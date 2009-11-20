«Блогодар» и блоги.

Хочу обратиться ко всем с предложением, точнее с двумя.Я уже говорил с Карабозом ещё летом о своём предложении, правда вскользь, и поэтому серьёзно разговора не получилось, как-то не было времени поговорить.Вот, я давно не могу понять, почему здесь есть блогодар, но нет блогов у каждого сообщника.Я считаю, что они просто необходимы.Всё-таки, блогодар- это рубрика для обсуждений, касаемых всех сообщников и собственно работы сайта, обсуждений общих встречь и т.д.Ито, все, кому нечем заняться, минусуют публикации друг друга, даже не объясняя причины и часто это оказывается нечестно и необоснованоУ многих из нас есть много чего сказать и показать, выложить какие-то фото, которые не относятся к дарам или к темам в блогодаре, какие-то стихи разместить, мысли свои, чувства, о чём-то рассказать. В блогодаре это делать неуместно, в дарах тоже, тогда что делать?И почему, те, кто считает дар или публикацию неуместным, может даже не высказывая причины нажать на минус, а те, кто считает, что дар хороший и публикация нужная- не может нажать на плюс? Это честно? Тем более, не для кого не секрет, что частенько на минусы жмут просто недоброжелатели и просто из вредности.У меня два предложения.