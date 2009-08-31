Блогодар

[12196]

О «Фотосессиях»

Предолагаю уже поределиться является ли фотосессия даром.

Если является — тогда прошу успокоится инквизицию сливающую дары фотографов.

Если это не дар — тогда предлагаю дружно удалить все подобные дары.

Я так понимаю, что сайт стал благодатной почвой для рекламы разного рода фотографов. От шикарных профи(мой почет им и уважение) до бездарностей которые ничего в фотографии не понимают и не хотят понимать, но упорно желают плодить безвкусицу.

И разбираться в том кто же все эти сообщники которые удаляют дары нет никакого желания и сил.

Ну так что? Дар или не дар? Отвечайте коротко и не разводите соплей, я вас очень прошу.

Комментарии

  • [12189]
    [12189] 38 31 aug 2009, 11:05
    и тишина… все нервно думаю, что им выгоднее =)
  • DeHb
    DeHb 36 31 aug 2009, 11:31
    был у меня один такой дар, дальше слов к делу перешла только одна девушка, сделал ей фотографии… Остальные отписавшиеся как желающие пропали…
    • [20350]
      [20350] 159 31 aug 2009, 11:39
      ну почему же, я Вам писала, и в соответсвующей теме, и в личку — и ответом мне была тишина
  • Nochka
    Nochka 221 31 aug 2009, 11:38
    Не влезала в тонкости, что реклама, что нет. Но, мне кажется, это Дар.
  • [12189]
    [12189] 38 31 aug 2009, 11:39
    а мне вот интересно. я выложила дар — себя как модель для съемок. я естессно не профи (таковой себя и не позиционировала), но опыт имеется. выложила дар, уточнив, что он на желающих (есстесно!). будут они или нет — не столь важно. сегодня после публикации в блогодаре моих возмущений по поводу «междусобойчиков» некий пользователь посчитал мой дар не даром. и дар, что печально, удалили. подозреваю, что эти события в блогодаре и в моих дарах — связаны. так вот вопрос мой заключается в следующем: как я вижу, потребность у фотографов в моделях есть, следовательно, мой дар актуален. так какого лешего его удалили??? и еще лично я хочу знать, КТО его удалил. и почему же сей бравый муж (али девица) не высказала свое ФИ мне лично, предпочитая скрыться за фразой «Сообщники Дару~дара считают, что это — не дар».
    • [20350]
      [20350] 159 31 aug 2009, 11:41
      чтобы дар удалили, нужно чтобы его 10 человек не даром засчитали
    • naisha
      naisha 70 01 sep 2009, 00:21
      если 10 человек посчитали дар недаром, то он убирается из общей ленты. он есть у вас в профиле, «засчитано недарами»
      • [12189]
        [12189] 38 01 sep 2009, 00:26
        я знаю. и что?
        • boorooom
          boorooom 252 01 sep 2009, 06:07
          То, что переживать, если дар вдруг заминусовали, смысла никакого. Он остается на сайте и преспокойно продолжает функционировать. Минусуют чаще всего, когда дар оформлен невнятно, плохо описано, что именно дарится. Заканчивайте истерики на пустом месте, чесслово.
          • shtoorman
            shtoorman 5 01 sep 2009, 14:35
            да… в принципе правильно.
          • [12189]
            [12189] 38 01 sep 2009, 14:43
            если бы истерика была «на пустом месте», то ее бы не было. не разобравшись вешать такие ярлыки признак плохого тона =)
            посмотрите публикацию дара и поймете, что оформлен он внятно, описан хорошо и что именно дарится — указано.
            и вообще — эта тема уже закрыта =)
            • boorooom
              boorooom 252 01 sep 2009, 15:51
              Закрыта — кем, уточните пожалуйста?
              Затыкать людей — тоже не сильно вежливо, Вам не кажется?
              • [12189]
                [12189] 38 01 sep 2009, 15:54
                закрыта мной. и администрацией. ибо разобрались уже. а то, что осталось — не для общественности. вот и все.
                а я вас затыкаю? я уточняю статус темы
                • boorooom
                  boorooom 252 02 sep 2009, 13:26
                  закрыта мной. и администрацией.
                  Где? Где это указано? Автор тему не удалил, если уж говорить, что она закрыта или исчерпала себя. Рид онли админнистрация тоже здесь не включала, так что уж позвольте покомментировать другим. Или Вы считаете, что Вы высказались и на этом всё?
                  • [12189]
                    [12189] 38 03 sep 2009, 13:24
                    автор тему не закрыл? вообще-то автор поста говорит о несколько иной теме, нежели Я. а у меня тут, так скажем, «подтема». и свои темы, я пожалуй буду сама закрывать, ок? плюс ежели вы зареклись об авторе, то автор — мой муж, и мы с ним тоже как-нить сами разберемся.
                    думаю, вопрос себя исчерпал и дискуссию нам с вами продолжать не стоит. если хотите — общайтесь тут сами с собой — мне же с вами ну совсем не хочется говорить.
                    • Sachmach
                      Sachmach 142 03 sep 2009, 13:46
                      Насколько могу судить по другим форумам, люди которые хамят модераторам обычно продолжают общаться, но уже на других сайтах ;D
                      • [12189]
                        [12189] 38 03 sep 2009, 13:49
                        не вижу здесь никакого хамства. или вы считаете, что открыто сказать человеку, что я не желаю с ним общаться — вверх неуважения? =) по-моему, все честно =)
                        ну а считаете, что хамство… ну что ж, вопрос восприятия.
  • [12189]
    [12189] 38 31 aug 2009, 11:44
    в дополнении к вышесказанному, хочу заметить, что неоднократно встречала похожие «дары» на просторах ДД. и как-то они считались дарами. а я, видать, кому-то на мозоль наступила. что-то тут личное…
    • shtoorman
      shtoorman 5 31 aug 2009, 11:48
      перевыставите дар. пояснение другое поподробнее напишите.
      • [12189]
        [12189] 38 31 aug 2009, 11:50
        да оно и так подробное было… ну да, пожалуй, перевыставлю =)
        • karaboz
          karaboz 61 03 sep 2009, 14:19
          А не покажете, как сначала был офомлен ваш дар с фотоморделью? (Наверное вы удалили заминусованный дар — тогда он должен пока находиться в ваших «удаленых» дарах).
          • [12189]
            [12189] 38 03 sep 2009, 14:32
            да, конечно. он в «удаленных», это так. darudar.org/gift/148036/
            • karaboz
              karaboz 61 03 sep 2009, 23:50
              Удаленные дары видны только вам — может скопируете изначальное описание оттуда — сюда? ((=
              • [12189]
                [12189] 38 03 sep 2009, 23:55
                ох… ну лана =)
                Начинающий фотограф? Этот дар для тебя! (это заголовок)

                Все знают, как важно для начинающего фотографа портфолио. И все знают, что фото делается двумя людьми: непосредственно фотографом и моделью. Опять же ВСЕ ЗНАЮТ, что найти адекватную модель крайне сложно: одни стесняются перед камерой, другие капризничают, третьи не вживаются в образ… (тут разрыв публикации)
                Итак, если ты начинающий фотограф и стоишь перед проблемой нехватки фото, только сейчас и только для тебя мой дар — я сама в качестве фотомодели =) Опыт съемок есть (муж фотограф, да и вокруг куча знакомых-фотографов), желание — тоже.
                Фотографии с моим участием можно посмотреть у меня на страничке в контакте vkontakte.ru/id25399201?81122, например тут vkontakte.ru/album25399201_92691307. А вообще там куча примеров в альбомах =)
                В целом, просто есть огромное желание сниматься в различных образах, в различных местах, а у мужа времени не хватает =) Так что с удовольствием поснимаюсь у вас — вам на помощь, мне на радость =)
              • [12189]
                [12189] 38 03 sep 2009, 23:55
                вот как-то так =)
                теперь несколько иначе там все написано… но смысл тот же
          • [12189]
            [12189] 38 03 sep 2009, 14:38
            после того, как мой дар заминусовали во второй раз — я написала письмо в службу поддержки (000781), где рассказала подробно всю историю и открыто спросила является ли мой дар непосредственно ДАРОМ. в ответном письме мне написали, что мой дар даром является и восстановили его. так же в этом письме мне были даны советы по оформлению дара, коим я последовала.
  • Flanker_87
    Flanker_87 121 31 aug 2009, 11:47
    Конечно является! ведь даритель безвозмездно делится своим умением, техникой, временем, и прочими необходимыми для фотосессии вещами. а анонимные минусовщики — имхо уродынехорошие люди, нажал минус — объясни!!! Часто этим страдают оргнизованные группы блондинок, откуда — не скажу, что бы не разжигать межнациональную рознь. Никого не хочу обидеть.
    • [12189]
      [12189] 38 31 aug 2009, 11:52
      вот и я слегка опешила. в комментах чисто, а дар-не дар. была только одна дева, которая слегка изумилась, но мы с ней вроде все без ножей обсудили… а как узнала, что таких минусовщиков еще и 10 штук должно быть — совсем странно стало…
  • [19988]
    [19988] 133 31 aug 2009, 11:48
    Я считиаю, что фотосессия-это самый настоящий дар, который относится к категории «услуга».
  • alivan
    alivan 119 31 aug 2009, 12:24
    Человек как минимум дарит своё свободное время.
  • boorooom
    boorooom 252 31 aug 2009, 14:40
    Фотосессия — хороший дар. Как и предложение себя в качестве модели.
    Однако не стоит говорить про «инквизицию» и «сливание» даров. Просто 10 человек высказали своё мнение, без «соплей» и комментариев, как Вы и хотели. Дар не удалён, его по прежнему можно пообещать, подарить и получить благодарность. И он виден в Вашем профиле, нет проблем. Или Вам всё-таки рейтинг важен?!

    Будьте добрее и спокойнее в суждениях. На сайте очень много людей, в том числе и таких, которые считают дарами только что-либо материальное. Это — просто срез общества, не более того. Если Вы считаете, что публикация заминусована специально компанией недоброжелателей — напишите в службу поддержки или в публикации Призвать общественность.
    • shtoorman
      shtoorman 5 31 aug 2009, 15:12
      Если Вы считаете, что публикация заминусована специально компанией недоброжелателей — это ещё надо умудрить заиметь такую компанию.

      п.с. Или например дар настолько редкий, необычный что его захочет 1 (!!??) человек со всего дара… и большинство заминусуют))) — а что делать тому одному человеку?)))
      • boorooom
        boorooom 252 31 aug 2009, 21:42
        Ничего особенного-пожелать, получить, поблагодарить. Дар не удаляется, он виден в профайле дарящего.
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 31 aug 2009, 22:46
    СЧитаю фотосессию даром.
  • [8230]
    [8230] 31 aug 2009, 23:08
    Это замечательный дар) И, кстати, именно дар «фотосессия» привел к первой свадьбе на ДаруДар)
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 01 sep 2009, 00:35
    Вот как славно-то!
  • blondik
    blondik 72 заблокирован 01 sep 2009, 01:59
    Дар
  • Amina
    Amina 17 01 sep 2009, 04:15
    Дар, да еще какой!!!
    Это время, деньги, силы…
    Да и получает человек материальное — фотографии, разве это эфимер какой?
    Такие дары, как фотосесии, мастер-классы и другие прически-наращивания, будут получше начатых кремов и помад, во всяком случае.
    имхо.
  • silicon
    silicon 282 01 sep 2009, 11:03
    Мой дар по подбору одежды тоже с какого-то хрена заминусован.
    Хотелось бы услышать людей, которые нашли мотивации для минусования…
  • pallada78
    pallada78 161 01 sep 2009, 14:28
    Я считаю, что дар. И соглашусь — это время, оборудование, умения человека, которые принесут радость одариваемому… да что спрашивать даже, если правила читать, то он не то, что не противоречит им, но даже приветствоваться должен.
    PS: вот у нас в городе такого нет, а таааак жалко
  • thiamine
    thiamine 144 01 sep 2009, 20:32
    конечно дар, причем классный
  • DIZainER
    DIZainER 115 02 sep 2009, 05:23
    Наверное, не считают Даром такую славную услугу, как фотосессию, те, кто закомплексован настолько, что боится вспышки, как огня и хочет, чтоб и другие были такими же, завидуя раскрепощённым людям, которые не стесняются считать свой образ привлекательным для объектива. Я, просто, не могу найти причину не считать это Даром.
    • iskorka
      iskorka 206 21 sep 2009, 14:30
      а мне кажется. не нравится дар, так и не проси. иди мимо… Чего обижать дарителя и тому кому подарили? Можно, к примеру, прочитать благодарности))
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 02 sep 2009, 13:43
    Я обожаю фотографию. сам работал фотографом и оператором цветной печати фотографий.
    Фотографию и тем более услугу как уже выше сказали технику и время человека который готов его потратить абсолютно безвозмеЗДно (как говорила Сова из советского винни-пуха) кроме разве что получения опыта, положительных эмоций и новых знакомых, а быть может и друзей или ещё больше, нужно считать даром это моё мнение да и как я смотрю большинства.
  • sunny_mArik
    sunny_mArik 33 02 sep 2009, 13:51
    кончно дар!
    это и общение и услуга и вообще…
    несправедливо, что банят и услугу по подбору одежды.
    работа стилиста — тоже работа, и время, и опять-таки общение!
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 535 02 sep 2009, 23:58
      Бан — не то слово. (=
    • boorooom
      boorooom 252 03 sep 2009, 00:03
      Бан — это административное наказание пользователей на форуме, сайте за нарушение правил. Бан применяется только администратором/модератором форума, сайта. Бан означает полную блокировку пользователя на сайте, ограничение всех возможных действий для него. Применительно к ДаруДару — банятся люди только за обман пользователей, нагнетание атмосферы недоверия и т.д.

      «Не дар» — специфическое определение на сайте ДаруДар, это не бан. Это — решение 10 любых сообщников о несоответствии дара атмосфере на сайте и/или Традициям. При этом пользователь не блокируется, а дар по прежнему можно подарить, пожелать и поблагодарить за него. Он просто исчезает из общей ленты даров, при этом остается виден в профиле дарителя. Подробнее — здесь.
      • dastin
        dastin 165 03 sep 2009, 12:20
        А у меня вопрос — как узнать причину бана на сайте?
        Человек, который нас сюда пригласил, забанен. Ну по крайней мере, тот аккаунт, с которого он нас пригласил. И очень хотелось бы знать, за что.
      • Sachmach
        Sachmach 142 03 sep 2009, 12:49
        А есть список действий, за которые сообщник может быть заблокирован, кроме вышеперечисленных?
        • karaboz
          karaboz 61 03 sep 2009, 14:03
          Списка, перечисляющего возможные причины бана, оформленного в текст — пока нет. Есть лишь отдельные прецеденты.

          В 99% случаев бан носит «предупреждающий» характер, сроком на три дня или неделю. Бан навсегда применяется только в крайнем случае.

          Решение о бане принимается либо в большом личном разговре сообщников, поднявших этот вопрос, либо в разговоре смотрителей.
    • iskorka
      iskorka 206 21 sep 2009, 14:29
      а может это не в услугах было написано? или в услугах?? прсто стало интересно.)
  • _Alessandra_
    _Alessandra_ 8 03 sep 2009, 01:48
    Знаете… я как профессиональный фотограф могу сказать что это дар, причем замечательный и и действительно дорогого стоящий…
    Это время, силы фотографа, в конце-концов автор оставляет в каждом снимке частичку своего я,… А если совсем говорить о низком — цены на среднюю фотосессию начинаются от 5000… чем не дар?
    И я полностью согласна с Amina такие дары — гораздо ценнее бывают…
    А что касается Yango… Я считаю что побольше бы таких даров… я помню когда я только начанала как тяжело мне было найти человека для экспериментов, когда сама не уверена в том что все получится…
    • iskorka
      iskorka 206 21 sep 2009, 14:28
      я тоже помню, как искала..))но зато никто не жаловался.Даже на конкурсах Мисс какие-то там выигрывали.))
  • [15440]
    [15440] 51 03 sep 2009, 13:41
    Конечно, дар! Даже если фотограф не профессионал(и даже на любителя не тянет), всё равно дар, потому как от чистого сердца.Неужели кому-то это может мешать?!
  • eleonoraklein
    eleonoraklein 03 sep 2009, 13:55
    Конечно это дар! Как вы можете сомневаться в этом. Вот скребок для ног, едва ли можно назвать даром, скорее это заражение грибком стопы. А фото- это чудо!!!
  • karaboz
    karaboz 61 03 sep 2009, 14:16
    Было бы здорово увидеть тот дар с фотосессией, который был засчитан недаром (вопрос к автору публикации). Сдается мне, проблема может быть лишь в том, как именно был подан дар. Иногда достаточно немного подкорректировать описание, чтобы ни о кого не возникало желания нажимать на кнопку «это — не дар».

    Та же самая прогулка, при правильной формулировке будет шикарнейшим даром. Если даритель уточняет, какие именно свои умения или знания он готов предложить, чтобы прогулка была не просто актом знакомства.
  • alexandra81
    alexandra81 30 03 sep 2009, 15:25
    еще бы не дар!!! я бы сказала просто сногсшибательный дар :)
  • DeHb
    DeHb 36 03 sep 2009, 15:37
    С моим даром фотосесси как-то не сложилось :( удалось снять только Origa, часть фото тут vkontakte.ru/album927032_95479489 и у меня на сайте evaproject.ru
    Всем кому обещал был виден мой телефон, но никто мне не звонил.
    Пол отпуска проболел, а теперь выйдя на работу нет времени пока для даров :(
    А по выходным я учусь (скоро в универ).
    PS Но, все же я попробую в дальнейшем делать одну сессию в месяц для дарударевцев :)
  • [4399]
    [4399] 267 03 sep 2009, 15:42
    фотосессия очень замечательный и нужный дар
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 03 sep 2009, 23:51
    А считать ли фотобработку даром?
    • MandMs
      MandMs 321 04 sep 2009, 00:49
      Конкретно для меня — дар!
    • boorooom
      boorooom 252 06 sep 2009, 17:26
      Вот это — очень скользкий вопрос. Конкретно — очень мало людей, способных сделать обработку фото профессионально, красиво и со вкусом.
      Многие выставляемые дары по обработке фото сводятся к «вставлю в рамочку», «размажу всё блюром», «превращу в целлулоидного пупса» и т.п. И это ужасно, это — безвкусица, плодящая безвкусицу. Буээээ. Я такие дары минусую. Если же профессионал выкладывает такой дар и показывает примеры классно обработанных фото — это супер. Жаль. плюсануть нельзя.
  • [11094]
    [11094] 12 06 sep 2009, 17:05
    Я считаю что фотосессия — дар, если есть люди, которые в этом нуждаются. Сама бы я не фотосессию не пошла даже если бы мне доплатили ))) Но если девушке (или парню) нравится смотреть на себя на компьютере или на бумаге — то зачем лишать его удовольствия?
    А по поводу ситуаций с Yango и siliconом — хотелось бы ввести правило, что использовать пункт «это не дар» может только тот, кто оставил комментарий к данному дару. Потому что такие ситуации не единичны.
    • boorooom
      boorooom 252 06 sep 2009, 17:28
      Не будет такого правила. Потому что тогда человек будет опасаться: «Вот минусану я дар, поскольку это — шлак, а потом мои дары в отместку заминусят». И вся самоорганизация пойдёт прахом. И придется ставить коллектив «церберов»-модераторов, которые будут ходить и удалять недостойные дары. Мы ведь этого не хотим, правда?!
      • [11094]
        [11094] 12 06 sep 2009, 17:42
        Но действительно неприятные ситуации бывают, которые расстраивают искренних пользователей.:( Мне просто за них обидно.
        А минусить в отместку — это очень низко. Честно говоря даже в голову не приходило, что кто-то так будет делать — уж слишком дико!
        • boorooom
          boorooom 252 06 sep 2009, 17:48
          Ну, как бы, на моей памяти такое случалось, даже со мной лично. Именно потому, что высказался в даре, который минусанул — насоздавали виртуалов и заминусили все абсолютно мои дары. Потом справедливость восторжествовала, но осадок остался, естественно. Так что неанонимные минусы — это хорошо, но специальной функции такой не будет. Можно просто высказываться в комментарии, честные и смелые люди так и делают.
          • [11094]
            [11094] 12 06 sep 2009, 17:52
            Согласна!
            • iskorka
              iskorka 206 21 sep 2009, 13:34
              ДАР!!! Сто тысяч раз дар… Нужно просто правильно писать его в услугах.Вот если человек в фотоателье приходит, там рамочку делает, фотографа вызывает, отфотошопить просит, то почему-то не говорит, ч то это не работа.Это услуги, для этого сеть раздел.Если не правильно поместили, нужно сделать замечание.Кстати, те, кто получил дар и им понравилось, к примеру оформление фото, им не очень приятно, что им подарили, а их благодарности словно нет… Смотрят они и видят, их благодарность человеку не засчитана…
          • iskorka
            iskorka 206 21 sep 2009, 14:26
            полностью согласна…
  • poisk09
    poisk09 31 21 sep 2009, 14:42
    Считаю Даром. И очень не плохим.
  • [4585]
    [4585] 72 22 sep 2009, 11:32
    Дар, разумеется.
    Так, подруга жены в итоге воспользовалась услугами свадебного фотографа, предложившего здесь такой дар. И осталась в высшей степени довольна.
  • Bellga
    Bellga 522 22 sep 2009, 13:30
    Конечно, фотосессия — это Дар, да ещё какой!
    Даже одна маленькая фотография стала для нас Очень Большим Даром!
    Спасибо Вам за неё!!! Очень! Просто Очень! =)

    http://oiisac.ru/dropbox/IMG_048...

    З.Ы. С удовольствием получили бы её в натуральную величину. ;)
  • [11048]
    [11048] 2143 22 sep 2009, 14:32
    я считаю что это дар, потому как человек дарит свои возможности, силы, время…
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