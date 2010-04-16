Блогодар
Есть «контакты», дайте кнопку «черный список».
Лучше бы она появилась, а там уже кому под какие цели: неблагодарные желающие, оппозиционеры, вредные дарители, истинно нулевые, должники по кредитам и т.д.
Не взаимные контакты есть(никто их не видит) и вроде нужны. Вот и ЧС пусть будет.
Жаль, что недостойным комментом защитали мой, а Мишкин-на- сереве как бы и нормален. Придется ответить ему здесь: мама твоя с тараканами и чердаком.
Не взаимные контакты есть(никто их не видит) и вроде нужны. Вот и ЧС пусть будет.
Жаль, что недостойным комментом защитали мой, а Мишкин-на- сереве как бы и нормален. Придется ответить ему здесь: мама твоя с тараканами и чердаком.
- Дата публикации: 16 apr 2010, 09:24
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- Рубрика: Что и как работает
- Ключевые слова: черный список
Некоторые вынуждены свои черные списки включать в профиль:
http://darudar.org/users/znakos/
ну я понимаю пользу от игнор-листа.
а просто от списка какая польза?
На самом деле это всё шутки… Просто если уж человеку хочется свой черный список, чего тревожить блогодар, создателей сайта, тем более что автору публикации хочется не какого-то нового функционала, а просто списка, чего воду-то мутить — если можно взять бумажку и на ней хоть какие списки составлять: хоть черные, хоть белые, хоть разноцветные! Сам себе создатель! И все счастливы! :)
(можно общей посылкой) =D
http://s44.radikal.ru/i106/1004/...
Только они чуточку б/у… :))) Но срок годности в норме! :)))
Мозги служили мне верой и правдой все эти годы. Довольно трудоспособные, вот теперь хочу делиться. :))
Мы с ними не подружились… :))
Создание ЧС — это создание заведомой атмосферы недоверия и страха на ДД.
Особенно если он будет открыт другим пользователям.
А для совсем отступников от Традиций ДД уже есть Отзывы. Много плохих отзывов => бан, и на ДД и на душе опять всё спокойно. =)
Действительно, зачем делать малонужную работу и клеймить людей за ошибки? Зачем атмосфера недоверия и страха? Зачем эта неуместная публикация?
Отзывы ввели и пользуются.
А вас не приглашали в общие разговоры, где уже были составлены такие списки? Мы 1 раз зашли — стало дурно и страшно… Особенно от того, с какой злобой и едким сарказмом писались некоторые комменты. Не холодная констатация факта, нет.
Заклеймить! Месть! Месть! Месть!
— Это У НАС могут быть обстоятельства, а ОНИ должны нас уважить, что бы ни случилось!
— МЫ будем слать ИМ почтой только с предоплатой, а ОНИ пусть шлют НАМ наложенным платежом, и никак иначе!
— Я ей хотела подарить, думала, она хорошая, а теперь не буду — она плохая!
Короче, все там отписавшиеся сами напрашиваются на ЧС за нарушение кодекса поведения на ДД: за создание атмосферы недоверия и страха, за недоверие к дарителям и одариваемым, за влияние на выбор дарителя, за осуждение вообще невиновных (например, не нравится, что даритель долго не обещает дар — в общий ЧС его!). Я это мнение высказала и ушла из разговора. Небось, и меня тут же заклеймили. Ну и бог с ними. =)
А теперь вот тема в БГ…
Пусть тот человек, который ни разу не совершал ошибок, у которого никогда не случалось ЧП и обстоятельств, за которые людей (все мы в первую очередь люди, а уж потом — сообщники ;)) записали в те ЧС, первым бросит в меня камень.
На прошлой общей, например, Илья не забрал дар у одной дарительницы из-за того, что у него не было списка с её ником и номером телефона. Он не успел его составить — ему пришлось срочно ехать, забирать меня с работы и отвозить домой, т.к. мне стало плохо. Но на общую он всё-таки пошёл, и всё, что вспомнил, отдал и взял. Вечером после встречи Илья написал «неохваченной» дарительнице и извинился, но в ответ получил гневное послание, что мы редиски, и что дар уже подарен. Подарен и подарен — бог с ним, и за дарительницу обидно, но Илья же не виноват. =(
Пойду, запишусь в ЧС: «Не имейте дел с Белгой, с ней случаются отравления, кошки и приступы глупости, на почве которых она начинает умничать.» =)
Ваша заметка о сообщнике (видна только вам).
Абсолютно без лишних функций. =)
Странно что еще никто не поинтересовался…
-А зачем в зеленый?
-Вот видишь, это хорошо, что по первому пункту у нас расхождений нет.
А еще было бы хорошо поудалять мертвые души с сайта, но это уже разговор для другой темы.
http://darudar.org/users/Elia/ — 10 месяцев ничего не дарила, а сейчас очень активная;
http://darudar.org/users/Agnes/ — пол года ничего не дарила, а после рождения малышки стала принимать участие в жизни ДД. Да таких людей много!
пусть и тваи тараканы присоеденяются к нашим
как думаешь -они правы?
Какие еще средства защиты, это аптека, а не министерство обороны :D
Просто забейте :D
О_О
С чего вы взяли? Это сайт дарения