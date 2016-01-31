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Jezil

Волонтерская помощь детям — лучший дар

Дорогие сообщники, хочу поделиться мыслью и просьбой.
Все мы с вами на этом сайте, чтобы дарить, то что есть, и получать в дар то, в чем нуждаемся.

Есть дети в детских домах. В Москве они достаточно обеспечены и живут безбедно. Но у них очень мало общения с людьми, которые к ним доброжелательны, с людьми из другой среды — из «обычной жизни». Им очень не хватает участия и общения.

Я подрядилась помогать одному интернату. Суть в том, что на каждый День рождения ребенка можно приезжать с поздравлениями. Можно что-то проводить (конкурсы, викторины. мастер-классы) — кто что умеет, или просто попить чай, поиграть в настолки и пообщаться с детьми.

Уверена, даже те, кто не обладает финансовыми возможностями помочь детям, попавшим в такую не простую жизненную ситуацию, смогу найти 1 или 2 вечера в месяц, чтобы съездить и подарить им кусочек тепла. Они замечательные! Все, что говорят и показывают в кино и тв про таких детей — вранье. Дети чудесные!

Пожалуйста, если вы можете поехать, привезти ребенку тортик, пообщаться с ним или провести что-нибудь в честь его Дня Рождения — напишите мне.
Будем помогать детям вместе!

Комментарии

  • marika1501
    marika1501 733 31 jan 2016, 00:13
    Судя по Вашему описанию, помогать в интернате Вы стали недавно и полны восторга неофита. Прежде чем призывать народ к действию, почитайте что пишет о такой помощи Александр Гезалов. Человек вырос в детдоме и знает систему изнутри. Как бы не получилась больше вреда, чем пользы.
    2
    • [337319]
      [337319] 40 31 jan 2016, 00:46
      А если вкратце?
        • Jezil
          Jezil 719 автор публикации 01 feb 2016, 00:28
          я была вожатой в лагере с сиротскими детьми, а это целая смена вместе.
          с тем, что тут написано я не согласна в корне
          7
          • PaulinaK
            PaulinaK 1380 02 feb 2016, 15:30
            28 дней -это небольшой срок. Общение, навыки самостоятельной жизни, умения по взаимодействию с другими людьми не на уровне «дай, мне надо», а не торт и конфеты.
          • EvgeniaM
            EvgeniaM 1934 02 feb 2016, 20:33
            Все таки решила написать) Есть польза от волонтеров: только что позвонил бывший мой воспитанник (дет.дом), рассказал что один волонтер обещал ему помочь в трудоустройстве, после окончания колледжа. Если это так, то было бы очень и очень неплохо.
            Если что, опыт общения с этими детьми у меня лет 20 и не вожатым в лагере) За это время от волонтеров было много пользы: от Мурзиков одежка в сложное время, те же носки, которые быстро расходуются, а выдаются в ограниченном количестве. Надежда — спортивные эстафеты и мастер классы. Главное, действительно, не заваливать халявой, не приучать к этому.
  • Vasja_slvm
    Vasja_slvm 191 31 jan 2016, 09:57
    Призвать общественность. Публикации, призванные обратить внимание на недостойное поведение или нарушение традиций на сайте. (рубрики блогодара)
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