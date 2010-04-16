Есть «контакты», дайте кнопку «черный список».

Лучше бы она появилась, а там уже кому под какие цели: неблагодарные желающие, оппозиционеры, вредные дарители, истинно нулевые, должники по кредитам и т.д.

Не взаимные контакты есть(никто их не видит) и вроде нужны. Вот и ЧС пусть будет.

Жаль, что недостойным комментом защитали мой, а Мишкин-на- сереве как бы и нормален. Придется ответить ему здесь: мама твоя с тараканами и чердаком.