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karaboz

Ответ по поводу блокировки LenkaChertovka

Речь идёт о блокировке профиля сообщницы Елены LenkaChertovka

Этот профиль был заблокирован 5 августа 2013 без объяснения причин. Несмотря на право администрации сайта совершать такие блокировки на основании пользовательского соглашения, многие попросили дать развёрнутый ответ, почему такое произошло.

Почему заблокировали и как принимали решение

Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками на основе обсуждения самых разных действий Елены на протяжении долгого времени, а также поступков людей, попадающих под её авторитетное влияние и повторяющих ее поведение.

Активность Елены, в том числе в общих разговорах, провоцирует групповые злоупотребления самоорганизацией, предвзятое отношение к новичкам, давление на дарителей и, в целом, создаёт недружелюбную атмосферу. Эта активность была признана сильно вредящей развитию сообщества Дару-дара, конфликтующей с его идеологией и миссией.

Почему заблокировали именно сейчас

Поведение Елены уже очень давно вызывало много нареканий со стороны сообщников и смотрителей. Многие люди на протяжении долгого времени делали ей замечания, на которые она никак не реагировала и продолжала вести себя по-прежнему. А в начале августа состоялся запланированный смотрительский слёт в Минске, где эта проблема была поставлена на обсуждение. Потому что накопилась критическая масса негативных действий Елены, а также других людей, находящихся под её влиянием. Наконец, нашлось время это обсудить и принять решение.

Почему блокировка без объяснения причин и навсегда

Проблема не в каких-то конкретных шокирующих поступках, а в принципиальной позиции по отношению к сообществу, сервису и другим сообщникам. Эта позиция, подкрепленная личным авторитетом, проявляется в нежелании прислушиваться к каким-либо замечаниям, а также в создании вокруг себя группы сторонников, отстаивающих интересы своей группы, не считающейся с интересами остального сообщества.

Показать всё это скриншотами и ссылками не представляется возможным. А потому и была выбрана причина «без объяснения причин». С другой стороны, когда обсуждался срок блокировки, было непонятно, что изменится, если Елена вернется через месяц или через год? Ведь человек на протяжении очень долгого времени никак не менялся и не хотел этого. А потому была выбрана бессрочная блокировка.

Почему не было уведомления о блокировке на email

В момент блокировки не работали все уведомления на сайте, в том числе и уведомления о блокировках. Уведомления были временно отключены из-за проблем с конфигурацией на новом хостинге. Сегодня мы расширили причину блокировки и сделали повторное уведомление на email Елены.

Стоит ли оспаривать принятое решение

Елена всегда может связаться со службой поддержки, написав по адресу [email protected]. Мы готовы к диалогу.

Комментарии

    • BuryaiSila
      BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:30
      Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
    • BuryaiSila
      BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:30
      Сообщники (13) засчитали комментарий недостойным.
      1
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 15 aug 2013, 23:02
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        В не знаю какой раз уже повторяю: мат не запрещен на Дару-даре. Ни сообщникам, ни смотрителям, ни разработчикам, ни почтальонам, ни меценатам.
        Другое дело, что он не проходит фильтр самоорганизации. Но не всегда=)
        19
          • BDSM
            BDSM 483 16 aug 2013, 09:24
            мне кажется, одно дело «мат не запрещён», а другое — то, как он характеризует употребившего или неконтролируемо матерящегося…
            9
                • Dion
                  Dion 349 14 sep 2013, 16:53
                  поддерживаем!
                  нам и мат, и нытье, и осуждения, и про религии не нравится читать — оскорбляет наши чувства атеистов ;) но мы же не указываем, и даже не пытаемся указывать кому-то… каждый имеет право говорить, что хочет (не оскорбляя других), дарить, что хочет, и желать тоже то, что хочет ))))
                  хотя мат должен быть хотя бы ограничен многоточием, ИМХО. ибо возрастной ценз здесь все же разный ))
                  6
                  • [211850]
                    [211850] 2 14 sep 2013, 17:06
                    Возрастной ценз здесь рекомендован с 18 лет,
                    А в 18 лет можно уже курить, жениться и ругаться матом, без стыдливых точечек.
                    8
                    • Dion
                      Dion 349 14 sep 2013, 17:26
                      РЕКОМЕНДОВАН, а не ограничен…
                      хотя я же, заметьте, не утверждаю, что так ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО быть — точки, ограничения и т.п., я говорю о том, что НУЖНО и ДОЛЖНО так делать, если кого-то волнуют чужие чувства (или в случае, если админов-организаторов это волнует)))
                      лично я матом спокойно изъясняюсь, но в ограниченном кругу и в определенных ситуациях ) так же, как и курю в СВОЕМ доме и в местах БЕЗ людей ))
                      5
                • kluha5
                  kluha5 603 14 sep 2013, 17:09
                  Таскаю в сумке зайца… на последней ОВ, когда была, тебя не видела, не гжелевского цвета… но структрура такая… увидишь меня на ОВ — подойди — покажу, вдруг надо.
                  3
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 16 aug 2013, 12:02
            Я так не считаю.
            17
              • Flanker_87
                Flanker_87 121 22 aug 2013, 01:05
                вот Вы намешали-то…
                Давайте не приплетать к усилению эмоциональной окраски текста всякие ужасы, написанные выше. Речь шла только о ней, а не о бутылках и прочей бяке. Это не связанные вещи.
                29
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 121 22 aug 2013, 10:43
                    Че-то как-то совком пахнет. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст!»
                    9
                    • Shami
                      Shami 879 22 aug 2013, 10:53
                      вот-вот, почему-то люди считают всех наркоманов потенциальными преступниками. А мы на самом деле не все такие, есть и хорошие, мирные. Как я, например.
                      20
                      • BDSM
                        BDSM 483 22 aug 2013, 11:00
                        … подозревают, что когда наркоман будет в такой зависимости, что уже не сможет работать — у него не будет денег на очередную дозу, и тогда он может решиться — украсть, а на какое преступление может подтолкнуть употребление нецензурных слов?
                        7
                        • Shami
                          Shami 879 22 aug 2013, 11:02
                          Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
                          кулак вниз вам за отсутствие чувства юмора
                          17
                          • BDSM
                            BDSM 483 22 aug 2013, 11:10
                            Вообще не жалуюсь, но в данном контексте (это какой уже слой двойного подтекста?), непонятно, объясните пожалуйста
                            — это был юмор за или против :-) употребляющих мат или его противников?
                            3
                            • Shami
                              Shami 879 22 aug 2013, 11:17
                              Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                              это был юмор.
                              хаха.
                              вы его не поняли.
                              хаха.
                              21
                        • BDSM
                          BDSM 483 22 aug 2013, 11:23
                          шутки шутками, но чем опасно употребление ненормативной лексики вообще и в Блогодаре в частности?
                          7
                            • BDSM
                              BDSM 483 22 aug 2013, 11:42
                              ну вообще-то посреди поля навоз это нормально (лошади, коровки пасутся) а вот если по среди Концертного Зала Кремлёвского…
                              4
                            • ArtaFera
                              ArtaFera 185 22 aug 2013, 13:14
                              Минусанул и при наличии еще двоих согласных коммент выбит.
                              8
                                • ArtaFera
                                  ArtaFera 185 22 aug 2013, 17:12
                                  Я имела в виду, что мат — это неприятно, но не надо ставить это в один ряд с воровством и наркоманией. Я бы скорее поставила это в один ряд с б/у трусами, с которыми (как и с матерными комментариями) сообщники вполне могут справиться обычными инструментами самоорганизации.
                                  9
                                  • ElenEllen
                                    ElenEllen 578 22 aug 2013, 18:43
                                    Я не ставила в один ряд, я дала пояснение тому, что сказала Шами.
                                    Минус Вам за отсутствие чувства юмора.
                                    Из-за таких недопониманий все склоки на ДД и происходят
                                    10
                                • [99665]
                                  [99665] 24 aug 2013, 21:45
                                  Если муж в чисто мужской компании, то как вы слышите от него крепкое слово? Вы же не мужская компания.
                                  7
                    • Dion
                      Dion 349 14 sep 2013, 16:57
                      вот это мы поддержим… а то «смешались в кучу кони, люди...»
                      1
              • [79930]
                [79930] 1095 22 aug 2013, 01:42
                О деградации мира, о падении нравов пишут все поколения, во всех веках, во всех странах.
                Мат не нами придуман и при нашей жизни он не исчезнет. А по -моему мнению, в нашей стране он уместен.
                p.s. Мне не нравятся нравоучения многих. Терплю иногда, а послать так хочется.
                12
                • coucouchka
                  coucouchka 13 22 aug 2013, 02:10
                  Материтесь на здоровье.
                  Но не заставляйте других это читать.
                  Или вы хотите так, чтобы я прочла? и все, кто не хочет?
                  почему остальные должны читать вашу непотребщину?
                  хотя зачем я вам это пишу…
                  мы с вами на разных языках говорим.
                  живите без нравоучений
                  с матом.
                  может вам нравится так жить.
                  удачи
                  15
                      • Dion
                        Dion 349 14 sep 2013, 17:00
                        ооо! безграмотность — великая сила! сворачивающая лично мой желудок в клубок ))) нет, конечно, никто не требует соблюдения всех правил и т.п., но хоть какие-то, для сохранности смысла, ведь нужно использовать? ;)
                        а еще всяческие ссылки на бога, церковь и «возвращение вам добра»…
                        1
              • BDSM
                BDSM 483 22 aug 2013, 10:12
                лично я различаю «материться» (много и постоянно)и «выразиться нецензурно» (иногда, разово, в сердцах..)

                Первое также как и вы — не одобряю, второе — могу понять…
                6
                • Dion
                  Dion 349 14 sep 2013, 17:02
                  т.е. материться нельзя, а послать «на х… й!» — это нормально? нас вон послали, а потом удалили дар, и взятки гладки )) и никаких скринов уже не сделаешь, даже если б захотел )
                  • BDSM
                    BDSM 483 15 sep 2013, 10:39
                    Уважаемая, покажите, пожалуйста, ГДЕ я написала, что считаю, что послать «на х… й!» — это нормально?? Где?

                    Я писала о том, что для меня есть некоторая разница между матерящимися постоянно часто и помногу (буквально мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем) и человеком, который ругнулся «в сердцах»… разница в том, что вызывает больше неприятие, отвращение…

                    а про можно ли материться? (вообще глупо — - моё что ли разрешение нужно? я что ди решаю? :-) я писала выше:
                    одно дело «мат не запрещён», а другое — то, как он характеризует употребившего или неконтролируемо матерящегося… Т.е.: не запрещён? можно, материтесь, но люди будут делать о вас выводы — не удивляйтесь им, их последствиям, отношению…
                    • [211850]
                      [211850] 2 15 sep 2013, 13:19
                      Это тролль, она бегает здесь уже два дня и всех подначивает, и иногда просто пишет смысловое «Плюсадын» или комментарии от балды.
                      Для неё главное — ввязаться в переписку.
                      2
                    • Vasja_slvm
                      Vasja_slvm 191 17 sep 2013, 20:31
                      Вот я на матерном разговариваю. И ничего — живая XD
                      6
                      • BDSM
                        BDSM 483 17 sep 2013, 23:08
                        Я не знаю… тебе можно отвечать? ТЫ ведь не тролль? А то меня Фланкер ругает, когда я троллям отвечаю :-)

                        А печатаешь ты на каком? :-)
                        7
              • [211850]
                [211850] 2 22 aug 2013, 11:08
                наибольший вклад в культурный слой какого-нибудь века вкладывают самые некультурные люди этого века. Поскольку мы изучаем культурные слои 2 тысячелетия до н.э. по выброшенному мусору.
                Отюда вывод — мусорить не всегда нехорошо.
                6
              • Shami
                Shami 879 22 aug 2013, 11:11
                материться при незнакомых, при женщинах, плевать в сторону людей, бросать окурки под ноги другим, окурки и бутылки с балкона, мусорить везде, где прошел, оставлять тонны отходов после пикника…

                в последние годы, кстати, замечаю постепенное сокращение численности подобных приматов. На самом деле! Полностью не исчезнут, конечно. Но люди стали культурнее.
                6
                • Vasja_slvm
                  Vasja_slvm 191 24 aug 2013, 23:37
                  Если блокировать за безграмотность, в какой-то момент на сайте останутся только грамотные.
                  Я не про какой-то конкретный сайт, а так, «образно» :)
                  Потому что когда есть строгие правила и строгий контроль за их соблюдением — тогда они строго и соблюдаются.
                  Только это, как мне кажется, не сюда.
                  6
                  • [99665]
                    [99665] 25 aug 2013, 20:50
                    Вы совершенно правы. Но так ли плохи дарящие, если они безграмотны? И стали ли они хуже, если матерятся? Мы же здесь для дарения. Если дары хорошие, пусть матерится и делает ошибки, не жалко.
                    10
                      • [99665]
                        [99665] 26 aug 2013, 17:15
                        Делить по качеству никого не нужно. Но если человек дарит что-то на сайте, что не засчитано недарами, то он — ценный член сообщества. Я считаю, что ценному члену сообщества можно простить мат и ошибки.

                        Тем более, что у нас мат не запрещён. Вот на улице он запрещён, поэтому полиция и подойдёт. Если запретят у нас, можно будет блокировать за это.

                        Я вообще к тому, что лично я мат и ошибки воспринимаю одинаково — это для меня показатель уровня культуры человека. Грамотно матерящийся и безграмотно нематерящийся для меня на одной ступени. Не самой высокой, кстати.
                        13
                        • Freken-Bok
                          Freken-Bok 138 26 aug 2013, 18:16
                          А эта точка зрения на все сферы жизни распространяется?
                          Профессионально ставящий диагнозы врач и не профессионально.
                          Качественно собирающий автомобили специалист и так себе.
                          Ответственно пекущий булки пекарь и как получится?
                          Всего лишь уровень — ответственности, культуры воспитания. Да и Бог с ним.
                          Главное чтобы лечил сложные болезни и ляпал сверху торта красивые розочки…
                          1
                          • [99665]
                            [99665] 27 aug 2013, 00:46
                            Если врачи верно ставит диагноз, мне абсолютно безразлично, матерится ли он.
                            Если механик надёжно чинит автомобиль, то я готова закрыть глаза на то, что он пишет «молоко» через две буквы «а».

                            Профессиональность врача (и остальных перечисленных профессий) не зависит от мата в его речи и запятых в его письмах.
                            7
                            • Dion
                              Dion 349 14 sep 2013, 17:08
                              Вы же сами выше написали «Грамотно матерящийся и безграмотно нематерящийся для меня на одной ступени. Не самой высокой, кстати»… а теперь противоречите себе. так матерящийся безграмотный человек, при этом блестящий терапевт или хирург — для Вас ничтожество с нижней ступеньки или все же высочайшего класса профессионал и стоящий человек?
                              • [211850]
                                [211850] 2 14 sep 2013, 17:18
                                на низкой моральной ступени.
                                А не на профессиональной
                                Вы фразы на русском языке читать умеете?
                                • Dion
                                  Dion 349 14 sep 2013, 17:21
                                  исключительно в том случае, когда они написаны. мысли не читаю — никак нет.
                                  читайте внимательно: «Грамотно матерящийся и безграмотно нематерящийся для меня на одной ступени. Не самой высокой, кстати». не вижу ни слова о морали. хотя в Вашей голове она, видимо, звучит…
                                  3
                                  • [211850]
                                    [211850] 2 14 sep 2013, 17:56
                                    Странно, один я умею понимать смысл написанного?
                                    1
                                    • Dion
                                      Dion 349 14 sep 2013, 17:59
                                      допускаю, что ваши две головы работают в одном режиме с одинаковыми предустановленными программами )))
                                      1
                          • [99665]
                            [99665] 27 aug 2013, 00:46
                            А кто тогда ценный член нашего здешнего сообщества? Только грамотные и цензурные?
                            5
                              • Jemaima
                                Jemaima 208 27 aug 2013, 13:32
                                Написано много и вроде даже верно, но. Возможность выбора — бесценна! Я матерюсь, возможно не очень много и не особо часто, но все таки матерюсь, а в некоторых ситуациях строю восьмиэтажные конструкции. Да я не разговариваю на матерном, но у меня есть выбор. Да я не хожу в театр в валенках, но могу, да я курю и могу бросить(только не понимаю что я буду делать после этого, но ведь в принципе могу) Тут важен как бы сам факт выбора своих действий! Выбор как поступать — вот это норма! А все остальное это прогинаться под(выберите нужное)
                                9
                                • Vasja_slvm
                                  Vasja_slvm 191 27 aug 2013, 15:06
                                  Можешь выбирать. Но твой выбор показывает твоё отношение к окружающим. Если приходить в театр в валенках (как зритель, а не как актёр в роли), тебя не поймут. Если курить под табличкой «курить запрещено» — ввалят штраф. И это закономерно. Но выбор действительно есть, и это прекрасно. А особенно прекрасно, когда человек может самостоятельно прийти к выбору, который не мешает ни ему, ни окружающим :)
                                  То есть одно дело когда человек не курит в общественном месте просто потому что так нельзя и штраф ввалят (или стёкла в подъезде не бьёт), а другое — когда он осознанно понимает, что курением может доставить людям неудобство, что разбивая окно поступает дурно и портит чужое имущество. Выбор прекрасен тем, что даёт возможность выбрать в том числе и правильный вариант :)

                                  *А после того, как бросишь курить, ты будешь делать то же самое, только не будешь курить. Это я тебе как перешедший на невидимые косячки человек говорю)
                                  1
                                  • Jemaima
                                    Jemaima 208 27 aug 2013, 15:37
                                    Я о том и говорю. Мой выбор — мое отношение к окружающим, а мое отношение к окружающим мой выбор. Круг замкнулся)) Просто есть окружающие на которых мне плевать(я с ними незнакома и знать их не хочу) есть те к кому я не хочу хорошо относиться(и мои действия для них оссознанны) и есть те к кому я отношусь хорошо, но тут такой момент. Все к кому я хорошо отношусь не смущаются ни моим матом, ни моими валенками в театре, ни моим курением(ну ладно не под табличкой, но в принципе в общественном месте), ни моей безграмотностью потому как они принимают меня такой какая я есть. А меняться для тех кто не хочет меня такой принимать? Смысл? Вот и получается у меня есть возможность выбора и я выбираю то что я выбираю и предоставляю право выбирать остальным. Выбирать что читать, с кем спать, как развлекаться, как жить и не мешать делать это мне. Криво написано, но кто понял тот понял)))
                                    9
                                  • Jemaima
                                    Jemaima 208 28 aug 2013, 13:21
                                    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
                                    Ева передает послание — «Я не показываю свое отношение своими действиям. Всех кого я не устраиваю я сразу шлю на хуй!»
                                    Можно заминусить. Но не написать я не могла иначе это написала бы она и было бы все еще хуже)))
                                    11
                            • Vasja_slvm
                              Vasja_slvm 191 27 aug 2013, 12:44
                              Вам ан-на так красиво ответила, что я даже боюсь тут встревать.

                              Для меня человек, который проникся идеей сообщества, одобряет её, находится здесь и всячески поддерживает эту идею — член сообщества. Ценный член сообщества… Ну например тот, кто как-то сильно помогает развитию этого сообщества. Разработчики, например, очень ценные члены этого сообщества. Вообще не представляю, как бы мы без них в этом сообществе находились :)
                              Я считаю, что здесь то место, где каждый сообщник должен стремиться быть «ценным», приносить пользу сообществу, но при этом выделять какой-то особый класс «ценных» — глупо и нелогично. Ценным надо быть со своей личной точки зрения. Делать так, чтобы твои дела были полезны. А считать ценным кого-то… Все ценные. И я даже сказала бы — бесценные, потому что назначить цену сообщнику это как из анекдота «вот видите, вы уже торгуетесь».
                              1
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 16 aug 2013, 23:32
            Долго искал?
            Лампово, одно твое присутствие заставляет меня сдерживаться от нецензурной брани ценой больших усилий. Увы, не всегда получается.

            Там, вероятно, была жалоба и, возможно, продолжение. Кто бы помнил через год уже…
            Кстати, если прочитать там http://darudar.org/my/messages/513068/#comment_7413188 то мои выражения и правда шалость…
            7
        • NikiSP
          NikiSP 102 09 sep 2013, 04:27
          Вам не кажется, что мат не зря называют «нецензурной бранью».
          Я так понимаю, что данное сообщество должно быть пространством позитивного общения!!!
          А с каких пор мат создает позитивное настроение?
          Кроме того, не забывайте, что этот сайт читают и дети.
          Тогда напишите, что младше 16 лет на сайт доступ запрещен.
          11
    • BuryaiSila
      BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:29
      Сообщники (12) засчитали комментарий недостойным.
      1
  • igra-20
    igra-20 1544 15 aug 2013, 22:09
    Спасибо за подробный ответ.
    3
  • BuryatochkaMadina
    BuryatochkaMadina заблокирован 15 aug 2013, 22:14
    Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
  • ssLUcKY
    ssLUcKY 881 15 aug 2013, 22:30
    Спасибо за ответ. Этого многие только и ждали.
    2
    • Arhelia
      Arhelia 260 15 aug 2013, 22:36
      Учитывая вклад Лены в развитие дарения, вполне можно было бы «скосить срок»…
      15
      • Boris_Ovna
        Boris_Ovna 1283 15 aug 2013, 23:23
        Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
        что вы все за дары цепляетесь, речь в блокировке идёт о духовном состоянии. Есть дарители с более дорогими дарами и в большем количестве
        21
        • Arhelia
          Arhelia 260 15 aug 2013, 23:24
          А я и не только за дары цепляюсь. Мой комментарий касательно этого — выше.
          4
        • yur
          yur 439 16 aug 2013, 03:25
          а я считаю, что не стОит личную неприязнь привязывать к данной ситуации, и не пользоваться этим моментом…

          это не тот случай..., тут каждый может оказаться в похожей ситуации под тем предлогом, который выставили причиной блокировки
          8
        • Alihan1979
          Alihan1979 9 15 aug 2013, 23:58
          Вот! Я недавно на Дару~дар.Очень добрый и хороший сайт.Сам пока мало дарил… Лена… Когда я пришел сюда, она подсказала мне, как развить анкету, рассказала о сайте, все самое доброе… Когда несколько моих даров признали недарами, я не понял, а Ленка указала мне мои ошибки.Думаю, что не следовало диктаторски поступать.Верните Лену.
          7
            • Alihan1979
              Alihan1979 9 16 aug 2013, 00:50
              Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
              Ну правильно-если есть больная на голову кучка старожилов-пакостников, банящих без объявления войны, то, слава Богу, есть такие как Лена, которые могут объяснить, грамотно и по человечески.
              20
                • Alihan1979
                  Alihan1979 9 16 aug 2013, 12:50
                  Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                  Какая пакостница? Она все делала открыто и на виду у всего сообщества, в отличие от тех, кто шушукаясь по уголкам, принял решение и забанил ее… Видать, кому то покоя не давало хорошее отношение к Ленке сообщества вот и напридумали фигни всякой.
                  22
                  • Dion
                    Dion 349 14 sep 2013, 17:35
                    вообще-то в объяснениях и было написано, что она со «своей группировкой» делала то же самое…
                    *прошу учесть, что это не наше мнение, мы вообще ее не знаем! просто напоминание о том, что ЕЕ в этом же обвиняли )) мы же допускаем обе версии ))))*
            • Alihan1979
              Alihan1979 9 16 aug 2013, 12:52
              Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
              Ну правильно-если есть больная на голову кучка старожилов-пакостников, банящих без объявления войны, то, слава Богу, есть такие как Лена, которые могут объяснить, грамотно и по человечески.ДА, ЗАСЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ НЕДОСТОЙНЫМ КОММЕНТАРИЙ.ЧТО ВЫ ЕЩЕ МОЖЕТЕ, КРОМЕ НАЖИМАНИЯ КНОПОК НА КЛАВЕ, В ЧЕМ ЕЩЕ ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ В ЖИЗНИ?
              6
      • [99121]
        [99121] 144 15 aug 2013, 23:48
        Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
        Вы пишите так, потому как с ней были врагом.
        14
        • Boris_Ovna
          Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 00:04
          Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
          а тебе откуда это известно? если я такая плохая, то почему ты тогда не только желал, но и полчал от меня монеты? Правда благодарности писать не любишь — это факт.
          15
          • [99121]
            [99121] 144 16 aug 2013, 00:35
            Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
            Помните дар http://darudar.org/gift/2199244/#comment_13651649

            Вы всегда с ней были врагами.Жаль что я с вами поссорился, так уж бывает.
            8
            • Boris_Ovna
              Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 00:58
              Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
              а почему бы тебе не дать ссылку на вот это комент?

              какое лицемерие
              LenkaChertovka Соглашается с публичным отзывом о сообщнике Ixteac 10 июн 2012 г., 03:40
              LenkaChertovka
              LenkaChertovka Считает недостойным публичный отзыв о сообщнике Ixteac
              10 июн 2012 г., 03:32
              Ответить
              обрати внимание на время
              9
              • [99121]
                [99121] 144 16 aug 2013, 01:08
                Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
                Ей хотелось так сделать, она сделала.И что?
                8
                • Boris_Ovna
                  Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 01:12
                  на один и тот же положительный отзыв сразу два мнения — кулачок «соглашается», его же видно, а то что не видно и нет уведомления — Считает недостойным. Это по твоему нормально? Короче тебе нет смысла что-то объяснять. Спокойной ночи.
                  11
                  • [99121]
                    [99121] 144 16 aug 2013, 01:15
                    Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
                    Как это надоело.Эти вечные кулачки.Мне вот например напливать на свои отзывы.Они мне просто не нужны.Ведь отношение у людей ко мне складывается в душе.

                    Вы будьте более лучше ко всему относится, и тогда у вас всё станет тоже лучше.
                    Спокойной ночи.
                    6
                    • [99121]
                      [99121] 144 16 aug 2013, 01:19
                      Я с вами согласен.Нет смысла на них обращать внимания.
                      1
                    • Boris_Ovna
                      Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 01:20
                      зачем тогда вы их минусили у других сообщников?
                      7
                      • Koloboshka
                        Koloboshka 270 16 aug 2013, 01:22
                        Потому что они не ппп мне казались, видимо. Совсем не ппп когда.

                        На свои отзывы и кулаки к ним я, честное слово, не обращаю внимания, они уходят-приходят, не расстраиваюсь совсем.
                        4
                        • Boris_Ovna
                          Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 01:25
                          а мне было не очень приятно когда сразу удалилось несколько десятков отзывов, правда потом Лёня и ещё 2 человека (не буду называть кто так как они ещё на сайте) извинились
                          4
                          • Koloboshka
                            Koloboshka 270 16 aug 2013, 01:37
                            Я думаю, что те, кто писал эти отзывы, могут потом при желании их возобновить, подумав предварительно, что в них изменить, чтоб они стали красивыми ппп. А если нет желания, то на фига тебе эти отзывы от людей, которые уже так и не считают-то?..
                            5
                            • Boris_Ovna
                              Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 01:41
                              ну почему, возобновлялись, но держались не долго опять )))
                              5
                              • Koloboshka
                                Koloboshka 270 16 aug 2013, 01:47
                                Значит, опять не ппп были. Ну или это войны минусов-кулаков, обычно двусторонние (обоюдные).
                                4
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 16 aug 2013, 01:19
                    Нам всем тут популярно и не раз объясняли, что одно другому не противоречит. Вон тот же Фланкер.
                    Можно согласиться с мнением, но посчитать его недостойным. И наоборот. Это не преступление, и это нормально.
                      • aishka
                        aishka 383 16 aug 2013, 08:45
                        Только вот часто происходит совсем наоборот… написал коммент, не согласился с точкой зрения и получи фашист гранату от советского бойца, в ход идёт и минус и не согласие… печально, да...?
                        4
              • [99121]
                [99121] 144 16 aug 2013, 01:10
                Давайте забудем обо всём, а то надоели эти скандалы, интриги.
                1
              • Dara_
                Dara_ 1545 16 aug 2013, 10:13
                А может это два разных отзыва?
                3
                • BDSM
                  BDSM 483 16 aug 2013, 10:16
                  а может Boris_Ovna переходила по обеим ссылкам «публичный отзыв», в обоих уведомлениях — и увидела, что это был один и тот же отзыв?
                  4
                • Boris_Ovna
                  Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 13:38
                  это был один и тот же отзыв — я проверяла, но когда не хочешь верить в плохое, то и дёготь покажется мёдом. Мозг он такой :-) плацебо тому подтверждение, мы верим только тому, чему хотим верить
          • yur
            yur 439 16 aug 2013, 03:38
            Марина, стот ли переходить на личности…
            да, и спорить, взрослому человеку с подростком?
            5
            • Boris_Ovna
              Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 13:35
              если я выставлю фото ребёнка и напишу что мне 15 лет, то я от этого моложе не стану,
              7
              • yur
                yur 439 17 aug 2013, 18:02
                стоит ли во всем видеть подвох...?
                2
                • Boris_Ovna
                  Boris_Ovna 1283 17 aug 2013, 20:03
                  да не во всём, а просто коменты пишутся то как школьником и с ошибками и обороты подростковые, а то так написано, что сразу видно — взрослый человек писал. Очень иногда отличаюстя обороты речи.
                  9
                  • yur
                    yur 439 17 aug 2013, 20:16
                    ну, я такого уж " оборотистого" в его ответах не видел…
                    в 15 лет и не так можно написать…
                    и по детски и по взрослому, вполне…
                    наблюдаю на личном опыте — сыну 17й год… иногда пацан пацанрм, а иногда такое завернет -не повторить…
                    4
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 17 aug 2013, 22:02
                    Не соглашусь. У моего старшего сына обороты речи такие, какие и я не употребляют давно. У них в школе была замечательная преподаватель русского языка и литературы, они все имеют богатую речь со средней школы.
                    5
        • Jemaima
          Jemaima 208 16 aug 2013, 11:50
          для особо умных трех человек. Это сарказм)))
          5
          • cupina
            cupina 109 16 aug 2013, 12:06
            Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
            +1000
            5
          • Boris_Ovna
            Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 13:45
            Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
            шоу — это когда выставляя обычных 2-3 магнита, открытку, пару центов из ходячки, копируют историю страны из википедии, свои выпрашивания у тупого продавца мелочь или объясняя ещё более тупому работнику почты зачем ставят штамп и сдабривают это кучей лишних фото
            16
        • Boris_Ovna
          Boris_Ovna 1283 16 aug 2013, 13:41
          да, я не согласна и потому всегда благодарю теми словами, что мои эмоции выдают и стараюсь вставить фото где показываю, вот ваш дар на каком месте и как он теперь будет меня радовать
          4
        • PaulinaK
          PaulinaK 1380 16 aug 2013, 15:43
          Не, самое вкусное надо под кат запрятать. Чтобы только любопытные прочли :), ну и тот, кто поиском нашел!
          7
  • lets
    lets 92 15 aug 2013, 22:32
    Что мешало подготовить такой ответ до блокировки и сразу дать его, а не спустя 10 дней бурлений?
    А в остальном — смотрители на то и смотрители…
    9
    • BDSM
      BDSM 483 15 aug 2013, 23:49
      ммммм, может быть переезд «мешал» отнимал время и силы?
      7
      • lets
        lets 92 16 aug 2013, 11:58
        Переездом занимались разработчики.
        «Решение было принято коллективно смотрителями и разработчиками»
        Смотрители могли отписаться. Тем более в ПО в обсуждении того вопроса их было не мало.
        5
        • PaulinaK
          PaulinaK 1380 16 aug 2013, 15:44
          Вам смотрители мало отписывались?
          Но, ам надо было разработчиков. Вот, разработчики написали :)
          10
  • [79930]
    [79930] 1095 15 aug 2013, 22:38
    Спасибо за развёрнутый ответ! Теперь не будет домыслов.
    4
  • Miru_mir
    Miru_mir 165 15 aug 2013, 22:47
    Что простите? Предвзятое отношение к новичкам?
    Сколько раз замечала как она к ним со всей душой — «Рады приветствовать! Отличный дар для начала!» Это плохо? Не знала. И в её комментариях, которые были засчитаны недостойными, я тоже ничего плохого не увидела. Да против меня можно нарыть больше, чем против Ленки. А уж кто с кем не в ладах — это личное дело каждого. Невозможно нравиться всем! Я ожидала подобного ответа — никакой конкретики, никаких доказательств и пр, в общем всё как у ВВПу — одна вода… Я разочарована снова…
    20
    • [23795]
      [23795] 254 15 aug 2013, 22:56
      Предвзятость, согласно словарю Русского толкового словаря, может быть и в положительном повышенном внимании к ним.
      Например слишком часто помогает. Предвзятость)))) Та — Да!!!
      6
      • Koloboshka
        Koloboshka 270 16 aug 2013, 12:04
        Дак я не вижу ообого вреда в минусах, ведь отзывы — не беда, их можно написать снова и не стоит о них расстраиваться. Вред — это продажи, оскорбления, сплетни, ну сам знаешь лучше. Ну и чтоб это было систематически, не обращая внимания на временные блокировки. Ну как с Романом. А минусы… как-то…
        3
        • [54034]
          [54034] 497 16 aug 2013, 12:24
          Ну вот тогда я не понимаю, зачем писать "как поступить с оставшимися вредителями" или "Или еще штук 50 активистов назвать, которых тоже надо бы по этой же самой причине заблокировать к чертям?", если ничего подобного делать не собираешься? :)
          4
          • Koloboshka
            Koloboshka 270 16 aug 2013, 13:09
            Да никто не говорит:«давай нам писят активистов», наверно, неважно что ль им это, я думаю.
            1
            • [54034]
              [54034] 497 16 aug 2013, 13:17
              Так если ты не дашь — точно ничего не изменится, а так — очень даже возможно.
              2
              • Koloboshka
                Koloboshka 270 16 aug 2013, 13:32
                Они ж известны, и их блокируют даже «за злоупотребление», а Главного Провокатора, видимо, не могут вычислить.
                4
                • Flanker_87
                  Flanker_87 121 16 aug 2013, 20:38
                  Кать, не парь мозги. Если у тебя что-то есть, скажи. Нету — не изображай всеведующего немого оракула.
                  5
  • mittt
    mittt 100 15 aug 2013, 22:58
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
    Много буков… толку ноль…
    ответ ни о чем. уж извините
    если вы решили строго придерживаться рамок, блокируйте всех, а не избранных, которые в отличии от «толпы» имеют свое мнение… и смотрители… да… )))) может цирк уже закончить пора, и наконец то поставить по одному человеку. которые хоть что-то понимают в своей группе, а не людей имеющих противоположное мнение, для которых б/у трусы это дар, а все остальное грязь…
    как пример, глупо требовать описать дар человеку в группе Нумизматика и бонистика словами, без фото… если человек желает дар без фото это уже " ну хоть что нибудь дайте"…
    24
  • [139665]
    [139665] 20 15 aug 2013, 23:02
    Сообщники (14) засчитали комментарий недостойным.
    Елена всегда может связаться со службой поддержки, написав по адресу.
    Мы готовы к диалогу.

    довольно мило написано!
    послали человека в жопу и теперь… мы готовы к диалогу
    неужели кто то думает что Чертовка перед кем то унижаться будет?

    блокируйте меня как обычно за констатацию фактов
    я даю добро на это ))))
    23
  • Alisawa
    Alisawa 28 15 aug 2013, 23:07
    Сообщники (27) засчитали комментарий недостойным.
    Барбос, или как там вас, а не боитесь что вместо одной Ленки Чертовки придут пять или десять?
    34
      • Alisawa
        Alisawa 28 15 aug 2013, 23:14
        Сообщники (25) засчитали комментарий недостойным.
        вас-то голубушка каким боком это касается. Я же у барбоса спрашиваю, а не у его прихвостней
        33
    • Tur
      Tur 160 15 aug 2013, 23:21
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      Алиса, так речь и идёт о группе из пяти-десяти — из которых чертовка лишь главный провокатор.
      20
      • Alisawa
        Alisawa 28 15 aug 2013, 23:27
        Сообщники (16) засчитали комментарий недостойным.
        Свято место пусто не бывает, как бы админисрация не получила себе анальную боль… меня очень прикалывает их «политика страуса», удалил типа и все… а круги по воде уже пошли… поняла?
        24
      • [139665]
        [139665] 20 15 aug 2013, 23:47
        Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
        улыбнуло про группу в 5-10 человек!
        меня и многих других забыли добавить )))
        тема в поддержку Чертовки была с двумя сотнями участников почти
        похоже их всех тоже в бан…
        13
      • [23795]
        [23795] 254 16 aug 2013, 21:47
        В таком случая вся нумизматика — это банда, которая мешает процессу дарения на сайте )))
        11
          • Koloboshka
            Koloboshka 270 16 aug 2013, 00:00
            Наверно. Я привыкла верить людям просто, хочется же верить людям.
            Я понимаю, что личные причины — бред, и эта рулетка — тоже, источники информации-то — они хоть надежные или из тех коллекционеров, которые, прости господи, такие разные?
            2
            • Flanker_87
              Flanker_87 121 16 aug 2013, 00:04
              источники разные и рассредоточенные, личные разборки тоже исключены.
              6
              • Koloboshka
                Koloboshka 270 16 aug 2013, 00:10
                Жаль, что сама Ленка не может мне ничего рассказать путевого, на мои вопросы о возможных конфликтах она совершенно искренне недоуменно отвечает «не знаю».

                Жаль, что не смогли переубедить ее, если видели какие-то косяки.
                7
              • galiakona
                galiakona 655 16 aug 2013, 00:37
                Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
                то бишь сплетни, оговоры, наговоры…
                15
                • Flanker_87
                  Flanker_87 121 16 aug 2013, 00:41
                  вот давайте без этого. Разработчики не для того писали объяснения, чтобы оспаривали их.
                  Я догадываюсь, что многим сторонникам Чертовки не нравятся объяснения. Но вы их получили. Как принималось решение и для чего — тоже написали. Примите уже достойно, иного не будет.
                  8
            • BuryaiSila
              BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:28
              Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
              1
          • Dion
            Dion 349 14 sep 2013, 18:45
            а для чего все эти минусы? что они дают или отбирают у дарителя/желающего? ну, допустим, был у меня положительный (или отрицательный) отзыв, его сминусовали… по сути-то что изменилось? ну, лично вот для меня, например?
            … пытаюсь понять ))
        • ako_lada
          ako_lada 1247 16 aug 2013, 00:00
          Брутто же написал, что решение политическое. По-моему, все понятно.
          Все остальные группировки просто мышиная возня.
          3
      • [139665]
        [139665] 20 15 aug 2013, 23:55
        Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
        все вот так собрались и подумали: «черт, что-то скучно. Кого бы заблокировать?

        вот чисто интересно
        если посчитать количество голосов кто за бан и кто против?
        чья возьмёт?

        ох счас меня точно заблокируют навеки вечные за такую идею ))))
        17
        • ako_lada
          ako_lada 1247 16 aug 2013, 00:01
          Куда ни кинь — всюду клин. Чья бы ни взяла.
          • Dion
            Dion 349 14 sep 2013, 18:50
            угу… и на улице один пьяный крикнет «бей гадов!», и целая толпа кинется… но ведь это не значит, что эти прихвостни стали умнее от своего количества.
            мы ни с Леной, ни с кем-то подобным не сталкивались (и, дай бог, никогда не столкнемся — противно), но сама мысль, что сидит где-то человек и просто так кому-то гадит… да еще и со своей кодлой — фу!..
            опять же, это не значит, что речь о данном человеке (ибо У НАС доказательств тому нет, как и подтверждающих фактов), это мнение В ОБЩЕМ плане. т.е. о любых подобных людях и ситуациях.
            1
              • Dion
                Dion 349 14 sep 2013, 20:07
                по-моему, Вы куууда более агрессивны. а уж если говорить о нагнетании негатива и провокациях, то до вас мне далеко…
                а мое желание поддержать чью-то точку зрения (в том числе и Вашу) означает только то, что я с ним согласна. не более того.
                а сейчас вынуждена откланяться, ибо Вы явно не входите в число адекватных людей, с которыми В ПРИНЦИПЕ можно общаться.
                да и вообще — зачем тут еще что-то писать?.. пригласили, я высказала свое мнение, пора и честь знать.
                всем удачного разрешения спора!
                1
      • BuryaiSila
        BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:28
        Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
    • Alisawa
      Alisawa 28 15 aug 2013, 23:28
      Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
      скорее это личные счеты… где же справедливость?))
      17
    • Irina_S
      Irina_S 372 16 aug 2013, 03:04
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      А не нашли((( Просто общие фразы, под которые можно любого отправить с ДД.
      Теперь, если ты скажешь лишнее -бан и ссылка на эту публикацию.
      15
    • BDSM
      BDSM 483 15 aug 2013, 23:53
      т.е. сделать что-то вроде социальной сети?
      6
      • BDSM
        BDSM 483 16 aug 2013, 10:13
        … да, мне тоже не по нраву идея превращения ДД в очередную соц.сеть…
        • Sachmach
          Sachmach 142 16 aug 2013, 10:19
          соц сеть и сообщество разные вещи, да рамках соцсетей есть есть свои сообщества, они просто используют соцсети как площадку.
          3
    • psyche
      psyche 711 16 aug 2013, 00:00
      Дарудар это в первую очередь сервис. И пока этот сервис не будет работать отточено и гладко, вокруг него не сможет организоваться здоровое сообщество.
      Повторюсь Дарудар это сервис, вокруг которого может организоваться сообщество, но лишь только тогда, когда Дарудар станет полноценным простым и лаконичным сервисом, которым нужно и легко будет пользоваться.
      11
        • psyche
          psyche 711 16 aug 2013, 00:12
          Вы не поверите, из идеи родился сервис.
          Из сервиса родится сообщество. Из сообщества мироустройство.
          9
          • [23795]
            [23795] 254 16 aug 2013, 21:56
            Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
            Чушь. Такое мироустройство сродни, утопической фантазии больного шизофренией.
            8
        • Flanker_87
          Flanker_87 121 16 aug 2013, 00:12
          Идея — это идея. А сервис — средство ее воплощения.
          2
        • karaboz
          karaboz 61 автор публикации 16 aug 2013, 00:58
          Сергей, ты все очень правильно говоришь, на мой взгляд. Честно говоря, в своё время я тоже был абсолютно уверен, что сама по себе технология создает сообщество. Но теперь так не считаю: мощное сообщество способно возникать даже вопреки плохому сервису. Другое дело, что хороший сервис значительно повышает возможности по развитию мощного сообщества. Но не является панацеей.
          3
    • karaboz
      karaboz 61 автор публикации 16 aug 2013, 01:01
      Все никак не доберемся до того, чтобы все общие разговоры стали частью блогодара. Есть такое стремление. А то как выходит: приезжаешь в Новосибирск или Калиниград, а с кем можно встретиться, куда сходить, где тут местный Дару-дар — ничего непонятно. Ни блогодар, ни акции об этом не говорят (=
      9
      • [99121]
        [99121] 144 16 aug 2013, 01:07
        Не надо делать их частью Благодара, станет ещё хуже.
        7
        • karaboz
          karaboz 61 автор публикации 16 aug 2013, 18:34
          Да! Конечно! Вот только одних акций с общими встречами дарения маловато. И не в каждом городе они организуются с помощью акций. Нужны менее масштабные события, мероприятия, встречи (=

          А сейчас в акции такие мероприятия не разместишь особо ни в акциях, ни в блогодаре — не та там атмосфера.
          3
  • Alihan1979
    Alihan1979 9 16 aug 2013, 00:10
    Сообщники (12) засчитали комментарий недостойным.
    Провокатор? Ленка-то? Что за чушь, что за чепуха? У кого то власть в руках оказалась, вот и решили поиграть.Сами то во что горазды? Завтра кто? Полсайта «зачистку» не пройдет? Не играйте в политику и войну, это серьезные вещи.Лена добрый и светлый человек.Когда одни умники забанили мои дары, нефига не объяснив, она подробно все описала мне.Дарит от души, умна, добра, справедлива и воспитана.Да за таких женщин на дуэли вызывали.Раздули интрижку, сетевые герои… Дару~дар, тебя лишили Солнышка!
    17
    • StarAnastasy
      StarAnastasy 58 16 aug 2013, 12:58
      Забавно, но всё-таки только один сообщник писал. Основная часть событий происходит на сайте. И по сравнению с прошлыми скандалами волна не отличается особенной высотой. Всё примерно так же. А по сравнению со всякими Мадинами и Алисами всё очень даже тихо и спокойно, надо сказать. И лично меня это очень радует :) В том плане, что народ адекватен в большинстве своём :)
      6
  • [99121]
    [99121] 144 16 aug 2013, 01:01
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
    Самый классный анекдот, по этой теме))
    http://darudar.org/gift/2575480/#comment_15853591
    3
    • BuryaiSila
      BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
      Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • Upucka1982
    Upucka1982 16 aug 2013, 02:06
    Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
    Ну как я и предполагала… много воды и никакой конкретики.Во все времена наказывали одного, чтобы другим не повадно было. Только вот лучше кому от этого стало? Вам ?! Сомнительно, так как добавило проблем, которые и без того были! про будущее, сомневаюсь, что Лена мешала развитию сайта. Я редко желала ее дары, но часто и с удовольствие заходила, просто почитать ее комментарии, так как всегда это было интересно и увлекательно. Не замечала с ее стороны подлостей и гадостей.
    Думаете сайт без Лены стал лучше? Правильный ответ промелькнул у каждого в голове… Однозначно теперь у меня не лучшее мнение о сайте… Много еще мыслей и соображений. Поглядела, на Лену, админов в контакте и могу вам пожелать заглядывать к себе почаще в душу… Ощущение, что заигрались…
    14
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:25
    Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:26
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:27
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:29
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:29
    Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:29
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
  • BuryaiSila
    BuryaiSila 1 заблокирован 16 aug 2013, 06:30
    Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:38
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:38
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:38
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
  • ssabaka
    ssabaka 1 заблокирован 16 aug 2013, 07:39
    Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
    1
  • Sachmach
    Sachmach 142 16 aug 2013, 09:37
    Я думаю что со временем разработчики решат проблему со спамерами, а сейчас предлагаю поразвлекаться. Эти бурятские клоуны так смешно истерят когда кто то пишет положительный отзыв Ledi_Banditka, предлагаю сесть и написать ей кучу положительных отзывов, доведем бурятских спамеров до истерии и туннельного синдрома :D
    12
      • Sachmach
        Sachmach 142 16 aug 2013, 09:50
        проблема решаемая, я думаю что разработчики решат проблему с хостингом и займутся ей, а пока можно либо забить на этих неадекватов, либо их достать :)
        2
    • iris-ka
      iris-ka 512 16 aug 2013, 09:51
      Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
      )))))
      3
  • Shantee
    Shantee 183 16 aug 2013, 09:57
    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
    Иногда мне кажется, что некоторых сообщников стоит провожать с формулировкой "Слишком хорош для ДД". Чем раньше они уйдут, тем им же лучше =)
    11
    • [54034]
      [54034] 497 16 aug 2013, 11:57
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      цитата: Елена всегда может связаться со службой поддержки, написав по адресу [email protected]. Мы готовы к диалогу. :)
      8
      • Soaibel
        Soaibel 161 16 aug 2013, 12:08
        Вот, Миша, видишь, все способны вести диалог. Только хотелось бы, чтобы диалог был конструктивным и результаты он принес положительные, если Лена все же решит написать.
        Еще я всегда напоминаю окружающим и себе в том числе, что диалог — это не монолог, и что если что-то в разговоре пошло не так, то виноватым не стоит однозначно считать кого-то одного)
        2
        • [54034]
          [54034] 497 16 aug 2013, 12:26
          http://darudar.org/blogodar/post/4539/#comment_555276 — видимо, не все способны :) Если Ленка способна, честь ей и хвала, да.
          3
          • Soaibel
            Soaibel 161 16 aug 2013, 12:38
            Ей честь и хвала, что в своем открытом послании через Колобошку, она ни грамма негатива не высказала в сторону сообщества и разработчиков.
            P.S. Где-то в блогодаре затерялись комментарии, где я, ты и, если не ошибаюсь, Jemaima, причисляем себя к братству Зеркальных Воинов Атлантиды. Группировка же, брат, нужно быть осторожнее!:)
            4
            • Jemaima
              Jemaima 208 16 aug 2013, 12:39
              Меня там не было, но я очень хочу!)))
            • BDSM
              BDSM 483 16 aug 2013, 12:56
              А вы «за» воевали или «против»?
              • Soaibel
                Soaibel 161 16 aug 2013, 13:01
                Если бы Вы видели откуда реально взялись Зеркальные Воины Атлантиды, то поняли бы, что они преимущественно лечатся)
                2
                • BDSM
                  BDSM 483 16 aug 2013, 14:15
                  Если бы вы рассказали/показали от куда они взялись…
                  2
                  • Soaibel
                    Soaibel 161 16 aug 2013, 16:08
                    Это я, каюсь, организовала.
                    Однажды меня положили в больницу, где был ремонт: в одном отделении была куча палат разной направленности — гинекология, хирургия, эндокринология, и др. Специализированное отделение для психосоматических, как выяснилось, тоже прикрыли, так с нами в отделении и оказался веселый дядечка Олег, лечащийся от диабета. В его палате постоянно толкались люди с телефонами, которые записывали нетленные речи для истории. Иногда приходила жена Олега и ей, вот странность, это даже было приятно. Она рассказала, что сей зеркальный воин, скакавший на космическом верблюде, слегка тронулся умом со времен своего служения Отчизне, а так весьма милый дядька.
                    Видео у меня сохранилось, а уж с цитатами его соседа по палате — старого и хитромудрого еврея, это просто видеохит.
                    Мы и потом с ним общались по инету, он все переживал, что какие-то его изобретения украдут злоумышленники и заявления в ОВД писал с просьбой дать ему личную охрану, как обеспечивают охранников «самому»)
                    4
        • Soaibel
          Soaibel 161 16 aug 2013, 12:28
          Сие зависит от личности самого сообщника (есть люди, которые обижаются на то, что к ним спиной повернулись в транспорте)+то, как его воспринимала общественность (если Имярек, который сподобился подарить один дар и написать полтора коммента, заблокируют реально без причины, на это мало кто обратит внимание и не вспомнит ни его, ни дар)+отношение к сообществу в целом (если человек заходил на ДД раз в месяц, чтобы освободить шкаф, то ему и плевать на эту блокировку, можно ненужное выкинуть/соседям отдать)
  • cupina
    cupina 109 16 aug 2013, 10:54
    Очень странное решение администрации сайта.
    Людям, которые на сайте разжигают религиозную рознь, сеют ненависть, напрямую оскорбляя сообщников, только пальчиком грозят и не принимают к ним ни каких конкретных мер, а тут… Выгнать с сайта и всё?! Не понимаю.
    14
    • Soaibel
      Soaibel 161 16 aug 2013, 11:54
      А какой в этом смысл? Как раз именно те, кто напрямую оскорбляет сообщников и сеет ненависть в больших количествах, а также сливает отзывы, блокировку имел ввиду. Через день-два появляется клон, а то и несколько, начинающий откровенно пакостить «обидчикам» и обильно загаживать блогодар и комментарии к дарам эпическими историями, пересыпанными личными переживаниями, маразменными высказываниями, ну и теми же оскорблениями вперемешку с ненавистью. Проще выдать краткосрочный бан, нежели заблокировать навеки веков и потом выпиливать кучку клонов.
      2
    • karaboz
      karaboz 61 автор публикации 16 aug 2013, 18:41
      К сожалению, частичная блокировка всё ещё в планах, а не в деле.
      4
    • Fern
      Fern 938 16 aug 2013, 17:57
      Данную сообщницу не знала и не пересекалась, заинтересовалась только после появления в блогодаре обсуждения о блокировке. Зашла в профиль, посмотрела, почитала, ничего революционно-подстрекательского не заметила. Человек явно кому-то перешел дорогу, другого вывода не сделалось.
      Забавно, как человек (я не только о Вас) может делать подобные выводы, совершенно не зная ничего о заблокированном. «Я ничего о ней не знаю (как вариант: „мне она ничего плохого не делала“) — стало быть, она невиновна» — железная логика! Иначе говоря, блокировать можно и нужно только тех, о ком Вы знаете что-то плохое? )))
      В отличие от Вас принявшие решение о блокировке руководствовались явно не информацией в профиле. И вряд ли стоит называть их объяснение «водой на киселе» кстати, оборот «седьмая вода на киселе» означает очень дальнюю родню — кто вообще сказал, что разработчики должны отчитаться пятнадцатью справками с шестнадцатью печатями?
      Ради интереса кинула ссылку на эту публикацию нескольким близким людям, мало чем схожим между собой кроме одного — у каждого из них есть как минимум один свой сайт. Реакция была одна и та же: «Норма-ально!.. Терпение ваших разработчиков зашкаливает! Да я бы на месяц-другой при таких наездах отключил сайт, и все дела — не нравится, пусть создают свой, а от моего отдохнут. Представляю, ко мне бы пришли и стали поучать, каким он должен быть! Да я бы и говорить не стал(-а), вон — в мировой сети миллионы страниц на любой вкус, а я буду строить свой сайт как я считаю нужным!»
      И да, это нормальное отношение к своей собственности. Тут проскальзывало: «возомнили себя богами». Да нет, скорее, их возомнили какой-то прислугой, которая должна подстраиваться под каждого недовольного и менять традиции и правила каждые полчаса — а реже не получится, ибо сколько людей, столько и мнений. И если несколько десятков человек защищают Ленку, то несколько десятков тысяч продолжают спокойно заниматься самым естественным на сайте дарения делом — дарить. Так почему надо перекраивать всё и вся из-за нескольких десятков, почему их мнение важнее всех остальных, которых по количеству на три порядка больше? — вот я как математик искренне не пойму.
      25
        • Levsha
          Levsha 124 16 aug 2013, 18:16
          То есть те кто дружат и отстаивают Лену — качественные люди, а остальные так себе. Ребят, вот многие стали кричать про разрушение атмосферы доверия. Так вот она и разрушается.
          12
          • Batri
            Batri 131 16 aug 2013, 18:28
            Последний пункт не несет под собой выраженной вами подоплеки, не надо приписывать мне свои домыслы.
            А атмосферу доверия прекрасно рушит всё то, о чем я писала ниже.
            6
            • Levsha
              Levsha 124 16 aug 2013, 18:38
              А что тогда вы имели этим ввиду?
              3
              • Batri
                Batri 131 16 aug 2013, 18:46
                "… почему их мнение важнее всех остальных, которых по количеству на три порядка больше?"
                Не озвученное мнение мнимого большинства, из которого: а) не знают о существовании блогодара, б) знают, но не читают, в) читают, но им всё пофигу, 4) не согласны, но молчат боясь высказаться в открытую, 5) имеют личную неприязнь
                В соотношении тех кто высказался в открытую или выразил своё несогласие с блокировкой пока большее число.
                Поэтому заявление про «на три порядка больше» пока не может быть подтвержденным.
                6
                • Levsha
                  Levsha 124 16 aug 2013, 18:57
                  Вы не правильно поняли Аню. Она имела ввиду не негласное голосование за и против блокировки Лены. А ситуацию в целом — то, что администрация и ДД не должны подстраиваться под мнение сравнительно небольшой группы людей. Небольшой, относительно общего числа сообщников, которым в принципе неинтересна эта ситуация. Это создаст опасный прецедент, когда «некая ОПГ» сможет «навязывать» свое мнение, давя авторитетом.
                  4
                  • Batri
                    Batri 131 16 aug 2013, 19:11
                    Я прекрасно поняла Анну, но если администрация так позиционирует и печется о самоорганизации, то в таком ключе собственной позиции она должна считаться с мнением сообщества.
                    7
                    • Levsha
                      Levsha 124 16 aug 2013, 19:21
                      Она должна считаться, но не должна идти на поводу. Народ требовал объяснений, они предоставлены, вот пожалуйста, прислушались к сообществу. К тому же, поймите, при любой демократии или самоорганизации должна быть сильная рука, которая при необходимости укажет, пусть и весьма навязчиво, в каком направлении продолжать развитие. Создатели сайта имеют полное моральное право управлять этой демократией( как бы это противоречиво не звучало). Иначе будет просто анархия и вот тогда точно все отсюда убегут.
                      4
                        • Levsha
                          Levsha 124 16 aug 2013, 19:36
                          Это да. Я помню про то что администрация очень настойчиво навязывала нам демократию. И это тоже было весьма приторно. Я сторонник силового контроля) правил, а не традиций)))
                          3
                            • Levsha
                              Levsha 124 16 aug 2013, 20:03
                              Я уже перестал разделять для себя демократию, самоуправление, самоорганизацию) По крайней мере на ДД)
                              3
                      • freedesign.ru
                        freedesign.ru 457 17 aug 2013, 16:06
                        Она должна считаться, но не должна идти на поводу — да, верно сказано…
                        Ибо, для всех хорош не будешь ;-) Да и не надо…

                        Самоорганизация-же (в идеале !) — хорошая штука для работы на местах ( т.е. восстановления локальной гармонии).
                        Она и задумывалась как-раз в качестве местного «иммунитета» от всяких несистемных-неорганизованных «багов». Против системных, к которым как-раз и относятся вышеназванные э-эээ «группы-по-интересам» она почти не работает.

                        А вот как-раз «у штурвала» проекта должен быть один человек плюс небольшая команда единомышленников. То есть стратегическое управление и соответственно стратегические решения должны приниматься авторитарно — и это вполне естественно (имхо).
                        2
                    • Fern
                      Fern 938 17 aug 2013, 01:25
                      Если бы Вы поняли меня, Вы прежде всего не повторяли бы «администрация должна...»
                      5
        • ElenEllen
          ElenEllen 578 16 aug 2013, 20:02
          Очень зря создатели запустили эту компанию. И денег не собрали толком, но зато все кости перемыли и тыкают теперь в нее носом при каждом удобном случае. Вы сколько в нее денег внесли?
          11
      • kub2077
        kub2077 2249 17 aug 2013, 02:18
        Интересно Вы пишете про традиции!!!
        В великом многообразии Дару-Дара выкристаллизовалось (всего лишь одно из многих кстати) подсообщество увлечённое нумизматикой. И у этой общности людей СЛОЖИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ оформлять нумизматические Дары особым образом (я о просветительской составляющей оформления Дара). Зачем нужно было в насильственном порядке боролся с данной СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИЕЙ??? Кому это мешало??? Нумизматам??? Сомневаюсь!!! Эти люди всегда стараются узнать больше информации о предмете своего увлечения и стране откуда монета родом, или событии, которому она посвящена. Всем остальным??? А какое им дело до этих даров!!! Мне безразлично, как оформляют свои дары электронные маньяки или дарители кактусов, я туда не полезу. Ведь обычные (не монетные) Дары оформлялись этими людьми в общепринятом порядке. Так зачем было разрушать традицию!!!
        Или традиции одних важнее чем традиции других??? Или слова про «Делать мир лучше» пустой звук, потому что Просвещение тоже часть этого «Лучше»!!!
        Очень напоминает армию, с желанием всё и вся подогнать под одну гребёнку. «Хоть и безобразно, но единообразно»!!!
        19
        • Fern
          Fern 938 17 aug 2013, 10:08
          Э-э… хочу уточнить, я не призывала бороться с традицией оформления нумизматических Даров особым образом (кстати, сомневаюсь, что большинство их содержит просветительскую составляющую, 9 из 10 монеток выкладываются без надерганных из Инета фоток страны и сведений о населении и флоре/фауне). Речь шла о совсем других традициях, более глобальных. А также о том, что разработчики не должны подстраиваться под каждый чих и менять их только потому, что кому-то что-то не нравится.
          5
          • kub2077
            kub2077 2249 17 aug 2013, 13:16
            Я попытаюсь пояснить свою сумбурнуютмысль:
            1) о правилах и традициях ДД в глобальном смысле я не спорю. Не я я их вырабатывал, не я хозяин сайта и создатель самой идеи ДД. В общем и целом всё приемлемо и нормально. Речь о реакции создателей-смотрителей на измения, которые неизбежны в саморазвивающемся и растущем сообществе.
            2) Неразумно (сугубо ИМХО) в таком пёстром и разнообразном сообществе (ведь к этому создатели и стремятся, за это мы и любим ДД) пытаться всё подогнать под единый стандарт. Это не возможно и не получится, иначе идея начнёт стагнировать. Должны оставаться неизменными только базовые принципы, которые можно сформулировать несколькими фразами.
            3) От общего к частному:
            Всё течёт, всё меняется. И если в процессе естественной эволюции ДД появилось такое явление как семейство нумизматикус (кстати уверен, что таких семейств на ДД много), и коли некоторые представители этого семейства стали особым образом, с благой целью просвещения (может и не всегда удачно, но намерение изначально светлое), оформлять нумизматические дары, то мне кажется, что зря побороли это благое начинанье. Это такая-же часть самоуправления и роста, как и всё остальное. Это противоречило букве правил оформления даров, но полностью соответствовало декларируемому духу ДД. Букву поставили выше духа. При этом каждый сам выбирал, как оформлять дары, минималистически, или затрачивая усилия и время на дополнительную информацию (пусть и скопированную с Википедии, даже это зачастую не знают и знать не хотят, главное новую монетку прихапырить).
            Нумизматика, это смесь науки и искусства, это не трусы на ОВ раздавать (тоже нужное дело, но другое), и зачем загонять всех по одну гребёнку, мне не совсем понятно. Я думаю, вопрос мог бы решить авторитетный смотритель из данного семейства, который мог принимать решение удачно (с просветительской точки зрения) оформлен дар (даже если и с некоторыми нарушениями в области правил оформления) или просто набор неуместных картинок.
            5
            • kub2077
              kub2077 2249 17 aug 2013, 13:27
              По крупному разработчики вообще никому ничего не должны. Но это путь в никуда! Главное, они могут!
              Можно не реагировать, можно не объяснять своих действий, можно закостенело ничего не менять и не обращать внимания на объективную реальность и новые вызовы и тенденции (это я про слова, о том, чтобы подстраиваться по каждый чих). Тогда вопрос о закате ДД становится лишь риторическим вопросом времени.
              Ничего нового, так всегда в истории расцветают и умирают империи. И так стагнируют и затухают многие яркие ранее сайты.
              7
              • Fern
                Fern 938 18 aug 2013, 11:36
                И не должны, и могут, верно )) И делают.
                Согласна, не менять ничего — ничем не лучше, чем реагировать на каждый чих каждого недовольного. В том-то и трудность — отсеивать ненужные ежеминутные «чихи» от назревших, действительно необходимых изменений.
                Поверьте, за 4 года убедилась — изменилось очень многое. И в т. ч. благодаря разработчикам. Я далека от мысли, что Вы, говоря Вашими словами, намеренно гипертрофируете ситуацию и заведомо утрируете. У Вас просто гораздо меньше времени было увидеть, что ни о какой стагнации речи идти не может. А уж говорить о закате… судя по кривой дарения, вопрос о закате вообще не стоИт.
                6
                • kub2077
                  kub2077 2249 19 aug 2013, 03:03
                  Естественно!!!
                  В том, чтобы отличать зёрна от плевел и состоит мастерство, нюх, дар предвиденья и тонкое чувство.Но это и есть прямая задача разработчиков и всей команды. Ещё раз повторю, я не за «каждый чих», но при этом нужно чутко прислушиватся, не пришло ли время врачевать!!!
                  И не писал я, что ДД не меняется. Я писал, что с ним будет, если менятся (разумно, взвешенно и эвалюционно) перестанет.
                  5
              • BDSM
                BDSM 483 18 aug 2013, 23:42
                заголовок внятный, важная информация о монете дана, причём в самом начале, поиском найти можно, за счёт ката в ленте дар не мешается, а кто не хочет читать многа букаф, тот просто пролистает вниз до условий дарения, схватив первые пару абзацев.
                + <пара фоток монеты>

                ОБРАЗЕЦ, я считаю!

                И да, я повторяю чужие слова, я выделяю их — чтобы привлечь внимание
                2
                • [8230]
                  [8230] 18 aug 2013, 23:44
                  обычно цитату выделяют курсивом
                  1
                  • BDSM
                    BDSM 483 18 aug 2013, 23:48
                    я исправилась :-)
                    Так лучше? (но хотелось, чтоб больше внимания привлекало — золотые ведь слова! Понимает ведь сообщник, как можно оформить дар, чтоб и правильно было и «от души» что-то добавить)
                    • StarAnastasy
                      StarAnastasy 58 19 aug 2013, 01:18
                      Ну дык кто б меня в смотрители позвал, если б не понимала?))) А вообще: мр-мр-мр, так приятно, спасибо! =^____^=

                      Правда, я не очень понимаю, почему другие не понимают… Вроде всё так просто! Объясняешь в меру сил, а некоторые на тебя в итоге огрызаются… Печаль-беда! :(
                      2
              • kub2077
                kub2077 2249 19 aug 2013, 02:53
                Вы очень точно описали то, о чём я написал немного ниже. Об этом и шла речь!!!
                Копирование информации из Википедии — это не грех!!!
                Но при этом оформлять Дар правильно — необходимо!!!
                5
                • kub2077
                  kub2077 2249 19 aug 2013, 15:24
                  Умиляют кулачки вниз!!!
                  Это реакция на слова, что Дар необходимо оформлять правильно?????!!! :-)
                  8
          • kub2077
            kub2077 2249 18 aug 2013, 01:32
            Михаил, ну зачем же вы намеренно гипертрофируете ситуацию и заведомо утрируете!!!
            Вы сами нумизмат и вам, да и любому другому человеку не составит сейчас труда войти в группу «Нумизматика и бонистика» и оценить адекватность наименования даров!!! В подавляющем большинстве там предельно ясно о чём идёт речь. И НАИМЕНОВАНИЯ даров и должны оставаться таковыми, только повышая свою информативность в соответствии с правилами ДД. Это непререкаемо и должно соблюдаются всегда и везде!!!
            Но я же не про наименования даров. Странно, что вы это не поняли, или не захотели понять. Я писал про ту информацию, которую даритель пишет после разрыва, и которую не видно при просмотре основной ленты, пока не влезешь в сам дар. Это же очевидно.
            И кстати, если даритель носков сможет снабдить свой дар сжатой, но полезной информацией об истории мануфактуры где их сшили, или как это происходило сто -двести лет назад, или просто разместит фото ткацкого станка который выдаёт по тысяче пар за смену (вы знаете как он выглядит??? И я не знаю, а мне интересно), то неужели это отобьёт у кого-то желание попросить эти носки в дар или вызовет другую неприязнь. Так что, обвинения в эгоизме беспочвенны!!!
            Тут главное другое: если (извините за прямоту), человек-дурак, то он любое правило нарушит и дар оформит безвкусно и не корректно. И тут никакое правило не поможет. Но если у человека есть такт, вкус, образованность и чувство меры творчески, информативно и просто красиво оформит свой дар, то зачем это желание и наметившуюся тенденцию рубить на корню.
            Не знаю, имеет ли смысл продолжать эту дискуссию, ветка посвящена другой проблеме, хотя я как и наши разработчики, открыт к диалогу :-)
            6
          • kub2077
            kub2077 2249 19 aug 2013, 03:05
            Да что-же Вы так Вики не любите!!!
            Ок, а если материалы не из Вики!?!?!?!?
            8
            • BDSM
              BDSM 483 19 aug 2013, 09:29
              Вику много кто не любит, например за неточность…
              2
            • PaulinaK
              PaulinaK 1380 19 aug 2013, 09:33
              Потому что эта информация- не эксклюзив, выложенный в интернете для всех.
              И настаивать на том, что описание с цитатой из Вики — нечто умопромрачительное и не скучное- по меньшей мере странно.
              6
              • BDSM
                BDSM 483 19 aug 2013, 09:50
                Когда-то высказывалось мнение: монетные дары — для нумизматов, а не-ценители проходите мимо, это мол для них, для нумизматов «Интересная информация» в описании дара"
                А я не верю, что нумизматы — это такие скучные, недалёкие личности, которые сами ничего не знают., которых надо просвещать… мне казалось наоборот, они знают (уже, и их не удивишь цитатой из Вики) — историю, географию, экономику в какой-то мере…
                3
              • kub2077
                kub2077 2249 19 aug 2013, 15:01
                А что такое информация-эксклюзив???
                У Вас допуск к сейфам ФБР, ЦРУ, Бундесархива или Архива президента РФ???
                Я прям смотрю, все, кроме меня глупенького конечно, Вики наизусть знают и любую статью процитируют, ещё и от себя дополнив!!!
                Да и пёс с ней, с Вики!!! Если источники другие то всё Ок, или всё равно плохо???
                Удивительно!!!
                12
              • kub2077
                kub2077 2249 19 aug 2013, 15:14
                Полина, думаю Вам то хорошо известно, насколько в основной своей массе уровень образованности нашего народа не блещет! И что плохого, если лишний раз напомнят о каких-то фактах из истории, географии, или других смежных областей знаний.
                Что плохого в том, что человеку напомнят, что нумизматика — это не тупое запихивание очередного блестючего кружочка в альбом (если он вообще есть), а изучение предмета коллекционирования, изучение со всех сторон, что требует знаний в истории, политэконимике, географии, металургии и технологиях, основы экономической грамотности и прочая, прочая…
                Чем это противоречит основной миссии ДД — «Делать мир лучше»!!!
                10
                • kub2077
                  kub2077 2249 19 aug 2013, 15:19
                  Напоследок удивило, что у тех, кто на ДД собирает монеты, такое оформление даров (по сугубо моим наблюдениям) не вызывало никакой аллергии. Зато те кто далёк от этого, очень возмущены распоясавшимися вольнодумцами!!!
                  8
                • PaulinaK
                  PaulinaK 1380 19 aug 2013, 18:53
                  Каждый может заниматься образованием дополнительно. Просветительская цель сайтом не преследуется. Но каждый дар должен находится поиском.
                  4
                  • kub2077
                    kub2077 2249 19 aug 2013, 21:15
                    Дальше воду в ступе толочь смысла не вижу. Всё уже было сказанно и про поиск и про наименования.
                    Процитирую только пару строк:
                    «Смотрители – это сообщники, взявшие на себя обязательства: помогать каждому соблюдать как формальные, так и неформальные традиции нашего сообщества. Смотрители были задуманы для того, чтобы сделать Дару~дар уютным для каждого, каким бы большим наше сообщество ни было.

                    Главный принцип смотрителя: «Не навреди».
                    Второй принцип смотрителя: «Помоги».»
                    Ключевые с моей точки зрения слова выделил.

                    Очень хочется вывесить банер: «Соблюдайте Вашу конституцию.»

                    До свидания!!!
                    13
                    • PaulinaK
                      PaulinaK 1380 20 aug 2013, 08:33
                      Вам и другим людям неоднократно помогали. Если вы не можете посмотреть таблицу соответствия размеров, не можете порекомендовать дар — вам обязательно скажут, порекомендуют поправить описание дара, чтобы вы смогли его подарить.
                      Если упорно видеть в добрых советах вред, то это ничем не отличается от реакции подростка " назло маме отморожу уши"
                      4
                      • kub2077
                        kub2077 2249 20 aug 2013, 17:37
                        А при чём тут это???
                        Зачем вы всё свалили в одну кучу???
                        За вашу подсказку с размером я вам искренне благодарен, как и за советы Удалого по оформлению даров. Всё было справедливо и мной сразу принято.
                        Но выше речь шла о других вещах, и пытаться представить всё как моё часное недовольство несколькими советами — это снова разочаровывает…
                        5
                        • [54034]
                          [54034] 497 20 aug 2013, 17:45
                          У вас знаки препинания заедают???
                          6
                        • PaulinaK
                          PaulinaK 1380 20 aug 2013, 18:29
                          Так как и вам объясняют каждому. Но не все, как вы с благодарностью принимают объяснения. Никто никому не вредит, действуют в соответствии с принципами, помогают исправить ошибки.
                          4
      • Batri
        Batri 131 16 aug 2013, 19:22
        Администрация пока не предоставила ни одного реального доказательства вины человека.
        Как я писала выше, я не знаю данного человека, но ничего криминального не увидела. В закрытых разговорах может происходить что угодно, на то они и являются закрытыми, а тех кто выносит сор на всеобщее обозрение надо первыми бить по заднице, дабы: а) не разжигали конфликты, так как раз ты сам там был, то нефик потом жаловаться, насильно ни кто не тащил, б) за банальную непорядочность, закрытый разговор не для всех, поэтому вынос на его пределы это банальное стукачество
        14
  • Arowana
    Arowana 391 16 aug 2013, 15:22
    Так получилось, что я знала Ленку исключительно с её лучшей стороны, поэтому удивлена вердикту и объяснению причины блокировки. Она была моим первым наставником, когда я только начинала свой путь на сайте, за что я ей очень признательна.

    Меня в данном вопросе шокировала блокировка без предупреждения. Даже по трудовому кодексу человека увольняют только после трёх письменных выговоров + за 2 недели до увольнения предупреждают, чтоб тот успел закончить и передать все дела.
    А у нас «казнили» человека без суда и следствия, как это делалось в средние века и тёмные времена при самодержавных царях. Как будто ведьму на костре сожгли…
    Где же демократия, по принципам которой живёт всё цивилизованное современное общество? Принципы самоорганизации утрачивают свой смысл, если по сути никак не можешь повлиять на решение серьёзных вопросов.

    Очень грустно, когда из проекта уходят по-настоящему интересные личности, имеющие свой взгляд на жизнь, пусть даже отличный от общего мировоззрения.
    Сейчас, спустя год, я захожу в сообщество не за дарами, а фигурально «иду в гости на чай» к людям, с которыми приятно непринуждённо пообщаться, разделить свои взгляды, обсудить какие-то актуальные темы. Иду по восхищаться интересным дарам и замысловатым описаниям, которые не перестают выкладывать эти сообщники. Полистать яркие благодарности и очередной раз посмотреть на светящиеся счастьем глаза и широкие улыбки этих людей, которые получили долгожданный дар.
    Испытываю неподдельные интерес, когда открываю для себя новую интересную личность — креативную, неординарную, со своей жизненной позицией и набором ценностей схожим с моим. Ради таких людей я живу на сайте, бережно добавляю их в контакты, наблюдаю за жизнедеятельностью, с кем-то выхожу на связь и знакомлюсь ближе. Ради таких людей я дарю. Жаль, что их становится всё меньше и меньше.

    какой-то некролог получился… не знаю, зачем я это всё понаписала, видимо, наболело.
    15
    • [54034]
      [54034] 497 16 aug 2013, 15:30
      И ты туда же? Казнили, сожгли )))
      10
      • Arowana
        Arowana 391 16 aug 2013, 15:32
        Это мой взгляд на ситуацию, возможно, я утрировала, но посчитала нужным его озвучить. Естественно, что кто-то считает иначе, все мы разные :)
        4
        • [54034]
          [54034] 497 16 aug 2013, 15:34
          Да понятно, что взгляд, просто почитай сообщения выше — тут пафосометр и так зашкаливает :)
          3
          • Arowana
            Arowana 391 16 aug 2013, 15:43
            Почитала, но при чём тут я? :)
            Например, полностью разделяю взгляды Batri — пишет человек со стороны, незнающий Ленку, абсолютно не заинтересованный.
            Кто-то отписывается более резко, но не вижу пафоса. Каждый волен излагать мысли в меру своих способностей и воспитания.
            4
    • PaulinaK
      PaulinaK 1380 16 aug 2013, 16:23
      Вы на частном ресурсе. Выше ответили про демократию.
      Кстати, какую демократию вы имеете в виду? Греческую античную? Американского типа с вмешательством во внутренние дела США во всем мире??
      16
        • ArtaFera
          ArtaFera 185 16 aug 2013, 17:30
          Вы лучше не Экслера вспоминайте, а Тупичок Гоблина.
          4
          • Batri
            Batri 131 16 aug 2013, 17:32
            Не являюсь поклонницей Гоблина и посему о тупичке понятия не имею)
            А на Экслера попала случайно, почитала, побродила, не самое приятное место))
            1
            • ArtaFera
              ArtaFera 185 16 aug 2013, 17:44
              Не являюсь поклонницей Гоблина, но наслышана о царящей там диктатуре.
              3
              • BDSM
                BDSM 483 16 aug 2013, 19:17
                О, он вообще строг, например, ко всем кто чего-то не понимает, но высказывается так, будто разбирается лучше всех
                (да, я его… не фанатка, но уважаю)
                1
        • karaboz
          karaboz 61 автор публикации 16 aug 2013, 18:53
          Да, есть огромное желание быть сообществом и создавать общественный сервис. К сожалению, не сразу это получается, нужно много работы еще проделать, как чисто технической, так и в головах у себя. Но объявлять Дару-дар частным сервисом совсем не хочется и не будется. Даже если проблема с финансированием решится частными инвестициями.
          6
          • PaulinaK
            PaulinaK 1380 16 aug 2013, 19:34
            К сожалению от строчки хостинг зарегистрирован и домен зарегистрирован — не уйдешь никуда. Но, можно создать некоммерческое партнерство, и опять таки у него будут учредители.
            4
      • yur
        yur 439 16 aug 2013, 21:34
        было бы тогда уместным написать типа такого…

        это выдержка из правил форума, который я администрирую…

        "1. Общие положения и рекомендации

        1.1********* — частный ресурс. Используя его, вы обязуетесь руководствоваться данными Правилами. Помните — никто вам ничего не должен.
        1.2. Форум является постмодерируемым, т.е. добавление сообщений происходит сразу, а их проверка потом.
        1.3. За порядком в форумах следят модераторы и администраторы. Они же являются администрацией и советом сайта и форума. Модераторы осуществляют контроль над исполнением Правил, могут редактировать, удалять/переносить сообщения, закрывать/удалять/перемещать темы.
        1.4. Все сообщения отражают мнения их авторов. Поэтому администрация не несет никакой ответственности за них. Если вы считаете, что какие-либо сообщения противоречат Правилам, вы можете сообщить об этом администрации форума, воспользовавшись кнопкой [!].


        не поминая пресловутую самоорганизацию!
        7
      • cupina
        cupina 109 16 aug 2013, 17:21
        В том то и парадокс, что Ленке симпатизирует большинство. Если верить кулачкам…
        22
        • Fern
          Fern 938 16 aug 2013, 18:01
          Это нерепрезентативная выборка ))
          7
          • ako_lada
            ako_lada 1247 16 aug 2013, 18:36
            А это традиция на ДД, к сожалению. Десяток решают, независимо от того, что сотни думают иначе. (Это я о занедостоивании отзывов, например, о признании недаром и тп).
            6
            • Levsha
              Levsha 124 16 aug 2013, 18:42
              Согласен, с этим нередко возникает бардак. что лишний раз подтверждает, что для русского человека инструменты демократии, что дураку граната.
              1
        • PaulinaK
          PaulinaK 1380 16 aug 2013, 19:35
          И какой процент составляет большинство от посетителей сайта?
          3
      • Arowana
        Arowana 391 16 aug 2013, 17:27
        Я ни за что не ратую, я взываю к человечности :)
        Не стоит приравнивать Ленку к вышеперечисленным нарушителям, она не бурятка, не клон, не матерщинник и уж точно не торговец.
        Стоит предупреждать людей, которые вносят значительный вклад в своей истории пребывания на сайте.
        6
        • ArtaFera
          ArtaFera 185 16 aug 2013, 17:29
          Окей, от «симпатии» перешли к не менее расплывчатому понятию «значительный вклад в своей истории пребывания на сайте». Давайте критерии оценки. Только не как у нас в законодательстве обычно прописывают, а четкие и однозначные.
          И заодно критерии того, какие категории нарушителей за сколько дней предупреждать и предупреждать ли.
          8
          • Arowana
            Arowana 391 16 aug 2013, 17:41
            Уважаемая Анна, какова цель нашей дискуссии?
            Что Вы хотите донести до меня своим сообщением?
            Полагаю, мы всё равно останемся при своих мнениях при любом повороте нашего разговора, так зачем разводить демагогию? ;)
            5
            • ArtaFera
              ArtaFera 185 16 aug 2013, 17:46
              Вы выступили с критикой существующей системы блокировки без предупреждения. А как говорится «критикуя — предлагай». Я попросила вас высказать конкретные критерии оценки — вы на этом слились. Я тоже не понимаю цели нашего диалога — конструктивных предложений, которые могут быть приняты на вооружение администрацией, тут так никто не услышит, судя по всему.
              8
              • Arowana
                Arowana 391 16 aug 2013, 17:56
                Моё первое сообщение было по теме, остальное приравнивается к флуду, который провоцируют словоохотливые сообщники. Если будет создана тема о пересмотре критериев блокировки — я всенепременно внесу на рассмотрение своё конструктивное предложение. В данный момент не считаю это нужным.
                И да, Анна, Вы действительно думаете, что администрация нуждается в наших с Вами предложениях? :)
                8
            • BDSM
              BDSM 483 16 aug 2013, 19:19
              А мне вот тоже интересно!
              Это же, возможно, идея по улучшению сайта, которую можно подать разработчикам
    • Batri
      Batri 131 16 aug 2013, 18:11
      Это не смелый шаг, а увиливание в кусты с расплывчатой формулировкой про политику. Смелый шаг это четкое и честное указание причин блокировки с выкладкой доказательств, когда у пользователей возникли вопросы, а раз вопросы возникли, то люди похоже не видят ни причин ни доказательств.
      11
      • Levsha
        Levsha 124 16 aug 2013, 18:36
        А почему вы решили, что оно не честное? У пользователей сейчас уже возникают вопросы в силу дружеских отношений с Леной. И какой бы мотивировка не была, все равно никто бы не поверил администрации. И здесь уже часто переходят к тому, что просто придираются к каждому слову Большого Брата. Для многих стало целью не выяснение причин, а доказательство того что администрация не права. А люди не видят причин лишь потому что у них различные взгляды на данный ресурс с администрацией. Народ просто использует ДД, а администрация пытается выстраивать определенную концепцию сайта и задавать ему определенный вектор, поэтому и взгляды и позиции разные.
        Вы не правы, насчет несмелости. Поверьте, если бы админы хотели плавно разрулить ситуацию, то у них хватило бы фантазии придумать более мягкие формулировки и причины. А признание того, что решение является политическим только подлило масла в огонь и дало почву для дальнейшего обсуждения. Тем более, что как я говорил, публика на ДД достаточно своенравна и свободолюбива и очень болезненно воспринимает любое проявление власти. И админы прекрасно понимали это, но все таки признали мотивацию политизированной.
        Мне вот интересно, многие считают что указанные админами причины нечестны, тогда, на ваш взгляд, что стало истинной причиной?
        7
    • Batri
      Batri 131 16 aug 2013, 18:50
      Такая же группа была, возможно и есть сейчас, у Ужоснаха, но что то не видно такой же реакции как на Елену.
      Да и помимо этого полно сообщников имеющих по десятку клонов, массированно сносящих отзывы, и ничего, нормально всё.
      11
    • kub2077
      kub2077 2249 17 aug 2013, 02:43
      Регулярно на сайте разборки, из за организованных наездов (не всегда реальных) группок одних участников на других. Если даётся такое мощное оружие, как возможность быстро и анонимно убрать чужой отзыв или заминусить кого то, то глупо удивляться, что этим пользуются. И БУДУТ ПОЛЬЗОВАТСЯ, пока разработчики предоставляют (не намеренно конечно) такую возможность. Это как раздать всем по пулемёту, а потом сокрушаться, что мир стал иным, и шуму прибавилось, и не спокойно как-то. А разработчики сделают для себя выводы, или системный кризис продолжится??? Ибо кнопочки то с минусами вот они, один клик мышкой, и никаких душевных терзаний, ибо анонимно и время не отнимает.
      3
    • AdriAnna
      AdriAnna 763 17 aug 2013, 10:29
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      давно есть толпы и отдельные люди бегающие по отзывам. сколько жалоб не было -администрации до фени
      а тут опа забанили одну. так пол сайта тогда забанить нужно
      я считаю если реагировать, то реагировать на все сигналы, а не выборочно
      хотели ж общество, которое само будет жить, кнопки дали -так вот и получили
      как мне обычно отвечали что раз отзывы не п п п, то поделом
      ну так может она с толпой бегала минусила не п п п отзывы так как 90% отзывов у людей не п п п
      может они так сказать боролись за правильность написания отзывов)))
      правил нет четких значит че с людей требовать тогда и наказывать
      9
            • Koloboshka
              Koloboshka 270 18 aug 2013, 12:42
              Так существует блокировка «за злоупотребление инструментами самоорганизации» — обычная накопительная система. Не слушает человек замечаний — блокируйте на 3 дня, на неделю, на месяц и иже с ними. Не слушает опять — 3, 6,12 месяцев. не было, кроме замечаний, ничего.
              8
              • [54034]
                [54034] 497 18 aug 2013, 20:39
                Так там не только и, как нам сказали, не столько злоупотребление инструментами. Неужели ты думаешь, что из-за этого стали бы блокировать навсегда и без объяснений?
                3
                • Koloboshka
                  Koloboshka 270 18 aug 2013, 20:53
                  Да я читала, я поняла все эти мысли. Я уже не про то вообще.
                  Ведь это давно продолжалось? Можно было бы давно сделать такой предупредительный бан, не дожидаясь такого п. Короче, поздно пить боржоми, пошли пиво пить.
                  2
                  • ElenEllen
                    ElenEllen 578 19 aug 2013, 04:49
                    Катенька, мне почему-то кажется, что может администрация и хотела бы как-то лавировать-лавировать эту ситуацию и вылавировать, но не знает как. Тут такая (мое любимое слово) истеричность и вакханалия забурлила. Вот как им и лицо сохранить, и решить эту проблему крайне взвешенно? Я вот не знаю. Но верю, что они с этим справятся
                    3
            • negro
              negro 625 18 aug 2013, 12:57
              Лукавишь ты, Миша… Имен минусовщиков ты знаешь не меньше моего. И ты, в отличии от меня, компромат на них собирал и греб лопатой… Оно тебе надо было.

              Я точно знаю, что на поведение Ольги1972, ЛедиБандитки и Лёни в саппорт жаловались. Саппорт в ответ молчал.

              Если я чего-то хочу, то не молчу, как ты можешь видеть. У меня тогда была веская причина не обращаться в саппорт по поводу этой войны стенка на стенку.
              13