Блогодар
Гарантия подлинности профиля (паспорт сообщника)
Основа дарения на Дарударе — это взаимное доверие друг к другу. Доверие не может быть слепой верой, его нужно выстраивать, над ним нужно работать. Иногда довольно упорно и настойчиво.
Мы решили ввести такое понятие как «гарантия подлинности профиля», чтобы мы могли достигать взаимного доверия быстрее и проще. Чтобы вообще в нашем сообществе его было больше в наших отношениях друг с другом.
Почему так важно доверие? Потому что дарение возможно только когда:
Мы регулярно не доверяем тем результатам, которые дают нам инструменты самоорганизации. Чаще всего это недоверие ложное, но иногда случаются и злоупотребления. Дар засчитали недаром, желание или отзыв сочли недостойным, с комментарием не согласились. А не было ли в этом злого умысла, можно ли доверять мнению трёх, пяти, десяти человек, оставивших свой голос и решивших судьбу дара, желания, отзыва, комментария?
Что такое «гарантия подлинности профиля»
Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей, мы и решили ввести «гарантию подлинности профиля».
Это своеобразный «паспорт» сообщника, позволяющий другим увидеть, что за виртуальным профилем стоит живой человек, что у этого человека нет нескольких профилей, которые он может использовать, чтобы выдавать себя за нескольких якобы «независимых» людей (проблема «клонов»).
Гарантировать подлинность профиля можно множествами способов, и чем больше таких способов, тем надёжней гарантия:
Какие способы повышения надёжности гарантии профиля мы предлагаем
Однако, опыт показывает, что этих двух способов порой оказывается недостаточно. И мы решили расширить гарантию подлинности профиля ещё несколькими способами:
Чем больше ты откроешься сервису и окружающим, тем надёжней гарантия подлинности твоего профиля, тем больше тебе можно доверять. Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён». Эта отметка будет демонстрироваться всем остальным.
Следует понимать, что получение гарантии подлинности профиля не даёт 100% подтверждения подлинности профиля, но увеличивает вероятность этого.
Как мы будем использовать гарантию подлинности профиля
Через некоторое время мы используем надёжность гарантии для введения ограничений на определённые действия внутри сообщества:
Чтобы увеличить надёжность гарантии своего профиля, пройдите по ссылке «Подтвердить профиль», расположенной в шапке вашего профиля, справа. Там же раскрывается смысл каждого из способов, что он значит.
Дарудар обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах (если это не противоречит закону РФ) не передавать третьим лицам полученные телефонные номера, а также не пользоваться ими в целях, не согласующихся с миссией сообщества.
Мы решили ввести такое понятие как «гарантия подлинности профиля», чтобы мы могли достигать взаимного доверия быстрее и проще. Чтобы вообще в нашем сообществе его было больше в наших отношениях друг с другом.
Почему так важно доверие? Потому что дарение возможно только когда:
- Даритель доверяет желанию одариваемого, его искренности
- Одариваемый доверяет дару дарителя, его правдивости
- Каждый участник сообщества доверяет инструментам самоорганизации, честности людей, которые ими пользуются
Мы регулярно не доверяем тем результатам, которые дают нам инструменты самоорганизации. Чаще всего это недоверие ложное, но иногда случаются и злоупотребления. Дар засчитали недаром, желание или отзыв сочли недостойным, с комментарием не согласились. А не было ли в этом злого умысла, можно ли доверять мнению трёх, пяти, десяти человек, оставивших свой голос и решивших судьбу дара, желания, отзыва, комментария?
Что такое «гарантия подлинности профиля»
Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей, мы и решили ввести «гарантию подлинности профиля».
Это своеобразный «паспорт» сообщника, позволяющий другим увидеть, что за виртуальным профилем стоит живой человек, что у этого человека нет нескольких профилей, которые он может использовать, чтобы выдавать себя за нескольких якобы «независимых» людей (проблема «клонов»).
Гарантировать подлинность профиля можно множествами способов, и чем больше таких способов, тем надёжней гарантия:
- Один из самых очевидных и простых способов гарантии — регистрация и подтверждение своего email. У нас с самого начала нет гостевых профилей, как на множестве других ресурсов.
- Потом, мы все пользуемся в наших взаимоотношениях друг с другом таким способом как история даров и благодарностей сообщника. Чем богаче история, тем подлинней профиль.
- Этот же способ гарантии, например, мы используем, когда даём пользоваться инструментами самоорганизации лишь тем сообщникам, у кого уже есть минимальная история дарения: одна полученная благодарность.
Какие способы повышения надёжности гарантии профиля мы предлагаем
Однако, опыт показывает, что этих двух способов порой оказывается недостаточно. И мы решили расширить гарантию подлинности профиля ещё несколькими способами:
- Можно подтвердить номер своего мобильного телефона
- Можно открыть профили своих социальных сетей
- Можно сделать меценатский взнос
Чем больше ты откроешься сервису и окружающим, тем надёжней гарантия подлинности твоего профиля, тем больше тебе можно доверять. Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён». Эта отметка будет демонстрироваться всем остальным.
Следует понимать, что получение гарантии подлинности профиля не даёт 100% подтверждения подлинности профиля, но увеличивает вероятность этого.
Как мы будем использовать гарантию подлинности профиля
Через некоторое время мы используем надёжность гарантии для введения ограничений на определённые действия внутри сообщества:
- Эти ограничения никоим образом не коснутся возможности дарить и желать
- Но они точно коснутся возможности использовать инструменты самоорганизации. Пока мы точно не скажем, какие подтверждения нужно пройти, чтобы участвовать в самоорганизации, но в эти способы точно войдёт как минимум проверка мобильного телефона.
Чтобы увеличить надёжность гарантии своего профиля, пройдите по ссылке «Подтвердить профиль», расположенной в шапке вашего профиля, справа. Там же раскрывается смысл каждого из способов, что он значит.
Дарудар обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах (если это не противоречит закону РФ) не передавать третьим лицам полученные телефонные номера, а также не пользоваться ими в целях, не согласующихся с миссией сообщества.
- Дата публикации: 06 dec 2013, 04:20
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- Рубрика: Блог разработчиков
- Ключевые слова: гарантия подлинности, подтверждение профиля, верификация, news
Тем более, что способов подтвердить профиль есть несколько и каждый человек сможет выбрать удобный для себя.
У меня профиль пока не получается подтвердить, хотя адрес электронный почты — естественно, есть, меценатский взнос — аналогично, социальный профиль — плюс, а почтовый адрес у меня и не спрашивали=)
2. Я не согласна подтверждать тлф, т.к. мне не нужны смс от ДД, а спама итак хватате, хотя все, включая банки при оформлении договором и не подключении телебанка, обязуются не передавать номер третьим лицам, на авито & etc объявы не оставляю давно, а если оставляла, то это был другой номер.
3. Соц.сетях никаких не участвую.
4. Меценатский взнос был год назад в рамках программы внесён и Вами до сих пор не найден и ко мне не привязан. Пока не найдут, новый даже пытаться не буду вносить.
5. Почтовый адрес подтверждать не вижу смысла, т.к. с почтой завязаной быть не желаю.
И что меня ждёт в такой ситуации?
4. Так помогите его найти?=)
Как? Я уже писала неоднократно, и если в первые месяцы хотя бы мне на почту отвечали, что найдут, то потом просто перестали.
http://s003.radikal.ru/i202/1312/17/c3e8a793e826.png
Мой тлф и без ДД прекрасно работает и без других сайтов тоже. Может быть ваш и нет?))
Может быть, я хочу получать спам от ДД по sms?
На фото в профиле, рядом с Вами на корточках дочка сидит?
Какое-то черезмерное — для Недруга — любопытство, Вы прояввляете, Дмитрий ;-)
2. Звонить вам Карабоз, я думаю, не будет)))
С чего вы вообще взяли, что кто то будет вам писать и звонить?)))
читать до просветления))
2. Я Вам — про Фому, а Вы мне — про Ерёму!
Тролль Вы, фу(
Ладно, это бесполезно. То вы не хотите указывать телефон из-за спама, то согласны, что спама не будет…
Йулиана, что ты там про логику говорила? ))
:-)
ИМХО, это может значить, что:
1. Ваш тлф до этого не работал нормально, т.е. не принимал звонки и смс.
2. Он может получать (а поскольку ещё не получает, то в будущем=в проекте) звонки и смс о (вероятно) дарах, всей той информации, что есть в панели уведомлений и приходит при необходимости на @.
Есть другие мысли?
У вас ведь есть рот…
Вы упорно не хотите выдать, кто вам рассказал о спамерских планах, потому что не хотите раскрывать своего человека среди разработчиков? )))
не мешай БДСМ мужа в Мск искать)))
формы брака, как полиандрия, у них нет.
ЗЛООООЙ!!!
З.Ы. Со стороны гаремы напомнают школьную экскурсию — впереди какой-нибудь «луноликий и солнцеподобный» Абдалла II Ибн Саид с царственным видом и в белых одеждах, за ним две-три дамы в шикарных хиджабах и на «открытых» местах сверкающие каменьями так, что глаза режет, а за ними — непременно смотрящий за порядком, чтоб к женам никто не притронулся, чтобы не потерялись девушки, не разбежались) Так что нужно Злому еще и смотрящего за гаремом искать)))
http://www.etovidel.net/appended...
Я 1) пофлудить люблю 2) своё мнение имею, иногда оно случайным образом совпадет с мнением других людей 3) я искренне хотела Вам помочь рассказав, что со 2 декабря мне ни одной лишней смски не пришло (тут так и хочется пошутить: а я так ждала… Что мне разработчики будут названивать, смски слать, это всё потому что они женаты?!)
Нет.
Что касается ситуации в целом, то вы по прежнему сможете дарить, желать и писать благодарности как и раньше.
А инструменатами самоорганизации я пользоваться не смогу никак?
Предлагаю общение по этому вопросу продолжить там.
Скорее всего без подтверждения мобильного телефона не сможете.
Хм…
вот таких писем мне пришло аж 3 штуки.
При совершении платежа вы не выбрали ни одного вознаграждения, в том числе и самого минимального:
http://smipon.ru/projects/237?utm_medium=widget
Поэтому ваш платёж был внесён в систему анонимно.
Мы не знали, что вы хотели бы получить значок участника, сожалею. Исправили эту ситуацию и добавили его вам в профиль.
PS: На ваш контактный email у нас в истории есть только один платёж. Если есть ещё и другие, которые вы хотели бы добавить, то перешлите эти письма также в службу поддержки.
Инструменты дарения остаются доступными как и прежде вне зависимости от заполненности пунктов на этой странице, поэтому насильно что-либо заполнять не следует. =)
К тому же ваша история дарения, заполненность профиля, отзывы других сообщников о вас и участие в жизни сервиса тоже являются вашей характеристикой, как сообщника и живого человека.
Отмечу отдельно, что у нас есть политика конфиденциальности (ссылка внизу каждой страницы) в которой мы рассказываем каким образом мы обрабатываем и храним пользовательскую информацию.
В любом случае никаких сообщений от дарудара без участия самого сообщника или его разрешения мы слать не будем. Если тупо, то это не в наших же интересах.
Нам номер нужен прежде всего не как дополнительный канал вещания, а как инструмент для удобства управления профилем сообщника. Мне кажется это очевидно да и практика интернета об этом, как бы, говорит.
Самым большим поставщиков номеров для спама являются даже не сами операторы, а неавторизованные смс-гейты и человеческая смекалка. Подключаешься к такому гейту и начинаешь рассылку по номерам прибавляя +1 в номере. Именно поэтому сейчас два крупнейших оператора «Мегафон» и «МТС» перешли на оформление прямых договоров с смс-шлюзами, что конечно хоть и отразилось на стоимости отправляемых сообщений, но позволит оператору оперативнее блокировать те шлюзы, которые используются для рассылки спама.
и кто пригласил отображается наверху анкеты?
Это стимул
вовлекатьприглашать сюда больше людей?
что его пригласил некий http://darudar.org/users/PauIinaK/?
За 10 мин. всё ещё не пришёл… у мя МТС.
Или подтверждение пока не для всех пользователей?
Попробуйте получить его повторно.
Если у вас по прежнему сохранится эта проблема, то напишите пожалуйста в службу поддержки.
Телефон написала, код получила, ввела. Надпись «подтвердить профиль» осталась.
Написала в поддержку.
я пробовала так: +7 950 000 00 00 и +7950 000 00 00 и +79500000000 но ничего. на балансе 120р сеть есть
Я вводил с плюсом, скобками, дефисами и пробелами, в точности как в примере на плейсхолдере — всё сработало.
где-то штук 10-15.
подтверждение сработало.
возможно, и вам сейчас вывалится поток.
и будет вам счастье :)))
Я просто не помню, как вводил сам, у меня с первого раза всё приняло.
Скобок и дефисов точно не было.
есть предположение, что это особенности тарифа — описала в письме в тех.поддержку(
Даритель доверяет желанию одариваемого, его искренности
Одариваемый доверяет дару дарителя, его правдивости
Каждый участник сообщества доверяет инструментам самоорганизации, честности людей, которые ими пользуются
Не вижу, как подтверждение телефона и социальной сети может помочь доверять дару дарителя, его правдивости. Что за бред? КАК? Ладно ещё у нас, где
тотальный контрольсимку можно получить, только придя с паспортом и нормально оформив договор (и то, это не мешает подключать больше одной симок), а вот в той же Украине можно просто купить симку, и никто у тебя вообще ничего не спросит. И какое же тут подтверждение??
Тот же аккаунт в соц сети — какое подтверждение, если можно завести фейка и привязать? Какое доверие? Больше доверять этому человеку просто потому, что он «привязал» свой профиль к акку в соц сети? При этом плевать, к какому акку? Я понимаю, когда была просто возможность привязать (заметьте разницу в том, что и к чему привязывают) акк в соц сети к профилю на дд — тогда по квадратику переходишь и сам определяешь, насколько ты доверишь человеку с такой страничкой в социалочке. А доверять просто из-за того, что она есть — бредовейший бред. Равно как и доверять из-за наличия у человека телефона и возможности помочь проекту.
Т.е. по сути мы говорим о том, каким образом нам уменьшить ситуации злоупотребления. Но мы никогда в жизни не сможем избавиться от них целиком.
Ну чтобы нормальному человеку это было очень трудно достижимо (гораздо труднее, чем сейчас).
и еще: попытаюсь расшифровать свой предыдущий меседж: я могу, обидевших на некоторых личностей или желая почистить ленту от мусора, завтра же собрать коалицию из дружественных мне подтвержденных профилей и вуаля — я буду чиста как ангел во плоти, а подтвержденные профили (к которым по словам psyche будет безграничное доверие) будут злоупотреблять))
и третье: я так и не могу исправить инфо при редактировании профиля в разделе «Личные данные» без указания телефона, что делать? это дискриминация по телефонному признаку?))
Но тут мне до лампочки, мне от этого ни холодно ни жарко. А тут придется каждый раз обмениваться телефонами заново и места встреч указывать вручную, так что ли?
… а подтвержденные профили… будут злоупотреблять))... — за что и поплатятся. Доверие не означает, что в случае необходимости администрация не взглянет на ситуацию с множественными злоупотреблениями (кто там чего нажимал) и не выдаст каждому по горчичнику (Все как и сейчас, просто с клонами меньше возни будет, а применительно не к клонам без проблем можно применить испытанный способ — как административный, так и тривиальная потеря доверия со стороны остальных сообщников)
А обычному человеку, кто по тем или иным причинам не смог подтвердить профиль, может быть лишний гимор.
не бороться с клонами?
Закрыть ДД вообще?
Забанедь всех?)))
Кому надо, тот и страничку мертвую заведет в соцсетях, и симку одноразовую прикупит. Вот популярность то соцсетей возрастет благодаря ДД.
Ага. Зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.
Ок. Зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.
Снова зарегал мыло. Зарегал соцсеть. Заплатил за сим-карту. Взнос сделал. Злоупотребил, спалился. Забанили.
Надолго хватит денег, и, главное, терпения?=))
Сейчас: зарегился 2 раза, опубликовал дар, пожелал с одного профиля на другой, обещал, написал благодарность. Ну подумаешь еще мыло и соцсеть добавится.
А за симку сейчас платить не надо, все это на счет кладется. Ну выговорить все это на том же ДД, никто же не проверит, с какого номера именно ты звонил на ОВ, там их куча.
Хотя, это лирика. Абсолютных защит не бывает. Любая защита предназначена для увеличения затрат сил, средств и времени того, кто пытается ее преодолеть. Это как бы аксиома=)
Вдобавок, они дают несколько личных полезностей: повышение личной безопасности профиля (тут несколько причин тому), уровня доверия среди сообщников, удобство для саппорта, удобство восстановления доступа к профилю и смены пароля (в будущем)
Можете считать меня ненормальной, но меня это напрягает. При всем при том я прекрасно понимаю. что матерых клоноводов это никак не остановит. Вот это и обидно. Ведь для чего то им надо заводить десяток профилей, когда для обычного человека достаточно одного-двух. И времени и сил им на это не жаль. Это к фразе: но кому надо иметь, например, 10 сим-карт со ста рублями на счету, которые еще и переставлять надо по мере расходования средств?
насмешили блин!!! трудно симку подставную купить)) не слышите меня, услыште хотя бы того у кого например 753 дара (я ж типа новичок, мое мнение вообще неавторитетно)
10 лет — срок, но кто их знает, может, сейчас они укладываются в положенные 3 года?
Таким образом, если потенциальный нарушитель будет минусить дары/отзывы хотя бы раз в неделю, ему каждый месяц нужно будет покупать минимум 40 новых сим-карт
Но задачей проверки ведь не есть деанонимизация. Не суть важно администрации узнать, что минусит все подряд некий Иванов (тем более оператор, даже зная эту информацию, просто так ее не предоставит — а лишь согласно закона (аля по решению суда) или за деньги через кого-то с доступом к базе:-).
Задача — усложнить нарушения. Человек поставивший себе одной из первостепенных задач в жизни «засирать» сайт с помощью клонов — найдет как это сделать. А вот другой сообщник, который в пылу обиды, например, захочет снести все отзывы обидчику уже так просто как сейчас это сделать не сможет.
ничто не остановитмало что может остановить! Рррр!
«пароли и явки», где можно купить симку без оформления.
На Украине их вообще как пирожки продают.
Анкета не сохраняется, если поле с номером телефона заполнено некорректно. А с пустым полем или с корректным номером должно сохранять.
ведь если я не введу номер — то не смогу поменять географию, а если введу — то мой номер попадет в базу
вы можете вернуть хотя бы это обратно?
А я, например, пробелы ставлю, он так легче запоминается.
Есть разные причины, как минимум две я привела. Ограничения не дают этого сделать?
А специального поля для пояснения нет. И как выходить из ситуации теперь?
Но понимаю, что они могут быть желательны.
наверняка и не только у нас
наверняка есть и еще многие
Разработчики, верните всё обратно!!! пожалуйста!!! прошу-умоляю!!!
Пойду лучше клона прокачаю, его верифицировать не сложнее, чем меня.
Как на коучсерфинге хотите сделать, да?
Это уместно тем, что принимает или шлет почту. Или дары самовывозом. Я же никого домой не зову и гостей не жду. И почту не шлю и не принимаю. Думаю, половина ДД никак не использует в дарении свой домашний адрес.
Может, это дополнительным сделать пунктом? Для тех, кто его использует? Типа чтобы знали, что если едут забирать дары, то раз адрес подтвержден, то они не проболтаются у подъезда час, уехав ни с чем, как иногда бывает… Ну или дары с оплатой почты придут по назначению, а не останутся невостребованными.
Да и ведь тоже могут сделать абонентские ящики, а не домашние адреса. И ведь скажут тут — а я по гостиницам живу, там нет адреса личного. Могу только а\я. Ну и пойдут на почту, создадут 15 ящиков сразу… Кому надо потом бегать по почтовым отделениям и просить паспортные данные того, кто создавал а\я? Да и для чего?
Или, может, сделать, чтобы инструменты самоорганизации были доступны тем у кого меньше 50 даров, или 100 даров, только если подтвержден домашний адрес. Ну а кто не хочет, пусть набирают такое количество даров… И клоны сразу будут распознаваться, потому что в ленте сразу от 15 новичков дары повалят… Хм. А люди будут желать. А дары то липовые.
И что мешает мне вместо своего адреса ввести адрес «резиновой квартиры» из дома моей приятельницы? Приедет проверка от ДД, а её радостно встретят 50 гостей столицы из дальнего и ближнего зарубежья )))))))))))))))
Кроме того, как по мне подтверждение по почте вообще под сильным вопросом.
Во-первых, со стороны ДД это дорого (гораздо дороже СМС) и сложно (даже при автоматической печати полностью заполненных конвертов/открыток телодвижений с этим процессом очень много)
Во-вторых, со стороны новых пользователей встроенный скил паранойи часто будет отпугивать оных от подобной верификации, что не будет предраспологать к введению этой проверки.
Другими словами прийти и получить её на почте или через службу доставки и что отправление не вернётся обратно, так как служба доставки не смогла понять или найти указанный в отправлении адрес.
Приезжать для проверки никуда не требуется и нет в этом необходимости, достаточно просто выслать по указанному адресу отправление с уникальным кодом, который потребуется ввести для подтверждения этого адреса.
Но повторюсь, что никакие данные проверки подлинности профиля не будут доступны другим людям без личного участия владельца профиля. Другими словами если вдруг вы где-то захотите использовать эти данные или они потребуются в процессе деятельности на сайте в явном виде, то всегда будет требоваться ваше разрешение. =)
Антон, ты про интернет слышал? В последнее время очень популярная вещь. Мне вот как-то надо было привязать левую страничку вконтакте, а лишнего номера мобильного не было. Поэтому сообщение пришло на номер Андрея в город Москва. А он, пользуясь интернетом и, в частности, программой Скайп, передал полученный код мне.
А теперь объясни мне тёмной, по каким причинам нельзя поступить так же с почтовым отправлением — поручить его получение другому?
И ещё лучше, поясни нормальнее, каким образом это вообще может подтвердить, что человек имеет физическую возможность получить вещь?
Тел, если что, можно поменять. А вот адрес не сменить.
Два?
Три?
Четыре?
Поясните тупому
и то, что со мной люди встречались и отзывы у меня есть ни на что не влияет?
ОК.
прекрасно себя без него чувствую.
и мне этот гемор не нужен.
" Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён»."
Вот тут карабасы-барабасы немного оборзели. Ну, так, в хорошем смысле.
У меня сейчас указаны е-мейл, телефон, ну, и денег насыпал в копилку. И этого недостаточно, чтобы подтвердить, что я реальный человек, а не робот-ебобот.
Полное подтверждение что мне даст?
Возможность писать отзывы о подельницах? Не пишу и так
Засчитывать чьи-то подарки неподарками? Никогда этого не делал и не собираюсь
Ставить минусы на чьих-то отзывах или комментариях? Не делаю. У себя в подарках воспользовался раза три-четыре за год и то по доброму совету тех же барабасов
Призывать общественность в блогодаре? Не призываю
В общем, счастливый человек.
Вот если бы барабасы для неподтвержденных профилей
а) Ввели запрет на перечисление бабла в адрес ДД (вот был бы ход лошадью)
б) И запретили сливать сюда барахло всякое в виде айпадов-айфонов-андроидов-компьютеров
Вот тогда бы я лично задумался
И скорее всего предпочел бы авито
Тем более что вклад авито в общий товарооборот розничной торговли России то ли 2 то ли 4 процента
А вклад дарономики в чахнущую экономику какой? Подсчитать пока сложно
Полное подтверждение профиля дает доступ ко всем инструментам и способам времяпрепровождения тут. Так и понял.
Я просто изливал тут многословно, что мне лично в принципе эти инструменты не особо нужны. Поэтому сдал сюда только три подтверждения: емейл, телефон и баблос.
Многим другим же наверняка нужны все инструменты. А то с чего бы они так тут возбудились…
Как же все-таки протестировать идею: людям с неподтвержденным профилем запретить слать деньги на ДД?
«Хочешь дать денег — подтверди, что человек, а не ебобот или клон»
Ну, абсурдная, конечно, идея.
Но чего бы подельников и подельниц не потестировать разным образом? Пусть терпят и привыкают
Остальное опиционально
* я вот не буду домашний адрес светить
а то вдруг кому захочется слона прислать а он в почтовый ящик не поместицца;-) Так что придется мне быть подозрительным типом к сожалениюкогда весь такой положительный сообщник, все его знали-уважали вдруг отчебучивал такой фортель, шо все в шоке… так что мое мнение — эти методы создадут некоторые трудности для клонов, и неудобства адекватным сообщникам, которые просто положат инструменты на самоорганизацию, тоесть принимать участи не будут, потому что доступ закрыт, бо не все условия выполнили, да и будут себе дарить потихонечку ))) имхо
"Не создавай заведомой атмосферы недоверия и страха
Всегда происходит именно то, о чем ты говоришь"
Разве это не то, ради чего мы тут собрались?
Вот это новость для меня, честно.
адекватным сообщникам, которые просто положат инструменты на самоорганизацию, тоесть принимать участи не будут, потому что доступ закрыт, бо не все условия выполнили, да и будут себе дарить потихонечку ))) — а так оно и будет. И на мой взгляд это гарантия адекватности хозяина профиля, если он именно этим и занимается и не стремится любыми путями заполучить эти инструменты самоорганизации. И по сравнению с этой гарантией, другие просто ерунда.
Смешно.
Ну, это неплохой вариант. У нас же «Дару-дар», а не «самоорганизуй всех»=))
пипендрос, приехали… :(
Ну никто не может заставить человека указать свой телефон, привязать соцсеть (скажем, Мой Мир привязать нельзя просто потому, что разработчики о нём забыли), и уж тем более заплатить реальные деньги, чтобы нажать виртуальный кулачок.
Вся эта «открытость» и «доверие» рассчитаны на экстравертов, которым в кайф и засветиться в обществе, и пообщаться с толпой народа. Интроверты же (а не параноики, как их тут любят обзывать) предпочитают закрытость, стараются лишний раз не светиться, не выставлять свои фото где попало, держать при себе свои адрес и телефон. И нельзя их призывать «довериться» и «стать более открытыми миру», ибо это противоречит их натуре.
Ну а заниматься откровенным вымогательством денег, это, извините меня, по меньшей мере, непорядочно.
Так что я остановлюсь только на электронной почте. И считайте меня подозрительным профилем.
Все остальные возможности являются опциональными и не являются необходимыми для выполнения основной задачи сервиса.
Если вы «интроверт», то ничего не ограничивает вас в вашем стремлении дарить и быть одаренным. Дарите с пользой и удовольствием как и раньше. =)
Но вот если вы хотите взять на себя ещё и некоторые социальные обязательства в виде использования инструментов самоорганизации, то этом контексте практика показывает, что требуются дополнительные соглашения между участниками: например уверенность, что кнопки нажимают не просто живые люди, но и ответственные. Так вот подлинность профиля — она про такую личную ответственность.
Ещё один важный момент, что «доверять» и «быть открытым» это не значит «светиться» и выставлять наружу все свои личные данные и хотеть пообщаться с толпой народа. Для этого описания есть другой термин. Доверие и открытость о которой идёт речь на Дарударе — это прежде всего образ мышления и те намерения, с которыми мы совершаем поступки.
«Доверие и открытость о которой идёт речь на Дарударе — это прежде всего образ мышления и те намерения, с которыми мы совершаем поступки.» Сам-то понял, что сказал? А то у меня от этой фразы случился взрыв мозга.
http://darudar.org/help/article/50/
Как я понимаю, на данный момент планируется, что без подтверждения профиля будет доступен только инструмент «это — недостойный комментарий», причем только для дарителя в его же даре.
То есть ситуация будет как и сейчас, только сейчас для доступа к кнопкам нужна хотя бы одна благодарность, а в будущем сценарии для доступа к ним к благодарности будет требоваться еще и подтверждение телефона и\или донейт. Заметьте, не все пункты! Я уже писал об этом тут:
http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_567900
http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_568079 и еще несколько раз даже))
А вообще я хочу обойтись пока без этого. Мне эти инструменты не необходимы как воздух. Не дадут недостоить откровенно недостойный комментарий, буду так и писать под ним: не имею права недостоить, поможите кто может.
так?
они ж анонимные)))
И самая главная отмазка станет неактуальной.
– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
– Вы не сочувствуете детям Германии?
– Сочувствую.
– Жалеете по полтиннику?
– Нет.
– Так почему же?
– Не хочу."
М. Булгаков «Собачье сердце».
*относительно отзывов я еще тут написала http://darudar.org/blogodar/post/4135/#comment_568338
в итоге наступит хаос… печально…
А вообще нет, неинтересно. Войнушка местных активистов с кучкой гарантированных клонов.
Ну и кто еще под раздачу попадет.
Правда, остается вопрос, каким образом определятся эти избранные. Не факт, что реальные люди, и не факт, что все они будут сплошь адекватны при наличии всех подтверждений.
Да, если тупо сравнивать вещёоборот (в штуках.) Дару-дара и даже напр. (одного!) «Ашана-колбашана» это несопоставимые цифры…
Но..., вот если взять узкоспециализированные ниши ( коллекционеров, рукодельников… ну и прочих соц-«фриков»… ) то вот на этом «поле» Дару-дар уже заметнее.
Вот пример из "
клананумизматов":
Запрос про 10 рублей почти 10 тысяч даров (часть неходовые монеты, но зато во многих дарах по несколько денюжек 3 -8 ...)
т.е. подарено ~ 30 тыс шт. + 15 думается внеленты (номинал 450т.р., адекватная ценность более 1 млн. р)
Это вроде как не шибко много… но, однако уже сравнимо с оборотами нумизматических тырнет магазинов ;-)
И это тока современные юбилейные десятки…
А email у нас всегда можно было сменить. Опять же, смотри в настройках профиля.
В данном исполнении она перемещается куда-то вниз под фото.
Было бы, наверное, удобно разбить текст на 2 блока, один из которых переместить над фото. А остальное о себе можно было бы и внизу написать, ту часть, которая остается неизменной длительное время — где родился, где учился, где пригодился :)
Так же над фото должны быть значки почтальонов и тп, чтобы этот факт сразу был перед глазами при открытии страницы. Потому что это важная информация. А когда инет тупит, даже прокрутить страницу вниз становится проблемой.
1-ой картинки белый квадрат 100 на 100 pixel, места он занимает немного.
http://4.firepic.org/4/images/2013-12/07/0vzjzkbe1tz4.jpg
А про блок «Срочная информация» полностью поддерживаю. Этот блок давно задуман, но пока не воплотился просто.
А по теме верификации.
Нет времени прочесть все вышенаписанные комменты.
Расскажите, какие ограничения на меня будут наложены в случае, если я не буду подтверждать ничего, кроме емейла (а скорее всего, так и будет). Просьба подтвердить что-то путем СМС заставляет меня моментально отказаться от того, что мне до этого требовалось в инете.
Вот такие вот таракашки у меня.
ни географию, ни чего другого в разделе «Личные данные»
Кстати, еще раз напоминаю, что это не тот телефон, который для подтверждения надо. Это номер, который показывается по кнопке «открыть контакты» в обсуждении встречи к дару. Никто на него смс слать не будет, если он указан там.
А Аколаде что ни делай, все не нравится всегда.
Меня даже с 23 февраля поздравлял «Билайн» несколько раз. =)
По крайней мере, так думают люди, которым какая-то предприимчивая Ольга Николаевна давала мой номер под видом своего.
Сегодня вот опять поздравления пришли. =))
(Настоящий-то летом, вот обидно.)
Телефон вчера днем пыталась пять раз привязать, нифига, зато ночью пришло 5 смс сразу о_О. Правда теперь коды не действительны, и приходится начинать сначала((
P.S. фууух, телефон привязала))
Т.к. от спама из соцсетей я с большим трудом избавилась и больше не хочу, а при требовании ввести телефон мгновенно ухожу с сайтов. Разве что деньги внести могу…
А то как то глупо получится, что из-за какого-то телефона или странички в контакте все псу под хвост пойдет? Или мы по подлинности совсем уж никакого преимущества не имеем перед вновьприбывшими?
Если что, меня многие видели и знают, что я не клон :)
Объясните мне, пожалуйста, что за ажиотаж вокруг номера сотового телефона?
Ваш номер и так есть на сайте в разделе «Встречи», и отображается всем, кому Вы что-то дарили :)
Чего Вы испугались то теперь?! :)
***
А спросить хочу еще один момент.
Меня нет ни в одной социальной сети (кроме ДД)… Что деалть, чтобы в профиле появился зеленая надпись «Профиль подтвержден»? Вот так например.
Заводить пустую станицу в фейсбуке или на яндексе?
Можно их присоединить к профилю.
А он у меня там есть, но только в таком виде, что автоматикой он не воспринимается))
но из-за того что я не хочу писать его как надо автоматике — я теперь не могу поменять свою географию :( — а от этого у меня дискомфорт и легкое жжение
Мне не нужен телефон и даже ради ДД
А вообще, смешно.
Сперва прикрутили всяких фишек, из-за которых народ бесится, ругается и создает клонов — так называемую, самоорганизацию. Потом стали думать, а что же делать со всем этим дерьмом. И, эврика! — дадим право кидаться им только тем, кто подтвердит свой профиль.
К слову, подтвержденный профиль совершенно не является гарантией адекватности его владельца.
Даже интересно, чем все это кончится.
Сайты меня не пугают. Мне не приходит спам.
Зато просто выбешивают службы такси, которые по 2-3 СМС в день могут присылать. А все потому, что вызывая такси твой номер попадает в базу, которая перепродается потом.
Меня реально задолбали спамеры с предложениями такси. Но сменить телефон и перестать пользоваться услугами такси я не могу.
И даже на ту симку, которая ни разу не была привязана ник чему в инете и вообще нигде потому, что я не знаю ее номер постоянно спамится. Потому, что именно с нее я такси и вызываю.
смешно будет, если начнут взламывать эти подтвержденные профили… как Наталью 13 взломали…
и толку с того будет что он подтвержден.
Кстати, подтвержденный и вернуть проще будет, когда все заработает.
надоело это читать
почувствую, что мои права тут ущемлены, уйду нафиг отсюда
если это справедливо, что я не могу участвовать в самоорганизации… из за такой глупости как какая то тупая звонилка.
При этом для доступа к самоорганизации все 4 будут не нужны. Какие именно будут нужны, пока не решено, но телефон там будет точно.
Вообще все это писалось выше=)
это бред
это новшество -бред!
или Вы считаете, что я не я? а чей то клон?
у меня не подтвержден профиль. И это говорит о том, что я кукушка не я? Тогда спросите тех, с кем я встречалась, скажите им, что я клон. Раз я не подтверждаю свой профиль.
сходите к психологу -они слушать обязаны раз платят
не хотите заводить телефон -хрен с вами. сколько можно ныть уже и мозг выносить
ущемили ее. хорошо хоть вы не лизбиянка, а то было б ща про ущемление еще одно
Отсутствие подтверждения профиля не означает, что профиль не настоящий и не мешает дарить. На этом просьба уже успокоиться.
Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён».
Я в соцсетях не пишусь, взнос налом Туру… и тоже теперь профиль не подтвержден((
Хотя… с молотка ушла после навязанной верификации.
"?language=en_US" в конце
Если про пароль, то говорит что у мамы и меня. Больше никому не давала. Пароль был только из цифр (на подобии 12345).
человек прикрепил свою страницу вконтакте сюда. она намертво влипает. как ее отпилить обратно?)
я бы сделала в подтверждении страницу галочку — хочу / не хочу чтоб страницу видели все, а так хай будет прикреплена себе
хорошо бы добавить варианты:
-не показывать
-оказывать только контактам
-показывать всем зарегистрированным пользователям
-показывать всем
может человек не хочет чтоб всякие там смотрели
А совсем «отпилить» можно тут: http://darudar.org/my/settings/openid/
недавно отпилить не получалось)
но идея норм чтоб подтвердить страницу путем прикрепления вк если так нужно, но чтоб скрыть ее от пользователей ДД
имхо
Смысл тогда вообще в интернете регаться, на каких то сайтах?
Если кому-то действительно надо узнать Ваш адрес, номер телефона, сколько у Вас детей и какая зарплата он всё это узнает и без страниц ВК и фейсбуках…
А взнос на поддержку сайта, смешно вообще, 100 рублей не найти?! не верю…
параноики вокруг… ну посмотрит человек на тебя в вк, что он там конкретно увидит? репосты картинок и цитат на стене? семейные фото? а смысл тогда вообще выкладывать фотки куда либо? ведь все смотрят! ну смотрит он и смотрит, вы же там не голые и пьяные…
не хотите в соц сетях странички заводить, не надо же, Вас никто к этому не принуждает.
Мы пришли сюда, в первую очередь дарить и принимать дары от людей) все эти подтверждения дела добровольные… если в ленте увидели реальный мусор, можно написать в «призвать общественность» и человеки с нужными инструментами сделают своё дело.
чего переживать? =)
<" http://img-fotki.yandex.ru/get/9...
">
тогда вообще выкладывать фотки куда либо».
Тут они (карабасы-барабасы) хорошо поработали
Мне он нравился тем, что он не похож на все эти ресурсы, здесь все свободнее как-то было. И по-своему.
Мне тут люди нравятся многие.
Даже если дарить станет неудобно, потому что профиль потребуется поменять, а не дадут без телефона, общаться тут все равно пока реально.
А вот если и это сделают по-максимуму неудобным, тогда буду думать.
Может быть более мотивирующим было бы четко обозначить сумму необходимую проекту, цели, на которые она идет и динамику поступлений. И чтобы было видно с любой страницы.
там http://darudar.org/blogodar/post/4330/, и ссылки есть.
опустилась в общем списке публикаций блогодара.
Там вся эта информация есть.
Эта же кнопка дублируется под кнопкой «отдать в дар»
ненавязчиво — и все-таки перед глазами
хотя для меня вопрос удобства пересылки денег гораздо важнее
этот мой вопрос — наверно все-таки больше к этой теме относится… не, ну действительно — же есть же люди, которые этого не желают по каким-либо причинам, это ж не значит что это нереальные люди, или «хулиганы какие-то» )))
сорри за невольный дубль
А если по делу-я и раньше указывала в профиле тот же самый набор(телефон,Email, профиль ВК).В этот раз ДД мне резонно напомнил, что нужно быть благодарным за возможность дарить=)
Планирую сделать свои меценатские взносы постоянными.
* а вообще да — хорошее заявление (про взносы).
Ритка, ты же тут самоназначилась защищать униженных и оскорбленных. Почему молчишь?
2. Почему организаторы гулянки просят для подтверждения всего 100 рублей?
1000 надо требовать. Как минимум.
Они же, подельники и подельницы, тут на всем готовом — пользуются добротой — резвятся — еще и прав требуют
Юль, я помню, что ты доброта. вы просто однофамильцы
* поэтом, кстати, мне столь приятно подчас, читать их высокохудуёжественные диалоги…
Пишут и пишут.
Сотый раз об одном и том же.
Еще ноют при этом, всем недовольны.
Одна ты, радость, и свежие мысли подкидываешь, и по делу выступаешь. Без нытья.
Что-то Женя Хороший молчит. А в начале было выступил
Планшет хочу, очень нужен — не бомж… но близко к этому… подаришь?=))))
Тогда уж напишите честно, что 100 руб это не добровольное пожертвование, а обязательная плата за пользование ресурсом. И перестаньте твердить о том, что все должны участвовать в самоорганизации, если за участие в ней надо платить.
Будьте уж до конца честными с пользователями.
Да никто не заставляет никого ничего саморганизовывать.
Вот вам дали реальный способ защиты. Дыры есть, но я уже писал, что идеальной защиты не существует: такой, чтобы невозможно было обойти и при этом была всем удобна.
Получается, сейчас делают такую, которую легко обойти и которая многим неудобна. Вопрос: нафига? Шоб было?
Нафига — написано выше несколько раз.
Ну да ладно, пробуйте, пробуйте.
У меня такое чувство, что ДД вязнет во всей этой внутриклассовой борьбе вместо того, чтобы развивать основную идею.
Но мне сейчас кулачков понаставят, ибо политика партии не может быть неверной:)
Наверное, потому что все сложнее не ответить так же, как тот программист.
Отвечать не надо, вопрос риторический :) А то, не дай бог, занедостоят ваш ответ.
я просто завидую вашей памяти
я например эту цитату забыла
когда-то сама сидела на баше (там даже есть несколько цитат обо мне и моих друзьях))
ссылки в студию!
http://bash.im/quote/412208 Хз кстати, кто запостил. Не я точно.
и да, я не хвастаюсь. просто вспомнил.
Да, задуманное «подтверждение» это нововведение ради нововведения. Поэтому имейте смелость признаться, что идея сырая и непродуманная. Ну ладно, фиг с ним, телефон привязать для восстановления пароля. Но все остальное, ИМХО, просто лишнее.
да как вы заебали
Не используйте.
Именно для этого Дарудар и был придуман; по крайней мере, так это вижу я (поскольку так пишется во всех здешних правилах). Все, что мешает мне использовать Дарудар в своих целях, априори напрягает. Свежепридуманная гарантия подлинности напрягает очень сильно.
1. В соцсетях не сижу. Именно потому, чтобы не оставлять о себе личную информацию, в том числе и номер телефона (впрочем, соцсети мне в принципе неинтересны).
2. Делать меценатский взнос, извините, не буду: это деньги в никуда, ИМХО. Да и (вы не забыли?) я эгоиска и использую этот сайт в своих, а не в ваших, корыстных целях.:)
3.С домашним адресом вообще придумано очень круто. Мне тяжело было оставить его в письме Деду Морозу в акции АДМ, при том, что и подарить хочется гораздо больше, чем получить.
Вывод. Если напрягающих меня моментов тут будет появляться все больше, я отсюда уйду. И найду другие способы отдавать вещи. Даже буду рассматривать это с позитивной точки зрения: стану еще изобретательнее, отыскивая альтернативные пути избавления от вещей.
Но Дадудар крайне удобный способ быть кому-то полезной. Чтобы он таким оставался и дальше, лично мне нужна уверенность в том, что при любых обстоятельствах останется возможность написать отрицательный отзыв (хотя я их и не пишу, но уверенность такая нужна) и заминусить откровенный недар (очень не люблю дары-рекламу).
Впрочем, не стОит волноваться, если я отсюда уйду. Интернет развивается стремительно и на Дарудар придут многие другие. И неважно, что я тут хоть и набегами, но уже несколько лет. И неважно, что я дарю неплохие вещи. Неважно, что почти все мои благодарности с фотографиями. Неважно, что никто не оставил обо мне негативного отзыва. Главное, что тут будут гарантированно подлинные профили.
Все это написано с единственной целью: помочь создателям сайта понять точку зрения рядового пользователя Дарудара. Поскольку вашу точку зрения, дорогие создатели, я понимаю. Действительно полностью понимаю. И даже признаю необходимость меценатских взносов. Просто в данном случае ваша отличная фантазия что-то перемудрила.
Во-первых, сами по себе напрягающие моменты могут быть совсем не связаны с основными функциями сайта, но суть их в том, что они именно напрягают. Да и не хочу я чувствовать себя неполноценным дадударовцем. И неважно по чьим меркам я такой окажусь — по своим или по вашим. Другие сообщиники будут воспринимать меня согласно вашим критериям, а не моим (поскольку хозяин тут все-таки не я и правила устанавливаю не я).
Во-вторых, без гарантии подлинности пользователь не сможет написать отрицательный (впрочем, как и позитивный) отзыв о другом дарударовце и заминусить дар. Или я что-то неправильно поняла?
Еще момент. Повторюсь, но что уж тут поделаешь?.. Все вышенаписанное — моя точка зрения, призванная объяснить точку зрения рядового пользователя создателям сайта. Меня, эгоистку эдакую, не интересуют какие-либо оправдания и убеждения в том, что все основное будет, как раньше. Вы сделали свой шаг по улучшению сайта (сомнительный, но не суть важно) — ввели гарантию. В ответ я попыталась передать вам свою реакцию. А свой шаг — свое решение — у меня уже есть: уйду, если что-то станет излишне напрягать. Вряд ли вас огорчит мой уход, правда?:) Так что не о чем волноваться.:)
Засим разрешите поставить свою точку в этом разговоре: дальнейшее обсуждение никак не претендует на конструктивный разговор. Но все комментарии, если таковые будут, прочту — нельзя же оставить за собой последнее слово, не дав выговориться оппоненту.:)
действительно, без подтверждения хотя бы части пунктов профиля не получится использовать отзывы и кнопку «это-не дар».
И так же действительно, решать, как быть дальше, только Вам=)
и вы первый человек, встретившийся на дд, который знает что такое каритас))) теперь это знаю и я. А ведь любопытство кошку сгубило:))
Вообще, нам нужно выстраивать сообщество так, чтобы мы все понимали, что в сообществе есть множество ролей. Общая для всех роль — быть дарителем. Все остальные роли — уже дополнительные. Быть почтальоном, смотрителем, курьером, меценатом.
Следуя вашей логике, если у вас нет одной из возможных ролей, то вас будут недооценивать. Вот это неправильно же. Нужно сделать так, чтобы подобных мыслей не возникало ни у кого.
Участвовать в самоорганизации — точно такая же роль, как и все прочие. И как для всякой роли нужны определенные заслуги или гарантии, так и эта роль — не исключение.
Как сделать так, чтобы эта роль была равнозначна почтальону, меценату, смотрителю? И чтобы без этой роли человек не воспринимался недостаточным сообщником?
С сегодняшнего дня доступна привязка телефона для подтверждения профиля для сообщников стран СНГ!
Не забывайте набирать номер в международном формате, с кодом страны (например, для Украины с +38 начинается )
То-есть можно уже?: )))Сейчас?
Осталось выяснить как проще перевести взнос… Запара…
кому-то скучно
Разработчики —
ПОЖАЛУЙСТАуслышьте тех, благодаря кому дарится наверно больше половины даровпроизводится нехилый вклад в дарономику проекта
Тут вопрос в другом. Декларируется, что подтвержденный профиль — это профиль, которому можно доверять. Никто не пишет, что неподтвержденный профиль априори вызывает недоверие, но это как-то автоматом откладывается в головах (разворачивают логическую цепочку в обратную сторону, отсюда такие выводы ). Но пока его подтвердить невозможно тем, кто не введет все пункты, указанные там (это не я сказала, я даже и не пыталась его подтверждать, и не буду). Вот люди и переживают, что стереотип доверия сложится-таки не в их пользу.
В любом случае, нужно отталкиваться от того, какой способ поможет нам всем в большинстве случаев избегать злоупотреблений. Если при этом у некоторых будет ограничение, связанное с их возможностями, лучше этим пожертвовать. В крайнем случае, такие люди смогут, например, попросить своего знакомого с полным доступом ко всем функциям оставить свой отзыв, основанный на словах того, у кого доступа ко всем функциям нет.
В какой-нибудь древней теме про службу поддержки, или в «фидбэке», где часть вопросов годами висит без ответов?
вы хоть думаете, что пишете...? (осторожно спрашиваю я, как бы не желая обидеть)
(И чем тогда это будет отличаться от письма на саппорт?)
Если самим отзыв написать не получается или не хватает решимости, или не будет возможности за отсутствием прав, можно попросить любого сообщника это сделать — не только меня. Главное, чтобы у него было время на разбор ситуации, а также, чтобы он умел четко и доступно излагать мысли.
Хотя, такое уже было, помню. ДенСер его звали. Борец за справедливость на сайте. Забанили его.
подтверждение не означает, что можно все.
Не стоит переживать из-за ерунды)
Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? :)
И самоорганизацию никто не отменяет. Это да. Только доступной она будет далеко не всем.
Следовало бы назвать теперь это самомодерацией.
я этого
человекаклона не знаю, а оно мне прогулялось по всем отзывам
за что??
и кстати не только мне
Или как?
и опять получается, что ярые негруппировщики мелких даров будут в лидерах.
Она и есть показатель и, возможно, будет учитываться. Не 1 дар, как сейчас, а больше.
При чем тут лидеры-негруппировщики понять не могу. Им на 3 ведра больше минусов выдадут?)))
«Активность дарительная», улыбнуло!
Тогда буду выкладывать по одной штучке например пуговки, чтобы даров было побольше.
Группировку в топку! Иначе не смогу пользоваться приоритетом на сайте в плане функций.
Так, что еще? Например всё подтвержу, пока вы ничего не передумали и не подписали что-то мною не выполнимое по моим моральным или эстетическим соображениям… Тогда точно мне будут доверять :)
А без кнопки… ни-ни… буду так же реагировать на другие профили, не подтвержден? Подозрительно, как так, а что за проблема у него в этом? Видать темнит сообщник… Или фейк или злостный нарушитель какой… не с ним дело иметь не буду…
а вы думаете будет иначе? Хотелось бы, но увы, вы открыли еще один инструмент для выражения личной неприязни на сайте: отзывы и комментарии, статус…
Это и есть инструменты самоорганизации? Похоже больше на инквизицию…
Я не так уж чтоб совсем корыстная, и проекту помогала… Но финансового кокетства не люблю. Даже ЖЖ когда стал платным, так откровенно деньги с пользователей не выжимал. Эх, фу, ой-ой-ой…
упс, а вы правы
получается профиль подтверждается для возможности злоупотребления самоорганизацией
и обратное: неподтвержденные профили будут честны и безобидны как младенцы… О_о
Зря я расстраивалась о появлении изменений, теперь точно не буду подтверждать профиль, а того кто подтвердил всегда буду подозревать априори!
Чего и всем советую :)
если у сообщников нет денег — они могут не переводить.
подтверждение профиля никак не влияет на дарение.
Вы пишете «нет» отвечая за каждого неизвестного вам сообщника?.. Отвечать за всех нельзя, тем более в таком важном вопросе.
Вы: Сообщница с 2009
А есть те, кто на сайте недавно и всё для них непонятно и интересно. Они могут не понять некоторых очевидных для нас с вами вещей, ввиду того, что возможно даже не прочли как всё на сайте работает…
да и посмотрите на количество согласных кулачков, значит такие мысли не только у нас двоих…
Кстати, у вас есть возможность это проверить. а я вот вас опережу и в своем профиле напишу про этот статус, чтобы новички не пугались о его отсутствии у меня и присутствии у других…
продукты телефондетские колготки в дар, а вас сразу начнут тыкать значком -меценат-
так то)))
Откуда у вас такое количество каши в голове?
это не каша, а действительное понимание этого слова. Кстати, странно, но у меня та же каша образовалась, когда увидела в профилях эту метку… Потом прочла, что надо только 100 рублей для этого заплатить, чтобы стать успешным и богатым в глазах публики :)
Шучу конечно про последнее… Но…
Есть еще «благотворитель». Это тот, кто помогает уже обездоленным.
Тут надо менять отношение к самому слову. Честно скажу, лучшего слова я до сих пор не нашёл в русском языке.
Думаю, одна из миссий нашего сообщества — дать обществу новое значение слова «меценат». Как мы даём нашему обществу слово «дар» и «даритель». Чтобы под «меценатом» понимался человек, который подарил свои деньги на любое общественно-полезное благо.
Если будет такое понимание у большинства, то смогут жить и развиваться много хороших проектов: не только Дарудар, но и книги, фильмы, кафе, мастерские и другие.
Тогда вам надо вписать в туториал понятие меценат в вашем разумении.
Чтобы вновь прибывшие знали, что есть такое звание, которое достигается так то и так то и за этим не последует никаких других требований.
А то ведь можно подумать, что подписываешься на какую-то особенную роль в проекте, один раз поучаствовал и меценат? Или звание мецената будут сносить если не оплатил следующий взнос?.. Много вопросов сразу возникает…
http://darudar.org/blogodar/post/4652/#comment_567870 например.
или иные мои и не мои в этой теме.
Че-то поднадоело одно и то же несколько раз объяснять подряд.
Это:
Можно подтвердить номер своего мобильного телефона
Можно открыть профили своих социальных сетей
Можно сделать меценатский взнос
Никак не даст вам картину о пользователе.
Вот для этого
Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей
Вы ввели отзывы, правда они получаются весьма однобокими и вызывают массу ссор и раздоров (ввиду возможности оставить информацию-пощечину сообщинку..). Честно? Я бы их отключила.
Для меня критерий доверия это:
Именно в такой последовательности. И объясню почему, вот есть люди на сайте, кто живет на нем довольно давно, они выставляют порой дар и подписывают его так, что вызывают в первый момент шок, тогда я иду к нему в профайл и смотрю благодарности, что пишут о нем, и понимаю, что он просто такой вот необыкновенный человек, далее смотрю на дату регистрации и улыбаюсь, ну точно не ошиблась, гляну уже ради интереса как он общается в дарах и уж потом в профиле вижу строчку где-то внизу о том, что он «так шутит». Мнение о человеке составлено :)
Кстати, часто профиль может оказаться полупустым или выдуманным, а почему нет?..
Да, бывает и так, но мы все разные и манера поведения и подачи информации о себе тоже разная.
Тот, кто узнал себя в описании, надеюсь, не воспримет это как оскорбление, мне очень нравятся люди своей необычностью :)
А вот то, что вы просите сделать, для меня вообще не является подтверждением того, что человеку, подтвердившему профиль можно доверять…
Или отзывы будут доступны для всех?
пусть и других облапошивают аферисты — главное что мы не будем злоупотреблять самоорганизацией.1
так еще ж тестирование не закончилось
2
не хватает галочки в графе — меценат, меценатство возвели в ранг добровольно — прнудительного действа в проекте, браво)
дарудал стал платным ресурсом, по сути, так что ли?
ну, как и любой другой коммерческий проект..., какие бы вы слова не говорили — он им и является, по сути, и удивляться тут не приходится, но тогда надо бы некоторые пафосные слова убрать из лексикона…
а для этого я обязан заплатить!=отсюда вывод, что меценатство — предлог, своего рода оплата услуг…
жду ответа на свой вопрос
Мировая несправедливость.
Правда, за отсутствие феррари меня не бьют и даже из города не выгнали)))
не все могут быть меценатами…
меценатство имеет под собой несколько другой аспект, не то, о чем ты тут пытаешься сказать…
не стоит путать теплое с мягким
а вот кричать «я хочу, чтоб все было бесплатно в контактике» никто не кричит почему то.
Я к тому, что подтверждение профиля влияет только на наличие или отсутствие зелёной строчки, ни на что больше. Говорить, что Д~д стал платным ресурсом — глупо. Платные ресурсы берут деньги за пользование. Тут нет. Пользуйся бесплатно, пожалуйста, раз жмотишься.
А ответ: не знаю, мне не интересно, поэтому я не узнавал.
подтвержденный телефон и привязка к дурацкой соцсети- есть гарантия чего -то… нафига ксе это затеяли, объясни- если это все неважно и ни на что не влияет…
зеленая строчка мне пофиг- есть она или нету- но это ведь все -" пока", ведь всё что-то решается, и в один прекрасный момент можно будеть увидеть, что некоторые функции станут недоступны- написание того же отзыва…
вот это и есть суть моего вопроса… почему.