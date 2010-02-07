Блогодар

child_of_the_city

Отзывы о сообщниках — за или против.

Доброго времени суток! В одной из тем блогодара подняли вопрос о введении новой функции на сайте: Отзывы о сообщнике. Вот её краткое описание со слов karaboz-а:

Сейчас мы разрабатываем систему публичных отзывов, когда каждый сообщник сможет оставлять в профиле любого другого сообщника краткую заметку о нём, видную всем остальным. Как нам кажется, подобный инструмент должен ликвидировать причины массового недоверия. Ведь если ты что-то знаешь о сообщнике и хочешь, чтобы другие обязательно это тоже узнали — будет достаточно сделать пометку в его профиле. Подобные заметки можно в любой момент отредактировать (поменять мнение) или удалить, и их нельзя будет никак комментировать.

По комментариям в теме, где начали обсуждать эти отзывы, я заметила, что соотношения тех, кто за и тех, кто против очень не равно, но т.к. не у всех есть время и желание читать все 1000 с лишним комментариев к теме, предлагаю устроить открытое голосование, что бы узнать, как к этому относятся сообщники.

Соответственно, хочу обратиться ко всем дарударовцам с просьбой оставить в этой теме свой голос «за» или «против» таких отзывов.
Уточняю: это не тема для их обсуждения, это именно голосование. Всё, о чем я прошу, это зайти и проголосовать одним словом за или против относительно грядущего нововведения.
Пожалуйста, не надо цепляться к словам – ни к моим, ни к чужим, и не надо реагировать, если к Вашим всё же прицепились. Спасибо за внимание)

По последним подсчетам на 16 февраля: 77 «за», 186 «против» и 10 воздержались.

Большое спасибо всем, кто проголосовал.
Огромное спасибо разработчикам за то, что прислушались к мнению сообщников)


UPD: совсем забыла про вариант «воздержусь». Т.к. это именно голосование, и если воздержавшихся по причине того, что еще не до конца разобрались в этом вопросе будет много, наверно надо будет сделать отдельную тему, где всё будет популярно описано, включая возможные последствия, плюсы и минусы этой функции.

UPD2: Это голосование не является попыткой повлиять на решение администрации. Это, скорее, возможность сделать первый соц.опрос на дарударе и дать информацию к размышлению, без ссор, троллинга и переходов на личности.

UPD3: Я еще раз очень прошу воздержаться от флуда и не устраивать в публикации ночной чат. Это приведет только к тому, что она станет нечитабельной и будет тяжелее считать голоса.

В меру своих технических возможностей постараюсь периодически делать апдейт, в котором можно будет увидеть текущее соотношение голосов.

Комментарии

Комментаторы (286) A-L-I-S-A, Adele, Akvela, Alaja, alekka, alexeeva_olga, AliaS_Di, alivan, aljonka, AnnaM, anna_ezh, Anyri, assa, Astronaft, asusenna, Augenblick, Berly, blakitna_pantera, blind_pilot, BloodyMary2008, Bpyshka, brutto, Catharsis, Charlie-e, chertywka, child_of_the_city, cool_shusha, Cvetochek, daena, dahata, Dakota, Dana_Acuna, Dariel, DariN, Darinochka, Dariya, DarlinMio, DaruZAK, DaryaDarya, dastagir, DeHb, DEVILS, devochka_leto, dieterb, Dinamo, duhbox, Ecc, Elen, Elenka78, Erica, EvaEva, EvgeniyaP, Fairytale, fant_azia, Flanker_87, Ginger, GreenSky, Grune4ka, Gulia, Hanemer, ho4usamolet, i-v-e, iara, Immergluck, Inok, iriska1812, Isabella, Jakonda, Je, Jerry, Juliana_, Juliannia, JustForFun, K.C.Sallivan, Kallisto, karaboz, katjxa, keltic_dragon, Kilka, Kitanna, Kitten_Lord, kkka, Klyaksonya, Koshko, KroshkaRu, kruzhka_iz_egipta, Ksyu_Sky, Ktyf, Ladushca, Lampovo, Larchona, Larik, La_Suerte, LenaR, Lesya13, lisa-anubisa, Liss, lllapo4ka, love_vanilla_ice, Lubo4ka, Lunarnaya, lurud, LYARA, Lyudmilasan123, Lyusya, MADagascarrr, Malinovka, Maria_Maria, mari_sch, mat-oni, matreska, maxasya, ME4TA_, meccano, Merarry, MilashkaNNov, milica-esfir, Miwka_na_severe, mm1aa, mmichelson, Moon_grass, Morigan, murmura, muskata, Mustela, MW111, Myfa, Nadyushe4ka, naisha, nasya, Nemezis, neWElen, Nick3, Nikar, Nikusya, Ni_Ni, northern_style, nzoloto, octopus, on_fire, Optima, Panka, pavel_egorov, Pie, pochemychka2009, podarok, pomidorkaa, ProstoEva, psyche, ptica, Raketka, rasudan, Ravaa_Doberman, Raven, ReallyCrazy, Red_Fluffy, Reene, Rita05, rosa, rossolov, ryzhee_solnce, Sachmach, Safary812, Safford, SaiMei, sannyok, schunya, Sedmaya, selezeen, Serdce, Serzh13, Shansonie, sharlin_chel, SHERKA, Shi3andra, shy_geisha, SiBelle, silicon, Skazochnaja, Sladkaya_Adzhika, Sobolek.13, SoTa, Sprut, stasy-skadry, stazhor88, stepistep, student_01, sunsplash, sunzayac, suslo, Svetikk, Svetla-No4ka, sveznik, Sysadmin, T-DruiD, Taffi, tancha15, Tanuha, Tapusa, Tessi, Tetka, the_camomile, thiamine, Tigrena, tixiyomut, Trusishka, Tundranna, Turmalina, Tvikki, Twilly, Unic, ur001, Usagi, Varvaraskr, vassabi87, vernosty, Vesta_White, Vika13, Viktoria15, Volna_lubvi, Vsb, WerewolF_BlacK, whitecherry, Wild_cat, woflower, Xoma8877, yamabushi, Yanakawa, Yanitka, Yliashka, yorika, Zod1aK, Zyka, [11048], [11467], [13398], [14877], [17314], [17851], [18033], [18155], [20077], [20218], [20313], [20398], [21117], [22015], [230], [23220], [23299], [23406], [24081], [24401], [24924], [25436], [26069], [27310], [27552], [28207], [28380], [29055], [29373], [29833], [29884], [30158], [31052], [31117], [31430], [31939], [33494], [33685], [33888], [34187], [34280], [35493], [35539], [36555], [37144], [37544], [38458], [6990], [7889], [8230], [8639], [9501], _SvetiK_
  • yorika
    yorika 246 заблокирован 07 feb 2010, 18:20
    За!
    • yorika
      yorika 246 заблокирован 08 feb 2010, 13:40
      Хочу уточнить своё «За».
      Я «За», только если мнения будут не анонимные.
      И если всякие неопределенности вроде «неприятный человек» (и тем более откровенные оскорбления) будут удаляться смотрителями.
      Вообще считаю, что надо устроить тестовый период на пару месяцев. И уже после этого голосовать. Возможно, негативные ожидания многих сообщников не подтвердятся.
  • DaryaDarya
    DaryaDarya 535 07 feb 2010, 18:20
    За. Я любопытная. Но сказываться на дарении это не будет. Важен профиль и фока (-:
  • sunsplash
    sunsplash 93 07 feb 2010, 18:26
    за. ps помочь с подсчетом голосов?) могу взять на себя
  • [23299]
    [23299] 26 07 feb 2010, 18:26
    За. Но, считаю, что лучше, если эта функция по желанию сообщника будет отключаемая. Тогда, думаю, все будут довольны.)
  • [22015]
    [22015] 157 07 feb 2010, 18:42
    а баба-яга против (с)
  • [20313]
    [20313] 186 07 feb 2010, 18:53
    Я за эту идею
    Потому что такой чести — публичного высказывания о заслугах и промахах человека — пока удостаиваются только покойники и лауреаты. Интересно почитать то, что могло бы стать надписью на моем памятнике
  • Pie
    Pie 575 07 feb 2010, 19:11
    против

    не считаю себя вправе давать публичные отзывы посторонним людям и также не хочу видеть суждения других о себе.
  • [23406]
    [23406] 186 07 feb 2010, 19:17
    против.

    ЗЫ пингвины захвотють мир!!!
  • psyche
    psyche 711 07 feb 2010, 19:17
    За, потому что из двух зол вбираю то, которое еще не пробовала.
  • mari_sch
    mari_sch 272 07 feb 2010, 19:22
    за, с возможностью отказаться от этой примочки
  • Ginger
    Ginger 121 07 feb 2010, 19:23
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Я за.
    Рейтинг стимулирует.
    • northern_style
      northern_style 399 07 feb 2010, 19:39
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      какой рейтинг?
      • Ginger
        Ginger 121 07 feb 2010, 19:44
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        Любой. В том числе и такой.
        Отзывы отзывами, а итог один. Люди будут стремиться получить хороший отзыв о себе, и не получить плохой. Ну не все, но большинство.
        Но это не тема для обсуждений, а голосование. Так что завязываем )
        • meccano
          meccano 7 14 feb 2010, 09:52
          разве хорошо стремиться быть белым и пушистым? не лучше ли быть собой:?
          • Ginger
            Ginger 121 14 feb 2010, 19:02
            К сожалению, культура — не врожденное качество и имеется не у всех. Публичные отзывы могут заставит человека соблюдать элементарные нормы приличия.
  • neWElen
    neWElen 535 07 feb 2010, 19:27
    есть ещё те, кто не определился и воздерживается :)
  • [14877]
    [14877] 07 feb 2010, 19:30
    Против.
  • [17851]
    [17851] 07 feb 2010, 19:31
    против.считаю что на дд начнется что то типа-с кем я дружу те обо мне хорошо напишут… надо побыстрее подружиться со всеми… и новые скандалы…
  • [31430]
    [31430] 65 07 feb 2010, 19:39
    Против всеми фибрами души.
    и всеми лапками.
  • Juliana_
    Juliana_ 18 07 feb 2010, 19:41
    Против. Потому как могут писать сильно обиженные. Не пообещал человек дар — значит, сильно плохой он, надо что-то написать ему в отместку.
  • duhbox
    duhbox 120 07 feb 2010, 20:00
    не против :)
    • nasya
      nasya 39 08 feb 2010, 02:22
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Хорошая формулировка. Не знала, как сказать, что я точно не за, но и не против… :))
      Я тоже не против… ))
      • child_of_the_city
        child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 03:59
        Пока я посчитала голос duhbox как «за» и Ваш как «воздержусь», если я не права, поправьте меня.
        • duhbox
          duhbox 120 08 feb 2010, 08:55
          да, да, формально за!
        • nasya
          nasya 39 08 feb 2010, 14:29
          Хорошо, пусть так! :)
          В любом случае я за публикацию, в которой был бы подробно описан весь механизм отзывов… :)
  • Inok
    Inok 910 07 feb 2010, 20:02
    Против.
  • Astronaft
    Astronaft 99 07 feb 2010, 20:10
    Я против.
    Хотя мне пофиг и даже интересно было бы почитать, но это будет война. Даже если от этого нововведения пострадает один человек, то это уже вред, а пострадает не один.
    И еще, это голосование, как и любые другие, никак не влияет на решение администрации.
  • asusenna
    asusenna 33 07 feb 2010, 20:22
    За — 16;
    Против — 21;
    Пока что)\\
  • suslo
    suslo 948 07 feb 2010, 20:34
    Если мнение будет анонимным-тогда ЗА.
  • Panka
    Panka 515 07 feb 2010, 20:50
    Против.
  • tancha15
    tancha15 47 07 feb 2010, 20:52
    Воздержусь
  • rossolov
    rossolov 45 07 feb 2010, 20:58
    я тоже «не против»: сам вряд ли буду писать, но о себе читал бы
  • ur001
    ur001 21 07 feb 2010, 21:24
    За.

    Считаю что открытость ведёт к миру во всём мире и «на благо всех живых существ во всех мирах» :)

    Я отдаю себе отчёт, что с этой функцией может произойти так же как и с голосовалками о недостойности: сначала игнорирование (я и не знал что такая есть...), потом злоупотребление (надоже, она работает и я могу на неё нажимать!), а потом все врубятся и полюбят её, увидив что она делает всем хорошо

    сейчас примерно 50/50 :)
  • LYARA
    LYARA 367 07 feb 2010, 21:29
    Против.
  • Tetka
    Tetka 755 07 feb 2010, 21:41
    Против!
  • Flanker_87
    Flanker_87 121 07 feb 2010, 21:43
    За. мне интересно посмотреть, что будет, и что это сможет улучшить.
  • SoTa
    SoTa 194 07 feb 2010, 21:47
    Против.
  • daena
    daena 18 07 feb 2010, 21:47
    против
  • Dinamo
    Dinamo 130 07 feb 2010, 21:50
    Против.
  • Vika13
    Vika13 1808 07 feb 2010, 21:52
    против. вообще против всяких рейтингов и оценок.
  • JustForFun
    JustForFun 24 07 feb 2010, 22:20
    Против.
    Мне, конечно, было бы очень любопытно поглядеть. И я как сообщник был бы только за отзывы обо мне, в том числе и отрицательные. Но не все такие, и я это прекрасно осознаю. А для сообщества это станет сигналом к началу невероятного количества войн.
    Да, у нас здесь множество замечательных людей. Но даже самых замечательных людей можно заставить пересраться, и не обязательно намеренно. А лучшего яблока раздора и не придумать.
    Против.
  • silicon
    silicon 282 07 feb 2010, 22:26
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Против.
  • [6990]
    [6990] 07 feb 2010, 22:45
    За.
    1. Интересно понаблюдать за новым витком развития ДД.
    2. Люблю ставить пятёрки и оставлять положительные отзывы (само собой не от балды, а когда душа просит).
  • Vsb
    Vsb 637 07 feb 2010, 22:46
    воздержусь
  • Yliashka
    Yliashka 413 07 feb 2010, 23:18
    Против. Мне кажется мы ещё не «доросли» до этого =)
  • naisha
    naisha 70 07 feb 2010, 23:36
    Раз уж есть такой вариант — воздержусь. Слишком уж размыто и непонятно, что из этого выйдет.
  • [33888]
    [33888] 186 07 feb 2010, 23:37
    Против.Хотят сделать как лучше, а получится, как всегда.
  • whitecherry
    whitecherry 483 заблокирован 07 feb 2010, 23:40
    скорее против
  • karaboz
    karaboz 61 07 feb 2010, 23:44
    За.

    Можно попробовать и всегда отменить нововведение или подправить. Но если не попробовать — никогда не узнать, было ли это хорошо или плохо ((=

    p.s. А вообще, если отзывы заработают так, как надо и как думается, то это может быть абсолютно новым способ самоорганизации и самоуправления сообщества. «Быть плохим в абсолютно прзрачном сообществе невозможно» (с)
  • iara
    iara 235 07 feb 2010, 23:45
    Против!
  • Gulia
    Gulia 335 07 feb 2010, 23:54
    Против.
  • [31430]
    [31430] 65 08 feb 2010, 00:02
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    а я против того, что бы смотрителей и администрацию сайта заносить в таблицу…
    их позиция понятна, и не их спрашивают сейчас)
    • [8230]
      [8230] 08 feb 2010, 00:03
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      почему? Среди смотрителей есть те, кто за и те, кто против. Посмотрите внимательнее)
    • Yliashka
      Yliashka 413 08 feb 2010, 00:15
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Ну почему же, я голосовала против =)
      • [31430]
        [31430] 65 08 feb 2010, 01:16
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        и все равно. вы люди близкие к руководству)

        я и сказал, чтоб не учитывали ваши голоса ибо не вас сейчас спрашивают, а пользователей простых. им этим пользоваться… (ну вам конечно тоже. но все же)
  • Tvikki
    Tvikki 1558 08 feb 2010, 00:12
    Против…
  • [23220]
    [23220] 4190 08 feb 2010, 00:14
    Против.

    У всех разное восприятие.
    Такие «отзывы» дают почву для заведомо неверно составленного мне о человеке.
  • Zyka
    Zyka 243 08 feb 2010, 00:25
    Против.
  • Sprut
    Sprut 303 08 feb 2010, 00:30
    Однозначно против!
    Даже объясню почему. Я знаю чем это кончится. К примеру, я захожу на страничку пожелавшего мой дар и вижу противоположные отзывы о нем, хорошие и «не очень». Становится любопытно (грешен) почему так. Начинаю смотреть кто что написал, что написал пожелавший о каждом кто написал о нем, анализировать и решать в каких они отношениях, бегать от странички к страничке… Нахрена нам еще одни «Окна», «Большая стирка» и прочая «желтуха».
    Для тех кто «за»: попробуйте выставить дар у которого будет 30-40 желающих, подарите одному и наслаждайтесь отзывами о себе…
    • [8639]
      [8639] 317 08 feb 2010, 00:46
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      а и действительно, у нас и без этого «Дом 2» отдыхает))

      Против
    • [31430]
      [31430] 65 08 feb 2010, 01:19
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      встречайте. «любимая теща» нашего героя… Элеонора Павловна!..

      А это… внимание! сосед по даче Элеоноры Павловны… Дед Женя!

      и понеслась!
      • child_of_the_city
        child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:51
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        Пожалуйста, постарайтесь обходиться без оффтопов. Я Вас очень прошу)
        • Sprut
          Sprut 303 08 feb 2010, 02:00
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Я, извиняюсь, не знаю что такое «оффтоп», но, подозреваю, что это то во что превратятся наши страницы после введения этого новшества
          • child_of_the_city
            child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 02:03
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Оффтоп — сообщения не по теме. Очень прошу, без негатива, а именно из конструктивных соображений, не устраивать здесь ветвистых дискуссий.
            • Sprut
              Sprut 303 08 feb 2010, 02:09
              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
              Так куда еще конструктивней, если я пытаюсь обосновать свое мнение (голос). Или «против» — это негатив, а «за» — позитив?
              • child_of_the_city
                child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 02:12
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                Обосновывать надо, хотя тема все же для голосования. Это всё что я прошу.
                Я говорю про все остальное, вне вашего первого комментария со словом «против»: если сейчас опять засыпать тему лишними комментариями, она станет тяжелой и нечитабельной, итак многие сообщники жалуются, что при большом кол-ве комментариев у них виснут или долго грузятся браузеры.
  • ptica
    ptica 92 08 feb 2010, 00:46
    За. Эта идея достойна того, чтобы воплотить ее в жизнь и посмотреть, что из этого выйдет :)
  • sunsplash
    sunsplash 93 08 feb 2010, 00:49
    на данный момент соотношение голосов: за-33 против-57, без учета воздерживавшихся. если воздержавшиеся поменяют точку зрения, будут занесены в таблицу
    • [8639]
      [8639] 317 08 feb 2010, 00:57
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      в БЛОГОДАР заходит меньшая часть ДД. Есть какая-то другая система оповещения. Ею надо воспользоваться. Можно же дать какую-то объяву на первой странице, как про сбор в кафе на годовщину. Или ещё какие-то чисто технические приёмчики. Разработчики знают. Но захотят ли они оповестить всех?
      • [31430]
        [31430] 65 08 feb 2010, 01:21
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        им это не выгодно…
        сАвсеееееееееееееем не выгодно…
        • [8639]
          [8639] 317 08 feb 2010, 01:28
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          а вот это меня мало волнует и я уже привыкла писать о том, что многим невыгодно, потому и минусуют со скоростью света)
          • [22015]
            [22015] 157 08 feb 2010, 01:28
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            вы путаете «невыгодно» с «хамство»
            • [8639]
              [8639] 317 08 feb 2010, 01:33
              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
              да дайте хоть с кем-то из людей поговорить спокойно, что вы как в каждой бочке затычка! Извините, просто уже достали! Заминусят и льют ушат дерьма. Только с кем-то ведешь мирный спокойный разговор — опять лезете как тараканы из всех нор. Минусуйте, нафиг…
              • [22015]
                [22015] 157 08 feb 2010, 01:35
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                вы думаете меня тут 10? не переживайте, всего одна)))

                а вы опять сами с собой разговариваете)))))))))))))))))
                • [8639]
                  [8639] 317 08 feb 2010, 01:40
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  вы постоянно пишете мне какую-то чушь. Я нормально разговаривала с человеком. Что надо? Послать прилюдно? Вас уже и так без меня почти…
                  • [22015]
                    [22015] 157 08 feb 2010, 01:52
                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                    кроме вас и береники — никто)))))
                    удачи в беседах «тихо сам с собой»)))
                    • [8639]
                      [8639] 317 08 feb 2010, 01:56
                      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                      чё-то вас клинит на «тихо сам с собой», но знающие люди говорят, что это лечится, так что не отчаивайтесь)
                      И ещё. В приличном обществе принято не навязывать своё общение людям, которым с вами неинтеренсно. Может эта информация пойдёт вм на пользу. Удачи)
              • child_of_the_city
                child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:52
                Пожалуйста, постарайтесь обходиться без оффтопов. Я Вас очень прошу)
            • child_of_the_city
              child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:51
              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
              Пожалуйста, постарайтесь обходиться без оффтопов. Я Вас очень прошу)
              • [22015]
                [22015] 157 08 feb 2010, 01:54
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                извините))
                • child_of_the_city
                  child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:56
                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                  стоило отойти на полчаса и всё...(
                  Спасибо за понимание, просто сейчас опять разрастутся деревья комментариев «ниочем», и тема замусорится.
                  • [22015]
                    [22015] 157 08 feb 2010, 01:57
                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                    может, действительно в акции? мне лично трудно было сдержаться… больше не буду — честно)))
                    • child_of_the_city
                      child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:59
                      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                      и все пойдут по второму разу? не думаю.

                      просто постарайтесь
                      *это не лично Вам, я многим написала* сдерживаться дальше) спасибо)
          • Red_Fluffy
            Red_Fluffy 178 08 feb 2010, 01:30
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            нее, не поэтому )))))))
          • [31430]
            [31430] 65 08 feb 2010, 01:32
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            мдяяяяяяяя…

            понизьте разиков в 1000 свое самомнение.
            зашкаливает.
        • Sprut
          Sprut 303 08 feb 2010, 01:30
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Если бы я разместил в Благодаре пост «Ау, сообщники, что вы думаете обо мне ?» меня сочли бы или «нарцисом» или «мазохистом»… А иметь такую рубрику на своей страничке хотят сделать нормой. Зачем? Зачем разработчики маниакально хотят знать кто о ком что думает и думает ли вообще…
  • [35539]
    [35539] 45 08 feb 2010, 01:07
    Против)
  • on_fire
    on_fire 23 08 feb 2010, 01:27
    За. Поначалу ничего хорошего не выйдет, но нужны хоть какие-то шаги в сторону положительных изменений.
  • Charlie-e
    Charlie-e 1403 08 feb 2010, 01:30
    За. Слишком любопытно, что из всего этого заварится.
    Плюс потом, если что, будет отличная возможность побегать и поорать «А я ведь говориииила! А я ведь предупреждаааала! А выыы...» Грех упускать. :)
    • Sprut
      Sprut 303 08 feb 2010, 01:33
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Или услышать за своей спиной на общей: «Вон та сука пошла о которой »......" писал(а)" Надо будет общие перенести в спортзал, поближе к рингу или татами… А то скучно живем
    • [31430]
      [31430] 65 08 feb 2010, 01:35
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      ахах!
      ты в своем репертуаре)))
  • Miwka_na_severe
    Miwka_na_severe 74 08 feb 2010, 01:31
    ПРОТИВ
    я желаю для себя, с кем в разведку, а от кого держатся лесом.
    эт какойто нарушение прав сообщников, понимаш
  • [31052]
    [31052] 19 08 feb 2010, 01:31
    против категорически
  • Adele
    Adele 252 08 feb 2010, 01:34
    ПРОТИВ!!!
  • Zod1aK
    Zod1aK 50 08 feb 2010, 01:41
    за, занятно же
  • Je
    Je 17 08 feb 2010, 01:46
    За, так как я никогда не понимаю, что обо мне думают другие люди.
    А если это будет так неудачно, как многие думают, тогда эту систему несомненно отменят.
    • Miwka_na_severe
      Miwka_na_severe 74 08 feb 2010, 02:03
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      ты желаешь? но зачем? лично я получаю удовольствие от общенья, ну бывает -ляпну,
      с кем мне не уютно, то просто стараюсь -не нарушать его права,
      • Je
        Je 17 08 feb 2010, 02:27
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        Так я ж не знаю, кому со мной неуютно, может, я кого раздражаю чем-то или не понимает меня кто-то, надо ж это знать.

        P.S.Извините за оффтоп)
  • northern_style
    northern_style 399 08 feb 2010, 01:47
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    ПРЕДЛАГАЮ
    Продублировать данное Голосование в разделе АКЦИИ — там нас многие увидят!
    • child_of_the_city
      child_of_the_city 183 автор публикации 08 feb 2010, 01:53
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      я думаю, пока не надо — достаточно периодически поднимать тему и кидать её своим друзьям-знакомым сообщникам, которые еще не отписались.
    • [22015]
      [22015] 157 08 feb 2010, 01:54
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      поддерживаю)))
    • Miwka_na_severe
      Miwka_na_severe 74 08 feb 2010, 01:59
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      ни в коем разе, кто желает заходить в блогодар а, кто нет, это идёт в разрез с желаньем и навязыванием.
    • ptica
      ptica 92 08 feb 2010, 03:28
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      А зачем? И так видно, что желающих достаточно. Разве кто-то говорил, что их должно быть больше, чтобы воплотить замысел в жизнь? :)
  • dieterb
    dieterb 72 08 feb 2010, 01:55
    ПРОТИВ, еще не хватало что бы писульки обо мне писали :)
  • EvaEva
    EvaEva 45 08 feb 2010, 02:01
    Против. Однозначно.
  • Miwka_na_severe
    Miwka_na_severe 74 08 feb 2010, 02:23
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    АВТОР публикации, публикацию минусю, по причине оф топа. ну флуд просто
  • T-DruiD
    T-DruiD 11 08 feb 2010, 02:33
    Да/Нет… скорее «Нет»… на деле, мне без разницы, но думаю, многие пока не доросли и будут делать «детские шалости» — напакости ближнему.
    и того: Против
  • Malinovka
    Malinovka 201 08 feb 2010, 03:20
    против. очень.
    причины писала в другой публикации.
  • K.C.Sallivan
    K.C.Sallivan 96 08 feb 2010, 03:52
    Нет, против)
  • Lubo4ka
    Lubo4ka 216 08 feb 2010, 04:28
    Против! Сама к критике отношусь спокойно и с интересом почитала бы о себе, но вот обиженные на весь мир как будут писать, если им что-то не подарили?
    Я против войны — не зачем выливать на других свои помои!
  • [31939]
    [31939] 299 08 feb 2010, 04:37
    Однозначно против. Ибо люди, мнения которых могли не совпасть, начнут из принципа, извините, «гадить» друг у друга в профиле и оставлять ложные негативные отзывы. Оно нам надо — читать неправду?
  • Safford
    Safford 4 08 feb 2010, 06:05
    «За», с возможностью отключения и\или «за» в тестовом режиме(если это возможно)месяца на 2-3 с последующим обнуление того, что понаписали(опять же по желанию можно)
  • matreska
    matreska 323 08 feb 2010, 07:21
    Против! Не люблю сплетней, а в отзывах будут именно они.
  • anna_ezh
    anna_ezh 51 08 feb 2010, 07:36
    За. Больше правды, легче жить.
  • Lunarnaya
    Lunarnaya 188 08 feb 2010, 07:53
    против.
    В скором времени как и *недостойный комментарий* и *это не дар* станет инструментом(
  • Viktoria15
    Viktoria15 327 08 feb 2010, 07:55
    За.
    Интересно, что из этого выйдет)
  • Unic
    Unic 311 08 feb 2010, 08:12
    Против.Категорически.
  • pomidorkaa
    pomidorkaa 145 08 feb 2010, 08:44
    Категорически против
  • La_Suerte
    La_Suerte 332 08 feb 2010, 09:08
    Против.
    А то у нас не «добрый сайт» получится, а Вавилонская башня, и мы перестанем понимать друг друга
  • Sachmach
    Sachmach 142 08 feb 2010, 09:22
    Если сообщник сможет отключить совсем отзывы о себе, то за.
    и хочется чтобы с удалением или блокировкой сообщника все его отзывы удалялись.
  • podarok
    podarok 942 08 feb 2010, 09:37
    я против, особенно возмущает что сначала это как планируется анонимно, а потом — то есть я для себя пишу что этот человек всегда опаздывает например, а потом это будет видеть все… глупо! я ведь пишу чтоб знать как распланировать встречу и время, а кто то негативно воспримет этот отзыв, палка о двух концах… так что категорично против!
    • karaboz
      karaboz 61 08 feb 2010, 13:47
      Личная заметка о сообщнике никуда не денется. Публичные отзывы — это совсем другое, никак с личными заметками в профилях не связанные ((=
  • Sedmaya
    Sedmaya 705 08 feb 2010, 09:39
    против.по моему это выльецца в поливание др друга всякими неприятностями, как показывает та жае история с Violin и Алисой.Кому то что то не понра и поехало… др есть проблемы, поважнее того, кто что думает.А кто что думает можно и так высказать))))))
  • the_camomile
    the_camomile 24 08 feb 2010, 10:15
    Против.

    У Дару-Дара идея чего-то безвозмездного и бескорыстного, а главное ИСКРЕННЕГО. А тут фактически штампы начнут людям лепить. У нас у всех настолько разное восприятие плохого и хорошего в людях!

    В каждой анкете получится мини-опрос общественного мнения. Это ещё больше запутает ситуацию. Есть же заметки о сообщнике. Очень удобно. Пользуюсь. А это считаю лишним.
  • Elenka78
    Elenka78 43 08 feb 2010, 11:09
    Против)))
  • vassabi87
    vassabi87 37 08 feb 2010, 11:29
    Против.((
  • Vesta_White
    Vesta_White 592 08 feb 2010, 11:56
    За.
    Но надеюсь, создатели идеи не будут держаться за это нововведение в том случае, если прогнозы большинства оправдаются и идея породит больше негатива, чем добра.
    Присоединюсь к высказавшимся выше — это плюс, если будет предусмотрена возможность отключения данного «сервиса».
  • yamabushi
    yamabushi 71 08 feb 2010, 12:00
    За. Я вообще за открытость — это единственный способ сделать себя лучше. А заодно и мир :)
  • Fairytale
    Fairytale 623 08 feb 2010, 12:11
    против!!!
  • Tanuha
    Tanuha 286 08 feb 2010, 12:37
    против!
  • devochka_leto
    devochka_leto 975 08 feb 2010, 12:59
    против. ненавижу, когда кто-то пытается навязывать мне свое мнение. лично я как-нибудь без чужих комментарив разберусь, стоит мне с человеком связываться или нет.
  • thiamine
    thiamine 144 08 feb 2010, 13:04
    против.это оскорбляет учасников
  • Tessi
    Tessi 1820 08 feb 2010, 13:05
    против, так как никакой открытости и прозрачности это не внесет, а негатива добавит.
  • Varvaraskr
    Varvaraskr 174 08 feb 2010, 13:49
    Наверное воздержусь, хотя иногда хочется, чтобы такая функция была, но понимаю, что действительно — негатива добавит…
  • Ni_Ni
    Ni_Ni 158 08 feb 2010, 14:36
    против.
    точнее так: против той конкретной реализации, что была предложенна. но идея в целом не плоха. просто её бы додумать…
  • Shi3andra
    Shi3andra 211 08 feb 2010, 15:39
    скорее, против.
  • [37144]
    [37144] 3 08 feb 2010, 15:53
    за — 999999999раз
  • Sysadmin
    Sysadmin 50 08 feb 2010, 15:58
    Против!!! Мало ли кто что захочет написать…
  • Wild_cat
    Wild_cat 425 08 feb 2010, 16:09
    Воздержусь. Есть свои плюсы и минусы.
  • nzoloto
    nzoloto 223 08 feb 2010, 16:13
    в принципе за…
  • Kilka
    Kilka 1179 08 feb 2010, 16:32
    Воздержусь.
  • ME4TA_
    ME4TA_ 5647 08 feb 2010, 17:01
    А это поможет сделать мир лучше?
    • [11467]
      [11467] 134 08 feb 2010, 17:03
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Думаю были у людей случаи, когда оскарбляли ни за что, а то и ещё хуже. Ладно бы, если просто опаздывает человек, или вообще не получается встретиться. Но порой попадаются такие «кадры», что ещё 10ть раз пожалеешь, что с человеком связался, и на сайт заглядывать больше не хочется, пока настроение не восстановится и негатив не уйдёт. Будет лучше, если о таких и другие узнают, и сами для себя решат, нужно им это, или не совсем.
      • [11467]
        [11467] 134 08 feb 2010, 17:04
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        А во вторых, коментарии могут быть и позитивными)))
      • [31052]
        [31052] 19 08 feb 2010, 17:06
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        спорно. человек может с одним быть добр, с другим враждовать, третьего вообще не заметит и тд
        • [11467]
          [11467] 134 08 feb 2010, 18:36
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Ну для примера можно привести случай с сообщником horoshiy. Да и самой был случай, когда меня тётенька оскарбляла, и при этом говорила, что я ей и слова не должна в ответ говорить, т.к. младше, и должна делать то, что она скажет.
          • [31052]
            [31052] 19 08 feb 2010, 18:46
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            перестать общаться с тетенькой? не факт, что после отзыва не пойдет волна — +1, а на меня она косо посмотрела, а вы все *****, отстаньте от человека и тд
            • [11467]
              [11467] 134 08 feb 2010, 19:25
              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
              так если б с ней можно было прекратить общение… я ей должна была передать дар от человека. попросили передать в любом случае, вот и пришлось тогда терпеть. Но на этом и закончу, а то так рассуждать долго можно
              • [11467]
                [11467] 134 08 feb 2010, 19:26
                Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                Я думаю, что можно эти комментарии делать удаляемыми. М.б. человеку захочется, чтобы о нём знали только хорошее, а может, будет и не против критики в свой адрес
  • [24081]
    [24081] 92 08 feb 2010, 17:22
    Категорически за.
    Все тут такие, прям как в детском саду: «Ой, а вдруг про меня хорошего плохо скажут?!»
    Надо нести ответ за свои дела
  • [9501]
    [9501] 96 08 feb 2010, 18:05
    Однозначно За!
  • stepistep
    stepistep 230 08 feb 2010, 19:51
    против…
  • [21117]
    [21117] 74 08 feb 2010, 20:28
    Против

    Ибо может получится так, что некоторые будут бегать и минусить, обидевшись, например на то, что дар подарен не им. Таких людей мало, но все же есть.
    + рейтинг начнут учитывать при выборе «дарить — не дарить». Только вот в городах-милионниках у людей 100% рейтинг будет выше, чем в тех, где сообщников менше. Дух дару~дара может затеряться среди этих цифорок и комментов. Так что однозначно — против!
  • maxasya
    maxasya 1654 08 feb 2010, 20:31
    против! мнения субъективны и у каждого оно свое.
  • neWElen
    neWElen 535 08 feb 2010, 21:28
    Определилась.
    Я за тестирование. Я за опыт.
  • Ecc
    Ecc 107 08 feb 2010, 21:48
    против
  • DEVILS
    DEVILS 43 09 feb 2010, 00:41
    ПРОТИВ! Если есть люди которые против и их много, то не думаю что все будут довольны если введут это.
  • sveznik
    sveznik 92 09 feb 2010, 00:49
    Против.
  • [33685]
    [33685] 77 09 feb 2010, 01:52
    с учётом того каким срачем среди дарударовцев и использованием отзывов в качестве инструмета давления на дарителя грозит введение этой функции я голосую ПРОТИВ.
    Можете хоть миллион раз посчитать мой камент недостойным, ноя высказался, а бумага — она всё стерпит =))
  • Taffi
    Taffi 1332 09 feb 2010, 09:23
    против

    начнется какая-нибудь очередная свистопляска а-ля «проголосуйте за меня на таком-то сайте».Ибо дарителя и по благодарностям с таким же успехом можно «определить». Те же отзывы.
    • dieterb
      dieterb 72 09 feb 2010, 10:32
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      правильно! Сейчас и так можно определить что за человек по благодарностям, комментариям и пр! Типа если у него это на любу будет написано это круче ?!
  • Erica
    Erica 351 09 feb 2010, 10:33
    Против, если я этого человека не знаю, то мне достаточно того, что он сам о себе напишет, не хочу, чтобы на мое мнение влияли чужие впечатления
    Мне кажется периодически на Д-Д достаточно конфликтных ситуаций, чтобы вводить еще что-то в этом духе.
  • [7889]
    [7889] 609 09 feb 2010, 12:06
    за, если отзывы будут не анонимные.
  • lisa-anubisa
    lisa-anubisa 11 09 feb 2010, 12:40
    Бред. Такие отзывы только добавят пару квадратов лишней площади для плясок негров.
    Против.
  • [29833]
    [29833] 121 09 feb 2010, 13:27
    про-тив!
  • Anyri
    Anyri 70 09 feb 2010, 15:13
    против
  • ProstoEva
    ProstoEva 2014 09 feb 2010, 15:34
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    ПРотив. БлагодаРноСти видно и бЕз этого, а так…
    БудЕт Ещё один инСтРуМЕнт СвЕдЕния Счётов...(((
  • DaruZAK
    DaruZAK 33 09 feb 2010, 17:06
    Против!
    Понаписать субъективных комментариев можно таких, что потом на утро самому стыдно будет себя перечитывать.
    Проще установить звездную систему кредита доверия оцениваемую в режиме написания благодарности.
  • GreenSky
    GreenSky 25 09 feb 2010, 21:40
    Против.

    Комментарии и так имеются — это благодарности за дары. Этого механизма вполне достаточно для того, чтобы судить о сообщнике.
  • [34187]
    [34187] 123 09 feb 2010, 22:45
    Против
    Любое мнение индивидуума всегда субъективно, зачем же вешать ярлыки?! Кто-то обиделся, что ему дар не подарили, кто-то не понял сообщника, и так далее, начнётся волна ненужных разборок.Мне, например, совершенно не интересно знать, что думает кто-то об определенном сообщнике. Я всегда имею своё мнение и не стану судить о человеке по чьим -то заметкам… Зачем наш сайт превращать в программу " Большая стирка" или " Окна"?!
    Доброта и доверие -это главное.
    Да и кто вообще даёт такое право судить о другом человеке?!
    А, если есть претензии, то можно написать в личном разговоре и выразить их, а не выносить на общую сцену — неприятно участвовать в чьих-то разборках…
    Тоже касается добрых высказываний- есть же Благодарности за Дары, где можно написать., или Благодар.
  • Augenblick
    Augenblick 55 09 feb 2010, 23:43
    gvozdika +1
    против.
  • Dariel
    Dariel 872 10 feb 2010, 00:43
    Я против!
    Потому что много людей неадекватных, которые выискивают в людях только плохое, а хорошее не замечают. Плохих коментариев будет больше чем хороших. Потому что хорошие будут писать в благодарностях, а вот плохие будут писать в профиле.
  • Darinochka
    Darinochka 277 10 feb 2010, 00:52
    За. Но я думаю надо просто ± ставить а не коментарии.
  • silicon
    silicon 282 10 feb 2010, 08:34
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Против.
    А вообще это хамство, прикрытое какими-то уе*ищными доводами!!! Ставить опыты над людьми, которые пришли на сайт — мерзко, дорогие благодетели!!!
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 10 feb 2010, 09:06
    Как было написано выше ЗА с возможностью отказа от примочки. Кто захочет может от неё отказаться. К тому же она не должна быть анонимной.
  • woflower
    woflower 148 10 feb 2010, 13:19
    против. все мнения будут написаны слишком в личном формате. лучше уж, если необходимость такая в проверке на «вшивость» дарителя, сделать две кнопки к профилю — «доверяю» / «не доверяю». таким образом проще избежать взаимных упреков, оскорблений. хотя, и при этих кнопках будет «вселенский срач». хотя, любители оскорбить и так иной раз пи-пи-т в комментах к дару))))))
    • sharlin_chel
      sharlin_chel 211 10 feb 2010, 13:24
      Вот вот! И кнопки тоже ничего хорошего не дадутЬ!
    • ur001
      ur001 21 19 mar 2010, 17:36
      На самом деле отзывы с комментариями предполагались как лучшая альтернатива кнопкам «доверяю» / «не доверяю». У кнопок без комментариев 2 больших минуса:

      1. Всегда находятся люди которые нажимают кнопки чтобы отблагодарить человека или отомстить ему. Обязательность комментария немного дисциплинирует и заставляет искать аргументы
      2. Даже по аналогии с дарами люди обижаются когда их «минусуют» без объяснений и заваливают сапорт и блогодар вопросами «а почему мой дар засчитали недаром?». После введения на сайте возможности указать причину недара вопросов и обид стало меньше. С кнопками «доверяю» / «не доверяю» было бы то же самое: люди начали бы спрашивать «почему мне де доверяют, и кто эти люди?»
  • Morigan
    Morigan 127 10 feb 2010, 16:54
    однозначно против
    (Сама я если и буду оставлять отзывы, то только хорошие, а на плохие не буду тратить свое время. А получать плохие отзывы о себе типа «она мне брошку не подарила, плохая тетя» не хочу. Не верю я в человеческую объективность).
  • DeHb
    DeHb 36 10 feb 2010, 18:09
    против!
  • SiBelle
    SiBelle 19 10 feb 2010, 20:41
    Против.
  • Koshko
    Koshko 46 10 feb 2010, 21:23
    За, а то что у меня черный список будет зря пылиться.
  • Dariya
    Dariya 252 10 feb 2010, 21:40
    Против)
  • Sladkaya_Adzhika
    Sladkaya_Adzhika 54 11 feb 2010, 00:37
    Воздержусь.
  • Raven
    Raven 308 11 feb 2010, 01:30
    Абсолютно ЗА
  • blakitna_pantera
    blakitna_pantera 151 11 feb 2010, 01:36
    против. Рано это еще для нашего сообщества))
  • [23299]
    [23299] 26 11 feb 2010, 17:51
    Поднимем тему вверх. http://darudar.org/mod/site/i/dd...
  • Berly
    Berly 92 11 feb 2010, 18:26
    против
  • Kallisto
    Kallisto 109 11 feb 2010, 18:39
    я эт ток сейчас увидела, ну что ж я ЗА
    о себе мнение узнать вполне интересно, главное что бы это была не лесть ради даров…
    • Astronaft
      Astronaft 99 11 feb 2010, 20:52
      А лесть за красивые глаза подойдёт?)
      Поднимаю вверх.)
      • Kallisto
        Kallisto 109 11 feb 2010, 20:54
        как это понять — лесть за красивые глаза?))
        если ты правда считаешь что они красивые, то это уже не лесть)
        • Astronaft
          Astronaft 99 11 feb 2010, 21:21
          Глаза, особенно женские, особенно красивые, часто обманывают.) А чтобы помешать им обманывать мужчины нагло льстят, женщины расслабляются и проявляют свою истинную сущность.
          Но хватит флудить, а то нас автор заругает.)
  • octopus
    octopus 56 11 feb 2010, 19:02
    А когда закончится голосование?
    • sharlin_chel
      sharlin_chel 211 11 feb 2010, 19:18
      Наверное, когда проголосуют все… у кого и профиль пуст или заброшен или когда «за» станет больше, высказываемся, не спешим.
    • Nick3
      Nick3 55 11 feb 2010, 22:48
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      а когда наконец ее соблаговолят под кат уберать?????
  • KroshkaRu
    KroshkaRu 83 11 feb 2010, 22:25
    против.
    предпочитаю сама составлять свое мнение о человеке, а не слушать (читать) что-либо о нем от кого-либо. Благодарности — разве не лучшая оценка?!..
  • Jerry
    Jerry 65 11 feb 2010, 23:06
    против
  • alexeeva_olga
    alexeeva_olga 384 13 feb 2010, 18:54
    воздержусь.

    система не продумана до конца.

    нужны какие-то рычаги управления- и сейчас таким образом — администрация пытается…
  • Klyaksonya
    Klyaksonya 49 13 feb 2010, 23:47
    против! я не хочу писать о ком-либо что-либо. И не хочу читать о себе.
  • Safary812
    Safary812 61 13 feb 2010, 23:57
    за, потому что хочу поделиться, не боюсь узнать про себя, хочу обезопасить других от недобросовестных сообщников.
  • assa
    assa 399 14 feb 2010, 01:07
    против
  • Ktyf
    Ktyf 666 14 feb 2010, 02:02
    против
  • love_vanilla_ice
    love_vanilla_ice 9 14 feb 2010, 07:53
    за, но в приличных рамках…
  • [27552]
    [27552] 14 feb 2010, 09:28
    против!
    мнения всегда субъективны и могут быть (к сожалению) сиюминутным результатом выплескивания негатива и только…
  • rosa
    rosa 139 14 feb 2010, 09:31
    против
  • Rita05
    Rita05 40 14 feb 2010, 10:00
    против!
  • vernosty
    vernosty 2775 14 feb 2010, 12:54
    Я за, но только не анонимность!
  • mat-oni
    mat-oni 7 14 feb 2010, 14:22
    против.
  • [30158]
    [30158] 213 14 feb 2010, 15:40
    Воздержусь.
  • Mustela
    Mustela 618 14 feb 2010, 16:36
    против.
    считаю, что мнение о человеке можно составить и без чужих отзывов — на сайте всё и так довольно прозрачно, можно прочитать все комментарии, благодарности, профиль и тд. мне, по крайней мере, этой информации хватает.
  • LenaR
    LenaR 630 14 feb 2010, 20:27
    Против. У каждого из нас так или иначе выстраиваются свои отношения со своими дарителями и одариваемыми. Мы все разные. У кого-то психотип не совпадет — вот вам плохой отзыв. А кто-то прочитал — сложилось нехорошее мнение о сообщнике, решил не контактировать. А не прочитал бы — всё бы у них сложилось, была бы у людей полная гармонь и взаимопонимание. Ну а про «мстителей» и «мелких пакостников» и без меня сказали достаточно.
  • shy_geisha
    shy_geisha 155 14 feb 2010, 21:12
    Против.

    Предвижу субъективизм, лизандо и сведение счётов.
  • cool_shusha
    cool_shusha 82 14 feb 2010, 21:25
    Против.
    Всё можно высказать человеку:
    а) в личной переписке
    б) в комментариях
    в) в частных пометках.
    Если уж люди ухитряются перецапаться в комментариях к дарам (молчу про некоторые темы в блогодаре), то в открытых пометках будет вообще ой-ёй-ёй.
  • alivan
    alivan 119 15 feb 2010, 00:30
    Я однозначно против.
    Я бы ещё много мог написать по этому поводу, но цепь мне уже укорачивали (появлялась ехидная красная надпись рядом с моим ником)
    Буду продолжать вести подрывную деятельность и удобрять в знак протеста профили товарищей с одной подводной лодки.
  • DarlinMio
    DarlinMio 114 15 feb 2010, 01:02
    А я за то, чтобы можно было написать исключительно положительный комментарий ))). Типа если считаешь, что человек плохой — промолчи, а если наоборот — конечно же расскажи об этом миру
    Понимаю, что такое не реально, но было бы здорово )))
  • [24081]
    [24081] 92 15 feb 2010, 09:47
    а отзывы то ввели
  • MW111
    MW111 84 15 feb 2010, 09:54
    против
  • Ksyu_Sky
    Ksyu_Sky 38 15 feb 2010, 10:25
    «Против». Это же блог, где люди дарят друг другу радость. И надо быть объективнее что ли. Введёте вы эту функцию и люди поведутся на мнения других. Соответственно, дары буду для тех, кто «умница», а те, кто «лох» — вынуждены будут просто уйти.
    Так какой в этом смысл?
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 15 feb 2010, 10:29
      «И надо быть объективнее что ли. Введёте вы эту функцию и люди поведутся на мнения других»
      Я вижу тут противоречие. «объективнее» — это когда как раз с учетом мнений окружающих. Если опираться только на свой опыт — это субъективность.
      И никто не заставляет писать и читать отзывы. И история написания прозрачна — видно причины написания — лгать в отзывах будет сложно.
      • Ksyu_Sky
        Ksyu_Sky 38 15 feb 2010, 10:39
        Объективного впринципе не будет. Это суть человеческая. То есть, по вашему мнению, толпа объективнее?! Может быть, человек просто антисоциален и не умеет общаться, но при этом хочет дарить счастье? Что тогда?
        По-моему, каждый сформулировал для себя кто есть кто и все довольны, а зачем прилюдная казнь?
        • Flanker_87
          Flanker_87 121 15 feb 2010, 10:43
          Вы как-то странно толкуете. почему «казнь»? Просто доп.информация. С чего Вы взяли, что отзывы будут именно отрицательными? Наоборот, мне кажется, что раз тут все кричат, что кнопки «это -не дар» и «это — недостойный комментарий» являются злом и их не надо жать (типа, «не нравится — пройди мимо»), то и с отзывами будет так же. Не нравится — промолчал, все хорошо — написал отзыв. Например о доп.подарке к дару. или о красивой упаковке. или о точности прибытия на встречу.
          И обратное: если в отзывах написано от 7 разных людей, что сообщник опаздывает — то у дарителя появится возможность точнее планировать свое время, с учетом этой особенности желающего.
          • Ksyu_Sky
            Ksyu_Sky 38 15 feb 2010, 10:47
            проще с человеком договориться самому, чем вычитывать ЧУЖОЕ мнение. отлично, сделал он упаковку, а если не сделает в след. раз? то что?) будут отзывы — «чудесную упаковку сделал», «а мне — нет» и погнали дальше флудить. проходили уже такое не раз. пора бы уже быть беспристрастным. вы тут что хотите сделать? — блог «скажи мне кто этот человек и я буду знать дарить ли ему что-то»?
            дело Ваше, товарищи. я высказалась.
            • student_01
              student_01 413 15 feb 2010, 10:54
              Вообще, мое мнение, в отзывах(если положительный), то лучше написать не про то что человек сделал качественную упаковку, а скорее некий образ человека как личности, то что вы в нем увидели при общении (особенно если вы знаете человека не один день)
              • Ksyu_Sky
                Ksyu_Sky 38 15 feb 2010, 10:58
                можно вопрос? а зачем? это опять же субъективный собирательный образ будет нам представлен.
                ещё и личности.
            • Flanker_87
              Flanker_87 121 15 feb 2010, 10:59
              Ну, не знаю. каждый по себе судит, наверное=)
              Очень странно, кстати, получается. Сообщники на сайте часто просят «прозрачности». Прозрачности со стороны администрации, прозрачности и видимости действий смотрителей… а почему бы не сделать немного больше прозрачности сообщников? ;-)

              И флуд там неуместен будет. И «скажи мне кто этот человек и я буду знать дарить ли ему что-то» тоже. Это не рейтингование сообщников, не разделение плохой/хороший. Это просто инструмент прозрачности. А вот кто как его использует… Лопатой тоже можно дерево рубить, а топором копать. Но делать это здоровый человек вряд ли будет, при наличии обоих инструментов=))
              • Ksyu_Sky
                Ksyu_Sky 38 15 feb 2010, 11:05
                уж не знаю что у вас там за прозрачность (немного не в теме, ибо мало времени здесь), но гонка за рейтингом будет так или иначе. или Вы до сих пор верите в людей и в их любовь к другим?) полно Вам :)
                использовать все будут ОДИНАКОВО :) да и какой смысл делать эти отзывы, если там писать будут только положительные стороны, потому что в большинстве своём народ наш — трусоват, чтобы писать собственное РЕАЛЬНОЕ мнение. мне вот не страшно написать всё, что я думаю, а какой в этом смысл? меня же загрызут, не так ли? а лизать жопу кому-то — не в моём стиле. а это тоже будет. или Вы со мной не согласны?
                • Flanker_87
                  Flanker_87 121 15 feb 2010, 11:07
                  я уже написал — каждый юзает в меру своего разумения. Посмотрим, что будет=)
                  • fant_azia
                    fant_azia 39 15 feb 2010, 15:18
                    Скорее всего в отзывах все, кто с друг другом общается по-дружески, друг другу и понапишут приятностей, мало связанных с процессом дарения. Получится какая то своя социальная сеть, где есть друзья, а есть непонятно кто. Уже собственно так и происходит — почитала некоторые отзывы. Вот в этом смысла честно говоря не вижу… а был бы полезный инструмент, если бы все пользовались правильно
  • Elen
    Elen 475 15 feb 2010, 11:12
    Против
  • Nikar
    Nikar 674 15 feb 2010, 13:28
    против, здесь и так просто при желании отследить кто чего стоит :)
  • [17314]
    [17314] 758 15 feb 2010, 13:30
    голосование уже не имеет значения
    • silicon
      silicon 282 15 feb 2010, 15:39
      Вот тебе и демократия. :(
      • ur001
        ur001 21 15 feb 2010, 16:48
        Силикон, а кто вообще говорил про демократию?
        На Дару~даре нет никакой демократии, но тут есть самоорганизация.
        И Демократия ≠ самоорганизация. Эти вещи никак между собой не связаны. Демократия — это вообще что-то из политики, а самоорганизация скорее ближе к такому междисциплинарной науке как синергетика.

        При таком размере сообщества система жесткой модерации становится бессмысленной, по этому возсожность принимать некоторые решения перекладываются на самих сообщников.

        Разработчики стремяться учесть пожелания всех сообщников, прислушиваться ко мнению каждого, но они никогда не обещали отдать всё управление в руки «народа».

        Сообщество в целом достаточно инетрно, оно с опасением относится к нововведениям. И чтобы не стоять на месте должны быть люди которые берут ответственность двигать ДД вперёд, даже несмотря на многочисленные возражения.
        • silicon
          silicon 282 15 feb 2010, 17:35
          «Верховная власть», которой типа нет скоординированно решила проблемы сообщников. Ну и чё? Либо лесть в отзывах, увеличивающая процент лжи на сайте в целом; либо понос, увеличивающий количество просьб к администрации с желанием разобраться.

          Сейчас возможность ещё до конца не переложена?
          Если нет, то хотелось бы знать поподробнее про «некоторые решения».

          Разработчики стремятся быть озабоченными одной идеей сайта и её продвижением, а не сообществом. На текущем примере(public opinion) я не увидел прислушивания администрации к пользователям и даже тема, в которой я сейчас пишу, подтверждает это сухой статистикой.
          Был ещё случай, подтверждающий загорание идеей, но дальше абзац; это когда Карабоза какая-то девочка надоумила провести Общую встречу сообщников в ГУМе. Были конечно ещё нетрезвомыслящие, но большинство высказалось против очеведного. И уж не знаю, осознал ли Карабоз свою ошибку после очевидного, но не обдумал произошедшего точно. И сейчас ситуация повторяется.

          Нужно иметь неоспоримые доказательства, что бы называть происходимое «движением вперёд».
          Всё это начинает походить на опыты, типа: «а давайте введём это и посмотрим что с ними будет?». Двойные стандарты, не кажется?
          Либо сайт надо было создавать целиком и сразу, потом уже открывая для народа. Либо делать совместно с пользователями. :)
          • ur001
            ur001 21 15 feb 2010, 18:08
            Жаль, что мы друг друга не понимаем :(
            • silicon
              silicon 282 15 feb 2010, 21:08
              Ну не знаю. Не склонен считать непринятие точки зрения администрации непониманием. :)
            • octopus
              octopus 56 15 feb 2010, 21:42
              и не только ты ))) мы с ним тоже друг друга не понимаем))
          • Ni_Ni
            Ni_Ni 158 15 feb 2010, 20:21
            «Ох, растратишь ты здоровье
            В политической борьбе»(с)
            :(
            «брось, милок… бесполезно....»

            я для себя вспомнила поговорку: «делай, что должен и будь, что будет» и решила больше в политические дискуссии не вступать…
            чего и Вам от души желаю.
  • Larchona
    Larchona 101 15 feb 2010, 14:50
    ну и зачем надо было голосовать, если при 70% «против» ввели публичные коментарии?!!!
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 15 feb 2010, 14:51
      Читаем шапку темы: «UPD2: Это голосование не является попыткой повлиять на решение администрации. Это, скорее, возможность сделать первый соц.опрос на дарударе и дать информацию к размышлению, без ссор, троллинга и переходов на личности.»
      • Juliana_
        Juliana_ 18 15 feb 2010, 15:11
        Забавно, если все давно решено, зачем голосовали-то? И кто и о чем будет размышлять? Наверное, некоторые сообщники о том, стоит ли им дальше оставаться на этом сайте… Я вот пришла сюда, чтобы получить что-то нужное и отдать то, что лежит без дела и место занимает, а уж никак не обсуждать чьи-то личности, дары и желания. Хорошая идея просто сойдет на нет, и все. Потому что не счеть мест в инете, где можно целыми днями хвалить друг друга или, напротив, поливать помоями. Честно говоря, и профайл мой теперь пустует потому, что я размышляю на тему о нужности для меня данного ресурса.
        • Flanker_87
          Flanker_87 121 15 feb 2010, 15:13
          Ну никто же никого не заставляет юзать этот функционал. Делайте то, зачем пришли — и наслаждайтесь=)
          • Juliana_
            Juliana_ 18 15 feb 2010, 15:19
            Я-то юзать и не собиралась, но где гарантия, что мне кто-то чего-то не напишет :) Нет, это не лучшая идея.
          • [29884]
            [29884] 441 15 feb 2010, 17:45
            Я вот наслаждаюсь тем за чем сюда пришла, но мне ОЧЕНЬ неприятно получать вот такие отзывы — florena пишет:

            Ничего у нее не желать. Она упорно игнорирует меня.
            Я никого никогда не игнорировала и не собираюсь, я дарю свои дары обдуманно!)
            А ведь большинство было против!((( и ничего из этого хорошего не выйдет!(((
        • octopus
          octopus 56 15 feb 2010, 21:46
          «Забавно, если все давно решено, зачем голосовали-то?» прочитал только это предложение — дальше читать не стал…
          Наши смотрители очень вежливые люди, я не смотритель
          Скажите где вы прочитали такую фразу: «Меня зовут child_of_the_city. Я разработчик дару-дара. Провожу опрос, по результатам опроса сделаю так, как решит большинство „

          Где??????????????????????
    • octopus
      octopus 56 15 feb 2010, 21:45
      Наши смотрители очень вежливые люди, я не смотритель
      Скажте где вы прочитали такую фразу: «Меня зовут child_of_the_city. Я разработчик дару-дара. Провожу опрос, по результатам опроса сделаю так, как решит большинство „

      Где??????????????????????
  • Astronaft
    Astronaft 99 15 feb 2010, 15:26
    По результатам всенародного голосования появилась возможность писать отзывы на сообщников.))) Жить стало веселее.)
    Предупреждаю всех сообщников: как аукнется, так и откликнется.)))))))
  • nasya
    nasya 39 15 feb 2010, 15:36
    Я в голосовании воздержалась, а сейчас отзывы ввели и мне очень нравится писать отзывы, оказывается, это такая веселуха! :)
  • Sachmach
    Sachmach 142 15 feb 2010, 16:55
    А пока прикольно, посмотрим что будет дальше :)
  • blind_pilot
    blind_pilot 520 15 feb 2010, 17:02
    против

    ибо будет использоваться как канал для ругани и разборок
  • SHERKA
    SHERKA 1520 15 feb 2010, 17:09
    не могу сказать ни да ни нет и вот почему: если в дарах народ активно пишет негатив в открытую, минусит тут же… что же начнется в профилях?!.. Как можно будет например плохой отзыв оспаривать, если он окажется просто «местью» за что-то (дар увели или дар не подарили… мало ли..) а с другой стороны отзыв это же высказывание личного характера, было бы интересно почитать. Но отзыв мы всегда практически осталяем в благодарности, поэтому получается лишняя опция или я не права?
    О, а опцию уже ввели…
    Ну велком мои вражки, пишите хотя бы зримо, а то все минусите и минусите… дары не дарами считаете, так уж ушат гадости лейте-лейте хоть залейтесь… :))
    Говорят бумага все стерпит, добавлю веб-страничка тоже из той же категории…
  • Liss
    Liss 2810 15 feb 2010, 17:36
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    уже ввели.спасибо.радуйтесь, уважаемая администрация!
    маловменяемые люди, жестоко обиженные на то, что ты им чтото не подарила теперь не только не будут тебе в отместку ничего не дарить, но и будут писать отзывы из серии «она мне ничего не подарила, хотя я так просила»вместо того, чтоб включить голову и предоставить выбор самому дарителю, понимать, что даров явно больше чем желающих и уметь проигрывать даже в мелочах.

    я- ПРОТИВ
    а это-НЕДОСТОЙНЫЙ КОМЕНТАРИЙ
    • octopus
      octopus 56 15 feb 2010, 21:48
      а вы думаете те, кто будут смотреть ваш профиль голову включать не будут))) Не надо быть доктором наук, достаточно здравого смысла, чтобы определить кто и почему пишет в отзывах конкретного сообщника…
  • Ni_Ni
    Ni_Ni 158 16 feb 2010, 11:32
    Кто бы ещё объяснил, что в этой публикации неуместного…
    • [8230]
      [8230] 16 feb 2010, 12:16
      попробую)
      Те, кто считает, что отзывы — плохо заминусили эту публикацию. Как то так. Когда сообщники с чем то не согласны — ставится минус.
      Это удивляет и расстраивает(
      • octopus
        octopus 56 16 feb 2010, 12:30
        не переживай не может быть сообщества (компании, государства и т.д) с большим кол-вом людей, в которых все довольны и согласны ))
      • Ni_Ni
        Ni_Ni 158 16 feb 2010, 12:42
        странная логика… какая связь между «уместностью» и личным мнением о рассматриваемом вопросе? не… мне это не понять… :(

        а мой опрос? я, конечно, сама написала: «если я ошибаюсь — смело маркируйте публикацию как «недостойную»», но я ожидала, что с маркировкой будет комментарий — как правильно :)
        • [8230]
          [8230] 16 feb 2010, 12:44
          и мне не понять. Логика странная. Но что поделаешь)
          Просто не обращайте внимания и все) Ничего страшного не произошло)))
          • Ni_Ni
            Ni_Ni 158 16 feb 2010, 13:06
            ну, если честно, меня это всё уже давно не трогает… просто, как говорила Алиса «всё страньше и страньше»(с) становится…
            жаль, только, что рано слили — мало голосов поучавствовало и нарисовавшуюся картинку нельзя назвать объективной (это я про свою). но мне, вобщем и без статистики ни жарче, ни холодней не стало :)
            а за поддержку — благодарю.
            ну и автору — ессно — сорри за офф-топ…
            • [8230]
              [8230] 16 feb 2010, 13:08
              так почему слили? При правильно настроенном фильтре даров она в ленте)
              • Ni_Ni
                Ni_Ni 158 16 feb 2010, 14:34
                фильтр даров? не понимаю.
                я писала про свою публикацию в блогодаре…
                как только она переместилась в «неуместные» — голоса прибывать перестали.
                • [8230]
                  [8230] 16 feb 2010, 14:35
                  фильтре блогодара, извините) Попутала немного)))))
                  • Ni_Ni
                    Ni_Ni 158 16 feb 2010, 23:00
                    а такое есть? а почему я опять не в курсе? а научите?
                    • [8230]
                      [8230] 16 feb 2010, 23:15
                      Заходите в ленту блогодара, под надписью блогодар (в самом верху) —
                      Все публикации «Вашего блогодара»
                      Сортировка: по дате последнего комментария
                      Настройки просмотра «Вашего блогодара»

                      Входите в «настройки просмотра....» и настраиваете там те те разделы, которые Вас интересуют)
                      • Ni_Ni
                        Ni_Ni 158 17 feb 2010, 10:41
                        не… этим я пользоваться умею… я ожидала фильтрацию «по наличию новых сообщений» или «по конкретным публикациям»… а так — не интересно… :(
                        • [8230]
                          [8230] 17 feb 2010, 11:03
                          так вроде сортировка по дате последнего сообщения и так есть…
                          • Ni_Ni
                            Ni_Ni 158 17 feb 2010, 11:31
                            дык то сортировка…
                            а я про фильтры…
                            причём в идеале: фильтр не просто «по новым», а «по новым для тебя». ну, т.е. — чтоб новые в тех темах, которые ты не читаешь — отфильтровывались :)
                            но это, видимо, мечты…
                            в лучшем случае — сильно долгосрочные планы…
                            • brutto
                              brutto 156 18 feb 2010, 09:46
                              Используйте добавление в «избранное» для этого. Тогда вы сможете читать только новые сообщения только в тех темах, которые вам показались интересными, так как сортировка там по дате последнего комментария, то последние обсуждаемые темы будут наверху.

                              В противном случае вы можете отфильтровать только определенные рубрики, которые вам интересны и читать темы только тех из них, которые вам интересны. Опять таки, новые сообщения будут наверху.

                              Подробнее о фильтре «Мой блогодар» вот тут: http://darudar.org/help/article/132/
                              • Ni_Ni
                                Ni_Ni 158 18 feb 2010, 10:37
                                благодарю. тут где-то в смежных темах был подобный разговор с Максимом-Карабозом. Там возникла идея о возможности добавления избранного в «мой блогодар». Скажите она — реализуема?
                                но даже в этом случае есть некое неудобство: для заполнения избранного нужно всё же временами просматривать все ленты.

                                было бы совсем здорово, если бы была возможность отобрать в ленту просмотра только избранное + «новые темы (по всем рубрикам)».
                                но это, наверное, опять слишком сложно…
                • nasya
                  nasya 39 16 feb 2010, 15:29
                  Будут!
                  У большинства активистов блогодара фильтр настроен таким образом, что неуместные публикации не скрываются.
                  Многие неуместные публикации вообще в числе моих любимых… :)))
            • [25436]
              [25436] 16 feb 2010, 16:49
              Некоторым просто доставляет удовольствие чувствовать себя «бунтарями, идущими против Системы».
              Даже если «Система» заключается в «нельзя ссать в лифтах».
              • Ni_Ni
                Ni_Ni 158 16 feb 2010, 23:02
                ээээ… боюсь не поняла Вас… Вы вот сейчас о ком? о тех, кто маркирует «неуместными» или о тех, кто «задаёт слишком много вопросов»?
              • Astronaft
                Astronaft 99 16 feb 2010, 23:44
                А если, ну, никто не видит, то можно?)))
                Я мечтаю о такой «системе» где ЭТО прямо бы не запрещалось, но никто бы не пИсал в лифте, поскольку воспитание не позволяет.)
                • nasya
                  nasya 39 16 feb 2010, 23:47
                  А у нас и так прямо не запрещается писать в лифтах и писают ведь, что интересно! )
      • Nick3
        Nick3 55 18 feb 2010, 15:08
        Не только ;)
        Случается, минусят за то, что создав публикацию, ее автор счел нужным проигнорировать нехитрые рекомендации и занял ею чуть ли не половину страницы Блогодара.
    • Astronaft
      Astronaft 99 16 feb 2010, 23:41
      Если отзывы уже ввели, то и голосование неуместно.)))
      • Ni_Ni
        Ni_Ni 158 17 feb 2010, 10:48
        странная логика…
        если бы голосование проводили разработчики — то я бы с Вами согласилась…
        но это — личный интерес автора публикации…
        почему он неуместен?
        почему обсуждение котов уместнее соц.опроса?
        видимо, я опять планетой ошиблась и мне всего этого уже никогда не понять…
  • lurud
    lurud 20 16 feb 2010, 20:05
    против
  • A-L-I-S-A
    A-L-I-S-A 84 заблокирован 16 feb 2010, 23:17
    За.
  • Sachmach
    Sachmach 142 17 feb 2010, 11:39
    А вообще кому нибудь отрицательный отзыв уже написали?
  • [11048]
    [11048] 2143 18 feb 2010, 18:09
    нас тут никто и не спрашивал хотим мы отзывы или нет и то что подавляющее большенство против никого не волнует. Проект дарудар придуман не нами и будет реалезован как надо организаторам. Только я в этой войне, которая уже началась не учавствую
    • Grune4ka
      Grune4ka 62 19 mar 2010, 17:44
      По крайней мере очень странно, что это пишет человек только с положительными отзывами. А мнения сообщников также учитываются и реализовываются. Правда не все, но это на мой взгляд просто физически невозможно. Многое, что сейчас есть на сайте пришло отсюда.
  • Myfa
    Myfa 351 29 sep 2010, 22:21
    Это — плохая идея. Сюда люди дарить приходят, а не соревноваться!
    1
  • Lampovo
    Lampovo 235 заблокирован 23 oct 2013, 20:37
    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
    «По последним подсчетам на 16 февраля:
    77 за, 186 против и 10 воздержались    ».

    — а отзывы всё равно ввели… Так какой смысл было голосовать?
    6
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