Подари грамотность!

Слишком редко в дарах появляются учебники русского языка. Ну, что ж вы, благодаровцы…

Многим не хватает грамотности. Особенно когда речь заходит об одежде.

«Одевать надежду, надевать одежду».



Одежду НАдевают на себя. А когда одежду одевают, получается капустка, одежда в одежде. Такие дела.



Конечно, лучше б я получила техническое образование. А то у меня кровавые слезы наворачиваются при чтении дивных творений современных авторов. Даже на этом вот сайте.



Пы. Сы.

Спасибо всем, кто оставил комменты. да, я посмеялась над своим опусом. все ошибочки взяла на карандаш)