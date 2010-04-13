Дар обмену не подлежит!

Дар на дар

В свою очередь этот вид делится на два подвида:

— явный обмен — обмен дарами по договоренности между двумя сообщниками, при этом предложение обмена высказывается одной из сторон в явном виде в комментарии к дару, в обсуждении встречи или в личном разговоре;

— неявный обмен — даритель обещает дар желающему в том случае, если желающий пообещал или подарил дарителю один или несколько своих даров, при этом желающий может быть не в курсе подобного принципа дарения сообщника, у которого он желает дар.



В свою очередь этот вид делится на два подвида: — — обмен дарами по договоренности между двумя сообщниками, при этом предложение обмена высказывается одной из сторон в явном виде в комментарии к дару, в обсуждении встречи или в личном разговоре; — — даритель обещает дар желающему в том случае, если желающий пообещал или подарил дарителю один или несколько своих даров, при этом желающий может быть не в курсе подобного принципа дарения сообщника, у которого он желает дар. Дар за условную единицу обмена

Обмен дара на вещь или услугу, например, конфеты, сок и т.п. Распространенный, а кое-где и «узаконенный» принцип в других интернет-сообществах (например, в жж «отдам даром»).



Обмен дара на вещь или услугу, например, конфеты, сок и т.п. Распространенный, а кое-где и «узаконенный» принцип в других интернет-сообществах (например, в жж «отдам даром»). Компенсация номинальной стоимости дара

Подобное предложение встречается в дарах для коллекционеров монет, купюр и марок. Обмен вещи на деньги — это продажа, каким бы красивым словосочетанием она не была прикрыта.



Вы — даритель

Достаточно часто случается так, что дары обещаются и дарятся человеку, который вам обещал или дарил дары до этого. Это нормальная ситуация, особенно в небольших городах. Но выбор одариваемого не должен зависеть от этого факта. Самый удачный выбор — человек, которому данная вещь или услуга наиболее необходима независимо от того, дарил ли вам этот человек раньше или нет.

Достаточно часто случается так, что дары обещаются и дарятся человеку, который вам обещал или дарил дары до этого. Это нормальная ситуация, особенно в небольших городах. Но выбор одариваемого не должен зависеть от этого факта. Самый удачный выбор — человек, которому данная вещь или услуга наиболее необходима независимо от того, дарил ли вам этот человек раньше или нет. Вы — желающий

Не желайте дар, в котором предлагается обмен, не соглашайтесь на условия обмена дарителя, отказывайтесь от дара, если обмен был предложен после обещания. Спрос порождает предложение. Если никто не будет соглашаться на обмен, то его не будут предлагать.

Не желайте дар, в котором предлагается обмен, не соглашайтесь на условия обмена дарителя, отказывайтесь от дара, если обмен был предложен после обещания. Спрос порождает предложение. Если никто не будет соглашаться на обмен, то его не будут предлагать. Вы — один из сообщников Дару-дара

Если вы увидели где-либо на Дару-даре предложение обмена, то проявите активность и противодействие, воспользуйтесь инструментами самоорганизации:

— кнопка "Это — не дар" у указанием причины «Попытка обмена или продажи»;

— кнопка "Это — недостойный комментарий";

— напишите в комментарии к дару или в ответ на комментарий с предложением обмена замечание, укажите ссылки на традиции и миссию Дару-дара;

— напишите публичный отзыв, укажите ссылки на дары или комментарии, в которых предлагается обмен (можно добавить скриншоты);

— напишите в "Призвать общественность", при этом укажите ссылки на дар или комментарии с предложением обмена.

Несмотря на это все чаще встречаются удачные или неудачные попытки обмена на Дару-даре. Давайте разберемся, почему это плохо, почему это происходит, и что с этим делать.Дару-дар — это экспериментальное сообщество, основной целью которого является отход от привычной экономической системы, основанной на обмене, а именно — безвозмездное дарение. Отдающая сторона при этом не получает никакой выгоды из операции, кроме положительных эмоций.Грубо говоря, обмен и продажи даров можно отождествить по значимости нанесения ущерба развитию идеи безвозмездного дарения, т.к. что дается в обмен на вещь — другая вещь, услуга или деньги — не важно. Важно то, что при этом отдающий получает выгоду из операции.Любая попытка обмена на Дару-даре — это шаг назад, возврат к уже существующей системе распределения вещей и услуг, тормозящий развитие идеи безвозмездного дарения и ее реализацию в реальной жизни.На этот вопрос достаточно легко ответить: потому что люди привыкли к тому, что за вещь или услугу полагается какое-то возмещение материальной ценности или труда. Многим достаточно тяжело понять, принять и свыкнуться с мыслью, что можно отдать вещь или предоставить услугу просто так, не требуя ничего взамен.С детства родители приучают детей к тому, что ничто не дается просто так. В каком-то смысле это правильно, т.к. родитель не может удовлетворить всех желаний ребенка в силу ограниченных финансовых возможностей, поэтому вполне разумно объяснять ребенку, что вещи стоят денег и все такое прочее. Но часто на детской площадке можно наблюдать ситуацию, как мамы и папы приучают детей давать свои игрушки поиграться другим детям только в обмен на возможность поиграть чужими игрушками. И наоборот — если ребенок хочет поиграть чужой игрушкой, то ему необходимо предложить что-то взамен ее маленькому хозяину. Это глубоко и надежно отпечатывается на подсознании, и уже на протяжении всей жизни человек действует по тому же принципу — вещь за вещь, услуга за услугу и другие вариации на тему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что то и дело люди «срываются», возвращаются к тому, что привычно и отработано годами.В то же время, некоторые из нас успели побывать на других сайтах, где вещи отдаются даром. Нужно отметить, что другие сайты и интернет-сообщества подобной тематики не имеют определенной «высокой» цели, основная их задача — предоставление площадки, где люди могут отдать даром вещи, которые им не нужны. Как это происходит и зачем, организаторов не заботит. На этих сайтах уже сложилась определенная атмосфера, выработались определенные принципы, в большинстве случаев — крайне неприятные (например, принцип «кто первый — того и тапки», принятие условной единицы обмена на вещь и т.п.). Опыт, накопленный на этих сайтах, переносится их бывшими участниками на Дару-дар.На Дару-даре на данный момент встречались такие виды обмена:В замечаниях и публичном обсуждении, пожалуйста, воздержитесь от перехода на личности тех сообщников, которые предлагали или соглашались на обмен. В жизни бывают разные ситуации, поэтому клеймить и позорить человека не стоит ни в коем случае, лучше — помочь, объяснить и направить в нужное русло. Противодействие должно быть направлено на само явление обмена, а не на людей. Если человек поймет и исправит свою отношение к процессу дарения, то это отличный повод простить его недостойное поведение на сайте. Помните, прощение — это дар!