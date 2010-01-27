Услышать благодарность — потешить самолюбие?..

Уважаемые сообщники, часто поднимается в блогодаре вопрос о благодарностях.

Лично мне приятно написать благодарность человеку, хотя иногда это получается не сразу — хочется сделать фото, не хватает времени и т.п. Безусловно, читать благодарности — не менее приятное удовольствие.



Но сегодня в одном профиле я прочитала то, что меня, человека в общем-то не любящего скандалы, буквально возмутило так, что не могу молчать. В профиле был так называемый (самим автороом) черный список, куда внесены люди, не оставившие благодарность за полученный дар. И требование — мол, либо напиши благодарность, либо вообще больше не желай моих даров… Уж извините, но это просто «забирай свои игрушки и не писай в мой горшок» какой-то…



Вот для чего это человеку надо, а? Потешить самолюбие? И вытребованное «ВАУ КАКОЙ ДАР!» будет не искренним, но ценным? Ню-ню…