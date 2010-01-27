Блогодар
Услышать благодарность — потешить самолюбие?..
Уважаемые сообщники, часто поднимается в блогодаре вопрос о благодарностях.
Лично мне приятно написать благодарность человеку, хотя иногда это получается не сразу — хочется сделать фото, не хватает времени и т.п. Безусловно, читать благодарности — не менее приятное удовольствие.
Но сегодня в одном профиле я прочитала то, что меня, человека в общем-то не любящего скандалы, буквально возмутило так, что не могу молчать. В профиле был так называемый (самим автороом) черный список, куда внесены люди, не оставившие благодарность за полученный дар. И требование — мол, либо напиши благодарность, либо вообще больше не желай моих даров… Уж извините, но это просто «забирай свои игрушки и не писай в мой горшок» какой-то…
Вот для чего это человеку надо, а? Потешить самолюбие? И вытребованное «ВАУ КАКОЙ ДАР!» будет не искренним, но ценным? Ню-ню…
Лично мне приятно написать благодарность человеку, хотя иногда это получается не сразу — хочется сделать фото, не хватает времени и т.п. Безусловно, читать благодарности — не менее приятное удовольствие.
Но сегодня в одном профиле я прочитала то, что меня, человека в общем-то не любящего скандалы, буквально возмутило так, что не могу молчать. В профиле был так называемый (самим автороом) черный список, куда внесены люди, не оставившие благодарность за полученный дар. И требование — мол, либо напиши благодарность, либо вообще больше не желай моих даров… Уж извините, но это просто «забирай свои игрушки и не писай в мой горшок» какой-то…
Вот для чего это человеку надо, а? Потешить самолюбие? И вытребованное «ВАУ КАКОЙ ДАР!» будет не искренним, но ценным? Ню-ню…
- Дата публикации: 27 jan 2010, 20:17
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- Рубрика: Культура дарения
- Ключевые слова: благодарность
а вот с последним Вашим предложением согласна :))
а на человека, устанавливающего свои личные правила для благих деяний, надо обязательно смотреть. пристально и желательно группой — может, стыдно станет и совесть пробудится.
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подозреваю, что вам юный возраст мешает оценить некоторые вещи правильно, поэтому дальнейшая дискуссия бессмысленна =)))
подозреваю также, что мудрецом-владетелем черного списка были именно вы.
благодарю, теперь я видела достаточно =)))
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всего хорошего.
Прочтите еще раз мои слова, и увидите
До свидания =)
У вас недостойный комментарий
Когда не благодарят — не то, чтобы очень неприятно.
Сама с благодарностями иногда тяну до последнего. Вот например, сейчас живу одна, зеркала имею дома — максимум по пояс, штатива — нихьт, поэтому, если дарят одежду, приходится ждать, когда на горизонте появится кто-нибудь, кто может сфотографировать — и приставать к нему.)
Позорным спискам — позор. Не очень хочется общаться с человеком, у которого в профиле показательная порка. Ну, это сугубо моё мнение.
Абсолютно не понимаю истерик по поводу отсутствия благодарностей. Я, бывает, дарю просто так — вижу в профиле, человек ищет. Я дарю. И мне не нужна благодарность электронная) Лучшее, что может быть — просто знать, что вещь пригодилась)
Но самое главное возможно то, что сказал однажды Брутто: что почитав оставленные человеком благодарности, на ровне с его комментариями, можно понять — что за человек (думаю при выборе желающего многие это используют)
П.С. Дар без благодарности удаляется со временем ;) Если он подарен, то возможно это и не важно, но я по крайней мере всегда оставляю благодарности для подаренных мне даров. Это и часть спасибо, и вежливость к одариваемому человеку. Кроме того это прописано в правилах дарения
Вот даже если во мне разочаруются и перестанут дарить, всё равно скажу — не могу отделаться от ощущения, что благодарность — как для галочки. Не знаю. Не понимаю. Благодарность — при встрече, при общении! Что толку с пары пикселей то? =)
Не всегда, конечно, но частенько приходится сталкиваться.
неплательщиковнеблагодарщиков.
Знать бы, где упасть.)
Порой хочется увидеть именно не эмоции, а применение вещи. «Полезность» не стоит недооценивать. Она даже может быть приятна вдвойне, так как ты, как даритель, действительно видишь применение подаренной тобой вещи. =)
Благодарность — и, что особенно важно, с реальным фото, а не с прыгающей гиф-хренотой и словом «пасибки!» нужна для незарегистрировавшихся и для новичков. Чтобы они видели — да, это действительно правда, это действительно всё дарят. Просто так. Чтобы они поверили — и сами начали делать так же.
Опять же, нормальное фото приложить приятно:)
Если удалось лично встретиться с одариваемым, если и даритель и одариваемый могли себе позволить постоять и пообщаться. В этом случае, наверное, письменная благодарность и не важна.
А ведь бывает и так, что дары отправляются почтой, что дар передается через кого-то, потому что ну никак не удается встретиться лично, или встречаешься с кем-то, но но надо нестить дальше по делам и успеваешь только сказать «привет-пока». Вот тогда хочется прочитать благодарность. Чтобы точно знать, что дар пришелся по вкусу, принес человеку радость.
«Привет, даритель. Извини, я понимаю, что, возможно, тебе было накладно по времени упаковывать дар, искать способы передать мне, и возможно ходить на почту, стоять в очереди, заполнять бланки, но у меня сейчас нет времени написать около 10 слов в качестве спасибо. Но зато потом – в следующем году – я даже 20 слов напишу и цветочек с Интернета вставлю»
По-крайней мере, добавите человеку хорошего настроения =)))
А возмутились вы почему? Вы не поблагодарили за дар, вам напомнили и вас это задело? А почему вы не написали сразу? Что помешало?
И еще: если у вас неприязнь к человеку, то верните дар или передарите. Не копите негатив.
а с этим человеком у меня нет никаких подарунков, так что и возвращать нечего — простот профиль случайно на глаза попался, вот и высказала свое ФИ…
«простот профиль случайно на глаза попался»
;)
а тема о том (коль скоро у нас поднимаются вопросы этики — красиво дарить, красиво благодарить...), что такие списки — на мой взгляд, перебор. Некрасиво.
Сама я к благодарностям отношусь спокойно, далеко не все благодарили меня, и меня это нисколько не смущает. Мучает только вопрос почему бы не написать пару строчек? =)
Себе такого не позволяю. На скорую руку никогда не пишу (прошу моих дарителей простить меня за задержку), для этого надо вдохновение. Поймать нужную волну так сказать, тогда благодарность будет от всего сердца. Ну и конечно же фото, так ведь приятней! Не всегда получается сделать его сразу.
Мне бы тоже очень хотелось что бы меня благодарили с фото, а не мигающими зайками из интернета.
Короче, благодарить надо, не надо только вымогать эту благодарность дарителям =)
PS Я не вступаю в дискуссии.
1. благодарить надо, это хорошо, это культурно, дарителю приятно,
2. не благодарить плохо, некультурно, дарителю неприятно.
Так много нового иногда узнаёшь...D
выпрашивать благодарности драконовыми методами нехорошо
**
И сразу видно, как плохо умеют читать люди, если обсуждают не то, что пишут. Как всегда: один говорит про Фому, а дпругие, хором за ним, про Ерему
спасибо.
Благодарность для меня важна безусловно… Особенно потому что в моем городе мало сообщников и большинство своих даров я отправляю почтой. Хочется подтверждения, что послание дошло до адресата, а не затерялось в пути.
Ну и плюс, как писали выше, я женщина, нам действительно важны эмоции по получении, опять же — особенно если невозможна личная встреча… просто как-то руки опускаются, когда выбираешь желающего, упаковываешь, стоишь на почте… а он тебе черкнет бездушное «спасибо» как для отчетности и все… И не ясно понравилось-не понравилось, пригодилось-не пригодилось…
Но это я уже идеализирую.
Все-таки самое главное для меня те эмоции, которые я испытываю при дарении. А люди… люди разные бывают :)
однозначно таким людям не дарю больше, человек не поблагодарил, может быть он вообще мой дар по дороге потерял?))) или ему не понравилось, не подошло, это огорчает(((
мне кажется в благодарности нет ничего сверхестественного, это просто элементарная вежливость и уважение.
требовать ее смешно, просто делаю вывод, вот и все) у меня память на ники хорошая))))
И тем не менее, когда человеку сложно написать несколько строчек о том пригодился ли ему тот или иной дар, начинаешь невольно задумываться — хочется ли дарить что — нибудь еще данному индивиду… Затея с т.н.«черным списком» это явный перебор, и тем не менее даже без всяких списков такие вещи очень запоминаются, впоследствии заставляя задуматься о том стоит ли теперь дарить что то данному человеку, даже если он единственный желающий…
Несомненно это несколько омрачает процесс дарения… Ну да не мне судить подобных сообщников…
а при почте они в какой момент говорят настоящее спасибо?)))
(говорю, т.к. у меня 90% даров почтовые)
смешно читать — вынесена одна проблема, но рьяно обсуждается другая =)
PS я против черных списков.
но! человеку, который даже поленился мне написать, что дар получен/не получен я дарить больше точно не стану =)
даже «дырявые носки», которые кроме как ему и не нужны никому =)))))
И вот для меня благодарность — это первые ощущения, которые передаются, если дар по почте, именно в обсуждениях встречи — я пишу, делюсь радостью просто за то, что дар у меня.
А то, что написано в «благодарности» — это как отчёт по использованию, правильно Immergluck сказала =)
А я к тому же дары упаковываю, подписываю, и благодарности к дарам тоже делаю ( что-то сделаю, или что-то подходящее дарителю ищу, упаковываю и дарю, вместо спасибо)
ну так вот, потом конечно хочется услышать какой ты весь замечательный и прекрасный.
но чаще я вижу просто спасибо, хотя есть такие замечательные люди, которые еще целый день будут тебе писать, как все прекрасно сделано, что это настоящий дар и так далее.
Вот смысл в том, что такие люди перечеркивают всех не очень благодарных, и забываешь о тех,… а думаешь только о том, что подарил другим улыбки и радость.
Так как в большинстве случаев дарение у меня междугороднее, а иногда и международное…
Сайт почты нам в помощь, там можно увидеть, добрался ли дар до адресата
При этом на почте отметка, что доставлено адресату. Т.е все Ок.
Марки я тоже отправляла обычным письмом. Так что, узнать что дошли хорошо — уже подарок для меня. Марки эти были любимые, покупала — экономла на школьных завтраках, просто сейчас не собираю.
Поэтому узнать, что добрались нормально — для меня радость.
а просила-то как она его у Вас %((
-Ой! Если не напишут благодарность у меня дар пропадет через n-времени! Циферка даров будет меньше!
-А у меня благодарность попала в топ!
Поблагодарить можно и лично, или через сообщение, не? Но всем же хочется с фотографией, чтобы она была красивая расписана.
Не путайте теплое с мягким. Если вы требуете! таких благодарностей, то тешете или свою нужность, или «карму». Дело сугубо личное, да, однако не нужно просить вам подрочить циферки или комплексы в ультимативной форме.
Ева
1)что дар получен;
2)что дар пригодился.
А во-вторых, это искусство.
Почему-то тупые веб-комиксы или «смищные» картинки с подставляемыми надписями должны представлять интерес для интернет-пользователей, а красиво оформленные и хорошо написанные благодарности — видите ли, не должны. При том, что порой в них юмора больше, чем в этих самых картинках, и фотошопом авторы благодарностей владеют куда лучше!
Я всегда лайкаю хорошие благодарности. А также написанные мне, даже если там всего 2-3 слова. Ведь это по-любому лучше, чем ничего, а хорошее надо поддерживать.
А если одариваемый не пишет и не собирается писать, считаю это своей неудачей. На то и дар, чтобы приносить радость, которой хочется поделиться. Значит, ему не очень нужна была эта вещь, или, когда он её получил, разочаровала немного. Стоит ли на это жаловаться? Лучше тщательнее выбирать одариваемых. И, конечно же, не дарить красиво упакованный мусор.