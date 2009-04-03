«С благодарностью ПРИМУ в ДАР» — очень не хватает!

Столкнулась с тем, что мне очень нужны 2 вещи, которые вряд ли кто-то станет выкладывать в качестве даре, считая их полностью бесполезными… ну одну-то из них точно.



Мне кажется, что на сайте очень не хватает возможности публиковать свои желания получить что-то в дар, что-то нестандартное и редко кому-то нужное. Вряд ли это так уж сложно технически сделать. Да и просмотр таких списков может дарителей на мысли о других возможных дарах навести…



А как думаете вы?



****

Ну и воспользуюсь случаем :D



С благодарностью ПРИМУ в ДАР:

1. Сим-карту без номера (бывает, что при длительном нулевом или отрицательном балансе оператор связи передает номер другому абоненту) или с ненужным номером любого оператора связи! Нужна только для того, чтобы вставить в старый телефон и отдать ребенку на растерзание (без симки не работает), пока она окончательно не доломала мой :E. Пин-код, соответственно, должен быть известен.

СПАСИБО silicon-у — уже отправлена мне по почте :)



2. Пуговицы любые, желательно выпуклые цветные — для массажного коврика. Бесконечные количества из бабушкиных сундуков приветствуются!