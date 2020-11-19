Блогодар
Новичкам посвящается…
Об этом сайте я, как и многие, узнала абсолютно случайно. «Приходите на фримаркет, — приглашал кто-то в большой, известной многим фудшеринговой группе. – Там полно бесплатной еды и одежды!». На хвалёном фримаркете я не прижилась. Зато после первой поездки туда познакомилась с замечательным ресурсом, который вот уже почти три года является частью моей жизни.
Но получить сразу бесплатную еду и одежду не получилось))). Сразу после регистрации я убедилась: халявы не будет, и халявщиков здесь не любят. «Я не дарю тем, кто много лет на сайте и не нашёл, что подарить», — отрезала первая же дарударовчанка.
И решила я повременить со своими желаниями. Ведь «пылесосом» (так здесь презрительно называют желающих без даров) становиться не хотелось. В потайных уголках столов и шкафов сразу нашлась целая куча вещей, очень хороших, но уже давно мне не нужных. И пока я не пристроила их, для себя нечего не желала.
Здесь дарят разное. Хорошее и не очень. От монеток и маленьких фигурок до новеньких мебельных гарнитуров. И дарят разные… Вам встретятся люди светлые, искренние и добрые (и таких большинство!). И другие люди…
Итак, за три года я получила: два шикарных покрывала, раритетную посуду, море косметики, коллекцию парфюмов, мини-коллекцию игрушек и статуэток, огромную коллекцию одежды и обуви. Но самое ценное приобретение – это, конечно же, удивительный, милый плюшевый чёрный котик. Он теперь всегда со мной – в горе и в радости, утором и вечером… Он меня лечит, он со мной разговаривает, а иногда поёт песенки. От всего сердца благодарю всех дарителей, вы сделали мою жизнь совершенно другой!
Но получала я и иные, очень странные дары. Вспоминается сегодня каменный патиссон с огромными семечками. Когда я пыталась его разрезать, чуть не сломала все ножи. Были и дары-услуги. Услуги как бы были, но вот помощи никакой не было. На сайте принято писать благодарности. Но вот как благодарить за ТАКОЕ?.. До сих пор не могу ответить на этот вопрос, а потому воздержалась от комментариев.
Неотъемлемая часть Дарудара – это система инструментов самоорганизации. С ними вы познакомитесь сразу после регистрации. Например, любой сообщник может написать о вас отзыв. Как положительный, так и отрицательный. И этим часто пользуются люди не совсем порядочные и адекватные.
Дарудар – сайт непростой. Пользоваться им сможет не каждый. Здесь, как нигде, работает несколько негласных законов.
Получая, ты отдаёшь, а отдавая, получаешь.
Бесплатные вещи имеют свою цену, правда, измеряется она не в денежном эквиваленте.
Соизмеряй свои желания со своими возможностями. Причём не только желая, но и даря. ВСЕГДА задавай себе вопросы: «Удастся ли договориться с этим человеком?», «Не возникнет ли недоразумений при передаче дара?», «Если сложности возникнут, готов ли буду я преодолевать возникшие проблемы, вести переговоры и решать возможные конфликтные ситуации?». Если хотя бы на один вопрос ты затрудняешься ответить, проходи мимо. Выбирай другого желающего. Пусть у него даров будет меньше, пусть они будут скромнее (если выбор – по этим критериям). Зато встреча будет лёгкой, а сюрпризы – только приятными.
В завершение хочу процитировать стихотворение, которое прочитала в профиле знакомой сообщницы. Думаю, его строки как нельзя точнее передают миссию и атмосферу сайта:
Когда мне встречается в людях дурное,
То долгое время я верить стараюсь,
Что это скорее всего напускное,
Что это случайность. И я ошибаюсь.
И, мыслям подобным ища подтвержденья,
Стремлюсь я поверить, забыв про укор,
Что лжец, может, просто большой фантазер,
А хам, он, наверно, такой от смущенья.
Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,
Возможно, по глупости разболтался,
А друг, что однажды в беде не помог,
Не предал, а просто тогда растерялся.
Я вовсе не прячусь от бед под крыло,
Иными тут мерками следует мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно не хочется верить!
Поэтому, встретив нечестных и злых,
Нередко стараешься волей- неволей
В душе своей словно бы выправить их
И попросту «отредактировать», что ли!
Но факты и время отнюдь не пустяк.
И сколько порой ни насилуешь душу,
А гниль все равно невозможно никак
Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.
Ведь злого, признаться, мне в жизни моей
Не так уж и мало встречать доводилось.
И сколько хороших надежд поразбилось,
И сколько вот так потерял я друзей!
И все же, и все же я верить не брошу,
Что надо в начале любого пути
С хорошей, с хорошей и только с хорошей,
С доверчивой меркою к людям идти!
Пусть будут ошибки (такое не просто),
Но как же ты будешь безудержно рад,
Когда эта мерка придется по росту
Тому, с кем ты станешь богаче стократ!
Пусть циники жалко бормочут, как дети,
Что, дескать, непрочная штука — сердца…
Не верю! Живут, существуют на свете
И дружба навек, и любовь до конца!
И сердце твердит мне: ищи же и действуй.
Но только одно не забудь наперед:
Ты сам своей мерке большой соответствуй,
И все остальное, увидишь, — придет!
Но получить сразу бесплатную еду и одежду не получилось))). Сразу после регистрации я убедилась: халявы не будет, и халявщиков здесь не любят. «Я не дарю тем, кто много лет на сайте и не нашёл, что подарить», — отрезала первая же дарударовчанка.
И решила я повременить со своими желаниями. Ведь «пылесосом» (так здесь презрительно называют желающих без даров) становиться не хотелось. В потайных уголках столов и шкафов сразу нашлась целая куча вещей, очень хороших, но уже давно мне не нужных. И пока я не пристроила их, для себя нечего не желала.
Здесь дарят разное. Хорошее и не очень. От монеток и маленьких фигурок до новеньких мебельных гарнитуров. И дарят разные… Вам встретятся люди светлые, искренние и добрые (и таких большинство!). И другие люди…
Итак, за три года я получила: два шикарных покрывала, раритетную посуду, море косметики, коллекцию парфюмов, мини-коллекцию игрушек и статуэток, огромную коллекцию одежды и обуви. Но самое ценное приобретение – это, конечно же, удивительный, милый плюшевый чёрный котик. Он теперь всегда со мной – в горе и в радости, утором и вечером… Он меня лечит, он со мной разговаривает, а иногда поёт песенки. От всего сердца благодарю всех дарителей, вы сделали мою жизнь совершенно другой!
Но получала я и иные, очень странные дары. Вспоминается сегодня каменный патиссон с огромными семечками. Когда я пыталась его разрезать, чуть не сломала все ножи. Были и дары-услуги. Услуги как бы были, но вот помощи никакой не было. На сайте принято писать благодарности. Но вот как благодарить за ТАКОЕ?.. До сих пор не могу ответить на этот вопрос, а потому воздержалась от комментариев.
Неотъемлемая часть Дарудара – это система инструментов самоорганизации. С ними вы познакомитесь сразу после регистрации. Например, любой сообщник может написать о вас отзыв. Как положительный, так и отрицательный. И этим часто пользуются люди не совсем порядочные и адекватные.
Дарудар – сайт непростой. Пользоваться им сможет не каждый. Здесь, как нигде, работает несколько негласных законов.
Получая, ты отдаёшь, а отдавая, получаешь.
Бесплатные вещи имеют свою цену, правда, измеряется она не в денежном эквиваленте.
Соизмеряй свои желания со своими возможностями. Причём не только желая, но и даря. ВСЕГДА задавай себе вопросы: «Удастся ли договориться с этим человеком?», «Не возникнет ли недоразумений при передаче дара?», «Если сложности возникнут, готов ли буду я преодолевать возникшие проблемы, вести переговоры и решать возможные конфликтные ситуации?». Если хотя бы на один вопрос ты затрудняешься ответить, проходи мимо. Выбирай другого желающего. Пусть у него даров будет меньше, пусть они будут скромнее (если выбор – по этим критериям). Зато встреча будет лёгкой, а сюрпризы – только приятными.
В завершение хочу процитировать стихотворение, которое прочитала в профиле знакомой сообщницы. Думаю, его строки как нельзя точнее передают миссию и атмосферу сайта:
Когда мне встречается в людях дурное,
То долгое время я верить стараюсь,
Что это скорее всего напускное,
Что это случайность. И я ошибаюсь.
И, мыслям подобным ища подтвержденья,
Стремлюсь я поверить, забыв про укор,
Что лжец, может, просто большой фантазер,
А хам, он, наверно, такой от смущенья.
Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,
Возможно, по глупости разболтался,
А друг, что однажды в беде не помог,
Не предал, а просто тогда растерялся.
Я вовсе не прячусь от бед под крыло,
Иными тут мерками следует мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно не хочется верить!
Поэтому, встретив нечестных и злых,
Нередко стараешься волей- неволей
В душе своей словно бы выправить их
И попросту «отредактировать», что ли!
Но факты и время отнюдь не пустяк.
И сколько порой ни насилуешь душу,
А гниль все равно невозможно никак
Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.
Ведь злого, признаться, мне в жизни моей
Не так уж и мало встречать доводилось.
И сколько хороших надежд поразбилось,
И сколько вот так потерял я друзей!
И все же, и все же я верить не брошу,
Что надо в начале любого пути
С хорошей, с хорошей и только с хорошей,
С доверчивой меркою к людям идти!
Пусть будут ошибки (такое не просто),
Но как же ты будешь безудержно рад,
Когда эта мерка придется по росту
Тому, с кем ты станешь богаче стократ!
Пусть циники жалко бормочут, как дети,
Что, дескать, непрочная штука — сердца…
Не верю! Живут, существуют на свете
И дружба навек, и любовь до конца!
И сердце твердит мне: ищи же и действуй.
Но только одно не забудь наперед:
Ты сам своей мерке большой соответствуй,
И все остальное, увидишь, — придет!
- Дата публикации: 19 nov 2020, 04:58
-
- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: #дарудар #москва
И капелька грусти от отсутствия разрыва публикации.
Заговор анти-ДД мафии против ДД:
feedback.darudar.org/question/de...
feedback.darudar.org/question/de...
неправомерно используя самоорганизацию, эта мафия уничтожает дд.
1) нарушают правила дд
2) покрывают своих в этих нарушениях
3) злоупотребляя самоорганизацией, травят дд-цев: сколько добрых дд-цев покинули дд из-за этого.
4) пишут отзывы и голосуют в отзывах друг друга
5) удаляют дары, комменты и отзывы дд-цев во зло дд
6) оскорбляют дд-цев в комментах, отзывах и пр.
7) удаляют любое упоминание об их деятельности на ДД, скрывают свою темную негативную сущность от ДД-цев.
8) организовывают всё вышеперечисленное в своих закрытых разговорах и пр.
9) их цель — свои амбиции и уничтожение дд.
10) не понявшие суть и дух ДД, как и жизнь, черные души очерняют ДД до своего уровня, по-своему несчастные, недолюбленные в детстве, закомплексованные, но от этого не менее опасные для людей вообще и ДД в частности, они мстят за это светлым людям и нашему доброму ДД.
11) многие, если не все, психически больны. см. отзывы о них в их анкетах и конкретные случаи их неадекватного поведения, в т.ч в этой теме и моем занедаренном даре:
feedback.darudar.org/question/de...
feedback.darudar.org/question/de...
darudar.org/gift/6741715/
darudar.org/users/apg/
выявленые (но есть и другие):
darudar.org/users/Activity/
darudar.org/users/coucouchka/
darudar.org/users/Yulitsa/
darudar.org/users/PaulinaK/
darudar.org/users/luna_nnn/
darudar.org/users/Flanker_87/
darudar.org/users/Kitten_Lord/
darudar.org/users/Delfinochka/
darudar.org/users/MarLen4ik/
darudar.org/users/awarza/
darudar.org/users/VRS/