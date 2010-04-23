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Vika13

Обязанности дарителя:)

Столкнулась я уже не первый раз с интересным явлением на Дару-Даре. Граждане, пожелавщие дар, считают, что даритель им обязан.


И считают нормальным на общей встрече стоять столбиком в удобном им месте и ждать, что их найдут и вручат дар. Или еще забавней, набирают номер дарителя и сообщают, что стоят у левого столба и что МОЖНО к ним подойти для отдачи дара… Тут я забыла обещанный дар (да, я блондинка и у меня склероз), такое лицо я видела только на похоронах любимой бабушки. А одна гражданка посчитала, что простых извинений за мою забывчивость мало и когда я в следующую пятницу дар подарила, мне сделали выволочку.
И вот стою я перед вами, простая еврейская женщина, скажите, люди добрые, почему я ДОЛЖНА?
Перед Новым Годом, устав от необязательности моих одариваемых, я просто раздала дары на Трубной желающим. После этого я узнала про себя много нового и нажила несколько врагов… А всех делов то, не потащила в очередной раз громадный тюк обратно домой… Но я оказывается ОБЯЗАНА носить дар до тех пор, пока одариваемый не изволит таки доехать до общей встречи.
Как вы полагаете, уважаемые сообщники, что именно обязан даритель?

Комментарии

  • northern_style
    northern_style 399 23 apr 2010, 23:11
    классная картинка)
  • Tundranna
    Tundranna 690 23 apr 2010, 23:15
    о, Вика, я с вами полностью солидарна…
    хотя, в последнее время мне и жаловаться-то грех — все дары забирают на раз… единственный минус — кого-то все-таки приходится искать самой. но в большенстве случаев это удобно мне самой =)

    А с другой стороны — я ведь тоже не идеал одаряемой =) списываюсь с людьми очень поздно, на общих тоже не всегда успеваю соориентироваться и разобраться кто мне нужен в первую очередь, а кого можно найти после =)
    Но опять-таки радует то. что дарители сами тебя находят и вручают обещаное)

    Тут раз на раз не попадается)))
  • [42648]
    [42648] 292 23 apr 2010, 23:15
    даритель не обязан искать. Но иногда бывает что человек идет по списку или ищет определенного человека и тогда просто не замечает остальных.(сегодня такая ситуация была со мной)
  • Astronaft
    Astronaft 99 23 apr 2010, 23:18
    Побещал — дари. Ну вот так вот жизнь уж распорядилась, даритель обязан (кровь из носу) передать дар одаряемому. Потому. прежде чем дарить, нужно хорошенько подумать о возможности исполнения обязанностей дарителя…
    • Vika13
      Vika13 1808 автор публикации 23 apr 2010, 23:21
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      так ведь дарю… просто иногда на неделю позже…
      • Astronaft
        Astronaft 99 23 apr 2010, 23:46
        Единственное с чем могу согласиться это то, что одаряемые иногда бывают капризными. Но это им простительно, дарители их балуют.)
      • HinArien
        HinArien 147 24 apr 2010, 01:03
        "- Ты за ним теперь ещё три дня бегать будешь!
        — Это почему же?
        — А чтоб фотографию отдать"(с)
  • La_Suerte
    La_Suerte 332 23 apr 2010, 23:24
    единственное, что должен сделать даритель — это прийти в обговоренное заранее место в обговоренное время.Ну и дар, естественно, с собой прихватить)
    И всё)я права?)
  • fant_azia
    fant_azia 39 23 apr 2010, 23:28
    А я обычно всех ищу сама, и дарителей и желающих, потому как стоять на одном месте как-то не нравится совсем. Но желающие тоже часто радуют и сами меня находят. А я радую других желающих тем, что нахожу их сама. Получается такая взаимная большая радость)
  • northern_style
    northern_style 399 23 apr 2010, 23:30
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    Секундочку, вы же уже создавали похожую тему… http://darudar.org/blogodar/post/1535/

    По теме, даритель обязан выполнить обещание, или не стоит обещать невыполнимое, а уж если в процессе встречи возникли неувязки, то наверное все люди взрослые, все можно решить в индивидуальном порядке. Чего вас так злят слова «должен, обязан»? Замените их на слово «обещал» — и все будет не так страшно ;-)
    Даритель кстати такой же человек как одариваемый, или одариваемый должен перед дарителем прогнуться и приползти, а даритель царь и бог только потому что у него есть дар?.. Мне кажется проблемы не существует, по крайней мере для всеобщего обсуждения, сорри, если мое мнение вам не нравится, но оно нравится мне)))

    имхо, получился повтор публикации =(
    • [4585]
      [4585] 72 24 apr 2010, 01:53
      угу, повтор.
      думаю, премодерация все же необходима
    • Vika13
      Vika13 1808 автор публикации 24 apr 2010, 02:00
      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
      Я рада, что вы следите за моими публикациями, но расстроена, что не читаете их… только заголовок осиливаете:((( Если прочтете, то поймете, что темы разные. И вопросы я разные задаю. Вы меня слишком любите, Марина, чтобы быть беспристрастной, надо признать.
      • northern_style
        northern_style 399 24 apr 2010, 02:05
        Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
        ну началооось…
        я написала, что публикация ПОХОЖА
        ваши публикации я читаю, их сложно не заметить, вы их в таком количестве создаете. Ну извините коли что не так, уж простите великодушно, что посмела написать что-то не то. Да, а кто вам сказал, что я вас люблю? Вас обманули)
        ой, не отвечайте пожалуйста, до свидания, спокойной ночи, гуд бай.

        неудивительно что у темы столько минусов
  • [43279]
    [43279] 199 23 apr 2010, 23:35
    Даритель ( в данном случае я, потому что мне на эту общую ничего не пообещали) должен явиться, взять дар, дождаться, подарить и успокоиться на том, что все хорошо.

    Небольшое эссе от 23.04.2010

    Дождь, холодно, не жаркая общая, собачки в одеждах. Хочется сделать кому-то теплый подарок, увидеть тепло глаз, просто улыбнуться.Помахала табличкой сегодня на расстоянии 2 метра от одариваемого ( я узнала ник и внешность запомнила по фото, подготовилась так сказать) — не обратили внимания, но табличку прочли.
    Сама подбежала, «здравствуйте!», показываю табличку — не узнают.
    Начали разбираться, шорох бумаги, нашли-таки мой ник в списках:
    — Ах, точно-точно, вы же мне должны!
    • veselaya88
      veselaya88 90 23 apr 2010, 23:38
      ахахахах:)))такие«забавные» истории часто бывают:))))
    • northern_style
      northern_style 399 23 apr 2010, 23:40
      а ко мне иногда подходят и говорят, «привет Маринчик, я вам кое-что должна..»
      а уж когда я подхожу всегда говорю, «Привет я вам должна то и то..»
      мне кажется слово «должен» на уровне встреч ДД не несет негативной нагрузки или обязаловки) в чем проблема-то?)
      • veselaya88
        veselaya88 90 23 apr 2010, 23:42
        да, была уже такая публикация, я тоже не против этого слова:)))
        мне кажется нет ничего страшного от какого то слова, тем более правельно сказано: «на уровне встреч ДД» :)
      • La_Suerte
        La_Suerte 332 24 apr 2010, 00:10
        не знаю, меня тоже не раздражает слово «должна» на общих)
        это у нас уже как профессиональный прикол действует)
    • fant_azia
      fant_azia 39 23 apr 2010, 23:41
      Вы молодец, а то что вы рассказали — безобразие(
      • nasya
        nasya 39 23 apr 2010, 23:48
        А что в этом безобразного? :)
        Бывает, что одариваемые не знают в лицо своих дарителей. Если одариваемому обещано много даров от разных дарителей, бывает, что не могут запомнить витиеватые ники всех. А многие и вовсе на сайте ориентируют по аватаркам, а не по трудночитабельным никам. :)
        У меня тоже бывало, что я сама подходила к своим одариваемым на общих, здоровалась. А меня спрашивали: «Я вам что должна?» А я отвечала: «ничего, это я Вам должна!» И тогда меня спрашивали: «А Вы кто такая?» :)))
        И ничего со мной не случалось от того, что я своих одариваемых сама находила. И ничего безобразного в том, что меня не узнавали по моей лучезарной улыбке тоже не было. :)))
        • fant_azia
          fant_azia 39 23 apr 2010, 23:58
          Для меня лично неприемлемо не запомнить дарителей. Правда я еще стараюсь желающих запоминать, потому что человеку приятно, когда даритель помнит, что ему нужно отдать. Я наверно гиперответственный человек, но все же хотя бы дарителей запомнить возможно.
          • nasya
            nasya 39 24 apr 2010, 00:07
            Я тоже запоминаю. Но я и желаю с такой частотой и в таких количествах, что в деле запоминания моих дарителей даже моя куриная девичья память мне не помеха… :)))
            Я и одариваемых своих хорошо запоминаю, изучаю их профили, дар укладываю, упаковываю, подготавливаю — так что одариваемые как-то сами у меня запоминаются. Ну и количество одариваемых мной на каждой встрече тоже реально запомнить.
            Просто я спокойно отношусь к тому, что не все могут помнить и узнавать всех. Некоторых по фотографии в профиле вообще нереально узнать. :) В общем не обижаюсь я на такие вещи. Я наверное необидчивая… :)
            • [43279]
              [43279] 199 24 apr 2010, 00:18
              Нет, то что произошло вовсе не обидно и слово «должна» тоже не из разряда ругательных, просто я решила что эта история очень подходит к теме и решила поделиться.

              У меня от общей сегодня остались только положительные воспоминания, особенно когда пошел дождь и все весело побежали, а потом он прекратился и все снова вышли наверх, хоть было холодно, но все равно — дышали, улыбались, дарили =)
              • nasya
                nasya 39 24 apr 2010, 00:32
                А мне по Вашему комментарию (главному в этой ветке) сразу понятно стало, что у Вас эта ситуация ни негатива, ни обиды не вызвала.
                У Вас от общей встречи остались положительные воспоминания, потому что у Вас положительное внутри! Каждый видит то, о чем сам думает. И эмоции получает такие, какие сам порождает! :)

                А нервишки у всех шалят, надо их успокаивать! :) Я тоже разная бываю, но над собой надо работать. :) И я работаю, самовоспитываюсь… :)))) Так что я тоже могу у Вас поучиться! :))
            • [43279]
              [43279] 199 24 apr 2010, 00:20
              nasya, вы очень редкая и хорошая, я буду у вас учиться жизненным позициям, хотя сама живу с такими принципами, но все-таки иногда нервишки шалят.
            • fant_azia
              fant_azia 39 24 apr 2010, 00:27
              а кто говорит об обидчивости? я вроде и не писала, что обижаюсь) безобразие, потому что никогда бы так сама не поступила — и все) а обсуждать поступки других людей не стоит.
            • naisha
              naisha 70 24 apr 2010, 11:51
              Ты всего 20тью дарами интересовалась))
          • Ni_Ni
            Ni_Ni 158 24 apr 2010, 15:57
            Ой, ну случай всякий может быть… я вот недавно опростоволосилась… была у нас в городе милая сообщница. и пообещала она мне один из своих даров. и встретились мы с ней. и даже не на общей. а персонально встретились. на нейтральной территории. одарила она меня. и прогулялись мы с ней чуток. очень мило поболтали… я была просто очарованна ею!
            а через некоторое время под этим профилем была уже пара. дивная пара. но встретившись с ними я с ними заново знакомилась. а потом пол дороги вспоминала, почему мне голос знакомым показался. а всё потому, что при появлении пары кардинально сменился стиль публикаций даров. и комментариев.
            а ведь я тоже могла перед встречей просмотреть историю. найти и понять с кем общаюсь. но…
            но не сделала этого. и не считаю, что это так уж неприемлемо.

            а то, что «должны», мне кажется, это просто слово, обозначающее, что был статус обещания. не более того.
    • [36555]
      [36555] 138 24 apr 2010, 00:13
      мда… как можно незапомнить такого яркого и красивого человека, как Яна Шанталь) да еще при том что аватарка с табличкой идентичны)
      • potemonchik
        potemonchik 86 24 apr 2010, 15:41
        Вот и я не понимаю!!! Не аватарка с табличкой, а аватарка с дарителем!!! Яна очень яркая, мимо такой девушки без восхищения не пройдешь, и мне кажется если одариваемый не узнал её сразу, то он просто не заглядывал в профиль! Ну не всем одариваемым интересны интересы других, а я часто смотрю профили сообщников чтобы просто сделать сюрприз, например пишет сообщник, что коллекционирует ангелочков, я смотрю, о, у меня как раз есть подходящий, и при встрече опа, сюрприз, мелочь, а приятно!
  • northern_style
    northern_style 399 24 apr 2010, 00:55
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    ключевые слова чего стоят))
  • Nemezis
    Nemezis 131 24 apr 2010, 01:16
    С тех пор, как я поняла, что большая половина моей ежемесячной платы за мобильный относится к звонкам, которые мне приходится делать одариваемым на общих на протяжении всего месяца, я перестала ездить на общую с дарами в количестве от трёх и больше. Да и вообще на общие стала выбираться значительно реже.
    И ведь палка о двух концах: либо звони сам, и у тебя все оперативно заберут, либо экономь деньги и опаздывай по всем своим важным делам.
    Люди тусят, пьют, веселятся и если все-таки решат позвонить ближе к концу второго часа — это уже праздник.
    • calconicsa
      calconicsa 421 24 apr 2010, 08:17
      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
      5+
    • lllapo4ka
      lllapo4ka 402 24 apr 2010, 09:00
      Да, именно так и выходит…
      Ждешь своих одариваемых ждешь, а они не игдут, ехать обратно с кучей даров не айс… Тогда просто начинаешь всем быстро звонить и все раздается за пару минут.
      Хорошо, что у меня безлимитка и меня это не напрягает, а если бы это было не так, то наверное придя домой, обещала бы дары другим, чтобы не возить дары таким сообщникам повторно!
      А к некоторым подходишь, еще и уговариваешь, что я им привезла дар… Потом про меня вспоминают и забирают дар… Хорошо хоть иногда про это упомянут в благодарностях, а то вообще не напишут ничего!
  • JackieBoy
    JackieBoy 74 24 apr 2010, 01:51
    Ох, если фотик не подарится я первым подберусь к «простой раздаче желающим» ахаха XD О, слава не забирающим Дары XD
  • calconicsa
    calconicsa 421 24 apr 2010, 08:15
    да ну оно вам надо из-за этого еще и переживать — я тут недавно, но уже столкнулась — сначала желают, я как дура везу приезжаю названиваю — а мы вам полчаса назад написали, что мы не приедем — вообще абзац (я за полтора часа выезжаю) — нет я понимаю, что всякие ситуации бывают — но не у всех же да и если человек два часа назад пожелал, громче всех писал что приедет — а потом просто забывает — мне кажется это на его совести. тут отдавала много открыток, из-за кол-ва желающих пришлось их делить — так вот одна дама на общей так и не появилась (а телефона ее у меня не было) вторая вообще молчит как партизан и даже адрес не дает, хотя я согласна на пересылку.
    так я тут подумала — ну не надо человеку — ну не хочет он заранее предупреждать — значит ему и не особо надо (когда мне надо я двадцать пять раз позвоню и предупрежу и найду сама человека — не буду дарителя заставлять тратить деньги на мобилу — на мой взгляд это просто некрасиво) буду отдавать другим не испытывая нисколько угрызений совести. Что советую и вам! А еще прекрасно вас понимаю — «вы подойдите сами отдайте (а я буду стоять в сторонке пиво пить), да еще не забудьте позвонить за свой счет!» — я понимаю отдельных людей которые сами с громадными сумками стоят и тяжело нести — но вот в предыдущую я стояла с тремя тяжелыми сумками и мне честно говоря совсем не понравилось за кем-то бегать. Я считаю это просто неуважение и таким людям не дарить ни общаться с ними я более не хочу!
    Короче говоря я вам предлагаю не заморачивать себе голову подобной ерундой -целее нервы будут — если люди сами по себе такие, то ничего уже не исправишь, значит надо плюнуть и пройти мимо и забыть!
  • Tze
    Tze 89 24 apr 2010, 18:32
    хехехе.… Мой одариваемый переплюнет всех ваших :))) Пообещала я человеку вещь… Ну черт с ним, что человек живет на соседней станции метро, а между станциями 20 минут пешком, это если усложнить и пойти пешком :) на метро и то 2 минуты… Так я 2 месяца человека просила дар забрать уже… Человек обещал на многих общих быть, я брала с собой вещь, человек видел меня на общей, но не подходил!!! Вот это ж я вобще абалдела честно говоря, т.е. я возила вещь с собой, в надежде что человек меня найдет и заберет вещь… Сама, честно признаюсь, на общих ищу как одариваемых, так и дарителей, но ника этого человека среди присутствующих я не находила, а то бы нашла и вручила конечно… но так как я сама не подошла видимо к человеку и не принесла вещь на блюдечке, человек меня видел но не подходил… И потом мне писал, а я вас видела на общей… Это норм?
    • meccano
      meccano 7 24 apr 2010, 20:06
      ага, эта пять! +)))
      а вообще после такого я бы забрал обещание дара обратно! и накатал бы отрицательный отзыв! А при встрече еще и тумаков надавал бы! Гы!
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  • lentyajka
    lentyajka 789 24 apr 2010, 20:35
    кого раздражает слово «должен/должна», предлагаю вместо него употребить «обещал/обещала». мне кажется, это никого не станет раздражать, ведь так и есть )
    • meccano
      meccano 7 24 apr 2010, 20:52
      даже если так и есть, все рвно найдутся люди, которых это раздразит! )))
    • Raszvet
      Raszvet 1007 24 apr 2010, 21:07
      … При чем не просто «обещала», а обещала от всего сердца и доброты душевной…
      … А я вот что скажу, Всё это настолько индивидуально!!! Иногда сама позвонишь и чел. обрадуется твоему подарку очень искренне и поблагодарит за то, что ты его сама нашла!
      … Ну и конечно же на мой призыв «Кому Расцвет?» в первую очередь откликаются мои дарители…
      Дожив до своих лет и накопив дома немыслимую тучу вещей. к тому же и остальные мои семьи в этом плане тоже мне дают, что подарить, я на каждую общую встречу иду со списком из 20-25 даров от себя и для себя в зависимости от обещанного от 5 до 15… И как-то ладим до сих пор и с одариваемыми и с дарителями. Может мне просто везёт на хороших людей? Или возраст уважают?
      … Я считаю однозначного ответа тут нет, а ХАМСТВО нужно элементарно искоренять хотя бы в отдельно взятом сообществе Дарудар…
  • rasudan
    rasudan 1417 24 apr 2010, 22:16
    Согласно
    Надоело
    И я сразу пишу ( в профиле — и прошу читать) что если не позвонил, не предупредил что не придешь — я ближе к восьми (ближе к своему уходу) дарю незабраный дар другому желающему прямо на общей
    Обычно так и поступаю (есть, конечно, исключения, когда знаю человека и если не пришел-не предупредил — наверное, оч уважительная причина...)
  • thiamine
    thiamine 144 24 apr 2010, 22:20
    отличная темка! вот у меня например есть пара даров которые каждую неделю бещают забрать и все не забирают, хотя одариваемые бывают на общих.уж меня, с яркой внешностью стыдно не найти, поэтому без обид-если кто не забирает обящаное 30 на общей то я перевыставляю дар
    • [43279]
      [43279] 199 24 apr 2010, 23:21
      А я вот вторую общую приношу дар и обещают прийти… но не приходят, но раз я обещала — ищу новой встречи с человеком.
  • Dariel
    Dariel 872 25 apr 2010, 00:34
    )))) Раз уж тут все рассказывают такие истории…
    У меня одна девушка пожелала дар, я ей его пообещала и тишина… ( у меня было указано или на общей или самовывоз, других вариантов нет) Я ближе к пятнице пишу ей сама " вы будете на общей?" Ответ«Нет!» и опять тишина. Проходит неделя, я опять ей пишу " Вы будете на этой общей?" Ответ " Я на общих не бываю" и тишина)))))))) Я подождала ещё какое то время и спрашиваю её, «Хорошо, как вы собираетесь дар забирать?» Её ответ меня мягко говоря удивил " Привезите мне дар на К… ст метро." Я в шоке! Пишу вы же видели что я специально указала что или общая или самовывоз ( я с ребенком дома сижу и выехать проблематично). Она отвечает " Я сижу с ребенком и могу доехать только до той станции метро и если вы не хотите войти в мое положение то откажите мне" Все это писалось в таком тоне что если я пообещала ей дар это мои проблемы как я ей его подарю.
    Так что разные бывают дарители и одариваемые.
  • Jemaima
    Jemaima 208 15 jun 2013, 15:59
    Я сначала писала одариваемых. Теперь ищу только тех кто мне что то обещал. Не приехал? Твои проблемы. Иногда держу, а иногда(если дар обьемный) отдаю первому попавшемуся желающему. После последней ОВ решила что просто разобещаю дар и все. Оно и легче будет.
    И да я некропостер)))
  • [171318]
    [171318] 16 jun 2013, 19:39
    Данко, пусть будете не Вы одна))) Расскажу недавнюю историю: однажды одна барышня пожелала у меня парфюм, я ей пообещала. Она не писала свой телефон, хотя я просила несколько раз. Мне сама не звонила, не писала, но через месяц объявилась в личке с наглым требованием: «Вы собираетесь встретиться и ОТДАТЬ дар!?»)))) Я была в шоке!))) Где была она всё это время, никому не известно)
    • Jemaima
      Jemaima 208 16 jun 2013, 20:04
      Офигеть! Бывает, а че)) Главное не терять самообладания))( Но все равно сил искать тех кому я обещала… Надоело очень)))
  • sangre_azul
    sangre_azul 82 17 jun 2013, 01:18
    Публикация старая, но актуальна, ага.
    Я тоже, если человек обещал быть на ов и, не предупредив, не пришел- дарю прямо на встрече и удаляю публикацию дара. (Если дар тяжелый/Объемный, а мелочи могу и потаскать, а то мало ли какие обстоятельства бывают..)
    И уж тем более, не представляю, какой надо быть гнидой обладать наглостью, чтоб потребовать у дарителя тебе дар привезти. о_____О Было такое один раз, я от возмущения чуть заикаться не начала.
    Когда желающие считают, что это даритель их искать должен- тоже атас,, но обычно все-таки находится равновесие какое-то- ну увидел ты одариваемого раньше, чем он тебя, а тебя твой даритель потом перехватил, это не страшно. В хорошем настроении могу даже поискать одариваемого, простив ему что он «ой, я совсем забыл про дар», но редко ;)

    В любом случае, даритель по определению никому ничем не «обязан», в конце концов, это одариваемому одолжение делается обещанием ему дара. И да, когда я одариваемая, моя позиция не меняется х)
    В разумных пределах, конечно. А то вот был случай- пообещали нескольким людям дар. Дарительница вообще никак не реагировала на попытки с ней о встрече договориться(при том, что ОВ с пособах передачи были)- односложные ответы, диалоги типа «Вы будете на ов?-Нет.- А где-то в центре можно пересечься? Где?- Можно. — Завтра можем увидеться?- Нет, я не в городе. — Здравствуйте, вы вернулись?- Да» и так по кругу… оО В итоге я и еще 2е желающих отказались, ибо ну че с ней делать, не год же выуживать.
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