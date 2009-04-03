Блогодар

EfaKalhaven

«С благодарностью ПРИМУ в ДАР» — очень не хватает!

Столкнулась с тем, что мне очень нужны 2 вещи, которые вряд ли кто-то станет выкладывать в качестве даре, считая их полностью бесполезными… ну одну-то из них точно.

Мне кажется, что на сайте очень не хватает возможности публиковать свои желания получить что-то в дар, что-то нестандартное и редко кому-то нужное. Вряд ли это так уж сложно технически сделать. Да и просмотр таких списков может дарителей на мысли о других возможных дарах навести…

А как думаете вы?

****
Ну и воспользуюсь случаем :D

С благодарностью ПРИМУ в ДАР:
1. Сим-карту без номера (бывает, что при длительном нулевом или отрицательном балансе оператор связи передает номер другому абоненту) или с ненужным номером любого оператора связи! Нужна только для того, чтобы вставить в старый телефон и отдать ребенку на растерзание (без симки не работает), пока она окончательно не доломала мой :E. Пин-код, соответственно, должен быть известен.
СПАСИБО silicon-у — уже отправлена мне по почте :)

2. Пуговицы любые, желательно выпуклые цветные — для массажного коврика. Бесконечные количества из бабушкиных сундуков приветствуются!

Комментарии

  • silicon
    silicon 282 03 apr 2009, 11:28
    Я думаю, что если человек действительно о чём-то мечтает, то укажет это в своём профиле, как сделали Вы, без всяких wish-листов :)

    1. SIM-карта имеется. Ребёнок подождёт с ломанием телефона, пока будет идти конвертик?)
    2. С радостью бы отдал, но нетуть(
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 03 apr 2009, 11:54
      Ну и сколько человек увидит этот профиль? (например, вы — увидели бы?) Максимум — те, у кого я что-нибудь пожелаю…
      А так кто-то просмотрел бы такой лист и увидел — ба, да у меня же есть такая штука!

      1. Главное, чтобы телефон подождал :))) Большое спасибо! Адрес сейчас скину :)
      • silicon
        silicon 282 03 apr 2009, 11:57
        Человек, который не интересуется профилем сообщников, не будет интересоваться этими листами и подавно, IMHO)
        • Lady_Shu
          Lady_Shu 719 05 apr 2009, 03:24
          Вот с этим я полностью согласна) Как ни прискорбно, у нас тут бродят определённые субъекты...)
  • octopus
    octopus 56 03 apr 2009, 12:10
    Потому что если помимо 40 000 даров, которые сейчас есть на сайте, будут 40 000 даров, котрые хотелось бы, то возникнет дефицит! А это опять «дикий капитализм» ))

    как иногда появляется надпись на дд, котрое отвечает на этот вопрос:

    «404
    Страница, которую вы запросили, не существует.

    Махатма Ганди как-то сказал: «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, однако он слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность».
    »
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 03 apr 2009, 12:24
      Так-то да, я согласна, что может быть слишком много запросов… Вот если бы можно было сделать как-то ограничитель или возможность для сообщников отметить аналогично отметке «это не дар»… чтобы народ желал действительно только такие вещи, вероятность выкладывания которых очень мала…
      Хотя да, похоже, что получается слишком сложно. :(
      • Kat-tea
        Kat-tea 4 03 apr 2009, 13:09
        А я с Вами абсолютно согласна. Действительно можно было бы сделать дополнительный раздел типа «Поиск нужной вещи». Например, бывает, что человек очень долго ищет какую-нибудь книгу, и никак не может найти. А у кого-то она лежит просто так. Но ему и в голову не приходит, что ее можно подарить (может, он даже просто не думает, что она кого-то заинтересует). А тут действительно увидел — и подарил. И всем хорошо. :)

        В общем, +1!
        • Ni_Ni
          Ni_Ni 158 05 apr 2010, 19:33
          для «Поиска нужной вещи» есть много других ресурсов.
          Дару Дар — для другого.
  • tpaxep666
    tpaxep666 42 03 apr 2009, 13:19
    нет! я против виш-листов! зайдите на майдримис — там все желают квартиры, машины, «тёлок», оказаться в постели со знаменитостями. ну вот нахрена нам весь этот мусор?! будет не 40 000 желаний, а мильён. это прям стопудова!
    ещё раз против
    • octopus
      octopus 56 03 apr 2009, 23:28
      Да, я просто не стал пугать цифрами, хотел написать 400 000 желаний)))

      Но главное в другом, что это инструмент для дарения!!!
      Есть инструмент для написания текста, например, ворд, инструмент для поиска информации, например, гугл и т.д. и т.п.

      Мы же не пользуемся гуглом, чтобы печатать текст)))

      Пройдет немного времени и все точно будут знать дд — это инструмент дарения, а если хочется желать, меняться, печать тексты, создавать электронные таблицы, искать информацию и тд. существуют другие инструменты
      • Lady_Shu
        Lady_Shu 719 05 apr 2009, 03:28
        Поиск нужной вещи — идея хорошая, но, боюсь, все нормальные запросы просто потонут в «шелухе» — подарите мне кватиру, машину, тёлку и т.д. Человек, нуждающийсяв помощи, просто её не найдёт здесь. А виш-листы быстро переполня Посмотрите контакт-сообщества типа «Отдам даром». Все канючат и давят на жалость, а бескорыстно отдают что-то единицы.
    • [4870]
      [4870] 23 04 apr 2009, 14:49
      Тотально правы.
  • pugovka
    pugovka 172 03 apr 2009, 13:47
    и я против. категорически.
    суть дарудара не в «отдам_даром_что-нибудь_ненужное», а в даре. а тут выходит — хочу дар, значит, вот такой, жду ваших предложений.
    и мы правда погрязнем в этих желаниях.
    для этих вещей существует жж-сообщества «отдам даром». я помню, что там разрешено просить что-нибудь. не знаю как сейчас, но несколько лет назад я сама выступала за введение этой возможности и она там появилась. а тут это не там.
  • Altanus
    Altanus 171 04 apr 2009, 05:37
    Тоже против вариаций на тему виш-листов. Если совсем невмоготу — пусть будет капс в профиле)
  • [4870]
    [4870] 23 04 apr 2009, 14:52
    Опять же, у нас есть замечательные тексты из «традиций» и «миссии»:

    >>> С помощью современных интернет-технологий мы хотим создать повсеместную социальную практику дарения…

    С этим-то еще не разобрались :) Поэтому добавлять к дарителям еще и «желателей» совсем нельзя.
  • harvey
    harvey 109 04 apr 2009, 16:07
    с радостью подгоню вам неработающую симку :) дома лежит в книждечке) проверю тока работает ли с ней телефон и отпишу вечерком)
    а… вижу уже не нужно)
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 06 apr 2009, 12:42
      Спасибо! :)

      А вы стали бы такую неработающую симку публиковать в качестве дара?!
      • brutto
        brutto 156 06 apr 2009, 13:00
        Не думаю, что это хорошая идея.

        Если заранее известно, что и кому вы хотите подарить — лучше об этом договорится в личном разговоре и подарить. Для такого рода вещей использовать сайт не надо. =)
        • boorooom
          boorooom 252 06 apr 2009, 18:21
          Можно указать в профиле — если кто найдёт у себя такую вещь, неужели зажмет отдать?! Не поверю. Так что сайт учавствует, но опосредованно.
          Я так девушке тут ловца снов подарил — в комментах пересеклись, завели разговор — я ей сделал и отдал)))
      • harvey
        harvey 109 06 apr 2009, 21:19
        нет, я не считаю что такие вещи можно предлагать в качестве дара, если только так просто отдать… невопрос..))
  • z-a-z-a
    z-a-z-a 35 04 apr 2009, 22:22
    и ещё добавка — а если несколько человек ну вот просто мечтать будут о какой-то вещи типа «большой зелёненькой пуговицы» — ну найду я её, а с выбором-то тоже будет о-ё-ёй )))
    похлеще, чем с дарами, тут-то же список «желаний сердца» =)

    зы: пуговка — это не в сторону автора поста, а просто пример, не обижаться :-)
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 06 apr 2009, 12:46
      В таком случае у вас просто будет возможность выбора, такая же как из нескольких желающих на один дар, не пойму что вас смущает :)

      зы: да какие могут обиды :)
  • ramyata
    ramyata 120 05 apr 2009, 15:48
    Да, я тоже согласна с этим!!!
  • [11972]
    [11972] 122 05 apr 2009, 16:41
    Идея с листом желаний хорошая, но согласна с вышесказанным ее «изгадят» желением квартиры, машины, дачи на канарах и тд. Надо будет выделить спец модератора, который этот «мусор» будет удалять.
    У меня есть вещи — совсем не нужные и я не знаю нужны они кому-то или нет, стоит ли их выставлять. Например у меня осталась передня панелька от магнтолы LG, и еще несчастье — цифровой фотик пентакс — его машина переехала (объектив и экран вроде целы) интересно это кому-то надо??? мне — нет. а ведь умельцы могут искать на запчасти.
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 06 apr 2009, 12:30
      Да, к сожалению, невозможно сделать так, чтобы заведомо неисполнимые желания даже не публиковались в таком листе…

      Но ведь не обязательно нужен модератор! Есть же «это не дар» — и вроде как даже помогает. Любой просматривающие такой лист мог бы поставить подобную отметку на мечтателях машин-квартир и пр…
      • z-a-z-a
        z-a-z-a 35 06 apr 2009, 12:46
        нельзя вводить кнопку «это не желание», это же личное дело каждого.
        и если я буду собирать спички или кнопки, почему кто-то может иметь возможность сказать, что я желаю что-то не то?

        а вообще я против таких листов )
        • karaboz
          karaboz 61 06 apr 2009, 13:01
          В общем-то, идеи новых даров при ходят при просмотре уже опубликованных даров. Человек видит вещь и вспоминает, что у него тоже есть и понимает, что тоже может подарить… Я эта наблюдал неоднократно ((=
          • z-a-z-a
            z-a-z-a 35 06 apr 2009, 13:05
            здесь — да, но это Дары =)

            а Желания если уж и делать, то конечно без выкладывания на сайт )
          • [21116]
            [21116] 231 08 apr 2010, 17:35
            Да-да! Особенно часто это происходит, когда кто-то выкладывает всякие баночки и прочие стаканчики :D
    • boorooom
      boorooom 252 06 apr 2009, 18:24
      Кстати, у меня есть приятель, которому нужны сломанные цифровики для каких-то фото-экспериментов. Так что — вполне дар. Просто не факт, что такой желающий найдётся сразу.
      • [11972]
        [11972] 122 06 apr 2009, 21:51
        жаль, что вы в москве. я бы отдала фотик.
        • boorooom
          boorooom 252 06 apr 2009, 21:52
          Это я не к тому, что мне бы нужен, а к тому, что впринципе такие чудаки есть и что-то путное с этими деталями сделать смогут.
  • [7309]
    [7309] 77 06 apr 2009, 13:09
    По моему, это действительно приведет к захламлению сайта, еще большему появлению пользователей, которые только и делают, что желают все и у всех. И уже были случаи, когда лента даров использовалась, чтобы транслировать всем свое желание или объявление. Это выглядело очень сомнительно.
    И я считаю, что вопрос действительно решается просто — напишите в своем профайле ваши желания, как уже предложил silicon. Я уверена, что найдутся нужные вам вещи, как уже нашлись у многих сообщников.
    Надеюсь, никого не обидела.
  • Kotyur
    Kotyur 08 apr 2009, 10:43
    Хорошо. Пускай в профайле будет. Но чтобы был поиск по желаниям. Если у меня есть панелька от LG, и у кого-то она будет в профайле, то мы легко могли бы найти друг друга. Я — не размещая такую бесполезность в дарах (ну тоже ведь захламляет), а желающий, лишь захламляя собственный профайл.
  • [6990]
    [6990] 13 apr 2009, 02:41
    EfaKalhaven, спасибо за идею массажного коврика с пуговицами: 100% воспользуюсь!
  • emilia
    emilia 13 23 apr 2009, 01:17
    блин, где вы раньше были!!! выкинула 5 кг советских пуговитц!!! Увы мне, увы…
    • EfaKalhaven
      EfaKalhaven 338 автор публикации 23 apr 2009, 13:05
      Ну… Из Брянска вы их по почте точно не стали бы высылать :))))
      • emilia
        emilia 13 23 apr 2009, 23:27
        А может и выслала бы под настроение… А то мне все домашние мозги ели -куда они тебе нужны, только место занимают, надо будет одну пуговицу пришить — найдём и т.д. А тут неленивый человек, готовый их поштучно на коврик пришивать.Блин, жалко… :( :( :(
  • arti-nsm
    arti-nsm 16 23 apr 2009, 13:21
    я руками и ногами за!))
    (может я отстал… но вроде было правило не писать вообще вишлисты.)
  • nps
    nps 46 23 apr 2009, 13:33
    Могу предложить реализовать эту потребность на внешнем викисайте, но чтобы эти запросы работали при большом количестве, нужно это дело очень хорошо каталогизировать и чистить от неисполнимых желаний.
  • Agape
    Agape 52 23 apr 2009, 16:50
    и я за =) только вот как разумно реализовать — не знаю. если придумаю — поделюсь =)
    пример из жизни Дару-Дара: у меня в профиле есть такие странные пожелалки как поломанные зонтики — мне для поделок из них спицы нужны, а покупать зонтик и ломать как-то кощунственно, и катушки с проволокой из старой техники. дарить такое никто не будет — не дар ведь. мало кто даже додумается что оно может быть кому-то нужно.
    а сегодня одна чудо-девашка как-то наткнулась на мой профиль и выложила в дар скелетик от зонтика с прописью — кто-то там кажется хотел… радости моей не было предела =)
    но что вы думаете, проходит пару часов и ко мне в разговоры приходят еще два человека готовых отдать сломанные зонтики =) в общем, я теперь ими обеспечена надолго =))))))) но ведь не выложи tanyaska свой зонтик никто бы так и не узнал что кому-то такое нужно, а так оказалось что все готовы дарить.
    Поэтому, мне кажется, что такой список нужен. Только, возможно, нужен именно список таких вот нестандартных вещей, которые многие не пощитают за Дар и не подумают предложить. Тогда как квартры-машины оно и ясно что всем нужны =)
    • Nick3
      Nick3 55 25 apr 2009, 20:12
      Афигеть! Вот уж действительно, для таких странный вещей некий вишлист нужен :) Точно никто сам не догадается выставить такое :))
      Так возьми и попробуй завести тут в Блогодаре такую публикацию!
      Попытка — не пытка, фифти — фифти ;) Может закидают тебя помидорами, а может и нет, не велика беда! Главно указать, что это категорически (!) не для «нормальных» шмоток которые и так всем понятное дело нужны, а вот для такого «удивительного нестандарта» :)
      Попробуй! :)
      • Agape
        Agape 52 27 apr 2009, 10:16
        новую тему заводить не вижу смысла, так как если внимательно вчитаться в эту — то EfaKalhaven как раз об этом же и говорила — о нестандартных вещах, так что буду только повторяться =)
        • Nick3
          Nick3 55 27 apr 2009, 18:15
          :))) Я и имел ввиду — специальную тему понятную сразу же из заголовка, без внимательного вчитывания :)) Ну не хочешь, не надо :)
  • Cars
    Cars 869 24 apr 2009, 15:18
    Мне кажется элементарным, написать в своём профиле, мне нужно то-то и то-то до зарезу. Кто-нибудь откликнется. Именно так я и поступил.
  • [41507]
    [41507] 05 apr 2010, 19:11
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    Поднимаю, люди создают дубликаты потому что.
  • [41507]
    [41507] 02 jun 2010, 20:19
    Приму в дар память PC 3200 и плечики для одежды.
  • Lampovo
    Lampovo 235 заблокирован 10 mar 2013, 14:40
    Хочу контейнер для аудиокассет (их транспортировки),
    можно несколько. Такой мне раньше подарила Astra78.

    http://img542.imageshack.us/img5...
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