Блогодар
О «Фотосессиях»
Предолагаю уже поределиться является ли фотосессия даром.
Если является — тогда прошу успокоится инквизицию сливающую дары фотографов.
Если это не дар — тогда предлагаю дружно удалить все подобные дары.
Я так понимаю, что сайт стал благодатной почвой для рекламы разного рода фотографов. От шикарных профи(мой почет им и уважение) до бездарностей которые ничего в фотографии не понимают и не хотят понимать, но упорно желают плодить безвкусицу.
И разбираться в том кто же все эти сообщники которые удаляют дары нет никакого желания и сил.
Ну так что? Дар или не дар? Отвечайте коротко и не разводите соплей, я вас очень прошу.
Если является — тогда прошу успокоится инквизицию сливающую дары фотографов.
Если это не дар — тогда предлагаю дружно удалить все подобные дары.
Я так понимаю, что сайт стал благодатной почвой для рекламы разного рода фотографов. От шикарных профи(мой почет им и уважение) до бездарностей которые ничего в фотографии не понимают и не хотят понимать, но упорно желают плодить безвкусицу.
И разбираться в том кто же все эти сообщники которые удаляют дары нет никакого желания и сил.
Ну так что? Дар или не дар? Отвечайте коротко и не разводите соплей, я вас очень прошу.
- Дата публикации: 31 aug 2009, 09:30
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: фотосессии
где-то была причёска как дар
Возможно обновилс страницу и закрыл… Виноват признаю :)
посмотрите публикацию дара и поймете, что оформлен он внятно, описан хорошо и что именно дарится — указано.
и вообще — эта тема уже закрыта =)
Затыкать людей — тоже не сильно вежливо, Вам не кажется?
а я вас затыкаю? я уточняю статус темы
Где? Где это указано? Автор тему не удалил, если уж говорить, что она закрыта или исчерпала себя. Рид онли админнистрация тоже здесь не включала, так что уж позвольте покомментировать другим. Или Вы считаете, что Вы высказались и на этом всё?
думаю, вопрос себя исчерпал и дискуссию нам с вами продолжать не стоит. если хотите — общайтесь тут сами с собой — мне же с вами ну совсем не хочется говорить.
ну а считаете, что хамство… ну что ж, вопрос восприятия.
Начинающий фотограф? Этот дар для тебя! (это заголовок)
Все знают, как важно для начинающего фотографа портфолио. И все знают, что фото делается двумя людьми: непосредственно фотографом и моделью. Опять же ВСЕ ЗНАЮТ, что найти адекватную модель крайне сложно: одни стесняются перед камерой, другие капризничают, третьи не вживаются в образ… (тут разрыв публикации)
Итак, если ты начинающий фотограф и стоишь перед проблемой нехватки фото, только сейчас и только для тебя мой дар — я сама в качестве фотомодели =) Опыт съемок есть (муж фотограф, да и вокруг куча знакомых-фотографов), желание — тоже.
Фотографии с моим участием можно посмотреть у меня на страничке в контакте vkontakte.ru/id25399201?81122, например тут vkontakte.ru/album25399201_92691307. А вообще там куча примеров в альбомах =)
В целом, просто есть огромное желание сниматься в различных образах, в различных местах, а у мужа времени не хватает =) Так что с удовольствием поснимаюсь у вас — вам на помощь, мне на радость =)
теперь несколько иначе там все написано… но смысл тот же
уродынехорошие люди, нажал минус — объясни!!! Часто этим страдают оргнизованные группы блондинок, откуда — не скажу, что бы не разжигать межнациональную рознь. Никого не хочу обидеть.
Однако не стоит говорить про «инквизицию» и «сливание» даров. Просто 10 человек высказали своё мнение, без «соплей» и комментариев, как Вы и хотели. Дар не удалён, его по прежнему можно пообещать, подарить и получить благодарность. И он виден в Вашем профиле, нет проблем. Или Вам всё-таки рейтинг важен?!
Будьте добрее и спокойнее в суждениях. На сайте очень много людей, в том числе и таких, которые считают дарами только что-либо материальное. Это — просто срез общества, не более того. Если Вы считаете, что публикация заминусована специально компанией недоброжелателей — напишите в службу поддержки или в публикации Призвать общественность.
п.с. Или например дар настолько редкий, необычный что его захочет 1 (!!??) человек со всего дара… и большинство заминусуют))) — а что делать тому одному человеку?)))
Это время, деньги, силы…
Да и получает человек материальное — фотографии, разве это эфимер какой?
Такие дары, как фотосесии, мастер-классы и другие прически-наращивания, будут получше начатых кремов и помад, во всяком случае.
имхо.
Хотелось бы услышать людей, которые нашли мотивации для минусования…
хрена говорим «каковата чорта» )))
PS: вот у нас в городе такого нет, а таааак жалко
Фотографию и тем более услугу как уже выше сказали технику и время человека который готов его потратить абсолютно безвозмеЗДно (как говорила Сова из советского винни-пуха) кроме разве что получения опыта, положительных эмоций и новых знакомых, а быть может и друзей или ещё больше, нужно считать даром это моё мнение да и как я смотрю большинства.
это и общение и услуга и вообще…
несправедливо, что банят и услугу по подбору одежды.
работа стилиста — тоже работа, и время, и опять-таки общение!
«Не дар» — специфическое определение на сайте ДаруДар, это не бан. Это — решение 10 любых сообщников о несоответствии дара атмосфере на сайте и/или Традициям. При этом пользователь не блокируется, а дар по прежнему можно подарить, пожелать и поблагодарить за него. Он просто исчезает из общей ленты даров, при этом остается виден в профиле дарителя. Подробнее — здесь.
Человек, который нас сюда пригласил, забанен. Ну по крайней мере, тот аккаунт, с которого он нас пригласил. И очень хотелось бы знать, за что.
В 99% случаев бан носит «предупреждающий» характер, сроком на три дня или неделю. Бан навсегда применяется только в крайнем случае.
Решение о бане принимается либо в большом личном разговре сообщников, поднявших этот вопрос, либо в разговоре смотрителей.
Это время, силы фотографа, в конце-концов автор оставляет в каждом снимке частичку своего я,… А если совсем говорить о низком — цены на среднюю фотосессию начинаются от 5000… чем не дар?
И я полностью согласна с Amina такие дары — гораздо ценнее бывают…
А что касается Yango… Я считаю что побольше бы таких даров… я помню когда я только начанала как тяжело мне было найти человека для экспериментов, когда сама не уверена в том что все получится…
Та же самая прогулка, при правильной формулировке будет шикарнейшим даром. Если даритель уточняет, какие именно свои умения или знания он готов предложить, чтобы прогулка была не просто актом знакомства.
Всем кому обещал был виден мой телефон, но никто мне не звонил.
Пол отпуска проболел, а теперь выйдя на работу нет времени пока для даров :(
А по выходным я учусь (скоро в универ).
PS Но, все же я попробую в дальнейшем делать одну сессию в месяц для дарударевцев :)
Многие выставляемые дары по обработке фото сводятся к «вставлю в рамочку», «размажу всё блюром», «превращу в целлулоидного пупса» и т.п. И это ужасно, это — безвкусица, плодящая безвкусицу. Буээээ. Я такие дары минусую. Если же профессионал выкладывает такой дар и показывает примеры классно обработанных фото — это супер. Жаль. плюсануть нельзя.
А по поводу ситуаций с Yango и siliconом — хотелось бы ввести правило, что использовать пункт «это не дар» может только тот, кто оставил комментарий к данному дару. Потому что такие ситуации не единичны.
А минусить в отместку — это очень низко. Честно говоря даже в голову не приходило, что кто-то так будет делать — уж слишком дико!
Так, подруга жены в итоге воспользовалась услугами свадебного фотографа, предложившего здесь такой дар. И осталась в высшей степени довольна.
Даже одна маленькая фотография стала для нас Очень Большим Даром!
Спасибо Вам за неё!!! Очень! Просто Очень! =)
http://oiisac.ru/dropbox/IMG_048...
З.Ы. С удовольствием получили бы её в натуральную величину. ;)