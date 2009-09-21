Блогодар

iskorka

А давайте-ка поговорим, что вы не считаете даром.

Очень интересно ваше мнение…

Комментарии

  • [8230]
    [8230] 21 sep 2009, 13:04
    darudar.org/blogodar/post/245/
    darudar.org/blogodar/post/26/
    darudar.org/blogodar/post/286/

    Таких публикаций в бл0годаре уже пол-ведра))))
    Ставлю минус )
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:11
      Мне просто интересно.Фотоуслуги дар или не дар? Вон люди ищут фотографа, только что читала.
      • [8230]
        [8230] 21 sep 2009, 13:19
        darudar.org/blogodar/post/440/ вот пожалуйста))))

        Перед тем, как создавать новые публикации прочитайте, пожалуйста, старые)
        • iskorka
          iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:38
          спасибо!
        • [19934]
          [19934] 1066 21 sep 2009, 17:46
          старые публикации уже в конце, вряд ли многие будут лазить по всему блогодару… а на сайт постоянноприходят новые люди и сталкиваются со старыми проблемами
          • psyche
            psyche 711 03 apr 2010, 09:52
            Для этого есть окно поиска. Его люди специально делали, получается, что их работа ничего не значит.
  • iskorka
    iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:05
    Что не следует дарить на Дару~даре, несмотря на то, что формально это может быть даром:

    Что можно отправить с помощью email или опубликовать в виде ссылки, картинки или текста, и что может существовать в таком виде, независимо от воли желающего.

    как понимать что что-то может существовать независимо от воли желающего?
    Любую информацию, передаваемую на электронном носителе или в какой-то другой форме, и очевидно нарушающую чьи бы то ни было авторские права.

    а если вы делаете это сами? Тогда дар или не дар?

    Любое предложение встречи, в которой сам по себе факт знакомства и общения является ключевым и не предполагает со стороны дарителя каких-то особых умений или услуг.
    Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки).

    купоны очень распространены на дару-даре… Не раз видела… Так все таки дар или нет? Если вы идете в магазин и покупаете вещь, а вам прислали купоны, и вы получили большую скидку на товар??

    Очень интересно ваше мнение…
    • Juliana_
      Juliana_ 18 16 oct 2009, 12:37
      Ну вот не поняла, почему то, что отправляют по электронке — это не дар. Для меня вот дар, да еще какой! Скажем, не так давно мне девушка прислала свою дипломную работу, и она очень поможет мне в моей профессиональной деятельности. Я не студентка давно, так что, естественно, не желала для того, чтобы схалтурить и оценочку получить. Выходит, если бы мне прислали работу по почте — увесистый такой подарочек бы получился, то это дар бы был, а если человек совеременным способом воспользовался — уже не дар, и все :) Кстати, мне и читать не компе удобнее.
    • Nadya2308
      Nadya2308 939 18 oct 2009, 00:14
      1) Если я владею компьютером на достаточно высоком уровне, то это вовсе не означает, что другие люди это знают и умеют. Но, любая работа на компьютере подразумевает, что я трачу свое личное время на кого-то. Поэтому, то, что можно отправить с помощью email или опубликовать в виде ссылки, картинки, текста (и другие компьютерные услуги) я считаю даром.

      2) Любое предложение встречи, в которой сам по себе факт знакомства и общения является ключевым и не предполагает со стороны дарителя каких-то особых умений или услуг я даром не считаю. Но это мое (СУБЪЕКТИВНОЕ!!!!!!) мнение. Возможно для людей, которые тяжело заводят знакомства это БОЛЬШОЙ ДАР.

      3)Вещи, являющиеся скорее инструментами маркетингового воздействия (каталоги, купоны, скидки). Этот пункт я бы разделила на два пункта:
      — каталоги;
      -купоны, скидки
      Любой человек, который зарегестрирован на данном сайте имеет доступ в интернет. Если в виде дара выставляется ТОЛЬКО каталог известной фирмы (Орифлейм, Avon....) то это я даром не считаю — можно без проблем найти в интернете.

      Если выставляются пробники+каталог, то это уже дар.

      Также даром считаю каталоги, которые невозможно найти в интернете.

      Купоны и скидки без сомнения являются даром, т.к. они позволяют, например, купить понравившуюся вещь со скидкой, в то время как без скидки Вы бы ее не купили.
  • DEVILS
    DEVILS 43 21 sep 2009, 13:16
    хорошая публикация. Конкретная.
    не дар:
    -это всякие схемы вышивки которые высылают на емейл.
    -предложение помочь с выбором одежды.
    -предложение погулять по парку (только погулять)
    Ну как то так.
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:21
      во время ответили, я уж удалить собралась, прочитав предыдущего ответчика…
      предложение выбрать одежду это да, по парку погулять тоже.Может, стоит что отдельное ввести?? Для прогулок. а то очень популярно последнее время это…
      • JackieBoy
        JackieBoy 74 21 sep 2009, 13:26
        Ну, как сказать, особенной популярности прогулок, по крайней мере здесь, я не заметил — наверное, безжалостно зсчитываются «не Дарами» и удаляются в кратчайшие сроки из ленты, не иначе. А вот если совместить приятное с полезным — той же фотосессией, собиранием икебаны из осенних листьев, обучением катанию на роликах etc. — вполне проходит :)
        • iskorka
          iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:30
          я видела..))Не занаю даже про ролики… Честно… Дар или не дар7? Задумалась… А вот с фотосессией я считаю, что дар!!! Прол икебану… хм… сорри, но немного сомневаюсь...))
          • JackieBoy
            JackieBoy 74 21 sep 2009, 13:32
            Ну это я навскидку так прикинул, экспромтом, чтобы был понятен общий вектор мысли :)
      • DEVILS
        DEVILS 43 21 sep 2009, 13:27
        например в прогулках там сюрприз в конце, или экскурсия по городу. Или еще что.
      • LanaAT
        LanaAT 27 12 mar 2013, 13:42
        Есть люди, которым необходимо общение, но при этом они не умеют знакомится или у них это не получается. Прогулка по парку — это дар! Человек дарит другому человеку свое время и возможность с кем-то поговорить. Существуют люди, которые платно помогают организовывать свадьбу/юбилей/… или занимаются этим сами полностью. А существуют на ДД люди, которые помогут с этим бесплатно. Это — дар, я считаю.
        2
    • [19934]
      [19934] 1066 21 sep 2009, 17:48
      не согласна… вышивка тоже пользуется спросом… я выставляла как вещь… с нитками, но 2 человека просили прислать на мейл
      погулять кстати, тже пользуется спросом)
      • dastin
        dastin 165 21 sep 2009, 18:00
        для вышивки есть специальный пост в блогодаре — я разживаюсь идеями именно оттуда.
    • Wella
      Wella 443 03 apr 2010, 01:59
      «предложение помочь с выбором одежды» — для меня САМЫЙ ДАРСТВЕННЫЙ ДАР!
      потому что я на себе одежду не вижу, идет мне или нет.
      А когда не продавцы, а кто-то из посторонних подскажет, я покупаю и только через пару лней понимаю, что моё.

      Считаю мнения дар-недар довольно спорные и субъективные. Имеются свжие примеры, когда Дар отмечался многими как НЕ дар, а было несколько желающих на эту вещь и потом благодарили.
  • Svetik-Loboda
    Svetik-Loboda 65 21 sep 2009, 13:21
    оооооо мне кажется, что помочь с выбором одежды, в магазине, это еще какой дар, т.к. у многих людей нету вкуса красиво одеваться, но они хотят научится, а такие дары помогают многим
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:29
      если помогать с выбором одежды. тогда надо писать услуги и писать сменю имиджЭ, тогда уж полностью надо… девушкам и про макияж объяснять… а то одной дело не попровишь..))
      • blondik
        blondik 72 заблокирован 16 oct 2009, 21:30
        Полное выстраивание имиджа это многочасовой труд :)
        Давайте разобьем его на несколько даров?
    • Nadya2308
      Nadya2308 939 18 oct 2009, 00:24
      А я считаю это не даром! У каждого человека есть собственный стиль, мировосприятие. Как может незнакомый человек помочь выбрать если он не знает ни вкуса, ни предпочтений того человека, которому помогает??????

      Вот после таких помощников и появляются «попугаи» на улицах!
      • Kitten_Lord
        Kitten_Lord 363 19 oct 2009, 22:59
        Ну так он узнает сначала вкусы, предпочтения, а потом посоветует.
        А как дизайнеры делают дизайн-проекты жилья, не зная ни вкусов, ни предпочтений? Приходят, знакомятся, узнают вкусы, предпочтения, пожелания. Предлагают свои варианты. Исправляют, снова предлагают. И так до позитивного решения.
        Так и с одеждой. Никто же не говорит, что заставит купить что-то на свой вкус.
        Думаю, что после таких помощников на улице как раз должно появиться больше людей, одетых со вкусом, стильно и не аляповато. По принципу — няпялил все, что понравилось в магазине.
      • LanaAT
        LanaAT 27 12 mar 2013, 13:45
        Могу заметить, что попугаев появляется куча из-за того, что как раз никто и не помог им правильно одеться.
  • DEVILS
    DEVILS 43 21 sep 2009, 13:29
    а еще регестрация в компании Ейвон или орифлейм! это НЕ ДАР!
  • [15440]
    [15440] 51 21 sep 2009, 13:38
    Как-то видела — «помогу с подбором макияжа, косметика Мэри Кей» — то есть, потом нужно будет у этой же девушки эту косметику прикупить, чтобы повторить макияж.Тоже считаю, что не дар.
    • dahata
      dahata 195 21 sep 2009, 13:40
      Ну не обязательно только эту косметику, можно другую, но такие же цвета, например
      • [15440]
        [15440] 51 21 sep 2009, 13:42
        Ну, так можно было так и сделать — «тащите свою косметику, чего нет — добавим» и проч. А не так явно…
        • dahata
          dahata 195 21 sep 2009, 13:49
          Ну видимо задумка была втом что даритель своей косметикой делает макияж (она просто указала какой),
          например как я своей краской делала мелирование, только не уточняла какую использую
          • iskorka
            iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:51
            ну, так и должно быть… А то получается бесплатная реклама
            • dahata
              dahata 195 21 sep 2009, 13:54
              Любой дар (если мы описываем чье производство) уже является рекламой :) а тут предлагали не покупать, а услугу — подберу макияж,
              • boorooom
                boorooom 252 21 sep 2009, 14:33
                Вот представим на секундочку: есть дар, к примеру, дарю чай Липтон в пакетиках. Чай Липтон знают все, тут просто дарят какое-то количество этих самых пакетиков чая. Т.е. отдают бесплатно, кто такие употребляет — возьмёт с радостью. Дар. Не реклама.

                В случае с сетевыми маркетинговыми конторами и их представителями ситуация диаметрально противоположная. Приходит на сайт торговый представитель Мари Кей (к примеру) и выставляет в дар услугу по подбору макияжа. Дар? Неа. Потому что он является торговым представителем и рассчитывает на получение прибыли с одариваемого. Если не в момент дара (тогда он просто рекламирует свой товар, типа try & buy), то в последствии — точно. В итоге — реклама и не дар. Всё просто.
                • dahata
                  dahata 195 21 sep 2009, 14:35
                  А откуда вы знаете что даритель чая Липтом, не занимается тем же самым что и представитель Мери Кей? А еслиб небыло указано марку косметики, тогда дар?
                  • boorooom
                    boorooom 252 21 sep 2009, 14:37
                    Т.е. отдают бесплатно, кто такие употребляет — возьмёт с радостью.
                    • dahata
                      dahata 195 21 sep 2009, 14:41
                      А не входит ли «подберу макияж» в дар услуги?
                      • iskorka
                        iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:44
                        по-моему, входит.
                      • boorooom
                        boorooom 252 21 sep 2009, 14:47
                        Нет, т.к. цель — не научить делать макияж (тогда бы про марку речь не шла, нормальные визажисты марикеями и эйвонами не пользуются), а впарить свой товар.
                        • dahata
                          dahata 195 21 sep 2009, 14:50
                          ну, у кого что есть, как говорится.
                          Начинающие визажисты пользуются всем :)
                        • iskorka
                          iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:59
                          М ыпро марку уже поговорили… Нам тоже показалось, что так нельзя, что нужно еще и купить потом… То есть это несчитаетс ядаром… Как бы не безвоззмездно уже… и неприятно как-то…
    • DEVILS
      DEVILS 43 21 sep 2009, 13:40
      поддерживаю.
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:41
      даже слов нет…
      • iskorka
        iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:42
        меня еще убивают дары парней… Отдамся даром в хорошие руки… Точно не дар..))А лекарство это дар? по-моему, да.
        • [15440]
          [15440] 51 21 sep 2009, 13:50
          Непросроченное лекарство — дар.Иногда купишь очень дорогое средство — а оно не подходит(аллергия или ещё что).А кому-то оно жизненно необходимо, а купить возможности нет.
          • iskorka
            iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:52
            вот и я так думаю, например для кормящих матерей дар и еще какой.А то сейчас люди ходят и от злости пишут не дар… Очень обидно.Неужели нельзя подумать, что это обидно очень…
            • Juliana_
              Juliana_ 18 16 oct 2009, 13:38
              Пропустила — не поняла, что будет хорошим даром для кормящих матерей? Если лекарство с рук — то боже упаси, никогда бы я, как долго кормящая мать, так рисковать не стала. Здоровье мое и ребенка дороже, лучше на чем-нибудь другом сэкономить, чем взять кем-то поюзанное лекарство.
              • blondik
                blondik 72 заблокирован 16 oct 2009, 21:34
                А если лекарство в блистере и должно храниться без температурного режима?
                Как оно может быть «поюзано»? ;)
        • JackieBoy
          JackieBoy 74 21 sep 2009, 14:11
          Ну тут, к счастью, такого — отдающихся парней — не наблюдается (хотя, может, в этом виноват мой фильтр, на Москву и «почту» лишь установленный :D)
        • Astronaft
          Astronaft 99 21 sep 2009, 14:13
          Дармовой хороший и здоровый парень может быть эффективнее любого другого лекарства.)
          А как парень рискует, ведь по профилю и не поймёшь, хорошие это руки или нет.)
          • Juliana_
            Juliana_ 18 16 oct 2009, 13:38
            Это точно! А руки-то, может, и хорошие парня примут, так вот еще вопрос — для каких надобностей… Скажем, у меня сантехника безобразная, я бы бедолагу подаренного помучала…
  • DEVILS
    DEVILS 43 21 sep 2009, 13:54
    просроченые лекарства или косметика! НЕ ДАР!
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 13:56
      в целом да, но есть дополнительный срок у лекарств и косметики, берем к примеру. если ты знаешь, что не навредит…
      • iskorka
        iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:02
        А вот если почти все услуги засчитываются не даром, зачем тогда выделять в услуги рубрику??? или просто люди ходят и мстят…
        • dahata
          dahata 195 21 sep 2009, 14:06
          Какие, например, услуги засчитали не даром?
          Да, есть рубрика услуги, и никто не ходит и не мстит…
          Нужно просто правильно оформить свой дар чтоб его не защитали Не даром
          • iskorka
            iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:10
            А если правильно оформлено..))кстати, сели неправильно оформили, нужно написать замечание-пожелание… Что посмотри, не туда поместил и все…
            • dahata
              dahata 195 21 sep 2009, 14:13
              … если правильно оформлено, без нарушения правил оформления даров — тогда дар. я имею ввиду само описание дара правильно оформить
    • dahata
      dahata 195 21 sep 2009, 14:02
      оо, это кагда-то была моя горячая тема. Не дар конечно 6)
      • iskorka
        iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:04
        а если указать, что это можно сейчас по истечении годности использовать для полива растений… есть аткие лекарства..)))Тогда дар?
        • dahata
          dahata 195 21 sep 2009, 14:09
          Если четко стоит срок годности и он уже истек, (почему б вам не полить, например, как вы сказали свои цветочки) — то это не дар.
          • iskorka
            iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:13
            Ладно, не дар… В принципе, пусть, как бонус отдают..) кому нужно))
      • dastin
        dastin 165 21 sep 2009, 14:14
        а я вот просроченной косметикой для хэнд-мейда активно пользуюсь О_о и многие так же делают. Например, при декупаже здорово пригождается. Особенно всякие лаки-подводки-карандаши.
        • dahata
          dahata 195 21 sep 2009, 14:16
          Поэтому я и говорю, важно оформить само описание дара )
          • dastin
            dastin 165 21 sep 2009, 14:50
            я всегда в оформлении говорю, для каких целей выставляю и сколько еще срок годности (или когда он истек).
            • iskorka
              iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:53
              такую честность можно только приветствовать… я за!!!
        • iskorka
          iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:18
          а это чтото новое.Не знала.спасибо!!))А лаки-то как?)
          • iskorka
            iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:21
            Вопрос провокационный, а шпоры это дар?
          • dastin
            dastin 165 21 sep 2009, 14:49
            а я ими вместо декупажного клея иногда пользуюсь, лака для покрытия (все прозрачные подходят) или вообще красок. Например, пекли с сестрой поделки из теста, а красок у меня не оказалось. Взяли ненужные лаки, толкую кисточку, и вот что получилось:
            http://i080.radikal.ru/0909/00/1...
            • iskorka
              iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:52
              и что же получилося?? У меня не открывается..))А любопыытно стало..))
              Кстати, знаете ли вы, чтобы вещть засчитали не адром нужно десять человек? это правда?
  • iskorka
    iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 14:34
    ВСем спасибо за участие в обсуждении!!! Узнала нечто новое для себя! спасибо огромное!!! Никто не будет против, если удалю ветку, или не стоит удалять, если похожие были?
    • DEVILS
      DEVILS 43 21 sep 2009, 15:11
      эта тема не похожа на другие. Но дело ваше, удаляйте) я не против. Хотя не прочь дальше обсудить
  • [9020]
    [9020] 185 21 sep 2009, 15:17
    " что не вы не считаете даром." это как понимать?
  • Nochka
    Nochka 221 21 sep 2009, 15:57
    Кто-то может быть сочтет мое мнение противоречащим правилам сайта, но мне кажется что это здорово когда люди дарят и фотосессии, и прогулки, и помощь в каких-то вопросах. На это же тратится время, силы, умения, а зачастую и деньги. Так что я считаю, что это дары. А уж тем более, если это востребовано. Да одно только общение с хорошим человеком может быть прекрасным даром. Или я чего то не понимаю в этой жизни?
    Еще мне непонятно почему всякие карточки и купоны на скидку не могут быть дарами. Я никого не принуждаю покупать, но если мне, например, попадется скидка в магазине, которым я пользуюсь, или в котором для меня будут приемлемые цены, я буду рада получить такой дар. Здесь, конечно тонка грань между даром и рекламой.
    Вобщем, я за то, чтобы не рубить с плеча, а подумать и посмотреть как будет воспринят дар. Если есть желающие, то зачем отказывать людям в удовольствии подарить и принять такой дар «не по правилам».
    • [24924]
      [24924] 101 21 sep 2009, 17:12
      по поводу скидок я тоже согласна. Видела дар, предлагали дисконтную карту на прокат… вот например, если мне нужно сапоги купить дорогущие, а карты у меня нет, то я бы с удовольствием воспользовалась чужой=) и мне даже всё равно накопится там что-то или нет (это я по поводу выгоды дарящему)
      • dastin
        dastin 165 21 sep 2009, 17:18
        да, по поводу скидок также поддерживаю. Иногда собираешься купить что-то важное (стиральную машину, швейную машину, компьютер), а на такую покупку с обычных зарплат сразу не раскошелишься. И в такой ситуации карта скидки даже на 5 процентов в магазин швейных машин или бытовой техники является ценным даром.
    • Lampovo
      Lampovo 235 заблокирован 09 mar 2013, 23:56
      Фотосессия — однозначно дар, даже группа есть такая,
      про фотосеты http://darudar.org/group/fotoset_dlya_tebya/
  • dastin
    dastin 165 21 sep 2009, 16:59
    Не считаю даром регистрацию в сетевом маркетинге, каталоги. Также не считаю даром животных, которых отдают с припиской «заберите, пока я их на улицу не выкинула\деватьнекуда\спасите детей от птичьего рынка» и т.д. В общем, с давлением на жалость. Тем более, такие детеныши обычно не имеют должного ухода и вырастают болезненными. Да и вообще это какой-то эмоциональный терроризм получается. Если дарить животное — то с желанием отдать его в добрые руки, подробно описать и придирчиво выбирать будущего владельца. Разница между этими дарами очень сильно чувствуется, хотя люди презентуют на сайте, казалось бы, одно и то же. С точки зрения российского законодательства животное является движимым имуществом — следовально, букве закона выставление животных на сайте в качестве дара не противоречит.
    Также не считаю даром косметику с истекшим сроком годности, если не указано, что она уже просрочена или она предлагается для личного пользования. Другое дело, когда даритель действительно не знает срок годности и предупреждает об этом. И конечно же, не дар — это просроченные лекарства. В общем, в плане того, что считать даром, а что нет, у меня больше претензий к верному оформлению, чем к самим предметам, предлагаемым в дар.
    Услуги типа фотосессий\массажа\занятий английским языком считаю даром и очень ценным.
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 17:15
      а что если человек нашел на улице, как недавно читала отнял у малолетних хулиганов котенка?? и ищет куда его пристороить?? Тоже давление на жалость?
      • dastin
        dastin 165 21 sep 2009, 17:23
        Я свою первую кошку нашла на улице. Подобрала с помойки фактически. котенок был истощенный, блохастый и глистоватый. Также явно перенес сотрясение, уже два года заметно, что у животного серьезно нарушена координация движений. По правде скажу — он был таким жалким, что ни один живодер бы не позарился. Нам эту кошку девтаь было некуда с мужем, тем более, что она оказалась на удивление злобной. Так вот: оставили себе. Если бы я в подобной ситуации не захотела оставить животное себе, то отдала бы его на передержку местному обществу, проводящему борьбу с бездомными животными (они перехватывают собак и кошек у живодеров, собирают сами с улиц, лечат, часто за свои деньги стерилизуют и пристраивают в семьи).
        Если хорошо поискать, то гуманный выход всегда есть.
    • naisha
      naisha 70 26 sep 2009, 15:20
      А ещё лифчики ношеные. Вот никогда не пойму. И косметику «осталось разок помазать, на пробу» или того хуже «разок помазать, но не на пробу, а действительно любителям»
      • Juliana_
        Juliana_ 18 16 oct 2009, 14:04
        Ладно лифчики, еще ведь и трусы дарят…
      • [8230]
        [8230] 16 oct 2009, 14:12
        почте нет, самовывоз и объясните, как сильно вы хотите т.к. подарю только истинным ценителям)
        хотя когда почте — да это еще смешнее)
      • FuriousAngel
        FuriousAngel 9 18 oct 2009, 01:28
        Ну не всегда… я вот забрала «помазать на пробу, чуть чуть осталось» крем для тела, во флаконе (в банке бы не взяла негигенично)… а мне лично проще — у меня крем для тела вещь малорасходуемая, иногда нужно, но не часто… и для меня этих 50мл крема хватит на год… зато не придется покупать, а потом по истечении срока годности выкидывать почти полный флакон.
        Или сама дарила бюстгалтер — надела два раза на час… у убрала в ящик на 2 года? он сильно ношенный? я же опять же не могу понять — я их не ношу, а кому-то очень кстати!
  • [11094]
    [11094] 12 21 sep 2009, 17:15
    Субъективно, что я считаю недаром:
    фотоуслуги
    хенд-мэйд
    коробочки и обёрточки
    бусинки, бисеринки
    пробники
    помощь в выборе одежды (машины, макияжа и пр.)
    Но это не критерий для других. кнопку «это не дар» нажимаю редко, а всё вышеперечисленное отсеиваю фильтрами.

    А вот животных и прогулки считаю даром! Общение с новым человеком или принятие в семью нового друга — это ещё какой дар!
    • JackieBoy
      JackieBoy 74 21 sep 2009, 17:25
      А если после таких прогулок хорошего человека в семью примете — вообще красота! :D
      • dastin
        dastin 165 21 sep 2009, 17:27
        да вроде такое уже было на ДД))) только не после прогулок, а после фотосессии)
        • JackieBoy
          JackieBoy 74 21 sep 2009, 17:31
          Фотосессии они вообще, знаете, творят чудеса :D Да уж, чего тут только не было — «Санта-Барбара» отдыхает! :D
          • Astronaft
            Astronaft 99 21 sep 2009, 17:37
            О_о Депеш Мод, Санта Барбара!) Какой широкий кругозор!)
            • JackieBoy
              JackieBoy 74 21 sep 2009, 17:46
              Не забывайте «The Cure», а также Сьюкси Сью и «Pink Floyd», последние — Вашими стараниями (чуть не помер при прослушивании 2-го LP вчера, но Бог миловал) :D
              • Astronaft
                Astronaft 99 21 sep 2009, 17:52
                А Санты Барбары скоко серий посмотрел?))))
                • JackieBoy
                  JackieBoy 74 21 sep 2009, 17:53
                  Большинство, но это все в далеком детстве — от недостатка качестенного кино и кино вообще, приходилось внимать телемылу — результат налицо :D
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 21 sep 2009, 17:57
                    Где-то у меня от бывшей завалялось несколько десятков дисков твоего любимого сериала.)
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 21 sep 2009, 17:28
      пробники я считаю даром.Коробочки тоже, ведь в магазине покпают люди спец.коробочки и упаковочки для красоты подарочка, то и здесь, может, голов уломаешь и тут… оно..)
      • kadabrochka
        kadabrochka 208 15 oct 2009, 19:38
        Согласна! Пробники хороший дар, помогает определиться с будущей покупкой, очень удобны в путешествии.
    • Astronaft
      Astronaft 99 21 sep 2009, 17:32
      Хэндмэйд
      darudar.org/gift/170337
      darudar.org/gift/157784
      Да ещё много таких «недаров» найти. И это не дар? Люди толпами желают такие недары.
    • [24924]
      [24924] 101 21 sep 2009, 17:34
      Вот именно, что кадый сам для себя решает, что для него дар, а что нет.
      вот бусинки и бисеринки всегда пользуются спросом, т.к. люди творят… пробники тоже вещь нужная, если например нет денег на целый флакон… да и крем какой-нибудь сначала нада попробовать, а то мало ли, вдруг аллергия…
      мне кажется нужно из «не дар» половину убрать, а свои предпочтения просто отфильтровывать.
    • [8230]
      [8230] 21 sep 2009, 17:48
      мне кажется, вы немного путаете понятие «не дар» и «не интересно именно мне»
      • [11094]
        [11094] 12 21 sep 2009, 17:56
        Нет, не путаю. Иначе бы упомянула много-много!
      • [8230]
        [8230] 21 sep 2009, 18:21
        Тогда советую почитать правила, где написано, что именно можно считать даром.
    • Astronaft
      Astronaft 99 21 sep 2009, 17:55
      Животные, полученные в дар, могут оказаться с «бонусом»: глисты, часотка, зловредный нрав и пр. и пр.)
    • Juliana_
      Juliana_ 18 16 oct 2009, 12:47
      Вот если бы мне в свое время добрый человек помогал машину выбрать, неоценимый бы дар был! Может, по сей день бы каталась. Так что точно — все субъективно.
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 16 oct 2009, 13:02
      но ведь на фотоуслуги человек тратит и время и силы, и творчество… а пробники? если ты не знаешь подойдет или нет, но хочешь попробовать, то почему бы и нет… пробники духов к примеру, их удобно носить с собой…
  • Astronaft
    Astronaft 99 21 sep 2009, 17:42
    Я вот как думаю. Задача дарителя? так преподнести дар, даже если это фигня какfянить, чтобы одаряемый сам поверил в то, что это настоящий дар. Надо пиарить этот недар всеми доступными способами и словами. Я так часто делаю.) И люди «ведутся», желают и даже первое время радуются.) Пока не узнают истинyую «цену» этого «дара». DDDD
  • Marinani
    Marinani 123 21 sep 2009, 17:53
    Вот-вот)) Хенд-мейд это ещё какой дар, особенно в умелых руках — всякие фотоальбомы, подвески, роспись одежды и мебели — ещё какой дар)) Бусинки и бисер тоже))) Многим и то и другое бывает нужно для творчества.
    По мне так НЕ дар — это инвайты на сайт, если там можно и без инвайта зарегистрироваться! Набирают тут наивных рефералов или просто для своей выгоды людей
  • DEVILS
    DEVILS 43 21 sep 2009, 18:00
    darudar.org/gift/184191/#scrollTo:menu_tab они опять появляются (((
  • Juliana_
    Juliana_ 18 16 oct 2009, 12:43
    Знаете, а вот для меня однозначно не дар — это лекарства. Я уже высказывалась об этом в другой теме. думаю, незачем одно и то же писать. Неприятно это и страшно, что такие «дары» имеют место быть. А прогулки, пуговки, да даже рулон туалетной бумаги — чего ж не дар-то, вдруг кому пригодится.
    • iskorka
      iskorka 206 автор публикации 16 oct 2009, 13:04
      а если жизненно необходимы человеку, а денег на них нет?
      • Juliana_
        Juliana_ 18 16 oct 2009, 13:10
        Если жизненно необходимы, то человек получит их бесплатно, у нас вообще-то есть специальные программы (сейчас никаких подробностей не вспомню, но в былые времена писала про них). И на это государство выделяет деньги. Это во-первых. А во-вторых, даже если препарат очень нужен, брать с рук — это большой риск. Кто гарантирует, что даритель правильно хранил? Не оставлял случайно на солнышке и т.п. Да и если у дарителя у самого оказалась нежелательная реакция, возможно, препарат левый. Ну и, наконец, лекарств редких, от которых жизнь зависит, здесь я не видела, зато средства от трихомониаза и для потенции встречаются. Естественно, без них не прожить.
        • kadabrochka
          kadabrochka 208 16 oct 2009, 13:16
          Я думаю, что одариваемый сам должен принимать решение брать ему лекарства или нет, а не мы за него. Кто-то косметику десяти летней давности берет — это его дело, ну значит нужна она ему(ей).
          • Juliana_
            Juliana_ 18 16 oct 2009, 13:22
            Ну естественно, сам, кто спорит-то? Так же как и каждый сам решает идти на прогулку «с сюрпризом» или нет. Но поскольку тема данная означена «что вы не считаете даром», я не могла не высказаться. И еще вот — Аквадетрим где-то дарили. Его, насколько я помню, с первых месяцев жизни дают, а особые условия по хранению у него есть. Поэтому я бы для своего ребенка с рук ни за что в жизни препарат не взяла! Да и вообще я брезгливая очень. Например, дарят еще остатки крема от грибковых заболеваний. Да жуть, я бы к самому тюбику никогда не прикоснулась. Человек грибки свои трогал, потом этот тюбик, потом мне даст в руки — так это кроме своих грибков, если они имеются, еще и чужих нахватаешь. Фу, аж мороз по коже. В общем, для меня все лекарственное — не дар однозначно. Хотя никогда не минусовала, опять же потому, что своя голова на плечах у людей есть. Кто-то не брезгует и не боится.
            • kadabrochka
              kadabrochka 208 16 oct 2009, 14:21
              А вы просто подумайте о том, что вы каждый день прикасаетесь к поручням в общественном транспорте, за которые брались бомжи со своими грибками, лишаями и пр. Вы регулярно при выборе косметики в магазине, пробует тесторы, в которые трогают люди со своими грибками и бактериями. Вы каждый день общаетесь с ребенком, который из дет. сада или песочницы может притащить глистов и вшей, и обнять вас, предварительно почесав задницу :) У вас дома животное, которое тоже может подхватить глистов и служить переносчиком их для вас и ребенка, или ребенок может служить переносчиком глистов для животного (из той же песочницы), а потом заражаться друг от друга. Вы просто избирательно брезгливы и закрываете глаза на некоторые вещи и очень остро реагируете на другие. Это необъективная брезгливость :) Ребенок, подбирающий камушек с земли, на который могли харкать больные люди, писать и какать животные, должен вызывать куда больше брезгливости, чем взрослый, который следит за своим здоровьем и вылечил у себя грибок на ногах. :) А у вас, наверняка, наоборот :-Р
              • Juliana_
                Juliana_ 18 16 oct 2009, 14:31
                В общественном транспорте езжу редко. Ребенку после камушков протираю ручки антисептиком. Кот на постоянном учете у ветеринара и вообще с нами сейчас не живет. Аккуратность в быту — и все. Ребенок, кстати, после окончания песочного сезона сдал каки на глисты, и результат отрицателен. А вот взрослых с грибками и прочей прелестью очень брезгую и после них ничего не возьму. Кстати, тема не про меня, а про то, что такое «не дар». А взрослый, следящий за своим здоровьем, грибков не имеет, между прочим. Надеюсь, я аргументированно ответила?
                • [8230]
                  [8230] 16 oct 2009, 14:34
                  скучно…
                • kadabrochka
                  kadabrochka 208 16 oct 2009, 15:18
                  Тема не про вас лично, а про то, что многие вещи мы считаем не дарами исключительно субъективно в зависимости от нашей личной брезгливости, комплексов, воспитания и фантазии. И постоянно забываем, что есть люди полностью нам противоположными взглядами, которые могут придумать, что из этого сделать, которые не брезгливые это взять, не комплексуют, чтобы такое надеть (есть люди, которые не понимают, как можно донашивать чужую одежду, покупать что-то секнод-хенд) и пр.
                • [171946]
                  [171946] 69 12 mar 2013, 11:14
                  А глисты и прочие паразиты не только в «каках» живут, и токсоплазмоз у кота без прицельных анализов фиг вы обнаружите, на каком бы учете ни стояли. А деньги вы тоже в руки не берете?? Ибо деньги в смысле заразы — главное зло. И кто вам сказал, что у вашего, к примеру, ветеринара не сидит на ноге злостный грибок?)))
                  2
              • [8230]
                [8230] 16 oct 2009, 14:34
                и как жить теперь))))))
                • Juliana_
                  Juliana_ 18 16 oct 2009, 14:39
                  Да сама удивляюсь, что за жизнь такая без грибков да глистов :) Скука смертная :) И еще без общественного транспорта — жуть, жуть, жуть…
                  • kadabrochka
                    kadabrochka 208 16 oct 2009, 15:21
                    и правда… жизнь станет скучна и не интересна, с кем же тогда разговаривать по ночам: «растите мои родные грибки и червячки большие и маленькие»… придется хомячка заводить :))))))
                  • [8230]
                    [8230] 16 oct 2009, 17:45
                    ))))))) это просто ужасно)))
        • iskorka
          iskorka 206 автор публикации 16 oct 2009, 14:50
          не все могут бесплатно… к тому же есть лекарство для звериков.которые еще нужно найти…
          а если нежелательная многие так и пишут.у меня на сей препарат аллергия… и.т.д.сама видела…
          • Juliana_
            Juliana_ 18 16 oct 2009, 14:53
            Кому жизненно нужно — тем бесплатно. А для зверей лекарство — это отдельная тема. Мое мнение, что человеческие лекарства — это не дар. А для животных… Ну не знаю… Я как-то не думала об этом :)
            • kadabrochka
              kadabrochka 208 16 oct 2009, 15:27
              У моей маман инвалидность и она отказалась от бесплатных лекарств, выбрав денежную дотацию, потому что несколько раз сталкивалась с тем, что ей не хотят бесплатно выписывать необходимые ей лекарства. Выписывают рецепты на какую-нибудь ерунду за пять копеек, а на дорогие лекарства не выписывают бесплатные рецепты. Те, что за пять копеек, она на свою дотацию вагон может купить и без бесплатного рецепта.
              • Juliana_
                Juliana_ 18 16 oct 2009, 16:32
                Не в тему. А если честно, компенсации хватает на лекарства? По-моему мнению, мизерная она. Кстати, чем врачи мотивировали то, что не выписывали твоей маме нужное? Это у меня профессиональный интерес, на самом деле все эти «невыписывания» нарушение прав инвалида.
                • blondik
                  blondik 72 заблокирован 16 oct 2009, 18:15
                  В аптечном киоске нету: Монстр с Северо-Запада Москвы (если Вы в теме) не ввез (не растаможил).
                  • blondik
                    blondik 72 заблокирован 17 oct 2009, 23:36
                    Это в Москве.
                    «Формировать» же «общественное мнение», что в российской глубинке «кому жизненно нужно — тем бесплатно» и «все эти «невыписывания»» происходят исключительно по вине врачей — в приватном блоге достаточно глупо: Вам за это гонорар не заплатят.
        • blondik
          blondik 72 заблокирован 16 oct 2009, 18:11
          Блажен, кто верует!!! (насмешили)

          Девушка,
          Вы фармацевт?
          Трихомониаз вообще-то ведет к женскому бесплодию. А Трихопол — это лекарство не только от трихомониаза, но и от кучи «нестыдных» болезней.
  • kadabrochka
    kadabrochka 208 16 oct 2009, 13:20
    В общем я пришла к выбору, что НЕ ДАР — это ни кому не нужный дар, точнее тот дар, который никто не пожелал. При том этот статус может быть временный и через полгода, сегодняшний НЕ ДАР может оказаться весьма востребованным ДАРОМ.
  • Mypuman
    Mypuman 9 18 oct 2009, 01:56
    Трудно судить что есть дар а что нет.
    Просроченное пищевое и лекарственное считаю не даром ( потому что может навредить причем в плоть до литального исхода ) а так… есть ооочень много вещей на которые просто узкий круг интересов. Например вот по всему Дару Дар всего три подарка радиолампы, и это при том что их оооочень огромное количество было выпущено и сейчас практически не применяются совсем потому что с развитием электроники были заменены в десятки раз меньшими деталями. Почемуто такое ощущение что Даровцы просто считают это не достойное дарению, хотя мне как интиресующимся этим направлением электроники очень интересно и желанно такого рода дары :) Причем уверен таких энтузиастов как я не единицы.

    Дарите то что искренне хочется подарить с позитивом, а дар это или нет покажет пожелают или нет!!! ;) ИМХО
  • [15440]
    [15440] 51 18 oct 2009, 20:33
    Я всё-таки за то, чтобы лента даров не превращалась в помойку.Даже если дары «не первой свежести» кто-то желает.Можно, конечно, настроить фильтр, и не видеть того, что не хочешь видеть, но… как же быть с тем, что мы хотим «делать мир лучше»?
    • Alinka_malinka
      Alinka_malinka 141 19 oct 2009, 23:14
      Я вот смотрю на все это и думаю-так в чем же миссия дару дара? делать мир лучше или что то иное? раньше не было ленты избранного и человек заходя на дару дар видел все ото всюду и там были различные дары, вплоть до пробников.а сейчас дару дар пытаются показать с лучшей стороны.мол смотрите, тут и ноутбуки и телефоны дарят-приходите к нам.народ уже кидается как на халяву, а о том что такое радость дарения и вообще смысл дару дара никто уже и не помнит.«если звезды зажигаются-значит это кому нибудь нужно.»имхо если ты выкладываешь дар и его желает человек которому он действительно нужен почему это нельзя назвать даром.подчас людям нужны весьма странные и на первый взгляд ненужные вещи.
    • villims
      villims 93 10 mar 2013, 12:00
      мир становится лучше, когда разумные потребности каждого удовлетворяются в полной мере. Мне на данный момент очень желается 2 вещей, которым место на помойке — старого платка-паутинки и пары хороших коробок от сапог (мне свои сапоги убирать на храние будет не в чем, пластиковые боксы для обуви не ндра)
      4
      • [8230]
        [8230] 10 mar 2013, 13:29
        Отлично. Сейчас в ленте появится 200 коробок от сапог))) с припиской " это кому то очень надо")))))
        2
  • [33494]
    [33494] 804 03 apr 2010, 02:16
    Не считаю даром:
    — вещь, за которую просят дегнег или «благодарность»
    — вещь, оскорбляющую дарителя (с пренебрежительным или оскорбительным описанием)
    — вещи без соблюдения правил гигиены (бу белье, некоторая косметика)
    — вещи с истекшим сроком годности
    — вещи, могущие причинить вред здоровью одариваемого или его знакомым по незнанию (лекарственные препараты, требующие рецепта, оружие, требующее лицензирования, оборудование, требующее квалификации)
    — пиратское ПО, фильмы, музыка (неприятности будут у ДД)
    — влекущие мошенничество или другое нарушение закона
  • Inessik
    Inessik 163 11 mar 2013, 11:00
    Не дар это прежде всего то, что бы вы сами не стали желать. Вот главное правило :-)
    7
    • villims
      villims 93 11 mar 2013, 11:52
      Ну, никогда бы не пожелала: фантиков, спичечных коробков, всяких билетиков, монеток, значков, марок и т.д. Но признаю их коллекционную и познавательную ценность, в отличие от наклеек с бананов и апельсинов и пакетиков от чая, которые считаю просто мусором, а коллекционирование их — дурацким хобби и ни коим образом способствовать ему не буду. Но это опять же, исключительно мое личное мнение
      6
      • [134565]
        [134565] 11 mar 2013, 14:57
        Отлично, только пусть «коллекционнуая и познавательная ценность» находится в спецгруппах, с пометкой «для заинтересованных», а не в общей ленте.
        И коробки от сапог — в общие разговоры.
        • villims
          villims 93 11 mar 2013, 15:05
          нет, коробки от сапог пусть тоже будут для заинтересованных, чем они хуже яиц от киндер-сюрпризов? Нет никаких проблем, если приспичит, пойти и купить себе 10 киндер-сюрпризов ради их скорлупок, значительно проблематичнее добыть нормальную картонную коробку
          8
            • villims
              villims 93 11 mar 2013, 15:56
              нет уж, ко всяким группам, коллективам и сообществам в свободное от службы время питаю предубеждение.
              и коробки тоже не коллекционирую
              5
          • Zazerkal-e
            Zazerkal-e 328 11 mar 2013, 16:04
            в икеа коробок много… и тряпичные, и картонные… пингла среднего размера под высокие сапоги по размеру подходят…
            2
            • villims
              villims 93 12 mar 2013, 08:04
              нет в икеа подходящего размера картонных коробок
              Мне нужна аккуратная жесткая картонная коробка размерами около 30х40х11-13см, а высота пинглы — в 1,5 раза больше-18 см (для 2 пар сапог мало, одной-много) и она коротковата (37см). По размерам ближе всего мэлла, высотой 15см, что, тоже впрочем, многовато, к тому же она тряпичная.
              У нас мало места для хранения и каждый сантиметр имеет значение. Идентичных пингле по параметрам параметрам, практически квадратных коробок из-под ассенизаторских саломоновских ботинок и сапог у нас в избытке.
              3
            • villims
              villims 93 12 mar 2013, 08:28
              Просто об этом не задумываешься, пока не столкнешься, но хорошая тара (обувные и шляпные коробки, кофры для одежды, контейнеры для корма) определенно является ценностью. У меня есть очень красивые и добротные обувные коробки, которые служат мне уже дольше, чем обувь.
              3
              • Fern
                Fern 938 12 mar 2013, 12:24
                Людей, не покупающих обувь, не имеющих знакомых, покупающих обувь, и при этом рассматривающих коробки как ценность, гораздо — гораздо! — меньше, чем всего того океана коробок, который могут выложить в ленту даровчане… ))) Пожалеем ленту, а?
                1
                • villims
                  villims 93 12 mar 2013, 13:30
                  Давайте решать проблемы по мере их появления — пока еше ни одной не выложили, ни в ленту, ни вне ленты.
                  И еще не отказалась бы от прочных больших плоских коробок или чемоданов, в которых наборы фужеров и столовых приборов продаются — стеклянные елочные игрушки хранить.
                  7
                    • villims
                      villims 93 12 mar 2013, 13:46
                      в гриппе главное -иммунитет.
                      В чем Вы в данном случае видите профилактику? Кто-то тщательно изучит эту тему и откажется от мысли выложить заветную коробочку? Так пусть убедится, что кому-то она желанна. (Пишите мне, дорогие владельцы хорошо сохранившихся и ненужных вам коробок от сапог и столовых приборов!)
                      5
                      • [134565]
                        [134565] 12 mar 2013, 13:58
                        в данном случае я вижу профилактику в напомимании, что коробки не надо в ленту класть. Даже если их желает villims.
                        Надо написать villims и предложить вне ленты.
      • Lampovo
        Lampovo 235 заблокирован 11 mar 2013, 21:29
        Не только пакетики, но и ярлычки
        http://darudar.org/group/tea/
    • villims
      villims 93 11 mar 2013, 12:14
      Кто что себе бы пожелал или не пожелал очень индивидуально.
      Когда я завела, себе бультерьера, моя покойная свекровь, сказала: ой, какая жалость, ты поспешила, мы как раз собирались тебе к НГ подарить йорка — они такие хорошенькие. У меня волосы на голове зашевелились ( никогда не угадаешь, с какой стороны подкрадется неприятность)- я терпеть не могу йорков, с таким же успехом могли подарить мадагаскарского (или любого другого) таракана.
      4
  • Jemaima
    Jemaima 208 15 apr 2013, 15:07
    Мне вот тоже неясно Просто почему Это http://darudar.org/gift/2364060/ не дар, а это http://darudar.org/gift/2370232/ дар.
    И раз пошла такая пьянка где посмотреть то что посчиталось недаром? Где кнопка «Это — не дар» со скриншотами пожалуйста.
    Прочла много коментариев и публикаций и над каждым даром теперь думаю «А это дар? А не сочтут ли его неуместным? А не считается ли этот дар непривлекательным? (есть вещи которые точно не мусор, но привлекательна ли эта вещь для пользователей?)» А, если верить все тем же публикациям, выставлять товары с ярлыком «вдруг кому-нибудь надо» считается моветоном
    P.S. опубликовала комент в нескольких публикациях сорь если это запрещено
    • Lampovo
      Lampovo 235 заблокирован 27 apr 2013, 20:33
      Рекомендую ещё тут написать
      http://darudar.org/blogodar/post/4137/

      А где кнопка «недар», вероятно, Вам уже известно )))
    • sem-you-sem
      sem-you-sem 108 24 jun 2013, 16:54
      Скорее всего, злостное занедаривание по личным причинам. Возможно, у этого дарителя раньше были дары, не соответствующие правилам, вот группы «доброжелателей» объединяются и троллят. Имитация бурной деятельности)))
      ИМХО, это дар, маленькие упаковки удобны в поездках.
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