Блогодар

rker

Есть «контакты», дайте кнопку «черный список».

Лучше бы она появилась, а там уже кому под какие цели: неблагодарные желающие, оппозиционеры, вредные дарители, истинно нулевые, должники по кредитам и т.д.
Не взаимные контакты есть(никто их не видит) и вроде нужны. Вот и ЧС пусть будет.
Жаль, что недостойным комментом защитали мой, а Мишкин-на- сереве как бы и нормален. Придется ответить ему здесь: мама твоя с тараканами и чердаком.

Комментарии

  • Sachmach
    Sachmach 142 16 apr 2010, 09:34
    а отзывов и заметок в профиле не хватает?
    3
    • Vika13
      Vika13 1808 16 apr 2010, 09:36
      мне точно не хватает… был бы игнор — не было бы вообще видно в ленте и в комментах отдельных неприятных персонажей.
      • [10913]
        [10913] 126 16 apr 2010, 10:00
        Игнор — это фашистские методы. Проще надо быть и не замечать этих отдельных неприятных личностей.
    • rker
      rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 09:49
      Так вот и плохо, что в профиле, ещё раз увидеть инфу про неприятного визави! К тому же отрицательный отзыв -это слова, порождающие ответный отзыв, а список-перечисление ников, не более.
      • z-a-z-a
        z-a-z-a 35 16 apr 2010, 14:15
        скажите, а почему у Вас сложилось мнение, что отрицательный отзыв — это обязательно побуждение к ответному отзыву?
        • rker
          rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 14:30
          не хочу я обсуждать отзывы, это есть в другой теме благодара. Здесь о черном списке.
  • florena
    florena 539 16 apr 2010, 09:36
    Я тоже считаю, что ЧС ни к чему хорошему не приведет. Ведь отношение к человеку может измениться, а ЧС останется.
    4
    • Vika13
      Vika13 1808 16 apr 2010, 09:41
      так это должен быть не открытый черный список, а игнор:))) т.е. не «доска почета». а кнопка убирающая из поля видимости именно для вас кого-то:))) На всех форумах есть такое. Вы заносите пользователя в такой список и «не видите» его больше:)))
    • rker
      rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 09:50
      Добавление ников в список подразумевает и их удаление.
      • florena
        florena 539 16 apr 2010, 09:56
        Обычно в порыве гнева люди не забывают добавить неугодных в ЧС, а вот вытащить их оттуда уже руки не доходят. Да и шанса у того человека уже не будет перед Вами. Вы же уже не сможете его встретить на просторах ДД.
        3
        • rker
          rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 11:19
          Сделать ПРОСТО список, т.к. чтобы эти люди исчезали из ленты даров требуется больше усилий от создателей сайта. С людьми из «черного списка» не нужна лента отслеживания их событий или трансформация в список по алфавиту. Лист с иконками, ВСЁ.
          • Ni_Ni
            Ni_Ni 158 16 apr 2010, 11:44
            а тогда зачем?
            ну я понимаю пользу от игнор-листа.
            а просто от списка какая польза?
            • rker
              rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 14:10
              Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
              Причины выше, а всё остальное как в м/ф «Трое из Простоквашино» где Матроскин Шарику толкует зачем учит птичку говорить «кто там».
              • Miwka_na_severe
                Miwka_na_severe 74 16 apr 2010, 16:24
                Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                включи мя в список твой мрачный, а то ослеп от твоих белых тараканов, бегущих в стороны из тваво чердака,
              • [41507]
                [41507] 16 apr 2010, 16:31
                Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                Ага, и меня тож не забудь… в черный список… Хочу от тебя спрятаться… Ты везде, куда ни плюнь, со своими неуместностями.
          • nasya
            nasya 39 16 apr 2010, 17:02
            А что тогда мешает Вам просто взять бумажку, выписать всех неугодных на эту бумажку — вот и список готов?
            • Miwka_na_severe
              Miwka_na_severe 74 16 apr 2010, 17:12
              а чё подсказываешь?
              • nasya
                nasya 39 16 apr 2010, 17:13
                Ну а что мне жалко что ли мозгами поделиться? :) Мне все равно так много не надо… :))))
                • [41507]
                  [41507] 16 apr 2010, 17:14
                  Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                  Свои мозги в чужую черепушку не вставишь!
                  • nasya
                    nasya 39 16 apr 2010, 17:17
                    Ну нет, масся! Я ж педагог! Вставлю! :)))

                    На самом деле это всё шутки… Просто если уж человеку хочется свой черный список, чего тревожить блогодар, создателей сайта, тем более что автору публикации хочется не какого-то нового функционала, а просто списка, чего воду-то мутить — если можно взять бумажку и на ней хоть какие списки составлять: хоть черные, хоть белые, хоть разноцветные! Сам себе создатель! И все счастливы! :)
                    1
                    • Bellga
                      Bellga 522 16 apr 2010, 17:33
                      А можно, можно мне?! Желаю мозги. =)
                      (можно общей посылкой) =D
                      http://s44.radikal.ru/i106/1004/...
                      • nasya
                        nasya 39 16 apr 2010, 17:36
                        Пожалуйста-пожалуйста! :) Мне не жалко! :)))
                        Только они чуточку б/у… :))) Но срок годности в норме! :)))
                        • Bellga
                          Bellga 522 16 apr 2010, 17:38
                          Что б/у — это даже хорошо. Есть гарантия, что работают. =)
                          • Nadya2308
                            Nadya2308 939 16 apr 2010, 19:53
                            Гарантию на б/у дают максимум на две недели :)
                            • nasya
                              nasya 39 16 apr 2010, 20:32
                              Ну почему же… Я могу и подольше гарантию дать… При хорошем уходе ближайшие лет 20 должны еще проработать, потом могут начаться сбои в виде маразма и шариков за роликов… :))
                              Мозги служили мне верой и правдой все эти годы. Довольно трудоспособные, вот теперь хочу делиться. :))
                              Мы с ними не подружились… :))
                              • Nadya2308
                                Nadya2308 939 16 apr 2010, 20:43
                                Правильно! Они уже отслужили… лет :)))) Так самое интересное заключается вот в чем: если они будут дальше служить девушке, то я согласна с продлением гарантийного срока. А если они достанутся парню, то по гарантии придется их чинить каждый день (ведь женская логика для мужчин не понятна:) К тому же будет забавно наблюдать за парнем, у которого «девичья память» :))))))
                      • [10913]
                        [10913] 126 16 apr 2010, 20:07
                        Зомби в чяти!
                    • Ni_Ni
                      Ni_Ni 158 17 apr 2010, 12:53
                      Вот! я об этом же подумала, когда свой вопрос задавала…
        • ValeryAss
          ValeryAss 1327 01 mar 2016, 00:51
          Если не будет шансов исправиться, то некоторые будут вести себя приличнее, чтобы не попадать в ЧС…
  • Bellga
    Bellga 522 16 apr 2010, 12:17
    Значит, любого, кто что-то поперёк сказал, или недавно на сайте, не знает традиций, или вы просто не в настоении были, не так поняли — в ЧС? Как минимум 2/3 сообщников, я уверена, попадут туда за небольшие «провинности», которые мы склонны прощать самим себе. И будет, как в том анекдоте: Не волнуйтесь. Ложки потом нашлись. Но осадок остался…
    Создание ЧС — это создание заведомой атмосферы недоверия и страха на ДД.
    Особенно если он будет открыт другим пользователям.
    • rker
      rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 14:08
      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
      СильноЧеловеколюбивые могут не заводить его. Всем видеть необязательно, черновики даров видны только дарителю.
      • Bellga
        Bellga 522 16 apr 2010, 15:21
        А НеЧеловеколюбивым не место на ДД. =) Надо учиться прощать чужие ошибки так же, как мы прощаем себе свои. Если вы не помните о том, что конкретный человек сделал вам что-то неприятное (иначе зачем вам нужен чёрный список?), так это же к лучшему! Значит, и не такой уж он плохой, этот человек. ;) Зачем ему всю жизнь мстить за одну ошибку? Простили, забыли, пищеварение тут же налаживается. =)
        А для совсем отступников от Традиций ДД уже есть Отзывы. Много плохих отзывов => бан, и на ДД и на душе опять всё спокойно. =)
        2
        • Flanker_87
          Flanker_87 121 16 apr 2010, 15:25
          Bellga, у вас 2 достойнейших коммента.
          Действительно, зачем делать малонужную работу и клеймить людей за ошибки? Зачем атмосфера недоверия и страха? Зачем эта неуместная публикация?
          1
          • rker
            rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 15:50
            Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
            Люда и Илья, лозунгам, навязшим в зубах -бан. Прощайте что хотите и кому хотите, создавайте любую атмосферу где угодно, а появится кнопка-будут пользоваться. И почитайте http://darudar.org/blogodar/post/40/
            Отзывы ввели и пользуются.
          • rker
            rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 16:01
            Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
            банкует начальство, как решат так и будет
          • Bellga
            Bellga 522 16 apr 2010, 16:19
            Да, так недолго собственной желчью отравиться, и сайт из позитивного превратится не будем даже думать, во что…
            А вас не приглашали в общие разговоры, где уже были составлены такие списки? Мы 1 раз зашли — стало дурно и страшно… Особенно от того, с какой злобой и едким сарказмом писались некоторые комменты. Не холодная констатация факта, нет.
            Заклеймить! Месть! Месть! Месть!
            — Это У НАС могут быть обстоятельства, а ОНИ должны нас уважить, что бы ни случилось!
            — МЫ будем слать ИМ почтой только с предоплатой, а ОНИ пусть шлют НАМ наложенным платежом, и никак иначе!
            — Я ей хотела подарить, думала, она хорошая, а теперь не буду — она плохая!

            Короче, все там отписавшиеся сами напрашиваются на ЧС за нарушение кодекса поведения на ДД: за создание атмосферы недоверия и страха, за недоверие к дарителям и одариваемым, за влияние на выбор дарителя, за осуждение вообще невиновных (например, не нравится, что даритель долго не обещает дар — в общий ЧС его!). Я это мнение высказала и ушла из разговора. Небось, и меня тут же заклеймили. Ну и бог с ними. =)
            А теперь вот тема в БГ…
            Пусть тот человек, который ни разу не совершал ошибок, у которого никогда не случалось ЧП и обстоятельств, за которые людей (все мы в первую очередь люди, а уж потом — сообщники ;)) записали в те ЧС, первым бросит в меня камень.

            На прошлой общей, например, Илья не забрал дар у одной дарительницы из-за того, что у него не было списка с её ником и номером телефона. Он не успел его составить — ему пришлось срочно ехать, забирать меня с работы и отвозить домой, т.к. мне стало плохо. Но на общую он всё-таки пошёл, и всё, что вспомнил, отдал и взял. Вечером после встречи Илья написал «неохваченной» дарительнице и извинился, но в ответ получил гневное послание, что мы редиски, и что дар уже подарен. Подарен и подарен — бог с ним, и за дарительницу обидно, но Илья же не виноват. =(
            Пойду, запишусь в ЧС: «Не имейте дел с Белгой, с ней случаются отравления, кошки и приступы глупости, на почве которых она начинает умничать.» =)
            • rker
              rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 16:27
              Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
              Закрывать глаза на негатив я не буду. Описывать поступки словами тоже не предлагаю, только ники для отделения агнцев от козлищ. И в личное пользование. И не надо раздувать из мухи слона, сделать по минимуму, без лишних функций.
              • Bellga
                Bellga 522 19 apr 2010, 13:34
                Для личного пользования уже есть
                Ваша заметка о сообщнике (видна только вам).
                Абсолютно без лишних функций. =)
    • ValeryAss
      ValeryAss 1327 01 mar 2016, 00:57
      Оно и так сейчас есть и всегда было. Просто каждый ведет этот список своим способом. Менее удобным, чем если бы он был просто встроен в функционал сайта. Так что не надо ля-ля про атмосферу недоверия. Если бы ее не было — ее бы так настойчиво не боялись. И уж хуже сайту от этой кнопки — точно не станет! Она же лично у каждого своя…
  • zinec
    zinec 1009 16 apr 2010, 15:30
    А мне интересна формулировка «должники по кредитам». Осмелюсь спросить — это как?
    Странно что еще никто не поинтересовался…
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 16 apr 2010, 15:32
      а еще надо написать: злостные неплательщики налогов и алиментов, нарушители ПДД и онанисты-=)))
    • rker
      rker 505 автор публикации 16 apr 2010, 16:00
      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
      анекдот знаешь: расстрелять всё Политбюро и покрасить Кремль в зеленый цвет.
      -А зачем в зеленый?
      -Вот видишь, это хорошо, что по первому пункту у нас расхождений нет.
      • zinec
        zinec 1009 16 apr 2010, 16:14
        Не совсем так. «Я зла не помню, записывать приходится» — это не про меня. Недарителей, их и так видно, в просто людей мне неприятных по каким либо причинам я и так помню, на список точно не наберется. Даже рассчитаться на «первый, второй,» не получится.
  • Flaffi
    Flaffi 495 16 apr 2010, 17:59
    Было бы здорово, если бы появилась кнопка в профиле каждого пользователя в черный список. т.е. элемент самоорганизации. Есть же кнопка это не дар. Чтобы дар, был признан не даром, для этого нужно 10 человек, почему бы не сделать такую кнопку на пользователя. Если к примеру 10 человек посчитает, что данный пользователь должен попасть в черный список, то он туда автоматически добавиться и тут уже будет в большинстве случаев объективное мнение.
    А еще было бы хорошо поудалять мертвые души с сайта, но это уже разговор для другой темы.
    2
    • Nadya2308
      Nadya2308 939 16 apr 2010, 19:58
      про мертвые души уже не один раз поднимали разговор.
      • nasya
        nasya 39 16 apr 2010, 20:29
        Некоторые из мертвых душ посильно материально помогли проекту получше некоторых живых душ…
        • Nadya2308
          Nadya2308 939 16 apr 2010, 20:36
          я про то же, что люди могут и по пол года ничего не дарить, а потом стать активными участниками. Я даже могу привести в пример активных девушек из Днепропетровска, которые очень долго ничего сами не дарили:
          http://darudar.org/users/Elia/ — 10 месяцев ничего не дарила, а сейчас очень активная;
          http://darudar.org/users/Agnes/ — пол года ничего не дарила, а после рождения малышки стала принимать участие в жизни ДД. Да таких людей много!
          • nasya
            nasya 39 16 apr 2010, 20:46
            Все верно… Я тоже долго присматривалась, не сразу вовлеклась в процесс… :)
            • Miwka_na_severe
              Miwka_na_severe 74 17 apr 2010, 04:33
              мозг закипел, решила разгрузить яво, тем самым счастья приобресть, и с нами им поделиться, очень правильно,
              пусть и тваи тараканы присоеденяются к нашим
              1
            • Miwka_na_severe
              Miwka_na_severe 74 17 apr 2010, 04:38
              плин, тараканы озверели, говорят, пора ввести сотку, типа дошол до сотки, в отпуск нафиг, дай от ся любимого сайту отдохнуть,
              как думаешь -они правы?
              1
              • nasya
                nasya 39 17 apr 2010, 15:02
                Думаю, срочно нужно меняться тараканами! Чтобы тараканы так не зверели и революций не чинили! ))
  • BOMFUNKER
    BOMFUNKER 19 01 mar 2016, 00:10
    поддерживаю. тоже за то, чтоб на сайте появился ЧС.
    10
  • [375404]
    [375404] 79 07 apr 2016, 12:05
    Лично я просто мечтаю о нем, мне опять пытаются устроить выживание.Сайт добра, а доводят до того что валерьянка не помогает.
    8
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