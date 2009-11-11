Блогодар
Забодали!
Народ, а вам не кажется, что вы (мы) зажрались?
Дару~Дар задуман, как способ сделать мир лучше, как способ дарить, а стараниями некоторых превращается в место спора моралистов и троллей. Обосновать? Легко!
Мораль-то в чем, короче. Дайте сайту жить спокойно уже и развиваться нормально, без войн и криков и доведенных до посинения людей.
Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.
Дару~Дар задуман, как способ сделать мир лучше, как способ дарить, а стараниями некоторых превращается в место спора моралистов и троллей. Обосновать? Легко!
- Ранее мы радовались любым дарам, так как их было мало, можно было общую ленту даров сайта смотреть без фильтров вообще. Теперь одну только Москву приходится листать довольно долго, чтобы увидеть обновления за сутки, т.е даров много, и это отлично. И сообщников много. Но тут вылазят паникеры. И появляется пункт 2.
- Блогодар. Появляются десятки публикаций типа: «Мне не подарили!!!», «На встречу не пришли!!!», «За нож полтинник попросили, бяки нехорошие», «Создаем список плохих» и тому подобная муть. И везде критика и троллинг. Я согласен, есть вещи, которые не стоит дарить, или мусор откровенный — даешь фильтры и кнопку «это не дар». Против придурков есть кнопка «Недостойный коммент» и публикация Призвать общественность. Для идей по улучшению сайта есть публикации в блоге разработчиков. Для просто придурков есть стена. и ноги. разбежаться и убитццо. Кончайте разводить панику и вопли в блогодаре!
- Моралисты. Как вы задолбали. Ваша борьба с обществом — это нечто. Срач в дарах и публикациях — на 50% ваша работа. «как вы можете дарить нижнее белье!? тут же дети!», «Тут на фото обнимаются,» «не дарите интимные вещи… », «АААА, kernel panic, там сиськи!!! ужас!» — все это напоминает вот эту картинку. жмите минус и не вопите. Или опять же в «призвать общественность» пишите, если там совсем порно.
- Смотрители. Они нужные и полезные люди. Благодаря им сайт становится чище, красивее, новички получают помощь и пояснения. Так нафига вы их доводите!? Народ добровольно делает хорошее дело. И довольно трудное дело. Им не платят, как не платят тут вообще ни кому. Дайте им спокойно работать, и не орите, что «смотритель, урод, скрыл в черновики мои дары». Раз скрыл — значит есть за что. Подумайте. В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=)))
- Сообщества по интересам… «А кто из Урюпинска?», «Анимешники, где вы?» и тд. Народ, хотите с единомышленниками болтать — в закрытые разговоры. Блогодар не для того.
Мораль-то в чем, короче. Дайте сайту жить спокойно уже и развиваться нормально, без войн и криков и доведенных до посинения людей.
Жаль, нельзя минусить свои публикации, этой я бы поставил минус. Ибо она тоже из тех криков, с которыми призывает бороться.
- Дата публикации: 11 nov 2009, 10:29
-
- Рубрика: Призвать общественность
- Ключевые слова: смотрители, моралисты, сиськи и тд.
С последним согласен. :-)
а негатива, да, к сожалению достаточно.
Но в блогодаре полно людей, которые что бы ни написало «начальство», хлопает в ладошки.
Верно и по делу.
бодают и клюют со всех сторон…
уже стараюсь не обращать на это внимание, т.к. — тошно.
Вот сегодня у нескольких сообщников днюхи, можно их поздравить :)
Ну это же на самом деле так! Сначала просто сиськи бились друг о друга, а потом я решила, что сиськи без тела — труды на ветер!
Kurakina во всем виновата, только раздразнила его своим 4 размером ;D
Человек может только из-за этого в Киев поехал, и вернулся ни с чем :) Я бы тоже расстроился ;D
Должен же я знать на что рассчитывать.
Весной обязательно, а толку сейчас ехать, все в шубах, и рассмотреть красоту будет сложно.
__
Может организуем массовую поездку в Киев, так сказать для обмена опытом.
Одному боязно, вон Андрея как подменили, а если нас будет много, можем по пробовать взять количеством.
Вон Андрей, какой довольный приехал, а теперь обозлённый на всех, жалеет что не остался…
____
Эх, меня вот в Иркутске никто не накормил, и не согрел, больше не поеду.
__
Вы там, это, записывайте. :-)))
у них проезд 1,5 гривны стоит. найдите курс и сравните с Москвой, блин!
отминусил в ответ.
только не обижайтесь))))) не в обиду))
оскорблять никого не нужно! знай меру
И зачем ставить минус, если он как мёртвому припарки.)
Пойдём выйдем?))))
Лучше прикуси свой язык и помалкивай!!!
>>Пойдём выйдем?))))
да без проблем!
>>Kurakina
и при чем тут закрытый клуб и пара слов, кроме которых мы больше не знаем?! как видишь знаем
прекрати бычить, че ты, как я не знаю прям…
В этой фразе нет ничего обидного. На Украине дешёвый бензин, вот и всё. Что тут обидного?
Ну да ладно. скучайте без меня, инопланетяне.)
срачвозмущения.
К тому же, в Украине нет нефти (есть, но мало. К сожалению)))))
на 300 рублей в магазине на поесть брала то же самое, что здесь на штуку
теперь он меня чуть не каждый день теребит — когда на Волгу поедем, я уже на Волгу хочу )))
Видимо у нас просто разные весовые категории с Фланкером :))
может, они завлекли его в свою секту и теперь заслали нам этого казачка?
момбировали зозг!
ЗЫ А может такая картинка потому что тут тётки в основном собрались?
в свое время, когда ЖЖ тоже был закрыт и был доступен только по инвайтам, рускоязычное сообщество было настолько мало, что также устраивались общие встречи, все друг друга знали и т.д. А потом народу стало слишком много. Результат — имеем то, что имеем.
И, да, ДД уже не тот и никогда таким не будет.
нахуйдалеко!
Тут вообще кто-то шутку юмора понимает?
про минусовать — согласен, просто как всегда жду комментов в приложение к минусу.
-Я устал рубиться с неадекватами, может так их меньше станет. Говорят: не корми тролля, ему станет неинтересно и он уйдет. Для многих я — возбуждающий фактор. Не будет красной тряпки, не будет и быка. И в итоге всем станет лучше.
-Мне было комфортно на старом ДД, в сообществе друзей. Сейчас нас стало очень много и быть сообществом друзей уже не получится хотя бы из-за количества народа. Это будет хорошо и интересно, но это будет уже не то, к чему я привык и что мне было интересно. Буду заглядывать периодически, конечно.
-Блин, jabber, icq, skype никто не отменял, общаться можно и не только на одном ДД. Без фанатизма, бро, и все будет ок. ;-)
я рада )))
срач, а виноват будешь ты)))))))))
(кстати, про сиськи — уже есть группа 18+ :))
С каких пор помогать другим стало недостойно?
Может пора сделать кнопку это достойная публикация? Минусы только ссорят сообщников между собой.
а систему пора менять, несколько негативно настроенных сообщников+ несколько просто любопытных и весь блогодар в минусе.
мнение 10 — это не мнение сообщества — да, в общем это так, но у нас в стране, да и не только у нас, происходит именно так — есть некто, кто закапывает все, до чего дотягивается, а остальные либо не видят этого (как в благодар не все заходят), либо отмалчиваются
Изначально, всё публикуемое будет недостойным и люди должны нажимать кнопочку «достойная публикация» во всём, что считают уместным.
посмотрите сколько минусов у вполне приличных тем, лучше уж рейтинг, чем взаимные оскорбления и обиды.
По твоему предложению, изначально всё будет недостойным, так? Для начала, это вообще меняет идею сообщества — даритель, грубо говоря, будет поставлен перед фактом «мы ещё посмотрим, не херню ли ты тут даришь и, может, потом ты станешь достоин звания „даритель“. Т.е. изначально надо доказывать, что ты не верблюд. Презумпция виновности по сути.
Плюс, у „задостаивания“ дара должны будут быть градации. Мне кажется. Не совсем могу сформулировать почему, но как-то так. „Хороший дар“, „очень хороший дар“ и вроде того. Сейчас люди не меряются числом недаров, верно? А количеством „из недаров в дары“ меряться будет клёво
дар — это одно, а публикация для общения и решения вопросов — совершенно другое
а у меня… а у меня…
а у меня, блин, целых 7! и только 1 неуместная. но мне //.
а надо ж спать — от пулеметной очереди по клаве сын не может уснуть )))
надеюсь, еще увидимся )))
каждый может нажать кнопочку «скрыть ЭТО от меня» и все — он больше ЭТО не увидит (все остальные, соответственно, видят).
ЭТО может быть:
1) сообщник (и все, что с ним связано — комментарии, дары, желания и проч)
2) сам дар (от любого)
3) публикация.
и тогда настанет весна, солнце и счастье. Будут общаться только те, кому это надо. А кому не надо — об этом даже не узнают.
Ибо идея объять необъятное и соединить несоединимое утопична чуть более, чем овер 9000.
так что вы правы, не делая этого )))
перед увольнением довольно долго общалась с новым гендиром редакции, он мне пытался вдолбить, что я самая умная и все знаю… я сопротивлялась, говорила, что невозможо все знать, а он мне опять снова вдалбливал…
мне его никогда не понять, но зато поняла, что зря иногда забываю о том, что дураку невозможно что-либо доказать, он не поймет. и самому его понимать тоже не нужно — тут либо отступить (пусть сам в своем г… барахтается), либо (если есть возможность) посильнее ушибить, отведя тем самым душу, и на этом успокоиться )))))
что за редакция, если не секрет?
под правительством москвы ходит )))
ПРУ-ФЫ!
ПРУ-ФЫ!
хотя предпоследняя строчка в вашем профиле говорит и за себя и за вас очень красноречиво, как и ваши зачеркнутые фразы (со своей стороны, как бы меня кто не раздражал, никогда не позволяю себе этого)
Как мы раньше не додумались. Заходишь на ДД, проходишься по первым 10-и страницам даров и публикаций, щёлкаешь «скрыть от меня» и, о чудо, ДД чист и прекрасен.
Для этого потребуется всего каких-то пол часа — час… Класс
Блокируешь непонравившихся сообщников, и, о чудо, во всех обсуждениях остаются только согласные с тобой. Можно больше ничего не писать и никому не отвечать.
Скрывать все дары определённых пользователей ещё круче. Скрыл дары человека у которого 10 даров просроченной косметики и больше не видишь ни хороших его даров ни плохих.
Ещё нужно скрывать по городам, регионам и странам.
А про то что для незарегистрированных будет видно всё-всё отбивая всякое желание регистрироватьсся вы подумали?
помнится, вы писали про прощение, поставить себя на сторону противника. многие поддержали, согласились и… что это изменило? мир стал добрее? сколько после этого было выплеснуто желчи? сколько публикаций ушло в недостойные или было удалено. И о чем это говорит? Мне это говорит о том, что этот способ НЕ РАБОТАЕТ. Можете предложить другой способ? Ну же, не стесняйтесь.
Другой пример — из жизни. Едешь в метро, после работы, домой, в переполненном вагоне. И тут противная бабка, которую хлебом не корми дай поругаться, наезжает на уставшую женщину, потому что та ей, якобы, на ногу наступила. Что начинается дальше, думаю, понятно. А теперь сделаем вид, что эта женщина эту бабку вообще бы не увидела и не ответила на ее «наезд».
Теперь это проецируем на ДД — тут есть личности, чьи дары для меня бесполезны, как бы ценны они не были. Только потому, что мне эти личности неприятны сами по себе.
Что касается просроченной косметики — будем обсуждать ценность дара? в который раз? Кому-то и ржавый гвоздь ценнее колечка золотого, хотя 99 человек захотят колечко и посчитают гвоздь не даром.
А по поводу незарегистрированных — а что изменится? нет, ну правда. Они что, сейчас не видят, какие срачи происходят в комментариях? И что нормальные дары считаются не дарами, потому что это стадное большинство не понимает, для чего этот дар. Хорошо еще, что незарегистрированные не видят какие страсти в блогодаре творятся.
так что обо всем я подумал. попробуйте и вы взглянуть на это с другой точки зрения. спасибо.
поддерживаю!
а клавиатура — она и не такое стерпит.
Сообщество от толпы отличается общностью ценностей, единой культурой, групповой самоидентификацией.
Любые механизмы личного скрытия, в том числе, предлагаемые вами, ведут к уменьшению связности и раздроблению единого сообщества. Вы можете возразить — а как же группы? Группы действительно способствуют образованию микросообществ, но без разрушения общности, участники не теряют связь с остальным ДД.
Насчёт незарегистрированных пользователей я имел в виду не комментарии, а дары. Если вы поищете обсуждение Дару~дара в интернете, найдёте множество негативных высказываний о том что тут, особенно в последнее время, очень много хлама. А если бы мы отказались от кнопки «недостойный дар» в общей ленте оказалось бы и это. Ещё, по поводу недостойных даров я бы сослался на этот комментарий
увы, у нас в большинстве получается именно толпа, ибо ценность дара — понятие субъективное. Большинство кинется на подариваемый цифровой фотик, в то время как 2-3 сообщника захотят кружку с отбитой ручкой. Для кого-то она покажется хламом, но ведь кому-то и понадобится.
>единой культурой
вот чего-чего, а культуры нам не занимать. Этого в нас с избытком. При чем этот избыток надо обязательно на кого-нибудь излить, это нас хлебом не корми.
>групповой самоидентификацией
вот с этим видятся конкретные проблемы.
По поводу имиджа. Ну что тут сказать? имидж — ничто. Дары — все.
так что можно еще раз перечитать про миссию ДД
http://darudar.org/page/ideology/mission/
и убедиться, что там ничего не скзано про ценность самого дара, там нет слов о том, что дар обязательно должен иметь стоимость в денежном эквиваленте более какой-либо суммы.
я не говорю, что мое предложение гениально идеальное. Возможно, что можно переделать механизм, когда решение о признании «не даром» будет принимать не большинство (которое не всегда бывает правым), а конкретный человек (по типу модератора, их, кстати, можно выбирать голосованием и выбирать на определенный срок).
А скажешь, то наживёшь противников, т.к. у каждого мнение всё равно своё, но пишут же СВОЁ мнение. Сразу насмешки и критика. Ну и всё в этом духе. Одному можно всякую Х писать и всем весело (он свой в доску), а другому +10 поставишь или «это верно» скажешь и сразу блокировка.
Можно не отвечать, не отстаивать себя, но не всегда получается. Мы просто не знаем чужой быт, воспитание и цели в жизни. Монашка простититку не поймёт (я к примеру).
А есть люди, которые бросают общие фразы, где и отношениия не видно к проблеме. Это я называю " И нашим, и вашим". Больше всего это не люблю.
все мы люди, все мы разные.
просто не надо делать вид, что все тут белые и пушистые.
Фиг понять можно. Может тут одни гламурные, так тогда всё понятно. У нас тогда ценности разные точно, ну и я к себе очень строго отношусь, не только наглость и хамство не люблю, но о жизни разговоров в больших лентах цитат из книг.
Переживи многие моменты (хотя не дай Бог), не криви душой (своей), и оставайся не Г, тогда пожму руку и буду слушать взахлёб. Но мы всё равно не знаем друг друга -это интернет, а интернет — это пом-ка.
Это нормально, спросите любого психиатра=)
(пошла плакать по ушастому другу, который всегда принмал меня такой какая есть)))))
Кто понял, тот молодец, а кто не понял — тот огурчик.
считайте, это тайным посланием автору топика.
А пожелания просты — пусть все то, что уже пожелали, обязательно сбудется!!!
Сложно быть огурчиком в такое непростое время, после празднования была не свежим и хрустящим а маринованым, значит хорошо отметила =) Да!
таки пикасса и гмыло — несколько разные сервисы, не?
Вот у меня сейчас примерно такое же состояние, когда из меня так и просится такая публикация, за которую я сама себя поставила бы жирную минусюку…
с другой стороны, хорошо, что они вообще удаляются.
все больше ощущаю себя дятлом — санитаром
лесаблогодара
И глупо говорить что именно ваш отпрыск не такой. вы жн не находитесь с ним постоянно.
Если ребенок вленз в сеть — значит уже взрослый. или ограничивайте доступ к сайтам. пусть сидит на детских ресурсах. А тут собрались взрослые люди (изначально ;)) и аккаунты на подобных сайтах детям не игрушки.
С такими людьми как у меня в городе, у меня пропало желание дарить.
Пусть дарят своим друзьям подругам дальше! Раньше дарили хотя бы от души, разрывались не знали кому дарить, думали примерно неделю или меньше! Но ни как не 3 минуты после выкладывания дара, ставя обещано так быстро, и все чаще тогда когда пожелает его/ ее друг. Как это можно определить? У этого желающего поспешное сообщение, практически без смысла. Например «Желаю» и все, а у остальных желающих целиком расписано почему они желают и зачем им этот дар…
Мне просто неприятно стало заходить на сайт и видимо не только мне. Но я думаю таких людей (которые дарят своим) не мало поэтому сайт будет держаться, и не никто не будет замечать как будут уходить старички, те кто уже давно на сайте… и устал от такого поведения…
вот и с вами хочу поделиться своим рецептом! :) Начинать надо с себя! И у вас обязательно найдутся единомышленники!
Описанное вами, это самое банальное, свойственное нашему менталитету, местничество, протекционизм или попросту блат… :)) Но ведь не все такие! Бывают и честные люди! Главное, самим не уподобляться, а в любых условиях сохранять свои самые светлые стороны!
Вы не одинока! :)
Если же уже выставленный дар пожелал кто-то из знакомых ничего плохого нет.
Если я увижу в желающих друга-подругу, я пообещаю ему тут же. Потому что во-первых, я знаю, что я сто процентов с ним встречусь, что ему эта вещь нужна. Во-вторых, чтоб не обнадёживать других.
Devils, кажется, именно об этом.
Но если вещь обещается через три минуты после выставления ее в ленту даров — это по меньшей мере глупо. Даже в правилах сайта написано, что не следует обещать вещь сразу.
Я когда выставляю дар, а его вдруг кто-то желает, то у меня такая радость возникает за свой дар, что он кому-то нужен, что сразу хочется его обещать. а по правилам надо подождать, вот жду, борюсь с собой… :)))
А потом бывают случаи, когда незнакомому человеку дар нужнее, чем знакомому. В таких случаях тоже, кому подарить? Это уже моральный выбор каждого… Хотя, например, мои знакомые, уверена, сами отказались бы, чтобы не ставить меня в затруднительное положение, если бы среди желающих оказался более достойный и нуждающийся человек…
А вообще то бывает, что и друг/подруга нуждаются в даре очень-очень! Вы же не виноваты, что вы знакомы… :))) Но если даритель заранее знает, кому он дарит, то зачем же это через сайт делать… ))
В каждую публикацию захожу и везде по простыне оставляю… :))))
Не вижу ничего плохо в том, чтобы пообещать дар через 3 минуты по означенным выше причинам.
А вот если дар обещается через три минуты после выставления, то это скорее попахивает, что 2 человека договорились «Я сейчас выставлю, а ты быстренько пожелай». Так это же глупо. Если сразу знаешь, что другу подаришь, зачем это делать через сайт, иди и подари…
А конкретно то другу-подруге — ничего плохого не вижу. хорошо, думаю… :)
Кстати, лично я как правило, предлагаю лично вещи, если знаю, что они моим друзьям могут быть нужны. Если отказываются — выставляю. Вот.
Собственно в тезкиной адекватности я и не сомневалась ни на секундочку! ;)))
Просто мне кажется Дэвилз про другие случаи рассказывает. Да и вообще неприятно наверное, когда весь город только между собой дары дарит, а на незнакомых людей никто и не смотрит…
А про " город только между собой дары дарит" — ну, разные люди везде… Мы их не исправим =)
Либо уж я совсем безнадежная оптимистка… :)))))
Вам было подарено 237 даров, обещано 175…
Вообще не понимаю, на что вы жалуетесь? :)) Просто настроение плохое? :)
Срочно съесть шоколадку, банан или мандаринчик — говорят, повышают! :)
Занедостаивают порой и вполне нейтральные комментарии. Но содержание-то не спрячешь.
Так что количество тоже просто так не возникает.
Но в данном случае я и содержанием зачиталась…
Ещё, как сейчас помню, цитаты и ссылки на традиции мне занедоставивали, но в недостойных я их не нашла — видимо, дары всё же были удалены.
В общем, всё зависит от людей. Не только от пишущих, но и от читающих:)
Только вчера мне муж про систему недостойных комментариев сказал: «Так по такой системе ведь могут просто взять сговориться и засчитать чей-то хороший комментарий недостойным!» а я мужу ответила: «Нееет! Ты что!!! Такого не может быть! Там же хорошие люди общаются, а сговорщиков единицы!»
Я наивная…
Либо слишком уж у разных людей разные понятия о недостойности…
Радует, что все-таки добрых людей больше! И такие случаи базаров на сайте единичны! :)
Да, такие случаи скорее единичны. Лучше, чтобы они такими и оставались…
Скажу одно — Дар-у-дар в нашем городе растет и развивается и этому я очень рада… приходят новые люди, ширится география общих посылок и я хочу нам всем пожелать научится прощать и относится с уважением и терпением к друг другу))
Если ты пришел на сайт, отдавать БЕЗВОЗМЕЗДНО ВЕЩИ, дарить им новую жизнь, т.к. в твоих руках они уже " не играют" — ЗАЧЕМ???? собирать бешенное кол-во желающий, переписываться с ними, принимать поцелуи в пуклые и выпуклые места, а потом подарить «своему в доску». Если тебе вещь не нужна( как пишут почти все) — отдай ее с легкостью… или я что-то совсем лох педальный и тут собрались эстеты- ценители, решающие ДОСТОИН или НЕДОСТОИН?????
Я просто очередной раз умиляюсь — как же наши граждане умеют все засрать( простите)…
Затем, что человек пришёл на сайт не столько «отдавать безвозмездно вещи», а куда как больше чтобы
собирать бешенное кол-во желающий, переписываться с ними, принимать поцелуи в пуклые и выпуклые места, а потом подарить «своему в доску»
Это бывает. В остальном согласна с Фланкером.
Если бы этого предусмотрительно не написал автор, я бы сама это написала:)))
В общем я думала что смогу справится с дружескими групировками на сайте, но нет, народ все также дарит все самое лучшее своим друзьям или тем кто чтото подарил им.
Меня под конец вывело все это.
меня больше не привлекает этот сайт, и больше сюда призывать никого не буду. Не зря все все сливают на Молоток ру, там хотя бы когда кому то что то продаешь, «Спасибо» более искренне звучит чем на этом сайте.
ББ
Вы подарили 41 дар, а получили 242. Это я к тому, что вы написали: «народ все также дарит все самое лучшее своим друзьям или тем кто чтото подарил им. Меня под конец вывело все это.»
Я сама желаю много — мне нужна всякая мелочь поломатая на ХМ. Я ее желаю в неимоверных количествах. А дарю я в основном вещи, которые мне самой были когда-то дороги, но со временем потеряли свою ценность для меня лично.
Но вот что меня удивляет — мне едва хватает времени следить за СВОИМИ дарами. Я желаю что-то и искренне радуюсь, если дар обещали и подарили мне. Но отслеживать КАЖДЫЙ желаемый мною дар, строить цепочки одариваемых и вычислять «группировки» — это сколько же времени нужно!
А я то и дело встречаю «глубокий анализ» ситуаций со встречными дарами. Те, кто это делает обладают недюжинным складом ума! Таким людям нужно наукой заниматься! Я совершенно серьёзна! У меня на такой анализ не хватит ни сил, ни времени.
ЗЫ и каким образом это относится к забодавшимся? :D
Наверное всё нормально, просто я чего то не поняла.
telega84
вы меня конечно извините, Но я вам сразу написала, что могу ТОЛЬКО на общей! Заем тогда было обещать дар, выяснить про общую встречу и мягко говоря послать??? Имейте уважения к сообщникам на будущее! Мы теперь будем знать уже с кем имеем дело! удачи!!!
SunCat
Я впервые на этом сайте и не знаю что такое «на общей». Я хотела с удовольствием подарить вам, но теперь зная что такое общая встреча, говорю что не езжу туда. «Мягко говоря»послать" (с), «мы теперь будем знать с кем имеем дело» -эти чудесные цитаты в отношении меня, пришедшей на сей сайт с добрыми намерениями не заставят меня ненавидеть вас, не заставят меня говорить вам о вашей глупости, злобности, мелочности. Часто подобные сообщения бывают написаны с целью разжигания перебранок. Я хочу пожелать вам удачи, добра и никогда ни с кем не ссориться. В мире и так слишком мало любви и доброты. Для этого и создан этот сайт, не правда ли? Чтобы быть добрее и стать лучше, а не «понимать кто есть кто на самом деле» *)
Были такие ситуации, когда я тоже дарила новичкам и при первом упоминании об общей встречи меня сразу спрашивали что это такое и с чем его едят, я кидала ссылку на акции, а там все было указано. Может не нужно было доводить до крайностей, а сразу выяснить что такое Общая
И чувствовала себя от этого лучше, чем сейчас =))
А Вам в первый же день — бах!
Крепитесь, на всякий случай тут надо иметь валерианку на столе и новопассит для сна.
Рекомендую пользоваться кнопкой "Это- недостойный комментарий"
*)
Я вернул-ся/ась! УРА!
сукациничные!
Очень понравился тематический переход на сиськи 8)))))) так держать!
троллинг в интернете очень часто встречается. к моему разочарованию, дару-дар не исключение
сообщник CraneOperator почти во всех комментариях к дарам которые он желает, начинает бесщадно флудить и троллить.
в комментариях к дару обвинил меня во лжи, да и не только меня, судя по отзывам.
уважаемые сообщники, очень хочется, чтобы на дару-дар таких явлений небыло…
напишите сюда: http://darudar.org/blog/116/
Блогодар пестрит темами:
«В Москве жара» (как будто в других местах нет жары),
«Давайте поможем помощь собрать» (так помогите, создайте разговор личный и сделайте, мы в Перми не рассуждаем, а сделали и собираем уже вещи и не кричим на весь блогодар),
«Ой, скоро дождик пойдет» (а у нас вчера он был, правда мы сдержали эмоции все),
«а завтра из космоса прилетят»…
Люди, вам высказаться негде… Я если хочу поделиться, то пишу в личные разговоры людям, которые меня хоть как то знаю и могут мою болтливость переварить, если хочу поговорить или в местную болтушку, где люди (пусть как кто-то сказал) паразитируют на ресурсах ДД, зато выговариваются и ищем ответы на любые вопросы.
Но видимо полет мыслей был верен, который витает над блогодаром, что его в ЖЖ превращаем. Скоро рубрики разделим будет эдак 50000, на каждого сообщника по одной и будут все писать, кто что хочет.
Я прихожу сюда за другим и иду в блогодар, чтобы решить проблему и пообщаться по поводу Дарения, потому что сталкиваюсь с какой-то ситуацией, которую решить самостоятельно не могу…
А вижу то, что вижу и на ЖЖ… Это зачем вытаскивать из ЖЖ. Вам чего ЖЖ и контакта не хватает, один вопрос…
Блогодар изначально создавался как коллективный блок сообщников Дару-Дар, а сейчас мне он напоминает как ленту дневничков живого журнала.
Блогодар — это коллективный блог сообщников ДаруДара, и решаются здесь вопросы, связанные с ДаруДаром.
«В блогодаре каждый может сделать свою публикацию, заведя таким образом публичный разговор со всеми остальными сообщниками.
Всякое разное. Всё, что не вписывается ни в одну из рубрик.»
Если было где-нибудь :«нельзя это, это и это» то и не писал бы вовсе
Про то что нигде не написано, написано в помощи, первым абзацем
Публикация в блогодаре — это публичный разговор со всеми сообщниками. Это как выступление оратора на большой площади перед лицом самых разных людей. Поэтому текст публикации в блогодаре должен быть понятным и значимым для всех собравшихся, а также избегать формулировок, которые могут кого-то невольно оскорбить. Если публикация многим непонятна, или же не поднимает значимой для многих проблемы, или же допускает формулировки, лично оскорбляющие кого-то из сообщников, то такая публикация как правило засчитывается неуместной.
Данная формулировка звучит так, так как она охватываем полно и емко все, что есть на этом сайте. А как нужно это понимать, расшифровка в блогодаре — http://darudar.org/blogodar/post/1612/
Я не пытаюсь быть умной, я просто так же как и Вы пришла на этот сайт заинтересовавшись идеей сайта, мне она стала близка. И прежде в чужом монастыре предлагать свои идеи, я попыталась вникнуть, что здесь происходит и для чего тот или иной инструмент служит. Я не стеснялась и спрашивала и сообщников и разработчиков. При этом старалась адекватно среагировать на замечания (Вы думаете мне их делали). Проект придумали разработчики, они в него поверили и вдохнули жизнь. Этот проект уже два года благодаря их усилиям держится на плаву. Именно они задумали, что на сайте будет самоорганизация, когда каждый сообщник будет иметь право делать замечание и тем самым показывать свое отношение к вопросу, по этому отношению вопросу к теме и будет строится развитие сайта. Разработчики и создатели сайта в это верят, что это будет работать (более того это работает), да на первых порах очень тяжело, но потом это намного легче и лучше. Создатели слушают всех сообщников, если бы не слушали, то не было в блоке разработчиков публикации «пожелания и идеи». Создатели выходят в блогодар и выражают свои точки мнения и находят компромисы с другими сообщниками, которые не согласны в какие-то вопросах, но почему то, когда вновь зарегистрированным сообщникам скидываешь ссылки на какие-то публикации, они даже не удосуживаются прочесть до конца ее и посмотреть, какое настроение в сообществе на эту тему, какое мнение на эту тему в сообществе, ну или хотя бы как минимум в дань уважения разработчикам и создателям узнать их мнение, они сразу же начинают махать палкой.
Если Вы заинтересовались идеей сайта, то хотя бы просто ознакомьтесь с мнением данного сообщества по вопросу блогодара
Заодно обратите внимание на высказывания разработчиков раз, два, три , четыре, пять. Если Вы сможете убедить их и все сообщество, что нужно делать по-другому, то только будет Вам плюс
Иногда бывают единичные случаи, но так или иначе они могут быть интересны всем для обсуждения, для выработки схемы действия на такой случай, например.
А иногда есть массовые ситуации, которые обсуждать, в общем-то незачем: плохая группировка даров и рваные кроссовки не нужно обсуждать — у каждого дара есть кнопочка. ;)))
Так что все относительно.
Количество с развитием сообщества, его расширением тоже меняется.
Периодически слышу крики о «группировках», что «дарят одним и тем же», обращаю внимание на то, что одни сообщники «следят» за тем, что желают другие и выкладывают результаты свого анализа…
Но вот что меня удивляет — мне едва хватает времени следить за СВОИМИ дарами. Я желаю что-то и искренне радуюсь, если дар обещали и подарили мне. Но отслеживать КАЖДЫЙ желаемый мною дар, строить цепочки одариваемых и вычислять «группировки» — это сколько же времени нужно!
А я то и дело встречаю «глубокий анализ» ситуаций со встречными дарами. Те, кто это делает обладают недюжинным складом ума! Таким людям нужно наукой заниматься! Я совершенно серьёзна! У меня на такой анализ не хватит ни сил, ни времени. А у вас есть и то и другое! Так употребите ваши бесценные умения на пользу обществу!
Просишь сгруппировать, потому что это правило сайта и ничего при группировке не потеряется, и при этом всем будет удобно и одариваемым (не надо бегать по 10 дарам и желать), дарителю, один раз нажал кнопку пообещать, и другим сообщникам.
Так что бегать не за кем не надо, надо просто обращать внимание, что ты смотришь. А если идти из позиции, у меня нет времени, то мы из сайта сделаем мусорку-барахолку уже очень скоро. Пример я с блогодаром.
Я очень долго старалась понимать, для чего возникаю темы в блогодаре, относилась к публикации, ну любая достойна, сейчас этим наелась, когда прихожу на сайт и хочу получить одно, а мне из блогодара валиться ЖЖ сплошной… Если мне нужен ЖЖ, то я пойду на ЖЖ, сюда я прихожу за дарением…
Андрей, только ты 4 пункт поправь:
> В смотрители идиотов не берут. Не верите? Меня же там нет, значит точно не берут.=)))
и да… моя особая благодарность ВАМ за ТУ САМУЮ картину))) аххха)))
повыше ее, повыше…
и всем дружно перечитать!)
Стали брать!
Либо — сверхспособности, либо — армия клонов)
заминусил мой отзыв о себе, лишив меня возможности ответить, и накатал свой)))
браво, очень по-мужски, ссыкло!"))) ты теперь для меня ССЫКЛО!
http://darudar.org/users/Shami/responses/#response_163241
Фланкер, ты поступил как настоящий ссыкун)))))))
заминусил мой отзыв о себе, лишив меня возможности ответить, и накатал свой)))
браво, очень по-мужски, ссыкло!"))) ты теперь для меня ССЫКЛО!
http://darudar.org/users/Shami/responses/#response_163241
А этот товарищ явно Вам симпатичен.
http://darudar.org/users/ginorosora/
Вы минуснули отрицательный отзыв о нём. У Вас сегодня «День открытых дверей»? Не превысили норму по минусованию?
По активности Flanker-а видно, что положительный отзыв был засчитан недостойным, вот этот отзыв:
http://i5.pixs.ru/storage/1/0/3/...