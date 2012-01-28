Блогодар

Mistle

О зоозащитниках.

Приюты для животных — хорошо и даже благородно. Но многие зоозащитники делают все, чтобы к ним относились как к неадекватным, пышущим злобой альтернативам.
Вот этот диалог — тому пример.
http://darudar.org/gift/1637974/#comment_10115613

Говоря о бездомных животных, я имела в виду уличных бездомных псов, а не брошенных/потерянных собаках. Уличные агрессивны и опасны, это аксиома.
В ответ я получила «ласковое» пожелание смерти себе и даже… семье.
Сообщники, что вы думаете об этом.
Я уже не рада, что вообще что-то написала в этой теме.
Кроме того, правильно ли заниматься пристройством животных через дд?

Комментарии

  • Shami
    Shami 879 28 jan 2012, 15:04
    Прекрасно понимаю вас и разделяю ваше мнение! Такие люди встречаются все чаще.
    Печально, что некоторые любят животных больше, чем людей. Вам советую сделать скрин этого «дара» (могу помочь, если нужно) и обратиться в суппорт. Такое хамство не должно оставаться безнаказанным. А публикацию лучше удалить.
    1
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 15:20
      Может я «тёмная», но не умею делать скрин. Расскажите, пожалуйста, как. Главное, чтобы девушка, которая пристраивает животных, не пострадала от этого всего.
      • Shami
        Shami 879 28 jan 2012, 15:47
        Это никак не повредит дарителю — к сожалению, за «пристройство» животных у нас еще не наказывают. Скрин здесь, он пригодится для написания отзыва (если вы решитесь на это) или как доказательство оскорблений, если дар будет удален.
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 15:55
          Благодарю, но страница не открывается:(. Пристройство животных «злом» не считаю. Это как раз уменьшает количество бродячих. Но думаю, что этот тип даров стоит выделить как-то отдельно, для удобства.
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 15:55
      И если есть кошка, то тоже:(
      • Alena11
        Alena11 215 28 jan 2012, 16:32
        А если она еще и породиста, то все, убить тебя надо. И откуда такой неадекват берется?
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:34
          к счастью, непородистая))
          а свинку взяла здесь, на ДД
          • Agress
            Agress 1287 29 jan 2012, 20:10
            К морской свинке у нее предвзятое отношение: неполиткорректно и во всеуслышанье обозвала ее «СВИНЬЕЙ».
            Видимо она живет по принципу: «все животные раны, но некоторые равнее»(с)
            • JustForFun
              JustForFun 24 30 jan 2012, 11:56
              Вполне по-оруэлловски. Только у него в «Скотном дворе» именно свиньи были равней других.
    • Alena11
      Alena11 215 28 jan 2012, 15:47
      Но ведь есть тэг «домашние животные»? И человек же дарит котенка/щенка/другое животное. Что не так?
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 15:57
          Вот уличного котенка (о собаках не говорю, в этом не специалист) нужно сводить на осмотр к ветеринару, проглистогонить, привить и т.п.
          С псом, полагаю, то же самое.
          Дарящая-то заботится, как видно и ухаживает по мере сил.
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:03
          Есть животные, утратившие владельца или отдаваемые из-за семейных обстоятельств, но через приют. Я так понимаю.
            • Mistle
              Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:35
              не спорю
              я свинку на ДД брала, правда, от владелицы
              • [8230]
                [8230] 28 jan 2012, 16:43
                ну так от владелицы — вполне себе дар)
                • Vika13
                  Vika13 1808 28 jan 2012, 17:07
                  это демагогия. Собака намного лучше заполонивших ДД фантиков, билетиков и прочего «коллекционного добра». Но вот никто не бежит приложить «владельца» фантика в его даре.
                  17
    • [33494]
      [33494] 804 28 jan 2012, 16:35
      Среди зоозащитников, увы, порой встречается завышенный уровень неадекватов. Не первый раз наблюдаю. Точно также, как и такой процент вообще характерен для людей, которые высказывают крайнее увлечение чем-либо (не только животными, а, скажем, политикой, семьей, чайлд-фри или чем-либо еще). Это никоим образом не отменяет факта и нахождения среди них нормальных людей.
      6
      • Mistle
        Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:37
        Я как-то доселе сталкивалас с адекватными…
      • Vika13
        Vika13 1808 28 jan 2012, 17:04
        Среди зоозащитников такой же уровень неадеквата, как и среди незащитников. Но агрессивную мамашку с коляской вы оправдаете давлением на бюст, алкаша — его паленой водкой. А вот агрессивный зоозащитник в вашем понимании уже только в силу своей деятельности антисоциален. И среди них вы готовы видеть неадекват более охотно, чем среди призывающих к «утилизации бездомных»
        11
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:36
      Я, к счастью, не смотрела историю ее комментариев. Бедная девушка…
  • Sk0rpi0nka
    Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 16:50
    Девушка, конечно, в неадеквате, но то, что вы там понаписали — тоже не сильно хорошо. Животные подлежат утилизации?? Они что, не живые, что ли? Как вещи какие-то…
    7
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 16:59
      Я объяснила в самой публикации, что речь идет о бродячих собаках. В городах даже службы специальные есть.
      9
      • Sk0rpi0nka
        Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:01
        Я читала, о ком речь.
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:06
          т.е бродячие собаки в городе — норма?
          • Sk0rpi0nka
            Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:07
            Это не норма, но решать её надо не убийством.
            4
            • komcat
              komcat 56 28 jan 2012, 17:12
              А как ее надо решать при отсутствии желающих взять собаку домой? Ну вот только что у метро видела стаю собак в 5 голов, собаки дворняги, размером с овчарку. Вызывают смесь жалости и страха (днем — больше жалости, вечером — больше страха). Взять такого домой может только опытный кинолог, обычный человек, тем более женщина, просто физически не справится с кобелем такого размера. И что делать?
              • Sk0rpi0nka
                Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:19
                Тех, которые есть — надо стерилизовать, а во избежание появления новых -ввести нормальные законы, которые заставят людей отвечать за своих животных, а не выкидывать «игрушку» на улицу. Но убить проще и дешевле, да. А с совестью можно договориться, что, раз употребляем слово «утилизация», значит, это не совсем убийство.
                6
                • Mistle
                  Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:30
                  Как в других городах — не знаю, но у нас в самаре «работает» программа по стерилизации. Количество бездомных псов выросло в разы. И не от того, что выбрасывают, а от того, что есть кормовая база. А под предлогом «стерилизации» «осваиваются» очень значимые и весомые суммы.
                  Кроме того, стерилизованная собака не перестает быть потенциально агрессивной — исчезает половая доминанта, а на первое место — территориальная выходит и т.п.
                  1
                  • Sk0rpi0nka
                    Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:33
                    «И не от того, что выбрасывают, а от того, что есть кормовая база»
                    Каким же образом оно выросло, если собак стерелизуют, и дело не в том, что выбрасывают?
                    1
                    • Mistle
                      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:52
                      О способах «самовоспроизводства» бродячей популяции собак есть много информации. И это именно самовоспроизводство — т.е., продячая популяция плодится и размножается, как и все живое.
                  • Sk0rpi0nka
                    Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:35
                    А то, что под предлогом стерелизации воруют деньги — это разве аргумент в пользу убийства собак?
                    2
                    • [24401]
                      [24401] 975 28 jan 2012, 18:01
                      Да, к сожалению, воруют в огромных масштабах. И в Москве и повсеместно.
            • student_01
              student_01 413 28 jan 2012, 17:13
              Надо комплексом мер решать — начиная с повышения ответственности владельцев животных(на законодательном уровне) и заканчивая — отловом и усыплением бродячих животных
              5
              • Vika13
                Vika13 1808 28 jan 2012, 17:15
                Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
                ага… владельцев поругаем, а собак всё одно — в утилизацию.
                Студент, желаю вам в следующей жизни быть именно таким никому не нужным псом у метро…
                17
                  • Vika13
                    Vika13 1808 28 jan 2012, 17:42
                    Вы знаете, это вполне спокойное пожелание, поскольку Студент находит усыпление гуманным и неоходимым. Значит я не желаю ему ничего такого, что он бы счел жестоким.
                    10
                • student_01
                  student_01 413 28 jan 2012, 17:50
                  Если я буду бездомным псом – то я даю добро, чтобы его(этого пса) усыпили/пристрелили =)
                  3
            • Olesya_1
              Olesya_1 141 28 jan 2012, 18:50
              Я считаю, что бездомных животных надо отлавливать, кастрировать и отпускать, пусть себе живут, но пусть и не плодят более таких же несчастных животных.
              В некоторых странах с этой проблемой лучше справляются, чем у нас. У нас денег на это жалеют. Не жалели бы, не было бы и этого разговора здесь сейчас.
              4
              • [91856]
                [91856] 28 jan 2012, 21:38
                У стерилизованных животных зубы никуда не исчезают, они по-прежнему опасны.
                6
                • Sk0rpi0nka
                  Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 21:42
                  Чаще наподают домашние животные, но что-то не вижу призывов убить всех домашних собак…
                  4
                • Olesya_1
                  Olesya_1 141 28 jan 2012, 21:43
                  да, но со временем их станет меньше :)
                  3
                • [24401]
                  [24401] 975 29 jan 2012, 09:24
                  87% зафиксированных покусов приходится на владельческих собак. А с учетом того, что не каждый хозяин если его тяпнет его пес — бежит в травмопункт, и, значит, эти покусы не фиксируются ( а вот если бездомный — бегут тут же))), то соотношение покусов домашних и бездомных примерно 95х 5, или 97х3.
                  3
                  • [54034]
                    [54034] 497 30 jan 2012, 10:48
                    А где можно посмотреть на официальную статистику? :)
                    1
                    • [24401]
                      [24401] 975 30 jan 2012, 10:59
                      Не знаю, можно ли где. Вообще-то официальных опубликованных данных нет. Я получала информацию от Объединения Ветеринарии Москвы, СЭС, кроме того над вопросом много лет работал Андрей Дмитриевич Поярков (сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцева РАМН). У нас нет даже официальных данных по количеству безнадзорных собак в Москве. Изначально называлась цифра в 20.000, теперь ее «округлили» до 30.00 при том, что мониторинг не проводился. ))) Названные мною соотношения назывались на совместном бриффинге различных служб, связанных и с СЭС и с Ветеринарией и с травматологией. Причем, именно травматологи говорили о том, что подавляющее большинство покусов от владельческих животных. Сказано было это в ответ на заявленные СЭС данные о числе покусов в целом. Особенно не любят животных именно в СЭС)))
                      • [54034]
                        [54034] 497 30 jan 2012, 11:06
                        А, ну понятно. Учёные доказали, социологи провели исследование ))) А в митинге на проспекте Сахарова приняли участие, по разным данным, от 25 до 120 тысяч человек )))
                        1
                        • [24401]
                          [24401] 975 30 jan 2012, 11:11
                          Я склонна верить травматологам — они имеют дело с реальными случаями, а не со статистическими данными. Тем более, что травматологам, в общем-то по барабану хозяйская собака или бездомная. Они травмы лечат а не галочки по «проведенным мероприятиям» ставят.
                • [24401]
                  [24401] 975 29 jan 2012, 09:30
                  А знаете сколько гибнет людей в ДТП? А детей?
                  Несмотря на ПДД, ГИБДД, и УК РФ.
                  Давайте все машины в утиль! Ходить пешком полезнее для здоровья да и жизни чужие сохраним.
                  Или вопрос собственного удобства важнее?
                  Специально для тех, кто воспринимает все буквально — это гипотетическое, а не реальное предложение!
                  3
                • Agress
                  Agress 1287 29 jan 2012, 20:16
                  В точку. плюс инфекции. Мне кажется покусанному будет все равно, кастрирована собака или нет.)
                  3
                  • [24401]
                    [24401] 975 30 jan 2012, 09:32
                    Вы имеете ввиду чумку?)))
                    Инфекцию значительно легче подхватить в общественном транспорте, на рынке, в бассейне, в магазине ( про общественные туалеты вообще молчу). Подавляющее большинство людей там и подхватывают.)))
                    1
                    • Koloboshka
                      Koloboshka 270 30 jan 2012, 09:36
                      Я от уличных собак только бешенства боюсь, честное слово.
                      • [24401]
                        [24401] 975 30 jan 2012, 10:32
                        А тут уже государственная проблема. Видимо, государству невыгодно бороться с бешенством — в европейских странах его нет даже у диких лесных животных — там раскидываются специальные приманки, играющие роль вакцины от бешенства. И у нас выпускаются такие печеньки специальные. И даже выдаются госветстанциям. Только кто ж из них в лес-то пойдет?..
                        У меня сосед-охотник. Ему, когда он вакцинирует своего пса иногда выдают пачечку печенек для разбрасывания в лесу.
                        Это борьба с бешенством? Раз в год 20 печенек?
                        Все делается через одно место. Безнадзорное животное должно 10 дней карантинироваться до вакцинации, а потом после вакцинации должно еще 10 дней находиться под наблюдением. Это 20 дней минимум. А содержание в стационаре предусматривает 10 дней на всё про всё + стерилизацию и дегельминтизацию.
                      • [24401]
                        [24401] 975 30 jan 2012, 10:40
                        Кстати, все случаи бешенства в Москве в последние 15 лет ( как МКАД перестроили) носит привозной характер. Безответственные владельцы вывозят своих животинок за город не вакцинируя их, а потом привозят в Москву. Так что все источники случаев бешенства в Москве — владельческие. Это вам в любой СББЖ подтвердят.
                        Недаром два года назад было распоряжение Правительства Москвы что вывозить животных из Москвы и ввозить можно только при наличии справок о прививках. И что даже на постах ГИБДД должны дежурить работники СЭС или Объединения ветеринарии и проверять частные автомашины. Но так и не смогли договориться — кто и каким образом. Так что распоряжение осталось на бумаге.
                        1
                • [54034]
                  [54034] 497 30 jan 2012, 10:47
                  Тогда надо отлавливать, кастрировать, удалять зубы, когти и голосовые связки и отпускать! ))))
            • Mistle
              Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:34
              Популяция бродячих животных пополняется не выброшенными особями (исключение — оставленные на дачных участках по окончании сезона), а за счет самовоспроизводства.
              И, увы, это уже совсем не домашние собаки, их трудно социализировать.
    • PaulinaK
      PaulinaK 1380 29 jan 2012, 10:12
      Согласно законодательству большинства стран — домашние животные — это имущество.Индийское с коровами только надо посмотреть.
      Владельцы несут ответственность за вред причиненных как их имуществу, так и их имуществом.
      1
      • kolizeo
        kolizeo 228 29 jan 2012, 17:04
        Ну Индия вообще отдельный разговор, даже без коров)
      • JustForFun
        JustForFun 24 30 jan 2012, 12:10
        А в Индии собаки в основном «общие» — считай, ничьи. Бегает стайка, роется в мусоре. Индийцам не до собак — себя бы прокормить. Мрут они, кстати, в диких количествах — видимо, и плодятся так же. Вдоль дорог — трупы сбитых собак. Наш водитель тоже в сентябре сбил, когда нас из аэропорта вёз. Но там проблема бродячих собак так остро не стоит, как в России — местные собаки мелкие и мирные, опасности для людей не представляют, в отличие от наших.
        Вообще, в данной публикации смешиваются две проблемы — содержание собак дома (на мой взгляд, держать собаку в квартире — уже издевательство над животным, а держать в городе крупную собаку — автоматически подвергать окружающих опасности) и бродячие собаки, количество которых без радикальных мер уменьшаться не будет.
        1
    • Sk0rpi0nka
      Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:23
      Нет, я согласна с тем, что среди защитников животных это встречается чаще по какой-то причине… Видимо, эти люди просто не любят людей, а казаться хорошими хотя бы самим себе хочется — вот они и «любят» животных таким образом…
      • [24401]
        [24401] 975 28 jan 2012, 17:45
        Ну почему же? Я 20 лет занимаюсь спасением животных и при этом очень люблю людей.
        Просто среди тех, кто занимается благотворительностью (любой — животные, дети, старики, наука и т.п.) много людей, которые решают таким образом собственные нереализованные комплексы и амбиции.
        А еще есть юношеский максимализм, который, к счастью, с годами проходит и человек или бросает это дело или становится мудрее.)))
        • Sk0rpi0nka
          Sk0rpi0nka 68 28 jan 2012, 17:47
          Но и вас некоторая категоричность, свойственная защитникам животных, не покинула до сих пор:)
          • [24401]
            [24401] 975 28 jan 2012, 18:08
            Может быть из-за стажа и знания ситуации по Москве? Я занималась бездомными животными не только в качестве хобби, но и в профессионально в течение 7 лет, поэтому пишу о том, что знаю, а не только из чувства противоречия.;-)
            Если вы не согласны со мной — это не значит, что я категорична. Я же не берусь спорить с каждым в каждой теме Блогодара ;-)
            Я пишу только о том, что знаю точно и под каждое слово могу предъявить научную и документальную базу.
            Чего и всем желаю)))
            3
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:32
      Я глубоко сожалею, что невольно спровоцировала скандал. Но у меня не было умысла и цели сделать это.
      5
      • walencia
        walencia 59 28 jan 2012, 19:31
        Было бы пофиг — прошли б мимо.
        Не нарвались бы на склоку.
        Не писали бы обиженные посты в Блогодар.
        Я не понимаю тогда: чего вы хотели? Мило поболтать?
        «А что к людям-то сразу — берите себе и оп!» — ваша первая фраза.
        Вот уж Действительно: «Народу много, а людей совсем мало» Диоген
        4
      • Pie
        Pie 575 28 jan 2012, 19:53
        Честно? Не заметно =)
        Противники защитников животных тоже зачастую отличаются излишним фанатизмом.

        А вообще, хоть в этом случае, хоть еще где — мое личное мнение, которое не находит поддержки — за оскорбления и хамство надо жестко блокировать.
        1
      • SannyLy
        SannyLy 166 31 jan 2012, 21:12
        Вы ничего не спровоцировали, общались мило и корректно. То, что человек неадекватно реагиурет на чужое мнение — это психические проблемы. Меня честно просто глубоко возмутил этот диалог в даре, Вы написали вполне мирный коммент, в ответ получили «знаю таких сволочей как Вы, которые живут в огромных квартирах, а псов не подбирают». О продолжении умолчу, это вообще за гранью разумного.
        6
  • Shantee
    Shantee 183 28 jan 2012, 17:17
    Похоже, в обсуждаемом случае любовь к животным не совсем чиста и бескорыстна=)
  • [8230]
    [8230] 28 jan 2012, 17:40
    А вообще публикация о животных на ДД есть — http://darudar.org/blogodar/post/1965/

    В данном случае необходимо написать отзыв со скрином, а не обсуждать недостойное поведение всем дарударом.
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:54
      Простите, я всего лишь во второй раз пользуюсь блогодаром. Впредь буду внимательнее.
    • Shantee
      Shantee 183 28 jan 2012, 17:55
      Эммм… Похоже, что в данном случае речь идет не столько о недостойном поведении и хамстве в одном даре, сколько о нехорошей тенденции. Я за двадцать минут изучения комментариев насчитала пять (!) клонов.

      Со всех учеток выставляются в дар животные из приюта и регулярно встречается предложение своих платных услуг по пристройству: http://darudar.org/gift/1637723/#comment_10112395 от имени «разных» сообщников.

      Похоже, что все эти «дары» и есть тот самый PR, за который автор получает (или планирует получать деньги с помощью ДД =(
      • Mistle
        Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 17:56
        вот как:(
        печальный прецедент
      • Shami
        Shami 879 28 jan 2012, 18:08
        Ого… так тут целая система…
      • [8230]
        [8230] 28 jan 2012, 18:13
        ну так надо взять ссылки этих профилей, написать в отзывы. Всем пяти. На суппорт скинуть информацию.
        Ну и ссылки на подобные «дары» в «призвать общественность».
        • Shantee
          Shantee 183 28 jan 2012, 18:24
          Всем пяти. >>
          OMG… Боюсь, что разница между вашим предложением и самоорганизацией примерно такая же, как разница между призывом не бросать огрызки мимо мусорки и приглашением на общественных началах отмыть общественную уборную…
          6
          • [8230]
            [8230] 28 jan 2012, 18:36
            а что сложного в написании одинакового отзыва клонам? Можно, конечно, только одному написать.
            Но тогда о том, что 4 оставшиеся клоны сообщники не узнают.
            • Shantee
              Shantee 183 28 jan 2012, 18:46
              а что сложного в написании одинакового отзыва клонам?
              Технически — конечно, ничего. Но я стараюсь десятой дорогой обходить любые конфликты, которых можно избежать. Особенно — псиносрачи в интернете.

              Клонов я вычислила не из желания сделать ДД чище и добрее, а из бескорыстной любви к психолинвистике. Ну вот такое у меня хобби — деанонимизировать троллей и клонов по интонации. А привлечь внимание к проблеме решила еще и потому, что, по некоторым данным, любовь к животным имеет мало общего с их пристройством за деньги

              В ПО, конечно, напишу, а вот в публичных разоблачениях от меня, к сожалению, толку мало =)
              • [8230]
                [8230] 28 jan 2012, 18:48
                ну вы дайте ссылки хотя бы на профили)
                • Shantee
                  Shantee 183 28 jan 2012, 19:11
                  1. Mandarinka-marmeladk, регистрация 02.01.12, даров пока нет. Комментарии в стиле «милая-девушка-отправьте-почтой».

                  2. Ctella, регистрация 7.01.12, дары, комментарии в том же стиле «милая девушка...».

                  3. Bannda, регистрация 9.01.2012, дары + 1 в недарах. Комментарии такие же.

                  4. Natacha87/ Кот-профессор, про которого писали в ПО, уже в недарах. Комментарии такие же.

                  5. miranda8, регистрация 22.01.12 дары.

                  Стиль комментариев совпадает, все клоны делают одинаковые ошибки, кроме этого хамят дарителям, клянчат дары, предлагают свои платные услуги и зачем-то создают неповторимую атмосферу (раз, два, три, четыре, и можно продолжать).

                  Кстати, в том даре, с которого началась публикация, они, по-моему, отметились все )))
                  • Shami
                    Shami 879 28 jan 2012, 19:25
                    Пахнет размножением личности…
                      • walencia
                        walencia 59 28 jan 2012, 19:40
                        То есть, вы хотите сказать, что эти созданные клоны, просто за 200р «избавляют» хозяина убивая животное.
                        Млять, вот это Цинизм!!!
                        Однозначно — блокировать.
                        П.С. Пожалуй, за такое — тоже отзыв напишу.
                        • Vika13
                          Vika13 1808 28 jan 2012, 20:53
                          Это была версия, а не доказанное мошенство. Что вы в отзыве напишите, что подозреваете в производстве шаурмы из дареных щенков 0_0
                          1
                          • walencia
                            walencia 59 28 jan 2012, 20:55
                            Ну, напишу хотя бы, что предлагает платные услуги на ДД.
                            А вообще, пока думаю…
                            • Shami
                              Shami 879 28 jan 2012, 20:58
                              Мы должны судить прежде всего как сообщники Дару-Дара. Человек нарушает местные традиции — создает негативную атмосферу, дарит то, что не стоит дарить и т.п.
                              А додумывать можно что угодно.
                              • walencia
                                walencia 59 28 jan 2012, 21:04
                                Человек — вообще неадекватен, реально. Почитала 4 ссылки к дарам. Стоит вообще блокировать, имхо.
                          • walencia
                            walencia 59 28 jan 2012, 21:02
                            Вообще, пока сейчас просто читаю их склоки в дарах, и создается впечатление, что эти люди (или, скорее всего, один человек) — неадекватны. (4 ссылки выше в комменте Шамти http://darudar.org/blogodar/post/3673/#comment_265522)
                            Думаю, отзывы мало помогут вообще...(((
                            Стоит ли вообще таких людей допускать к ДД, и не блокировать?
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 28 jan 2012, 20:32
                        Какой ужас…
                  • PaulinaK
                    PaulinaK 1380 29 jan 2012, 09:46
                    У первой был дар. Я скрин повесила в отзыве. Конечно же «Помогите обездоленным»
              • Shantee
                Shantee 183 28 jan 2012, 20:10
                Странно, почему-то ссылка в сообщении получилась на сам форум, а не на тред о перекупщиках. Слабонервным не читать http://helpme.tom.ru/forum/viewthread.php?forum_id=55&thread_id=546
                • walencia
                  walencia 59 28 jan 2012, 20:20
                  Ужас!!!
                  Особенно комментарий когда ниже прочла:
                  «сейчас за котенка берут 200 р, за подростка 500.»
                  Подумала — в смысле за подростка-человека уже.
                  Вот, и продолжение темы, в которой я общалась недавно на ДД, и где звучало: да какая разница вообще — люди, или животные.
                  Неудивительно — люди ведь, совсем озверели из-за денег.
          • Shami
            Shami 879 28 jan 2012, 18:44
            Я могу взять на себя труд написания отзывов. И получение отзывов в ответ. Мне не привыкать) Надо только подумать как это сделать грамотнее.
            1
  • Shami
    Shami 879 28 jan 2012, 18:18
    Да, почитала комменты… странно, что это всплыло только сейчас, когда Шанти нам об этом сказала… почему никто не насторожился, когда оно предлагало свои услуги за деньги???
    • Mistle
      Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 18:24
      Я смотрю дары только по Самаре и области, поэтому просто не могла знать. А сейчас показалось странным, что занимаются пристройством через ДД.
      • Shami
        Shami 879 28 jan 2012, 18:26
        Да не в этом дело! Вы понимаете, чем занимается этот «человек»???
        Она открыто предлагает на Дару-Даре свои услуги за деньги.
        • Mistle
          Mistle 167 автор публикации 28 jan 2012, 18:33
          Поняла, конечно.
          Тогда хорошо, что я привлекла к этой теме внимание. Прямо или косвенно.
    • [8230]
      [8230] 28 jan 2012, 18:43
      да потому, что уровень самоорганизации оставляет желать лучшего.
      Теме уже пол дня. Написано почти 80 комментариев. Дары по пристройству до сих пор в ленте, отзывы так и не написаны.
      • Shami
        Shami 879 28 jan 2012, 18:52
        уровень самоорганизации оставляет желать лучшего.
        ну то, что в тему зашли всего 16 человек — виноваты выходные.
        А то, что деятельность эта продолжается как минимум неделю.
        Этот коммент например натолкнул на мысли…
        • [8230]
          [8230] 28 jan 2012, 18:54
          А то, что деятельность эта продолжается как минимум неделю.
          Ну я это и имела ввиду
        • udavka
          udavka 235 28 jan 2012, 19:44
          Мне тоже думается, что только Mandarinka-marmeladk и Bannda клоны (две Ванды родились 16 Июля 1987 года). Остальные, скорее всего, их соратницы и пришли на ДД «по их стопам». А теперь и впрямь делят «переспективный» сайт для платных услуг по рекламе животных из приютов.
          Миссия сама по себе может и достойная, но…
          2
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 28 jan 2012, 19:39
        многие -9 кстати.
  • Shantee
    Shantee 183 30 jan 2012, 11:16
    Прочитала комменты. Перекрестилась. Нажала кнопку «Это неуместная публикация».
    Обращаюсь к думающей общественности с просьбой не превращать блогодар и ленту даров в публичную трибуну для зоофилов/зоофобов. Все уже сказано до нас
    3
    • [54034]
      [54034] 497 30 jan 2012, 11:22
      Та же хрень, только без «Перекрестилась» :)
    • [24401]
      [24401] 975 30 jan 2012, 11:29
      Сказано было значительно раньше.))))
      «Блажен муж иже и скоты милует» (Притч.12,10)

      А публикация в самом деле неуместная. Агрессия с любой стороны никогда не вела к решению проблемы. Ну если только все друг друга не поубивают))
      • Shantee
        Shantee 183 30 jan 2012, 11:41
        ))) Эти слова написаны на сохранившемся билете Всемирнаго союза общества покровительства животным, принадлежавшим моему прадедушке. Дата на билете 1913 год (если интересно, могу потом скинуть скан). Так что защита животных в нашей стране имеет гораздо более давнюю историю, чем принято считать.

        НО все, что ни делается, должно делаться цивилизованно, обдуманно и с осознанием последствий принимаемых решений. А этого нашим защитникам и противникам очень сильно не хватает. И самое непродуктивное, что можно придумать — это дискуссии в сети на повышенных тонах, в которые стороны регулярно пытаются втянуть друг друга и проходящих мимо обывателей.
  • [57694]
    [57694] 208 30 jan 2012, 15:46
    Всего сообщников, считающих что это — неуместная публикация: 17
    Никогда не лезла в Блогодар, но сейчас     меня сильно покоробило, что публикация, суть которой есть «обсуждение малолетнего чада с зашкаливающей истеричностью, предлагающего платный пиар животных посредством Д~Д» предлагается к прочтению с названием «О зоозащитниках...»
    http://darudar.org/daronomics/users/skills/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC
    Я бы удалила такую публикацию во избежание двусмысленности, а посты, касаемые клонов, перенесла бы в «Призвать общественность».
  • [77824]
    [77824] 675 30 jan 2012, 20:52
    вот она истина — http://lurkmore.to/%ef%f1%e8%ed%ee%f1%f0%e0%f7 ))))))))))))))))))))))))))))))
    • walencia
      walencia 59 30 jan 2012, 21:08
      Если кто-то смотрел вчера до конца фильм «Белый плен», тот вряд ли будет что-либо доказывать с пеной у рта: есть просто несправедливо устроенная жизнь, и мы, как наиболее высокоразвитые и разумные существа, должны стараться облегчить её. Причём, не только для себя.
      Это — достаточно осознавать.
      А что касается просто бездушного «очищения» территорий от бездомных животных, то и некоторым людям, захлебывающимся в своем рафинированном и эгоистичном отношении к природе, тоже самое милосердное — предложить самоуничтожиться. Дабы они не ввергли нас в экологический дисбаланс, и катастрофу.
      4
      • [77824]
        [77824] 675 30 jan 2012, 22:31
        мииинуточку, Белый плен дааалеко не о бродячем городском стаде! А о породистых, воспитанных, дрессированных собаках, попавших в беду!
        5
    • Alena11
      Alena11 215 31 jan 2012, 04:46
      Не люблю Лукморье, но написано хорошо.
  • [73245]
    [73245] 29 06 feb 2012, 12:54
    Почитала Вашу публикацию и комментарии к ней и вспомнила историю про Собачьего сёгуна. По-моему, очень поучительная история.
  • DogHunter
    DogHunter 9 28 jun 2015, 13:41
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
    Зоозащитников тут столько, что впору открывать филиал «Пса и кота» :(((
    7
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