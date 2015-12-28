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Strana-sovetov

Мой «не дар»

Выставила в дар Кота в мешке.http://darudar.org/gift/wishers/4291722/?saved#menu_tab

Это не просто кот, в описании я пояснила, что кот дорогой и хороший.

Кто то приходит на сайт обшаться и зарабатывать положительные голоса и благодарности.

Я же пришла отдать вещи. Хорошие вещи, которые мне больше не нужны. Не растягивать отдачу на год с подробным фотографированием, а отдать все разом и скопом.

Это не значит, что то, что я хочу отдать старое и ненужное.

Это хорошие вещи, одежда, коллекционное (и не карточки всякие и вкладыши. Такое я выкидываю не собирая. У меня это вещи по настоящему коллекционные.

Это хорошая дорогая бижутерия, это одежда магазинов H@M ZARA и других магазинов этого сегмента.

Есть даже с не оторванными бирками.

Дар засчитали не даром. Ладно я понимаю формулировку «Плохая организация дара». Объяснимо.

Но вот кто то посчитал это не даром с формулировкой «лучше выбросить»

Кто это у нас такой щедрый и богатый, что выбрасывает практически новые вещи, многие их которых этого сезона?

И что такой человек делает на благотворительном сайте?

Знаете, я пришла недавно, но негатива на вроде бы добром по определению сайте уже увидела в огромном количестве.

Не успев прийти ( с добрыми намерениями) уже хочется бежать отсюда. ЗАЧЕМ это?

Пишу как новенькая, еще неопытная. Для чего вы это делаете? Для чего отпугиваете тех, кто пришел искренне поделиться своим теплом и тем, что у него есть?

Да, я хочу отдать все быстро. У меня есть на это право?

Да, я не хочу выставлять каждый подарок отдельно, фотографировать выкладывать, мне легче скопом.

Да, я считаю, что если человек поедет ко мне, а это не близко, то ему тоже будет лучше получить сразу полную сумку и дома решить, что ему подходит, а что он может отдать родственникам, друзьям, посторонним людям. Потому что ехать в даль ради одной блузочки допустим, считаю чисто нерентабельным. И для того, для кого дары имеют значение невыгодно даже с материальной точки зрения. Деньги затраченные на пять видов транспорта, как раз окажутся стоимостью самой вещи.

У меня на этот «не дар» уже есть желающие. Но ведь при подобном подходе вы лишаете тех, кому это действительно нужно, получить СРАЗУ и МНОГО!

И еще желаю тому кто написал «Легче выбросить» всегда так жить хорошо, чтобы позволять себе выкидывать новые вещи, потому что легче.

Мне и правда легче. Собрать все в пакеты вынести и поставить рядом с домом. Обязательно кто нибудь поднимет этот пакет.

Но хотелось искренне порадовать людей. Будьте добрее, не превращайте добрый сайт в непонятно что, не гоните таким поведением тех, кто пришел сюда с добрым сердцем.

(для тех, кто занедарил с формулировкой «плохая организация! — мое послание не к вам, ваша формулировка вполне понятна и логична.

Я пояснила свою тактику. И пояснила какой именно занедар можно сказать разозлил.

Тот кто ищет сапоги забьет сапоги и найдет сапоги. А как быть тому кто ищет сразу и много? О нем не подумали?

бегать по Москве собирая по крупицам необходимое?

Бегать по допустим Клнаково и по Москве — не одно и тоже. Что же о тех кто ищет „сразу много одежды и обуви“ не подумали? Одежда 48 размера разная. Человек едет В ОДНО место и забирает сразу все. ОБУВЬ 39 размера, опять таки человек едет и забирает одновременно и камелоты, как в вашей ссылке и босоножки и шлепки и тапки домашние.

У человека экономия времени. У человека экономия средств, по Москве день покатаешься в разы не точки и штуки полутора как не бывало. А если у него нет этих полутора тысяч и времени нет?

Вот из за такой стратегии и полно на сайте „пожеланий“ и „незабираний“. По крайней мере по Москве.

Вы лишаете людей возможности получить ЗА ОДНУ поездку и одежду и обувь и украшения в одном месте. Неверный подход.

Вы лишаете дарителей возможности и желания здесь дарить.

В вашей ссылке написано „описано так, как будто мне вообще лень описывать“

Не лень. У меня в этом коте порядка 200 наименований. Теперь представьте сколько времени займет фотографирование и выставление каждого по отдельности. А потом еще и отдавания по одной-две вещи на месяц. Я дом достраиваю, переезжаю у меня нет возможности месяц дары раздавать.

То есть тот кому нужны сапоги и который забьет САПОГИ и который их найдет не лишен возможности получить то, что ему нужно.

а тот кто ищет ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ НА СЕБЯ лишен. Дискриминация однако какая-то в ваших правилах.

А не лучше ли дать ОДИНАКОВУЮ возможность ВСЕМ получить то, что нужно именно ему? искателю САПОГ — САПОГИ, искателю ВСЕГО В ОДНОМ МЕСТЕ — ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, а дарителям кто ищет долгого общения — получает общение, кто ищет человека которому нужно все и сразу (нет раздетых? нет явно нуждающихся? нет тех, кто допустим потерял все в пожаре к примеру?) отдать все и сразу, не воруя время ни у себя, ни у того, кто ищет…

Комментарии

  • Beriya_LP
    Beriya_LP 353 28 dec 2015, 13:58
    «Котов в мешке» лучше обсуждать в этой публикации darudar.org/blogodar/post/3587/
    2
  • SSSnake
    SSSnake 77 28 dec 2015, 14:03
    Спасибо за ссылку! Нажал кнопочку с формулировкой «Плохое оформление или группировка». А тот кто нажал ссылку «Лучше выбросить» скорее всего просто промахнулся: такое часто бывает на мобильных устройствах, особенно когда страница медленно грузится.

    Кстати, да: сайт этот не благотворительный. Непонятно почему люди упорно его считают сайтом помощи нуждающимся и лишённым, но это вовсе не так. Подробности в этой публикации. Сначала прочитайте, если останутся вопросы — задавайте.

    По поводу вопросов «Почему? Зачем?» ответ короток: «Потому что. Потому что здесь так принято, такие традиции и правила». Если они вам не подходят (нет времени или желания их соблюдать), то не рекомендую пользоваться сайтом.

    P.S. И публикация сия также неуместная и вскоре уйдёт из общей ленты. Потому что перед тем как создавать новую публикацию и писать много-много буков возмущения, следовало бы поискать ответы в уже существующих пабликах, коих в Блогодаре навалом.
    3
  • Agress
    Agress 1287 28 dec 2015, 17:57
    Здравствуйте, Ксения! Дару-дар никогда не был и не будет благотворительным сайтом. И непонятно, откуда некоторые пользователи берут эту неверную информацию. ДД — сайт дарения, и выбор одариваемого зависит от личного выбора дарителя, а не от материального положения желающих.

    Что касается занедаренных вещей, то «коты в мешке» нарушают правила оформления. Абсолютно непонятно, что дарится, найти поиском нельзя, примерно прикинуть, подойдет или нет невозможно. Представьте, поедет к вам через весь город человек, потащит к себе тяжеленный пакет, а в результате ничего ему не подойдет. Обидно и жаль потраченных сил и времени (и денег на проезд).
    Если вы хотите подарить все вещи в одном даре, то в заголовке напишите не «кот», а «одежда женская», а в описании просто укажите, какие предметы и какого размера там присутствуют. Это 5 минут, это намного быстрее, чем создавать эту публикацию в блогодаре. И вашим желающим было бы проще сориентироваться. Фотографировать никто не заставляет.

    Ко всему прочему, обращу внимание: перед публикацией каждого дара появляется строка, напоминающая о необходимости ознакомиться с рекомендациями по оформлению: feedback.darudar.org/article/det...
    1
    • Strana-sovetov
      Strana-sovetov 10 автор публикации 28 dec 2015, 18:02
      Да, спасибо, корректно написанные советы я всегда готова принять к сведению. Учту
      • Agress
        Agress 1287 28 dec 2015, 20:52
        Мы с вами, оказывается, уже пересекались на просторах ДД, и я рассказывала вам про неуместность котов:
        darudar.org/gift/4291722/#commen...
        Первый раз об этом рассказали рекомендации по оформлению даров.
        Второй раз я.
        А на третий… что мы видим? «Кот» трансформировался в «пакет»
        darudar.org/gift/4293868/
        Причем на этот раз не только без оформления, но и с неправильной идеологической позицией. Насчет нуждающихся и ДД есть интересная публикация, где это обсуждалось: darudar.org/blogodar/post/1511/

        Интересно, сколько раз нужно объяснять, что это за ресурс и какие у него требования к оформлению публикации, чтобы наступила ясность и просветление понимание ситуации. Может, пока не поздно, стоит переоформить дар? Ведь он на волоске от занедаривания. А за этим последует еще публикация, огорчения и испорченное предновогоднее настроение. Я бы очень посоветовала убрать все о нуждающихся и прочее, к делу не относящееся, в описании перечислить то, что дарится, и указать время/место самовывоза. Честно говоря, не особо понятно, где отдается: СЗАО-понятие обширное, в местах указан вообще Клин, а одариваемая чудом угадала, что возможна встреча в Куркино. Если не умещается в места встреч, то укажите в тесте публикации дара. И потенциальным желающим будет так удобно-все сразу увидеть, а не играть в угадайку.
        1
        • Vasja_slvm
          Vasja_slvm 191 28 dec 2015, 22:01
          Я не знаю, изменился ли вид кота со времени, когда был оставлен комментарий, но в данный момент на мой взгляд описание у дара вполне приличное. Можно менять «пакет вещей» на «одежду женскую», а «пакет» отправлять в описание, можно в описании добавлять перечисления вещей, но и так понятно, что дарится, условий нет — никаких признаков котовости.
          1
          • Agress
            Agress 1287 28 dec 2015, 22:21
            К счастью, изменился, да. Нет ничего больше про нуждающихся, Бога, лирики и прочего ненужного. Все более менее по делу.
            Я очень рада, что Ксения прислушалась к рекомендациям, теперь всем будет хорошо;)
            1
  • [365810]
    [365810] 109 28 dec 2015, 19:09
    Мне кажется, или в последнее время количество подобных постов зашкаливает?
    2
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