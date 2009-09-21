Блогодар
А давайте-ка поговорим, что вы не считаете даром.
Очень интересно ваше мнение…
- Дата публикации: 21 sep 2009, 12:58
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: что считаете даром вы?
darudar.org/blogodar/post/26/
darudar.org/blogodar/post/286/
Таких публикаций в бл0годаре уже пол-ведра))))
Ставлю минус )
Перед тем, как создавать новые публикации прочитайте, пожалуйста, старые)
Что можно отправить с помощью email или опубликовать в виде ссылки, картинки или текста, и что может существовать в таком виде, независимо от воли желающего.
как понимать что что-то может существовать независимо от воли желающего?
Любую информацию, передаваемую на электронном носителе или в какой-то другой форме, и очевидно нарушающую чьи бы то ни было авторские права.
а если вы делаете это сами? Тогда дар или не дар?
Любое предложение встречи, в которой сам по себе факт знакомства и общения является ключевым и не предполагает со стороны дарителя каких-то особых умений или услуг.
Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки).
купоны очень распространены на дару-даре… Не раз видела… Так все таки дар или нет? Если вы идете в магазин и покупаете вещь, а вам прислали купоны, и вы получили большую скидку на товар??
Очень интересно ваше мнение…
2) Любое предложение встречи, в которой сам по себе факт знакомства и общения является ключевым и не предполагает со стороны дарителя каких-то особых умений или услуг я даром не считаю. Но это мое (СУБЪЕКТИВНОЕ!!!!!!) мнение. Возможно для людей, которые тяжело заводят знакомства это БОЛЬШОЙ ДАР.
3)Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки). Этот пункт я бы разделила на два пункта:
— каталоги;
-купоны, скидки
Любой человек, который зарегестрирован на данном сайте имеет доступ в интернет. Если в виде дара выставляется ТОЛЬКО каталог известной фирмы (Орифлейм, Avon....) то это я даром не считаю — можно без проблем найти в интернете.
Если выставляются пробники+каталог, то это уже дар.
Также даром считаю каталоги, которые невозможно найти в интернете.
Купоны и скидки без сомнения являются даром, т.к. они позволяют, например, купить понравившуюся вещь со скидкой, в то время как без скидки Вы бы ее не купили.
не дар:
-это всякие схемы вышивки которые высылают на емейл.
-предложение помочь с выбором одежды.
-предложение погулять по парку (только погулять)
Ну как то так.
предложение выбрать одежду это да, по парку погулять тоже.Может, стоит что отдельное ввести?? Для прогулок. а то очень популярно последнее время это…
Я тертий год здесь живу и в основном только работаю.
И друзей заводить некогда. Поэтому для меня любое общение Дар, в том числе прогулка.
погулять кстати, тже пользуется спросом)
потому что я на себе одежду не вижу, идет мне или нет.
А когда не продавцы, а кто-то из посторонних подскажет, я покупаю и только через пару лней понимаю, что моё.
Считаю мнения дар-недар довольно спорные и субъективные. Имеются свжие примеры, когда Дар отмечался многими как НЕ дар, а было несколько желающих на эту вещь и потом благодарили.
Давайте разобьем его на несколько даров?
Вот после таких помощников и появляются «попугаи» на улицах!
А как дизайнеры делают дизайн-проекты жилья, не зная ни вкусов, ни предпочтений? Приходят, знакомятся, узнают вкусы, предпочтения, пожелания. Предлагают свои варианты. Исправляют, снова предлагают. И так до позитивного решения.
Так и с одеждой. Никто же не говорит, что заставит купить что-то на свой вкус.
Думаю, что после таких помощников на улице как раз должно появиться больше людей, одетых со вкусом, стильно и не аляповато. По принципу — няпялил все, что понравилось в магазине.
например как я своей краской делала мелирование, только не уточняла какую использую
В случае с сетевыми маркетинговыми конторами и их представителями ситуация диаметрально противоположная. Приходит на сайт торговый представитель Мари Кей (к примеру) и выставляет в дар услугу по подбору макияжа. Дар? Неа. Потому что он является торговым представителем и рассчитывает на получение прибыли с одариваемого. Если не в момент дара (тогда он просто рекламирует свой товар, типа try & buy), то в последствии — точно. В итоге — реклама и не дар. Всё просто.
Начинающие визажисты пользуются всем :)
Как оно может быть «поюзано»? ;)
А как парень рискует, ведь по профилю и не поймёшь, хорошие это руки или нет.)
Да, есть рубрика услуги, и никто не ходит и не мстит…
Нужно просто правильно оформить свой дар чтоб его не защитали Не даром
http://i080.radikal.ru/0909/00/1...
Кстати, знаете ли вы, чтобы вещть засчитали не адром нужно десять человек? это правда?
i080.radikal.ru/0909/00/1f221e78d9f5.jpg
Еще мне непонятно почему всякие карточки и купоны на скидку не могут быть дарами. Я никого не принуждаю покупать, но если мне, например, попадется скидка в магазине, которым я пользуюсь, или в котором для меня будут приемлемые цены, я буду рада получить такой дар. Здесь, конечно тонка грань между даром и рекламой.
Вобщем, я за то, чтобы не рубить с плеча, а подумать и посмотреть как будет воспринят дар. Если есть желающие, то зачем отказывать людям в удовольствии подарить и принять такой дар «не по правилам».
про фотосеты http://darudar.org/group/fotoset_dlya_tebya/
Также не считаю даром косметику с истекшим сроком годности, если не указано, что она уже просрочена или она предлагается для личного пользования. Другое дело, когда даритель действительно не знает срок годности и предупреждает об этом. И конечно же, не дар — это просроченные лекарства. В общем, в плане того, что считать даром, а что нет, у меня больше претензий к верному оформлению, чем к самим предметам, предлагаемым в дар.
Услуги типа фотосессий\массажа\занятий английским языком считаю даром и очень ценным.
Если хорошо поискать, то гуманный выход всегда есть.
хотя когда почте — да это еще смешнее)
Или сама дарила бюстгалтер — надела два раза на час… у убрала в ящик на 2 года? он сильно ношенный? я же опять же не могу понять — я их не ношу, а кому-то очень кстати!
фотоуслуги
хенд-мэйд
коробочки и обёрточки
бусинки, бисеринки
пробники
помощь в выборе одежды (машины, макияжа и пр.)
Но это не критерий для других. кнопку «это не дар» нажимаю редко, а всё вышеперечисленное отсеиваю фильтрами.
А вот животных и прогулки считаю даром! Общение с новым человеком или принятие в семью нового друга — это ещё какой дар!
darudar.org/gift/170337
darudar.org/gift/157784
Да ещё много таких «недаров» найти. И это не дар? Люди толпами желают такие недары.
вот бусинки и бисеринки всегда пользуются спросом, т.к. люди творят… пробники тоже вещь нужная, если например нет денег на целый флакон… да и крем какой-нибудь сначала нада попробовать, а то мало ли, вдруг аллергия…
мне кажется нужно из «не дар» половину убрать, а свои предпочтения просто отфильтровывать.
По мне так НЕ дар — это инвайты на сайт, если там можно и без инвайта зарегистрироваться! Набирают тут наивных рефералов или просто для своей выгоды людей
И НЕ НАДО НА МЕНЯ ОРАТЬ!))))
ПыСы: слово шайка не очень красивое. я хоть и не знаю людей, о которых вы отзываетесь подобным образом, но мне за них обидно.
а вот это дар?? сижу в шоке…
а если нежелательная многие так и пишут.у меня на сей препарат аллергия… и.т.д.сама видела…
«Формировать» же «общественное мнение», что в российской глубинке «кому жизненно нужно — тем бесплатно» и «все эти «невыписывания»» происходят исключительно по вине врачей — в приватном блоге достаточно глупо: Вам за это гонорар не заплатят.
Девушка,
Вы фармацевт?
Трихомониаз вообще-то ведет к женскому бесплодию. А Трихопол — это лекарство не только от трихомониаза, но и от кучи «нестыдных» болезней.
Просроченное пищевое и лекарственное считаю не даром ( потому что может навредить причем в плоть до литального исхода ) а так… есть ооочень много вещей на которые просто узкий круг интересов. Например вот по всему Дару Дар всего три подарка радиолампы, и это при том что их оооочень огромное количество было выпущено и сейчас практически не применяются совсем потому что с развитием электроники были заменены в десятки раз меньшими деталями. Почемуто такое ощущение что Даровцы просто считают это не достойное дарению, хотя мне как интиресующимся этим направлением электроники очень интересно и желанно такого рода дары :) Причем уверен таких энтузиастов как я не единицы.
Дарите то что искренне хочется подарить с позитивом, а дар это или нет покажет пожелают или нет!!! ;) ИМХО
— вещь, за которую просят дегнег или «благодарность»
— вещь, оскорбляющую дарителя (с пренебрежительным или оскорбительным описанием)
— вещи без соблюдения правил гигиены (бу белье, некоторая косметика)
— вещи с истекшим сроком годности
— вещи, могущие причинить вред здоровью одариваемого или его знакомым по незнанию (лекарственные препараты, требующие рецепта, оружие, требующее лицензирования, оборудование, требующее квалификации)
— пиратское ПО, фильмы, музыка (неприятности будут у ДД)
— влекущие мошенничество или другое нарушение закона
И коробки от сапог — в общие разговоры.
и коробки тоже не коллекционирую
Мне нужна аккуратная жесткая картонная коробка размерами около 30х40х11-13см, а высота пинглы — в 1,5 раза больше-18 см (для 2 пар сапог мало, одной-много) и она коротковата (37см). По размерам ближе всего мэлла, высотой 15см, что, тоже впрочем, многовато, к тому же она тряпичная.
У нас мало места для хранения и каждый сантиметр имеет значение. Идентичных пингле по параметрам параметрам, практически квадратных коробок из-под ассенизаторских саломоновских ботинок и сапог у нас в избытке.
И еще не отказалась бы от прочных больших плоских коробок или чемоданов, в которых наборы фужеров и столовых приборов продаются — стеклянные елочные игрушки хранить.
То же самое можно сказать о дд. Проблему коробок надо решить до завалов ленты коробками.
В чем Вы в данном случае видите профилактику? Кто-то тщательно изучит эту тему и откажется от мысли выложить заветную коробочку? Так пусть убедится, что кому-то она желанна. (Пишите мне, дорогие владельцы хорошо сохранившихся и ненужных вам коробок от сапог и столовых приборов!)
Надо написать villims и предложить вне ленты.
http://darudar.org/group/tea/
Когда я завела, себе бультерьера, моя покойная свекровь, сказала: ой, какая жалость, ты поспешила, мы как раз собирались тебе к НГ подарить йорка — они такие хорошенькие. У меня волосы на голове зашевелились ( никогда не угадаешь, с какой стороны подкрадется неприятность)- я терпеть не могу йорков, с таким же успехом могли подарить мадагаскарского (или любого другого) таракана.
И раз пошла такая пьянка где посмотреть то что посчиталось недаром? Где кнопка «Это — не дар» со скриншотами пожалуйста.
Прочла много коментариев и публикаций и над каждым даром теперь думаю «А это дар? А не сочтут ли его неуместным? А не считается ли этот дар непривлекательным? (есть вещи которые точно не мусор, но привлекательна ли эта вещь для пользователей?)» А, если верить все тем же публикациям, выставлять товары с ярлыком «вдруг кому-нибудь надо» считается моветоном
P.S. опубликовала комент в нескольких публикациях сорь если это запрещено
http://darudar.org/blogodar/post/4137/
А где кнопка «недар», вероятно, Вам уже известно )))
ИМХО, это дар, маленькие упаковки удобны в поездках.