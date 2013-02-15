Есть ли наказание за недостойное отношение к дарителю от смотрителей и прочих? (или как наказать оставшихся после 45го фашистов обитающих на ДД)

О чем речь. Я с момента самой регистрации понял что дарить материальное, мне человеку любящему жизнь не с руки. У меня есть маленький дар — писать. Я решил его дарить. На это никто не возмутился. Возжелал обмениваться перепиской на разные темы не только с русскоязычным населением, но и иностранцами. Это было воспринято в штыки. Почему?

Да, я осознаю, что тут не чат. Но, люди обитающие здесь иного рода энергетики и мне они приятны.

Гонения и притеснения от смотрителя дошли до самых гнуснейших провокаций — удаление картинок прикрепленных пользователями к благодарностям посвященным мне за дар! Если это не маразм смотрителя, тогда что?

Да, бюрократия — это вич нашей жизни. Но это свободная площадка в рамках этики и человеколюбия, почти Вудсток межнационального взаимоотношения и тут такие начинаются не красивости.

Мне грустно это осознавать.

Потом я выставил дар «обнимашки» готов был дарить радость объятия людям вне интернета и предлагал другим это обещать вне зависимости от меня или моего участия. Но и это восприняли в штыки. Я понимаю не без содействия смотрителя. Спасибо тебе Вейдер!



Да, я ответил на хамство как любая человекоподобная животина — хамством. Можете осудить — судите. Имете право — судите. Но, ответе: а не теряется ли при рамочных устоях этого обветшалого мирка, где уже запрещают дарить человеческое тепло отмечая, что оно не материально. Вы, готовы находиться в соцресурсе, который этому припядствует?



/кстати, если отталкиваться от концепт дара на материальной основе, то выходит, что дар должен в миру имеет ценность. а следовательно его можно продать. То есть дару дар мифичен. Так как даритель может быть барыгой и просто получив его — перепродать. А Вы, смотрители, этому способствуете. Так как трете человеколюбие. Ну так и оставайтесь с барыгами:) /