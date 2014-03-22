Блогодар
О фримаркете на Цветном
Фримаркет как явление прижился на ДД и многим сообщникам пришелся по душе. Сама привожу по 2 баула на знаменитые «с девятнадцатой по двадцать первую лавочку». Но вот что меня сегодня напрягло и огорошило: за лавкой стоит (уже не первую встречу) женщина-пылесос и с усердием набирает все подряд из подносимых на фримаркет даров и набивает в сумки. Наступила пауза — достает их обратно, оглядывает. Ненужное возвращает на лавочку и снова ждет. Очень активна — бывает, что выхватывает у сообщников прямо из рук со словами «Мне нужно»… В конце ОВ неразобранные остатки складывает в сумку… и приносит на следующий фримаркет неделю спустя как свои дары! Я бы может быть, не обратила внимание на ее поведение, но она принялась мне выговаривать на ОВ 07.03. за принесенные книги: оказалось, что я принесла только один том из двухтомника известного писателя, а другой оставила дома. При всем том, что лично ей я ничего не обещала и принесла книги на фримаркет.
Дома я попыталась найти ее среди участников встречи — не смогла. На сегодняшней встрече я открыто спросила ее, под каким ником она зарегистрирована. Сначала она ответила «Ирина», затем, после моих слов, что нет такой участницы, разъярилась и, ни с того, ни с сего сказала что вызовет полицейского))) Получай, фашист, гранату))
Наблюдала за ее поведением не я одна, многие негромко переговаривались на этот счет. Что будем делать, люди?
У меня охота отпала возить вещи на фримаркет. Неприятно.
Но самое нехорошее, на мой взгляд, то, что у нас, как у сообщества, выработались какие-то «рычаги самосовершенствования», а как воздействовать на такие «кадры со стороны» — не знаю. Даже когда зимой в мороз к лавочке затесался замерзший «мэде ин ненаше», нахлобучив детскую шапку, спрашивал меня, идет ли она ему, было не противно, а просто жаль его, ибо он нуждался…
У питерцев был схожий с этим случай, когда мадам собирала вещи с фримаркета и приторговывала ими в собственном секонде. Как-то они с этим явлением справились. Приглашаю вас поделиться соображениями на тему.
Дома я попыталась найти ее среди участников встречи — не смогла. На сегодняшней встрече я открыто спросила ее, под каким ником она зарегистрирована. Сначала она ответила «Ирина», затем, после моих слов, что нет такой участницы, разъярилась и, ни с того, ни с сего сказала что вызовет полицейского))) Получай, фашист, гранату))
Наблюдала за ее поведением не я одна, многие негромко переговаривались на этот счет. Что будем делать, люди?
У меня охота отпала возить вещи на фримаркет. Неприятно.
Но самое нехорошее, на мой взгляд, то, что у нас, как у сообщества, выработались какие-то «рычаги самосовершенствования», а как воздействовать на такие «кадры со стороны» — не знаю. Даже когда зимой в мороз к лавочке затесался замерзший «мэде ин ненаше», нахлобучив детскую шапку, спрашивал меня, идет ли она ему, было не противно, а просто жаль его, ибо он нуждался…
У питерцев был схожий с этим случай, когда мадам собирала вещи с фримаркета и приторговывала ими в собственном секонде. Как-то они с этим явлением справились. Приглашаю вас поделиться соображениями на тему.
- Дата публикации: 22 mar 2014, 02:36
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: фримаркет, дары вне ленты, дару дар
с блэкджеком и шлюхамина другой лавочке )) не глупогоумного не придумал.)
Немножко была ошарашена. Женщина села на корточки и забирала все прямо из рук дарителя. На скатерть ничего не успевало попасть. Потом она проглядела вещи и ненужное ей положила. Даритель уже мне в руки дал какую-то вещь, уже не помню какую, я рассматривала, так эта женщина со словами «Мне нужно» забрала и это. Бейджика на ней не было, поэтому не знаю, кто это.
Но та же самая женщина, о которой идет речь в публикации.
Просто в шоке была, поэтому не протестовала, когда из рук забрала.
Но в публикации написано, что она полицией грозила)
А вообще, сразу вспоминается поговорка «Наглость — второе счастье». И судя по комментариям, на знаменитых «с девятнадцатой по двадцать первую лавочку» эта Ирина вполне себе счастлива :))
А вообще, я не очень понимаю о чём здесь писать. Взрослые люди не знают, что делать с другим взрослым человеком. Я согласна, что хамство и наглость иногда вводят в ступор и обезоруживают, но тут ситуация длящаяся и уже можно было как-то к ней себя подготовить, настроить, найти нужные слова…
Что тут можно еще посоветовать? Любите себя и защищайте :))
ну было пару раз когда кто-то из перепуганных клерков, заходя в метро Трубная, возвращаясь с работы, подумал, что это несанкционированный митинг и приезжали авто с полицией. я помню что это было прошлой зимой и летом вроде (когда ов были особенни шумные и многолюдные). тогда говоря в рупоры всех как бы сместили ближе к лужайке от входа в метро
http://abali.ru/wp-content/uploa...
Видите сколько правил для фримаркета придумалось, а народ мучился, не знал что делать и как быть.
Аплодирую стоя!!! :D
Клоны, хватаем идею!
пусть страна знает своих героев
:
http://darudar.org/users/katerina04071981/
http://darudar.org/thanks/2118604/
http://darudar.org/thanks/1800031/
http://darudar.org/thanks/2200564/
http://darudar.org/thanks/2243966/
Женщина, о которой идёт речь, феерична. На ДД она не зарегистрирована и да, гребёт все прилично выглядящие предметы, выхватывая из рук.
Что делать? По-моему, ответ прост — перестать спонсировать этот притон (причём не только автору публикации, но и всем тем, кто с Гульнарой согласен), и если делать фримаркет — то в нормальном ключе, и не подпускать туда
пылесосовжужжащую бытовую технику.
Дару~Дар по идее должен быть построен на взаимном доверии, но добро должно быть с кулаками
Сама уже давненько задумывалась поднять этот вопрос, но вы меня опередили.
Приходить на фримаркет с бейджем и брать не более 5 вещей. Ну первое — это элементарно. 5 вещей… думаю 5ти хватит с головой.
А вообще, можно было спросить: «а вы хоть правила знаете?», даже если правил и нет! Просто поставить человека в тупик, посмотреть на реакцию…
Не люблю я такие истории, даже читать неприятно. Не все вникают в суть дарения, даже на фримаркие жажда наживы у кого-то играет в голове… фу…
У нас проходят ОВ со максимальным количеством людей в 10-15 человек, и отдавая на ОВ дары вне ленты, мы предлагаем их сразу — «кому нужно это? » и отвечают — кому хотелось бы. по типу — кто первее.
А быть может, ваш фримаркет стоит проводить некоторое время по нашему примеру? Предлагайте так, и эта жэнщинаИрина увидит, что не в ее лапки дары утекают.
А еще можно пригрозить ей, что полицию вызовите вы, потому что она без спросу берет чужие вещи))
Впрочем, если эта дама не оставляет шанса никому, кроме себя, и всем надоела, то её можно послать. Или позвать кого-то повнушительнее (Злого, Тура, меня, да кого угодно) и попросить объяснить ей, что такое фримаркет и что она не права.
На фримаркет я, кстати, приношу вещи не по причине их плохости, а потому, что нет времени собирать, группировать в ленту. Часто это новые небольшие вещи, допустим или одежда, не отснятая для дара и не нашедшая новых хозяев в жв.
Мне кажется, именно об этой женщине и идёт речь в заголовке темы.
Я вдохнула, выдохнула и рассказала про ДаруДар, про сайт с упором на то, что и он конечно же может зарегистрироваться , а потом выкладывать дары, если у него есть что-то ненужное ему, но и подарить это тому, кому это нужно…
))))))милота)))))))))
Но вот пару лет назад принесла мне новенькая сообщница дар на ОВ, а я не пришла. Она спросила: «А кто тут Пакахонтас?», а ей кто-то ответил:«Ну давайте я буду», она и отдала мой дар) На следующий день я к ней домой приехала, а она мне говорит:«Я ж вам дар вчера на ОВ отдала, только это не вы были!» А кто мой дар получил так никто и не узнал
Хотя с другой стороны — если вещь попала на фримаркет, то она не нужна никому ни в ленте, ни в тематических разговорах. Тогда какая действительно разница, кто ее заберет?..
А вообще нужно сделать как была у нас в старые времена — акуцион: вещи предлагались ведущими людям и все видели кто и сколько брал. Ведущие сами определяли кому отдать вещи если было несколько человек. И проблем с такими тётями быть не могло, фигушки бы в такой ситуации дали всё грести.
Кстати, становясь топстартером, я задала здесь же, в блогодаре по поиску слово «фримаркет» и вышло несколько тем, в одной из них частный устроитель сообщал, что к «скатерти» будут подпускаться люди по списку желающих, а вне списка — подойдут в последнюю очередь. Мне кажется, что список — это перебор… А вот нашим «бравым парням» подойти бы к ней не помешало. Эффект бы получился должным. Я видела что Ирина бледнела при моих расспросах, значит, трусовата. Потом долго возмущенно что-то говорила Самит (Татьяне), которая по словам других сообщников, проецирует себя «главной по фримаркету». Татьяна огорчила меня дважды, дважды солгав в течение 10 минут. Во-первых, заявила, что Ирина наша сообщница и дарила ей по ленте кроссовки. Но при настойчивых расспросах стушевалась. Во-вторых, выложила на фримаркет кожаную юбку, которую я дарила ей по ленте, выбрав из нескольких желающих. Вот, посмотрите:
http://darudar.org/gift/2753533/
И поблагодарила-то как замечательно))) Оказалось, что юбка ей совсем и не подошла. И не успела я слова сказать, как вещь улетела с фримаркета)))
Юбку ту я вручала тоже с трудом и не в одну встречу, похоже, ей соврать, как воды попить((( Действовал только один из двух указанных телефонов, и тот то падал в снег, то еще как-то глючился, по ее словам… Ну, вобщем, эта история тянет на отдельный красный отзыв «владетельнице самобранки», каковых у нее и так достаточно. Я считаю, что такие действия выхолащивают суть нашего сообщества по принципу «что хочу, то и творю».
Люди, будьбе добрее.Зла и так в мире предостаточно.Люблю вас… Принесу вагон целый и берите-кто хотите.мне не жалко)))
Ирина, она же Екатерина, она же Станиславочка…
«Уважаемые дару даровцы, есть печалька-не смогу бывать на ов, так, что если кто-то согласится мне помочь на ов, буду очень благодарна всем, пока не знаю кто сможет забирать мои дары, буду просить знакомых девушек…»
Ты со своей Ордынкой троллишь всех, я — тебя, что не так? ))
(Пояснение: безапелляционные утверждения, не подтверждаемые конкретными ссылками на источники, остаются лишь безапеляционными утверждениями, и не являются ни аргументами в споре, ни вообще предметом, достойным рассмотрения. Их можно приводить сколько угодно безо всякой пользы и толка).
Я бы с радостью пофлудил тут с тобой ещё, но занят. Так что не обижайся, если я тебе больше не отвечу в этой ветке, ОК?
«безапелляционные утверждения, не подтверждаемые конкретными ссылками на источники, остаются лишь безапеляционными утверждениями» — вот тут соглашусь. Первое предложение было именно из этой серии ;)
Если ты не заметил, я вообще себя не особо стесняю в выражениях, так что тут нет ничего необычного, в чём могла бы быть твоя заслуга, ты выдаёшь желаемое за действительное. А вот ты реально завёлся, хотя обычно строишь из себя интеллигента.
Ты себя сам считаешь развитым? Если да, то не помогай мне развиваться, пожалуйста. В желчного, занудного и лицемерного хорька мне развиваться совершенно не хочется :)
Ну, если уж совсем неймётся, то можно в личке меня попытаться поучить. Тут, хотя тема уже и засрана, всё же, не об этом.
(Понимаешь, Михаил, я к тебе лично отношусь с большим уважением и позитивом. Мне не нравится только тот маленький начинающий тролль, который рождается в тебе, когда ты выходишь в блогодар. Я считаю, что стоит показать тебе всю мерзость этого дела, чтобы ты понял, ощутил на себе, как некрасиво это и совершенно ненужно. В этом я вижу цель и положительный эффект данной переписки. И я вижу, что ты начинаешь проникаться этой моей идеей. Тебе уже не хочется быть «желчным, занудным и лицемерным хорьком», осталось сделать ещё один шаг — понять, что, начиная троллить в блогодаре (а ты это делаешь не только по отношению ко мне — может быть даже незаметно для себя, кстати), ты каждый раз превращаешься в «желчного, занудного и лицемерного хорька»).
И… воть музыкальная пауза http://www.youtube.com/watch?v=0Jy4tMySp5o&feature=kp… для камрадов утомлённых расследованиями на тему кто же «прям вынес весь фримаркет »… ;-)))
«А про вашу юбку-мне вы ее подарили? Подарили, а уж куда я ее дела, по-моему, это уже другое дело.» — вот это совсем нехорошо. Трое человек сообщников желали получить ее, но ладно, не в юбке суть.
Просто получается, что у вас так- не подошла подаренная по ленте вещь — в помойку ее, или на фримаркет свезти)))
столицахгородах федерального значения, ни разу не видела там вещей, на которые в ленте было бы море желающих. В основном старая одежда, какие-то брошюрки, мелочёвка «на ХМ»…
Может, конечно, это все потому, что я поздно прихожу и до этого момента все хорошее разбирают? :)
Да и потом. Все неразобранное на фримаркете в конце ОВ отправляется на помойку. Неужели это лучше, чем в котомку нищенки?..
Это же Дару Дар, тут так нельзя)))))))
Точно брала с собой, точно доставала из большущей спортивной сумки — она мешала доставать дары сообщникам, точно дары лежали в одном месте и никому не мешали и камера не валялась сверху всего — как и разложенные для людей дары у других сообщников (у нас все более-менее аккуратно проходит), точно я не убегала с ов и не зевала по сторонам — у нас небольшая площадка для ОВ и со всех сторон «угол собрания» видно, точно, собираясь, камера не была замечена и дома не обнаружена, абсолютно точно, что дома сразу заметив пропажу я всё перевернула в поисках, прежде чем говорить о пропаже сообщникам на ДД.
Помимо этого. У одной из сообщниц пропали дары — недорогие, но новые красивые принадлежности у магазинной упаковке, некоторым сообщникам не доходят ОП по области, переданные разным (положительно себя зарекомендовавшим в течении длительного времени) людям в разные города на наших ОВ, происходил вопиющий случай копания в чужой сумке пришлым мужиком с попыткой украсть личную зеркальную фотокамеру у сообщницы едва она отвернулась (посмотрела в другую сторону) не отходя от своих личных вещей, по разговорам — это не первые случаи прихода «левых» с целью поживиться, помимо этого сообщницами запримечена вроде приличная тихая бабуля, которая сгребает к себе в пакет потихонечку чужие дары без зазрения совести — уже объясняли чьё где и что можно брать, уже рассказывали, что нельзя копаться в чужих пакетах — всё равно была поймана с пакетом чужих вещей на выходе охая и тараща глаза непонимаючи.
О сайте рассказываем людям, листовки и бэйджики присутствуют, дары подписаны, сумки на виду, с тех пор у многих застегнуты (что не помешало в случае с зеркалкой), «своих» знаем в лицо уже, но были бы там эти сторонние люди заинтересованные не в сайте, а в еженедельной наживе на (ругательное для ДД слово).
На другой лавочке не получается — неудобно приезжающим из области и тем, кто редко посещает ОВ.
Проблема у нас уже не столько в том «кому достались дары с самобранки/фримаркета», сколько с «залётными ворами», лазящими потихоньку отработано по сумкам и подловив момент берущими не только самобраночное, но и дары других людей и личные вещи сообщников.
Что с этими «залётными» делать — непонятно, может у вас тут решение подсмотрим.
На Ордынке псевдосообщниц Ирин нет.
Пока.
Ну, это если говорить серьёзно, а не для того, чтобы доводить приверженцев ЦветБуля до белого каления)))
Я, кстати, за Ордынку. И за ЦветБуль. Это две площадки, имхо, в сто раз более удобные, чем Трубная.
Где сообщники — там и фримаркет )
Другое дело, что размах там пока не тот ))
у Вас ник другой
Я очень хорошо понимаю о ком вы. Эта мадам тоже оставила у меня неблагоприятное впечатление. Не успеваешь выкладывать на лавку она прям из рук выхватывает со словами: Мне нужно… Можно мне…Не успевал выложил вещи на лавку она просила ей что-то отдать. Мне плевать какие сейчас комментарии посыпятся на меня от недоброжилателей, но мне было обидно что большое количество неплохих и нужных вещей достались практически одному человеку, т.к. МОЯ политика дарения одарить как можно больше людей. И вообще если честно это было мерзкое зрелище=( Она заслуженно получает первый приз по жадности)))
Рыбак рыбака видит издалека, здесь как раз этот случай.
а ежели то что в штанах — оторвут?
Скромность украшает человека.
Уметь делиться, замечать людей вокруг, адекватно себя вести — обычное качество человека.
Это же не Джунгли =)… с готовностью почти пробить башку локтем за бриджики, которые только на руку налезут :))) Вырвать и думать после. Игра хороша =)
Кидаться на руку, достающую вещь для Фримаркета… где это дрессируют?)))))
Это странное поведение.
Сейчас не дефицита. При желании заработать можно на всё, а если надо тонну вещей, то это Болезнь. Без шуток. Интересная инфа как быть.
Либо Это Дело :))
/ссылочки хорошие/
Не быть настолько жадными и завистливыми.
смешно слышать из этих уст)
(не всем, я это прекрасно понимаю).
Изо дня в день из года в год — это ненормальность даже для неработающих, а уж для работающих… Иначе это как «прорва» :)
От тяжелой работы с ног валишься, не до интернета, точно знаю.
За подаренное написать благодарность — это в 10 раз легче, чем заработать на вещь. Даже не обсуждается.
Радости в жизни — они приходят тогда, когда за материальным перестают гнаться… и видят других, чувствовать начинают.
Как говорится — в гробу карманов нет.
Таких Ирин я не встречала раньше,
(бываю 4-5 раз в год на ОВ, на связи с хорошими сообщниками через день-два),
но раз заметили её поведение столько людей, то значит прошлась по головам хорошо. Значит людям не вещи жалко, стыдно стало за этого человека. Часто идут съемки, как такое объяснить?
Можно пакетами размерный ряд отдавать самовывозом в той же ленте, только такие Ирины лучше дождутся, что им привезут всё и в одно место и на горбу.
Фримаркет будет полезным всем тем, кто для сайта не поленился что-то сделать, порадовал многих людей + добрые проходящие люди.
Соревнований не надо там в спокойной дружелюбной атмосфере…
Ещё не хватало там мимо проходить с раскрытой сумкой и вынуть что-то у себя )))) А это вырвут кто-то постоянно-первый-смелый-нежадный-нежданный-но-вольный-охотник )))))
Всем, кому небезразличен порядок на фримаркете, просьба написать нам в личку.
Я свидетель как этот несчастный чайник выхватили… неприятное зрелище.
Ирина, вид сзади =)
«Ирина»- это в серых бриджах и ветровке
Если не была уверяна, что это не я, то подумала бы обратное,
очень похожа.
Бывает же такое!
А с лица нет фотки?
Кажется, тётя прячется от камеры)
Там же где-то как раз и он самый многострадальный, фри маркет.
Диск с порнухой?Кстати человек, выдавший мне его, интересуется, кто ж таки взял сие произведение исху…сства
Ты не видал?
А муж мой был в шоке от увиденного… Он вообще против, что я на ДД сижу, его политика — отдавай, что хочешь, а дом ничего не тащи=)))
А тут у меня набралось 3 здоровенных пакета, я бы их до общей сама не доперла, муж любит когда я освобождаю квартиру, и повез меня на ДД, сумки дотащил… увидел эту картину=))) А потом пока я свои дары забирала и раздавала, он стоял и с ужасом смотрел на фримаркет… такого ужаса он еще не видел… как эта девушка сметала все, что приносили=))) Вообщем я его надеялась на ДД затащить, а получилось наоборот… Его теперь туда никаким калачом не заманить(((
О, да, Ирина по весне что тот лилльский палач выглядывает из капюшона куртки болотного цвета)) Многим помнится эта картина…
Ура-ура! Сегодня ее не было! И без нее фримаркет был культурным до противности))) Все улыбались, из рук не выхватывали, подходили чинно и мирно выбирали))) Татьяна самит была беспредельно оригинальна, все вещи из «самого Парижа» принесла с наколотыми «бирками», на которых одариваемые записывали ФИО, ник, ставили подпись и дату получения вещи на фримаркете. Татьяна, это здоровское нововведение, т.к. отлично укрепляет память)))) На имена — в особенности. Так держать! Подписывать — и собирать расписки;-)
И передайте Ирине...)))))
Вы приходите на фримаркет, чтобы отдать свои вещи, да ведь? Какая разница, кто их заберет, скажите? Заберут весь мешок — и спасибо, что домой не надо назад тащить, какая красота. В чем спор, никак не пойму.
По большому счету мне все равно кто их заберет. Но мне очень хотелось бы чтобы забирали люди которым они нужны. А не те кто хапает, хапает, хапает.
А еще на фри-маркет приносят очень много бусинок, пуговок и другой прикольной мелочи. Которая мне интересна, но ради них я в бой вступать точно не буду. А у девушки судя по моим наблюдениям их уже килограмм 50 накопилось. И мне не жалко, но где логика?
посмотрите — в группах в контакте, или может на городском сайте/форуме.
ближе, чем ОВ и не так обидно может будет?
Хотелось бы через фримаркет дарить вещи не удобно устроившимся халявщикам, а людям, которым они нужны, которые сами так же делают какой-то вклад в этот круговорот.
Но вольному воля — несите на бомжатник, прикармливайте ирин. Вам этого никто не запрещает.
Бушные вещи, очень часто весьма сомнительной чистоты и зашитости, мятые, драные — основная часть фримаркетов, я его летом видела-знаю, хочется думать, что ситуация изменилась, конечно.
Дарить людям, которые дарят -это не безвозмездное какое-то дарение. Слова «халява», «халявщики» — не в духе дд.
Дарить людям, которые дарят -это не безвозмездное какое-то дарение — это не взаимозачёт, а всего лишь желание дарить людям, так же вносящим свой вклад в саму идею дарения, а не только берущим всё, что плохо лежит.
Происходящее на общей и называемое гордым словом «фримаркет» с реальным фримаркетом мало общего имеет. Давайте не путать тёплое с мягким.
Никто не может знать, кто сколько в жизни берет и дает, вся жизнь — это не сайт дарудар и не общая встреча.
Да… «Общий баланс» видят лишь некоторые да и-то изредка ;-)
Кому-то не в лом фантики фоткать, по одному на каждый дар, а у кого-то на это нет времени, а может быть и элементарно, просто нет фотика.
Вот и несут все скопом, и не суть, что плохое и ненужное.
Но такое поведение человека, недопустимо!
Из-за тряпки драться, ругаться, пугать милицией и т.д.
Это ненормально!
А вы не подумали, а может это душевно больной человек?
Нормальный, разве будет такое вытворять?
И еще хочу обратить ваше внимание:
Те, кто приносит вещи на Фримаркет, убирайте за собой остатки!
Несколько раз собирали с девочками вещи и книги, и выбрасывали в мусорку.
Это все-таки центр и приличный сквер, а не помойка!!!
http://pixs.ru/showimage/Izobrazhen_9585960_11451139.jpg
http://pixs.ru/showimage/Izobrazhen_5760683_11451147.jpg
http://i.pixs.ru/storage/1/6/5/Izobrazhen_1738306_11451165.jpg
http://i.pixs.ru/storage/1/8/3/Izobrazhen_7364853_11451183.jpg
http://i6.pixs.ru/storage/1/9/2/Izobrazhen_3799708_11451192.jpg
http://i7.pixs.ru/storage/2/0/2/Izobrazhen_1973382_11451202.jpg
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… И цветочек аленький на девятнадцатой лавочке:-)
Отличный способ кстати))
Раз уж принесли вещи на фримаркет, то негоже следить, кто и сколько берет. Если вещи так уж дороги, дарите в ленте под полным контролем с вашей стороны.
Я приношу в начале встречи, кладу и ухожу. В конце забираю то, что никому не пригодилось из того, что принесла.
К сожалению, не все так делают и остается неприятный осадок от благотворительного мероприятия,
в конце которого, на лавках так и остаются разбросанные вещи.
В этот раз, я уходила в 19-50, все было чинно и культурно:
Или все разобрали, или вняли моему посту выше, уж не знаю,
но лавочки фримаркта были пусты!
Нельзя всех под одну гребенку.
Может она приблизительно знала, что у пятерых сообщниц примерного возраста дети и те еще на ОВ не появились. Хотела наверняка показать им, зная их положение, но и не отказать другим после.
Смотрите на сам эффект «Кто смел тот и съел», на пользу — нет её =)
Вот почему:
(сразу прошу прощение за подобранное слово, оно от слова грести (постоянно и быстро подгребать себе), другое слово подходит, но его успели запретить)
Если хлебать всё что видишь перед собой, то не напьёшься, а отравишься. Напиться можно только чисто простой водой, её много пить даже не придётся.
Если учесть, что «Гребуны» с ДД, которые годами всё никак не нагребут «Нужного», то это не проблема должна быть Дарителей и участников Фримаркета. Обеспечивать с… лет данного человека обязан сам он, а не Даритель. Без ДД Дарителя могло бы и не быть, тогда что? Кто тогда попадёт в виновные?
И если по справедливости и правде жизни:
«Гребуны» настолько экономные бывают и расчётливые в каждом действии + чувство Хватки зашкаливает за все пределы, что у них вообще из Даров единичные случаи дарения чего-то, заработанного именно своим трудом, В основном то, что попало другим способом + передары (заработанные так же другими силами)
А если учесть, что сколько бы не желалось на сайте Даров, сколько бы в одни руки не ушло содержимого скамеек, они выглядят так не спокойно, они почему-то никак не могут удовлетворить всё равно своих потребностей. А образ их (вид) — будто над ними поработал первоклассный стилист, но на эффект противоположный.
И почему это так — загадка.
Чем больше человек получает — тем хуже он на вид.
А значит надо заняться собой и заняться обстановкой вокруг себя.
И одновременно этим вытянуть себя из болота ненужных тревог, ненужных вещей, получить свободное время научиться чему-то интересному и новому (даже зашить лопнувший шов на ж и уже не надо будет искать еще, всему учили в школе на трудах), преобразить себя уходом. Баланс во всём.
По-другому утопия.
Столько информации об этом везде, как искоренять собирательство, не тратить на него свою жизнь.
У хендмейкеров оно хоть объяснимо — рождаются волшебные вещи, неповторимые часто. Целые ярмарки идут рукодельные и популярны по сей день, когда прилавки и так полны подарков.
А обычных брюк и юбок много не надо, занятому человеку выбраться в свет практически некуда, этикет позволяет одевать вещь не единожды.
Никак не должно быть ругани из-за шмоток, а резиновая игрушка могла быть первой игрушкой её дочки или её самой. Вот почему для неё она не просто кусок резины.
Всё объяснимо.
Все вещи, которые я приносила на фримаркет она хватала, не дав им даже приземлиться на лавку или на покрывало; и уж тем более другие, реальные сообщники д-д не имели возможности их взять себе раньше ее, ибо она очень быстрая и цепкая. Хватает все подряд всегда первая, половина этого же летит обратно (швыряется), а то, что ей нужно она забирает. Я еще думала — неужели никто у нее не спрашивал " А какой у вас ник? " " А вы вообще сообщник?".
В магазине, полагаю, подобные люди не хватают с полок всё подряд и не везут туго набитую тележку к кассе — в магазине нужно платить.
Насчет «группы поддержки» Ирины — вижу Наталью shnn73 и Татьяну samit. Никаких отрицательных эмоций к данным сообщницам я не испытываю, не более, чем наблюдения: обе дамы особо не утруждаются прочтением описания даров (т.е. создается впечатление, что женщины ориентируются либо по картинкам, либо по ключевым словам). Татьяна желать желает, а вот о вывозе даров, увы, не всегда задумывается. Наталью еще не совсем понимаю вот в чём: её супруг ведет весьма пасквильного содержания бложек, где называет Дару-Дар помойкой, других сообщников — хапугами, лгунами и пр. Тем не менее, дары для Романа желать Наталья продолжает на столь ненавистном для него ДД. Не совсем понимаю логику.
Но к сожалению, существуют разные кало-бошки, которые никак не могут понять таких простых вещей. Видимо, поймёт только тот, кто сам носил на фримаркет тюки вещей и отбивался от этой горбатой тётки…
Просто она особо не заморачиваться нарядами. И избавление от вещей происходит, как очищение полезной площади.
Этот подход имеет место быть. И там не особо важно куда это деть.
Есть второй вариант, когда не выкладывая в ленту человек хочет одной ОВ раздарить многим хорошие вещи, привозит, оповещает, а не выходит… Люди не успеют.
И это печально.
Существуют разные экономисты, которым лишь бы отбиться от кого-то.
Зачем кому-либо приносить вещи на фри-маркет, если из-за подобной «Ирины» он превращается в сельпо времен дефицита? Смысл тягать на ОВ сумки, если всех желающих просмотреть принесенное на фри, отталкивает одна объемная задница, хватает всё подряд и быстро распихивает по сумкам?
Подобный «фри-маркет» я могу устроить на помойке (как и любой сообщник, впрочем). Вывалю кучу вещей на крышку контейнера и буду смотреть, как бомжи друг другу фаталити организуют за старые кроссовки и спортивный костюм. Но это — помойка и бомжи, а на общих, преимущественно, приличные люди.
Весь вопрос, Катерина, как раз в том, что приличные люди не хотят терпеть некультурную тетку, а хотят комфортно и с удовольствием проводить фри-маркет.
Колобошка я вас не понимаю, но каждый безусловно волен думать и поступать так, как считает нужным. Но есть еще и правила на дд и такое поведение как у Ирины недопустимо. Хотя поскольку она не сообщник, то и вне закона)
уже даже мне интересно стало...
Вообще, Г-ны непробиваемы, эмоциональный фон снижен, мук совести нет, стыда тоже.
Будет ответ:
— кто первый, того и «тюки»
— какой человек сам, то он и видит
— вы просто завидуете
— вы просто жадные
Нелады с психическим состоянием никто не отменял, а сейчас весна. Для кого-то весна всю жизнь :) И цель жизни — ни за что не платить, а добывать любыми путями (нужно/не нужно, пусть лежит, каши не просит). Пусть завалит их барахлом, пусть.
А вот хамства на фримаркете не надо.
______________
«Вы просто завидуете», — сказал маньяк полицейским, натягивая штаны.
" Я не алкаш, а вам просто здоровья не хватает", — сказал мужик, вынося на продажу последнюю табуретку.
«Вы просто зажрались!», — сказал пьяница с протянутой кепкой, которому подали мелочь.
Для такого подхода (показал опыт на ДД), необязательно быть малоимущим. Это их козырь, которым гордятся сами — по головам.
Вчера лавочки, обычно выделяемые для фримаркета были заняты людьми, к сайту не имеющему отношения, а просто гуляющими при хорошей погоде, отдыхающими пятничным вечером в приятном месте :))
Из-за этого организовали фри-маркет прямо посредине площадки на памятнике чемодану. Зрелище было весьма неприятным. Очень маленький клочок территории (сам чемодан) на который вываливали сумки вещей, столпившиеся в три-четыре ряда люди вокруг, пытающиеся не то чтобы взять что-то, а хотя бы просто увидеть, что там, и восседающие на соседнем постаменте сообщницы, оборудовавшиеся сумками за спиной, в которые они непереставая складывали все, что им приглянулось. Эдакая вип-ложа с правом первой ночи…
Замечу, это была не пресловутая Ирина или как ее там… Это были наши сообщницы, но зрелище от этого не стало более привлекательным, уж поверьте. Позднее, сидевшие на скамейках люди, заинтересоввшиеся, что же там происходит, стали подходить и смотреть. Подошла и женщина, явно из Азии, приезжая. Тихая, мирная и захотела взять какой-то теплый свитер.На нее так набросились! Она вернулась на скамейку к мужу, как пришибленная. Женщина, сидевшая рядом спросила: что случилось? Та ответила: меня спросили есть ли у меня интерет (вероятно из-за стеснения и специфики знания русского языка, она не поняла вопроса, видимо, ее спрашивали о регистрации на сайте), я сказала, что нет и у меня забрали кофту из рук.
Я просто сидела рядом, слышала весь их разговор. Мне было стыдно за такое! Знаете, уже хотела встать и пойти забрать ту вещь с фримаркета для нее, но тут оказалось, что ни одной мне такой поведение остальных показалось неправильным. К скамейке подошла одна из наших сообщниц и положила ей свитер на колени, сказав — возьмите, это от меня.
Не знаю, что было в душей той приезжей гостьи нашей страны, но мне по-прежнему стыдно, что так все произошло.
Получается, если кто-то свой или чужой имеет наглость, прут как танки, то все молчат, когда видят, как они хвтают все неглядя, а когда подошел робкий человек, на него накинулись, как вороны.
Конечно, каждый к вещам, принесенным на фри-маркет относится по-разному. Одному все равно, кто и что заберет, другой тщательно следит, и берет подписи, что эта вещь попала к вам в руки… не знаю, кто прав, кто не прав. Но убеждена в одном — организация фри-маркета на общих — безобразная. И на Трубной, когда все вываливали на подстилки на землю. Для того, чтобы что-то разглядеть надо было либо присесть на корточки (что кстати, многим просто не под силу по состоянию здоровья), либо встать на колени, что многие и делали. Зрелиище со сторону то еще… Конечно, когда на Цветном вещи стали выкладывать на скамейки, стало гораздо удобнее, но ведь надо теперь подумать, что делать, если и в даьнейшем скамейки пятничным вечером будут заняты просто отдыхающими людьми? Выход с квадратиком чемодана, как показал опыт — совершенно неподходящий. Это безобразие, а не фри-маркет. Все толпятся, к вещам даже не подойти, из-за ажиотажа люди толкаются, хватают что ни попадя… про ложу для вип-персон я уже молчу…
Давайте совместно обсудим, как нам организовать фри-маркет, чтобы всем было удобно, если обычное место теперь занято гуляющими и отдыхающими?
Напишите, какие у вас есть предложения. давайте совместно придумаем, как это хорошее дело сделать цивильным, не унижающим чувство достоинства и приятным во всех отношениях акцией?
Фримаркет — это эдакий Дару-Дар в миниатюре и не в инете. Т.е. люди приносят вещи и дарят вещи, минуя «пожелать/пообещать».
Окружающие люди, не сообщники, а именно прохожие, видят скопление граждан, большинство их которых берут вещи и берут бесплатно (кстати, бейджики на ОВ носят не все). Никаких правил у фримаркета не имеется и как может человек понять, что вон той тете взять свитер можно, а ему нельзя?
Можно сделать крупный плакат «Фримаркет Дару-Дар», написать правила — тоже крупно, каждый подходящий (за исключением особо наглых) все же, думаю, прочитает.
А вот о том, что фри-маркет это ДД в минатюре, меня очень огрчает ибо то, что увидела вчера было очень неприглядным.
Плакат можно сделать, но вот куда его воткнуть? (гусары, молчать!) Где в нынешних летних реалиях делать сам фри-маркет, чтобы было удобно и прилично? не прогонять же с лавочек отдыхающих москвичей и гостей столицы?
Конечно там много и совершенного неликвида тащат, вот это после окончания фри-маркета и нужно в урны отправлять.
Прогонять никого не надо- гонения могут плохо завершиться, увы.
Плакат можно составить-склеить-воткнуть рядом с местом проведения ФМ — это минимальная проблема. Место проведения — это да, на крохотном пятачке сталкиваться задницами, не лучшая идея.
Можно занять и одну лавочку фримаркетом, доставать по несколько вещей/ждать, пока заберут/доставать новые. Вообще куча вещей на лавочке — хаос, т.к. места не хватает, вещи падают и вообще некрасиво.
Выложили партию — забрали партию, далее еще одна… Так можно сэкономить и время, и место.
только кто возьмется за это? нужны добровольцы, как в почтальонстве. И кандидат должен вызывать доверие у сообщников.
Было бы можно, расстелили бы :((
Да, точно она. Да, уверена на 146%.
Чаше смотрю на это «действо» со стороны или стараюсь вообще туда не смотреть. Со стороны это зрелище неприглядное, увы, не украшающее наших сообщников.
Посмотреть, я думаю, можно на тех вип-местах, о которых писали.
Я подумаю над вашим предложением. :)))))
Когда я раздаю (получаю) все дары, включая курьерские — фримаркет уже заканчивается)
Хотя я больше люблю ролевые игры; костюм полицейского вроде был в ленте.
Более изысканный вариант — костюм работника ФМС: «женщино, покожити ваш регистрация на Дэ-Дэээ...»
ОВ не выгонят с Цветного за то, что мусор люди оставляют после себя?
С таким «засором» нас вообще отовсюду будут гонять…
А тут задержалась…
Кроме того «отпустить» фримаркет, пусть он им будет. Если кто-то что-то захотел взять, или кому то чего то не понятно, отдать и объяснить. Неважно сколько человек берет, важно, что это фримаркет, и что вы принесли эти предметы отдать.
Ну, а про то, что всем нужно научится быть терпимее и уважительнее относится друг к другу я и говорить не буду, это и ежу понятно
Еж, тебе понятно?
Еще раз хочу напомнить, что мы пользуемся общественным пространством и крайне важно не забывать, что мы сами делаем свой образ, и то как мы будем выглядеть и вести себя во многом определит и отношение к нам. Общественное пространство на нас как на группу накладывает определенные обязательства, если вы уходя со встречи заметите то, что противоречит общественному порядку не поленитесь помогите другим стать лучше =)
например:
Первая пятница месяца — книги, диски, гаджеты, кухонная утварь, предметы интерьера…
Вторая пятница месяца — детские вещи, детская обувь и игрушки
Третья пятница месяца — женская одежда и обувь
Четвертая пятница месяца — мужская одежда и обувь.
Ну или предлагайте свои варианты :))) но чтобы знали когда что нести.
Организовать такую же акцию, как об общих встречах и отписываться там кто принесет что-то на предстоящий фри-маркет. Тогда и желающие будут знать когда походить и что искать.
Здесь важно адекватно реагировать на это. Нет ничего ужасающего в том, если кто-то из гуляющих возьмет себе свитер или еще что-то — фримаркет, free же) Пусть берут на здоровье! Да, есть товарищи, у которых слово «даром» включает функцию «тогда мне надо всё», но ведь они не глухие — разъясните, что так нельзя, есть и другие люди.
ИМХО, подобное поведение недопустимо не только для людей со стороны, но и вообще для любого участника фримаркета, будь он сообщником ДД, или нет.
Мне кажется, любой человек достоин получить дар. Для этого не обязательно быть сообщником.
Можно бесконечно обсуждать тему «кто подошел?» и «зачем подошел?», но пока не будет нормальной организации — не будет достойного фри. Сама не присутствовала на фримаркете, но судя по рассказам, сообщники не слишком правильно себя ведут, а что желать от посторонних?
В данном случае стоит своим поведением показать, как нужно вести себя на фри. Не устраивать очередей за вещами, не выхватывать предметы друг у друга из рук, вести себя доброжелательно не только по отношению к друг другу, но и к окружающим людям. Что подумают о сообществе ДД и его сообщниках, если фримаркет проходит в атмосфере склок за кофту?)
И халявщики тут — дело десятое… В основном люди ведут себя соответствующе окружению. Если окружение будет цивильным, то и вести себя по-другому будет людям самим стыдно. И не будет необходимости пресекать, как вы пишите.
Вопрос: я могу кому-то конкретно отдать на фримаркет или нужно самой разложить все и ждать пока не разберут. Я бы отдала… а то со временем совсем плохо особенно в пятницу
каждую неделю обычно есть
1. Брать можно, если только что-то положил? Или и просто так?
2. Положить может только организатор, а другие только брать? А если у меня есть одна вещичка, которую я хочу положить туда, мне это сделать нельзя, или надо спрашивать у организатора?
ПОМНИТЕ: КАЖДАЯ КНИГА — это СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО! Сейчас, в век электронных книг, бумажных становится всё меньше. Так давайте будем их беречь. Если вам не нужна книга, отнесите её в ближайшую школу или библиотеку. Уверяю, там найдётся тот, кому она действительно нужна.
На ОВ люди приходят с пакетиками, и оччень мало кто с тележками. Даже если ваша книга понравилась, не всегда есть шанс её отттуда унести…
каждую неделю обычно есть
Вчера я специально после ОВ подошла к фримаркету: там остался огромный мешок вполне нормальных вещей, не рваные и т.п., в том числе детские колготки, 2 пары отличных босоножек, детские игрушки и много всего. Книг осталось штук 40, ПРИ ЧЁМ МНОГИЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. Всё это ушло на ПОМОЙКУ.
Мне почему-то особенно книги жалко (шмотки может ещё таджики-дворники заберут, а книги им на фиг не нужны). Прошлый раз было тоже книг штук 20, шёл дождь, они все намокли, изорвались… я стараюсь взять книг как можно больше, но не всегда получатся, т.к.чемодана у меня пока нет, а с сумками много не утащишь.
К фримаркету я обычно не подхожу — не успеваю, да и забываю, к тому же не сейчас важнее раздать свое, а не брать. Но книги…
каждую неделю обычно есть
Впечатление, ну примерно как у тех, кто выше писал про фримаркет на Трубной. К, слову — на Трубной сто лет не была. А тут все прямо как написано.
Маленькая комнатка, большой стол — за ним стоит молодой человек (к слову единственный кто вел себя прилично) и дама средних лет. Вокруг еще толпа дам. Мы не успевали даже доставать из пакета, чтобы прилично разложить хотя бы — тут же все выхватывалось рассматривалось, и что дамам шумно обсуждавшим, что им надо что нет, было не нужно — отдавалось молодому человеку и тот аккуратно раскладывал. Честно говоря я и принесла вещи отдать — но интересно было посмотреть и что нибудь любопытное вдруг есть какая- нибудь безделушка интересная — но ничего не было потому как, даже не разобравшись что это толком дамы выхватывали и передавали друг другу и это исчезало тут же.
Короче я все-таки представляла это себе как-то приличней что-ли. Ну люди ходят смотрят выбирают спокойно обсуждают, что увидели интересное. А тут нет, и извините если это читают те, кто там был — но напоминало свору алкашей у помойки делящих добычу. Быстрей быстрей, может даже мне не надо но возьму.
Нет я не шла туда что-либо взять — отдать и посмотреть вообще что это такое. И я рада что вещи нашли своих пусть даже и таких хозяев. Но вообщем и в целом было очень неприятно там даже находится. Атмосфера в целом не благожелательная «дарударовская». Хотели заодно музей посетить — но, после увиденного, свалили оттуда не пробыв там и десяти минут.
За вещами приходила всегда одна и та же группа дамочек. Никого они к коробкам и близко не подпускали, вырывали вещи друг у друга из рук и набивали в свои мешки всё, что есть. Размер одежды, цвет, состояние — пофиг, лишь бы забрать.
Бабушки и дедушки просто стояли в сторонке и ждали, пока тетки разворотят коробки. Им оставалось то, что дамам не влезло в сумки или по каким-то причинам не приглянулось=)
В общем, впечатление от происходящего было отвратное. Продавщицы в секонде от подобного «фримаркета» отказались и стали пакеты с одеждой отдавать постоянным покупателям и пенсионерам, подбирая по размеру.
я застала, видимо, приличные фримаркеты и такие хапуги там были в меньшинстве
вот во Флаконе, помню, круто было))
там и мастер классы были и веселье
то, что вы описали — ужасно
мне даже единичные случаи сложно морально воспринимать и я вас отлично понимаю
ЕСЛИ У ВАС РЯДОМ С ДОМОМ ЕСТЬ ШКОЛА — ОТНЕСИТЕ ТУДА. Я очень много книг отнесла в нашу школу, учительница литературы меня чуть ли не целовала…
Всё это уходит на ПОМОЙКУ.
Мне почему-то особенно книги жалко (шмотки может ещё таджики-дворники заберут, а книги им на фиг не нужны).
а не увеличивать счётчик дарением в пустоту, как здесь:
1. darudar.org/gift/2952898/
2. darudar.org/gift/2772192/
3. darudar.org/gift/2952926/
4. darudar.org/gift/2910074/
5. darudar.org/gift/2109799/
6. darudar.org/gift/2571110/
7. darudar.org/gift/2919506/
8. darudar.org/gift/2926253/
9. darudar.org/gift/2889008/
10. darudar.org/gift/2718451/
11. darudar.org/gift/2888910/
12. darudar.org/gift/3050988/
darudar.org/gift/3242470/
darudar.org/gift/3275099/
darudar.org/gift/3053474/
darudar.org/gift/3219009/
darudar.org/gift/3248763/
darudar.org/gift/3308979/
Ссылки были в ПО, и замечание от Дианы там есть… но дары остались в ленте.
darudar.org/gift/3333069/
darudar.org/gift/1855354/
darudar.org/gift/2692548/
darudar.org/gift/3231958/
darudar.org/gift/2089317/
darudar.org/gift/3333076/
darudar.org/gift/remarks/3231992/#comment_70403
Базар-вокзал…
darudar.org/gift/2781413/
darudar.org/gift/2923791/
darudar.org/gift/2848568/
1. Много ли там народу не с сайта Дарудар? Кого больше: зарегистрированных, незарегистрированных постоянных, случайных?
2. Попадают ли вещи с фримаркета в передар на Дарудар?
3. Все думала, спрашивать или нет. Не то чтобы это так важно, просто жутко любопытно. Попадают ли вещи с фримаркета на блошиный рынок и в комиссионки, или в основном просто к людям домой?
4. Куда девают то, что не забрали к концу дня? Выбрасывают на свалку/в урну? Увозят-привозят снова? Оставляют лежать на лавке? Всегда по-разному в зависимости от количества и качества?
5. Примерно сколько вещей остается в самом конце дня: полная лавка, небольшая кучка или пара рваных кофточек и несчастная книжка?
В условиях нехватки времени было бы здорово положить дары на фримаркет и верить, что они найдут своих хозяев, пусть даже на рынке. Совсем не хочется везти что-то на Трубную, затрачивая время и деньги, если оно там не нужно. Спрашивала у людей рядом, класть ли не очень ликвидные вещички, и всегда отвечали «Кладите!» На вопрос «А если никто не возьмет, куда оно потом?» отвечают про невыбрасывание-забирание-перепривоз в след. пятницу. Создают красивую легенду. Как раз для тех, кто хочет верить? Чтобы тем самым увеличить приток, чтобы было из чего выбирать, а остатки в ведро? Тогда это уже почти Дарудар, только маааленький и с примеркой, особенно если посетители более-менее постоянны и знакомы.
Каждый раз, на минуточку забегая на эту лавочку и выкладывая вещи, вижу, как их берут со словами «Можно мне?» и кладут себе в сумку. Едва успеваю выложить, как забрали. Рядом лежат другие вещи, никто не трогает. Это такой принцип: успеть забрать, а дома рассмотреть и оценить? Ненужное везут назад или в ведро? Вот оно-то и лежит? Не хватают сразу почему-то туфли, журналы, хозяйственности. Популярны детские вещи и женская одежда.
А еще там мало кто улыбается, напряжены, как хищники в засаде. Даже поймав что-то, не наедаются. Только раз «Можно мне?» сказали с улыбкой и посмотрели в глаза, это был прилично одетый мужчина лет 45. Может, им не вещи нужны, а улыбки, внимание, общение?
Не надо откровенный хлам приносить. И если ваша вещь оказалась не востребованной, будьте добры забрать ее обратно.
Я вот подумала… ну если это и правда ни мне, ни людям не надо, пусть выбрасывают.
Я лично все забираю, к счастью это бывает редко и то пара вещей как правило.
Про книги — я уже писала много раз: если не хотите в ленту, отнесите их в ближайшую школу в кабинет литературы. Вам там скажут огромное спасибо.
Ели кого-то из вас интересует личность, о которой выше написано много — к примеру, вот это — ,«Эта мадам тоже оставила у меня неблагоприятное впечатление. Не успеваешь выкладывать на лавку она прям из рук выхватывает со словами: Мне нужно… Можно мне…Не успевал выложил вещи на лавку она просила ей что-то отдать.»…
— кстати, написано ВСЕ верно! — могу дать исчерпывающую информацию об этой 44-летней (почти) тетке, которуй только так и можно назвать.
Надеюсь, что в будущем люди на сайте с такой неадекватной (и это мягко сказано!) особой просто не будут общаться и уж тем более обещать ей свои дары.
Ну и сама писала где-то, что летом потеряла работу.
Снилс я уверена — имеется, но кто мешает ей мечтать о том, как бы «купить» инвалидность и уже в сорок с небольшим лет вообще не думать о работе?
А халявные тряпки-парфюм-цацки-лекарства на жизнь выбивать-выпрашивать- выхватывать из рук «Мне нужно!» здесь на сайте или на фримаркете?
«Невероятная женщина!»
Знаете, я бы графа Дракулу лучше назвала «добрейшей души человеком», чем ее. )))
Утрирую конечно!
На фримаркете, если честно, я ни разу так и не побывал. Идея интересная, мне очень любопытно посмотреть как это выглядит в реале, поскольку рассказов я тут уже начитался. Но если и бываю на ОВ, то заезжаю ненадолго и впопыхах. Так что на фримаркет сходить поглазеть времени не нахожу.
А на фримаркет точно не поеду никогда — я лучше в подъезде своем отнесу вещи на 1 этаж — кому нужно возьмут.
А про встречу с одариваемой я чуть позднее напишу отзыв. Это было божественно!
Вот такая я язва!
Просто вижу всю закономерность и логику того, что присходило ранее и происходит сейчас с этим человеком.
Прошу прощения за много буков. Но оно того стоит.
ДаруДар — сайт бескорыстного и безвозмездного дарения!
Как много чудесных людей на ДД, не устаю удивляться!)
Конечно из предыстории и из того, что отзыв негативный, понятно, что в конце идёт сарказм и каждое утверждение подразумевается в кавычках. Но ведь сарказм не запрещён в отзывах.
Это как в фильмах про разведчиков, мол, если они говоря какую-то ересь делают при этом большие глаза, то это значит, что они так делают не из собственных убеждений, а под давлением)
дождьливень фримаркет существует? Если да, то где? Собрала целый баул, не знаю стоит ли везти в непогоду…
Мне очень нужна ваша помощь. Я – не конфликтный человек, и в пресловутых «кулачковых боях» участвовать не собиралась. Но что же делать, если приходится себя защищать?
Я на вашем сайте новенькая и на ОВ на Трубной тоже. И вот с каким сюрпризом там столкнулась. На каждую ОВ на Фримаркете ходит одна и та же пожилая женщина. На вторую встречу, не успела я туда подойти – как она сразу подошла, стала проверять содержимое моих сумок, сразу стала тыкать. Она сказала тогда: «У меня есть МУЖИК, и никто из моих не знает, что я сюда хожу». Однако же по непонятным причинам, как только приходит человек с вещами, она сразу налетает, растопыривает свои цепкие руки и берёт всё без разбора. Понятно, что все эти вещи ей абсолютно не нужны, понятно, что человек этот явно страдает психическим заболеванием, но почему от её визитов должны страдать люди, которые являются малоимущими и которые в этих вещах остро нуждаются? При этом удивляет поведение остальных собравшихся. Одни (меньшая часть) боятся её и обходят за несколько метров. Другие просто не обращают внимания. Есть и такие, кто с ней подружился. НО ВСЕ ПРИ ЭТОМ МОЛЧАТ!
Я ношу на каждую ОВ дары для сообщников, которые им обещаны и которые они не могут забрать самовывозом, и мне очень неприятно, что она лезет в мои сумки. На той же второй встрече эта же женщина пыталась выбить у меня пакет, где лежали дары. И я не знала, как от неё отделаться. А 16 февраля она почему-то решила, что у меня есть собственный обувной магазин или обувная фабрика, и я ОБЯЗАНА снабжать её БЕСПЛАТНОЙ НОВОЙ обувью. При этом она в грубой форме стала предъявлять мне какие-то претензии, как в магазине, а затем стала рассказывать другим людям, что я приношу гнилые вещи. При этом женщина обругала меня матом.
Вот уж действительно, не делай добра – не получишь зла! Кто-то сказал: «Когда ты впервые совершишь добрый поступок, тебя станут благодарить и назовут героем. Во-второй раз воспримут как должное. А в третий раз, если ты не сможешь помочь, назовут подлецом и предателем».
Почему так? Какие нужно предпринять шаги, чтобы этот беспредел прекратился? Или на общих встречах такое считается в порядке вещей?
Я не знаю, кто она, знаю только, что её зовут Марина. Если понадобится, готова сделать фото и видео.
И фримаркет в рамках московской ОВ, само собой, был организован сообщниками и для сообщников. Но он живёт абсолютно своей жизнью, там достаточно часто какие-то конфликты происходят, но искать их корни здесь, на сайте, да и даже на площади, где проходит ОВ не стоит. Все они лежат в плоскости обычных человеческих взаимоотношений.
Могу лишь посоветовать не посещать это мероприятие во избежание испорченного настроения. Для более комфортного пристройства вещей вне ленты и сохранения душевного равновесия лучше использовать разговор «Жалко выбросить».
Кто-нибудь, объясните мне логику таких людей — зачем тащить мешки с таким хламом в центр Москвы, если около дома есть помойки?
я написала уже скрин вашего сообщения тут
но сначала нажмите что вы участвовали в акции
Мне кажется, было бы правильным, если бы в конце ОВ сообщники забирали с фримаркета свои невостребованные вещи. Потому что та грязь, которая остаётся на скамейке и около, создаёт дурную репутацию ДаруДару.,
Лучше тогда свои вещи отдавать со своей лавочки. Делать это нужно всем, кто приносит вещи на отдачу вне ленты аля фримаркет.
А то получается, приволок, сбросил и пошёл себе, типа больше его ничего не касается. Отдал же!
Кому отдал то? Лавочке? И она пускай теперь сама отвечает?
Лавочка предмет неодушевлённый вообще-то.
А люди, которые там стоят, они не будут отвечать за ваши вещи, которые вы там оставляете. Они не сторожа и не уборщики за вами. Они посмотрели, не понравилось, бросили и пошли себе. Разве не так происходит?
И когда уходите, всё забирать надо. Если кто то другой взял ваши вещи раздавать, то тогда уже следить должен он. Если он не хочет следить, пусть не берёт.
Не стоит привозить вещи, если не уверены, что всё разберут. Потому что потом остаётся вот такое.
А отмахиваться от фримаркета, когда в то же время в акции пишут, где он находится, это как? Какая то двойная позиция.
Если вещи станут отдавать каждый со своей лавочки, то м б меньше драк будет, и больше порядка. Собрался уходить, собрал остатки и езжай домой. Не нравится тащить обратно? Не вези много и не вези откровенный хлам.
Но боюсь, что до такого вряд ли ума людей доберутся. И свалка вещей вечером в сквере будет процветать и дальше.
А то что сейчас происходит, это называется свалка. От слова сваливать. Свалил вещи на лавку, свалил сам.
Я в принципе резюмирую, что и как организовано во фримаркете
А грязный потому как в Москве вот такая вот экология…
«Аксакалы» ДД усё помнят… только вот разрозненно де-факто сделать что-то анриал :(
Сейчас Фримаркет пройдя стадию анархии перешёл в формат деспотии с элементами птичьего базара :(
*имхо…