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Habasi

О фримаркете на Цветном

Фримаркет как явление прижился на ДД и многим сообщникам пришелся по душе. Сама привожу по 2 баула на знаменитые «с девятнадцатой по двадцать первую лавочку». Но вот что меня сегодня напрягло и огорошило: за лавкой стоит (уже не первую встречу) женщина-пылесос и с усердием набирает все подряд из подносимых на фримаркет даров и набивает в сумки. Наступила пауза — достает их обратно, оглядывает. Ненужное возвращает на лавочку и снова ждет. Очень активна — бывает, что выхватывает у сообщников прямо из рук со словами «Мне нужно»… В конце ОВ неразобранные остатки складывает в сумку… и приносит на следующий фримаркет неделю спустя как свои дары! Я бы может быть, не обратила внимание на ее поведение, но она принялась мне выговаривать на ОВ 07.03. за принесенные книги: оказалось, что я принесла только один том из двухтомника известного писателя, а другой оставила дома. При всем том, что лично ей я ничего не обещала и принесла книги на фримаркет.
Дома я попыталась найти ее среди участников встречи — не смогла. На сегодняшней встрече я открыто спросила ее, под каким ником она зарегистрирована. Сначала она ответила «Ирина», затем, после моих слов, что нет такой участницы, разъярилась и, ни с того, ни с сего сказала что вызовет полицейского))) Получай, фашист, гранату))
Наблюдала за ее поведением не я одна, многие негромко переговаривались на этот счет. Что будем делать, люди?
У меня охота отпала возить вещи на фримаркет. Неприятно.
Но самое нехорошее, на мой взгляд, то, что у нас, как у сообщества, выработались какие-то «рычаги самосовершенствования», а как воздействовать на такие «кадры со стороны» — не знаю. Даже когда зимой в мороз к лавочке затесался замерзший «мэде ин ненаше», нахлобучив детскую шапку, спрашивал меня, идет ли она ему, было не противно, а просто жаль его, ибо он нуждался…
У питерцев был схожий с этим случай, когда мадам собирала вещи с фримаркета и приторговывала ими в собственном секонде. Как-то они с этим явлением справились. Приглашаю вас поделиться соображениями на тему.

Комментарии

  • [54034]
    [54034] 497 22 mar 2014, 10:10
    Устройте свой фримаркет, с блэкджеком и шлюхами на другой лавочке ))
    43
  • sangre_azul
    sangre_azul 82 22 mar 2014, 10:23
    В Ростове тоже недавно всплывала похожая тема, даже не по поводу самобранки/фримаркета, а когда у сообщницы видеокамера пропала после встречи- на «своих»-то особо никто не подумает, а вот пара мимопроходящих, прикормленных к самобранке личностей, там обитает. Никто ничего не глупого умного не придумал.)
    14
  • EvgeniaM
    EvgeniaM 1923 22 mar 2014, 10:50
    Столкнулась с подобной ситуацией (с этой же женщиной) летом. Был объявлен фримаркет, обещали принести постельное белье и полотенца. А у меня на тот момент был форсмажор: впавший в маразм собак сожрал все полотенца и белье, до каких смог дотянуться. И я поехала на ОВ, в основном из-за фримаркета.
    Немножко была ошарашена. Женщина села на корточки и забирала все прямо из рук дарителя. На скатерть ничего не успевало попасть. Потом она проглядела вещи и ненужное ей положила. Даритель уже мне в руки дал какую-то вещь, уже не помню какую, я рассматривала, так эта женщина со словами «Мне нужно» забрала и это. Бейджика на ней не было, поэтому не знаю, кто это.
    Но та же самая женщина, о которой идет речь в публикации.
    10
    • [46566]
      [46566] 111 22 mar 2014, 11:16
      А если ей начать перечить, ответить, что «Мне нужнее», она что драку устраивает или скандал?
      13
      • EvgeniaM
        EvgeniaM 1923 22 mar 2014, 11:19
        Нет, конечно, драку не устраивает. Я не видела, по-крайней мере.
        Просто в шоке была, поэтому не протестовала, когда из рук забрала.
        Но в публикации написано, что она полицией грозила)
        7
          • EvgeniaM
            EvgeniaM 1923 22 mar 2014, 11:28
            А об этом еще где-то писали?
            3
        • Freken-Bok
          Freken-Bok 138 26 mar 2014, 02:16
          И драку тоже устраивает.
          7
        • k-feya
          k-feya 2270 03 apr 2014, 00:41
          так может это она тогда несколько раз полицию вызывала когда ов разгоняли?)
          12
          • EvgeniaM
            EvgeniaM 1923 03 apr 2014, 08:42
            Ого! Я редко бываю, о таком и не слышала. А это когда было?
            5
            • k-feya
              k-feya 2270 03 apr 2014, 18:14
              да я шучу, что это она))
              ну было пару раз когда кто-то из перепуганных клерков, заходя в метро Трубная, возвращаясь с работы, подумал, что это несанкционированный митинг и приезжали авто с полицией. я помню что это было прошлой зимой и летом вроде (когда ов были особенни шумные и многолюдные). тогда говоря в рупоры всех как бы сместили ближе к лужайке от входа в метро
              7
        • Ledi_Banditka
          Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:34
          ооо)) пусть вызывает))) пару крепких сообщников типа Тура и у нее отпадет всякое желание хапать все подряд))
  • luna_nnn
    luna_nnn 373 22 mar 2014, 13:05
    а фотку Ирины в студию? )))
    6
    • [46566]
      [46566] 111 22 mar 2014, 13:16
      Ага, и сделать знак с фоткой у лавочек: «Ирине доступ запрещён» :)
      http://abali.ru/wp-content/uploa...
      16
      • [54034]
        [54034] 497 22 mar 2014, 16:50
        «Вход с Иринами воспрещён» ))
        5
        • [46566]
          [46566] 111 22 mar 2014, 16:53
          Звучит, как новый вид биологического оружия :)
          3
        • luna_nnn
          luna_nnn 373 22 mar 2014, 18:54
          Иринам вход воспрещен
          4
              • [46566]
                [46566] 111 22 mar 2014, 20:11
                Это было здорово :))) Посмеялась.

                Видите сколько правил для фримаркета придумалось, а народ мучился, не знал что делать и как быть.
                9
              • GHhgGH
                GHhgGH 26 26 dec 2020, 02:32
                Это восхитительно!
                Аплодирую стоя!!! :D
            • TARDIS
              TARDIS 446 06 apr 2014, 00:06
              Путь мне заказан! +))
              6
          • Grustno
            Grustno 1004 29 mar 2014, 00:14
            Девочки я то же Ирина, только совсем другая, что мне то же восприщен?
            10
      • kluha5
        kluha5 603 24 mar 2014, 20:54
        Хи=))) Всем Иринам?=))) А я там ни разу и не брала ничего=))) И не подходила даже=)))
        7
    • Habasi
      Habasi 1243 автор публикации 22 mar 2014, 14:55
      ))))))
      11
  • Gentil
    Gentil 121 22 mar 2014, 13:24
    В любом мероприятии есть свои правила, Zlojsmile конечно криво выразился)) но суть именно в правилах.
    Приходить на фримаркет с бейджем и брать не более 5 вещей. Ну первое — это элементарно. 5 вещей… думаю 5ти хватит с головой.

    А вообще, можно было спросить: «а вы хоть правила знаете?», даже если правил и нет! Просто поставить человека в тупик, посмотреть на реакцию…

    Не люблю я такие истории, даже читать неприятно. Не все вникают в суть дарения, даже на фримаркие жажда наживы у кого-то играет в голове… фу…
    9
    • Darjell
      Darjell 308 23 mar 2014, 16:48
      Думаю, для этой женщины, о которой все так «хорошо» пишут, вопрос о правилах уже бессмыслен, т.к. она вкусила суть фримаркета.
      У нас проходят ОВ со максимальным количеством людей в 10-15 человек, и отдавая на ОВ дары вне ленты, мы предлагаем их сразу — «кому нужно это? » и отвечают — кому хотелось бы. по типу — кто первее.

      А быть может, ваш фримаркет стоит проводить некоторое время по нашему примеру? Предлагайте так, и эта жэнщинаИрина увидит, что не в ее лапки дары утекают.
      А еще можно пригрозить ей, что полицию вызовите вы, потому что она без спросу берет чужие вещи))
      7
    • Ledi_Banditka
      Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:39
      и я про тоже- должны быть отличительные знаки у сообщников!!! и они должны быть зарегистированы!!! иначе пусть тусят в другом месте.
      2
    • BDSM
      BDSM 483 24 mar 2014, 14:13
      к нам на какой-то недавней общей мужчина затесался около «самобранки», бормочущий: «подарки, подарки, подарочки, принимаю подарки», увидев, что я внииимтельно на него смотрю вдруг спросил: А что это у вас?
      Я вдохнула, выдохнула и рассказала про ДаруДар, про сайт с упором на то, что и он конечно же может зарегистрироваться , а потом выкладывать дары, если у него есть что-то ненужное ему, но и подарить это тому, кому это нужно…
      8
    • Freken-Bok
      Freken-Bok 138 26 mar 2014, 02:21
      Вот в том то и дело, что шансов она не оставляет никому. Я принесла пакет хорошей одежды размерчиком явно не ее и пока выкладывала она у меня из рук выхватила ДРУГУЮ вещь переданную мне для сообщницы. С кулаками пришлось отбирать свою вещь не предназначенную для фримаркета. А о том что выкладывается на лавочки или газон однозначно уходит к ней.
      7
    • Ledi_Banditka
      Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:39
      и я про тоже… наши мысли перекликаются…
  • annagu
    annagu 416 22 mar 2014, 13:44
    Насколько я помню, в Питере проблему бомжей у фримаркета решили, просто не пуская к скатерти людей без бейджика с никами.
    Хотя с другой стороны — если вещь попала на фримаркет, то она не нужна никому ни в ленте, ни в тематических разговорах. Тогда какая действительно разница, кто ее заберет?..
    10
    • _Mittens_
      _Mittens_ 391 29 mar 2014, 02:15
      Хожу без бейджика ибо лень крепить, ни разу не было проблем ни с выкладыванием вещей на скатерть, ни с тем чтоб взять понравившееся :)
      А вообще нужно сделать как была у нас в старые времена — акуцион: вещи предлагались ведущими людям и все видели кто и сколько брал. Ведущие сами определяли кому отдать вещи если было несколько человек. И проблем с такими тётями быть не могло, фигушки бы в такой ситуации дали всё грести.
      7
      • Ledi_Banditka
        Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:42
        дело в том что есть такие сообщники (которые на дару даре несколько лет и которых знает большинство)- таким бейджы не нужны)))))))например мне))
        8
  • Habasi
    Habasi 1243 автор публикации 22 mar 2014, 14:37
    Отнюдь, Аня, отнюдь… Зачастую на самобранке мелькают (вот именно, мелькают) вещи, на которые нашлось немало желающих, если бы они попали на ленту. Кому-то лень фотографировать, сочинять описание, выставлять… Вот люди и повезли так просто…
    Кстати, становясь топстартером, я задала здесь же, в блогодаре по поиску слово «фримаркет» и вышло несколько тем, в одной из них частный устроитель сообщал, что к «скатерти» будут подпускаться люди по списку желающих, а вне списка — подойдут в последнюю очередь. Мне кажется, что список — это перебор… А вот нашим «бравым парням» подойти бы к ней не помешало. Эффект бы получился должным. Я видела что Ирина бледнела при моих расспросах, значит, трусовата. Потом долго возмущенно что-то говорила Самит (Татьяне), которая по словам других сообщников, проецирует себя «главной по фримаркету». Татьяна огорчила меня дважды, дважды солгав в течение 10 минут. Во-первых, заявила, что Ирина наша сообщница и дарила ей по ленте кроссовки. Но при настойчивых расспросах стушевалась. Во-вторых, выложила на фримаркет кожаную юбку, которую я дарила ей по ленте, выбрав из нескольких желающих. Вот, посмотрите:
    http://darudar.org/gift/2753533/
    И поблагодарила-то как замечательно))) Оказалось, что юбка ей совсем и не подошла. И не успела я слова сказать, как вещь улетела с фримаркета)))
    Юбку ту я вручала тоже с трудом и не в одну встречу, похоже, ей соврать, как воды попить((( Действовал только один из двух указанных телефонов, и тот то падал в снег, то еще как-то глючился, по ее словам… Ну, вобщем, эта история тянет на отдельный красный отзыв «владетельнице самобранки», каковых у нее и так достаточно. Я считаю, что такие действия выхолащивают суть нашего сообщества по принципу «что хочу, то и творю».
    16
    • samit
      samit 1767 24 mar 2014, 17:28
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Я вам отвечу.Кроссовки она мне -ИРИНА и вправду дарила и именно по ленте даров.Могу принести и показать.Красивые кожаные кроссовки, правда пятку натирают.А если в человеке искать недостатки-вы их всегда найдете.Ищите достоинства и положительное… А про вашу юбку-мне вы ее подарили? Подарили, а уж куда я ее дела, по-моему, это уже другое дело.Ищите больше в людях светлого.Кстати, нужна помощь, мне необходимы руки лишние, чтобы привезти еще два чемодана на Фримаркет.Сумку и чемодан я привезу, но еще два стоят.Может найдется желающий помочь, как бы в дар-доставка -доноска двух чемоданов.Вещей будет много-все хорошие.Буду очень благодарна за помощь.
      Люди, будьбе добрее.Зла и так в мире предостаточно.Люблю вас… Принесу вагон целый и берите-кто хотите.мне не жалко)))
      22
        • samit
          samit 1767 24 mar 2014, 18:22
          У меня эта графа-где мне подарено-после последних нововведений почему-то пропала.Я бы и рада посмотреть, да не могу… НО чес слово, наговаривать не буду-она мне их дарила ТОЧНО!!!
          9
          • [54034]
            [54034] 497 24 mar 2014, 18:23
            «Графа» никуда не пропадала :)
            8
            • samit
              samit 1767 24 mar 2014, 18:25
              Тогда где мне посмотреть, я в технике дуб-дубом… В навигации.Тут попробовала фото добавить новые, так у меня все мои исчезли, а потом вылезли спустя какое-то время.
              5
              • [54034]
                [54034] 497 24 mar 2014, 18:28
                В вашем профиле ссылка «вы пожелали» http://darudar.org/users/samit/wishes/
                5
                • samit
                  samit 1767 24 mar 2014, 19:05
                  Спасибо.А я и не знала, что там и как дура наощупь дары свои во встречах записывала.Очень сильно благодарна.А кроссовки красные и ее ник я нашла, благодаря вашей подсказке… ее ник:katerina04071981
                  7
                  • [8230]
                    [8230] 24 mar 2014, 19:40
                    Ириной оказалась Екатерина)))
                    12
                    • BDSM
                      BDSM 483 24 mar 2014, 19:52
                      Екат-ИРИНА? :-)
                      3
                          • [54034]
                            [54034] 497 25 mar 2014, 08:03
                            Ты такой однообразный :)
                            21
                              • [54034]
                                [54034] 497 25 mar 2014, 13:17
                                Не стоит говорить за всех :) Надеюсь не стать таким старым занудой, а оставаться как можно дольше занудой молодым ))
                                18
                                  • [54034]
                                    [54034] 497 25 mar 2014, 18:01
                                    За себя, и за меня заодно ;)
                                    Ты со своей Ордынкой троллишь всех, я — тебя, что не так? ))
                                    16
                                      • [54034]
                                        [54034] 497 25 mar 2014, 18:13
                                        Троллинг может быть направлен не только на конкретное лицо, но и на группу лиц. Дальнейший поток сознания, построенный на ошибочном утверждении, ошибочен целиком.
                                        14
                                          • [54034]
                                            [54034] 497 25 mar 2014, 18:30
                                            «Поверь мне, всё, что я пишу — правда [...] Опыт моей жизни доказал, что я всегда прав» — это не грустно, это весело )) Такая самоуверенность :) Ты стал похож на лампово или берию.

                                            «безапелляционные утверждения, не подтверждаемые конкретными ссылками на источники, остаются лишь безапеляционными утверждениями» — вот тут соглашусь. Первое предложение было именно из этой серии ;)
                                            16
                                            • Hanz
                                              Hanz 293 26 mar 2014, 17:11
                                              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                                              Михаил, ты такой умный! Надо же, догадался объединить первый абзац и второй. Это гигантский скачок интеллекта! Следующим будет попытка экстраполировать мои высказывания на сентенции, высказанные в комментарии, на который был дан ответ. (Я не слишком мудрёные слова использую, глоссарий не понадобится?)
                                              8
                                              • [54034]
                                                [54034] 497 26 mar 2014, 17:15
                                                Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                                                А говорил, что затроллить тебя нельзя )) Вон как наш «интеллигент» говном плеваться начал :)
                                                22
                                                  • [54034]
                                                    [54034] 497 28 mar 2014, 15:07
                                                    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                                                    Два дня думал? )))
                                                    Если ты не заметил, я вообще себя не особо стесняю в выражениях, так что тут нет ничего необычного, в чём могла бы быть твоя заслуга, ты выдаёшь желаемое за действительное. А вот ты реально завёлся, хотя обычно строишь из себя интеллигента.
                                                    Ты себя сам считаешь развитым? Если да, то не помогай мне развиваться, пожалуйста. В желчного, занудного и лицемерного хорька мне развиваться совершенно не хочется :)
                                                    Ну, если уж совсем неймётся, то можно в личке меня попытаться поучить. Тут, хотя тема уже и засрана, всё же, не об этом.
                                                    19
                                                      • [54034]
                                                        [54034] 497 28 mar 2014, 15:40
                                                        Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                                                        Борис, ты не прав. Вот совсем. Через одно предложение, идёт то враньё, то просто невтемная шизофазия :) И лицемерие, опять же. Говно ты Игорь. Без всякого троллинга, как есть, говно.
                                                        41
                          • freedesign.ru
                            freedesign.ru 447 26 mar 2014, 13:16
                            Жизнь она такая… жизнь ;-)
                            И… воть музыкальная пауза http://www.youtube.com/watch?v=0Jy4tMySp5o&feature=kp… для камрадов утомлённых расследованиями на тему кто же «прям вынес весь фримаркет »… ;-)))
                            9
                          • Ledi_Banditka
                            Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:44
                            Игорь, и фонтаны))))))))) очень классна на цветбуле)
                        • Freken-Bok
                          Freken-Bok 138 26 mar 2014, 02:26
                          Потому-что это НЕ ОНА, Катерина тоже имеет свои странности, но на ОВ давно не ходит, а когда ходила встречалась в метро.
                          2
                  • Habasi
                    Habasi 1243 автор публикации 25 mar 2014, 13:53
                    Ну, наглейшая ложь! Не успела я Туру ответить (см. выше по ссылкам на сообщницу), что это — не Ирина, Послушайте, Татьяна, вам самой-то не стыдно так лгать и выворачиваться? Катерина и Ирина даже внешне НЕ ПОХОЖИ. Причем Катя встречается ТОЛЬКО в метро — сидит с коляской с дитем на лавочке и к ней подходят сообщники с дарами. И, зная это обстоятельство, вы решились все спихнуть на Катю… Оболгать человека… Ай-яй… А «лишние» руки для следующего фримаркета, обещающего быть «грандиозным», у вас как раз есть — это иринины цепкие руки. По здравому размышлению, прихожу к выводу, что она ваша подруга и СТАВЛЕННИЦА))) Уж очень доверительно она жаловалась вам на той встрече… Да и еще пара признаков была, которыми я поделюсь не с вами, а с ребятами. Теми, которые согласятся отстоять наш фри!..
                    15
                    • samit
                      samit 1767 25 mar 2014, 15:05
                      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                      Здравствуйте! Вам видимо скучно и вы пытаетесь скоротать таким образом время, Ища везде и во всем подвохи.А я не ищу, просто привожу вещи и раздаю.А Ира там или Катерина, мне неинтересно.главное-им нужны вещи и я могу им это подарить.Приедет Ирина у нее и спросим она ли мне дарила кроссовки.Если не она, то очень похожая.Какой упорный идет от вас негатив.Просто шквальный…
                      27
      • Habasi
        Habasi 1243 автор публикации 25 mar 2014, 14:02
        … Почему-то нижеслед. ответ Самит не встает на место)))
        10
      • Habasi
        Habasi 1243 автор публикации 25 mar 2014, 14:05
        Ударим автопробегом по безДАРожью!))))))))))))))) Дарами закидаем(
        «А про вашу юбку-мне вы ее подарили? Подарили, а уж куда я ее дела, по-моему, это уже другое дело.» — вот это совсем нехорошо. Трое человек сообщников желали получить ее, но ладно, не в юбке суть.
        Просто получается, что у вас так- не подошла подаренная по ленте вещь — в помойку ее, или на фримаркет свезти)))
        21
    • annagu
      annagu 416 25 mar 2014, 14:54
      Ну не знаю… Сколько ни подходила к самобранке в обеих столицах городах федерального значения, ни разу не видела там вещей, на которые в ленте было бы море желающих. В основном старая одежда, какие-то брошюрки, мелочёвка «на ХМ»…
      Может, конечно, это все потому, что я поздно прихожу и до этого момента все хорошее разбирают? :)
      Да и потом. Все неразобранное на фримаркете в конце ОВ отправляется на помойку. Неужели это лучше, чем в котомку нищенки?..
      14
    • Habasi
      Habasi 1243 автор публикации 22 mar 2014, 20:03
      Спасибо, что отозвались. Очень сочувствуем Вашей беде, тем более, что вещь так трудно досталась и была необходимой… В Москве о таких происках вроде бы не слышно, я сама пару раз оставляла дамскую сумочку (довольно маленькую по размерам) на лавочке — не уносили и не покушались. Что ж, будем вместе думать и выработаем-таки какую-нибудь концепцию антивандальную))))
      11
    • annagu
      annagu 416 23 mar 2014, 22:52
      Игорь, не поверишь, вот точно такую же мысль хотела высказать в конце коммента, но стерла ))
      На Ордынке псевдосообщниц Ирин нет. Пока.
      14
        • annagu
          annagu 416 26 mar 2014, 17:33
          Если бы на Ордынке не было сообщников, то и встречи бы там не было, ага? ))
          13
            • annagu
              annagu 416 26 mar 2014, 22:07
              А я вот на Ордынке на фримаркете (небольшом, но все же) разжилась как-то отличной осенней юбочкой и коробочками для декупажа))
              Где сообщники — там и фримаркет )
              Другое дело, что размах там пока не тот ))
              15
    • PaulinaK
      PaulinaK 1377 25 mar 2014, 08:57
      Скоро там будут местные нищие.
      9
  • Varius-mama
    Varius-mama 38 22 mar 2014, 22:52
    Я бы сказала ей сурово: "«Ирина! иди домой.» И брови бы насупила грозно. А то чего, обидно переезжать с хорошего места.
    9
  • efrushka
    efrushka 429 23 mar 2014, 14:22
    Ну вот(((( Моё имя теперь позорят всякие недостойные люди((( Обидно(((
    9
    • [46566]
      [46566] 111 23 mar 2014, 14:45
      Это о вас? Или вы так, за всех Ирин обиделись? И почему сразу «позорят» и «недостойные»?
      8
      • efrushka
        efrushka 429 23 mar 2014, 14:49
        Мне за моё имя обидно. Тут же пошли разговоры, мол, не пускать Ирин, и все дела. Понятно, что шутка. Но всё равно же… Моё имя)
        7
    • luna_nnn
      luna_nnn 373 23 mar 2014, 17:04
      в публикации речь о даме, которая зарегистрирована под ником Ирина
      у Вас ник другой
      11
          • Soaibel
            Soaibel 161 26 mar 2014, 12:53
            Даже если бы Ирина и присутствовала на сайте, то маловероятно она пришла бы в обсуждение и сообщила: «Да, это я та самая наглая тётя, которой нужно всё-всё, приносите больше, берите меньше, а я унесу, мне не в первой...»
            10
        • Leonidiya
          Leonidiya 889 11 jan 2015, 12:07
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          недавно видела дар-стиральную машинку.Она там ее клянчила, мотивируя тем, что у нее нет.а кучу белья стирает вручную.При этом в ее профиле видно на фото машинку-автомат.микроволновку и большой холодильник.Когда ее спросили об этом--ответила, что машинка не ее, а бывшей свекрови.(но почему то стоит у нее в квартире)
          5
  • Cameo
    Cameo 713 25 mar 2014, 16:46
    Фримаркет хорош тем, что можно пристроить нуждающимся сразу много и быстро. И это не обязательно плохие вещи. Может, просто лень оформлять дар. Я, например, расписывал дар с дисками целый час. В эту пятницу, кстати, меня опять просят «поработать» на фримаркет, но не «курьером», а «сторожем». Знакомая везет несколько сумок хорошей женской одежды, но ждать до 6 вечера не может. У неё ремонт, завал, ей некогда, ей нужно сразу. Как Остапу Бендеру практически)
    3
  • Freken-Bok
    Freken-Bok 138 27 mar 2014, 12:23
    Может быть перенести его на другую лавочку, временно, а мадам не пускать?
    11
  • shnn73
    shnn73 2534 заблокирован 27 mar 2014, 16:24
    Сообщники (16) засчитали комментарий недостойным.
    Мне безумно нравится эта Ирина.Очень, очень!!! Я не считаю такое её поведение наглостью или хамством.Наоборот она МОЛОДЕЦ!!! Это ещё надо суметь выхватить нужное и всех опередить, а другие попросту стоят и завидуют, злятся что не им что-то досталось.Но никто же не виноват что они стоят разинув рты или пытаются казаться выше этого всего, брезгливо наблюдая за всем этим со стороны.Если ты считаешь себя выше этого и это помойка, то отойди и не пачкайся, не плюйся, а если что-то надо взять оттуда, то бери быстрее и не считай ворон.Совсем никто не виноват в том что ты оказался таким нерасторопным и кто-то тебя опередил.Мне вот тоже просто чудом достался отличный новый электрический чайник из закалённого стекла.Как раз такой был сильно нужен, а лишней тысячи на его покупку на тот момент у меня не было.Я его буквально выхватила из рук этой самой Ирины, когда она достала его из сумки и только-только собиралась положить на ковёр-самолёт, а ещё бы секунда и его схватили бы уже несколько пар рук и каждый тянул бы изо всех сил в свою сторону.Поэтому из рук даже нужно выхватывать:)))Это такое дело! Кто смел-тот и съел! И эта самая Ирина очень много отличных вещей на фримаркет выкладывает.Она не берёт себе всё, просто выбирает нужное и правильно делает! И каждую пятницу мы с ней приносили друг другу большие пакеты полные вещей и мне это было безумно приятно!!! Я собирала что-то интересное персонально для неё и она персонально для меня и каждый раз это всё было сюрпризом, игрой и вещи все отличные, были и новые и дорогие и она вовсе не жадная, а щедрая! Я так к ней привыкла, привязалась, считаю её своей подругой и теперь когда я переезжаю в другой город мне будет её очень не хватать… только самые-самые-самые хорошие, добрые, лучшие, светлые у меня воспоминания о ней! Удивительный человек!!! Добрейшей души!!! А как она радовалась всему что я ей дарила!!! Это такой бальзам на сердце!!! Просто непередаваемые ощущения!!!
    45
    • TAPO4KAPOTAPA
      TAPO4KAPOTAPA 448 28 mar 2014, 15:57
      Рассуждение. Не ответ.

      Скромность украшает человека.

      Уметь делиться, замечать людей вокруг, адекватно себя вести — обычное качество человека.
      Это же не Джунгли =)… с готовностью почти пробить башку локтем за бриджики, которые только на руку налезут :))) Вырвать и думать после. Игра хороша =)

      Кидаться на руку, достающую вещь для Фримаркета… где это дрессируют?)))))
      Это странное поведение.
      Сейчас не дефицита. При желании заработать можно на всё, а если надо тонну вещей, то это Болезнь. Без шуток. Интересная инфа как быть.
      Либо Это Дело :))

      /ссылочки хорошие/
      9
      • shnn73
        shnn73 2534 заблокирован 28 mar 2014, 22:14
        Сообщники (12) засчитали комментарий недостойным.
        Алла, тогда получается что эти ссылочки подходят всем кто желает здесь дары изо дня в день уже на протяжении нескольких лет.Нормальный она человек!!! Просто в ленте даров она совсем ничего не желает! Не у всех есть время сидеть на сайте чуть ли не сутками, рассматривая ленту даров, желать, договариваться о встречах, встречаться, писать благодарности… Она даже не на каждой общей бывает и не всё подряд берёт, а тщательно выбирает нужное, а не нужное и что не подходит обратно кладёт.И работает она в отличие от некоторых тунеядцев и бездельников.А работа тяжёлая и зарплата маленькая и не так то много радостей в жизни… Надо видеть и понимать других людей.Не быть настолько жадными и завистливыми.Всем всего достанется и каждому всего хватит!
        19
        • Shami
          Shami 879 28 mar 2014, 22:21
          Не у всех есть время сидеть на сайте чуть ли не сутками, рассматривая ленту даров, желать, договариваться о встречах, встречаться, писать благодарности…
          Не быть настолько жадными и завистливыми.
          смешно слышать из этих уст)
          17
        • TAPO4KAPOTAPA
          TAPO4KAPOTAPA 448 30 mar 2014, 03:30
          Эти ссылочки помогут навести порядок вокруг и в сознании
          (не всем, я это прекрасно понимаю).

          Изо дня в день из года в год — это ненормальность даже для неработающих, а уж для работающих… Иначе это как «прорва» :)

          От тяжелой работы с ног валишься, не до интернета, точно знаю.

          За подаренное написать благодарность — это в 10 раз легче, чем заработать на вещь. Даже не обсуждается.

          Радости в жизни — они приходят тогда, когда за материальным перестают гнаться… и видят других, чувствовать начинают.
          Как говорится — в гробу карманов нет.

          Таких Ирин я не встречала раньше,
          (бываю 4-5 раз в год на ОВ, на связи с хорошими сообщниками через день-два),
          но раз заметили её поведение столько людей, то значит прошлась по головам хорошо. Значит людям не вещи жалко, стыдно стало за этого человека. Часто идут съемки, как такое объяснить?

          Можно пакетами размерный ряд отдавать самовывозом в той же ленте, только такие Ирины лучше дождутся, что им привезут всё и в одно место и на горбу.

          Фримаркет будет полезным всем тем, кто для сайта не поленился что-то сделать, порадовал многих людей + добрые проходящие люди.

          Соревнований не надо там в спокойной дружелюбной атмосфере…
          Ещё не хватало там мимо проходить с раскрытой сумкой и вынуть что-то у себя )))) А это вырвут кто-то постоянно-первый-смелый-нежадный-нежданный-но-вольный-охотник )))))
          14
  • Habasi
    Habasi 1243 автор публикации 27 mar 2014, 20:49
    «Мне безумно нравится эта Ирина… — … Я его (чайник) буквально выхватила из рук этой самой Ирины...» как-то не увязывается логически))) нелепица какая-то… Сразу вспомнилось выражение «унтер-офицерская вдова сама себя выпорола»…
    Всем, кому небезразличен порядок на фримаркете, просьба написать нам в личку.
    12
  • Lora70
    Lora70 7976 27 mar 2014, 21:02
    А что, если эту Ирину сфотографировать и выложить как картинку к этой теме? чтобы все хотя бы знали о ком иёт речь?
    8
    • [103738]
      [103738] 314 27 mar 2014, 22:09
      Где-то в блогодаре натыкалась на её фото. Увижу — скину сюда.
      4
    • [103738]
      [103738] 314 28 mar 2014, 05:01
      http://img02.darudar.org/s600/00/00/45/24/45243cd203310835930b9fb32eaa46d1ddea9cd7.jpg
      Ирина, вид сзади =)
      «Ирина»- это в серых бриджах и ветровке
      6
      • tytyna
        tytyna 737 28 mar 2014, 15:45
        Ой, прикольная фотка какая!
        Если не была уверяна, что это не я, то подумала бы обратное,
        очень похожа.
        Бывает же такое!
        А с лица нет фотки?
        9
        • [103738]
          [103738] 314 28 mar 2014, 16:00
          Не-а. Эта самая вменяемая. Есть ещё 3-4, но они тоже со спины.
          Кажется, тётя прячется от камеры)
          5
          • ProstoEva
            ProstoEva 2014 28 mar 2014, 17:29
            А вот если не любит и прячется — как раз можно нарочно пофоткать в процессе. Прицельно так, поближе. =)
            7
          • Freken-Bok
            Freken-Bok 138 28 mar 2014, 17:42
            Та нет же… Караулит жертву))))
            Там же где-то как раз и он самый многострадальный, фри маркет.
            3
      • kluha5
        kluha5 603 28 mar 2014, 16:32
        Ой, похоже она на Трубной у меня прямо пакет из рук вырвала с вещами… которые я на фримаркет привезла… я из него вещи даже выложить не успела=)))
        3
        • [54034]
          [54034] 497 28 mar 2014, 16:32
          Блин, и чего у меня никто вещи не вырывает, когда я их на фримаркет привожу? ))
          7
          • Optima
            Optima 406 28 mar 2014, 16:38
            Значит не то привозишь)))
          • [103738]
            [103738] 314 28 mar 2014, 16:39
            Что у тебя вырывать? Диск с порнухой? Кстати человек, выдавший мне его, интересуется, кто ж таки взял сие произведение исху…сства
            Ты не видал?
            3
          • kluha5
            kluha5 603 28 mar 2014, 18:43
            Ага… у тебя вырвешь=)))
            3
          • kluha5
            kluha5 603 28 mar 2014, 18:50
            Миш, мне не жалко, забрала и на здоровье, я для этого вещи и везла, просто она даже на размеры не посмотрела=)))
            А муж мой был в шоке от увиденного… Он вообще против, что я на ДД сижу, его политика — отдавай, что хочешь, а дом ничего не тащи=)))
            А тут у меня набралось 3 здоровенных пакета, я бы их до общей сама не доперла, муж любит когда я освобождаю квартиру, и повез меня на ДД, сумки дотащил… увидел эту картину=))) А потом пока я свои дары забирала и раздавала, он стоял и с ужасом смотрел на фримаркет… такого ужаса он еще не видел… как эта девушка сметала все, что приносили=))) Вообщем я его надеялась на ДД затащить, а получилось наоборот… Его теперь туда никаким калачом не заманить(((
            8
          • Habasi
            Habasi 1243 автор публикации 29 mar 2014, 01:03
            Потому что ты — в ее весовой категории))
            О, да, Ирина по весне что тот лилльский палач выглядывает из капюшона куртки болотного цвета)) Многим помнится эта картина…
            Ура-ура! Сегодня ее не было! И без нее фримаркет был культурным до противности))) Все улыбались, из рук не выхватывали, подходили чинно и мирно выбирали))) Татьяна самит была беспредельно оригинальна, все вещи из «самого Парижа» принесла с наколотыми «бирками», на которых одариваемые записывали ФИО, ник, ставили подпись и дату получения вещи на фримаркете. Татьяна, это здоровское нововведение, т.к. отлично укрепляет память)))) На имена — в особенности. Так держать! Подписывать — и собирать расписки;-)
            И передайте Ирине...)))))
            12
      • L414
        L414 1055 30 mar 2014, 18:59
        ого, на этой ОВ детям шарики крутили — мой сын целовал их всю обратную дорогу, а на след. день я в зоопарке сэкономила на покупки — взяла шарики с собой:))
        6
  • Koloboshka
    Koloboshka 270 28 mar 2014, 00:03
    Зачем, товарищи? Скажите, зачем вам Ирина?
    Вы приходите на фримаркет, чтобы отдать свои вещи, да ведь? Какая разница, кто их заберет, скажите? Заберут весь мешок — и спасибо, что домой не надо назад тащить, какая красота. В чем спор, никак не пойму.
    23
      • Koloboshka
        Koloboshka 270 28 mar 2014, 00:18
        Мне не жалко, но где логика — здесь вся логика.
        18
      • stu_sha
        stu_sha 492 28 mar 2014, 21:25
        думаю, что в Подольске проводятся свои фри-мракеты.
        посмотрите — в группах в контакте, или может на городском сайте/форуме.
        ближе, чем ОВ и не так обидно может будет?
        6
        • [103738]
          [103738] 314 28 mar 2014, 14:33
          Бушные вещи, очень часто весьма сомнительной чистоты и зашитости, мятые, драные — а вот это уже культура дарения, точнее, её отсутствие.
          Дарить людям, которые дарят -это не безвозмездное какое-то дарение — это не взаимозачёт, а всего лишь желание дарить людям, так же вносящим свой вклад в саму идею дарения, а не только берущим всё, что плохо лежит.
          Происходящее на общей и называемое гордым словом «фримаркет» с реальным фримаркетом мало общего имеет. Давайте не путать тёплое с мягким.
          16
            • freedesign.ru
              freedesign.ru 447 29 mar 2014, 11:59
              Хорошее (философское почти) наблюдение!
              Да… «Общий баланс» видят лишь некоторые да и-то изредка ;-)
              4
  • MADARA
    MADARA 498 28 mar 2014, 18:07
    я думала за 2года хоть что-то изменилось. опять изза пары колготок ругаются
    12
  • Cameo
    Cameo 713 28 mar 2014, 21:47
    Ну как сегодня прошел фримаркет?
    3
    • shnn73
      shnn73 2534 заблокирован 30 mar 2014, 12:37
      Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
      Конечно! Нормальные люди так и делают, а те что со странностями скоро наверное будут стоять и наблюдать достойный ли человек взял их вещи.И если нет, то подбегать и требовать положить её на место или создавать кордон к подходу к тем лавочкам, на которых чаще всего лежит обыкновенный мусор, и подпускать только достойных этого мусора, военных книжек, брошюрок, рваной одежды и обуви.А однажды я наблюдала такое что пришла одна сообщница, которая для меня давно значится в чудачках, и вместо того чтобы положить сразу весь пакет того что принесла на фримаркет стала не спеша вытаскивать из него по одной вещи и давать их двум сообщницам с фримаркета.При этом испуганно озираясь по сторонам не приближаются ли там не достойные её хлама… А тем кому она давала эти свои вещи они тоже были не нужны.Пакет к себе прижала с опаской как бы кто не вырвал, а выкладывала грязные пластмассовые детские игрушки, большинство сломанные или с трещинами.Такой маразм и крохоборство ещё большее позорище и срамота.
      19
      • TAPO4KAPOTAPA
        TAPO4KAPOTAPA 448 01 apr 2014, 13:16
        Нельзя так думать о людях, которые что-то принесли.
        Нельзя всех под одну гребенку.
        Может она приблизительно знала, что у пятерых сообщниц примерного возраста дети и те еще на ОВ не появились. Хотела наверняка показать им, зная их положение, но и не отказать другим после.

        Смотрите на сам эффект «Кто смел тот и съел», на пользу — нет её =)
        Вот почему:
        (сразу прошу прощение за подобранное слово, оно от слова грести (постоянно и быстро подгребать себе), другое слово подходит, но его успели запретить)
        Если хлебать всё что видишь перед собой, то не напьёшься, а отравишься. Напиться можно только чисто простой водой, её много пить даже не придётся.
        Если учесть, что «Гребуны» с ДД, которые годами всё никак не нагребут «Нужного», то это не проблема должна быть Дарителей и участников Фримаркета. Обеспечивать с… лет данного человека обязан сам он, а не Даритель. Без ДД Дарителя могло бы и не быть, тогда что? Кто тогда попадёт в виновные?
        И если по справедливости и правде жизни:
        «Гребуны» настолько экономные бывают и расчётливые в каждом действии + чувство Хватки зашкаливает за все пределы, что у них вообще из Даров единичные случаи дарения чего-то, заработанного именно своим трудом, В основном то, что попало другим способом + передары (заработанные так же другими силами)
        А если учесть, что сколько бы не желалось на сайте Даров, сколько бы в одни руки не ушло содержимого скамеек, они выглядят так не спокойно, они почему-то никак не могут удовлетворить всё равно своих потребностей. А образ их (вид) — будто над ними поработал первоклассный стилист, но на эффект противоположный.
        И почему это так — загадка.
        Чем больше человек получает — тем хуже он на вид.
        А значит надо заняться собой и заняться обстановкой вокруг себя.
        И одновременно этим вытянуть себя из болота ненужных тревог, ненужных вещей, получить свободное время научиться чему-то интересному и новому (даже зашить лопнувший шов на ж и уже не надо будет искать еще, всему учили в школе на трудах), преобразить себя уходом. Баланс во всём.
        По-другому утопия.
        Столько информации об этом везде, как искоренять собирательство, не тратить на него свою жизнь.
        У хендмейкеров оно хоть объяснимо — рождаются волшебные вещи, неповторимые часто. Целые ярмарки идут рукодельные и популярны по сей день, когда прилавки и так полны подарков.
        А обычных брюк и юбок много не надо, занятому человеку выбраться в свет практически некуда, этикет позволяет одевать вещь не единожды.
        Никак не должно быть ругани из-за шмоток, а резиновая игрушка могла быть первой игрушкой её дочки или её самой. Вот почему для неё она не просто кусок резины.

        Всё объяснимо.
        19
  • k-feya
    k-feya 2270 03 apr 2014, 00:24
    Эта дама ходит на ов примерно 2 года. Всегда дежурит у фримаркета.
    Все вещи, которые я приносила на фримаркет она хватала, не дав им даже приземлиться на лавку или на покрывало; и уж тем более другие, реальные сообщники д-д не имели возможности их взять себе раньше ее, ибо она очень быстрая и цепкая. Хватает все подряд всегда первая, половина этого же летит обратно (швыряется), а то, что ей нужно она забирает. Я еще думала — неужели никто у нее не спрашивал " А какой у вас ник? " " А вы вообще сообщник?".
    16
    • DianaAlmazova
      DianaAlmazova 243 03 apr 2014, 10:37
      в Уфе на подобном мероприятии тоже бывает такая «Ирина»)))хватала абсолютно все
      12
    • Soaibel
      Soaibel 161 03 apr 2014, 12:58
      ИМХО, человеку не может быть нужно вообще всё и человек должен понимать, что помимо него есть другие люди. Эгоизм, жадность и скопидомство — некрасиво. Можно безостановочно оправдывать «Ирину», но от этого она не превратится из мягко говоря, наглого человека, в «крайне нуждающегося». Повторяю, что не может человек нуждаться в любой вещи, во всём, что отдается безвозмездно.
      В магазине, полагаю, подобные люди не хватают с полок всё подряд и не везут туго набитую тележку к кассе — в магазине нужно платить.
      Насчет «группы поддержки» Ирины — вижу Наталью shnn73 и Татьяну samit. Никаких отрицательных эмоций к данным сообщницам я не испытываю, не более, чем наблюдения: обе дамы особо не утруждаются прочтением описания даров (т.е. создается впечатление, что женщины ориентируются либо по картинкам, либо по ключевым словам). Татьяна желать желает, а вот о вывозе даров, увы, не всегда задумывается. Наталью еще не совсем понимаю вот в чём: её супруг ведет весьма пасквильного содержания бложек, где называет Дару-Дар помойкой, других сообщников — хапугами, лгунами и пр. Тем не менее, дары для Романа желать Наталья продолжает на столь ненавистном для него ДД. Не совсем понимаю логику.
      22
      • k-feya
        k-feya 2270 03 apr 2014, 18:23
        А мне просто очень неприятно, что я тащу тяжелые баулы в час-пик в метро, чтобы люди (разные сообщники) себе их взяли. Но все сначала проходит через нее, а потом швыряется как кусок г… а обратно. Для нее да, мне жалко. Я бы не тащила для нее и не обещала бы ей, если бы она была бы сообщником тк я очень не люблю наглых людей. Я везу для других. Не драться же с ней. На крайней ов я при разгрузке рюкзака и сумок рассказывала про вещи, какие они винтажные, о чем в книгах и проч а они летят обратно в кучу, развороченную ей) Наверное надо иметь отдельный ангар под эти цели — чтобы хранить там 5 тыщ подаренных даров или чтобы столько ов набивать себе баулы всем подряд)) Однако я не против чтобы напрмер она копалась уже после ов (не приближаясь во время ов к фм) в том, что сообщники себе не взяли. И то — намного лучше бы те же гастрабайтеры или нищие взяли бы.
        18
        • [103738]
          [103738] 314 04 apr 2014, 17:20
          Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
          Катя, я абсолютно согласна с Вами. Мне тоже не очень-то приятно тащить сумки для одной-единственной наглой горбатой курицы. Теперь, кажется, можно вздохнуть спокойно — на прошлой ОВ её не было, и надеюсь не будет сегодня.
          Но к сожалению, существуют разные кало-бошки, которые никак не могут понять таких простых вещей. Видимо, поймёт только тот, кто сам носил на фримаркет тюки вещей и отбивался от этой горбатой тётки…
          28
          • TAPO4KAPOTAPA
            TAPO4KAPOTAPA 448 04 apr 2014, 21:41
            Нет-нет. Приносила она много-много взрослого, много детского.
            Просто она особо не заморачиваться нарядами. И избавление от вещей происходит, как очищение полезной площади.
            Этот подход имеет место быть. И там не особо важно куда это деть.

            Есть второй вариант, когда не выкладывая в ленту человек хочет одной ОВ раздарить многим хорошие вещи, привозит, оповещает, а не выходит… Люди не успеют.
            И это печально.
            7
                • k-feya
                  k-feya 2270 05 apr 2014, 23:44
                  похоже, что все равно все останутся при своем мнении. те, кто защищает и понимает Ирину и ее поведение (а судя по кулачкам вниз таких тоже не мало) будут привозить и отходить (если они привозили вообще ранее). а те, кому это все неприятно (как я) будут вещи-книги, которые не забрали/не пожелали — до помойки нести. а то у нас свалки в МО маленькие..((
                  Колобошка я вас не понимаю, но каждый безусловно волен думать и поступать так, как считает нужным. Но есть еще и правила на дд и такое поведение как у Ирины недопустимо. Хотя поскольку она не сообщник, то и вне закона)
                  17
            • TARDIS
              TARDIS 446 06 apr 2014, 00:05
              Катя, ну ты же не будешь «ЗА» наглость, хамство, несправедливость?
              18
  • northern_style
    northern_style 399 03 apr 2014, 21:03
    уже даже мне интересно стало...
    8
  • Habasi
    Habasi 1243 автор публикации 04 apr 2014, 01:19
    До новых встреч на обновленном фримаркете! Группа сторонников порядка и завтра будет ненавязчиво (если не представится особый случай — уже без фотокамеры) следить за культурой на самобранке))) Во, как вывернула;-)
    20
    • TAPO4KAPOTAPA
      TAPO4KAPOTAPA 448 04 apr 2014, 12:36
      Интересно, что-то изменится теперь или нет )))))))

      Вообще, Г-ны непробиваемы, эмоциональный фон снижен, мук совести нет, стыда тоже.
      Будет ответ:
      — кто первый, того и «тюки»
      — какой человек сам, то он и видит
      — вы просто завидуете
      — вы просто жадные

      Нелады с психическим состоянием никто не отменял, а сейчас весна. Для кого-то весна всю жизнь :) И цель жизни — ни за что не платить, а добывать любыми путями (нужно/не нужно, пусть лежит, каши не просит). Пусть завалит их барахлом, пусть.
      А вот хамства на фримаркете не надо.
      ______________
      «Вы просто завидуете», — сказал маньяк полицейским, натягивая штаны.
      " Я не алкаш, а вам просто здоровья не хватает", — сказал мужик, вынося на продажу последнюю табуретку.
      «Вы просто зажрались!», — сказал пьяница с протянутой кепкой, которому подали мелочь.
      Для такого подхода (показал опыт на ДД), необязательно быть малоимущим. Это их козырь, которым гордятся сами — по головам.
      12
    • Soaibel
      Soaibel 161 24 may 2014, 22:58
      Рит, одно дело, когда сообщница подошла взять один свитер, а другое — когда незнакомый чел выхватывает усё имеющееся из рук дару-даровцев) Насколько я поняла, подобные люди имеются и среди сообщников — хватают нужное и ненужное, лишь бы схватить и побольше, побольше…
      Фримаркет — это эдакий Дару-Дар в миниатюре и не в инете. Т.е. люди приносят вещи и дарят вещи, минуя «пожелать/пообещать».
      Окружающие люди, не сообщники, а именно прохожие, видят скопление граждан, большинство их которых берут вещи и берут бесплатно (кстати, бейджики на ОВ носят не все). Никаких правил у фримаркета не имеется и как может человек понять, что вон той тете взять свитер можно, а ему нельзя?
      Можно сделать крупный плакат «Фримаркет Дару-Дар», написать правила — тоже крупно, каждый подходящий (за исключением особо наглых) все же, думаю, прочитает.
      3
      • Ritik
        Ritik 581 24 may 2014, 23:13
        Маруся, или ты невнимательно прочла что я написала, или я не умею формулировать свои мысли (что тоже вполне возможно).
        А вот о том, что фри-маркет это ДД в минатюре, меня очень огрчает ибо то, что увидела вчера было очень неприглядным.
        Плакат можно сделать, но вот куда его воткнуть? (гусары, молчать!) Где в нынешних летних реалиях делать сам фри-маркет, чтобы было удобно и прилично? не прогонять же с лавочек отдыхающих москвичей и гостей столицы?
        • [103738]
          [103738] 314 24 may 2014, 23:19
          Рит, как где. Есть замечательнейшие зелёные штучечки по кругу, меж скамеек. Мусорками зовутся… Насри-маркету какбэ в мусорке самое оно, не?
          12
          • Ritik
            Ritik 581 24 may 2014, 23:28
            не. туда реально часто приносят и хорошие вещи, которые еще очень даже могу послужить. :)) Потом понятие о хорошести вещи у разных людей очень разное. что одному и нафиг не нужно, для другого — выход из положения или даже желанная вещь.
            Конечно там много и совершенного неликвида тащат, вот это после окончания фри-маркета и нужно в урны отправлять.
        • Soaibel
          Soaibel 161 25 may 2014, 00:09
          Полагаю, мой косяк, мой невнимательность — ибо во время прочтения коммента пришел свекр с просьбой поглядеть бензопилу в маркетах)))
          Прогонять никого не надо- гонения могут плохо завершиться, увы.
          Плакат можно составить-склеить-воткнуть рядом с местом проведения ФМ — это минимальная проблема. Место проведения — это да, на крохотном пятачке сталкиваться задницами, не лучшая идея.
          Можно занять и одну лавочку фримаркетом, доставать по несколько вещей/ждать, пока заберут/доставать новые. Вообще куча вещей на лавочке — хаос, т.к. места не хватает, вещи падают и вообще некрасиво.
          Выложили партию — забрали партию, далее еще одна… Так можно сэкономить и время, и место.
          2
          • Ritik
            Ritik 581 25 may 2014, 00:53
            эх, хорошо бы, да вряд ли получится. надо тогда, чтобы те, кто приносит сумки, отдавали их одному человеку, который будет регулировать выкладку на скамейку. Тогда надо кроме почтальона ввести статус — руководитель(распорядитель) фри-маркета, например. И сделать этот статус официальным, чтобы все знали кто это, публиковать фри-маркеты в акциях и чтобы отписывались, кто придет и кто принесет. чтобы люди знали, кому сумки отдавать, а не вываливали бы все разу в кучу-малу…
            только кто возьмется за это? нужны добровольцы, как в почтальонстве. И кандидат должен вызывать доверие у сообщников.
    • Ledi_Banditka
      Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:47
      я бы тоже отдала ей свитер… стыдно…
    • Beriya_LP
      Beriya_LP 363 26 may 2014, 21:21
      А если скатерть принести и вещи на ней раскладывать, как у нас за ТЮЗом делают?
      2
      • Ritik
        Ritik 581 27 may 2014, 17:32
        Ранее, на Трубной тоже стелили подстилки на газонную траву. А вот на Цветном использовали сами скамейки, пока было холодно и народ массово не гулял. А теперь потеппело, люди гуляют, сидят на этих скамейках, кушают мороженое, читают книжки, не знают, что тут должен быть фри-маркет :))) не гонять же их? :))
        2
  • Ledi_Banditka
    Ledi_Banditka 2664 25 may 2014, 01:31
    у меня такое мнение- надавить и спросить эту хамку КТО ОНА- зарегистрирована ли она вообще на сайте… Если да- пусть все знают кто это… Если нет- пусть регится и тоже все узнают про нее. Дару Дар это сообщество с определенной целью, идеологией и правилами… Я лично против того чтобы подобное продолжалось…
    2
    • Ritik
      Ritik 581 25 may 2014, 01:58
      так все против. А какие предложения? как это изменить в лучшую сторону, как ты думаешь?
    • [103738]
      [103738] 314 25 may 2014, 02:13
      После данной публикации Горбатая ирина наконец-таки зарегилась на Д~Д!
      Да, точно она. Да, уверена на 146%.
      3
      • Ritik
        Ritik 581 25 may 2014, 02:28
        ?? откуда такая уверенность?
        • EvgeniaM
          EvgeniaM 1923 25 may 2014, 10:17
          Это она. Я ее видела на ОВ около фримаркета, на сумке был именно этот ник
          • Ritik
            Ritik 581 25 may 2014, 12:28
            Поняла. А то смотрю профиль, фоток нет… :))
            • EvgeniaM
              EvgeniaM 1923 25 may 2014, 12:42
              Я ее уже год как в лицо знаю)
              • Ritik
                Ritik 581 25 may 2014, 13:04
                Мне бы тоже хотелось увидеть. Вообще-то я практически не подхожу к фри-маркету из-за того, что там толкаются и выхватывают из рук. Я не готова ни с кем физически бороться за непоймичто. Вообще не понимаю, как можно хватать все подряд? ну, посмотреть, взять то, что заинтересовало, рассмотреть, не подошло — положить обратно. Не швырять! Но хватать, бросать, толкаться я не готова. Не та цель. Бороться за чью-то жизнь? ну, наверное, да. Бороться за чью то шмотку — наверняка нет.
                Чаше смотрю на это «действо» со стороны или стараюсь вообще туда не смотреть. Со стороны это зрелище неприглядное, увы, не украшающее наших сообщников.
                • EvgeniaM
                  EvgeniaM 1923 25 may 2014, 13:06
                  Я теперь уже тоже не подхожу, роста не хватает, чтобы разглядеть что-то поверх голов толпы) А толкаться тоже не хочется.
                  Посмотреть, я думаю, можно на тех вип-местах, о которых писали.
                  • Ritik
                    Ritik 581 25 may 2014, 13:11
                    :)) прийти задолго до общей, сесть туда всем семейством, обложиться пустой тарой и ждать, когда начнут подносить сумки? :))))
                    Я подумаю над вашим предложением. :)))))
                    • EvgeniaM
                      EvgeniaM 1923 25 may 2014, 13:16
                      ))))))) Так видно вип-персоны и действуют)
                      Когда я раздаю (получаю) все дары, включая курьерские — фримаркет уже заканчивается)
      • Jemaima
        Jemaima 206 25 may 2014, 10:06
        читаю я это и понимаю — меня глушила не сообщница. И сейчас она для меня никто. Вот теперь обязательно приду, сяду рядом с фримаркетом и начну играть. У меня как раз есть произведение на высочайших нотах которое я не выучила))
        3
  • silicon
    silicon 282 25 may 2014, 11:22
    Фотографируйте её. Чем чаще тем лучше.
    Хотя я больше люблю ролевые игры; костюм полицейского вроде был в ленте.
    Более изысканный вариант — костюм работника ФМС: «женщино, покожити ваш регистрация на Дэ-Дэээ...»
    4
  • EvgeniaM
    EvgeniaM 1923 25 may 2014, 13:10
    2 мая я была на ОВ, после которой зашла в кафе. Выйдя оттуда, когда ОВ уже давно закончилась, увидела на лавочках фримаркета кучи брошенной бесхозной одежды. Наших на площади уже не было.
    ОВ не выгонят с Цветного за то, что мусор люди оставляют после себя?
    • Ritik
      Ritik 581 25 may 2014, 13:15
      Вполне могут! Вообще-то на Трубной всегда после окончания общих все складывали в пакеты и в мусорку. Обычно Людочка Кадфаель и другие, кто задерживался допоздна, это делали. Странно, что те, кто рулит фри-маркетом теперь этого не делают…
      С таким «засором» нас вообще отовсюду будут гонять…
      • EvgeniaM
        EvgeniaM 1923 25 may 2014, 13:20
        Раньше всегда было вроде чисто, но я обычно рано ухожу и не вижу последствий. Обычно вижу, как люди в процессе разбора фримаркета, выносят в мусор что-то видно совсем негодное.
        А тут задержалась…
    • Ritik
      Ritik 581 27 may 2014, 18:11
      разделение — идея хорошая. Давайте сообща решим, какая пятница как будет называться?
      например:
      Первая пятница месяца — книги, диски, гаджеты, кухонная утварь, предметы интерьера…
      Вторая пятница месяца — детские вещи, детская обувь и игрушки
      Третья пятница месяца — женская одежда и обувь
      Четвертая пятница месяца — мужская одежда и обувь.
      Ну или предлагайте свои варианты :))) но чтобы знали когда что нести.
      Организовать такую же акцию, как об общих встречах и отписываться там кто принесет что-то на предстоящий фри-маркет. Тогда и желающие будут знать когда походить и что искать.
      1
      • [187559]
        [187559] 132 10 jan 2016, 23:05
        Я думаю, что это вообще должен быть другой день недели.Например 2 субботы в месяц, тогда приедут те люди которым вещи, обувь, книги необходимы.И толкучки не будет. И люди, которым надо избавится от вещей. И какая разница будут в Даре они или нет.
        1
    • Soaibel
      Soaibel 161 27 may 2014, 18:40
      Подобная идея радует. Действительно, народу будет меньше, но посторонние люди не перестанут подходить (что дают? Почему дают? и пр.)
      Здесь важно адекватно реагировать на это. Нет ничего ужасающего в том, если кто-то из гуляющих возьмет себе свитер или еще что-то — фримаркет, free же) Пусть берут на здоровье! Да, есть товарищи, у которых слово «даром» включает функцию «тогда мне надо всё», но ведь они не глухие — разъясните, что так нельзя, есть и другие люди.
      • [8230]
        [8230] 27 may 2014, 19:17
        а почему всех так пугают посторонние люди то?
        1
        • Soaibel
          Soaibel 161 27 may 2014, 19:27
          Да скорее не посторонние, а «всесбирающие», т.е. которые ведут себя откровенно нахально и выхватывают вещи из рук у сообщников.
          ИМХО, подобное поведение недопустимо не только для людей со стороны, но и вообще для любого участника фримаркета, будь он сообщником ДД, или нет.
          1
            • Soaibel
              Soaibel 161 28 may 2014, 10:53
              Ну и я, в принципе, того же мнения. Фримаркет воплощает идею дарения в повседневной жизни, т.е. минуя ленту, но фримаркет должен быть нормально организован для удобства всех присутствующих.
              Можно бесконечно обсуждать тему «кто подошел?» и «зачем подошел?», но пока не будет нормальной организации — не будет достойного фри. Сама не присутствовала на фримаркете, но судя по рассказам, сообщники не слишком правильно себя ведут, а что желать от посторонних?
              В данном случае стоит своим поведением показать, как нужно вести себя на фри. Не устраивать очередей за вещами, не выхватывать предметы друг у друга из рук, вести себя доброжелательно не только по отношению к друг другу, но и к окружающим людям. Что подумают о сообществе ДД и его сообщниках, если фримаркет проходит в атмосфере склок за кофту?)
              2
  • DianaAlmazova
    DianaAlmazova 243 28 may 2014, 14:27
    у людей дома скапливаются вещи, которые ему не нужны, а другим могут пригодиться, и вот они накопились и они разномастные или, и что ж — ему кучу времени ждать пока объявят неделю Гаджетов, неделю Детских вещей, и так далее, чтоб выбрать подходящую? просто интересно
    5
    • Ritik
      Ritik 581 28 may 2014, 18:07
      ну, если проявить уважение к другим, кому они нужны, то как раз и можно разделить, а не заставлять искать нужное в куче-мале :((
      3
      • DianaAlmazova
        DianaAlmazova 243 29 may 2014, 07:07
        лучше оставить как есть, пусть приносят то, что человеку не нужно, хоть одежду хоть гаджеты, ибо все равно будут приносить что-то, не соответствующее тематике текущего фримаркета, нужно другое что-то улучшать, пресекать попытки ярых халявщиков со стороны, например.
        7
        • Pakahontas
          Pakahontas 474 29 may 2014, 12:40
          В Уфе, конечно, виднее, как москвичам дОлжно свой фримаркет устраивать)
          13
        • Ritik
          Ritik 581 29 may 2014, 12:48
          нет, думаю, что не надо оставлять все как есть, т.к. то что есть — плохо.
          И халявщики тут — дело десятое… В основном люди ведут себя соответствующе окружению. Если окружение будет цивильным, то и вести себя по-другому будет людям самим стыдно. И не будет необходимости пресекать, как вы пишите.
          3
  • Teffy
    Teffy 186 28 aug 2014, 13:19
    Только что узнала что есть фримаркет — об этой форме дарения я давно мечтала. Привезти все и раздать сразу :-)
    Вопрос: я могу кому-то конкретно отдать на фримаркет или нужно самой разложить все и ждать пока не разберут. Я бы отдала… а то со временем совсем плохо особенно в пятницу
  • Agress
    Agress 1249 28 aug 2014, 13:45
    Как там Ирина? Совсем пропала с фримаркета?
    5
  • Rus_Soul
    Rus_Soul 400 08 sep 2014, 21:35
    У меня вопросы синего чулка. Немного не по теме, но касается фримаркета=)
    1. Брать можно, если только что-то положил? Или и просто так?
    2. Положить может только организатор, а другие только брать? А если у меня есть одна вещичка, которую я хочу положить туда, мне это сделать нельзя, или надо спрашивать у организатора?
  • Lora70
    Lora70 7976 17 sep 2014, 12:34
    Сообщники пожалуйста, НЕ приносите книги на фримаркет! их практически никто не забирает, и после ОВ все книги относятся в помойку.
    ПОМНИТЕ: КАЖДАЯ КНИГА — это СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО!     Сейчас, в век электронных книг, бумажных становится всё меньше. Так давайте будем их беречь. Если вам не нужна книга, отнесите её в ближайшую школу или библиотеку. Уверяю, там найдётся тот, кому она действительно нужна.
    На ОВ люди приходят с пакетиками, и оччень мало кто с тележками. Даже если ваша книга понравилась, не всегда есть шанс её отттуда унести…
    2
    • [78496]
      [78496] 3757 17 sep 2014, 12:50
      Часто беру книги с фримаркета.
    • EvgeniaM
      EvgeniaM 1923 17 sep 2014, 12:55
      Я беру, когда бываю на ОВ. Обычно детективы в мягкой обложке для мамы
      • Lora70
        Lora70 7976 17 sep 2014, 18:57
        я тоже беру книги с фримаркета, но сердце обливается кровью, когда вижу сколько их выбрасывают в конце ОВ! прошлый раз огромная куча хороших книг осталась, и утащить не на чем — мой чемоданчик развалился, а в руках много не унести…
    • Ptitsa-Fitsa
      Ptitsa-Fitsa 41 заблокирован 06 jan 2015, 21:39
      есть фримаркеты вне дарудара
      каждую неделю обычно есть
    • Helly
      Helly 3425 28 dec 2014, 09:08
      Ох, вот и мне книги особенно жалко(
      К фримаркету я обычно не подхожу — не успеваю, да и забываю, к тому же не сейчас важнее раздать свое, а не брать. Но книги…
      1
    • k-feya
      k-feya 2270 04 jan 2015, 18:00
      Лорочка, я уточняла специально, мне говорили что после ов то, что не разобрали, увозят на машинке, а на следующую ов привозят опять и ничего не выбрасывают. Я поэтому и приношу туда книги, одежду и прочее каждую ов. Если выбрасывают (для меня это важно), тогда проще выложить в подъезде или сразу выбросить или отдать на другом ресурсе где забирают все, тк везти на работу, потом с работы туда не удобно. Точно выбрасывется все? Ведь там нищие могут что-то выбрать себе. Или оставлять нельзя, тк это есть закон запрещающий мусорить в общественных местах? Книги для меня представляют особую ценность. В крупных библиотеках есть стенд книгообмена, где разбирают почти все — я раньше туда возила и если все идет в помойку — буду продолжать туда лучше привозить, тк там точно разбирут те, кто как я — не воспринимает электронные книги.
      1
      • Ptitsa-Fitsa
        Ptitsa-Fitsa 41 заблокирован 06 jan 2015, 21:40
        есть фримаркеты вне дарудара
        каждую неделю обычно есть
        • calconicsa
          calconicsa 421 08 jan 2015, 22:04
          Вчера почитала вашу ссылочку — перешла — сморю — Ба около дома да еще и завтра. Собрала вещей пакет (одежда и всякое разное для дома и тд), приехали с мужем к двум в Новогиреево в музей на Союзном.
          Впечатление, ну примерно как у тех, кто выше писал про фримаркет на Трубной. К, слову — на Трубной сто лет не была. А тут все прямо как написано.
          Маленькая комнатка, большой стол — за ним стоит молодой человек (к слову единственный кто вел себя прилично) и дама средних лет. Вокруг еще толпа дам. Мы не успевали даже доставать из пакета, чтобы прилично разложить хотя бы — тут же все выхватывалось рассматривалось, и что дамам шумно обсуждавшим, что им надо что нет, было не нужно — отдавалось молодому человеку и тот аккуратно раскладывал. Честно говоря я и принесла вещи отдать — но интересно было посмотреть и что нибудь любопытное вдруг есть какая- нибудь безделушка интересная — но ничего не было потому как, даже не разобравшись что это толком дамы выхватывали и передавали друг другу и это исчезало тут же.
          Короче я все-таки представляла это себе как-то приличней что-ли. Ну люди ходят смотрят выбирают спокойно обсуждают, что увидели интересное. А тут нет, и извините если это читают те, кто там был — но напоминало свору алкашей у помойки делящих добычу. Быстрей быстрей, может даже мне не надо но возьму.
          Нет я не шла туда что-либо взять — отдать и посмотреть вообще что это такое. И я рада что вещи нашли своих пусть даже и таких хозяев. Но вообщем и в целом было очень неприятно там даже находится. Атмосфера в целом не благожелательная «дарударовская». Хотели заодно музей посетить — но, после увиденного, свалили оттуда не пробыв там и десяти минут.
          1
          • Ptitsa-Fitsa
            Ptitsa-Fitsa 41 заблокирован 20 jan 2015, 02:12
            очень печально, да
            я застала, видимо, приличные фримаркеты и такие хапуги там были в меньшинстве
            вот во Флаконе, помню, круто было))
            там и мастер классы были и веселье

            то, что вы описали — ужасно
            мне даже единичные случаи сложно морально воспринимать и я вас отлично понимаю
            • Dufraine
              Dufraine 663 20 jan 2015, 02:18
              раньше сравнительно малое количество людей посещало редкие фримаркеты скорее ради развлечения, как некое необычное мероприятие, иногда, может, в надежде на удачную находку. Сейчас масса разрекламированных где надо фримаркетов и куча людей ходит туда конкретно «за вещами» (я не беру в расчёт тех, кто преимущественно отдаёт, само собой)
      • Lora70
        Lora70 7976 08 jan 2015, 21:51
        Что увозят — это ложь. Я подошла к фримаркету в 21.00. Книги лежали на скамейке. Огромная куча.(УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЭТО НАБЛЮДАЮ). Мешок с одеждой трясли местные бомжи. а книги им не нужны даже для растопки. Да и кто из наших будет их увозить? Саммит? у неё нет машины, всего лишь чемодан на колёсиках, туда её вещи-то с трудом все умещаются…
        ЕСЛИ У ВАС РЯДОМ С ДОМОМ ЕСТЬ ШКОЛА — ОТНЕСИТЕ ТУДА. Я очень много книг отнесла в нашу школу, учительница литературы меня чуть ли не целовала…
        1
      • PaulinaK
        PaulinaK 1377 09 jan 2015, 10:53
        Книги сейчас вообще даже на час оставлять нельзя. Мгновенно замерзают, набирают влагу. Читать после этого -очень сложно. те, у которых мелованная бумага, просто слипаются, а остальные с очень большой вероятностью подхватят какой-нибудь грибок, лечить который дома мало кто возьмется.
  • [89352]
    [89352] 140 10 jan 2015, 10:11
    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
    Млять… колхоз какой то… ей богу
    5
  • Kotofeich
    Kotofeich 406 11 jan 2015, 00:20
    Фримаркет всё дальше перемещается от ОВ, как символично ))
    • Lora70
      Lora70 7976 18 jan 2015, 00:11
      ДД и фримаркет — конкурентные фирмы)) Дары выложенные на фримаркет зачастую = выброшенные дары. И ДаруДару от фримаркета никакой пользы в плане развития сайта…
  • Lora70
    Lora70 7976 30 jan 2015, 09:27
    Друзья, хочется ещё раз напомнить НЕ ПРИНОСИТЕ КНИГИ НА ФРИМАРКЕТ! ИЛИ ЗАБИРАЙТЕ ПОСЛЕ ОВ СВОИ незабранные ВЕЩИ
    Всё это уходит на ПОМОЙКУ.
    Мне почему-то особенно книги жалко (шмотки может ещё таджики-дворники заберут, а книги им на фиг не нужны).
    1
  • Beriya_LP
    Beriya_LP 363 10 feb 2015, 20:23
    Посетителям фримаркета подаренное там советую удалять,
    а не увеличивать счётчик дарением в пустоту, как здесь:
    1. darudar.org/gift/2952898/
    2. darudar.org/gift/2772192/
    3. darudar.org/gift/2952926/
    4. darudar.org/gift/2910074/
    5. darudar.org/gift/2109799/
    6. darudar.org/gift/2571110/
    7. darudar.org/gift/2919506/
    8. darudar.org/gift/2926253/
    9. darudar.org/gift/2889008/
    10. darudar.org/gift/2718451/
    11. darudar.org/gift/2888910/
    12. darudar.org/gift/3050988/
    2
  • MASSOLIT
    MASSOLIT 28 feb 2015, 00:12
    Эти вещи тоже на фримаркете оставлены:
    darudar.org/gift/3242470/
    darudar.org/gift/3275099/
    darudar.org/gift/3053474/
    darudar.org/gift/3219009/
    darudar.org/gift/3248763/
    darudar.org/gift/3308979/

    Ссылки были в ПО, и замечание от Дианы там есть… но дары остались в ленте.
    2
  • Beriya_LP
    Beriya_LP 363 09 apr 2015, 19:38
    darudar.org/gift/3695374/ — штаны отданы на фримаркет, 7
    3
  • Misita
    Misita 1691 09 apr 2015, 23:26
    Против фримаркета… Если никто не забирает это с собой и не выкладывает на следюущих пятницах, то он однозначно не нужен… Это же помойка самая натуральная, кто не раздал или кому стыдно выставить в дар несут на фримаркет…
    Базар-вокзал…
    9
  • a.andreev
    a.andreev 29 24 may 2015, 12:47
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    darudar.org/users/tatka555/gifts... — подарено на фримаркете
    1
  • spidbfgsoevjhn
    spidbfgsoevjhn 83 22 jun 2015, 13:11
    Добрый день. Хочу понять фримаркет на Трубной. Поделитесь наблюдениями.
    1. Много ли там народу не с сайта Дарудар? Кого больше: зарегистрированных, незарегистрированных постоянных, случайных?
    2. Попадают ли вещи с фримаркета в передар на Дарудар?
    3. Все думала, спрашивать или нет. Не то чтобы это так важно, просто жутко любопытно. Попадают ли вещи с фримаркета на блошиный рынок и в комиссионки, или в основном просто к людям домой?
    4. Куда девают то, что не забрали к концу дня? Выбрасывают на свалку/в урну? Увозят-привозят снова? Оставляют лежать на лавке? Всегда по-разному в зависимости от количества и качества?
    5. Примерно сколько вещей остается в самом конце дня: полная лавка, небольшая кучка или пара рваных кофточек и несчастная книжка?
    В условиях нехватки времени было бы здорово положить дары на фримаркет и верить, что они найдут своих хозяев, пусть даже на рынке. Совсем не хочется везти что-то на Трубную, затрачивая время и деньги, если оно там не нужно. Спрашивала у людей рядом, класть ли не очень ликвидные вещички, и всегда отвечали «Кладите!» На вопрос «А если никто не возьмет, куда оно потом?» отвечают про невыбрасывание-забирание-перепривоз в след. пятницу. Создают красивую легенду. Как раз для тех, кто хочет верить? Чтобы тем самым увеличить приток, чтобы было из чего выбирать, а остатки в ведро? Тогда это уже почти Дарудар, только маааленький и с примеркой, особенно если посетители более-менее постоянны и знакомы.
    Каждый раз, на минуточку забегая на эту лавочку и выкладывая вещи, вижу, как их берут со словами «Можно мне?» и кладут себе в сумку. Едва успеваю выложить, как забрали. Рядом лежат другие вещи, никто не трогает. Это такой принцип: успеть забрать, а дома рассмотреть и оценить? Ненужное везут назад или в ведро? Вот оно-то и лежит? Не хватают сразу почему-то туфли, журналы, хозяйственности. Популярны детские вещи и женская одежда.
    А еще там мало кто улыбается, напряжены, как хищники в засаде. Даже поймав что-то, не наедаются. Только раз «Можно мне?» сказали с улыбкой и посмотрели в глаза, это был прилично одетый мужчина лет 45. Может, им не вещи нужны, а улыбки, внимание, общение?
    1
    • a.andreev
      a.andreev 29 02 jul 2015, 15:03
      Отвечу на вопрос №2 — да, вещи с фримаркета в передар попадают. Иногда это даже указывают в описаниях даров на сайте.
    • Lora70
      Lora70 7976 03 jul 2015, 21:56
      Всё неразобранное после ОВ уезжает в помойку. Особено книги и журналы. Вещи ещё могут достаться около-трубным бомжам. Это в лучшем случае. Читайте мои комменты выше, я там подробно описала мои наблюдения.
      • spidbfgsoevjhn
        spidbfgsoevjhn 83 10 jul 2015, 12:46
        Прочитала все-все. Хотела узнать еще чье-нибудь мнение. Видимо, кроме вас больше никто исследований не проводил.
        • Lora70
          Lora70 7976 10 jul 2015, 13:48
          Я не одна проводила эти исследования, как правило подходила к лавочкам с кем-либо ещё из сообщников. Просто у остальных нет ни времени, ни желания дискутировать эту тему. Так же как и тем, кто фактически выбросил свои вещи, оставив их на фримаркете после окончания ОВ.
          • spidbfgsoevjhn
            spidbfgsoevjhn 83 10 jul 2015, 14:11
            Что же лучше: просто выбросить или принести на фримаркете? В ленте ДД эти вещи никому нужны не будут, там айфоны.
            3
            • Dufraine
              Dufraine 663 10 jul 2015, 14:18
              айфон последний раз был в общей ленте с фильтром «все города» чуть меньше недели назад — это так, для порядка)
              • spidbfgsoevjhn
                spidbfgsoevjhn 83 10 jul 2015, 14:30
                Люди дорогие вещи дарят, а себе новые покупают, это здорово! У меня нет айфона, но есть что-то дешевое и ненужное. Если человеку подарили то, на что он копил месяц, кофточку, тарелку и шоколадку он купит себе сам. Значит дешевые дары не нужны, они не стоят потраченных на дорогу денег. Значит надо их класть на фримаркет, чтоб одной поездкой сразу все отдать (или выбросить?). А на фримаркете тоже ждут айфона… а у меня его нет :)
                3
                • Optima
                  Optima 406 10 jul 2015, 14:58
                  Глупости говорите! Да, прям стоят и ждут)))
                  Не надо откровенный хлам приносить. И если ваша вещь оказалась не востребованной, будьте добры забрать ее обратно.
                  2
                  • spidbfgsoevjhn
                    spidbfgsoevjhn 83 10 jul 2015, 15:24
                    Забор вещи по окончанию фримаркета является обязательным условием участия? То есть если я точно знаю, что уеду раньше 20 (обычно даже раньше 19), то лучше не приносить туда ничего? У меня опыта участия мало, кроме этого фримаркета была на еще одном, в другом месте. Там мне сказали, что ждать конца и забирать невостребованное не надо. Если тут это обязательно, прописать это правило в Акциях, где про фримаркет на ОВ.
                    Я вот подумала… ну если это и правда ни мне, ни людям не надо, пусть выбрасывают.
                    • Optima
                      Optima 406 10 jul 2015, 17:03
                      Конечно, тогда пусть выбрасывают.
                      Я лично все забираю, к счастью это бывает редко и то пара вещей как правило.
            • Lora70
              Lora70 7976 18 jul 2015, 19:29
              Если вам не лень тащить до фримаркета, чтобы там выбросили, то конечно лучше принести на фримаркет. Но лучше всё-таки выкладывать свои вещи в ленту, тогда вы будете уверены, что они нашли своего адресата. Да и сайту ДаруДар от этого больше пользы.
              Про книги — я уже писала много раз: если не хотите в ленту, отнесите их в ближайшую школу в кабинет литературы. Вам там скажут огромное спасибо.
              2
  • robyn
    robyn 1241 09 jan 2016, 16:33
    Дорогие сообщники! Я человек здесь новый — хотя зарегилась давненько. Но только сейчас начала активно «сообщаться», дарить сама и просить что-то в дар ))). Бродя по сайту, читая нужную для меня информацию (как для новичка), набрела на ваш разговор и… сказать, что я обалдела — это ничего не сказать!

    Ели кого-то из вас интересует личность, о которой выше написано много — к примеру, вот это — ,«Эта мадам тоже оставила у меня неблагоприятное впечатление. Не успеваешь выкладывать на лавку она прям из рук выхватывает со словами: Мне нужно… Можно мне…Не успевал выложил вещи на лавку она просила ей что-то отдать.»…

    — кстати, написано ВСЕ верно! — могу дать исчерпывающую информацию об этой 44-летней (почти) тетке, которуй только так и можно назвать.
    Надеюсь, что в будущем люди на сайте с такой неадекватной (и это мягко сказано!) особой просто не будут общаться и уж тем более обещать ей свои дары.
    3
    • SSSnake
      SSSnake 77 09 jan 2016, 17:11
      Паспортные данные и ИНН?
      1
      • robyn
        robyn 1241 09 jan 2016, 17:42
        Нет.))) Этого совсем не требуется.
        • Dufraine
          Dufraine 663 09 jan 2016, 18:06
          правильно, ИНН ни к чему. Надо СНИЛС
          1
          • robyn
            robyn 1241 09 jan 2016, 18:14
            :-) Ей пока что СНИЛС без надобности — до пенсии далеко. Хотя она спит и видит, как бы не работать, выйти на пенсию и ВСЕ получать «внахаляву»… что кстати я здесь и прочитала и даже увидела — фотография была здесь размещена.
            5
            • Kiriada
              Kiriada 148 09 jan 2016, 18:24
              Так вроде где-то уже было написано, что это мм… imovie, кажется, или как-то так её ник
            • Dufraine
              Dufraine 663 09 jan 2016, 18:30
              т.е. пока работает, раз только «спит и видит»? Без СНИЛСа это невозможно
              • robyn
                robyn 1241 09 jan 2016, 18:43
                Есть хорошая поговорка — Где бы ни работать, лишь бы не работать. Вот это как раз ее случай.
                Ну и сама писала где-то, что летом потеряла работу.
                Снилс я уверена — имеется, но кто мешает ей мечтать о том, как бы «купить» инвалидность и уже в сорок с небольшим лет вообще не думать о работе?
                А халявные тряпки-парфюм-цацки-лекарства на жизнь выбивать-выпрашивать- выхватывать из рук «Мне нужно!» здесь на сайте или на фримаркете?
                1
                • SSSnake
                  SSSnake 77 09 jan 2016, 19:44
                  Это вот этот добрейшей души человек?
                  «Невероятная женщина!»
                  1
                  • robyn
                    robyn 1241 09 jan 2016, 19:53
                    ))) Именно она — вы угадали!
                    Знаете, я бы графа Дракулу лучше назвала «добрейшей души человеком», чем ее. )))
                    Утрирую конечно!
                    1
                    • SSSnake
                      SSSnake 77 09 jan 2016, 19:55
                      К сожалению, я с ней тоже пересекался будучи дарителем. Впечатлило!
                      • robyn
                        robyn 1241 09 jan 2016, 20:01
                        На фримаркете или здесь?
                        • SSSnake
                          SSSnake 77 09 jan 2016, 21:52
                          На ДаруДаре её встречал. И даже одарил :)

                          На фримаркете, если честно, я ни разу так и не побывал. Идея интересная, мне очень любопытно посмотреть как это выглядит в реале, поскольку рассказов я тут уже начитался. Но если и бываю на ОВ, то заезжаю ненадолго и впопыхах. Так что на фримаркет сходить поглазеть времени не нахожу.
                          • robyn
                            robyn 1241 09 jan 2016, 22:21
                            Ну и как вам встреча с такой одариваемой?)))

                            А на фримаркет точно не поеду никогда — я лучше в подъезде своем отнесу вещи на 1 этаж — кому нужно возьмут.
                            2
                            • Kiriada
                              Kiriada 148 09 jan 2016, 22:51
                              Поезжайте на фримаркет не от ДД :) Там гораздо вежливее и организованнее. Тоже бывают наглецы, но уж точно гораздо вежливее этой дамы :) Не стоит прощаться с идеей фримаркетов из-за плохого опыта с одним из них.
                            • SSSnake
                              SSSnake 77 09 jan 2016, 22:52
                              Да ладно! Судя по описанию от других сообщникоов там очень весело :)

                              А про встречу с одариваемой я чуть позднее напишу отзыв. Это было божественно!
                              1
                              • robyn
                                robyn 1241 09 jan 2016, 22:59
                                Тогда — если можно, в Личку. Я объясню — почему. Спасибо! Интересно — как другие люди ее воспринимают. )))
                                Вот такая я язва!
                                Просто вижу всю закономерность и логику того, что присходило ранее и происходит сейчас с этим человеком.
                                2
                                • SSSnake
                                  SSSnake 77 10 jan 2016, 21:49
                                  Готово!
                                  Прошу прощения за много буков. Но оно того стоит.
                                  3
                                  • Agress
                                    Agress 1249 10 jan 2016, 23:20
                                    Это тянет на шедевр! По поводу «капающих минут» — надо было порекомендовать сообщнице дар «10 рублей на мобильный», вот для кого он создан был)
                                      • marika1501
                                        marika1501 686 11 jan 2016, 00:23
                                        Шикарный отзыв. Одного не понимаю почему Вы решили с ней встретиться после такого телефонного общения.
                                        • SSSnake
                                          SSSnake 77 11 jan 2016, 11:50
                                          Мне было любопытно взглянуть человеку в глаза. Я это сделал.
                                          2
                                          • [126909]
                                            [126909] 128 08 mar 2016, 22:02
                                            Видимо мне тоже надо было добить это дело…
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                                            • SSSnake
                                              SSSnake 77 08 mar 2016, 22:36
                                              Жаль что вы не увидели мой отзыв ранее. Он был удалён 26 февраля. Я его писал как раз для того, чтобы меньше людей рисковало встретиться с неадекватным поведением.
                                              1
                                              • [126909]
                                                [126909] 128 30 mar 2016, 20:32
                                                Я почитала положительные отзывы, где говорилось, что Вы не правы и тп. Но подумала, раз его засчитали недостойным, значит человек норм. Ан-нет… Наступила на грабли, блин… Чет слишком много неадеквата появилось здесь. Реально психически нездоровые люди атакуют уже...(
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                                  • Dufraine
                                    Dufraine 663 11 jan 2016, 04:50
                                    как я понимаю, резюме, выделенное жирным, написано саркастическим тоном. Не думаю, что в отзывах подобному ёрничеству есть место
                                    7
                                    • SSSnake
                                      SSSnake 77 11 jan 2016, 11:56
                                      Спорный вопрос. Смысл в том, что выделенное жирным очень точно передаёт полезную нагрузку отзыва, при этом не нарушая принципа публичности. А вся предыстория — для понятности.

                                      Конечно из предыстории и из того, что отзыв негативный, понятно, что в конце идёт сарказм и каждое утверждение подразумевается в кавычках. Но ведь сарказм не запрещён в отзывах.
                                      2
                                      • Dufraine
                                        Dufraine 663 11 jan 2016, 12:03
                                        сарказм не запрещён (почти ничего на дарударе не запрещено), но далеко не каждому понятен, и далеко не каждым воспринимается однозначно — а отзыв должен восприниматься совершенно однозначно, и, разумеется, не должен противоречить самому себе, пусть и в шутливой форме
                                        2
                                      • Pakahontas
                                        Pakahontas 474 11 jan 2016, 12:14
                                        А мне показалось, что это не сарказм, а что адресат отзыва приехала к Вам домой и, держа пистолет у Вашего виска, обязала написать эту приписку:)

                                        Это как в фильмах про разведчиков, мол, если они говоря какую-то ересь делают при этом большие глаза, то это значит, что они так делают не из собственных убеждений, а под давлением)
                                  • [337319]
                                    [337319] 40 11 jan 2016, 13:18
                                    Шедеврально… я чуть ноги не ошпарил)))
                                    6
                        • Fern
                          Fern 938 11 jan 2016, 09:10
                          Наверное, очень грустно, когда так хочется поперемывать кости, а откликнулся всего один человек?..
                          8
  • Mamman
    Mamman 834 22 jul 2016, 16:30
    У меня вопрос-в дождьливень фримаркет существует? Если да, то где? Собрала целый баул, не знаю стоит ли везти в непогоду…
    2
    • PaulinaK
      PaulinaK 1377 23 jul 2016, 08:47
      В акции Общая встреча на нужную дату спросите в комментариях.
    • Lora70
      Lora70 7976 12 jul 2017, 02:41
      В ливень лучше сразу вещи отнести в помойку рядом с домом, чем тащить их на трубную и увидеть как ваши вещи сгрузят в помойку «добровольные помошники» фримаркета…
    • Lora70
      Lora70 7976 02 feb 2018, 16:00
      Отвезите в ближайшее ЦСО. Они вам будут очень признательны
      2
  • Beriya_LP
    Beriya_LP 363 18 aug 2017, 22:15
    "Как следует удалить если существует фримаркет вещи относим туда оптом и кто забирает мы не знаем" — даритель оставленного на фримаркете свитера думает, что удалять его из даров не нужно :)
    1
  • vlada-bakulina
    vlada-bakulina 168 20 feb 2018, 20:47
    Ребята, здравствуйте! У меня ситуация похожая, прямо один-в-один. Может, речь идёт об одной и той же «героине»?
    Мне очень нужна ваша помощь. Я – не конфликтный человек, и в пресловутых «кулачковых боях» участвовать не собиралась. Но что же делать, если приходится себя защищать?
    Я на вашем сайте новенькая и на ОВ на Трубной тоже. И вот с каким сюрпризом там столкнулась. На каждую ОВ на Фримаркете ходит одна и та же пожилая женщина. На вторую встречу, не успела я туда подойти – как она сразу подошла, стала проверять содержимое моих сумок, сразу стала тыкать. Она сказала тогда: «У меня есть МУЖИК, и никто из моих не знает, что я сюда хожу». Однако же по непонятным причинам, как только приходит человек с вещами, она сразу налетает, растопыривает свои цепкие руки и берёт всё без разбора. Понятно, что все эти вещи ей абсолютно не нужны, понятно, что человек этот явно страдает психическим заболеванием, но почему от её визитов должны страдать люди, которые являются малоимущими и которые в этих вещах остро нуждаются? При этом удивляет поведение остальных собравшихся. Одни (меньшая часть) боятся её и обходят за несколько метров. Другие просто не обращают внимания. Есть и такие, кто с ней подружился. НО ВСЕ ПРИ ЭТОМ МОЛЧАТ!
    Я ношу на каждую ОВ дары для сообщников, которые им обещаны и которые они не могут забрать самовывозом, и мне очень неприятно, что она лезет в мои сумки. На той же второй встрече эта же женщина пыталась выбить у меня пакет, где лежали дары. И я не знала, как от неё отделаться. А 16 февраля она почему-то решила, что у меня есть собственный обувной магазин или обувная фабрика, и я ОБЯЗАНА снабжать её БЕСПЛАТНОЙ НОВОЙ обувью. При этом она в грубой форме стала предъявлять мне какие-то претензии, как в магазине, а затем стала рассказывать другим людям, что я приношу гнилые вещи. При этом женщина обругала меня матом.
    Вот уж действительно, не делай добра – не получишь зла! Кто-то сказал: «Когда ты впервые совершишь добрый поступок, тебя станут благодарить и назовут героем. Во-второй раз воспримут как должное. А в третий раз, если ты не сможешь помочь, назовут подлецом и предателем».
    Почему так? Какие нужно предпринять шаги, чтобы этот беспредел прекратился? Или на общих встречах такое считается в порядке вещей?
    Я не знаю, кто она, знаю только, что её зовут Марина. Если понадобится, готова сделать фото и видео.
    • Dufraine
      Dufraine 663 20 feb 2018, 21:14
      в порядке вещей считать сайт дарудар и фримаркет на ОВ вещами, не связанными между собой
      2
      • vlada-bakulina
        vlada-bakulina 168 20 feb 2018, 21:31
        Как так? Он же проходит в рамках ОВ, а ОВ организует Дарудар.
        • Flanker_87
          Flanker_87 119 20 feb 2018, 21:50
          Не совсем так. Он проходит рядом с ОВ, как и сама ОВ, организован не администрацией ДД, а самими сообщниками=)
        • Dufraine
          Dufraine 663 20 feb 2018, 21:50
          ОВ в разных городах придумали и организуют сообщники дарудара. Московскую ОВ уже и организовывать-то не надо, она сама собой каждую пятницу проходит и, думаю, ещё какое-то время будет проходить даже если «альма-матер» (т.е. сайта) вдруг не станет.

          И фримаркет в рамках московской ОВ, само собой, был организован сообщниками и для сообщников. Но он живёт абсолютно своей жизнью, там достаточно часто какие-то конфликты происходят, но искать их корни здесь, на сайте, да и даже на площади, где проходит ОВ не стоит. Все они лежат в плоскости обычных человеческих взаимоотношений.
          1
        • Agress
          Agress 1249 20 feb 2018, 22:24
          Здравствуйте! Поправка: Дару-дар не организует фримаркет. И ОВ, и ОП тоже. Это всё инициатива сообщников.
          Могу лишь посоветовать не посещать это мероприятие во избежание испорченного настроения. Для более комфортного пристройства вещей вне ленты и сохранения душевного равновесия лучше использовать разговор «Жалко выбросить».
          1
  • Lora70
    Lora70 7976 01 jul 2018, 00:30
    Вчера кто-то притащил на фримаркет целую гору некондиционной обуви, большая часть её ушла в урну, но многое не поместилось и осталось валяться за скамейками. Прошлый раз кто-то принёс на фримаркет целую гору рваных курток из кож-зама, которые тоже ушли в помойку. Ладно бы они ещё были из натуральной кожи, может кто-нибудь взял бы их на ХМ. Однозначно, тот кто всё это принёс, сильно напрягся, т.к. и обувь и куртки весят достаточно тяжело.
    Кто-нибудь, объясните мне логику таких людей — зачем тащить мешки с таким хламом в центр Москвы, если около дома есть помойки?
    2
    • coucouchka
      coucouchka 13 01 jul 2018, 00:37
      Лора, напишите лучше об этом в отзыве. Блогодар не читает народ. Отзыв видно со страницы акций.
    • Dufraine
      Dufraine 663 01 jul 2018, 01:48
      мы переместились на соседнюю с фримаркетом лавочку в начале девятого. Гора вещей присутствовала, между лавками валялся картон от коробок, но и представительницы фримаркета также ещё не разошлись, сидели поодаль. Было некоторое количество книг, их с неблизкой мне формулировкой "книги выбрасывать нельзя" забрала Вика viktorm. Подходил уборщик в оранжевой жилетке, поковырял кучу, явно намереваясь её выкинуть как положено, поперемещал с места на место всякие тряпки, но в итоге плюнул и ушёл. Когда я уезжал — куча была на месте.
      • Lora70
        Lora70 7976 01 jul 2018, 12:14
        На обычных городских фримаркетах принято, что все кто, что-то туда принёс, забирают свои невостребованные вещи. Когда же наши сообщники к этому придут? может тогда и перестанут таскать мусор на фримаркет?
        • Astra49
          Astra49 1327 01 jul 2018, 14:13
          Дело в том, что вещи там почти вырывают из рук. Мой пакет с детскими вещами тут же пошел «по рукам», но из него могли что-то и не взять, а бросить на скамейке. Люди сначала как сумасшедшие всё хватают, надо, не надо, главное — схватить. А потом и бросить могут. Плюс ходят всякие бомжеватого вида личности, явно не с ДД. Наверное, помоечного вида одежду оставляют в надежде на них — дескать, им точно подойдет.
          2
          • Lora70
            Lora70 7976 01 jul 2018, 14:23
            Бомжи тоже не берут рванину, особенно это касается обуви, которая вся в дырках и протекает.
            Мне кажется, было бы правильным, если бы в конце ОВ сообщники забирали с фримаркета свои невостребованные вещи. Потому что та грязь, которая остаётся на скамейке и около, создаёт дурную репутацию ДаруДару.,
            1
            • Dufraine
              Dufraine 663 01 jul 2018, 14:25
              давно уже не создаёт. Местные мусорщики знать не знают про дарудар, к которому, собственно, и фримаркет-то этот давно имеет опосредованное значение.
            • Astra49
              Astra49 1327 01 jul 2018, 14:50
              Согласна с вами абсолютно. Только как понять, что моя вещь невостребована? Я принесла ее, и мне ждать, пока ее заберут? Обычно нахватавшие потом пересматривают, что взять из того мешка, который получился у них, а что оставить все-таки. Дожидаться их финального решения? А если кто-то еще потом ее схватил, подержал и обратно кинул? До которого часа ждать? Боюсь, это нереально!
              2
              • coucouchka
                coucouchka 13 01 jul 2018, 15:58
                Фримаркет в таком виде как сейчас — это кошмар.
                Лучше тогда свои вещи отдавать со своей лавочки. Делать это нужно всем, кто приносит вещи на отдачу вне ленты аля фримаркет.
                А то получается, приволок, сбросил и пошёл себе, типа больше его ничего не касается. Отдал же!
                Кому отдал то? Лавочке? И она пускай теперь сама отвечает?
                Лавочка предмет неодушевлённый вообще-то.
                А люди, которые там стоят, они не будут отвечать за ваши вещи, которые вы там оставляете. Они не сторожа и не уборщики за вами. Они посмотрели, не понравилось, бросили и пошли себе. Разве не так происходит?
                И когда уходите, всё забирать надо. Если кто то другой взял ваши вещи раздавать, то тогда уже следить должен он. Если он не хочет следить, пусть не берёт.

                Не стоит привозить вещи, если не уверены, что всё разберут. Потому что потом остаётся вот такое.

                А отмахиваться от фримаркета, когда в то же время в акции пишут, где он находится, это как? Какая то двойная позиция.

                Если вещи станут отдавать каждый со своей лавочки, то м б меньше драк будет, и больше порядка. Собрался уходить, собрал остатки и езжай домой. Не нравится тащить обратно? Не вези много и не вези откровенный хлам.
                Но боюсь, что до такого вряд ли ума людей доберутся. И свалка вещей вечером в сквере будет процветать и дальше.
                А то что сейчас происходит, это называется свалка. От слова сваливать. Свалил вещи на лавку, свалил сам.
                2
                • Dufraine
                  Dufraine 663 01 jul 2018, 16:04
                  а кто конкретно от фримаркета отмахивается? Те, кому он не нравится его просто терпят как факт, типа, никуда не деться уже. Мол, есть вот такое в рамках ОВ недоразумение, плохо и безответственно организованное. В том числе и участники акции к ОВ, к примеру, я. Никто же не может активистам фримаркета сказать — не приходите, не приносите.
                  2
              • Lora70
                Lora70 7976 01 jul 2018, 23:00
                Как правило, все кто хватают не глядя, расходятся примерно к 19.30. В это время можно прийти, и забрать свои остатки. На мой взгляд, лучше в принципе не приносить на фримаркет вещи рваные и грязные. Однозначно такие никто оттуда не забирает. А ещё лучше, вообще не носить ничего на фримаркет (а куда носить — я уже писала выше)
                1
                • kluha5
                  kluha5 603 01 jul 2018, 23:09
                  Когда я ездила на ОВ, я устраивала фримаркет на лавочке, где я была. Да, пару раз относились вещи на фримаркет не драные, не рваные. Вызывали из рук пакет. Так вот, кто вырвал, тот и должен следить. Я видела, у меня из рук вещи вырвали, не дали даже разложить. На ОВ я не долго...(пару раз всего отдавала вещи на фримаркет, так что по поводу баодака себя не виню, вещи были хорошие.) так вот, кто пакет вырвал — те хапуги пусть и следят.
                  3
                • PaulinaK
                  PaulinaK 1377 03 jul 2018, 06:15
                  Лора, у меня пытались вырвать все, что было в руках, даже просто при попытке подойти к фримаркету. Как вы думаете с какой вероятностью я пойду проверять, что осталось, после того, как у меня рвали сумку и пакет из руки? В основном все уходят в 19.30, но почему — то никого не предупреждают, что вещи надо Забрать.
                  • Lora70
                    Lora70 7976 03 jul 2018, 10:24
                    Полина, фримаркет на ДД — явление стихийное. Поэтому кто кого должен предупреждать — не очень понятно? Так полагаю, это должно быть на совести каждого приносящего туда свои вещи: останутся ли они валяться около скамеек и загрязнять чудесный бульвар или уедут обратно к вам домой…
                    • Dufraine
                      Dufraine 663 03 jul 2018, 13:07
                      нет, не стихийное. Он организован, просто очень плохо.
                      • Lora70
                        Lora70 7976 03 jul 2018, 13:09
                        Если организован — то должны быть ответственные организаторы? Кто они? Может претензии Полины имеет смыл предъявить этим людям?
                        2
                  • Helly
                    Helly 3425 06 jul 2018, 00:25
                    Я бы просто дала по рукам в таком случае.
                    3
  • Lora70
    Lora70 7976 07 jul 2018, 13:31
    Вчера кто-то припёр на фримаркет рваный и грязный ковёр! О чём думал этот человек? Что все сообщники ДД приезжают на ОВ на машинах? Ну ладно бы ещё это был более-менее приличный ковёр, кто-нибудь бы разорился и увёз его на такси…
    1
  • viktorm
    viktorm 4705 15 jul 2018, 10:58
    Помните, когда-то были дежурные и смотрели чтобы осталась чистота, можно и сейчас это сделать. Единственное могу предложить помощь донести до помойки, вернее муж донесет)))), но не обещаю каждый раз проверять осталось ли что-то, мы не можем призвать не нести рваные вещи)) но давайте хотя бы убирать
    1
    • freedesign.ru
      freedesign.ru 447 16 apr 2021, 11:29
      Помните, когда-то были дежурные и смотрели чтобы осталась чистота

      «Аксакалы» ДД усё помнят… только вот разрозненно де-факто сделать что-то анриал :(

      Сейчас Фримаркет пройдя стадию анархии перешёл в формат деспотии с элементами птичьего базара :(
      *имхо…
  • Lora70
    Lora70 7976 16 jul 2018, 11:42
    В эту пятницу кто-то опять привёз на фримаркет кучу рваной обуви, рваные пуховики и облезлые куртки из кожзама (довольно тяжёлые!) и всякое рваньё. О чём думали эти люди?
    1
    • Flanker_87
      Flanker_87 119 16 jul 2018, 11:44
      Возможно, о том, что придет Йори и все заберёт.
      5
    • coucouchka
      coucouchka 13 16 jul 2018, 16:03
      они думали, что делают добро, хотели быть добрыми и должно быть до сих пор думают о том, какие они хорошие.
      • ValeryAss
        ValeryAss 1327 17 jul 2018, 00:37
        Да. Добрые люди одарили лавку. Лавка наверно счастлива. И урна счастлива. Наверно до сих пор делятся впечатлениями…
        4
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