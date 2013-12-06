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brutto

Гарантия подлинности профиля (паспорт сообщника)

Основа дарения на Дарударе — это взаимное доверие друг к другу. Доверие не может быть слепой верой, его нужно выстраивать, над ним нужно работать. Иногда довольно упорно и настойчиво.

Мы решили ввести такое понятие как «гарантия подлинности профиля», чтобы мы могли достигать взаимного доверия быстрее и проще. Чтобы вообще в нашем сообществе его было больше в наших отношениях друг с другом.





Почему так важно доверие? Потому что дарение возможно только когда:

  1. Даритель доверяет желанию одариваемого, его искренности
  2. Одариваемый доверяет дару дарителя, его правдивости
  3. Каждый участник сообщества доверяет инструментам самоорганизации, честности людей, которые ими пользуются


Мы регулярно не доверяем тем результатам, которые дают нам инструменты самоорганизации. Чаще всего это недоверие ложное, но иногда случаются и злоупотребления. Дар засчитали недаром, желание или отзыв сочли недостойным, с комментарием не согласились. А не было ли в этом злого умысла, можно ли доверять мнению трёх, пяти, десяти человек, оставивших свой голос и решивших судьбу дара, желания, отзыва, комментария?

Что такое «гарантия подлинности профиля»

Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей, мы и решили ввести «гарантию подлинности профиля».

Это своеобразный «паспорт» сообщника, позволяющий другим увидеть, что за виртуальным профилем стоит живой человек, что у этого человека нет нескольких профилей, которые он может использовать, чтобы выдавать себя за нескольких якобы «независимых» людей (проблема «клонов»).

Гарантировать подлинность профиля можно множествами способов, и чем больше таких способов, тем надёжней гарантия:

  • Один из самых очевидных и простых способов гарантии — регистрация и подтверждение своего email. У нас с самого начала нет гостевых профилей, как на множестве других ресурсов.
  • Потом, мы все пользуемся в наших взаимоотношениях друг с другом таким способом как история даров и благодарностей сообщника. Чем богаче история, тем подлинней профиль.
  • Этот же способ гарантии, например, мы используем, когда даём пользоваться инструментами самоорганизации лишь тем сообщникам, у кого уже есть минимальная история дарения: одна полученная благодарность.


Какие способы повышения надёжности гарантии профиля мы предлагаем

Однако, опыт показывает, что этих двух способов порой оказывается недостаточно. И мы решили расширить гарантию подлинности профиля ещё несколькими способами:

  • Можно подтвердить номер своего мобильного телефона
  • Можно открыть профили своих социальных сетей
  • Можно сделать меценатский взнос

Чем больше ты откроешься сервису и окружающим, тем надёжней гарантия подлинности твоего профиля, тем больше тебе можно доверять. Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён». Эта отметка будет демонстрироваться всем остальным.

Следует понимать, что получение гарантии подлинности профиля не даёт 100% подтверждения подлинности профиля, но увеличивает вероятность этого.

Как мы будем использовать гарантию подлинности профиля

Через некоторое время мы используем надёжность гарантии для введения ограничений на определённые действия внутри сообщества:

  1. Эти ограничения никоим образом не коснутся возможности дарить и желать
  2. Но они точно коснутся возможности использовать инструменты самоорганизации. Пока мы точно не скажем, какие подтверждения нужно пройти, чтобы участвовать в самоорганизации, но в эти способы точно войдёт как минимум проверка мобильного телефона.

Чтобы увеличить надёжность гарантии своего профиля, пройдите по ссылке «Подтвердить профиль», расположенной в шапке вашего профиля, справа. Там же раскрывается смысл каждого из способов, что он значит.

Дарудар обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах (если это не противоречит закону РФ) не передавать третьим лицам полученные телефонные номера, а также не пользоваться ими в целях, не согласующихся с миссией сообщества.

Комментарии

  • karaboz
    karaboz 61 06 dec 2013, 04:29
    В настоящее время подтвердить свой профиль могут только жители России. Однако очень скоро мы откроем эту возможность и всем другим странам.
    6
    • Soaibel
      Soaibel 161 06 dec 2013, 09:39
      Максим, думаю, что это полезная инновация.
      Тем более, что способов подтвердить профиль есть несколько и каждый человек сможет выбрать удобный для себя.
      У меня профиль пока не получается подтвердить, хотя адрес электронный почты — естественно, есть, меценатский взнос — аналогично, социальный профиль — плюс, а почтовый адрес у меня и не спрашивали=)
      5
    • madina.solieva
      madina.solieva 8 09 dec 2013, 12:53
      Здравствуйте, уже неделя не смогу подтвердить свой профиль, номер напишу отправить смс, не приходить, после час, полтора часа смс ка приходить, напишу код, пишет неправильный код вы написали? что делать? как решать проблему???
      • madina.solieva
        madina.solieva 8 09 dec 2013, 12:55
        ой как сюда комент написала, уже смс пришла, код написала получилось, НО все равно это неправильно, сейчас только у меня получилось другой время не смогла, Хочу как нибудь быстрее пришло смс!
        • brutto
          brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 13:28
          Связались со службой поддержки сервиса, который мы используем для рассылки смс-уведомлений. Пытаемся выявить причину таких значительных задержек, которые не должны превышать 15-20 секунд.
          3
          • dima-beer
            dima-beer 30 15 dec 2013, 19:54
            СМС до сих пор приходит с задержкой в 5 часов, если не получается никак быстрее то сделайте чтобы код был действителен в течении суток.
          • Shammuramat
            Shammuramat 832 04 feb 2014, 22:32
            мне смс минут 20 шла.
      • [138678]
        [138678] 38 20 jan 2014, 18:55
        У меня таже проблема уже давно, не могу подтвердить, вот интересно а с телефона можно сделать взнос? С Билайн.
        • KOTbKA
          KOTbKA 1055 20 jan 2014, 19:02
          В соседней ветке написано, что сейчас можно только с Мегафона и МТС.
          • [138678]
            [138678] 38 20 jan 2014, 19:23
            Эх, жаль у нас тут ловит Билайн, а мегафон только недавно стал ловить но у меня нет такой симкарты(
        • [8230]
          [8230] 20 jan 2014, 21:14
          это будет на 60-80 рублей дороже, чем другими способами
          • [138678]
            [138678] 38 21 jan 2014, 06:49
            Эх, сделали бы Билайн и Сбербанк с других мне не удобно оплачивать думаю многим так же у нас в деревне нет терминалов, а вот с карты Сбербанка или Билайна было бы удобно.
            • KOTbKA
              KOTbKA 1055 21 jan 2014, 07:53
              Можно с карты, если карта у Вас Мастеркард или Виза.
              • [138678]
                [138678] 38 21 jan 2014, 08:12
                Есть и Виза подскажите тогда как) буду очень признательна)
                • KOTbKA
                  KOTbKA 1055 21 jan 2014, 09:06
                  Вот тут http://darudar.org/donate/ вводите сумму, нажимаете «Подарить», загрузится страница, где Вы увидите все способы оплаты. Выбираете нужный Вам (например, Visa/MasterCard), там вводите данные Вашей карты.
    • Natalyushka
      Natalyushka 345 13 dec 2013, 03:09
      Мы, жители Украины, тоже очень ждём!: )
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 06 dec 2013, 10:42
      2. А кто сказал, что ДД будет слать смс? То есть будет, но только одну. С кодом верификации. И все.
      4. Так помогите его найти?=)
      8
      • ratty8
        ratty8 1365 06 dec 2013, 11:04
        Как кто? А наверху, где объяснения про тлф с зелёной гплочкой?
        Как? Я уже писала неоднократно, и если в первые месяцы хотя бы мне на почту отвечали, что найдут, то потом просто перестали.
        6
    • brutto
      brutto 156 автор публикации 06 dec 2013, 10:48
      Вы действительно обращались и мы пытались помочь вам найти внесённые вами платежи, но на 2 указанных вами почтовых адресах мы не смогли найти ни одного перевода. Было рекомендовано посмотреть в почте уведомление о приёме платежа и переслать нам, но вы уже на тот момент отказались от продолжения (нашёл в службе поддержки переписку с вами по этому вопросу). Со своей стороны мы в этом случае больше ничего сделать не можем.

      Что касается ситуации в целом, то вы по прежнему сможете дарить, желать и писать благодарности как и раньше.
      2
      • ratty8
        ratty8 1365 06 dec 2013, 11:11
        Я вносила с карты мужа, она привязана к его координатам, про это всё я вам писала. На его тлф приходило сообщение, что деньги сняты. Старая переписка у меня удалена, если Вы утверждаете, что я отказалась с вами переписываться, то будьте добры, прршлите мне это на почту.

        А инструменатами самоорганизации я пользоваться не смогу никак?
        • brutto
          brutto 156 автор публикации 06 dec 2013, 11:46
          Выслал переписку с вами на ваш контактный email адрес.
          Предлагаю общение по этому вопросу продолжить там.

          Скорее всего без подтверждения мобильного телефона не сможете.
          3
      • ratty8
        ratty8 1365 06 dec 2013, 11:44
        http://s020.radikal.ru/i723/1312/5c/71bee76fa3f5.png
        вот таких писем мне пришло аж 3 штуки.
        • brutto
          brutto 156 автор публикации 06 dec 2013, 12:06
          Разобрались.
          При совершении платежа вы не выбрали ни одного вознаграждения, в том числе и самого минимального:
          http://smipon.ru/projects/237?utm_medium=widget

          Поэтому ваш платёж был внесён в систему анонимно.
          Мы не знали, что вы хотели бы получить значок участника, сожалею. Исправили эту ситуацию и добавили его вам в профиль.

          PS: На ваш контактный email у нас в истории есть только один платёж. Если есть ещё и другие, которые вы хотели бы добавить, то перешлите эти письма также в службу поддержки.
          2
          • ratty8
            ratty8 1365 06 dec 2013, 12:19
            Да. он один, только почему-то писем пришло 3 )) и все ничем не отличаются друг от друга, даже временем.)) НА более, чем 1 я и не претендую.
    • brutto
      brutto 156 автор публикации 06 dec 2013, 12:32
      Смысл же не в том, что бы получить «приписку в профиле»! xD
      Инструменты дарения остаются доступными как и прежде вне зависимости от заполненности пунктов на этой странице, поэтому насильно что-либо заполнять не следует. =)

      К тому же ваша история дарения, заполненность профиля, отзывы других сообщников о вас и участие в жизни сервиса тоже являются вашей характеристикой, как сообщника и живого человека.

      Отмечу отдельно, что у нас есть политика конфиденциальности (ссылка внизу каждой страницы) в которой мы рассказываем каким образом мы обрабатываем и храним пользовательскую информацию.
      6
      • BDSM
        BDSM 483 06 dec 2013, 12:36
        Если не предусматривается и не планируется в проекте слать с ДД более одной смс (той коиорая с кодом для подтверждения телефона) напишите об этом в публикации (крупно) :-)
        • ratty8
          ratty8 1365 06 dec 2013, 12:55
          А лучше совсем убрать это в объяснениях про подтверждение тлф или уж написать, что «к Вам придёт 1 смс с подтверждением кода регистрации», и не крупно, а обычным шрифтом.
          3
  • Lampovo
    Lampovo 235 заблокирован 06 dec 2013, 11:24
    Почему информация о том, сколько человек привёл
    и кто пригласил отображается наверху анкеты?

    Это стимул вовлекать приглашать сюда больше людей?
    2
  • floxi
    floxi 440 06 dec 2013, 12:12
    А сколько по времени надо ждать код?
    За 10 мин. всё ещё не пришёл… у мя МТС.

    Или подтверждение пока не для всех пользователей?
    • brutto
      brutto 156 автор публикации 06 dec 2013, 12:17
      Код должен приходить в течение максимум 10-15 секунд.
      Попробуйте получить его повторно.

      Если у вас по прежнему сохранится эта проблема, то напишите пожалуйста в службу поддержки.
      1
  • EvgeniaM
    EvgeniaM 1906 06 dec 2013, 12:28
    А мыла и телефона недостаточно, чтобы профиль оказался «подтвержденным»?
    Телефон написала, код получила, ввела. Надпись «подтвердить профиль» осталась.
    1
  • [218655]
    [218655] 153 06 dec 2013, 13:11
    Не приходит смс подтверждения! уже 4 раза пробую…
  • lirri
    lirri 1766 06 dec 2013, 13:18
    Аналогично, 4 попытки и тишина, смс не приходит.
    Написала в поддержку.
  • udalov
    udalov 1 заблокирован 06 dec 2013, 13:35
    У кого не приходит смс подтверждение — пробуйте вводить номер без пробелов (ну или с пробелами :-)
    3
    • karaboz
      karaboz 61 06 dec 2013, 17:07
      Речь идёт лишь о доверии к инструментам самоорганизации. После перечисления, где у нас на Дарударе важно доверие, дальше мы говорим лишь о третьем пункте. И далее говорим, что телефон, соцсеть и меценатский лишь уменьшают вероятность злоупотреблений, но не гарантируют защиту на 100%.

      Т.е. по сути мы говорим о том, каким образом нам уменьшить ситуации злоупотребления. Но мы никогда в жизни не сможем избавиться от них целиком.
      7
      • Turunen
        Turunen 615 06 dec 2013, 21:51
        Многоуважаемые (это действительно так, я не язвлю) братья-разработчики, Вы действительно верите в то, что когда появятся сообщники с подтвержденными профилями — то уйдут в небытие кулачковые войны, дружные занедаривания и сплоченные занедостоивания?? (а вот тут уже сарказм, но всё же, прошу, ответьте)
        7
        • karaboz
          karaboz 61 06 dec 2013, 22:36
          В основном, этой мерой хочется решить проблему быстро создаваемых клонов. Как и боязнь такой возможности тоже хочется убрать.

          Ну чтобы нормальному человеку это было очень трудно достижимо (гораздо труднее, чем сейчас).
          5
            • ako_lada
              ako_lada 1247 07 dec 2013, 14:41
              Кстати, невозможность изменить профиль без телефона это мы уже проходили с контактом. Итог — я не пользуюсь контактом.
              Но тут мне до лампочки, мне от этого ни холодно ни жарко. А тут придется каждый раз обмениваться телефонами заново и места встреч указывать вручную, так что ли?
              3
              • karaboz
                karaboz 61 08 dec 2013, 23:30
                У нас поле с телефоном в анкете профиля не является обязательным. Ввели только проверку на корректность номера, который должен быть в международном формате как +7…
                3
                • Turunen
                  Turunen 615 09 dec 2013, 16:54
                  а я не могу изменить географию, не предоставив телефон, почему?
                  4
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 119 09 dec 2013, 17:03
                    ммм. потому что читаете неверно. сотрите телефон из того поля — и все получится. если не хотите стирать — приведите его к международному формату. все.
                    4
                    • Turunen
                      Turunen 615 09 dec 2013, 21:45
                      я уже писала, что у меня там есть телефон, но в формате, не читаемом автоматикой (не только цифры, но и буквы) и я хочу чтоб он оставался в таком виде — раньше это было без проблем — верните это пожалуйста
                      4
                      • Flanker_87
                        Flanker_87 119 09 dec 2013, 21:49
                        а я хочу телепорт, миллион баксов и полностью заправленный трамвай до Австралии — подарите, пожалуйста=(
                        10
              • ako_lada
                ako_lada 1247 07 dec 2013, 15:11
                Да, случайных клонов отсечет. Клонов станет меньше, зато те, которые останутся, будут ядренее — ведь это означает, что человеку это ну очень нужно, вот прямо таки позарез. И все они станут подтвержденнными профилями.
                А обычному человеку, кто по тем или иным причинам не смог подтвердить профиль, может быть лишний гимор.
                4
                • [8230]
                  [8230] 07 dec 2013, 15:19
                  что предлагаете?
                  не бороться с клонами?
                  Закрыть ДД вообще?
                  Забанедь всех?)))
                  5
                • Flanker_87
                  Flanker_87 119 07 dec 2013, 15:19
                  То, что они станут подтвержденными профилями, не спасет их от расстрела в случае вреда. Только вот затраты сил, времени и средств их создателя неплохо так вырастут по сравнению с нынешним устройством. А повторно использовать их данные для верификации нового клона он уже не сможет.
                  5
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 07 dec 2013, 15:41
                    Да ну.
                    Кому надо, тот и страничку мертвую заведет в соцсетях, и симку одноразовую прикупит. Вот популярность то соцсетей возрастет благодаря ДД.
                    3
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 119 07 dec 2013, 15:45
                      Популярность соцсетей такова, что ДД им — капля в океане.

                      Ага. Зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.

                      Ок. Зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.

                      Снова зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.

                      Надолго хватит денег, и, главное, терпения?=))
                      7
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 07 dec 2013, 15:50
                        Думаю, надолго.
                        Сейчас: зарегился 2 раза, опубликовал дар, пожелал с одного профиля на другой, обещал, написал благодарность. Ну подумаешь еще мыло и соцсеть добавится.
                        А за симку сейчас платить не надо, все это на счет кладется. Ну выговорить все это на том же ДД, никто же не проверит, с какого номера именно ты звонил на ОВ, там их куча.
                        7
                        • Flanker_87
                          Flanker_87 119 07 dec 2013, 15:58
                          как это не надо? Её надо приобрести. Ну кладётся оно на счет. (кстати, не знаю как сейчас, но ранее процессор см-карты стоил около 3$, так что то, что оно на счету — это уступка оператора в расчете на дальнейшее использование, впрочем, к делу отношения не имеет). Но ее 1 раз забанят — и все. Для нового клона покупать новую. Пусть деньги не пропадут и их можно потратить на разговоры, но кому надо иметь, например, 10 сим-карт со ста рублями на счету, которые еще и переставлять надо по мере расходования средств?
                          Хотя, это лирика. Абсолютных защит не бывает. Любая защита предназначена для увеличения затрат сил, средств и времени того, кто пытается ее преодолеть. Это как бы аксиома=)
                          5
                          • kluha5
                            kluha5 603 07 dec 2013, 16:17
                            очень верю, что помогут новые правила от клонов избавиться… время покажет.
                            2
                            • Flanker_87
                              Flanker_87 119 07 dec 2013, 16:27
                              Скажем так, они позволят значительно уменьшить вероятность их появления и эффективность их действий. Масштабное клоноводство становится тупо нерентабельным, неудобным. Требующим больших затрат сил, времени и денег.

                              Вдобавок, они дают несколько личных полезностей: повышение личной безопасности профиля (тут несколько причин тому), уровня доверия среди сообщников, удобство для саппорта, удобство восстановления доступа к профилю и смены пароля (в будущем)
                              6
                          • ako_lada
                            ako_lada 1247 07 dec 2013, 16:43
                            Если нормальным людям это проблем не прибавит. почему бы нет. А тут…
                            Можете считать меня ненормальной, но меня это напрягает. При всем при том я прекрасно понимаю. что матерых клоноводов это никак не остановит. Вот это и обидно. Ведь для чего то им надо заводить десяток профилей, когда для обычного человека достаточно одного-двух. И времени и сил им на это не жаль. Это к фразе: но кому надо иметь, например, 10 сим-карт со ста рублями на счету, которые еще и переставлять надо по мере расходования средств?
                            4
                      • Turunen
                        Turunen 615 07 dec 2013, 21:42
                        купить симку за полтинник кого-то напряжет?? не смешите мои коленки, я вас умоляю!)), сколько стоит поезд в Мск, сколько стоит пачка сигарет, сколько стоит шоколадка — сэконоплю и куплю себе новую симку? да и вообще симка не будет лишней — применю её в ближайшее время по назначению и выкину)), я ж всё равно кладу деньги на тлф, а вообще раньше, когда не надо было предоставлять паспорт — я так и делала, покупала симку, пользовала до конца или даже в минус и выкидывала, собственно говоря так делали все кого я знаю
                        насмешили блин!!! трудно симку подставную купить)) не слышите меня, услыште хотя бы того у кого например 753 дара (я ж типа новичок, мое мнение вообще неавторитетно)
                        6
                        • Koloboshka
                          Koloboshka 270 07 dec 2013, 21:48
                          Мне пришел штраф-долг из мегафона 300 руб. за 2003 год. В минус ушла, помнится. Этим летом пришел.
                          1
                          • [99665]
                            [99665] 08 dec 2013, 05:22
                            Если его не оплачивать, следующий придёт снова только через 10 лет.
                            3
                          • Turunen
                            Turunen 615 08 dec 2013, 07:20
                            можете смело выкинуть бумажку — срок исковой давности истек уже многократно, все притеснения по этой теме уже запугивания и незаконны в данном случае)) (слова юриста)
                            • Koloboshka
                              Koloboshka 270 08 dec 2013, 14:58
                              Знаю, да. Но все же — помнят.
                              10 лет — срок, но кто их знает, может, сейчас они укладываются в положенные 3 года?
                        • student_01
                          student_01 413 08 dec 2013, 01:44
                          Одна симка — один профиль — один голос. Т.е. ничего не решает. Чтобы «занедарить»/«занедостоить»/«занеуместнить» нужно 10 или более голосов (исключение комментарии). Соответственно нужно купить 10 симок. Потратить кучу времени на регистрацию аккаунтов и собственно на злоупотребления. Вечер позлоупотреблял — админы забанили все профили несколькими нажатиями клавиш. Все — для регистрации новых 10-и профилей нужны новые 10 симок (старые уже не подойдут).
                          Таким образом, если потенциальный нарушитель будет минусить дары/отзывы хотя бы раз в неделю, ему каждый месяц нужно будет покупать минимум 40 новых сим-карт
                          6
                          • ako_lada
                            ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:18
                            Специально, когда буду проходить мимо уличных продавцов, спрошу, можно ли прикупить симок без паспорта. Раньше точно было можно.
                              • ako_lada
                                ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:34
                                Я просто хочу узнать, действительно ли это гимор для клонов, а не для обычных сообщников. Единственным препятствием купить пачку симок и проговорить их потом мне представляется необходимость вносить десять раз паспортные данные при их покупке. А если нет, так это не проблема вообще для клонов. Любых. Если человек регулярно проходит мимо ларька.
                                2
                              • Turunen
                                Turunen 615 08 dec 2013, 17:00
                                я очень мстительная и меня ничто не остановит мало что может остановить! Рррр!
                                1
                            • Lampovo
                              Lampovo 235 заблокирован 08 dec 2013, 15:33
                              Да можно просто набрать такой запрос, и сразу вылезут
                              «пароли и явки», где можно купить симку без оформления.

                              На Украине их вообще как пирожки продают.
                            • Turunen
                              Turunen 615 08 dec 2013, 16:56
                              Расскажите потом, я ж тоже клона хочу подтвержденного))
                              2
            • karaboz
              karaboz 61 08 dec 2013, 23:27
              В анкете профиля в поле с телефоном можно ничего не писать, или же указать номер в международном формате как +7…

              Анкета не сохраняется, если поле с номером телефона заполнено некорректно. А с пустым полем или с корректным номером должно сохранять.
              3
              • Turunen
                Turunen 615 09 dec 2013, 16:58
                у меня там номер давно указан, только в том формате в котором он не подвластен автоматике, раньше всё было прекрасно, всё работало, а теперь ничего нельзя исправить не введя номер в том виде в котором его будет видеть автоматика, можно вернуть это обратно? или получается принудиловка!?
                ведь если я не введу номер — то не смогу поменять географию, а если введу — то мой номер попадет в базу
                вы можете вернуть хотя бы это обратно?
                4
                • Flanker_87
                  Flanker_87 119 09 dec 2013, 17:05
                  номер из того поля не попадает в базу. я кучу раз это написал. он тупо показывается дарителям\желающим по кнопке «открыть контакты» в обсуждениях встречи к дару. всё. никто его не копирует и не вносит ни в какие базы (нафиг он кому нужен вообще!?)
                  5
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 09 dec 2013, 18:07
                    Все, что попало в инет, считайте, стало доступно тому, кто это захочет найти. Именно поэтому люди шифруют свои номера телефонов, приводя их к виду, отличному от международного формата.
                    А я, например, пробелы ставлю, он так легче запоминается.
                    Есть разные причины, как минимум две я привела. Ограничения не дают этого сделать?
                    5
      • Vasja_slvm
        Vasja_slvm 191 08 dec 2013, 03:13
        Уменьшить ситуации злоупотребления каким образом? Просто при выявлении злоупотребления снимать все действия. Нашли клона-минусатора и отменили все расставленные им минусы. А своей фейрификацией вы только будете мешать самоорганизации. Потому что тому, кто упоролся и хочет злоупотреблять, вот имеет цель и к ней идёт — тому и телефон, и соц сеть, и сто рублей не помеха. А просто человеку, который мимо мусора в ленте или мимо недостойного отзыва проходил — помеха.
        5
    • yur
      yur 439 25 dec 2013, 04:21
      не могу не согласиться здесь))
  • [218655]
    [218655] 153 06 dec 2013, 18:35
    Всё заработало, но после того как я переставила симку =( у меня что то с телефоном =(( спасибо Всем за советы))
  • Natka_hatka
    Natka_hatka 195 06 dec 2013, 20:00
    Подтверждение почтового адреса — это очень круто!
    Как на коучсерфинге хотите сделать, да?
    6
    • karaboz
      karaboz 61 06 dec 2013, 22:37
      Дада, каучерфинг и подсказал когда-то такую идею (там у них всегда была кредитная карта и почтовый адрес). Но для нас, правда, почтовый адрес не так критичен, как для них.
      3
      • Uzhas_naKryliahNochi
        Uzhas_naKryliahNochi 360 19 dec 2013, 19:21
        Как то не хочется верифицировать домашний адрес.
        Это уместно тем, что принимает или шлет почту. Или дары самовывозом. Я же никого домой не зову и гостей не жду. И почту не шлю и не принимаю. Думаю, половина ДД никак не использует в дарении свой домашний адрес.

        Может, это дополнительным сделать пунктом? Для тех, кто его использует? Типа чтобы знали, что если едут забирать дары, то раз адрес подтвержден, то они не проболтаются у подъезда час, уехав ни с чем, как иногда бывает… Ну или дары с оплатой почты придут по назначению, а не останутся невостребованными.

        Да и ведь тоже могут сделать абонентские ящики, а не домашние адреса. И ведь скажут тут — а я по гостиницам живу, там нет адреса личного. Могу только а\я. Ну и пойдут на почту, создадут 15 ящиков сразу… Кому надо потом бегать по почтовым отделениям и просить паспортные данные того, кто создавал а\я? Да и для чего?

        Или, может, сделать, чтобы инструменты самоорганизации были доступны тем у кого меньше 50 даров, или 100 даров, только если подтвержден домашний адрес. Ну а кто не хочет, пусть набирают такое количество даров… И клоны сразу будут распознаваться, потому что в ленте сразу от 15 новичков дары повалят… Хм. А люди будут желать. А дары то липовые.
        1
    • Gurami
      Gurami 31 07 dec 2013, 10:44
      Мне вот тоже интересно, кто и как будет подтверждать почтовый адрес? Караулов лично приедет с визитом (и участковым)? Или как на госуслугах пришлют заказное письмо с кодом, который нужно будет ввести в определённое поле?
      И что мешает мне вместо своего адреса ввести адрес «резиновой квартиры» из дома моей приятельницы? Приедет проверка от ДД, а её радостно встретят 50 гостей столицы из дальнего и ближнего зарубежья )))))))))))))))
      3
      • student_01
        student_01 413 07 dec 2013, 15:12
        Так и подтверждение ведь идет не на выдачу кредита/ипотеку, чтобы все сильно усложнять.

        Кроме того, как по мне подтверждение по почте вообще под сильным вопросом.
        Во-первых, со стороны ДД это дорого (гораздо дороже СМС) и сложно (даже при автоматической печати полностью заполненных конвертов/открыток телодвижений с этим процессом очень много)

        Во-вторых, со стороны новых пользователей встроенный скил паранойи часто будет отпугивать оных от подобной верификации, что не будет предраспологать к введению этой проверки.
        1
      • brutto
        brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 13:46
        Подтверждение адреса может понадобится, например, для случаев, когда важно знать, что человек, который участвует в той или иной акции, конкурсе или повседневном дарении на сайте имеет физическую возможность получить вещь.

        Другими словами прийти и получить её на почте или через службу доставки и что отправление не вернётся обратно, так как служба доставки не смогла понять или найти указанный в отправлении адрес.

        Приезжать для проверки никуда не требуется и нет в этом необходимости, достаточно просто выслать по указанному адресу отправление с уникальным кодом, который потребуется ввести для подтверждения этого адреса.

        Но повторюсь, что никакие данные проверки подлинности профиля не будут доступны другим людям без личного участия владельца профиля. Другими словами если вдруг вы где-то захотите использовать эти данные или они потребуются в процессе деятельности на сайте в явном виде, то всегда будет требоваться ваше разрешение. =)
        3
        • Vasja_slvm
          Vasja_slvm 191 09 dec 2013, 23:32
          Приезжать для проверки никуда не требуется и нет в этом необходимости, достаточно просто выслать по указанному адресу отправление с уникальным кодом, который потребуется ввести для подтверждения этого адреса.

          Антон, ты про интернет слышал? В последнее время очень популярная вещь. Мне вот как-то надо было привязать левую страничку вконтакте, а лишнего номера мобильного не было. Поэтому сообщение пришло на номер Андрея в город Москва. А он, пользуясь интернетом и, в частности, программой Скайп, передал полученный код мне.
          А теперь объясни мне тёмной, по каким причинам нельзя поступить так же с почтовым отправлением — поручить его получение другому?

          И ещё лучше, поясни нормальнее, каким образом это вообще может подтвердить, что человек имеет физическую возможность получить вещь?
          3
        • Uzhas_naKryliahNochi
          Uzhas_naKryliahNochi 360 19 dec 2013, 19:25
          Ну, всякое бывает, могут взломать систему и украсть адреса.

          Тел, если что, можно поменять. А вот адрес не сменить.
          1
  • Dmt_moscow
    Dmt_moscow 33 06 dec 2013, 21:48
    Сколько в итоге подтверждений достаточно?
    Два?
    Три?
    Четыре?

    Поясните тупому
    3
    • Turunen
      Turunen 615 06 dec 2013, 21:54
      Вы просто меценатьне еще разок и всё будет хорошо :)
      3
      • brutto
        brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 13:48
        Меценатский платёж не является дополнительным платежом, если вы не заметили. У тех, кто их совершал раньше это пункт уже является заполненным. =ъ
        3
    • karaboz
      karaboz 61 06 dec 2013, 22:39
      Телефон — самый главный. Он точно будет участвовать в подтверждении, накладывающем ограничения. А по остальному нужно будет посмотреть, сколько людей пройдет сколько подтверждений.
      3
      • coucouchka
        coucouchka 14 08 dec 2013, 02:45
        Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
        то биш получается, что у меня так и будет, что я не понятно кто?
        и то, что со мной люди встречались и отзывы у меня есть ни на что не влияет?
        ОК.
        7
      • Ritik
        Ritik 581 06 dec 2013, 22:55
        у меня подтвердился после 4 :)))
        • naisha
          naisha 70 06 dec 2013, 22:59
          Ну вот. А в публикации написано:
          " Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён»."
          3
      • Flanker_87
        Flanker_87 119 07 dec 2013, 14:58
        Вы не очень верно поняли. Надпись «профиль подтвержден» появляется после четырех, да. Но для доступа к инструментам нужно будет все же меньше. два или три.
        5
        • Dmt_moscow
          Dmt_moscow 33 07 dec 2013, 17:31
          Да нет же, как раз правильно понял.
          Полное подтверждение профиля дает доступ ко всем инструментам и способам времяпрепровождения тут. Так и понял.
          Я просто изливал тут многословно, что мне лично в принципе эти инструменты не особо нужны. Поэтому сдал сюда только три подтверждения: емейл, телефон и баблос.

          Многим другим же наверняка нужны все инструменты. А то с чего бы они так тут возбудились…

          Как же все-таки протестировать идею: людям с неподтвержденным профилем запретить слать деньги на ДД?
          «Хочешь дать денег — подтверди, что человек, а не ебобот или клон»
          Ну, абсурдная, конечно, идея.
          Но чего бы подельников и подельниц не потестировать разным образом? Пусть терпят и привыкают
          5
          • Turunen
            Turunen 615 07 dec 2013, 21:49
            а я волнуюсь — потому что хочу по прежнему минусить, кулачковать и недарить (кстати вас Dmt_moscow ни разу не минусила, потихоньку восхищаюсь как вы знатно личины обличаете))
            7
          • Flanker_87
            Flanker_87 119 08 dec 2013, 01:52
            Вы акцентируете на словах "ко всем инструментам". А я пишу о том, что нет «всех инструментов» или «не всех»=)) Инструменты — это один набор и он может даваться меньше, чем с четырьмя подтверждениями=)
            3
            • Ritik
              Ritik 581 08 dec 2013, 13:56
              а зачем тогда делать четыре подверждения?? только из-за записи в профиле??? :(((((
              • freedesign.ru
                freedesign.ru 447 08 dec 2013, 14:53
                Почему четыре?… Вроде и с тремя нормально: мыло (по-умолчанию), плюс номер мобилки и минимальный донейт…

                Остальное опиционально
                * я вот не буду домашний адрес светить а то вдруг кому захочется слона прислать а он в почтовый ящик не поместицца ;-)
                2
                • lvenok_red
                  lvenok_red 450 12 dec 2013, 23:18
                  Нет, с тремя точно не нормально, у меня подтверждены все перечисленные, но профиль остается неподтвержденным без почты и аккаунта в соцсети. Так что придется мне быть подозрительным типом
                  1
                • ProstoEva
                  ProstoEva 2014 13 dec 2013, 08:39
                  У меня не подтверждался без соц.сети.
              • Flanker_87
                Flanker_87 119 08 dec 2013, 21:03
                для повышения уровня доверия между сообщниками.
                9
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 10 dec 2013, 11:48
                    А так оно и будет.
                    7
                    • Flanker_87
                      Flanker_87 119 10 dec 2013, 19:19
                      http://darudar.org/page/ideology/codex/
                      "Не создавай заведомой атмосферы недоверия и страха
                      Всегда происходит именно то, о чем ты говоришь"
                      9
                        • Flanker_87
                          Flanker_87 119 10 dec 2013, 19:27
                          аа. тогда ок. я подумал, что ваш комментарий относится к первой части предыдущего. Сорри, неверно понял.
                          4
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 10 dec 2013, 19:26
                        Прикольно. Вы согласились с вариантом, с которым согласилась и я. А вы мое согласие подогнали под статью.
                        Смешно.
                        1
                      • Turunen
                        Turunen 615 10 dec 2013, 20:18
                        это кстати не мы начали, недоверие и страх выражают разработчики, коль они решили дополнительные гарантии получить от людей, они нам не доверяют и страшатся — тем самым нарушают свой кодекс (спасибо Flanker_87 за подсказку))
                        7
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 119 10 dec 2013, 19:20
                    «и будут… дарить потихонечку»

                    Ну, это неплохой вариант. У нас же «Дару-дар», а не «самоорганизуй всех»=))
                    5
                    • Turunen
                      Turunen 615 10 dec 2013, 20:20
                      мдааа, мы будем дарить, а клоны нас самоорганизовывать :(
                      пипендрос, приехали… :(
                      5
              • brutto
                brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 14:10
                Суть сервиса дарения в дарении: возможности опубликовать дар, пожелать его, пообещать и подарить, а также написать благодарность. Доступ к этим инструментам доступен всем и не накладывается никаких ограничений на его использование.

                Все остальные возможности являются опциональными и не являются необходимыми для выполнения основной задачи сервиса.

                Если вы «интроверт», то ничего не ограничивает вас в вашем стремлении дарить и быть одаренным. Дарите с пользой и удовольствием как и раньше. =)

                Но вот если вы хотите взять на себя ещё и некоторые социальные обязательства в виде использования инструментов самоорганизации, то этом контексте практика показывает, что требуются дополнительные соглашения между участниками: например уверенность, что кнопки нажимают не просто живые люди, но и ответственные. Так вот подлинность профиля — она про такую личную ответственность.

                Ещё один важный момент, что «доверять» и «быть открытым» это не значит «светиться» и выставлять наружу все свои личные данные и хотеть пообщаться с толпой народа. Для этого описания есть другой термин. Доверие и открытость о которой идёт речь на Дарударе — это прежде всего образ мышления и те намерения, с которыми мы совершаем поступки.
                6
                • Turunen
                  Turunen 615 09 dec 2013, 17:04
                  а если меня будут притеснять — а я будучи неподтвержденным профилем (подозрительным клоном) не смогу ни одного слОва написАть в «Призвать общественность»?
                  9
                • Gurami
                  Gurami 31 09 dec 2013, 17:44
                  Сообщники (9) засчитали комментарий недостойным.
                  Такой большой и такой наивный! Как связаны между собой подтверждённый профиль и личная ответственность человека? Телефон левый, зарегистрирован на Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, привязана пустая страница, 100 руб не пожалел, адрес ввёл типа «Москва, ул. Тверская, д. 13» — и, вуаля, ты автоматом честный и открытый человек, тебе можно доверять. Самим-то не смешно?

                  «Доверие и открытость о которой идёт речь на Дарударе — это прежде всего образ мышления и те намерения, с которыми мы совершаем поступки.» Сам-то понял, что сказал? А то у меня от этой фразы случился взрыв мозга.
                  13
                • kimocka
                  kimocka 252 09 dec 2013, 17:50
                  «если вы хотите взять на себя ещё и некоторые социальные обязательства в виде использования инструментов самоорганизации» — о какие инструментах речь вообще? можно подробней? как минимум надо понимать для чего оно нужно или не нужно
                  1
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 119 09 dec 2013, 17:57
                    Вы за 2,5 года на сайте так и не почитали статьи помощи? О_о
                    http://darudar.org/help/article/50/
                    4
                    • kimocka
                      kimocka 252 09 dec 2013, 18:24
                      почему же — и даже пользуюсь ;)) вопрос в другом — если я не подтвердЮ свою профиль по всем пунктам, то не смогу всеми инструментами пользоваться или все-таки что-то нажать смогу — например «не дар» или «недостойный комментарий» и отзыв о сообщнике тоже несмогу написать получается?
                      • Flanker_87
                        Flanker_87 119 09 dec 2013, 18:33
                        уфф. а я уж напугался и даже расстроился от мысли «нафиг их писали и редактировали, если их не читают»=))

                        Как я понимаю, на данный момент планируется, что без подтверждения профиля будет доступен только инструмент «это — недостойный комментарий», причем только для дарителя в его же даре.

                        То есть ситуация будет как и сейчас, только сейчас для доступа к кнопкам нужна хотя бы одна благодарность, а в будущем сценарии для доступа к ним к благодарности будет требоваться еще и подтверждение телефона и\или донейт. Заметьте, не все пункты! Я уже писал об этом тут:
                        http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_567900
                        http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_568079 и еще несколько раз даже))
                        4
                        • ako_lada
                          ako_lada 1247 09 dec 2013, 18:35
                          Ух ты, можно заплатить за то, чтобы телефон не привязывать? :)
                          1
                          • Flanker_87
                            Flanker_87 119 09 dec 2013, 18:40
                            пока не ясно. понятно будет, когда заработает. Могу лишь сказать, что такое обсуждалось. и/или. или и то и то, либо или то или то.
                            5
                          • Ritik
                            Ritik 581 10 dec 2013, 00:24
                            Можешь «привязать» вот этот — http://darudar.org/gift/2779235/
                            1
                            • ako_lada
                              ako_lada 1247 10 dec 2013, 11:33
                              Ну как вариант.
                              А вообще я хочу обойтись пока без этого. Мне эти инструменты не необходимы как воздух. Не дадут недостоить откровенно недостойный комментарий, буду так и писать под ним: не имею права недостоить, поможите кто может.
                              2
                • Turunen
                  Turunen 615 09 dec 2013, 22:08
                  тогда я не смогу написать положительный отзыв — чтобы увеличить доверие к сообщнику других сообщников или же отрицательный (что еще важнее) — значит не смогу предупредить сообщников от поступков, о которых они потом будут жалеть…
                  так?
                  3
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 10 dec 2013, 11:34
                    Я так понимаю, что написать сможете. Минуснуть чужой не сможете.
                    • kimocka
                      kimocka 252 10 dec 2013, 11:54
                      мне где-то ответили (если шось напутала прошу прощения) — что только недостойный комент можно будет нажать, причем только в своем даре
                      1
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 10 dec 2013, 12:07
                        А мне ответили, что кулачки будут доступны. Самоорганизация — это только минусы(в том числе и недары, я так поняла). А лайкать, соглашаться или нет, писать отзывы никому не запретят.
                        1
                        • kimocka
                          kimocka 252 10 dec 2013, 12:17
                          ну, кулачки — то отдельная история))) они ж анонимные)))
                          2
                        • Flanker_87
                          Flanker_87 119 10 dec 2013, 19:22
                          неверно. Отзыв — это тоже инструмент. Писать не выйдет. соглашаться/не соглашаться можно будет.
                          5
                          • ako_lada
                            ako_lada 1247 10 dec 2013, 19:30
                            Хи, тогда саппорт потонет в жалобах от сообщников, которые не будут иметь возможности написать отзыв :)
                            И самая главная отмазка станет неактуальной.
                            4
                            • [54034]
                              [54034] 497 11 dec 2013, 11:05
                              Будет новая: «подтверди профиль и самоорганизуйся» :)
                              4
                              • Gurami
                                Gurami 31 11 dec 2013, 12:07
                                "– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
                                – Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
                                – Вы не сочувствуете детям Германии?
                                – Сочувствую.
                                – Жалеете по полтиннику?
                                – Нет.
                                – Так почему же?
                                – Не хочу."
                                М. Булгаков «Собачье сердце».
                                3
                              • ako_lada
                                ako_lada 1247 11 dec 2013, 12:23
                                Ну тогда будут в блогодар по любому вопросу писать. Повеселимся :))
                                1
                          • kimocka
                            kimocka 252 10 dec 2013, 23:12
                            подождите — но это в конце-концов несправедливо получается! к примеру — я отдам дар человеку, а потом эту вещь увижу в продаже — то отзыв обманщику написать не смогу? или наоборот — мегапозитивный человек окажется — тоже не смогу написать какой человек хороший? потому что привязывать свой профиль на дд не желаю к соцсети?

                            *относительно отзывов я еще тут написала http://darudar.org/blogodar/post/4135/#comment_568338
                            1
                        • Turunen
                          Turunen 615 10 dec 2013, 20:25
                          посмотрите раздел «Самоорганизация» ( Flanker_87 давал ссылку где-то выше) — там четко прописано — что отзывы это и есть саморганизация — так что забудьте про отзывы

                          в итоге наступит хаос… печально…
                          8
                          • ako_lada
                            ako_lada 1247 10 dec 2013, 20:27
                            Интересно на это будет смотреть.
                            А вообще нет, неинтересно. Войнушка местных активистов с кучкой гарантированных клонов.
                            Ну и кто еще под раздачу попадет.
                            3
                          • [8230]
                            [8230] 10 dec 2013, 23:34
                            как же мы жили без отзывов…
                            3
                      • Turunen
                        Turunen 615 10 dec 2013, 20:23
                        хреновенько :(
                        2
            • ako_lada
              ako_lada 1247 09 dec 2013, 12:47
              А кулачки относятся к этому набору для избранных? Или мы будем как прежде писать +1?
                • ako_lada
                  ako_lada 1247 09 dec 2013, 13:57
                  Это радует. А без остального жить даже приятнее. Наконец-то бороться с по-настоящему недостойным будут избранные, а не все подряд.
                  Правда, остается вопрос, каким образом определятся эти избранные. Не факт, что реальные люди, и не факт, что все они будут сплошь адекватны при наличии всех подтверждений.
                  5
      • freedesign.ru
        freedesign.ru 447 08 dec 2013, 14:40
        Интересный вопрос…
        Да, если тупо сравнивать вещёоборот (в штуках.) Дару-дара и даже напр. (одного!) «Ашана-колбашана» это несопоставимые цифры…

        Но..., вот если взять узкоспециализированные ниши ( коллекционеров, рукодельников… ну и прочих соц-«фриков»… ) то вот на этом «поле» Дару-дар уже заметнее.

        Вот пример из "клана нумизматов":
        Запрос про 10 рублей почти 10 тысяч даров (часть неходовые монеты, но зато во многих дарах по несколько денюжек 3 -8 ...)
        т.е. подарено ~ 30 тыс шт. + 15 думается внеленты (номинал 450т.р., адекватная ценность более 1 млн. р)
        Это вроде как не шибко много… но, однако уже сравнимо с оборотами нумизматических тырнет магазинов ;-)
        И это тока современные юбилейные десятки…
  • udalov
    udalov 1 заблокирован 07 dec 2013, 13:31
    Вопрос: будет ли возможность в будущем изменить привязанные к профилю е-майл и номер телефона? Или она и сейчас есть, но её не сразу можно найти?
    • karaboz
      karaboz 61 08 dec 2013, 23:43
      Можно телефон и сейчас привязать другой, если зайти в настройки профиля и там — в мобильный телефон. Достаточно еще раз ввести новый номер и точно также его проверить через смс.

      А email у нас всегда можно было сменить. Опять же, смотри в настройках профиля.
      2
  • ako_lada
    ako_lada 1247 07 dec 2013, 14:10
    Уже давно многие сообщники используют начало текста в профиле для актуальной информации, которая содержит сведения о предполагаемом посещении ОВ, прочие объявления, и все то, что сообщники периодически изменяют и хотят, чтобы другие увидели это в первую очередь.
    В данном исполнении она перемещается куда-то вниз под фото.
    Было бы, наверное, удобно разбить текст на 2 блока, один из которых переместить над фото. А остальное о себе можно было бы и внизу написать, ту часть, которая остается неизменной длительное время — где родился, где учился, где пригодился :)
    Так же над фото должны быть значки почтальонов и тп, чтобы этот факт сразу был перед глазами при открытии страницы. Потому что это важная информация. А когда инет тупит, даже прокрутить страницу вниз становится проблемой.
    2
    • Lampovo
      Lampovo 235 заблокирован 07 dec 2013, 16:08
      Текст анкеты над фотографией можно поднять, если загрузить в качестве
      1-ой картинки белый квадрат 100 на 100 pixel, места он занимает немного.

      http://4.firepic.org/4/images/2013-12/07/0vzjzkbe1tz4.jpg
      4
    • [218655]
      [218655] 153 07 dec 2013, 17:50
      А можно и на белом фоне в (редакторе изображений) написать что-то типо объявления, если это необходимо)
      • ako_lada
        ako_lada 1247 07 dec 2013, 17:54
        Если можно будет это фото менять — я не проверяла. А раньше если первое фото удалить, то новое только в конце присоединялось. Так что менять нужно было все разом, чтобы сохранить порядок изображений.
        1
        • Turunen
          Turunen 615 07 dec 2013, 21:52
          так до сих пор — один только гемор, а не новшества, простите, не выдержала… :(
          2
          • ako_lada
            ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:22
            Тады да. Смысл ставить одно фото выше остальных, если оно ничем от них не отличается? Даже заменить отдельно его нельзя.
            1
    • karaboz
      karaboz 61 08 dec 2013, 23:46
      Значки ролей в сообществе же итак сейчас над фотографией, в первом экране.

      А про блок «Срочная информация» полностью поддерживаю. Этот блок давно задуман, но пока не воплотился просто.
      3
    • naisha
      naisha 70 07 dec 2013, 20:50
      Не будет возможности использовать инструменты самоорганизации.
      1
      • ako_lada
        ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:24
        Ну если для этого номер телефона приоритетнее, чем репутация живого человека на сайте — то да. Самоорганизацией будут заниматься телефоны. А я перебьюсь и без нее. Главное, чтобы можно было собственный профиль изменить без помех (слышала от людей, что пока не удается).
        5
        • Turunen
          Turunen 615 08 dec 2013, 17:39
          личные данные не возможно изменить без указания телефона, проверено!
          ни географию, ни чего другого в разделе «Личные данные»
          3
          • ako_lada
            ako_lada 1247 08 dec 2013, 17:47
            Значит пошли по пути контакта. Ну-ну…
            2
          • Flanker_87
            Flanker_87 119 08 dec 2013, 21:08
            Странно. я только что попробовал — нет проблемы. Стер вообще телефон — все сохранилось.
            Кстати, еще раз напоминаю, что это не тот телефон, который для подтверждения надо. Это номер, который показывается по кнопке «открыть контакты» в обсуждении встречи к дару. Никто на него смс слать не будет, если он указан там.

            А Аколаде что ни делай, все не нравится всегда.
            6
            • ako_lada
              ako_lada 1247 09 dec 2013, 12:22
              Аколада просто не пишет ничего лишнего. Если все нравится, ее и нет в блогодаре месяцами. Чтоб пофлудить тут есть другие завсегдатаи.
              5
  • ako_lada
    ako_lada 1247 07 dec 2013, 14:29
    И кстати, если вдруг изменится номер мобильника, это на что-то повлияет? А то ведь можно подтвердить и тут же выкинуть эту симку — сейчас это не проблема.
    1
    • Turunen
      Turunen 615 07 dec 2013, 21:53
      как только ваш телефон оседает в какой-либо базе — стоит вспомнить, что когда вы его покупали — вы предоставляли паспортные данные ;)
      1
      • Ritik
        Ritik 581 08 dec 2013, 13:59
        ни фига подобного. 10 лет пользуюсь симкой, зарегистрированной на другого человека (дарил вместе с телефоном) :))))
        • Turunen
          Turunen 615 08 dec 2013, 17:40
          только вам и повезло :)
          1
        • ProstoEva
          ProstoEva 2014 11 dec 2013, 10:00
          У меня тоже 10 лет назад подарены друзьями. =)
          Меня даже с 23 февраля поздравлял «Билайн» несколько раз. =)
          • Vasja_slvm
            Vasja_slvm 191 11 dec 2013, 15:09
            О, когда мне мтс писал «23 февраля — твой день» я прям млела от радости))
            1
            • ProstoEva
              ProstoEva 2014 11 dec 2013, 16:21
              А ещё какая-то ушлая Светлана указывала где-то мой номер явно. Хорошо ещё, что не досаждают звонками или рекламой, но зато с завидным постоянством вот уже несколько лет поздравляют с днём рождения. Не в мой ДР, конечно же, а в «Светланин».
              1
            • ProstoEva
              ProstoEva 2014 20 dec 2013, 11:34
              Ура, у меня сегодня день рождения!
              По крайней мере, так думают люди, которым какая-то предприимчивая Ольга Николаевна давала мой номер под видом своего.
              Сегодня вот опять поздравления пришли. =))

              (Настоящий-то летом, вот обидно.)
    • brutto
      brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 14:12
      Ни на что, до тех пор пока не потребуется дополнительная авторизация ваших действий по указанному телефону.
      3
  • provinzialka
    provinzialka 451 07 dec 2013, 16:25
    Так все-таки сколько нужно пунктов для подтверждения профиля? У меня, например, нет аккаунтов ни в одной соцсети и я не горю желанием их заводить. То есть если я подтвержу (или подтвердю =) все, кроме этого пункта, я получу доступ к инструментам самоорганизации?
    Телефон вчера днем пыталась пять раз привязать, нифига, зато ночью пришло 5 смс сразу о_О. Правда теперь коды не действительны, и приходится начинать сначала((
    P.S. фууух, телефон привязала))
  • naTur
    naTur 320 07 dec 2013, 17:33
    Мне тоже интересно, на что повлияет моя неподтверждённость.
    Т.к. от спама из соцсетей я с большим трудом избавилась и больше не хочу, а при требовании ввести телефон мгновенно ухожу с сайтов. Разве что деньги внести могу…
    1
    • brutto
      brutto 156 автор публикации 09 dec 2013, 14:14
      Вы сможете пользоваться сервисом дарения (дарить и принимать в дар и писать благодарности) вне зависимости от того есть у вас строка в профиле «Подтверждённый профиль» или нет.
      1
    • udalov
      udalov 1 заблокирован 07 dec 2013, 20:17
      Если у Вас есть е-майл на Гугле или Яндексе — то там в комплекте есть по умолчанию (почти) соцсети Гугл-Плюс и Мой круг соответственно.

      Можно их присоединить к профилю.
      2
    • Turunen
      Turunen 615 07 dec 2013, 22:02
      Ваш номер и так есть на сайте в разделе «Встречи», и отображается всем, кому Вы что-то дарили :)Чего Вы испугались то теперь?! :)

      А он у меня там есть, но только в таком виде, что автоматикой он не воспринимается))
      но из-за того что я не хочу писать его как надо автоматике — я теперь не могу поменять свою географию :( — а от этого у меня дискомфорт и легкое жжение
      3
    • coucouchka
      coucouchka 14 08 dec 2013, 02:36
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      а я должна завести себе телефон, чтоб подтвердить профиль?
      Мне не нужен телефон и даже ради ДД
      6
      • Flanker_87
        Flanker_87 119 08 dec 2013, 02:37
        блин, сколько можно. нету и нету, кто виноват-то? никто не заставляет же.
        6
        • ako_lada
          ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:26
          Самоорганизовываться хочется. Обидно же, что человек без телефона недочеловек с точки зрения ДД,
          5
          • naisha
            naisha 70 08 dec 2013, 15:57
            Есть мировая практика подтверждения профилей через телефоны, это захватывает все сервисы, и у этого куча плюсов. И когда встаёт вопрос, что использовать, то это вполне объяснимо и разумно. И отказываться от этого, потому что у одного человека нет телефона, а у трех других таракашки — как бы это сказать, статистически нелогично.
            8
            • ako_lada
              ako_lada 1247 08 dec 2013, 16:19
              В принципе, я так поняла, все эти подтверждения нужны только для того, чтобы иметь право заниматься всякой фигней помимо дарения. Если это не будет мешать изменить мне свой собственный профиль, так и бог с ним.
              А вообще, смешно.
              Сперва прикрутили всяких фишек, из-за которых народ бесится, ругается и создает клонов — так называемую, самоорганизацию. Потом стали думать, а что же делать со всем этим дерьмом. И, эврика! — дадим право кидаться им только тем, кто подтвердит свой профиль.
              К слову, подтвержденный профиль совершенно не является гарантией адекватности его владельца.
              Даже интересно, чем все это кончится.
              6
  • coucouchka
    coucouchka 14 08 dec 2013, 02:50
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    хд
    смешно будет, если начнут взламывать эти подтвержденные профили… как Наталью 13 взломали…
    5
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 08 dec 2013, 02:53
      за безопасность профиля отвечает его владелец. подтверждение профиля тут вообще ни при чем
      6
  • coucouchka
    coucouchka 14 08 dec 2013, 02:56
    Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
    ладно.
    надоело это читать
    почувствую, что мои права тут ущемлены, уйду нафиг отсюда
    если это справедливо, что я не могу участвовать в самоорганизации… из за такой глупости как какая то тупая звонилка.
    5
    • Aleksaaleksa
      Aleksaaleksa 651 08 dec 2013, 03:02
      я звонилку подтвердила… а вот профиль не подтвержден вообще… ПОЧЕМУ?????
      • Flanker_87
        Flanker_87 119 08 dec 2013, 03:05
        чтобы была надпись «профиль подтвержден» нужны 4 пункта.
        При этом для доступа к самоорганизации все 4 будут не нужны. Какие именно будут нужны, пока не решено, но телефон там будет точно.
        Вообще все это писалось выше=)
        6
        • Aleksaaleksa
          Aleksaaleksa 651 08 dec 2013, 03:17
          то есть… если у меня нет страницы ВКонтакте… Фейсбуке и т, д… мне нужно их завести? И обязательно оказать материальную помощь? Только тогда мой профиль будет подтвержден?
          • Flanker_87
            Flanker_87 119 08 dec 2013, 03:32
            ну ради надписи только если. никто ж не заставляет. неподтвержденность не влияет на дарение, желание двров и тп. только на самоорганизацию, и то не все пункты.
            6
    • [99665]
      [99665] 08 dec 2013, 05:29
      Попросите у друзей подтвердить с их номера.
      8
      • coucouchka
        coucouchka 14 08 dec 2013, 05:50
        Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
        почему я должна кого то просить?
        это бред
        это новшество -бред!
        или Вы считаете, что я не я? а чей то клон?
        у меня не подтвержден профиль. И это говорит о том, что я кукушка не я? Тогда спросите тех, с кем я встречалась, скажите им, что я клон. Раз я не подтверждаю свой профиль.
        8
        • AdriAnna
          AdriAnna 763 08 dec 2013, 12:15
          Сообщники (10) засчитали комментарий недостойным.
          как же вы задолбали
          сходите к психологу -они слушать обязаны раз платят
          не хотите заводить телефон -хрен с вами. сколько можно ныть уже и мозг выносить
          ущемили ее. хорошо хоть вы не лизбиянка, а то было б ща про ущемление еще одно
          12
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 08 dec 2013, 12:21
          Вот тут даже я согласен с Адрианной. Ибо реально запарили. Нет телефона — ну и гордитесь упорно! У меня вот инстаграмма, фейсбука и форсквера нету и не надо, но я ж не пишу это по 8 раз в одной теме.

          Отсутствие подтверждения профиля не означает, что профиль не настоящий и не мешает дарить. На этом просьба уже успокоиться.
          10
  • Aleksaaleksa
    Aleksaaleksa 651 08 dec 2013, 02:56
    я ввела телефон… получила смс… ввела смс… телефон подтвержден… А вот почему нет записи в профиле что он подтвержден?
    1
    • L414
      L414 1055 08 dec 2013, 03:04
      читай в шапке буковки:)
      Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён».
      Я в соцсетях не пишусь, взнос налом Туру… и тоже теперь профиль не подтвержден((
      1
      • Ritik
        Ritik 581 08 dec 2013, 14:06
        я тоже налом Туру делала больше года назад. У меня есть запись о кровных ста рубликах :)))
      • ako_lada
        ako_lada 1247 08 dec 2013, 15:29
        Я даже и не запариваюсь с этим подтверждением.
        • L414
          L414 1055 08 dec 2013, 23:29
          /Я стала запариваться, когда увидела как профиль Nataly13 взломали и она подтвердив телефон не успела подтвердить email и теперь не успевает за клоном подчищать. И как вернуть себе полностью профиль не знает(( Не хочется, короче, чтобы взламывали профиль, тем-более, не дай бог, почту — пароли поменяла на многобуковок и циферок, А если еще как защитить, то почему и нет.
          Хотя… с молотка ушла после навязанной верификации.
          5
          • Turunen
            Turunen 615 09 dec 2013, 17:09
            а почему взломали именно её? она кому-то насолила?
            4
            • L414
              L414 1055 28 mar 2014, 18:09
              не понятно. Наталия 13 последний в ДД не заходит. Ни в благодаре, ни в акция, в разговорах, не желает практически ничего. Только дары дарит.
          • PaulinaK
            PaulinaK 1377 11 dec 2013, 09:54
            Меньше надо за свой комп посторонних пускать.
            7
            • [54034]
              [54034] 497 11 dec 2013, 11:07
              Или щёлкать по ссылкам, содержащим запросы вида
              "?language=en_US" в конце
              5
            • L414
              L414 1055 28 mar 2014, 18:11
              Говорит что комп у не домашний. За ним она и мама ее.
              Если про пароль, то говорит что у мамы и меня. Больше никому не давала. Пароль был только из цифр (на подобии 12345).
  • [99665]
    [99665] 08 dec 2013, 05:30
    Предложение заплатить 100 рублей за подтверждение — это прекрасно. Даже если это названо меценатский взнос.
    11
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 08 dec 2013, 12:30
      Это можно сделать средствами в VK. Там же есть настройки видимости страницы по категориям просматривающих ее. http://vk.com/settings?act=privacy
      А совсем «отпилить» можно тут: http://darudar.org/my/settings/openid/
      4
      • AdriAnna
        AdriAnna 763 08 dec 2013, 12:49
        о спасибо
        недавно отпилить не получалось)
        но идея норм чтоб подтвердить страницу путем прикрепления вк если так нужно, но чтоб скрыть ее от пользователей ДД
        имхо
        1
  • [218655]
    [218655] 153 08 dec 2013, 13:20
    Все так шифруются… будто агенты фсб =)
    Смысл тогда вообще в интернете регаться, на каких то сайтах?
    Если кому-то действительно надо узнать Ваш адрес, номер телефона, сколько у Вас детей и какая зарплата он всё это узнает и без страниц ВК и фейсбуках…
    А взнос на поддержку сайта, смешно вообще, 100 рублей не найти?! не верю…
    параноики вокруг… ну посмотрит человек на тебя в вк, что он там конкретно увидит? репосты картинок и цитат на стене? семейные фото? а смысл тогда вообще выкладывать фотки куда либо? ведь все смотрят! ну смотрит он и смотрит, вы же там не голые и пьяные…
    не хотите в соц сетях странички заводить, не надо же, Вас никто к этому не принуждает.
    Мы пришли сюда, в первую очередь дарить и принимать дары от людей) все эти подтверждения дела добровольные… если в ленте увидели реальный мусор, можно написать в «призвать общественность» и человеки с нужными инструментами сделают своё дело.
    чего переживать? =)
    <" http://img-fotki.yandex.ru/get/9...
    ">
    7
  • Liss
    Liss 2764 08 dec 2013, 14:11
    Уже второй раз пытаюсь подтвердить телефон, но смс на него идет 3 часа, за которые код уже не действителен. Это у вас тормоза или у моего мегофна?
  • ako_lada
    ako_lada 1247 08 dec 2013, 17:52
    Обидно, если в результате нововведений ДД станет отличаться от контакта только отсутствием стеночки с лафками и чмоками (чем все тут кичатся).
    Мне он нравился тем, что он не похож на все эти ресурсы, здесь все свободнее как-то было. И по-своему.
    5
  • vZanuda
    vZanuda 66 09 dec 2013, 11:44
    Что-то меня напрягают эти навороты с «ограничениями в инструментах самооргинизации» Может не трогать то, что и так хорошо работает?
    3
  • vZanuda
    vZanuda 66 09 dec 2013, 12:06
    Я еще походила-подумала и стало мне совершенно очевидна непрезентабельность этой идеи. Заработать немножко денег поигрывая на низких чувствах, разделяя пользователей на категории… нет, это не красиво и не делает мир лучше. и так не в раю. Понятно, что никто не спешит расстаться со своими кровными, но так тоже нельзя.
    Может быть более мотивирующим было бы четко обозначить сумму необходимую проекту, цели, на которые она идет и динамику поступлений. И чтобы было видно с любой страницы.
    6
  • kimocka
    kimocka 252 09 dec 2013, 12:47
    http://darudar.org/blogodar/post/4651/#comment_568298
    этот мой вопрос — наверно все-таки больше к этой теме относится… не, ну действительно — же есть же люди, которые этого не желают по каким-либо причинам, это ж не значит что это нереальные люди, или «хулиганы какие-то» )))
    сорри за невольный дубль
  • vZanuda
    vZanuda 66 09 dec 2013, 13:39
    Да что ж тут за люди такие, все минусят! Вот вам и инструменты. Настроение плохое — пойду потыкаю кому-нибудь.
    1
  • [79103]
    [79103] 235 10 dec 2013, 13:30
    А мне вот нравятся новые «плюшки».Не понимаю из-за чего весь сыр-бор.Относитесь ко всему проще=)
    А если по делу-я и раньше указывала в профиле тот же самый набор(телефон,Email, профиль ВК).В этот раз ДД мне резонно напомнил, что нужно быть благодарным за возможность дарить=)
    Планирую сделать свои меценатские взносы постоянными.
    12
  • Dmt_moscow
    Dmt_moscow 33 10 dec 2013, 18:11
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    1. Почему молчит Совесть и Тихий Ужоснах ДД Марго-Ужоснах? http://darudar.org/users/Uzhas_naKryliahNochi/

    Ритка, ты же тут самоназначилась защищать униженных и оскорбленных. Почему молчишь?

    2. Почему организаторы гулянки просят для подтверждения всего 100 рублей?
    1000 надо требовать. Как минимум.
    Они же, подельники и подельницы, тут на всем готовом — пользуются добротой — резвятся — еще и прав требуют
    8
    • Turunen
      Turunen 615 10 dec 2013, 20:27
      2 пункт поддерживаю! ))
      5
    • kluha5
      kluha5 603 10 dec 2013, 22:34
      Так!!! Ужаса не трогать!!! Отстань от девахи!!! Я прям как то прониклась к ней=)
      5
      • Koloboshka
        Koloboshka 270 10 dec 2013, 22:46
        Уверена. Он любя. Они ж друзья.
        3
        • kluha5
          kluha5 603 10 dec 2013, 23:04
          Любовь уже границы переходит=))) Очень уж любит=)))
          2
          • [8230]
            [8230] 10 dec 2013, 23:36
            это садо-мазо любовь. БДСМ в смысле…
            Юль, я помню, что ты доброта. вы просто однофамильцы
            4
        • freedesign.ru
          freedesign.ru 447 15 dec 2013, 20:50
          Они… ну мне ка-атся что они скорее «Контрасты» — это даже в чём-то покруче дружбы будет ;-)
          * поэтом, кстати, мне столь приятно подчас, читать их высокохудуёжественные диалоги…
          1
    • Uzhas_naKryliahNochi
      Uzhas_naKryliahNochi 360 19 dec 2013, 19:39
      У меня дел огромная куча, совсем не до чтения таких больших тем благодара.
      4
      • Dmt_moscow
        Dmt_moscow 33 20 dec 2013, 21:59
        Да, согласен.
        Пишут и пишут.
        Сотый раз об одном и том же.
        Еще ноют при этом, всем недовольны.

        Одна ты, радость, и свежие мысли подкидываешь, и по делу выступаешь. Без нытья.

        Что-то Женя Хороший молчит. А в начале было выступил
        6
        • kluha5
          kluha5 603 22 dec 2013, 05:26
          О!!! Благодаритель пришел=)))
          Планшет хочу, очень нужен — не бомж… но близко к этому… подаришь?=))))
          5
  • Gurami
    Gurami 31 11 dec 2013, 12:15
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    И все-таки, почему и создатели и их группа поддержки игнорируют прямой вопрос, который в разных вариациях был задан несколькими людьми. А именно: «Почему человек с абсолютно левым, но подтверждённым профилем на имя Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, привязанным одноразовым телефоном, пустой страничкой в соцсети и адресом Москва, Тверская, 13 по мнению создателей считается честным человеком, которому можно безоговорочно доверять?» Только потому, что он заплатил 100 руб?
    Тогда уж напишите честно, что 100 руб это не добровольное пожертвование, а обязательная плата за пользование ресурсом. И перестаньте твердить о том, что все должны участвовать в самоорганизации, если за участие в ней надо платить.
    Будьте уж до конца честными с пользователями.
    10
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 11 dec 2013, 12:25
      Потому что, что описано в вашем комменте — это обход системы. Требующий затрат и времени, но обход. Есть идеи, как его избежать?

      Да никто не заставляет никого ничего саморганизовывать.
      12
      • ako_lada
        ako_lada 1247 11 dec 2013, 12:29
        Есть мысли, что нет смысла огород городить, если заранее ясно, что в заборе дыры.
        6
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 11 dec 2013, 12:41
          есть мысли, что совсем недавно толпа народу просила оградить их от клонов, сноса отзывов и тд.
          Вот вам дали реальный способ защиты. Дыры есть, но я уже писал, что идеальной защиты не существует: такой, чтобы невозможно было обойти и при этом была всем удобна.
          8
          • Gurami
            Gurami 31 11 dec 2013, 12:46
            Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
            Да никакой это не реальный способ. Что мешает народу объединиться в личке и сносить те же отзывы. Причем объединиться не 10 человек, а 20-30? И «ходить» по отзывам к разным людям в разном составе.
            11
          • ako_lada
            ako_lada 1247 12 dec 2013, 01:01
            Это идеальный способ скорее. Так же, как все тут. А реальность совсем другая.
            4
          • ako_lada
            ako_lada 1247 12 dec 2013, 19:14
            Вот все последняя фраза покоя не дает.
            Получается, сейчас делают такую, которую легко обойти и которая многим неудобна. Вопрос: нафига? Шоб было?
            9
            • Flanker_87
              Flanker_87 119 12 dec 2013, 19:27
              Любая система защиты не идеальна. Чем больше степень защиты, тем больше проблем и неудобств она несет для тех, кто ей пользуется. Я хотел сказать только это.
              Нафига — написано выше несколько раз.
              6
              • ako_lada
                ako_lada 1247 13 dec 2013, 00:54
                И столько же раз отвечено, что не поможет все это.
                Ну да ладно, пробуйте, пробуйте.
                У меня такое чувство, что ДД вязнет во всей этой внутриклассовой борьбе вместо того, чтобы развивать основную идею.
                Но мне сейчас кулачков понаставят, ибо политика партии не может быть неверной:)
                8
            • [54034]
              [54034] 497 12 dec 2013, 20:15
              Получается, сейчас делают такую, чтобы был наилучший баланс между сложностью обхода и удобством пользования.
              6
      • Gurami
        Gurami 31 11 dec 2013, 12:43
        Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
        Опять уход от прямого ответа. Да, это обход системы. Избежать (а если не избежать, то свести обман к минимуму) его можно только одним способом, это сделать как при получении паспорта. Человек, захотевший подтвердить свой профиль, является с паспортом, договором на номер телефона и квитанцией об оплате в определённое место (пусть разрабы снимут офис), там специально обученный человек посмотрит принесенные документы, сверит рожу пришедшего с фото в его паспорте, заберёт квитанцию или 100 руб наличкой и вручную подтвердит профиль. Оно надо?
        Да, задуманное «подтверждение» это нововведение ради нововведения. Поэтому имейте смелость признаться, что идея сырая и непродуманная. Ну ладно, фиг с ним, телефон привязать для восстановления пароля. Но все остальное, ИМХО, просто лишнее.
        10
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 11 dec 2013, 12:51
          Если вам не нравится какая-то функция, то можете ей не пользоваться. Все добровольно.
          6
          • Gurami
            Gurami 31 11 dec 2013, 13:10
            Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
            Если все добровольно, то фразу «Используйте самоорганизацию» вам придётся забыть, ибо чтобы её использовать по полной, придётся заплатить деньги.
            8
  • KacaTka
    KacaTka 248 11 dec 2013, 16:15
    Может повторюсь, но получается я выпадаю из списка «кому можно доверять», потому что не буду иметь подтвержденного профиля, т.к. не пользуюсь соцсетями??!!!
    4
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 12 dec 2013, 00:09
      На самом деле странный вывод: как уже не раз писалось выше, нововведения никак не будут ограничивать основные функции сайта: дарить и желать в дар. Таким образом, никто и никак не будет мешать Вам дарить и далее=)
      11
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 12 dec 2013, 00:42
          Да нет, мне особо нечего сказать:
          действительно, без подтверждения хотя бы части пунктов профиля не получится использовать отзывы и кнопку «это-не дар».
          И так же действительно, решать, как быть дальше, только Вам=)
          10
    • kimocka
      kimocka 252 12 dec 2013, 02:53
      браво!!! и вы первый человек, встретившийся на дд, который знает что такое каритас)))
      2
    • karaboz
      karaboz 61 18 dec 2013, 21:20
      А вот объясните, как ваше «эгоистическое» отношение к сообществу соотносится с желанием иметь возможность «недарить» и писать отрицательные отзывы? Ведь это уже общественная работа, а отнюдь не эгоистическая.

      Вообще, нам нужно выстраивать сообщество так, чтобы мы все понимали, что в сообществе есть множество ролей. Общая для всех роль — быть дарителем. Все остальные роли — уже дополнительные. Быть почтальоном, смотрителем, курьером, меценатом.

      Следуя вашей логике, если у вас нет одной из возможных ролей, то вас будут недооценивать. Вот это неправильно же. Нужно сделать так, чтобы подобных мыслей не возникало ни у кого.

      Участвовать в самоорганизации — точно такая же роль, как и все прочие. И как для всякой роли нужны определенные заслуги или гарантии, так и эта роль — не исключение.

      Как сделать так, чтобы эта роль была равнозначна почтальону, меценату, смотрителю? И чтобы без этой роли человек не воспринимался недостаточным сообщником?
      7
  • Natalyushka
    Natalyushka 345 13 dec 2013, 21:00
    Так когда Украина сможет подтвердить профиль?
  • iorie
    iorie 3383 14 dec 2013, 17:44
    Перечитала все комменты, но так и не поняла. Если я ввожу свою страничку в соцсети — будут ли ее видеть ВСЕ пользователи ДД или только разработчики?
    • Ritik
      Ritik 581 14 dec 2013, 17:48
      Лена, смотря в какой соцсети и какие ты там настройки видимости поставишь :)))могут видеть вообще все, только друзья или варианты…
      1
    • udalov
      udalov 1 заблокирован 14 dec 2013, 19:02
      В вашем профиле появится ссылка на страничку в соцсети — ссылка будет видна всем, а вот зайти на саму страницу в соцсети можно будет только в зависимости от настроек соцсети — всем, только друзьям и т.д.
      1
  • [224656]
    [224656] 398 15 dec 2013, 03:57
    Очень приветствую все эти изменения, спасибо! А насчёт клонов у меня вопрос: два раза писала в саппорт с просьбой удалить вторую свою страницу, с которой сидели родные и которая сейчас заблокирована. Но хотелось бы удалить, ибо участники ДД попрекают меня этим постоянно. Почему никто не реагирует на просьбу? ????????? Очень прошу, пожалуйста, хочется сохранить хорошие отношения с людьми. Удалите, пожалуйста: http://darudar.org/users/Fiarles/
    13
  • tanatta
    tanatta 1695 15 dec 2013, 15:18
    пытаюсь подтвердить профиль. Код ждала два дня, пришло сразу четыре. Поля ввести код уже не было, было предложение опять запросить код. Запросила. жду уже несколько часов. пыталась привязать профиль к профилю «В контакте». Получаю сообщение {«error»:«invalid_request»,«error_description»:«Security Error»}
  • asy984
    asy984 521 15 dec 2013, 21:02
    не пользуюсь соц сетями по убеждению, взнос сделать не могу, и что получается- человек являющийся добровольным почтальоном в течении двух лет на три города не может решать дар-это или нет, да и оставить отзыв о недобро порядочном сообщнике или наоборот об очень порядочном сообщнике я не могу? Это слегка меня напрягает… не очень приятно теперь мне быть помощником.Ведь многие люди ориентируются по отзывам, особенно если они отправляют дары через ОП. Да и ко мне как почтальону доверие падает…
    6
    • Turunen
      Turunen 615 16 dec 2013, 00:35
      Внимание к предыдущему комментарию! Услыште хотя бы доводы почтальонов, такое часто случается, что первым о косячности сообщника узнает именно почтальон, и как ему быть — молчать? Писать в общегородском разговоре — а сообщники из других городов будут в неведении, да и в ПО не всякий и не всегда заглядывают

      Разработчики — ПОЖАЛУЙСТА услышьте тех, благодаря кому дарится наверно больше половины даров производится нехилый вклад в дарономику проекта
      8
    • [99665]
      [99665] 16 dec 2013, 13:15
      Да уже писали сто три раза, что достаточно подтверждения телефона.
      9
      • ako_lada
        ako_lada 1247 16 dec 2013, 14:04
        Писали сто три раза, что пока ничего неизвестно на этот счет.
        Тут вопрос в другом. Декларируется, что подтвержденный профиль — это профиль, которому можно доверять. Никто не пишет, что неподтвержденный профиль априори вызывает недоверие, но это как-то автоматом откладывается в головах (разворачивают логическую цепочку в обратную сторону, отсюда такие выводы ). Но пока его подтвердить невозможно тем, кто не введет все пункты, указанные там (это не я сказала, я даже и не пыталась его подтверждать, и не буду). Вот люди и переживают, что стереотип доверия сложится-таки не в их пользу.
        4
        • [54034]
          [54034] 497 16 dec 2013, 15:14
          «разворачивать цепочку» не всегда правильно. Если все, кто ел свеклу, умирают, это не значит, что те, кто не ел свеклу, не умирают. Если у кого-то проблемы с логикой, почему об этом должен беспокоиться кто-то, кроме них самих?
          9
          • ako_lada
            ako_lada 1247 16 dec 2013, 17:46
            Потому что проблемы с логикой у одних сообщников могут создать проблемы другим, у которых этих проблем нет. Если бы ничто ни на что не влияло, никто бы и не заморачивался.
            5
      • yur
        yur 439 25 dec 2013, 04:34
        ПИСАЛИ 100500 раз, но пока что и при подтвержденном телефоне и при привязке к соцсетям профиль так и не подтвержден…
        3
        • naisha
          naisha 70 25 dec 2013, 08:28
          Писали уже 100500 раз, что, во-первых, ограничение ещё не действует, во-вторых, сейчас для подтверждения нужно всё, кроме почты.
          3
    • karaboz
      karaboz 61 18 dec 2013, 21:10
      Скорее всего достаточно будет одного или двух пунктов подтверждения. Покажет статистика (которая станет своеобразным голосованием). И наверное добавим еще пункт, связанный с дарительной активностью.

      В любом случае, нужно отталкиваться от того, какой способ поможет нам всем в большинстве случаев избегать злоупотреблений. Если при этом у некоторых будет ограничение, связанное с их возможностями, лучше этим пожертвовать. В крайнем случае, такие люди смогут, например, попросить своего знакомого с полным доступом ко всем функциям оставить свой отзыв, основанный на словах того, у кого доступа ко всем функциям нет.
      7
      • asy984
        asy984 521 18 dec 2013, 22:14
        Спасибо за ответ. Я своих детей учу высказывать Личное мнение и не говорить за спиной. И вдруг я буду просить кого-то сказать об том или ином поступке за меня, то есть мое мнение должен будет высказать другой человек? А если он не согласен с моим мнением? Прошу меня простить, но до такого я не опущусь.
        3
        • karaboz
          karaboz 61 19 dec 2013, 00:01
          Вы не путайте шушуканье за спиной и предание информации общественности. Это ж принципиально разные вещи. Вот журналисты у нас когда берут интервью или общаются с людьми, а потом делают репортажи — они ведь примерно тем же заняты: передают общественности информацию, полученную от других людей (=
          5
          • Ritik
            Ritik 581 19 dec 2013, 01:01
            Максим, простите, что здесь спрашиваю, но уже не первый сообщник говорит, что письма в саппорт возвращаются с пометкой робота, что не проходят. Пишут эти сообщники с разных почтовых серверов… гугл не пропускает. Это сбой? и можно ли его устранить?
            3
            • Flanker_87
              Flanker_87 119 19 dec 2013, 01:07
              Это у тебя привычка от Лампово: спрашивать любую хрень у Карабоза в любой теме, не заботясь о контексте и уместности?=)
              14
              • Lampovo
                Lampovo 235 заблокирован 19 dec 2013, 01:10
                А где лучше было про это спросить?

                В какой-нибудь древней теме про службу поддержки, или в «фидбэке», где часть вопросов годами висит без ответов?
                9
              • Ritik
                Ritik 581 19 dec 2013, 01:24
                ну да. с кем поведешься… :((
                2
            • Turunen
              Turunen 615 19 dec 2013, 14:20
              то я страдаю за своё, а то кто-то будет страдать за меня, оно ему нада?? и как мне потом смотреть ему в глаза (этому дорому человеку)? и что он мне скажет после этого?

              вы хоть думаете, что пишете...? (осторожно спрашиваю я, как бы не желая обидеть)
              • Fern
                Fern 938 19 dec 2013, 14:30
                В течение 10 мин можно редактировать (в т. ч. дописывать) свой коммент, не перегружая доп. комментами публикации ))
                3
            • naisha
              naisha 70 20 dec 2013, 00:26
              Да пожалуйста, если отзыв будет ППП — можете обращаться ко мне)
              4
          • ako_lada
            ako_lada 1247 24 dec 2013, 13:01
            Можно тогда я буду просить об этом вас? :)
            (И чем тогда это будет отличаться от письма на саппорт?)
            1
            • [8230]
              [8230] 24 dec 2013, 15:50
              письмо на саппорт могут увидеть все сообщники?
              3
              • ako_lada
                ako_lada 1247 24 dec 2013, 16:14
                Нет. Но отзывы и были придуманы для того, чтобы саппорт разгрузить. А теперь поедем в обратную сторону.
                3
                • [8230]
                  [8230] 24 dec 2013, 16:30
                  Нет. Отзывы были приписаны для того, чтобы сообщники могли дать полезную и публичную информацию о других сообщниках и повысить уровень доверия.
                  4
            • karaboz
              karaboz 61 24 dec 2013, 16:12
              Можно и меня просить. Только я не всегда могу ответить или написать, к сожалению. Раньше я так регулярно поступал, мне рассказывали что-то про сообщника, я формулировал текст и публиковал отзыв. Или чаще подсказывал корректные формулировки, а люди сами отзыв размещали.

              Если самим отзыв написать не получается или не хватает решимости, или не будет возможности за отсутствием прав, можно попросить любого сообщника это сделать — не только меня. Главное, чтобы у него было время на разбор ситуации, а также, чтобы он умел четко и доступно излагать мысли.
              8
              • ako_lada
                ako_lada 1247 24 dec 2013, 16:18
                Кстати, отличная идея. Сейчас многие сообщники не пишут отрицательных отзывов из-за опасения обратной волны и сноса своих. А так можно будет завести липовый подтвержденный профиль и писать отрицательные отзывы с него. И пусть минусуют на здоровье.
                Хотя, такое уже было, помню. ДенСер его звали. Борец за справедливость на сайте. Забанили его.
                3
                • [8230]
                  [8230] 24 dec 2013, 16:31
                  и этот заблокируют, да))))

                  подтверждение не означает, что можно все.
                  3
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 24 dec 2013, 16:38
                    Тогда придется подставлять под удар реальных сообщников. А мне бы этого не хотелось. Остается два пути — на саппорт и в блогодар :)
                    4
                    • [8230]
                      [8230] 24 dec 2013, 16:45
                      Тогда нужно не забывать, что в первую очередь отзыв характеризует того, кто его написал. И самоорганизацию никто не отменяет. Если отзыв не ППП, он быстро станет недостойным.
                      Не стоит переживать из-за ерунды)
                      4
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 24 dec 2013, 16:52
                        Именно из-за этой самой ерунды придумали подтверждать профиль.
                        Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? :)
                        И самоорганизацию никто не отменяет. Это да. Только доступной она будет далеко не всем.
                        Следовало бы назвать теперь это самомодерацией.
                        4
                    • [54034]
                      [54034] 497 24 dec 2013, 16:51
                      Под какой удар? О чём вы, люди? ))) Жизнь скучная, что придумываете проблемы на ровном месте? ))
                      7
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 119 24 dec 2013, 21:40
                    я думаю, первой надо будет попросить заблокировать АкоЛаду: чтобы идиотские идеи не рожала публично. и вообще превентивно, как собирающуюся создавать левые профили для злоупотребления инструментами самоорганизации. Ну и просто, чтоб уже не слышать нытье, что все (нет блин, вообще всё!), что делают разработчики, плохо, не нужно, не работает и вообще зло=))
                    14
              • Turunen
                Turunen 615 25 dec 2013, 11:19
                в таком случае прошу помощи в данной ситуации

                я этого человека клона не знаю, а оно мне прогулялось по всем отзывам

                за что??

                и кстати не только мне
              • Turunen
                Turunen 615 18 jan 2014, 14:20
                Спешу воспользоваться Вашим предложением — напишите пожалуйста отзыв за меня — подробности пишу в личку
      • Ritik
        Ritik 581 18 dec 2013, 22:37
        Уточните, пожалуйста, что значит «дарительная активность»? Если человек выкладывает в ленту полторы тысячи даров состоящих из мелочевки, выложенный по одному предметику в даре (открыточка, билетик, марочка, обертка от конфеты, огрызок свечки, порванные бусики, скрепочку, ленточку и т.п.) — это активнфый даритель? А другой, который выложит с десяток стоящих даров, он не активный?
        Или как?
        1
        • [8230]
          [8230] 18 dec 2013, 23:04
          это даритель, который дарит. Не важно сколько.
          4
          • Ritik
            Ritik 581 18 dec 2013, 23:30
            «хороший» будет показатель. Чем вас цифра у профиля не устраивает? она и есть такой показатель. ^(((
            и опять получается, что ярые негруппировщики мелких даров будут в лидерах.
            4
            • [8230]
              [8230] 18 dec 2013, 23:46
              да. Абсолютно верно. Если цифра есть — значит, дарит. Значит, есть активность
              Она и есть показатель и, возможно, будет учитываться. Не 1 дар, как сейчас, а больше.
              При чем тут лидеры-негруппировщики понять не могу. Им на 3 ведра больше минусов выдадут?)))
              6
      • SHERKA
        SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:15
        Надо сказать жертв будет в этом случае значительно больше…
        «Активность дарительная», улыбнуло!
        Тогда буду выкладывать по одной штучке например пуговки, чтобы даров было побольше.

        Группировку в топку! Иначе не смогу пользоваться приоритетом на сайте в плане функций.

        Так, что еще? Например всё подтвержу, пока вы ничего не передумали и не подписали что-то мною не выполнимое по моим моральным или эстетическим соображениям… Тогда точно мне будут доверять :)

        А без кнопки… ни-ни… буду так же реагировать на другие профили, не подтвержден? Подозрительно, как так, а что за проблема у него в этом? Видать темнит сообщник… Или фейк или злостный нарушитель какой… не с ним дело иметь не буду…

        а вы думаете будет иначе? Хотелось бы, но увы, вы открыли еще один инструмент для выражения личной неприязни на сайте: отзывы и комментарии, статус…

        Это и есть инструменты самоорганизации? Похоже больше на инквизицию…
        2
      • kimocka
        kimocka 252 19 dec 2013, 16:22
        повторяться не хочу, но аж просится -http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_568680
        2
  • vesofya
    vesofya 4189 16 dec 2013, 02:03
    Ну вот, ДаруДар стал платным. Да-да, слышала: основные функции теми же остаются. Якобы. Да прям! Молча стой в сторонке и дари. Может, и тебе кто подарит — из старичков, например, лично тебя знающих. Новичкам вообще деваться некуда — плати!
    Я не так уж чтоб совсем корыстная, и проекту помогала… Но финансового кокетства не люблю. Даже ЖЖ когда стал платным, так откровенно деньги с пользователей не выжимал. Эх, фу, ой-ой-ой…
    16
  • Turunen
    Turunen 615 16 dec 2013, 23:04
    ответ на ЭТО

    упс, а вы правы

    получается профиль подтверждается для возможности злоупотребления самоорганизацией

    и обратное: неподтвержденные профили будут честны и безобидны как младенцы… О_о

    Зря я расстраивалась о появлении изменений, теперь точно не буду подтверждать профиль, а того кто подтвердил всегда буду подозревать априори!
    Чего и всем советую :)
    8
  • tanatta
    tanatta 1695 17 dec 2013, 19:18
    Подтвердила три пункта. Деньги перечислить сейчас не могу. Профиль не подтвержден, хотя выше писали, что трех пунктов будет достаточно. Жаль, что сайт стал платным.
    6
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 17 dec 2013, 19:35
      Жаль, что вы читать не умеете и не поняли, для чего хватит 2-3 пункта…
      10
      • tanatta
        tanatta 1695 17 dec 2013, 21:39
        Действительно, читать не умею, уж простите. В Литературном институте имени Горького как-то не научили. И понять не могу, что происходит на сайте, зачем вдруг нужно что-то подтверждать. Адрес и телефон мой указан, во встречах все видно. Масса людей приезжали ко мне домой. Профиль заполнен. Жалко, что и в профилях изменения. Раньше все было сразу видно: и дары, и интересы, и группы. Теперь информацию приходится искать. А взнос я обязательно сделаю просто потому, что тоже считаю, что проекту надо помогать. Но вот делать эту помощь обязательно для того, чтобы получить какой-то статус…
        7
        • [8230]
          [8230] 17 dec 2013, 22:34
          для того, чтобы получить статус мецената, нужно сделать взнос. Как вы думаете, это очень очень несправедливо?
          6
          • tanatta
            tanatta 1695 17 dec 2013, 22:46
            Я считаю, что помогать сайту, который помогает тебе очень даже справедливо. А мне сайт очень помогает. Но вот делать обязательным этот пункт я бы не стала. Был случай, когда я просила в дар деньги на телефон, просто совсем ничего не было. В январе я смогу перечислить деньги. И сумма 100 рублей очень даже небольшая. Но ведь есть сообщники, которые реально не могут. Посмотрите сколько желающих в дарах, где предлагаются продукты или проезд на метро. Я бы не хотела, чтобы в моем профиле появился статус меценат, ну какой я меценат. Лучше бы помощь проекту была анонимной. Ну не смог человек перечислить деньги, должны ли все об это знать?
            5
            • [8230]
              [8230] 17 dec 2013, 23:00
              рукалицо.

              если у сообщников нет денег — они могут не переводить.
              подтверждение профиля никак не влияет на дарение.
              7
                  • SHERKA
                    SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:24
                    А если человек удаляет ранее подаренные дары и профиль не подтвержден… а на сайте он давно?
                    Вы пишете «нет» отвечая за каждого неизвестного вам сообщника?.. Отвечать за всех нельзя, тем более в таком важном вопросе.
                    4
                    • [8230]
                      [8230] 19 dec 2013, 22:41
                      почему вы считаете сообщников идиотами?
                      9
                      • SHERKA
                        SHERKA 1491 20 dec 2013, 19:09
                        Странная у вас манера общения…
                        Вы: Сообщница с 2009
                        А есть те, кто на сайте недавно и всё для них непонятно и интересно. Они могут не понять некоторых очевидных для нас с вами вещей, ввиду того, что возможно даже не прочли как всё на сайте работает…
                        4
                        • [54034]
                          [54034] 497 21 dec 2013, 13:29
                          почему вы считаете новых сообщников идиотами?
                          8
                          • loneline
                            loneline 170 21 dec 2013, 21:12
                            Я уже не новый сообщник, но оказывается таки идиот(ка), и вроде читала как пользоваться сайтом и проч., но только теперь вот узнала, что некоторые сообщники удалают ранее подаренные дары… Т.е. может быть так что у сообщника мало даров совсем не из-за низкой "«дарительной активности», а потому что он скромный или не любит излишества… О как…
                            2
                            • [54034]
                              [54034] 497 22 dec 2013, 10:58
                              А просто не надо судить о человеке по количеству даров, на это большого ума не нужно.
                              4
                • Turunen
                  Turunen 615 18 dec 2013, 16:10
                  будет-будет, я тоже хотела об этом написать, но вы меня опередили

                  да и посмотрите на количество согласных кулачков, значит такие мысли не только у нас двоих…
                  9
                • karaboz
                  karaboz 61 18 dec 2013, 20:34
                  Думаю, на кого-то это может повлиять, но не так серьезно, как число подаренных человеком даров, и уж тем более не так, как его желание, фотография, самоописание. Т.е. точнее сказать, что навряд ли на кого-то это будет влиять при дарении.
                  7
                  • SHERKA
                    SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:25
                    дары часто удаляют, потому как сайт создан для дарения, а не для отчета, я тоже подумываю об этом, просто мне ни к чему фанфары в моих дарах.

                    Кстати, у вас есть возможность это проверить. а я вот вас опережу и в своем профиле напишу про этот статус, чтобы новички не пугались о его отсутствии у меня и присутствии у других…
                    3
            • Turunen
              Turunen 615 18 dec 2013, 16:08
              а ведь и верно, сначала вы станете меценатом, а потом придется просить например продукты телефон детские колготки в дар, а вас сразу начнут тыкать значком -меценат-

              так то)))
              11
              • [8230]
                [8230] 18 dec 2013, 19:38
                Откуда у вас такое количество каши в голове?
                14
                • [54034]
                  [54034] 497 18 dec 2013, 23:36
                  «Горшочек, не вари!» ))
                  7
                • SHERKA
                  SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:29
                  МЕЦЕНА́Т — богатый и влиятельный покровитель

                  это не каша, а действительное понимание этого слова. Кстати, странно, но у меня та же каша образовалась, когда увидела в профилях эту метку… Потом прочла, что надо только 100 рублей для этого заплатить, чтобы стать успешным и богатым в глазах публики :)
                  Шучу конечно про последнее… Но…
                  6
                • ako_lada
                  ako_lada 1247 24 dec 2013, 13:06
                  А представляете, какая каша может быть у остальных сообщников?
                  3
            • karaboz
              karaboz 61 18 dec 2013, 20:40
              У нас есть предвзятое отношение к слову «меценат». Большинство ассоциирует с этим словом богатого человека. А на самом деле, это просто человек, помогающий материально социальному явлению или проекту.

              Есть еще «благотворитель». Это тот, кто помогает уже обездоленным.

              Тут надо менять отношение к самому слову. Честно скажу, лучшего слова я до сих пор не нашёл в русском языке.

              Думаю, одна из миссий нашего сообщества — дать обществу новое значение слова «меценат». Как мы даём нашему обществу слово «дар» и «даритель». Чтобы под «меценатом» понимался человек, который подарил свои деньги на любое общественно-полезное благо.

              Если будет такое понимание у большинства, то смогут жить и развиваться много хороших проектов: не только Дарудар, но и книги, фильмы, кафе, мастерские и другие.
              3
              • SHERKA
                SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:33
                меценат — это тот кто на постоянной основе помогает довольно в больших суммах или я что-то путаю?..

                Тогда вам надо вписать в туториал понятие меценат в вашем разумении.
                Чтобы вновь прибывшие знали, что есть такое звание, которое достигается так то и так то и за этим не последует никаких других требований.
                А то ведь можно подумать, что подписываешься на какую-то особенную роль в проекте, один раз поучаствовал и меценат? Или звание мецената будут сносить если не оплатил следующий взнос?.. Много вопросов сразу возникает…
                4
          • SHERKA
            SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:20
            А для чего сообщнику, который пришел на сайт дарить подтверждать, что он делает это даром?.. Или я что-то путаю? Априори, мы все, кто здесь, меценаты для других, а так же для проекта, тем более теперь, когда сайт стал более неудобен для пользователя, но более интересен для рекламы, которая грузится всякий раз, не спрашивая меня хочу ли я это видеть?..
            2
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 17 dec 2013, 22:47
          Хреновые вам попались преподаватели значит. Или вы лжете, что прочитали все комменты.
          http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_567870 например.
          или иные мои и не мои в этой теме.
          Че-то поднадоело одно и то же несколько раз объяснять подряд.
          10
          • naisha
            naisha 70 18 dec 2013, 00:47
            Да не объясняй пока. Как введут итоговые правки — тогда уже можно будет объяснять, кто не догнал.
            3
  • SHERKA
    SHERKA 1491 18 dec 2013, 20:43
    Что означает это самое подтверждение профиля? Что оно дает сайту, что оно дает пользователю, кроме того, что вы писали ранее о неких правах, которыми будет обладать этот человек?..

    Это:
    Можно подтвердить номер своего мобильного телефона
    Можно открыть профили своих социальных сетей
    Можно сделать меценатский взнос

    Никак не даст вам картину о пользователе.

    Вот для этого

    Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей

    Вы ввели отзывы, правда они получаются весьма однобокими и вызывают массу ссор и раздоров (ввиду возможности оставить информацию-пощечину сообщинку..). Честно? Я бы их отключила.

    Для меня критерий доверия это:

    • положительные благодарности от сообщников
    • дата регистрации на сайте
    • манера поведения человека на сайте
    • его профиль


    Именно в такой последовательности. И объясню почему, вот есть люди на сайте, кто живет на нем довольно давно, они выставляют порой дар и подписывают его так, что вызывают в первый момент шок, тогда я иду к нему в профайл и смотрю благодарности, что пишут о нем, и понимаю, что он просто такой вот необыкновенный человек, далее смотрю на дату регистрации и улыбаюсь, ну точно не ошиблась, гляну уже ради интереса как он общается в дарах и уж потом в профиле вижу строчку где-то внизу о том, что он «так шутит». Мнение о человеке составлено :)
    Кстати, часто профиль может оказаться полупустым или выдуманным, а почему нет?..
    Да, бывает и так, но мы все разные и манера поведения и подачи информации о себе тоже разная.

    Тот, кто узнал себя в описании, надеюсь, не воспримет это как оскорбление, мне очень нравятся люди своей необычностью :)

    А вот то, что вы просите сделать, для меня вообще не является подтверждением того, что человеку, подтвердившему профиль можно доверять…
    5
    • Turunen
      Turunen 615 19 dec 2013, 14:24
      не будут — писали многократно — будем сидеть и молчать в тряпочку!
      пусть и других облапошивают аферисты — главное что мы не будем злоупотреблять самоорганизацией.1
      3
      • SHERKA
        SHERKA 1491 19 dec 2013, 16:38
        я не подтвердила профиль, но сейчас открыла профайл одного из сообщников и есть у меня функция написать отзыв. Правда частично как бы его подтвердила, но не выполнила последние два условия.
        3
  • northern_style
    northern_style 399 24 dec 2013, 17:03
    Абсолютно лишний наворот, честно, все проанализировала, подтверждение профиля — лишнее.
    2
    5
  • yur
    yur 439 25 dec 2013, 04:47
    при подтвержденном телефоне и привязке соцсети профиль так и остался неподтвержденным…
    не хватает галочки в графе — меценат, меценатство возвели в ранг добровольно — прнудительного действа в проекте, браво)
    дарудал стал платным ресурсом, по сути, так что ли?
    ну, как и любой другой коммерческий проект..., какие бы вы слова не говорили — он им и является, по сути, и удивляться тут не приходится, но тогда надо бы некоторые пафосные слова убрать из лексикона…
    2
    • [54034]
      [54034] 497 25 dec 2013, 11:57
      Зачем тебе эта надпись в профиле?
      5
      • yur
        yur 439 25 dec 2013, 12:18
        зачем эта галочка в подтверждении профиля, встречный вопрос-разве без нее никак?
        3
        • [54034]
          [54034] 497 25 dec 2013, 12:21
          Прежде чем задавать встречный вопрос, неплохо бы ответить.
          7
          • yur
            yur 439 25 dec 2013, 12:58
            хочу иметь подтвержденный профиль!
            а для этого я обязан заплатить!=отсюда вывод, что меценатство — предлог, своего рода оплата услуг…

            жду ответа на свой вопрос
            2
            • [8230]
              [8230] 25 dec 2013, 13:00
              а я хочу феррари. Но почему то бесплатно не дают.
              Мировая несправедливость.
              Правда, за отсутствие феррари меня не бьют и даже из города не выгнали)))
              8
              • yur
                yur 439 25 dec 2013, 13:05
                если можешь — купи…

                не все могут быть меценатами…
                меценатство имеет под собой несколько другой аспект, не то, о чем ты тут пытаешься сказать…

                не стоит путать теплое с мягким
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                • [8230]
                  [8230] 25 dec 2013, 13:19
                  подтвержденный профиль — необязательная фишка. без него сайтом можно пользоваться.не вижу в чем несправедливость и платность сайта. В соцсетях вон куча платных фишек, подарочков и тп. Но при этом платными сайтами тот же контактик не стал.
                  а вот кричать «я хочу, чтоб все было бесплатно в контактике» никто не кричит почему то.
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            • [54034]
              [54034] 497 25 dec 2013, 13:23
              «Хочу» — отличный повод, да )))
              Я к тому, что подтверждение профиля влияет только на наличие или отсутствие зелёной строчки, ни на что больше. Говорить, что Д~д стал платным ресурсом — глупо. Платные ресурсы берут деньги за пользование. Тут нет. Пользуйся бесплатно, пожалуйста, раз жмотишься.

              А ответ: не знаю, мне не интересно, поэтому я не узнавал.
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              • yur
                yur 439 25 dec 2013, 13:33
                повод как повод- нормальная человеческая мотивация… что не так?
                подтвержденный телефон и привязка к дурацкой соцсети- есть гарантия чего -то… нафига ксе это затеяли, объясни- если это все неважно и ни на что не влияет…

                зеленая строчка мне пофиг- есть она или нету- но это ведь все -" пока", ведь всё что-то решается, и в один прекрасный момент можно будеть увидеть, что некоторые функции станут недоступны- написание того же отзыва…

                вот это и есть суть моего вопроса… почему.
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                • Flanker_87
                  Flanker_87 119 25 dec 2013, 14:04
                  «подтверждение профиля влияет только на наличие или отсутствие зелёной строчки, ни на что больше.» — где хоть слово про отзывы и прочее? Телефон есть? Вижу, выше написано, что есть. Мыло автоматом подтверждено. Инструменты будут — я не раз тут писал, что от строчки зеленой они не зависят.
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