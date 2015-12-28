Блогодар
Мой «не дар»
Выставила в дар Кота в мешке.http://darudar.org/gift/wishers/4291722/?saved#menu_tab
Это не просто кот, в описании я пояснила, что кот дорогой и хороший.
Кто то приходит на сайт обшаться и зарабатывать положительные голоса и благодарности.
Я же пришла отдать вещи. Хорошие вещи, которые мне больше не нужны. Не растягивать отдачу на год с подробным фотографированием, а отдать все разом и скопом.
Это не значит, что то, что я хочу отдать старое и ненужное.
Это хорошие вещи, одежда, коллекционное (и не карточки всякие и вкладыши. Такое я выкидываю не собирая. У меня это вещи по настоящему коллекционные.
Это хорошая дорогая бижутерия, это одежда магазинов H@M ZARA и других магазинов этого сегмента.
Есть даже с не оторванными бирками.
Дар засчитали не даром. Ладно я понимаю формулировку «Плохая организация дара». Объяснимо.
Но вот кто то посчитал это не даром с формулировкой «лучше выбросить»
Кто это у нас такой щедрый и богатый, что выбрасывает практически новые вещи, многие их которых этого сезона?
И что такой человек делает на благотворительном сайте?
Знаете, я пришла недавно, но негатива на вроде бы добром по определению сайте уже увидела в огромном количестве.
Не успев прийти ( с добрыми намерениями) уже хочется бежать отсюда. ЗАЧЕМ это?
Пишу как новенькая, еще неопытная. Для чего вы это делаете? Для чего отпугиваете тех, кто пришел искренне поделиться своим теплом и тем, что у него есть?
Да, я хочу отдать все быстро. У меня есть на это право?
Да, я не хочу выставлять каждый подарок отдельно, фотографировать выкладывать, мне легче скопом.
Да, я считаю, что если человек поедет ко мне, а это не близко, то ему тоже будет лучше получить сразу полную сумку и дома решить, что ему подходит, а что он может отдать родственникам, друзьям, посторонним людям. Потому что ехать в даль ради одной блузочки допустим, считаю чисто нерентабельным. И для того, для кого дары имеют значение невыгодно даже с материальной точки зрения. Деньги затраченные на пять видов транспорта, как раз окажутся стоимостью самой вещи.
У меня на этот «не дар» уже есть желающие. Но ведь при подобном подходе вы лишаете тех, кому это действительно нужно, получить СРАЗУ и МНОГО!
И еще желаю тому кто написал «Легче выбросить» всегда так жить хорошо, чтобы позволять себе выкидывать новые вещи, потому что легче.
Мне и правда легче. Собрать все в пакеты вынести и поставить рядом с домом. Обязательно кто нибудь поднимет этот пакет.
Но хотелось искренне порадовать людей. Будьте добрее, не превращайте добрый сайт в непонятно что, не гоните таким поведением тех, кто пришел сюда с добрым сердцем.
(для тех, кто занедарил с формулировкой «плохая организация! — мое послание не к вам, ваша формулировка вполне понятна и логична.
Я пояснила свою тактику. И пояснила какой именно занедар можно сказать разозлил.
Тот кто ищет сапоги забьет сапоги и найдет сапоги. А как быть тому кто ищет сразу и много? О нем не подумали?
бегать по Москве собирая по крупицам необходимое?
Бегать по допустим Клнаково и по Москве — не одно и тоже. Что же о тех кто ищет „сразу много одежды и обуви“ не подумали? Одежда 48 размера разная. Человек едет В ОДНО место и забирает сразу все. ОБУВЬ 39 размера, опять таки человек едет и забирает одновременно и камелоты, как в вашей ссылке и босоножки и шлепки и тапки домашние.
У человека экономия времени. У человека экономия средств, по Москве день покатаешься в разы не точки и штуки полутора как не бывало. А если у него нет этих полутора тысяч и времени нет?
Вот из за такой стратегии и полно на сайте „пожеланий“ и „незабираний“. По крайней мере по Москве.
Вы лишаете людей возможности получить ЗА ОДНУ поездку и одежду и обувь и украшения в одном месте. Неверный подход.
Вы лишаете дарителей возможности и желания здесь дарить.
В вашей ссылке написано „описано так, как будто мне вообще лень описывать“
Не лень. У меня в этом коте порядка 200 наименований. Теперь представьте сколько времени займет фотографирование и выставление каждого по отдельности. А потом еще и отдавания по одной-две вещи на месяц. Я дом достраиваю, переезжаю у меня нет возможности месяц дары раздавать.
То есть тот кому нужны сапоги и который забьет САПОГИ и который их найдет не лишен возможности получить то, что ему нужно.
а тот кто ищет ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ НА СЕБЯ лишен. Дискриминация однако какая-то в ваших правилах.
А не лучше ли дать ОДИНАКОВУЮ возможность ВСЕМ получить то, что нужно именно ему? искателю САПОГ — САПОГИ, искателю ВСЕГО В ОДНОМ МЕСТЕ — ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, а дарителям кто ищет долгого общения — получает общение, кто ищет человека которому нужно все и сразу (нет раздетых? нет явно нуждающихся? нет тех, кто допустим потерял все в пожаре к примеру?) отдать все и сразу, не воруя время ни у себя, ни у того, кто ищет…
Это не просто кот, в описании я пояснила, что кот дорогой и хороший.
Кто то приходит на сайт обшаться и зарабатывать положительные голоса и благодарности.
Я же пришла отдать вещи. Хорошие вещи, которые мне больше не нужны. Не растягивать отдачу на год с подробным фотографированием, а отдать все разом и скопом.
Это не значит, что то, что я хочу отдать старое и ненужное.
Это хорошие вещи, одежда, коллекционное (и не карточки всякие и вкладыши. Такое я выкидываю не собирая. У меня это вещи по настоящему коллекционные.
Это хорошая дорогая бижутерия, это одежда магазинов H@M ZARA и других магазинов этого сегмента.
Есть даже с не оторванными бирками.
Дар засчитали не даром. Ладно я понимаю формулировку «Плохая организация дара». Объяснимо.
Но вот кто то посчитал это не даром с формулировкой «лучше выбросить»
Кто это у нас такой щедрый и богатый, что выбрасывает практически новые вещи, многие их которых этого сезона?
И что такой человек делает на благотворительном сайте?
Знаете, я пришла недавно, но негатива на вроде бы добром по определению сайте уже увидела в огромном количестве.
Не успев прийти ( с добрыми намерениями) уже хочется бежать отсюда. ЗАЧЕМ это?
Пишу как новенькая, еще неопытная. Для чего вы это делаете? Для чего отпугиваете тех, кто пришел искренне поделиться своим теплом и тем, что у него есть?
Да, я хочу отдать все быстро. У меня есть на это право?
Да, я не хочу выставлять каждый подарок отдельно, фотографировать выкладывать, мне легче скопом.
Да, я считаю, что если человек поедет ко мне, а это не близко, то ему тоже будет лучше получить сразу полную сумку и дома решить, что ему подходит, а что он может отдать родственникам, друзьям, посторонним людям. Потому что ехать в даль ради одной блузочки допустим, считаю чисто нерентабельным. И для того, для кого дары имеют значение невыгодно даже с материальной точки зрения. Деньги затраченные на пять видов транспорта, как раз окажутся стоимостью самой вещи.
У меня на этот «не дар» уже есть желающие. Но ведь при подобном подходе вы лишаете тех, кому это действительно нужно, получить СРАЗУ и МНОГО!
И еще желаю тому кто написал «Легче выбросить» всегда так жить хорошо, чтобы позволять себе выкидывать новые вещи, потому что легче.
Мне и правда легче. Собрать все в пакеты вынести и поставить рядом с домом. Обязательно кто нибудь поднимет этот пакет.
Но хотелось искренне порадовать людей. Будьте добрее, не превращайте добрый сайт в непонятно что, не гоните таким поведением тех, кто пришел сюда с добрым сердцем.
(для тех, кто занедарил с формулировкой «плохая организация! — мое послание не к вам, ваша формулировка вполне понятна и логична.
Я пояснила свою тактику. И пояснила какой именно занедар можно сказать разозлил.
Тот кто ищет сапоги забьет сапоги и найдет сапоги. А как быть тому кто ищет сразу и много? О нем не подумали?
бегать по Москве собирая по крупицам необходимое?
Бегать по допустим Клнаково и по Москве — не одно и тоже. Что же о тех кто ищет „сразу много одежды и обуви“ не подумали? Одежда 48 размера разная. Человек едет В ОДНО место и забирает сразу все. ОБУВЬ 39 размера, опять таки человек едет и забирает одновременно и камелоты, как в вашей ссылке и босоножки и шлепки и тапки домашние.
У человека экономия времени. У человека экономия средств, по Москве день покатаешься в разы не точки и штуки полутора как не бывало. А если у него нет этих полутора тысяч и времени нет?
Вот из за такой стратегии и полно на сайте „пожеланий“ и „незабираний“. По крайней мере по Москве.
Вы лишаете людей возможности получить ЗА ОДНУ поездку и одежду и обувь и украшения в одном месте. Неверный подход.
Вы лишаете дарителей возможности и желания здесь дарить.
В вашей ссылке написано „описано так, как будто мне вообще лень описывать“
Не лень. У меня в этом коте порядка 200 наименований. Теперь представьте сколько времени займет фотографирование и выставление каждого по отдельности. А потом еще и отдавания по одной-две вещи на месяц. Я дом достраиваю, переезжаю у меня нет возможности месяц дары раздавать.
То есть тот кому нужны сапоги и который забьет САПОГИ и который их найдет не лишен возможности получить то, что ему нужно.
а тот кто ищет ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ НА СЕБЯ лишен. Дискриминация однако какая-то в ваших правилах.
А не лучше ли дать ОДИНАКОВУЮ возможность ВСЕМ получить то, что нужно именно ему? искателю САПОГ — САПОГИ, искателю ВСЕГО В ОДНОМ МЕСТЕ — ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, а дарителям кто ищет долгого общения — получает общение, кто ищет человека которому нужно все и сразу (нет раздетых? нет явно нуждающихся? нет тех, кто допустим потерял все в пожаре к примеру?) отдать все и сразу, не воруя время ни у себя, ни у того, кто ищет…
- Дата публикации: 28 dec 2015, 13:51
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: дар, не дар, кот в мешке, подарок
Кстати, да: сайт этот не благотворительный. Непонятно почему люди упорно его считают сайтом помощи нуждающимся и лишённым, но это вовсе не так. Подробности в этой публикации. Сначала прочитайте, если останутся вопросы — задавайте.
По поводу вопросов «Почему? Зачем?» ответ короток: «Потому что. Потому что здесь так принято, такие традиции и правила». Если они вам не подходят (нет времени или желания их соблюдать), то не рекомендую пользоваться сайтом.
P.S. И публикация сия также неуместная и вскоре уйдёт из общей ленты. Потому что перед тем как создавать новую публикацию и писать много-много буков возмущения, следовало бы поискать ответы в уже существующих пабликах, коих в Блогодаре навалом.
2. Вопрос «котов» и самоорганизации обсуждались десятки раз.
Если кратко, то «кот» — не дар. И да, у сообщников есть такое право. И всем пофиг, что «кот дорогой и хороший.». И пофиг всем, что вам не нравится предыдущее предложение.
Т.е. в вашем случае:
— делаем «дар для одного»,
— по возможности мух отделяем от котлет (т.е. одежду от вещей для дома — ориентиром может быть имеющийся на сайте Рубрикатор),
— фотографируем содержимое дара (можно сделать общее фото в даре и закинуть фото отдельных вещей на какой-нибудь дропбокс)
— описываем вещи — вид, размер, состояние
— выкладываем в дар, отдаем одному человеку )
Если вам это все сложно — ну вынесите на помойку, чего уж. Никому от этого хуже не будет, я вас уверяю. Хотя, можете сдать в H&M тот же.
Обычно, когда дар признают не даром, возникает проблема, что его не видят потенциальные желающие, но у вашего дара желающие уже есть, его можно без проблем подарить, так в чем проблема?
Что касается занедаренных вещей, то «коты в мешке» нарушают правила оформления. Абсолютно непонятно, что дарится, найти поиском нельзя, примерно прикинуть, подойдет или нет невозможно. Представьте, поедет к вам через весь город человек, потащит к себе тяжеленный пакет, а в результате ничего ему не подойдет. Обидно и жаль потраченных сил и времени (и денег на проезд).
Если вы хотите подарить все вещи в одном даре, то в заголовке напишите не «кот», а «одежда женская», а в описании просто укажите, какие предметы и какого размера там присутствуют. Это 5 минут, это намного быстрее, чем создавать эту публикацию в блогодаре. И вашим желающим было бы проще сориентироваться. Фотографировать никто не заставляет.
Ко всему прочему, обращу внимание: перед публикацией каждого дара появляется строка, напоминающая о необходимости ознакомиться с рекомендациями по оформлению: feedback.darudar.org/article/det...
darudar.org/gift/4291722/#commen...
Первый раз об этом рассказали рекомендации по оформлению даров.
Второй раз я.
А на третий… что мы видим? «Кот» трансформировался в «пакет»
darudar.org/gift/4293868/
Причем на этот раз не только без оформления, но и с неправильной идеологической позицией. Насчет нуждающихся и ДД есть интересная публикация, где это обсуждалось: darudar.org/blogodar/post/1511/
Интересно, сколько раз нужно объяснять, что это за ресурс и какие у него требования к оформлению публикации, чтобы наступила ясность и
просветлениепонимание ситуации. Может, пока не поздно, стоит переоформить дар? Ведь он на волоске от занедаривания. А за этим последует еще публикация, огорчения и испорченное предновогоднее настроение. Я бы очень посоветовала убрать все о нуждающихся и прочее, к делу не относящееся, в описании перечислить то, что дарится, и указать время/место самовывоза. Честно говоря, не особо понятно, где отдается: СЗАО-понятие обширное, в местах указан вообще Клин, а одариваемая чудом угадала, что возможна встреча в Куркино. Если не умещается в места встреч, то укажите в тесте публикации дара. И потенциальным желающим будет так удобно-все сразу увидеть, а не играть в угадайку.
Я очень рада, что Ксения прислушалась к рекомендациям, теперь всем будет хорошо;)