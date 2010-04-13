Блогодар
Дар обмену не подлежит!
Не проси и не предлагай ничего в обмен
Дару~дар — это сообщество безвозмездного дара, а не корыстного обмена. Попытки обмена считаются позором на Дару~даре. (традиции Дару~дара)
Несмотря на это все чаще встречаются удачные или неудачные попытки обмена на Дару-даре. Давайте разберемся, почему это плохо, почему это происходит, и что с этим делать.
ПОЧЕМУ ОБМЕН — ЭТО ПЛОХО
Дар — это то, что даётся совершенно безвозмездно и при этом приносит пользу, удовольствие или радость тому, для кого предназначено. (Вики)
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. (Гражданский кодекс)
Обмен — широко распространенная экономическая операция, одна из стадий воспроизводственного цикла, состоящая в том, что одно лицо передает другому вещь, товар, получая взамен деньги либо другую вещь. (Современный экономический словарь)
Торговля — процесс обмена товарами, услугами, ценностями и деньгами. (Вики)
Вещь или услуга, в обмен за которую отдается другая вещь, услуга или деньги — не дар!
Дару-дар — это экспериментальное сообщество, основной целью которого является отход от привычной экономической системы, основанной на обмене, а именно — безвозмездное дарение. Отдающая сторона при этом не получает никакой выгоды из операции, кроме положительных эмоций.
Грубо говоря, обмен и продажи даров можно отождествить по значимости нанесения ущерба развитию идеи безвозмездного дарения, т.к. что дается в обмен на вещь — другая вещь, услуга или деньги — не важно. Важно то, что при этом отдающий получает выгоду из операции.
Любая попытка обмена на Дару-даре — это шаг назад, возврат к уже существующей системе распределения вещей и услуг, тормозящий развитие идеи безвозмездного дарения и ее реализацию в реальной жизни.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ
На этот вопрос достаточно легко ответить: потому что люди привыкли к тому, что за вещь или услугу полагается какое-то возмещение материальной ценности или труда. Многим достаточно тяжело понять, принять и свыкнуться с мыслью, что можно отдать вещь или предоставить услугу просто так, не требуя ничего взамен.
С детства родители приучают детей к тому, что ничто не дается просто так. В каком-то смысле это правильно, т.к. родитель не может удовлетворить всех желаний ребенка в силу ограниченных финансовых возможностей, поэтому вполне разумно объяснять ребенку, что вещи стоят денег и все такое прочее. Но часто на детской площадке можно наблюдать ситуацию, как мамы и папы приучают детей давать свои игрушки поиграться другим детям только в обмен на возможность поиграть чужими игрушками. И наоборот — если ребенок хочет поиграть чужой игрушкой, то ему необходимо предложить что-то взамен ее маленькому хозяину. Это глубоко и надежно отпечатывается на подсознании, и уже на протяжении всей жизни человек действует по тому же принципу — вещь за вещь, услуга за услугу и другие вариации на тему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что то и дело люди «срываются», возвращаются к тому, что привычно и отработано годами.
В то же время, некоторые из нас успели побывать на других сайтах, где вещи отдаются даром. Нужно отметить, что другие сайты и интернет-сообщества подобной тематики не имеют определенной «высокой» цели, основная их задача — предоставление площадки, где люди могут отдать даром вещи, которые им не нужны. Как это происходит и зачем, организаторов не заботит. На этих сайтах уже сложилась определенная атмосфера, выработались определенные принципы, в большинстве случаев — крайне неприятные (например, принцип «кто первый — того и тапки», принятие условной единицы обмена на вещь и т.п.). Опыт, накопленный на этих сайтах, переносится их бывшими участниками на Дару-дар.
ВИДЫ ОБМЕНА
На Дару-даре на данный момент встречались такие виды обмена:
ЧТО ДЕЛАТЬ
Важно:
В замечаниях и публичном обсуждении, пожалуйста, воздержитесь от перехода на личности тех сообщников, которые предлагали или соглашались на обмен. В жизни бывают разные ситуации, поэтому клеймить и позорить человека не стоит ни в коем случае, лучше — помочь, объяснить и направить в нужное русло. Противодействие должно быть направлено на само явление обмена, а не на людей. Если человек поймет и исправит свою отношение к процессу дарения, то это отличный повод простить его недостойное поведение на сайте. Помните, прощение — это дар!
Дару~дар — это сообщество безвозмездного дара, а не корыстного обмена. Попытки обмена считаются позором на Дару~даре. (традиции Дару~дара)
Несмотря на это все чаще встречаются удачные или неудачные попытки обмена на Дару-даре. Давайте разберемся, почему это плохо, почему это происходит, и что с этим делать.
ПОЧЕМУ ОБМЕН — ЭТО ПЛОХО
Дар — это то, что даётся совершенно безвозмездно и при этом приносит пользу, удовольствие или радость тому, для кого предназначено. (Вики)
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. (Гражданский кодекс)
Обмен — широко распространенная экономическая операция, одна из стадий воспроизводственного цикла, состоящая в том, что одно лицо передает другому вещь, товар, получая взамен деньги либо другую вещь. (Современный экономический словарь)
Торговля — процесс обмена товарами, услугами, ценностями и деньгами. (Вики)
Вещь или услуга, в обмен за которую отдается другая вещь, услуга или деньги — не дар!
Дару-дар — это экспериментальное сообщество, основной целью которого является отход от привычной экономической системы, основанной на обмене, а именно — безвозмездное дарение. Отдающая сторона при этом не получает никакой выгоды из операции, кроме положительных эмоций.
Грубо говоря, обмен и продажи даров можно отождествить по значимости нанесения ущерба развитию идеи безвозмездного дарения, т.к. что дается в обмен на вещь — другая вещь, услуга или деньги — не важно. Важно то, что при этом отдающий получает выгоду из операции.
Любая попытка обмена на Дару-даре — это шаг назад, возврат к уже существующей системе распределения вещей и услуг, тормозящий развитие идеи безвозмездного дарения и ее реализацию в реальной жизни.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ
На этот вопрос достаточно легко ответить: потому что люди привыкли к тому, что за вещь или услугу полагается какое-то возмещение материальной ценности или труда. Многим достаточно тяжело понять, принять и свыкнуться с мыслью, что можно отдать вещь или предоставить услугу просто так, не требуя ничего взамен.
С детства родители приучают детей к тому, что ничто не дается просто так. В каком-то смысле это правильно, т.к. родитель не может удовлетворить всех желаний ребенка в силу ограниченных финансовых возможностей, поэтому вполне разумно объяснять ребенку, что вещи стоят денег и все такое прочее. Но часто на детской площадке можно наблюдать ситуацию, как мамы и папы приучают детей давать свои игрушки поиграться другим детям только в обмен на возможность поиграть чужими игрушками. И наоборот — если ребенок хочет поиграть чужой игрушкой, то ему необходимо предложить что-то взамен ее маленькому хозяину. Это глубоко и надежно отпечатывается на подсознании, и уже на протяжении всей жизни человек действует по тому же принципу — вещь за вещь, услуга за услугу и другие вариации на тему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что то и дело люди «срываются», возвращаются к тому, что привычно и отработано годами.
В то же время, некоторые из нас успели побывать на других сайтах, где вещи отдаются даром. Нужно отметить, что другие сайты и интернет-сообщества подобной тематики не имеют определенной «высокой» цели, основная их задача — предоставление площадки, где люди могут отдать даром вещи, которые им не нужны. Как это происходит и зачем, организаторов не заботит. На этих сайтах уже сложилась определенная атмосфера, выработались определенные принципы, в большинстве случаев — крайне неприятные (например, принцип «кто первый — того и тапки», принятие условной единицы обмена на вещь и т.п.). Опыт, накопленный на этих сайтах, переносится их бывшими участниками на Дару-дар.
ВИДЫ ОБМЕНА
На Дару-даре на данный момент встречались такие виды обмена:
- Дар на дар
В свою очередь этот вид делится на два подвида:
— явный обмен — обмен дарами по договоренности между двумя сообщниками, при этом предложение обмена высказывается одной из сторон в явном виде в комментарии к дару, в обсуждении встречи или в личном разговоре;
— неявный обмен — даритель обещает дар желающему в том случае, если желающий пообещал или подарил дарителю один или несколько своих даров, при этом желающий может быть не в курсе подобного принципа дарения сообщника, у которого он желает дар.
- Дар за условную единицу обмена
Обмен дара на вещь или услугу, например, конфеты, сок и т.п. Распространенный, а кое-где и «узаконенный» принцип в других интернет-сообществах (например, в жж «отдам даром»).
- Компенсация номинальной стоимости дара
Подобное предложение встречается в дарах для коллекционеров монет, купюр и марок. Обмен вещи на деньги — это продажа, каким бы красивым словосочетанием она не была прикрыта.
ЧТО ДЕЛАТЬ
- Вы — даритель
Достаточно часто случается так, что дары обещаются и дарятся человеку, который вам обещал или дарил дары до этого. Это нормальная ситуация, особенно в небольших городах. Но выбор одариваемого не должен зависеть от этого факта. Самый удачный выбор — человек, которому данная вещь или услуга наиболее необходима независимо от того, дарил ли вам этот человек раньше или нет.
- Вы — желающий
Не желайте дар, в котором предлагается обмен, не соглашайтесь на условия обмена дарителя, отказывайтесь от дара, если обмен был предложен после обещания. Спрос порождает предложение. Если никто не будет соглашаться на обмен, то его не будут предлагать.
- Вы — один из сообщников Дару-дара
Если вы увидели где-либо на Дару-даре предложение обмена, то проявите активность и противодействие, воспользуйтесь инструментами самоорганизации:
— кнопка "Это — не дар" у указанием причины «Попытка обмена или продажи»;
— кнопка "Это — недостойный комментарий";
— напишите в комментарии к дару или в ответ на комментарий с предложением обмена замечание, укажите ссылки на традиции и миссию Дару-дара;
— напишите публичный отзыв, укажите ссылки на дары или комментарии, в которых предлагается обмен (можно добавить скриншоты);
— напишите в "Призвать общественность", при этом укажите ссылки на дар или комментарии с предложением обмена.
Важно:
В замечаниях и публичном обсуждении, пожалуйста, воздержитесь от перехода на личности тех сообщников, которые предлагали или соглашались на обмен. В жизни бывают разные ситуации, поэтому клеймить и позорить человека не стоит ни в коем случае, лучше — помочь, объяснить и направить в нужное русло. Противодействие должно быть направлено на само явление обмена, а не на людей. Если человек поймет и исправит свою отношение к процессу дарения, то это отличный повод простить его недостойное поведение на сайте. Помните, прощение — это дар!
- Дата публикации: 13 apr 2010, 19:22
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: обмен, самоорганизация
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность…
При наличии встречной передачи вещи договор не признается дарением.
приятно, когда граждане Украины ссылаются на законодательство России.)
Я встречал заявки, которые были одобрены, так вот в них соискатели писали, что очень любят меняться. Может где-то на сайте крупно написать основную идею о безвозмезности дарения?)
Про безвозмездность написано уже везде, где только можно. Само понятие дарение включает в себя безвозмездность, но, оказывается, даже это нужно объяснять.
В скрытых комментариях очень много интересного и забавного))
Очень уважительно отношусь к твоим текстам в блогадре, но каждый раз мне жаль твое время
Поэтому в этот раз я предлагаю соединить мою и твою технологию, вот как это будет выглядеть:
сообщники, который занимаются обменом отключаются от дд на 3 дня (нет их не блокируют, просто, когда они входят на дд под своим ником они видят только твой текст), им на мейл приходит твой текст, при повторном обмен, они видят этот текст пожизненно + можно дать рекламу молотка (и дд в плане заработка будет полезно)
Я верю только в такие методы, т.к. все сообщники знают, что дд не для обмена, просто некоторым на это наплевать…
Если вводить «дару дар» с пробелом, то всё в порядке — «дарить и принимать в дар, бла бла бла», а без пробела — обмен.)
Пожалуй, это стоило бы написать на суппорт, чтобы администрация подала «яндексу» какой-нибудь запрос с просьбой исправить, или что-то в этом роде.
Хотя, в принципе, много где можно найти такие характеристики сайта.)
Так же призываю всех, кому не безразлична эта тема, написать в службу поддержки Яндекса — http://feedback.yandex.ru/?from=help.
Заодно проверил результаты поиска при раздельном написании — все нормально)
Здравствуйте!
Для изменения информации о сайте Вам следует написать письмо в службу
поддержки Яндекс.Каталога http://feedback.yandex.ru/?from=yaca с указанием
адреса сайта и проблемы.
Просим Вас высказать свое мнение о полученном ответе:
http://feedback.yandex.ru/appraisal.xml?session=2303351.195092679047477&ticketnumber=201004159006809
так что отправил еще раз ))
Здравствуйте!
Спасибо, Ваше сообщение передано редакторам Каталога.
Просим прощения за задержку с ответом.
Здравствуйте!
Просим прощения за задержку с ответом.
Наши редакторы внесли необходимы исправления, изменения в Каталоге можно будет
увидеть через несколько дней.
=))))
Разработчики уже общались на эту тему с Яндексом и им был дан ответ, что эта информация берется автоматически из наиболее весомых публикаций, и что они не берутся решать эту проблему. Поэтому мы коллективно обращаемся к Яндексу, чтобы все-таки эта проблема была решена.
можете еще раз попробовать и набрать в яндексе «дарудар» ))
А есть открытый мен, когда в личку пишут, давай ты мне это, а я тебе… смотри мои дары. Вот тут хочется закричать матом и сказать Я не менялО, я дарилО!!!!!
Если мне хочется отблагодарить человека за дар, то я читаю профиль, у многих есть коллекции чего бы то нибыло, стеклянных фигурок, игрушек от киндера, статуэток или даже сахарных пакетиков, возможно человек ищет какую то конкретную вещь, которая у меня просто завалялась по чистой случайности. Я не выставляю это в дары, я просто при встрече дарю сюрпризом, это не обмен, это ответный знак внимания, мне кажется в этом нет ничего плохого, тем более что по природе своей мы все очень любим сюрпризы =)))
В посте отмечено — вполне нормально дарить тем, кто дарил вам и, наоборот, желать у тех, кто получал от вас дары, но важно не делать из этого принцип дарения.
Одна из целей поста — обратить внимание на особо явные случаи обмена, когда он насильно навязывается дарителем или желающим. И речь даже не о тех вопиющих случаях, когда условия обмена прописаны прямо в описании дара — на то есть кнопка «не дар» с указанием причины «попытка продажи или обмена». Надо отдать должное сообщникам — реакция на такие дары незамедлительная и в комментариях пишутся справедливые замечания. Но бывает, что сразу намерения дарителя не очевидны. Например, даритель уже в обсуждении встречи спрашивает у одариваемых, что у них есть в обмен на дары. Это ненормально, но люди, которые хотят получить желаемую вещь любой ценой, ведутся на подобные условия. Или наоборот, желающий пишет личные сообщения в разговорах, на емейл, звонит, упрашивая и вымаливая дар, предлагая свои дары, вещи, которые интересуют дарителя, или даже деньги — все это происходит «за кадром» публичной стороны дара. И опять же находятся люди, которые уступают, меняют или продают в итоге вещь тому желающему, а на сайте она остается в статусе дара. А если есть спрос, то есть и предложение, которое в таких случаях распростаняется дальше, т.к. человек, согласившийся на предложение обмена, может сам предложить обмен в будущем. И если спросить этого человека, почему он это сделал, то ответ в большинстве случаев: «Потому что другие так делают».
Культуру дарения нужно развивать с обеих сторон — и с дарящей, и с принимающей дар.
во первых у девушки, которой обещан дар, 17 положительных и 2 отрицательных отзыва, а у вас 5 положительных и 4 отрицательных.
не побывали отстаивать свою точку зрения по мягче?
пиписькамиотзывами?
а если я не умею брать ценную для себя вещь с тупым устным «спасибо»… я люблю поблагодарить… «благо дарить»… а даритель и хочет принять от меня букет цветов или конфет… по лицу вижу что хочет и очень рад… но он дико запуган баном, и начинает краснеть и бледнеть и трястись… что вы так людей пугаете-то???
«т.е. если мне позарез нужна какая-то вещь, которая есть у одаряемого мной… мне ее не желать?»
Смотрите ответ ниже — http://darudar.org/blogodar/post/1752/#comment_180109
«а если мне невероятно приятен желающий и я хочу ему подарить еще что-то, не дарить? а если среди желающих мне остальные неприятны?»
При чем здесь тема обмена? Дарите в свое удовольствие!
По поводу добровольной материальной благодарности одариваемый решает сам — стоит это делать или нет, ничего плохого в ней нет. В публикации говорится о недобровольной материальной благодарности, т.е. когда даритель в описании дара указывает, что он хочет получить за него — это уже «дар за условную елиницу обмена», что по сути уже не является дарением.
так что не надо так категорично в правилах-то… народ же не читает эту публикацию и продолжает дрожать.
К ужасу своему, увидела как-то раз эту фразу на Дару-даре… Я не из тех людей, кто бежит скорее всем и вся докладывать: «Вот тот-то нечист на руку», просто стараюсь стороной обходить, к тому же, может и человек совсем не то в виду имел, просто у меня в миг охоту отбило у этого человека что-то желать…
живой пример.
Вот эта девушка выставила дар зажигалку.
как только я ее пожелала. она тут же в даре пишет мне у вас нравится дар и указывает на него.
вот перевыставила.
http://darudar.org/gift/1208071/
нагадили-тонафлудили-то.
Но это не суть важно — все интересное впереди, я ничего не пропустила, теперь понаблюдаем за самым важным во всей этой истории, кому же будет обещан дар, на который претендовала девушка, предложившая обмен?
Сегодня день Х — рассаживаемся поудобнее, кино начинается =)
А сегодня его еще и пропиарили… это становится негласной традицией ДД.
И тут обмен. Я обмениваю блокнот на пряжки, а какие-то личности минусуют мои комменитарии =/
Хотя стороны пришли к согласию
ищу выхолощенных воспитанием
Ходят где укажут, едят что дадут, никогда не услышишь от них «стол, стул, книга», а только «столик, стульчик, книжица», словно они и словами боятся обидеть предметы, не только людей.
дарителю было трудно устоять, после таких-то комментов)
ушла нюхать кулон.........
ах, не травите меня…
нет, не могу, не могу, пойду приму валериановых капель, лягу в постель, забудусь сном. ...
Блин… маленькими букафками писать не умею(((
чё помельче проси)))
щас меня выгонят из Дару-Дара на хрен
а когда блокнот кончится, что будете делать?)))
Тока бы душенку потрепанной не отдали)))
резюмирую:
блокнот с умными мыслями вы отдаете, но получаете душу б/у…
в сухом остатке:
была душа, а стала душа б/у…
в чем прикол-то?)))))
или сам процесс?)
так, всё, я пойду, а то я до вечера могу тут разглагольствовать)))
не чго так, весело ;))
darudar.org/gift/5106983/
обмен:?
Я дарю что то и чел желает это в дар, в тоже время он дарит что то интересующее меня.
Происходит не обмен, а взаимное Дарение.
Но если обещать свой дар сообщнику только из-за того, что он что-то пообещал вам, или желать дар у сообщника ожидая, что он его пообещает вам из-за того, что вы что-то пообещали ему — в корне неверно и поощряться не может.