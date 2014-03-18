Блогодар
Подари грамотность!
Слишком редко в дарах появляются учебники русского языка. Ну, что ж вы, благодаровцы…
Многим не хватает грамотности. Особенно когда речь заходит об одежде.
«Одевать надежду, надевать одежду».
Одежду НАдевают на себя. А когда одежду одевают, получается капустка, одежда в одежде. Такие дела.
Конечно, лучше б я получила техническое образование. А то у меня кровавые слезы наворачиваются при чтении дивных творений современных авторов. Даже на этом вот сайте.
Пы. Сы.
Спасибо всем, кто оставил комменты. да, я посмеялась над своим опусом. все ошибочки взяла на карандаш)
Многим не хватает грамотности. Особенно когда речь заходит об одежде.
«Одевать надежду, надевать одежду».
Одежду НАдевают на себя. А когда одежду одевают, получается капустка, одежда в одежде. Такие дела.
Конечно, лучше б я получила техническое образование. А то у меня кровавые слезы наворачиваются при чтении дивных творений современных авторов. Даже на этом вот сайте.
Пы. Сы.
Спасибо всем, кто оставил комменты. да, я посмеялась над своим опусом. все ошибочки взяла на карандаш)
- Дата публикации: 18 mar 2014, 15:58
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: одежда
«Конечно, лучше б я получила техническое образование» — простите, а Вы считаете, что люди с техническим образованием настолько неграмотны, что их не коробит?
видите, какие у меня ляпы (см. кучу постов ниже), что у меня не в коня корм.))))
— Не одеть, а надеть.
— У меня нет одежды.
— Не одежды, а надежды.
Вообще, хорошим тоном считается перед публикацией поста следить, не дублирует ли он уже существующие.
И да, вы расстраиваете технарей.
я вообще удивлена. думала, тут типа жж: пишешь постик и надрачиваешь на него: ах, какой я умный, какой хороший, всех обосрал. ))))
Да когда ж вы все будете начинать с себя, прежде чем мусорить в блогодаре…
*Даешь войну с «ёфикаторами» и другие расколы!)
Даёшь холивар!
А после «особенно» — не надА )))
Ваш капитан Очевидность.
БАрдовый цвет является очень редким и ценным. Получить его можно только из экстракта бороды барда, за спиной которого не менее 5 «грушевых» сезонов.
пойду исправлю)))
P.S. Знаю людей, которые имея два высших образования — гуманитарных, говорят: «у меня две вИшки»
«Благодаровцы» — от какого слова образовано? «Благо»? Или «блогодар» (публичный блог о Дару-даре)?
«Особенно когда речь заходит об одежде» — не хватает запятой после «особенно».
кажется, вы меня больше всех пристыдили)
«ж», так же как и «же» имеет право существовать! Я тоже с начала засомневалась, но оказалось что не только разговорный союз, но и в написании, хотя бы у Фонвизина =)
http://images.vfl.ru/ii/13951689...
телефон не исправный, а сломанный.
телефон неисправный.
это я Вам говорю, как технарь. Мы, технари, в телефонах знаем толк.
снимаю шляпу перед технарями)
подарите мне учебник)))))))))
п.с. технари, не обижайтесь, я же вам завидую)
Сабж: http://darudar.org/blogodar/post/4717/
Всего лишь одну страницу назад аналогичная публикация. Поиском воспользоваться — не для гуманитариев занятие:) В последнее время тема правописания уже переплюнула популярный спор на тему компенсации и почты. Но почему-то никто не хочет начинать с себя.
И да, я прочитала ваш пост и просто оставлю это здесь:
http://std3.ru/14/7f/1369396952-...
Топикстартер доставил своими комментами:) Пожалуй, весьма недурно для первого опыта в блогодаре))