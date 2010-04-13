Блогодар

[230]

Дар обмену не подлежит!

Не проси и не предлагай ничего в обмен
Дару~дар — это сообщество безвозмездного дара, а не корыстного обмена. Попытки обмена считаются позором на Дару~даре. (традиции Дару~дара)

Несмотря на это все чаще встречаются удачные или неудачные попытки обмена на Дару-даре. Давайте разберемся, почему это плохо, почему это происходит, и что с этим делать.

ПОЧЕМУ ОБМЕН — ЭТО ПЛОХО

Дар — это то, что даётся совершенно безвозмездно и при этом приносит пользу, удовольствие или радость тому, для кого предназначено. (Вики)

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. (Гражданский кодекс)

Обмен — широко распространенная экономическая операция, одна из стадий воспроизводственного цикла, состоящая в том, что одно лицо передает другому вещь, товар, получая взамен деньги либо другую вещь. (Современный экономический словарь)

Торговля — процесс обмена товарами, услугами, ценностями и деньгами. (Вики)

Вещь или услуга, в обмен за которую отдается другая вещь, услуга или деньги — не дар!

Дару-дар — это экспериментальное сообщество, основной целью которого является отход от привычной экономической системы, основанной на обмене, а именно — безвозмездное дарение. Отдающая сторона при этом не получает никакой выгоды из операции, кроме положительных эмоций.

Грубо говоря, обмен и продажи даров можно отождествить по значимости нанесения ущерба развитию идеи безвозмездного дарения, т.к. что дается в обмен на вещь — другая вещь, услуга или деньги — не важно. Важно то, что при этом отдающий получает выгоду из операции.

Любая попытка обмена на Дару-даре — это шаг назад, возврат к уже существующей системе распределения вещей и услуг, тормозящий развитие идеи безвозмездного дарения и ее реализацию в реальной жизни.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

На этот вопрос достаточно легко ответить: потому что люди привыкли к тому, что за вещь или услугу полагается какое-то возмещение материальной ценности или труда. Многим достаточно тяжело понять, принять и свыкнуться с мыслью, что можно отдать вещь или предоставить услугу просто так, не требуя ничего взамен.

С детства родители приучают детей к тому, что ничто не дается просто так. В каком-то смысле это правильно, т.к. родитель не может удовлетворить всех желаний ребенка в силу ограниченных финансовых возможностей, поэтому вполне разумно объяснять ребенку, что вещи стоят денег и все такое прочее. Но часто на детской площадке можно наблюдать ситуацию, как мамы и папы приучают детей давать свои игрушки поиграться другим детям только в обмен на возможность поиграть чужими игрушками. И наоборот — если ребенок хочет поиграть чужой игрушкой, то ему необходимо предложить что-то взамен ее маленькому хозяину. Это глубоко и надежно отпечатывается на подсознании, и уже на протяжении всей жизни человек действует по тому же принципу — вещь за вещь, услуга за услугу и другие вариации на тему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что то и дело люди «срываются», возвращаются к тому, что привычно и отработано годами.

В то же время, некоторые из нас успели побывать на других сайтах, где вещи отдаются даром. Нужно отметить, что другие сайты и интернет-сообщества подобной тематики не имеют определенной «высокой» цели, основная их задача — предоставление площадки, где люди могут отдать даром вещи, которые им не нужны. Как это происходит и зачем, организаторов не заботит. На этих сайтах уже сложилась определенная атмосфера, выработались определенные принципы, в большинстве случаев — крайне неприятные (например, принцип «кто первый — того и тапки», принятие условной единицы обмена на вещь и т.п.). Опыт, накопленный на этих сайтах, переносится их бывшими участниками на Дару-дар.

ВИДЫ ОБМЕНА

На Дару-даре на данный момент встречались такие виды обмена:

  • Дар на дар
    В свою очередь этот вид делится на два подвида:
    явный обмен — обмен дарами по договоренности между двумя сообщниками, при этом предложение обмена высказывается одной из сторон в явном виде в комментарии к дару, в обсуждении встречи или в личном разговоре;
    неявный обмен — даритель обещает дар желающему в том случае, если желающий пообещал или подарил дарителю один или несколько своих даров, при этом желающий может быть не в курсе подобного принципа дарения сообщника, у которого он желает дар.
  • Дар за условную единицу обмена
    Обмен дара на вещь или услугу, например, конфеты, сок и т.п. Распространенный, а кое-где и «узаконенный» принцип в других интернет-сообществах (например, в жж «отдам даром»).
  • Компенсация номинальной стоимости дара
    Подобное предложение встречается в дарах для коллекционеров монет, купюр и марок. Обмен вещи на деньги — это продажа, каким бы красивым словосочетанием она не была прикрыта.

ЧТО ДЕЛАТЬ

  • Вы — даритель
    Достаточно часто случается так, что дары обещаются и дарятся человеку, который вам обещал или дарил дары до этого. Это нормальная ситуация, особенно в небольших городах. Но выбор одариваемого не должен зависеть от этого факта. Самый удачный выбор — человек, которому данная вещь или услуга наиболее необходима независимо от того, дарил ли вам этот человек раньше или нет.
  • Вы — желающий
    Не желайте дар, в котором предлагается обмен, не соглашайтесь на условия обмена дарителя, отказывайтесь от дара, если обмен был предложен после обещания. Спрос порождает предложение. Если никто не будет соглашаться на обмен, то его не будут предлагать.
  • Вы — один из сообщников Дару-дара
    Если вы увидели где-либо на Дару-даре предложение обмена, то проявите активность и противодействие, воспользуйтесь инструментами самоорганизации:
    кнопка "Это — не дар" у указанием причины «Попытка обмена или продажи»;
    кнопка "Это — недостойный комментарий";
    напишите в комментарии к дару или в ответ на комментарий с предложением обмена замечание, укажите ссылки на традиции и миссию Дару-дара;
    напишите публичный отзыв, укажите ссылки на дары или комментарии, в которых предлагается обмен (можно добавить скриншоты);
    напишите в "Призвать общественность", при этом укажите ссылки на дар или комментарии с предложением обмена.

Важно:
В замечаниях и публичном обсуждении, пожалуйста, воздержитесь от перехода на личности тех сообщников, которые предлагали или соглашались на обмен. В жизни бывают разные ситуации, поэтому клеймить и позорить человека не стоит ни в коем случае, лучше — помочь, объяснить и направить в нужное русло. Противодействие должно быть направлено на само явление обмена, а не на людей. Если человек поймет и исправит свою отношение к процессу дарения, то это отличный повод простить его недостойное поведение на сайте. Помните, прощение — это дар!

Комментарии

  • Astronaft
    Astronaft 99 13 apr 2010, 21:38
    Всё же отношения дарителя и одаряемого регулируются не «Вики», а Гражданским кодексом.) Вот что кодекс говорит о дарении.
    По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность…
    При наличии встречной передачи вещи договор не признается дарением.
    • [230]
      [230] 48 автор публикации 13 apr 2010, 22:00
      Это важное замечание и дополнение, которое лишний раз доказывает факт того, что в дарении нет места обмену. Спасибо.
      • Astronaft
        Astronaft 99 13 apr 2010, 22:06
        Это не дополнение.) Все отношения регулируются только Законом. Ничего нет выше и авторитетнее Закона.) Ну, так должно быть в идеале.)
        • [230]
          [230] 48 автор публикации 13 apr 2010, 22:09
          Так должно быть, но так не есть, как видно по тому, что люди им не следуют. Но публикацию я поправила (просто для нее я искала наиболее краткие и понятные термины).
          • Astronaft
            Astronaft 99 13 apr 2010, 22:21
            Я вовсе и не стремился стать соавтором.)
            приятно, когда граждане Украины ссылаются на законодательство России.)
            Я встречал заявки, которые были одобрены, так вот в них соискатели писали, что очень любят меняться. Может где-то на сайте крупно написать основную идею о безвозмезности дарения?)
            1
            • [230]
              [230] 48 автор публикации 13 apr 2010, 22:28
              Гражданский кодекс Украины (да и любой другой страны) в данном случае не отличается от российского, но вот язык понятен не всем :)

              Про безвозмездность написано уже везде, где только можно. Само понятие дарение включает в себя безвозмездность, но, оказывается, даже это нужно объяснять.
            • krylyshko
              krylyshko 81 25 apr 2010, 14:00
              а что, собственно мешает дарить людям которые любят меняться)))) я вот за покупками люблю ходить, но это же дарить не мешает))))
            • krylyshko
              krylyshko 81 25 apr 2010, 14:05
              а у вас сообщения удалять принято? — неожиданно и неприятно(((
        • LaDiva
          LaDiva 339 16 apr 2010, 16:55
          хи :)! идеалы… как же они далеки… между прочим, не «только Законом», мораль еще никто не отменял.
          • Astronaft
            Astronaft 99 16 apr 2010, 17:16
            Мораль и Закон часто разные вещи, мораль у каждого своя, а Закон един для всех.
            • LaDiva
              LaDiva 339 16 apr 2010, 17:25
              един??? ну это может у Вашем правовом государстве он един, а у нас — у каждой власти свой закон, причем противоречащий друг другу, сегодня одни завтра другой, а послезавтра всех вместе на расстрел и печатем новый. а вот мораль она хоть у каждого и своя, но как раз таки общепринятая (то, что называем обычно «традиция») как раз и пополезнее закона иногда.
  • [230]
    [230] 48 автор публикации 14 apr 2010, 02:25
    Ссылку на эту публикацию можно давать в комментариях к дарам или в ответ на комментарии с предложением обмена.
  • octopus
    octopus 56 14 apr 2010, 08:55
    Дорогая, lojso.pondohva!
    Очень уважительно отношусь к твоим текстам в блогадре, но каждый раз мне жаль твое время
    Поэтому в этот раз я предлагаю соединить мою и твою технологию, вот как это будет выглядеть:

    сообщники, который занимаются обменом отключаются от дд на 3 дня (нет их не блокируют, просто, когда они входят на дд под своим ником они видят только твой текст), им на мейл приходит твой текст, при повторном обмен, они видят этот текст пожизненно + можно дать рекламу молотка (и дд в плане заработка будет полезно)
    Я верю только в такие методы, т.к. все сообщники знают, что дд не для обмена, просто некоторым на это наплевать…
    1
  • [23299]
    [23299] 26 14 apr 2010, 12:19
    Наверное, я не первая, кто это замечает но, мне кажется, что из-за этого многие только-только зарегистрировавшиеся пользователи предлагают обмен: http://i6.fastpic.ru/big/2010/04... Ссылка ведёт прямо на сайт.
    Если вводить «дару дар» с пробелом, то всё в порядке — «дарить и принимать в дар, бла бла бла», а без пробела — обмен.)
    Пожалуй, это стоило бы написать на суппорт, чтобы администрация подала «яндексу» какой-нибудь запрос с просьбой исправить, или что-то в этом роде.
    Хотя, в принципе, много где можно найти такие характеристики сайта.)
    • octopus
      octopus 56 14 apr 2010, 12:35
      в первый раз вижу, спасибо )
    • [230]
      [230] 48 автор публикации 14 apr 2010, 13:52
      Ох! Яндексом не пользуюсь, в гугле такое не пишется. Надо сообщить, конечно же, разработчикам.
    • ur001
      ur001 21 14 apr 2010, 22:17
      Мы уже писали Яндексу. Может они прислушаются, если им напишут ещё несколько человек :)
    • Pirat_ka
      Pirat_ka 166 17 apr 2010, 20:50
      не… подождите… яндекс тут совершенно не причем… на сколько я знаю, то это непосредственно должен исправить тот человек который добавлял сайт в яндекс… там есть раздел «мои компании» и там вводятся все данные… так что не надо винить в этом яндекс… он тут совершенно ни при чем…
      • [230]
        [230] 48 автор публикации 18 apr 2010, 00:38
        В данном случае это немного другое совсем. Если вы будете искать «дару-дар» или «дару дар», то информация о сайте в результатах поиска будет совершенно другой — такой, как она должна быть.

        Разработчики уже общались на эту тему с Яндексом и им был дан ответ, что эта информация берется автоматически из наиболее весомых публикаций, и что они не берутся решать эту проблему. Поэтому мы коллективно обращаемся к Яндексу, чтобы все-таки эта проблема была решена.
        • Pirat_ka
          Pirat_ka 166 18 apr 2010, 09:15
          странно… просто сама немного занимаюсь раскруткой (по работе приходиться) и на сколько знаю робот тут не причем… ну может я и ошибаюсь))) у меня девочка знакомая работает в яндексе… попробую тогда и я докопаться)))
          • SHERKA
            SHERKA 1517 09 may 2010, 15:41
            согласна, робот не причем, ему что скормили, то он и зъил :))
            • [230]
              [230] 48 автор публикации 09 may 2010, 17:32
              Выше в комментариях история переписки с Яндексом и теперь по запросу «дарудар» выдается нормальный результат. Можете проверить.
    • octopus
      octopus 56 20 apr 2010, 10:43
      коллективное обращение помогло исправить ситуацию ))
      можете еще раз попробовать и набрать в яндексе «дарудар» ))
    • Chernoe_bezumie
      Chernoe_bezumie 140 16 may 2011, 00:36
      Ко мне так в метро подошли после общей встречи с вопросом: «Вы тоже там на площади вещами менялись? Интересно, что выменяли?»… Было крайне забавно)) Объяснила, что ничего я не «выменяла», а подарила и мне тоже подарили, но не взамен, а просто так))
  • northern_style
    northern_style 399 14 apr 2010, 14:11
    проще согласиться с текстом, чем отстаивать всем мнение)
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  • Zandra
    Zandra 16 18 apr 2010, 00:13
    Это, действительно, естественно. Даже на энергетическом уровне — дал — взял. Но ваши правила являются прекрасным тренингом — умением принимать, умением отдавать. Вы молодцы, согласна с вами. Там, где предложила обмен — все же сдержу, а в дальнейшем постараюсь общаться и соблюдать ваши правила.
  • potemonchik
    potemonchik 86 25 apr 2010, 15:00
    Есть скрытый мен, о котором порой сам не догадываешься, пока не начинаешь паковать дары и один и тот же ник не попадается в списке моих даров и в списке дарится мне, и что тогда? от дара отказываться или человеку в даре отказывать?
    А есть открытый мен, когда в личку пишут, давай ты мне это, а я тебе… смотри мои дары. Вот тут хочется закричать матом и сказать Я не менялО, я дарилО!!!!!
    Если мне хочется отблагодарить человека за дар, то я читаю профиль, у многих есть коллекции чего бы то нибыло, стеклянных фигурок, игрушек от киндера, статуэток или даже сахарных пакетиков, возможно человек ищет какую то конкретную вещь, которая у меня просто завалялась по чистой случайности. Я не выставляю это в дары, я просто при встрече дарю сюрпризом, это не обмен, это ответный знак внимания, мне кажется в этом нет ничего плохого, тем более что по природе своей мы все очень любим сюрпризы =)))
    • Maaringa
      Maaringa 79 07 may 2010, 17:07
      А вот есть еще такой мотив: мне что-то пообещали. За даром надо ехать, иногда довольно далеко. И если вдруг я увижу, что этот же даритель выбирает что-то из моих даров, я конечно же (ну в разумных пределах) пообещаю ему — и мы встретимся там, где удобно обоим. Что в этом плохого? Одна девушка (не помню кто) так и написала в своем профиле. И по-моему, это честно и удобно.
  • [42442]
    [42442] 18 07 may 2010, 06:05
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    и не поленились же Вы столько текста набить:)
  • SHERKA
    SHERKA 1517 09 may 2010, 15:40
    А вот интересно что, если вам подарили желанный для вас дар на Дару-даре, совершенно безвозмездно, но позже этот человек желает у вас дар, вы подарите ему или подарите кому-то другому из соображений «не обмен тут у нас»? Тема не нова, но надо немного «фильтровать», давайте не наводить панику. Сайт добрый и людей искренних на нем полно. А народ «ты мне-я тебе» на сайте надеюсь надолго не задержится.
    • [230]
      [230] 48 автор публикации 09 may 2010, 17:29
      Никто не наводит панику. Данный пост — констатация фактов и план действий, как поступать в тех или иных случаях. Его назначение помочь «не потерять» голову, особенно новичкам. А так же лишнее напоминание, что Дару-дар — сообщество безвозмездного дарения. Почему-то все больше и больше людей забывают об этом, чем тормозят развитие сообщества и идеи.

      В посте отмечено — вполне нормально дарить тем, кто дарил вам и, наоборот, желать у тех, кто получал от вас дары, но важно не делать из этого принцип дарения.

      Одна из целей поста — обратить внимание на особо явные случаи обмена, когда он насильно навязывается дарителем или желающим. И речь даже не о тех вопиющих случаях, когда условия обмена прописаны прямо в описании дара — на то есть кнопка «не дар» с указанием причины «попытка продажи или обмена». Надо отдать должное сообщникам — реакция на такие дары незамедлительная и в комментариях пишутся справедливые замечания. Но бывает, что сразу намерения дарителя не очевидны. Например, даритель уже в обсуждении встречи спрашивает у одариваемых, что у них есть в обмен на дары. Это ненормально, но люди, которые хотят получить желаемую вещь любой ценой, ведутся на подобные условия. Или наоборот, желающий пишет личные сообщения в разговорах, на емейл, звонит, упрашивая и вымаливая дар, предлагая свои дары, вещи, которые интересуют дарителя, или даже деньги — все это происходит «за кадром» публичной стороны дара. И опять же находятся люди, которые уступают, меняют или продают в итоге вещь тому желающему, а на сайте она остается в статусе дара. А если есть спрос, то есть и предложение, которое в таких случаях распростаняется дальше, т.к. человек, согласившийся на предложение обмена, может сам предложить обмен в будущем. И если спросить этого человека, почему он это сделал, то ответ в большинстве случаев: «Потому что другие так делают».

      Культуру дарения нужно развивать с обеих сторон — и с дарящей, и с принимающей дар.
  • Adele
    Adele 252 05 jun 2010, 03:16
    http://darudar.org/gift/555985/ Человек предлогает обмен причем в открытую
    • [31052]
      [31052] 19 05 jun 2010, 03:19
      эээмммсссс… одни эмоции
    • walencia
      walencia 59 08 jun 2010, 01:27
      Как быть вот с этим? В самом низу страницы-всё описано. http://darudar.org/gift/512347/
      • naisha
        naisha 70 08 jun 2010, 08:54
        Для начала сменить тон.
        • walencia
          walencia 59 08 jun 2010, 21:06
          Сперва, тон был нормальный. Вывели из себя, извините. С кем не бывает…
          • [41798]
            [41798] 47 10 jun 2010, 11:46
            ну не знаю с кем бывает, но…
            во первых у девушки, которой обещан дар, 17 положительных и 2 отрицательных отзыва, а у вас 5 положительных и 4 отрицательных.
            не побывали отстаивать свою точку зрения по мягче?
            • [41507]
              [41507] 10 jun 2010, 11:54
              Вам нравится меряться пиписьками отзывами?
              1
            • walencia
              walencia 59 10 jun 2010, 19:33
              Извините, отрицательные отзывы, у меня стоят, в основном, из-за этой «девушки» 45 лет. (Это не издевательство, просто, если вы не в курсе)
  • jud
    jud 586 29 oct 2010, 14:25
    Хм… т.е. если мне позарез нужна какая-то вещь, которая есть у одаряемого мной… мне ее не желать? а если мне невероятно приятен желающий и я хочу ему подарить еще что-то, не дарить? а если среди желающих мне остальные неприятны?

    а если я не умею брать ценную для себя вещь с тупым устным «спасибо»… я люблю поблагодарить… «благо дарить»… а даритель и хочет принять от меня букет цветов или конфет… по лицу вижу что хочет и очень рад… но он дико запуган баном, и начинает краснеть и бледнеть и трястись… что вы так людей пугаете-то???
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    • Sachmach
      Sachmach 142 29 oct 2010, 14:49
      Да ладно, некоторые прямо в комментариях пишут «давай махнемся» и никакого бана, только комментарий недостойный.
    • [230]
      [230] 48 автор публикации 29 oct 2010, 16:28
      Не стоит утрировать и впадать в крайности.

      «т.е. если мне позарез нужна какая-то вещь, которая есть у одаряемого мной… мне ее не желать?»
      Смотрите ответ ниже — http://darudar.org/blogodar/post/1752/#comment_180109

      «а если мне невероятно приятен желающий и я хочу ему подарить еще что-то, не дарить? а если среди желающих мне остальные неприятны?»
      При чем здесь тема обмена? Дарите в свое удовольствие!

      По поводу добровольной материальной благодарности одариваемый решает сам — стоит это делать или нет, ничего плохого в ней нет. В публикации говорится о недобровольной материальной благодарности, т.е. когда даритель в описании дара указывает, что он хочет получить за него — это уже «дар за условную елиницу обмена», что по сути уже не является дарением.
      • jud
        jud 586 29 oct 2010, 16:44
        ну Слава Богу, что добровольная матблагодарность не запрещена))) а то бывало, что дарители выпучив глаза и покраснев оглядываясь шептали… «вы что это же нельзя… нетнетнет… я не могу принять от вас конфеты»… было смешно и неловко оттого, что человек так напуган и боится благодарности:(

        так что не надо так категорично в правилах-то… народ же не читает эту публикацию и продолжает дрожать.
        • Chernoe_bezumie
          Chernoe_bezumie 140 16 may 2011, 01:00
          Подобное встретила первый раз — уже много лет назад — в газете объявлений. В разделе под названием «Вещи в дар» в некоторых «дарах» внизу была приписка: «Подарю на моих условиях». Пришлось звонить как раз по одному из таких объявлений и меня — тогда в первый раз — крайне удивил на вопрос: «А каковы ваши условия?», ответ: «Две тысячи». В то время, надо сказать, это были, мягко говоря, хорошие деньги, особенно, для меня — подростка. Хорош подарочек… В последствии меня уже эти подписи не удивляли — уже знала, в чем тут дело.
          К ужасу своему, увидела как-то раз эту фразу на Дару-даре… Я не из тех людей, кто бежит скорее всем и вся докладывать: «Вот тот-то нечист на руку», просто стараюсь стороной обходить, к тому же, может и человек совсем не то в виду имел, просто у меня в миг охоту отбило у этого человека что-то желать…
  • Shami
    Shami 879 29 oct 2010, 14:46
    а как быть, когда например налаживаются общие посылки и я дарю сообщнику из нового города, мне же тоже интересно что дарит он… и среди его даров нахожу что-то полезное для себя… или наоборот — кто-то дарит мне, и просмотрев мои дары — желаем что-то из них. по мне так — это действенный способ привлечь к дарению и желанию сообщников обоих городов… и посылка быстрее соберется, и люди довольны… или это тоже обмен?..
  • akrezeda
    akrezeda 7 05 may 2011, 19:48
    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
    а тут Оказывается
    не чго так, весело ;))
    1
  • sung
    sung 22 08 mar 2017, 18:45
    Чаще всего происходит не обмен, а нечто другое.
    Я дарю что то и чел желает это в дар, в тоже время он дарит что то интересующее меня.
    Происходит не обмен, а взаимное Дарение.
    6
    • Knoppka
      Knoppka 394 08 mar 2017, 18:57
      Надо же… как раз недавно с одной сообщницей это обсуждали, она вот тоже говорила, чо это «взаимное одаривание», и что это поощряется на ДД. Я сомневалась ;)
      • Vasja_slvm
        Vasja_slvm 191 09 mar 2017, 14:22
        Нет ничего плохого в том, чтобы пожелать нужную вещь у сообщника, которому вы пообещали свою вещь. И нет ничего плохого в том, чтобы пообещать свою вещь сообщнику, который что-то дарит вам, если вы решили, что ему из всех желающих она нужнее. Это вполне нормально, ведь в профиле человека с которым взаимодействуешь можно углядеть то, что пропустил в ленте даров.
        Но если обещать свой дар сообщнику только из-за того, что он что-то пообещал вам, или желать дар у сообщника ожидая, что он его пообещает вам из-за того, что вы что-то пообещали ему — в корне неверно и поощряться не может.
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