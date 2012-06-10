Блогодар
Ответ по поводу блокировки LenkaChertovka
Речь идёт о блокировке профиля сообщницы Елены LenkaChertovka
Этот профиль был заблокирован 5 августа 2013 без объяснения причин. Несмотря на право администрации сайта совершать такие блокировки на основании пользовательского соглашения, многие попросили дать развёрнутый ответ, почему такое произошло.
Почему заблокировали и как принимали решение
Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками на основе обсуждения самых разных действий Елены на протяжении долгого времени, а также поступков людей, попадающих под её авторитетное влияние и повторяющих ее поведение.
Активность Елены, в том числе в общих разговорах, провоцирует групповые злоупотребления самоорганизацией, предвзятое отношение к новичкам, давление на дарителей и, в целом, создаёт недружелюбную атмосферу. Эта активность была признана сильно вредящей развитию сообщества Дару-дара, конфликтующей с его идеологией и миссией.
Почему заблокировали именно сейчас
Поведение Елены уже очень давно вызывало много нареканий со стороны сообщников и смотрителей. Многие люди на протяжении долгого времени делали ей замечания, на которые она никак не реагировала и продолжала вести себя по-прежнему. А в начале августа состоялся запланированный смотрительский слёт в Минске, где эта проблема была поставлена на обсуждение. Потому что накопилась критическая масса негативных действий Елены, а также других людей, находящихся под её влиянием. Наконец, нашлось время это обсудить и принять решение.
Почему блокировка без объяснения причин и навсегда
Проблема не в каких-то конкретных шокирующих поступках, а в принципиальной позиции по отношению к сообществу, сервису и другим сообщникам. Эта позиция, подкрепленная личным авторитетом, проявляется в нежелании прислушиваться к каким-либо замечаниям, а также в создании вокруг себя группы сторонников, отстаивающих интересы своей группы, не считающейся с интересами остального сообщества.
Показать всё это скриншотами и ссылками не представляется возможным. А потому и была выбрана причина «без объяснения причин». С другой стороны, когда обсуждался срок блокировки, было непонятно, что изменится, если Елена вернется через месяц или через год? Ведь человек на протяжении очень долгого времени никак не менялся и не хотел этого. А потому была выбрана бессрочная блокировка.
Почему не было уведомления о блокировке на email
В момент блокировки не работали все уведомления на сайте, в том числе и уведомления о блокировках. Уведомления были временно отключены из-за проблем с конфигурацией на новом хостинге. Сегодня мы расширили причину блокировки и сделали повторное уведомление на email Елены.
Стоит ли оспаривать принятое решение
Елена всегда может связаться со службой поддержки, написав по адресу [email protected]. Мы готовы к диалогу.
Этот профиль был заблокирован 5 августа 2013 без объяснения причин. Несмотря на право администрации сайта совершать такие блокировки на основании пользовательского соглашения, многие попросили дать развёрнутый ответ, почему такое произошло.
Почему заблокировали и как принимали решение
Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками на основе обсуждения самых разных действий Елены на протяжении долгого времени, а также поступков людей, попадающих под её авторитетное влияние и повторяющих ее поведение.
Активность Елены, в том числе в общих разговорах, провоцирует групповые злоупотребления самоорганизацией, предвзятое отношение к новичкам, давление на дарителей и, в целом, создаёт недружелюбную атмосферу. Эта активность была признана сильно вредящей развитию сообщества Дару-дара, конфликтующей с его идеологией и миссией.
Почему заблокировали именно сейчас
Поведение Елены уже очень давно вызывало много нареканий со стороны сообщников и смотрителей. Многие люди на протяжении долгого времени делали ей замечания, на которые она никак не реагировала и продолжала вести себя по-прежнему. А в начале августа состоялся запланированный смотрительский слёт в Минске, где эта проблема была поставлена на обсуждение. Потому что накопилась критическая масса негативных действий Елены, а также других людей, находящихся под её влиянием. Наконец, нашлось время это обсудить и принять решение.
Почему блокировка без объяснения причин и навсегда
Проблема не в каких-то конкретных шокирующих поступках, а в принципиальной позиции по отношению к сообществу, сервису и другим сообщникам. Эта позиция, подкрепленная личным авторитетом, проявляется в нежелании прислушиваться к каким-либо замечаниям, а также в создании вокруг себя группы сторонников, отстаивающих интересы своей группы, не считающейся с интересами остального сообщества.
Показать всё это скриншотами и ссылками не представляется возможным. А потому и была выбрана причина «без объяснения причин». С другой стороны, когда обсуждался срок блокировки, было непонятно, что изменится, если Елена вернется через месяц или через год? Ведь человек на протяжении очень долгого времени никак не менялся и не хотел этого. А потому была выбрана бессрочная блокировка.
Почему не было уведомления о блокировке на email
В момент блокировки не работали все уведомления на сайте, в том числе и уведомления о блокировках. Уведомления были временно отключены из-за проблем с конфигурацией на новом хостинге. Сегодня мы расширили причину блокировки и сделали повторное уведомление на email Елены.
Стоит ли оспаривать принятое решение
Елена всегда может связаться со службой поддержки, написав по адресу [email protected]. Мы готовы к диалогу.
- Дата публикации: 15 aug 2013, 21:48
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: блокировка, бан, lenkachertovka, исключительные меры
То, что оно произошло на фоне технических проблем, связанных с переездом — совпадение. Именно поэтому решение и было принято не в рамках текущей работы по переезду, а на общем двухдневном слёте в Минске (за что отдельное спасибо всем тем, кто смог выбраться).
А общая картинка вот в чём.
На фоне замедлившихся достижений и развития в области науки и техники на сервисе мы столкнулись c возросшим паразитарным явлением: значительным увеличением уровня шума внутри сообщества. А именно: деградацией культуры дарения, повышением скандальности, непринятием установленных норм в ультимативной форме, намеренное противостояние сложившимся традициям.
Всё это связанно, скорее всего, с потерей идеалов и общих (совместных) устремлений.
В отношении неадекватных частных лиц сообщество уже научилось справляться и достаточно эффективно (инструменты самоорганизации + отзывы + письма в суппорт).
Основным неуправляемым негативным (неусваиваемым) источником на сегодняшний момент стали локальные, тематические группы: группы сообщников (от 5-10 человек и более), которые преследуют определённые цели, которые никаким образом не связаны с целью и стремлениями сервиса дарения.
Большинство подобных групп организованы в личных разговорах и не видны снаружи (например: коллективные закупки, обмен и торговля мелочами и хм). Последствия подобного рода скрытых взаимодействий внутри сервиса приводит к выплескам наружу негативных реакций (скандалов, оскорблений, обид и жалоб), которые сложно объяснить/понять обычному внешнему человеку без предварительного погружения.
Другого рода группы — это публичные активисты (борцы), как правило консолидирующиеся вокруг наиболее истеричных и последовательных (троллеподобных) людей, обладающих определённым весом в сообществе и умело этим влиянием манипулирующих (намерено или нет).
Если в первого рода группах в большинстве своём, как правило, присутствуют и участвуют люди, которые плохо (не до конца) разбираются в устройстве сервиса или имеющие слабое представление об интернете в целом и его возможностях, то во второй группе как правило участвуют лишь люди, которые поняли основные механизмы работы сервиса (продвинутые пользователи и про), имеющие представление о сильных и слабых его сторонах и использующие эти знания для манипулирования сознанием окружающих в собственных интересах (зачастую противоречащих или мешающих намеченному пути).
В данном случае данный сообщник является ярким представителем плеяды групп второго рода.
Но есть одна действенная мысль и не только у меня: пока вы не отключите возможность людям и их клонам минусовать отзывы всё так и будет продолжаться. Где гарантия, что у неё нет клона? нет её )))). Так придет типа«новый» сообщник и опять начнет все это вытворять и группы и подрывную деятельность и все в этом роде.
Объясните плиззз вообще в чем полезность от этой фукции, мне вот не понятно, сколько из -за неё гадостей люди друг другу делают и расстраиваются. Зачем вообще она нужна? Может все же стоит её убрать.
И еще: неужели нельзя было забанить с возможность, чтоб она раздала обещанные дары — ну по человечески, вы же не только ей «плохо» сделали, но и другим сообщникам, которые ждали обещанных ею даров.????
На мой взгляд, он не является полным, ведь не представлены доказательства её вины. В публикации Фланкера «О «Шерлоках, расследованиях и кодексе поведения» было обсуждение вытаскивания на всеобщее обозрение скринов из разговоров.
Кроме того, если бы она призывала к злоупотреблению самоорганизацией, можно было бы опубликовать что-нибудь вроде этого (скриншот взят из отзыва, который опубликовал Aladdin).
К слову сказать, я не поддерживаю отрицательные отзывы, где человека обвиняют в том, что он желает много даров. Такие, как тот, что написала LenkaChertovka о tiger_new. Но прочитав обновлённый текст на странице её блокировки, думаю, что раз говорится о каких-то замечаниях в её адрес, то должны быть ссылки на эти замечания (пусть мало, но хоть что-то), и её ответы на них. Возможно, эти замечания были высказаны только в устной форме, и по этой причине не могут быть подтверждены?
Очень хорошо понимаю мотивы и цели такого управленческого шага, как бан влиятельного пользователя, который действует в ином направлении, нежели намеченная концепция.
Но боюсь, это не лучший путь для решения такой задачи. Он не даст результатов. И может сильно навредить.
Какой бы ни был сайт, если вокруг него рождается сообщество, то в ЛЮБОМ случае через какое-то время появляются объединенные каким-либо духом группы, а так же недоброжелатели, и даже просто больные люди. Тот путь, который предлагается, подразумевает постоянный мониторинг этих групп и периодический снос профилей наиболее влиятельных лиц. Мало того, что этот процесс бесконечный в силу человеческой природы, он также щедро питает нездоровую атмосферу и сам по себе провоцирует деятельность разных противостоящих групп.
Лишение влияния вплоть до удаления из группы альтер-лидера — очень хороший и часто единственно полезный управленческий прием. Но он не подходит для такой ситуации. Он незаменим в управлении группой. Но в данном случае это — сообщество, состоящие из многих групп. Несколько умных и технически образованных мужчин (уж поверьте) утонут в разбирательствах хитросплетений разнообразных взаимоотношений и многоуровневых связей групп, в которых много женщин.
Решилась вам это написать, потому как мне думается, увидела выход. Пожалуйста, обратите внимание на этот комментарий
http://darudar.org/my/messages/760903/#comment_11052961
Должна заметить, что сообщница может быть не согласна со мной, — этого я не знаю. Но со своей стороны я полностью с ней согласна.
Нет смысла уничтожать группировки выясняя, кто их лидер, и блокируя их. Более разумный путь — лишать какие-либо группировки инструментов их воздействия.
И одно маленькое личное добавление.
Мне, как обычному человеку, очень обидно, что мой отзыв о сообщнике кто-то может «снести» из-за… чего угодно. Но в любом случае чего-то личностного. Мне было бы не так обидно, если бы такие права были у смотрителя (они хотя бы действуют в рамках и в каком-то смысле публично-подотчетны). Конечно, когда Смотритель скрывает мой дар, мне неприятно. Но что сделаешь. Это же надо как-то регулировать. Со своей стороны я сильно сомневаюсь, что отзывы в принципе надо регулировать (за исключением случаев в рамках законодательства). Зачем минусовать положительный отзыв, если можно написать свой отрицательный.
По-моему, это огромная ошибка — предоставить такой инструмент пользователям. Он сам по себе создает ту ситуацию, с которой теперь руководству сайта приходится бороться. Причем, еще непонятно как. Пока что становится только хуже…
Хоть и мало пишу, но прочитала все разговоры и объяснение разработчиков.
Ничего нового для себя не узнала: да, была у Ленки слаженная группа, сносящая положительные отзывы тем, кто им по каким-то причинам не нравился. Больше ничем Ленка не провинилась…
Не секрет для меня, что и другие люди на сайте регулярно злоупотребляют инструментами самоорганизации. И пусть даже их группы не насчитывают 10 человек для «кворума», всегда можно завести клонов. Группы частенько не любят друг друга и ведут мелкопоместные войны, где едва ли не единственный вид оружия — минус рядом с положительным отзывом.
Да, Ленку можно любить до дрожи или ненавидеть всеми фибрами души — отношение к ярким людям редко остаётся равнодушным. Вот только почему-то разработчикам не приходит в голову, что сама идея существования таких групп заложена правилами сайта, поскольку функция «это — недостойный отзыв» рядом с зелёненьким доступна всем. И где вообще эта грань между ППП и не ППП отзывами, кто её реально видит? По моим наблюдениям, жмут на кнопочку рядом с отзывом действительно потому, что он не ППП, только ревностные смотрители, а все остальные — только из личной неприязни. Так почему бы не сделать эту возможность доступной только им? Пусть будет нужно не 10 человек для удаления отзыва, а, скажем, 3 — но из десятка-другого возможных, а не из тысяч рядовых сообщников.
Ленку забанили, возможно, за ней последуют и другие многим известные личности… Но это не решит проблему — на смену им придут новые, это неизбежно до тех пор, пока подобные правила на сайте останутся неизменными. Самоорганизация, больше смахивающая на саморасправу. Очень мне понравилась фраза из профиля одной сообщницы: «Не пользуюсь инструментами самоорганизации. И не буду, так как считаю, что нашему народу из инструментов самоорганизации в руки давать можно только лом и молоток. Да и те — со справкой от психиатра.»
А другой человечек, добрый, культурный и непьющий, создает группировку по подрыву кортежа президента и свержения власти. Потому что и для него президент — мудак.
И вроде одно дело у них — не нравитяс президент. Только действия пьяницы попадают на срок до 15 суток, а действия интеллигента — до 15 лет, так сказать.
Если и «другие люди злоупотребляют на сайте», так они менее опасны против Ленки. примерно как пьяница против террориста-интеллигента.
-Меньше слушайте что попало и меньше фантазируйте! Денис вам сам сказал, что не в курсе и что информации у него нет.
На слете в Минске присутствовало немало народу, как смотрителей и разработчиков, так и сообщников. Решение и обсуждение было коллективным. Так что виноватого искать бесполезно, потому что информация приносилась многими, накапливалась не меньшим количеством людей и обсуждалась тоже не одним-двумя.
Если вам надо непременно на кого-то обидеться — ну можете на меня, если вам от этого легче станет (мне все равно, а вам приятно). Или на всех смотрителей, кто имеет статус больше года. Или на тех, кто его вообще не имеет (на себя, например).
Догадываюсь, что будут ответы на коммент и прошу соблюдать спокойствие и вежливость на протяжении беседы в публикации и на сайте в целом.
Также напоминаю некотором активистам о недопустимости злоупотребления инструментами самоорганизации.
Другое дело, что он не проходит фильтр самоорганизации. Но не всегда=)
http://darudar.org/blogodar/post/4539/#comment_555277
ну подумаешь минуснут комент
потому что тут люди сидят. И некрасиво это. Неуважительно по отношению к сообщникам.
Мне, например, неприятно читать матершину. Почему я должна ее читать? Вам ее мало на улице, дома, в компании знакомых? Тут сообщество самых разных людей и многие друг другу незнакомы. И материться, не считаясь с ними, неуважение.
нам и мат, и нытье, и осуждения, и про религии не нравится читать — оскорбляет наши чувства атеистов ;) но мы же не указываем, и даже не пытаемся указывать кому-то… каждый имеет право говорить, что хочет (не оскорбляя других), дарить, что хочет, и желать тоже то, что хочет ))))
хотя мат должен быть хотя бы ограничен многоточием, ИМХО. ибо возрастной ценз здесь все же разный ))
А в 18 лет можно уже курить, жениться и ругаться матом, без стыдливых точечек.
хотя я же, заметьте, не утверждаю, что так ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО быть — точки, ограничения и т.п., я говорю о том, что НУЖНО и ДОЛЖНО так делать, если кого-то волнуют чужие чувства (или в случае, если админов-организаторов это волнует)))
лично я матом спокойно изъясняюсь, но в ограниченном кругу и в определенных ситуациях ) так же, как и курю в СВОЕМ доме и в местах БЕЗ людей ))
или окурки и бутылки с балкона, мусорить везде, где прошел, оставлять тонны отходов после пикника… Что поделать, если наш мир деградирует. И никто не хочет что то изменить.
и ваше право материться на публичном сайте, не взирая, что это неприятно другим. А пусть! подумаешь…
Мне жаль, что общество (не ДД ) а вообще общество скатывается незнамо куда… Только вытаскивать вас оттуда никто не будет. так там и останетесь. Это пагубная вещь- привычка.
Давайте не приплетать к усилению эмоциональной окраски текста всякие ужасы, написанные выше. Речь шла только о ней, а не о бутылках и прочей бяке. Это не связанные вещи.
связаны они неуважением.
— это был юмор за или против :-) употребляющих мат или его противников?
хаха.
вы его не поняли.
хаха.
(или просто тема наркомании — не смешная? это уже не юмор, а сатира или цинизма...)
Как жаль, что вы не можете объяснить :-( то, о чём пошутили.
Это мое толкование, возможно не вполне правильное
хорошие наркоманы встречаются (я встречала одного) — но это не отменят того, что они — потенциальные преступники — об этом я и писала:
когда наркоман будет в такой зависимости, что уже не сможет работать — у него не будет денег на очередную дозу, и тогда он может решиться — украсть, а на какое преступление может подтолкнуть употребление нецензурных слов?
Мы, наркоманы, матерщинники и алкоголики — очень мирный народ
не все наркоманы страдают ломками.
не все наркоманы становятся преступниками.
Если требуете моего одобрения- то на здоровье, минусуйте.
Я не ханжа, я знаю, что такое мат. И даже (ужас, ужас) иногда на нем и ругаюсь. Как у английских аристократов принято употребить крепкое словцо для колорита. Но это если ситуация очень экстренная. Муж там, от доброты душевной, выключил мне роутер, чтобы мои глазки от интернета отдохнули… Если я слышу крепкое слово от мужа, значит он чисто в мужской компании. Если мужчина выражается при мне, тут два варианта- либо он меня игнорирует, либо я такая своя в доску, развеселая бабища. Мне это не очень нравится. Я не феминистка. Ну что тут поделаешь.
Минус Вам за отсутствие чувства юмора.
Из-за таких недопониманий все склоки на ДД и происходят
Или у меня шутки такие сумбурные, или люди нынче слишком серьезные…
Мат не нами придуман и при нашей жизни он не исчезнет. А по -моему мнению, в нашей стране он уместен.
p.s. Мне не нравятся нравоучения многих. Терплю иногда, а послать так хочется.
Но не заставляйте других это читать.
Или вы хотите так, чтобы я прочла? и все, кто не хочет?
почему остальные должны читать вашу непотребщину?
хотя зачем я вам это пишу…
мы с вами на разных языках говорим.
живите без нравоучений
с матом.
может вам нравится так жить.
удачи
а еще всяческие ссылки на бога, церковь и «возвращение вам добра»…
«O tempora, o mores!» — говорили ещё до нашей эры
Первое также как и вы — не одобряю, второе — могу понять…
Я писала о том, что для меня есть некоторая разница между матерящимися постоянно часто и помногу (буквально мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем) и человеком, который ругнулся «в сердцах»… разница в том, что вызывает больше неприятие, отвращение…
а про можно ли материться? (вообще глупо — - моё что ли разрешение нужно? я что ди решаю? :-) я писала выше:
одно дело «мат не запрещён», а другое — то, как он характеризует употребившего или неконтролируемо матерящегося… Т.е.: не запрещён? можно, материтесь, но люди будут делать о вас выводы — не удивляйтесь им, их последствиям, отношению…
Для неё главное — ввязаться в переписку.
А печатаешь ты на каком? :-)
Отюда вывод — мусорить не всегда нехорошо.
в последние годы, кстати, замечаю постепенное сокращение численности подобных приматов. На самом деле! Полностью не исчезнут, конечно. Но люди стали культурнее.
Я не про какой-то конкретный сайт, а так, «образно» :)
Потому что когда есть строгие правила и строгий контроль за их соблюдением — тогда они строго и соблюдаются.
Только это, как мне кажется, не сюда.
Я вообще стараюсь спокойней относится к тем, кто не знает, как пишется правильно. Потому что человек малограмотный может быть прекрасно развит в чём-то ином. Так, например, от дневника одного художника и автора комиксов (его комиксы я просто обожаю) меня передергивало невероятно, потому что там есть даже самые глупейшие ошибки, человек просто не заморачивается знать, как это пишется. Но тут и другой пример — в его комиксах таких ошибок нет, потому что он даёт их «вычитать» кому-нибудь, ведь это уже не личный дневник, это — общественное обращение.
Я уже, как обычно, забыла, о чём я :)
Ну да и ладно — не будем на тему грамма-наци, поговорим ещё о чём-нибудь.
Так вот. Если человек матерится в общественном месте — не стоит удивляться, если ему сделают замечание и попросят прекратить. Или если подойдёт милиционер, которого позвали разгневанные граждане, и заберет его за нарушение общественного спокойствия (или за что там полагается). Точно так же, если человек будет ругаться матом на сайте, подойдут люди и скажут, что так не надо (признают комментарий недостойным), а если человек не успокоится — вместе пойдут и попросят его заблокировать. Это к мату.
К грамотности — тут попросят разве что самого человека, и только от него зависит, готов он из уважения к окружающим потратить чуть больше времени на то, чтобы сформулировать мысль и исправить ошибки, или нет.
Это всё общие мысли. А вот одно предложение в вашем высказывании мне очень не нравится. Если дары хорошие, пусть матерится и делает ошибки, не жалко. Я считаю, что нельзя делить сообщников по «качеству» и вообще наличию даров. Потому что может получиться " у тебя карандаши — иди учись культуре и русскому, а у него мультиварка — ему можно матом и с ошибками".
О! Вспомнила я к чему. К тому, что каждый волен выражаться как хочет, но и должен понимать, что от этого зависит и реакция окружающих.
Тем более, что у нас мат не запрещён. Вот на улице он запрещён, поэтому полиция и подойдёт. Если запретят у нас, можно будет блокировать за это.
Я вообще к тому, что лично я мат и ошибки воспринимаю одинаково — это для меня показатель уровня культуры человека. Грамотно матерящийся и безграмотно нематерящийся для меня на одной ступени. Не самой высокой, кстати.
Профессионально ставящий диагнозы врач и не профессионально.
Качественно собирающий автомобили специалист и так себе.
Ответственно пекущий булки пекарь и как получится?
Всего лишь уровень — ответственности, культуры воспитания. Да и Бог с ним.
Главное чтобы лечил сложные болезни и ляпал сверху торта красивые розочки…
Если механик надёжно чинит автомобиль, то я готова закрыть глаза на то, что он пишет «молоко» через две буквы «а».
Профессиональность врача (и остальных перечисленных профессий) не зависит от мата в его речи и запятых в его письмах.
А не на профессиональной
Вы фразы на русском языке читать умеете?
читайте внимательно: «Грамотно матерящийся и безграмотно нематерящийся для меня на одной ступени. Не самой высокой, кстати». не вижу ни слова о морали. хотя в Вашей голове она, видимо, звучит…
И вообще я считаю желающих не менее ценными членами этого сообщества, потому что без них дарение невозможно так же, как и без дарителей. Поэтому «выставил дар => ценный член сообщества» в моём мире не работает :)
Аналогия с врачами была приведена к вопросу о «ценности». Нельзя делить людей на ценных и не ценных. И исходя из этого выдавать им какие-либо «блага». Кто-то дарит автомобили и не по одному, серебро горстями, но мне ни то ни другое не нужно — ценные ли это сообщники? А кто-то одаривает меня кабачками с огорода, и детскими трусами они вне «рейтинга»?
И эта классификация изначально была озвучена Вами не на основе грамотности, а на основе того какие подарки люди делают.
Получается: Дарит дорогие подарки — может вести себя как быдло.
Дарит погремушки — обязан вести себя достойно.
Врач, например, кардиохирург — может ставить неправильные диагнозы, а диетолог нет. Только исходя из сложности решаемых вопросов.
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У Вас наверняка есть система ценностей и приоритетов и скорее всего, даже шутя, не пошлете своего начальника или декана в «сад». Не оденете фуфайку в театр, и даже у себя дома, наверное, не будете в три часа ночи слушать Рамштайн так чтобы слышно было в трех соседних микрорайонах. Правильно, могут и полицию вызвать и по голове настучать. Но в театре Вас, точно, бить не будут, а Вы делаете маникюр, обуваете красивые туфли. Почему?
Уважаете общество и его традиции? Хотите быть не хуже других? А почему вообще — театр? Пивасик, кулек семечек и кто дальше плюнет. Чем не вариант? А на сколько экономнее…
Часто многие курящие люди «забывают», что не курить это нормально (хотя-бы с точки зрения здоровья) и не обращают внимания на рядом находящихся детей, стариков и остальных не курящих «дебилов» ценящих свои деньги и здоровье.
Как ни странно: не матерится это норма. и позволяющие себе не формат в театре в лучшем случае вызывают удивление. Если это не клуб рокеров — байкеров (простите меня лучшие из их числа), если такая норма поведения не принята большинством она вызывает отвращение, все равно что пукать или колупаться в носу сидя за столом.
То есть одно дело когда человек не курит в общественном месте просто потому что так нельзя и штраф ввалят (или стёкла в подъезде не бьёт), а другое — когда он осознанно понимает, что курением может доставить людям неудобство, что разбивая окно поступает дурно и портит чужое имущество. Выбор прекрасен тем, что даёт возможность выбрать в том числе и правильный вариант :)
*А после того, как бросишь курить, ты будешь делать то же самое, только не будешь курить. Это я тебе как перешедший на невидимые косячки человек говорю)
Можно заминусить. Но не написать я не могла иначе это написала бы она и было бы все еще хуже)))
Для меня человек, который проникся идеей сообщества, одобряет её, находится здесь и всячески поддерживает эту идею — член сообщества. Ценный член сообщества… Ну например тот, кто как-то сильно помогает развитию этого сообщества. Разработчики, например, очень ценные члены этого сообщества. Вообще не представляю, как бы мы без них в этом сообществе находились :)
Я считаю, что здесь то место, где каждый сообщник должен стремиться быть «ценным», приносить пользу сообществу, но при этом выделять какой-то особый класс «ценных» — глупо и нелогично. Ценным надо быть со своей личной точки зрения. Делать так, чтобы твои дела были полезны. А считать ценным кого-то… Все ценные. И я даже сказала бы — бесценные, потому что назначить цену сообщнику это как из анекдота «вот видите, вы уже торгуетесь».
А насчет уровня культуры = употребление мата — не показатель. Есть у нас на работе милейшая еврейская пожилая дама, в совершенстве знающая пару иностранных языков, в почти 80 лет ведущая активную культурную жизнь, ну интеллигентнейшая женщина. А вот за рулем своего джипа ругается аки черт трехэтажными оборотами, что поделаешь? Фаина Раневская не отказывала себе в крепком словце. А есть эстетствующее быдло, которое вроде и не ругается, и на интилехт претендует, и театры посещает, только на зрелищных мероприятиях подобные индивиды засыпают, на выставках откровенно скучают, а слово «эмпЭрически» из их уст звучит хуже «б… ть»
Или подобные высказывания от Смотрителя
не матерщиной считаются, а детской шалостью?
Лампово, одно твое присутствие заставляет меня сдерживаться от нецензурной брани ценой больших усилий. Увы, не всегда получается.
Там, вероятно, была жалоба и, возможно, продолжение. Кто бы помнил через год уже…
Кстати, если прочитать там http://darudar.org/my/messages/513068/#comment_7413188 то мои выражения и правда шалость…
Я так понимаю, что данное сообщество должно быть пространством позитивного общения!!!
А с каких пор мат создает позитивное настроение?
Кроме того, не забывайте, что этот сайт читают и дети.
Тогда напишите, что младше 16 лет на сайт доступ запрещен.
Что мешает при регстрации прибавить себе пару годков? кто проверит?
Спорить, что-то кому-то доказывать бестолку, у каждого свои взгляды и понимание уважительного общения, особенно в общественном месте, однако
http://www.zakonrf.info/koap/20.1/
http://www.dni.ru/polit/2013/4/8/251002.html
А ДД не является СМИ.
Теперь уж даже в интернете на хрен не послать. Забрали моралисты. И сигареты кончились…
И жаль, что мы ничего не можем сделать, чтобы как-то решить эту проблему. Это диалог Лены и администрации.
Эта активность была признана сильно вредящей развитию сообщества Дару-дара, конфликтующей с его идеологией и миссией.
Как на счет миссии ДД — непосредственного дарения самой Лены?
«Дарить! Дарить много, разно и повезде. Вне границ и без компенсаций. Дарить с бонусами, приятностями и сюрпризами» (из профиля)
Это тысяча даров в ленте и вне. Почему этот момент упущен? Или сотни евро на дары и пересылку совсем не котируются в благих делах для ДД и не помогли смягчить наказание?
это не тот случай..., тут каждый может оказаться в похожей ситуации под тем предлогом, который выставили причиной блокировки
*прошу учесть, что это не наше мнение, мы вообще ее не знаем! просто напоминание о том, что ЕЕ в этом же обвиняли )) мы же допускаем обе версии ))))*
Вы всегда с ней были врагами.Жаль что я с вами поссорился, так уж бывает.
какое лицемерие
LenkaChertovka Соглашается с публичным отзывом о сообщнике Ixteac 10 июн 2012 г., 03:40
LenkaChertovka
LenkaChertovka Считает недостойным публичный отзыв о сообщнике Ixteac
10 июн 2012 г., 03:32
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обрати внимание на время
Вы будьте более лучше ко всему относится, и тогда у вас всё станет тоже лучше.
Спокойной ночи.
Но ведь это вообще не важно вроде, все эти кулаки и минусы. Надо как-то научиться не обращать на них внимания.
На свои отзывы и кулаки к ним я, честное слово, не обращаю внимания, они уходят-приходят, не расстраиваюсь совсем.
Можно согласиться с мнением, но посчитать его недостойным. И наоборот. Это не преступление, и это нормально.
да, и спорить, взрослому человеку с подростком?
в 15 лет и не так можно написать…
и по детски и по взрослому, вполне…
наблюдаю на личном опыте — сыну 17й год… иногда пацан пацанрм, а иногда такое завернет -не повторить…
Видели бы вы страничку сына в контакте в это время :)
А в остальном — смотрители на то и смотрители…
«мешал»отнимал время и силы?
«Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками»
Смотрители могли отписаться. Тем более в ПО в обсуждении того вопроса их было не мало.
Но, ам надо было разработчиков. Вот, разработчики написали :)
Но «Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками».
Сейчас больше похоже на то, что все пытаются переложить ответственность с себя на другого.
Вам — еще раз спасибо за политичную и развернутую обратную связь. Идея группировок ясна. Равно как и стремление руководства любого проекта в любой системе влияние таковых минимизировать. Будем надеяться, что вы не ошиблись, выбрав «точку воздействия».
Сколько раз замечала как она к ним со всей душой — «Рады приветствовать! Отличный дар для начала!» Это плохо? Не знала. И в её комментариях, которые были засчитаны недостойными, я тоже ничего плохого не увидела. Да против меня можно нарыть больше, чем против Ленки. А уж кто с кем не в ладах — это личное дело каждого. Невозможно нравиться всем! Я ожидала подобного ответа — никакой конкретики, никаких доказательств и пр, в общем всё как у ВВПу — одна вода… Я разочарована снова…
Например слишком часто помогает. Предвзятость)))) Та — Да!!!
И как поступить с оставшимися вредителями, сгруппированных по тому же принципу, что вы описываете? То, что на них не жалуются — не значит того, что их нет, просто оппоненты их — люди более совестливые, честнее они.
«Все в этой книге может оказаться ошибкой» (с)
Я за частичную блокировку, за отбирание кнопок самоорганизации на разные сроки, нужна такая штука, будем ждать.
И я не согласен. Описан другой человек.
Я знал другую сообщницу.
Спасибо, что постарались ответить.
ответ ни о чем. уж извините
если вы решили строго придерживаться рамок, блокируйте всех, а не избранных, которые в отличии от «толпы» имеют свое мнение… и смотрители… да… )))) может цирк уже закончить пора, и наконец то поставить по одному человеку. которые хоть что-то понимают в своей группе, а не людей имеющих противоположное мнение, для которых б/у трусы это дар, а все остальное грязь…
как пример, глупо требовать описать дар человеку в группе Нумизматика и бонистика словами, без фото… если человек желает дар без фото это уже " ну хоть что нибудь дайте"…
Мы готовы к диалогу.
довольно мило написано!
послали человека в жопу и теперь… мы готовы к диалогу
неужели кто то думает что Чертовка перед кем то унижаться будет?
блокируйте меня как обычно за констатацию фактов
я даю добро на это ))))
Лично я Лену вообще не знала и не сталкивалась с ней ни разу, но по поводу этой ситуации хочу сказать следующее. Если человек действительно собрал некую группу и занимается минусованием чужих отзывов и комментариев, этот человек мне глубоко неприятен. С подобными ситуациями я еще не сталкивалась лично, но есть одна сообщница в Питере, которой я очень симпатизирую, и у которой подобная группа недоброжелателей постоянно минусует положительные отзывы (возможно и Лена была среди них). Вот это понастоящему подло. Если есть свое мнение — напиши свой отзыв, пусть он даже будет огтрицательный, чтобы было видно причину антипатии, а не просто тупой минус.
Тур, если не кривить этой самой душой, скажи, что этого добра провокаторского тут навалом. А про Ленку никаких доказательств все равно…
меня и многих других забыли добавить )))
тема в поддержку Чертовки была с двумя сотнями участников почти
похоже их всех тоже в бан…
Ну и Ленка! Это ж супертеррористка! Куда там буряточкам, троллям и злоупотребляторам ))))
За ответ спасибо, всё понятно стало.
Ожидаемо.
Но до последнего надеялась на то, что ДД не таков, каким выглядит сейчас —
слишком много тут задекларировано высоких идей, происходит путаница в сознании.
Все, отключаюсь и иду просто раздавать ненужные вещи.
Я понимаю, что Ленка — приглашенный тобой сообщник и ты чувствуешь ответственность. Но блин. У тебя есть повод не верить разработчикам или смотрителям? Ты реально думаешь, что все вот так собрались и подумали: «черт, что-то скучно. Кого бы заблокировать?», а потом кинули жребий и выбрали её, повода не придумали, заблокировали не объясняя. но потом стало стыдно (не, снова скучно!) и придумали повод, тут написанный? ты так себе представляешь?))
Я верю, что может быть сложно поверить или согласиться с причинами, но не верю, что ты можешь себе написанную выше мной чушь представить=)))
Мне сложно поверить в половину того, что здесь написано. И я не знаю, чем это исправить.
Короче, пойми, что нет ни личных причин, ни недоверия к источникам информации. и к ее обработке.
Я понимаю, что личные причины — бред, и эта рулетка — тоже, источники информации-то — они хоть надежные или из тех коллекционеров, которые, прости господи, такие разные?
Жаль, что не смогли переубедить ее, если видели какие-то косяки.
Знаете есть такой бзик. Не все могут менять обличья клонов как маски, есть те у кого анкета на сайте правда и часть личной жизни.
Кстати когда человек врет, то больше разделов мозга задействует.
Я догадываюсь, что многим сторонникам Чертовки не нравятся объяснения. Но вы их получили. Как принималось решение и для чего — тоже написали. Примите уже достойно, иного не будет.
… пытаюсь понять ))
Все остальные группировки просто мышиная возня.
вот чисто интересно
если посчитать количество голосов кто за бан и кто против?
чья возьмёт?
ох счас меня точно заблокируют навеки вечные за такую идею ))))
У нас не выборы и не демократия. нет ее на Дару-даре, тоже кучу раз говорил.
и да, хватит добавлять это «меня заблокируют». Это ни блокировке не помогает, ни защитой от нее не является. Что за заклинание вообще…
вряд ли поможет
руководство всегда право
чья возьмёт?
У Гитлера были миллионы сторонников. Это вовсе не означает, что Гитлер — ну замечательный человек!
Вас тут сотни сторонников Ленки Чертовки. это не означает, что Ленка — ну замечательный челвоек.
мы ни с Леной, ни с кем-то подобным не сталкивались (и, дай бог, никогда не столкнемся — противно), но сама мысль, что сидит где-то человек и просто так кому-то гадит… да еще и со своей кодлой — фу!..
опять же, это не значит, что речь о данном человеке (ибо У НАС доказательств тому нет, как и подтверждающих фактов), это мнение В ОБЩЕМ плане. т.е. о любых подобных людях и ситуациях.
а мое желание поддержать чью-то точку зрения (в том числе и Вашу) означает только то, что я с ним согласна. не более того.
а сейчас вынуждена откланяться, ибо Вы явно не входите в число адекватных людей, с которыми В ПРИНЦИПЕ можно общаться.
да и вообще — зачем тут еще что-то писать?.. пригласили, я высказала свое мнение, пора и честь знать.
всем удачного разрешения спора!
Теперь, если ты скажешь лишнее -бан и ссылка на эту публикацию.
Повторюсь Дарудар это сервис, вокруг которого может организоваться сообщество, но лишь только тогда, когда Дарудар станет полноценным простым и лаконичным сервисом, которым нужно и легко будет пользоваться.
Из сервиса родится сообщество. Из сообщества мироустройство.
Но мне кажется, что сообщество уже давно есть, а не только будет когда-нибудь потом, когда сервис станет идеальным. А вы как-то своим комментарием его забраковали и отложили до лучших времен.
Но согласна, нынешний сервис дает слишком много возможностей развиться тому плохому, что есть в людях. И одновременно сильно ограничивает хорошее, вгоняя его в довольно узкие рамки.
Вот, а у сообщества есть перспектива, многие и в ленту даров не заглядывают, но вот верить в то, что целенаправленно убивая сообщество, оно само вдруг появится из сервиса — это утопия.
Я могу только добавить что «краеугольным камнем» и в крутом сервисе и в мощном сообществе является Идея!..
То есть актуальная, правильная, разделяемая многими людьми ( желательно сотнями тысяч) мыслеформа — своеобразный эгрегор.
Нынешняя пост-антарктическая «буря-в-стакане» является как раз показателем (индикатором) того что нарушено единое (единообразное) понимание самой сути Идеи дарения…
она попросту фрагментирована аки девайсы на Андроид ;-)
Это неизбежная «болезнь роста» любого соцального проекта, короче Д~Д сейчас позарез нужен открытый диалог и консолидация — ятакщитаю ;-)
Калининград
А сейчас в акции такие мероприятия не разместишь особо ни в акциях, ни в блогодаре — не та там атмосфера.
значит всё таки не один и не два и даже не 10 человек писали в суппорт
и требовали обьяснения
нука покажите мне хоть одного заблокированного чья блокировка
подняла такую волну возмущения
нету
хотя нахрена я это пишу…?
http://darudar.org/gift/2575480/#comment_15853591
комментировать уже не могу там ))))
много работы их ждёт ))))
з.ы. я не такой маньяк в жизни))
мне понравилось.
Продлили срок.
Говорите — в начале августа состоялся запланированный смотрительский слёт в Минске, где эта проблема была поставлена на обсуждение
Я тут провел маленький мониторинг
Был создан разговор по поводу блокировки пользователя, куда были приглашены смотрители.
Вот список активных смотрителей Дару~Дара и мои маленькие комменты или курсивом слова смотрителей из этого разговора и ПО25
1. AnnaM
2.
BDSM— я не знаю причин блокировки
3. brutto — было принято решение о бессрочной блокировке данного профиля без объяснения причин
4.
bumsix— Последняя активность 17 февр. 2013 г., 17:12
5. cat_Marina
6.
Dashula— жизненные перипетии вряд ли давали ей возможность заниматься смотрительством и участием в решении блокировки пользователя, тем паче они нормально общались
7. Flanker_87
8.
karabozс 2 по 8 августа находился в Калининградской области
9.
Kitten_Lord— Последняя активность 15 апр. 2013 г., 13:14
10.
nps— Последняя активность 21 июня 2013 г., 17:10
11.
PaulinaK— И мы не знаем [причин блокировок]. Может она сама попросила
12. psyche
13. Rainman
14.
StarAnastasy— я об этой ситуации узнала только из этого разговора, никоим боком не причастна к блокировкам
15. udalov
16.
ur001— Я не блокировал уже год никого и вообще давно глубоко не вникал в происходящее
17.
Yliashka— Последняя активность 29 мая 2013 г., 23:33
Осталось 7 человек, которые могли принимать участие в слёте в Минске — т.е. 7 из 17 из 2 создателей — 1
Но, вот нестыковочка:
ur001 06 авг. 2013 г., 21:14 ↑
Слушайте, я честно не знаю.
Единственное, что я понял из разговора с Антоном, что телефонного разговора на объяснение не хватит. На блокировке настаивал один из смотрителей и пол дня приводил доказательства.
Судя по глюкам на сайте у Антона просто нет времени на объяснение. Ему помогает какой-то ещё не знакомый мне админ с ДД, и там всё сложно.
Ну ни как это не стыкуется с:
Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками на основе обсуждения самых разных действий Елены на протяжении долгого времени, а также поступков людей, попадающих под её авторитетное влияние и повторяющих ее поведение.
Главное упущение — слишком ограничен круг людей изначально. Вообще совсем сильно. Решение-то принимают разработчики, а в обсуждении сообщники и смотрители вполне имеют совещательный голос. И даже участвуют в смотрительских слетах (вспомним Николаев?)
Второе — я уже писал почему не надо опираться на комментарий Дениса. Он сам не в курсе и использует образные выражения, которые вы всерьез принимаете.
Третье — средства связи вообще никто не отменял.
Таким образом данные вычисления имеют неслабую такую погрешность.
Ну и последнее: верить или не верить — дело-то личное=)
Но от цитирования Станиславского ни прошлое ни настоящее не изменится.
у меня последняя активность 15 апреля? О_О
Эммм…
с чего это Вы взяли?
в блогодаре — http://darudar.org/users/Kitten_Lord/blogodar/comments/
активити сил не было смотреть :)
уж раз взялись мониторить, то делайте это качественно, не ленитесь :-)
В отношении меня Вы правы по активности на сайте (что-то жизнь набросилась и бежит по пятам, не дает остановиться и посмотреть по сторонам), но делать вывод, что я больше никак не общаюсь с сообщниками помимо сайта, что я не знаю новости и не слышу/ не вижу, что происходит на сайте, что меня однозначно не было в Минске и т.д. и т.п. — ну, весьма не логично.
И выборка выше сделана только по смотрителям. А в обсуждении, как объясняется разработчиками, участвовали многие сообщники (явно или неявно, когда срашивали или жаловались смотрителям).
А каждый человек на сайте общается с огромным количеством людей: смотрители, разработчики, почтальоны, меценаты, жители одного города, коллекционеры, группы по интересам…
И сделать вывод однозначный, что те, кого Вы вычеркнули, не могли повлиять на ситуацию — я бы не рискнула. Любой сообщник (даже не смотритель) мог передать информацию, которую он узнал возможно от другого сообщника, сообщнику, который участвовал в обсуждении. И именно это информация и стала решающей
Думаете сайт без Лены стал лучше? Правильный ответ промелькнул у каждого в голове… Однозначно теперь у меня не лучшее мнение о сайте… Много еще мыслей и соображений. Поглядела, на Лену, админов в контакте и могу вам пожелать заглядывать к себе почаще в душу… Ощущение, что заигрались…
нет…
вы ждали набора критической массы — думаете это пойдет на пользу сообществу?
ответ от karaboz обо всем и, в принципе, ни о чем — никакой конкретики я не увидел…
если такие серьезные обвинения — подкрепите хотя бы несколькими доказательствами -скринами, ссылками на сообщения.
в последнее время проект перестает быть " сообществом" и превратился в обычный частный коммерческий проект, по своей сути…
тогда о какой" самоорганизации" может идти речь-уберите это определение..., ведь все зависит от разработчиков и от их( ваших) решений… а это уже никак не вписывается в концепцию, которую позиционировал сайт ранее.
пусть будет просто проект, коих немеренно, разной тематики, не стоит декларировать, того, чего нет, или уже нет!
смотрителей переименуйте в модераторов, по сути они ими и являются…
так, по крайней мере, будет честнее
«Поведение Елены уже очень давно вызывало много нареканий со стороны сообщников и смотрителей» — пишет Максим, а почему-то все решили, что в блокировке виноваты только смотрители и разработчики. "… а также поступков людей, попадающих под её авторитетное влияние и повторяющих ее поведение. Активность Елены, в том числе в общих разговорах, провоцирует групповые злоупотребления самоорганизацией, предвзятое отношение к новичкам..." — всем мил не будешь, убеждаюсь я каждый день, а уж если ты становишься чьим-то сторонником, то количество тех, кому ты не мил, возрастает в геометрической прогрессии. Только кто-то будет в открытую вступать в конфликт
«почему ты поставил моей фотографии +1?»«Зачем вы сносите мои отзывы?», а кто-то пишет в саппорт. Ну не верю я в то, что разработчики будут блокировать сообщника, тем самым вызывая недовольство других, просто так. Кто-то минусует разом по 150 отзывов и блокируется за злоупотребление самоорганизацией, кто-то пишет откровенные оскорбления и идет на банные процедуры, ну а кто-то собирает каплю за каплей.
Ленины дары я воспринимала, как маленькие истории из жизни. Было всегда интересно читать, а то, что девушка живет в Эстонии и так активно принимает участие в дарении, вызывало уважение. Это Даритель, а не даритель, потому как «магнита из Греции», например, я не видела, «А знаете, вот...» читала я описание дара и понимала, что для человека ДД — это больше, чем сайт дарения, а некая отдушина. Я негатива от нее не видела ни на йоту, но я и не принимаю участия в общих разговорах, не хожу на ОВ и практически ничего не знаю.
Мне, как и многим, хотелось бы, чтобы уважаемые разработчики все же подумали над сокращением срока блокировки. Лена — взрослый человек, не подросток и думаю, что она способна на конструктивный диалог с разработчиками.
Еще очень бы хотелось, чтобы инструменты самоорганизации не использовались для борьбы друг с другом. Огромное количество конфликтов и блокировок можно было бы благодаря этому избежать.
Еще я всегда напоминаю окружающим и себе в том числе, что диалог — это не монолог, и что если что-то в разговоре пошло не так, то виноватым не стоит однозначно считать кого-то одного)
P.S. Где-то в блогодаре затерялись комментарии, где я, ты и, если не ошибаюсь, Jemaima, причисляем себя к братству Зеркальных Воинов Атлантиды. Группировка же, брат, нужно быть осторожнее!:)
На этом я завершаю чушь в блогодаре, для тайных сговоров устроим Атлантиду где-нибудь в другом месте)
(чертова двойная жизнь..)
Однажды меня положили в больницу, где был ремонт: в одном отделении была куча палат разной направленности — гинекология, хирургия, эндокринология, и др. Специализированное отделение для психосоматических, как выяснилось, тоже прикрыли, так с нами в отделении и оказался веселый дядечка Олег, лечащийся от диабета. В его палате постоянно толкались люди с телефонами, которые записывали нетленные речи для истории. Иногда приходила жена Олега и ей, вот странность, это даже было приятно. Она рассказала, что сей зеркальный воин, скакавший на космическом верблюде, слегка тронулся умом со времен своего служения Отчизне, а так весьма милый дядька.
Видео у меня сохранилось, а уж с цитатами его соседа по палате — старого и хитромудрого еврея, это просто видеохит.
Мы и потом с ним общались по инету, он все переживал, что какие-то его изобретения украдут злоумышленники и заявления в ОВД писал с просьбой дать ему личную охрану, как обеспечивают охранников «самому»)
Непонятно только, почему россияне должны за неё платить налоги? О_о
http://ic.pics.livejournal.com/v...
Людям, которые на сайте разжигают религиозную рознь, сеют ненависть, напрямую оскорбляя сообщников, только пальчиком грозят и не принимают к ним ни каких конкретных мер, а тут… Выгнать с сайта и всё?! Не понимаю.
Какие инструменты сайта были задействованы для достижения Леной и Ко некой личной страшной цели?
Отзывы, минусы, кулачки
А теперь представим сколько было за прошедшее время (и ещё будет) негатива, кулочковых войн, забаненных сообщников за злоупотребление.
Может, ну их совсем, зачем эти нервы? Или надо как-то инструменты кардинально менять, надоело уже всем. И не будет смысла некоторым особо прытким создавать по 10 клонов для снесения отзывов, убьём двух зайцев — будет меньше клонов.
Дело не только в Лене.
Снова поднялся вопрос о частичной блокировке, которая позволит сообщнику закончить процедуру дарения: отправить дар, назначить встречу, поблагодарить.
Это всё ещё в планах?
Разработчики/смотрители, спасибо, что нас услышали и дали разъяснения…
Решение уже принято, и очень бы хотелось верить, чтобы ваша оценка последствий была верной. И «отстрел» одного из указанных вами групп не был единоразовой акцией. Иначе это бессмысленно. Только потешаться другие группировки, попрыгав
на костях, на отзывах Ленки. А это наши отзывы… мы их писали от души. Писали как могли… ППП, не ППП, да пофиг, писали от души и под впечатлением от общения с ней.
Не очень понятно, почему по итогам «давних наблюдений» не было никаких действий. Первая и окончательная блокировка. Нелогично. Делали замечания? А предупредительно «заблокировать» за нарушение традиций, атмосферу и т.д., как это применяется к другим…
Получилась в итоге «уродская» смесь самоорганизации и управления из вне… Жаль.
Мы вряд ли сможем
понятьпринять данное решение. Мы знаем Ленку, как щедрого Дарителя, позитивного и умного человека. Нам будет ее не хватать.
Чем Елена так навредила ДД? Хакнула? Обрушила сервер? Создала пару тысяч клонов которые заспамили и затроллили данный сервис? Взломала личку/профиль администрации? Наслала жуткий вирусняк? Данные причины выглядят гораздо более вредительскими, чем размывчато-расплывчатая вода на киселе указанная в объяснении в этой теме, как их там — кулачки, отзывы, минусы, плюсы, болталки, разговорчики, междусобойчики – детский сад если честно.
Очень «нравится» фраза – создание атмосферы недоверия и страха…
Да сама по себе вся система ДД идеальна для создания этой самой атмосферы, вернее даже создавать ничего не нужно ибо заложено изначально.
Все эти кулачки, отзывы, минусовка и последующее затыкание оппонента, счетчики даров, да вообще весь этот иконостас с дарами – всё это мощный фундамент для войн, разборок, мести, лести, корон на головах и тд и тп.
Отсутствие четких правил, вместо них традиции, которые, как библию, каждый трактует как хочет/понял/удобно, что дает ещё один повод для постоянных разборок.
Отсутствие модераторов, есть смотрители, функционал которых очень спорен, так как всё так же сводится к человеческому фактору и тем же самым разнотрактуемым традициям.
Не увидела в объяснении администрации абсолютно никаких доказательств виновности заблокированного пользователя из чего сделала лично для себя вывод, на основании пользовательского соглашения которым в последние десять дней размахивают как флагом, видимо больше сказать нечего, забанить могут любого — просто так… *тут правда эта фраза подается под другим соусом*
Забавно, как человек (я не только о Вас) может делать подобные выводы, совершенно не зная ничего о заблокированном. «Я ничего о ней не знаю (как вариант: „мне она ничего плохого не делала“) — стало быть, она невиновна» — железная логика! Иначе говоря, блокировать можно и нужно только тех, о ком Вы знаете что-то плохое? )))
В отличие от Вас принявшие решение о блокировке руководствовались явно не информацией в профиле. И вряд ли стоит называть их объяснение «водой на киселе»
кстати, оборот «седьмая вода на киселе» означает очень дальнюю родню— кто вообще сказал, что разработчики должны отчитаться пятнадцатью справками с шестнадцатью печатями?
Ради интереса кинула ссылку на эту публикацию нескольким близким людям, мало чем схожим между собой кроме одного — у каждого из них есть как минимум один свой сайт. Реакция была одна и та же: «Норма-ально!.. Терпение ваших разработчиков зашкаливает! Да я бы на месяц-другой при таких наездах отключил сайт, и все дела — не нравится, пусть создают свой, а от моего отдохнут. Представляю, ко мне бы пришли и стали поучать, каким он должен быть! Да я бы и говорить не стал(-а), вон — в мировой сети миллионы страниц на любой вкус, а я буду строить свой сайт как я считаю нужным!»
И да, это нормальное отношение к своей собственности. Тут проскальзывало: «возомнили себя богами». Да нет, скорее, их возомнили какой-то прислугой, которая должна подстраиваться под каждого недовольного и менять традиции и правила каждые полчаса — а реже не получится, ибо сколько людей, столько и мнений. И если несколько десятков человек защищают Ленку, то несколько десятков тысяч продолжают спокойно заниматься самым естественным на сайте дарения делом — дарить. Так почему надо перекраивать всё и вся из-за нескольких десятков, почему их мнение важнее всех остальных, которых по количеству на три порядка больше? — вот я как математик искренне не пойму.
1. Администрация точно так же как и все остальные знает данного пользователя по профилю, сообщениям, темам, дарам, комментариям, то бишь по тому же по чему и все остальные составляют своё мнение. Вряд ли они знакомы в реале, где эта самая Елена лично била в челюсть создателя сайта или наливала чернила ему в портфель.
2. Железной логики и железных доводов причин блокировки не прозвучало.
3. Если это — «мой частный сайт», то в таком случае пусть его создатели обозначат полноту своей власти и укажут это в правилах, да и при этом не просят у людей денег, ибо раз уж ресурс такой частный, то будьте любезны обеспечивать его полностью самостоятельно. Как говорится сделал для себя игрушку, так и чини её сам не привлекая кого либо, так как если ты просишь помощи и получаешь её, то уже это не только твоё личное, не только ты один вкладывался, делал, развивал, улучшал…
4. Количество не равно качеству.
А атмосферу доверия прекрасно рушит всё то, о чем я писала ниже.
Не озвученное мнение мнимого большинства, из которого: а) не знают о существовании блогодара, б) знают, но не читают, в) читают, но им всё пофигу, 4) не согласны, но молчат боясь высказаться в открытую, 5) имеют личную неприязнь
В соотношении тех кто высказался в открытую или выразил своё несогласие с блокировкой пока большее число.
Поэтому заявление про «на три порядка больше» пока не может быть подтвержденным.
P.S. Мне кажется боятся отписываться согласные, чтобы их потом конъюнктурщиками не обзывали. Я бы кстати с удовольствием послушала истории жертв репрессий ЛенкиЧертовки.)
Так что у руководства отношение к анархии не такое, как у вас.
Какие бы опыты не ставили узбекские физики-ядерщики, всё равно получается гашиш
И если теоретизировать по поводу анархии, то ответ администрации анархичен. «Ссылка» как «наказание» тем более и вполне анархична. Не прижился здесь, нарушил договорные правила общежития — поживи там.
Ибо, для всех хорош не будешь ;-) Да и не надо…
Самоорганизация-же (в идеале !) — хорошая штука для работы на местах ( т.е. восстановления локальной гармонии).
Она и задумывалась как-раз в качестве местного «иммунитета» от всяких несистемных-неорганизованных «багов». Против системных, к которым как-раз и относятся вышеназванные э-эээ «группы-по-интересам» она почти не работает.
А вот как-раз «у штурвала» проекта должен быть один человек плюс небольшая команда единомышленников. То есть стратегическое управление и соответственно стратегические решения должны приниматься авторитарно — и это вполне естественно (имхо).
1. Не увидела обоснованности озвученной суммы
2. Не вношу деньги на не обоснованные и ни чем не подтвержденные проекты
3. Не видела четкой сметы предполагаемых расходов
4. Не видела отчета по уже собранным средствам
2. Как говорится, если Вы (ОК, пусть я, чтоб не переходить на личности)… итак, если я чего-то не увидела — к примеру, железной логики и железных доводов — это не значит, что их нет. Это раз. И второе — кто-то был обязан их приводить? Вот так вот прямо встать перед публикой и отчитаться? Не думаю. Пытаюсь донести до Вас то, что многие, судя по количеству “спасибо, Максим», сами прекрасно осознают: объяснение причин не есть долг или обязанность разработчиков. Вы сами согласились с блокировками без объяснений, а теперь Вам мало более чем развернутого объяснения, требуются еще и «железные доводы и железная логика» — Вы точно знаете, что имеете правотребовать их?
3. Ресурс не «такой частный». Он просто частный, а что, это так странно и непривычно? Смотрите, Вы опять указываете, что должны делать его создатели. По буквам: это — их — сайт. Они могут каждый день обозначать полноту своей власти аршинными буквами, могут вообще не упоминать об этом — априори, по определению, по умолчанию любому пользователю любого сайта ясно. что вся полнота власти в руках у тех, кто его создал.
А насчет денег — ну извините. Почему, собственно, частные сайты не имеют права привлекать чьи-то средства??? Кто-то из кого-то выбивал насильно? И знаете, цепочка «я помог => я вложился => сайт теперь и мой тоже => давайте-ка, ребята, делайте все, что я захочу, заплатил — могу требовать» кажется мне не просто сомнительной, а, я бы сказала, не очень-то порядочной. Люди помогают не для того, чтоб трясти потом какие-то права и претендовать на бОльшее, чем доступно остальным сообщникам.
4. Не в этом случае. Впрочем, Левша уже правильно заметил, и Вы не смогли разъяснить ему смысл Вашей красивой фразы ))
ДД не акционерное общество
Захотели помочь-поддержать благое начинание?
Помогли — молодцы. Спасибо!
(*это Ваш свободный выбор)
О том, что мы ( и я тоже) часто создателей считаем прислугой, подмечено верно.
Мы тут Дарители, а они у нас рыбка на посылках, без права иметь своё мнение.
Думаю, что если они создали сайт, который так интересен многим, что несмотря на многие жалобы МЫ не уходим, то значит у них с мозгами всё в порядке.
И у них тоже может быть своё мнение, а не только у нас.
В великом многообразии Дару-Дара выкристаллизовалось (всего лишь одно из многих кстати) подсообщество увлечённое нумизматикой. И у этой общности людей СЛОЖИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ оформлять нумизматические Дары особым образом (я о просветительской составляющей оформления Дара). Зачем нужно было в насильственном порядке боролся с данной СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИЕЙ??? Кому это мешало??? Нумизматам??? Сомневаюсь!!! Эти люди всегда стараются узнать больше информации о предмете своего увлечения и стране откуда монета родом, или событии, которому она посвящена. Всем остальным??? А какое им дело до этих даров!!! Мне безразлично, как оформляют свои дары электронные маньяки или дарители кактусов, я туда не полезу. Ведь обычные (не монетные) Дары оформлялись этими людьми в общепринятом порядке. Так зачем было разрушать традицию!!!
Или традиции одних важнее чем традиции других??? Или слова про «Делать мир лучше» пустой звук, потому что Просвещение тоже часть этого «Лучше»!!!
Очень напоминает армию, с желанием всё и вся подогнать под одну гребёнку. «Хоть и безобразно, но единообразно»!!!
1) о правилах и традициях ДД в глобальном смысле я не спорю. Не я я их вырабатывал, не я хозяин сайта и создатель самой идеи ДД. В общем и целом всё приемлемо и нормально. Речь о реакции создателей-смотрителей на измения, которые неизбежны в саморазвивающемся и растущем сообществе.
2) Неразумно (сугубо ИМХО) в таком пёстром и разнообразном сообществе (ведь к этому создатели и стремятся, за это мы и любим ДД) пытаться всё подогнать под единый стандарт. Это не возможно и не получится, иначе идея начнёт стагнировать. Должны оставаться неизменными только базовые принципы, которые можно сформулировать несколькими фразами.
3) От общего к частному:
Всё течёт, всё меняется. И если в процессе естественной эволюции ДД появилось такое явление как семейство нумизматикус (кстати уверен, что таких семейств на ДД много), и коли некоторые представители этого семейства стали особым образом, с благой целью просвещения (может и не всегда удачно, но намерение изначально светлое), оформлять нумизматические дары, то мне кажется, что зря побороли это благое начинанье. Это такая-же часть самоуправления и роста, как и всё остальное. Это противоречило букве правил оформления даров, но полностью соответствовало декларируемому духу ДД. Букву поставили выше духа. При этом каждый сам выбирал, как оформлять дары, минималистически, или затрачивая усилия и время на дополнительную информацию (пусть и скопированную с Википедии, даже это зачастую не знают и знать не хотят, главное новую монетку прихапырить).
Нумизматика, это смесь науки и искусства, это не трусы на ОВ раздавать (тоже нужное дело, но другое), и зачем загонять всех по одну гребёнку, мне не совсем понятно. Я думаю, вопрос мог бы решить авторитетный смотритель из данного семейства, который мог принимать решение удачно (с просветительской точки зрения) оформлен дар (даже если и с некоторыми нарушениями в области правил оформления) или просто набор неуместных картинок.
Можно не реагировать, можно не объяснять своих действий, можно закостенело ничего не менять и не обращать внимания на объективную реальность и новые вызовы и тенденции (это я про слова, о том, чтобы подстраиваться по каждый чих). Тогда вопрос о закате ДД становится лишь риторическим вопросом времени.
Ничего нового, так всегда в истории расцветают и умирают империи. И так стагнируют и затухают многие яркие ранее сайты.
Согласна, не менять ничего — ничем не лучше, чем реагировать на каждый чих каждого недовольного. В том-то и трудность — отсеивать ненужные ежеминутные «чихи» от назревших, действительно необходимых изменений.
Поверьте, за 4 года убедилась — изменилось очень многое. И в т. ч. благодаря разработчикам. Я далека от мысли, что Вы, говоря Вашими словами, намеренно гипертрофируете ситуацию и заведомо утрируете. У Вас просто гораздо меньше времени было увидеть, что ни о какой стагнации речи идти не может. А уж говорить о закате… судя по кривой дарения, вопрос о закате вообще не стоИт.
В том, чтобы отличать зёрна от плевел и состоит мастерство, нюх, дар предвиденья и тонкое чувство.Но это и есть прямая задача разработчиков и всей команды. Ещё раз повторю, я не за «каждый чих», но при этом нужно чутко прислушиватся, не пришло ли время врачевать!!!
И не писал я, что ДД не меняется. Я писал, что с ним будет, если менятся (разумно, взвешенно и эвалюционно) перестанет.
<Внятный заголовок>
<Краткое описание предмета дарения с важными характеристиками>
Опционально: <Подробное описание под катом (или без него, если не очень длинно). Сюда можно вставить и косвенную информацию>
<корректное заполнение сопутствующих форм>
В итоге может получиться, например, такой нумизматический дар:
Монета 10 денег из прекрасной Латверии
Эту монету достоинством в 10 денег я привезла из пасмурной Латверии. Их король по-своему заботится о своих подданных и их благополучии, поэтому эта монета из титана в просто идеальном состоянии!
<кат>
А знаете ли вы, что Латверия находится в параллельной вселенной, и правит ею ужасный Доктор Дум? Живётся там всем плохо, но какие же у них монеты! Вот эту, например, выпустили в честь пятнадцатой победы над его заклятыми врагами, и вот эти маленькие точки вокруг его зловещей маски символизируют расщепившегося на атомы врага…
А было дело так: бла-бла-бла...
<пара фоток монеты>
М-да, фантазия у меня, конечно, разгулялась… Но согласитесь, познавательно же! Если примерно так написать про настоящую монету, пусть даже надёргав фактов из википедии, сомневаюсь что кто-либо станет делать замечания. Ибо заголовок внятный, важная информация о монете дана, причём в самом начале, поиском найти можно, за счёт ката в ленте дар не мешается, а кто не хочет читать многа букаф, тот просто пролистает вниз до условий дарения, схватив первые пару абзацев.
Группировка — немного другой вопрос, но и с ней можно найти очень много вариантов оформления и размещения познавательной информации.
Просто нужно уважать традиции оформления даров (очень просторные, надо сказать), придуманные не потехи ради, а для общего удобства — и тогда никто и не подумает придираться.
+ <пара фоток монеты>
ОБРАЗЕЦ, я считаю!
И да, я повторяю чужие слова, я выделяю их — чтобы привлечь внимание
Так лучше? (но хотелось, чтоб больше внимания привлекало — золотые ведь слова! Понимает ведь сообщник, как можно оформить дар, чтоб и правильно было и «от души» что-то добавить)
Правда, я не очень понимаю, почему другие не понимают… Вроде всё так просто! Объясняешь в меру сил, а некоторые на тебя в итоге огрызаются… Печаль-беда! :(
Копирование информации из Википедии — это не грех!!!
Но при этом оформлять Дар правильно — необходимо!!!
Это реакция на слова, что Дар необходимо оформлять правильно?????!!! :-)
Не будь эгоистом. Вот "у нумизматов сложилась традиция". А остальные что, не люди? Чем они хуже? :) И получим мы с этой замечательной традицией полную ленту цитат из википедии, и поди угадай, что вот эта «Австрия» — это монета, вот эта «Экспедиция Беллинсгаузена» — это магниты, а вот те «Мытищи» — немного дырявые носочки ;)
Вы сами нумизмат и вам, да и любому другому человеку не составит сейчас труда войти в группу «Нумизматика и бонистика» и оценить адекватность наименования даров!!! В подавляющем большинстве там предельно ясно о чём идёт речь. И НАИМЕНОВАНИЯ даров и должны оставаться таковыми, только повышая свою информативность в соответствии с правилами ДД. Это непререкаемо и должно соблюдаются всегда и везде!!!
Но я же не про наименования даров. Странно, что вы это не поняли, или не захотели понять. Я писал про ту информацию, которую даритель пишет после разрыва, и которую не видно при просмотре основной ленты, пока не влезешь в сам дар. Это же очевидно.
И кстати, если даритель носков сможет снабдить свой дар сжатой, но полезной информацией об истории мануфактуры где их сшили, или как это происходило сто -двести лет назад, или просто разместит фото ткацкого станка который выдаёт по тысяче пар за смену (вы знаете как он выглядит??? И я не знаю, а мне интересно), то неужели это отобьёт у кого-то желание попросить эти носки в дар или вызовет другую неприязнь. Так что, обвинения в эгоизме беспочвенны!!!
Тут главное другое: если (извините за прямоту), человек-дурак, то он любое правило нарушит и дар оформит безвкусно и не корректно. И тут никакое правило не поможет. Но если у человека есть такт, вкус, образованность и чувство меры творчески, информативно и просто красиво оформит свой дар, то зачем это желание и наметившуюся тенденцию рубить на корню.
Не знаю, имеет ли смысл продолжать эту дискуссию, ветка посвящена другой проблеме, хотя я как и наши разработчики, открыт к диалогу :-)
Ок, а если материалы не из Вики!?!?!?!?
И настаивать на том, что описание с цитатой из Вики — нечто умопромрачительное и не скучное- по меньшей мере странно.
А я не верю, что нумизматы — это такие скучные, недалёкие личности, которые сами ничего не знают., которых надо просвещать… мне казалось наоборот, они знают (уже, и их не удивишь цитатой из Вики) — историю, географию, экономику в какой-то мере…
У Вас допуск к сейфам ФБР, ЦРУ, Бундесархива или Архива президента РФ???
Я прям смотрю, все, кроме меня глупенького конечно, Вики наизусть знают и любую статью процитируют, ещё и от себя дополнив!!!
Да и пёс с ней, с Вики!!! Если источники другие то всё Ок, или всё равно плохо???
Удивительно!!!
Что плохого в том, что человеку напомнят, что нумизматика — это не тупое запихивание очередного блестючего кружочка в альбом (если он вообще есть), а изучение предмета коллекционирования, изучение со всех сторон, что требует знаний в истории, политэконимике, географии, металургии и технологиях, основы экономической грамотности и прочая, прочая…
Чем это противоречит основной миссии ДД — «Делать мир лучше»!!!
Процитирую только пару строк:
«Смотрители – это сообщники, взявшие на себя обязательства: помогать каждому соблюдать как формальные, так и неформальные традиции нашего сообщества. Смотрители были задуманы для того, чтобы сделать Дару~дар уютным для каждого, каким бы большим наше сообщество ни было.
Главный принцип смотрителя: «Не навреди».
Второй принцип смотрителя: «Помоги».»
Ключевые с моей точки зрения слова выделил.
Очень хочется вывесить банер: «Соблюдайте Вашу конституцию.»
До свидания!!!
«сделать Дару~дар уютным для каждого, каким бы большим наше сообщество ни было.» не означает «потакать капризам каждого». Смотритель думает не о том, как бы ублажить каждого, а о сообществе и сервисе в целом, оценивая последствия и удобство пользования сайтом. Таким образом часто выбирается усредненный вариант, как раз из принципа «не навреди». Согласен, это немного занудно, но нужно.
Все мы знаем пример с типовыми картинками, «юбилейчиками» и прочим. Дело в том, что помимо странной эстетики и нарушения рекомендаций есть еще такая штука как «теория разбитых окон». И копирование (перенимание опыта, оно же — взятие примера) у других. Один сделал что-то «яркое» (редко когда положительное, обычно выпендриться надо), завтра таких будет трое. Особенно, среди новичков. А через месяц в ленту зайти будет страшно и бесполезно (сейчас-то страшно уже, а прикиньте если будет как пишу выше?).
Таким образом, смотритель, настаивая на точном описании и заголовке, заботится действительно о каждом и о сообществе в целом, а не докапывается до дарителя от нефиг делать, не шпыняет нумизматов и дарителя лично.
ну и волшебное «а я видела у других и решила сделать так же»
Извините, если кого-то оскорбил этот пример, показался неприличным но… мы же много чего можем в жизни видеть, не не всё же повторяем?
А! ещё я видела, как вор пытался сумку чужую открыть = вот, тоже, я видела, но я так не делаю…
Если упорно видеть в добрых советах вред, то это ничем не отличается от реакции подростка " назло маме отморожу уши"
Зачем вы всё свалили в одну кучу???
За вашу подсказку с размером я вам искренне благодарен, как и за советы Удалого по оформлению даров. Всё было справедливо и мной сразу принято.
Но выше речь шла о других вещах, и пытаться представить всё как моё часное недовольство несколькими советами — это снова разочаровывает…
Как я писала выше, я не знаю данного человека, но ничего криминального не увидела. В закрытых разговорах может происходить что угодно, на то они и являются закрытыми, а тех кто выносит сор на всеобщее обозрение надо первыми бить по заднице, дабы: а) не разжигали конфликты, так как раз ты сам там был, то нефик потом жаловаться, насильно ни кто не тащил, б) за банальную непорядочность, закрытый разговор не для всех, поэтому вынос на его пределы это банальное стукачество
Не сочтите за бахвальство, но причина блокировки была предсказуема, по крайней мере для меня.(Фланкер верно подметил) Не буду комментировать саму блокировку. Хочется высказаться по поводу резонанса в массах. С одной стороны, радует адекватность большинства высказывающихся с обеих сторон, это подтверждает то что Лена человек яркий и незаурядный, раз смогла оставить неравнодушными к своей судьбе стольких достойных людей и личностей. А с другой стороны на фоне благоразумия и адекватности ярким пятном выступает истеричность некоторых сообщников. Причем грешат этим почему то именно мужчины. Противно читать постоянное нытье и стенания, иначе и не назовешь. Такой бред тут расписывается...37ой год вспоминают… всех забанят… Успокойтесь. Поверьте, своими соплями и истериками вы не делаете чести Лене, показывая, что ее интересы отстаивают столь инфантильные люди. Не делайте Лене медвежью услугу.
И еще, для тех кто кричит и машет плакатами о том как здесь все ужасно, вы что здесь делаете, раз все так ужасно? Кому вы нужны, что бы устраивать на вас гонения какие то. Но если вы специально провоцируете администрацию сайта, то будьте готовы к тому что к вам будут применены санкции. Успокойтесь, и либо уходите отсюда, либо ведите себя достойно, как взрослые здравомыслящие люди.
Р.S. Злому респект)
Меня в данном вопросе шокировала блокировка без предупреждения. Даже по трудовому кодексу человека увольняют только после трёх письменных выговоров + за 2 недели до увольнения предупреждают, чтоб тот успел закончить и передать все дела.
А у нас «казнили» человека без суда и следствия, как это делалось в средние века и тёмные времена при самодержавных царях. Как будто ведьму на костре сожгли…
Где же демократия, по принципам которой живёт всё цивилизованное современное общество? Принципы самоорганизации утрачивают свой смысл, если по сути никак не можешь повлиять на решение серьёзных вопросов.
Очень грустно, когда из проекта уходят по-настоящему интересные личности, имеющие свой взгляд на жизнь, пусть даже отличный от общего мировоззрения.
Сейчас, спустя год, я захожу в сообщество не за дарами, а фигурально «иду в гости на чай» к людям, с которыми приятно непринуждённо пообщаться, разделить свои взгляды, обсудить какие-то актуальные темы. Иду по восхищаться интересным дарам и замысловатым описаниям, которые не перестают выкладывать эти сообщники. Полистать яркие благодарности и очередной раз посмотреть на светящиеся счастьем глаза и широкие улыбки этих людей, которые получили долгожданный дар.
Испытываю неподдельные интерес, когда открываю для себя новую интересную личность — креативную, неординарную, со своей жизненной позицией и набором ценностей схожим с моим. Ради таких людей я живу на сайте, бережно добавляю их в контакты, наблюдаю за жизнедеятельностью, с кем-то выхожу на связь и знакомлюсь ближе. Ради таких людей я дарю. Жаль, что их становится всё меньше и меньше.
какой-то некролог получился… не знаю, зачем я это всё понаписала, видимо, наболело.
Например, полностью разделяю взгляды Batri — пишет человек со стороны, незнающий Ленку, абсолютно не заинтересованный.
Кто-то отписывается более резко, но не вижу пафоса. Каждый волен излагать мысли в меру своих способностей и воспитания.
Кстати, какую демократию вы имеете в виду? Греческую античную? Американского типа с вмешательством во внутренние дела США во всем мире??
Хорошо, это частный ресурс, соглашусь. В таком случае надо честно и прямо указать, ну к примеру как в Частном клубе Алекса Экслера, я тут что хочу, то и делаю так как это мой частный ресурс, а если вас не устраивают мои правила, то валите отсюда нафиг. Грубо, да, но за то честно.
Но тут почему то очень пафосно, очень приторно расписано про дыры, миры, всеобщую любовь и самоорганизацию, в таком же ключе ожидается/ищется/просится ещё и финансовая поддержка/помощь от пользователей этого ресурса.
Коряво как то выходит.
То бишь если надо нам (расширение, признание, финансы, пользователи), то про мир и любовь, а если нас не устраивает, то политическое решение и частный ресурс.
А на Экслера попала случайно, почитала, побродила, не самое приятное место))
(да, я его… не фанатка, но уважаю)
это выдержка из правил форума, который я администрирую…
"1. Общие положения и рекомендации
1.1********* — частный ресурс. Используя его, вы обязуетесь руководствоваться данными Правилами. Помните — никто вам ничего не должен.
1.2. Форум является постмодерируемым, т.е. добавление сообщений происходит сразу, а их проверка потом.
1.3. За порядком в форумах следят модераторы и администраторы. Они же являются администрацией и советом сайта и форума. Модераторы осуществляют контроль над исполнением Правил, могут редактировать, удалять/переносить сообщения, закрывать/удалять/перемещать темы.
1.4. Все сообщения отражают мнения их авторов. Поэтому администрация не несет никакой ответственности за них. Если вы считаете, что какие-либо сообщения противоречат Правилам, вы можете сообщить об этом администрации форума, воспользовавшись кнопкой [!].
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не поминая пресловутую самоорганизацию!
Не стоит приравнивать Ленку к вышеперечисленным нарушителям, она не бурятка, не клон, не матерщинник и уж точно не торговец.
Стоит предупреждать людей, которые вносят значительный вклад в своей истории пребывания на сайте.
И заодно критерии того, какие категории нарушителей за сколько дней предупреждать и предупреждать ли.
Что Вы хотите донести до меня своим сообщением?
Полагаю, мы всё равно останемся при своих мнениях при любом повороте нашего разговора, так зачем разводить демагогию? ;)
И да, Анна, Вы действительно думаете, что администрация нуждается в наших с Вами предложениях? :)
Это же, возможно, идея по улучшению сайта, которую можно подать разработчикам
Вы не правы, насчет несмелости. Поверьте, если бы админы хотели плавно разрулить ситуацию, то у них хватило бы фантазии придумать более мягкие формулировки и причины. А признание того, что решение является политическим только подлило масла в огонь и дало почву для дальнейшего обсуждения. Тем более, что как я говорил, публика на ДД достаточно своенравна и свободолюбива и очень болезненно воспринимает любое проявление власти. И админы прекрасно понимали это, но все таки признали мотивацию политизированной.
Мне вот интересно, многие считают что указанные админами причины нечестны, тогда, на ваш взгляд, что стало истинной причиной?
Вот понять не могу. Этого что, мало???
Если даже защитники Ленки эту информацию подтверждают.
Как бороться с нарушениями, если сами сообщники считают, что это — ерунда и ничего страшного.
А потом рыдают, что «10 каких то там» правят сайтом и сносят, что хотят…
Да и помимо этого полно сообщников имеющих по десятку клонов, массированно сносящих отзывы, и ничего, нормально всё.
На самом деле, я считаю, все намного сложнее и проще одновременно.
Иначе процесс ничем не отличается от минусования отзывов… слили в удаленные, но не отзыв, а сообщника. Просто у админ.ресурса минусы мощнее будут.
а тут опа забанили одну. так пол сайта тогда забанить нужно
я считаю если реагировать, то реагировать на все сигналы, а не выборочно
хотели ж общество, которое само будет жить, кнопки дали -так вот и получили
как мне обычно отвечали что раз отзывы не п п п, то поделом
ну так может она с толпой бегала минусила не п п п отзывы так как 90% отзывов у людей не п п п
может они так сказать боролись за правильность написания отзывов)))
правил нет четких значит че с людей требовать тогда и наказывать
1. Если групп (сносящих отзывы), n-ное количество, почему в бан отправили только Ленку? Имена «героев» хорошо известны. Почему остальные-то живее всех живых?
2. На мой взгляд, наказание должно быть адекватным совершенному проступку. Расстреливать за надпись на заборе — как-то… странно…
Щас ты скриншоты попросишь… Я их не коллекционирую — мне банально лень и не интересно. Но то, что они постоянно приводятся — скриншоты эти — факт. В последний раз приводились на днях, когда ЛедиБандитка минусила Ленкины отзывы, когда та уже была забанена.
Ведь это давно продолжалось? Можно было бы давно сделать такой предупредительный бан, не дожидаясь такого п. Короче, поздно пить боржоми, пошли пиво пить.
Я точно знаю, что на поведение Ольги1972, ЛедиБандитки и Лёни в саппорт жаловались. Саппорт в ответ молчал.
Если я чего-то хочу, то не молчу, как ты можешь видеть. У меня тогда была веская причина не обращаться в саппорт по поводу этой войны стенка на стенку.