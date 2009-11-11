Блогодар

Flanker_87

Забодали!

Народ, а вам не кажется, что вы (мы) зажрались?

Дару~Дар задуман, как способ сделать мир лучше, как способ дарить, а стараниями некоторых превращается в место спора моралистов и троллей. Обосновать? Легко!

  1. Ранее мы радовались любым дарам, так как их было мало, можно было общую ленту даров сайта смотреть без фильтров вообще. Теперь одну только Москву приходится листать довольно долго, чтобы увидеть обновления за сутки, т.е даров много, и это отлично. И сообщников много. Но тут вылазят паникеры. И появляется пункт 2.
  2. Блогодар. Появляются десятки публикаций типа: «Мне не подарили!!!», «На встречу не пришли!!!», «За нож полтинник попросили, бяки нехорошие», «Создаем список плохих» и тому подобная муть. И везде критика и троллинг. Я согласен, есть вещи, которые не стоит дарить, или мусор откровенный — даешь фильтры и кнопку «это не дар». Против придурков есть кнопка «Недостойный коммент» и публикация Призвать общественность. Для идей по улучшению сайта есть публикации в блоге разработчиков. Для просто придурков есть стена. и ноги. разбежаться и убитццо. Кончайте разводить панику и вопли в блогодаре!
  3. Моралисты. Как вы задолбали. Ваша борьба с обществом — это нечто. Срач в дарах и публикациях — на 50% ваша работа. «как вы можете дарить нижнее белье!? тут же дети!», «Тут на фото обнимаются,» «не дарите интимные вещи… », «АААА, kernel panic, там сиськи!!! ужас!» — все это напоминает вот эту картинку. жмите минус и не вопите. Или опять же в «призвать общественность» пишите, если там совсем порно.
  4. Смотрители. Они нужные и полезные люди. Благодаря им сайт становится чище, красивее, новички получают помощь и пояснения. Так нафига вы их доводите!? Народ добровольно делает хорошее дело. И довольно трудное дело. Им не платят, как не платят тут вообще ни кому. Дайте им спокойно работать, и не орите, что «смотритель, урод, скрыл в черновики мои дары». Раз скрыл — значит есть за что. Подумайте. В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=)))
  5. Сообщества по интересам… «А кто из Урюпинска?», «Анимешники, где вы?» и тд. Народ, хотите с единомышленниками болтать — в закрытые разговоры. Блогодар не для того.

Мораль-то в чем, короче. Дайте сайту жить спокойно уже и развиваться нормально, без войн и криков и доведенных до посинения людей.

Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.

Комментарии

  • Sachmach
    Sachmach 142 11 nov 2009, 11:07
    Не так все плохо :) Сейчас Блогодар можно настроить и неинтересные публикации просто не смотреть :)
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 11:08
      да знаю я. я смотрю весь блогодар. вместе с трешем. ибо часто там интереснее. я про вообще тенденцию. и просить дары и искать друзей — все в блогодар идут.
  • JustForFun
    JustForFun 24 11 nov 2009, 11:09
    Труъ.
    Верно и по делу.
  • alivan
    alivan 119 11 nov 2009, 11:25
    Эк тебя торкнуло, выпей может отпустит. :-)))
  • [10913]
    [10913] 126 11 nov 2009, 11:28
    Печально, но правда. Я блогодар уже практически не читаю — одно нытье.
  • Sachmach
    Sachmach 142 11 nov 2009, 11:31
    Если не нравится, что пишут в Блогодаре, можно зайти и попробовать сделать его лучше :)
    Вот сегодня у нескольких сообщников днюхи, можно их поздравить :)
  • Kitanna
    Kitanna 622 11 nov 2009, 12:34
    Слова не мальчика, но мужа! )))))))))) Очень достойная публикация — прочитала с удовольствием, готова подписаться под каждым словом, хоть кто-то написал о том, о чем думают, уверена, многие, молодец )))
  • [8230]
    [8230] 11 nov 2009, 13:25
    А вот и я)))) Соглашусь абсолютно!)))) Что то с этим надо делать… В вообще — поныть — это у нашего человека в крови. Все всегда не так — ЗП маленькая, правительство плохое, ДаруДар уже не тот… Особенно радует, когда про «деградацию сайта» заявляют сообщники, которые всего пару недель на сайте (это не дедовщина, это удивление)
  • psyche
    psyche 711 11 nov 2009, 13:26
    Жму конечности все, и те что 45-го размера тоже да!
  • Serzh13
    Serzh13 5 11 nov 2009, 13:32
    Чувак, ты прав! Мужик! Ток моралист немного ;)

    ЗЫ А может такая картинка потому что тут тётки в основном собрались?
  • [4585]
    [4585] 72 11 nov 2009, 14:09
    не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней.
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 14:12
      тоже верно. но забить-то всегда проще. может дойдет до кого-нибудь=)
      • [4585]
        [4585] 72 11 nov 2009, 14:16
        на их место придут другие. это нормальный этап развития.
        в свое время, когда ЖЖ тоже был закрыт и был доступен только по инвайтам, рускоязычное сообщество было настолько мало, что также устраивались общие встречи, все друг друга знали и т.д. А потом народу стало слишком много. Результат — имеем то, что имеем.
        И, да, ДД уже не тот и никогда таким не будет.
  • Sachmach
    Sachmach 142 11 nov 2009, 14:27
    Предлагаю тост!!! За нас с вами и за хрен с ними!!! ;D
  • [22015]
    [22015] 157 11 nov 2009, 14:57
    ты прав, но скорее всего, так и останется, а еще понабегут в эту тему и начнут орать благим матом )))
  • ptica
    ptica 92 11 nov 2009, 15:28
    Полностью согласна, даже добавить нечего…
  • Astronaft
    Astronaft 99 11 nov 2009, 16:02
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Публикация — полная фигня, троллизм чистой воды, но развеселило. поскольку от души и наивно падецки написана. Афтырь пиши есчо))))!
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 16:15
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      я обещал? иди далеко.
      • Astronaft
        Astronaft 99 11 nov 2009, 16:21
        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
        Тебе же русским языком сказали «Фигня», а ты опять начинаешь троллить.)
        • Flanker_87
          Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 16:24
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          чел, если фигня, то просто вали отсюда и не читай.
          • Astronaft
            Astronaft 99 11 nov 2009, 16:27
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Вот это кто написал? «Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.»
            Тут вообще кто-то шутку юмора понимает?
          • Serzh13
            Serzh13 5 11 nov 2009, 16:29
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            Понеслось говно по трубам…
    • DEVILS
      DEVILS 43 07 jan 2010, 08:15
      для этого есть кнопка про неуместную публикацию, а то что ты щас написал это больше похож на тролизм
  • Sachmach
    Sachmach 142 11 nov 2009, 16:48
    А так интересно тема начиналась, про девушек :) про сиськи :) а скатились на политику и оскорбления :(
  • Flanker_87
    Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 19:57
    О! уже неуместно! И опять молча!
    • [8230]
      [8230] 11 nov 2009, 20:07
      это не я)))
    • boorooom
      boorooom 252 11 nov 2009, 20:34
      Андрюш, да брось. Во-первых, ты сам призвал минусовать пост. А во-вторых, сайт живет своей жизнью. Кому-то нравится — он остается. А кому-то нет, и он уходит. Брось, бро. Оно того не стоит.
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 автор публикации 11 nov 2009, 22:16
        не стоит уходить из-за придурков. будет очень жаль и мне и многим другим людям. Подумай об этом.
        про минусовать — согласен, просто как всегда жду комментов в приложение к минусу.
        • boorooom
          boorooom 252 11 nov 2009, 22:31
          -У меня сейчас просто тупо нет времени на все это. Увы и ах, но семейная жизнь и работа.
          -Я устал рубиться с неадекватами, может так их меньше станет. Говорят: не корми тролля, ему станет неинтересно и он уйдет. Для многих я — возбуждающий фактор. Не будет красной тряпки, не будет и быка. И в итоге всем станет лучше.
          -Мне было комфортно на старом ДД, в сообществе друзей. Сейчас нас стало очень много и быть сообществом друзей уже не получится хотя бы из-за количества народа. Это будет хорошо и интересно, но это будет уже не то, к чему я привык и что мне было интересно. Буду заглядывать периодически, конечно.
          -Блин, jabber, icq, skype никто не отменял, общаться можно и не только на одном ДД. Без фанатизма, бро, и все будет ок. ;-)
  • [230]
    [230] 48 15 nov 2009, 18:24
    Хоть я публикацию поздно прочла, все равно хочется сказать: спасибо!

    (кстати, про сиськи — уже есть группа 18+ :))
  • Sachmach
    Sachmach 142 18 nov 2009, 20:07
    Была прикольная темка про Дедов Морозов, что-то больше ее не вижу :(
    С каких пор помогать другим стало недостойно?
    Может пора сделать кнопку это достойная публикация? Минусы только ссорят сообщников между собой.
    • [22015]
      [22015] 157 18 nov 2009, 20:31
      к сожалению, как выяснилось, нас больше интересует: почему кто-то дарит просроченные лекарства/косметику, почему отдельные сообщники не хотят грамотно писАть, что хотим взять у кого-нить на время и т.д., но никак не то, что стоИт во главе угла Дарудара — посильная помощь ближнему, делать мир добрее :(
      • Sachmach
        Sachmach 142 18 nov 2009, 21:01
        Я надеюсь, что мнение 10 человек это не мнение всего сообщества,
        а систему пора менять, несколько негативно настроенных сообщников+ несколько просто любопытных и весь блогодар в минусе.
        • [22015]
          [22015] 157 18 nov 2009, 21:06
          в том-то и дело, что мало кто из тех, кто минусует, признается в этом; некоторые признаются только когда их уличают в подобных делах…
          мнение 10 — это не мнение сообщества — да, в общем это так, но у нас в стране, да и не только у нас, происходит именно так — есть некто, кто закапывает все, до чего дотягивается, а остальные либо не видят этого (как в благодар не все заходят), либо отмалчиваются
    • [22015]
      [22015] 157 18 nov 2009, 20:34
      кстати, тема о несемейной встрече нового года в москве не посчитали (оно и правильно, конечно — я человек адекватный) неуместной, а вот принести радость детям — это, к сожалению, в нашем обществе неуместно
    • silicon
      silicon 282 18 nov 2009, 23:02
      Мне нравится твоя идея. Вот как я её понял:
      Изначально, всё публикуемое будет недостойным и люди должны нажимать кнопочку «достойная публикация» во всём, что считают уместным.
      • [22015]
        [22015] 157 18 nov 2009, 23:12
        да нет, просто будет некое подобие равноправия, а то поддержать человека (тему) возможно только при помощи комментария, а выгнать взашей — нажатием кнопочки )
      • HinArien
        HinArien 147 18 nov 2009, 23:17
        … и на выходе получим рейтинг и рейтингомерство
        • Sachmach
          Sachmach 142 18 nov 2009, 23:28
          что-то менять надо по-любому, скоро все публикации будут неуместными,
          посмотрите сколько минусов у вполне приличных тем, лучше уж рейтинг, чем взаимные оскорбления и обиды.
        • silicon
          silicon 282 18 nov 2009, 23:28
          Каким образом, поясни?
          • HinArien
            HinArien 147 19 nov 2009, 00:06
            Сейчас есть дар — и недар. Без градаций и всего такого.
            По твоему предложению, изначально всё будет недостойным, так? Для начала, это вообще меняет идею сообщества — даритель, грубо говоря, будет поставлен перед фактом «мы ещё посмотрим, не херню ли ты тут даришь и, может, потом ты станешь достоин звания „даритель“. Т.е. изначально надо доказывать, что ты не верблюд. Презумпция виновности по сути.
            Плюс, у „задостаивания“ дара должны будут быть градации. Мне кажется. Не совсем могу сформулировать почему, но как-то так. „Хороший дар“, „очень хороший дар“ и вроде того. Сейчас люди не меряются числом недаров, верно? А количеством „из недаров в дары“ меряться будет клёво
            • silicon
              silicon 282 19 nov 2009, 00:16
              С дарами вроде ща нет такой острой проблемы.
              • HinArien
                HinArien 147 19 nov 2009, 00:21
                Про дары — пример. Тут же аналогично — доказывать, что ты не верблюд, хвастаться, что ты в «достойные» вышел быстрее, «а ты тут никто, а у меня три достойных публикации в блогодаре» — оно надо?
                • [22015]
                  [22015] 157 19 nov 2009, 00:22
                  а вы таких встречали людей? я про подобное не слышала ))))
                  дар — это одно, а публикация для общения и решения вопросов — совершенно другое
                • [8230]
                  [8230] 19 nov 2009, 00:27
                  а у меня одна публикация) И она недостойная))) вот такая))) http://darudar.org/blogodar/post/314/
                  • [4585]
                    [4585] 72 19 nov 2009, 00:38
                    о да, это повод для гордости!
                    а у меня… а у меня…
                    а у меня, блин, целых 7! и только 1 неуместная. но мне //.
                    • [22015]
                      [22015] 157 19 nov 2009, 00:43
                      веселюсь от души ))))
                      а надо ж спать — от пулеметной очереди по клаве сын не может уснуть )))
                      надеюсь, еще увидимся )))
  • [4585]
    [4585] 72 18 nov 2009, 22:13
    нужна другая система — субъективная.
    каждый может нажать кнопочку «скрыть ЭТО от меня» и все — он больше ЭТО не увидит (все остальные, соответственно, видят).
    ЭТО может быть:
    1) сообщник (и все, что с ним связано — комментарии, дары, желания и проч)
    2) сам дар (от любого)
    3) публикация.
    и тогда настанет весна, солнце и счастье. Будут общаться только те, кому это надо. А кому не надо — об этом даже не узнают.
    Ибо идея объять необъятное и соединить несоединимое утопична чуть более, чем овер 9000.
    • [22015]
      [22015] 157 18 nov 2009, 22:48
      про «скрыть это от меня» — верно! и никто никого раздражать не будет (я бы быстренько так воспользовалась этой кнопочкой))))))
      • [4585]
        [4585] 72 18 nov 2009, 22:50
        теперь надо заняться распространением этой идеи и донесением ее до разработчиков :)
        • [22015]
          [22015] 157 18 nov 2009, 22:56
          согласна )))
          • [4585]
            [4585] 72 18 nov 2009, 22:57
            вместе сможем! (с) не помню чей
            • [22015]
              [22015] 157 18 nov 2009, 22:58
              подозреваю, что если просто завести тему с этим предложением, она сразу уйдет в трешь )))
              • [4585]
                [4585] 72 18 nov 2009, 23:00
                разумеется — народ не любит революционных изменений. так что надо медленно, постепенно вдалбливать это в умы общественности, переманивая на свою светлую сторону настоящих джедаев. а там глядишь и критическая масса наберется. и будет мир, труд, май.
                • [8230]
                  [8230] 18 nov 2009, 23:04
                  АААА!!! нас будут зомбировать!!! мне в мозг будут вдалбливать всякие глупости… ушла прятаться…
                  • [4585]
                    [4585] 72 18 nov 2009, 23:06
                    «ргуские! здавайтэсь! вы огружени! сапративлэние беспалесно!»
                    • [8230]
                      [8230] 18 nov 2009, 23:23
                      нда… представляю, что вольют в мою бедную голову…
                      • [4585]
                        [4585] 72 18 nov 2009, 23:27
                        чистый спирт!
                        • [8230]
                          [8230] 18 nov 2009, 23:31
                          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                          Вряд ли. Недавно Камилла говорила, что пишет то, что видит… И пишет глупости, потому что ничего умного не видит… А я не хочу полную голову глупостей… внедрять в мой мозг то, что пишет Камила не надо(((( На ДД хватает одной сообщницы)))
                          • [4585]
                            [4585] 72 18 nov 2009, 23:32
                            мда, мне вас никогда не понять, даже пытаться не буду.
                            • [22015]
                              [22015] 157 18 nov 2009, 23:36
                              наивен (или глуп?) тот, кто считает, что всё и всех понимает ))) можно только принимать или не принимать, а понять все и всех невозможно ))))
                              так что вы правы, не делая этого )))
                              • [4585]
                                [4585] 72 18 nov 2009, 23:37
                                понять все невозможно, но к этому надо стремиться, как предел стремится к нулю или бесконечности.
                                • [22015]
                                  [22015] 157 18 nov 2009, 23:48
                                  )))))))))) нужно ли?
                                  перед увольнением довольно долго общалась с новым гендиром редакции, он мне пытался вдолбить, что я самая умная и все знаю… я сопротивлялась, говорила, что невозможо все знать, а он мне опять снова вдалбливал…
                                  мне его никогда не понять, но зато поняла, что зря иногда забываю о том, что дураку невозможно что-либо доказать, он не поймет. и самому его понимать тоже не нужно — тут либо отступить (пусть сам в своем г… барахтается), либо (если есть возможность) посильнее ушибить, отведя тем самым душу, и на этом успокоиться )))))
                                  • [4585]
                                    [4585] 72 18 nov 2009, 23:50
                                    чаще нужно, но иногда понять непонятное невозможно.
                                    что за редакция, если не секрет?
                                    • [22015]
                                      [22015] 157 18 nov 2009, 23:54
                                      не буду поминать всуе )))
                                      под правительством москвы ходит )))
                                      • [4585]
                                        [4585] 72 18 nov 2009, 23:55
                                        понятно. я в свое время тоже провел некоторое время в редакции одной газеты о недвижимости, поэтому и полюбопытстваовал, не более.
                          • [22015]
                            [22015] 157 18 nov 2009, 23:32
                            приведите, пожалуйста, мои слова, где я говорю, что пишу глупости…
                          • [22015]
                            [22015] 157 18 nov 2009, 23:34
                            то что у людей отличное от вашего мнение, не значит, что оно неправильное или бредовое
                            хотя предпоследняя строчка в вашем профиле говорит и за себя и за вас очень красноречиво, как и ваши зачеркнутые фразы (со своей стороны, как бы меня кто не раздражал, никогда не позволяю себе этого)
            • [22015]
              [22015] 157 18 nov 2009, 22:59
              как будем распространять? ))
        • psyche
          psyche 711 19 nov 2009, 10:48
          Можно писать о таких вещах в идеях и предложениях. Собственно для этого этот топик в разделе и есть.
          • [4585]
            [4585] 72 19 nov 2009, 10:53
            можно. Но тогда меняется путь, ибо в том топике общение с разработчиками. И если они примут эту идею, то для большинства она может оказаться неожиданной и наверняка найдутся те, кто начнет кричать «верните мне возможность минууууусииииить!!!». предложенный вариант скорее относится к эволюционному подходу, когда массы подготовливаются к переменам постепенно. И еще: сейчас счет 3-1 в пользу изменения. Может быть, народ будет резко против (а у нас ведь якобы самоорганизация и все такое), может тогда и разработчиков беспокоить не стоит.
    • ur001
      ur001 21 19 nov 2009, 21:45
      Прекрасная идея!
      Как мы раньше не додумались. Заходишь на ДД, проходишься по первым 10-и страницам даров и публикаций, щёлкаешь «скрыть от меня» и, о чудо, ДД чист и прекрасен.
      Для этого потребуется всего каких-то пол часа — час… Класс

      Блокируешь непонравившихся сообщников, и, о чудо, во всех обсуждениях остаются только согласные с тобой. Можно больше ничего не писать и никому не отвечать.

      Скрывать все дары определённых пользователей ещё круче. Скрыл дары человека у которого 10 даров просроченной косметики и больше не видишь ни хороших его даров ни плохих.

      Ещё нужно скрывать по городам, регионам и странам.

      А про то что для незарегистрированных будет видно всё-всё отбивая всякое желание регистрироватьсся вы подумали?
      • [4585]
        [4585] 72 19 nov 2009, 21:59
        ну раз не додумались — это ничего страшного. нет среди нас гениев!

        помнится, вы писали про прощение, поставить себя на сторону противника. многие поддержали, согласились и… что это изменило? мир стал добрее? сколько после этого было выплеснуто желчи? сколько публикаций ушло в недостойные или было удалено. И о чем это говорит? Мне это говорит о том, что этот способ НЕ РАБОТАЕТ. Можете предложить другой способ? Ну же, не стесняйтесь.

        Другой пример — из жизни. Едешь в метро, после работы, домой, в переполненном вагоне. И тут противная бабка, которую хлебом не корми дай поругаться, наезжает на уставшую женщину, потому что та ей, якобы, на ногу наступила. Что начинается дальше, думаю, понятно. А теперь сделаем вид, что эта женщина эту бабку вообще бы не увидела и не ответила на ее «наезд».

        Теперь это проецируем на ДД — тут есть личности, чьи дары для меня бесполезны, как бы ценны они не были. Только потому, что мне эти личности неприятны сами по себе.

        Что касается просроченной косметики — будем обсуждать ценность дара? в который раз? Кому-то и ржавый гвоздь ценнее колечка золотого, хотя 99 человек захотят колечко и посчитают гвоздь не даром.

        А по поводу незарегистрированных — а что изменится? нет, ну правда. Они что, сейчас не видят, какие срачи происходят в комментариях? И что нормальные дары считаются не дарами, потому что это стадное большинство не понимает, для чего этот дар. Хорошо еще, что незарегистрированные не видят какие страсти в блогодаре творятся.

        так что обо всем я подумал. попробуйте и вы взглянуть на это с другой точки зрения. спасибо.
        • [22015]
          [22015] 157 19 nov 2009, 22:20
          блин, а я бы не смогла так доступно объянить, сразу бы клавиатуру спрятала, чтобы рвущиеся наружу выражения не произносить ))))

          поддерживаю!
          • [4585]
            [4585] 72 19 nov 2009, 22:21
            спасибо! я рад, что это хоть кто-то понимает :)
            а клавиатура — она и не такое стерпит.
        • ur001
          ur001 21 19 nov 2009, 23:00
          Дару~дар — это сообщество, коммьюнити, а не просто сервис как gmail и не социальная сеть как вконтакт или ЖЖ, где возможны микросообщества, но нет единого. Это вопрос принципиальный, так сказать, фундамент.

          Сообщество от толпы отличается общностью ценностей, единой культурой, групповой самоидентификацией.

          Любые механизмы личного скрытия, в том числе, предлагаемые вами, ведут к уменьшению связности и раздроблению единого сообщества. Вы можете возразить — а как же группы? Группы действительно способствуют образованию микросообществ, но без разрушения общности, участники не теряют связь с остальным ДД.

          Насчёт незарегистрированных пользователей я имел в виду не комментарии, а дары. Если вы поищете обсуждение Дару~дара в интернете, найдёте множество негативных высказываний о том что тут, особенно в последнее время, очень много хлама. А если бы мы отказались от кнопки «недостойный дар» в общей ленте оказалось бы и это. Ещё, по поводу недостойных даров я бы сослался на этот комментарий
          • [4585]
            [4585] 72 23 nov 2009, 15:51
            >Сообщество от толпы отличается общностью ценностей
            увы, у нас в большинстве получается именно толпа, ибо ценность дара — понятие субъективное. Большинство кинется на подариваемый цифровой фотик, в то время как 2-3 сообщника захотят кружку с отбитой ручкой. Для кого-то она покажется хламом, но ведь кому-то и понадобится.

            >единой культурой
            вот чего-чего, а культуры нам не занимать. Этого в нас с избытком. При чем этот избыток надо обязательно на кого-нибудь излить, это нас хлебом не корми.

            >групповой самоидентификацией
            вот с этим видятся конкретные проблемы.

            По поводу имиджа. Ну что тут сказать? имидж — ничто. Дары — все.
            так что можно еще раз перечитать про миссию ДД
            http://darudar.org/page/ideology/mission/
            и убедиться, что там ничего не скзано про ценность самого дара, там нет слов о том, что дар обязательно должен иметь стоимость в денежном эквиваленте более какой-либо суммы.

            я не говорю, что мое предложение гениально идеальное. Возможно, что можно переделать механизм, когда решение о признании «не даром» будет принимать не большинство (которое не всегда бывает правым), а конкретный человек (по типу модератора, их, кстати, можно выбирать голосованием и выбирать на определенный срок).
        • TAPO4KAPOTAPA
          TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 00:36
          Да, если только дарить/получать, а в Блогодаре не сказать ни слова — останешься хорошей и умной. По идее правильно.
          А скажешь, то наживёшь противников, т.к. у каждого мнение всё равно своё, но пишут же СВОЁ мнение. Сразу насмешки и критика. Ну и всё в этом духе. Одному можно всякую Х писать и всем весело (он свой в доску), а другому +10 поставишь или «это верно» скажешь и сразу блокировка.
          Можно не отвечать, не отстаивать себя, но не всегда получается. Мы просто не знаем чужой быт, воспитание и цели в жизни. Монашка простититку не поймёт (я к примеру).

          А есть люди, которые бросают общие фразы, где и отношениия не видно к проблеме. Это я называю " И нашим, и вашим". Больше всего это не люблю.
          • [4585]
            [4585] 72 02 mar 2010, 00:40
            я каждый раз даю себе зарок в БД не ходить, но иногда заглянешь, ужаснешься и опять обещаешь себе не лезть в БД.
            все мы люди, все мы разные.
            просто не надо делать вид, что все тут белые и пушистые.
            • TAPO4KAPOTAPA
              TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 00:51
              Вот вот. Не надо. Когда что-то пишешь, люди ржут (не догоняют), раскладываешь это же подробно — ответ таков :«Краткость — сестра таланта хи-хи-хи ха-ха-ха ». Объясняешь на русском не матерном — пишут «Жалость вызываешь».

              Фиг понять можно. Может тут одни гламурные, так тогда всё понятно. У нас тогда ценности разные точно, ну и я к себе очень строго отношусь, не только наглость и хамство не люблю, но о жизни разговоров в больших лентах цитат из книг.
              Переживи многие моменты (хотя не дай Бог), не криви душой (своей), и оставайся не Г, тогда пожму руку и буду слушать взахлёб. Но мы всё равно не знаем друг друга -это интернет, а интернет — это пом-ка.
    • [230]
      [230] 48 20 nov 2009, 01:43
      Полностью поддерживаю мнение ur001.
  • cheshircheg
    cheshircheg 80 18 nov 2009, 23:46
    Осеннее обострение на Дарудар =)
    Это нормально, спросите любого психиатра=)
    • [4585]
      [4585] 72 18 nov 2009, 23:49
      всех вылечат!
      • [22015]
        [22015] 157 18 nov 2009, 23:50
        кто посмеет? )
        • [4585]
          [4585] 72 18 nov 2009, 23:54
          Профессор Филипп Филлипович Преображенский. Ему я верю — он из собак людей делал. И наоборот. И собаки оказывались лучше людей.
          • [22015]
            [22015] 157 18 nov 2009, 23:56
            да, люблю их — преданных и добрых тварей )))
            (пошла плакать по ушастому другу, который всегда принмал меня такой какая есть)))))
    • [22015]
      [22015] 157 18 nov 2009, 23:50
      ну, по осени обострение практически у всех и везде, только у одних это более заметно, у других как-то не очень )))
  • Samba
    Samba 291 заблокирован 19 nov 2009, 03:16
    Просмотрела наискось… флуд флуд флуд… классно поболтали:......) Не ну че, а поговорить? А высказаться из серии «мое мнение есть последняя инстанция» :))) Надо ж людям где-то букафки печатать…
    • [4585]
      [4585] 72 19 nov 2009, 09:28
      а что из этого следует? просто народу не хватает ОБЩЕНИЯ. Надо же где-то и желчь свою излить, и яд из зубов слить, и повеселиться, и покричать «вокруг меня одни идиоты, одна я тут стою в пальто красивая». Се ля ви. То бишь, такова «жисть моя жестянка».
  • [4585]
    [4585] 72 19 nov 2009, 09:30
    Сим камментом я заканчиваю слово. Ибо слово есть байт, а байт есть 8 бит, а 8 бит есть 256, коим и является сей каммент.
    Кто понял, тот молодец, а кто не понял — тот огурчик.
    • psyche
      psyche 711 19 nov 2009, 10:48
      Я огурчик, я огурчик!
      • [4585]
        [4585] 72 19 nov 2009, 10:50
        «Я — ворона, я — воронааааа. На-на-нааааа» (с) Линда
        считайте, это тайным посланием автору топика.
      • [4585]
        [4585] 72 19 nov 2009, 10:56
        с прошедшим, кстати! отрадно видеть, что после сего действа виновник торжества кричит, что он огурчик :)
        А пожелания просты — пусть все то, что уже пожелали, обязательно сбудется!!!
        • psyche
          psyche 711 24 nov 2009, 13:43
          О, спасибо =)
          Сложно быть огурчиком в такое непростое время, после празднования была не свежим и хрустящим а маринованым, значит хорошо отметила =) Да!
  • Sachmach
    Sachmach 142 19 nov 2009, 13:59
    Зашел на gmail, нашел там кнопочку «мне нравится» а вот у нас почему то одни минусы.
  • Ginger
    Ginger 121 24 nov 2009, 17:15
    +1. Зажрались — это как раз то слово, которое крутится уменя на уме поледнюю неделю при мыслях о дарударе.
  • nasya
    nasya 39 21 dec 2009, 23:57
    Прочитала вашу публикацию! :))) Пять баллов! :))
    Вот у меня сейчас примерно такое же состояние, когда из меня так и просится такая публикация, за которую я сама себя поставила бы жирную минусюку…
  • [4585]
    [4585] 72 25 dec 2009, 21:22
    забодали темы, которые удаляются невовремя.
    с другой стороны, хорошо, что они вообще удаляются.
    все больше ощущаю себя дятлом — санитаром леса блогодара
  • [22690]
    [22690] 163 04 jan 2010, 17:16
    зайдите на «мой мир» и поставьте детенышу 7-15 лет еденичку в оценки к фото (это минимальная оценка" этот цветок жизни пока родители не вилят обругает вас таким матом что у вас уши завянут. еще и скажет что при встрече он вас ..*тут снова куча мата"
    И глупо говорить что именно ваш отпрыск не такой. вы жн не находитесь с ним постоянно.

    Если ребенок вленз в сеть — значит уже взрослый. или ограничивайте доступ к сайтам. пусть сидит на детских ресурсах. А тут собрались взрослые люди (изначально ;)) и аккаунты на подобных сайтах детям не игрушки.
  • DEVILS
    DEVILS 43 07 jan 2010, 08:12
    Я с недавних пор редко захожу на сайт.
    С такими людьми как у меня в городе, у меня пропало желание дарить.
    Пусть дарят своим друзьям подругам дальше! Раньше дарили хотя бы от души, разрывались не знали кому дарить, думали примерно неделю или меньше! Но ни как не 3 минуты после выкладывания дара, ставя обещано так быстро, и все чаще тогда когда пожелает его/ ее друг. Как это можно определить? У этого желающего поспешное сообщение, практически без смысла. Например «Желаю» и все, а у остальных желающих целиком расписано почему они желают и зачем им этот дар…
    Мне просто неприятно стало заходить на сайт и видимо не только мне. Но я думаю таких людей (которые дарят своим) не мало поэтому сайт будет держаться, и не никто не будет замечать как будут уходить старички, те кто уже давно на сайте… и устал от такого поведения…
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 07 jan 2010, 13:25
      не будут. Ибо так же есть здравые сообщники, выбирающие одариваемого и знающие традиции. Пораженческие настроения — зло=). Хотя, может про свой город вы и правы — не знаю=))
    • nasya
      nasya 39 07 jan 2010, 13:55
      У меня тоже периодически бывают упаднические настроения, когда в глаза бросается несовершенство окружающего мира. В такие моменты я стараюсь напоминать себе, что всегда надо начинать с себя.
      вот и с вами хочу поделиться своим рецептом! :) Начинать надо с себя! И у вас обязательно найдутся единомышленники!
      Описанное вами, это самое банальное, свойственное нашему менталитету, местничество, протекционизм или попросту блат… :)) Но ведь не все такие! Бывают и честные люди! Главное, самим не уподобляться, а в любых условиях сохранять свои самые светлые стороны!
      Вы не одинока! :)
    • naisha
      naisha 70 07 jan 2010, 14:00
      И что плохого, собственно, в том, чтобы отдать дар другу/подруге?
      • Flanker_87
        Flanker_87 121 автор публикации 07 jan 2010, 14:03
        плохо не то, что отдать подруге, а то, когда выставляешь дар уже зная, кому он достанется. такие дары лучше просто дарить без сайта.
        Если же уже выставленный дар пожелал кто-то из знакомых ничего плохого нет.
        • naisha
          naisha 70 07 jan 2010, 14:29
          Так речь то не об этом, насколько я поняла. А о том, что обещают другу-подруге, после того, как он пожелает.
          Если я увижу в желающих друга-подругу, я пообещаю ему тут же. Потому что во-первых, я знаю, что я сто процентов с ним встречусь, что ему эта вещь нужна. Во-вторых, чтоб не обнадёживать других.
          Devils, кажется, именно об этом.
      • nasya
        nasya 39 07 jan 2010, 14:17
        Тут даже публикация была, что нет ничего плохого в том, чтобы подарить вещь своему знакомому. Ведь это даже хорошо, потому что без сайта, возможно, мы бы даже не узнали, что у нас есть знакомый, которому эта вещь нужна. :)
        Но если вещь обещается через три минуты после выставления ее в ленту даров — это по меньшей мере глупо. Даже в правилах сайта написано, что не следует обещать вещь сразу.
        Я когда выставляю дар, а его вдруг кто-то желает, то у меня такая радость возникает за свой дар, что он кому-то нужен, что сразу хочется его обещать. а по правилам надо подождать, вот жду, борюсь с собой… :)))
        А потом бывают случаи, когда незнакомому человеку дар нужнее, чем знакомому. В таких случаях тоже, кому подарить? Это уже моральный выбор каждого… Хотя, например, мои знакомые, уверена, сами отказались бы, чтобы не ставить меня в затруднительное положение, если бы среди желающих оказался более достойный и нуждающийся человек…
        А вообще то бывает, что и друг/подруга нуждаются в даре очень-очень! Вы же не виноваты, что вы знакомы… :))) Но если даритель заранее знает, кому он дарит, то зачем же это через сайт делать… ))
        • nasya
          nasya 39 07 jan 2010, 14:18
          Слушайте, на меня похоже несколько дней лучше внимания не обращать, я что-то болтливая стала… :))))
          В каждую публикацию захожу и везде по простыне оставляю… :))))
          • naisha
            naisha 70 07 jan 2010, 14:30
            Тут вроде ни строчки о том, что заранее известно.
            Не вижу ничего плохо в том, чтобы пообещать дар через 3 минуты по означенным выше причинам.
            • nasya
              nasya 39 07 jan 2010, 14:33
              Про через три минуты — это я в правилах читала, что не рекомендуется обещать дар сразу. Нужно подождать, вдруг появится человек, которому ваш дар еще нужнее. Как то так…
              А вот если дар обещается через три минуты после выставления, то это скорее попахивает, что 2 человека договорились «Я сейчас выставлю, а ты быстренько пожелай». Так это же глупо. Если сразу знаешь, что другу подаришь, зачем это делать через сайт, иди и подари…
              А конкретно то другу-подруге — ничего плохого не вижу. хорошо, думаю… :)
              • naisha
                naisha 70 07 jan 2010, 14:42
                Ну вот выкладываю я, не знаю, мать старую. И желает её тут же сообщник, с которым часто виделись. Я знаю, что мы встретимся 100%, я знаю, что он железячный маньяк и ему её надо 100%. Что такого, что я пообещаю её ему?
                Кстати, лично я как правило, предлагаю лично вещи, если знаю, что они моим друзьям могут быть нужны. Если отказываются — выставляю. Вот.
                • nasya
                  nasya 39 07 jan 2010, 14:49
                  Думаю, все правильно! :)
                  Собственно в тезкиной адекватности я и не сомневалась ни на секундочку! ;)))
                  Просто мне кажется Дэвилз про другие случаи рассказывает. Да и вообще неприятно наверное, когда весь город только между собой дары дарит, а на незнакомых людей никто и не смотрит…
                  • naisha
                    naisha 70 07 jan 2010, 14:55
                    Ну а про «другой случай» целая публикация есть. =)
                    А про " город только между собой дары дарит" — ну, разные люди везде… Мы их не исправим =)
                    • nasya
                      nasya 39 07 jan 2010, 14:58
                      Это верно, не исправим. Только мне кажется, что не может быть такого, что в одном городе, все как на подбор одинаковые люди подобрались, которые только друзьям дары дарят. Мне кажется есть и честные, которые действительно действуют в рамках правил сайта, в соответствии с традициями… :))
                      Либо уж я совсем безнадежная оптимистка… :)))))
                      • meccano
                        meccano 7 01 mar 2010, 19:52
                        странно, «дарящие своим» у вас, значит, нечестные! интересная логика!
      • DEVILS
        DEVILS 43 07 jan 2010, 17:10
        Вот тогда дарите ВНЕ ДАРУ ДАРА!
  • DEVILS
    DEVILS 43 07 jan 2010, 17:11
    Вообщем опять пойду в небытие. Ведь моего отсутствия никто не заметит.
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 07 jan 2010, 17:35
      *зловещий смех*
    • nasya
      nasya 39 07 jan 2010, 19:03
      Ольга, я зашла в ваш профайл, мне стало интересно, что за город такой…
      Вам было подарено 237 даров, обещано 175…
      Вообще не понимаю, на что вы жалуетесь? :)) Просто настроение плохое? :)
      Срочно съесть шоколадку, банан или мандаринчик — говорят, повышают! :)
      • HinArien
        HinArien 147 07 jan 2010, 19:41
        Зайдите ещё вот сюда — и почитайте дискуссии в дарах, из которых эти комментарии.
        • nasya
          nasya 39 07 jan 2010, 19:58
          Ого, 57 штук недостойных это сильно.
          • HinArien
            HinArien 147 07 jan 2010, 20:04
            Количество часто не так важно, как содержание.
            Занедостаивают порой и вполне нейтральные комментарии. Но содержание-то не спрячешь.
            • nasya
              nasya 39 07 jan 2010, 20:11
              В процессе общения на сайте заметила, что засчитывают недостойными нейтральные комментарии лишь тех сообщников, которые уже часто были замечены в действительно недостойных комментариях. по крайней мере в блогодаре это часто делается, чтобы перекрыть недостойному сообщнику доступ в тему, чтобы позитивную тему не превращали в негативный базар.
              Так что количество тоже просто так не возникает.
              Но в данном случае я и содержанием зачиталась…
              • HinArien
                HinArien 147 07 jan 2010, 20:15
                Приведу-ка я личный пример
                Ещё, как сейчас помню, цитаты и ссылки на традиции мне занедоставивали, но в недостойных я их не нашла — видимо, дары всё же были удалены.
                В общем, всё зависит от людей. Не только от пишущих, но и от читающих:)
                • nasya
                  nasya 39 07 jan 2010, 20:19
                  Ничего себе!
                  Только вчера мне муж про систему недостойных комментариев сказал: «Так по такой системе ведь могут просто взять сговориться и засчитать чей-то хороший комментарий недостойным!» а я мужу ответила: «Нееет! Ты что!!! Такого не может быть! Там же хорошие люди общаются, а сговорщиков единицы!»
                  Я наивная…
                  Либо слишком уж у разных людей разные понятия о недостойности…
                  • HinArien
                    HinArien 147 07 jan 2010, 20:31
                    Следует отметить, что сговорщики бывают. Но это достаточно просто проверить административными методами. Все подобные случаи были пресечены, сговорщики понесли наказание.
                    • nasya
                      nasya 39 07 jan 2010, 21:12
                      Ну вот в Вашем случае я считаю самый настоящий сговор. Я все Ваши недостойные просмотрела, в большинстве ничего недостойного не нашла. В тех же темах были сообщения Брутто, которые засчитали недостойными — там у меня даже фантазии не хватает за что его комментарии скрыли…

                      Радует, что все-таки добрых людей больше! И такие случаи базаров на сайте единичны! :)
                      • HinArien
                        HinArien 147 07 jan 2010, 21:16
                        Нет, в той теме был не сговор, а истерика нескольких сообщников, причём истерика бесполезная и не по делу. С другой стороны, получился хороший тест на адекватность.

                        Да, такие случаи скорее единичны. Лучше, чтобы они такими и оставались…
                      • naisha
                        naisha 70 08 jan 2010, 09:26
                        Да тут целую тему тогда заминусили. Про встречу в Москве. Всё без разбору =)
                • Flanker_87
                  Flanker_87 121 автор публикации 07 jan 2010, 21:21
                  не, ну ту дарительницу я тоже лично помню, ага. мочить ее лопатой=)))
      • Relax_hab
        Relax_hab 133 03 feb 2010, 06:48
        Это город Хабаровск… И не буду переходить непосредственно на личности, но хочу сказать обратное — на сайте я не так давно и могу с уверенностью сказать, что у нас редко дарят кому то по знакомству… Просто порой человеку бывает обидно, что подарили не именно ЕМУ, а кому то другому, а уж найти причины для обиды и сказать, что подарили именно по дружбе — тут вообще дело двух минут… По личному опыту скажу, что прийдя на сайт не знала никого здесь и в первый же день сделала ошибку обещав дар тому человеку который мне глянулся и сразу от Ольги последовало обвинение в предвзятости… ну в общем это все мелочи…
        Скажу одно — Дар-у-дар в нашем городе растет и развивается и этому я очень рада… приходят новые люди, ширится география общих посылок и я хочу нам всем пожелать научится прощать и относится с уважением и терпением к друг другу))
  • Goroshek
    Goroshek 342 02 feb 2010, 11:22
    ))) Объяните мне — Особо Одаренной — след. вещь.
    Если ты пришел на сайт, отдавать БЕЗВОЗМЕЗДНО ВЕЩИ, дарить им новую жизнь, т.к. в твоих руках они уже " не играют" — ЗАЧЕМ???? собирать бешенное кол-во желающий, переписываться с ними, принимать поцелуи в пуклые и выпуклые места, а потом подарить «своему в доску». Если тебе вещь не нужна( как пишут почти все) — отдай ее с легкостью… или я что-то совсем лох педальный и тут собрались эстеты- ценители, решающие ДОСТОИН или НЕДОСТОИН?????
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 02 feb 2010, 11:24
      Да, вы правы бывают такие случаи. Это осуждается. Но их мало. Ссылок предпочту не приводить и вам не советую=). Срач будет.
      • Goroshek
        Goroshek 342 02 feb 2010, 18:15
        Я не предлагаю «оклеймить» народ, тем более, что это не поможет, т.к. тот кто это делает сознательно просто млеют, от такой рекламы, а еще есть- считающие себя «сильными мира сего» — но это уже не лечится…
        Я просто очередной раз умиляюсь — как же наши граждане умеют все засрать( простите)…
    • HinArien
      HinArien 147 02 feb 2010, 17:43
      Если ты пришел на сайт, отдавать БЕЗВОЗМЕЗДНО ВЕЩИ, дарить им новую жизнь, т.к. в твоих руках они уже " не играют" — ЗАЧЕМ???? собирать бешенное кол-во желающий, переписываться с ними
      Затем, что человек пришёл на сайт не столько «отдавать безвозмездно вещи», а куда как больше чтобы
      собирать бешенное кол-во желающий, переписываться с ними, принимать поцелуи в пуклые и выпуклые места, а потом подарить «своему в доску»
      Это бывает. В остальном согласна с Фланкером.
    • meccano
      meccano 7 01 mar 2010, 19:09
      так ведь это очевидно!!! простите за запоздалый коммент, но! Я вижу Дару-Дар, как сайт, на котором люди ищут общения! Новых знакомых, новых эмоций. А подарок — лишь предлог для общения.
  • [37544]
    [37544] 16 02 feb 2010, 23:19
    «Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.»
    Если бы этого предусмотрительно не написал автор, я бы сама это написала:)))
  • sylo
    sylo 52 03 feb 2010, 01:43
    Наверное не в тему, просто накипело одна сообщница не хочу называть имен отдает комбез и пишет ПС за вознаграждение, что люди правил не читают. Есть много других сайтов где можно «отдать» за вкусность итд.
  • sylo
    sylo 52 03 feb 2010, 01:54
    Вот ссылка на этот дар, может конечно я не права???! http://darudar.org/gift/339025/
  • sylo
    sylo 52 03 feb 2010, 01:57
    Жалко только человека, которому дар обещан.
  • DEVILS
    DEVILS 43 01 mar 2010, 18:35
    Искала тему куда написать свое последнее слово на этом сайте. Нашла ее)«Задолбали» Коротко и ясно.
    В общем я думала что смогу справится с дружескими групировками на сайте, но нет, народ все также дарит все самое лучшее своим друзьям или тем кто чтото подарил им.
    Меня под конец вывело все это.
    меня больше не привлекает этот сайт, и больше сюда призывать никого не буду. Не зря все все сливают на Молоток ру, там хотя бы когда кому то что то продаешь, «Спасибо» более искренне звучит чем на этом сайте.
    ББ
    5
    • meccano
      meccano 7 01 mar 2010, 19:12
      вот оно! прозвучало! спасибо Вам!
    • Ronazita
      Ronazita 154 10 aug 2010, 19:37
      DEVILS, а мне вот странен ваш крик души.

      Вы подарили 41 дар, а получили 242. Это я к тому, что вы написали: «народ все также дарит все самое лучшее своим друзьям или тем кто чтото подарил им. Меня под конец вывело все это.»

      Я сама желаю много — мне нужна всякая мелочь поломатая на ХМ. Я ее желаю в неимоверных количествах. А дарю я в основном вещи, которые мне самой были когда-то дороги, но со временем потеряли свою ценность для меня лично.

      Но вот что меня удивляет — мне едва хватает времени следить за СВОИМИ дарами. Я желаю что-то и искренне радуюсь, если дар обещали и подарили мне. Но отслеживать КАЖДЫЙ желаемый мною дар, строить цепочки одариваемых и вычислять «группировки» — это сколько же времени нужно!

      А я то и дело встречаю «глубокий анализ» ситуаций со встречными дарами. Те, кто это делает обладают недюжинным складом ума! Таким людям нужно наукой заниматься! Я совершенно серьёзна! У меня на такой анализ не хватит ни сил, ни времени.
  • ME4TA_
    ME4TA_ 5647 01 mar 2010, 20:36
    Я одна чтоли считаю что это неприлично? http://darudar.org/gift/391429/#scrollTo:menu_tab
    • Serzh13
      Serzh13 5 01 mar 2010, 21:29
      Мм… Что именно? Предлагать такое? Заниматься этим? Фотография неприлична?
      ЗЫ и каким образом это относится к забодавшимся? :D
      • ME4TA_
        ME4TA_ 5647 01 mar 2010, 22:08
        Публичное предложение.
        Наверное всё нормально, просто я чего то не поняла.
  • MADagascarrr
    MADagascarrr 30 02 mar 2010, 00:11
    Чё-Ничё… убирацца пришла… понасрали тут))) (с)
  • [43279]
    [43279] 199 02 mar 2010, 02:16
    Первый день в даре… Крики — и в список плохих…

    telega84
    вы меня конечно извините, Но я вам сразу написала, что могу ТОЛЬКО на общей! Заем тогда было обещать дар, выяснить про общую встречу и мягко говоря послать??? Имейте уважения к сообщникам на будущее! Мы теперь будем знать уже с кем имеем дело! удачи!!!

    SunCat
    Я впервые на этом сайте и не знаю что такое «на общей». Я хотела с удовольствием подарить вам, но теперь зная что такое общая встреча, говорю что не езжу туда. «Мягко говоря»послать" (с), «мы теперь будем знать с кем имеем дело» -эти чудесные цитаты в отношении меня, пришедшей на сей сайт с добрыми намерениями не заставят меня ненавидеть вас, не заставят меня говорить вам о вашей глупости, злобности, мелочности. Часто подобные сообщения бывают написаны с целью разжигания перебранок. Я хочу пожелать вам удачи, добра и никогда ни с кем не ссориться. В мире и так слишком мало любви и доброты. Для этого и создан этот сайт, не правда ли? Чтобы быть добрее и стать лучше, а не «понимать кто есть кто на самом деле» *)
    • lllapo4ka
      lllapo4ka 402 02 mar 2010, 10:27
      Конечно не приятная ситуация, но почему бы сразу не отписаться с человеком, что Вы не знаете что такое общая встреча, как только разговор о ней зашел?
      Были такие ситуации, когда я тоже дарила новичкам и при первом упоминании об общей встречи меня сразу спрашивали что это такое и с чем его едят, я кидала ссылку на акции, а там все было указано. Может не нужно было доводить до крайностей, а сразу выяснить что такое Общая
      • tiana
        tiana 471 03 mar 2010, 12:08
        когда человек что то желает(!) он должен понимать, что «диктовать условия»: место и время дарения будет даритель и только он. Конечно можно поискать компромиссы, но не всегда получается. А тут… крики… Желающий дар в данном случае повел себя ужасно, некрасиво.
  • [43279]
    [43279] 199 02 mar 2010, 02:17
    Скажите тут всегда так или мне просто не повезло? Если всегда то я просто удалюсь, зачем мне это — делать добро и дарить? *)
    • [8230]
      [8230] 02 mar 2010, 02:25
      просто не повезло. Сообщник повел себя не красиво.
    • TAPO4KAPOTAPA
      TAPO4KAPOTAPA 448 02 mar 2010, 02:26
      Яночка, как Вам не повезло. Я после тут совсем недавно, но первое время о блоге не знала (и слава Богу), нигде ничего не читала.

      И чувствовала себя от этого лучше, чем сейчас =))

      А Вам в первый же день — бах!
      Крепитесь, на всякий случай тут надо иметь валерианку на столе и новопассит для сна.
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 автор публикации 02 mar 2010, 10:06
      Ничего страшного, может у дарителя настроение плохое было=). Просто не повезло=)
    • psyche
      psyche 711 02 mar 2010, 12:08
      А вы в зеркало посмотрите и вам сразу хорошо станет! Я в том плане, что очень вы яркая итак и излучаете =) Не обращайте внимания у всех бывает, не у всех терпение есть, пользуйтесь кнопками «Самоорганизации» и все будет хорошо.
    • Ronazita
      Ronazita 154 10 aug 2010, 19:39
      Вам просто не повезло!
  • DEVILS
    DEVILS 43 05 mar 2010, 14:06
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    для особо пушистых я напишу что ухожу после того как отдам обещаное или просто до конца недели здесь буду. И вам фланкер я бы предложила мне не явзить в ответ
  • Anor
    Anor 332 05 mar 2010, 15:09
    Согласна. Почему бы каждлму просто не получать удовольствие от жизни и от сайта)))) (хотя видимо, кто-то получает удовольствие не от того от чего обычные люди >_<)
    Очень понравился тематический переход на сиськи 8)))))) так держать!
  • Vinni
    Vinni 22 15 apr 2010, 18:55
    чтобы не плодить темы, пишу сюда
    троллинг в интернете очень часто встречается. к моему разочарованию, дару-дар не исключение
    сообщник CraneOperator почти во всех комментариях к дарам которые он желает, начинает бесщадно флудить и троллить.
    в комментариях к дару обвинил меня во лжи, да и не только меня, судя по отзывам.
    уважаемые сообщники, очень хочется, чтобы на дару-дар таких явлений небыло…
  • iskorka
    iskorka 206 03 jul 2010, 01:38
    ххм… я возможно не там спрошу, но… в блогодаре нет такого как закладки? Ну, понравилось если заложить?
    • [8230]
      [8230] 03 jul 2010, 01:42
      добавьте публикацию в избранное) И будет закладка) (под текстом публикации есть кнопка) А спросили совсем не там)))
  • bumsix
    bumsix 121 10 aug 2010, 19:16
    Как хочется в последнее время закричать слово, что в названии темы…

    Блогодар пестрит темами:
    «В Москве жара» (как будто в других местах нет жары),
    «Давайте поможем помощь собрать» (так помогите, создайте разговор личный и сделайте, мы в Перми не рассуждаем, а сделали и собираем уже вещи и не кричим на весь блогодар),
    «Ой, скоро дождик пойдет» (а у нас вчера он был, правда мы сдержали эмоции все),
    «а завтра из космоса прилетят»…

    Люди, вам высказаться негде… Я если хочу поделиться, то пишу в личные разговоры людям, которые меня хоть как то знаю и могут мою болтливость переварить, если хочу поговорить или в местную болтушку, где люди (пусть как кто-то сказал) паразитируют на ресурсах ДД, зато выговариваются и ищем ответы на любые вопросы.
    • JahMan
      JahMan 6 10 aug 2010, 19:31
      Я догадался, что это, видимо спровоцировано последней темой 2012… только не пойму что в этом такого? Мне, действительно было интересно узнать мнение здешнего контингента людей, да и по правилам вроде не запрещено, да и в конце концов разве вас обязывают читать? Постараюсь больше не писать в блогодаре, просто интересно тогда для чего он нужен если не для общения?)
      • bumsix
        bumsix 121 10 aug 2010, 19:35
        Вашу тему я увидела позднее, чем написала это, потому что искала эту тему в блогодаре… и совпадение про космос совершенно случайно… слово аномальная жара сейчас с экраном ТВ не сходит… так что где аномальная — там космос рядом…
        Но видимо полет мыслей был верен, который витает над блогодаром, что его в ЖЖ превращаем. Скоро рубрики разделим будет эдак 50000, на каждого сообщника по одной и будут все писать, кто что хочет.
        • JahMan
          JahMan 6 10 aug 2010, 19:39
          Ну в принципе почему нет?) Главное не засерать нужные информационные разделы, помощь… ну а если кто-то хочет пообщаться со всеми, почему бы не пообщаться в рубрике всяко разно?)) Своеобразная мусорка или флудильня.
          • bumsix
            bumsix 121 10 aug 2010, 19:44
            Так пригласите всех зарегистрироваться на ЖЖ, тем более у большинства присутствующих там профили есть и даже не один (это касается как минимум меня) и пишите в свое удовольствие…
            Я прихожу сюда за другим и иду в блогодар, чтобы решить проблему и пообщаться по поводу Дарения, потому что сталкиваюсь с какой-то ситуацией, которую решить самостоятельно не могу…
            А вижу то, что вижу и на ЖЖ… Это зачем вытаскивать из ЖЖ. Вам чего ЖЖ и контакта не хватает, один вопрос…
            • JahMan
              JahMan 6 10 aug 2010, 19:55
              Ну если один… В контакте общаюсь мало, в ЖЖ не зарегистрирован.
              • bumsix
                bumsix 121 10 aug 2010, 21:03
                В смысле один? поясните мысль…
                Блогодар изначально создавался как коллективный блок сообщников Дару-Дар, а сейчас мне он напоминает как ленту дневничков живого журнала.
          • naisha
            naisha 70 10 aug 2010, 21:32
            Всяко-разно — это не флудильня.
            Блогодар — это коллективный блог сообщников ДаруДара, и решаются здесь вопросы, связанные с ДаруДаром.
            • JahMan
              JahMan 6 10 aug 2010, 21:38
              Поверю, и повторюсь, что не буду заводить тем, хоть я и не нашел ни где подтверждение ваших слов. Лично я создавая тему прочел:
              «В блогодаре каждый может сделать свою публикацию, заведя таким образом публичный разговор со всеми остальными сообщниками.
              Всякое разное. Всё, что не вписывается ни в одну из рубрик.»
              Если было где-нибудь :«нельзя это, это и это» то и не писал бы вовсе
              • bumsix
                bumsix 121 10 aug 2010, 22:31
                Почему нельзя, но просто нужно понимать, мы на сайте дарения и миссия нести делать мир лучше через дарение. Здесь все механизмы призваны служить этой цели.
                Про то что нигде не написано, написано в помощи, первым абзацем
                Публикация в блогодаре — это публичный разговор со всеми сообщниками. Это как выступление оратора на большой площади перед лицом самых разных людей. Поэтому текст публикации в блогодаре должен быть понятным и значимым для всех собравшихся, а также избегать формулировок, которые могут кого-то невольно оскорбить. Если публикация многим непонятна, или же не поднимает значимой для многих проблемы, или же допускает формулировки, лично оскорбляющие кого-то из сообщников, то такая публикация как правило засчитывается неуместной.
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                • JahMan
                  JahMan 6 10 aug 2010, 22:35
                  Как правило засчитывается, а может и нет… тем более формулировка «понятным и значимым для всех» абсурдна, так как значимым для всех он(текст) ни когда не будет....;)
                  • bumsix
                    bumsix 121 10 aug 2010, 22:42
                    Переходя дорогу на красный свет по агрессивной трассе, вы как правило можете быть сбиты автомобилей. Не вы можете не быть сбиты, но получите порцию хорошего адреналина и вытекающие последствий… Встает вопрос, так может ходить на зеленый свет?! А если бежишь а красный — готовь хапнуть этот адреналинчик.

                    Данная формулировка звучит так, так как она охватываем полно и емко все, что есть на этом сайте. А как нужно это понимать, расшифровка в блогодаре — http://darudar.org/blogodar/post/1612/
                    • JahMan
                      JahMan 6 11 aug 2010, 12:34
                      Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                      Да, вы очень умная… преклоняюсь перед вами на колено, и впредь обещаю ходить только на зеленый XD ))) Есть же такие замороченные...)
                      • naisha
                        naisha 70 11 aug 2010, 13:10
                        JahMan, скажите, а что мешает вам вести дискуссию вежливо и не переходя на личности? bumsix объясняет свою точку зрения чётко, доказательно и весьма дипломатично. Почему в ответ она слышит издевки?
                        • JahMan
                          JahMan 6 11 aug 2010, 13:34
                          Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
                          Ну знаете, в любом сообщении, где есть противоположные мнения, как правило, присутствует издевка, просто где-то она менее завуалирована. Конечно «готовь хапнуть адреналинчик» я не принимаю к себе, но черт возьми, есть же, действительно, непробиваемые люди, которым одно, а они тебе совсем другое. Просто мысль была лишь в том, что если не нравиться — не читай, читай свой ЖЖ) А во вторых я говорил что ни где не написано что нельзя создавать ЛЮБУЮ тему в рубрике всяко разно… а она про дороги и светофоры, прям классик литературы XD… В принципе увидел бессмысленность дискуссий на это тему, да и дискуссий как таковых в этом разделе. Так что умолкаю на веки в блогодаре… извиняюсь если кого-то обидел))…
                          • bumsix
                            bumsix 121 11 aug 2010, 13:43
                            Расшифровка рубрик, что и для чего каждая служит находиться здесь. Просто стоит прочитать.
                      • bumsix
                        bumsix 121 11 aug 2010, 13:32
                        Хватит ехидничать и переходить на личности.
                        Я не пытаюсь быть умной, я просто так же как и Вы пришла на этот сайт заинтересовавшись идеей сайта, мне она стала близка. И прежде в чужом монастыре предлагать свои идеи, я попыталась вникнуть, что здесь происходит и для чего тот или иной инструмент служит. Я не стеснялась и спрашивала и сообщников и разработчиков. При этом старалась адекватно среагировать на замечания (Вы думаете мне их делали). Проект придумали разработчики, они в него поверили и вдохнули жизнь. Этот проект уже два года благодаря их усилиям держится на плаву. Именно они задумали, что на сайте будет самоорганизация, когда каждый сообщник будет иметь право делать замечание и тем самым показывать свое отношение к вопросу, по этому отношению вопросу к теме и будет строится развитие сайта. Разработчики и создатели сайта в это верят, что это будет работать (более того это работает), да на первых порах очень тяжело, но потом это намного легче и лучше. Создатели слушают всех сообщников, если бы не слушали, то не было в блоке разработчиков публикации «пожелания и идеи». Создатели выходят в блогодар и выражают свои точки мнения и находят компромисы с другими сообщниками, которые не согласны в какие-то вопросах, но почему то, когда вновь зарегистрированным сообщникам скидываешь ссылки на какие-то публикации, они даже не удосуживаются прочесть до конца ее и посмотреть, какое настроение в сообществе на эту тему, какое мнение на эту тему в сообществе, ну или хотя бы как минимум в дань уважения разработчикам и создателям узнать их мнение, они сразу же начинают махать палкой.
                        Если Вы заинтересовались идеей сайта, то хотя бы просто ознакомьтесь с мнением данного сообщества по вопросу блогодара
                        Заодно обратите внимание на высказывания разработчиков раз, два, три , четыре, пять. Если Вы сможете убедить их и все сообщество, что нужно делать по-другому, то только будет Вам плюс
                • Ronazita
                  Ronazita 154 13 aug 2010, 11:04
                  Тут небольшая закавыка: «значимой для многих». Как считать выборку? 10 — это много? Нет? 100? Много? Да? В масштабах чего?
                  Иногда бывают единичные случаи, но так или иначе они могут быть интересны всем для обсуждения, для выработки схемы действия на такой случай, например.
                  А иногда есть массовые ситуации, которые обсуждать, в общем-то незачем: плохая группировка даров и рваные кроссовки не нужно обсуждать — у каждого дара есть кнопочка. ;)))

                  Так что все относительно.
                  • bumsix
                    bumsix 121 14 aug 2010, 00:27
                    Статистика показывает, что 20 голосов достаточно, буквально 6-7 месяцев было 10 голосов, но нас было тогда меньше. Сейчас 20, т.е. 20 независимых сообщников голосуют за публикацию как неуместную — этого достаточно…
                    Количество с развитием сообщества, его расширением тоже меняется.
  • Ronazita
    Ronazita 154 10 aug 2010, 19:42
    А вот что мне не нравится. Я уже писала об этом выше! Повторюсь, извините!

    Периодически слышу крики о «группировках», что «дарят одним и тем же», обращаю внимание на то, что одни сообщники «следят» за тем, что желают другие и выкладывают результаты свого анализа…

    Но вот что меня удивляет — мне едва хватает времени следить за СВОИМИ дарами. Я желаю что-то и искренне радуюсь, если дар обещали и подарили мне. Но отслеживать КАЖДЫЙ желаемый мною дар, строить цепочки одариваемых и вычислять «группировки» — это сколько же времени нужно!

    А я то и дело встречаю «глубокий анализ» ситуаций со встречными дарами. Те, кто это делает обладают недюжинным складом ума! Таким людям нужно наукой заниматься! Я совершенно серьёзна! У меня на такой анализ не хватит ни сил, ни времени. А у вас есть и то и другое! Так употребите ваши бесценные умения на пользу обществу!
    • JahMan
      JahMan 6 10 aug 2010, 19:44
      А я не догнал немного))) Это к чему и кому? )))))
    • bumsix
      bumsix 121 10 aug 2010, 19:51
      Я смотрю рубрику книги и журналы и меня не очень веселит, когда от одного дарителя друг за другом идут 10 даров книг, при этом в названии стоит название книги, в описание — на картинке се видно и картинка одна.
      Просишь сгруппировать, потому что это правило сайта и ничего при группировке не потеряется, и при этом всем будет удобно и одариваемым (не надо бегать по 10 дарам и желать), дарителю, один раз нажал кнопку пообещать, и другим сообщникам.
      Так что бегать не за кем не надо, надо просто обращать внимание, что ты смотришь. А если идти из позиции, у меня нет времени, то мы из сайта сделаем мусорку-барахолку уже очень скоро. Пример я с блогодаром.

      Я очень долго старалась понимать, для чего возникаю темы в блогодаре, относилась к публикации, ну любая достойна, сейчас этим наелась, когда прихожу на сайт и хочу получить одно, а мне из блогодара валиться ЖЖ сплошной… Если мне нужен ЖЖ, то я пойду на ЖЖ, сюда я прихожу за дарением…
  • child_of_the_city
    child_of_the_city 183 11 aug 2010, 14:38
    Публикации уже почти год, а до сих пор актуальна. Я бы некоторые абзацы даже выделила жирным и внесла в кодекс поведения в блогодаре)

    Андрей, только ты 4 пункт поправь:
    > В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=)))
  • Nur_Deine
    Nur_Deine 330 13 aug 2010, 08:52
    не читала все каменты, но сама суть публикации верна…
    и да… моя особая благодарность ВАМ за ТУ САМУЮ картину))) аххха)))
  • [42648]
    [42648] 292 14 aug 2010, 21:55
    Вот по поводу того что люди заелись согласна. Большинство думает что в магазине находятся. Все должно быть новым.
    6
  • Shami
    Shami 879 20 oct 2010, 23:55
    Хорошая публикация…
    повыше ее, повыше…
    и всем дружно перечитать!)
    • [79930]
      [79930] 1095 22 aug 2012, 13:55
      Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
      «В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=)))»
      Стали брать!
      3
  • Shami
    Shami 879 22 aug 2012, 14:11
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Да, Фланкер уже не торт.
  • Shami
    Shami 879 22 aug 2012, 14:13
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Фланкер, открой секрет- как заминусить отзыв\комментарий за пару минут?
    Либо — сверхспособности, либо — армия клонов)
    1
  • Shami
    Shami 879 22 aug 2012, 14:48
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Фланкер, ты поступил как настоящий ссыкун)))))))
    заминусил мой отзыв о себе, лишив меня возможности ответить, и накатал свой)))
    браво, очень по-мужски, ссыкло!"))) ты теперь для меня ССЫКЛО!
    http://darudar.org/users/Shami/responses/#response_163241
    1
  • Shami
    Shami 879 22 aug 2012, 15:07
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Пользуйтесь методом Фланкера, выбирайте безопасные отзывы — пишите только тогда, когда оппонент уже не может вам ответить!
    Фланкер, ты поступил как настоящий ссыкун)))))))
    заминусил мой отзыв о себе, лишив меня возможности ответить, и накатал свой)))
    браво, очень по-мужски, ссыкло!"))) ты теперь для меня ССЫКЛО!
    http://darudar.org/users/Shami/responses/#response_163241
  • [79930]
    [79930] 1095 22 aug 2012, 19:46
    Сообщники (6) засчитали комментарий недостойным.
    Shami и M31 заблокировали, т.к. не ндравяця они Фланкеру.
    А этот товарищ явно Вам симпатичен.
    http://darudar.org/users/ginorosora/
    Вы минуснули отрицательный отзыв о нём. У Вас сегодня «День открытых дверей»? Не превысили норму по минусованию?
    7
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