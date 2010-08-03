Блогодар
Украли Ник!!!
Всем доброго!!!
Захожу сегодня в почту и обнаруживаю, что у меня с нашего сайта ДаруДар очеень много писем. Все бы ничего, но вот уже с мая мы живем вне города, доступ к интернету есть, но в ограниченных кол-вах и на сайте я давненько не была.
Так вот кто же отписываем за меня сообщения????? И желает дары?
«Отказывайся, не мозоль глаза
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 21:31
маки я. Еще не скоро в москву. Диск и тд в пятницу на общей отдадут
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 17:19
и еще зарядка. И не факт что прошьешь после этого. Цены на оригинальные детали
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:49
хехе. Да. Дофига. Дешевле за 4шт купить б.у на молотке. Нужна материнка(3шт), динамики(300р), дисплей(2шт), норм акум(800р), механизмы кнопок(500р) ну и пару шлейфов по 300
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:48
а модель какая?
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
и ты думаешь, что удалив отзыв, ты получаешь шанс на это? Та я лучше выкину
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
маки эт я
Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07
эй. Я маки. Меня блок изза брата
Дар Серьги с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:04»
Эти сообщения нашла по комментам, но думаю есть и другие…
Захожу сегодня в почту и обнаруживаю, что у меня с нашего сайта ДаруДар очеень много писем. Все бы ничего, но вот уже с мая мы живем вне города, доступ к интернету есть, но в ограниченных кол-вах и на сайте я давненько не была.
Так вот кто же отписываем за меня сообщения????? И желает дары?
«Отказывайся, не мозоль глаза
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 21:31
маки я. Еще не скоро в москву. Диск и тд в пятницу на общей отдадут
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 17:19
и еще зарядка. И не факт что прошьешь после этого. Цены на оригинальные детали
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:49
хехе. Да. Дофига. Дешевле за 4шт купить б.у на молотке. Нужна материнка(3шт), динамики(300р), дисплей(2шт), норм акум(800р), механизмы кнопок(500р) ну и пару шлейфов по 300
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:48
а модель какая?
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
и ты думаешь, что удалив отзыв, ты получаешь шанс на это? Та я лучше выкину
Дар остатки psp, 2 августа 2010, 16:37
маки эт я
Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07
эй. Я маки. Меня блок изза брата
Дар Серьги с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:04»
Эти сообщения нашла по комментам, но думаю есть и другие…
- Дата публикации: 03 aug 2010, 10:06
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: сообщения, сайт, ник, дары
И напишите в суппорт — http://darudar.org/help/support/, т.к. в этом вопросе вам могут помочь только разработчики сайта.
Дар Часы с Hello Kitty, 31 июля 2010, 22:07
эй. Я маки. Меня блок изза брата
так что выходит вашим ником пользовался вот этот сообщник после того, как его заблокировали http://darudar.org/users/Maki/
А вот как она это сделала — это уже вопрос к разработчикам, если Вы с ней не знакомы.
Она еще и отзывы от вашего ника писала: http://darudar.org/users/Fiesta/responses/self/
Fiesta 44 2 августа 2010, 14:05
Положительный отзыв о сообщнике Maki
на первой фотке образец необходимой решетки. Морган, тебе завидно штоли? Давай адрес, пошлю тебе мой реал модинг. С другой решеткой
Fiesta 44 2 августа 2010, 13:45
Отрицательный отзыв о сообщнике Morgan032
нахальный пиздабол. Ставит отзывы не разобравшись. Врет что нет псп, хотя узнает про модинг. Еще помогала этой сцуке. Неблагодарная сука. Лучшеб ты у папы на трусах засох. Кста, модинг моего брата, я так хотела показать какая решетка нужна
Ну что за люди!
У меня язык не поворачивается говорить в жаргоне, а писать…
Спасибо Вам за ссылку, пойду обращаться)
Вот решила девушка попользоваться чужим профилем на период блокировки =)
Взламывают же сайты, и вконтакте страницы…
1234567
7654321
qwerty
111111
777777
Язык сломаешь.
Как пароль здесь поменять ни как не пойму. Админам написала…
Пусть ей айпи запаролят, а так может каждый попасться…
В правом верхнем углу, над ссылкой на редактирование анкеты, есть ссыль «Ваши настройки сайта». Вот там он (пароль) и живёт. =)
Давай, колись — кто убил Кеннеди?
профиль накладывает свой отпечаток)