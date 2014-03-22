О фримаркете на Цветном

Фримаркет как явление прижился на ДД и многим сообщникам пришелся по душе. Сама привожу по 2 баула на знаменитые «с девятнадцатой по двадцать первую лавочку». Но вот что меня сегодня напрягло и огорошило: за лавкой стоит (уже не первую встречу) женщина-пылесос и с усердием набирает все подряд из подносимых на фримаркет даров и набивает в сумки. Наступила пауза — достает их обратно, оглядывает. Ненужное возвращает на лавочку и снова ждет. Очень активна — бывает, что выхватывает у сообщников прямо из рук со словами «Мне нужно»… В конце ОВ неразобранные остатки складывает в сумку… и приносит на следующий фримаркет неделю спустя как свои дары! Я бы может быть, не обратила внимание на ее поведение, но она принялась мне выговаривать на ОВ 07.03. за принесенные книги: оказалось, что я принесла только один том из двухтомника известного писателя, а другой оставила дома. При всем том, что лично ей я ничего не обещала и принесла книги на фримаркет.

Дома я попыталась найти ее среди участников встречи — не смогла. На сегодняшней встрече я открыто спросила ее, под каким ником она зарегистрирована. Сначала она ответила «Ирина», затем, после моих слов, что нет такой участницы, разъярилась и, ни с того, ни с сего сказала что вызовет полицейского))) Получай, фашист, гранату))

Наблюдала за ее поведением не я одна, многие негромко переговаривались на этот счет. Что будем делать, люди?

У меня охота отпала возить вещи на фримаркет. Неприятно.

Но самое нехорошее, на мой взгляд, то, что у нас, как у сообщества, выработались какие-то «рычаги самосовершенствования», а как воздействовать на такие «кадры со стороны» — не знаю. Даже когда зимой в мороз к лавочке затесался замерзший «мэде ин ненаше», нахлобучив детскую шапку, спрашивал меня, идет ли она ему, было не противно, а просто жаль его, ибо он нуждался…

У питерцев был схожий с этим случай, когда мадам собирала вещи с фримаркета и приторговывала ими в собственном секонде. Как-то они с этим явлением справились. Приглашаю вас поделиться соображениями на тему.