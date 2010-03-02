Дар или не дар?! Как оценить?

Тебе очень нужна зимняя куртка, а сосед купил новую и не знает куда деть старую. Отдал ее тебе. Вы оба очень довольны! Это Дар?



Твоему ребенку нужны развивающие игрушки, их можно купить в магазине и деньги у тебя на них есть, но у друзей ребенок уже вырос и ему игрушки не нужны. Они отдали игрушки для твоего ребенка. Ты доволен, друзья довольны, твой телепуз вообще безумно счастлив. Это Дар?



У соседей ремонт и они решили выбросить книги, ты их забрал себе, что-то отдал друзьям. Соседи довольны, ты рад, спас дерево (как утверждают многие). Дар?



В чем цель Дарения?



Я всегда считала, что если подарив что-то я получила удовольствие, то это правильный подарок. А если еще и одаряемый доволен, то лучше и быть не может!!!



Так почему же Дарение мелких предметов составляющих коллекции сообщников не Дар? Почему Дарение сахарного пакетика, пусть одного или двух, не Дар?

Ведь тот кто его принес из кафе, поезда, самолета получает удовольствие от того, что его «ненужная» вещь, оказалось нужной кому-то, от самого процесса передачи сахарка, от общения в процессе передачи. А что испытывает коллекционер получив предмет своего вожделения (не побоюсь этого слова!!!)?

Да если бы можно было радость коллекционера заполучившего новинку в свою коллекцию, трансформировать в любое топливо… нефтеной бизнес бы разорился!

Может быть сахар не очень понятный пример, но вспомните в детстве вы заполучили новую марку (календарик, фантик, киндер, вкладыш из жевачки, пробку от пива, монетку)…



Так вот Дар это или все таки нет…