Отзывы о сообщниках — за или против.

не

одним словом

постараюсь

Доброго времени суток! В одной из тем блогодара подняли вопрос о введении новой функции на сайте: Отзывы о сообщнике. Вот её краткое описание со слов karaboz-а:По комментариям в теме, где начали обсуждать эти отзывы, я заметила, что соотношения тех, кто за и тех, кто против очень не равно, но т.к. не у всех есть время и желание читать все 1000 с лишним комментариев к теме, предлагаю устроить открытое голосование, что бы узнать, как к этому относятся сообщники.Соответственно, хочу обратиться ко всем дарударовцам с просьбой оставить в этой теме свой голос «за» или «против» таких отзывов.Уточняю: этотема для их обсуждения, это именно голосование. Всё, о чем я прошу, это зайти и проголосоватьза или против относительно грядущего нововведения.Пожалуйста, не надо цепляться к словам – ни к моим, ни к чужим, и не надо реагировать, если к Вашим всё же прицепились. Спасибо за внимание)совсем забыла про вариант «». Т.к. это именно голосование, и если воздержавшихся по причине того, что еще не до конца разобрались в этом вопросе будет много, наверно надо будет сделать отдельную тему, где всё будет популярно описано, включая возможные последствия, плюсы и минусы этой функции.: Это голосование не является попыткой повлиять на решение администрации. Это, скорее, возможность сделать первый соц.опрос на дарударе и дать информацию к размышлению, без ссор, троллинга и переходов на личности.: Я еще раз очень прошу воздержаться от флуда и не устраивать в публикации ночной чат. Это приведет только к тому, что она станет нечитабельной и будет тяжелее считать голоса.В меру своих технических возможностейпериодически делать апдейт, в котором можно будет увидеть текущее соотношение голосов.