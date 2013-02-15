Блогодар

max198505

Есть ли наказание за недостойное отношение к дарителю от смотрителей и прочих? (или как наказать оставшихся после 45го фашистов обитающих на ДД)

О чем речь. Я с момента самой регистрации понял что дарить материальное, мне человеку любящему жизнь не с руки. У меня есть маленький дар — писать. Я решил его дарить. На это никто не возмутился. Возжелал обмениваться перепиской на разные темы не только с русскоязычным населением, но и иностранцами. Это было воспринято в штыки. Почему?
Да, я осознаю, что тут не чат. Но, люди обитающие здесь иного рода энергетики и мне они приятны.
Гонения и притеснения от смотрителя дошли до самых гнуснейших провокаций — удаление картинок прикрепленных пользователями к благодарностям посвященным мне за дар! Если это не маразм смотрителя, тогда что?
Да, бюрократия — это вич нашей жизни. Но это свободная площадка в рамках этики и человеколюбия, почти Вудсток межнационального взаимоотношения и тут такие начинаются не красивости.
Мне грустно это осознавать.
Потом я выставил дар «обнимашки» готов был дарить радость объятия людям вне интернета и предлагал другим это обещать вне зависимости от меня или моего участия. Но и это восприняли в штыки. Я понимаю не без содействия смотрителя. Спасибо тебе Вейдер!

Да, я ответил на хамство как любая человекоподобная животина — хамством. Можете осудить — судите. Имете право — судите. Но, ответе: а не теряется ли при рамочных устоях этого обветшалого мирка, где уже запрещают дарить человеческое тепло отмечая, что оно не материально. Вы, готовы находиться в соцресурсе, который этому припядствует?

/кстати, если отталкиваться от концепт дара на материальной основе, то выходит, что дар должен в миру имеет ценность. а следовательно его можно продать. То есть дару дар мифичен. Так как даритель может быть барыгой и просто получив его — перепродать. А Вы, смотрители, этому способствуете. Так как трете человеколюбие. Ну так и оставайтесь с барыгами:) /

Комментарии

  • walencia
    walencia 59 15 feb 2013, 19:13
    О, мы с вами почти в один день родились.)) Только в разные года.))
    Почитала ваши описания даров — знаю таких людей, кто изъясняется примерно таким же образом.
    В некотором плане, согласна с вами, что материальное — это только часть этого мира, и не обязательно на этом сайте дарить только материю. Меня вот вчера много незнакомых практически людей с праздником поздравило — было оч приятно.))
    Но, если честно, то чем дальше в лес, тем больше дров вы пытаетесь свернуть — может, это и пугает?.. Например, вот это условие в даре — «Дарю тому, кто даст самый оригинальный комментарий на тему зачем ему нужен шоколад:) Почему так «жестоко», тк — скучно живем, скучно! Надо напрячь свою фантазию, впасть в детство, вспомнить его и за эту эмоцию Вам воздастся! Честно, я сам его забыл:)»
    Как-то вы невзначай вместо позитива подняли в этом даре бааальшой такой срач, что и эмоций то не осталось хороших…
    Как-то спорный тогда получается вопрос про нематериальное и эмоции, Вы не находите?
  • Sachmach
    Sachmach 142 15 feb 2013, 20:26
    Нематериальных даров на Дарударе не так чтобы много, но есть и это это одни из лучших даров. Так что если у вас проблема, это проблема не с дарами.
    Фланкер обидел? Ну а что вы хотели от сил зла? :D
    3
  • PaulinaK
    PaulinaK 1380 15 feb 2013, 21:14
    Пользователи не посмотрели, что картинка должна отображать факт получения дара.
    Удаляются все картинки с блестяшками, спасибками — заимствованные из интернета.
    2
  • kemska_volost
    kemska_volost 3 заблокирован 15 feb 2013, 22:02
    ознакомился с вашими комментариями

    а теперь информация к размышлению
    http://darudar.org/users/Dmt_moscow/

    будут вопросы
    найдёте
    — обьясню
    ;-)
    4
    • rasudan
      rasudan 1417 16 feb 2013, 02:29
      Андрюх, держись =)))
      3
    • Vendy88
      Vendy88 236 16 feb 2013, 02:45
      ё-моё…
      где ты берешь столько терпения?!!!
      2
    • max198505
      max198505 11 автор публикации 16 feb 2013, 12:15
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      Вам важно оформление или принцип человекопомощи? Я как и в тот раз говорю: у меня маленький опыт юзера. Если Вы такой гениальный Доктор Зло, то и сами на правах модератора исправили б ситуацию, а не превращали это все в фарс. А Ваше поведение похоже на молодчавый пиар и самолюбование.
      15
    • naisha
      naisha 70 16 feb 2013, 18:07
      А чо там во второй то?
      • Sachmach
        Sachmach 142 21 feb 2013, 10:16
        А в интернете тоже не спрятаться, вот только он этого не понимает, набрал его ник в гугле, сразу куча информации о нем, включая номер мобильного и прочее.
    • max198505
      max198505 11 автор публикации 16 feb 2013, 12:17
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      А теперь скажите тем людям, которые просили стих в дар для 75летней матери или для любимого, или для мужа. Скажите им, что они теперь тоже часть жлобства. Ой, сколько смеха будет в Ваш адрес от них:)
      8
      • [46566]
        [46566] 111 16 feb 2013, 12:53
        А разве вы свои умения дарите? По-моему, вот здесь вы их умело обмениваете, и это именно оно и есть — жлобство.
        4
        • max198505
          max198505 11 автор публикации 16 feb 2013, 13:15
          Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
          спросите это у того, кому это было предложено. Так не только я поступаю. Мне так много раз предлагали дарители из моего города и я решил что так оно и заведено. Прежде чем плюнут подумайте в какую сторону дует ветер.
          4
    • freedesign.ru
      freedesign.ru 457 16 feb 2013, 10:27
      Графомания vs «бюрократия» красиво звучит, хотя это скорее попроще — эмоциональность против логики… ;-)
      * а нематериальных ништяков у нас на Д~Д и так навалом… правда за ними надобно (отважно) irl сходить (на ОВ например).
  • [83968]
    [83968] 394 16 feb 2013, 03:38
    К чёрту всё материальное! Давайте любовь дарить ^_^
    4
    • max198505
      max198505 11 автор публикации 16 feb 2013, 12:19
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      А, если критика смотрителя как-то связывает приход рядовых пользователей ДД, которые как вороны на падал — начинают клевать — это тоже гуд?!
      8
    • Astronaft
      Astronaft 99 16 feb 2013, 12:27
      Точно многа букф убьёт человечество. Пойду сожгу книжку «Война и мир».
      7
    • [78868]
      [78868] 1874 21 feb 2013, 09:27
      «Обнимашки» — это флешмоб. А флешмоб может и должен быть выложен в интернете для всех. На то он и… Ну Вы поняли :)
  • max198505
    max198505 11 автор публикации 16 feb 2013, 13:12
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
    А тем временем фашизм набирает скорость. Мой дар «Настроение» был оклеветан: Ваш дар «Настроение» засчитан сообщниками недаром по причинам: «другое» (так считают 4), «Может быть выложено в интернете для всех» (так считают 2), «Сомнения в достоверности и правдивости информации» (так считают 1), «Нарушаются нормы этики и морали» (так считают 1), «Нарушается процедура дарения» (так считают 1), «Плохое оформление или группировка» (так считают 1)

    Я его переименовал соответственно критики: http://darudar.org/gift/2260368/

    Отвечу на обвинения обвинением и процитирую выдержку из обвинения в адрес тех нелюдей, что идет и «едят» мой акаунт: «Нарушаются нормы этики и морали».

    Маленькой Америки из ДД — никогда не выйдет. Лицемерие — вот флаг ДД! Трите:)
    3
  • Flanker_87
    Flanker_87 121 16 feb 2013, 15:47
    мимими. Я зло же))) это наконец-то слава))
    http://darudar.org/users/Flanker_87/responses/#response_191850
    1
  • Uzhas_naKryliahNochi
    Uzhas_naKryliahNochi 360 17 feb 2013, 19:42
    В благодарности моего дара Kitten_Lord сегодня удалила фото дара.
    http://darudar.org/thanks/1838705/#comment_247550

    Это безобразие можно остановить?!
    14
    • Kitten_Lord
      Kitten_Lord 363 17 feb 2013, 20:00
      там не было фото дара. Там была картинка, взятая из интернета. Не свидетельствовавшая о получении дара.
      2
      • Uzhas_naKryliahNochi
        Uzhas_naKryliahNochi 360 17 feb 2013, 20:34
        Чем докажете?
        А я говорю, что там было именно фото дара! Я помню на фото благодарности ту зеленую штуку! Я ее особо любила, потому и запомнила фото с ней!
        7
        • Kitten_Lord
          Kitten_Lord 363 17 feb 2013, 21:00
          А я говорю, что там была картинка из интернета.
          Фото б/ушной просроченной косметики от картинки из интернета я отличаю.
          Доказывать Вам ничего не собираюсь.
          Все благодарности, в которых Forest_Owl поместила фото даров, а не картинки из интернета, остались на месте.
          http://darudar.org/users/Forest_Owl/wishes/thanks/
          2
        • Kitten_Lord
          Kitten_Lord 363 17 feb 2013, 21:22
          Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться:
          Вы, случайно, под видом сладких пирожков крысу с ложкой не дарили? http://darudar.org/thanks/1731469/
          2
          • Uzhas_naKryliahNochi
            Uzhas_naKryliahNochi 360 17 feb 2013, 22:14
            Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
            Вот впредь и спрашивайте, прежде чем удалять фото даров!
            Здесь я согласна, картинка из инета.
            И не стоило оскорблять мой дар тем, что Вы написали!!! Обязательно надо было написать так, чтобы унизить меня и мой дар?!?!?!?!?
            19
          • Uzhas_naKryliahNochi
            Uzhas_naKryliahNochi 360 17 feb 2013, 22:17
            Сообщники (15) засчитали комментарий недостойным.
            Заткнитесь, если нифига ничего не понимаете.
            Во-первых здесь речь не об этом, а во-вторых просроченную косметику можно использовать не в косметических целях.
            А модерацию надо б ввести, чтобы банить таких как Вы, которые другим навязывают свою точку зрения и лезут не в свои дары.
            22
            • villims
              villims 93 17 feb 2013, 22:30
              Заинтриговали. Для каких целей используется просроченная косметика?
              • Uzhas_naKryliahNochi
                Uzhas_naKryliahNochi 360 17 feb 2013, 22:34
                Старой смывкой лака говорят хорошо оттираются жирные плитки на кухне. А в этом даре я не знаю как использовали, не спросила. Смывку же желали у меня именно для удаления жира, в благодарности написали что правда очень хорошо оттирается.
                7
                • villims
                  villims 93 17 feb 2013, 22:43
                  Не сомневаюсь. Нетленно.
                • ArtaFera
                  ArtaFera 185 23 feb 2013, 10:43
                  Говорят, в Москве кур доят. А мы пошли и сисек не нашли.

                  Смывка к косметике относится весьма опосредованно, скорее уж к растворителям. А под косметикой понимаются все таки тени, туши, пудры, лаки, тоналки и т.д.
                  3
                • villims
                  villims 93 18 feb 2013, 06:01
                  Нетворческая Вы личность.
                  Можно еще баночку\бутылочку помыть (или пусть пожелавший сам помоет, у него лучше получится) и что-нибудь в ней хранить. Такие хорошенькие баночки бывают! стекляненькие! всех размеров и цветов, как матрешки! бутылочки с дозаторами! В мусор их?!

                  Стремление повернуть время вспять и наделать из дерьма конфет имеет философский смысл.
                  1
                  • ArtaFera
                    ArtaFera 185 23 feb 2013, 10:43
                    Да-да, мне уже отвечали, что пузырек от засохшего лака можно помыть о_О и наливать туда что-то нужное.
                    2
          • villims
            villims 93 17 feb 2013, 22:38
            Да почему, раз она кому-то понадобилась для чего-то?
            Очень хочется узнать, можно ли ей найти какое-то применение.
            • ArtaFera
              ArtaFera 185 23 feb 2013, 10:46
              Потому что разовый спрос далеко не равен всей той куче предложения просроченной и б/у косметики. Обычно хендмейдеры берут тени, румяна и пудру для подкрашивания кукол, тильд или каких-либо изделий, но это 1. настолько редко и 2. обычно в городских разговорах.
              2
  • shekanya
    shekanya 11 23 feb 2013, 14:42
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    знаешь что… Сам от себя не ожидал конечно. Но хотел бы извиниться перед тобой. Хотя я и не виноват что ты меня не правильно понял. Вобщем прислушайся пожалуйста к совету. я не считаю твои дары воздушны, но они не правильны. Стихи действительно нельзя так дарить. Их можно лишь посвящать. Хотя ограничение чего либо в чем либо может говорить об узкости мышления… Но такова жизнь. Поэтому если хочешь чего то добиться здесь — даже не думай плыть против течения. Тебя не поймут. Не старайся показать что ты особенный и прочее. Просто потому что «толпа» не любит особенных. А факт в том что толпы больше чем особенных. И она их задавит. Поэтому если не желаешь ломать свои принципы, и при этом научиться контактировать с «толпой» — хотя бы притворись таким же. А если и дальше будешь так себя вести, крайне незамаскированно(выкладывать в ленту кричащие дары «для фашистов» например), и будешь гнуть свое — тебя сломают. Не пытайся что то изменить в уже созданном мире, или приспособься к нему или создай свой. Дарудар это уже созданный мир, где или находятся по его правилам или в лучшем случае не выдерживая давления покидают его.
    Пысы: это было обращение к тебе как к человеку. Если же ты пропустил это мимо ушей, и являешься обыкновенным троллем — тогда тебе ничто не поможет.
    6
    • ArtaFera
      ArtaFera 185 23 feb 2013, 16:35
      Вы знаете поговорку про свой устав и чужой монастырь? Или так далеко ваша сфера знаний не распространяется?
      4
      • shekanya
        shekanya 11 23 feb 2013, 17:11
        Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
        знаю. Большинство поговорок придумали идиоты. Которые не в состоянии объяснить доступно. Я объяснил максимально доступно, без всяких междустрочий и иных смыслов. И в данном случае, как раз таки вы правы. Дарудар это монастырь. А всякие типусы пытаются диктовать ему свой устав.
        3
        • ArtaFera
          ArtaFera 185 23 feb 2013, 18:18
          Вы объяснили, обосрав всех сообщников ДД разом. Мерзко.
          5
          • shekanya
            shekanya 11 24 feb 2013, 03:08
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            пруфы в студию. Где именно конкретно и как я кого либо как вы выражаетесь «обосрал»? И еще, у меня складывается впечатление что вы, настолько хорошо развиты что можете читать и оценивать совершенно «чужие» послания, при этом еще и считая что оно обращено еще к кому либо, а в частности затрагивает лично вас, особенно по причине того что вы отнесли себя к большинству. А может вам просто скучно? Или скорее всего вы пытаетесь прилюдно прогнуться дабы получить корочки смотрителя? Причин может быть много… Однако времени у меня не так много чтобы тратить его на вас и вам подобных) вобщем всем удачи)
            пысы: следи за словами. Если говоришь что то — будь готов всегда ответить за них. Это здесь ты можешь искажать смысл чужих слов, нагнетая толпу против. Но если бы ты стоя передо мной не смог доказать где и как я кого «обосрал»…
            Пыпысы: а вот теперь я откланяюсь, отписываюсь с данного топа и уже точно покидаю вас, друзья)
            4
            • ArtaFera
              ArtaFera 185 24 feb 2013, 09:51
              Мы с вами на брудершафт не пили, НЕуважаемый, чтоб мне тыкать. И не прикидывайтесь дураком (или вы не прикидываетесь?), что не понимаете, что назвав сообщников, принявших правила сообщества, «толпой», которая кого-то там «особенного», которого «не поймет», «сломит» и «растопчет» — отвесили далеко не комплимент. Это и называется «обосрать» (разжевываю подробно).
              А насчет моего прогибания за «корочки смотрителя» — это вообще крайняя степень маразма, вызывает даже скорее удивление, в каком воспаленном мозгу могло родиться такое предположение. И ведь человек, похоже, реально в это верит…
              5
        • [54034]
          [54034] 497 26 feb 2013, 10:57
          Большинство поговорок придумано для идиотов, которые не понимают очевидных вещей, и их приходится облачать в упрощённую форму :)
          2
    • shekanya
      shekanya 11 23 feb 2013, 17:36
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      и таки да, я написал это сообщение для автора а не для кого либо еще. Так что не развешивайте уши) можете хоть заминусовать, хоть заплюсовать — за моим окном погода не меняется. Все, моё дело сказать. Меня тут больше нет.
      почему не в лс? А зачем мне ради одного сообщения заводить разговор?))
      3
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