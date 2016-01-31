Волонтерская помощь детям — лучший дар

Дорогие сообщники, хочу поделиться мыслью и просьбой.

Все мы с вами на этом сайте, чтобы дарить, то что есть, и получать в дар то, в чем нуждаемся.



Есть дети в детских домах. В Москве они достаточно обеспечены и живут безбедно. Но у них очень мало общения с людьми, которые к ним доброжелательны, с людьми из другой среды — из «обычной жизни». Им очень не хватает участия и общения.



Я подрядилась помогать одному интернату. Суть в том, что на каждый День рождения ребенка можно приезжать с поздравлениями. Можно что-то проводить (конкурсы, викторины. мастер-классы) — кто что умеет, или просто попить чай, поиграть в настолки и пообщаться с детьми.



Уверена, даже те, кто не обладает финансовыми возможностями помочь детям, попавшим в такую не простую жизненную ситуацию, смогу найти 1 или 2 вечера в месяц, чтобы съездить и подарить им кусочек тепла. Они замечательные! Все, что говорят и показывают в кино и тв про таких детей — вранье. Дети чудесные!



Пожалуйста, если вы можете поехать, привезти ребенку тортик, пообщаться с ним или провести что-нибудь в честь его Дня Рождения — напишите мне.

Будем помогать детям вместе!