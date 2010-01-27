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Swally

Услышать благодарность — потешить самолюбие?..

Уважаемые сообщники, часто поднимается в блогодаре вопрос о благодарностях.
Лично мне приятно написать благодарность человеку, хотя иногда это получается не сразу — хочется сделать фото, не хватает времени и т.п. Безусловно, читать благодарности — не менее приятное удовольствие.

Но сегодня в одном профиле я прочитала то, что меня, человека в общем-то не любящего скандалы, буквально возмутило так, что не могу молчать. В профиле был так называемый (самим автороом) черный список, куда внесены люди, не оставившие благодарность за полученный дар. И требование — мол, либо напиши благодарность, либо вообще больше не желай моих даров… Уж извините, но это просто «забирай свои игрушки и не писай в мой горшок» какой-то…

Вот для чего это человеку надо, а? Потешить самолюбие? И вытребованное «ВАУ КАКОЙ ДАР!» будет не искренним, но ценным? Ню-ню…

Комментарии

  • [12776]
    [12776] 119 27 jan 2010, 20:33
    Лично мне всё равно на благодарности на сайте. Ну напишет и здорово. Нет ну и ладно. Гораздо важнее реакция человека, когда он лично принимает дар в руки. Действительно неприятно когда просто хватают дар, словно эстафетную палочку, и убегают)))
    • Notburga
      Notburga 469 14 jul 2013, 20:05
      Ну, иногда, когда раздаёшь кучу (больше 20) даров на Общей, это даже удобно и экономит время)
  • Vika13
    Vika13 1808 27 jan 2010, 20:35
    то есть желание человека увидеть благодарность за совершенно безвозмездно отданную вам вещь вас возмущает? Ну так не желайте его дары, какие проблемы то? А желая, сразу уточняйте, что пишете благодарности с удовольствием, но строго добровольно, а указывать вам на их обязательность считаете неуместным:)))
    • Swally
      Swally 61 автор публикации 27 jan 2010, 22:16
      желание увидеть благодарность не возмущает: сколько раз я читала профили, где люди просят благодарить, и ничего, никакой отрицательной реакции не вызвало. Здесь же — ТРЕБОВАНИЕ. Черный список и ультиматум… это уже имхо выходит за рамки.

      а вот с последним Вашим предложением согласна :))
      • flashtuchka
        flashtuchka 35 30 jan 2010, 12:42
        а ссылочку на мудреца со списком? =)
        • [20313]
          [20313] 186 30 jan 2010, 12:56
          а зачем? Он же не звереныш, чтоб на него через прутья клетки любоваться
          • flashtuchka
            flashtuchka 35 30 jan 2010, 13:25
            а причем тут прутья? =)
            • [20313]
              [20313] 186 30 jan 2010, 13:29
              а при чем такое любопытство его увидеть?
              • flashtuchka
                flashtuchka 35 30 jan 2010, 13:33
                потому что раньше такого не видела. хочу посмотреть.
                • [20313]
                  [20313] 186 30 jan 2010, 13:36
                  ну елки-палки, он же не звереныш невиданный! Я вот больных проказой не видел, но не побегу же на них смотреть.
                  • flashtuchka
                    flashtuchka 35 30 jan 2010, 13:42
                    а я побегу. потому что ими многие брезгуют, а люди больные нуждаются в помощи.
                    а на человека, устанавливающего свои личные правила для благих деяний, надо обязательно смотреть. пристально и желательно группой — может, стыдно станет и совесть пробудится.
                    • [20313]
                      [20313] 186 30 jan 2010, 13:45
                      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                      знаете, если Вы побежите смотреть на них из-за любопытства, то ни о какой благой цели можете даже не говорить. В Вас в эту минуту будет сидеть не бог, а обезьяна
                    • [20313]
                      [20313] 186 30 jan 2010, 13:47
                      и о благих целях: не судите, давно уже сказано. Умным человеком сказано
                      • flashtuchka
                        flashtuchka 35 30 jan 2010, 13:50
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        оскорбляя даму, неплохо бы как минимум, извиниться =) хотя лучше было бы совсем не оскорблять, но видимо, у вас пока по-другому не получается )))
                        ·
                        подозреваю, что вам юный возраст мешает оценить некоторые вещи правильно, поэтому дальнейшая дискуссия бессмысленна =)))
                        подозреваю также, что мудрецом-владетелем черного списка были именно вы.
                        благодарю, теперь я видела достаточно =)))
                        ·
                        всего хорошего.
                        • [20313]
                          [20313] 186 30 jan 2010, 14:02
                          Вы ошиблись: я никогда не оскорблю женщин и священников. Священников от меня защищает сан, женщин — пол

                          Прочтите еще раз мои слова, и увидите
                          До свидания =)
                        • HinArien
                          HinArien 147 30 jan 2010, 17:30
                          «малолетка» и «сам дурак» — самые бессильные аргументы в споре. Бессильней их — только половые придирки.
                          У вас недостойный комментарий
      • Merc
        Merc 15 31 jan 2010, 00:40
        я была в таком списке)) И совсем не обиделась. я безумно благодавна девушке за подаренную мне сумку, это правда чудный дар, с которым я не расстаюсь. А поблагодарила я только через 3 недели. Просто фото не было. И я ей объяснила, что задерживаю и извинилась. Она была очень мила и вежлива, вошла в моё положение. а список… ну и фиг с ним)) А благодарность это традиция, почти перешедшая в правило. а правила нарушать плохо! я часто задерживаю с благодарностями, но ВСЕГДА благодарю! Знаю свои косяки))))
  • student_01
    student_01 413 27 jan 2010, 20:37
    Видел такие списки. Не считаю их полезными — все-таки сайт безвозмездного добра. Но есть и другой аспект. Когда отправляешь человеку за свой счет почтой в другую страну, а от него ни гу-гу… Хочется хотя бы узнать — дошел ли дар вообще или потерялся по дороге
    • vernosty
      vernosty 2775 27 jan 2010, 20:47
      Вот здесь соглашусь, меня тоже интересует не оплошала ли почта и добрался ли дар.
    • naisha
      naisha 70 27 jan 2010, 20:51
      Это можно написать в «обсуждениях встречи», не обязательно — благодарность как подтверждение.
    • Swally
      Swally 61 автор публикации 27 jan 2010, 22:17
      почта — этот другое дело!
  • Charlie-e
    Charlie-e 1403 27 jan 2010, 20:49
    Приятно, когда благодарят.
    Когда не благодарят — не то, чтобы очень неприятно.

    Сама с благодарностями иногда тяну до последнего. Вот например, сейчас живу одна, зеркала имею дома — максимум по пояс, штатива — нихьт, поэтому, если дарят одежду, приходится ждать, когда на горизонте появится кто-нибудь, кто может сфотографировать — и приставать к нему.)

    Позорным спискам — позор. Не очень хочется общаться с человеком, у которого в профиле показательная порка. Ну, это сугубо моё мнение.
  • naisha
    naisha 70 27 jan 2010, 20:54
    Абсолютна согласна, что требовать благодарность — как минимум некрасиво. Мы здесь чтоб дарить, а не благодарности получать…
    Абсолютно не понимаю истерик по поводу отсутствия благодарностей. Я, бывает, дарю просто так — вижу в профиле, человек ищет. Я дарю. И мне не нужна благодарность электронная) Лучшее, что может быть — просто знать, что вещь пригодилась)
    • student_01
      student_01 413 27 jan 2010, 21:11
      Но возможно для кого то благодарность важна. Не скажу точно — красиво или нет напоминать про благодарность (я бы не постеснялся напомнить =), но вот не написать благодарность — точно некрасиво. Особенно если дар отправлялся почтой и кроме благодарности ничего другого нет.

      Но самое главное возможно то, что сказал однажды Брутто: что почитав оставленные человеком благодарности, на ровне с его комментариями, можно понять — что за человек (думаю при выборе желающего многие это используют)

      П.С. Дар без благодарности удаляется со временем ;) Если он подарен, то возможно это и не важно, но я по крайней мере всегда оставляю благодарности для подаренных мне даров. Это и часть спасибо, и вежливость к одариваемому человеку. Кроме того это прописано в правилах дарения
      • naisha
        naisha 70 27 jan 2010, 21:19
        Не написать благодарность — точно некрасиво

        Вот даже если во мне разочаруются и перестанут дарить, всё равно скажу — не могу отделаться от ощущения, что благодарность — как для галочки. Не знаю. Не понимаю. Благодарность — при встрече, при общении! Что толку с пары пикселей то? =)
        • student_01
          student_01 413 27 jan 2010, 21:23
          Да, многие с Вами согласятся, кто-то не согласится. Но писать благодарность стоит хотя бы из тех соображений, чтобы не обидеть человека (подарившего дар), если он относится к второй группе людей (те кто считают благодарность важной)
          • naisha
            naisha 70 27 jan 2010, 21:23
            Да эт понятно. Я не ратую за отмену. Но лично для меня это — неважно =)
        • Charlie-e
          Charlie-e 1403 27 jan 2010, 21:23
          Вот мне тоже кажется, что в той или иной степени выходит какая-то отчетность. Пришли с общей встречи, открыли страницу «Обещано мне», прошлись кратенько по всем пунктам, закрыли страницу, утёрли пот со лба.
          Не всегда, конечно, но частенько приходится сталкиваться.
          • student_01
            student_01 413 27 jan 2010, 21:28
            Вовсе не обязательно писать благодарность сразу. Можно поиспользовать дар ( (с) Куракина ), поймать вдохновение и написать ее потом. Но лучше не забыть ее написать вообще :)
            • Charlie-e
              Charlie-e 1403 27 jan 2010, 21:35
              Так, дык. Может, пока ты вещь вдохновенно используешь и не менее вдохновенно подбираешь слова благодарности, тебя уже занесли в черный список неплательщиков неблагодарщиков.
              Знать бы, где упасть.)
            • [8230]
              [8230] 28 jan 2010, 01:31
              Вася! Мне очень приятно, что ты меня цитируешь… Но цитировать очепятки — это как то… Весело)
          • Immergluck
            Immergluck 200 27 jan 2010, 23:12
            когда я ходила на общие, то именно так и делала: пришла с общей, все пофотала и в состоянии первичной эйфории всех поблагодарила. А я в этом состоянии люблю весь мир и реально благодарна всем окружающим даже за их существование. И заметила, что у меня благодарности сразу после получения дара выходят больше эмоциональными, а вот через 3-4 дня и позже — скорее информативными, как отчет об эксплуатации полученной в дар вещи. Мне кажется, дарителю все-таки приятнее позитивные эмоции.
            • brutto
              brutto 156 27 jan 2010, 23:36
              Тут может быть и другой взгляд.
              Порой хочется увидеть именно не эмоции, а применение вещи. «Полезность» не стоит недооценивать. Она даже может быть приятна вдвойне, так как ты, как даритель, действительно видишь применение подаренной тобой вещи. =)
              • Immergluck
                Immergluck 200 27 jan 2010, 23:46
                Я написала «больше эмоциональными», читайте внимательнее. То есть указывается и применение вещи — предполагаемое или уже найденное, и эмоции по поводу. Позже я излагаю уже сугубо факты. Получается что-то типа отчета, а не благодарности: дар принял, в получении отчитался, применяю строго по назначению. Дарят мне в основном женщины — им важно не только применение дара, но и эмоциональный аспект (особенно если дар радует чувство прекрасного своим видом). А мужчинам как раз важнее прагматика. Поэтому вам и кажется аспект чувств от получения дара менее важным.
        • HinArien
          HinArien 147 27 jan 2010, 23:10
          Благодарность — действительно «для галочки». Но не для нас.
          Благодарность — и, что особенно важно, с реальным фото, а не с прыгающей гиф-хренотой и словом «пасибки!» нужна для незарегистрировавшихся и для новичков. Чтобы они видели — да, это действительно правда, это действительно всё дарят. Просто так. Чтобы они поверили — и сами начали делать так же.
          • naisha
            naisha 70 28 jan 2010, 00:55
            Согласна. Поэтому и не ратую «против». Благодарность — как бы часть функционала, если можно так сказать. Она играет здесь многие роли. Но вот именно благодарность как выражение чувств — она всё-таки, я считаю, должна выражаться лично =)
            • HinArien
              HinArien 147 28 jan 2010, 01:15
              А я, подумав дома, красивше сформулирую:)
              Опять же, нормальное фото приложить приятно:)
        • Oniki
          Oniki 328 28 jan 2010, 14:40
          Абсолютно верно. НО только при определенных условиях.
          Если удалось лично встретиться с одариваемым, если и даритель и одариваемый могли себе позволить постоять и пообщаться. В этом случае, наверное, письменная благодарность и не важна.
          А ведь бывает и так, что дары отправляются почтой, что дар передается через кого-то, потому что ну никак не удается встретиться лично, или встречаешься с кем-то, но но надо нестить дальше по делам и успеваешь только сказать «привет-пока». Вот тогда хочется прочитать благодарность. Чтобы точно знать, что дар пришелся по вкусу, принес человеку радость.
  • student_01
    student_01 413 27 jan 2010, 21:18
    А те, у кого нет времени на написание благодарности, могут использовать следующую фразу (моя =), из одного «местного» разговора по самоорганизации, кстати по этой же теме)

    «Привет, даритель. Извини, я понимаю, что, возможно, тебе было накладно по времени упаковывать дар, искать способы передать мне, и возможно ходить на почту, стоять в очереди, заполнять бланки, но у меня сейчас нет времени написать около 10 слов в качестве спасибо. Но зато потом – в следующем году – я даже 20 слов напишу и цветочек с Интернета вставлю»

    По-крайней мере, добавите человеку хорошего настроения =)))
  • thiamine
    thiamine 144 27 jan 2010, 21:31
    а некоторые наглые товарищи выпрашивают благодарности.это вообще дурной тон.если человек которому дар подарен воспитан то он вполне в состоянии написать благодарность и не надо об этом напоминать.меня например это очень возмутило.просто такая неприязнь к человеку сразу
    • GlamIra
      GlamIra 28 27 jan 2010, 21:59
      Мне кажется, что благодарность — это обязательно. Тут дарятся очень красивые, хорошие и недешевые вещи, и они собирают много желающих. И вот вещь подарена. а люди. желавшие её, не видят благодарности, что тут можно подумать? Как вариант, что вещь не подарена, а человек, которому пообещали, стесняется об этом написать. Или вещь оказалась настолько не такой как на фото, что одаренному стыдно что-то писать в благодарность. Он может и домой не понес, а выкинул по дороге.
      А возмутились вы почему? Вы не поблагодарили за дар, вам напомнили и вас это задело? А почему вы не написали сразу? Что помешало?
      И еще: если у вас неприязнь к человеку, то верните дар или передарите. Не копите негатив.
      • Swally
        Swally 61 автор публикации 27 jan 2010, 22:22
        возмутилась я из-за того, что тут идет восприятие благодарности как уже выше было сказано — «за ради галочки». Я понимаю, что благодарность хочется услышать, но это можно напомнить во встречах. Но вывешивать черный список «неплательщиков» — «благодарите или вон отседова!» — это уже перебор…

        а с этим человеком у меня нет никаких подарунков, так что и возвращать нечего — простот профиль случайно на глаза попался, вот и высказала свое ФИ…
        • GlamIra
          GlamIra 28 27 jan 2010, 22:46
          А тема вообще о чём? Не нравится вам даритель, не желайте у него ничего и всё. Чего огород городить? Вы увидели себя в этом списке? Обидно, согласна. Но кто вам мешал написать благодарность? Ведь вас туда внесли не через пару часов после вручения дара.
          • Serzh13
            Serzh13 5 27 jan 2010, 23:22
            Хи-хи. Вы читали предыдущий пост?
            «простот профиль случайно на глаза попался»
            ;)
          • Swally
            Swally 61 автор публикации 29 jan 2010, 15:02
            меня нет в этом списке, еще раз повторюсь — у меня не было никаких контактов с этим человеком, я его и не видела ни разу. не делайте необоснованных выводов.

            а тема о том (коль скоро у нас поднимаются вопросы этики — красиво дарить, красиво благодарить...), что такие списки — на мой взгляд, перебор. Некрасиво.
        • HinArien
          HinArien 147 27 jan 2010, 23:11
          Не обращайте внимания. Таких людей мало — этот просто очень… Выдающийся.
    • Swally
      Swally 61 автор публикации 27 jan 2010, 22:19
      об том и речь. именно такой профиль мне и попался…
    • Vika13
      Vika13 1808 27 jan 2010, 22:22
      а некоторые наглые товарищи… улыбнуло прям таки… Вот ведь наглецы, дарят и ТРЕБУЮТ благодарности!!! Беспредел! Какое они право имеют? Пусть сидят молча, забрали у них вещь, вот и пусть радуются себе в уголке!
    • Immergluck
      Immergluck 200 27 jan 2010, 23:17
      А если для человека благодарность — это решающий способ понять, понравился дар или нет, подошел или не подошел? Мне вот сначала, когда только появилась в сообществе, казалось, что если благодарность не пишут, значит, я бяку подарила. Прямо лезла в ленту даров и смотрела, нормальный был дар или нет, гадала — вдруг был дефект, а я упустила?! по-вашему, такие моральные обстрадания особо нервных дарителей не проще ли пресечь простым и емким «спасибо»?))
  • stazhor88
    stazhor88 345 27 jan 2010, 21:42
    Я не считаю благодарность утешителем самолюбия, она же не обязывает писать «ОООООО, АААААА КАКОЙ ДАРИТЕЛЬ СУПЕР-ЧЕЛОВЕК, ОН ПОДАРИЛ МНЕ МЕГА-ВЕЩЬ.»(обязательно капсом) Я стараюсь своей благодарностью вызвать улыбку у дарителя, ну и как подтверждение, что дар подарен(но это уже во-вторых). От других более «Спасибо» ничего не жду-если человек желал дар, значит он хотел им обладать, значит был рад получить его. Ну, а список-это, конечно, глупость и неуважение.
  • Sachmach
    Sachmach 142 27 jan 2010, 22:27
    Если сообщник пишет десять комментариев как он хочет этот дар, а потом лень написать спасибо, какой смысл ему еще что то дарить? здесь много сообщников которым еще ничего не успел подарить. Черный список это конечно слишком, вполне достаточно заметок о сообщнике ;)))
    • Swally
      Swally 61 автор публикации 27 jan 2010, 22:47
      я не против того, чтобы не дарить неблагодарным. подписываюсь под Вашим последним предложением :)
  • Immergluck
    Immergluck 200 27 jan 2010, 23:24
    Вещи все-таки желаются на сайте и благодаря существованию сайта. На сайте начинается история дарения — и по логике вещей, на сайте она и должна заканчиваться. Благодарностью. У кого-то отсутствие благодарности вызывает желание вот так вот публично «покарать», что не есть красиво, но в принципе понятно. А кто-то просто не будет больше дарить таким сообщникам. Кто-то же им дарить продолжит в надежде перевоспитать. Это зависит прежде всего от культурного уровня дарителя и одариваемого. У меня тоже есть свой ЧС, кстати. Он пополняется нечасто, что радует. А некоторые люди даже из него вышли — и это еще большая радость. Только я его не афиширую.
    • naisha
      naisha 70 28 jan 2010, 00:58
      Я бы, если бы меня мучил данный вопрос, написала бы в разговорах, иди в обсуждении встреч что-то типа «вам подошло/понравилось?». Думаю, люди бы ответили.
      • HinArien
        HinArien 147 28 jan 2010, 01:15
        Очевидный путь — иногда вполне действенный:)
      • Immergluck
        Immergluck 200 28 jan 2010, 08:57
        Было такое пару раз. Человек в разговоре ничего не писал в итоге, зато тут же оперативно выкладывал благодарность и фото))
  • Yliashka
    Yliashka 413 27 jan 2010, 23:45
    Список не поблагодаривших это уже перебор!
    Сама я к благодарностям отношусь спокойно, далеко не все благодарили меня, и меня это нисколько не смущает. Мучает только вопрос почему бы не написать пару строчек? =)
    Себе такого не позволяю. На скорую руку никогда не пишу (прошу моих дарителей простить меня за задержку), для этого надо вдохновение. Поймать нужную волну так сказать, тогда благодарность будет от всего сердца. Ну и конечно же фото, так ведь приятней! Не всегда получается сделать его сразу.
    Мне бы тоже очень хотелось что бы меня благодарили с фото, а не мигающими зайками из интернета.
    Короче, благодарить надо, не надо только вымогать эту благодарность дарителям =)
  • Koshko
    Koshko 46 28 jan 2010, 02:28
    У меня такой же список, только он еще не выложен. Мне некогда этим заниматься. По правилам сайта надо писать благодарности. Не написал — иди в список. Иначе начнется хаос и беспредел. Когда дама приезжает забирать вещь с опозданием на 15 минут, а потом ей лень 3 строчки написать, то мне лично все ясно.
    PS Я не вступаю в дискуссии.
  • Astronaft
    Astronaft 99 28 jan 2010, 09:18
    Итог обсуждения:
    1. благодарить надо, это хорошо, это культурно, дарителю приятно,
    2. не благодарить плохо, некультурно, дарителю неприятно.
    Так много нового иногда узнаёшь...D
    • [20313]
      [20313] 186 28 jan 2010, 09:41
      а итог самого поста:
      выпрашивать благодарности драконовыми методами нехорошо
      **
      И сразу видно, как плохо умеют читать люди, если обсуждают не то, что пишут. Как всегда: один говорит про Фому, а дпругие, хором за ним, про Ерему
      • Astronaft
        Astronaft 99 28 jan 2010, 09:44
        Пока про методы выпрашивания благодарности единого мнения нет. Но я вообще не вижу предмета обсуждения.
      • Swally
        Swally 61 автор публикации 29 jan 2010, 14:57
        зрите в корень! :)
        спасибо.
  • Taffi
    Taffi 1332 28 jan 2010, 09:38
    Да, списки — это лишнее.
    Благодарность для меня важна безусловно… Особенно потому что в моем городе мало сообщников и большинство своих даров я отправляю почтой. Хочется подтверждения, что послание дошло до адресата, а не затерялось в пути.
    Ну и плюс, как писали выше, я женщина, нам действительно важны эмоции по получении, опять же — особенно если невозможна личная встреча… просто как-то руки опускаются, когда выбираешь желающего, упаковываешь, стоишь на почте… а он тебе черкнет бездушное «спасибо» как для отчетности и все… И не ясно понравилось-не понравилось, пригодилось-не пригодилось…
    Но это я уже идеализирую.
    Все-таки самое главное для меня те эмоции, которые я испытываю при дарении. А люди… люди разные бывают :)
  • Marino4ka09
    Marino4ka09 228 29 jan 2010, 15:41
    благодарность не требует от человека больших усилий, тем более что желая дар, многие расписывают свои чувства на полстраницы, а написать строчку благодарности им же видимо уже не судьба)))
    однозначно таким людям не дарю больше, человек не поблагодарил, может быть он вообще мой дар по дороге потерял?))) или ему не понравилось, не подошло, это огорчает(((
    мне кажется в благодарности нет ничего сверхестественного, это просто элементарная вежливость и уважение.
    требовать ее смешно, просто делаю вывод, вот и все) у меня память на ники хорошая))))
    • Noirtata
      Noirtata 22 29 jan 2010, 22:58
      Полностью с Вами согласна. Вообще благодарность это, конечно, просто формальность, настоящее спасибо люди говорят при встрече, в момент дарения…
      И тем не менее, когда человеку сложно написать несколько строчек о том пригодился ли ему тот или иной дар, начинаешь невольно задумываться — хочется ли дарить что — нибудь еще данному индивиду… Затея с т.н.«черным списком» это явный перебор, и тем не менее даже без всяких списков такие вещи очень запоминаются, впоследствии заставляя задуматься о том стоит ли теперь дарить что то данному человеку, даже если он единственный желающий…
      Несомненно это несколько омрачает процесс дарения… Ну да не мне судить подобных сообщников…
      • [20313]
        [20313] 186 29 jan 2010, 23:05
        «благодарность это… формальность… настоящее спасибо люди говорят при встрече»
        а при почте они в какой момент говорят настоящее спасибо?)))
        (говорю, т.к. у меня 90% даров почтовые)
        • Pie
          Pie 575 29 jan 2010, 23:38
          да тут вообще каждый о своем, а о почте походу никто и не слышал даже =)
          смешно читать — вынесена одна проблема, но рьяно обсуждается другая =)

          PS я против черных списков.
          но! человеку, который даже поленился мне написать, что дар получен/не получен я дарить больше точно не стану =)
          даже «дырявые носки», которые кроме как ему и не нужны никому =)))))
        • Noirtata
          Noirtata 22 29 jan 2010, 23:53
          Извиняюсь, о почте совершенно не подумала… Я еще никогда ничего не дарила по почте...))) В любом случае я благодарю всех сразу как получаю свой дар и добираюсь до компа, а тот факт что некоторые упраздняют благодарность вообще, тем более при получении дара почтой достаточно сильно огорчает…
        • naisha
          naisha 70 30 jan 2010, 09:21
          Я отписываюсь во встрече, что получила, и первые впечатления от дара. Там несомненно радость и восторг =) А благодарность пишу позже. После 2-3 дней.
          И вот для меня благодарность — это первые ощущения, которые передаются, если дар по почте, именно в обсуждениях встречи — я пишу, делюсь радостью просто за то, что дар у меня.
          А то, что написано в «благодарности» — это как отчёт по использованию, правильно Immergluck сказала =)
  • sunsplash
    sunsplash 93 30 jan 2010, 02:27
    вот отчасти согласна, отчасти нет) Я когда дарю, дарю с такой радостью, счастьем, улыбкой, суечусь вся, и как-то внутренне всегда жду определенной реакции, хочется таких же теплых слов, улыбок. Но это чисто человеческий эгоцентризм. В любом случае, хочется, чтобы оценили все, что ты делаешь.
    А я к тому же дары упаковываю, подписываю, и благодарности к дарам тоже делаю ( что-то сделаю, или что-то подходящее дарителю ищу, упаковываю и дарю, вместо спасибо)
    ну так вот, потом конечно хочется услышать какой ты весь замечательный и прекрасный.
    но чаще я вижу просто спасибо, хотя есть такие замечательные люди, которые еще целый день будут тебе писать, как все прекрасно сделано, что это настоящий дар и так далее.
    Вот смысл в том, что такие люди перечеркивают всех не очень благодарных, и забываешь о тех,… а думаешь только о том, что подарил другим улыбки и радость.
  • Miwka_na_severe
    Miwka_na_severe 74 30 jan 2010, 04:53
    неувидел сколько времени отведено на то чтобы, поблагодарить,?
    • student_01
      student_01 413 30 jan 2010, 08:48
      Лучше не затягивать (дарителю будет приятно прочитать благодарность =). А вообще через месяц (или больше) после окончания срока дарения дар без благодарностей будет поставлен в очередь на удаление (где будет находиться в течении недели) и соответственно будет удален (если его не переопубликовать заново)
    • GlamIra
      GlamIra 28 30 jan 2010, 19:02
      а я передала дары для того, чтобы их отдали на общей встрече, а люди сутки уже молчат, получили или нет неясно. Я спросила у девушки, с которой передала, она говорит, что отдала. Неужели трубно отписаться хотя бы, что да, получили. Хрен с ней, с благодарностью, может правда вдохновение ловят, но дать знать, что дар у них могли бы. Я посмотрела, люди были на сайте. комментарии писали, а мне ни словечка. Дары хреновые? Или их просто не передали?
  • [25436]
    [25436] 30 jan 2010, 09:18
    Мне нужно прочитать благодарность, чтобы убедиться, что дар, отправленный по почте, добрался до адресата.
    Так как в большинстве случаев дарение у меня междугороднее, а иногда и международное…
    • [20313]
      [20313] 186 30 jan 2010, 10:14
      «Мне нужно прочитать благодарность, чтобы убедиться, что дар, отправленный по почте, добрался до адресата»
      Сайт почты нам в помощь, там можно увидеть, добрался ли дар до адресата
      • [24401]
        [24401] 975 30 jan 2010, 13:26
        Не всегда помогает. Если отправлено конвертом простым письмом — информации нет. А кроме того, мне тут одна девушка, которой я бандеролью отправляла написала — только запакуйте как следует, а то ей прислали перед этим колечко с Д-д, а оно — всмятку.
        При этом на почте отметка, что доставлено адресату. Т.е все Ок.

        Марки я тоже отправляла обычным письмом. Так что, узнать что дошли хорошо — уже подарок для меня. Марки эти были любимые, покупала — экономла на школьных завтраках, просто сейчас не собираю.
        Поэтому узнать, что добрались нормально — для меня радость.
        • HinArien
          HinArien 147 30 jan 2010, 17:33
          Почему же, если марки те же так дороги сердцу, не послать заказным? Меньше тревог на ровном месте.
      • HinArien
        HinArien 147 30 jan 2010, 17:32
        Сайт почты помогает не всегда. Пару отправлений я точно знаю — когда не помогал. отправление зафиксировано лежащим там, а на самом деле оно уже у адресата(в моём случае — возвращено на почту, без уведомления)
  • yantar73
    yantar73 434 30 jan 2010, 13:22
    Благодарность, это как знак хоршего тона. Имеет огромный мотивирующий эффект для дарителя, возможность, лишний раз с теплом вспомнить о том, кому достался твой дар. Но если человек не отблагодарил тебя, может забыл, может просто не считает это необходимым, все-таки это не криминал и даже не обязаловка. Тут все должно быть искренне, как и наши дары!
  • Adele
    Adele 252 30 jan 2010, 16:12
    Буквально вчера подарила одной сообщнице дар причем не из дешовых, а сегодня у себя нахожу благодарность из серии«Дар говно, ну я его куда нибудь применю ах нет он настолько говно что даже пользоватся им не буду». Блин это нормально а такая девушка хорошая по общению прям неприятно стало на столько что больше нехочится дарить ничего дабы не услышать подобное еще раз. Чувствую себя как обос****ый теленок.
    • Marino4ka09
      Marino4ka09 228 30 jan 2010, 19:54
      это Вы про масло розы? да уж, благодарность и правда ужасная…
      а просила-то как она его у Вас %((
      • Adele
        Adele 252 30 jan 2010, 21:21
        да про него самое. Думала человек действительное знающий а аказалась обычной а чтоб было. Ну если не похоже пусть будет так, только оно было доставлено с франции от настоящего парфюмера(у мамы лучшая подруга работает на мосфильме и они поехали на очередные съемки в командировку и он ей дал масел я только тогда начинала ими заниматся). Очень разочеровалась в ней как в человеке
  • Jemaima
    Jemaima 208 15 jul 2013, 14:57
    «Благодарности» реализованные на данном сайте это банальный кармадроч.

    -Ой! Если не напишут благодарность у меня дар пропадет через n-времени! Циферка даров будет меньше!
    -А у меня благодарность попала в топ!

    Поблагодарить можно и лично, или через сообщение, не? Но всем же хочется с фотографией, чтобы она была красивая расписана.
    Не путайте теплое с мягким. Если вы требуете! таких благодарностей, то тешете или свою нужность, или «карму». Дело сугубо личное, да, однако не нужно просить вам подрочить циферки или комплексы в ультимативной форме.
    Ева
    • goth-girl
      goth-girl 19 26 jul 2013, 10:36
      Не согласна. Благодарность — это, во-первых, свидетельство того,
      1)что дар получен;
      2)что дар пригодился.
      А во-вторых, это искусство.
      Почему-то тупые веб-комиксы или «смищные» картинки с подставляемыми надписями должны представлять интерес для интернет-пользователей, а красиво оформленные и хорошо написанные благодарности — видите ли, не должны. При том, что порой в них юмора больше, чем в этих самых картинках, и фотошопом авторы благодарностей владеют куда лучше!
      Я всегда лайкаю хорошие благодарности. А также написанные мне, даже если там всего 2-3 слова. Ведь это по-любому лучше, чем ничего, а хорошее надо поддерживать.
      • Jemaima
        Jemaima 208 26 jul 2013, 11:30
        Ева хотела сказать что благодарность это конечно хорошо, но не нужно требовать ее под угрозой черного списка ибо все это кармадроч
        • [99665]
          [99665] 30 aug 2013, 22:53
          А кое у кого в профиле сказано, что она не дарит людям с благодарностями без фото. =Ъ
          • Jemaima
            Jemaima 208 30 aug 2013, 23:41
            тут другое!))) Я изначально выбираю человека по его благодарностям, а не выбираю первого попавшегося и требую фото) Причина следствие другие))
  • goth-girl
    goth-girl 19 26 jul 2013, 10:17
    Я сама часто задерживаю благодарности, но потом обязательно пишу.
    А если одариваемый не пишет и не собирается писать, считаю это своей неудачей. На то и дар, чтобы приносить радость, которой хочется поделиться. Значит, ему не очень нужна была эта вещь, или, когда он её получил, разочаровала немного. Стоит ли на это жаловаться? Лучше тщательнее выбирать одариваемых. И, конечно же, не дарить красиво упакованный мусор.
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