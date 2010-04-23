Обязанности дарителя:)

Столкнулась я уже не первый раз с интересным явлением на Дару-Даре. Граждане, пожелавщие дар, считают, что даритель им обязан.И считают нормальным на общей встрече стоять столбиком в удобном им месте и ждать, что их найдут и вручат дар. Или еще забавней, набирают номер дарителя и сообщают, что стоят у левого столба и что МОЖНО к ним подойти для отдачи дара… Тут я забыла обещанный дар (да, я блондинка и у меня склероз), такое лицо я видела только на похоронах любимой бабушки. А одна гражданка посчитала, что простых извинений за мою забывчивость мало и когда я в следующую пятницу дар подарила, мне сделали выволочку.И вот стою я перед вами, простая еврейская женщина, скажите, люди добрые, почему я ДОЛЖНА?Перед Новым Годом, устав от необязательности моих одариваемых, я просто раздала дары на Трубной желающим. После этого я узнала про себя много нового и нажила несколько врагов… А всех делов то, не потащила в очередной раз громадный тюк обратно домой… Но я оказывается ОБЯЗАНА носить дар до тех пор, пока одариваемый не изволит таки доехать до общей встречи.Как вы полагаете, уважаемые сообщники, что именно обязан даритель?