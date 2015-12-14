Блогодар
Правила сообщества или смотрители с плохим настроением
Итак, я на дару-даре.
Обрадовалась — думаю, какой прелестный сайт, люди какие! Но потом напоролась нечаянно на них — на смотрителей-которым-есть-до -всего-дело-мелким-властьимущим-критиканам.
В связи с чем хотелось бы уточнить.
Правильно ли я поняла, что правила оформления даров — они реконмендуемые, а не обязательные?
написано же — рекомендуется.
А почему тогда некоторые смотрители закрывают доступ к дарам, которые как-то вот не так оформлены, как им не нравится?)
У людей плохое настроение и они хотят чтоб вес действовали так, как им угодно?
Скажите, какой статус у правил дару-дара? Чем те, кто мог бы спокойно получить вещи, которые им нужны, виноваты в том, что их лишили дара только потому, что даритель не стал поименно переписывать 10 пар обуви или не разбил их попарно? Или что даритель не выложил фотки? Или, напротив, только фотки выложил?
Тут что, ограничена свобода слова? Можно ли считать этичным закрывать дар и лишать его других только потому, что он как-то не так оформлен?
Наверное, изначально дару-дар был чудесным сайтом… но ныне наблюдаю на нем коалицию людей, которые стремятся подогнать его под сообщество каких-то менял-шмоточников.
Подумайте, не о вас ли это написано… не вы ли не дали кому-то забрать у кого-то нужную вещь, н лишили возможности ее найти только потому, что вам показалось что что-то не так оформлено… оформление — оно вроде дело добровольное… с чего вы взяли на себя тяжелейшую роль судьи и доказываете всем, что все должны делать только так и желать и дарить только так, как рекомендуется? рекомендации созданы для удобства других пользователей, а не для того, чтоб им неукоснительно следовать… вы делаете из хорошего доброго проекта сборище кучки людеЙ, озабоченных вещизмом и глупыми правилами, которые вообще никак не соотносятся с добротой или культурой.
п.с. по итогам обсуждения. Выявлено нежелание некоторых смотрителей извиняться. Выявлено то, что смотрители позволяют себе судить о том, что я могу, а что нет. Выявлено то, что смотрителям интереснее форма, а так что «дарудар — неблаготворительный сайт и на нем нельзя вещать дары для детдомов и благотворительных организаций», выявлено, что использовать дарудар для поиска тех, кому нужно что-то сильно — нельзя, зато можно передаривать по 100 раз кружечку одну и ту же за ненадобностью и это приветствуется. Выявлено нежелание людей посмотреть на свое поведение и извинятся вообще и в принципе — Полина, вы так и не ответили, что у вас было в голове, когда вы писали мне о том, что я могу, а что нет, почему придумали за меня, что я могу куда отнести, а что нет, а так же что на чо у меня время есть, на что нет? Очень мне интересно было бы услышаь ответ… но я его не услышу)))
Так же как не услышу того, почему вы не хотите таскать на ОВ системные блоки?) что? вам неудобно? да что вы… недостойное поведние! Вы просто так-таки обязаны! что? это не написано нигде? ну и что, Я же ТАК считаю)))
Напоминаю, Я вам не должна ничего. Знаете, у меня есть интересные вещи, вроде тостеров, робота-моющего, которым не пользуюсь и которые можно было бы подарить, но я еще их не разбирала, около 100 книг по прогаммированю, в том числе редких и старых, хоть и не раритетных… но я смотрю на это все..)) и думаю, что размещу это на сайте-конкуренте, пожалуй, благо — есть среди вас нормальные люди и мне его порекомендовали.
… А так… вы ж не поверите… вы ж все такие умные… мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на помойку отнести проще работающий пылесос, например, чем терпеть нападки от тех, кто продвигает дарудар в массы) Вы спросите как так? а я вам скажу — просто. Иногда приходится освобождать место, и очень много места. и для этого есть сроки, что не будет забрано — то правда уйдет на помойку, никакой это не шантаж — а реальность, представляете?) но вы Не представляете, вы зациклены на том, чего тут большинство, вам в голову не приходиТ, что у людей бывают разные обстоятельства. И дарудар, видимо, не для того, чтоб дарить такие ДАРы — жаль, при регистрации не написано нигде, что есть ограничения такие — я внимательно читала, сами перечитайте, если не верите. А как новичок, я ориентируюсь только на то, что бещала при регистрации. Не общеать в детдома — там таких условий не было, не рассказывайте мне. Я даже ожидать не могла, что тут найдутся такие вот Полины) Ну да что ж… вам тут правила ваши нужны дурацкие) Ну так кушайте их, правила эти, с хлебом и маслом а так же своим возмущением оп поводу того, что кто-то с ними не согласен. Приятного вам аппетита)) умничайте далее на здоровье) ушла от таких добрых людей)
Обрадовалась — думаю, какой прелестный сайт, люди какие! Но потом напоролась нечаянно на них — на смотрителей-которым-есть-до -всего-дело-мелким-властьимущим-критиканам.
В связи с чем хотелось бы уточнить.
Правильно ли я поняла, что правила оформления даров — они реконмендуемые, а не обязательные?
написано же — рекомендуется.
А почему тогда некоторые смотрители закрывают доступ к дарам, которые как-то вот не так оформлены, как им не нравится?)
У людей плохое настроение и они хотят чтоб вес действовали так, как им угодно?
Скажите, какой статус у правил дару-дара? Чем те, кто мог бы спокойно получить вещи, которые им нужны, виноваты в том, что их лишили дара только потому, что даритель не стал поименно переписывать 10 пар обуви или не разбил их попарно? Или что даритель не выложил фотки? Или, напротив, только фотки выложил?
Тут что, ограничена свобода слова? Можно ли считать этичным закрывать дар и лишать его других только потому, что он как-то не так оформлен?
Наверное, изначально дару-дар был чудесным сайтом… но ныне наблюдаю на нем коалицию людей, которые стремятся подогнать его под сообщество каких-то менял-шмоточников.
Подумайте, не о вас ли это написано… не вы ли не дали кому-то забрать у кого-то нужную вещь, н лишили возможности ее найти только потому, что вам показалось что что-то не так оформлено… оформление — оно вроде дело добровольное… с чего вы взяли на себя тяжелейшую роль судьи и доказываете всем, что все должны делать только так и желать и дарить только так, как рекомендуется? рекомендации созданы для удобства других пользователей, а не для того, чтоб им неукоснительно следовать… вы делаете из хорошего доброго проекта сборище кучки людеЙ, озабоченных вещизмом и глупыми правилами, которые вообще никак не соотносятся с добротой или культурой.
п.с. по итогам обсуждения. Выявлено нежелание некоторых смотрителей извиняться. Выявлено то, что смотрители позволяют себе судить о том, что я могу, а что нет. Выявлено то, что смотрителям интереснее форма, а так что «дарудар — неблаготворительный сайт и на нем нельзя вещать дары для детдомов и благотворительных организаций», выявлено, что использовать дарудар для поиска тех, кому нужно что-то сильно — нельзя, зато можно передаривать по 100 раз кружечку одну и ту же за ненадобностью и это приветствуется. Выявлено нежелание людей посмотреть на свое поведение и извинятся вообще и в принципе — Полина, вы так и не ответили, что у вас было в голове, когда вы писали мне о том, что я могу, а что нет, почему придумали за меня, что я могу куда отнести, а что нет, а так же что на чо у меня время есть, на что нет? Очень мне интересно было бы услышаь ответ… но я его не услышу)))
Так же как не услышу того, почему вы не хотите таскать на ОВ системные блоки?) что? вам неудобно? да что вы… недостойное поведние! Вы просто так-таки обязаны! что? это не написано нигде? ну и что, Я же ТАК считаю)))
Напоминаю, Я вам не должна ничего. Знаете, у меня есть интересные вещи, вроде тостеров, робота-моющего, которым не пользуюсь и которые можно было бы подарить, но я еще их не разбирала, около 100 книг по прогаммированю, в том числе редких и старых, хоть и не раритетных… но я смотрю на это все..)) и думаю, что размещу это на сайте-конкуренте, пожалуй, благо — есть среди вас нормальные люди и мне его порекомендовали.
… А так… вы ж не поверите… вы ж все такие умные… мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на помойку отнести проще работающий пылесос, например, чем терпеть нападки от тех, кто продвигает дарудар в массы) Вы спросите как так? а я вам скажу — просто. Иногда приходится освобождать место, и очень много места. и для этого есть сроки, что не будет забрано — то правда уйдет на помойку, никакой это не шантаж — а реальность, представляете?) но вы Не представляете, вы зациклены на том, чего тут большинство, вам в голову не приходиТ, что у людей бывают разные обстоятельства. И дарудар, видимо, не для того, чтоб дарить такие ДАРы — жаль, при регистрации не написано нигде, что есть ограничения такие — я внимательно читала, сами перечитайте, если не верите. А как новичок, я ориентируюсь только на то, что бещала при регистрации. Не общеать в детдома — там таких условий не было, не рассказывайте мне. Я даже ожидать не могла, что тут найдутся такие вот Полины) Ну да что ж… вам тут правила ваши нужны дурацкие) Ну так кушайте их, правила эти, с хлебом и маслом а так же своим возмущением оп поводу того, что кто-то с ними не согласен. Приятного вам аппетита)) умничайте далее на здоровье) ушла от таких добрых людей)
- Дата публикации: 14 dec 2015, 18:05
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- Рубрика: Культура дарения
- Ключевые слова: смотрители, правила
Кроме этой ссылки тут писать вообще нечего.
И всё зачем-то сделано так, как сделано. Если вы не понимаете почему именно так или оно вам не нравится — то это не значит, что сделано неправильно.
Молодец, объяснил новичку называется:))
На дарударе существует свой внутренний этикет, базирующийся на традициях и рекомендациях — этого хватает большинству пользователей для нормального существования в сообществе — ваше утверждение "большинство не против такого", мягко говоря, сомнительно
Не нужны ей объяснения, так как как минимум автор (чтобы проделать вышеописанную работу) читала базу знаний почти целиком. И явно осталась несогласной. И с устройством, и с целями и с традициями. Так что незачем тут что-то объяснять, только время тратить, чтобы в результате услышать «а мне все равно не нравится» или «некорректны».
Мне интересно есть ли где-то официальное заявление от организаторов, и почему они ничего не исправляют, если знают о проблеме? может они не считают, что это вообще проблема? так тогда причем тут миссия дарудара? воте сли на это дадите ссылку — то это будет как раз то, что мне нужно.
Я не буду искать ответы разработчиков. Их имена вы можете найти в «устройстве» сообщества и самостоятельно ознакомиться с их комментариями в блогодаре, например. у меня нет сил и времени это лопатить.
Кратко: логика мышления людей такова, что на самом деле по итогу мало разницы между «традициями», «рекомендациями» и «правилами».
Разумному человеку достаточно базовых норм (традиций) и направляющих статей для гармоничного сосуществования.
Идиоту же придется прописать все до буквы. И тогда он начнет изворачиваться и подгонять свои цели под возможные логические бреши в правилах. Или отмочит что-то такое, чего в правилах нет, обосновав это «что не запрещено, то разрешено».
Таким образом, в сообществе, рассчитанном на нормальных людей, нет смысла прописывать четкие правила: это мешает, да и просто не нужно.
Интеллекта людей и знания базовых норм поведения в сообществе вполне достаточно.
Таков примерно был бы ответ разработчиков. Можете искать, если не верите.
Вот вы говорите, что у нас есть традиции, которые можно не соблюдать, т.к. они не обязательны к исполнению. Спорный вопрос, на самом деле, ну да давайте возьмём его за гипотезу. Итак, у вас есть право опубликовать свой дар так, как захотите. Ну то есть вот вообще, хоть напишите в заголовке, что дарится собака, приложите фото трусов и в описании скажите, что у этого бинта срок хранения ещё две недели. Вы можете так сделать.
У других сообщников есть право не видеть в ленте бинт с фоткой трусов, названный собакой. И они пользуются инструментами самоорганизации, в данном случае кнопкной «не дар».
Вы захотели и оформили дар, другие сообщники не захотели его видеть, ваш дар ушёл в недары.
Что же делает смотритель в этой истории? Смотритель подсказывает, что нужно поправить в даре, чтобы всем было комфортно смотреть, чтобы дар не ушёл в недары, в поиске дар можно было найти, людям с телефона с выключенными картинками тоже можно было читать и понимать, что дарится и всё такое прочее. То есть смотритель скрывает в черновик дар и говорит — «Дорогой сообщник! Давай сделаем всем удобно — сделай вот это и это.» Он не говорит «ой блин что за говно ты принёс на наш сайт, ну-ка выкинь немедленно». Он не говорит "
мерзкая полукровка, ты следующаякакой кошмарный даритель, на тебе замечание". Он просто говорит давай сделаем удобно
еще раз спасибо за время. Я действительно ошиблась в том, что мой дар больше нельзя вернуть без одобрения людей, чье мнение, поведение и комментарии мне показались сомнительными — оказалось, что могу. прошу прощения за это, действительно -я пересчитала. целый час своего времени я потратитла на какую-то ерунду) Мне за это стыдно как и за то, что сама не могла стать добрее. Зато, разобравшись, заранее извинюсь за то, что по-прежнему считаю суть важнее обертки, а так же то, что иногда смотрители из-за этих правил могут отсеивать по обертке. Это проблема, да.
Прочитала переписку в даре, с которого всё началось. Полина бывает резка, это да. Однако вы засчитали недостойным комментарий именно тот, где она говорила о неудобствах. И таки да, у нас в традициях не принято делать условий у дара.
У вас это нигде не прописано. а значит… ну вы поняли… написано, что даритель сам определяет, кому он хочет отдать. Я как раз сэкономила силы на поиск и открытие картинок тем, кому б отдвать не хотела. а меня за это заминусовали) Разве это честно?
если б меня ПОПРОСИЛИ написать иначе название, а не тыкали моськой… или например сказали, что нельзя писать в названии ТАК, а рассказали, как можно — но я не нарушили ни одного правила, кроме оформления. А мне тыкали на суть.
То, о чём вы говорите, как раз одна из тех неформальных традиций, про которые многие знают, но они не описаны. Смотрители как раз могут рассказать о них. Попробуйте выложить дар из серии «кто первый позвонит — того и тапки» — и посмотрите, как быстро он уйдёт в недары. Это всё равно, что на людях козявки из носа выковыривать и есть. Нигде не написано, что нельзя. Только почему-то люди не будут стремится с вами общаться. И так можно долго козявки есть и удивляться, почему люди не общаются, пока кто-то навроде смотрителя не подойдёт и не скажет — ты это, отвернись там. Ну и вообще, козявки то не ешь.
Таки вы меня не слушаете. Вы всем доказываете, что ВЫ пришли на сайт и ВЫ хотите что-то сделать, но ВАМ помешали, и вы расстроились, но теперь вы знаете, что ВЫ можете повторить своё действие ещё и ещё.
А мы все тут вам говорим о том, что если ВЫ решили, что делаете, что хотите, то МЫ делаем то, что хотим мы — отмечаем недаром, нажимаем минус на комментарий и тд,
И да, про общение — это аллегория была. Не в прямом смысле. А как пример.
За сим откланиваюсь, т.к. изначальный договор нарушен.
А еще на дд куча неформальных традиций, которые нигде не записаны, даже как рекомендации. И их тоже стоит соблюдать, просто узнают о них сообщники со временем.
Как смотритель я бы вообще вела переписку с вами в другом разделе.
Раз традиции, то теоретически им можно следовать, а можно и не следовать, традиции же.
Но их стали использовать как правила, отсюда все непонятки. То есть имеем традиции, но при несоблюдении оных получаем по шее как при нарушении правил. Так выгодно — вроде и правил нет, ничего никому не запрещаем, но с помощью традиций соблюдаем железный порядок.
Проще собрать волю в кулак, и соблюдать традиции, иначе не получится.
При прочих равных условиях лучше соблюдать традиции, чем повсеместно устраивать неправильное оформление даров, последующее их сокрытие и негатив. От одной бумажки, брошенной на пол, грязно не станет. Но умножьте бумажку хотя бы на сто нерадивых дарителей — сайт утонет в бардаке.
Соблюдение традиций как раз и сохраняет сайт от этого бардака.
Например, мы бы предложили вам нанять команду модераторов. За свой счет. Чтобы они следили за выполнением правил.
Модератор же — по сути исполнительная власть.
И я в первом комментарии зачем ссылку давал!?
***
кто такие смотрители darudar.org/help/article/116/
модератор
Модера́тор — пользователь, имеющий более широкие права по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных сетевых ресурсах (чатах, форумах, эхоконференциях), в частности хотя бы одно из прав:
— смотрители н ДаруДаре не могут удалять ни чужие сообщения, ни страницы пользователей, ни чужие дары, только скрывать (а даритель может снова опубликовать)
зато вот как раз — пример прекрасный показали. благодарю за демонстрацию)
Но результат-то хороший — и как раз потому, что всем смотрителям было все равно, как оформлено) вполне возможно, что увидь я тот бардак, который тут на сайте — я просто бы конкретно этот видик выкинула =) мне его правда некуда деть как и многие другие вещи, мне уже не нужные, а место разгребать нужно) я не страдаю тем, чем некоторые из завсегдатаев тут — у кого дары за 500штук уходят, передаривают, дружат на почве вещей… я уже стлько всего выкинула, ч тоб здесь посчитали дарами… простое сть вещи действительно нужные. Те, к отрые непросто купить бывает или люди стоят перд выбором — купить одежду новую или купить краснйо икры на новый год)) если никому не надо будет — я просто выкину все на помойку, работоспособно оно или нет) и так очень и очень многие тут — тут же большинство все же не из тех, кто так ищет друзей… А просто готовых отдать ненужное. Это к вопросу о том, у кого какие цели) Я шмотинца, но не настолько, насколько многие тут) Таких как я тут много. ВОт таким как я эти правила и мешают — а точнее получать дары от таких, как я. Не ручки, не заколочки, а бытовую технику, мебель и прочее.
человек не может лишиться того, что ему не принадлежит!
(пока дар только выложен в дар и ещё не подарен — он же никому не принадлежит кроме дарителя?)
Ну как же. Вы согласились с darudar.org/page/agreement/
Там написано “Принимая данное соглашение, вы даёте обещание следовать Традициям, принятым на Дару~даре.»
Вот у меня тоже ребенок (спит, укачала) так вот… ну и что что мой ребенок не наденет кофточку? которую я не пожелала (и мне не пообещали) — потому что её скрыли за плохое оформление, а даритель предпочел обидевшись не исправлять а выкинуть её...
Я не рассчитываю на ДаруДар — как основной источник чего-то для моего ребенка.
Да, ДаруДар очень помогает, но! Как можно на него рассчитывать? Ведь вещь и не была моей, её могли вообще не иметь, не выложить в дар, мне не пообещать?..
Никакие друзья, знакомые и знакомые-знакомых, фримаркеты, отдам даром и даже церкви с помощью прихожанам не рассматриваются в принципе. С мусульманством я -пас, но думаю они поддерживают членов общины.
Мягкие игрушки не являются первочередной надобностью тех категорий лиц, которые вы перечислили. Развивающие, настольные игры- да.
Хотя здесь бывают интересные публикации с ручной работой
И не кричите. нажмите значок блокнота и подчеркивайте, хотя бы. буковка U
про обмен календариками — это интересно. можно ссылку?
Хотите подарить так подарите — выберите по комментариям того, кто наиболее соответствует вашей внутренней логике.
В общем, ваше "жалко что ли" закругляет этот разговор — переливать из пустого в порожнее я, пожалуй, пойду в другое место
Вот представьте: идёте вы по улице, а с внешностью что-то не так, и прохожие смеются над Вами и говорят своё «Фи!»
Это они вас так «наказывают»? Или просто своё отношение, своё фи высказывают?
Так и сообщники ДаруДара… занедариванием не наказывают, а своё отношение высказывают…
Во-первых: название дара — не название, а отпечаток потока мыслей на клавиатуру. Сразу и целевая аудитория указана, и сомнения по поводу релевантности для детдомов, и воззвание к честности читающих. Хорошее название в вашем случае было бы «Мягкие игрушки». А сейчас это набор фраз со случайно разбросанными в них знаками препинания (поисковая система сходит с ума).
Во-вторых: выбрать одариваемого вы имеет право по любым критериям. Но не надо заведомо укорять сообщников и взывать к честности, упоминать раздачу по соседям (это звучит как шантаж, чтобы поторапливались).
Пример правильного описания:
1)Мишка серый (из серии Me To You);
2)Рыжая корова;
3)Маленькая бежевая собака.
Отдам предпочтение детям из многодетных или малообеспеченных семей. Я за оперативность и самовывоз.
Но не «кому надо действительно, а не просто милая игрушка новая ребеночку. будьте честными», «или просто раздам поштучно по соседям». Подобные фразы создают не очень позитивный настрой.
описание — игрушки мягкие. на фото. отдам через волонтеров в детдома или семьям нуждающимся. желателен самовывоз. после этого мне начали минусовать дары и писать что я не права, что нельзя в детдома.
про настрой да, согласна… но меня упрекнули что первончальный вариант не гож. тогда я написала еще один… меня опять поравили… и тоггда я написала этот) Если б Мне указали, ч то я плохо формила и подсказали как — то я бы переоформила. мне же начали пинять, что мол давай-подняла жопу и сама вези, потом что нельзя так писать и пришлось нагородить такое название.
Кстати, можно попробовать подобную благотворительную акцию замутить. Через неё и волонтёров попробовать поискать, и других желающих отдать игрушки детским домам. Благотворительность — дело несомненно хорошее, но не всегда уместное в ленте даров на ДД. А вот с акциями может даже полезнее получится, если откликнутся другие сообщники.
Если правил как таковых нет… зачем мешать другу другу?
Там были мат и порно.
Антона надо спросить, что за чудеса.
Да, вы можете не следовать рекомендациям, имеете право.
НО и другие сообщники имеют право… посчитать и засчитать не-даром по причине плохое оформление или плохая группировка и т.д.
***
Что значит «отбраковал»? Такой функции нет, смотритель даже удалить чужой дар не может. Смотритель может скрыть. С замечанием. А даритель может исправив = в данном случае, добавив описания, опубликовать дар заново.
А если дарить не исправив опубликует дар (имеет прав, да, ведь это же не строгие правила, а рекомендации)… велика вероятность, что сообщники засчитают его не-даром (имеют право, самоорганизация)
таким образом смотритель (делает подсказку, что нужно исправить) — помогает даритель избежать того, что жар будет занедарен…
Да, и что важно — Дару-Дар — не сайт про добро и отзывчивость. Это ресурс, который позволяет вещам быть у тех, кому они нужны. А людям — пользоваться тем, что им на самом деле нужно.
Дружба, взаимопомощь, любовь и, даже браки — это очень, очень хорошо. И то, что они являются последствием социальных отношений на дд — тоже замечательно. Но ресурс не про это.
хм… вот видите, у вас дарудар ресурс не про добро) вы просто не понимаете, сколько вы делает добра, отдавая вещи, которые нужны кому-то =) хотя наверное понимаете… вы же знаете, сколько радости народу приносит то, о чем мечатлось… и вдруг сбылось) потом на вещь люди смотрят и думают — вот здорово-то как, спасибо N. Так что про добро он… как раз про него) еще он про то, как одиноким теткам научиться делать что-то хорошее — и про то, как люди предпочитают форму, он много про что, и про жадность, и про бескорыстиые… он вообще про людей) вещи без людей — пшик.
Ладно, со мной Вы не согласны, потому что я не несу бобро, и в первом же комментарии сообщила, какие эмоции подробные логика и тексты вызывают.
А вот второй мой камент был вполне информативен. Может быть прочесть его ещё раз?
Вам ведь объясняют ситуацию умные люди. Наглядно, подробно и качественно.
Вот сайт Вы уже изменить решили, а окна поиска по блогодару пока не отыскали — эта тема, в тех или иных вариациях, повторялась многократно.
второй… да. Видела. Марина. Но разве ситуация правильная?) хорошие и добрые люди сами признают что ерунда есть. Надо заменить одно слово другим. И ерунды больше не будет… но никто не хочет… мотивирует это тем, что надо будет придумывать наказания, систему модерации вводить… но это все есть уже. Я не понимаю, почему не сделать так, чтоб таких вопросов не возникало) потому что у нас традиции и нам прикольно ТАК, когда кому-то еще неудобно? или мы толпа, мы молодцы, а вы тут одна и вам мне удобно — идите вон. Это школьничество, право слово.
Не отыскала) да. Даже не искала еще))) Потому что я еще не садилась писать писем администрации)) Сайт же с самоорганизацией — значит чтоб администрация что-то сделала, надо чтоб то самое большинство сказало что да, проблема есть. Но — нам ее решать лень, мы считаем себя вправе делать таки этак) Не знаю, чем меня это зацепило… но зацепило. Вы ж наверное знаете, что проще всего сказать то, что хотят услышать большинство — а сложно то, что большинство не хотят...)
Пусть видят проблему в масштабе
Контакты просты: darudar.org/help/support/ или даже feedback.darudar.org/
И Марина, но кроме нее здесь ещё десяток сообщников.
А почему (если им не верите) Вы не хотите поискать и изучить материалы по теме прежде, чем предлагать изменения в них? Получается, что предлагаете изменить то, с чем практически не знакомы.
И, конечно же, спишитесь с организаторами этого ресурса, расскажите, что они в 2008 создали сайт, который Вас не устраивает. Они отличные ребята. (ссылка на обратную связь в подвале всех страниц сайта)
*синдром Фланкера — промазала веткой. Сути написанного это не меняет
почему не верю. Я верю. Я написала о том, что увидела. Новичкам, с одной стороны, всегда виднее — а, старожили, просто свыклись. Судя по тому, что кого-то мое эмоциональное сообщение зацепило — значит есть что цеплять. На это и было рассчитано. Те, кому нечего цеплять, прошли мимо и не заметили. Как и я бы не заметила, если бы меня не зацепило.
почему не хочу искать — потому что мне просто не пришло это в голову сразу. Я вижу то, что есть сейчас. А сейчас есть несоответствие:)
Уважаемая Горожанка, прошу меня простить, за то что я сразу не поискала и не почитала, а просто высказала то, что заметила — и этим заставила Вас и многих других потратить свое время и силы. Так же прошу меня извинить за то, что, сама того не зная, ткнула во всеобщую нерешенную проблему. Думаю, я бы все равно в нее ткнула, но написала бы иначе, если бы лучше изначально поняла некоторые правила, в которых не поняла ничего вообще.
А дальше наступает проблема — отсутствие описания.
Если вопрос только в терминологии «традиции-правила», то проще мысленно и торжественно переименовать «традиции» в «правила» и действовать соответственно.
«Во имя ОВ, ОП и Самовывоза нарекаю Традиции ПРАВИЛАМИ и да не нарушатся они нечестивыми дарителями во веки веков! Аминь!»
когда на работе работы мало и не такое бывает, да. Не от хорошей жизни это) собственно ка ки у всех. кто комментирует)) а так же тех. кто минусует ждары) вот так вот — сама попалась на том, на чем попались смотрителе — на потери сути и ерунде.
Так вот, к сути)
прощу прощения за то, что заставила вас потратить кучу сил, времени и энрергии. которые вы могли б на что более путное употребить) Честно скажу — что не поняла, что я могу возвращать свой дар обратно НЕ ВНОСЯ ПРАВОК. Заранее извинюсь и за то, что по-пержнему считаю, что суть важнее формы, а значит не прониклась тем, что обязательно надо писать все с большой буквы и т.п., а так же тем, что я по мнению некоторых людей отсюда не имею права заранее ставить условия, на которых отдаю дар) Оставляю за собой право так считать, пока не увижу этого в правилах) Так же заранее прошу прощения, что модераторам, видимо, придется по пять раз-двадцать-сто минусовать некоторые из моих даров, поскольку если в момент фотографирования дара мне будет удобнее сделать ТАК, как удобнее — я буду так делать. и буду устанавливать правила для даров и публиковать их стлько раз, сколько нужно, пока их не найдут те, кому они нужны.
И нет на ДД модераторов, нет и правил нет. Откуда они вам привиделись?
Прочитайте это feedback.darudar.org/article/det...
1. не все.
2. не только положительные.
Сами же не смотрели даже, а с голым утверждением в бой.
А так его никто ничего делать не обязывает.
Не стоит забывать, что смотритель — также и просто сообщник еще. И вполне может использовать инструменты самоорганизации
Конечно все заминусовала, так как на тот момент было 12
да вы офигели
Вот вам скрин ваших отзывов и моего к ним отношения в плане минусования
ну что? извинитесь?
Какая избирательность :)
А вообще это так странно — спрашивать у посторонних людей
зачем Володька сбрил усы
Кто вам здесь кроме меня может ответить на этот вопрос?
А я вам уже ответила в личном разговоре, который вы создали сегодня.
сли вы не поняли. то могу повторить еще раз. Хотите?
Периодически люди хотят правил и злобных модераторов, которые бы били палкой за нарушение, и при этом глубоко оскорбляются резким замечаниям смотрителей. Типа от этих стерплю, а от этих — нет.
Вы не читали ничего перед публикацией дара? — да
Вас уведомили? — Да.
У вас была возможность после этого уведомления поправить описание и название дара? — да
Вы не сделали этого — не сделали.
Вам было бы легче, если бы этот дар скрыли и попросили поменять описание, названия дара и подумать о том что условия — недопустимы? -напишите честно =)
текст был бы такой
Здравствуйте.
Оформите, пожалуйста, название и описание дара в соответствии с рекомендациями по оформлению дара.
feedback.darudar.org/article/det...
Обратите внимание на п.3 рекомендаций:
Заголовок дара. Давайте такой заголовок дара, чтобы уже только по нему одному можно было понять, что именно вы дарите.
В заголовке не следует использовать скобки (смайлики) и другие спецсимволы. Также не стоит злоупотреблять уменьшительно-ласкательными суффиксами и формами слов, кроме случаев, когда без этого не обойтись. Обязательно делайте пробелы между всеми словами.
Не связывайте краткое описание одного дара с кратким описанием другого, в том числе и при помощи нумерации даров. Считайте, что человек, нашедший ваш дар, видит только его и не знает о других ваших дарах.
Делайте такое описание, чтобы и без картинок было ясно, что вы дарите (недопустимо писать или предполагать «всё видно на фото»).
Пишите цвет, материал, размер и другие признаки дара
Почему в вашей невнимательности и небрежности виноват кто-то другой кроме вас?
Я уже устала посылать вам лодки, как в том анекдоте.
Зацепило, да ещё как! Прямо метеоритом по темечку. Я же а первом каменте охарактеризовала ценность темы, ее логику и изложение.
Но, вынуждена проститься, время вышло. Уверена мы встреимся завтра
Коротко о главном.
1) Форма регистрации на сайте -> пользовательское соглашение -> Традиции ДД (в них зачем, как, а также что такое самоорганизация).
2) Нажимаем кнопку «Отдать в дар» — видим ссылки на рекомендации по оформлению и правила группировки.
3) Рекомендации — не правила в понимании «закона», но в понимании правил этикета и хорошего тона. Не соблюдаете — сообщество вас осудит, или не осудит (тут уж как повезёт), но обижаться и возмущаться в этом случае не стоит.
4) «Мне так не нравится», «не хочу напрягаться», «мне так удобно», «это никому не мешает», «видел все так делают», «давайте поменяем правила» — фразы эгоиста. Подумайте в первую очередь о сообществе, о хаосе и беспорядке возрастающем в геометрической прогрессии после каждой такой фразы. Смотрите пункт 3. Если всё ещё не нравится — никто не заставляет, пистолет не наставляет.
5) Смотрители, наряду с остальными участвующими в самоорганизации сообщниками, помогают уменьшить объёмы хаоса и бардака, а также привить людям понимание традиций и рекомендаций. Это делается в том числе и для того, чтобы не подавать дурной пример новым сообщникам. Смотрители иногда устают, бывает плохое настроение или самочувствие, и в связи с этим могут не расшаркиваться особо в замечаниях и казаться резкими. Но это скорее исключение. Как правило, если сообщник адекватен, он сам переспросит у смотрителя или у другого сообщника, как поправить недочёты в оформлении. И даже «спасибо» скажет. Вот такие они, взрослые уравновешенные люди (в большинстве своём).
З.Ы. Прошу прощения за баяны.
Дурной совет. Топикстартер предупрежден о недопустимости повторного выставления выше.
с другой стороны, это будет нарушение процедуры дарения.
Проще просто отдать его вне ленты этой желающей.
Хотя в целом это не наше дело))
никто не вспомнит через полчаса. тут триста тысяч дарителей, которые не выделываются.
nobody cares.
Ибо разговаривать совсем бесполезно.
Но показуха на тему: Где твой кинжал- вот грудь моя, несколько затянулась. Попкорн кончился, я пошла спать.
Вот согласен, с сиськами публикация была бы куда веселее!
Да, я тоже нажала не-дар. Потому, что во-первых нарушается процедура дарения.
Во-вторых — заголовок просто убийственный. Никто и никогда по нему эти игрушки не найдет.
Aminka13, ничего личного, но будьте вы попроще.
Ваш комментарий:
«Ов — это встреча общая?) это когда приходят разные люди неизвестно с чем и меняются?) Это сложно наверное понять взрослому человеку со своими детьми… но… это игрушки мои. Мне их дарили уже очень сильно после того как я была ребенком — и я их люблю и просто не хочу их отдавать туда, где дети и так без труда получают то, что хотят — там есть и так кому позаботиться. Вот так =)» — меня убил. Правда. Вы дарите просто игрушки. Если они для вас такие родные и драгоценные — не дарите. Оставьте себе. Мир без них не обеднеет.
Не надо только спектакли устраивать. Полина вам ничего обидного и оскорбительного не сказала. Её обязанность — следить за порядком. Сообщники и администрация доверили ей это. Насчет ПМС — вообще недостойные женщины слова. Следите за своим циклом и своим самочувствием.
И вот этот комментарий в вашем даре — однозначно недостойный. Странно, что сообщница, которая на сайте уже более 2х лет, не знает правил и не в курсе, что выкладывать дары для конкретных сообщников нельзя.
Вам здесь уже всё «разжевали» и «в рот положили». Больше нет смысла что-то добавлять.
кто мне наконец укажет, где конретно нарушены ПРОЦЕДУРЫ ДАРЕНИЯ??? здесь этого нет нигде darudar.org/page/ideology/tradit...
darudar.org/page/ideology/notagift/
если нет — то значит я об этом знать не могу. если я не могу об этом знать — значит ваши минусовочки вас характеризуют соответственно)
Нарушаются авторские права
Скорее реклама, чем дар
Просьба о помощи или о знакомстве
Лучше выбросить, чем дарить
Нарушаются неформальные традиции
Негигиенично или опасно для здоровья
Нарушаются нормы этики и морали
Недостоверная информация или неправда
Плохое оформление или группировка
единственное что было не так — оформление. но меня обвинили не в этом. а вот полина нарушила это — Не осуждай выбора дарителя. Даритель сам выбирает, кому подарить свой дар, и может руководствоваться при этом очень личными мотивами, порой неочевидными для других. Почему я не могу выбрать одариваемых по своему усмотрению и заранее предпредить что те, кто не подходят, не смотрели и не тратили время???
народ сейчас от мягких избавляется массово, ибо пыль, аллергены и прочие радости.
а тут столько шума из ничего…
зачем тогда здесь до сипоты в голосе доказывать свою правоту, если она не правота ни разу?
генерал Пискунов, с этой минуты можете считать себя полковникомс этой минуты у вашего профиля появился персональный смотритель. Можете даже написать в саппорт о существующей предвзятости)
Да как вам угодно — я ж писала) мне все равно. не буедет нужно кому-то что-то, просто выкину. Это вы наказываете других, не меня) самоутверждайтесь на здоровье)
Это ж как так?) отдавать в дет дома нельзя, а желать туда — можно? айаайай. не стыдно?)
с блекджеком и…без смотрителей и не-даров.
Мне просто теоретически интересно, сколько раз нужно ответить на вопрос автора публикации, чтобы она начала читать ответы?
А по теме: если бы вы, вместо метания
говнмолний, спросили бы «а как надо?», все-все-все потратили бы куда как меньше времени и нервов.
Вы обязались соблюдать, а теперь говорите, что соблюдать не обязательно. Не надо так.
Слушайте, а может действительно поменяем слово «традиции» на слово «правила»? И проблем никаких. Минус 4-5 однотипных блогодаровских публикаций ежемесячно.
Хотя что это я за чушь несу! Скучно ведь жить станет! :)
Беру свои слова назад.;)