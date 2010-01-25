Блогодар

Flanker_87

О «не дарах» и кнопке, делающей их таковыми.

Навеяно криками «кто удалил мой дар?!», «за что заминусили сахарок?» и прочих, написанных в блогодаре, вопросах и ответах и призвать общественность


ИТАК, СНАЧАЛА О КНОПКЕ:

Идем и читаем описание. Не все понятно? Возвращаемся сюда и читаем нижеследующее пояснение, по пунктам:

  1. Кнопка «это — не дар» не удаляет дары!. Совсем не удаляет. Они просто исчезают из общей ленты, но остаются видны в дарах сообщника и в группах.
  2. Все дары, засчитанные «недарами» можно пожелать, пообещать, подарить, к ним можно написать благодарность!
  3. Смотрители и разработчики не могут ничего засчитать «не даром» или «удалить», с помощью своих инструментов. Только, наравне с остальными сообщниками, нажать кнопку. И голос будет самый обычный, не «крутой».
  4. Чтобы дар ушел в «недары» нужно 10 человек, нажавших кнопку. Ни больше, ни меньше. Так что нет смысла ругать какого-то абстрактного «урода, заминусившего мою коробочку».


ТЕПЕРЬ О САМИХ «НЕДАРАХ»:

Читаем что не следует дарить на ДД. Потом читаем пояснения.
Как правило, минусят дары по нескольким основным причинам:

  1. Просрочка. По причине простой опасности для жизни\здоровья. Тут же можно вспомнить б\у косметику и прочие негигиеничные вещи. Вы же не будете дарить\желать б\у зубную щетку? А чем лучше б\у помада\блеск?!
  2. Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки)
  3. Дар являющийся скорее просьбой о помощи («помогите пристроить кошечку\собачку\крыску»)
  4. Фотошоп. Это отдельная тема: Никто не признает «не даром» действительно профессиональную обработку фото. Если выложить дар с действительно хорошими примерами работ, требующих хороших знаний программы и навыков работы с ней — это будет отличный дар! А вот «нарисую рамочку», «разукрашу», стандартные фильтры и замазка — это любой школьник может. Если не может. то погуглит, почитает простой мануал (или даже справку программы) — и сможет!
  5. Откровенное буэ. И всякие дешевые мелочи, выложенные по одной.


ТУТ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ:

Первое, что видит новичок, зарегистрировавшись, и создав профиль — основная лента даров. И первое впечатление у него возникает такое: «Ага, всякая фигня, наверно можно тоже насыпать такой же в ленту — вдруг пожелают?». И сайт становится похож на помойку. Поэтому, если перед выкладыванием на сайт дара возникает сомнение «в мусор или на сайт?» — ответ однозначен — в мусор!.

А в случае всякой мелочевки — не надо ее по одной выкладывать! Заминусуют, к гадалке не ходи. Лучше немного подождать и выложить сразу кучкой — шансы на то, что 10 человек нажмут заветную кнопку существенно снизятся. Я понимаю, что желание дарить — сильная вещь, утерпеть сложно, но постарайтесь!=))

Про коллекционеров сахарков, календариков, зажигалок, спичек, чая, билетиков, бутылочек, баночек, коробочек и прочего… Опять же, выкладываем сразу и много. Одним даром. И не расстраиваемся, если посчитали «не даром» — тот, кто коллекционирует, будет искать. Если будет искать — то найдет! А вообще многие коллекционеры тут уже друг друга знают — так не надо проводить дар через ленту. Просто договоритесь в личных разговорах. Кстати, во многих городах есть общегородские разговоры, в которых такие вещи дарятся «на ура», сразу находя желающего, и не забивая ленту. Тем более, что сейчас уже есть возможность показывать дары только заинтересованным в них: darudar.org/blogodar/post/4279.

Вроде все. Напоследок 2 правила:

  • Наличие желающих не делает буэ «не дар» даром!
  • Фраза «на хэндмейд» не является оправданием дарения буэ!


И еще одно важное дополнение: Если Ваш дар был засчитан «не даром», не стоит требовать отчета от службы поддержки и писать им гневные письма, требуя восстановить дар! На сайте действует принцип самоорганизации, техподдержка и администрация не отвечают за Ваши дары! И не должны тратить время на разбирательства с «пострадавшими». Апелляция к разработчикам возможна, но не надо ей злоупотреблять=)

Небольшой апдейт:
Причины, по которым дар был засчитан «недаром» можно узнать, нажав на кнопку, помеченную красной стрелкой на рисунке ниже:

Давайте вместе сделаем сайт красивым!

Комментарии

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  • Zod1aK
    Zod1aK 50 25 jan 2010, 15:39
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    Лови симпу <3
    • Astronaft
      Astronaft 99 25 jan 2010, 16:27
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Я представил на секундочку.) Дарится, например, КАМАЗ навоза (стоит, между прочим, хороших денег). Видимо надо написать в комментариях «домой, для удобрения домашних фиалок и кактусов».) А то ведь признают недаром.).
      4
  • [29373]
    [29373] 180 25 jan 2010, 15:42
    Хорошая какая публикация!!! Всё понятно и развёрнуто!!! Спасибо))
    1
    • [29373]
      [29373] 180 25 jan 2010, 15:47
      присоединюсь-иногда слова «Мне так удобно» служат не оч умным оправданием.
      • Flanker_87
        Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 15:50
        это точно… Особенно это группировки касается…
        • Mylene
          Mylene 675 06 apr 2011, 12:34
          Решила написать Вам как автору публикации) не оставьте пожалуйста без внимания мое сообщение. Я не жаловаться а что бы понять )
          Выставила вот такой дар http://darudar.org/gift/1147960/ сказали что это не дар, и тупо поставили причину «другое» это что просто не нашли причину заминусить и все?
          Дело в не счетчике моем, просто ведь если убрали из ленты то никто не увидит тогда в чем смысл мне это предлагать?
          Я сделала этот дар по подобию
          http://darudar.org/gift/837754/
          http://darudar.org/gift/1075066/
          http://darudar.org/gift/203971/
          Прочла все публикации какие нашла про не дар… и так и не поняла почему? Что я нарушила?
          1
          • Flanker_87
            Flanker_87 120 автор публикации 06 apr 2011, 12:51
            Скорее всего дело в том, что это не является полноценным даром, а интерфейс и идея «проката» не проработаны. Такие дары почти всегда помечаются как «не дар». Те же подобия, что Вы указываете, чисто случайно избежали этой участи.
    • chelsy_lovegood
      chelsy_lovegood 41 13 jan 2011, 05:53
      кстати, приведенная вами поговорка, обычно звучит наоборот
      9
  • Sachmach
    Sachmach 142 25 jan 2010, 15:49
    добавил в избранное :)
  • suslo
    suslo 948 25 jan 2010, 16:04
    Хорошая тема.))Актуальная очень))
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 16:43
      а он не командно приказной, а рекомендательно-объяснительный=)
      • Astronaft
        Astronaft 99 25 jan 2010, 16:47
        Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
        Точно!) у это, видимо, профессиональное.)))
        1
      • sharlin_chel
        sharlin_chel 211 25 jan 2010, 17:08
        Всё нормально, «не дар» это и есть «не дар», а особенно когда — все видели — «желайте, а то выброшу»… И тон хороший — разъяснительный, верно.
        А приказной это когда — «ну ка хватит минусовать мой дар этот великолепный спичечный коробок, почти неюзаный». Спасибо за публикацию ещё раз.
        • Flanker_87
          Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 17:09
          Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
          =)))
          5
    • Boris_Ovna
      Boris_Ovna 1283 03 feb 2010, 15:12
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      )
      8
    • ttigger
      ttigger 4 23 jun 2010, 23:28
      Мне не понравился командно-приказательный тон публикации. Но отсутствие матерных слов — уже хорошо.)
      А может кнопочку «недар» как-то по другому назвать, она и восприниматься будет положительно, а «не в штыки»? Да и не справедливо звать не даром, то что желается, дарится и за что получаются благодарности. А то, вот, мы говорим «курица — не птица, а Украина — не заграница», но курица от этого парнокопытным не становится, а так и остаётся птицей, а Украина, бах, и вдруг стала заграницей, да ещё какой заграницей
      ___________
      А что по-вашему, нужна кнопка «БУЭ!»? так что ли?
      3
    • TANJAKLIM
      TANJAKLIM 02 aug 2010, 01:32
      Я согласна что кнопочку «не дар» нужно по другому назвать, а то какой-то каламбур получается, если этот недар желается и дарится.
      Может лучше было бы «нравится» ,«не нравится» или оценивать дары по пятибалльной шкале, а еще лучше сделать наоборот — засчитывать «супердар»(классный дар по мнению 10 человек).
      2
      • IZM
        IZM 342 27 jan 2011, 23:32
        Отличная идея!
        Поддерживаю!

        Десятибальная шкала!
        От "-5" до "+5".
        Для передвижения на каждый бал нужны голоса, скажем, 3-5 человек…

        И чтобы не поощрять пакостничество из под тишка, нужно фиксировать авторство по каждому голосованию «за» и «против»по дарам, отзывам и т.п.

        «Страна должна знать своих „героев“» и Дару-Дар тоже… :))))

        Потому как наблюдаю многих любителей нагадить втихоря, пока их никто не видит… Причём против некоторых участников ведётся просто-таки тотальная война на уничтожение, что явно противоречит декларируемым принципам, идеям сайта…
        Прозрачность голосования поубавит агрессию или сделает её явной для всех, что позволит сообществу принять адекватные меры.
        22
        • Ronazita
          Ronazita 154 28 jan 2011, 02:05
          Пример приведите. Я имею в виду тех «против кого велась тотальная война».
          2
          • kitusha
            kitusha 226 12 feb 2011, 23:19
            И допустим сотировка в ленте даров будет возможна по времени и по рейтингу- и так называемые не дары, которые, я полностью согласна- нужно переназвать и раз их желают и дарят- то это дары!!! — будут в конце и не будут раздражать пользователей. Или как-то если подобные дары признали даром, то какая то справедливость длжна быть!
            4
        • irina_k125
          irina_k125 894 27 mar 2016, 02:53
          Я бы тоже очень хотела знать, кто конкретно занедаривает дары.
          7
  • Merarry
    Merarry 341 25 jan 2010, 16:51
    Про группировку — это отдельная тема… В таких случаях, действительно, убивает фраза «Мне так удобнее». А еще бесит набивание статистики. Грр. Это же не онлайн игра!
  • DaryaDarya
    DaryaDarya 535 25 jan 2010, 16:57
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Охуенно про фотошоп. Джихад против «профессионалов» — мое всё.
    12
  • Lunarnaya
    Lunarnaya 188 25 jan 2010, 17:45
    *4. Чтобы дар ушел в «не дары» нужно 10 человек, нажавших кнопку. Ни больше, ни меньше. Так что нет смысла ругать какого-то абстрактного «урода, заминусившего мою коробочку».*

    для ежиков: то есть если у меня стоит красненькая пометочка *считают, что это — не дар*, то уже 10 человек проходя мимо нажали эту кнопку?
  • AnnaM
    AnnaM 624 25 jan 2010, 18:07
    Добавила в избранное!
    Буду давать ссылку всем, кто возмущается: «Почему мою коробочку из-под конфет заминусили, а вдруг коллекционеры не найдут!!!» ;)
  • DEVILS
    DEVILS 43 25 jan 2010, 18:07
    эх… фраза не в тему. но сразу начала вертеться на языке после того что тут прочитала…
    «Это дар! Разжигать в сердцах пожар, ревом бешеных гитар, ревом бешеных гитар...»
    Эх… жаль что дары которые нам близки к сердцу… мерзко бросают на пол и кричат «Это не дар»
    3
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 19:16
      Например?
      • DEVILS
        DEVILS 43 26 jan 2010, 03:51
        Бывало такое что я зашла на чей то дар, написала что это не дар и почему я так считаю, мне резко начинают кидать всякие мерзкие слова, переходят к моим дарам, и начинают писать что это не дар, но посмотрите, разве у меня гдето в дарах есть коснультации по орифлейм? гдето регестрация в МТС?
        Часто народ просто мстит…
        1
          • Irisa
            Irisa 210 30 jan 2010, 02:37
            было бы забавнее, чтоб не фиксированные ответы, а собственноручно написанный комментарий… анонимность вообщем-то можно оставить при таком раскладе. фиксированные ответы просто добавят ещё один клик мышкой, но не дадут ответа
            2
            • HinArien
              HinArien 147 30 jan 2010, 03:54
              Было бы забавнее и куда как затратнее по времени.
              • Irisa
                Irisa 210 30 jan 2010, 04:20
                я не поленилась почитать все комменты=) там ниже есть такое «по ошибке отправили» — так вот это самое время даст возможность исключить ошибку
                1
                • HinArien
                  HinArien 147 30 jan 2010, 17:42
                  Вы не поленились почитать, но поленились прикинуть.
                  Ошибок — исчезающе мало. Времени — изрядно больше.
                  • Irisa
                    Irisa 210 31 jan 2010, 13:24
                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                    ну я согласна, что пакостить из-подтишка проще. однако справедливости я здесь не вижу. прошли мимоходом, кнопочку нажали и ушли. а кто будет объяснять новичку за что он пострадал? а где гарантия, что эту кнопочку не нажал какой-нибудь обозлённый за свой минус человек? в ленте помеченного как не-дары встречаются вещи, которые невесть кому и за что помешали, а в ленте признанного не-дарами полно многоразовых пузырков из-под духов. Повторяюсь — многоразовых, они пустыми продавались изначально в каталогах эйвона и орифлейма. В чём их вина? В том, что кто-то не знает о таких вещах? Глупо.
                    2
                    • [8230]
                      [8230] 31 jan 2010, 13:31
                      Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
                      У Вас недостойный комментарий. «Пакостить из-подтишка проще» — попробуйте делать это открыто. Дары помеченные как не дары ( я думаю вы имеете ввиду ленту «возможно это не дар» ничем на самом деле не помечены. Они абсолютно ничем не отличаются от остальных даров.
                      Чтобы дар был «не даром» — мало «какого — нибудь озлобленного за свой минус человека» Таких надо 10. Сомневаюсь, что найдется столько)))
                      И последнее — хорошие дары в ленту «не даров» не попадают. А если попадают — их статус восстанавливают. (Я имею ввиду ноутвуки, мобильные телефоны, фотоаппараты, попадающие в «не дары» из-за недоверия сообщников".
                      Все остальное заслуживает называться «НЕ даром»
                      • Irisa
                        Irisa 210 31 jan 2010, 13:45
                        «Irisa 27 30.01.2010 02:37 ↑
                        было бы забавнее, чтоб не фиксированные ответы, а собственноручно написанный комментарий… анонимность вообщем-то можно оставить при таком раскладе.»
                        и даже лучше сделать эти комментарии анонимными, но зато человек видет, что его заминусили и знает за что — первые же два-три нажатия дают ему возможность исправить ошибку и не отправиться в «не-дары». как вариант — добавить функцию — «написать анонимное мнение о даре». Смотрите шире — анонимным нажатием могут воспользоваться недостойные пользователи и устроить ещё больший хаос. Что нечестного написать человеку о том что он ошибся? Анонимно, что не вызвать бурю
                        1
                        • Finik
                          Finik 419 31 jan 2010, 16:33
                          Кстати на «Молотке» как раз подобная система отзывов — если ставишь положительный — ты его можешь подставить без проблем, а если отрицательный — тебя еще два раза спросят «уверены ли Вы?» — чтобы не было «я нечаянно»… =)
                          1
                          • Irisa
                            Irisa 210 31 jan 2010, 16:44
                            а тут нет положительных отзывов, можно разве что порекомендовать группе «избранное дару-дар», но при условии, что ты сам состоишь в этой группе
                            1
                      • Finik
                        Finik 419 31 jan 2010, 16:31
                        А не подскажешь — какова система «возвращения» дара в строй? Кто вообще и как это делает, в случае подобной ошибки?
                        • duhbox
                          duhbox 120 31 jan 2010, 16:38
                          Путем обращения к администрации, через вот эту форму.
                          1
                          • Finik
                            Finik 419 01 feb 2010, 15:10
                            Пасиб =)) Будем знать коли что =))
                          • kumbarata
                            kumbarata 182 31 jan 2011, 00:34
                            Другая система должна быть.
                            Не попрошайная.
                            «Ой, пожалуйста, плииииз, верните мой дарчик обратно, чтоб кто-нибудь всё-таки мог им воспользоваться»
                            Что за хрен!
                            Возврат из недаров должен быть автоматическим, как только кто-то его пожелал.
                            14
                    • HinArien
                      HinArien 147 31 jan 2010, 14:47
                      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                      Исподтишка (для начала).
                      в ленте признанного не-дарами полно многоразовых пузырков из-под духов
                      Мнгоразовые пузырьки для духов — это практически как общественная зубная щётка, по-моему. Ну или бидончик для молока на разлив — в СССРе. И я что-то ни разу не видела ни в одном каталоге «изначально пустых флаконов».

                      Гарантия — в вас самих. В адекватности и корректности.
                      Но у вас недостойный комментарий.
                      • Irisa
                        Irisa 210 31 jan 2010, 15:22
                        ну я там работала и помню такую штуку в ассортименте. простите, что сейчас она отправлена на сайте в архив, а старых каталогов я не сохранила. для справки — предназначена для духов на разлив, что правда не практикуется в России, но шведам это не помешало добавить в каталоги сию развлекуху.
                        1
                      • Irisa
                        Irisa 210 31 jan 2010, 15:28
                        далее, я могу поручится в своей адекватности, но не могу отвечать за всех. на сайте есть тролли. почему Вы думаете, что они не поразвлекаются с кнопочкой? по анонимным комментариям это было бы видно, а так — не видно ничего, рано или поздно эти ребята воспользуются сей возможностью потрепать людям нервы.
                        1
                        • naisha
                          naisha 70 31 jan 2010, 15:30
                          А почему вы думаете, что этих самых троллей остановит возможность анонимно комментировать?
                        • HinArien
                          HinArien 147 31 jan 2010, 15:46
                          почему Вы думаете, что они не поразвлекаются с кнопочкой?
                          Потому что одного тролля мало. И двух мало. На дар это никак не повлияет. А если в недар начнут уходить нормальные дары — это достаточно легко проследить административными методами. Случаи были, шутники поотдыхали в баньке и больше так не делали
                          2
                          • Irisa
                            Irisa 210 31 jan 2010, 16:00
                            ну что ж, тогда я просто порадуюсь за себя, что не имею отношения к местной администрации. мне и моих пяти тысяч подопечных хватает, чтоб иной день ненавидеть свою должность модератора
                            1
                          • Irisa
                            Irisa 210 31 jan 2010, 16:12
                            всё-равно не понимаю, что достойного в молчаливом минусение. предлагаю компромисс мнении — при нажатии на кнопку «это не дар» открывается окно «оставить анонимное мнение», необязательное для заполнения. но те, кто захочет высказаться — смогут там написать своё мнение, которое прочитает горе-даритель и возьмёт себе на заметку. и на анонимное мнение даритель не имеет возможности ответить, чтоб не было дебатов.
                            • HinArien
                              HinArien 147 31 jan 2010, 16:22
                              Это планируется со временем сделать в форме необязательных чекбоксов. Но не обязательным текстом.
                              • Irisa
                                Irisa 210 31 jan 2010, 16:28
                                А что такое «чекбоксы»?
                                • Flanker_87
                                  Flanker_87 120 автор публикации 31 jan 2010, 21:37
                                  типа выпадающего списка с фиксированными причинами, около одного или нескольких пунктов надо будет поставить галочку. И даритель увидит, по каким причинам засчитали «не даром»
                                  1
                                  • Irisa
                                    Irisa 210 01 feb 2010, 02:14
                                    про выпадающий список я видела, его вот можно в обязаловку ввести, ещё одна кнопочка много времени не съест. а вот какое количество причин туда засунуть? для минусения их много, начиная от того, что был увиден спам и заканчивая неэтичным видом фото… я бы с удовольствием поучаствовала б опросе «по каким причинам Вы нажимаете кнопку „это не дар“»
                                    1
                                  • kumbarata
                                    kumbarata 182 31 jan 2011, 00:38
                                    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                                    фигня ващ список
                                    17
                          • kumbarata
                            kumbarata 182 31 jan 2011, 00:36
                            HinArien :10 — это очень мало, учитывая, что отправленный дар в унитаз недаров возврату не подлежит.
                            17
                      • Irisa
                        Irisa 210 31 jan 2010, 18:14
                        ну надо же, я ошиблась, в России продаются духи на разлив. у нас в нске, в Тюмени… а ещё я нашла как делать самостоятельно, уже зачесались лапки, пошла желать тару. создам парфюм именем себя, это будет супер ^^
                        1
          • [13398]
            [13398] 889 08 feb 2010, 03:41
            Полностью согласна с Карабозом по поводу того, чтобы сделать опцию «не дар » с возможностью аргументации
          • Vasja_slvm
            Vasja_slvm 191 18 aug 2010, 19:56
            хотя с другой стороны, если делать его неанонимным, — те, кто пойдут «мстить» тоже при таком раскладе не будут анонимны.

            хотя да… больше путаницы будет,,,
            • Ronazita
              Ronazita 154 18 aug 2010, 22:53
              Анонимность в этом случае — элемент самоорганизации сообщества. Отмена анонимности — начало круговой мести.
              Сейчас засчитывают недаром только «по заслугам». А при отмене анонимности некоторые начнут действовать по принципу «я мстю и мстя моя ужасна»! ;)
              5
          • chaldon
            chaldon 88 16 jan 2011, 10:12
            Андрей! пока Вы здеся «красиво дискутируете» Я у Дарителя не смог пожелать лекарство от гипертании. Для меня это ежедневная «накачка» для нормального самочувствия. Вашу «дискуссию2 рассматриваю как эвтаназию Вас направленную непосредственно в отношении меня Ваша „болтовня“ Зеркально повторяет действия гос. правительства и его „памперсдержателей“ и креслохранителей. Три года назад коммерческая фирма по выдаче бесплатного лекарства отказало выдавать мне бесплатное лекарство по рецептам врачей, а также выписанные мне средства медицинской реабелитации (костыли, трости, протезы и т. п.) Прокуратура РФ встала на сторону коммерческих фирм, которые, по их словам, выиграли конкурсы. Итог: Даровцы меня снабжают лекарством, средствами медицинской реабелитации. На ОВ ты меня видел на костылях и замкнутой в ортез левой ногой почти по бедро. И все это Дары от людей, а не из государственного корыта. На фоне этого находятся „пиндосы“ (выражение Матвея Гонопольского в прямом эфире „Эха Москвы“, анонимно жмущие на кнопку. А теперь моя любимая поговорка ко всем дискуссантам: „пи@деть не надо, помогите материально“. Ребята! Мяч на Вашем поле! Ваши действия! Сергей.
            11
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 16 jan 2011, 13:01
              Сергей, я не вижу связи. Абсолютно не вижу связи между кнопкой и лекарством. Даже если его и засчитали «не даром», то его все равно можно желать и тд.
              5
              • chaldon
                chaldon 88 16 jan 2011, 14:42
                Пока я закрыл вкладку ДаруДар, пока не зашел и интернет, посмотреть инструкцию на лекарсьво, при следующем заходе в ДаруДар объявления не было. Связь прямая имеешь смелость цокать по клавишам, умей отвечать за свои поступки.
                16
                • [54034]
                  [54034] 497 18 jan 2011, 22:39
                  можно поставить нормальный браузер со вкладками и совсем не обязательно будет закрывать дарудар, чтобы посмотреть любую другую страницу, вот. Если не знали, могу проконсультировать безвозмездно :)
                  4
          • [51716]
            [51716] 43 27 jan 2011, 14:48
            У меня как раз и возник вопрос по этому поводу.Свой дар, который засчитали не даром, я не могу отнести к какому либо пункту из перечисленных.Поэтому я очень бы хотела чтоб человек который считает что это не дар сам писал причину.И то что это делается анонимно не считаю правильным.Это просто анонимка на которую нигде не обращают внимание.
            4
            • [54034]
              [54034] 497 27 jan 2011, 14:55
              а при нажатии на «указанные причины» циферки где больше стоят? ;)
              1
            • [35990]
              [35990] 27 jan 2011, 15:15
              Скорее реклама, чем дар: 7
              я тоже присоединилась к тем кто нажал кнопочку, потому что считаю, что это не дар и была 17, так что можете занести меня в свой ЧС.
              3
              • [51716]
                [51716] 43 27 jan 2011, 15:26
                Зачем сразу ЧС.У меня его даже нет.Когда дарятся старые браслеты и их засчитывают как не дар это одно, а когда человек делится информацией для всех это совсем другое.И как же люблю всех с ЧС… Я никогда не докапываюсь, но что то у Вас всё не клеется.
                3
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2011, 15:19
              Это вообще не дар, а объявление и перепост. Отсюда: «реклама» и «может быть выложено для всех»
              к тому же, если по этой ссылке пойти и зарегистрироваться — разместивший ее увеличивает свои шансы на выигрыш этого айпода. так что это еще и попытка навариться.
              • [51716]
                [51716] 43 27 jan 2011, 15:27
                Я и выложила для всех украинцев т.к. это на территории Украины.
                12
                • Flanker_87
                  Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2011, 15:30
                  Абсолютно без разницы. это просто не может быть даром по правилам сайта, которые едины для всех стран.
                  • [51716]
                    [51716] 43 27 jan 2011, 15:36
                    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                    Я инвалид спинальник и для меня информационный дар просто самый лучший, а не те которые надо только что в мусор.
                    11
                      • [51716]
                        [51716] 43 27 jan 2011, 16:24
                        Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                        Спасибо, хоть за корректное, оскорбление.Я ни на ком не зарабатываю.
                        11
                        • Flanker_87
                          Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2011, 16:26
                          А я никого не оскорбляю.
                          Но пригласившему на тот сайт будет бонус за тех, кто регистрируется.
                          • [51716]
                            [51716] 43 27 jan 2011, 16:29
                            Но это не заработок на сообщниках.Человек читает если не хочет не регистрируется.И я не умоляю это сделать… Понимайте разницу.
                            5
                              • [51716]
                                [51716] 43 27 jan 2011, 16:39
                                Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                                Андрей. мне больше нравится смотреть Ваши фотки кошек в контакте чем объясняться с Вами.Не мешайте наслаждаться.И спасибо за подборку.
                                10
            • kumbarata
              kumbarata 182 31 jan 2011, 00:42
              Дары должны возвращаться из недаров без всякой крови. Без лишних усилий. Просто, должен быть баланс: дар-недар.
              Чтоб можно было голосовать за дар тоже.
              И без всяких дурацких кнопок «почему»
              Если анонимно, так и без разницы анониму, на какую кнопочку жать. Отвечать-то не перед кем.
              10
          • kumbarata
            kumbarata 182 31 jan 2011, 00:30
            Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
            karaboz ваше время ни когда не настанет. Рано — это всегда так у вас и будет. Люди остаются людьми. И ни куда их разнообразные качества не денутся.
            А анонимность надо убрать.
            Трусы вы.
            20
            • [54034]
              [54034] 497 31 jan 2011, 09:56
              никто ЛИЧНО ВАМ не мешает после нажатия кнопки «это — не дар» написать в комментарии, что, как и почему и выйти из тени анонимности :) Некоторые так и делают…
        • Boris_Ovna
          Boris_Ovna 1283 03 feb 2010, 15:19
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          )
      • Valery2189
        Valery2189 3 01 apr 2014, 18:47
        Добрый день! Не стал дочитывать всю ленту возмущённых комментов, т.к. у самого появились факты «не дар» и таких мелких пакостей от некой гадкой особы TOXIC, которая подговаривает своих друзей и все в одночасье появляются на моей странице и жмут «не дар».
        А где эта кнопка вообще? Почему я не вижу её ни у кого из даров? Но, почему-то её кто-то невидимые 10 человек (из других регионов) нажимают? Я всего, как 3 дня появился на этом сайте, и уже появились враги!
        • Oluyschka85
          Oluyschka85 176 16 may 2021, 20:59
          У новичков такой кнопки нет. Чтобы она появилась, нужно получить доступ к инструментам самоорганизации. Как это сделать, читайте в базе знаний.
          • Kitten_Lord
            Kitten_Lord 363 17 may 2021, 00:46
            Очень своевременный ответ на вопрос, заданный 7 лет назад :)))
            • Oluyschka85
              Oluyschka85 176 08 oct 2021, 11:35
              Семь лет назад меня тут просто не было. Я меньше года назад зарегистрировалась. За семь лет никто не ответил… Мой ответ будет полезен другим новичкам, которые могут читать этот пост.
    • Vika13
      Vika13 1808 25 jan 2010, 21:02
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      какой надрыв… пойду плакать над мерзкими бросками на пол:((((
    • kumbarata
      kumbarata 182 31 jan 2011, 00:24
      Полностью согласна с DEVILS. Сколько гнева и крови это из меня высосало. А всё равно все решили, что они хорошие, а я плохая. Ага. Потому пол года я тут и не появлялась.
      Всё же понятно, нужна вещь — заберут её, не нужна, так и будет висеть, пока не самоуничтожится.
      11
      • Flanker_87
        Flanker_87 120 автор публикации 31 jan 2011, 00:44
        Что же заставило Вас изменить решение через полгода?
        • kumbarata
          kumbarata 182 31 jan 2011, 08:00
          Не было ни какого решения. Просто была на югах осенью, на море в горах. А когда вернулась, то за комп вообще садиться не хотелось. А когда села за комп, мне говорят: вконтакте есть группа «отдам даром» и там быстро всё забирают. Стала там выкладывать. И действительно, быстро стали забирать). Не нужно муторно договариваться по неделям и месяцам, а потом выцеплять желающую. Просто выкладывала свой телефон и станцию метро. И писала, что ни каких очередей, звоните и всё тут. Втечение 1-2 дней забирали. А когда подзависли вещи некоторые, хоть и хорошие, то скрипя ленью, вернулась я сюда. Действительно, гораздо быстрей вещи отдавать с нескольких ресурсов сразу. Больше людей сможет пожелать.
          И здесь и там замечательные люди и встречи). Многим я пела свою музыку. И предлагала ещё что-нибудь взять, если пригодится. И не важно, выложила я эту вещь в дар или нет. Пристроена — и ладно.

          Но политику НЕдаров НЕодобряю. О чём высказывалась неоднократно.
          8
  • ur001
    ur001 21 25 jan 2010, 19:46
    Спасибо, крутая публикация!
  • Vika13
    Vika13 1808 25 jan 2010, 20:28
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    а у меня чешутся руки нажать «не дар», когда вижу что-то вроде «брючки/юбочка/кофточка супер, но на жопе дыра/полкило катышек/пятно от вчерашнего обеда, это легко исправить»… Ёшкин кот, так исправь и выложи в дар уже без дырки, катышек и пятнышек!!!
    2
    • Astronaft
      Astronaft 99 25 jan 2010, 20:48
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      У многих чешуться, но «почесать» могут только 10 сообщников. Несправедливо.)))
      • Oluyschka85
        Oluyschka85 176 16 may 2021, 21:03
        Да нет, могут и больше, все, кто имеет доступ к инструментам самоорганизации. Это для того, чтобы засчитали не даром нужно 10 голосов, а в общей сумме проголосовать могут и большее количество сообщников.
        2
        • Kitten_Lord
          Kitten_Lord 363 17 may 2021, 00:47
          Если вы только что открыли для себя эту публикацию (или вообще Блогодар) — не стоит отвечать на комментарии, написанные 11 лет назад :)
          1
    • suslo
      suslo 948 25 jan 2010, 22:09
      угу, половая тряпка на хенд-мейд.))) Вдруг кому-нибудь да пригодится))) Или коллекционеры найдутся)))
      1
      • Juliana_
        Juliana_ 18 27 jan 2010, 13:10
        Между прочим, половая тряпка — вещь в хозяйстве нужная :) А что? Если средств нет купить готовую, а свои вещи на такое дело изводить рано… Так что я не против половых тряпок :) Я против б/у лекарств, особенно для детей, но эта тема уже где-то была в другом разговоре.
        1
        • Oniki
          Oniki 328 28 jan 2010, 14:26
          Извините, а что вы подразумеваете по б/у лекарствами?
          Если это суспензии, сиропы, мази, гели и т.п. — это одно, т.к. срок использования отсчитывается с момента вскрытия упаковки. А если это таблетки, порошки в отдельных пакетиках, капсулы — то это же совсем другое, т.к.многие лекарства прописывают небольшими курсами, а в упаковке обычно намного большее количество.
          Еще раз извиняюсь, если это где-то уже обсуждалось — не видела.
          • HinArien
            HinArien 147 28 jan 2010, 16:02
            Скорее всего, подразумевается первое. Потому что второе б/у назвать и нельзя, на самом деле
            • Juliana_
              Juliana_ 18 28 jan 2010, 22:10
              Да я в принципе против любых лекарств с рук. И сиропов, и таблеток. Это моя личная позиция. Убеждать меня в обратном не нужно :)
              5
              • ait
                ait 43 29 jan 2010, 00:40
                Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                пожертвуйте мне таблетки от слабоумия ( желательно ноотропы т.е пирацетам и прочее)
                • podarok
                  podarok 942 01 feb 2010, 10:41
                  а я думаю куда мне столько??? щас выстввим скоро… перепотрошу аптечку… че то мне кажется засчитаю не-даром а??
                  • Juliana_
                    Juliana_ 18 01 feb 2010, 13:51
                    Если во ко мне, то у меня таких нет… Осталось кое-что для кровообращения с беременности, доедите их? :) Вдруг полегчает…
  • rossolov
    rossolov 45 25 jan 2010, 21:09
    Здравствуйте всем.
    Поскольку тема поднимается не в первый раз и вновь вызывает разные отклики, значит задевает за живое.
    Со своей стороны, вновь обращаюсь ко всем с простым предложением: нажали кнопку «Это – не дар» — отпишитесь в комментариях, кто и почему. Чтобы не только рассмотрели, прочитали и подумали, что «вот я лично считаю это Не даром по такой-то причине», и нажали кнопочку.
    Это не должно стать непреложным условием, но может стать признаком хорошего тона и ответственного поступка по отношению к сообщникам. Особенно к тем из них, кого это коснется в первый раз. Ведь это нетрудно. Мы же в сообществе!

    Ну, и вопрос, который уже просто висит в воздухе: вещи, являющиеся инструментами маркетингового воздействия торговой марки Friskies, больше не будут считать не-дарами?))
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 21:17
      Добрый вечер. Про комментарии: нет смысла. Я и многие другие сообщники пробовали так делать. В результате начинаются войны. Оскорбленные в лучших чувствах дарители начинают мстить, собирать группы минусователей, просто неадекватно себя вести. Так что ни к чему хорошему это не приводит. Есть другой вариант — сделать возможность пояснения причины нажатия кнопки «не дар» анонимно, средствами интерфейса сайта.

      Про Фрискис — это скорее стоит рассматривать как акцию. И как подарок. Не зря же этих товаров нет в ленте даров, а только в спец.разделе.
      • sharlin_chel
        sharlin_chel 211 25 jan 2010, 21:24
        «Нажали кнопку «Это – не дар» — отпишитесь в комментариях» — и так пять раз или восемь подряд… пока даритель публикует каку, на взгляд минусовавшего?! Не вариант, и правда, войны будут, потому и молча зачастую происходит.
        3
      • suslo
        suslo 948 25 jan 2010, 22:10
        Поддерживаю насчет анонимных комментариев! Самое оптимальное решение-и волки сыты и овцы целы))))
        3
        • [33886]
          [33886] 56 26 jan 2010, 20:11
          я согласна. коментарии нужны, а раз «такая петрушка» с мстителями, то пусть будут анонимными.
          2
      • rossolov
        rossolov 45 25 jan 2010, 22:56
        Право, неожиданно услышать нет смысла от человека, поднявшего целую тему в БлагоДаре)
        Анонимности в действиях — нет! Самое оптимальное решение — уважать друг друга и быть открытыми, а не быть инквизиторами-инкогнито. Ведь хватает сил отследить и заминусовать пять или восемь раз подряд один и тот же дар. Возможно, лучше один раз объяснить. Да, не всегда сработает. Но будем последовательными в своих решениях! А то, нажали — и в кусты))
        1
        • [8230]
          [8230] 25 jan 2010, 23:00
          а вам показать, как уважают друг друга сообщники после слов «считаю ваш комментарий недостойным»??? Не судите людей о себе. Зачем вам знать кто ставит минусы? Мне кажется, что должны возникать мысли «почему».
          • rossolov
            rossolov 45 25 jan 2010, 23:20
            Kurakina, а вы их не бойтесь. Я и призываю к пояснениям «почему»
            • [8230]
              [8230] 25 jan 2010, 23:23
              я не боюсь, это просто показательно))) насколько я правильно поняла, вы хотите знать кто и почему минусует. просто знать «почему» вас устроит?
              • rossolov
                rossolov 45 25 jan 2010, 23:33
                Я хочу, чтобы все публичные действия на сайте (в том числе «минусование» даров) — т.е. действия, касающиеся другого сообщника, — были открытыми, последовательными и обоснованными.
                В «почему» без «кто» не вижу смысла. Я, например, не считаю, что кнопка «это — не дар» существует для того, что бы выразить мнение. У мнения должно быть «лицо»
                5
                • Grune4ka
                  Grune4ka 62 25 jan 2010, 23:40
                  а Вы сами попробуйте, и поймете о чем Куракина говорит ;)
                • [8230]
                  [8230] 26 jan 2010, 00:01
                  Зачем Вам знать кто?
                • HinArien
                  HinArien 147 26 jan 2010, 00:41
                  Тогда что медлить — начните с себя!
                  Посмотрим, как скоро ваш эксперимент завершится.
                • c47m
                  c47m 33 04 mar 2010, 18:37
                  Согласен с Вами rossolov. Думаю что есть такие кто минусует дар за даром просто так, а так попробуй придумай 20 причин почему ты считаешь эти 20 вещей «не даром». А если война начнется «Вот ты мне минусанул, и я тебе минус» то люди все равно увидят кто прав. Я ставил минус всяким дорогим вещам. Да)) Конечно это «высказывание сомнения в адрес дарителя» (или как там точно не помню) я нарушаю кодекс ДД и меня надо линчевать. Но ни один дар которому я ставил минус не был подарен и даже обещан, а даритель просто исчезал оставив несколько десятков людей обманутыми! Ну и вообще этот пункт кодекса, развязывает руки лжецам и любителям по прикалываться. Я плохой -я усомнился, а он хороший повесился и пока! )
                  Ну вот как то так вот
                • kumbarata
                  kumbarata 182 31 jan 2011, 00:56
                  rossolov! Наконец-то адекватный человек нашёлся. А то эти все трусы вводят меня в депрессию.
                  Полностью согласна со всеми твоими словами! Респект!
                  15
                • [54034]
                  [54034] 497 31 jan 2011, 09:59
                  никто ЛИЧНО ВАМ не мешает после нажатия кнопки «это — не дар» написать в комментарии, что, как и почему и выйти из тени анонимности :) Некоторые так и делают…
                  Это если Вы, конечно, хотите, чтобы Ваше мнение не было обезличено, а не узнать своих обидчиков ;)
                  1
        • brutto
          brutto 156 25 jan 2010, 23:11
          В любом случае, комментирование никто не отменял и там всегда можно высказаться.

          На самом деле кнопка «это — не дар» была сделана как раз потому, что бы регулярно не писать одни и те же замечания к дарам и не провоцировать флуд.

          К тому же у описания кнопки «не дар» вполне четкое описание, поэтому говорить о «кустах» мне кажется невежливо.

          Если говорить об уважении, то статус «не дар» присваивается не 1 голосом, а 10тью. И дар с таким статусом остается полностью функциональным. Единственное ограничение — область видимости.

          Пользуясь этой кнопкой важно понимать что есть личная лента, которую просматривают твои друзья, знакомые или случайные встречные, а есть публичные ленты — которые смотрят все. Поэтому этот статус, скорее надо рассматривать как коллективное решение, касающееся не конкретного человека, а исключительно его публикации дара.

          Зачастую об этом забывают и обижаются именно рассматривая этот статус как личное оскорбление. Это неправильно.

          К тому же дары с таким статусом могут участвовать и участвуют во многих группах.
          Мне кажется, если смотреть на эту ситуацию так, то в комментировании каждого своего голоса нет особого смысла.
          2
          • kumbarata
            kumbarata 182 31 jan 2011, 01:01
            Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
            brutto
            Видно, что вы очень далёкий человек от людей. Чисто математико-компьютерное мышление. Правильно или неправильно каждый сам знает. И способен ответить за себя. Кто неспособен, тот и писать не будет, если анонимность исчезнет. Кому хочется дураком выглядеть?
            А пока эти прикрывашечки делаете, нет вам уважения.
            14
        • naisha
          naisha 70 25 jan 2010, 23:34
          Я помню, как у нас один сообщник выкладывал дар «запишу что-нибудь на диск». И один парень из нашего города объяснял ему, почему это не дар и почему он против.
          В итоге мало срача в 4-5 переопубликациях дара, так ещё и в блогодар залезли, где началось обсуждение парня, начиная с его убеждений и кончая длиной члена.
          1
        • Oluyschka85
          Oluyschka85 176 16 may 2021, 21:13
          В большинстве случаев, при попытке вежливо объяснить, дарители грубо посылают, только что не матом, а потом идут «мстить» в профиль сообщника, который посмел написать комментарий. Плавали, знаем. Лишь единицы воспринимают критику адекватно и конструктивно. Большинство реагируют агрессивно. И думаю, что 8 раз подряд заминусить один и тот же дар вряд ли возможно. 1 сообщник — 1 голос. Я хоть и не владею доступом к инструментам самоорганизации, но в возможности многократного нажатия одним и тем же сообщником кнопки «не дар» в одном и том же даре, сильно сомневаюсь.
          3
      • Valery2189
        Valery2189 3 01 apr 2014, 18:53
        Добрый день! Не стал дочитывать всю ленту возмущённых комментов, т.к. у самого появились факты «не дар» и таких мелких пакостей от некой гадкой особы TOXIC, которая подговаривает своих друзей и все в одночасье появляются на моей странице и жмут «не дар».
        А где эта кнопка вообще? Почему я не вижу её ни у кого из даров? Но, почему-то её кто-то невидимые 10 человек (из других регионов) нажимают? Я всего, как 3 дня появился на этом сайте, и уже появились враги!
        3
        • PaulinaK
          PaulinaK 1380 01 apr 2014, 22:42
          «К примеру, наберётся у Вас 3, 6, 9 или 12 штук одинаковых кассет (моделей S-VHS, VHS, VHS-C, Hi-8, Video-8, Mini DV), то каждая третья будет обработана целиком в дар и плюс в дар вместе с нашим бесплатным диском! Тоже самое касается пластинок и катушек.»
          -это не дар. Дар — это бесплатная оцифровка. Полностью. Внимательнее прочтите Миссию и что не следует дарить на ДД.
          4
    • ur001
      ur001 21 26 jan 2010, 15:33
      Я иногда пишу в комментариях. Но только в крайних случаях, когда хочу чтобы этот комментарий увидели остальные, потому что ТАКОЕ иногда выкладывают…

      Но я могу себе такое позволить, у меня нервы крепкие :) Правда, иногда и сам не выдерживаю.

      По этому, прзыв у вас хороший, только общество не готово.
  • [24401]
    [24401] 975 25 jan 2010, 21:34
    Считать животное НЕ ДАРОМ может только человек, у которого нет животных. Только вот не нежно говорить что живое не может быть Даром. Котят и щенков дарят сплошь и рядом. Значительно чаше, чем коробочки от киндеров и губную помаду б/у.
    Причем, в жизни, одариваемый часто бывает не готов к такому Дару.
    Здесь человек выбирает Дар сам. Тем больше вероятность, что живое существо окажется действительно Даром. Нужным и ценным.

    Уверяю, если я размещу дар — Дарю щенка йорка — никто не нажмет — Не Дар.
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 21:36
      У меня есть домашнее животное. И очень мной любимое.
      И не путайте «подарю щенка» и «помогите найти приют» (особенно, если этих помогите штук 20 подряд разных).
      Я не спорю, что животное — дар.
      • [24401]
        [24401] 975 25 jan 2010, 21:41
        Просто, если ввести запрет на Дар-животное или просто проводить такую политику — все дары будут минусоваться.

        Миссия Дару-дара — нести добро. Чему здесь противоречат дары с животными из Саратова и Питера? Кому они мешают? Возможно, они дадут шанс кошке или собаке. И принесут добро в чей-то дом.
        • [29055]
          [29055] 289 25 jan 2010, 21:47
          Соглашусь стем, что минусовать могут только те, у кого не было животных.
          При чем йорка не заминусуют точно, а кошку Маньку, выкинутую кем-то из дома, запросто. А ведь она тоже ищет тепло и дом, не меньше, чем породистый сфинкс, например.
          1
          • [8230]
            [8230] 25 jan 2010, 21:51
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            А можно еще в дарах просьбы о помощи размещать…
            Про акции со сбором денег больным раком, детским домам.
            Это ведь хорошие дела, правда???
            Я за вечер в общую ленту могу 500 объявлений таких кинуть…
            • [24401]
              [24401] 975 25 jan 2010, 21:53
              Я не видела просьб о помощи в дарах о животных. Если вы видели дайте ссылку — с удовольствием посмотрю.
              • [8230]
                [8230] 25 jan 2010, 21:57
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                А «дарится котенок из питомника» — это не просьба о помощи???

                Вот например щенок
                котенок
                Призыв «помогите» — это дар???
                • [24401]
                  [24401] 975 25 jan 2010, 22:02
                  Вы видели — что это новички? Люди, еще не очень знакомые с традициями Д-Д.
                  Кроме того они НИЧЕГО НЕ ПРОСЯТ. Не просят и помощи, как таковой.
                  Или вы считаете, что эта кошка или кот не могут быть Даром для кого-то?

                  В таком случае, дар в виде немолодого дивана или пианино тоже можно отнести к просьбе о помощи. Хозяину просто тяжело и неудобно самому переть его на помойку. Да еще и оштрафовать могут. А ведь для кого-то это Дар.
                  • [8230]
                    [8230] 25 jan 2010, 22:42
                    Видели. Есть сообщница, у которой 133 дара — коты и собаки.
                  • [8230]
                    [8230] 25 jan 2010, 22:43
                    Значит в описании слово «ПОМОГИТЕ» капсом — это не просьба о помощи?
          • Flanker_87
            Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 21:59
            вот не надо, а? у меня у самого кошка из подвала. но искал я ее не на ДД, а на «песикоте». Не путаем ДД и форумы о животных.
            2
            • Vika13
              Vika13 1808 25 jan 2010, 22:07
              Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
              ага… а еще не путаем ДД с сайтами коллекционеров календариков. фантиков, шнурочков и прочих бесценных вещей:)))))
            • [24401]
              [24401] 975 25 jan 2010, 22:09
              Аплодирую.Честно. Но и я за такой нужной мне крышкой для сковородки пошла бы, помучавшись, в итоге в хозяйственный магазин. А тут здесь ее дарят!
              Или за зимними сапогами.
              Да, практически ничто из того, что здесь дарят ( ну, кроме хэндмейда)- не раритет. И можно найти или купить в других местах. Но почему -то мы все здесь!
              Или повесить как в магазине табличку — С животными не входить!
              • naisha
                naisha 70 25 jan 2010, 22:12
                Да дело то не в этом. Дело в том, что не надо печатать объявления из всяких потеряшек сюда. Это тематический ресурс другого рода.
                Как вариант — планируемое помещение в группу, избегая общей ленты. Так сделать и с животными из этой серии.
                • [24401]
                  [24401] 975 25 jan 2010, 22:28
                  Честно говоря, на мой взляд, процентов 30 даров можно было бы пустить мимо Общей ленты. Прямо на помойку… Но это на мой взгляд. А для кого-то коробочка из-под киндера или мерная ложечка от детского питания — ценный Дар, достойный этого слова.
                  • naisha
                    naisha 70 25 jan 2010, 23:36
                    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                    В том то и смысл, что мы здесь не поодиночке. Кому-то не нравится, что животные подряд две страницы — и люди с этим борются. Вам не нравится 30% даров — боритесь с ними.
                    • [24401]
                      [24401] 975 25 jan 2010, 23:39
                      А я, все-таки склонна к мирному сосуществованию. Вроде как Дару-Дар--Миру-Мир! За что и против кого бороться-то вы призываете?
                      И почему обязательно бороться? Проблемы с Лентой — настройте фильтры!
                      В чем цель борьбы-то?
                      1
                      • naisha
                        naisha 70 25 jan 2010, 23:46
                        Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                        В том, чтобы сайт был ДаруДаром, а не ПоделюсьХламом.
                        • [24401]
                          [24401] 975 26 jan 2010, 07:47
                          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                          Ну да! «Духом окрепнем в борьбе»(с)Все на баррикады на борьбу с чистотой Ленты Даров. За повторное назмещение НЕ Дара — высылка за 101 километр. За троекратное — расстрел.

                          В целях активизации борьбы — строить баррикады и жечь костры.
                          Уходить строго по одному и огородами. В женском платье.
                          • anna_ezh
                            anna_ezh 51 26 jan 2010, 09:30
                            Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                            Нет-нет! Лучше погибнуть в море из пустых коробочек киндеров, а перед прощанием помахать белым флагом б/у с дыркой. За БУЭ! За просрочку!

                            Не преувеличивайте. Постарайтесь взглянуть на ситуацию с другой стороны.
                            • [24401]
                              [24401] 975 26 jan 2010, 10:31
                              Переадресубю вам ваши же слова — не преувеличивайте!

                              А для борьбы, как для активной осознанной деятельности, думаю, есть более благородные и возвыщенные цели.
                              Если, конечно борьба — не смысл жизни:-))))
                          • naisha
                            naisha 70 26 jan 2010, 11:16
                            1. Как вариант — планируемое помещение в группу, избегая общей ленты.

                            Мне показалось, вы неправильно поняли. Планируется создать такой функционал. Животные тут не причём.

                            2. В целях активизации борьбы — строить баррикады и жечь костры.
                            Уходить строго по одному и огородами. В женском платье.

                            Не надо передёргивать. Если проблема есть, её надо решать.
                • Vika13
                  Vika13 1808 25 jan 2010, 22:32
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  предлагаю создать отделную группу под названием «прочая херня» специально для даров с дырками, пятнами, растянутыми эксклюзивно в районе левой сиськи и прочими «легко исправляемыми» сокровищами.
                  А всем нежелающим видеть животных, просто сделать фильтр по ключевым словам «собака», «кошка», «хомяк». «попугай»
                  • [8230]
                    [8230] 25 jan 2010, 22:45
                    я предлагала сделать группу с названием «БУЭ»
                    Но теперь роль этой группы отлично выполняет лента «возможно это не дар»
                    2
            • Immergluck
              Immergluck 200 26 jan 2010, 00:36
              А мне и искать не пришлось — она сама под балкон пришла и начала истошно орать и просить жрать. Взяли, накормили, напоили. Жалко стало обратно отправлять — так и живет с нами третий год, все переезды стоически переносит, увлечения мужа другими животными (сейчас мирно сосуществует с крысой, песчанками и еще одной кошкой — с той у них полный консенсус), любит нас дико. Так что такой дар сам найдет того, кто его втайне желает, и без всяких ДД.
              3
        • brutto
          brutto 156 25 jan 2010, 22:18
          Лента даров не должна использоваться для призывов о помощи.
          К сожалению большинство публикаций в ленте о животных именно с таким поддекстом (помогите найти дом, ищет добрых хозяев и проч.).

          Такого рода призывы и публикации следует размещать или в блогодаре или в разделе акции делать бессрочную благотворительную акцию по раздаче животных в добрые руки. В ленту даров такое публиковать не стоит.
          3
          • [24401]
            [24401] 975 25 jan 2010, 22:25
            К этой же категории можно отнесть многие другие дары. Например — сделать ленту с фантиками от конфет и жевачек. И ленту пустых бутылок из-под спиртного. А так же ленту «сюрпризов». Можно все разбить по лентам. По моему, можно сделать настройки Д-Д, чтоб не видеть так нервирующие некоторых Дары-животных.
            • brutto
              brutto 156 25 jan 2010, 22:32
              В ленте даров не должно быть призывов о помощи. К предложенным лентам это никак не относится.
              2
              • [24401]
                [24401] 975 25 jan 2010, 22:36
                Прошу уточнения — сами животные могут быть в ленте или их появление приравнивается к просьбе о помощи?
                Я выкладывала животных. Вот только помощь мне никакая не была нужна.
                Большинство было пристроено не через Д-Д. Я, например, не рассматриваю его как способ пристройства.
                Прочий интернет и СМИ дают для этого гораздо больше возможности.
                Но если они смогут стать даром для кого-то здесь — почему нет?

                Почему смотритель этого раздела не может указать новичку поменять описание Дара — убрав возможный намек на просьбу и оставив суть — собственно описание животного.
                • brutto
                  brutto 156 25 jan 2010, 22:43
                  Животные могут быть в ленте даров. Так же как и растения. Для этого даже есть специальная рубрика.

                  Но в публикации таких даров следует избегать призывов помощи этом животному в связи с его тяжкой судьбой и другими катастрофическими случаями из жизни.

                  Вы безусловно правильно заметили, для такого рода «объявлений» есть множество замечательных других сайтов.
                  • [24401]
                    [24401] 975 25 jan 2010, 23:11
                    Для любого рода объявлений есть множество замечательных сайтов.
                    Как сайтов коллекционеров ( в том числе фантиков), так и сайтов с разделами — отдам в Дар (или Даром). Насколько я поняла — идея этого сайта — Добро?..
                    По поводу дара с текстом Помогите — согласна — кого бы это не касалось. Но тут, думаю, дело за смотрителями. И если человеку вежливо объяснить, что название и описание его Дара не соответствует правилам Д-Д — думаю, проблем не возникнет.
                    • brutto
                      brutto 156 25 jan 2010, 23:17
                      Смотрители такие же сообщники как и все остальные. Они физически не могут уследить за всей лентой даров. К тому же есть все инструменты у самих сообщников. Основная задача смотрителей в другом.

                      А вы действительно считаете, что статус «не дар», который присваивается публикации если 10 человек так посчитало — это невежливо? Мне кажется это достаточно вежливое замечание, при этом направленное не на дарителя, а сделанную им на публикацию.
                      При этом никаких ограничений не накладывается ни на дарение, ни на желание.
                      2
                      • [24401]
                        [24401] 975 25 jan 2010, 23:27
                        Я против такой тенденции на Д-Д. Каждый имеет право на свое мнение. В том числе и те, кто считает, что животное( фантик, бутылка, мобильник, ноутбук и т.д) — не дар.
                        Но если будет принято решение выделить животных в отдельную ленту или вообще считать их не даром — их приравняют к просроченным лекарствам и косметике — их будет минусит каждый, кому просто хочется свою власть или дурное настроение проявить.
                        1
                        • brutto
                          brutto 156 25 jan 2010, 23:30
                          Какой тенденции?
                          • [24401]
                            [24401] 975 25 jan 2010, 23:32
                            Сначала были разговоры в Блогодаре, что Животное-не дар. Была такая тема. Теперь уже заговорили о выделении их в отдельную ленту. Что будет следующим этапом?
                            • brutto
                              brutto 156 25 jan 2010, 23:37
                              Отдельная лента уже давно: существуетhttp://darudar.org/search/?category=fauna

                              Про то, что животное может быть даром мы так же вроде обсудили выше.

                              Почему у вас возник вопрос про следующий этап, если вот тут я вам ответил про вежливые замечания к дарам?

                              Простите, я немного перестал понимать против чего вы выступаете. =\
                              • kumbarata
                                kumbarata 182 31 jan 2011, 01:14
                                Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                                Berenika — молодец!
                                brutto — вашу эту ленту «фауна» я не видела не разу. Это значит, что просто зайдя на сайт, человек не сможет её увидеть. А это значит, сами понимаете. На улице не оставались ни разу? Среди людей-повелителей? Да чтоб вас отстреливать могли по новому распоряжению Матвиенко, например? В шкуре другого существа не пробовали быть? Не пробовали. Нету душевных силёнок.
                                14
                        • Calucifer
                          Calucifer 45 28 jan 2010, 09:38
                          когда в прошлый раз поднималась тема недаров, там было чётко сказано не одним даже человеком в комментариях, что очень редко люди поддавшись эмоциям, нажимают эту кнопку…
                          почему-то осыпать оскорблениями отписавшего причину минусования у многих хватает порыва… судя по тем же комментариям…
                          2
                    • Oluyschka85
                      Oluyschka85 176 16 may 2021, 21:31
                      " И если человеку вежливо объяснить, что название и описание его Дара не соответствует правилам Д-Д — думаю, проблем не возникнет." А вот тут вы ошибаетесь. В большинстве случаев все попытки объяснить заканчиваются агрессией дарителя в адрес того, кто попытался это сделать, даже если это было замечание от смотрителя.
                      3
                      • Yulitsa
                        Yulitsa 7211 16 may 2021, 21:34
                        Кхм… Отвечать на комментарий 11ти летней давности? Удалённому профилю?
                        Ээээ!? Зачем?! =(
                        3
                        • Domovyonok_Masha
                          Domovyonok_Masha 114 30 jul 2021, 13:28
                          Здравствуйте, тема очень актуальна до сих пор, комментарии читаются новичками до сих пор, и будут читаться. Не вижу проблемы в новых комментариях.
                          1
                        • Oluyschka85
                          Oluyschka85 176 08 oct 2021, 11:51
                          Так за 11 лет обозначенные здесь проблемы никуда не делись. Тема не потеряла своей актуальности. Она по-прежнему остра. Пост могут читать новички. Я тоже недавно на этом сайте, но читаю посты прошлых лет и нахожу в них много полезной для себя информации. А то, что профиль удален, я не знала, ибо за чужими профилями не слежу.
                          3
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 22:32
              да помогут всем фильтры даров=). и сознательность дарителей.
              1
          • Koshko
            Koshko 46 26 jan 2010, 00:05
            Я животных с элементами шантажа сразу минусую. И таких, как я, обычно набирается 7-10 человек-) Значит, что-то в этом есть. Значит, не только меня достает этот тихий шантаж. У меня были и есть животные, кстати, и некоторые из них были и есть уличные. Но вот это зооездение по мозгам надоедает. Особенно когда даритель ставит условия «только по договору», «только в семью без детей», «строгий отбор ручек». Это уже — не дар.
            PS в дискуссии не вступаю, мне не надо.
            2
            • [24401]
              [24401] 975 26 jan 2010, 07:51
              Т.е. когда даритель пишет — «Подарю коллекционеру», «Подарю тому, кто понимает», " Подарю тому, кто фотографирует, выкладывайте ваши фотки — я выберу" — это нормально? А ведь это встречается во многих дарах.
              При этом выбор хозяина ЖИВОГО существа из соискателей вас напрягает?
            • Calucifer
              Calucifer 45 28 jan 2010, 09:43
              Вот, дело не в животных. Дело в шантаже и давлении. «Заберите его скорее, а если не заберёте, всё что с ним потом случится будет на Вашей совести!!! » — вот такое напрягает. ооооочень.
            • kumbarata
              kumbarata 182 31 jan 2011, 01:17
              Koshko — да! Всякие условия уже потом обсуждать надо. А так, просто отпугивают потенциальных желающих.
              3
    • [59836]
      [59836] 81 25 oct 2010, 14:12
      СОГЛАСНА ПОЛНОСТЬЮ.
  • duhbox
    duhbox 120 25 jan 2010, 22:15
    Можно я дровишек подброшу? :) Мне не дает покоя мой подаренный телевизор. Возможно для кого-то это был дар, для меня явно просьба вынести эти 50кг… Так вот к чему я, где находится граница между дарением для для себя и дарением для кого-то? Любой процесс обоюден, но как мы различаем, где дар просьба, а где дар — желание сделать приятное одариваемому?
    • [24401]
      [24401] 975 25 jan 2010, 22:32
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Я вот тоже думаю — может мне выложит в дар деку от моего пианино? Остальное от него удалось по частям оттащить на помойку, а вот ценная дека со струнами — стоит. Правда, весит под 100 кг… Но, она, конечно, более достойна ленты даров, чем кошка подвальная.
      Наверняка где-нибудь в Хабаровске или Таганроге найдется колекционер дек.
      • Flanker_87
        Flanker_87 120 автор публикации 25 jan 2010, 22:38
        вы абсолютно не обоснованно ругаетесь. Блин, повторяю, животное — дар, если он выставлен не как просьба о помощи!
        • [24401]
          [24401] 975 25 jan 2010, 23:15
          Тогда давайте писать не о животных, а о просьбах о помощи. Думаю, некоторые дары в виде старого дивана, пианино, шкафа и т.п. можно смело отнести к просьбе о помощи.
          Кстати, когда я попыталась вывезти свое пианино на помойку ( на обычную, у дома — запрещено)- организации, занимающиеся вывозом тяжелых крупногабаритных предметов запросили 3.000р.

          Так что пианино, да и прочие негабаритные вещи в наше время дар очень сомнительный.
          • brutto
            brutto 156 25 jan 2010, 23:18
            Если вы так считаете, то в таком случае вам следует пользоваться кнопкой «это недар». Она существует как раз для того, что бы вы могли выразить своё мнение.
      • Malinovka
        Malinovka 201 26 jan 2010, 13:27
        А тем временем Хабаровск мирно курит в сторонке и еще более мирно минусит это коммент.

        Фраза «где-нибудь в Хабаровске или Таганроге» режет по ушам. Я тоже пацифист, ага
        • naisha
          naisha 70 26 jan 2010, 13:56
          Города взяты для примера.
          А нам что, каждый коммент про «суровых уральских жителей» минусить?
          • HinArien
            HinArien 147 26 jan 2010, 15:20
            Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
            Конечно. Но только если очень сурово минусить.

            Если серьёзно — даже говоря о дальних частях заграницы, я стараюсь не использовать реальные названия. С точки зрения Владивостока наш город тоже находится в жопе мира(неделя поездом!), далёк от морей-океанов и вообще у нас жарко.
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 15:22
              у нас сообщников в Урюпинске нету=)))
            • naisha
              naisha 70 26 jan 2010, 16:58
              Мне кажется, в таких фразах с городами ничего нет плохого. Плохо, когда человек, написавший такой комментарий, не понимает, что это может задеть. И доказывает, что он прав.
              На своём примере. «Челябинские жители настолько суровы..» позволяют улыбнуться раз. Два. На пятый уже как-то хочется сменить тему. Но некоторые этого не понимают. И доказывают, что всё ок.
              • Malinovka
                Malinovka 201 27 jan 2010, 03:33
                <Плохо, когда человек, написавший такой комментарий, не понимает, что это может задеть

                согласна. Поэтому как и HinArien стараюсь не использовать реальные названия в таких случаях, чтоб не нервировать народ. Сочувствую насчет «суровых уральских жителей».

                ПС: шикарное у Вас в профиле фото с котом)) От души посмеялась))
                • [24401]
                  [24401] 975 27 jan 2010, 08:24
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  Если это может вас задеть — значит у вас комплексы! Я жила в обоих этих городах. И не только там. Да и сейчас живу не в Москве, а в Мытищах.
                  Я бы конечно, с большим удовольствием написала Париж и Рио-де -Жанейро, чтобы показать географию Даров, но там сообщников маловато:-)))

                  А когда в новостных программах называют эти города — вас это не задевает?:-)))))

                  Надо написать в газеты и телевидение! Пусть пишут и называют нереальные названия — а то это нас может задеть!

                  Меня, например, ужасно это задевает! Постоянно в «Сводке происшествий» — в Мытищах закрыли подпольный завад по изготовлению… В Мытищах задержана крупная партия… Просто центр преступности! Запретить упоминать! А то я могу подумать, что это обо мне!
                  И это меня заденет!:-))))
                  • Malinovka
                    Malinovka 201 27 jan 2010, 08:48
                    Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
                    Ну конечно же у меня комплексы. Вы абсолютно правы. Я вообще с валерьянкой смотрю новости, потребляю сразу же как только слышу священное слово «Хабаровск.
                    И смайлов, Уважаемая, побольше смайлов, а то вдруг Вас не заметят =)
        • Calucifer
          Calucifer 45 28 jan 2010, 09:47
          поддерживаю.
  • child_of_the_city
    child_of_the_city 183 25 jan 2010, 23:48
    затюкали бедного Фланкера)

    хорошая публикация, добавила в избранное. буду кидать её когда в очередной раз начнутся вопли про деспотичных смотрителей)
  • Grune4ka
    Grune4ka 62 26 jan 2010, 00:21
    1) такое ощущение, что дарители постоянно ноют: «Мой дар засчитали не даром, я требую чтоб передо мной отчитались, оправдались, я ведь такой хороший всем только добра желаю, ааа, кто же такой нехороший, кто посмел» и еще много чего. А вот пожелания сообщников вообще не воспринимаются, не уважаются. Все аргументы разбиваются об неизменное «Я же с хорошими намерениями». =(
    2) «свеженький» аргумент — «новенький» сообщник не разобрался, что к чему, и поэтому не прочитал правила, не разобрался в интерфейса, и вообще надо к новеньким трепетно относится. Да, надо. Но почему бы так и не поступить? Если Вы знаете, что сообщник только что появился в сообществе, объясните ему все по возможности, и не показывайте дурной пример фантиками, порванными кофточками, просроченными лекарствами и косметикой, поменявшей цвет.
    3) на правила можно ссылаться долго и упорно. Обходить их мыслимыми и немыслимыми способами. Сочинять и дополнять их. В конце концов они станут нечитабельными из пунктов вроде «нельзя дарить кофточку с пятном под левой подмышкой и дыркой под правой». Иногда нужно и можно абстрагироваться от идеи подарить это «здесь и сейчас», немного подумать, оценить и потом уже выкладывать.
    4
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 00:24
      блин, насколько ж я с Вами согласен!=)
      3
    • [29373]
      [29373] 180 26 jan 2010, 00:47
      Как хорошо сказано!!! Прямо формируете мои мысли в слова))
      Про новеньких-все мы когда-то были новенькими на ДД. Возможно, все делали ошибки. Но некоторые, даже находясь пол года на сайте не удосуживаются прочитать всё то, что было написано для их же удобства разработчиками сайта. Я когда пришла сюда, я прочитала всё, что возможно… И старалась уважать традиции ДД.)) Почему же некоторые, когда просишь вежливо сделайте то-то и то-то в соответствии с традициями ДД, даже ссылку даёшь-продолжают упорно «включать дурочку», а то и хамить? И хамят то в основном, заметьте, не новенькие… А именно те, кто уже тут «обжился» и считает себя прямо таки «профи»… Уважаемые сообщники-давайте уважать друг друга вне зависимости от времени пребывания на сайте и индекса у ника.
      2
      • Grune4ka
        Grune4ka 62 26 jan 2010, 00:50
        спасибо за поддержку! :)
        1
      • [8230]
        [8230] 26 jan 2010, 00:51
        Кстати, отличное замечания. Хамят и пытаются обойти правила сообщники, которые зарегистрировались на сайте давно.
        Те, кто зарегистрирован недавно обычно дружелюбно отвечают на замечания и обещают исправиться.

        Кстати, давайте не будем называть сообщников «новенькими» и «старенькими»…
        Как то не очень звучит.
        • [29055]
          [29055] 289 26 jan 2010, 09:57
          Делить действительно не надо. А вот хамят, к моему сожалению и удивлению, многие. Но тему развивать эту не надо все-таки.
          А дата регистрации ни на что не влияет по большому счету.
          • Flanker_87
            Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 10:01
            На самом деле влияет. Но только в самом начале. Более опытный сообщник лучше знает писанные и неписанные традиции сайта, и, соответственно, может помочь новичку в их понимании. И в обучении функционалу интерфейса. (только вот, к сожалению, мало кто этим реально занимается). А вот использовать дату регистрации как аргумент в спорах и впрямь недостойно.
            • Serzh13
              Serzh13 5 26 jan 2010, 14:21
              Обычно как аргумент используют не эти цифры ;) (а те которые возле ника или в дате рождения)
      • kumbarata
        kumbarata 182 31 jan 2011, 01:21
        Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
        Deydre
        Сама, что ли профи?
        9
  • [38458]
    [38458] 131 26 jan 2010, 01:22
    Отлично сказано!
    согласна!
    учту и буду применять!
  • karaboz
    karaboz 61 26 jan 2010, 05:11
    Хорошая публикация. Было бы здорово давать ссылку на неё всякий раз, когда сообщник недопонимает, почему его дар засчитали недаром. Ведь чаще всего такое недопонимание всего лишь от того, что человек не прочитал или недопонимает статью помощи, что такое недар

    А еще было бы здорово, если бы каждый знал и понимал смысл статьи о том, что такое самоорганизация на дарударе, зачем она нужна и как личным участием способствовать созданию на сайте добродушной и уютной атмосферы.

    Кстати, какое-то время назад стала общедоступной лента даров, которые кто-то пометил как недар. Всем, кто неравнодушен к тому, что стоит дарить, а что не стоит, рекомендуетя время от времнеи заходить в этот раздел и помогать сообществу в решении этого вопроса.

    Лента сомнительных даров находится в разделе Смотрителей — ссылка внизу слева каждой страницы.
    • [37544]
      [37544] 16 26 jan 2010, 08:22
      А в ленте даров, которые кто-то пометил как недар опубликованы дары вне зависимости от того, какое количество народу посчитало данный дар недаром или только те, о которых такое мнение сложилось у 10-ти сообщников? По всей видимости, первый вариант, раз нет надписи «сообщники посчитали это недаром», но в таком случае я не понимаю вынесения таких даров в отдельную ленту, так как сам принцип «авторитета 10-ти мнений» подчеркивает недостаточную объективность меньшего числа таких мнений. А если так, то эти дары незаслуженно попадают в эту «ущербную» ленту. Посмотрела, многие дары там несправедливо (могу ткнуть пальцем).
      Хотя может я что-то неверно поняла, заранее извиняюсь.
      • Grune4ka
        Grune4ka 62 26 jan 2010, 09:30
        да, действительно в ленте «кто пометил как не дар» встречаются дары незаслуженно туда попавшие( это как раз можно отнести отчасти к не анонимному комментирующему, т.е. по принципу «ты мне нажал минус — я тебе нажму»), от части просто показавшиеся 1-2 сообщникам «не даром»
        Но Вы ведь тоже в этом учавствуете! Нажимать или не нажимать кнопку полностью Ваш выбор!
        Если Вы зайдете в ленту «не даров», то поймете что большинство там все-таки там заслуженно. Хотя даже там бывают нормальные(не говорю сейчас про попадающие под категории, описанные Фланкером -сахар, просрочка и тому подобное), они бывает попадают туда из-за той же мести, только уже более организованной.
        • [37544]
          [37544] 16 27 jan 2010, 01:09
          Мы говорим немного о разных вещах. Я не знаю, как еще более четко сформулировать свою мысль, озвученную в предыдущем комментарии.
          Мне не понятно, с какой стати в данную ленту (которую не преображает слово «кто-то») попадают дары, НЕ набравшие 10 мнений «это не дар», которые необходимы для признания его таковым. Даже если большинство публикаций в этой ленте действительно являются не дарами, то пусть это подтвердит необходимое количество народу, прежде чем дар попадет в отдельную ленту. Иначе на каждого сообщника возлагается слишком большая прерогатива. Я предлагаю дары, которые кто-то пометил как «не дар» клонировать в специальную ленту для голосования, где сообщники смогут отдавать свои голоса как «за» так и «против» — это будет справедливо. И, конечно, привилегированное мнение должны иметь смотрители, администраторы, модераторы (как их тут называют?).
          «Но Вы ведь тоже в этом учавствуете! Нажимать или не нажимать кнопку полностью Ваш выбор!» Да я-то вообще считаю этот вопрос эстетическим, мне такие дары не мешают, я благополучно пользуюсь фильтрами.
          Лично мое мнение, уже совсем субъективное и ни на что не претендующее, что дары могут выглядеть как угодно, покуда это не аморально. Я бы лучше дискриминировала дарителей, которые в описании дара оскорбляют потенциального желающего. Например «Если вы не заберете у меня это ароматическое масло, оно отправится ароматизировать помойку». То есть, пожелавший этот дар, может считать, что дар он высунул из помойки.
          • [8230]
            [8230] 27 jan 2010, 01:20
            Мне кажется, вы немного путаете ленту «не даров» и ленту «возможно это не дар». Вторая лента мне понравилась) Во первых — можно обратить внимание на то, что кто то «минусует» все подряд дары одного сообщника и обратить на это внимание. Во вторых — видно дары, которые действительно хочеться убрать из общей ленты.
            В эту ленту попадает все подряд — и дары и не дары. И хорошее, и буэ.
            Как по мне — это хороший шаг к открытости. Т.е. если раньше сообщник ставил минус как месть — сейчас, возможно, задумается. Ников мы не увидим, но мысль «кто то не хорошо себя ведет, ставя минус действительно дару» проскользнет.
            Плюс дары в этой ленте отличаются от «не даров» тем, что они не исчезают из общей. То есть с ними абсолютно ничего не происходит)
            И еще — отличное место, где собрали все коробочки, баночки, бумажечки, просрочку и прочее. Минусы ставятся гораздо быстрее.
            А по поводу «мне не мешает, у меня фильтр». В свое время я думала так же. А потом поняла. Можно сказать «мне не мешает глобальное потепление, у меня дома кондиционер» или «мне не мешает свалка на соседней улице — на моей чисто».
            3
            • [37544]
              [37544] 16 27 jan 2010, 01:32
              В первом комментарии-вопросе смотрителю я написала, что возможно, что-то неправильно поняла. Теперь я поняла, что именно, и сущность данной ленты стала для меня более понятной. Тот факт, что дары не исчезают из общей ленты, в корне все меняет. Я этого не знала. Спасибо.
              А по поводу «мне не мешает глобальное потепление, у меня кондиционер». Так мне действительно не мешает:)) Но я тут не свое удобство отстаиваю. И не стала бы об этом говорить, если бы в комментарии, на который я отвечала, не привели меня в качестве примера и подтверждения.
              • [8230]
                [8230] 27 jan 2010, 01:40
                хм… про глобальное потепление. вам оно не мешает. Но оно ведет к таянию ледников, которые затапливают сушу. И если так будет продолжаться — вы окажитесь под водой. Нужно просто глянуть чуть чуть вперед. Лет на 50. То же самое с дарами. Если глянуть чуть шире своей ленты и представить ее через год?

                Мне приятно, что я смогла вам помочь)
                2
                • [37544]
                  [37544] 16 27 jan 2010, 02:11
                  Блин. Про глобальное потепление — это была аллегория. Я думала, это заметят)
                  А относительно дарудара, здесь спор ведется о том, что можно считать дарами, а что нет. О ценностях, которые для кого-то являются ДАРАМИ, а для кого-то хламом. Так вот мне чужие ценности не мешают. Разный смысл, не кажется?
                  Я в своих комментариях высказывалась, что не следует признавать какие-либо дары «не дарами»? Я выступала против ленты " полноценных" не даров? Не надо подменять понятия, пожалуйста. В моих комментариях был другой смысл, а не тот, который вы ему присвоили. Я не являюсь инициатором захламления ленты.
                  Мои личные удобства претендовали на позицию общих? Разве я не подчеркнула, что они никакого веса не имеют в выяснении данного вопроса, не являются моими аргументами? Так почему Вы используете их в качестве аргументов?)
                  Я веду речь о позиции, которая кажется мне объективной, а не о своих личных удобствах, так что и говорить следует о ней. К тому же я уже поняла, что строила свою позицию на ошибочном представлении. Спасибо, что осветили тот факт, что из общей ленты такие дары не исчезают. Но меняйте смысла моих комментариев:)
                  • [8230]
                    [8230] 27 jan 2010, 02:16
                    Возможно, я не так вас поняла)
                    Думаю, мы пытаемся объяснить друг другу одно и то же, но разными словами) Спасибо за приятную беседу)
                    • [37544]
                      [37544] 16 27 jan 2010, 02:21
                      Возможно:) спасибо, что не продолжаете спор ради спора — это, действительно, приятно. Я просто уже начинаю на себя пенять, сказать хочу одно, отвечают как будто сказала другое. Мне надо учиться четче формулировать мысли:))
                • Flanker_87
                  Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 10:04
                  Оль, вспомни физику. Таяние куска льда в стакане не повысит уровень воды в нем. Закон Архимеда. Та же фигня со льдом на полюсах=). Горные льды — возможно, но маловероятно=))
                  • JustForFun
                    JustForFun 24 27 jan 2010, 16:50
                    Антарктические-то льды вполне могут повысить, ибо они на суше покоятся. Другое дело, что всё это — ерунда.
                    Два возможных экстремальных климатических сценария: «Snowball Earth» (эффект: гибель практически всех живых организмов; требования: материки у экватора; возможно, подобное однажды уже происходило) и вариант Венеры (самоподдерживающееся нарастание температуры с высвобождением углекислого газа до стабилизации на отметке в несколько сотен градусов; гибель всего живого). Первого нам бояться не стоит, второе же реально, но роль людей в нём близится к нулевой. Впрочем, людям свойственно переоценивать свою значимость.
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 16:53
                      самый главный вариант забыл:
                      Я становлюсь властелином мира, правлю 300 лет, потом мне надоедает и я уничтожаю жалкие остатки человечества, оставшиеся в живых после 300 лет моей тирании…

                      "… и только радиоактивный снег падал на безжизненную поверхность планеты" (с) Даня.
                    • [8230]
                      [8230] 28 jan 2010, 01:03
                      Абсолютно верно) Роль людей в этом минимальна)
              • karaboz
                karaboz 61 27 jan 2010, 02:27
                Лента даров, которые кто-то пометил как недар, создана и открыта для всех именно потому, что на дарударе мы стремимся к самоорганизации, когда сообщество само собой управляет, и нет тех, кто в-одиночку принимает окончательные решения.

                Эта лента создана для того, чтобы те, кому действительно не всё равно, что дарится на дарударе и какой должна быть культура дарения, могли принимать участие в становлении этого движения и этой культуры.

                Если вам не нравится, что даритель описывает свой дар, унижая одариваемых, вам следует нажимать на кнопку «это — не дар». Тогда другие, кто не увидел такого дара, но зашел на ленту даров, которые кто-то пометил как «недар», тоже смогут отметить, что не стоит так дарить, нажав на кнопочку «это — не дар» вслед за вами.
                3
                • [37544]
                  [37544] 16 27 jan 2010, 03:18
                  Да, я просто почему-то думала, что дары попавшие в эту ленту исключаются из общей, именно это мне показалось несправедливым и именно от этого я отталкивалась в первых своих комментариях. Я уже поняла, в чем ошибалась.
                  А вот что касается самоорганизации, я все-таки склоняюсь к мнению, что без кураторов тех или иных «блоков» сообщества порядка не будет.
                • student_01
                  student_01 413 27 jan 2010, 08:05
                  Как раз заметил неплохой пример самоорганизации :-)

                  http://darudar.org/gift/329243/

                  (Думаю, еще этот аспект нужно разобрать)
                  • rossolov
                    rossolov 45 27 jan 2010, 12:45
                    )) Вот эту ссылку добавлю в избранное
                  • [29055]
                    [29055] 289 27 jan 2010, 12:57
                    Да, при чем пример это далеко не первый =))
                  • JustForFun
                    JustForFun 24 27 jan 2010, 17:07
                    Разберём, что уж там.
                    johnny приглашён неким kogan, который, в свою очередь, в тот же день приглашён неким rewiaca (причём желает у него один дар). Последний же был явно не в восторге от засчитывания его рекламы магазина не дарами. Продолжать?
                    • student_01
                      student_01 413 27 jan 2010, 23:34
                      Я акцентирую внимание не на честности или нечестности дарителя, а как раз на самом процессе самоорганизации. Как-то там не очень все самоорганизовалось )). Т.е. определенный результат достигнут, но этот результат не есть взаимопониманием и взаимоуважением сообщников.
                      • JustForFun
                        JustForFun 24 28 jan 2010, 07:12
                        Вах, почему?
                        Нажатие на «не дар» не означает неприязни и неуважения к дарителю.
                        • student_01
                          student_01 413 28 jan 2010, 08:21
                          в большинстве случаев — конечно не означает. А вот когда минусятся все комментарии всех участников (в том числе и те комментарии, что ничего «не нарушают»), то это уже настораживает
  • [37544]
    [37544] 16 26 jan 2010, 08:32
    Кстати, по поводу животных, которые массово попали в вышеупомянутую ленту при отсутствии в публикации просьбы помощи в пристройстве, животные предлагаются именно в качестве дара. У бусинок, коробочек и сахара хотя бы есть альтернатива — помойка, у животных —? Можно, конечно, ссылаться на эксплуатацию сайта в целях пристройства животных. Но, по-моему, эти цели выглядят выгоднее на фоне извращенного интереса «неужели и эта фигня кому-то нужна?».
    • [29055]
      [29055] 289 26 jan 2010, 10:06
      Почему у сахара есть альтернатива? Тут его собирают действительно многие, как я успела заметить. Но чаще он попадает в не дары, а нажимают кнопку именно те люди, которые эту альтернативу как раз выбирают, забывая что это может быть нужно другим. Он же не открытый, не б/у, вполне нормального вида. Также и с флаконами из под духов. Много кто собирает подобные коллекции. Тогда надо и марки минусовать и отправлять в мусорную корзину. Для меня они ценности не несут и неинтересны, но я минус никогда нажимать не стану, зная, что для кого-то они представляют ценность. Также и с сахаром.

      Мне сообщница сделала сюрприз — подарила маленькие стеклянные флакончики из под духов (я даже не знаю как их назвать флакончиками, вещь явно не конвейерного производства). Действительно очень красивые и необычные. Я хоть и не коллекционер подобного, но компанию хотела бы составить этим подаренным. А откуда такие получились — понятия не имею, а спрашивать как-то некорректно у дарителя такого сюрприза. Вот и смотрю, не дарит ли кто таких ненужностей, которые попадут уже все знают куда в итоге.
      • Flanker_87
        Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 10:13
        Ну, марки — это вроде как признанный предмет коллекционирования.
        Дело даже не в том, что сахарок — "«не дар» ваще". тут явно дело уже в оформлении и группировке. Если кто-то выложит комплект штук из 20, с описаниями и тд — вполне дар. (а еще можно написать «Килограмм сахара»=)).
        А еще дело в том, что не нужно расстраиваться, если минусят сахарки и бутылочки. Вы знаете, что они вам нужны? Значит, вы их и там найдете.
        • Grune4ka
          Grune4ka 62 26 jan 2010, 10:24
          Фланкер, сейчас и сахар быстренько признают заслуженным предметом коллекционирования, суть, мне кажется, в другом. Есть вещи которые совсем-совсем не нужны и их выкладывает большинство, а есть которые еще вот-вот и пригодятся, и поэтому до сих пор лежат на балконе и на антресолях. Вот почему например так нечасто дарят лыжи??? «А вдруг пригодятся» :)
        • [29055]
          [29055] 289 26 jan 2010, 10:33
          Просто тогда получается, что раз сахар найдут в не дарах, то тогда можно и с остальными дарами также поступать. Не логично.
          Сахар оформляют вполне нормально. Ну у дарителя только 3 пакетика сахара, допустим. Ну написал он, что сахар для коллекционеров, привезен из Вьетнама, допустим. Большего о нем написать и нельзя. Но, тем не менее, сахар отправится в не дары, я уверена на 99%.
          • anna_ezh
            anna_ezh 51 26 jan 2010, 10:45
            Ну что же делать, если многие сообщники не хотят видеть сахар в ленте даров. Пусть коллекционеры сахара заявят о себе, пусть отвоевывают свое место под солнцем :) Шучу.

            На самом деле, большинство пакетиков сахара, которые я видела, выглядели как буэ: истрепаны, пожульканы. Кроме того еще и выставлены часто по одиночке. А еще иногда являются инструментом рекламы (раздавали бесплатно в ресторане, например).

            Представьте, если бы филателист выложил погашеную пожульканую марку, которая продавалась бы в ближайшем почтовом отделении за рубль. 100 % такое бы признали не-даром.
            3
            • [29055]
              [29055] 289 26 jan 2010, 10:54
              Ну даже пусть по одиночке будут выставлены, может у человека только 1-2 пакетика сахара, зато какого) Я в нем не разбираюсь, но ценность-то может представлять из себя))

              Ну я, как человек, не секущий в марках, минусовать не буду марки в любом случае. Ибо не ведаю о их ценности, впрочем, как и в сахарной.
              Так получается, что можно все одиночное минусовать, что кто-то другой может искать.
              • Flanker_87
                Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 10:56
                еще раз: кто ищет, тот найдет. Возможно стоит предложить разработчикам идею, сделать поиск среди «не даров»?
                • [29055]
                  [29055] 289 26 jan 2010, 11:01
                  Скорее не дары должны должны должны еще кем-то модерироваться, чтоб отсекались только «убитые» вещи или какие-то глупости. Даже не знаю как назвать это еще, но дурные шутки тут уже не первый раз были.
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 11:07
                    «не дары» модерировать… жестоко. Кто этим будет заниматься? Или сделать еще кнопку «ну совсем, по-любому, не дар»?
                    А дурные шутки часто исправляются. Если дар заминусили совсем необоснованно — скорее всего его вернут в ленту.
                    • [29055]
                      [29055] 289 26 jan 2010, 11:10
                      Ну я бы позанималась :D
                      Ну а что к не дарам относить и так написано уже все в правилах. Дополнить можно только вещами, которые явно в убитом состоянии находятся. Но все равно же вопрос останется спорным.
              • anna_ezh
                anna_ezh 51 26 jan 2010, 10:58
                Не путаемся :) Я против идущих подряд однотипных даров у одного дарителя, а 1-2 пакетика меня не смущают.

                Если это ценный экземпляр, пусть даритель укажет это в описании. Иначе он будет воспринят сообщниками как бесполезная вещица с плохим описанием.
                • [29055]
                  [29055] 289 26 jan 2010, 11:04
                  Даже если описание будет внушительное, то какая будет вероятность, что это оставит дар на своем месте? Я чуть ниже написала о календарях. Кроме как «для коллекционеров» ничего добавить не смогла.
                  • anna_ezh
                    anna_ezh 51 26 jan 2010, 11:31
                    Вам же ссылку дали: есть сахар, который не заминусовали (из-за хорошой группировки или описания, наверное).
                • Milava
                  Milava 1179 26 jan 2010, 12:13
                  если позволите, о ценности: если даритель из Москвы дарит сахар из ближайшей к его дому кафешки, то 99% москвичей могут считать такой сахар «не даром», т.к. 1- они его не коллекционируют, 2 — считают его неценным, т.к. его можно пойти и просто взять в этом кафе.
                  но! для жителей других городов, а тем более стран этот пакетик очень даже ценен. и именно тем, что, несмотря на то, что до Москвы мне, например, ехать ближе, чем до многих украинских городов, но я не буду там в ближайшее время точно. и как его добыть в мою коллекцию?
                  и еще… если выкладывается в дар пакетик сахара «потрепанный», пролежавший в сумке, которая не носилась 10 лет, то он еще более ценен!
                  сорри за длинные предложения…
                  • [29055]
                    [29055] 289 26 jan 2010, 12:29
                    Верно на самом деле :) Не только же в новых вещах ценности могут быть.
                  • anna_ezh
                    anna_ezh 51 26 jan 2010, 14:21
                    Если Вы в качестве дарителя опишите ценность старенького пакетика сахара, расскажете о его нелёгкой доле, может, минусовальщики поймут свою неправоту, обойдут Ваш дар стороной.

                    Иначе ценность его себе сложно представить.

                    Еще коллекционирование сахара, все-таки, не является чем-то популярным (пока).

                    Я могу выложить любимую убитую игрушку собаки моего соседа. У нее интересная история, допускаю также, что найдутся заинтересованные коллекционеры. Еще допускаю, что не я одна могу выложить игрушку с такой богатой историей. Но я рада, что такой дар заминусуют и его не увидят большинство сообщников =)
                    • [29055]
                      [29055] 289 26 jan 2010, 14:34
                      Просто иногда и нечего добавить) Как и я выше написала, что публиковала дар календариками для коллекционеров. Все коротко и ясно, потому что дополнять фразой «с милыми няшными зверятами, которые вы ведите на фото» как-то прям… Что аж хочется дописать «заберите их скорее!!!» хD
            • [27310]
              [27310] 2 26 jan 2010, 16:39
              сорри, в моей коллекции имеются пакетики 60х годов, естественно потрёпанные, пожелтевшие… так это гордость коллекции! и как-то странно,-попсовые(как у всех)предметы коллекции имеют место на сайте, а эксклюзивные считаются хренью (
          • Flanker_87
            Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 10:45
            а может, стоит поискать желающих через личные разговоры? Много где есть общегородские.
            2
          • brutto
            brutto 156 26 jan 2010, 20:20
            Можно поступать как душе угодно и какое настроение, но ведь так не поступают? О какой логике тогда идет речь? Тут ближе понятие «здравый смысл». Кнопка «не дар» не подчинена логике, прочитайте пожалуйста её описание. Там сказано, что если вам не хочется видеть этого дара в общей ленте, то следует пользоваться этой кнопкой. Этот статус никак не связан с тем, что кто-то кого-то в чем то обвиняет. Собственно из-за этого непонимания эта тема постоянно муссируется.

            У недара нет никаких ограничений на дарение.
            • [29055]
              [29055] 289 26 jan 2010, 21:11
              Вот и получается, что кто-то не хочет чего-либо видеть и уедет это самое что-либо в не дары. А другой это ищет, просматривает ленту, в которого этого не будет видно. Ограничений нет… Тогда зачем вообще не дары нужны? Пусть все висит, а каждый уже выбирает какие категории смотреть. Не хочет сахар и прочие коллекционные дары, пусть не смотрит.
              • [8230]
                [8230] 26 jan 2010, 21:21
                Я не хочу видеть мусор на сайте. Попробую объяснить почему.
                Во-первых, выставляя в дар 2 зубочистки для хенд-мейда (которые кому то ооооочень нужны, он мечтает о них) мы даем пример остальным. И пол-сайта вспоминает о залежах зубочисток на кухне… И начинает выставлять. В итоге половину ленты занимают зубочистки. А тот человек, которому они нужны были — уже нашел. Остальным не надо)))
                Во-вторых не дары нужны для того, чтобы в ленту не попадало то, что действительно даром нельзя назвать — рекламные ссылки, предложения обмена и продажи, инвайты на сайты, где они не нужны, использованная туалетная бумага и т.п. Если допустить выкладывание всего подряд — очень скоро об этом узнают всякого рода спамеры и лента превратится в каталог рекламы.
                И последнее — кому то нравится справлять большую нужду у вас под дверью. Пусть справляет, а вы выбирайте — смотреть на это или нет)))) Так получается?)
                3
                • [29055]
                  [29055] 289 26 jan 2010, 21:37
                  Нужду тут точно справлять не надо хD
                  Да и чем зубочистки не дар? Они же разные бывают)) Не надо все под одну гребенку, как говорится :)
                  Просто получается, что человекам… ну хоть тем же коллекционерам, раз уж я про них начала, нужно копаться в не дарах в поисках искомово, как эээм… в мусорном ведре. Грубо звучит, но у меня ассоциации такие почему-то зразу возникают.
                  • [8230]
                    [8230] 26 jan 2010, 22:05
                    Вся проблема в том, что вы воспринимаете «не дар» как помойное ведро, как оскорбление. А вы попробуйте воспринимать эту ленту как «неформатные дары». Дары, которые не нужны большинству, но имеют ценность для узкого круга людей.
                    Кстати, про нужду. Тут недавно выставлялся кусок свежих человеческих фекалий. И, если следовать вашей логике, кнопка «не дар» не нужна, пусть это будет в общей ленте?
                    Вы представьте, что начнется. Массовое набивание даров выставлением всего, что под руку попало.
                    • [29055]
                      [29055] 289 26 jan 2010, 22:29
                      Кхм… Ужас какой, и то мягко сказано О_о
                      В не дары попадают не только такие вещи, но и дурные шутки от недавно попавших на сайт даровчан. Да что там это. Туда попадали и хорошие… Не хотелось бы говорить, но дорогие дары, приобретение которых может позволить себе не каждый. Желающих под 100, если не больше, комментарии друг друга загоняют в минус. Получается чепуха полная. И нажимают на «Это — не дар», в результате чего он попадает в ту самую ленту.
                    • kitusha
                      kitusha 226 13 feb 2011, 00:21
                      Ну так бы и называли- неформатный дар, но дар же! почему не дар-то??
                • Stacey
                  Stacey 109 29 jan 2010, 03:11
                  А я вот не хочу видеть в ленте бабский шмотник. Я устала искать интересные и полезные вещи среди шмоток, туфель и бижутерии. Я же не в магазин сюда пришла, верно? У меня в глазах рябит в таких магазинах.
                  Подозреваю, что по крайней мере у мужской части сообщников те же проблемы. Что если мы начнем дружно минусить дары, которые нас раздражают?
                  3
                  • duhbox
                    duhbox 120 29 jan 2010, 10:04
                    От шмоток спасет фильтр, да вообще от многого спасает фильтр. Но для глобальной привлекательности сообщества, нужно соблюдать правила группировки и не дарить буэ!
                    • Stacey
                      Stacey 109 29 jan 2010, 23:59
                      Не спасает фильтр от шмоток. Девушки сплошь и рядом помечают туфли и лифчики как «Другое», юбки как «Фото и Видео».
                      • duhbox
                        duhbox 120 30 jan 2010, 00:06
                        Делаем корректные замечания, объясняем не правоту. Многие ошибаются, делают не намерено и готовы исправлять. Наличие законов не гарантирует их исполнение всеми. Любое сообщество вырабатывает механизмы исправления подобных проблем.
                  • Eelky
                    Eelky 40 23 oct 2010, 21:04
                    Странно видеть подобный коммент от человека, который неоднократно желал и получал «бабский шмотник».
                    Все вещи, которые есть здесь, можно купить, в том числе «интересные и полезные вещи». Так что и Вы сюда «в магазин» приходите.
              • brutto
                brutto 156 26 jan 2010, 23:27
                Идея групп как раз и заключается в том, что бы в них собирались специфические дары, которые большинству могут казаться недостойными общей публичной ленты.

                В группы так же можно добавлять дары со статусом «недар».
      • [37544]
        [37544] 16 27 jan 2010, 01:17
        Опять же речь не об этом. Я вообще не наезжаю на этот безобидный «Сахарок», он пришелся как пример, заимствованный у автора публикации, и в данном случае является именем нарицательным:)) А вот по поводу альтернативы не согласна. Вы заметили, что в комментарии я отстаивала животных как некую ценность, которую следует отличить от «сахарка» хотя бы по моральным соображениям. Именно поэтому альтернатива помойки для сахарка показалась мне более естественной, чем для животного. Это для сравнения, короче. Не трогаю я святой сахарок))
        В том, что ценности у всех разные я с Вами ПОЛНОСТЬЮ согласна, именно поэтому я считаю этот вопрос лишь эстетическим. По-моему, единственная цель освободить общую ленту от «не даров» — сделать ее красивой. Так как для прочих целей существуют фильтры и группы. Конечно, понятно желание тех, кто хочет лицезреть на ленту пестрящую сони плейстейшен, КПК, ЖК мониторами и пр. Вот, например, тоже считаю старую (да хоть новую) материнскую плату или прочие внутренности техники хламом, но понимаю, что объективно это не хлам (наверное).
        Тематическая картинка:) http://www.motivatory.ru/mi/agpt...
  • Trusishka
    Trusishka 162 26 jan 2010, 10:43
    Я знаю, сейчас на меня все набросятся, но я считаю что для меня например бесполезная вещь, лишняя вазочка, банки для того чтобы кто то хранил в них варенье(я не умею варить варенье=)) или даже те же самые календарики, могут кому-то очень быть нужны в коллекцию.А кто-то решает что-ой, это такая бесполезная вещь, дайка я нажму кнопочку-это не дар! Поймите! А ведь для кого-то это действительно настоящий дар! Кто то это действительно долго искал и нашел только тут.Нет, ну понятное дело, что то-то ржавое, сильно изношенное или рванье-выставлять позорно! Но нечего плохого не вижу в сахарках, календариках, бутылочках и баночках!
    Предлагаю создать отдельную группу-КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ и все мелкие дары отправлять туда.
    • Sachmach
      Sachmach 142 26 jan 2010, 10:50
      Показывал сайт многим друзьям, после просмотра ленты даров у всех первое впечатление — какой хлам здесь дарят, смотрят на меня как на сумасшедшего.
      1
      • Trusishka
        Trusishka 162 26 jan 2010, 10:52
        Ну я и говорю, что для кого-то это хлам, а для кого-то очень нужное! Вот мне нужен был умывальник советский на дачу, так такие ща даже на помойке не найдешь=)Ну все бы это посчитали хламом-по любому! А для меня очень нужная вещь!
        • Sachmach
          Sachmach 142 26 jan 2010, 10:57
          Такой умывальник кажется видел в Ашане. Чем больше тут хлама, тем меньше нормальных даров.
        • [8230]
          [8230] 26 jan 2010, 15:15
          для 99% — это хлам. Так может прислушаемся к мнению большинства? А 1% пусть ищет такие милые сердцу буэ штучки в ленте «не даров».
          Я не вижу проблемы. По моему, вы до конца не поняли, что такое «не дар»
          • rossolov
            rossolov 45 27 jan 2010, 12:48
            10 человек, нажавших «Это — не дар», — это не 99% участников сайта. Тем более что складывается впечатление, что это относительно небольшая и сравнительно постоянная группа сообщников — активистов
            • anna_ezh
              anna_ezh 51 27 jan 2010, 13:01
              Мне стало интересно.

              Хотя сейчас выскажусь немного не в тему Вашего комментария.

              Почему Вы не поучаствуете в эксперименте? Не я одна Вам предлагала. Попробуйте то, что предлагаете активным «минусовальщикам».

              Вы же не считаете, что просрочка — дар? На сайте присутствуют дети, ее использование может оказаться вредным для здоровья. Нажмите минус и аргументируйте это дарителю. Несколько раз. То есть побудьте активным сообщником. Только после этого дискуссия будет честной.
            • [8230]
              [8230] 27 jan 2010, 13:15
              то есть вы считаете, что просроченная 10 лет помада «осталось 1/5» — это дар больше чем для 1 процента сообщников? То есть больше 300 человек решит, что это хороший дар?
              2
            • brutto
              brutto 156 27 jan 2010, 19:49
              Почему вы вдруг думаете, что кнопка «не дар» должна учитывать 99% участников сайта? Не забывайте, что этот статус не накладывает никаких ограничений на дар, кроме как видимости в публичных лентах. Такой дар может продолжать участвовать в жизни сообщества.
              • rossolov
                rossolov 45 27 jan 2010, 22:19
                anna_ezh, Kurakina, brutto, отвечу всем троим
                Вы все дружно – причем все в форме вопросов) – ведете со мной беседу… на другую тему. Я считаю, что есть публикации не соответствующие званию «дар» (иногда насчет своих сомневаюсь даже). Я не против кнопки «Это – не дар», я не против тех, кто ею пользуется (хотя сам – нет, если, Аня, вы это имели в виду под «экспериментом»). Я про другое…
                Стремясь все дары расставить аккуратно по полочкам, чтоб без пылинки и мусоринки, мы порой забываем, что ДД – сообщество людей, а не вещей, дарителей, а не даров. (Кстати, пну избитый аргумент: что первое видит новичок заходя на сайт? Опцию «Найти дар». А где опция, скажем, «Найти сообщника в таком-то городе увлекающегося тем же, что и я»?)
                Зайдите на омскую ленту даров – там маленький «бунт» протестующих против бана сообщнику ZR-300, который с завидной упертостью выкладывал пакетики и коробочки, а кто-то с такой же упертостью их минусовал, но только анонимно и безмолвно. И мне не важно, был ли это 1% недовольных или 99%, ибо теперь, post factum, мы видим кто «плохой» — тот, кто заблокирован! (К слову, меня очень интересует механизм бана. В Традициях ДД я ничего не нашел). А как теперь быть с голосами «бунтовщиков», которые протестуют уже своими дарами? Будем безмолвно минусовать?
                Итого. Я не за пакетики и коробочки, они мне не нужны. Я за взаимоуважение, при котором каждый будет поступать открыто, от своего имени (а не от имени N%), и ответственно (Если боитесь, что вам нахамят, может, и не стоит нажимать? Зачем это делать исподтишка? Может, не даритель не готов к диалогу, а мы?)
                1
                • JustForFun
                  JustForFun 24 27 jan 2010, 22:26
                  В стотысячный раз приходится объяснять по поводу необходимости анонимного минусования…
                  Отмена анонимности ведёт к войне и срачам. Добровольцы уже испытали это на себе. Рекомендую попробовать. Ничто не является столь убедительным аргументом против открытого минусования, как опыт открытого минусования.
                  2
                  • rossolov
                    rossolov 45 27 jan 2010, 22:48
                    JustForFun, вот я считаю ваш комментарий недостойным и даже оскорбительным, ибо его цель — «в стотысячный раз» втолковать мне, неразумному, свою правильную отлакированную опытом позицию, без малейшей попытки понять то, о чем писал я.
                    Будем начинать «срач»?
                    • JustForFun
                      JustForFun 24 27 jan 2010, 22:54
                      Не стоит на «Вы».
                      Ну и да, сообщать не обязательно, достаточно просто нажать на минус.
                      Я прекрасно понимаю написанное. Ибо уже год как эти идеи постоянно возрождаются вновь и вновь. С небольшими вариациями в аргументации, но суть одна — неанонимное минусование.
                      Срачей не боюсь, но не сегодня.
                      2
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 120 автор публикации 28 jan 2010, 09:49
                      Дмитрий, когда-то я считал также, как и Вы. И писал: народ, давайте оставлять коммент! И в блогодаре, и в дарах. Дооставлялся. Одна мадам, кому я такой коммент при нажатии «не дар» оставил, наплодила виртуалов и заминусила много моих комментов, которые я оставлял при желании даров. И я не один такой, кто пострадал от своей честности. так что…
                      2
                      • Stacey
                        Stacey 109 28 jan 2010, 13:51
                        А банить за виртуалов?
                        • Flanker_87
                          Flanker_87 120 автор публикации 28 jan 2010, 14:08
                          ну забанили ее. и виртуалов. но опыт-то у меня остался=)
                          2
                          • kumbarata
                            kumbarata 182 31 jan 2011, 01:55
                            Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
                            И что теперь, сопли пускать? Опыт у него остался.
                            Вы только что осветили, как дары становятся недарами. Легко! Одним единственным человеком со своими виртуалами. Так и подтверждается ощущение, что один-два человека дары в недары отправляют.
                            6
                      • [8230]
                        [8230] 28 jan 2010, 16:23
                        гы))) у меня 3 листа ушли в недостойные)))) Плюс личные разговоры с объяснением того, что я не права, плюс срачи в блогодаре (эти то хоть без матов).
                        В общем я пас. Иногда пишу, но только когда знаю, что человек адекватно отреагирует.
                    • [54034]
                      [54034] 497 31 jan 2011, 10:14
                      попробуйте в открытую пооставлять комментарии к дарам, которые Вам кажутся недостойными, пообъяснять дарителю, что и как. Чтобы не голословно тут «если бы» разводить, а как умудренный опытом человек ))
                      1
                • HinArien
                  HinArien 147 27 jan 2010, 22:47
                  Я за взаимоуважение, при котором каждый будет поступать открыто, от своего имени (а не от имени N%), и ответственно (Если боитесь, что вам нахамят, может, и не стоит нажимать? Зачем это делать исподтишка?
                  Под экспериментом вам предлагалось начать писать, почему не дар, недостойный комментарий и прочее. Можете даже не нажимать кнопку. Серьёзно, это очень познавательно.
                • brutto
                  brutto 156 27 jan 2010, 22:55
                  Повторюсь опять же на счет значения статуса «не дар». Суть этого статуса не как то очернить сообщника и его активность на сайте, а убрать данный и конкретный дар из общей публичной ленты даров. Но такой дар по прежнему может быть обещан и подарен, к нему может быть написана благодарность. Он так же может участвовать в тематических группах.

                  Именно потому что невозможно всё на сайте разложить по полочкам точно и аккуратно, и всегда будут возникать вопросы необходимо некоторое мнение активных людей, которые бы
                  по своим личным причинам убирали некоторые дары из публичных лент. При этом каждый человек может самостоятельно контролировать свою активность. Ему может быть интересно сегодня этим заниматься, а завтра уже нет. У кого-то может быть принципиальная позиция по какому-то вопросу, кому-то всё равно. Но в целом, вся эта активность приводит к тому, что в целом «публичные» ленты могут оставаться приемлемыми для просмотра.

                  В этом смысле важно понимать, что дар увиденный в общей ленте даров и дар увиденный в профиле сообщника, или же дар увиденный в ленте группы имеют разный вес и отношение к ним конечно же будет разное.

                  Что-то допустимо, а что-то нет, но возможно в персональных лентах и лентах групп, например.

                  Никто не ставит задачей наказывать тех людей, которые по тем или иным причинам публикуют дары, которые затем приобретают статус «не дар», кроме тех случаев, когда это делает нарочно (яркий пример того же ZR-300).

                  Поэтому проблема этого статуса искючительно в его понимании сообщниками, которые не читают что такое статус «не дар» и строят на своих личных догадках обвинительные рассуждения, что кто-то специально именно их дары помечает этим статусом. Кстати общедоступная лента «недаров» может так же помочь в осознании того, что именно представляет из себя этот статус. В ней хорошо видна обезличенность оценки, которая касается исключительно самого дара и его присутствия в публичных лентах даров.

                  А персонализация оценки приведет именно к негативным последствиям. Ещё больше сместим и так изначально вкладываемый неправильный акцент этого статуса.

                  Те, кто хочет и может комментировать свою оценку могут это делать и так. Ограничений никаких нет.

                  Если правильно относится к вопросу, то и самого вопроса не будет.
                  2
                  • kumbarata
                    kumbarata 182 31 jan 2011, 02:02
                    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
                    brutto — вскользь прочитала ваши рассуждения. А заканчиваете вы снова и снова одной ошибочной мыслью:
                    Что кто-то должен мыслить, понимать, относиться к вопросу ПРАВИЛЬНО.
                    Ага! Людей не запрограммируешь, компьютерщик.
                    9
                • ait
                  ait 43 27 jan 2010, 22:56
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  +1
                • ait
                  ait 43 27 jan 2010, 22:58
                  rossolov, абсолютно солидарен.
                • morda.ru
                  morda.ru 5 28 jan 2010, 02:02
                  +1 и по поводу городов тоже.
                  В списке городов примкнувших к дару-дар… просто говоря… жопа… города делятся не по алфавиту, а по куче даров и чтобы узнать, например, есть ли на ДД кто-то из какого-то города, кроме Москвы, Питера, Киева либо других гигантов с их дарами, надо либо глаза сломать об списки, либо рыскать по карте, что тоже нифига не самый удобный вариант.
                  А почему-бы не привинтить кнопочку, «сортировать по алфавиту», дабы без лишнего кича дарами, да и без гемору, как говорится?

                  +1 rossolov...just in case :)
                  • Serzh13
                    Serzh13 5 28 jan 2010, 02:04
                    Во всех браузерах есть система поиска по странице ;)
                    3
                  • HinArien
                    HinArien 147 28 jan 2010, 02:52
                    ctrl+f уже отменили разве?
                    • morda.ru
                      morda.ru 5 28 jan 2010, 03:06
                      осталось теперь начать собирать
                      «спасибо, а я не знал(а) об этом»
                      Bедь Ctrl+F, это же и есть то самое «удобство интерфейса сайта», да?
                      • HinArien
                        HinArien 147 28 jan 2010, 03:24
                        Ctrl+F — стандартная для винды комбинация. Вроде как копировать-вставить.
                        Можно ещё спросить, почему к ДД не прикручены гугльмапсы — для удобства встреч — или почтовые калькуляторы — для удобства расчёта расходов на почту.
                        Всего-в-одном сделать нельзя. Вопрос только в том, что поставить в приоритеты. Здесь их расставили таким образом.
                        • morda.ru
                          morda.ru 5 28 jan 2010, 03:43
                          ну, знаете… на Самсунгах, типа Армани, Хуго Босс и прочей «Хай Енд» попсне,
                          очень часто пропадает зона, но телефон об этом никак не сигнализирует, но и дозвониться до вас нельзя, глюк стандарный, лечится за 2 минуты, входом в сервисное меню и правкой внутренних настроек.
                          Одно не пойму, чего столько народу ломится с этой байдой в сервис-центры, а?
                          Это же так легко.
                          Надеюсь, хоть что-то объяснил?
                          Или, в Вашем стиле, ответ будет таким… я погуглил, зарегался на форуме, там спросил и мне сказали, что не так.
                          Представил вывеску в сервисе
                          «Проблема с сетью? Идите в Гугл!»
                          Таковы приоритеты.
                • AnnaM
                  AnnaM 624 28 jan 2010, 05:53
                  Ну заминусила я открыто его коробочки, и то только на 5-й раз перепубликации, когда в описании начались оскорбления сообщников. В итоге весь негатив полился на меня-вы почитайте комментарии;) Хотя я была всего лишь «одна из 10-ти».
                  Больше минусить открыто не хочется.
                  2
                  • kumbarata
                    kumbarata 182 31 jan 2011, 02:07
                    AnnaM: это потому, что у человека накипело. Стал бы он снова и снова свой дар выкладывать. И нечего удивляться.
                    А ещё потому, что еслиб изначально всё открыто было, то по-другому бы и сказочка пошла.
                    7
                    • Oluyschka85
                      Oluyschka85 176 16 may 2021, 22:08
                      «А ещё потому, что если б изначально всё открыто было, то по-другому бы и сказочка пошла.» А вот и нет, практика показывает, что агрессия начинается сразу же.
                      3
                • anna_ezh
                  anna_ezh 51 28 jan 2010, 08:24
                  Так. Еще раз. Проблема в том, что Вы рекомендуте то, что сами не пробовали. Вот Вы говорите, что кнопка не-дар Вам кажется небесполезной. Так нажмите ее и выскажите мнение. А потом уже агитируйте остальных на «сбрасывание масок».

                  Я открыто говорила с самого начала про то, что поставила минус. Мне не трудно сказать правду, но я точно не хочу ругаться и портить себе настроение. Но, к сожалению, во многих случаях ругань не избежна.

                  Герой ZR-300 назвал даму «хламом», минусовальщиков своих коробочек скотоящерами. И это все в ответ на замечания людей вроде: «Не хочется видеть в ленте даров пустую тару». К сожалению, я не сделала принтскрин этих разговоров. Но, если он сколько-нибудь честен, он подтвердит свои слова. Кроме этого, он начал троллить (вот это уже можно посмотреть в его комментариях). Это помимо того, что он много раз перевыставлял заминусованный дар, хотя ему ничего не мешало его просто подарить.

                  Так что там насчет несправедливо забаненных Вы хотели сказать?
                  3
                  • rossolov
                    rossolov 45 29 jan 2010, 13:33
                    Думаете, это я вас не слышу?) Так. Еще раз.
                    Я не спрашивал почему / за что был заблокирован ZR-300, это мне достаточно ясно. Не спрашивал, справедлив / несправедлив этот бан. Я спросил как, каким образом осуществляется блокирование сообщника? У нас, в самоорганизующемся сообществе.
                    Особенно хочется услышать ответ от тех, кому доступна эта возможность.
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 120 автор публикации 29 jan 2010, 14:28
                      Я возможности не имею, но постараюсь ответить. Как правило, любую некрасивую историю на сайте рано или поздно видят смотрители, среди которых присутствуют разработчики сайта. Если поведение человека сильно выходит за рамки достойного, ему пишут замечание. и не одно. В случае с ZR-300 несколько замечаний от разработчиков были проигнорированы, и было принято решение о блокировке аккаунта на несколько дней. О причинах блокировки и сроках ZR-300 получил уведомление по почте.
                    • anna_ezh
                      anna_ezh 51 30 jan 2010, 08:59
                      Вы уходите от ответа.

                      Так Вы попробовали то, что рекомендуете делать «минусовальщикам»?
                      • rossolov
                        rossolov 45 30 jan 2010, 11:41
                        > Я не против кнопки «Это – не дар», я не против тех, кто ею пользуется (хотя сам – нет <т.е. я не пользуюсь данной кнопкой>, если, Аня, вы это имели в виду под «экспериментом»)
                        А комментарии, выражающие мое мнение по тому или иному поводу, как видите, пишу
                        • [8230]
                          [8230] 30 jan 2010, 16:54
                          Если вы сами не пользуетесь этой кнопкой и не можете провести подобный эксперимент, почему считаете, что все вокруг должны это делать?
                          Напомнило наше голосования за места встреч «Я на встречу не хожу, но считаю, что вам всем лучше будет встречаться там».

                          Хотите изменить что то — попробуйте сделать это сами, а потом, исходя из своего опыта можно давать советы. Я пробовала. Совет один — не комментировать открыто. Кроме как к истерикам и желанию отомстить это ни к чему не приводит
                          2
                          • anna_ezh
                            anna_ezh 51 31 jan 2010, 12:13
                            Напомнило: Бродского не читал, но осуждаю =)
                          • kumbarata
                            kumbarata 182 31 jan 2011, 02:13
                            Kurakina — вы не понимаете одного единственного факта:
                            ЭТОТ ОПЫТ МОЖНО ПРОВЕСТИ ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
                            Несомненно, одиночные выпады в сторону обиженных будут парированы с удесятерённой силой, направленной, на самом деле, против этих 10 анонимов.
                            6
                      • kumbarata
                        kumbarata 182 31 jan 2011, 02:11
                        Сообщники (12) засчитали комментарий недостойным.
                        anna_ezh
                        Ни фига вы не понимаете. Только гонору много.
                        8
                  • kitusha
                    kitusha 226 13 feb 2011, 00:26
                    Может многие ради этого плюсика и дарят! а какой еще стимул. просто за спасибо и плюсик. а в итоге получается, что многие дарят не дар=хлам, это же оскорбление!!!
                    3
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 120 автор публикации 13 feb 2011, 00:42
                      Дарить ради плюсика — это не по-дарударовски!
                      • kitusha
                        kitusha 226 13 feb 2011, 00:48
                        Согласна, но по-моему это очень клево, что хоть что-то побуждает дарить. а плюсик за это- это не так много. Лучше пусть дарят, чем не дарят- ведь идея — больше даров- больше добрых дел! есть лди, которые ради похвалы делают хорошие вещи- так лучше пусть не делают?
                        3
                • kumbarata
                  kumbarata 182 31 jan 2011, 01:51
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  rossolov — ты молодчина!
          • kumbarata
            kumbarata 182 31 jan 2011, 01:49
            Kurakina — вы забываете, что этот 1% у разных групп людей разный.
            То есть, одним интересно одно, другим другое. Вот и 1% превращается в 30% или даже в ваши 99%!
            Может, вы хотите превратить сайт в выставку новых вещей. Вашим глазкам это приятно видеть будет? Но это только в магазине. И денежки платить придётся.
            13
      • brutto
        brutto 156 26 jan 2010, 20:23
        А ты показывал им всё подряд или какой-то фильтр, результат поиска или группу? =)
        • Sachmach
          Sachmach 142 26 jan 2010, 20:38
          по разному, один раз посылал ссылочку на дар, дальше он видимо смотрел ленту избранное, несколько раз фильтр компьютеры, электроника. Иногда удивлялись, что действительно интересные вещи дарят, но общее впечатление от ленты даров к сожалению именно такое :(
          • brutto
            brutto 156 26 jan 2010, 20:50
            Думаю, что это проблема больше не «захламленности» в целом, а целевого поиска. Например раздел youtube «новости вашего региона» (раньше был новое рядом с вами) мне кажется тоже совершенно бесполезным и неинтересным. А если смотреть рубрики по дате добавления тоже мало что кажется интересным.

            Одним из лейаутов в будущем возможно вывод на главную лент даров контактов, расшаренного избранного и групп, в которых ты состоишь, так как чем больше контента (уже сейчас более 1.5k публикаций в день), тем действительно сложнее его просматривать и находить нужные вещи.
            • Sachmach
              Sachmach 142 26 jan 2010, 21:03
              идея с группами интересная, но пока не всеми группами удобно пользоваться, например в ленте группы электронных маньяков даров очень много, без фильтра ей пользоваться сложно. Меня фильтры вполне устраивают, но важно какое впечатление производит сайт на других людей, нашел здесь новых друзей, но старых пригласить сюда пока не получается.
              • duhbox
                duhbox 120 26 jan 2010, 21:06
                Нужно поправлять выкладывающих дары без правильного текстового описания, это осложняет использование поиска… Все что угодно можно было бы замечательно искать!
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 10:51
      Никто не спорит, что для кого-то перечисленное имеет ценность. Но, как мы выяснили, нет ничего страшного в признании «не даром». Коллекционер и в ленте «не даров» найдет. А вот общая лента будет чище и красивее. Почитайте, плиз, еще раз сам текст публикации — там все это описано.

      Группу — это отличная идея. Но, пока что, бессмысленная — дары групп дублируются в ленте. Эта идея станет реальной, если будут введены отдельные ленты даров, и тогда предметы коллекционирования можно будет отделить от остального.
      3
      • Trusishka
        Trusishka 162 26 jan 2010, 10:54
        Да, отдельные ленты это было бы очень здорово!
        2
      • Milava
        Milava 1179 26 jan 2010, 12:17
        поддерживаю — отличная идея!
        только вот даже просто организовать группу коллекционеров пока не получается, «группа ожидает одобрения»…
        2
      • student_01
        student_01 413 26 jan 2010, 22:50
        Не уверен, что отдельные ленты – отличная мысль. По-моему гораздо важнее каждому настроить для себя фильтры для просмотра, но по одной ленте (Меня ни косметика, ни сахарок не напрягает – ибо их не вижу =)))). Ведь по сути – фильтр по рубрикам + исключения вполне может заменить отдельную ленту
    • [29055]
      [29055] 289 26 jan 2010, 10:59
      Я как живой пример, который хотел выкинуть календари и, увидев, что их собирают здесь многие, решила все-таки не спешить с мусорным ведром и попробовать подарить. Думала, что сразу уйдут они в не дары. Но нет http://darudar.org/gift/273825/ Пусть рекламные даже они, но нашлось 9 желающих, которым они действительно нужны были для коллекции.
      Для меня же ценности никакой не представляют. И штук их две только и было :)
    • Eelky
      Eelky 40 23 oct 2010, 21:09
      Проблема в том, что люди выкладывают подряд 10 даров: сахарок, календарик, пакетик, тряпочка и т д. Соберите эту мелочевку в один дар, как указано в публикации. Если кучки нет, подождите, пока она соберется. Это же не 50кг телевизор из примера выше, места не занимает. Что это за наркомания: ну хоть что-нибудь да подарить?
  • [27310]
    [27310] 2 26 jan 2010, 11:22
    как-же весело!!! народ готов грызть друг-другу глотки за то что б «делать мир лучше», ) если так, то можно ввести цензуру, и по придворительному заявлению, «залитованный»дар выкладывать на сайт )от себя — не даром считаю просрочку и то что может нанести вред.
  • psyche
    psyche 711 26 jan 2010, 11:56
    Садись «пять»!
  • pill
    pill 916 26 jan 2010, 13:07
    Один мой «не дар» заминусовали когда я его перевыставила в 3 раз, хотя когда я его выставляла писала, что, если это не дар скажите я удалю, но 2 раза это был дар, а на 3 раз уже не дар, странно как-то(((
    • Grune4ka
      Grune4ka 62 26 jan 2010, 13:12
      ничего странного в этом нет, за дарами скидками не следят определенные 10 сообщников, и смотрители этим тоже не занимаются — дары в ленте появляются практически ежеминутно, так что следить за этим физически невозможно. И наверно, просто нужно следовать традициям, и не выставлять в дар скидки, чтоб потом не переспрашивать несколько раз: «А это не дар? это точно-точно не дар?»
      • pill
        pill 916 26 jan 2010, 13:21
        Я так не считаю и не переспрашиваю. Если бы мне на шикарную продукцию предложили классную скидку, я была бы крайне признательна. Подарить я не могу скидку, это просто не возможно. А дать человеку возможность купить дешевле, я считаю что это настоящий дар. И дешевле не на 2 руб, а на несколько сотен.
    • Grune4ka
      Grune4ka 62 26 jan 2010, 13:16
      вот кстати, хорошее объяснение почему скидки не рекомендуются http://darudar.org/blogodar/post/1234/#comment_83585
      • pill
        pill 916 26 jan 2010, 13:29
        И ещё, я не вправе судить и брать на себя ответственность. Если человек выставил, значит он считает это даром. Я например ещё ни разу такую кнопку не нажала, я не считаю себя выше других. Те же спичечные коробки иногда бывают дороже человеку, чем золото брильянты. Не суди, да не судим будешь.
        3
        • Grune4ka
          Grune4ka 62 26 jan 2010, 13:34
          кнопка «не дар» не означает, что кто-то считает себя выше и достойнее другого, это лишь означает, что 10 сообщников не пожелали по каким-то причинам(см. текст публикации) видеть это в ленте даров и не побоялись взять на себя ответственность, потому что здесь САМООРГАНИЗАЦИЯ и ответственность несет КАЖДЫЙ тем, или иным поступком.
          3
          • pill
            pill 916 26 jan 2010, 13:36
            А мне вот так не кажется.
            • Grune4ka
              Grune4ka 62 26 jan 2010, 13:42
              как не кажется? что есть самоорганизация? почитайте пожалуйста
              • pill
                pill 916 26 jan 2010, 16:00
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                Ну и самоорганизовывайтесь на здоровье))) Я же вам не мешаю. Может у вас других забот нет помимо как знаблюдать за несправедливостью на сайтах. А я в крайности не лезу, дарю себе помаленьку и людей радую. А они мне взаимностью отвечают.
                • [8230]
                  [8230] 26 jan 2010, 16:14
                  если у вас полно забот — значит все решат за вас)? Не хотите принимать участие в самоорганизации — просто плывите по течению) Просто не мешайте)))
                  • pill
                    pill 916 26 jan 2010, 16:32
                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                    Я же написала, что не мешаю. Для некоторых почувствовать себя хоть где -то лидером большая удача. А где самое классное место, на сайтах в интернете. Где тебя ни кто не знает))) Ухожу, ухожу… и не мешаю…
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 26 jan 2010, 13:42
              тогда получается, что Вас мало волнует облик сайта, вот и все. И вы участвуете в его жизни только «в основном» — в дарении и желании. Тогда не стоит расстраиваться, что за вас решают другие=)
          • kumbarata
            kumbarata 182 31 jan 2011, 02:20
            Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
            Grune4ka и не только вы.
            ДОСТАЛИ ВЫ УЖЕ СО СВОЕЙ САМООРГАНИЗАЦИЕЙ!
            Если бы было всё открыто, то и была бы САМООРГАНИЗАЦИЯ.
            А пока что, врёте вы. И себе и прилюдно. Нет у вас самоорганизации. ДИКТАТ.
            9
        • naisha
          naisha 70 26 jan 2010, 13:58
          Вы считаете, что на сайте ввели эту кнопку для того, чтобы «те, кто выше других» вы сказывали своё мнение?
          1
          • pill
            pill 916 26 jan 2010, 16:01
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Да!!!
          • kumbarata
            kumbarata 182 31 jan 2011, 02:23
            Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
            naisha — переворачивать то зачем?
            Вы даже не спрашиваете. А атакуете. Думаете, что умнее. Не умнее. Что человек считает, он уже сказал. А у вас всё замазано и спрятано. Что вы считаете. Сами-то понимаете?
            3
        • HinArien
          HinArien 147 26 jan 2010, 15:30
          Не суди, да не судим будешь.
          Почему-то люди, которые это пишут, довольно часто потом жалуются, что дарудар не тот уже, люди не те, всё испортилось и в ленте мусор. Чистая статистика…
          Ничего не делать — тоже действие, и оно тоже к чему-то приводит. В вашем случае — не к лучшему.
          • pill
            pill 916 26 jan 2010, 16:04
            Вы знаете, я уже давно не жалуюсь и осуждать себя ни кому не позволю. Я человек имеющий свое мнение и не допущу навязывания мне мнения других людей. Не хочу скандала, всех целую и обнимаю))))
            1
            • HinArien
              HinArien 147 26 jan 2010, 16:42
              Но, тем не менее, считаете нормальным навязывать мнение про «тех, кто считает себя выше» и «хоть где-то почувствовать себя лидером».
              Логично, что сказать.
              2
  • manyaxxl
    manyaxxl 27 26 jan 2010, 20:57
    По поводу фотошопа: да многие кто выкладывает такой дар не знают даже основ. Но есть и нормальные обработчики. Я тоже на днях выкладывала такой дар, но спустя 2е суток, засчитали не даром. Если сравнить работы мои и других, то видна большая разница между ними. Спрос на это есть. И нужно относится к этому с другой стороны.
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 535 27 jan 2010, 01:09
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Я просто потешаюсь над вами! Вы так безбожно хуячите вставляете адрес сайта на картинки из своего портфолио (-:
      • manyaxxl
        manyaxxl 27 27 jan 2010, 09:02
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        Вообще то, это не твоё дело.
        Не вот надо быть такой дурой.
        Забалка, хамки да и вообще не лезь…
        • DaryaDarya
          DaryaDarya 535 27 jan 2010, 14:34
          Я говорю с точки зрения потребителя таких услуг. Да, я резко выражаюсь, но тем не менее качество ваших работ нельзя назвать профессиональным. Даже с учетом того, что вы этим зарабатываете.
          • manyaxxl
            manyaxxl 27 27 jan 2010, 14:48
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Я так не считаю, и не только я.!!!
            • fant_azia
              fant_azia 39 27 jan 2010, 17:08
              Но тем не менее, вам же интересно узнать, почему ваш дар посчитали не даром. В данном случае считаю, что заминусили не столько из-за того, что дар — фотошоп, а потому что не посчитали вашу обработку фото профессиональной.
            • stazhor88
              stazhor88 345 27 jan 2010, 20:24
              согласна с DaryaDarya. Прошла бы мимо, если бы не было заявлено в названии "Профессиональная обработка фото". У меня тоже был такой дар, когда еще не было до фига таких «умельцев» как я. Но я не объявляла свои простенькие ретуширования и коллажи проффессионализмом. Ваш уровень не так уж высок, просто смиритесь с этим и совершенствуйтесь.
              • manyaxxl
                manyaxxl 27 27 jan 2010, 20:31
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                Простите, я не занимаюсь просто ретушированием, коллажированием и вставкой в рамочки. Я не трачу на обработку одного фота пол часа, на это уходит гораздо больше времени.
                Совершенствоваться всегда надо, с этим не кто не спорит!
                Зависть плохое чувство.
                А что тогда для вас профессиональная обработка?
                1
                • stazhor88
                  stazhor88 345 27 jan 2010, 20:48
                  ну, если Вы тратите на обработку гораздо больше времени, чем полчаса-меня это удивляет еще больше, потому как большинство работ, которые я увидела-просто поменяный фон или рамки-шаблоны с редактированием лица. Проф. обработка-это как минимум-когда реалистично вырезаны волосы и нет сильного контраста по тону фона и основного объекта.
                • stazhor88
                  stazhor88 345 27 jan 2010, 20:50
                  А насчет зависти-это один из двух смертных грехов, которыми я не обладаю.
                  В ответ на ваше заявление о завистливости могу предположить, что, судя по Вышей реакции на горькую действительность, у Вас обостренное ЧСВ.
                  • [35531]
                    [35531] 27 jan 2010, 21:17
                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                    Вы признанный эксперт, чтобы так уверенно говорить, что профессионально, а что нет? На вкус и цвет — все фломастеры разные… Желающие на этот дар были, причем не мало. Людям это нравится, кстати, цитата со страницы «Миссия Дару-дар»: «Это значит, что каждый будет делать то, что в его силах, и получать то, что ему действительно необходимо.» А критерии профессионализма у каждого свои. Есть золотое правило — не нравится, либо сделай лучше и предложи, либо промолчи.
                    • naisha
                      naisha 70 27 jan 2010, 21:22
                      Профессионализм — он не на вкус и цвет.
                      • [35531]
                        [35531] 27 jan 2010, 21:29
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        Вот ваш — именно такой ) Предвзятый и слегка завистливый, в контексте разговора это чувствуется :)
                        • naisha
                          naisha 70 27 jan 2010, 21:42
                          Предыдущий профиль не может комментировать из-за недостойных комментариев — вы и этот хотите слить?
                          • [35531]
                            [35531] 27 jan 2010, 21:49
                            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                            Я другой человек, не додумывайте, да и тем более мне не страшно :) С троллями минусующими в дискуссиях участвовать — сомнительное удовольствие.
                    • stazhor88
                      stazhor88 345 27 jan 2010, 21:25
                      Я не сомневаюсь, что многим нравятся работы, и это отлично. А экспертом, по-моему, не нужно быть, что бы видеть очевидное. Вы же сможете отличить некачественно сшитую вещь? Здесь так же. Я не против таких даров, но не нужно так громко называть их, особенно если название не соответствует действительности.
                      • [35531]
                        [35531] 27 jan 2010, 21:37
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        Вы эксперт по отделению профессиональных работ от не профессиональных? Покажите аккредитацию :) Повторюсь, каждый делает вывод о профессиональности по своему опыту/знаниям и т.д. А они у каждого свои, и не надо так ультимативно, на правах все знающего супер гения, заявлять что профессионально, а что нет.
                        1
                        • stazhor88
                          stazhor88 345 27 jan 2010, 21:53
                          Вы сейчас говорите неправду. Я не называла себя всезнающим супер гением, видимо Вы сделали такой вывод, чтобы вызвать ответную агрессию. А о проффесионализме-пустой разговор. Если я начну выставлять свои работы с заявлением такого качества, в ответ на конструктивную критику могу просто фыркнуть «Ну, не знаю, у меня такое видение проффессионализма, а если Вы не согласны-значит завидуете.» А насчет опыта-если Вы так хотите, соглашусь-я могу сделать работу такого же уровня, и я самоучка, который занимается шопом от скуки по паре часов в неделю. Я сделала вывод, основываясь на своих знаниях, как Вы и заявляли.
                    • fant_azia
                      fant_azia 39 27 jan 2010, 21:32
                      цитирую из поста, под которым пишем комменты:
                      «Вроде все. Напоследок 2 правила:
                      * Наличие желающих не делает буэ «не дар» даром!»
                      аргумент с количеством желающих отпадает
                      3
                      • [35531]
                        [35531] 27 jan 2010, 21:41
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        Ну тогда давайте сделаем пре-модерацию даров, наймем специально обученных людей, которые в поте лица будут определять, что достойно попасть на страницы этого мега элитного сообщества, а что нет! Как вам идейка? Или тогда ругаться и кости перемывать некому будет?
                        • fant_azia
                          fant_azia 39 27 jan 2010, 21:57
                          Если вы пошли в такие крайности, то я вправе предположить, вам бы понравилось, если бы сайт целиком заполнился просроченной косметикой и некачественными заношенными вещами. На сайте действует самоорганизация, и каждого призывают по возможности активно участвовать в этом — и звание профессионала совсем не нужно, чтобы по возможности пытаться сделать сайт красивее. А кости тут никто никому не перемывает, а объясняют человеку, почему его дар посчитали не даром.
                          2
                          • [35531]
                            [35531] 27 jan 2010, 22:02
                            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                            Ну тогда понятно, пытались красивее, а получилось… Сплошные склоки… Лучше уж пусть модераторы решают и пропишут в правилах, что можно, а что нет. А то бегает по страницам толпа самоорганизованных минусовщиков и творит свое правосудие…
                            1
                            • stazhor88
                              stazhor88 345 27 jan 2010, 22:07
                              воспользуйтесь своим советом-сделайте лучше, напишите письмо администрации с Вашим предложениям. И не «толпа бегает» и «творит правосудие», а люди откликнулись на просьбу администрации о самоорганизации на сайте.
                              • [35531]
                                [35531] 27 jan 2010, 22:10
                                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                                Ну так я в этой ветке написал смотрителю, вы не в курсе, как в администрацию (или тому, кто имеет полномочия) написать?
                                • stazhor88
                                  stazhor88 345 27 jan 2010, 22:31
                                  Видела ссылку для письма только однажды, конечно не сохранила. Но любой из смотрителей, я думаю, с удовольствием Вам поможет.
                                • stazhor88
                                  stazhor88 345 27 jan 2010, 22:38
                                  оп, нашла ссылку письма администрации здесь
                                  дерзайте.
                                  • [35531]
                                    [35531] 27 jan 2010, 22:45
                                    Спасибо, попробую.
                                    • ur001
                                      ur001 21 28 jan 2010, 01:43
                                      На самом деле, вся администрация уже 10 раз прочитала это обсуждение и откомментировала :)

                                      Так что не стоит утруждать её дополнительными письмами на саппорт…
                            • Flanker_87
                              Flanker_87 120 автор публикации 28 jan 2010, 10:01
                              И, кстати, ни одного модератора на сайте нету=).
                          • [35531]
                            [35531] 27 jan 2010, 22:07
                            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                            Цитата с поста ниже: «Вы знаете, у Вас, похоже, тот случай когда заодно с буэ заминусили нормальный дар.
                            Просто сообщники немного перестарались.»
                            Вот так самоорганизация, вот так сайт красивее делают :))) Очень разумно!
                            • Flanker_87
                              Flanker_87 120 автор публикации 28 jan 2010, 10:00
                              Бывает. Это не потому, что «бегает по страницам толпа самоорганизованных минусовщиков и творит свое правосудие», а потому что стало слишком много откровенных «не даров» и часто сложно отличить дар редкий и креативный от чего-нибудь типа «профессионального» фотошопа. дело не в сообщниках, а в засилии буэ.
                    • Grune4ka
                      Grune4ka 62 27 jan 2010, 21:40
                      минимум, бросающийся в глаза при просмотре фото:
                      1) использование чужих картинок. Чужих, потому, что… см. пункт 2
                      2)человек сумевший нарисовать такие картинки, не мог так неаккуратно вырезать людей из основных фотографий
                      3) пропорции очень часто не соблюдены
                      4) композиция? задумка? она вообще есть?

                      вот кстати, профессиональное рисование в пэинте
                      • [35531]
                        [35531] 27 jan 2010, 21:46
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        1) Не надо додумывать
                        2) Не надо додумывать
                        3) Это ваше мнение, многим так не кажется
                        4) Рядом с каждой фотографией может задумки расписывать начать
                        Повторюсь — не нравится, либо сделай лучше и предложи, либо промолчи
                        Критиковать все горазды
                        1
                        • naisha
                          naisha 70 27 jan 2010, 21:50
                          3) Это ваше мнение, многим так не кажется

                          А это наше мнение, нам так кажется. Поэтому — не дар.
                          • [35531]
                            [35531] 27 jan 2010, 21:54
                            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                            А мне так не кажется, поэтому — дар
                            • naisha
                              naisha 70 27 jan 2010, 22:15
                              Так дарите. Что мешает?
                              • [35531]
                                [35531] 27 jan 2010, 22:24
                                Цитата с поста ниже: «Вы знаете, у Вас, похоже, тот случай когда заодно с буэ заминусили нормальный дар.
                                Просто сообщники немного перестарались.»
                                Вот они мешают. Такая вот «самоорганизация» некоей группы лиц мешает. Я считаю, нужны конкретные правила. Что можно, а что нельзя дарить. Если можно дарить только профессиональные услуги, (чтобы не было «тут пропорции не те, там что то не знаю что, но не то») — огласите критерии профессиональности дара.
                                2
                                • HinArien
                                  HinArien 147 27 jan 2010, 22:54
                                  Недары можно пообещать, подарить. поблагодарить за них. Если вы хотите подарить фотошоп людям — дарите, никаких препятствий для этого нет. Если вы хотите +1 — так и признайтесь
                                  • [35531]
                                    [35531] 27 jan 2010, 23:16
                                    Какой +1? Здесь нет кармы. Человек хотел сделать людям приятное, но прибежали минусовщики и много людей, которые, возможно, хотели бы этот дар, не смогли его увидеть.
                                    • ait
                                      ait 43 27 jan 2010, 23:21
                                      -1...-10 разве не карма дара или публикации, сообщения?
                                      но тут она может быть лишь отрицательной (или никакой), про карму пользователей я ничего не говорил.
                                    • HinArien
                                      HinArien 147 27 jan 2010, 23:22
                                      Хоте сделать приятное? Так делайте.
                                      Мало желающих? Напишите в профиле «все желающим фотошоп в подарок»
                                      Всё ещё мало? Тогда вам дорога в Блогодар.
                                      Но если хочется поскандалить — то тут дело другое
                                • brutto
                                  brutto 156 27 jan 2010, 23:00
                                  Хорошо, если вы так любите что бы всё было логично ответьте точно на вопрос, что бы можно было о чем то разговаривать в вашем случае:

                                  Ваш дар можно дарить, желать, обещать, писать благодарность и его можно добавлять группы. Что вас не устраивает или кажется противоественсвтенным?
                                  • [35531]
                                    [35531] 27 jan 2010, 23:19
                                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                                    Ваш дар могут заминусовать немногочисленная группа лиц и он не будет в списке даров, его мало кто найдет. Все очень естественно и справедливо. Побольше вам в жизни таких естественных ситуаций!!! :)
                                    • brutto
                                      brutto 156 27 jan 2010, 23:25
                                      Пожалуйста прочитайте статью помощи, в которой рассказывается о кнопке «это не дар».

                                      С другой стороны мне кажется вполне естественным, что если к вам на улице подойдут 10 человек и сделают замечание вы не будете продолжать делать то, чем вас попросили не заниматься. Очень живо представляю себе в жизни эту ситуацию. Даже думаю, что хватит 1 замечания.

                                      Если вы переживаете, что ваш дар не найдут те, кому он действительно нужен, добавьте его в тематическую группу. На то ленты и «публичные», что бы не только вы лично могли в них публиковать. А что бы всем людям, просматривающим эту ленту было комфортно.

                                      Попробуйте проявить больше инициативы.
                                      3
                                      • [35531]
                                        [35531] 27 jan 2010, 23:33
                                        Пример с улицей не вполне корректен. На улице можно делать все, что не противоречит закону и общепринятой морали. И это вполне логично. Было бы вполне естественно, если бы, например, группа модераторов решала, что дар, а что нет. А еще лучше, составили конкретные правила, без размытых формулировок, или пре-модерацию. А холиварить на эту тему можно бесконечно.
                                        1
                                        • JustForFun
                                          JustForFun 24 28 jan 2010, 07:18
                                          >если бы, например, группа модераторов решала, что дар, а что нет
                                          >А еще лучше, составили конкретные правила
                                          А ещё лучше, сразу переехать на жежешный отдам_даром.

                                          >или пре-модерацию
                                          Рекомендую сначала пытаться представить результаты подобных, кхм, нововведений, прежде чем писать подобное.
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                        • Grune4ka
                          Grune4ka 62 27 jan 2010, 23:26
                          Вы может быть и правы по поводу того, что на сайте не так много профессионалов, но вот именно «тут пропорции не те, там что то не знаю что, но не то(причем с перечислением не того)» очень расстроило бы лично меня (мнение субъективное), если бы я получила такие отретушированные свадебные фотографии.
                          А критика иногда помогает становится лучше, и любой творчески человек должен быть готов к ней.
                          • [35531]
                            [35531] 27 jan 2010, 23:39
                            Я все это понимаю, но это все очень субъективно. Речь идет не об отвратительном качестве фотографии, а уже об откровенных придирках то ли несведущих, то ли непомерно много знающих (или завидующих?) людях. Никого насильно никто не заставляет, и денег за это не берет. Критика принимается, но было бы приятно любому человеку получить критику хамскую и не адекватную? Я думаю нет, будь он хоть фотограф, хоть дизайнер или водопроводчик.
                        • [8230]
                          [8230] 28 jan 2010, 01:16
                          Извините, не в тему. Но на «многим так не кажется» — только одно в голову приходит

                          http://www.youtube.com/watch?v=Klz2DfJQdX8
                      • HinArien
                        HinArien 147 27 jan 2010, 22:53
                        5) освещение точно так же не соблюдено
                        • [35531]
                          [35531] 27 jan 2010, 23:13
                          Это не фото сессия и не 3д моделирование, какое еще освещение? Вы вообще в теме дискуссии?
                          • HinArien
                            HinArien 147 27 jan 2010, 23:24
                            Освещение на картинке, куда зверски врубают вырезку из фото не соответствует освещению на вырезке.
                            Да. я тоже считаю, что это не дар и что делать такое за деньги — как-то неудобно.
                          • Serzh13
                            Serzh13 5 27 jan 2010, 23:33
                            Не надоело с пеной у рта доказывать правоту своей подруги при этом совершенно не разбираясь в обсуждаемом вопросе?
                          • Grune4ka
                            Grune4ka 62 27 jan 2010, 23:45
                            забейте в поисковик «освещение при фотомонтаже» ради интереса
                • eleneska
                  eleneska 30 27 jan 2010, 23:14
                  Ну, а я хочу вас поддержать. Посмотрела ваши работы. Не буду спорить по поводу того, насколько они профессиональны, но то, что они не сделаны дилетантом, так уж это точно. Лично мне понравились.
    • naisha
      naisha 70 27 jan 2010, 19:28
      Моё личное мнение: мой фотошоп такой же, как и ваш. Только я считаю, что я не умею им пользоваться.
      http://s004.radikal.ru/i206/1001...
    • Zay_a
      Zay_a 69 27 jan 2010, 22:58
      Потдерживаю
      manyaxxl. Еще, почему считать фотошоп «Не даром» если люди просят что то им подправить, сделать рамочку, им нравится. Кому понравилось тот благодарит, если и видно где благодарнасть от чистого сердца а где нет. Мне кажется, перед тем как считать дар фотошопа «не даром» нужно просмотреть его работы, а не все подрят жать! Ведь люди стараются!
      Мое личное мнение!
      • karaboz
        karaboz 61 27 jan 2010, 23:04
        Если человек дарит услугу по обработке фотографий и верит в то, что делает хорошее и полезное другим дело, его не должен беспокоить статус дара вообще. Ведь есть желающие, есть благодарности. Недар никуда не девается, стается навсегда в профиле сообщника (если он его не удаляет).
  • manyaxxl
    manyaxxl 27 26 jan 2010, 21:01
    А про просроченные дисконтные карты, да какая разница коллекционеру, что они просрочены!!!
  • Stacey
    Stacey 109 27 jan 2010, 00:24
    Будьте добры, объясните, почему вот этот мой дар сразу 10 человек могли объявить «не даром»? http://darudar.org/gift/336909/
    Неплохо было бы, если бы, например, последний, кто минусит, немедленно писал комментарий, почему. Или самый смелый из тех, кто минусит.
    Если это потому, что фигурки из проволоки не хороши, и каждый может такое сделать гораздо лучше, так и напишите. Я больше не буду предлагать.
    • Flanker_87
      Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 00:26
      Вы знаете, у Вас, похоже, тот случай когда заодно с буэ заминусили нормальный дар.
      Просто сообщники немного перестарались. Не расстраивайтесь, «не дар» не имеет никаких ограничений по дарению, его можно дарить и обещать.

      P.S. А что, креативненько=))
      • Stacey
        Stacey 109 27 jan 2010, 00:42
        Можно-то можно, а вот найти его не найдут в ленте…
        А заодно с чем его заминусили? У меня больше не минусили ничего пока. Хотя потрепанные жизнью предметы у меня были. Если бы их заминусили, я бы поняла и не возражала.
        • Flanker_87
          Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 00:50
          заодно со всякой фигней=).

          вот, кстати, это пример того, что нужно думать, что дарить — из-за уже выработавшейся привычки минусить хлам, иногда уходят в ленту «не даров» нормальные вещи.
          • Stacey
            Stacey 109 27 jan 2010, 00:59
            А вот это почему заминусили? http://darudar.org/gift/309462/
            • Flanker_87
              Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 10:11
              Честно говоря, я не знаю=)). Или уже не помню. Возможно, из-за исполнения… на тетрадных листах… Я вот неплохо рисую технику и воздушные суда. Если я выложу то, что нарисовал на работе от нечего делать на маленьких квадратных листочках для заметок — уверен, тоже заминусят. Хотя и хорошо нарисовано. А вот ели оно будет на а4, карандашом, с тенями…
    • [8230]
      [8230] 27 jan 2010, 00:42
      Может быть неудачное фото, не знаю… Но как то выглядят они уж очень «креативненько»
      • Stacey
        Stacey 109 27 jan 2010, 01:01
        Спасибо, поняла. Убираю дар с сайта, буду дарить своим друзьям. Им нравится.
        • Flanker_87
          Flanker_87 120 автор публикации 27 jan 2010, 10:09
          не стоит торопиться. может, тут тоже кому-нить интересно будет подобное искусство=)
          • [35531]
            [35531] 27 jan 2010, 22:29
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Ага, если толпа троллей-минусовщиков раньше этот дар не найдет :)
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            • duhbox
              duhbox 120 27 jan 2010, 22:37
              Вы не обидитесь, если я перейду на личности? Скажите пожалуйста, откуда у вас такое впечатление от ДаруДара? Что на него повлияло? Что вас привело в блогодар, вместо дарения и получения даров? Я вижу что вы не так давно с нами, ничего еще не успели подарить, немного пожелали. Для чего вам борьба за правду, что вам у нас не нравится?
              • [35531]
                [35531] 27 jan 2010, 23:27
                Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
                Мне не нравится, что некоторая группа лиц может фактически убрать любой дар из списка доступных. Еще раз приведу цитату ответа человеку, чей дар был заминусован: «Вы знаете, у Вас, похоже, тот случай когда заодно с буэ заминусили нормальный дар.
                Просто сообщники немного перестарались.» Вот это нормально, что некоторые уже не соображают, что минусовать, а что нет. Это какое-то самоуправство получается. Может быть вам показалось, что у меня негатив в общем, к сайту? Нет, это не так, меня не устраивает именно то, что я описал.
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            • Stacey
              Stacey 109 28 jan 2010, 13:56
              Ну да, они уже нашли. И я не думаю, что их в «недарах» найдет тот, кому нравится.
              Но дар я все-таки вернула, благодаря одному из желающих.
              И по-прежнему требую, чтобы его сочли даром.
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 535 27 jan 2010, 00:46
      При нажатии на кнопку «не дар» сообщник не должен оглашать причину.
      И фигурки на самом деле не очень. )-: Но скилл забавный, можно хорошо прокачать.

      http://www.fabstuff.net/images/p...
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    • rossolov
      rossolov 45 27 jan 2010, 12:44
      Вам там дельный совет дают: надо называть дар не «Сплету из проволоки», а например, «Фигурки, защищающие от глобального потепления». Такой не заминусят)
      • Stacey
        Stacey 109 28 jan 2010, 12:19
        Ога. Не обманешь — не продашь подаришь.
        Это как в сувенирных магазинах типовому хэндмэйду добавляют описание: приносит богатство, защищает от сглаза…: -))
  • morda.ru
    morda.ru 5 27 jan 2010, 02:40
    Ухх, не асилил всех прочитать:))
    А наблюдать прикольно, как замыкется круг и всё начинается снова :)
    А я у себя так и написал, если минусите, отпишитесь что-почем.
    иначе совсем уже до смешного дошло, дар уже был подарен,
    а его, вдруг, не даром сделали :))
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 535 28 jan 2010, 00:54
      Самая жара тут — это дискуссия с профессионалом (-:
      • naisha
        naisha 70 28 jan 2010, 00:59
        Профессионалом, пытающимся определить рамки своего профессионализма =)
        • morda.ru
          morda.ru 5 28 jan 2010, 02:54
          Рамок профессионализма, в фотошопе, практически нет… нет, не так, они есть конечно, но мне кажется, в каждом отдельном случае они свои, вот и всё. Если же мы начнем говорить о признанных мастерах этого дела, то они здесь ничего не предлагают, достижение их уровня, конечно возможно, но… у вас не будет больше времени ни на что другое, ведь еще и самому пожить надо успеть, типа, лично :)
          Что же до Вашего коммента с фото(жопом), то на мой взгляд, это было:
          раз) не этично.
          два) не в тему, ибо Вы ничего не противопоставили.
          три) Вы, в результате, явились чуть ли не основным зачинщиком дрязг.