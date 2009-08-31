О «Фотосессиях»

Предолагаю уже поределиться является ли фотосессия даром.



Если является — тогда прошу успокоится инквизицию сливающую дары фотографов.



Если это не дар — тогда предлагаю дружно удалить все подобные дары.



Я так понимаю, что сайт стал благодатной почвой для рекламы разного рода фотографов. От шикарных профи(мой почет им и уважение) до бездарностей которые ничего в фотографии не понимают и не хотят понимать, но упорно желают плодить безвкусицу.



И разбираться в том кто же все эти сообщники которые удаляют дары нет никакого желания и сил.



Ну так что? Дар или не дар? Отвечайте коротко и не разводите соплей, я вас очень прошу.