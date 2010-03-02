Блогодар
Дар или не дар?! Как оценить?
Тебе очень нужна зимняя куртка, а сосед купил новую и не знает куда деть старую. Отдал ее тебе. Вы оба очень довольны! Это Дар?
Твоему ребенку нужны развивающие игрушки, их можно купить в магазине и деньги у тебя на них есть, но у друзей ребенок уже вырос и ему игрушки не нужны. Они отдали игрушки для твоего ребенка. Ты доволен, друзья довольны, твой телепуз вообще безумно счастлив. Это Дар?
У соседей ремонт и они решили выбросить книги, ты их забрал себе, что-то отдал друзьям. Соседи довольны, ты рад, спас дерево (как утверждают многие). Дар?
В чем цель Дарения?
Я всегда считала, что если подарив что-то я получила удовольствие, то это правильный подарок. А если еще и одаряемый доволен, то лучше и быть не может!!!
Так почему же Дарение мелких предметов составляющих коллекции сообщников не Дар? Почему Дарение сахарного пакетика, пусть одного или двух, не Дар?
Ведь тот кто его принес из кафе, поезда, самолета получает удовольствие от того, что его «ненужная» вещь, оказалось нужной кому-то, от самого процесса передачи сахарка, от общения в процессе передачи. А что испытывает коллекционер получив предмет своего вожделения (не побоюсь этого слова!!!)?
Да если бы можно было радость коллекционера заполучившего новинку в свою коллекцию, трансформировать в любое топливо… нефтеной бизнес бы разорился!
Может быть сахар не очень понятный пример, но вспомните в детстве вы заполучили новую марку (календарик, фантик, киндер, вкладыш из жевачки, пробку от пива, монетку)…
Так вот Дар это или все таки нет…
Твоему ребенку нужны развивающие игрушки, их можно купить в магазине и деньги у тебя на них есть, но у друзей ребенок уже вырос и ему игрушки не нужны. Они отдали игрушки для твоего ребенка. Ты доволен, друзья довольны, твой телепуз вообще безумно счастлив. Это Дар?
У соседей ремонт и они решили выбросить книги, ты их забрал себе, что-то отдал друзьям. Соседи довольны, ты рад, спас дерево (как утверждают многие). Дар?
В чем цель Дарения?
Я всегда считала, что если подарив что-то я получила удовольствие, то это правильный подарок. А если еще и одаряемый доволен, то лучше и быть не может!!!
Так почему же Дарение мелких предметов составляющих коллекции сообщников не Дар? Почему Дарение сахарного пакетика, пусть одного или двух, не Дар?
Ведь тот кто его принес из кафе, поезда, самолета получает удовольствие от того, что его «ненужная» вещь, оказалось нужной кому-то, от самого процесса передачи сахарка, от общения в процессе передачи. А что испытывает коллекционер получив предмет своего вожделения (не побоюсь этого слова!!!)?
Да если бы можно было радость коллекционера заполучившего новинку в свою коллекцию, трансформировать в любое топливо… нефтеной бизнес бы разорился!
Может быть сахар не очень понятный пример, но вспомните в детстве вы заполучили новую марку (календарик, фантик, киндер, вкладыш из жевачки, пробку от пива, монетку)…
Так вот Дар это или все таки нет…
- Дата публикации: 02 mar 2010, 13:40
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- Рубрика: Культура дарения
- Ключевые слова: коллекция, дар, сахар, коллекционирование, цель, смысл, дарение
Ты знал, ты все знал!!! Прям в точку с сахарком предвидел!!! :))
сколько людей — столько и мнений.
к сожалению, иногда.
а вообще — что-то изменилось.
например, отношение к сайту и людям, здесь находящимся.
не все люди бл*ди (с) ;)
это приглашение в гости
а сюрпризы (= формально нарушение процедуры дарения) можно дарить вне ленты
Чем больше в общей ленте пакетиков сахара, тем меньше действительно хороших даров и людей, которые в состоянии эти дары подарить.
Смеются над чужими дарами только идиоты и идиотки. Не нравтся — не желайте. е найдутся желающие, даритель симет этот дар. А пословицу знают все.
100 раз это обсуждалось.
Пусть зарабатывают своим горбом на любимое и необходимое, ат ут получат для души в коллекцию Дар. Вот и всё. А то эти «смешные» скорее на Дару-Дареи будут халявщиками…
Сразу под зад дам и время подумать за дверью. Да и вообще очень тщательно сканирую «изменения» в этих душах, не смогу общаться, если загажена душа гордыней и призрением к людям, которые чуть меньше зарабатывают.
В результате в ленте появляются дары, которые откровенно просятся на помойку.
Мне просто жаль тех людей, они хотели как лучше, а получилось как всегда)
Интересно, как одно влияет на другое?
«Мне за державу обидно!»
То, что лента производит впечатление помойки («не хотелось бы никого обидеть», это мое личное впечатление), никак не связано с пониманием процесса дарения. Я своим высказыванием имела целью заставить задуматься, что ценно, а что бесценно! (возможно именно тех кто эту самую пресловутую кнопку и жмет).
Но это не значит, что эту корочку надо выкладывать как дар. Потому что это тут же будет подхвачено новичками (О! А здесь и такое дарят! А у меня тоже валяется, надо подарить).
В результате лента наполняется дарами, которые нужны крайне ограниченому количеству людей. Но из-за них все остальные не смогут найти, то что жизненно необходимо им.
Когда из-за вагона сахарков, наклеек и прочей мелочи молодая мама не увидит, например, коляску или кроватку, это будет очень плохо.
А, по большому счету, все дары нужны лишь ограниченному количеству людей. Даже ноуты и айфоны.
Допустим, человеку нужна какая-то шмотка. Но ему все равно приходится просматривать кучу шмоток не его размера. И никому не приходит в голову нажать «не дар» по причине того, что размер не совпал.
Глупо, конечно, отвечать на комментарий трехгодичной давности, да еще и удаленному профилю :) Но так до сих пор многие думают, к сожалению.
Начните с себя. Выставляйте приличные с Вашей точки зрения дары. Мир, то есть Дару-дар, станет лучше.
Но и «державу» продолжу отстаивать. Потому что, когда каждый из нас научится понимать и уважать интересы других, и даже тех, кто собирает «мусор» мы сможем сказать про себя, что мы живем в цивилизованном обществе.
Вот когда Вы научитесь уважать других и отречетесь от своей религии, запрещающей пользоваться поиском, тогда можно будет что либо обсудить.
ЗЫ -8
Сказать могу одно. Хватит дарить то, что «думал выбросить, но вдруг кому то пригодиться».
глубокомысленныелюбые публикации.)
Просто очень надоели публикации на одну и ту же тему…
Мечтаем о Большой Чистке Блогодара.
А вообще — надо быть добрее. Сообщник, который только пришел на сайт беспокоится о его благополучии.
Лучше поискать ссылки на публикации и отправить туда.
Учить матчасть
А не флудить везде.
Тема ведь создана из добрых побуждений… От желания помочь…
хорошими делами прославиться нельзяпросто в рифму)))))
рановато в силу того, что нет полной картины происходящего, включая мотивацию и критерии сообщников.
а вот по поводу добрых побуждений не соглашусь, обычный эгоизм.
ЗЫ кто подсыпал мне нафлудина в чай?!
А! Сёмачка *lol*
Допёрло.
ЗЫ Если комментарий считаете недостойным можете нажать кнопку "–", что находится между ником и датой поста.
или кроме сахара надо еще и дары всех женщин добавить в недар?
Ведь «жена не вещь»...?
Снова делаете скоропалительные выводы ;)
Выход из положения есть-хорошая группировка. Мало у кого поднимается рука нажать«минус» дару с 20-ю сахарками (кто-то даже предлагал насобирать сахарков и создать дар под названием «килограмм сахара») или дару под названием «всяко-разно для коллекционеров», где в числе прочих нужностей-несколько пакетиков сахара.
По этому же принципу я не дарю коробочки от киндеров, хотя у меня их дома накапливается до 100штук за месяц-просто потому, что очень многим неприятно видеть на сайте пустую тару, да и моему примеру могут последовать сотни сообщников, ведь почти у всех есть дома 1-2 коробочка от яиц. Выход тоже есть-я разместила объявление у себя в профиле и позавчера нашла девушку, которой постоянно нужны киндеры для поделок-теперь вся моя тара находит применение.
В первую очередь-разместите информацию о себе в профиле, поверьте, на сайте немало добрых людей!
З.Ы.Статья про группировку: http://darudar.org/help/article/101/
XD
нашел про тебя даже в словаре Даля
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
хотя, исходник слова одинаков=)
ожидает одобрения уже долгое время…
Но группировку даров всё равно никто не отменял;) -поверьте, минусят сахарки именно из-за этого.
сахарокок!
Письмо — дар!
Простое человеческое спасибо — тоже дар!
… примеров много…
В нашей жизни важно не только дарить, но и уметь принимать то, что дарит нам жизнь :)
а вообще надо «бы-бы-быть чуть-чуть добрей»(с) терпимей и пр.
хотя если по сути, то, наверное, не совсем правильно что «не дар» и «плохое оформление» часто валятся в одну кучу, за неимением функциональностей для последнего… в большинстве случаев «сахарки по-штучно», «бисер — каждая бусина отдельным даром», «35 книжек — по одной в даре» и многочисленные «всё видно на фото, а что тут ещё скажешь», и т.п. напрягают именно своей не оформленностью, а не тем, что это «плохие или ненужные вещи». имхо.
У меня вообще возникла мысль, что, скажем, сильно поношенную вещь можно легко продать. А отдавать в дар стыдно, нехорошо, невежливо etc. То же и с такими незначительными дарами. Мне кажется, что их лучше не дарить, чтобы Д~д был базой несравненно уникальных, качественных, интересных вещей.
Но чем дольше обсуждение, тем больше не равнодушных! А это уже победа!
Ваша над разумом?
Не будьте такими мелочными, не превращайте сайт в помойку…
Просто человеку было приятно получить дар, а мне было приятно получить маленькую благодарность. Крем был хоть и новый, но не дорогой. Так что кому-то проще купить ту же одинокую марку в ближайшем киоске, а кому-то приятнее получить ПОДАРОК, пусть и потратив деньги и время на дорогу.