Блогодар
Отзывы о сообщниках — за или против.
Доброго времени суток! В одной из тем блогодара подняли вопрос о введении новой функции на сайте: Отзывы о сообщнике. Вот её краткое описание со слов karaboz-а:
Сейчас мы разрабатываем систему публичных отзывов, когда каждый сообщник сможет оставлять в профиле любого другого сообщника краткую заметку о нём, видную всем остальным. Как нам кажется, подобный инструмент должен ликвидировать причины массового недоверия. Ведь если ты что-то знаешь о сообщнике и хочешь, чтобы другие обязательно это тоже узнали — будет достаточно сделать пометку в его профиле. Подобные заметки можно в любой момент отредактировать (поменять мнение) или удалить, и их нельзя будет никак комментировать.
По комментариям в теме, где начали обсуждать эти отзывы, я заметила, что соотношения тех, кто за и тех, кто против очень не равно, но т.к. не у всех есть время и желание читать все 1000 с лишним комментариев к теме, предлагаю устроить открытое голосование, что бы узнать, как к этому относятся сообщники.
Соответственно, хочу обратиться ко всем дарударовцам с просьбой оставить в этой теме свой голос «за» или «против» таких отзывов.
Уточняю: это не тема для их обсуждения, это именно голосование. Всё, о чем я прошу, это зайти и проголосовать одним словом за или против относительно грядущего нововведения.
Пожалуйста, не надо цепляться к словам – ни к моим, ни к чужим, и не надо реагировать, если к Вашим всё же прицепились. Спасибо за внимание)
По последним подсчетам на 16 февраля: 77 «за», 186 «против» и 10 воздержались.
Большое спасибо всем, кто проголосовал.
Огромное спасибо разработчикам за то, что прислушались к мнению сообщников)
UPD: совсем забыла про вариант «воздержусь». Т.к. это именно голосование, и если воздержавшихся по причине того, что еще не до конца разобрались в этом вопросе будет много, наверно надо будет сделать отдельную тему, где всё будет популярно описано, включая возможные последствия, плюсы и минусы этой функции.
UPD2: Это голосование не является попыткой повлиять на решение администрации. Это, скорее, возможность сделать первый соц.опрос на дарударе и дать информацию к размышлению, без ссор, троллинга и переходов на личности.
UPD3: Я еще раз очень прошу воздержаться от флуда и не устраивать в публикации ночной чат. Это приведет только к тому, что она станет нечитабельной и будет тяжелее считать голоса.
В меру своих технических возможностей постараюсь периодически делать апдейт, в котором можно будет увидеть текущее соотношение голосов.
Сейчас мы разрабатываем систему публичных отзывов, когда каждый сообщник сможет оставлять в профиле любого другого сообщника краткую заметку о нём, видную всем остальным. Как нам кажется, подобный инструмент должен ликвидировать причины массового недоверия. Ведь если ты что-то знаешь о сообщнике и хочешь, чтобы другие обязательно это тоже узнали — будет достаточно сделать пометку в его профиле. Подобные заметки можно в любой момент отредактировать (поменять мнение) или удалить, и их нельзя будет никак комментировать.
По комментариям в теме, где начали обсуждать эти отзывы, я заметила, что соотношения тех, кто за и тех, кто против очень не равно, но т.к. не у всех есть время и желание читать все 1000 с лишним комментариев к теме, предлагаю устроить открытое голосование, что бы узнать, как к этому относятся сообщники.
Соответственно, хочу обратиться ко всем дарударовцам с просьбой оставить в этой теме свой голос «за» или «против» таких отзывов.
Уточняю: это не тема для их обсуждения, это именно голосование. Всё, о чем я прошу, это зайти и проголосовать одним словом за или против относительно грядущего нововведения.
Пожалуйста, не надо цепляться к словам – ни к моим, ни к чужим, и не надо реагировать, если к Вашим всё же прицепились. Спасибо за внимание)
По последним подсчетам на 16 февраля: 77 «за», 186 «против» и 10 воздержались.
Большое спасибо всем, кто проголосовал.
Огромное спасибо разработчикам за то, что прислушались к мнению сообщников)
UPD: совсем забыла про вариант «воздержусь». Т.к. это именно голосование, и если воздержавшихся по причине того, что еще не до конца разобрались в этом вопросе будет много, наверно надо будет сделать отдельную тему, где всё будет популярно описано, включая возможные последствия, плюсы и минусы этой функции.
UPD2: Это голосование не является попыткой повлиять на решение администрации. Это, скорее, возможность сделать первый соц.опрос на дарударе и дать информацию к размышлению, без ссор, троллинга и переходов на личности.
UPD3: Я еще раз очень прошу воздержаться от флуда и не устраивать в публикации ночной чат. Это приведет только к тому, что она станет нечитабельной и будет тяжелее считать голоса.
В меру своих технических возможностей постараюсь периодически делать апдейт, в котором можно будет увидеть текущее соотношение голосов.
- Дата публикации: 07 feb 2010, 18:18
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: голосование
Я «За», только если мнения будут не анонимные.
И если всякие неопределенности вроде «неприятный человек» (и тем более откровенные оскорбления) будут удаляться смотрителями.
Вообще считаю, что надо устроить тестовый период на пару месяцев. И уже после этого голосовать. Возможно, негативные ожидания многих сообщников не подтвердятся.
Потому что такой чести — публичного высказывания о заслугах и промахах человека — пока удостаиваются только покойники и лауреаты. Интересно почитать то, что могло бы стать надписью на моем памятнике
не считаю себя вправе давать публичные отзывы посторонним людям и также не хочу видеть суждения других о себе.
ЗЫ пингвины захвотють мир!!!
Рейтинг стимулирует.
Отзывы отзывами, а итог один. Люди будут стремиться получить хороший отзыв о себе, и не получить плохой. Ну не все, но большинство.
Но это не тема для обсуждений, а голосование. Так что завязываем )
и всеми лапками.
Я тоже не против… ))
В любом случае я за публикацию, в которой был бы подробно описан весь механизм отзывов… :)
Хотя мне пофиг и даже интересно было бы почитать, но это будет война. Даже если от этого нововведения пострадает один человек, то это уже вред, а пострадает не один.
И еще, это голосование, как и любые другие, никак не влияет на решение администрации.
Против — 21;
Пока что)\\
Простите, не сдержалась.
Считаю что открытость ведёт к миру во всём мире и «на благо всех живых существ во всех мирах» :)
Я отдаю себе отчёт, что с этой функцией может произойти так же как и с голосовалками о недостойности: сначала игнорирование (я и не знал что такая есть...), потом злоупотребление (надоже, она работает и я могу на неё нажимать!), а потом все врубятся и полюбят её, увидив что она делает всем хорошо
сейчас примерно 50/50 :)
Дорогой, я прокатилась с Джамалом, мы понюхали и я делала ему минет, пока он ехал! Еще он сказал, что очень хочет тебя.
Все счастливы. Да будет мир!
Мне, конечно, было бы очень любопытно поглядеть. И я как сообщник был бы только за отзывы обо мне, в том числе и отрицательные. Но не все такие, и я это прекрасно осознаю. А для сообщества это станет сигналом к началу невероятного количества войн.
Да, у нас здесь множество замечательных людей. Но даже самых замечательных людей можно заставить пересраться, и не обязательно намеренно. А лучшего яблока раздора и не придумать.
Против.
1. Интересно понаблюдать за новым витком развития ДД.
2. Люблю ставить пятёрки и оставлять положительные отзывы (само собой не от балды, а когда душа просит).
Можно попробовать и всегда отменить нововведение или подправить. Но если не попробовать — никогда не узнать, было ли это хорошо или плохо ((=
p.s. А вообще, если отзывы заработают так, как надо и как думается, то это может быть абсолютно новым способ самоорганизации и самоуправления сообщества. «Быть плохим в абсолютно прзрачном сообществе невозможно» (с)
их позиция понятна, и не их спрашивают сейчас)
я и сказал, чтоб не учитывали ваши голоса ибо не вас сейчас спрашивают, а пользователей простых. им этим пользоваться… (ну вам конечно тоже. но все же)
У всех разное восприятие.
Такие «отзывы» дают почву для заведомо неверно составленного мне о человеке.
Даже объясню почему. Я знаю чем это кончится. К примеру, я захожу на страничку пожелавшего мой дар и вижу противоположные отзывы о нем, хорошие и «не очень». Становится любопытно (грешен) почему так. Начинаю смотреть кто что написал, что написал пожелавший о каждом кто написал о нем, анализировать и решать в каких они отношениях, бегать от странички к страничке… Нахрена нам еще одни «Окна», «Большая стирка» и прочая «желтуха».
Для тех кто «за»: попробуйте выставить дар у которого будет 30-40 желающих, подарите одному и наслаждайтесь отзывами о себе…
Против
А это… внимание! сосед по даче Элеоноры Павловны… Дед Женя!
и понеслась!
Я говорю про все остальное, вне вашего первого комментария со словом «против»: если сейчас опять засыпать тему лишними комментариями, она станет тяжелой и нечитабельной, итак многие сообщники жалуются, что при большом кол-ве комментариев у них виснут или долго грузятся браузеры.
сАвсеееееееееееееем не выгодно…
а вы опять сами с собой разговариваете)))))))))))))))))
удачи в беседах «тихо сам с собой»)))
И ещё. В приличном обществе принято не навязывать своё общение людям, которым с вами неинтеренсно. Может эта информация пойдёт вм на пользу. Удачи)
Спасибо за понимание, просто сейчас опять разрастутся деревья комментариев «ниочем», и тема замусорится.
просто постарайтесь
*это не лично Вам, я многим написала* сдерживаться дальше) спасибо)
понизьте разиков в 1000 свое самомнение.
зашкаливает.
Улыбаемся и машем. (с)
Вот чё! =))
со словами «то самое»!
брррр
ахахахаха
я — старый моряк и не знаю сов благодарности (с)
Плюс потом, если что, будет отличная возможность побегать и поорать «А я ведь говориииила! А я ведь предупреждаааала! А выыы...» Грех упускать. :)
теперь пришол гламур- член в анал
ты в своем репертуаре)))
я желаю для себя, с кем в разведку, а от кого держатся лесом.
эт какойто нарушение прав сообщников, понимаш
вай!
правильный выбор, брат!
даешь пингви-рок?!?!!!
)))
разделяйте, девушки, понятия уж «поп», «поп-рок», «попса», «рок», «ска», «джаз», «ска-панк» и тд…
над кем смеетесь? над собой смеетесь (с)
LOL тебе.
LOL
топ топ топ)))
а что?
а что-что что? айяйяйяйяй!
А если это будет так неудачно, как многие думают, тогда эту систему несомненно отменят.
с кем мне не уютно, то просто стараюсь -не нарушать его права,
P.S.Извините за оффтоп)
Продублировать данное Голосование в разделе АКЦИИ — там нас многие увидят!
и того: Против
причины писала в другой публикации.
Я против войны — не зачем выливать на других свои помои!
В скором времени как и *недостойный комментарий* и *это не дар* станет инструментом(
Интересно, что из этого выйдет)
А то у нас не «добрый сайт» получится, а Вавилонская башня, и мы перестанем понимать друг друга
и хочется чтобы с удалением или блокировкой сообщника все его отзывы удалялись.
У Дару-Дара идея чего-то безвозмездного и бескорыстного, а главное ИСКРЕННЕГО. А тут фактически штампы начнут людям лепить. У нас у всех настолько разное восприятие плохого и хорошего в людях!
В каждой анкете получится мини-опрос общественного мнения. Это ещё больше запутает ситуацию. Есть же заметки о сообщнике. Очень удобно. Пользуюсь. А это считаю лишним.
Но надеюсь, создатели идеи не будут держаться за это нововведение в том случае, если прогнозы большинства оправдаются и идея породит больше негатива, чем добра.
Присоединюсь к высказавшимся выше — это плюс, если будет предусмотрена возможность отключения данного «сервиса».
точнее так: против той конкретной реализации, что была предложенна. но идея в целом не плоха. просто её бы додумать…
Все тут такие, прям как в детском саду: «Ой, а вдруг про меня хорошего плохо скажут?!»
Надо нести ответ за свои дела
Ибо может получится так, что некоторые будут бегать и минусить, обидевшись, например на то, что дар подарен не им. Таких людей мало, но все же есть.
+ рейтинг начнут учитывать при выборе «дарить — не дарить». Только вот в городах-милионниках у людей 100% рейтинг будет выше, чем в тех, где сообщников менше. Дух дару~дара может затеряться среди этих цифорок и комментов. Так что однозначно — против!
Я за тестирование. Я за опыт.
Можете хоть миллион раз посчитать мой камент недостойным, ноя высказался, а бумага — она всё стерпит =))
начнется какая-нибудь очередная свистопляска а-ля «проголосуйте за меня на таком-то сайте».Ибо дарителя и по благодарностям с таким же успехом можно «определить». Те же отзывы.
Мне кажется периодически на Д-Д достаточно конфликтных ситуаций, чтобы вводить еще что-то в этом духе.
Против.
БудЕт Ещё один инСтРуМЕнт СвЕдЕния Счётов...(((
http://darudar.org/users/eva06mail/comments
Понаписать субъективных комментариев можно таких, что потом на утро самому стыдно будет себя перечитывать.
Проще установить звездную систему кредита доверия оцениваемую в режиме написания благодарности.
Комментарии и так имеются — это благодарности за дары. Этого механизма вполне достаточно для того, чтобы судить о сообщнике.
Любое мнение индивидуума всегда субъективно, зачем же вешать ярлыки?! Кто-то обиделся, что ему дар не подарили, кто-то не понял сообщника, и так далее, начнётся волна ненужных разборок.Мне, например, совершенно не интересно знать, что думает кто-то об определенном сообщнике. Я всегда имею своё мнение и не стану судить о человеке по чьим -то заметкам… Зачем наш сайт превращать в программу " Большая стирка" или " Окна"?!
Доброта и доверие -это главное.
Да и кто вообще даёт такое право судить о другом человеке?!
А, если есть претензии, то можно написать в личном разговоре и выразить их, а не выносить на общую сцену — неприятно участвовать в чьих-то разборках…
Тоже касается добрых высказываний- есть же Благодарности за Дары, где можно написать., или Благодар.
против.
Потому что много людей неадекватных, которые выискивают в людях только плохое, а хорошее не замечают. Плохих коментариев будет больше чем хороших. Потому что хорошие будут писать в благодарностях, а вот плохие будут писать в профиле.
потому что негатив всегда сильнее, чем позитив.
А вообще это хамство, прикрытое какими-то уе*ищными доводами!!! Ставить опыты над людьми, которые пришли на сайт — мерзко, дорогие благодетели!!!
хорошегоне дадутЬ!
(Сама я если и буду оставлять отзывы, то только хорошие, а на плохие не буду тратить свое время. А получать плохие отзывы о себе типа «она мне брошку не подарила, плохая тетя» не хочу. Не верю я в человеческую объективность).
о себе мнение узнать вполне интересно, главное что бы это была не лесть ради даров…
Поднимаю вверх.)
если ты правда считаешь что они красивые, то это уже не лесть)
Но хватит флудить, а то нас автор заругает.)
или заброшенили когда «за» станет больше, высказываемся, не спешим.
предпочитаю сама составлять свое мнение о человеке, а не слушать (читать) что-либо о нем от кого-либо. Благодарности — разве не лучшая оценка?!..
система не продумана до конца.
нужны какие-то рычаги управления- и сейчас таким образом — администрация пытается…
мнения всегда субъективны и могут быть (к сожалению) сиюминутным результатом выплескивания негатива и только…
считаю, что мнение о человеке можно составить и без чужих отзывов — на сайте всё и так довольно прозрачно, можно прочитать все комментарии, благодарности, профиль и тд. мне, по крайней мере, этой информации хватает.
Предвижу субъективизм, лизандо и сведение счётов.
Всё можно высказать человеку:
а) в личной переписке
б) в комментариях
в) в частных пометках.
Если уж люди ухитряются перецапаться в комментариях к дарам (молчу про некоторые темы в блогодаре), то в открытых пометках будет вообще ой-ёй-ёй.
Я бы ещё много мог написать по этому поводу, но цепь мне уже укорачивали (появлялась ехидная красная надпись рядом с моим ником)
Буду продолжать вести подрывную деятельность и удобрять в знак протеста профили товарищей с одной подводной лодки.
Понимаю, что такое не реально, но было бы здорово )))
Так какой в этом смысл?
Я вижу тут противоречие. «объективнее» — это когда как раз с учетом мнений окружающих. Если опираться только на свой опыт — это субъективность.
И никто не заставляет писать и читать отзывы. И история написания прозрачна — видно причины написания — лгать в отзывах будет сложно.
По-моему, каждый сформулировал для себя кто есть кто и все довольны, а зачем прилюдная казнь?
И обратное: если в отзывах написано от 7 разных людей, что сообщник опаздывает — то у дарителя появится возможность точнее планировать свое время, с учетом этой особенности желающего.
дело Ваше, товарищи. я высказалась.
ещё и личности.
Очень странно, кстати, получается. Сообщники на сайте часто просят «прозрачности». Прозрачности со стороны администрации, прозрачности и видимости действий смотрителей… а почему бы не сделать немного больше прозрачности сообщников? ;-)
И флуд там неуместен будет. И «скажи мне кто этот человек и я буду знать дарить ли ему что-то» тоже. Это не рейтингование сообщников, не разделение плохой/хороший. Это просто инструмент прозрачности. А вот кто как его использует… Лопатой тоже можно дерево рубить, а топором копать. Но делать это здоровый человек вряд ли будет, при наличии обоих инструментов=))
использовать все будут ОДИНАКОВО :) да и какой смысл делать эти отзывы, если там писать будут только положительные стороны, потому что в большинстве своём народ наш — трусоват, чтобы писать собственное РЕАЛЬНОЕ мнение. мне вот не страшно написать всё, что я думаю, а какой в этом смысл? меня же загрызут, не так ли? а лизать жопу кому-то — не в моём стиле. а это тоже будет. или Вы со мной не согласны?
На Дару~даре нет никакой демократии, но тут есть самоорганизация.
И Демократия ≠ самоорганизация. Эти вещи никак между собой не связаны. Демократия — это вообще что-то из политики, а самоорганизация скорее ближе к такому междисциплинарной науке как синергетика.
При таком размере сообщества система жесткой модерации становится бессмысленной, по этому возсожность принимать некоторые решения перекладываются на самих сообщников.
Разработчики стремяться учесть пожелания всех сообщников, прислушиваться ко мнению каждого, но они никогда не обещали отдать всё управление в руки «народа».
Сообщество в целом достаточно инетрно, оно с опасением относится к нововведениям. И чтобы не стоять на месте должны быть люди которые берут ответственность двигать ДД вперёд, даже несмотря на многочисленные возражения.
Сейчас возможность ещё до конца не переложена?
Если нет, то хотелось бы знать поподробнее про «некоторые решения».
Разработчики стремятся быть озабоченными одной идеей сайта и её продвижением, а не сообществом. На текущем примере(public opinion) я не увидел прислушивания администрации к пользователям и даже тема, в которой я сейчас пишу, подтверждает это сухой статистикой.
Был ещё случай, подтверждающий загорание идеей, но дальше абзац; это когда Карабоза какая-то девочка надоумила провести Общую встречу сообщников в ГУМе. Были конечно ещё нетрезвомыслящие, но большинство высказалось против очеведного. И уж не знаю, осознал ли Карабоз свою ошибку после очевидного, но не обдумал произошедшего точно. И сейчас ситуация повторяется.
Нужно иметь неоспоримые доказательства, что бы называть происходимое «движением вперёд».
Всё это начинает походить на опыты, типа: «а давайте введём это и посмотрим что с ними будет?». Двойные стандарты, не кажется?
Либо сайт надо было создавать целиком и сразу, потом уже открывая для народа. Либо делать совместно с пользователями. :)
В политической борьбе»(с)
:(
«брось, милок… бесполезно....»
я для себя вспомнила поговорку: «делай, что должен и будь, что будет» и решила больше в политические дискуссии не вступать…
чего и Вам от души желаю.
Ничего у нее не желать. Она упорно игнорирует меня.
Я никого никогда не игнорировала и не собираюсь, я дарю свои дары обдуманно!)
А ведь большинство было против!((( и ничего из этого хорошего не выйдет!(((
Наши смотрители очень вежливые люди, я не смотритель
Скажите где вы прочитали такую фразу: «Меня зовут child_of_the_city. Я разработчик дару-дара. Провожу опрос, по результатам опроса сделаю так, как решит большинство „
Где??????????????????????
Скажте где вы прочитали такую фразу: «Меня зовут child_of_the_city. Я разработчик дару-дара. Провожу опрос, по результатам опроса сделаю так, как решит большинство „
Где??????????????????????
Предупреждаю всех сообщников: как аукнется, так и откликнется.)))))))
Ну Вы же понимаете, что я пошутил.)))
ибо будет использоваться как канал для ругани и разборок
О, а опцию уже ввели…
Ну велком мои вражки, пишите хотя бы зримо, а то все минусите и минусите… дары не дарами считаете, так уж ушат гадости лейте-лейте хоть залейтесь… :))
Говорят бумага все стерпит, добавлю веб-страничка тоже из той же категории…
маловменяемые люди, жестоко обиженные на то, что ты им чтото не подарила теперь не только не будут тебе в отместку ничего не дарить, но и будут писать отзывы из серии «она мне ничего не подарила, хотя я так просила»вместо того, чтоб включить голову и предоставить выбор самому дарителю, понимать, что даров явно больше чем желающих и уметь проигрывать даже в мелочах.
я- ПРОТИВ
а это-НЕДОСТОЙНЫЙ КОМЕНТАРИЙ
Те, кто считает, что отзывы — плохо заминусили эту публикацию. Как то так. Когда сообщники с чем то не согласны — ставится минус.
Это удивляет и расстраивает(
а мой опрос? я, конечно, сама написала: «если я ошибаюсь — смело маркируйте публикацию как «недостойную»», но я ожидала, что с маркировкой будет комментарий — как правильно :)
Просто не обращайте внимания и все) Ничего страшного не произошло)))
жаль, только, что рано слили — мало голосов поучавствовало и нарисовавшуюся картинку нельзя назвать объективной (это я про свою). но мне, вобщем и без статистики ни жарче, ни холодней не стало :)
а за поддержку — благодарю.
ну и автору — ессно — сорри за офф-топ…
я писала про свою публикацию в блогодаре…
как только она переместилась в «неуместные» — голоса прибывать перестали.
Все публикации «Вашего блогодара»
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Входите в «настройки просмотра....» и настраиваете там те те разделы, которые Вас интересуют)
а я про фильтры…
причём в идеале: фильтр не просто «по новым», а «по новым для тебя». ну, т.е. — чтоб новые в тех темах, которые ты не читаешь — отфильтровывались :)
но это, видимо, мечты…
в лучшем случае — сильно долгосрочные планы…
В противном случае вы можете отфильтровать только определенные рубрики, которые вам интересны и читать темы только тех из них, которые вам интересны. Опять таки, новые сообщения будут наверху.
Подробнее о фильтре «Мой блогодар» вот тут: http://darudar.org/help/article/132/
но даже в этом случае есть некое неудобство: для заполнения избранного нужно всё же временами просматривать все ленты.
было бы совсем здорово, если бы была возможность отобрать в ленту просмотра только избранное + «новые темы (по всем рубрикам)».
но это, наверное, опять слишком сложно…
У большинства активистов блогодара фильтр настроен таким образом, что неуместные публикации не скрываются.
Многие неуместные публикации вообще в числе моих любимых… :)))
Даже если «Система» заключается в «нельзя ссать в лифтах».
Я мечтаю о такой «системе» где ЭТО прямо бы не запрещалось, но никто бы не пИсал в лифте, поскольку воспитание не позволяет.)
Случается, минусят за то, что создав публикацию, ее автор счел нужным проигнорировать нехитрые рекомендации и занял ею чуть ли не половину страницы Блогодара.
если бы голосование проводили разработчики — то я бы с Вами согласилась…
но это — личный интерес автора публикации…
почему он неуместен?
почему обсуждение котов уместнее соц.опроса?
видимо, я опять планетой ошиблась и мне всего этого уже никогда не понять…
77 за, 186 против и 10 воздержались».
— а отзывы всё равно ввели… Так какой смысл было голосовать?