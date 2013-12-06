Гарантия подлинности профиля (паспорт сообщника)

Даритель доверяет желанию одариваемого, его искренности Одариваемый доверяет дару дарителя, его правдивости Каждый участник сообщества доверяет инструментам самоорганизации, честности людей, которые ими пользуются

Один из самых очевидных и простых способов гарантии — регистрация и подтверждение своего email. У нас с самого начала нет гостевых профилей, как на множестве других ресурсов.

Потом, мы все пользуемся в наших взаимоотношениях друг с другом таким способом как история даров и благодарностей сообщника. Чем богаче история, тем подлинней профиль.

Этот же способ гарантии, например, мы используем, когда даём пользоваться инструментами самоорганизации лишь тем сообщникам, у кого уже есть минимальная история дарения: одна полученная благодарность.

Можно подтвердить номер своего мобильного телефона

Можно открыть профили своих социальных сетей

Можно сделать меценатский взнос

Эти ограничения никоим образом не коснутся возможности дарить и желать Но они точно коснутся возможности использовать инструменты самоорганизации. Пока мы точно не скажем, какие подтверждения нужно пройти, чтобы участвовать в самоорганизации, но в эти способы точно войдёт как минимум проверка мобильного телефона.

Основа дарения на Дарударе — это взаимное доверие друг к другу. Доверие не может быть слепой верой, его нужно выстраивать, над ним нужно работать. Иногда довольно упорно и настойчиво.Мы решили ввести такое понятие как, чтобы мы могли достигать взаимного доверия быстрее и проще. Чтобы вообще в нашем сообществе его было больше в наших отношениях друг с другом.Мы регулярно не доверяем тем результатам, которые дают нам инструменты самоорганизации. Чаще всего это недоверие ложное, но иногда случаются и злоупотребления. Дар засчитали недаром, желание или отзыв сочли недостойным, с комментарием не согласились. А не было ли в этом злого умысла, можно ли доверять мнению трёх, пяти, десяти человек, оставивших свой голос и решивших судьбу дара, желания, отзыва, комментария?Чтобы уменьшить число сомнений в справедливости происходящего, чтобы мы чаще доверяли действиям и намерениям других людей, мы и решили ввести «гарантию подлинности профиля».Это своеобразный «паспорт» сообщника, позволяющий другим увидеть, что за виртуальным профилем стоит живой человек, что у этого человека нет нескольких профилей, которые он может использовать, чтобы выдавать себя за нескольких якобы «независимых» людей (проблема «клонов»).Гарантировать подлинность профиля можно множествами способов, и чем больше таких способов, тем надёжней гарантия:Однако, опыт показывает, что этих двух способов порой оказывается недостаточно. И мы решили расширить гарантию подлинности профиля ещё несколькими способами:Чем больше ты откроешься сервису и окружающим, тем надёжней гарантия подлинности твоего профиля, тем больше тебе можно доверять. Кто подтвердит свой профиль всеми предлагаемыми способами, тот максимально полно гарантирует подлинность своего профиля и своих намерений, а потому получит специальную отметку «Профиль подтверждён». Эта отметка будет демонстрироваться всем остальным.Следует понимать, что получение гарантии подлинности профиля не даёт 100% подтверждения подлинности профиля, но увеличивает вероятность этого.Через некоторое время мы используем надёжность гарантии для введения ограничений на определённые действия внутри сообщества:Чтобы увеличить надёжность гарантии своего профиля, пройдите по ссылке «Подтвердить профиль», расположенной в шапке вашего профиля, справа. Там же раскрывается смысл каждого из способов, что он значит.