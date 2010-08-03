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Fiesta

Украли Ник!!!

Всем доброго!!!
Захожу сегодня в почту и обнаруживаю, что у меня с нашего сайта ДаруДар очеень много писем. Все бы ничего, но вот уже с мая мы живем вне города, доступ к интернету есть, но в ограниченных кол-вах и на сайте я давненько не была.
Так вот кто же отписываем за меня сообщения????? И желает дары?
«Отказывайся, не мозоль глаза
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 21:31
маки я. Еще не скоро в москву. Диск и тд в пятницу на общей отдадут
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 17:19
и еще зарядка. И не факт что прошьешь после этого. Цены на оригинальные детали
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:49
хехе. Да. Дофига. Дешевле за 4шт купить б.у на молотке. Нужна материнка(3шт), динамики(300р), дисплей(2шт), норм акум(800р), механизмы кнопок(500р) ну и пару шлейфов по 300
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:48
а модель какая?
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
и ты думаешь, что удалив отзыв, ты получаешь шанс на это? Та я лучше выкину
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
маки эт я
Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07
эй. Я маки. Меня блок изза брата
Дар Серьги с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:04»
Эти сообщения нашла по комментам, но думаю есть и другие…

Комментарии

  • [230]
    [230] 48 03 aug 2010, 10:14
    Первое, что сделайте — поменяйте пароль.
    И напишите в суппорт — http://darudar.org/help/support/, т.к. в этом вопросе вам могут помочь только разработчики сайта.
  • [34690]
    [34690] 148 03 aug 2010, 10:22
    У Вас же в комментарих написано:
    Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07
    эй. Я маки. Меня блок изза брата
    так что выходит вашим ником пользовался вот этот сообщник после того, как его заблокировали http://darudar.org/users/Maki/
    А вот как она это сделала — это уже вопрос к разработчикам, если Вы с ней не знакомы.
    Она еще и отзывы от вашего ника писала: http://darudar.org/users/Fiesta/responses/self/
    Fiesta 44 2 августа 2010, 14:05
    Положительный отзыв о сообщнике Maki
    на первой фотке образец необходимой решетки. Морган, тебе завидно штоли? Давай адрес, пошлю тебе мой реал модинг. С другой решеткой
    Fiesta 44 2 августа 2010, 13:45
    Отрицательный отзыв о сообщнике Morgan032
    нахальный пиздабол. Ставит отзывы не разобравшись. Врет что нет псп, хотя узнает про модинг. Еще помогала этой сцуке. Неблагодарная сука. Лучшеб ты у папы на трусах засох. Кста, модинг моего брата, я так хотела показать какая решетка нужна
    • Fiesta
      Fiesta 43 автор публикации 03 aug 2010, 14:02
      не знакома…
      Ну что за люди!
      У меня язык не поворачивается говорить в жаргоне, а писать…
      Спасибо Вам за ссылку, пойду обращаться)
  • tarakawka
    tarakawka 166 03 aug 2010, 11:40
    Маки ведь была заблокирована из-за создания клонов, которые вместе с ней желали дары))
    Вот решила девушка попользоваться чужим профилем на период блокировки =)
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 03 aug 2010, 11:49
      вау! Интересно, как она это сделала?=)
      • tarakawka
        tarakawka 166 03 aug 2010, 11:55
        ммм… взломала наверное?
        Взламывают же сайты, и вконтакте страницы…
      • MADARA
        MADARA 498 01 nov 2010, 20:51
        Тебе объяснить как я это сделала? Вот случайно темку нашла… Было так. Наобещала кучу, поехала в москву по делам и заодно отвезти кучу даров для ов. Профиль с братом был общий, он день до этого чет наделал и ночью бан. Вот стою я в метро как дура с огромной сумкой и хз куда идти, тк номер телефона 'курьера' не записала. Захожу со смарта и бан. Че делать, хз. С таким баулом весь день не проходишь. Там книги были. Я психанула и набрала первое пришедшее слово в голову. Там как раз рекламка газировки висела. Фиеста-кверти. Я не хакер, просто случайно вышло. Не ожидала. Я оч извиняюсь перед фиестой, но пароль надо делать нормальный. Теперь на сайте я одна, маки удален. Замучали меня с тем профилем
        1
  • storm-9
    storm-9 248 03 aug 2010, 11:56
    Сидя без нета, однажды я заходила на сайт с почты районной. Так предыдущий пользователь там «забыл» свой пароль. Зашлось элементарно. Это не диагноз. Это просто один из вариантов.
    • Fiesta
      Fiesta 43 автор публикации 03 aug 2010, 13:59
      знаете, забыть пароль в общественном месте-это одно, но я захожу только с домашнего компьютера на этот сайт. И пароль не так жалко, он простой совсем был, неприятно, что под моим именем пишут, про гадости молчу…
      • tarakawka
        tarakawka 166 03 aug 2010, 14:14
        Есть програмки, которые взламывают пароли(
      • Sachmach
        Sachmach 142 03 aug 2010, 14:15
        а вот совсем простой пароль это плохо.
      • Immergluck
        Immergluck 200 03 aug 2010, 14:21
        Смените пароль на более сложный — даже с программкой не взломают. И вам спокойнее будет. Рекомендации по подбору грамотного пароля вам даст любой программист в мало-мальским опытом, их на сайте достаточно. У меня он всегда состоит из цифр и букв в одно слово или из перевранного английского слова в 6-7 букв — еще ни разу не ломали.
      • [43279]
        [43279] 199 03 aug 2010, 14:26
        не рекомендуется использовать пароли, такие как:
        1234567
        7654321
        qwerty
        111111
        777777
  • Fiesta
    Fiesta 43 автор публикации 03 aug 2010, 14:24
    Посмотрела я на жутики, что написал воришка.
    Язык сломаешь.
    Как пароль здесь поменять ни как не пойму. Админам написала…
    Пусть ей айпи запаролят, а так может каждый попасться…
    • Bellga
      Bellga 522 03 aug 2010, 14:31
      Пароль меняется через Профиль.
      В правом верхнем углу, над ссылкой на редактирование анкеты, есть ссыль «Ваши настройки сайта». Вот там он (пароль) и живёт. =)
      • Fiesta
        Fiesta 43 автор публикации 03 aug 2010, 14:44
        Пасибо!!! Админ Антон вышел на связь и пароль сменил))
  • Shami
    Shami 879 28 oct 2010, 18:33
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    Вместе с вами считают, что это неуместная публикация: 15
  • MADARA
    MADARA 498 13 nov 2010, 18:04
    Пароль был кверти
    2
  • MADARA
    MADARA 498 19 dec 2011, 09:28
    Ладно уж. Признаюсь. Это была я. Но мне не стыдно пчемута
    2
  • MADARA
    MADARA 498 19 dec 2011, 09:29
    Кристиной я тоже заходила, но блин дурой была. Надо было сменить
    2
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