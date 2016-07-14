Блогодар

VadimRM

Как помочь разработчикам и не загубить хорошее дело

Добрый день, друзья!

Я новичек в ДаруДаре, но имею опыт в благотворительности, прочувствовал идеологический посыл сервиса и даже собрал кое-какие основополагающие материалы о нём в ЖЖ ru-sociology.livejournal.com/454...

Хочу поделиться своими мыслями о том, как можно помочь разработчикам, материально и лично.
А помощь эта нужна, ибо сервис надо развивать, исправлять ошибки в программном коде (а они есть) и не только, работы много, разработчикам нужна зарплата, доходов от рекламы и прямых пожертвований не хватает.

В начале могу посоветовать разместить программный код проекта на GitHub и сделать так, чтобы всем желающим было понятно — что надо делать, возможно тогда появятся бесплатные помощники и нагрузка на fulltime программирование уменьшится.

А теперь главное. Предлагаю открыть особый раздел для дарения достаточно дорогих подарков, ну например с «рыночной стоимостью» в 1-2-3 тысячи рублей и выше.
И добавить в этот раздел возможность делать пожертвования (в пользу разработчиков ДаруДара) от тех, кто получает эти дорогие подарки в дар. Например в размере 5-10% от их оценочной стоимости.

Причём, эти пожертвования можно сделать обязательными, а можно — необязательными, но чтобы был какой-то рейтинг, что ли, отмечающий тот факт — кто и сколько пожертвовал.
В общем чтобы появился дополнительный и мощный моральный стимул помогать проекту — любишь кататься (получать дорогие подарки) — люби и саночки возить (дарить хоть немного денег разработчикам).

IMHO это не будет ни обменом, ни продажей. Дарители не будут иметь прямой «профит» от дарения. А вот одариваемые будут получать в виде даров не все 100% подарков, а только 90-95% их.

Что скажете, уважаемые разработчики и пользователи ДаруДара?

Комментарии

  • spidbfgsoevjhn
    spidbfgsoevjhn 79 14 jul 2016, 13:57
    Отчасти уже реализовано. Ценные дары выделены в «Избранное Дару-Дара». При написании благодарности появляется надпись с предложением подарить сайту денег в качестве признательности за полученный ценный дар.
    3
    • Ritik
      Ritik 581 14 jul 2016, 14:18
      с чего вы решили, что надпись о донейте появляется только в дарах из избранного?
      8
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:09
      А где это можно найти? Извините за вопрос новичка…
      • Kitten_Lord
        Kitten_Lord 363 18 jul 2016, 14:06
        Избранное ДД
        Чтобы найти «надпись с предложением подарить сайту денег в качестве признательности за полученный ценный дар», необходимо получить дар. Тогда, при написании благодарности за дар, появляется надпись о возможности помочь пректу
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:10
      Можно не оценивать стоимость даров. Можно просить одариваемого сделать пожертвование с рекомендуемой пороговой суммой.
      8
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:12
      Продать инвесторам категорически нельзя, почитайте статьи разработчиков — поймёте почему.
      Целевое финансирование — да, может заработать…
      • Sachmach
        Sachmach 142 18 jul 2016, 10:07
        Разработчиков можно не только почитать, но и пообщаться с ними, они бывают общих встречах на Трубной по пятницам.
  • SSSnake
    SSSnake 77 14 jul 2016, 15:54
    Я думаю сейчас важнее толковые разработчики, нежели бесплатные. Уже и вакансию открыли, значит деньги готовы платить. Если до сих пор не нашли, значит или нет толковых, либо мало энтузиастов.
    2
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:16
      Либо мала зарплата.
      Вы почему-то не обращаете внимание на моё предложение сделать код сервиса ДаруДар открытым, т.е. Open Source, и разместить проект на GitHub.
      Тогда сторонние программисты смогут дарить свой труд и бесплатно развивать прект, по типу Линукса или кучи других подобных проектов.
      Конечно, для этого понадобиться опытный штатный руководитель-программист…
      7
      • SSSnake
        SSSnake 77 18 jul 2016, 10:58
        Я как раз обратил на это внимание и ещё раз повторю: если бы нашлись подходящие энтузиасты, то их бы уже давно приняли в команду. Раз ещё не приняли — значит не подходящие. Или не энтузиасты.

        А где источники сайта размещены значения не имеет. GitHub или не GitHub, пускать к проекту кого попало видимо нет желания.
        1
        • VadimRM
          VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 14:35
          Да нет, опер соурс это немного другая технология, и принимать в команду тут не обязательно, главное — открыть код и расположить там где это делает большинство народа — на гитхабе
          5
          • SSSnake
            SSSnake 77 18 jul 2016, 14:53
            Это другой подход. И разработчики выбрали не его, значит были на то причины.
            1
          • Magneto
            Magneto 394 19 jul 2016, 17:12
            Открыть код в данном случае бесполезно, равно как и размещать на гитхабе.
            Чтобы стороннему разработчику развивать опенсорсный проект, надо его самому использовать, то есть в данном случае развернуть свой аналогичный ДД сайт, привлечь на него реальных пользователей и так далее. Ясно, что это нереально.
            Давать советы раработчикам, не проверив их на практике, просто смешно.
            3
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:08
      Можно и так, кстати неплохая идея.
      Тогда надо сделать специальный раздел для облегчения продаж пользователей ДаруДара на Авито и оплаты их не продавцу, а сразу на счёт разработчикам ДаруДара.

      p.s.
      У меня есть довольно дорогие вещи, которые просто так отдавать как-то жалко, ведь неизвестно, к кому они попадут, может к перекупщикам или просто к коллекуционерам, у которых будут пылиться…
      А вот если бы я знал, что они пойдут на пользу сразу всему сообществу — то отдал бы не жалея.
      Думаю я тут не одинок…
      9
        • ShadowPhoenix
          ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:30
          Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
          Кстати, рационально. Может, вопрос иначе повернуть? Как отсеять пылесосов?
          10
          • Vasja_slvm
            Vasja_slvm 191 18 jul 2016, 09:32
            Фильтром в голове уже не работает? :)
            • ShadowPhoenix
              ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:44
              Ну так с помощью головы можно дарить и без дд. Вот только не ясно, кто новичкам фильтры включать будет.

              Речь не о головах, а о _сервисе_.
              9
              • Vasja_slvm
                Vasja_slvm 191 19 jul 2016, 09:20
                С головой действительно, можно дарить не только на ДД. Как и без головы.
                Просто с головой в любом месте комфортнее ;)
        • VadimRM
          VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:35
          Пожалуйста не кипятитесь.
          Я как только пришёл сюда не получив ни одного дара сразу пожертвовал сервису небольшую сумму в 10 евро.
          Сейчас же я (не получив ни одного дара) жертвую своё время и свой ум пытаясь помочь сервису найти финансирование.
          Потому что я знаю что сколько стоит — сам программист…
          10
          • Kotofeich
            Kotofeich 406 24 jul 2016, 12:53
            Я вижу вы сюда пиариться пришли, а не дарудару помогать.
            Чем быстрее вы успокоитесь на эту тему, тем проще всем нам будет.
            4
        • VadimRM
          VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:40
          А по существу вы не совсем правы. :)
          Вы точно также без всякого сайта ДаруДар могли бы дарить свои вещи кому угоднои где угодно.
          Однако же вы тут, а не в ЖЖ, не Вконтакте и далее по списку.

          Потому что человеку не свойственно тратить слишком много сил чтобы получать совсем небольшой результат.
          Если помочь народу, то он ответит гораздо бОльшим потоком полезного, чем «сам по себе».
          3
          • ShadowPhoenix
            ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:48
            Сообщники (8) засчитали комментарий недостойным.
            Вы представляете количество пылесосов и халявщиков на дд?
            11
          • Vasja_slvm
            Vasja_slvm 191 19 jul 2016, 09:25
            Я, когда мне надо, и в ЖЖ, и во Вконтаке, и даже объявлениями на подъездах.
            Я считаю, что подарить кому-то нужную ему вещь — это не «совсем небольшой результат».

            Раскройте, пожалуйста, развернуто, ваше замечание о том, что я не права по существу. А то я или не понимаю, где я по нему не права, или существы у нас разные.
            1
      • Kotofeich
        Kotofeich 406 24 jul 2016, 12:54
        Обсуждать на дд любую продажу и коммерческую выгоду запрещено, это повод для бана, так что не увлекайтесь этой темой.
        4
  • Vasja_slvm
    Vasja_slvm 191 17 jul 2016, 23:30
    Всего сообщников, считающих что это — неуместная публикация: 8
    6
      • lets
        lets 92 18 jul 2016, 09:10
        это видят те, кто считает публикацию недостойной.
        Еще они почему-то очень гордятся этим.
        5
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:00
      А где это можно увидеть?
      • VadimRM
        VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:18
        А известно, сколько считают публикацию уместной? :)
        1
        • ShadowPhoenix
          ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:25
          Сообщники (7) засчитали комментарий недостойным.
          Ну так по комментариям. Тут больше такая статистика ведется как в больнице, по больным людям. Сколько человек занедарили, занедостоили, заминусовали.
          Максимум «кулачок» можно нажать, что б позитивное отношение выразить. Но к комментарию, не к статье.
          В принципе, список тех, кто постоянно брюзжит и минусит, известен давно.
          8
          • VadimRM
            VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 09:29
            О!
            Вот и ещё один пункт для доработки сервиса:
            сделать возможным не только минусовать, но и плюсовать статьи.
            А также чтобы число и того и другого было видно всем.
            Кстати, на хабрахабре кажется сделано именно так…
            6
            • ShadowPhoenix
              ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:31
              Аххах. А еще задаривать занедаренные дары? Разработчики ясно выразили свою позицию в соответствующем блоге.
            • SSSnake
              SSSnake 77 18 jul 2016, 11:04
              Мало ли что там на хабре творится. Максим тоже на этот холдинг трудился (а может и трудится по сей день). Но ДД давно уже идёт своим путём, не обращая внимания на другие сайты и сервисы. Тем и замечателен :)
              2
              • VadimRM
                VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 14:38
                Не согласен.
                Допустим 1000 человек одобряет пуьликацию
                А 20 не одобряют — и она становится «неуместной».
                Это — ошибка проектирования.
                12
                  • VadimRM
                    VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 15:49
                    А если 200 тысяч одобряет, а 20 нет, то и это было задумано?
                    При росте сообщества найдутся 20 человек, которые не одобряют любую новую запись.
                    Посмотрите хоть в GooglePlay — у любой наипопулярнейшей игры с высочайшим средним баллом есть очень много тех, кто поставил за неё самую плохую оценку.
                    8
                    • SSSnake
                      SSSnake 77 18 jul 2016, 18:02
                      То и это было задуманно. Именно так. Мне не нужно смотреть GooglePlay для того чтобы понимать, что и как работает на ДаруДар. Вообще примеры из разряда «а вот здесь, а вот там...» к ДД не применимы, поскольку создатели сайта изначально решили не идти путём других интернет-проектов.
                      2
                      • Sachmach
                        Sachmach 142 18 jul 2016, 19:33
                        Можно играть в шахматы, как будто до тебя в них никто не играл, но не всегда это является преимуществом.
                        5
                        • SSSnake
                          SSSnake 77 18 jul 2016, 21:35
                          А можно придумать свои шахматы, с покером и куртизанками свою игру со своими правилами. Только периодически шахматисты начинают ворчать, что не всё как в шахматах: то клеточки не клеточки, то кони буквой Г не ходят, то ферзя не хватает.
                          5
                        • naisha
                          naisha 70 24 jul 2016, 09:26
                          Я думаю ребята, которые в Хабре за всю свою профессиональную карьеру замазаны по уши, прекрасно знают, как работает карма там, и отдают себе отчёт, почему здесь они ввели другую систему.
                    • [54034]
                      [54034] 497 18 jul 2016, 21:56
                      «При росте сообщества найдутся 20 человек, которые не одобряют любую новую запись» — при росте сообщества до какого размера? И откуда такие данные, что найдутся? Это не рейтинговая система, а система контроля уместности, не стоит сравнивать принципиально разные вещи.
                      2
      • ShadowPhoenix
        ShadowPhoenix 364 заблокирован 18 jul 2016, 09:20
        Доброе утро. Нажать на ссылку «это-неуместная публикация», будет учтен голос и отобразится количество.
      • Vasja_slvm
        Vasja_slvm 191 18 jul 2016, 09:29
        Под публикацией. Видно всем, кто считает публикацию неуместной.
        Я считаю призывы к любым компенсациям и продажам на ДД неуместными.
        2
    • VadimRM
      VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 14:46
      Кноп(оч)ка, я нашёл технические баги в сервисе на этапе регистрации (и потом ещё несколько), написал разработчикам, но их времени хватило только на то, чтобы сообщить мне, что (у них) всё работает…
      Видимо не все браузеры работают одинаков, мой windows 8.1 / Chrome последней версии даёт баги.
      Я понял, что разработчикам не хватает времени ни на работу, ни на поддержку.
      Поэтому и написал как им можно помочь…
      5
      • Knoppka
        Knoppka 394 18 jul 2016, 14:55
        Не, стоп. :) Технические баги — это одно, о них даже просили сообщать, это было в какой-то публикации даже, тут иногда что-то меняется, и не у всех всё сразу работает.
        Вы же пишете скорее о интерфейсе сайта, о внесении каких-то даров куда-то и т.д. А этот процесс становится понятнее когда участвуешь в процессе дарения, а он нормально себе работает. Тут ещё группы есть для даров, и кнопка (не я:))) «нравится», и прочее.
        • VadimRM
          VadimRM 1 автор публикации 18 jul 2016, 15:52
          Технические баги стали причиной поиска средств их решения.
          Единственно возможный способ — качественное и своевременное программирование.
          Для этого нужны деньги.
          Денег нет.
          Я подумал как их найти, без ущерба для масс.
          4
  • VadimRM
    VadimRM 1 автор публикации 23 jul 2016, 17:25
    Ну что ж, спасибо всем отвечавшим, хотя процент полезных комментариев по моему крайне низок… я так и не получил вразумительных ответов на большую часть своих вопросов и предложений кроме «религиозно-эмоциональных» типа «так задумано» и «это работать не будет» без достаточной аргументации.

    Теперь эта публикация признана недостойной.

    Спасибо, значит сообществу моя помощь не нужна, ему итак хорошо. :)
    А я займусь более важными делами, не буду тратить своё время, помня о поговорке
    «Помощь утопающим — дело самих утопающих.» :)

    Всего хорошего, до нескорого свидания. :))
    9
  • Kotofeich
    Kotofeich 406 24 jul 2016, 12:49
    Нет уж, спасибо!
    Рукожопых энтузиастов нам сюда не надо.
    Здесь и так любое веесение изменений в код происходит на живой базе, а не какой-то отдельной тестовой, и после этого нередки 504 ворота, бывает что и не на один день. А если тут чужие люди своими кривыми руками в код полезут, сай ваще тогда ляжет. Уж пусть лучше им занимаются те, кто его создал и все эти годы развивает.
    И вообще, тут и без вас советчиков и умников хватает. А вы пришли такой весь красивый в белом пальто и велосипед нам тут изобретаете. Чтобы не плодить баяны, изучите функционал сайта детально, тогда ваша энергия может в полезное русло попадет.
    А теперь по делу: хотите реально помочь? Переведите сайту пару сотен тысяч, поможете решить многие технические вопросы. Или найдите безвозмездного спонсора. Вот ТАКАЯ помощь дарудару требуется, а не это ваше бла-бла-бла…
    4
  • Kotofeich
    Kotofeich 406 24 jul 2016, 12:58
    Уберите за собой, удалите эту публикацию!
    Что-то не нравится? Сделайте свой дарудар с блэкджеком и шлюхами и играйтесь в программиста там.
    5
  • Midori
    Midori 384 31 jul 2016, 16:22
    А что означает «профит» от дарения? Не поняла, что за слово такое профит?
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