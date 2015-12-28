Мой «не дар»

Выставила в дар Кота в мешке.http://darudar.org/gift/wishers/4291722/?saved#menu_tab



Это не просто кот, в описании я пояснила, что кот дорогой и хороший.



Кто то приходит на сайт обшаться и зарабатывать положительные голоса и благодарности.



Я же пришла отдать вещи. Хорошие вещи, которые мне больше не нужны. Не растягивать отдачу на год с подробным фотографированием, а отдать все разом и скопом.



Это не значит, что то, что я хочу отдать старое и ненужное.



Это хорошие вещи, одежда, коллекционное (и не карточки всякие и вкладыши. Такое я выкидываю не собирая. У меня это вещи по настоящему коллекционные.



Это хорошая дорогая бижутерия, это одежда магазинов H@M ZARA и других магазинов этого сегмента.



Есть даже с не оторванными бирками.



Дар засчитали не даром. Ладно я понимаю формулировку «Плохая организация дара». Объяснимо.



Но вот кто то посчитал это не даром с формулировкой «лучше выбросить»



Кто это у нас такой щедрый и богатый, что выбрасывает практически новые вещи, многие их которых этого сезона?



И что такой человек делает на благотворительном сайте?



Знаете, я пришла недавно, но негатива на вроде бы добром по определению сайте уже увидела в огромном количестве.



Не успев прийти ( с добрыми намерениями) уже хочется бежать отсюда. ЗАЧЕМ это?



Пишу как новенькая, еще неопытная. Для чего вы это делаете? Для чего отпугиваете тех, кто пришел искренне поделиться своим теплом и тем, что у него есть?



Да, я хочу отдать все быстро. У меня есть на это право?



Да, я не хочу выставлять каждый подарок отдельно, фотографировать выкладывать, мне легче скопом.



Да, я считаю, что если человек поедет ко мне, а это не близко, то ему тоже будет лучше получить сразу полную сумку и дома решить, что ему подходит, а что он может отдать родственникам, друзьям, посторонним людям. Потому что ехать в даль ради одной блузочки допустим, считаю чисто нерентабельным. И для того, для кого дары имеют значение невыгодно даже с материальной точки зрения. Деньги затраченные на пять видов транспорта, как раз окажутся стоимостью самой вещи.



У меня на этот «не дар» уже есть желающие. Но ведь при подобном подходе вы лишаете тех, кому это действительно нужно, получить СРАЗУ и МНОГО!



И еще желаю тому кто написал «Легче выбросить» всегда так жить хорошо, чтобы позволять себе выкидывать новые вещи, потому что легче.



Мне и правда легче. Собрать все в пакеты вынести и поставить рядом с домом. Обязательно кто нибудь поднимет этот пакет.



Но хотелось искренне порадовать людей. Будьте добрее, не превращайте добрый сайт в непонятно что, не гоните таким поведением тех, кто пришел сюда с добрым сердцем.



(для тех, кто занедарил с формулировкой «плохая организация! — мое послание не к вам, ваша формулировка вполне понятна и логична.



Я пояснила свою тактику. И пояснила какой именно занедар можно сказать разозлил.



Тот кто ищет сапоги забьет сапоги и найдет сапоги. А как быть тому кто ищет сразу и много? О нем не подумали?



бегать по Москве собирая по крупицам необходимое?



Бегать по допустим Клнаково и по Москве — не одно и тоже. Что же о тех кто ищет „сразу много одежды и обуви“ не подумали? Одежда 48 размера разная. Человек едет В ОДНО место и забирает сразу все. ОБУВЬ 39 размера, опять таки человек едет и забирает одновременно и камелоты, как в вашей ссылке и босоножки и шлепки и тапки домашние.



У человека экономия времени. У человека экономия средств, по Москве день покатаешься в разы не точки и штуки полутора как не бывало. А если у него нет этих полутора тысяч и времени нет?



Вот из за такой стратегии и полно на сайте „пожеланий“ и „незабираний“. По крайней мере по Москве.



Вы лишаете людей возможности получить ЗА ОДНУ поездку и одежду и обувь и украшения в одном месте. Неверный подход.



Вы лишаете дарителей возможности и желания здесь дарить.



В вашей ссылке написано „описано так, как будто мне вообще лень описывать“



Не лень. У меня в этом коте порядка 200 наименований. Теперь представьте сколько времени займет фотографирование и выставление каждого по отдельности. А потом еще и отдавания по одной-две вещи на месяц. Я дом достраиваю, переезжаю у меня нет возможности месяц дары раздавать.



То есть тот кому нужны сапоги и который забьет САПОГИ и который их найдет не лишен возможности получить то, что ему нужно.



а тот кто ищет ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ НА СЕБЯ лишен. Дискриминация однако какая-то в ваших правилах.



А не лучше ли дать ОДИНАКОВУЮ возможность ВСЕМ получить то, что нужно именно ему? искателю САПОГ — САПОГИ, искателю ВСЕГО В ОДНОМ МЕСТЕ — ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, а дарителям кто ищет долгого общения — получает общение, кто ищет человека которому нужно все и сразу (нет раздетых? нет явно нуждающихся? нет тех, кто допустим потерял все в пожаре к примеру?) отдать все и сразу, не воруя время ни у себя, ни у того, кто ищет…