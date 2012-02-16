Блогодар

svetochka1983

просто ужас

девочки и мальчики! я не знаю как обозвать таких людей и куда отправить такую переписку! может кто поможет с этим…

а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…

16.02.2012, 18:55, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
> пройдите на сайт дару дар http://darudar.org/filter/726cb8e12b2e375b8e79c94d6fb3485e/?page=2 мы там выставляем свои дары ДАРОМ А НЕ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ВЫ.
>
> 16 февраля 2012, 16:26 от Древнева Ира <[email protected]>:
>
>> даром нормальные вещи не отдают, если носить нечего то я очень дешево продаю отличные куртки, а если хапать даром для перепродажи, это не ко мне…
>>
>> 16.02.2012, 16:23, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>> спасибо. мама их видела на сайте ДАРОМ!
>>>
>>> 16 февраля 2012, 16:22 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>> да, серая и пуховик по 500, коричневая 700
>>>>
>>>> 16.02.2012, 14:01, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>>>> вы продаете?
>>>>>
>>>>> 16 февраля 2012, 09:56 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>>>> можно, куртки в идеале, какая нужна? торг возможен
>>>>>>
>>>>>> 15.02.2012, 14:00, [email protected]:
>>>>>>> можно пожелать ваши курточки

Комментарии

    • ako_lada
      ako_lada 1247 16 feb 2012, 21:45
      Судя по всему, это переписка с другого сайта. Читать нужно снизу вверх. Отсюда следует, что человек получает вещи на ДД даром, а потом продает их на другом сайте в разделе «отдам даром».
    • svetochka1983
      svetochka1983 275 автор публикации 17 feb 2012, 00:31
      переписка с моей почты. могу дать адрес и пароль (естественно потом поменять на новый).
      Re: Объявление Отдам зимние куртки на Slando:
      От кого: Древнева Ира <[email protected]>
      Кому: Svetlana Tugunova <[email protected]>
      16 февраля 2012, 19:32
      а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…

      16.02.2012, 18:55, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
      > пройдите на сайт дару дар http://darudar.org/filter/726cb8e12b2e375b8e79c94d6fb3485e/?page=2 мы там выставляем свои дары ДАРОМ А НЕ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ВЫ.
      >
      > 16 февраля 2012, 16:26 от Древнева Ира <[email protected]>:
      >
      >> даром нормальные вещи не отдают, если носить нечего то я очень дешево продаю отличные куртки, а если хапать даром для перепродажи, это не ко мне…
      >>
      >> 16.02.2012, 16:23, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
      >>> спасибо. мама их видела на сайте ДАРОМ!
      >>>
      >>> 16 февраля 2012, 16:22 от Древнева Ира <[email protected]>:
      >>>> да, серая и пуховик по 500, коричневая 700
      >>>>
      >>>> 16.02.2012, 14:01, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
      >>>>> вы продаете?
      >>>>>
      >>>>> 16 февраля 2012, 09:56 от Древнева Ира <[email protected]>:
      >>>>>> можно, куртки в идеале, какая нужна? торг возможен
      >>>>>>
      >>>>>> 15.02.2012, 14:00, [email protected]:
      >>>>>>> можно пожелать ваши курточки
  • eva2012
    eva2012 346 16 feb 2012, 21:52
    Отвратительно, и как с этим бороться непонятно, сама такое видела на других сайтах, надеюсь создатели не обойдут этк публикацию, это мошенничество в прямом виде…
    • ako_lada
      ako_lada 1247 16 feb 2012, 22:23
      Неизвестно, может быть, что за сообщник. Я так поняла они столкнулись вне ДД.
      • Koloboshka
        Koloboshka 270 16 feb 2012, 22:27
        да нет.почитай еще разик.автор говорит о дд, а та-вторая — просто продает тогда.вообще, может, не на дд-то… просто -мама видела куртки)такие же на дд.)))при чем тогда Древнева Ира <[email protected]> — непонятно… и зачем нам их переписка почтовая — тоже…
        • ako_lada
          ako_lada 1247 16 feb 2012, 22:31
          Я думаю, что это обычная история. Вещи были выставлены на сайте ( не на ДД) в рубрике Даром. Их увидела мама. А когда дочка написала отдающему, та ответила что куртки продаются. Так часто делают, чтобы побыстрее на вещи обратили внимание выставляют их якобы даром.
          • Koloboshka
            Koloboshka 270 16 feb 2012, 22:36
            ага… а сюда зачем?)
            при чем дд-то?
            • ako_lada
              ako_lada 1247 16 feb 2012, 23:12
              Потому что она призналась, что берет вещи тут даром и продает их там. А автор темы не знает, как теперь быть, потому что не может вычислить этого сообщника. Может быть админы смогут по адресу электронной почты? Потому что найти в массе именно эти куртки тут на ДД адский труд.
              • Koloboshka
                Koloboshka 270 16 feb 2012, 23:14
                где она призналась?
                Это автор пишет, что на дд сидит)))светлана-автор, ира-продавец.где написано, что ира на дд?
                • ako_lada
                  ako_lada 1247 17 feb 2012, 00:27
                  Самая верхняя фраза, без галочек. Она же самая последняя, если читать снизу вверх.
                  а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…
              • naisha
                naisha 70 16 feb 2012, 23:17
                Похоже, даже не здесь берёт, а где-то в другом месте.
      • TATlANA
        TATlANA 695 16 feb 2012, 23:18
        я знаю кто это
        1
  • Sachmach
    Sachmach 142 16 feb 2012, 23:01
    и вообще дар как то принято желать в комментариях к дару а не в личных разговорах и переписке по почте.
    • [98592]
      [98592] 105 17 feb 2012, 11:28
      Автор публикации желала дар не здесь, а на другом сайте.
      А продавец «призналась», что берет вещи для продажи в том числе и на ДД.
      Но кто она на ДД? Автор не знает. Читать переписку снизу вверх.
      • Sachmach
        Sachmach 142 17 feb 2012, 11:36
        теперь понятно, но лучше бы ссылочку на объявление, кто то может узнает свои вещи, а по mail только администрация посмотреть может, если конечно один адрес везде используют.
  • vesofya
    vesofya 4273 16 feb 2012, 23:49
    Такое часто обсуждается, на многих сайтах. Я бы сказала так: во-первых, диких денег на этом не заработаешь. Во-вторых, такими перепродажами не от хорошей жизни занимаются. А хамят и вовсе из-за комплексов и трудного детства. Так что можно только посочувствовать...)))
    5
  • Miwka_na_severe
    Miwka_na_severe 74 17 feb 2012, 03:04
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Встречаются двое.
    — Не понял, ты чего полные сумки деликатесов прешь? Вроде все праздники отгремели?
    — Да, понимаешь, влетел по-крупному, отмазываться приходится.
    — ?..
    — Вынес по морозу диван на санобработку, ну зверей чтоб выморозить — типа, минут 10 и готово. Так эти сволочи его через 3 минуты, сами, назад, на пятый этаж — заволокли!
    — Дело, в общем-то, житейское, хотя — круто, конечно! С чего ж такие страсти со жратвой?
    — Да погодь, щас расскажу! Я не вынес этого зрелища — а командовал этим безобразием их хромой предводитель, на костылях, о четырех лапах, без уса и с одним глазом — взял пузырь, пригласил его на толковище и выкатил ему предъяву, достали, мол!
    — Ну? И что?
    — Ну, он внял, свистнул своих: «Ребята, валим отсюда!», построил и ряды по 50 через порог отсчитывает.
    — Класс! Избавился?
    — Да где там! На 5-й минуте я не выдержал, засмеялся! Он и крикнул: «Возвращаемся, он пошутил!».
    — Засада, однако…
    — И не говори, вот тут-то я и лоханулся, с пьяну ведь — грохнул его тапочком!
    — … Ну, ты — ваще крут! Где ж попадос?
    — Вот на этом и попал — на похороны со всего квартала собрались, а на 9 дней со всего города обещали привалить — вот и готовлю поляну, может договоримся.....
    4
  • [83968]
    [83968] 394 23 feb 2012, 14:30
    Вот она… ваша доброта и доверчивость… зато на меня все нападают когда я завожу разговор о тех кто продаёт потом.
    П.С. отлавливать надо таких и банить профиль чем скорей тем лучше. И прально автор сказал: пока вы тут грызётесь меж собой такие бабло на вашей невинной доброте делают.
    А ещё хочу добавить те кто дарит хорошие дорогие дары, проверяйте через некоторое время сайты объявлений на вылов вот таких личностей. И хорошо если таких больше не будет. Я так делаю и не стыжусь этого.Доверяй да проверяй!(с)
    2
  • Hanz
    Hanz 293 23 feb 2012, 16:56
    Есть мнение в народе — в семье не без Мавроди. (с) Что тут поделаешь — коммунизм пока не наступил, поэтому такие личности были, есть и будут. Что с такими ни делать: морды бить, в перьях вываливать или просто не обращать внимания — всё едино, они не переведутся. Грязь — она грязь и есть. Единственный способ не быть её заляпанной — поменьше с ней общаться и чистить там, где возможно… Найти и забанить. Клонируется — снова найти и снова забанить.
    • Sachmach
      Sachmach 142 23 feb 2012, 16:58
      только банить разработчики не хотят, говорят пишите негативные отзывы.
      • Hanz
        Hanz 293 23 feb 2012, 17:04
        За доказанную перепродажу даров — забанят. А тут доказательства налицо.
        2
        • Pie
          Pie 575 23 feb 2012, 17:40
          уже не банят, насколько знаю =(
        • brutto
          brutto 156 23 feb 2012, 20:46
          Дайте пожалуйста ссылку на профиль с оставленными отзывами того сообщника, которого обвиняют в намеренной продаже даров, полученных на сайте.
          • [24401]
            [24401] 975 23 feb 2012, 21:18
            Т.е. намеренная — плохо ( это когда заранее знал, что просишь для продажи), а ненамеренная — когда просил вроде как для себя, а когда не подошло продал — допустимо?
            Или намеренная это когда так в комменте и писал — пожелаю для дальнейшей перепродажи?
            • brutto
              brutto 156 23 feb 2012, 21:26
              В данном случае плохо, когда человек желал как-будто для себя, но на самом деле для продажи. Это намеренный обман дарителя с целью последующей продажи. Это плохо.

              Если желал для себя, но не подошло и ты решил не дарить дальше, а продать, то это некрасиво по отношению к сообществу, но допустимо. Правда в таком случае скорее всего в профиле могут появиться отрицательные отзывы от сообщников и как следствие участие в дарении для такого человека будет вызывать всё больше и больше затруднений. Это вопрос уже репутации и доверия к такому человеку. Это не плохо и не хорошо. Тут каждый сам для себя решает как относиться к такому человеку.

              Если же человек явно желает для продажи. Так как человек открыто об этом заявляет и понятно для чего ему нужна та или иная вещь, то даритель уже волен сам выбирать своего одариваемого. Это хорошо.
              8
              • [83968]
                [83968] 394 23 feb 2012, 21:38
                мда… странная ваша позиция
                2
                • brutto
                  brutto 156 24 feb 2012, 00:06
                  Эту грань как раз я прекрасно осознаю, поэтому и написал свой прошлый комментарий. И именно поэтому для меня такой проблемы просто не существует. Точнее это не проблема для меня, потому что уже в текущем варианте ДД есть возможность её решать и вполне успешно.

                  Именно поэтому профили каждого сообщника сделаны максимально прозрачными и можно увидеть не только историю дарения и благодарения каждого конкретного человека в виде даров которые он желал или дарил на сайте или его манеру общения в комментариях к дарам (доступную в том же профиле), но так же и мнения о нём других сообщников, выраженных в публичных отзывах и личных заметках.

                  Да, продажа легальна. Никогда не было запрета продажи. Дарудар он не против денег. Он не соперничает с ними. Если и говорить о том, против чего выступает Дарудар касательно продажи даров, так это против лицемерия и обмана. Дарудар — это прежде всего сервис дарения, вокруг которого собираются люди, которые хотят научиться дарить. Кто-то может лучше, кто-то хуже. У кого-то получается, у кого-то нет.

                  Не следует так же забывать о том, что опасения о том, что продажи каким-либо образом могут быть легальны в рамках сервиса ДД происходит потому, что не учитывается «коллективная память», которая складывается о каждом зарегистрированном сообщнике в его профиле. (признаться мне честно странно отмечать этот момент!)

                  Ведь как я уже обращал внимание выше, в профиле фиксируется не только активность человека как дарителя или как благодарителя, но и мнения об этом человеке других сообщников в виде отзывов. Тоесть чем больше человек совершает действий в сообществе, тем с большим кол-вом людей он взаимодействует, тем больше становится информации о нём и его поступках. К этой информации всегда можно вернуться и соизмерить её со своим образом идеального участника сообщества дарения и сделать соответствующие выводы. Главное, что это можно сделать всегда и самостоятельно, без чьей либо помощи или наставления.

                  Попробуйте провести мысленный эксперимент. Представьте себе такого человека, который намеренно желает дары для продажи, но желает как будто для личного использования. Представьте что он уже есть и уже зарегистрировался на сайте. После этого представьте что он начинает свою деятельность на сайте в сообществе и это продолжается некоторое время. А затем представьте себе как будет выглядеть профиль такого человека в этом сообществе через некоторое время… А потом, на секунду задумайтесь и ответьте на вопрос: «Если вдруг вам встретится среди желающих такой человек — вы подарите ему свой дар?»

                  Не знаю почему, но мне ответ кажется вполне очевидным.
                  3
                  • [24401]
                    [24401] 975 24 feb 2012, 07:02
                    Большинство сообщников не перечитывает каждый раз отзывы всех желающих. Я вообще на них смотрю в 1 случае из 10.
                    Возможно, для сообщества, как для интернет-ресурса и без разницы — продаются вещи отсюда или нет. Но для каждого отдельного человека, дарящего здесь, в конце концов встанет вопрос:
                    «Я что, самая богатая, что я здесь дарю? Вот я, „лохушка“ сегодня подарила, а завтра это продали. Я что сама не могу продать?» А человек, желавший некую вещь и увидев. что через день ее продали, почувствует себя обманутым — он писал в комменте правду, а конкурент — живописную ложь. И досталось ему. Отсюда вывод — плести нужно красочнее.
                    Правда, тут же нарисовывается выход — написать новому обладателю в разговорах — А не хотите ли мне перепродать по сходной цене?
                    Или дарителю деньги в Разговорах предложить.
                    Раз уж Дару-дар не против продажи.
                    А если кто уличит в перепродаже — написать — А что такого? Я это на Д-Д купила!
                    6
                    • naisha
                      naisha 70 24 feb 2012, 17:11
                      Большинство сообщников не перечитывает каждый раз отзывы всех желающих. Я вообще на них смотрю в 1 случае из 10.

                      А зря.
                      2
                      • [24401]
                        [24401] 975 24 feb 2012, 17:45
                        Все от человека зависит. Я не люблю читать чужие личные дела и досье. Тем более — перечитывать.
                        Я лучше хорошую литературу почитаю.))
                        А полоскание чужого грязного белья, тем более, отзывов — не самое приятное занятие.
                        Ими или мстят друг другу или дружат, в большинстве случаев. Объективности в них немного.
                        3
  • JonKondor
    JonKondor 969 23 feb 2012, 20:31
    Так ДД уже открытый-делай что хочешь-хоть 150 раз тебя забанят-ещё клона можно создать…
    3
  • [82588]
    [82588] 287 23 feb 2012, 20:36
    да здравствует свободная регистрация
    4
  • yantar73
    yantar73 434 24 feb 2012, 00:04
    Я против свободной регистрации, может это не решит ВСЕХ проблем, но все же это придает сообществу особый статус… Не знаю, как правильно выразить свою мысль, что-то у меня скудность речи началась на ночь глядя.
    1
    • svetochka1983
      svetochka1983 275 автор публикации 24 feb 2012, 00:07
      вообще бы было бы лучше если регистрация происходила только по приглашению на сайт самими нами.
      5
      • [82588]
        [82588] 287 24 feb 2012, 00:58
        а ведь раньше так и было…
        • svetochka1983
          svetochka1983 275 автор публикации 24 feb 2012, 00:59
          так это самый верный и лучший вариант для избавления хапалок!
          6
          • [82588]
            [82588] 287 24 feb 2012, 01:10
            да вот х.з…
            у меня был случай, что приглашённая сообщница дарила здесь, желала. я ей пообещала достаточно хроший дар… а потом выяснилось что она всё продавала( неприятно однако…

            но по приглашениям клонов легче было вычислять
            2
            • Fern
              Fern 938 24 feb 2012, 12:56
              Да ну, с чего бы легче-то? У народа была куча инвайтов, они копились… и приглашали всех, кто уж совсем откровенно не заявлял: «хочу нажиться, дарить не буду, только желать пришел». Если целенаправленно создается клон — ну наверно, клоновод в состоянии грамотную заявку составить, сам же он прошел «фильтр». А уж пригласит кто угодно, сколько помню, когда ни откроешь заявки — неодобренных всегда было — на пальцах пересчитать можно, и через полчаса все они уже одобрены.
              3
  • [8230]
    [8230] 24 feb 2012, 15:47
    Я шестнадцатая, кто считает эту публикацию неуместной. Фактов никаких никто так и не предоставил. Ссылки на профили не дали (хотя уже даже разработчики просили). На суппорт никто и не собирается писать. Так, пожаловаться только на бездействие разработчиков собрались. Не предоставляя фактов.
    • [24401]
      [24401] 975 24 feb 2012, 15:57
      А по-моему публикация давно уже о допустимости и морально-этической стороне такого явления, как продажа даров с Д-д. Таких случаев уже достаточно было, и, судя по всему — будет еще больше.
      1
      • [8230]
        [8230] 24 feb 2012, 16:47
        публикаций о допустимости и моральности в Блогодаре достаточно. Текст публикации совсем не о том. На вопросы по тексту публикации никто не ответил, зато в бездействии всех обвинили.
        да и фразы «я знаю кто это, но не скажу» считаю нарушением кодекса поведения на сайте, а именно:

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