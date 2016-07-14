Блогодар
Как помочь разработчикам и не загубить хорошее дело
Добрый день, друзья!
Я новичек в ДаруДаре, но имею опыт в благотворительности, прочувствовал идеологический посыл сервиса и даже собрал кое-какие основополагающие материалы о нём в ЖЖ ru-sociology.livejournal.com/454...
Хочу поделиться своими мыслями о том, как можно помочь разработчикам, материально и лично.
А помощь эта нужна, ибо сервис надо развивать, исправлять ошибки в программном коде (а они есть) и не только, работы много, разработчикам нужна зарплата, доходов от рекламы и прямых пожертвований не хватает.
В начале могу посоветовать разместить программный код проекта на GitHub и сделать так, чтобы всем желающим было понятно — что надо делать, возможно тогда появятся бесплатные помощники и нагрузка на fulltime программирование уменьшится.
А теперь главное. Предлагаю открыть особый раздел для дарения достаточно дорогих подарков, ну например с «рыночной стоимостью» в 1-2-3 тысячи рублей и выше.
И добавить в этот раздел возможность делать пожертвования (в пользу разработчиков ДаруДара) от тех, кто получает эти дорогие подарки в дар. Например в размере 5-10% от их оценочной стоимости.
Причём, эти пожертвования можно сделать обязательными, а можно — необязательными, но чтобы был какой-то рейтинг, что ли, отмечающий тот факт — кто и сколько пожертвовал.
В общем чтобы появился дополнительный и мощный моральный стимул помогать проекту — любишь кататься (получать дорогие подарки) — люби и саночки возить (дарить хоть немного денег разработчикам).
IMHO это не будет ни обменом, ни продажей. Дарители не будут иметь прямой «профит» от дарения. А вот одариваемые будут получать в виде даров не все 100% подарков, а только 90-95% их.
Что скажете, уважаемые разработчики и пользователи ДаруДара?
Я новичек в ДаруДаре, но имею опыт в благотворительности, прочувствовал идеологический посыл сервиса и даже собрал кое-какие основополагающие материалы о нём в ЖЖ ru-sociology.livejournal.com/454...
Хочу поделиться своими мыслями о том, как можно помочь разработчикам, материально и лично.
А помощь эта нужна, ибо сервис надо развивать, исправлять ошибки в программном коде (а они есть) и не только, работы много, разработчикам нужна зарплата, доходов от рекламы и прямых пожертвований не хватает.
В начале могу посоветовать разместить программный код проекта на GitHub и сделать так, чтобы всем желающим было понятно — что надо делать, возможно тогда появятся бесплатные помощники и нагрузка на fulltime программирование уменьшится.
А теперь главное. Предлагаю открыть особый раздел для дарения достаточно дорогих подарков, ну например с «рыночной стоимостью» в 1-2-3 тысячи рублей и выше.
И добавить в этот раздел возможность делать пожертвования (в пользу разработчиков ДаруДара) от тех, кто получает эти дорогие подарки в дар. Например в размере 5-10% от их оценочной стоимости.
Причём, эти пожертвования можно сделать обязательными, а можно — необязательными, но чтобы был какой-то рейтинг, что ли, отмечающий тот факт — кто и сколько пожертвовал.
В общем чтобы появился дополнительный и мощный моральный стимул помогать проекту — любишь кататься (получать дорогие подарки) — люби и саночки возить (дарить хоть немного денег разработчикам).
IMHO это не будет ни обменом, ни продажей. Дарители не будут иметь прямой «профит» от дарения. А вот одариваемые будут получать в виде даров не все 100% подарков, а только 90-95% их.
Что скажете, уважаемые разработчики и пользователи ДаруДара?
- Дата публикации: 14 jul 2016, 13:51
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: монетизация, github, программирование, разработка
Эти два предложения не об одном и том же. Дары — выделены, надпись — появляется.
Чтобы найти «надпись с предложением подарить сайту денег в качестве признательности за полученный ценный дар», необходимо получить дар. Тогда, при написании благодарности за дар, появляется надпись о возможности помочь пректу
1. Продать Дарудар инвесторам, но есть минусы — скорее всего нет желающих купить и не факт, что будет лучше
2. Ярмарка дарения в поддержку ДД — мне кажется прошло удачно, но было давно
3. Целевое финансирование, например хочется новый функционал на сайте, и скидываемся именно на его разработку.
4. коммерческий проект, на котором можно зарабатывать деньги и финансировать ДД, минусы — у разработчиков видимо нет сил, времени и денег на его запуск, идеи то есть наверное :)
Целевое финансирование — да, может заработать…
Вы почему-то не обращаете внимание на моё предложение сделать код сервиса ДаруДар открытым, т.е. Open Source, и разместить проект на GitHub.
Тогда сторонние программисты смогут дарить свой труд и бесплатно развивать прект, по типу Линукса или кучи других подобных проектов.
Конечно, для этого понадобиться опытный штатный руководитель-программист…
А где источники сайта размещены значения не имеет. GitHub или не GitHub, пускать к проекту кого попало видимо нет желания.
Чтобы стороннему разработчику развивать опенсорсный проект, надо его самому использовать, то есть в данном случае развернуть свой аналогичный ДД сайт, привлечь на него реальных пользователей и так далее. Ясно, что это нереально.
Давать советы раработчикам, не проверив их на практике, просто смешно.
Лучше уж предложили бы продавать дорогие вещи на авито и донейтить всю выручку ДаруДару, и то вернее было бы.
Тогда надо сделать специальный раздел для облегчения продаж пользователей ДаруДара на Авито и оплаты их не продавцу, а сразу на счёт разработчикам ДаруДара.
p.s.
У меня есть довольно дорогие вещи, которые просто так отдавать как-то жалко, ведь неизвестно, к кому они попадут, может к перекупщикам или просто к коллекуционерам, у которых будут пылиться…
А вот если бы я знал, что они пойдут на пользу сразу всему сообществу — то отдал бы не жалея.
Думаю я тут не одинок…
Вот можете начать хоть с себя: продать свою дорогую вещь и задонейтить всю вырученную сумму Дарудару. А вдруг поддержат?
Хотя муть какая-то. Дарудар для того и есть, чтобы подарить человеку, которому вещь будет приносить пользу. Есть комментарии, есть возможность пообщаться с желающими. Есть возможность выбрать одариваемого, которому захочется подарить. Независимо от того, есть ли у желающего деньги на оплату чего бы то ни было.
Речь не о головах, а о _сервисе_.
Просто с головой в любом месте комфортнее ;)
Желающих отсеивать не нужно. Сервис для того и создан, чтобы дарить и желать.
Я как только пришёл сюда не получив ни одного дара сразу пожертвовал сервису небольшую сумму в 10 евро.
Сейчас же я (не получив ни одного дара) жертвую своё время и свой ум пытаясь помочь сервису найти финансирование.
Потому что я знаю что сколько стоит — сам программист…
Чем быстрее вы успокоитесь на эту тему, тем проще всем нам будет.
Вы точно также без всякого сайта ДаруДар могли бы дарить свои вещи кому угоднои где угодно.
Однако же вы тут, а не в ЖЖ, не Вконтакте и далее по списку.
Потому что человеку не свойственно тратить слишком много сил чтобы получать совсем небольшой результат.
Если помочь народу, то он ответит гораздо бОльшим потоком полезного, чем «сам по себе».
Я считаю, что подарить кому-то нужную ему вещь — это не «совсем небольшой результат».
Раскройте, пожалуйста, развернуто, ваше замечание о том, что я не права по существу. А то я или не понимаю, где я по нему не права, или существы у нас разные.
Еще они почему-то очень гордятся этим.
Максимум «кулачок» можно нажать, что б позитивное отношение выразить. Но к комментарию, не к статье.
В принципе, список тех, кто постоянно брюзжит и минусит, известен давно.
Вот и ещё один пункт для доработки сервиса:
сделать возможным не только минусовать, но и плюсовать статьи.
А также чтобы число и того и другого было видно всем.
Кстати, на хабрахабре кажется сделано именно так…
Допустим 1000 человек одобряет пуьликацию
А 20 не одобряют — и она становится «неуместной».
Это — ошибка проектирования.
При росте сообщества найдутся 20 человек, которые не одобряют любую новую запись.
Посмотрите хоть в GooglePlay — у любой наипопулярнейшей игры с высочайшим средним баллом есть очень много тех, кто поставил за неё самую плохую оценку.
свои шахматы, с покером и куртизанкамисвою игру со своими правилами. Только периодически шахматисты начинают ворчать, что не всё как в шахматах: то клеточки не клеточки, то кони буквой Г не ходят, то ферзя не хватает.
http://m2.paperblog.com/i/68/681...
Где тут про посещаемость и про на порядок?
Я считаю призывы к любым компенсациям и продажам на ДД неуместными.
Видимо не все браузеры работают одинаков, мой windows 8.1 / Chrome последней версии даёт баги.
Я понял, что разработчикам не хватает времени ни на работу, ни на поддержку.
Поэтому и написал как им можно помочь…
Вы же пишете скорее о интерфейсе сайта, о внесении каких-то даров куда-то и т.д. А этот процесс становится понятнее когда участвуешь в процессе дарения, а он нормально себе работает. Тут ещё группы есть для даров, и кнопка (не я:))) «нравится», и прочее.
Единственно возможный способ — качественное и своевременное программирование.
Для этого нужны деньги.
Денег нет.
Я подумал как их найти, без ущерба для масс.
Попробую воспроизвести, вдруг это правда у разработчиков волшебный хром, в котором всё работает, а несчастные пользователи страдают.
Мне уже говорили такое.
Теперь эта публикация признана недостойной.
Спасибо, значит сообществу моя помощь не нужна, ему итак хорошо. :)
А я займусь более важными делами, не буду тратить своё время, помня о поговорке
«Помощь утопающим — дело самих утопающих.» :)
Всего хорошего, до нескорого свидания. :))
Рукожопых энтузиастов нам сюда не надо.
Здесь и так любое веесение изменений в код происходит на живой базе, а не какой-то отдельной тестовой, и после этого нередки 504 ворота, бывает что и не на один день. А если тут чужие люди своими кривыми руками в код полезут, сай ваще тогда ляжет. Уж пусть лучше им занимаются те, кто его создал и все эти годы развивает.
И вообще, тут и без вас советчиков и умников хватает. А вы пришли такой весь красивый в белом пальто и велосипед нам тут изобретаете. Чтобы не плодить баяны, изучите функционал сайта детально, тогда ваша энергия может в полезное русло попадет.
А теперь по делу: хотите реально помочь? Переведите сайту пару сотен тысяч, поможете решить многие технические вопросы. Или найдите безвозмездного спонсора. Вот ТАКАЯ помощь дарудару требуется, а не это ваше бла-бла-бла…
Что-то не нравится? Сделайте свой дарудар с блэкджеком и шлюхами и играйтесь в программиста там.
Наверное это какое-то специализированное слово, ведь проще написать выгода от дарения