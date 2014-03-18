Блогодар

[77935]

Подари грамотность!

Слишком редко в дарах появляются учебники русского языка. Ну, что ж вы, благодаровцы…
Многим не хватает грамотности. Особенно когда речь заходит об одежде.
«Одевать надежду, надевать одежду».

Одежду НАдевают на себя. А когда одежду одевают, получается капустка, одежда в одежде. Такие дела.

Конечно, лучше б я получила техническое образование. А то у меня кровавые слезы наворачиваются при чтении дивных творений современных авторов. Даже на этом вот сайте.

Пы. Сы.
Спасибо всем, кто оставил комменты. да, я посмеялась над своим опусом. все ошибочки взяла на карандаш)

Комментарии

  • Flanker_87
    Flanker_87 121 18 mar 2014, 16:11
    А кто такие «благодаровцы»?
    4
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:24
      я в тайне завидую технарям.
      видите, какие у меня ляпы (см. кучу постов ниже), что у меня не в коня корм.))))
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:25
      Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
      я просто завидую технарям.
      я вообще удивлена. думала, тут типа жж: пишешь постик и надрачиваешь на него: ах, какой я умный, какой хороший, всех обосрал. ))))
      19
  • Gentil
    Gentil 121 18 mar 2014, 17:45
    «Отдам в дар хорошему волосяному покрову темного цвета смывку с дивным запахом аммиака для перехода на светлую сторону силы.»

    Да когда ж вы все будете начинать с себя, прежде чем мусорить в блогодаре…
    2
  • anchencia
    anchencia 888 18 mar 2014, 17:46
    Имена собственные пишутся с большой буквы. Я закончила радиотехнический).
    2
    • [46566]
      [46566] 111 18 mar 2014, 18:03
      Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. А я — гуманитарий :)

      Даёшь холивар!
      2
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 18 mar 2014, 18:13
        Сепульки применяются в сепулькариях для сепуления! А я — томат=)
        3
      • [33494]
        [33494] 804 18 mar 2014, 18:26
        Многозначные глаголы и разницу между ними (в том числе — между «одеть» и «надеть») проходят по школьной программе, поэтому никакой разницы между технарями и гуманитариями в данном случае нет — есть просто грамотные и неграмотные люди.
        Ваш капитан Очевидность.
        4
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:26
      ну, могу разве что порадоваться за вас.))))
      1
  • [20791]
    [20791] 640 18 mar 2014, 17:51
    У тех, кто прочитал данный опус, тоже наворачиваются кровавые слезы…

    P.S. Знаю людей, которые имея два высших образования — гуманитарных, говорят: «у меня две вИшки»
    2
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:28
      зато у меня завязалось сразу несколько интересных разговоров))))
  • Flanker_87
    Flanker_87 121 18 mar 2014, 17:55
    «Ну, что ж вы» — запятая лишняя. К «ж» не мешало бы добавить «е», раз следующее слово начинается с гласной буквы. Ну да это ладно.
    «Благодаровцы» — от какого слова образовано? «Благо»? Или «блогодар» (публичный блог о Дару-даре)?
    «Особенно когда речь заходит об одежде» — не хватает запятой после «особенно».
    2
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:31
      допускается раздельное написание, когда нужно подчеркнуть, что он НЕ исправный (подразумевается, что сломанный). помню, думала об этом в тот момент.

      снимаю шляпу перед технарями)
      5
  • [46566]
    [46566] 111 18 mar 2014, 18:13
    Изначально неверный подход. Грамотность нельзя подарить, и сто тыщ мильонов учебников русского языка не помогут.
    6
    • [77935]
      [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:31
      зато битьем можно научить зайца спички зажигать)))
      9
      • asy984
        asy984 521 19 mar 2014, 17:07
        Миф-знание правил-успех к правильному написанию слов!, Эх, мне бы знания правил и огромнейшая любовь к чтению, хоть капельку б грамотности добавили…
        3
  • [77935]
    [77935] 14 автор публикации 18 mar 2014, 18:23
    О, боже!!!
    подарите мне учебник)))))))))

    п.с. технари, не обижайтесь, я же вам завидую)
  • Agress
    Agress 1287 18 mar 2014, 18:29
    Спор на тему «физики vs лирики» благополучно открыт!
    Сабж: http://darudar.org/blogodar/post/4717/
    Всего лишь одну страницу назад аналогичная публикация. Поиском воспользоваться — не для гуманитариев занятие:) В последнее время тема правописания уже переплюнула популярный спор на тему компенсации и почты. Но почему-то никто не хочет начинать с себя.
    3
  • [96090]
    [96090] 280 19 mar 2014, 00:31
    Так нечестно! Над собственным опусом вы посмеялись, а после прочтения чужих плачете кровавыми слезами. А лучше бы наоборот ;)

    И да, я прочитала ваш пост и просто оставлю это здесь:

    http://std3.ru/14/7f/1369396952-...
    5
Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

~Блогодар

~Блог разработчиков

Опрос: что нужно улучшить на Дарударе?
28 jan 2022
Дарудар дружит с Один⁺¹
07 dec 2017
Объединяем две страницы дара «Комментарии» и «Желающие» в одну
11 nov 2017
С днём рождения, Дарудар! Нам 9 лет
22 sep 2017
Приятный репортаж про Дарудар в Москве на канале ТВЦ
24 nov 2016
Все публикации блога