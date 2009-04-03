Блогодар
«С благодарностью ПРИМУ в ДАР» — очень не хватает!
Столкнулась с тем, что мне очень нужны 2 вещи, которые вряд ли кто-то станет выкладывать в качестве даре, считая их полностью бесполезными… ну одну-то из них точно.
Мне кажется, что на сайте очень не хватает возможности публиковать свои желания получить что-то в дар, что-то нестандартное и редко кому-то нужное. Вряд ли это так уж сложно технически сделать. Да и просмотр таких списков может дарителей на мысли о других возможных дарах навести…
А как думаете вы?
****
Ну и воспользуюсь случаем :D
С благодарностью ПРИМУ в ДАР:
1. Сим-карту без номера (бывает, что при длительном нулевом или отрицательном балансе оператор связи передает номер другому абоненту) или с ненужным номером любого оператора связи! Нужна только для того, чтобы вставить в старый телефон и отдать ребенку на растерзание (без симки не работает), пока она окончательно не доломала мой :E. Пин-код, соответственно, должен быть известен.
СПАСИБО silicon-у — уже отправлена мне по почте :)
2. Пуговицы любые, желательно выпуклые цветные — для массажного коврика. Бесконечные количества из бабушкиных сундуков приветствуются!
Мне кажется, что на сайте очень не хватает возможности публиковать свои желания получить что-то в дар, что-то нестандартное и редко кому-то нужное. Вряд ли это так уж сложно технически сделать. Да и просмотр таких списков может дарителей на мысли о других возможных дарах навести…
А как думаете вы?
****
Ну и воспользуюсь случаем :D
С благодарностью ПРИМУ в ДАР:
1. Сим-карту без номера (бывает, что при длительном нулевом или отрицательном балансе оператор связи передает номер другому абоненту) или с ненужным номером любого оператора связи! Нужна только для того, чтобы вставить в старый телефон и отдать ребенку на растерзание (без симки не работает), пока она окончательно не доломала мой :E. Пин-код, соответственно, должен быть известен.
СПАСИБО silicon-у — уже отправлена мне по почте :)
2. Пуговицы любые, желательно выпуклые цветные — для массажного коврика. Бесконечные количества из бабушкиных сундуков приветствуются!
- Дата публикации: 03 apr 2009, 05:41
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: приму в дар, пожелания к сайту
1. SIM-карта имеется. Ребёнок подождёт с ломанием телефона, пока будет идти конвертик?)
2. С радостью бы отдал, но нетуть(
А так кто-то просмотрел бы такой лист и увидел — ба, да у меня же есть такая штука!
1. Главное, чтобы телефон подождал :))) Большое спасибо! Адрес сейчас скину :)
как иногда появляется надпись на дд, котрое отвечает на этот вопрос:
«404
Страница, которую вы запросили, не существует.
Махатма Ганди как-то сказал: «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, однако он слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность».
»
Хотя да, похоже, что получается слишком сложно. :(
В общем, +1!
Дару Дар — для другого.
ещё раз против
Но главное в другом, что это инструмент для дарения!!!
Есть инструмент для написания текста, например, ворд, инструмент для поиска информации, например, гугл и т.д. и т.п.
Мы же не пользуемся гуглом, чтобы печатать текст)))
Пройдет немного времени и все точно будут знать дд — это инструмент дарения, а если хочется желать, меняться, печать тексты, создавать электронные таблицы, искать информацию и тд. существуют другие инструменты
суть дарудара не в «отдам_даром_что-нибудь_ненужное», а в даре. а тут выходит — хочу дар, значит, вот такой, жду ваших предложений.
и мы правда погрязнем в этих желаниях.
для этих вещей существует жж-сообщества «отдам даром». я помню, что там разрешено просить что-нибудь. не знаю как сейчас, но несколько лет назад я сама выступала за введение этой возможности и она там появилась. а тут это не там.
>>> С помощью современных интернет-технологий мы хотим создать повсеместную социальную практику дарения…
С этим-то еще не разобрались :) Поэтому добавлять к дарителям еще и «желателей» совсем нельзя.
а… вижу уже не нужно)
А вы стали бы такую неработающую симку публиковать в качестве дара?!
Если заранее известно, что и кому вы хотите подарить — лучше об этом договорится в личном разговоре и подарить. Для такого рода вещей использовать сайт не надо. =)
Я так девушке тут ловца снов подарил — в комментах пересеклись, завели разговор — я ей сделал и отдал)))
похлеще, чем с дарами, тут-то же список «желаний сердца» =)
зы: пуговка — это не в сторону автора поста, а просто пример, не обижаться :-)
зы: да какие могут обиды :)
У меня есть вещи — совсем не нужные и я не знаю нужны они кому-то или нет, стоит ли их выставлять. Например у меня осталась передня панелька от магнтолы LG, и еще несчастье — цифровой фотик пентакс — его машина переехала (объектив и экран вроде целы) интересно это кому-то надо??? мне — нет. а ведь умельцы могут искать на запчасти.
Но ведь не обязательно нужен модератор! Есть же «это не дар» — и вроде как даже помогает. Любой просматривающие такой лист мог бы поставить подобную отметку на мечтателях машин-квартир и пр…
и если я буду собирать спички или кнопки, почему кто-то может иметь возможность сказать, что я желаю что-то не то?
а вообще я против таких листов )
а Желания если уж и делать, то конечно без выкладывания на сайт )
И я считаю, что вопрос действительно решается просто — напишите в своем профайле ваши желания, как уже предложил silicon. Я уверена, что найдутся нужные вам вещи, как уже нашлись у многих сообщников.
Надеюсь, никого не обидела.
Ну вот, теперь и мне стало сильно жалко… :(((
(может я отстал… но вроде было правило не писать вообще вишлисты.)
пример из жизни Дару-Дара: у меня в профиле есть такие странные пожелалки как поломанные зонтики — мне для поделок из них спицы нужны, а покупать зонтик и ломать как-то кощунственно, и катушки с проволокой из старой техники. дарить такое никто не будет — не дар ведь. мало кто даже додумается что оно может быть кому-то нужно.
а сегодня одна чудо-девашка как-то наткнулась на мой профиль и выложила в дар скелетик от зонтика с прописью — кто-то там кажется хотел… радости моей не было предела =)
но что вы думаете, проходит пару часов и ко мне в разговоры приходят еще два человека готовых отдать сломанные зонтики =) в общем, я теперь ими обеспечена надолго =))))))) но ведь не выложи tanyaska свой зонтик никто бы так и не узнал что кому-то такое нужно, а так оказалось что все готовы дарить.
Поэтому, мне кажется, что такой список нужен. Только, возможно, нужен именно список таких вот нестандартных вещей, которые многие не пощитают за Дар и не подумают предложить. Тогда как квартры-машины оно и ясно что всем нужны =)
Так возьми и попробуй завести тут в Блогодаре такую публикацию!
Попытка — не пытка, фифти — фифти ;) Может закидают тебя помидорами, а может и нет, не велика беда! Главно указать, что это категорически (!) не для «нормальных» шмоток которые и так всем понятное дело нужны, а вот для такого «удивительного нестандарта» :)
Попробуй! :)
можно несколько. Такой мне раньше подарила Astra78.
http://img542.imageshack.us/img5...