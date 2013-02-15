Блогодар
Есть ли наказание за недостойное отношение к дарителю от смотрителей и прочих? (или как наказать оставшихся после 45го фашистов обитающих на ДД)
О чем речь. Я с момента самой регистрации понял что дарить материальное, мне человеку любящему жизнь не с руки. У меня есть маленький дар — писать. Я решил его дарить. На это никто не возмутился. Возжелал обмениваться перепиской на разные темы не только с русскоязычным населением, но и иностранцами. Это было воспринято в штыки. Почему?
Да, я осознаю, что тут не чат. Но, люди обитающие здесь иного рода энергетики и мне они приятны.
Гонения и притеснения от смотрителя дошли до самых гнуснейших провокаций — удаление картинок прикрепленных пользователями к благодарностям посвященным мне за дар! Если это не маразм смотрителя, тогда что?
Да, бюрократия — это вич нашей жизни. Но это свободная площадка в рамках этики и человеколюбия, почти Вудсток межнационального взаимоотношения и тут такие начинаются не красивости.
Мне грустно это осознавать.
Потом я выставил дар «обнимашки» готов был дарить радость объятия людям вне интернета и предлагал другим это обещать вне зависимости от меня или моего участия. Но и это восприняли в штыки. Я понимаю не без содействия смотрителя. Спасибо тебе Вейдер!
Да, я ответил на хамство как любая человекоподобная животина — хамством. Можете осудить — судите. Имете право — судите. Но, ответе: а не теряется ли при рамочных устоях этого обветшалого мирка, где уже запрещают дарить человеческое тепло отмечая, что оно не материально. Вы, готовы находиться в соцресурсе, который этому припядствует?
/кстати, если отталкиваться от концепт дара на материальной основе, то выходит, что дар должен в миру имеет ценность. а следовательно его можно продать. То есть дару дар мифичен. Так как даритель может быть барыгой и просто получив его — перепродать. А Вы, смотрители, этому способствуете. Так как трете человеколюбие. Ну так и оставайтесь с барыгами:) /
Да, я осознаю, что тут не чат. Но, люди обитающие здесь иного рода энергетики и мне они приятны.
Гонения и притеснения от смотрителя дошли до самых гнуснейших провокаций — удаление картинок прикрепленных пользователями к благодарностям посвященным мне за дар! Если это не маразм смотрителя, тогда что?
Да, бюрократия — это вич нашей жизни. Но это свободная площадка в рамках этики и человеколюбия, почти Вудсток межнационального взаимоотношения и тут такие начинаются не красивости.
Мне грустно это осознавать.
Потом я выставил дар «обнимашки» готов был дарить радость объятия людям вне интернета и предлагал другим это обещать вне зависимости от меня или моего участия. Но и это восприняли в штыки. Я понимаю не без содействия смотрителя. Спасибо тебе Вейдер!
Да, я ответил на хамство как любая человекоподобная животина — хамством. Можете осудить — судите. Имете право — судите. Но, ответе: а не теряется ли при рамочных устоях этого обветшалого мирка, где уже запрещают дарить человеческое тепло отмечая, что оно не материально. Вы, готовы находиться в соцресурсе, который этому припядствует?
/кстати, если отталкиваться от концепт дара на материальной основе, то выходит, что дар должен в миру имеет ценность. а следовательно его можно продать. То есть дару дар мифичен. Так как даритель может быть барыгой и просто получив его — перепродать. А Вы, смотрители, этому способствуете. Так как трете человеколюбие. Ну так и оставайтесь с барыгами:) /
- Дата публикации: 15 feb 2013, 18:28
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: смотритель, гетто, фашизм, крик души
Почитала ваши описания даров — знаю таких людей, кто изъясняется примерно таким же образом.
В некотором плане, согласна с вами, что материальное — это только часть этого мира, и не обязательно на этом сайте дарить только материю. Меня вот вчера много незнакомых практически людей с праздником поздравило — было оч приятно.))
Но, если честно, то чем дальше в лес, тем больше дров вы пытаетесь свернуть — может, это и пугает?.. Например, вот это условие в даре — «Дарю тому, кто даст самый оригинальный комментарий на тему зачем ему нужен шоколад:) Почему так «жестоко», тк — скучно живем, скучно! Надо напрячь свою фантазию, впасть в детство, вспомнить его и за эту эмоцию Вам воздастся! Честно, я сам его забыл:)»
Как-то вы невзначай вместо позитива подняли в этом даре бааальшой такой срач, что и эмоций то не осталось хороших…
Как-то спорный тогда получается вопрос про нематериальное и эмоции, Вы не находите?
Фланкер обидел? Ну а что вы хотели от сил зла? :D
Удаляются все картинки с блестяшками, спасибками — заимствованные из интернета.
дару, та картинка была вполне уместна.
http://darudar.org/thanks/2105732/
http://www5.picturepush.com/photo/a/12188058/img/12188058.png
к нематериальному дару под названием «Настроение»?
Сфотографировать себя со своим настроением в зеркале?
Или сосканировать свою мордашку, прижавшись
выступающими частями лица к стеклу сканера?))
да
Такое бывает :-)
С материальным даром всё понятно — берём предмет, делаем фото. А можно ли передать своё настроение через вещь?
Эта картинка свидетельствует о том, какое было настроение у одаренного в момент написания «благодарности».
Какое настроение — такая и картинка.
*картинка из инета. к дару отношения не имеет.
а теперь информация к размышлению
http://darudar.org/users/Dmt_moscow/
будут вопросы
найдёте
— обьясню
;-)
Смотрим сами.
http://img837.imageshack.us/img837/84/1554566.png
http://img.leprosorium.com/1718061
Сделал, блин, замечание по оформлению дара.
где ты берешь столько терпения?!!!
А пиар себе (ну и мне заодно) сделали Вы, создав эту публикацию.
http://darudar.org/blogodar/post/3849/#comment_293911
Честно говоря, я не улавливаю смысл попытки подарить иностранцам возможность пообщаться с человеком, не знающим ни одного языка и пользующимся онлайн-переводом.
http://darudar.org/users/JustForFun/responses/#response_192056
http://ipic.su/4DbZ.jpg
Вообще не понял о чем речь.
Если фланкер обидел, то это нормально, у фланкера тут работа такая — обижать.
Посмотрел Ваши дары. Ужаснулся. Дарить стихи собственного сочинения — жлобство и скупердяйство. Махровое. Даже если Вы считаете, что Ваши стихи — разумное, вечное и доброе, это дарить нельзя, сеять можно, а дарить — нет.
Заканчивайте с этим, а то плохо кончите.
Недавно один мой знакомый просил другого моего знакомого сочинить стих якобы от него для его девушки, чтобы помириться, за что был высмеян в лучших традициях
http://forum.pridnestrovie.com/u...
Хочешь писать стихи — пиши. Если человек близкий, какую бы ересь ты не написал, если от души — оценит и порадуется.
А стихи на заказ — это, простите за выражение, попса.
*картиночки — это священно. Почти также, как котики.
* а нематериальных ништяков у нас на Д~Д и так навалом… правда за ними надобно (отважно) irl сходить (на ОВ например).
Нападать на смотрителя за справедливое замечание о разрыве публикации — бред, он был абсолютно прав, очень тяжело в ленте даров пролистывать такие длинные описания, а у кого мобильный интернет — еще и трафик кушает неплохо…
Я его переименовал соответственно критики: http://darudar.org/gift/2260368/
Отвечу на обвинения обвинением и процитирую выдержку из обвинения в адрес тех нелюдей, что идет и «едят» мой акаунт: «Нарушаются нормы этики и морали».
Маленькой Америки из ДД — никогда не выйдет. Лицемерие — вот флаг ДД! Трите:)
позвольте обратить внимание дарителей на ярчайший пример хамства
http://darudar.org/users/Flanker_87/responses/#response_191850
http://www4.picturepush.com/phot...
Use your force to help children
И царь, и бог, и главный фашист…
Где равенство и братство, где «пролетарии всех стран, соединяйтесь»?
(посмотрел у тебя «в подвале» убитые отзывы)
Царь всея ДД и воплощение «мирового зла» — это вам не плюшки трескать…
Удивительно ранняя в этом году весна, господа!
Бляяяяя… Мдяяяяя… Тут случай намного запущеннее, чем можно было предположить. Виртуальные дары так изящно трансформировались в меганабросы говна на вентилятор, что можно только дивиться, как быстро раскрыло вполне корректное замечание Фланкера такой богатый скрытый творческий потенциал дарителя.))
Чудны твои дела, о «Главный фашист сея Вселенной» XD))
http://darudar.org/thanks/1838705/#comment_247550
Это безобразие можно остановить?!
А я говорю, что там было именно фото дара! Я помню на фото благодарности ту зеленую штуку! Я ее особо любила, потому и запомнила фото с ней!
Фото б/ушной просроченной косметики от картинки из интернета я отличаю.
Доказывать Вам ничего не собираюсь.
Все благодарности, в которых Forest_Owl поместила фото даров, а не картинки из интернета, остались на месте.
http://darudar.org/users/Forest_Owl/wishes/thanks/
Вы, случайно, под видом сладких пирожков крысу с ложкой не дарили? http://darudar.org/thanks/1731469/
Здесь я согласна, картинка из инета.
И не стоило оскорблять мой дар тем, что Вы написали!!! Обязательно надо было написать так, чтобы унизить меня и мой дар?!?!?!?!?
Во-первых здесь речь не об этом, а во-вторых просроченную косметику можно использовать не в косметических целях.
А модерацию надо б ввести, чтобы банить таких как Вы, которые другим навязывают свою точку зрения и лезут не в свои дары.
Смывка к косметике относится весьма опосредованно, скорее уж к растворителям. А под косметикой понимаются все таки тени, туши, пудры, лаки, тоналки и т.д.
Можно еще баночку\бутылочку помыть (или пусть пожелавший сам помоет, у него лучше получится) и что-нибудь в ней хранить. Такие хорошенькие баночки бывают! стекляненькие! всех размеров и цветов, как матрешки! бутылочки с дозаторами! В мусор их?!
Стремление повернуть время вспять и наделать из дерьма конфет имеет философский смысл.
видимо я тебя сглазил :D
Простите все.
Очень хочется узнать, можно ли ей найти какое-то применение.
http://darudar.org/blogodar/post/3447/#comment_539092
P.S. «припядствует» — ну это капец, товарищи
Пысы: это было обращение к тебе как к человеку. Если же ты пропустил это мимо ушей, и являешься обыкновенным троллем — тогда тебе ничто не поможет.
пысы: следи за словами. Если говоришь что то — будь готов всегда ответить за них. Это здесь ты можешь искажать смысл чужих слов, нагнетая толпу против. Но если бы ты стоя передо мной не смог доказать где и как я кого «обосрал»…
Пыпысы: а вот теперь я откланяюсь, отписываюсь с данного топа и уже точно покидаю вас, друзья)
А насчет моего прогибания за «корочки смотрителя» — это вообще крайняя степень маразма, вызывает даже скорее удивление, в каком воспаленном мозгу могло родиться такое предположение. И ведь человек, похоже, реально в это верит…
почему не в лс? А зачем мне ради одного сообщения заводить разговор?))