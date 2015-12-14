Блогодар

Aminka13

Правила сообщества или смотрители с плохим настроением

Итак, я на дару-даре.
Обрадовалась — думаю, какой прелестный сайт, люди какие! Но потом напоролась нечаянно на них — на смотрителей-которым-есть-до -всего-дело-мелким-властьимущим-критиканам.
В связи с чем хотелось бы уточнить.
Правильно ли я поняла, что правила оформления даров — они реконмендуемые, а не обязательные?
написано же — рекомендуется.
А почему тогда некоторые смотрители закрывают доступ к дарам, которые как-то вот не так оформлены, как им не нравится?)
У людей плохое настроение и они хотят чтоб вес действовали так, как им угодно?

Скажите, какой статус у правил дару-дара? Чем те, кто мог бы спокойно получить вещи, которые им нужны, виноваты в том, что их лишили дара только потому, что даритель не стал поименно переписывать 10 пар обуви или не разбил их попарно? Или что даритель не выложил фотки? Или, напротив, только фотки выложил?
Тут что, ограничена свобода слова? Можно ли считать этичным закрывать дар и лишать его других только потому, что он как-то не так оформлен?

Наверное, изначально дару-дар был чудесным сайтом… но ныне наблюдаю на нем коалицию людей, которые стремятся подогнать его под сообщество каких-то менял-шмоточников.

Подумайте, не о вас ли это написано… не вы ли не дали кому-то забрать у кого-то нужную вещь, н лишили возможности ее найти только потому, что вам показалось что что-то не так оформлено… оформление — оно вроде дело добровольное… с чего вы взяли на себя тяжелейшую роль судьи и доказываете всем, что все должны делать только так и желать и дарить только так, как рекомендуется? рекомендации созданы для удобства других пользователей, а не для того, чтоб им неукоснительно следовать… вы делаете из хорошего доброго проекта сборище кучки людеЙ, озабоченных вещизмом и глупыми правилами, которые вообще никак не соотносятся с добротой или культурой.

п.с. по итогам обсуждения. Выявлено нежелание некоторых смотрителей извиняться. Выявлено то, что смотрители позволяют себе судить о том, что я могу, а что нет. Выявлено то, что смотрителям интереснее форма, а так что «дарудар — неблаготворительный сайт и на нем нельзя вещать дары для детдомов и благотворительных организаций», выявлено, что использовать дарудар для поиска тех, кому нужно что-то сильно — нельзя, зато можно передаривать по 100 раз кружечку одну и ту же за ненадобностью и это приветствуется. Выявлено нежелание людей посмотреть на свое поведение и извинятся вообще и в принципе — Полина, вы так и не ответили, что у вас было в голове, когда вы писали мне о том, что я могу, а что нет, почему придумали за меня, что я могу куда отнести, а что нет, а так же что на чо у меня время есть, на что нет? Очень мне интересно было бы услышаь ответ… но я его не услышу)))
Так же как не услышу того, почему вы не хотите таскать на ОВ системные блоки?) что? вам неудобно? да что вы… недостойное поведние! Вы просто так-таки обязаны! что? это не написано нигде? ну и что, Я же ТАК считаю)))

Напоминаю, Я вам не должна ничего. Знаете, у меня есть интересные вещи, вроде тостеров, робота-моющего, которым не пользуюсь и которые можно было бы подарить, но я еще их не разбирала, около 100 книг по прогаммированю, в том числе редких и старых, хоть и не раритетных… но я смотрю на это все..)) и думаю, что размещу это на сайте-конкуренте, пожалуй, благо — есть среди вас нормальные люди и мне его порекомендовали.
… А так… вы ж не поверите… вы ж все такие умные… мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на помойку отнести проще работающий пылесос, например, чем терпеть нападки от тех, кто продвигает дарудар в массы) Вы спросите как так? а я вам скажу — просто. Иногда приходится освобождать место, и очень много места. и для этого есть сроки, что не будет забрано — то правда уйдет на помойку, никакой это не шантаж — а реальность, представляете?) но вы Не представляете, вы зациклены на том, чего тут большинство, вам в голову не приходиТ, что у людей бывают разные обстоятельства. И дарудар, видимо, не для того, чтоб дарить такие ДАРы — жаль, при регистрации не написано нигде, что есть ограничения такие — я внимательно читала, сами перечитайте, если не верите. А как новичок, я ориентируюсь только на то, что бещала при регистрации. Не общеать в детдома — там таких условий не было, не рассказывайте мне. Я даже ожидать не могла, что тут найдутся такие вот Полины) Ну да что ж… вам тут правила ваши нужны дурацкие) Ну так кушайте их, правила эти, с хлебом и маслом а так же своим возмущением оп поводу того, что кто-то с ними не согласен. Приятного вам аппетита)) умничайте далее на здоровье) ушла от таких добрых людей)

Комментарии

    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:26
      рекомендации — это то, что рекомендуется. Вы не согласны?.. или пишите тогда нормальные правила. На текущий момент даная система регулирования не работает… если цель дарудара подарить вещам вторую жизнь — то смотрители эту цель маскируют и уничтожают. Если цель — оформить объявление стого по правилам — то правила некорректны
      14
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:40
          так не разговаривайте. Ответьте на вопрос который Вам задали, как человек культурный. Ну или не отвечайте — ваше право, но любой неотвеченный вопрос — это вопрос неудобный.
          15
        • northern_style
          northern_style 399 14 dec 2015, 18:44
          «Я дерусь, потому что я дерусь» (с)
          Молодец, объяснил новичку называется:))
          7
          • Aminka13
            Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:46
            ага. сразу видно — милые и добрые люди собрались делать хорошие дела)
            2
            • northern_style
              northern_style 399 14 dec 2015, 18:48
              На самом деле Андрей приличный смотритель, просто его больше всех дергают с вопросами:)))
              3
              • Aminka13
                Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:57
                да я не спорю… просто меня концепция удивила… Я то думала здесь хорошие дела… а вижу как на почве хороших дел и прекрасной идеи выросло нечто… мм… вообще ни разу не пахнущее ничем хорошим. И мне интересно, если органихаторы знают об этом, почему не делают ничего чтоб исправить)
                10
                • northern_style
                  northern_style 399 14 dec 2015, 19:00
                  нууу, я бы не стала ждать, пока кто-то что-то там будет исправлять. Тут надо или приспосабливаться и вливаться в стройные ряды сообщников, или не терзаться и просто уходить. Зачем находиться там, где плохо?
                  2
                  • Aminka13
                    Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:42
                    ну… есть несколько вариантов. 1. Смириться и приспособиться. 2. Пробовать что-то поменять чтоб было лучше всем, тем более что дело натри копейки — сделать правила правилами, а не так — шаляй-валяй. 3. Просто втихоря уйти Последнее я уже не смогла:( не знаю, хорошо это или плохо — но вот так вот) мне нравится вариант 2. Но почему-то он не нравится никому больше)
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                      • Aminka13
                        Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:54
                        а чем не нравится текущий вид — просто поменять слово рекомендуется на слово оформлять так, иначе не будет никому виден?) тогда у меня лично никаких вопросов бы не было. Если ты приходишь куда-то, где уже есть какие-то правила, то ты с ними соглашаешься или не соглашаешься. но у вас никаких правил нет. Оставить все как есть, изменив одно слово — рекомендации на слово правила. Тем более если большинство не против такого — то почему не сделать так? в чем сложность будет?
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                        • Dufraine
                          Dufraine 663 14 dec 2015, 19:57
                          правила подразумевают наказание за неисполнение. И следить за строгим соблюдением правил на дарударе некому.

                          На дарударе существует свой внутренний этикет, базирующийся на традициях и рекомендациях — этого хватает большинству пользователей для нормального существования в сообществе — ваше утверждение "большинство не против такого", мягко говоря, сомнительно
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                          • Aminka13
                            Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:01
                            а разве непоказывание дара в ленте — это не наказание дарителя? или это все же наказание для одариваемых?) все же уже существует и вполне работает)
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                              • Aminka13
                                Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:30
                                А как по мне — вполне себе наказание:) даже самое лучшее. Если будут правила четкие. Пока не исправил — дар висит там и не показывается. А как исправил — пишешь об этом смотрителю и он разрешает публикацию.
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                                • Dufraine
                                  Dufraine 663 14 dec 2015, 20:36
                                  я повторю предложение — вы готовы начать формулировать чёткие правила?
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                                  • Aminka13
                                    Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:06
                                    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
                                    :) Я вам УЖЕ сказала, ЧТО хотела б увидеть. Я хотела бы увидеть вместо слова «рекомендации» слово «правила». ЭТОГО было бы вполне достаточно. То, что есть в текущем виде, не есть закон — я ж говорю, можете забить меня камнями за маленькие буквы в объявлении — ващше дело, если хотите этим заниматься. Оставлю это на ваш откуп.
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                                  • Aminka13
                                    Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:04
                                    Ну если в смотрители попадают люди, которые сами не следуют традициям и которым важны буковки — то ничего страшного. У них же есть время что минусовать — пусть найдут чтоб поплюсовать тоже. Ломать не строить.
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                                    • _Mittens_
                                      _Mittens_ 391 14 dec 2015, 23:13
                                      А зачем тратить в два раза больше времени? Чтоб вам понравилось? Нет смысла.
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                                      • Aminka13
                                        Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 04:49
                                        а зачем вы вообще тртите время?) не тратьте его вообще если не готовы делать хорошо — а так, для абы как и не разобравшись) зачем вообще кому-то, кто на что-то влияет, в чем-то разбираться, да?) присяжным не надо нразбиратсья ни в чем, не так ли?)
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                                • PaulinaK
                                  PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:20
                                  Вы еще про премодерацию подумайте =), с нашим то количеством зарегистрированных.
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                      • Aminka13
                        Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:55
                        я было подумала, что вы имеете в виду то, что будут писать, что если не запрещено-то разрешено. Но и сейчас так происходит. И будет происходить по-прежнему. просто ни у кого не будет вопросов к пристрастности модераторов-смотрителей)
              • Flanker_87
                Flanker_87 121 14 dec 2015, 19:11
                Не вводи сообщников в заблуждение.
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:54
              Ну правильно. А вы что же, считаете что корректны?) Если мне предлагают грушу, а называют яблоком, она от этого грушей не станет:)
              Мне интересно есть ли где-то официальное заявление от организаторов, и почему они ничего не исправляют, если знают о проблеме? может они не считают, что это вообще проблема? так тогда причем тут миссия дарудара? воте сли на это дадите ссылку — то это будет как раз то, что мне нужно.
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              • [54034]
                [54034] 497 16 dec 2015, 09:22
                А и действительно, при чём тут миссия Дару~дара? Почему так многие её извращают до «причинять добро любыми средствами»? Дару~дар он не про то, он конкретней.
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:56
              а еще мне нужны ответы на вопросы. Вы так и не ответили. Это не вежливо:(
              6
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:20
                  я с вами соглашусь… но любое большое сообщество — социум — без морали и правил становится очень и очень… ну что далеко ходить — можно в метро разок проехать в час пик, все думают или о правилах или что им кто-то что должен (каюсь-частенько и у меня бывает), и ни разу о том, том их действия могут дать окружающим). Верю про ответ… ответ хороший, но в нем идеалистическая картина проглядывается. а проблема конкретная вполне… наверное, напишу им. Просто было б куда удобнее иметь их ответ по ссылке. Подскажите, как тут искать надо по веткам и ли есть ли возможность? Потому что по моим ощущении среди смотрителей немало тех, кого лично я б записала в нормальные, но с плохим настроением)
                  9
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:39
                  не ответить если вас спрашивают — так же не вежливо.
                  10
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:21
                  мм… не уверена что смогу не отстаивать. но в любом случае с радостью узнаю что вы об этом думаете. Может, оно у меня поменяется… может… а может и ваше потом поменяется или что-то новое придет в голову) С радостью, в общем.
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                    • Aminka13
                      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:37
                      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                      Наиша, спасибо Вам… но увы, смотрители делают совсем не так и не это. Точнее не все. Например, смотрители указывали мне что и кому я должна дарить. К примеру, если я указала в даре, что хочу его отдать с определенными условиями к одариваемому — мне начали дар минусовать, просто потому что я указала, что хочу отдать его или волонтерам от детдомов, или неимущим или многодетным, попросила честно желать вещь:) Мне не указали на неверное оформление. Мне сообщили что так нельзя вообще хотя в проавиласх я этого не нашла. Кроме того, если меня попросили бы — я бы повела себя корректно. Когда мне УКАЗЫВАЮТ что мне надо делать, не имея на то прав — вы получаете такую реакцию, как этот пост.

                      еще раз спасибо за время. Я действительно ошиблась в том, что мой дар больше нельзя вернуть без одобрения людей, чье мнение, поведение и комментарии мне показались сомнительными — оказалось, что могу. прошу прощения за это, действительно -я пересчитала. целый час своего времени я потратитла на какую-то ерунду) Мне за это стыдно как и за то, что сама не могла стать добрее. Зато, разобравшись, заранее извинюсь за то, что по-прежнему считаю суть важнее обертки, а так же то, что иногда смотрители из-за этих правил могут отсеивать по обертке. Это проблема, да.
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                        • Aminka13
                          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:00
                          я их потом засчитала уже:) после того, как она мне минусов поставила везде, где можно только =)

                          У вас это нигде не прописано. а значит… ну вы поняли… написано, что даритель сам определяет, кому он хочет отдать. Я как раз сэкономила силы на поиск и открытие картинок тем, кому б отдвать не хотела. а меня за это заминусовали) Разве это честно?

                          если б меня ПОПРОСИЛИ написать иначе название, а не тыкали моськой… или например сказали, что нельзя писать в названии ТАК, а рассказали, как можно — но я не нарушили ни одного правила, кроме оформления. А мне тыкали на суть.
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                            • Aminka13
                              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:24
                              а мне не общение интересно =) я не ищу тут друзей — они сами появятся в процессе или не появятся) в том и вопрос — почему я обязана следовать традициям тех, кто развлекается тем, что вещи перебрасывает туда-сюда?) среди пользователей есть правда те, кому надо не из прикола и не от скуки) Если б мне нужны были друзья — я бы изображала из себя большинство. Если моя цель — не выкинуть вещи, а узнать, вдруг они кому-то нужны — то мне не интересны навязываемые мне вещи… кому надо — найдут. когда нме надо по-настоящему, я могу найти и пересмотрю столько объявлений, сколько надо и мне все равно, как они офрмлены… остальное — это от нечего делать 50летним теткам, меняющимся календариками) мне сейчас тоже нечего делать и я вполне подобна этим теткам — я имею силу это признать) в общем, не защищайте их, Наиша) Я верю, что они неплохие люди, но иногда делают плохие вещи. Если они смогут среагировать и подумать — эй, может это я? может я слишком критична? то моя цель достигнута)
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                                • Aminka13
                                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:39
                                  Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                                  так я что. против что ли? делайте:) я Вам запретить не могу. Но считаю, что некоторые из действий странные и глупые, а так же мешают мисси сайта… в миссии написано красиво… Если бы у вас были правила. описаные, а не РЕКОМЕНДОВАННЫЕ, не было бы вопросов. а так — поскольку я вправе делать так, как рекомендовано — и я вправе спросить, считаете ли вы это этичным. Если вы считаете, что это этичнго — то ок, живите по этим правилам дальше)
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                        • Aminka13
                          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:58
                          Так я что, против?) указывайте. Я про то и пишу, что некоторые сидят и минусуют все, что не попадя) И об этом написала. Если это задело тех, кто минусует просто потому что дар не с большой буковки — то на то и было рассчитано)
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                          • _Mittens_
                            _Mittens_ 391 14 dec 2015, 23:15
                            Скорее всего это «всё, что ни попадя» окажется на деле дарами с нарушениями в каждом из них.
                      • PaulinaK
                        PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:23
                        Потому что вы думаете, что это благотворительный сайт и в описании вообще просили кого-нибудь. отнести игрушки в детский дом.
                        Как смотритель я бы вообще вела переписку с вами в другом разделе.
                        • Aminka13
                          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:35
                          все просто. у меня есть ДАР) его может забрать — я прописала многодетная семья (не детдом), тем, у ког онет возможности купить такое детям — или я отдала бы тем, кто отнесет. В чем проблема?) в описании до сих пор висят варианты КОМУ готова отдать — волонтерам для передачи, многолдетным, которые не могут позводить себе игрушки. В чем ошибка? Надо было только многодетных указывать, ах простите-простите. А вы сообщества которые инвалидам вещи собирают централизованно тоже минусуете?
                          8
  • northern_style
    northern_style 399 14 dec 2015, 18:37
    Правил нет, есть традиции. Этот хитрый термин уже давно стал камнем преткновения.
    Раз традиции, то теоретически им можно следовать, а можно и не следовать, традиции же.
    Но их стали использовать как правила, отсюда все непонятки. То есть имеем традиции, но при несоблюдении оных получаем по шее как при нарушении правил. Так выгодно — вроде и правил нет, ничего никому не запрещаем, но с помощью традиций соблюдаем железный порядок.
    Проще собрать волю в кулак, и соблюдать традиции, иначе не получится.
    1
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 18:50
      Сообщники (11) засчитали комментарий недостойным.
      ии… что с этим делать?))) я чувствую, что меня обманули, когда ТАК сделали. Обидели ни за что. И чувствую, сколько гаденьких вредненьких людей вокруг, которые гордо соблюдают традиции… смотрела за работой одного смотрителя… отбраковал нексколько даров с детской одеждой просто потому, что описания не было… ну я все понимаю, ПМС, у меня тоже бывает плохое настроение… но… почему никто ничего не исправил до сих пор? где же мужчины, которые наконец хоть где-то наведут порядок и назовут вещи своими именами?
      8
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:05
          а зачем?) ну вот мне например ничего не мешает принять в дар так, как оформленно некоторые из даров, которые убирают из ленты, и которые я не смогу потом найти… вообще не мешает =) кто вообще решает кому и что мешает?))) я ж не против правил, если б они были — если это правила обязательные. Но эти правила не обязательные ни разу… вот в чем суть. Вы же правильно написали про камень преткновения… только вот… почему он до сих пор не решен? Я может странная, но я привыкла что проблемы решаются… а тут вон какая больша яи красивая — и не решена… пытались решить-то хоть?
          10
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:26
              предполагала подобный ответ. Но при таком раскладе — ведь если подумать — многие просто не будут тут выкладываться. Я вечером поищу альтернативу сайту. Надеюсь, найду. Тут вопрос в том, что считать бумажками =) некоторые бумажками считают оформление… ну знаете, это как в школе… написал отлично, но корявым почерком… и получил не 5 а 3. Мы же не в школе. Вот интересно, многое бы поменялось, если б то, что названо рекомендациями — стало бы правилами? или многое бы поменялось, если удалить возможность скрывать дары? Тут вопрос за то, за что вы голосуете и что для вас важно =)
              7
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:45
                  Так у вас и так есть эта команда — бесплатная вполне) называется как раз смотрителями. А в чем разница между модераторами и смотрителями?
                  15
                    • Aminka13
                      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:57
                      Я прекрасно все осознаю. И сложно считать тем, что тебе не ответили — когда тебе ответили, но сказали, что отвечать не будут… это как кролик в винни-пухе «никого дома нет». Кроме того, если беседа уже идет, считаю уважительным отвечать на задаваемые друг другу вопросы. иначе это не беседа и не уважение. Вы не согласны?
                      9
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:46
                  скрывайте. мне все равно) вещь нашла хозяев)

                  зато вот как раз — пример прекрасный показали. благодарю за демонстрацию)
                  3
                  • Dufraine
                    Dufraine 663 14 dec 2015, 19:48
                    это ж вы показали пример, а не я — это та самая брошенная бумажка, причём теперь брошена она нарочито
                    1
                    • Aminka13
                      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:58
                      пример неправильного оформления или за что некоторые модераторы придираются? вполне возможно))) зато чьи-то дети сейчас мультики смотрят. Здорово, да?) а чьи-то не оденут кофточки, которые написали с маленькой буквы))
                      11
                      • Dufraine
                        Dufraine 663 14 dec 2015, 20:04
                        нет, не здорово — ведь эти дети смотрели бы мультики и в случае корректного оформления — зато этого разговора бы не возникло) И кофточки кто-то обязательно наденет, ведь дар вернётся в ленту сразу же, как только будет исправлено его оформление
                        1
                        • Aminka13
                          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:18
                          не, не смотрели бы — точнее смотрели, конечно — людей-то много, просто не по этому))) не будем трогать одаренных — это будет некрасивой манипуляцией… хотя, конечно, так и подмывает — это широкое поле для разговора ни-о-чем)

                          Но результат-то хороший — и как раз потому, что всем смотрителям было все равно, как оформлено) вполне возможно, что увидь я тот бардак, который тут на сайте — я просто бы конкретно этот видик выкинула =) мне его правда некуда деть как и многие другие вещи, мне уже не нужные, а место разгребать нужно) я не страдаю тем, чем некоторые из завсегдатаев тут — у кого дары за 500штук уходят, передаривают, дружат на почве вещей… я уже стлько всего выкинула, ч тоб здесь посчитали дарами… простое сть вещи действительно нужные. Те, к отрые непросто купить бывает или люди стоят перд выбором — купить одежду новую или купить краснйо икры на новый год)) если никому не надо будет — я просто выкину все на помойку, работоспособно оно или нет) и так очень и очень многие тут — тут же большинство все же не из тех, кто так ищет друзей… А просто готовых отдать ненужное. Это к вопросу о том, у кого какие цели) Я шмотинца, но не настолько, насколько многие тут) Таких как я тут много. ВОт таким как я эти правила и мешают — а точнее получать дары от таких, как я. Не ручки, не заколочки, а бытовую технику, мебель и прочее.
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                          • PaulinaK
                            PaulinaK 1379 14 dec 2015, 20:30
                            Я попросила вас поправить заголовок. У нас действительно не принято кричать капсом.
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                            • Aminka13
                              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:33
                              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                              ага. я видела. зачем мне что-то править — дар подарен. дети радуются) что хотите теперь с ним делайте:) мне уже не важно. удаляйте… или как там… голосуйте что он не достин чего-то там)
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                              • PaulinaK
                                PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:26
                                Конечно, зачем что-то за собой убирать? Поели, все побросали- уехали. Не вопрос- дети довольны. Не довольны только те кто читает на всей странице с дарами сплошной капс и Вот ТаКие ВЕСЕленкиЕ буКовки.
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                            • Aminka13
                              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:38
                              Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
                              я нигде не увидела, что ОБЯЗАНА что-то соблюдать =) у меня две ццели: 1. не заморачиваться тем, соблюдаю я то. что не является правилами, за исключением общепризнанных. Это для меня лчино цель. 2. Показать вам, что из-за дурацких правил, из-за того как вы (не вы лично, а вообще некоторые из модераторов-смотрителей) отказываете людям ыв публикации, кто-то может лишиться чего-то нужного. То есть показать, что для некоторых смотрящих цель в том, чтоб самоутвердиться, а не способствовать продвижению вещей и помощи, что дли них важнее какие-то внешние моменты. И задуматьс я- не о вас ли это написано. Чтоб моджераторы задавали вопрос — что сейчас важнее — буковки или что кто-то подучит такой дар. И потом уже оценивали. вот такие у меня две цели… ну и третья… если получится — то исправить ситуацию.и либо разрешить админам неформальным во всю проявлять свою сущность, или просто помочь хорошим и добрым админам, устновив правила, а не невнятную и непонятную формулировку.
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                              • BDSM
                                BDSM 483 14 dec 2015, 21:08
                                >> кто-то может лишиться чего-то нужного.

                                человек не может лишиться того, что ему не принадлежит!
                                (пока дар только выложен в дар и ещё не подарен — он же никому не принадлежит кроме дарителя?)
                              • BDSM
                                BDSM 483 14 dec 2015, 21:09
                                Да нет тут модераторов!!!
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                        • PaulinaK
                          PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:34
                          Ужос-ужос, кстати, ДД — единственное место в этой стране, где можно «достать» кофточки.
                          Никакие друзья, знакомые и знакомые-знакомых, фримаркеты, отдам даром и даже церкви с помощью прихожанам не рассматриваются в принципе. С мусульманством я -пас, но думаю они поддерживают членов общины.
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                          • Aminka13
                            Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:43
                            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                            Полина, Вы опять выдали себя с головой) не прочитали НИЧЕГО. Я даже писала, что ДД — не единственное место =) Но если ваша цель сделать ДД сайтом, на котором люди меняются календариками и не могут отдать вещь тому, кому хотят — найти тех, кому нужно — то вы удачно справляетесь с этой целью. Почему я не могу указать то, что я не готова отдать дар людям например, у которых и так полно? Это мое право, кому. Я просто экономлю время как раз таки тех, кто трафик экномит. Мне было удобно сделать так. Вы же посчитали что я не имею на это право. Я спрашиваю ВАс прилюдно — ПОЧЕМУ??
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                            • PaulinaK
                              PaulinaK 1379 15 dec 2015, 00:09
                              Люди у которых и так полно не будут желать этот дар. Он им не нужен в принципе. Максимум — коллекционеры медведей, да и те без описания дар не надут. Мы дарим, в принципе, совсем не уникальные вещи массового производства.
                              Мягкие игрушки не являются первочередной надобностью тех категорий лиц, которые вы перечислили. Развивающие, настольные игры- да.
                              Хотя здесь бывают интересные публикации с ручной работой
                              И не кричите. нажмите значок блокнота и подчеркивайте, хотя бы. буковка U
                              про обмен календариками — это интересно. можно ссылку?
                              Хотите подарить так подарите — выберите по комментариям того, кто наиболее соответствует вашей внутренней логике.
                              • Aminka13
                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:24
                                я не кричу. Я хочу ответ услышать, наконец, про внутреннюю логику тех, кто галочки ставит) Что, нельзя использовать капс лок? Это Вас оскорбляет, обижает? На вопрос Почему вы так и не ответили? Потому что Вы посчитали, что таких нет на дару даре? Я не говорю, что это чья-то необходимость первая. Наоборот как раз — вторая, это то, без чего можно обойтись и оно потому не покупается, но если отдают — то здорово, надо брать. Моя цель была найти таких людей. Вы гарантируете, что таких нет?) Этого никто не может гарантировать. Но тем не менее вы ставите галочки, чтоб какие-то вещи не дарились. я специально просмотрела ленту того, что вы считаете не-дарами. В это попадают даже мелочи, на которые желающие появляются. Так вот, это хорошо, что эти мелочи успел кто-то увидеть, пока вы их не заминусовали. Не знаю, какое прок вы видите в своей работе при этом… чтоб бардака не было? Так весь дару-дар по сути бардачный. Он же социальный. Как вы вообще выбираете, где ставить минус.ю где нет? Человек собрал наклеечки от перекрестка. вы его заминусовали. а тем, кто их собирает тоже и не хватет каких-то — это очень милый дар. почему Вы решили что это не дар? Я не понимаю Вашу логику. Вы занимаетесь не теМ, что указываете людям на их ошибки в оформлении, а принимаете решение о том, что люди вообще не имели права дарить что-то. Как вы это делаете, на каких идеях основываясь?
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                                • Dufraine
                                  Dufraine 663 15 dec 2015, 00:27
                                  а вот тут затрагивается тема о дарах «для заинтересованных» и рекомендации оных в тематические группы — она подробно раскрыта в других блогодаровских публикациях, почитайте
                                  • Aminka13
                                    Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:35
                                    ах во оно что… я не потавила галочку «для заинтересованных»… что ж… прекрасные люди — те, которые «помогают» и ставят минусы — мне об этом не сказали… незнание, оно не спасает, конечно… но по-моему, те же вежливые люди, у которых миссия — развитие сайта, а не его погибель, сначала советуют, как сделать так, чтоб и волки целы… ) чего не замечено мною на данном примере. может, просто не повезло. Но так и пост мой о том, чтоб те, к то минусуют и списывают на несоответствие морали и этике думали головой прежде чем минус ставить
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                                    • Dufraine
                                      Dufraine 663 15 dec 2015, 00:40
                                      не-не, дар с плохим оформлением статусом «для заинтересованных» прятать не следует — равно, как и нарушающий традиции
                                      • Aminka13
                                        Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:47
                                        ну а как тогда оформлять в моем случае?) когда я написала «игрушки в дар» и перечислила условия — самоывоз или передача по договоренности (у меня со временем проблемы) и укзала.юч то хотела б чтоб попал дар к таким-то и таким-то людям мне сразу начали его минусовать) как тогда вообще оформлять такое?) или на дарудар такие «добрые» люди, что считают, что дар, который кто-то готов передать через волонтеров куда-то это не дар вообще? вот плина час назад заминусовала Дар с 23 книгами. Человек просил помощи их вывезти ииз лома в библиотеку — причем не писал в какую. То есть это был дар для библиотек. Она же его заминусовала. посчитала, что это просьба о помощи. Да хоть бы и так… какая разница-то?) кто-то приедет и заберет дары в библиотеку или заключенным… или с ее точки зрения женщины в 50 кг должны на себе переть 50кг чтоб ихх куда-то сдать?)))) проще выкинуть — и не как шантаж апо факту)
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                                        • Dufraine
                                          Dufraine 663 15 dec 2015, 00:53
                                          нет, вы невнимательны, там сообщница из-под Питера просила помощи для себя. При этом любая просьба о помощи неуместна в ленте — это следует из статьи традиций «Что не следует дарить»
                                          • Aminka13
                                            Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:58
                                            точно. моя ошибка. но все равно странно мне это… ну жалко что ли что кто-то найдет помощь?) Вот вам бы жалко было?) мне — нет) Я излазила КУЧУ сайтов в поисках удобного. Дару-дар очень удобен. Его бы вообще в благих целях… ан нет) интересно, чем же «сообществу» дарудара так противна идея того, чтоб тут публиковались просьбы?.. дело ж не в традициях… традиции, которые мешают людям помощь найти — это что-то с чем-то.
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                                            • Dufraine
                                              Dufraine 663 15 dec 2015, 01:05
                                              есть один «аналогичный» сайт, созданный сообщником дарудара, который тоже был недоволен здешними правилами. На нём нет «ограничений», подобных дарударовским. Вам стоит взглянуть на тамошнюю «ленту даров».

                                              В общем, ваше "жалко что ли" закругляет этот разговор — переливать из пустого в порожнее я, пожалуй, пойду в другое место
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                                              • Aminka13
                                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:10
                                                во. мы с вами параллельно попрощались) ссылку скинтье на сайт плз) и пойдем по делам своим)
                                                • Dufraine
                                                  Dufraine 663 15 dec 2015, 01:15
                                                  сами. Всё сами. Я хоть и смотритель, но добротой при этом не отличаюсь — и гарантированно вежлив только в разделе «Замечания»…
                              • Aminka13
                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:39
                                скажите, Полина, почему Вы решили, что у вас есть время на то, чтобы написать мне комментарий и сообщить, что я не права и это не дар, но как завсегдатай и волонтер дарудара не нашли времени и возможности или желания дать совет поставить галочку — чтоб все были довольны и счастливы?
                                9
                          • Aminka13
                            Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:06
                            я ответ получу или нет?) почему вы минусуете дар за то, что в нем указано, что 1. у меня нет возможности отвезти его, например, в приют — точнее возможность есть, но вызовет целую кучу неудобств. 2. единственная возможность — если удастся встретится в метро, и то не факт, что смогу совпасть с кем-то по времени в виду графика работы и тренировок. 3. или самовыво з — это условия того, ка кзабирать. Далее я оговорила сразу кому готова передать — многодетным семьям или волонтерам от детдомов и т.п. объясните ПОЧЕМУ вы его заминусовали? Здесь большинство даров самоывоз или передача по условиям врменнным. Знаичт нет тут ограничений. То етсь вы забанили только за то, что я попросила ЖЕЛАТЬ только тех, кому надо, а не у кого 101я игрушка для дитятки? Вы считаете, что на дарударе нет многодетных??? Жду ответ. хотелось бы понять вашу логику.
                            9
                              • Aminka13
                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:14
                                вы не Полина) если я правильно поняла, занедаренный дар исчезает из ленты поиска. А значит теряется вообще. ну разве тчо напрямую на него давать.
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                                • Dufraine
                                  Dufraine 663 15 dec 2015, 00:19
                                  это справедливо — чтоб другим неповадно было публиковать нечто подобное
                                  • Aminka13
                                    Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:26
                                    так это все же, значит наказание?) значит все же это ка краз те самые меры, которые сообщество все никак не может узаконить, а предпочитает сжирать новичков, которые не соответствуют несуществующим правилам?)))
                                    6
                                    • Dufraine
                                      Dufraine 663 15 dec 2015, 00:29
                                      нет. Это избавление ленты от дара, наравне со скрытием в черновики. Даритель ничего не теряет — он может подарить «недар», а может перепубликовать его в соответствии с имеющимися рекомендациями, с которыми каждый сообщник соглашался при регистрации
                                      • Aminka13
                                        Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:41
                                        ну… вообще похоже на наказание… потому как дар с этих пор найти незнакомым труднее))) я потмоу и удивилась, ч то вы думаете что нет наказаний)
                                        4
                                        • Dufraine
                                          Dufraine 663 15 dec 2015, 00:43
                                          не, это вы думаете, что они есть — но их нет. Потому что сообщники в своих действиях опираются на общепринятые рекомендации, а не на правила)
                                          • Aminka13
                                            Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:50
                                            да они вообще не пойми на что опираются. я отполины до сих пор не добилась ответа, чем она руководствуется7 своими домыслами? ну круто, че… значит дарудар в руках нервных женщин, которые могут минусовать, но забывают перед этим уточнить обстоятельства)
                                            6
                                            • Dufraine
                                              Dufraine 663 15 dec 2015, 00:57
                                              на мой взгляд, опирающиеся не пойми на что — это сообщники с «принципами», подобными тем, что описали говоря о себе вы сами
                                              • Aminka13
                                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:03
                                                принципы разные бывают. Если у человека принцип галочки в оформлении проверять — то ему в школе надо учителем быть) если у человека принцип — помочь — другое дело. На помощь реакция у нормальных людей — вот мы ж сами беседуем, вроде нормально все и вежливо, хоть и не согласны дург с другом — нормальная. На желание ставить галочки и поучать свысока — другая) ну да ладно… это уже все ни о чем. Единственное путное. что могу повторить. чтоб минимизировать такие вот всплески и улучшить работу сайта — это сделать правила обязательными. Снейча сэто все рекомендуемое. Ну и описать прямо — кк про просьбы, что нельзя просить о помощи, что нельзя рассказывать о вещах, которые дома лежат и которые хочется отдать, но не первому кто напишеьт, а какому-то с какми-то качествами… и т.п. пока это все можно. И пока можно — будут такие вот полины, которые минусуют, а не помогают.
                                                6
                                                • Dufraine
                                                  Dufraine 663 15 dec 2015, 01:11
                                                  о недопустимости просьб о помощи в ленте написано абсолютно недвусмысленно — подсказывать, где именно, не буду, во время поиска, авось, ещё что-нибудь новое про дарудар откроете для себя. Про «первого, кто напишет» — тоже
                                                  • Aminka13
                                                    Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:14
                                                    знаю что нельзя. это в правилах есть и четко описано, кстати. а вото где написано что нельзя делать как я сделала? или тчо нельзя передавать фишки из перекрестка?) я вообще говорю… вы бы увидели такое — удалил, заминусовали?) я — нет. даже хотя против правил. Кстати, надеюсь, вам будут впреть попадаться люди, только строгие поборники правил — инспектора дпс, например) что может быть чудеснее, правда)
                                                    5
                                    • BDSM
                                      BDSM 483 15 dec 2015, 14:01
                                      ответить вы не сможете, но задумайтесь

                                      Вот представьте: идёте вы по улице, а с внешностью что-то не так, и прохожие смеются над Вами и говорят своё «Фи!»

                                      Это они вас так «наказывают»? Или просто своё отношение, своё фи высказывают?

                                      Так и сообщники ДаруДара… занедариванием не наказывают, а своё отношение высказывают…
                              • Aminka13
                                Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 00:30
                                ну так вот — в первом варианте мой дар выглядел ТАК: «игрушки мягкие»
                                описание — игрушки мягкие. на фото. отдам через волонтеров в детдома или семьям нуждающимся. желателен самовывоз. после этого мне начали минусовать дары и писать что я не права, что нельзя в детдома.

                                про настрой да, согласна… но меня упрекнули что первончальный вариант не гож. тогда я написала еще один… меня опять поравили… и тоггда я написала этот) Если б Мне указали, ч то я плохо формила и подсказали как — то я бы переоформила. мне же начали пинять, что мол давай-подняла жопу и сама вези, потом что нельзя так писать и пришлось нагородить такое название.
                                8
                                • SSSnake
                                  SSSnake 77 15 dec 2015, 00:37
                                  Я видел ваш дар уже в том виде, в каком он сейчас находится. Слова «на фото» — не очень клёвые, лучше уж кратко, но описать игрушки.

                                  Кстати, можно попробовать подобную благотворительную акцию замутить. Через неё и волонтёров попробовать поискать, и других желающих отдать игрушки детским домам. Благотворительность — дело несомненно хорошее, но не всегда уместное в ленте даров на ДД. А вот с акциями может даже полезнее получится, если откликнутся другие сообщники.
          • BDSM
            BDSM 483 14 dec 2015, 20:52
            принять плохо оформленный дар — это самое плохое оформление в принципе никому не мешает, но оно часто мешает НАЙТИ нужный дар…
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:11
          правило не обязательные:) а значит их нет — правил этих. Вы же понимаете, в чем суть проблемы =) Что есть люди, которые хотят что-то отдать но им лень морочиться с фэншуйным оформлением. Почему? да просто потому что оно не всегда нужно, не у всех есть на это время и т.п… Есть смотрители, некотрые просто следят за отсутствием порнографии и мата… некоторые — имеют кучу времени и сил, чтоб смотреть на оформление и т.п… Но вы сами подумайте — смысл заставлять человека переделывать оформление?) вам все видится с той точки зрения, что вас надо уважать и вы хотите читать красивое описание удобное. а мне видится с той, что кто-то не увидит в поиске того, что ему нужно. И смотрители разные — кому-то важна цель, кому-то форма. Тем, кому важна форма — просят исправлять. Затем и пост. Подумайте о своей цели — ваша цель суть или обертка?
          Если правил как таковых нет… зачем мешать другу другу?
          8
      • Dufraine
        Dufraine 663 14 dec 2015, 18:54
        смотритель не может ничего «отбраковать» — смотритель, скрывая дар в черновик, лишь просит поправить оформление, коли оно согласно правилам, традициям и/или рекомендациям не годится для публикации в ленту
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 14 dec 2015, 19:15
            промазал веткой, отредактировал
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 14 dec 2015, 19:18
            да что ж такое
          • northern_style
            northern_style 399 14 dec 2015, 19:20
            я предпочитаю гармонию. Мне тоже иногда многое не нравится, но я мирюсь, преодолеваю негатив, и выбираю мир и хорошее настроение:)
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:36
              ну а как исправлять-то?))) Вы умница — так и надо, енмножечко азвидую… даже множечко) но когда видишь много всякого и есть возможность сделать чуточку лучше в пару кликов поменяв пару слов… удивляешься, почему никто этого не сделал =)
              4
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 14 dec 2015, 19:21
            мля.у меян не пишется коммент где надо
          • BDSM
            BDSM 483 14 dec 2015, 21:05
            >>правило не обязательные:) а значит их нет

            Да, вы можете не следовать рекомендациям, имеете право.

            НО и другие сообщники имеют право… посчитать и засчитать не-даром по причине плохое оформление или плохая группировка и т.д.
      • BDSM
        BDSM 483 14 dec 2015, 20:50
        Вот у меня сейчас не ПМС, но я бы скрыла дары без описания, потому что это плохое оформление, = неудобное для сообщников. Есть люди, те у кого дорогой и/или медленный интернет — которые просматривают ленту даров отключив изображения: читают описание и если дар заинтересовал — то уже открывают его включив изображения.

        ***
        Что значит «отбраковал»? Такой функции нет, смотритель даже удалить чужой дар не может. Смотритель может скрыть. С замечанием. А даритель может исправив = в данном случае, добавив описания, опубликовать дар заново.
        А если дарить не исправив опубликует дар (имеет прав, да, ведь это же не строгие правила, а рекомендации)… велика вероятность, что сообщники засчитают его не-даром (имеют право, самоорганизация)

        таким образом смотритель (делает подсказку, что нужно исправить) — помогает даритель избежать того, что жар будет занедарен…
    • [54034]
      [54034] 497 16 dec 2015, 08:26
      Если человек при регистрации обязался соблюдать традиции, то получать по шапке за их несоблюдение — нормально.
  • gorozhanka
    gorozhanka 189 14 dec 2015, 18:56
    Феерия. Пир духа. И текст, и каменты.
    3
    • northern_style
      northern_style 399 14 dec 2015, 18:57
      Высокомерный глум?:))
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:00
      вот. пример доброго и отзывчивого человека)) Счастья ВАм, уважаемая) побольше) ЧТоб у вас анстроение всегда было хорошим)
      2
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:34
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          где?) вы странная. Где я вас ее лишала?) зачем ищете во всем иронию?) не судите по себе) вы потратили время чтоб прочесть. ух ты. спасибо. потратили время чтоб написать… ну ерунду написали… ну бывает… ну поглумились — это ваша совесть, глумитесь далее, мне не жалко.

          хм… вот видите, у вас дарудар ресурс не про добро) вы просто не понимаете, сколько вы делает добра, отдавая вещи, которые нужны кому-то =) хотя наверное понимаете… вы же знаете, сколько радости народу приносит то, о чем мечатлось… и вдруг сбылось) потом на вещь люди смотрят и думают — вот здорово-то как, спасибо N. Так что про добро он… как раз про него) еще он про то, как одиноким теткам научиться делать что-то хорошее — и про то, как люди предпочитают форму, он много про что, и про жадность, и про бескорыстиые… он вообще про людей) вещи без людей — пшик.
          11
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 20:48
              нет у меня каши) у меня все четко)) почему вы не хотите признать, что делаете что-то хорошее, отнекиваетесь?) делаете же))

              второй… да. Видела. Марина. Но разве ситуация правильная?) хорошие и добрые люди сами признают что ерунда есть. Надо заменить одно слово другим. И ерунды больше не будет… но никто не хочет… мотивирует это тем, что надо будет придумывать наказания, систему модерации вводить… но это все есть уже. Я не понимаю, почему не сделать так, чтоб таких вопросов не возникало) потому что у нас традиции и нам прикольно ТАК, когда кому-то еще неудобно? или мы толпа, мы молодцы, а вы тут одна и вам мне удобно — идите вон. Это школьничество, право слово.

              Не отыскала) да. Даже не искала еще))) Потому что я еще не садилась писать писем администрации)) Сайт же с самоорганизацией — значит чтоб администрация что-то сделала, надо чтоб то самое большинство сказало что да, проблема есть. Но — нам ее решать лень, мы считаем себя вправе делать таки этак) Не знаю, чем меня это зацепило… но зацепило. Вы ж наверное знаете, что проще всего сказать то, что хотят услышать большинство — а сложно то, что большинство не хотят...)
              9
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:47
                  ок) если еще не поленитесь и дадите ссылки с обсуждениями этой же проблемы. вам виднее как старожилу, где они острее всего были — тоже их туда приделаю, но это на ваше усмотрение. просто так будет прощу. может они поймут, что поменять ОДНО единственное слово — это спасет от многих лишних глупостей.
                  3
              • gorozhanka
                gorozhanka 189 14 dec 2015, 21:44
                Я делаю хорошее прямо сейчас — пытаюсь вразумить Вас.

                И Марина, но кроме нее здесь ещё десяток сообщников.
                А почему (если им не верите) Вы не хотите поискать и изучить материалы по теме прежде, чем предлагать изменения в них? Получается, что предлагаете изменить то, с чем практически не знакомы.

                И, конечно же, спишитесь с организаторами этого ресурса, расскажите, что они в 2008 создали сайт, который Вас не устраивает. Они отличные ребята. (ссылка на обратную связь в подвале всех страниц сайта)

                *синдром Фланкера — промазала веткой. Сути написанного это не меняет
                • Aminka13
                  Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:27
                  :) Спасибо.

                  почему не верю. Я верю. Я написала о том, что увидела. Новичкам, с одной стороны, всегда виднее — а, старожили, просто свыклись. Судя по тому, что кого-то мое эмоциональное сообщение зацепило — значит есть что цеплять. На это и было рассчитано. Те, кому нечего цеплять, прошли мимо и не заметили. Как и я бы не заметила, если бы меня не зацепило.

                  почему не хочу искать — потому что мне просто не пришло это в голову сразу. Я вижу то, что есть сейчас. А сейчас есть несоответствие:)

                  Уважаемая Горожанка, прошу меня простить, за то что я сразу не поискала и не почитала, а просто высказала то, что заметила — и этим заставила Вас и многих других потратить свое время и силы. Так же прошу меня извинить за то, что, сама того не зная, ткнула во всеобщую нерешенную проблему. Думаю, я бы все равно в нее ткнула, но написала бы иначе, если бы лучше изначально поняла некоторые правила, в которых не поняла ничего вообще.
                  7
                  • gorozhanka
                    gorozhanka 189 14 dec 2015, 23:06
                    А в следующий раз все же, изучите ситуацию со всех сторон — это поможет Вам разобраться с теми моментами, которые не учитываете сейчас
                    • Aminka13
                      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:09
                      если я правильно поняла, я один не учла. И наверное, менее резко бы отреагировала, если б это где-то прочитала, но не нашла… но проблема-то все равно есть) Вы привыкли с ней жить… живите:) что я могу сказать… мое право не заморачиваться буковками — ваше — минусовать за буковки и считать что делаете благое дело. Ну… не ваше лчино — а НЕКОТОРЫХ смотрителеЙ) Но мое право — высказать свое мнение, и судя по реакции — оно зацепило)
                      5
  • PaulinaK
    PaulinaK 1379 14 dec 2015, 19:35
    Оформление — добровольное. Но именно оно позволяет другим найти ваш дар. И не листать ленту в которой:, футболка, футболка, футболка, футболка, футболка, футболка… ну и страница кончилась вместе с трафиком мобильного =)
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 19:49
      хм… погодите. вот к примеру — нерадивый даритель написал футболка вместо футболка 42р-р. Ну ок… значит, если я в поиске введу футблока 42 р-р я его дар не увижу?))
      • PaulinaK
        PaulinaK 1379 14 dec 2015, 20:34
        Увидите. Размер можно не писать. Только " введу футблока 42 р-р" — не надо писать — сокращения кроме уж совсем общепринятых — сильно затрудняют поиск. Но, вы надеюсь, опытная и поставили галочку — искать в описаниях даров?
        А дальше наступает проблема — отсутствие описания.
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:45
      Сама в шоке:) Ехала с работы в метро и думала — вот ведь чего меня так приперло:)))
      когда на работе работы мало и не такое бывает, да. Не от хорошей жизни это) собственно ка ки у всех. кто комментирует)) а так же тех. кто минусует ждары) вот так вот — сама попалась на том, на чем попались смотрителе — на потери сути и ерунде.

      Так вот, к сути)
      прощу прощения за то, что заставила вас потратить кучу сил, времени и энрергии. которые вы могли б на что более путное употребить) Честно скажу — что не поняла, что я могу возвращать свой дар обратно НЕ ВНОСЯ ПРАВОК. Заранее извинюсь и за то, что по-пержнему считаю, что суть важнее формы, а значит не прониклась тем, что обязательно надо писать все с большой буквы и т.п., а так же тем, что я по мнению некоторых людей отсюда не имею права заранее ставить условия, на которых отдаю дар) Оставляю за собой право так считать, пока не увижу этого в правилах) Так же заранее прошу прощения, что модераторам, видимо, придется по пять раз-двадцать-сто минусовать некоторые из моих даров, поскольку если в момент фотографирования дара мне будет удобнее сделать ТАК, как удобнее — я буду так делать. и буду устанавливать правила для даров и публиковать их стлько раз, сколько нужно, пока их не найдут те, кому они нужны.
      4
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 22:50
          о, спасибо что предупредили. Этого не нашла или пропустила) Ну это тоже совесть тех, кто ставит «Не дАР» за буковки и проч. и проч…
          8
      • _Mittens_
        _Mittens_ 391 14 dec 2015, 22:51
        Ну прям «назло маме отморожу уши», уж извините. Вы пришли в сообщество со своими традициями, и хотите, чтоб их переправили так, как вам удобно. А не много ли вы хотите? Вы можете создать свой сайт дарения и сделать его таким, как вам удобно, зачем же пытаться переправить сайт, на котором удобно большинству и традиции которого утраивают его создателей?
        И нет на ДД модераторов, нет и правил нет. Откуда они вам привиделись?
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:54
          если нет правил — то нет никого, кто бы мог меня осуждать, верно?) а люди судят, причем просто так. Вот я и спрашиваю их, зачем они это делают?) во имя чего. Какая у них цель?) Показать мне, что я не так буковку написала? Пусть так мне и напишут — это самое важное. понимают ли они, что когда они осуждают мои буковки, кто-то может не найти что-то ему нужное? я ж не говорю, что у меня что-то уникальное там или очень ценное… но в чем же миссия сайта? отдать вещь или написать так, чтобы куча людей недовольных жизнью (толкьо у таких есть время на подобную чушь — да-да. я и про себя сейчас) была удовлетворена? Как насчет таких традиций и миссии?) вы мне напоминаете школу. Доживем до понедельника. не так написал дар — враг народа, дар снять, заставить переписать)
          2
    • PaulinaK
      PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:37
      Да здравствует Личная встреча! Самая личная из всех возможных.
  • ashaliny
    ashaliny 2142 14 dec 2015, 23:08
    Скажите а на каком основании смотритель заминусовывает все положительные отзывы, разве это в ходит в его обязанности? К тому же лично с ним меня ничего не связывает!
    6
    • _Mittens_
      _Mittens_ 391 14 dec 2015, 23:17
      Не все, а те, что не ППП. Отзывы типа «Приятна, добрая и общительная девушка))))» — не характеризуют вас как сообщницу ДД, а значит не являются полезными. Такие отзывы — недостойные в рамках ДД.
      Прочитайте это feedback.darudar.org/article/det...
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 14 dec 2015, 23:19
        и не только.
        1. не все.
        2. не только положительные.
        Сами же не смотрели даже, а с голым утверждением в бой.
        1
        • ashaliny
          ashaliny 2142 14 dec 2015, 23:30
          ну почему в бой, я просто спросила, входит ли в обязанности смотрителя?
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 14 dec 2015, 23:40
            «обязанности смотрителя» вообще странная штука. В них максимум входит быть вежливым))
            А так его никто ничего делать не обязывает.
            Не стоит забывать, что смотритель — также и просто сообщник еще. И вполне может использовать инструменты самоорганизации
            1
          • _Mittens_
            _Mittens_ 391 14 dec 2015, 23:57
            Это входит в «обязанности» каждого небезразличного сообщника.
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:57
              да?) так обязанностей нет) это входит в желания некоторых людей)
              6
              • _Mittens_
                _Mittens_ 391 15 dec 2015, 00:12
                Вы видите, что слово обязанности в кавычках? Хотя по сути, если люди хотят, чтоб на ДД всегда выполнялись традиции, они обязаны поддерживать их выполнение. Жаль, что не все сообщники этого хотят.
      • ashaliny
        ashaliny 2142 14 dec 2015, 23:29
        читала, примеры отзывов соответствующих есть?
        Конечно все заминусовала, так как на тот момент было 12
        3
    • PaulinaK
      PaulinaK 1379 14 dec 2015, 23:40
      darudar.org/users/ashaliny/respo... да, не верно вас характеризует этот отзыв. В данном случае вы ищите конфликт, которого нет.
      • ashaliny
        ashaliny 2142 15 dec 2015, 00:10
        у нас с этой сообщницей он назревал, я все расставила над и и она написала мне положительный, конфликтов не ищу-наоборот их избегаю, просто хотела прояснить некоторые моменты.
    • Kitten_Lord
      Kitten_Lord 363 15 dec 2015, 01:16
      т.е. против того, чтобы я минусила отрицателные отзывы, в том числе и о вас, вы не возражаете?
      Какая избирательность :)
      А вообще это так странно — спрашивать у посторонних людей зачем Володька сбрил усы
      Кто вам здесь кроме меня может ответить на этот вопрос?
      А я вам уже ответила в личном разговоре, который вы создали сегодня.
      сли вы не поняли. то могу повторить еще раз. Хотите?
      1
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 14 dec 2015, 23:32
      :) ну мы же люди. мы ошибемся. они ошибаются. Но они на себя взяли право судить других… права — это всегда сложно и тяжело. За все действия приходится отвечать… я вот не разобралась сразу что могу еще раз свой дар выставить — даже не правя — и мне было стыдно в итоге весьма ) ибо часть реакции была именно из-за этого. За вторую часть реакции тоже стыждно — потмоу что эьтло отсутствия счастья — ну если человек счатлив — он такие глупости даж ене заметит. А я — заметила… да… стыдно. А им — стыдно?)… дело не в том от кого, думаетсЯ, дело в запасе сил человека))) так вот, ответственные за других — а модераторы местные ответственны, должны бть тем более лучше и доборее других… а они чо-то какие-то… не очень)
      7
  • gorozhanka
    gorozhanka 189 14 dec 2015, 23:32
    Э, нет. По десятому кругу я не пойду объяснять все, фчто уже. Вот было озвучено. Не надейтесь)

    Зацепило, да ещё как! Прямо метеоритом по темечку. Я же а первом каменте охарактеризовала ценность темы, ее логику и изложение.

    Но, вынуждена проститься, время вышло. Уверена мы встреимся завтра
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:31
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      да нет разницы, когда ведут себя нормально и с уважением) а когда правил нет, а мне УКАЗЫВАЮТ, на то что я вообще ни имею на что-то права — причем в правилах этого нет. На вопрос чем руководствуется не отвечают) Не знают что ли) Спрашиваешь почему нельзя — можно говорят, и удаляют из ленты) Добрейшие люди, дааа)
      10
  • PaulinaK
    PaulinaK 1379 15 dec 2015, 01:27
    darudar.org/gift/4265600/#commen...
    Дурной совет. Топикстартер предупрежден о недопустимости повторного выставления выше.
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 15 dec 2015, 01:30
      да лан, если описание поменяет — почему нет?
      с другой стороны, это будет нарушение процедуры дарения.
      Проще просто отдать его вне ленты этой желающей.
      Хотя в целом это не наше дело))
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:35
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      Да что Вы?) запретите мне. Забаньте:) Если Вам будет приятно))) Будете потом ночью вспоминать, как это здорово, что одним человеком, кто мог бы что-то кому отдать здесь меньше)
      8
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:54
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Ага) главное, что на вопросы Вы так и не ответили. что и требовалось показать)
          5
        • [54034]
          [54034] 497 16 dec 2015, 08:35
          Где грудь? О_о

          Вот согласен, с сиськами публикация была бы куда веселее!
  • Shami
    Shami 879 15 dec 2015, 01:31
    Читаю эту публикацию, читаю…
    Да, я тоже нажала не-дар. Потому, что во-первых нарушается процедура дарения.
    Во-вторых — заголовок просто убийственный. Никто и никогда по нему эти игрушки не найдет.
    Aminka13, ничего личного, но будьте вы попроще.
    Ваш комментарий:
    «Ов — это встреча общая?) это когда приходят разные люди неизвестно с чем и меняются?) Это сложно наверное понять взрослому человеку со своими детьми… но… это игрушки мои. Мне их дарили уже очень сильно после того как я была ребенком — и я их люблю и просто не хочу их отдавать туда, где дети и так без труда получают то, что хотят — там есть и так кому позаботиться. Вот так =)» — меня убил. Правда. Вы дарите просто игрушки. Если они для вас такие родные и драгоценные — не дарите. Оставьте себе. Мир без них не обеднеет.
    Не надо только спектакли устраивать. Полина вам ничего обидного и оскорбительного не сказала. Её обязанность — следить за порядком. Сообщники и администрация доверили ей это. Насчет ПМС — вообще недостойные женщины слова. Следите за своим циклом и своим самочувствием.
    И вот этот комментарий в вашем даре — однозначно недостойный. Странно, что сообщница, которая на сайте уже более 2х лет, не знает правил и не в курсе, что выкладывать дары для конкретных сообщников нельзя.
    Вам здесь уже всё «разжевали» и «в рот положили». Больше нет смысла что-то добавлять.
    1
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:49
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      оох… даже желания Вам отвечать нет) Сами за своим следите — возвращаю вам ваше обратно)
      кто мне наконец укажет, где конретно нарушены ПРОЦЕДУРЫ ДАРЕНИЯ??? здесь этого нет нигде darudar.org/page/ideology/tradit...
      darudar.org/page/ideology/notagift/

      если нет — то значит я об этом знать не могу. если я не могу об этом знать — значит ваши минусовочки вас характеризуют соответственно)
      5
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 01:51
      Лучше просто выложить в интернете
      Нарушаются авторские права
      Скорее реклама, чем дар
      Просьба о помощи или о знакомстве
      Лучше выбросить, чем дарить
      Нарушаются неформальные традиции

      Негигиенично или опасно для здоровья
      Нарушаются нормы этики и морали
      Недостоверная информация или неправда
      Плохое оформление или группировка

      единственное что было не так — оформление. но меня обвинили не в этом. а вот полина нарушила это — Не осуждай выбора дарителя. Даритель сам выбирает, кому подарить свой дар, и может руководствоваться при этом очень личными мотивами, порой неочевидными для других. Почему я не могу выбрать одариваемых по своему усмотрению и заранее предпредить что те, кто не подходят, не смотрели и не тратили время???
      10
      • Shami
        Shami 879 15 dec 2015, 01:56
        у вас же нет желания мне отвечать) я уже смирилась)
      • _Mittens_
        _Mittens_ 391 15 dec 2015, 02:39
        Так вы в том даре никого не выбрали. Под «Не осуждай выбора дарителя» понимается всё же, что если дар обещан человеку, который по вашему мнению в даре не нуждается, и вообще нужно было подарить другому человеку, не нужно высказывать это — даритель в состоянии решать сам.
      • PaulinaK
        PaulinaK 1379 15 dec 2015, 08:25
        О, а Вы там кого-то выбрали?
    • Aminka13
      Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 02:03
      сама в шоке) и от себя, и от людей здесь:)) мне это чести не делает, людям тут тем более) во всяком случае их острое желание отстоять свою правоту, которая не правота ни разу, ровно как и моя, кстати )) вот делать нечего, да?) всем участвующиМ)))
      7
      • Shami
        Shami 879 15 dec 2015, 02:06
        острое желание отстоять свою правоту, которая не правота ни разу, ровно как и моя, кстати
        зачем тогда здесь до сипоты в голосе доказывать свою правоту, если она не правота ни разу?
        • Aminka13
          Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 02:15
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          А вы только меня хотите спросить?) я предложила людям задуматься о том, как они поступают, когда что-то делают. Указала о том, что поскольку нет правил никаких по оформлению или по тому, что нельзя например писать что отдам в приюты или малоимущим — ну то есть не каждому, то действия их непонятны. На меня скинули собак — вон их сколько. Несколько человек честно пытались объяснить «что тут такая тусовка, нам не нравится, но мы ничего не можем сделать». Большинство пыталось показать, что я не права — хотя в чем не смогли объяснить, ибо я ничего на нарушила — ни норм этических, ни каких-то описанных моральных норм… Этические нормы скорее нарушали, ну по мне, те, кого я и призвала задуматься о том, что важнее. Они видать задумались. обиделись и решили что важнее форма) и потом решили что мне надо это объяснить обязательно) вот в общем, и все… моя дурь в том, что позволила себе указать людям на то, ч то у поступков есть следствия… и сама же эти следствия и получила)))… в общем если есть норальный сайт вместо гадюшника дарударовского и посоветуете — то было б неплохо. у меня сейчас много вещей будеТ, которые можно будет отдать..))) можно изх и на помойку, конечно… но зачем… вдруг нужны комУ) а эти люди слишком злобные… я не там напишу буковку, а они мой дар из ленты поиска уберут))) а у меня вещей предстоит отдать действительно ОЧЕНЬ МНОГО)
          8
          • Dufraine
            Dufraine 663 15 dec 2015, 04:24
            ооо, упоминание, пусть и вскользь, «нерадивым» дарителем «потенциальной» помойки — это дарударовская классика! Поздравляю вас, вы встали в один ряд с целой плеядой сообщников, некоторые из которых ма-аленький гадюшник где-то «на территории» Большого дарудара как раз и поддерживают — и мне всякий раз жаль, когда хозяин свежезарегистрированного профиля, порой, сам того не ведая, сворачивает в его сторону. Учитывая это, ну и, разумеется, ваши прежние заявления, взял ваше «очень много» на карандаш — генерал Пискунов, с этой минуты можете считать себя полковником с этой минуты у вашего профиля появился персональный смотритель. Можете даже написать в саппорт о существующей предвзятости)
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 04:38
              аххаха)если классика — значит так и есть) один может ошибиться, многие… не могут по-вашей же теории) а коли я не в меньшинстве, а среди классиков)

              Да как вам угодно — я ж писала) мне все равно. не буедет нужно кому-то что-то, просто выкину. Это вы наказываете других, не меня) самоутверждайтесь на здоровье)
              5
              • Dufraine
                Dufraine 663 15 dec 2015, 04:53
                конечно, все они не ошибаются — если вещь больше не нужна её или продают, или отдают, или выкидывают. Тут дело вовсе не в очевидной сути сказанного, а в контексте — ваш с натяжкой, но годится) Их (таких вот «классиков»), к счастью, не много, поэтому и гадюшник на сайте совсем невелик — я ж так и написал. Я почему-то уверен, что вам понравится быть его частью, если удастся освоиться
            • Aminka13
              Aminka13 32 автор публикации 15 dec 2015, 04:40
              кстати. у вас в профиле «В подшефный детдом нужны PSP, а также корпуса/кнопки и вообще всякая «начинка» от них.»
              Это ж как так?) отдавать в дет дома нельзя, а желать туда — можно? айаайай. не стыдно?)
              9
              • Dufraine
                Dufraine 663 15 dec 2015, 05:03
                дарить (отдавать) на сайте можно и нужно зарегистрированным сообщникам, а не «в дет.дома» — туда можно и нужно передавать что-либо и без участия нашего сайта. Как одаренные зарегистрированные сообщники поступят с полученным даром — их личное дело. Я вот, в данном случае, написал, как поступлю с вещью, если таковая будет мне подарена — в рубрике «Желания» это допускается и даже приветствуется
                1
                • PaulinaK
                  PaulinaK 1379 15 dec 2015, 08:18
                  Раз публикация в недостойных — позволим офтоп. Слушай, вот чьи желания я не читала. Я посмотрю, наверяка что-то осталось. Слим не обещаю
                  1
            • Shami
              Shami 879 15 dec 2015, 11:36
              Давно пора всем обиженным создать коалицию и свой «Дару-Дар» с блекджеком и… без смотрителей и не-даров.
              2
  • yes1000000
    yes1000000 106 15 dec 2015, 08:04
    Смотрители-это как полицейские, чтобы была сильная власть, нужно чтоб было много смотрителей и все они были как Flanker_87 или PaulinaK, иначе сервис превратится в кошмар для всех сообщников.
    5
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 15 dec 2015, 08:38
      Ужасы какие. Ну и сравнения у вас
      2
      • yes1000000
        yes1000000 106 15 dec 2015, 14:32
        Скажу честно, после замечаний смотрителей к моим дарам я подумала о том, что лучше вообще не дарить б/у вещи в ленте, а покупать специально для дд, по желанию самих сообщников, пусть это занимает больше времени и финансов, за то меньше претензий.
        15
      • Ritik
        Ritik 581 15 dec 2015, 15:31
        Ужасный смотритель боится ужасов? Как говорил Станиславский: «Не верю!» )))
    • Dufraine
      Dufraine 663 15 dec 2015, 16:56
      читать мало, надо ж ещё и анализировать прочитанное. ТС, видимо, на анализ своё время не тратила, потому и выводы «по итогам обсуждения» у неё не особенно верные. Возможно, дело ещё и в том, что ей «всё равно», в собственной правоте она не уверена, и факты некоторые ею преподносились, мягко говоря, не совсем корректно. В общем, очень странный подход. Надеюсь, на" сайте-конкуренте" (опять же, вряд ли у дарудара имеется конкурент, ну да ладно) её примут с распростёртыми
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      • Ritik
        Ritik 581 15 dec 2015, 18:50
        Да, читать и вникать — не её стиль. А вот нажимать на кулачки и минусы — наше все!)
  • Musulmanochka
    Musulmanochka 31 17 dec 2015, 11:23
    Из года в год рождаются новые публикации на одну и ту же тему…

    Слушайте, а может действительно поменяем слово «традиции» на слово «правила»? И проблем никаких. Минус 4-5 однотипных блогодаровских публикаций ежемесячно.
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  • Sachmach
    Sachmach 142 17 dec 2015, 12:06
    Теперь знаем, кто портит смотрителям настроение :)
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    • PaulinaK
      PaulinaK 1379 19 dec 2015, 12:53
      Да ладно, на тридцатом понимаешь, что не все личности в границах нормы и что процент по отношению к другим зарегистрированным невелик
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