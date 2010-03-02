Блогодар

Semachka

Дар или не дар?! Как оценить?

Тебе очень нужна зимняя куртка, а сосед купил новую и не знает куда деть старую. Отдал ее тебе. Вы оба очень довольны! Это Дар?

Твоему ребенку нужны развивающие игрушки, их можно купить в магазине и деньги у тебя на них есть, но у друзей ребенок уже вырос и ему игрушки не нужны. Они отдали игрушки для твоего ребенка. Ты доволен, друзья довольны, твой телепуз вообще безумно счастлив. Это Дар?

У соседей ремонт и они решили выбросить книги, ты их забрал себе, что-то отдал друзьям. Соседи довольны, ты рад, спас дерево (как утверждают многие). Дар?

В чем цель Дарения?

Я всегда считала, что если подарив что-то я получила удовольствие, то это правильный подарок. А если еще и одаряемый доволен, то лучше и быть не может!!!

Так почему же Дарение мелких предметов составляющих коллекции сообщников не Дар? Почему Дарение сахарного пакетика, пусть одного или двух, не Дар?
Ведь тот кто его принес из кафе, поезда, самолета получает удовольствие от того, что его «ненужная» вещь, оказалось нужной кому-то, от самого процесса передачи сахарка, от общения в процессе передачи. А что испытывает коллекционер получив предмет своего вожделения (не побоюсь этого слова!!!)?
Да если бы можно было радость коллекционера заполучившего новинку в свою коллекцию, трансформировать в любое топливо… нефтеной бизнес бы разорился!
Может быть сахар не очень понятный пример, но вспомните в детстве вы заполучили новую марку (календарик, фантик, киндер, вкладыш из жевачки, пробку от пива, монетку)…

Так вот Дар это или все таки нет…

Комментарии

    • Nick3
      Nick3 55 02 mar 2010, 18:33
      «Навеяно криками «кто удалил мой дар?!», «за что заминусили сахарок?» …»

      Ты знал, ты все знал!!! Прям в точку с сахарком предвидел!!! :))
  • Ksyu_Sky
    Ksyu_Sky 38 02 mar 2010, 13:47
    а Вы знаете, что настроение и приятно провести время в компании хороших людей, готовящих ещё и сюрпризы (читай — дары) — это тоже не дар?)

    сколько людей — столько и мнений.
    к сожалению, иногда.
  • Grune4ka
    Grune4ka 62 02 mar 2010, 13:48
    о, это животрепещущая тема среди сообщников! возможно, Вам поможет публикация http://darudar.org/blogodar/post/1230/ Да, конечно комментариев там много, но тем не менее они актуальны.
  • Sachmach
    Sachmach 142 02 mar 2010, 13:58
    Тема уже обсуждалась, но напишу еще раз. Неоднократно пытался друзей пригласить на дарудар, но общая лента даров вызывает смех и вопросы «и это дарят?»
    Чем больше в общей ленте пакетиков сахара, тем меньше действительно хороших даров и людей, которые в состоянии эти дары подарить.
    • Semachka
      Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 14:03
      Следуя вашей логике надо на каждый дар ценник повесить, тогда сразу будет видно: цена ниже 100 рублей в недар, а если выше надо поглядеть че дают…
    • TAPO4KAPOTAPA
      TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 19:58
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Так пусть эти самые друзья не над ЧУЖИМИ дарами смеются, а над собой в первую очередь. иглашайте их на сайт Дарителями и мы посмот, на сколько хватит их.

      Смеются над чужими дарами только идиоты и идиотки. Не нравтся — не желайте. е найдутся желающие, даритель симет этот дар. А пословицу знают все.

      100 раз это обсуждалось.
      Пусть зарабатывают своим горбом на любимое и необходимое, ат ут получат для души в коллекцию Дар. Вот и всё. А то эти «смешные» скорее на Дару-Дареи будут халявщиками…
    • TAPO4KAPOTAPA
      TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 20:04
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Тех друзей за и в музей. Я своим друзьям не дам смеяться над Дарами чужих людей, у которых нет средств всем угождать.
      Сразу под зад дам и время подумать за дверью. Да и вообще очень тщательно сканирую «изменения» в этих душах, не смогу общаться, если загажена душа гордыней и призрением к людям, которые чуть меньше зарабатывают.
      • [21116]
        [21116] 231 02 mar 2010, 22:04
        Дело не в том кто сколько зарабатывает. А в том, что некоторые выкладывают дары по принципу «Выбросить всегда успеется, авось кто-нибудь и подберет».
        В результате в ленте появляются дары, которые откровенно просятся на помойку.
        • TAPO4KAPOTAPA
          TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 22:11
          Там часто видела, что нормальные Дары грамили. Не могу дать ссылку, т.к. это на каждом шагу вижу. Мне жалко людей, когда толпа збалованных кидается на них, осуждая каждый Дар и каждый шаг. Причём, заметила давно, кто осуждает Дары там всяким насмешками, выставляет гараздо «тупые» Дары или вообще толко желает. Я всегда будузаступаться за них, хотя я пострадавших не знаю и не вижу.
          • [21116]
            [21116] 231 02 mar 2010, 22:44
            Как правило, такие дары минусятся по какой-либо причине. Например, если даритель не вызывает доверия.
            • TAPO4KAPOTAPA
              TAPO4KAPOTAPA 448 03 mar 2010, 01:22
              У меня ещё не минусовали, всё нормально, но у кого минусовали, им было обидно.

              Мне просто жаль тех людей, они хотели как лучше, а получилось как всегда)
    • ako_lada
      ako_lada 1247 13 jun 2013, 15:55
      Чем больше в общей ленте пакетиков сахара, тем меньше действительно хороших даров и людей, которые в состоянии эти дары подарить.
      Интересно, как одно влияет на другое?
      • Jemaima
        Jemaima 208 13 jun 2013, 16:01
        Кстати тоже интересуюсь… Наверное имелось в виду что Хорошие люди с хорошими дарами видя что тут дарят такое (у каждого свое) уходят… Не знаю, наверное так)
        • ako_lada
          ako_lada 1247 13 jun 2013, 16:06
          Причин, чтобы уйти и не дарить, может быть масса. И сахарки в ленте далеко не на первом месте среди них.
          • Jemaima
            Jemaima 208 13 jun 2013, 16:09
            Ну я не знаю что имел автор публикуя данный комментарий. Высказала свое предположение его расшифровки. Я тоже не понимаю что может помешать дарить…
  • Semachka
    Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 13:58
    Прошу понять меня правильно! Мои дары никто в недары не помещал, их просто еще нет.
    «Мне за державу обидно!»
    То, что лента производит впечатление помойки («не хотелось бы никого обидеть», это мое личное впечатление), никак не связано с пониманием процесса дарения. Я своим высказыванием имела целью заставить задуматься, что ценно, а что бесценно! (возможно именно тех кто эту самую пресловутую кнопку и жмет).
    • [21116]
      [21116] 231 02 mar 2010, 22:09
      Все ценно. И черствая корочка хлеба может стать бесценной, когда есть совсем нечего.
      Но это не значит, что эту корочку надо выкладывать как дар. Потому что это тут же будет подхвачено новичками (О! А здесь и такое дарят! А у меня тоже валяется, надо подарить).
      В результате лента наполняется дарами, которые нужны крайне ограниченому количеству людей. Но из-за них все остальные не смогут найти, то что жизненно необходимо им.
      Когда из-за вагона сахарков, наклеек и прочей мелочи молодая мама не увидит, например, коляску или кроватку, это будет очень плохо.
      • ako_lada
        ako_lada 1247 13 jun 2013, 16:01
        Мама может просто набрать в поиске «коляска» или «кроватка» — и будет ей счастье.
        А, по большому счету, все дары нужны лишь ограниченному количеству людей. Даже ноуты и айфоны.
        Допустим, человеку нужна какая-то шмотка. Но ему все равно приходится просматривать кучу шмоток не его размера. И никому не приходит в голову нажать «не дар» по причине того, что размер не совпал.
        Глупо, конечно, отвечать на комментарий трехгодичной давности, да еще и удаленному профилю :) Но так до сих пор многие думают, к сожалению.
  • storm-9
    storm-9 248 02 mar 2010, 14:03
    Не надо «за державу обидно».
    Начните с себя. Выставляйте приличные с Вашей точки зрения дары. Мир, то есть Дару-дар, станет лучше.
    • Semachka
      Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 14:05
      Обязательно именно так и сделаю, потому и не кинулась в первый же день вывешивать что ни попадя.
      Но и «державу» продолжу отстаивать. Потому что, когда каждый из нас научится понимать и уважать интересы других, и даже тех, кто собирает «мусор» мы сможем сказать про себя, что мы живем в цивилизованном обществе.
      • Serzh13
        Serzh13 5 02 mar 2010, 14:42
        Re: «когда каждый из нас научится понимать и уважать интересы других»
        Вот когда Вы научитесь уважать других и отречетесь от своей религии, запрещающей пользоваться поиском, тогда можно будет что либо обсудить.
        ЗЫ -8
        • Nick3
          Nick3 55 02 mar 2010, 18:36
          Блестящая формулировочка насчет религии! Буду нагло ее использовать тоже! :)
  • [8230]
    [8230] 02 mar 2010, 14:28
    Тема обмусолена вдоль и поперек. Попробуйте все таки пользоваться поиском по блогодару.

    Сказать могу одно. Хватит дарить то, что «думал выбросить, но вдруг кому то пригодиться».
    1
  • Astronaft
    Astronaft 99 02 mar 2010, 14:45
    Новичкам нужно запретить некоторое время писать тут глубокомысленные любые публикации.)
    • [8230]
      [8230] 02 mar 2010, 14:46
      попахивает дедовщиной)))))))
      • Sachmach
        Sachmach 142 02 mar 2010, 14:52
        зато у новичков будет время почитать ;D
        • [8230]
          [8230] 02 mar 2010, 14:54
          Идиотская идея. При создании публикации выскакивает окошко «Публикации с такими ключевыми словами» например.
          • Sachmach
            Sachmach 142 02 mar 2010, 14:57
            А ты думаешь читают что там написано?
            • [8230]
              [8230] 02 mar 2010, 14:59
              поэтому она и идиотская. Я бы читала…
              Просто очень надоели публикации на одну и ту же тему…
              • Sachmach
                Sachmach 142 02 mar 2010, 15:02
                всем надоели :) а что поделать, можно только нафлудить тут так, чтобы автор сам тему удалил :))))
                • psyche
                  psyche 711 02 mar 2010, 15:04
                  К сожалению, судя по всему большинство авторов не знают, что есть возможность удалить публикацию.
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 02 mar 2010, 15:07
                    А большинство авторов не догадываются, что лучше вообще ничего не писать.)
                    • Semachka
                      Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 20:49
                      А вот тут пожалуй позволю себе не согласиться с вашим высказыванием, а то скотинимся...!
                  • Sachmach
                    Sachmach 142 02 mar 2010, 15:08
                    а смотрители не могут скрыть тему в черновики?
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 121 02 mar 2010, 15:10
                      увы, нет.
                      Мечтаем о Большой Чистке Блогодара.
                    • [8230]
                      [8230] 02 mar 2010, 15:11
                      не могут) К сожалению.

                      А вообще — надо быть добрее. Сообщник, который только пришел на сайт беспокоится о его благополучии.
                      Лучше поискать ссылки на публикации и отправить туда. Учить матчасть
                      А не флудить везде.
                      Тема ведь создана из добрых побуждений… От желания помочь…
                      • [31052]
                        [31052] 19 02 mar 2010, 15:13
                        мы добрые =) просто однотипные публикации надоедают. да и рановато вновь прибывшему беспокоиться
                        • [8230]
                          [8230] 02 mar 2010, 15:14
                          почему «рановато»? Хорошие сообщники волнуются всегда)
                          • [31052]
                            [31052] 19 02 mar 2010, 15:22
                            хорошими делами прославиться нельзя просто в рифму)))))

                            рановато в силу того, что нет полной картины происходящего, включая мотивацию и критерии сообщников.
                      • Sachmach
                        Sachmach 142 02 mar 2010, 15:16
                        а кто злой? я вообще шутил :)
                        а вот по поводу добрых побуждений не соглашусь, обычный эгоизм.
                  • Semachka
                    Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 20:48
                    Я знаю об этом!
        • BDSM
          BDSM 483 13 jun 2013, 11:06
          и сдать экзамен по прочитанному?
    • nzoloto
      nzoloto 223 02 mar 2010, 14:48
      пусть флудят старички?? %-\
      • [31052]
        [31052] 19 02 mar 2010, 14:51
        просто выдать время на освоение сайта.
        • Astronaft
          Astronaft 99 02 mar 2010, 14:58
          А где выдают время? Вы последний? Я за вами.)))
        • O_LGA
          O_LGA 926 17 jan 2011, 01:58
          а кстати-тема, я была на одном сайте-там не разрешают создавать темы, пока не заслужишь ( количеством одобренных в темах комментариев -ну здесь так не пойдет, конечно, но хотя бы чисто по времени ограничение поставить… А вообще там модераторы рубили тему на корню, вместе с успевшими появиться комментами-если опаздывали-блокировали-и давали ссылку на похожую тему
          1
      • Ksyu_Sky
        Ksyu_Sky 38 02 mar 2010, 14:52
        это пять, как говорится.
      • Serzh13
        Serzh13 5 02 mar 2010, 14:56
        Старым пердунам можно поворчать, а молод_ёжь пусть учится, мануалы читает. %)
      • Semachka
        Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 21:09
        «Пиво только членам профсоюза!»
    • Semachka
      Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 20:47
      угу… проходили… «А если мы захотим… то молодежи вообще не будет!»…
      • Astronaft
        Astronaft 99 02 mar 2010, 20:49
        Как ты ещё молод!) дети появляются на свет как раз от того, что мужчины и женщины хотят.)))
        • Serzh13
          Serzh13 5 02 mar 2010, 20:55
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Пригляделся, и правда «он». А я изначально думал что на фото тётка лет под 40… *чешет репу*
          • Astronaft
            Astronaft 99 02 mar 2010, 20:57
            Ник вроде мужчкой.) Ща парня обидишь, а он, поди, к сладкой жизни привык.)
            • Serzh13
              Serzh13 5 02 mar 2010, 21:00
              Сообщники (4) засчитали комментарий недостойным.
              Семечка?!
              А! Сёмачка *lol*
              Допёрло.
              • Semachka
                Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 21:06
                И за эти комменты спасибо Вам! И за «тетку под 40».
                • Serzh13
                  Serzh13 5 02 mar 2010, 21:10
                  Да пожалуйста.
                  ЗЫ Если комментарий считаете недостойным можете нажать кнопку "–", что находится между ником и датой поста.
                • Astronaft
                  Astronaft 99 02 mar 2010, 22:13
                  Лучше отметить свой пол и имя (настоящее) в профиле. Тогда не будет недоразумений.
              • [31052]
                [31052] 19 02 mar 2010, 21:07
                а в заявке написано Яна 0_о
                • Semachka
                  Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 21:08
                  И как бы странно это не звучало, родители меня именно так и назвали!
                • Serzh13
                  Serzh13 5 02 mar 2010, 21:08
                  Так это не парень? О_о
                  • Semachka
                    Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 21:15
                    Это как-то сказывается на обсуждении…
                    или кроме сахара надо еще и дары всех женщин добавить в недар?
                    Ведь «жена не вещь»...?
                    • Serzh13
                      Serzh13 5 02 mar 2010, 21:19
                      Это праздное любопытство.
                      Снова делаете скоропалительные выводы ;)
  • AnnaM
    AnnaM 624 02 mar 2010, 15:05
    Действительно, для многих сахарки-это Дар, но последнее время их стало на сайте уж слишком много, поэтому нужно считаться и с мнением других. Ведь если один сообщник выкладывает один сахарок, обязательно несколько других вспоминают, что у них дома тоже где-то валяется пакетик-и следует череда подобных даров, а ленту даров просматривать становится очень сложно.
    Выход из положения есть-хорошая группировка. Мало у кого поднимается рука нажать«минус» дару с 20-ю сахарками (кто-то даже предлагал насобирать сахарков и создать дар под названием «килограмм сахара») или дару под названием «всяко-разно для коллекционеров», где в числе прочих нужностей-несколько пакетиков сахара.
    По этому же принципу я не дарю коробочки от киндеров, хотя у меня их дома накапливается до 100штук за месяц-просто потому, что очень многим неприятно видеть на сайте пустую тару, да и моему примеру могут последовать сотни сообщников, ведь почти у всех есть дома 1-2 коробочка от яиц. Выход тоже есть-я разместила объявление у себя в профиле и позавчера нашла девушку, которой постоянно нужны киндеры для поделок-теперь вся моя тара находит применение.
    В первую очередь-разместите информацию о себе в профиле, поверьте, на сайте немало добрых людей!
    З.Ы.Статья про группировку: http://darudar.org/help/article/101/
  • [38458]
    [38458] 131 02 mar 2010, 15:14
    Сахарок — дар!
    Письмо — дар!
    Простое человеческое спасибо — тоже дар!
    … примеров много…
    В нашей жизни важно не только дарить, но и уметь принимать то, что дарит нам жизнь :)
  • DaryaDarya
    DaryaDarya 535 02 mar 2010, 15:21
    Такой дар как сахарок коробит своей мелочностью.
    • Astronaft
      Astronaft 99 02 mar 2010, 15:28
      Скорее мещанством.)
    • Ni_Ni
      Ni_Ni 158 02 mar 2010, 16:27
      не вижу разницы между ним и маркой…
      а вообще надо «бы-бы-быть чуть-чуть добрей»(с) терпимей и пр.
      хотя если по сути, то, наверное, не совсем правильно что «не дар» и «плохое оформление» часто валятся в одну кучу, за неимением функциональностей для последнего… в большинстве случаев «сахарки по-штучно», «бисер — каждая бусина отдельным даром», «35 книжек — по одной в даре» и многочисленные «всё видно на фото, а что тут ещё скажешь», и т.п. напрягают именно своей не оформленностью, а не тем, что это «плохие или ненужные вещи». имхо.
      • DaryaDarya
        DaryaDarya 535 02 mar 2010, 16:48
        Марки в какой-то степени уникальны. А сахар — это скорее рекламная штучня, которую на Д~д не жалуют.
        У меня вообще возникла мысль, что, скажем, сильно поношенную вещь можно легко продать. А отдавать в дар стыдно, нехорошо, невежливо etc. То же и с такими незначительными дарами. Мне кажется, что их лучше не дарить, чтобы Д~д был базой несравненно уникальных, качественных, интересных вещей.
        • Ni_Ni
          Ni_Ni 158 02 mar 2010, 17:25
          «до какой-то степени» угу.
        • Semachka
          Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 21:51
          А несравненность, уникальность, качественность и интересность «в граммах вешать» будем?
          • DaryaDarya
            DaryaDarya 535 02 mar 2010, 22:44
            Будем. Сахар и чайные пакетиков по одной штуке лучше на молоток, а дарить это просто стыдно.
            • Semachka
              Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 23:23
              Если вам стыдно дарить, но при этом не стыдно продавать, то «может что-то в консерватории подправить»?
              • DaryaDarya
                DaryaDarya 535 02 mar 2010, 23:25
                Про продажи мне навеяла история с одной сообщницей. Я ничего не продаю (=
  • Semachka
    Semachka 15 автор публикации 02 mar 2010, 22:02
    Худшее что могло произойти с этой публикацией… всем было бы наплевать…
    Но чем дольше обсуждение, тем больше не равнодушных! А это уже победа!
  • [42688]
    [42688] 32 03 mar 2010, 00:30
    -Да не оскуднеет рука дающего!)…
    Не будьте такими мелочными, не превращайте сайт в помойку…
    • Ni_Ni
      Ni_Ni 158 03 mar 2010, 09:44
      или не будьте такими пафосными, живите и жить давайте другим. ;)
  • Anatolevna
    Anatolevna 2 27 jun 2010, 00:17
    Помнится ко мне за крошечным даром приезжала девушка, вроде крем для рук. А у меня тогда были такие проблемы, что я до метро то (5 минут) дойти не могла, одариваемую готова была покусать. Так приехала улыбчивая девушка, подприла мне красиво упакованный кулёк конфеток. Не поверите! Настроение поднялось на 100% и проблемы решились за минуту.
    Просто человеку было приятно получить дар, а мне было приятно получить маленькую благодарность. Крем был хоть и новый, но не дорогой. Так что кому-то проще купить ту же одинокую марку в ближайшем киоске, а кому-то приятнее получить ПОДАРОК, пусть и потратив деньги и время на дорогу.
Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

~Блогодар

~Блог разработчиков

Опрос: что нужно улучшить на Дарударе?
28 jan 2022
Дарудар дружит с Один⁺¹
07 dec 2017
Объединяем две страницы дара «Комментарии» и «Желающие» в одну
11 nov 2017
С днём рождения, Дарудар! Нам 9 лет
22 sep 2017
Приятный репортаж про Дарудар в Москве на канале ТВЦ
24 nov 2016
Все публикации блога