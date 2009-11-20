Блогодар
«Блогодар» и блоги.
Хочу обратиться ко всем с предложением, точнее с двумя.
Я уже говорил с Карабозом ещё летом о своём предложении, правда вскользь, и поэтому серьёзно разговора не получилось, как-то не было времени поговорить.
Вот, я давно не могу понять, почему здесь есть блогодар, но нет блогов у каждого сообщника.
Я считаю, что они просто необходимы.
Всё-таки, блогодар- это рубрика для обсуждений, касаемых всех сообщников и собственно работы сайта, обсуждений общих встречь и т.д.
Ито, все, кому нечем заняться, минусуют публикации друг друга, даже не объясняя причины и часто это оказывается нечестно и необосновано (хотя почему в таком случае нам просто необходима функция апелляции- чтобы так же люди, кто считает что публикация или дар уместны и достойны, могли ставить плюсы, чтобы восстановить публикацию или дар!)
У многих из нас есть много чего сказать и показать, выложить какие-то фото, которые не относятся к дарам или к темам в блогодаре, какие-то стихи разместить, мысли свои, чувства, о чём-то рассказать. В блогодаре это делать неуместно, в дарах тоже, тогда что делать?
И почему, те, кто считает дар или публикацию неуместным, может даже не высказывая причины нажать на минус, а те, кто считает, что дар хороший и публикация нужная- не может нажать на плюс? Это честно? Тем более, не для кого не секрет, что частенько на минусы жмут просто недоброжелатели и просто из вредности.
У меня два предложения.
1) Создать возможность писать блоги в своих профилях.
2) Создать возможность реабилитировать дары и публикации, которые признаны неуместными.И уже давно многие пользователи просят сделать так, чтобы когда нажимают на минус, необходимо было указать причину и чтобы отображалось, кто именно заминусил. А то в тихоря все горазды. Многих хлебом не корми, дай только на минусики понажимать, особенно к тем, кто им неприятен.
Я уже говорил с Карабозом ещё летом о своём предложении, правда вскользь, и поэтому серьёзно разговора не получилось, как-то не было времени поговорить.
Вот, я давно не могу понять, почему здесь есть блогодар, но нет блогов у каждого сообщника.
Я считаю, что они просто необходимы.
Всё-таки, блогодар- это рубрика для обсуждений, касаемых всех сообщников и собственно работы сайта, обсуждений общих встречь и т.д.
Ито, все, кому нечем заняться, минусуют публикации друг друга, даже не объясняя причины и часто это оказывается нечестно и необосновано (хотя почему в таком случае нам просто необходима функция апелляции- чтобы так же люди, кто считает что публикация или дар уместны и достойны, могли ставить плюсы, чтобы восстановить публикацию или дар!)
У многих из нас есть много чего сказать и показать, выложить какие-то фото, которые не относятся к дарам или к темам в блогодаре, какие-то стихи разместить, мысли свои, чувства, о чём-то рассказать. В блогодаре это делать неуместно, в дарах тоже, тогда что делать?
И почему, те, кто считает дар или публикацию неуместным, может даже не высказывая причины нажать на минус, а те, кто считает, что дар хороший и публикация нужная- не может нажать на плюс? Это честно? Тем более, не для кого не секрет, что частенько на минусы жмут просто недоброжелатели и просто из вредности.
У меня два предложения.
1) Создать возможность писать блоги в своих профилях.
2) Создать возможность реабилитировать дары и публикации, которые признаны неуместными.И уже давно многие пользователи просят сделать так, чтобы когда нажимают на минус, необходимо было указать причину и чтобы отображалось, кто именно заминусил. А то в тихоря все горазды. Многих хлебом не корми, дай только на минусики понажимать, особенно к тем, кто им неприятен.
- Дата публикации: 20 nov 2009, 13:43
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: дарудар, блогодар, блоги
Во поводу второго — если есть мнение, что дар или публикация заминусована не правильно — можно обратиться к администрации) Они помогают (проверено)))))
это бесполезное будет занятие!
мало кто обращается к администрации, т.к. понимают, что это не выход.
Я против плюсов) Хватает не очень приятных разборок по поводу накрутки даров и т.п. ))))
это вроде голосования без лишних перетёрок.
против дара- нажал минусик.
за- нажал плюсик.
вот и все дела.
и честно, и без ссор!
сколько раз даже в хороших дарах бывает такое.
хочется кому-то нагадить, попросил подружек заминусить- вот и нет нужной темы или хорошего дара.
а что мешает просто добавить плюсы?!
неужели лучше смириться с несправедливостью вместо того, чтобы простым и верным способом попробовать её побороть?
или ты правда о них не знал?
Пока я вижу только вымышленные страхи, а так же непонимание что такое статус «не дар». Извини.
Могу сейчас как пример, который самый свежий и для меня лично актуальный (как и для многих пользователей)- это моя тема о пивной вечеринке и мой дар «Милый Морис».
У тебя, как и каждого, есть своё мнение.
Но ты почитай, пожалуйста, комментарии. Там столько благодарных людей, столько тёплых слов и совершенно ни одного недовольного.
Если разбирать по косточкам- дар могли счесть не даром за то, что он «нематериальный». Но ведь индивидуально подобрать человеку диету, тратить всё свободное время и силы на этого человека, водить его в определённые места и т.д.- разве это не дар? Ведь не считается же не даром приглашение куда-то или рецепт чего-то.
И раз уж это спорный вопрос- дар это или нет- тогда почему не ввести плюсы на равне с минусами?
Или мой дар «найду, скачаю и запишу на диск»- разве это не дар? это как раз самый что ни на есть материальный дар и с этим не поспоришь.
Попав сюда первое, что меня неприятно удивило, что в некоторых публикациях стоит: Сообщники Дару~дара считают, что это — не дар, в то время как на эту публикацию множество положительных откликов. То есть выходит, что мнение одного это и есть истина?
Возникает желание посмотреть на этих сообщников в лице одного человека.
Дарованье также дар, талант, способность к чему; природная наклонность и уменье /из словаря Даля/
Добрый сайт, с добрыми намерениями большинство приходит сюда. Так почему нельзя сделать маленькую поболтайку где люди могут написать то что их волнует, попросить совета. Или все же ДАР это ТОЛЬКО материальное?
Все же хочется верить, что доброе слово не только кошке приятно, но и в первую очередь человеку. Так почему же нельзя здесь делиться им помогая или же поддерживая кого-то?
даже если тех, кто считает публикацию или дар очень хорошим в десятки раз больше.
и ещё как!
а о публикациях и говорить нечего.
например, мою тему о введении новой рубрики или группы заминусили, между тем все сочли публикацию нужной и группа всё же была создана, т.к. идея моя людям и администрации показалась небессмысленной.
Назовем это мозговым штурмом)
А вместо минусов сделать плюсы, тогда будет «сообщники считают вашу тему достойной» :)
Что касается неанонимного минусования — можно, к примеру, здесь посмотреть на обсуждение результатов эксперимента. Как и говорили большевики, открытое минусование ведёт к оскорблениям и срачам со стороны получивших минус. Если они, даже не зная, кто поставил минус, выдают пёрлы типа гнилых личностей, то возможность прицельного говнометания приводит их в восторг.
1 — через блоги можно узнать о жизни друг друга побольше.Это хорошо, например, для даров-сюрпризов.Когда знаешь, чем живет человек, дар-сюрприз можно хорошенько продумать.
Или такой момент — человеку нужно, например, танец поставить.А денег нет.Человек увидел допустим, мой профиль и оттуда узнал, что я обучаю танцам.Но по одному моему профилю он не поймет, насколько качественно я работаю, так? А вот из блога полне можно понять — по фото, видео моих работ… Ну вот как-то так)
2 — а тут я вообще всеми руками и ногами ЗА! человек должен знать, за что ему минус и кто поставил.И плюсы тоже в студию!
вот это бывает за то, что ставишь минусы открыто))) Если такой бардак развился из-за того, что я одна минусую открыто — представьте, что будет в масштабах всего сайта)
собирайте вместо плюсов благодарности!))
Нафиг, нафиг.
Там нет бардака, поскольку всё упорядочено шуткой юмора, иногда едкой, но всё же шуткой.) А большая часть комментов вообще флад не по теме.
Будут блоги, будем там флад плодить. Любят люди поболтать.) Кому нужен закаканый разборками блог?)
Может флудилку открыть? Но это не факт. что флудить будут только там.
перечитай внимательно тему.
Представим, что сначала набежали на дар минусовщики, дар стал недаром, а потом прибежали плюсовщики и недар стал даром, а потом опять прибежали минусовщики и дар стал недаром, но пришли плюсовщики и недар стал даром… Продолжать?)
Лучше вообще убрать минусы и не вводить плюсы, количество желающих и есть плюсы. Просто можно установить несколько дней «испытательного срока» дару, если его никто не пожелает за этот «испытательный срок», то он должен автоматически стать недаром. Вот такое ИМХО.)
многие говорят «наличие желающих говорит о том, что это дар»
но ведь даже если там сто желающих, всё равно ведь у дара остаётся официальный статус не дара!
Минусы отменяются (!), колличесвто желающих будет фактическими плюсами дару. А если дар никто не пожелал в течение, допустим, недели, то он становится недаром, т.е. не надо минусовать дар, достаточно его нежелать.
ну… может быть это и выход…
только вот я думаю, а что если дар какой-то явно недостойный, но желающие будут? например, когда тут чувак выложил в дар себя для девушки, зимой кажется это было.
А если ар кому-то нужен, то это ДАР. Ничего хитрого тут нет. А если администрация считает, что дар нарушает этические нормы, то она может его удалить, например, по жалобе соучастника. Вот это и будет саморегулирующимся сообществом. А сообществом минусовщиков и плюсовщиков.
дар могут удалить смотрители (хотя мнение смотрителя тоже не всегда может быть объективным).
и если у человека есть дары, которые явно не дары, то всё равно ведь у него в количестве даров появляется лишняя единичка, а это нечестно…
за что их и уважаю.
Да и потом, этот путь приведёт к превращению смотрителей в модераторов, сообщников — в лишённых возможности участвовать в регулировании жизни сайта пользователей, ну и сам Дару~дар из сообщества в банальную социальную сеть.
И что, это теперь — дар?
Вторая ссылка — грубое нарушение, которое вполне заслуживает удаления.
Третья ссылочка — редкостный для колекционера экземпляр. Венера Милосская найдена вообще без рук, они со временем отвалились, но она бесценна.)
может дар хороший, но пока нет в нём нуждающихся, разве это не дар?
а срок действия неподаренного дара тут и так есть.
Ну и тысячный раз тебе напоминаю, что наличие желающих ещё не делает недар даром.
сложная ситуация у нас. надо искать способы решения…
Впрочем, от паникёров это не избавило бы в любом случае, гарантирую%)
а минусуют эти дары наверное скорее те, кому, как ты сказал, от них противно, это точно.
Но хотя как раз мои интим-дары никто не минусует )))) минусуют часто нормальные дары (я сейчас не о своих дарах говорю).
Да там в основном не бельё.)
Это просто для примера, я знаю, что такие твои дары не минусуют.
хотя — сколько людей, столько и мнений ))))
И твои личные убеждения относительно природы минусов, как показывает практика, далеки от реальности.
Идея отмены минусов на время уже неоднократно предлагалась; вновь повторяю: кидаться какашками крайне увлекательно и интересно, всем понравится. Да, это будет уже не Дару~дар, но зато тут можно будет весело пересраться с кем-нибудь.
Да, я это давно заметил.
Помедитируй. По-твоему, это можно допускать в ленту даров? Ведь всё будет забито «дарами» «Сушёные сопли для хендмейда» или «Рукав от пуховика (на дачу)». Любимые две отмазки дарителей мусора, кстати.
Я не нажимаю кнопку «Не дар», когда мне лично что-то не нравится, я прохожу мимо. Я нажимаю её тогда, когда вижу откровенное неуважение к сообщникам. Объективность — то, что всегда является для меня главным ориентиром.
Не вижу смысла в дальнейшем продолжении спора, а то мы подеремся.)
Ладно там непонимание сути недара, но такое замечательное непонимание сути дара — редкая штука, мои поздравленья.
На всякий случай напишу ещё раз: наличие желающих не делает недар даром.
Мне, например, нужно сейчас выбрать автомобиль. Но есть кто-нибудь выложит «дар» «Продаю машину», я однозначно нажму на «Не дар».
Объективности не было бы, если бы я действовал по каким-то собственным критериям, я же в данном случае оставляю собственные критерии в стороне и действую по критериям сообщества.
Ну и да, назвать её «Дару~дар вашей мечты».
И, кстати, подозреваю, что правило «не продавай», ровно как и правило «не дари мусор», в письменном виде отсутствует. Что не отменяет эти два этических принципа, однако.
Мне думается, что блоги здесь могут отвлечь от дарения. Все будут писать, писать, писать, а хочется же чтобы все дарили, дарили, дарили! (-:
тоже дело, конечно.
но я не думаю, что из-за блогов количество дарений уменьшится.
как вариант — просто возможность создавать альбомы в профилях и чтоб видео можно было туда запихивать.это было бы неплохо)
Все-таки блоггерство и дарение это яичница и божий дар. (=
Можно какие-то свои сиюминутные мысли записывать в профиль. У тебя это вполне удачно получается.
А я предложила бы сделать уведомления об изменении профиля у взаимных контактов и еще когда благодарность меняют.
но места не хватит в профиле всё это писать!
там можно загрузить очень мало фото, написать туда удаётся только всё в кучу. а если я хочу по темам как-то разбить, то никак?
да и вообще, профиль это не то.
А сиськами остались все довольны. А голых там не было. Или я что-то пропустил?)
А вот по поводу объяснения, почему человек решил, что дар «недар» — думаю, нужно. Надо же дарителю хотя бы знать причину, по которой его дар заминусовали.
я вот сократил свой профиль до минимума, ито каким большим он оказался, а столько всего хочется сказать и показать, обсудить с сообщниками!
в комментах, блогодаре и дарах этого никак не сделаешь!
а плюсы всё-таки необходимы так же, как и минусы
Вчера вопрос минусов-плюсов и всего, с ними связанного, был в стотысячный раз детальнейше обсуждён. Все мыслимые аргументы были приведены, притом неоднократно (и всё равно не помогло, хе-хе). Не вижу смысла в новом обсуждении той же темы на следующий же день.
просто от нефиг делать..
Представьте картину — одни ставят минусы (по сговору), вторые — плюсы (тоже по сговору). Победит тот, у кого
яйца кручебанда больше. Не думаю, что это выход)
вобщем, я уже давно убедился. когда хочешь «сделать мир лучше», всегда за это только получаешь. и смысл тратить нервы.
посмотрите на все мои заминусенные публикации и дары.
даже вечеринка Дарудара почему-то оказалось неуместной публикацией.
я даже знаю из-за кого, не буду на эту девушку показывать пальцем.
По поводу вечеринки ничего не могу сказать — я не читала эту тему))))
А нужно — для очистки сайта. для того, чтобы он был лучше)
Зачем Вы вообще обращаете внимание на минусы?)) У тех, кто их ставит, в конце концов, может быть свое мнение, отличное от Вашего, другое восприятие мира — пусть живут в своей плоскости…
Получайте отдачу от того, что Ваш дар принес пользу, кто-то Вам благодарен за него, кому-то стало лучше :)
Я просто сам когда-то был таким, но я это перерос ещё в подростковом возрасте. Однако, не у всех это получается.
как раз те кто без разбору минусят- их можно отнести к «вечно против»
а если человек не просто тупо с чем-то не соглашается, а напротив вносит предложения чего-либо ради справедливости- это всё же другое.
например, когда я сам лично от себя собирал подписи для референдума об ужесточении мер наказаний для педофилов ради справедливости (и собрал за две недели более двух тысяч подписей) — это всё же не «вечно против», это всё же другое.
Однако, одно дело — несогласие ради улучшения, как это было в твоём случае, и совсем другое — несогласие ради несогласия. Сим товарищам многократно объясняли, почему их идеи бредовы и утопичны, однако они продолжают старательно перекидываться какашками — просто потому что им это нравится. Я сам таким когда-то был, я знаю механизм подобного мышления, он прост и однообразен.
это же такой для них кайф- чувствовать себя «Брюсом Всемогущим» )))
а указать причину, почему не нужны? если уж высказываете своё мнение, высказывайте до конца
если например я не люблю фотографии, не значит что они не нужны на сайте никому другому.
а если я предложу здесь подарить лекарства для всех диабетиков сайта, ты раскритикуешь и напишешь «лекарства не нужны» и пояснишь «я их не люблю, мне они не нужны, я в них не нуждаюсь и благотворительностью не занимаюсь» ?!
это же бред!
прочитать твой профиль мне нужно было сначала.
«мне неприятны люди, включая меня самого. «Походу фашист!»» — что тут ещё говорить…
«мне не нужно заботиться о других».- знаешь, а тут вообще-то сообщество людей совсем с обратной позицией.
я имел ввиду конкретную твою фразу, что ты ненавидешь людей, и я подумал, что это и объясняет твой эгоизм.
А когда ты объяснил более конкретно, я тебя понял.
я потому тебя и просил обосновать, почему ты считаешь, что блоги здесь не нужны, и я рад, что наконец добился от тебя чёткой и разумной формулировки. а не просто тупо «я не люблю блоги».
спасибо.
А дар — не дар это уже судилище: Не суди, да не судим будешь (с)
Видела сапоги потертые отмеченные как не дар. Мне бы их в то время когда я попала, извините за выражение, в такую жопу…
А иногда за рулон туалетной бумаги полмира не жалко...Дару~дар — не помойка. Это не место, куда можно выбросить хлам.
Потому всем кому лень дойти до помойки- дорога в ЖЖ в «отдам даром».
http://darudar.org/help/article/47/
xD
Да и сам ДаруДар немножко для другого создан;-)
2. Обсуждалось много раз. Минусы нужны, очень нужны. И плюсов не надо, а то будет «атака клонов». Может, хотя бы сделать так, что если нажимаешь минус, то появляется окошко, где анонимно пишется причина минусования. Без её заполнения минус не будет учитываться. Деанонимизация тоже не нужна. Во избежание…
я уже даже подумываю создать новый блог на каком-нибудь ресурсе специально для общения с Даровцами )))))
Тут даже профили редко читают. Вряд ли и блоги будут нужны:) сервер тоже не бесплатный и не резиновый, функционал сайта заточен под другое)) и если я веду блог в другом месте и бросать его не собираюсь, что ж делать, заниматься копипастой с одного ресурса на другой?)
Идея нового блога на отдельном ресурсе специально для общения мне кажется более уместной, коль уж общение в рамках разговоров и блогодара кажется слишком узким.
Конечно, не обязательно вести блог постоянно, но думаю какие-то посты все равно будут появляться. У всех нас набираются какие-то негативы, блог поможет его выплеснуть, мало того мы сможем читая друг друга знать о каких-то махинациях на дарудар. Как я читала недавно, девушка у нас отдает даром, а где-то в другом месте она продает дар, а потом выставляет «подарено». Будем делиться опытом через блоги. Я не призываю отказаться от Блогодара, он несомненно полезен, но не все собираются с силой запостить тут информацию :) Так что можно завести блоги именно для таких вещей, а не для «описания жизни». Что-то вроде личной жалобной книги :)
На счет минусовок тоже согласна, аппеляция дело нужное. И да, втихоря все горазды.
Про «махинации» нужно писать именно в блогодар(не помню название соответствующей темы, но она есть! Точно есть!))) и сразу администрации, это карается баном после выяснения.
Про «выплеснуть» сказать не могу, у меня для этого есть личный дневник, который бросать не буду))
Я бы вообще убрал минусики)если дар или публикация неуместны — их и так мало кто смотреть будет)
А по поводу блога — мне всёравно. Будет-хорошо, не будет — тоже неплохо) Я ими не пользуюсь)
В конце концов, есть «Настройки просмотра», пользуйтесь, на здоровье :)
и главное- там кучу народу проголосовало и даже был желающий дар!
и после этого мы спорим, говорит ли наличие желающих о том, дар это или нет!
Хотя после дара «проголосую за вас 1 раз на конкурсе» я мало чему удивляюсь.
а просить проголосовать за дарителя- в чём же тут дар? и за что благодарить?
Ну, в общем, очередной дар-выпрашивалка. Туда(в делит) ему и дорога
Всего лишь еще раз кто-то доказал себе свою значимость.))
по-моему, лучше сделать блог на внешнем ресурсе, и поставить ссылку в профиль.
Насчет «плюсиков» и «минусиков» — сие грызня мышиная, она не стОит того, чтобы на нее отвлекаться.
«Милый Морис»:
У меня предложение — может быть, создать новую группу — «Индустрия красоты»? Включить туда парикмахеров, стилистов, специалистов по подбору одежды?
Один человек, конечно, может «поднять» столь серьезный дар, но у группы, по-моему, бОльше производительность. И Мастер-«Пигмалион» не «залипнет» на своих «Галатеях»… У него не возникнет психологической зависимости от «превращенного»…
согласен!
Максим, Антон- как вам?
кроме того, очень классное предложение про «Индустрию красоты»! к сожалению, не смогу там стать дарящим, но, как мне кажется, творческих и креативных людей на ДаруДаре очень много.
Все, кто хотел обзавестись блогом, давно это сделали.