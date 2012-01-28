Блогодар
О зоозащитниках.
Приюты для животных — хорошо и даже благородно. Но многие зоозащитники делают все, чтобы к ним относились как к неадекватным, пышущим злобой альтернативам.
Вот этот диалог — тому пример.
http://darudar.org/gift/1637974/#comment_10115613
Говоря о бездомных животных, я имела в виду уличных бездомных псов, а не брошенных/потерянных собаках. Уличные агрессивны и опасны, это аксиома.
В ответ я получила «ласковое» пожелание смерти себе и даже… семье.
Сообщники, что вы думаете об этом.
Я уже не рада, что вообще что-то написала в этой теме.
Кроме того, правильно ли заниматься пристройством животных через дд?
Вот этот диалог — тому пример.
http://darudar.org/gift/1637974/#comment_10115613
Говоря о бездомных животных, я имела в виду уличных бездомных псов, а не брошенных/потерянных собаках. Уличные агрессивны и опасны, это аксиома.
В ответ я получила «ласковое» пожелание смерти себе и даже… семье.
Сообщники, что вы думаете об этом.
Я уже не рада, что вообще что-то написала в этой теме.
Кроме того, правильно ли заниматься пристройством животных через дд?
- Дата публикации: 28 jan 2012, 14:34
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: зоозащитники, неадекват, комментарии
Печально, что некоторые любят животных больше, чем людей. Вам советую сделать скрин этого «дара» (могу помочь, если нужно) и обратиться в суппорт. Такое хамство не должно оставаться безнаказанным. А публикацию лучше удалить.
Почитала комменты. Да уж… Девушка поражает неадекватностью. Если у тебя нет кошки и собаки, ты сволочь и должен сдохнуть.
Я умИр.
а свинку взяла здесь, на ДД
Видимо она живет по принципу: «все животные раны, но некоторые равнее»(с)
Не тратьте на них свое время.
А для пристройства животных существует множества сайтов. Дару-дар не для этого.
Не правильно. Для этого есть куча специализированных сайтов.
С псом, полагаю, то же самое.
Дарящая-то заботится, как видно и ухаживает по мере сил.
А подбирать на улице и выставлять в дар с приписками «спасите из подъезда котенка» или перепощивать объявления с других сайтов — вообще не дар, а просьба о помощи.
Это — не дар, а объявление о пристройстве животных.
я свинку на ДД брала, правда, от владелицы
Циататой нашей, самарской сообщницы, любящей животных и НОРМАЛЬНОЙ зоозащитницы:
"… я уже высказывалась на эту тему, у нас категорическая конфронтация с Брюнеттой на эту тему — я считаю что любовь к животным это прекрасно, но гипертрофированное желание расплодить бездомных тварей в городе уже противоречит всем законам природы и здравому смыслу, это уже лечить надо. Такой «защитой», невнемля никаким аргументам, ставя весь мир по ту сторону баррикад, типа «бродчие псы прекрасны, а домашние суки избалованные» или «если тебе не нравится стадо бродячих собак во дворе, то ты урод и тебя казнить», всем этим занимаются люди крайне неудовлетворенные в жизни. Это психические отклонения. У меня одна кошка породистая, шоу-класса, а другая из приюта, а собака с улицы, и я могу с чистой совестью утверждать, что такие люди *бнутые на всю голову!"
С некоторыми поправками — согласна во всем.
Текст пишется, взывающий к совести и жалости («если Пусика не возьмут, он умрет»). Характер животного описывается парой слов («веселый и ласковый»), упор делается на несчастную жизнь и горькую судьбу дара. В то же время основные моменты (прививки, блохи/глисты, заболевания, травмы) не освещаются вообще.
Да и оформлены эти животные как-то от балды. Например, уже в нескольких дарах вижу «Где угодно и когда угодно» без указания города, где зверь проживает. Я не знаю, что имеет в виду даритель, но я представляю себе собаку, пересылаемую в конвертике или сдаваемую в ОП на радость почтальону. А в результате человек, готовый взять собаку в Москве, к примеру, в ленте даров этого пса может не заметить.
Этот сайт отличается тем, что он не специализированный. Дарится все подряд и всем подряд.
Я принципиально не дарю здесь животных — просто аудитория не та. Кстати именно из-за неадеквата. Не потому что боюсь услышать упреки, а потому чтоздесь масса детишек которым нужно все, да и просто безответственных людей, считающих, что желание иметь котенка (щенка) ничем не отличается от желания иметь побрякушку.
Нельзя дарить то, что тебе не принадлежит.
Не стоит принимать близко к сердцу.
И защита животных — это не повод позволять себе некоторые вещи. Также, как и алкоголь или материнство не дают права оскорблять окружающих. Увы, у нас пока туго с пониманием.
Хотя, если вам хочется тролить и читать то, что хочется, среди того, что написано — ради б-га.
Кроме того, стерилизованная собака не перестает быть потенциально агрессивной — исчезает половая доминанта, а на первое место — территориальная выходит и т.п.
Каким же образом оно выросло, если собак стерелизуют, и дело не в том, что выбрасывают?
Студент, желаю вам в следующей жизни быть именно таким никому не нужным псом у метро…
Вот уж реально, «у сильного всегда бессильный виноват» (с) Дедушка Крылов.
В некоторых странах с этой проблемой лучше справляются, чем у нас. У нас денег на это жалеют. Не жалели бы, не было бы и этого разговора здесь сейчас.
Несмотря на ПДД, ГИБДД, и УК РФ.
Давайте все машины в утиль! Ходить пешком полезнее для здоровья да и жизни чужие сохраним.
Или вопрос собственного удобства важнее?
Специально для тех, кто воспринимает все буквально — это гипотетическое, а не реальное предложение!
Инфекцию значительно легче подхватить в общественном транспорте, на рынке, в бассейне, в магазине ( про общественные туалеты вообще молчу). Подавляющее большинство людей там и подхватывают.)))
У меня сосед-охотник. Ему, когда он вакцинирует своего пса иногда выдают пачечку печенек для разбрасывания в лесу.
Это борьба с бешенством? Раз в год 20 печенек?
Все делается через одно место. Безнадзорное животное должно 10 дней карантинироваться до вакцинации, а потом после вакцинации должно еще 10 дней находиться под наблюдением. Это 20 дней минимум. А содержание в стационаре предусматривает 10 дней на всё про всё + стерилизацию и дегельминтизацию.
Недаром два года назад было распоряжение Правительства Москвы что вывозить животных из Москвы и ввозить можно только при наличии справок о прививках. И что даже на постах ГИБДД должны дежурить работники СЭС или Объединения ветеринарии и проверять частные автомашины. Но так и не смогли договориться — кто и каким образом. Так что распоряжение осталось на бумаге.
Так что спор не имеет смысла. Всех жалко, но всех не соберёшь — ибо ничего не делается(кроме отстрела по весне) для того, чтобы через год, к примеру, их популяция снизилась. Это замкнутый круг.
И, увы, это уже совсем не домашние собаки, их трудно социализировать.
Когда к Олимпиаде 80 в Москве истребили собак — город заполонили крысы и вороны. За отстрел ворон платились деньги — настолько катастрофична была ситуация. Истребить крыс — значительно сложнее. Особенно в нашей стране.
Начинать бороться нужно с привычки нашего народа везде создавать помойки. Уменьшится кормовая база — уменьшатся популяции. А про помойки еще Гоголь писал:
«Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!»
Владельцы несут ответственность за вред причиненных как их имуществу, так и их имуществом.
дарнедар который?
о, это было сильно =))))
Вообще, в данной публикации смешиваются две проблемы — содержание собак дома (на мой взгляд, держать собаку в квартире — уже издевательство над животным, а держать в городе крупную собаку — автоматически подвергать окружающих опасности) и бродячие собаки, количество которых без радикальных мер уменьшаться не будет.
Если я встречу в своей жизни женщину, которая будет колотить истерики, кидаться на людей на пустом месте и при этом ее профессия повар, то я не стану делать вывод, что все повара — неадекватные идиоты.
Так и тут — скандалист и хам не делает зоозащитников идиотами.
К тому же, не могу не отметить и вашего провоцирующего поведения в даре.
Просто среди тех, кто занимается благотворительностью (любой — животные, дети, старики, наука и т.п.) много людей, которые решают таким образом собственные нереализованные комплексы и амбиции.
А еще есть юношеский максимализм, который, к счастью, с годами проходит и человек или бросает это дело или становится мудрее.)))
Если вы не согласны со мной — это не значит, что я категорична. Я же не берусь спорить с каждым в каждой теме Блогодара ;-)
Я пишу только о том, что знаю точно и под каждое слово могу предъявить научную и документальную базу.
Чего и всем желаю)))
Не нарвались бы на склоку.
Не писали бы обиженные посты в Блогодар.
Я не понимаю тогда: чего вы хотели? Мило поболтать?
«А что к людям-то сразу — берите себе и оп!» — ваша первая фраза.
Вот уж Действительно: «Народу много, а людей совсем мало» Диоген
Противники защитников животных тоже зачастую отличаются излишним фанатизмом.
А вообще, хоть в этом случае, хоть еще где — мое личное мнение, которое не находит поддержки — за оскорбления и хамство надо жестко блокировать.
В данном случае необходимо написать отзыв со скрином, а не обсуждать недостойное поведение всем дарударом.
Со всех учеток выставляются в дар животные из приюта и регулярно встречается предложение своих платных услуг по пристройству: http://darudar.org/gift/1637723/#comment_10112395 от имени «разных» сообщников.
Похоже, что все эти «дары» и есть тот самый PR, за который автор получает (или планирует получать деньги с помощью ДД =(
печальный прецедент
Ну и ссылки на подобные «дары» в «призвать общественность».
OMG… Боюсь, что разница между вашим предложением и самоорганизацией примерно такая же, как разница между призывом не бросать огрызки мимо мусорки и приглашением на общественных началах отмыть общественную уборную…
Но тогда о том, что 4 оставшиеся клоны сообщники не узнают.
Технически — конечно, ничего. Но я стараюсь десятой дорогой обходить любые конфликты, которых можно избежать. Особенно — псиносрачи в интернете.
Клонов я вычислила не из желания сделать ДД чище и добрее, а из бескорыстной любви к психолинвистике. Ну вот такое у меня хобби — деанонимизировать троллей и клонов по интонации. А привлечь внимание к проблеме решила еще и потому, что, по некоторым данным, любовь к животным имеет мало общего с их пристройством за деньги
В ПО, конечно, напишу, а вот в публичных разоблачениях от меня, к сожалению, толку мало =)
2. Ctella, регистрация 7.01.12, дары, комментарии в том же стиле «милая девушка...».
3. Bannda, регистрация 9.01.2012, дары + 1 в недарах. Комментарии такие же.
4. Natacha87/ Кот-профессор, про которого писали в ПО, уже в недарах. Комментарии такие же.
5. miranda8, регистрация 22.01.12 дары.
Стиль комментариев совпадает, все клоны делают одинаковые ошибки, кроме этого хамят дарителям, клянчат дары, предлагают свои платные услуги и зачем-то создают неповторимую атмосферу (раз, два, три, четыре, и можно продолжать).
Кстати, в том даре, с которого началась публикация, они, по-моему, отметились все )))
1. Создается 100500 профайлов на ДД;
2. Берутся оплачиваемые заказы на пристройство животных;
3. Силами клонов создается бурное обсуждение, животное «дарится», посредник забирает деньги, а котят или щенков утилизируют (в моем предыдущем посте ссылка как раз на такой бизнес).
Просто я однажды наблюдала подобное — это жуткая жуть. Так что если человек просто тихо клоноводит, то это далеко не самое худшее из того, что может скрываться за всей этой деятельностью =(
Млять, вот это Цинизм!!!
Однозначно — блокировать.
П.С. Пожалуй, за такое — тоже отзыв напишу.
А вообще, пока думаю…
А додумывать можно что угодно.
Думаю, отзывы мало помогут вообще...(((
Стоит ли вообще таких людей допускать к ДД, и не блокировать?
Особенно комментарий когда ниже прочла:
«сейчас за котенка берут 200 р, за подростка 500.»
Подумала — в смысле за подростка-человека уже.
Вот, и продолжение темы, в которой я общалась недавно на ДД, и где звучало: да какая разница вообще — люди, или животные.
Неудивительно — люди ведь, совсем озверели из-за денег.
Она открыто предлагает на Дару-Даре свои услуги за деньги.
Тогда хорошо, что я привлекла к этой теме внимание. Прямо или косвенно.
Теме уже пол дня. Написано почти 80 комментариев. Дары по пристройству до сих пор в ленте, отзывы так и не написаны.
ну то, что в тему зашли всего 16 человек — виноваты выходные.
А то, что деятельность эта продолжается как минимум неделю.
Этот коммент например натолкнул на мысли…
Ну я это и имела ввиду
Миссия сама по себе может и достойная, но…
тут — 9 http://darudar.org/gift/1638911/
Короче, всем отзывы, животных в «недары» клонов — на саппорт. Все просто=)
Обращаюсь к думающей общественности с просьбой не превращать блогодар и ленту даров в публичную трибуну для зоофилов/зоофобов. Все уже сказано до нас
«Блажен муж иже и скоты милует» (Притч.12,10)
А публикация в самом деле неуместная. Агрессия с любой стороны никогда не вела к решению проблемы. Ну если только все друг друга не поубивают))
НО все, что ни делается, должно делаться цивилизованно, обдуманно и с осознанием последствий принимаемых решений. А этого нашим защитникам и противникам очень сильно не хватает. И самое непродуктивное, что можно придумать — это дискуссии в сети на повышенных тонах, в которые стороны регулярно пытаются втянуть друг друга и проходящих мимо обывателей.
Никогда не лезла в Блогодар, но сейчас меня сильно покоробило, что публикация, суть которой есть «обсуждение малолетнего чада с зашкаливающей истеричностью, предлагающего платный пиар животных посредством Д~Д» предлагается к прочтению с названием «О зоозащитниках...»
http://darudar.org/daronomics/users/skills/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC
Я бы удалила такую публикацию во избежание двусмысленности, а посты, касаемые клонов, перенесла бы в «Призвать общественность».
Это — достаточно осознавать.
А что касается просто бездушного «очищения» территорий от бездомных животных, то и некоторым людям, захлебывающимся в своем рафинированном и эгоистичном отношении к природе, тоже самое милосердное — предложить самоуничтожиться. Дабы они не ввергли нас в экологический дисбаланс, и катастрофу.