Новичкам посвящается…

Об этом сайте я, как и многие, узнала абсолютно случайно. «Приходите на фримаркет, — приглашал кто-то в большой, известной многим фудшеринговой группе. – Там полно бесплатной еды и одежды!». На хвалёном фримаркете я не прижилась. Зато после первой поездки туда познакомилась с замечательным ресурсом, который вот уже почти три года является частью моей жизни.Но получить сразу бесплатную еду и одежду не получилось))). Сразу после регистрации я убедилась: халявы не будет, и халявщиков здесь не любят. «Я не дарю тем, кто много лет на сайте и не нашёл, что подарить», — отрезала первая же дарударовчанка.И решила я повременить со своими желаниями. Ведь «пылесосом» (так здесь презрительно называют желающих без даров) становиться не хотелось. В потайных уголках столов и шкафов сразу нашлась целая куча вещей, очень хороших, но уже давно мне не нужных. И пока я не пристроила их, для себя нечего не желала.Здесь дарят разное. Хорошее и не очень. От монеток и маленьких фигурок до новеньких мебельных гарнитуров. И дарят разные… Вам встретятся люди светлые, искренние и добрые (и таких большинство!). И другие люди…Итак, за три года я получила: два шикарных покрывала, раритетную посуду, море косметики, коллекцию парфюмов, мини-коллекцию игрушек и статуэток, огромную коллекцию одежды и обуви. Но самое ценное приобретение – это, конечно же, удивительный, милый плюшевый чёрный котик. Он теперь всегда со мной – в горе и в радости, утором и вечером… Он меня лечит, он со мной разговаривает, а иногда поёт песенки. От всего сердца благодарю всех дарителей, вы сделали мою жизнь совершенно другой!Но получала я и иные, очень странные дары. Вспоминается сегодня каменный патиссон с огромными семечками. Когда я пыталась его разрезать, чуть не сломала все ножи. Были и дары-услуги. Услуги как бы были, но вот помощи никакой не было. На сайте принято писать благодарности. Но вот как благодарить за ТАКОЕ?.. До сих пор не могу ответить на этот вопрос, а потому воздержалась от комментариев.Неотъемлемая часть Дарудара – это система инструментов самоорганизации. С ними вы познакомитесь сразу после регистрации. Например, любой сообщник может написать о вас отзыв. Как положительный, так и отрицательный. И этим часто пользуются люди не совсем порядочные и адекватные.Дарудар – сайт непростой. Пользоваться им сможет не каждый. Здесь, как нигде, работает несколько негласных законов.Получая, ты отдаёшь, а отдавая, получаешь.Бесплатные вещи имеют свою цену, правда, измеряется она не в денежном эквиваленте.Соизмеряй свои желания со своими возможностями. Причём не только желая, но и даря. ВСЕГДА задавай себе вопросы: «Удастся ли договориться с этим человеком?», «Не возникнет ли недоразумений при передаче дара?», «Если сложности возникнут, готов ли буду я преодолевать возникшие проблемы, вести переговоры и решать возможные конфликтные ситуации?». Если хотя бы на один вопрос ты затрудняешься ответить, проходи мимо. Выбирай другого желающего. Пусть у него даров будет меньше, пусть они будут скромнее (если выбор – по этим критериям). Зато встреча будет лёгкой, а сюрпризы – только приятными.В завершение хочу процитировать стихотворение, которое прочитала в профиле знакомой сообщницы. Думаю, его строки как нельзя точнее передают миссию и атмосферу сайта:Когда мне встречается в людях дурное,То долгое время я верить стараюсь,Что это скорее всего напускное,Что это случайность. И я ошибаюсь.И, мыслям подобным ища подтвержденья,Стремлюсь я поверить, забыв про укор,Что лжец, может, просто большой фантазер,А хам, он, наверно, такой от смущенья.Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,Возможно, по глупости разболтался,А друг, что однажды в беде не помог,Не предал, а просто тогда растерялся.Я вовсе не прячусь от бед под крыло,Иными тут мерками следует мерить.Ужасно не хочется верить во зло,И в подлость ужасно не хочется верить!Поэтому, встретив нечестных и злых,Нередко стараешься волей- неволейВ душе своей словно бы выправить ихИ попросту «отредактировать», что ли!Но факты и время отнюдь не пустяк.И сколько порой ни насилуешь душу,А гниль все равно невозможно никакНи спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.Ведь злого, признаться, мне в жизни моейНе так уж и мало встречать доводилось.И сколько хороших надежд поразбилось,И сколько вот так потерял я друзей!И все же, и все же я верить не брошу,Что надо в начале любого путиС хорошей, с хорошей и только с хорошей,С доверчивой меркою к людям идти!Пусть будут ошибки (такое не просто),Но как же ты будешь безудержно рад,Когда эта мерка придется по ростуТому, с кем ты станешь богаче стократ!Пусть циники жалко бормочут, как дети,Что, дескать, непрочная штука — сердца…Не верю! Живут, существуют на светеИ дружба навек, и любовь до конца!И сердце твердит мне: ищи же и действуй.Но только одно не забудь наперед:Ты сам своей мерке большой соответствуй,И все остальное, увидишь, — придет!