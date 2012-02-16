Блогодар
просто ужас
девочки и мальчики! я не знаю как обозвать таких людей и куда отправить такую переписку! может кто поможет с этим…
а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…
16.02.2012, 18:55, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
> пройдите на сайт дару дар http://darudar.org/filter/726cb8e12b2e375b8e79c94d6fb3485e/?page=2 мы там выставляем свои дары ДАРОМ А НЕ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ВЫ.
>
> 16 февраля 2012, 16:26 от Древнева Ира <[email protected]>:
>
>> даром нормальные вещи не отдают, если носить нечего то я очень дешево продаю отличные куртки, а если хапать даром для перепродажи, это не ко мне…
>>
>> 16.02.2012, 16:23, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>> спасибо. мама их видела на сайте ДАРОМ!
>>>
>>> 16 февраля 2012, 16:22 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>> да, серая и пуховик по 500, коричневая 700
>>>>
>>>> 16.02.2012, 14:01, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>>>> вы продаете?
>>>>>
>>>>> 16 февраля 2012, 09:56 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>>>> можно, куртки в идеале, какая нужна? торг возможен
>>>>>>
>>>>>> 15.02.2012, 14:00, [email protected]:
>>>>>>> можно пожелать ваши курточки
а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…
16.02.2012, 18:55, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
> пройдите на сайт дару дар http://darudar.org/filter/726cb8e12b2e375b8e79c94d6fb3485e/?page=2 мы там выставляем свои дары ДАРОМ А НЕ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ВЫ.
>
> 16 февраля 2012, 16:26 от Древнева Ира <[email protected]>:
>
>> даром нормальные вещи не отдают, если носить нечего то я очень дешево продаю отличные куртки, а если хапать даром для перепродажи, это не ко мне…
>>
>> 16.02.2012, 16:23, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>> спасибо. мама их видела на сайте ДАРОМ!
>>>
>>> 16 февраля 2012, 16:22 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>> да, серая и пуховик по 500, коричневая 700
>>>>
>>>> 16.02.2012, 14:01, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>>>> вы продаете?
>>>>>
>>>>> 16 февраля 2012, 09:56 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>>>> можно, куртки в идеале, какая нужна? торг возможен
>>>>>>
>>>>>> 15.02.2012, 14:00, [email protected]:
>>>>>>> можно пожелать ваши курточки
- Дата публикации: 16 feb 2012, 21:20
-
- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: мошенники
Re: Объявление Отдам зимние куртки на Slando:
От кого: Древнева Ира <[email protected]>
Кому: Svetlana Tugunova <[email protected]>
16 февраля 2012, 19:32
а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…
16.02.2012, 18:55, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
> пройдите на сайт дару дар http://darudar.org/filter/726cb8e12b2e375b8e79c94d6fb3485e/?page=2 мы там выставляем свои дары ДАРОМ А НЕ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ КАК ВЫРАЗИЛИСЬ ВЫ.
>
> 16 февраля 2012, 16:26 от Древнева Ира <[email protected]>:
>
>> даром нормальные вещи не отдают, если носить нечего то я очень дешево продаю отличные куртки, а если хапать даром для перепродажи, это не ко мне…
>>
>> 16.02.2012, 16:23, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>> спасибо. мама их видела на сайте ДАРОМ!
>>>
>>> 16 февраля 2012, 16:22 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>> да, серая и пуховик по 500, коричневая 700
>>>>
>>>> 16.02.2012, 14:01, «Svetlana Tugunova» <[email protected]>:
>>>>> вы продаете?
>>>>>
>>>>> 16 февраля 2012, 09:56 от Древнева Ира <[email protected]>:
>>>>>> можно, куртки в идеале, какая нужна? торг возможен
>>>>>>
>>>>>> 15.02.2012, 14:00, [email protected]:
>>>>>>> можно пожелать ваши курточки
при чем дд-то?
Это автор пишет, что на дд сидит)))светлана-автор, ира-продавец.где написано, что ира на дд?
а как думаете откуда у меня все эти вещички?? с вашего дарудара и ему подобных… пока вы соревнуетесь в количестве дарения умные люди на этом делают бабки…
А еще Ежевика пыталась бороться с добрым десятком ни в чем неповинных людей… знаем эту песню…
Насчет Пены — она и в старом клоне замечательно себя чувствует, чего ей новых плодить?
А продавец «призналась», что берет вещи для продажи в том числе и на ДД.
Но кто она на ДД? Автор не знает. Читать переписку снизу вверх.
…
— Не понял, ты чего полные сумки деликатесов прешь? Вроде все праздники отгремели?
— Да, понимаешь, влетел по-крупному, отмазываться приходится.
— ?..
— Вынес по морозу диван на санобработку, ну зверей чтоб выморозить — типа, минут 10 и готово. Так эти сволочи его через 3 минуты, сами, назад, на пятый этаж — заволокли!
— Дело, в общем-то, житейское, хотя — круто, конечно! С чего ж такие страсти со жратвой?
— Да погодь, щас расскажу! Я не вынес этого зрелища — а командовал этим безобразием их хромой предводитель, на костылях, о четырех лапах, без уса и с одним глазом — взял пузырь, пригласил его на толковище и выкатил ему предъяву, достали, мол!
— Ну? И что?
— Ну, он внял, свистнул своих: «Ребята, валим отсюда!», построил и ряды по 50 через порог отсчитывает.
— Класс! Избавился?
— Да где там! На 5-й минуте я не выдержал, засмеялся! Он и крикнул: «Возвращаемся, он пошутил!».
— Засада, однако…
— И не говори, вот тут-то я и лоханулся, с пьяну ведь — грохнул его тапочком!
— … Ну, ты — ваще крут! Где ж попадос?
— Вот на этом и попал — на похороны со всего квартала собрались, а на 9 дней со всего города обещали привалить — вот и готовлю поляну, может договоримся.....
я понимаю речь об этом?
П.С. отлавливать надо таких и банить профиль чем скорей тем лучше. И прально автор сказал: пока вы тут грызётесь меж собой такие бабло на вашей невинной доброте делают.
А ещё хочу добавить те кто дарит хорошие дорогие дары, проверяйте через некоторое время сайты объявлений на вылов вот таких личностей. И хорошо если таких больше не будет. Я так делаю и не стыжусь этого.Доверяй да проверяй!(с)
Или намеренная это когда так в комменте и писал — пожелаю для дальнейшей перепродажи?
Если желал для себя, но не подошло и ты решил не дарить дальше, а продать, то это некрасиво по отношению к сообществу, но допустимо. Правда в таком случае скорее всего в профиле могут появиться отрицательные отзывы от сообщников и как следствие участие в дарении для такого человека будет вызывать всё больше и больше затруднений. Это вопрос уже репутации и доверия к такому человеку. Это не плохо и не хорошо. Тут каждый сам для себя решает как относиться к такому человеку.
Если же человек явно желает для продажи. Так как человек открыто об этом заявляет и понятно для чего ему нужна та или иная вещь, то даритель уже волен сам выбирать своего одариваемого. Это хорошо.
Как только появляется мысль о возможности продажи дара, то даже для себя найдутся самооправдания. А уж другим доказать, что человек обманывал — вообще нереальна.
Вы, допуская возможность продажи дара при определенных условиях, тем самым легализуете эту продажу.
Т.к. в любом случае человек скажет — желал для себя ( сына, свекрови, дедушки), но, упс, не подошло. Поэтому продаю — у вас это разрешено, а у меня — тяжелые материальные условия.
При условии, что «легкие» они только у Абрамовича и Дерипаски))) — отмазка на все случаи жизни.
Именно поэтому профили каждого сообщника сделаны максимально прозрачными и можно увидеть не только историю дарения и благодарения каждого конкретного человека в виде даров которые он желал или дарил на сайте или его манеру общения в комментариях к дарам (доступную в том же профиле), но так же и мнения о нём других сообщников, выраженных в публичных отзывах и личных заметках.
Да, продажа легальна. Никогда не было запрета продажи. Дарудар он не против денег. Он не соперничает с ними. Если и говорить о том, против чего выступает Дарудар касательно продажи даров, так это против лицемерия и обмана. Дарудар — это прежде всего сервис дарения, вокруг которого собираются люди, которые хотят научиться дарить. Кто-то может лучше, кто-то хуже. У кого-то получается, у кого-то нет.
Не следует так же забывать о том, что опасения о том, что продажи каким-либо образом могут быть легальны в рамках сервиса ДД происходит потому, что не учитывается «коллективная память», которая складывается о каждом зарегистрированном сообщнике в его профиле. (признаться мне честно странно отмечать этот момент!)
Ведь как я уже обращал внимание выше, в профиле фиксируется не только активность человека как дарителя или как благодарителя, но и мнения об этом человеке других сообщников в виде отзывов. Тоесть чем больше человек совершает действий в сообществе, тем с большим кол-вом людей он взаимодействует, тем больше становится информации о нём и его поступках. К этой информации всегда можно вернуться и соизмерить её со своим образом идеального участника сообщества дарения и сделать соответствующие выводы. Главное, что это можно сделать всегда и самостоятельно, без чьей либо помощи или наставления.
Попробуйте провести мысленный эксперимент. Представьте себе такого человека, который намеренно желает дары для продажи, но желает как будто для личного использования. Представьте что он уже есть и уже зарегистрировался на сайте. После этого представьте что он начинает свою деятельность на сайте в сообществе и это продолжается некоторое время. А затем представьте себе как будет выглядеть профиль такого человека в этом сообществе через некоторое время… А потом, на секунду задумайтесь и ответьте на вопрос: «Если вдруг вам встретится среди желающих такой человек — вы подарите ему свой дар?»
Не знаю почему, но мне ответ кажется вполне очевидным.
Возможно, для сообщества, как для интернет-ресурса и без разницы — продаются вещи отсюда или нет. Но для каждого отдельного человека, дарящего здесь, в конце концов встанет вопрос:
«Я что, самая богатая, что я здесь дарю? Вот я, „лохушка“ сегодня подарила, а завтра это продали. Я что сама не могу продать?» А человек, желавший некую вещь и увидев. что через день ее продали, почувствует себя обманутым — он писал в комменте правду, а конкурент — живописную ложь. И досталось ему. Отсюда вывод — плести нужно красочнее.
Правда, тут же нарисовывается выход — написать новому обладателю в разговорах — А не хотите ли мне перепродать по сходной цене?
Или дарителю деньги в Разговорах предложить.
Раз уж Дару-дар не против продажи.
А если кто уличит в перепродаже — написать — А что такого? Я это на Д-Д купила!
А зря.
Я лучше хорошую литературу почитаю.))
А полоскание чужого грязного белья, тем более, отзывов — не самое приятное занятие.
Ими или мстят друг другу или дружат, в большинстве случаев. Объективности в них немного.
Не надо оставлять лазейки для нечестных. Я за годы на ДД не раз была свидетельницей, как за продажу вещей и в московском, и в харьковском сообществах человек однозначно забанивался НАВСЕГДА (и клоны его отслеживались — в т.ч. и сообщниками).
Ей и нужно пользоваться если что-либо не подошло.
А те случаи что вы описываете, да и вообще продажа чего либо полученного с дд это как минимум некрасиво.
и должно караться)
И поверьте — это пострашнее блокировки профиля.
иначе «зар жавеет»
у меня был случай, что приглашённая сообщница дарила здесь, желала. я ей пообещала достаточно хроший дар… а потом выяснилось что она всё продавала( неприятно однако…
но по приглашениям клонов легче было вычислять
да и фразы «я знаю кто это, но не скажу» считаю нарушением кодекса поведения на сайте, а именно:
Не создавай заведомой атмосферы недоверия и страха