А что, креативненько=))
А заодно с чем его заминусили? У меня больше не минусили ничего пока. Хотя потрепанные жизнью предметы у меня были. Если бы их заминусили, я бы поняла и не возражала.
вот, кстати, это пример того, что нужно думать, что дарить — из-за уже выработавшейся привычки минусить хлам, иногда уходят в ленту «не даров» нормальные вещи.
Просто сообщники немного перестарались.» Вот это нормально, что некоторые уже не соображают, что минусовать, а что нет. Это какое-то самоуправство получается. Может быть вам показалось, что у меня негатив в общем, к сайту? Нет, это не так, меня не устраивает именно то, что я описал.
Но дар я все-таки вернула, благодаря одному из желающих.
И по-прежнему требую, чтобы его сочли даром.
И фигурки на самом деле не очень. )-: Но скилл забавный, можно хорошо прокачать.
http://www.fabstuff.net/images/p...
продашьподаришь.
Это как в сувенирных магазинах типовому хэндмэйду добавляют описание: приносит богатство, защищает от сглаза…: -))
А наблюдать прикольно, как замыкется круг и всё начинается снова :)
А я у себя так и написал, если минусите, отпишитесь что-почем.
иначе совсем уже до смешного дошло, дар уже был подарен,
а его, вдруг, не даром сделали :))
Что же до Вашего коммента с фото(жопом), то на мой взгляд, это было:
раз) не этично.
два) не в тему, ибо Вы ничего не противопоставили.
три) Вы, в результате, явились чуть ли не основным зачинщиком дрязг.