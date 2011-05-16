Блогодар
Мастер-класс: «Как писать публикации в Блогодаре»
Хочу поделиться с вами опытом написания крутой неубиваемой публикации в Блогодаре при этом не имея никаких умных собственных мыслей в пустой голове. Заминусить-то публикацию временно могут, даже очень быстро, но потом разминусят и будут ставить в пример. Интересно? Признаюсь, что опыт не мой личный, я случайно его открыла.
Для начала надо придумать тему. Ну о чем принято писать в Блогодаре? Конечно же, о дарении! Видите, даже тему не надо придумывать. Но о дарении уже столько сказано и написано, что трудно придумать что-то новое. В Блогодаре принято обсуждать проблемы. А если проблемы нет, то её нужно выдумать. Думаем ассоциативно, как советуют психологи и их старшие братья психиатры. Берём серьёзную проблему из обычной человеческой темы, но главное подлежащее в этой проблеме заменяем словом «дарение». Пример? Пожалуйста. Притупление чувств в отношениях мужчины и женщины. Чем не большая проблема? Помните, как хорошо было первый раз, но как обыденно стало после сорок восьмого раза, и Кама-сутра отправилась в сортир? Отношения заменяем на «дарение», и проблема готова – «уже не так радостно дарить после …дцатого раза. Состояние эйфории и радости уже не то, а то и вовсе пропало.» Если кто-то из читателей не поверит, что такая трабла существует, тот: полный дурак, против Дару-дара и ваще против всех, не понимает принципов и традиций дарения, тролль, флудер и враг народа.
Название и трабла придумана, а мыслей как не было, так и нет. Ноу проблем! Идём в поисковик и забиваем слово «дарение». Быстро попадаем на сайт подарков http://www.ann-art.ru/darit-podarki.htm
И копируем из статьи подходящий кусочек гениального текста.
«Главное – не сами подарки, которые мы дарим, а наше сердце, наше отношение, с которым мы это делаем. Даже самый простой подарок, купленный или подготовленный от всего сердца, становится бесценным.»
Кавычки, конечно, не ставим, а то читатели подумают, что это цитата, а не ваша гениальнейшая мыслЯ. Не забываем заменять слово «подарки» на слово «дары» — надо придерживаться терминологии любимого сайта. :-)
Потом из этой же статьи копируем ещё несколько гениальнейших наблюдений и исследований супер-гипер-психолога в белом халате.
«Ваш подарок будет наполнен именно тем, о чём Вы думали и что Вы делали в момент, когда готовили или выбирали подарок для любимого Вами человека. Это почувствует и взрослый и ребёнок.
Наверное, это очень здорово, когда Вы чувствуете, что Вам «так хочется что-нибудь кому-нибудь подарить. Такое чувство не просыпается само по себе. Его надо долго и бережно взращивать.
Когда Вы что-то постоянно дарите, пусть даже свою улыбку, это заполняет пространство вокруг Вас. Окружающие автоматически хотят быть рядом с Вами.»
Опять заменяем слово «подарок» на «дар» — придётся чуток потрудиться (если не умеешь работать головой, приходится работать руками). С удовольствием и с чувством самодовольства окидываем взором почти готовое психологическое исследование, удовлетворённо хмыкаем, мысленно называем всех лохами, продолжаем.
На уже известном нам сайте находим другую статью про дарение
http://www.ann-art.ru/podarki_iskusstvo_darit.htm
Там чуток кривовато – не по теме, но есть что скопипастить.
Опять работаем ручками:
«… подарок – частица личности дарящего, которую одариваемый уносит с собой. Во времена викингов браслет секира или иной предмет, подаренный кому – либо конунгом, означал часть его удачи, которая передавалась другому.»
Тут главное не заморачиваться всякими викингами и конунгами, которые каким-то образом встретились, хотя их разделяют столетия. Зато красиво, а пипл и не такое схавает.
Собираем, всё скопипастенное, называем всё это исследованием и получаем некий текст, который потянет если не на диссертацию из области психологии дарения, то на гениальную публикацию в Блогодаре точно.
Я могу предположить, что одна и та же мысль может посетить двух, трех и т.д. исследователей. Но не представляю ситуацию, когда разные люди мыслят не только одинаково, но еще и одинаковыми предложениями и даже абзацами, и при этом один из исследователей не краснеет и не проваливается сквозь землю, продолжает «творить».
ЗЫ. Если кто-то тупой будет хаять вашу вот таким образом в муках рождённую публикацию, бросьте ему в лицо, что-то типа: «А ты сам попробуй такое написать!» И все критиканы — в отходах человеческой жизнедеятельности, а ты – в белом халате, как и положено психиатору.
Вы хотите об этом поговорить… с прокурором? :-)
Для начала надо придумать тему. Ну о чем принято писать в Блогодаре? Конечно же, о дарении! Видите, даже тему не надо придумывать. Но о дарении уже столько сказано и написано, что трудно придумать что-то новое. В Блогодаре принято обсуждать проблемы. А если проблемы нет, то её нужно выдумать. Думаем ассоциативно, как советуют психологи и их старшие братья психиатры. Берём серьёзную проблему из обычной человеческой темы, но главное подлежащее в этой проблеме заменяем словом «дарение». Пример? Пожалуйста. Притупление чувств в отношениях мужчины и женщины. Чем не большая проблема? Помните, как хорошо было первый раз, но как обыденно стало после сорок восьмого раза, и Кама-сутра отправилась в сортир? Отношения заменяем на «дарение», и проблема готова – «уже не так радостно дарить после …дцатого раза. Состояние эйфории и радости уже не то, а то и вовсе пропало.» Если кто-то из читателей не поверит, что такая трабла существует, тот: полный дурак, против Дару-дара и ваще против всех, не понимает принципов и традиций дарения, тролль, флудер и враг народа.
Название и трабла придумана, а мыслей как не было, так и нет. Ноу проблем! Идём в поисковик и забиваем слово «дарение». Быстро попадаем на сайт подарков http://www.ann-art.ru/darit-podarki.htm
И копируем из статьи подходящий кусочек гениального текста.
«Главное – не сами подарки, которые мы дарим, а наше сердце, наше отношение, с которым мы это делаем. Даже самый простой подарок, купленный или подготовленный от всего сердца, становится бесценным.»
Кавычки, конечно, не ставим, а то читатели подумают, что это цитата, а не ваша гениальнейшая мыслЯ. Не забываем заменять слово «подарки» на слово «дары» — надо придерживаться терминологии любимого сайта. :-)
Потом из этой же статьи копируем ещё несколько гениальнейших наблюдений и исследований супер-гипер-психолога в белом халате.
«Ваш подарок будет наполнен именно тем, о чём Вы думали и что Вы делали в момент, когда готовили или выбирали подарок для любимого Вами человека. Это почувствует и взрослый и ребёнок.
Наверное, это очень здорово, когда Вы чувствуете, что Вам «так хочется что-нибудь кому-нибудь подарить. Такое чувство не просыпается само по себе. Его надо долго и бережно взращивать.
Когда Вы что-то постоянно дарите, пусть даже свою улыбку, это заполняет пространство вокруг Вас. Окружающие автоматически хотят быть рядом с Вами.»
Опять заменяем слово «подарок» на «дар» — придётся чуток потрудиться (если не умеешь работать головой, приходится работать руками). С удовольствием и с чувством самодовольства окидываем взором почти готовое психологическое исследование, удовлетворённо хмыкаем, мысленно называем всех лохами, продолжаем.
На уже известном нам сайте находим другую статью про дарение
http://www.ann-art.ru/podarki_iskusstvo_darit.htm
Там чуток кривовато – не по теме, но есть что скопипастить.
Опять работаем ручками:
«… подарок – частица личности дарящего, которую одариваемый уносит с собой. Во времена викингов браслет секира или иной предмет, подаренный кому – либо конунгом, означал часть его удачи, которая передавалась другому.»
Тут главное не заморачиваться всякими викингами и конунгами, которые каким-то образом встретились, хотя их разделяют столетия. Зато красиво, а пипл и не такое схавает.
Собираем, всё скопипастенное, называем всё это исследованием и получаем некий текст, который потянет если не на диссертацию из области психологии дарения, то на гениальную публикацию в Блогодаре точно.
Я могу предположить, что одна и та же мысль может посетить двух, трех и т.д. исследователей. Но не представляю ситуацию, когда разные люди мыслят не только одинаково, но еще и одинаковыми предложениями и даже абзацами, и при этом один из исследователей не краснеет и не проваливается сквозь землю, продолжает «творить».
ЗЫ. Если кто-то тупой будет хаять вашу вот таким образом в муках рождённую публикацию, бросьте ему в лицо, что-то типа: «А ты сам попробуй такое написать!» И все критиканы — в отходах человеческой жизнедеятельности, а ты – в белом халате, как и положено психиатору.
Вы хотите об этом поговорить… с прокурором? :-)
- Дата публикации: 16 may 2011, 23:26
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- Рубрика: Что и как работает
- Ключевые слова: публикация, как писать, блогодар, копипастор, плагиат, наглость, второе счастье
Амурчик, Вы мне местами начинаете нравиться :)