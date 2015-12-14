Правила сообщества или смотрители с плохим настроением

Итак, я на дару-даре.

Обрадовалась — думаю, какой прелестный сайт, люди какие! Но потом напоролась нечаянно на них — на смотрителей-которым-есть-до -всего-дело-мелким-властьимущим-критиканам.

В связи с чем хотелось бы уточнить.

Правильно ли я поняла, что правила оформления даров — они реконмендуемые, а не обязательные?

написано же — рекомендуется.

А почему тогда некоторые смотрители закрывают доступ к дарам, которые как-то вот не так оформлены, как им не нравится?)

У людей плохое настроение и они хотят чтоб вес действовали так, как им угодно?



Скажите, какой статус у правил дару-дара? Чем те, кто мог бы спокойно получить вещи, которые им нужны, виноваты в том, что их лишили дара только потому, что даритель не стал поименно переписывать 10 пар обуви или не разбил их попарно? Или что даритель не выложил фотки? Или, напротив, только фотки выложил?

Тут что, ограничена свобода слова? Можно ли считать этичным закрывать дар и лишать его других только потому, что он как-то не так оформлен?



Наверное, изначально дару-дар был чудесным сайтом… но ныне наблюдаю на нем коалицию людей, которые стремятся подогнать его под сообщество каких-то менял-шмоточников.



Подумайте, не о вас ли это написано… не вы ли не дали кому-то забрать у кого-то нужную вещь, н лишили возможности ее найти только потому, что вам показалось что что-то не так оформлено… оформление — оно вроде дело добровольное… с чего вы взяли на себя тяжелейшую роль судьи и доказываете всем, что все должны делать только так и желать и дарить только так, как рекомендуется? рекомендации созданы для удобства других пользователей, а не для того, чтоб им неукоснительно следовать… вы делаете из хорошего доброго проекта сборище кучки людеЙ, озабоченных вещизмом и глупыми правилами, которые вообще никак не соотносятся с добротой или культурой.



п.с. по итогам обсуждения. Выявлено нежелание некоторых смотрителей извиняться. Выявлено то, что смотрители позволяют себе судить о том, что я могу, а что нет. Выявлено то, что смотрителям интереснее форма, а так что «дарудар — неблаготворительный сайт и на нем нельзя вещать дары для детдомов и благотворительных организаций», выявлено, что использовать дарудар для поиска тех, кому нужно что-то сильно — нельзя, зато можно передаривать по 100 раз кружечку одну и ту же за ненадобностью и это приветствуется. Выявлено нежелание людей посмотреть на свое поведение и извинятся вообще и в принципе — Полина, вы так и не ответили, что у вас было в голове, когда вы писали мне о том, что я могу, а что нет, почему придумали за меня, что я могу куда отнести, а что нет, а так же что на чо у меня время есть, на что нет? Очень мне интересно было бы услышаь ответ… но я его не услышу)))

Так же как не услышу того, почему вы не хотите таскать на ОВ системные блоки?) что? вам неудобно? да что вы… недостойное поведние! Вы просто так-таки обязаны! что? это не написано нигде? ну и что, Я же ТАК считаю)))



Напоминаю, Я вам не должна ничего. Знаете, у меня есть интересные вещи, вроде тостеров, робота-моющего, которым не пользуюсь и которые можно было бы подарить, но я еще их не разбирала, около 100 книг по прогаммированю, в том числе редких и старых, хоть и не раритетных… но я смотрю на это все..)) и думаю, что размещу это на сайте-конкуренте, пожалуй, благо — есть среди вас нормальные люди и мне его порекомендовали.

… А так… вы ж не поверите… вы ж все такие умные… мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на помойку отнести проще работающий пылесос, например, чем терпеть нападки от тех, кто продвигает дарудар в массы) Вы спросите как так? а я вам скажу — просто. Иногда приходится освобождать место, и очень много места. и для этого есть сроки, что не будет забрано — то правда уйдет на помойку, никакой это не шантаж — а реальность, представляете?) но вы Не представляете, вы зациклены на том, чего тут большинство, вам в голову не приходиТ, что у людей бывают разные обстоятельства. И дарудар, видимо, не для того, чтоб дарить такие ДАРы — жаль, при регистрации не написано нигде, что есть ограничения такие — я внимательно читала, сами перечитайте, если не верите. А как новичок, я ориентируюсь только на то, что бещала при регистрации. Не общеать в детдома — там таких условий не было, не рассказывайте мне. Я даже ожидать не могла, что тут найдутся такие вот Полины) Ну да что ж… вам тут правила ваши нужны дурацкие) Ну так кушайте их, правила эти, с хлебом и маслом а так же своим возмущением оп поводу того, что кто-то с ними не согласен. Приятного вам аппетита)) умничайте далее на здоровье) ушла от таких добрых людей)