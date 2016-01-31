Блогодар
Волонтерская помощь детям — лучший дар
Дорогие сообщники, хочу поделиться мыслью и просьбой.
Все мы с вами на этом сайте, чтобы дарить, то что есть, и получать в дар то, в чем нуждаемся.
Есть дети в детских домах. В Москве они достаточно обеспечены и живут безбедно. Но у них очень мало общения с людьми, которые к ним доброжелательны, с людьми из другой среды — из «обычной жизни». Им очень не хватает участия и общения.
Я подрядилась помогать одному интернату. Суть в том, что на каждый День рождения ребенка можно приезжать с поздравлениями. Можно что-то проводить (конкурсы, викторины. мастер-классы) — кто что умеет, или просто попить чай, поиграть в настолки и пообщаться с детьми.
Уверена, даже те, кто не обладает финансовыми возможностями помочь детям, попавшим в такую не простую жизненную ситуацию, смогу найти 1 или 2 вечера в месяц, чтобы съездить и подарить им кусочек тепла. Они замечательные! Все, что говорят и показывают в кино и тв про таких детей — вранье. Дети чудесные!
Пожалуйста, если вы можете поехать, привезти ребенку тортик, пообщаться с ним или провести что-нибудь в честь его Дня Рождения — напишите мне.
Будем помогать детям вместе!
Все мы с вами на этом сайте, чтобы дарить, то что есть, и получать в дар то, в чем нуждаемся.
Есть дети в детских домах. В Москве они достаточно обеспечены и живут безбедно. Но у них очень мало общения с людьми, которые к ним доброжелательны, с людьми из другой среды — из «обычной жизни». Им очень не хватает участия и общения.
Я подрядилась помогать одному интернату. Суть в том, что на каждый День рождения ребенка можно приезжать с поздравлениями. Можно что-то проводить (конкурсы, викторины. мастер-классы) — кто что умеет, или просто попить чай, поиграть в настолки и пообщаться с детьми.
Уверена, даже те, кто не обладает финансовыми возможностями помочь детям, попавшим в такую не простую жизненную ситуацию, смогу найти 1 или 2 вечера в месяц, чтобы съездить и подарить им кусочек тепла. Они замечательные! Все, что говорят и показывают в кино и тв про таких детей — вранье. Дети чудесные!
Пожалуйста, если вы можете поехать, привезти ребенку тортик, пообщаться с ним или провести что-нибудь в честь его Дня Рождения — напишите мне.
Будем помогать детям вместе!
- Дата публикации: 30 jan 2016, 23:15
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- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: помощь, дар детям, дети, детский дом
«Нередко воспитанники детских домов занимаются тем, что «разводят» добрых и отзывчивых людей, которые искренне пришли к ним, помогать, поддерживать, наставлять. Люди вдруг начинают делать то, чего они никогда бы не сделали для своих детей. Уже дома человек понимает, что делал что-то не то, а что не может понять, поэтому нередко второй раз в детский дом он не приходит, интуитивно понимая, что он объект какой-то игры, технологии. Все это потому, что сироты очень хорошие психологи и манипуляторы. Их умение добыть необходимое вызывает и восхищение и грусть. Сироты обведут вокруг пальца любого психолога, они сами психологи со стажем. Делают они это достаточно естественно и просто, заглядывая в глаза, беря за руку, как будто невзначай задавая некоторые вопросы. Они прощупывают человека на его естественные слабости: жалость, неуверенность, влажные глаза, нелепые вопросы и т.д., безграмотность в деле помощи сиротам. Они умело это делают, пользуясь своим сиротским статусом. Если я назову сирот «машиной потребления» я не ошибусь, они именно так выращены в этой системе. Механизмы этой «машины» начинают закладываться тогда, когда ребенок начинает чувствовать к себе непонятное отношение: добрые дяди и тети дают ему ни за что конфетку, при нем говорят ему, что он бедный и несчастный и так далее....»
много ссылок с сайта автора, подробнее
с тем, что тут написано я не согласна в корне
Вы уверены, что не путаете место отдыха детей и место постоянного пребывания — это разные среды с разной организацией деятельности, разными людьми (временными или постоянными) и совершенно разным ощущением себя (сравните себя на работе/учебе и себя же на пикнике в том же коллективе — не правда ли ощущение себя и настроение иное, к тому же и знакомые люди вдруг становятся другими?), вожатство (когда вожатый — это «свой, но чуть старше») и воспитательство-наставничество (когда взрослый — это некий имеющий влияние и какие-то вещи/деньги человек с набором комплексов и правил)…
И раз Вы весьма опытны в общении с детдомовцами в лагере, можете ли Вы объяснить за что детдомовцы бьют семейных? Почему крадут даже у малообеспеченных? Почему нападают кучей то ли ради избиения, то ли ради грабежа, то ли ради унижения (далеко не всегда обходящегося детским «а ты — фекалия!»). А бегут сироты почему из лагерей? А почему некоторые взрослые особи требуют к себе внимания/благ/почестей больше, чем к остальным, мотивируя это «ну я же с детдома!»?
Хотя, врят ли Вы могли это всё увидеть — у детской детдомовской (прочной) организации в любом месте сильно развит «Шухер!», а Ваше лицо (пусть и вожатское своё) для допуска к их шалостям не годится, ибо взрослое, знакомое, требующее исполнения правил и порядка.
Не нужен детям Ваш торт и праздно-увеселительное общение, их нужно
убирать из системыучить трудиться во благо (как минимум для себя, своих обретаемых друзей и впоследствии новой благополучной семьи)
Об адаптации сирот.
Если что, опыт общения с этими детьми у меня лет 20 и не вожатым в лагере) За это время от волонтеров было много пользы: от Мурзиков одежка в сложное время, те же носки, которые быстро расходуются, а выдаются в ограниченном количестве. Надежда — спортивные эстафеты и мастер классы. Главное, действительно, не заваливать халявой, не приучать к этому.