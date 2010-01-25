О «не дарах» и кнопке, делающей их таковыми.

призвать общественность





ИТАК, СНАЧАЛА О КНОПКЕ:



Идем и читаем



Кнопка «это — не дар» не удаляет дары!. Совсем не удаляет. Они просто исчезают из общей ленты, но остаются видны в дарах сообщника и в группах. Все дары, засчитанные «недарами» можно пожелать, пообещать, подарить, к ним можно написать благодарность! Смотрители и разработчики не могут ничего засчитать «не даром» или «удалить», с помощью своих инструментов. Только, наравне с остальными сообщниками, нажать кнопку. И голос будет самый обычный, не «крутой». Чтобы дар ушел в «недары» нужно 10 человек, нажавших кнопку. Ни больше, ни меньше. Так что нет смысла ругать какого-то абстрактного «урода, заминусившего мою коробочку».



ТЕПЕРЬ О САМИХ «НЕДАРАХ»:



Читаем

Как правило, минусят дары по нескольким основным причинам:



Просрочка. По причине простой опасности для жизни\здоровья. Тут же можно вспомнить б\у косметику и прочие негигиеничные вещи. Вы же не будете дарить\желать б\у зубную щетку? А чем лучше б\у помада\блеск?! Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки) Дар являющийся скорее просьбой о помощи («помогите пристроить кошечку\собачку\крыску») Фотошоп. Это отдельная тема: Никто не признает «не даром» действительно профессиональную обработку фото. Если выложить дар с действительно хорошими примерами работ, требующих хороших знаний программы и навыков работы с ней — это будет отличный дар! А вот «нарисую рамочку», «разукрашу», стандартные фильтры и замазка — это любой школьник может. Если не может. то погуглит, почитает простой мануал (или даже справку программы) — и сможет! Откровенное буэ. И всякие дешевые мелочи, выложенные по одной.



ТУТ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ:



Первое, что видит новичок, зарегистрировавшись, и создав профиль — основная лента даров. И первое впечатление у него возникает такое: «Ага, всякая фигня, наверно можно тоже насыпать такой же в ленту — вдруг пожелают?». И сайт становится похож на помойку. Поэтому, если перед выкладыванием на сайт дара возникает сомнение «в мусор или на сайт?» — ответ однозначен — в мусор!.



А в случае всякой мелочевки — не надо ее по одной выкладывать! Заминусуют, к гадалке не ходи. Лучше немного подождать и выложить сразу кучкой — шансы на то, что 10 человек нажмут заветную кнопку существенно снизятся. Я понимаю, что желание дарить — сильная вещь, утерпеть сложно, но постарайтесь!=))



Про коллекционеров сахарков, календариков, зажигалок, спичек, чая, билетиков, бутылочек, баночек, коробочек и прочего… Опять же, выкладываем сразу и много. Одним даром. И не расстраиваемся, если посчитали «не даром» — тот, кто коллекционирует, будет искать. Если будет искать — то найдет! А вообще многие коллекционеры тут уже друг друга знают — так не надо проводить дар через ленту. Просто договоритесь в



Вроде все. Напоследок 2 правила:



Наличие желающих не делает буэ «не дар» даром!

Фраза «на хэндмейд» не является оправданием дарения буэ !



И еще одно важное дополнение: Если Ваш дар был засчитан «не даром», не стоит требовать отчета от службы поддержки и писать им гневные письма, требуя восстановить дар! На сайте действует принцип самоорганизации, техподдержка и администрация не отвечают за Ваши дары! И не должны тратить время на разбирательства с «пострадавшими». Апелляция к разработчикам возможна, но не надо ей злоупотреблять=)



Небольшой апдейт:

Причины, по которым дар был засчитан «недаром» можно узнать, нажав на кнопку, помеченную красной стрелкой на рисунке ниже:



Давайте вместе сделаем сайт красивым! Навеяно криками «кто удалил мой дар?!», «за что заминусили сахарок?» и прочих, написанных в блогодаре, вопросах и ответах Идем и читаем описание . Не все понятно? Возвращаемся сюда и читаем нижеследующее пояснение, по пунктам:Читаем что не следует дарить на ДД . Потом читаем пояснения.Как правило, минусят дары по нескольким основным причинам:Первое, что видит новичок, зарегистрировавшись, и создав профиль — основная лента даров. И первое впечатление у него возникает такое: «Ага, всякая фигня, наверно можно тоже насыпать такой же в ленту — вдруг пожелают?». И сайт становится похож на помойку. Поэтому, если перед выкладыванием на сайт дара возникает сомнение «» — ответ однозначен —А в случае всякой мелочевки — не надо ее по одной выкладывать! Заминусуют, к гадалке не ходи. Лучше немного подождать и выложить сразу кучкой — шансы на то, что 10 человек нажмут заветную кнопку существенно снизятся. Я понимаю, что желание дарить — сильная вещь, утерпеть сложно, но постарайтесь!=))Про коллекционеров сахарков, календариков, зажигалок, спичек, чая, билетиков, бутылочек, баночек, коробочек и прочего… Опять же, выкладываем сразу и много. Одним даром. И не расстраиваемся, если посчитали «не даром» — тот, кто коллекционирует, будет искать. Если будет искать — то найдет! А вообще многие коллекционеры тут уже друг друга знают — так не надо проводить дар через ленту. Просто договоритесь в личных разговорах . Кстати, во многих городах есть общегородские разговоры, в которых такие вещи дарятся «на ура», сразу находя желающего, и не забивая ленту. Тем более, что сейчас уже есть возможность показывать дары только заинтересованным в них: darudar.org/blogodar/post/4279. Вроде все. Напоследок 2 правила:И еще одно важное дополнение:Небольшой апдейт:Причины, по которым дар был засчитан «недаром» можно узнать, нажав на кнопку, помеченную красной стрелкой на рисунке ниже:Давайте вместе сделаем сайт красивым!