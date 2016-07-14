Как помочь разработчикам и не загубить хорошее дело





Я новичек в ДаруДаре, но имею опыт в благотворительности, прочувствовал идеологический посыл сервиса и даже собрал кое-какие основополагающие материалы о нём в ЖЖ



Хочу поделиться своими мыслями о том, как можно помочь разработчикам, материально и лично.

А помощь эта нужна, ибо сервис надо развивать, исправлять ошибки в программном коде (а они есть) и не только, работы много, разработчикам нужна зарплата, доходов от рекламы и прямых пожертвований не хватает.



В начале могу посоветовать разместить программный код проекта на GitHub и сделать так, чтобы всем желающим было понятно — что надо делать, возможно тогда появятся бесплатные помощники и нагрузка на fulltime программирование уменьшится.



А теперь главное. Предлагаю открыть особый раздел для дарения достаточно дорогих подарков, ну например с «рыночной стоимостью» в 1-2-3 тысячи рублей и выше.

И добавить в этот раздел возможность делать пожертвования (в пользу разработчиков ДаруДара) от тех, кто получает эти дорогие подарки в дар. Например в размере 5-10% от их оценочной стоимости.



Причём, эти пожертвования можно сделать обязательными, а можно — необязательными, но чтобы был какой-то рейтинг, что ли, отмечающий тот факт — кто и сколько пожертвовал.

В общем чтобы появился дополнительный и мощный моральный стимул помогать проекту — любишь кататься (получать дорогие подарки) — люби и саночки возить (дарить хоть немного денег разработчикам).



IMHO это не будет ни обменом, ни продажей. Дарители не будут иметь прямой «профит» от дарения. А вот одариваемые будут получать в виде даров не все 100% подарков, а только 90-95% их.



Что скажете, уважаемые разработчики и пользователи ДаруДара? Добрый день, друзья!Я новичек в ДаруДаре, но имею опыт в благотворительности, прочувствовал идеологический посыл сервиса и даже собрал кое-какие основополагающие материалы о нём в ЖЖ ru-sociology.livejournal.com/454... Хочу поделиться своими мыслями о том, как можно помочь разработчикам, материально и лично.А помощь эта нужна, ибо сервис надо развивать, исправлять ошибки в программном коде (а они есть) и не только, работы много, разработчикам нужна зарплата, доходов от рекламы и прямых пожертвований не хватает.В начале могу посоветовать разместить программный код проекта на GitHub и сделать так, чтобы всем желающим было понятно — что надо делать, возможно тогда появятся бесплатные помощники и нагрузка на fulltime программирование уменьшится.А теперь главное. Предлагаю открыть особый раздел для дарения достаточно дорогих подарков, ну например с «рыночной стоимостью» в 1-2-3 тысячи рублей и выше.И добавить в этот раздел возможность делать пожертвования (в пользу разработчиков ДаруДара) от тех, кто получает эти дорогие подарки в дар. Например в размере 5-10% от их оценочной стоимости.Причём, эти пожертвования можно сделать обязательными, а можно — необязательными, но чтобы был какой-то рейтинг, что ли, отмечающий тот факт — кто и сколько пожертвовал.В общем чтобы появился дополнительный и мощный моральный стимул помогать проекту — любишь кататься (получать дорогие подарки) — люби и саночки возить (дарить хоть немного денег разработчикам).IMHO это не будет ни обменом, ни продажей. Дарители не будут иметь прямой «профит» от дарения. А вот одариваемые будут получать в виде даров не все 100% подарков, а только 90-95% их.Что скажете, уважаемые разработчики и пользователи ДаруДара?