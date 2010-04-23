Блогодар
Обязанности дарителя:)
Столкнулась я уже не первый раз с интересным явлением на Дару-Даре. Граждане, пожелавщие дар, считают, что даритель им обязан.
И считают нормальным на общей встрече стоять столбиком в удобном им месте и ждать, что их найдут и вручат дар. Или еще забавней, набирают номер дарителя и сообщают, что стоят у левого столба и что МОЖНО к ним подойти для отдачи дара… Тут я забыла обещанный дар (да, я блондинка и у меня склероз), такое лицо я видела только на похоронах любимой бабушки. А одна гражданка посчитала, что простых извинений за мою забывчивость мало и когда я в следующую пятницу дар подарила, мне сделали выволочку.
И вот стою я перед вами, простая еврейская женщина, скажите, люди добрые, почему я ДОЛЖНА?
Перед Новым Годом, устав от необязательности моих одариваемых, я просто раздала дары на Трубной желающим. После этого я узнала про себя много нового и нажила несколько врагов… А всех делов то, не потащила в очередной раз громадный тюк обратно домой… Но я оказывается ОБЯЗАНА носить дар до тех пор, пока одариваемый не изволит таки доехать до общей встречи.
Как вы полагаете, уважаемые сообщники, что именно обязан даритель?
И считают нормальным на общей встрече стоять столбиком в удобном им месте и ждать, что их найдут и вручат дар. Или еще забавней, набирают номер дарителя и сообщают, что стоят у левого столба и что МОЖНО к ним подойти для отдачи дара… Тут я забыла обещанный дар (да, я блондинка и у меня склероз), такое лицо я видела только на похоронах любимой бабушки. А одна гражданка посчитала, что простых извинений за мою забывчивость мало и когда я в следующую пятницу дар подарила, мне сделали выволочку.
И вот стою я перед вами, простая еврейская женщина, скажите, люди добрые, почему я ДОЛЖНА?
Перед Новым Годом, устав от необязательности моих одариваемых, я просто раздала дары на Трубной желающим. После этого я узнала про себя много нового и нажила несколько врагов… А всех делов то, не потащила в очередной раз громадный тюк обратно домой… Но я оказывается ОБЯЗАНА носить дар до тех пор, пока одариваемый не изволит таки доехать до общей встречи.
Как вы полагаете, уважаемые сообщники, что именно обязан даритель?
- Дата публикации: 23 apr 2010, 23:03
-
- Рубрика: Культура дарения
- Ключевые слова: обязанности, права, какие права у еврея, стою-курю
хотя, в последнее время мне и жаловаться-то грех — все дары забирают на раз… единственный минус — кого-то все-таки приходится искать самой. но в большенстве случаев это удобно мне самой =)
А с другой стороны — я ведь тоже не идеал одаряемой =) списываюсь с людьми очень поздно, на общих тоже не всегда успеваю соориентироваться и разобраться кто мне нужен в первую очередь, а кого можно найти после =)
Но опять-таки радует то. что дарители сами тебя находят и вручают обещаное)
Тут раз на раз не попадается)))
— Это почему же?
— А чтоб фотографию отдать"(с)
И всё)я права?)
По теме, даритель обязан выполнить обещание, или не стоит обещать невыполнимое, а уж если в процессе встречи возникли неувязки, то наверное все люди взрослые, все можно решить в индивидуальном порядке. Чего вас так злят слова «должен, обязан»? Замените их на слово «обещал» — и все будет не так страшно ;-)
Даритель кстати такой же человек как одариваемый, или одариваемый должен перед дарителем прогнуться и приползти, а даритель царь и бог только потому что у него есть дар?.. Мне кажется проблемы не существует, по крайней мере для всеобщего обсуждения, сорри, если мое мнение вам не нравится, но оно нравится мне)))
имхо, получился повтор публикации =(
думаю, премодерация все же необходима
я написала, что публикация ПОХОЖА
ваши публикации я читаю, их сложно не заметить, вы их в таком количестве создаете. Ну извините коли что не так, уж простите великодушно, что посмела написать что-то не то. Да, а кто вам сказал, что я вас люблю? Вас обманули)
ой, не отвечайте пожалуйста, до свидания, спокойной ночи, гуд бай.
неудивительно что у темы столько минусов
супер, спасибо)))))
ностальжи))
задушила бы в объятиях!
=))
Чёт валерьянка быстро законччилась:((( Но я еще рыдаю!!!
Просто падаю от смеха!!!!!!!:))))))
Небольшое эссе от 23.04.2010
Дождь, холодно, не жаркая общая, собачки в одеждах. Хочется сделать кому-то теплый подарок, увидеть тепло глаз, просто улыбнуться.Помахала табличкой сегодня на расстоянии 2 метра от одариваемого ( я узнала ник и внешность запомнила по фото, подготовилась так сказать) — не обратили внимания, но табличку прочли.
Сама подбежала, «здравствуйте!», показываю табличку — не узнают.
Начали разбираться, шорох бумаги, нашли-таки мой ник в списках:
— Ах, точно-точно, вы же мне должны!
а уж когда я подхожу всегда говорю, «Привет я вам должна то и то..»
мне кажется слово «должен» на уровне встреч ДД не несет негативной нагрузки или обязаловки) в чем проблема-то?)
мне кажется нет ничего страшного от какого то слова, тем более правельно сказано: «на уровне встреч ДД» :)
это у нас уже как профессиональный прикол действует)
Бывает, что одариваемые не знают в лицо своих дарителей. Если одариваемому обещано много даров от разных дарителей, бывает, что не могут запомнить витиеватые ники всех. А многие и вовсе на сайте ориентируют по аватаркам, а не по трудночитабельным никам. :)
У меня тоже бывало, что я сама подходила к своим одариваемым на общих, здоровалась. А меня спрашивали: «Я вам что должна?» А я отвечала: «ничего, это я Вам должна!» И тогда меня спрашивали: «А Вы кто такая?» :)))
И ничего со мной не случалось от того, что я своих одариваемых сама находила. И ничего безобразного в том, что меня не узнавали по моей лучезарной улыбке тоже не было. :)))
куринаядевичья память мне не помеха… :)))
Я и одариваемых своих хорошо запоминаю, изучаю их профили, дар укладываю, упаковываю, подготавливаю — так что одариваемые как-то сами у меня запоминаются. Ну и количество одариваемых мной на каждой встрече тоже реально запомнить.
Просто я спокойно отношусь к тому, что не все могут помнить и узнавать всех. Некоторых по фотографии в профиле вообще нереально узнать. :) В общем не обижаюсь я на такие вещи. Я наверное необидчивая… :)
У меня от общей сегодня остались только положительные воспоминания, особенно когда пошел дождь и все весело побежали, а потом он прекратился и все снова вышли наверх, хоть было холодно, но все равно — дышали, улыбались, дарили =)
У Вас от общей встречи остались положительные воспоминания, потому что у Вас положительное внутри! Каждый видит то, о чем сам думает. И эмоции получает такие, какие сам порождает! :)
А нервишки у всех шалят, надо их успокаивать! :) Я тоже разная бываю, но над собой надо работать. :) И я работаю, самовоспитываюсь… :)))) Так что я тоже могу у Вас поучиться! :))
а через некоторое время под этим профилем была уже пара. дивная пара. но встретившись с ними я с ними заново знакомилась. а потом пол дороги вспоминала, почему мне голос знакомым показался. а всё потому, что при появлении пары кардинально сменился стиль публикаций даров. и комментариев.
а ведь я тоже могла перед встречей просмотреть историю. найти и понять с кем общаюсь. но…
но не сделала этого. и не считаю, что это так уж неприемлемо.
а то, что «должны», мне кажется, это просто слово, обозначающее, что был статус обещания. не более того.
И ведь палка о двух концах: либо звони сам, и у тебя все оперативно заберут, либо экономь деньги и опаздывай по всем своим важным делам.
Люди тусят, пьют, веселятся и если все-таки решат позвонить ближе к концу второго часа — это уже праздник.
Ждешь своих одариваемых ждешь, а они не игдут, ехать обратно с кучей даров не айс… Тогда просто начинаешь всем быстро звонить и все раздается за пару минут.
Хорошо, что у меня безлимитка и меня это не напрягает, а если бы это было не так, то наверное придя домой, обещала бы дары другим, чтобы не возить дары таким сообщникам повторно!
А к некоторым подходишь, еще и уговариваешь, что я им привезла дар… Потом про меня вспоминают и забирают дар… Хорошо хоть иногда про это упомянут в благодарностях, а то вообще не напишут ничего!
так я тут подумала — ну не надо человеку — ну не хочет он заранее предупреждать — значит ему и не особо надо (когда мне надо я двадцать пять раз позвоню и предупрежу и найду сама человека — не буду дарителя заставлять тратить деньги на мобилу — на мой взгляд это просто некрасиво) буду отдавать другим не испытывая нисколько угрызений совести. Что советую и вам! А еще прекрасно вас понимаю — «вы подойдите сами отдайте (а я буду стоять в сторонке пиво пить), да еще не забудьте позвонить за свой счет!» — я понимаю отдельных людей которые сами с громадными сумками стоят и тяжело нести — но вот в предыдущую я стояла с тремя тяжелыми сумками и мне честно говоря совсем не понравилось за кем-то бегать. Я считаю это просто неуважение и таким людям не дарить ни общаться с ними я более не хочу!
Короче говоря я вам предлагаю не заморачивать себе голову подобной ерундой -целее нервы будут — если люди сами по себе такие, то ничего уже не исправишь, значит надо плюнуть и пройти мимо и забыть!
а вообще после такого я бы забрал обещание дара обратно! и накатал бы отрицательный отзыв! А при встрече еще и тумаков надавал бы! Гы!
… А я вот что скажу, Всё это настолько индивидуально!!! Иногда сама позвонишь и чел. обрадуется твоему подарку очень искренне и поблагодарит за то, что ты его сама нашла!
… Ну и конечно же на мой призыв «Кому Расцвет?» в первую очередь откликаются мои дарители…
Дожив до своих лет и накопив дома немыслимую тучу вещей. к тому же и остальные мои семьи в этом плане тоже мне дают, что подарить, я на каждую общую встречу иду со списком из 20-25 даров от себя и для себя в зависимости от обещанного от 5 до 15… И как-то ладим до сих пор и с одариваемыми и с дарителями. Может мне просто везёт на хороших людей? Или возраст уважают?
… Я считаю однозначного ответа тут нет, а ХАМСТВО нужно элементарно искоренять хотя бы в отдельно взятом сообществе Дарудар…
Надоело
И я сразу пишу ( в профиле — и прошу читать) что если не позвонил, не предупредил что не придешь — я ближе к восьми (ближе к своему уходу) дарю незабраный дар другому желающему прямо на общей
Обычно так и поступаю (есть, конечно, исключения, когда знаю человека и если не пришел-не предупредил — наверное, оч уважительная причина...)
У меня одна девушка пожелала дар, я ей его пообещала и тишина… ( у меня было указано или на общей или самовывоз, других вариантов нет) Я ближе к пятнице пишу ей сама " вы будете на общей?" Ответ«Нет!» и опять тишина. Проходит неделя, я опять ей пишу " Вы будете на этой общей?" Ответ " Я на общих не бываю" и тишина)))))))) Я подождала ещё какое то время и спрашиваю её, «Хорошо, как вы собираетесь дар забирать?» Её ответ меня мягко говоря удивил " Привезите мне дар на К… ст метро." Я в шоке! Пишу вы же видели что я специально указала что или общая или самовывоз ( я с ребенком дома сижу и выехать проблематично). Она отвечает " Я сижу с ребенком и могу доехать только до той станции метро и если вы не хотите войти в мое положение то откажите мне" Все это писалось в таком тоне что если я пообещала ей дар это мои проблемы как я ей его подарю.
Так что разные бывают дарители и одариваемые.
И да я некропостер)))
Я тоже, если человек обещал быть на ов и, не предупредив, не пришел- дарю прямо на встрече и удаляю публикацию дара. (Если дар тяжелый/Объемный, а мелочи могу и потаскать, а то мало ли какие обстоятельства бывают..)
И уж тем более, не представляю, какой
надо быть гнидойобладать наглостью, чтоб потребовать у дарителя тебе дар привезти. о_____О Было такое один раз, я от возмущения чуть заикаться не начала.
Когда желающие считают, что это даритель их искать должен- тоже атас,, но обычно все-таки находится равновесие какое-то- ну увидел ты одариваемого раньше, чем он тебя, а тебя твой даритель потом перехватил, это не страшно. В хорошем настроении могу даже поискать одариваемого, простив ему что он «ой, я совсем забыл про дар», но редко ;)
В любом случае, даритель по определению никому ничем не «обязан», в конце концов, это одариваемому одолжение делается обещанием ему дара. И да, когда я одариваемая, моя позиция не меняется х)
В разумных пределах, конечно. А то вот был случай- пообещали нескольким людям дар. Дарительница вообще никак не реагировала на попытки с ней о встрече договориться(при том, что ОВ с пособах передачи были)- односложные ответы, диалоги типа «Вы будете на ов?-Нет.- А где-то в центре можно пересечься? Где?- Можно. — Завтра можем увидеться?- Нет, я не в городе. — Здравствуйте, вы вернулись?- Да» и так по кругу… оО В итоге я и еще 2е желающих отказались, ибо ну че с ней делать, не год же выуживать.