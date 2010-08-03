Украли Ник!!!

Всем доброго!!!

Захожу сегодня в почту и обнаруживаю, что у меня с нашего сайта ДаруДар очеень много писем. Все бы ничего, но вот уже с мая мы живем вне города, доступ к интернету есть, но в ограниченных кол-вах и на сайте я давненько не была.

Так вот кто же отписываем за меня сообщения????? И желает дары?

«Отказывайся, не мозоль глаза

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 21:31

маки я. Еще не скоро в москву. Диск и тд в пятницу на общей отдадут

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 17:19

и еще зарядка. И не факт что прошьешь после этого. Цены на оригинальные детали

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:49

хехе. Да. Дофига. Дешевле за 4шт купить б.у на молотке. Нужна материнка(3шт), динамики(300р), дисплей(2шт), норм акум(800р), механизмы кнопок(500р) ну и пару шлейфов по 300

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:48

а модель какая?

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37

и ты думаешь, что удалив отзыв, ты получаешь шанс на это? Та я лучше выкину

Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37

маки эт я

Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07

эй. Я маки. Меня блок изза брата

Дар Серьги с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:04»

Эти сообщения нашла по комментам, но думаю есть и другие…