Забодали!

Ранее мы радовались любым дарам, так как их было мало, можно было общую ленту даров сайта смотреть без фильтров вообще. Теперь одну только Москву приходится листать довольно долго, чтобы увидеть обновления за сутки, т.е даров много, и это отлично. И сообщников много. Но тут вылазят паникеры. И появляется пункт 2. Блогодар. Появляются десятки публикаций типа: «Мне не подарили!!!», «На встречу не пришли!!!», «За нож полтинник попросили, бяки нехорошие», «Создаем список плохих» и тому подобная муть. И везде критика и троллинг. Я согласен, есть вещи, которые не стоит дарить, или мусор откровенный — даешь фильтры и кнопку «это не дар». Против придурков есть кнопка «Недостойный коммент» и публикация Призвать общественность. Для идей по улучшению сайта есть публикации в блоге разработчиков. Для просто придурков есть стена. и ноги. разбежаться и убитццо. Кончайте разводить панику и вопли в блогодаре! Моралисты. Как вы задолбали. Ваша борьба с обществом — это нечто. Срач в дарах и публикациях — на 50% ваша работа. «как вы можете дарить нижнее белье!? тут же дети!», «Тут на фото обнимаются,» «не дарите интимные вещи… », «АААА, kernel panic, там сиськи!!! ужас!» — все это напоминает вот эту картинку. жмите минус и не вопите. Или опять же в «призвать общественность» пишите, если там совсем порно. Смотрители. Они нужные и полезные люди. Благодаря им сайт становится чище, красивее, новички получают помощь и пояснения. Так нафига вы их доводите!? Народ добровольно делает хорошее дело. И довольно трудное дело. Им не платят, как не платят тут вообще ни кому. Дайте им спокойно работать, и не орите, что «смотритель, урод, скрыл в черновики мои дары». Раз скрыл — значит есть за что. Подумайте. В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=))) Сообщества по интересам… «А кто из Урюпинска?», «Анимешники, где вы?» и тд. Народ, хотите с единомышленниками болтать — в закрытые разговоры. Блогодар не для того.

Народ, а вам не кажется, что вы (мы) зажрались?Дару~Дар задуман, как способ сделать мир лучше, как способ дарить, а стараниями некоторых превращается в место спора моралистов и троллей. Обосновать? Легко!Мораль-то в чем, короче. Дайте сайту жить спокойно уже и развиваться нормально, без войн и криков и доведенных до посинения людей.Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.