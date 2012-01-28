О зоозащитниках.

Приюты для животных — хорошо и даже благородно. Но многие зоозащитники делают все, чтобы к ним относились как к неадекватным, пышущим злобой альтернативам.Вот этот диалог — тому пример.Говоря о бездомных животных, я имела в виду уличных бездомных псов, а не брошенных/потерянных собаках. Уличные агрессивны и опасны, это аксиома.В ответ я получила «ласковое» пожелание смерти себе и даже… семье.Сообщники, что вы думаете об этом.Я уже не рада, что вообще что-то написала в этой теме.Кроме того, правильно ли заниматься пристройством животных через дд?