Блогодар

horoshiy

«Блогодар» и блоги.

Хочу обратиться ко всем с предложением, точнее с двумя.
Я уже говорил с Карабозом ещё летом о своём предложении, правда вскользь, и поэтому серьёзно разговора не получилось, как-то не было времени поговорить.


Вот, я давно не могу понять, почему здесь есть блогодар, но нет блогов у каждого сообщника.
Я считаю, что они просто необходимы.
Всё-таки, блогодар- это рубрика для обсуждений, касаемых всех сообщников и собственно работы сайта, обсуждений общих встречь и т.д.
Ито, все, кому нечем заняться, минусуют публикации друг друга, даже не объясняя причины и часто это оказывается нечестно и необосновано (хотя почему в таком случае нам просто необходима функция апелляции- чтобы так же люди, кто считает что публикация или дар уместны и достойны, могли ставить плюсы, чтобы восстановить публикацию или дар!)
У многих из нас есть много чего сказать и показать, выложить какие-то фото, которые не относятся к дарам или к темам в блогодаре, какие-то стихи разместить, мысли свои, чувства, о чём-то рассказать. В блогодаре это делать неуместно, в дарах тоже, тогда что делать?
И почему, те, кто считает дар или публикацию неуместным, может даже не высказывая причины нажать на минус, а те, кто считает, что дар хороший и публикация нужная- не может нажать на плюс? Это честно? Тем более, не для кого не секрет, что частенько на минусы жмут просто недоброжелатели и просто из вредности.
У меня два предложения.
1) Создать возможность писать блоги в своих профилях.
2) Создать возможность реабилитировать дары и публикации, которые признаны неуместными.И уже давно многие пользователи просят сделать так, чтобы когда нажимают на минус, необходимо было указать причину и чтобы отображалось, кто именно заминусил. А то в тихоря все горазды. Многих хлебом не корми, дай только на минусики понажимать, особенно к тем, кто им неприятен.

Комментарии

  • [8230]
    [8230] 20 nov 2009, 14:03
    По поводу первого пункта — не знаю) Я далека от блогов, дневников и т.п.
    Во поводу второго — если есть мнение, что дар или публикация заминусована не правильно — можно обратиться к администрации) Они помогают (проверено)))))
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:12
      это глупости. представляете, сколько тогда ребятам-администраторам прибавиться ненужного гемора- сколько всего читать, вникать, разгребать все эти разборки?! их же просто завалят жалобами!
      это бесполезное будет занятие!
      • [8230]
        [8230] 20 nov 2009, 14:16
        но ведь это работает сейчас)
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:25
          если помогли только одной вам или нескольким вашим знакомым, не значит, что это работает.
          мало кто обращается к администрации, т.к. понимают, что это не выход.
          • [8230]
            [8230] 20 nov 2009, 14:27
            почему не выход? модно написать в призвать общественность и решить проблему) Я только сегодня просматривала ленту даров — ну нет там именно даров, честно — сплошной мусор и инвайты. Поэтому там я проблемы не вижу (бывают моменты, когда попадает действительно дар — но это единичные случаи и легко решается). По поводу публикаций сложнее. Возможно, выход — поднять до 20 количество минусов)
            • horoshiy
              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:31
              тогда придётся только и делать, что призывать общественность!
              • [8230]
                [8230] 20 nov 2009, 14:33
                если будет много жалоб и администрация не сможет с ними справиться — это хороший повод что то изменить) Пока справляются)

                Я против плюсов) Хватает не очень приятных разборок по поводу накрутки даров и т.п. ))))
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:35
                  так я не говорю о разборках
                  это вроде голосования без лишних перетёрок.
                  против дара- нажал минусик.
                  за- нажал плюсик.
                  вот и все дела.
                  и честно, и без ссор!
                  • [8230]
                    [8230] 20 nov 2009, 14:38
                    попросил подружек и друзей — они понажимали плюсиков)
                    • horoshiy
                      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:40
                      а с минусиками думаешь не так?
                      сколько раз даже в хороших дарах бывает такое.
                      хочется кому-то нагадить, попросил подружек заминусить- вот и нет нужной темы или хорошего дара.
                      • [8230]
                        [8230] 20 nov 2009, 14:41
                        возможно. но повторюсь — я сегодня просмотрела «не дары». подобных случаев я не заметила) все вполне справедливо). А единичные случаи — это исключения из правил. Их никак не искоренить)
                        • horoshiy
                          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:43
                          если ничего не делать, то конечно не искоренить.
                          а что мешает просто добавить плюсы?!
                          неужели лучше смириться с несправедливостью вместо того, чтобы простым и верным способом попробовать её побороть?
                          • [8230]
                            [8230] 20 nov 2009, 14:45
                            исключения были и будут всегда) Как хорошие, так и плохие)
                      • brutto
                        brutto 156 20 nov 2009, 15:00
                        Примеры?
                        • horoshiy
                          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:04
                          а что, их мало?
                          или ты правда о них не знал?
                          • brutto
                            brutto 156 20 nov 2009, 15:08
                            Мне интересны те вещи, о которых ты говоришь и на который строишь все свои высказывания и утверждения.
                            Пока я вижу только вымышленные страхи, а так же непонимание что такое статус «не дар». Извини.
                            • horoshiy
                              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:10
                              статус «не дар» необходим, я не спорю с этим!
                              • horoshiy
                                horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:22
                                Антош, я тебя понял. Если брать примеры, то их надо сейчас искать. Мне нужно было их как-то сохранять себе, чтобы потом предъявить.
                                Могу сейчас как пример, который самый свежий и для меня лично актуальный (как и для многих пользователей)- это моя тема о пивной вечеринке и мой дар «Милый Морис».
                                У тебя, как и каждого, есть своё мнение.
                                Но ты почитай, пожалуйста, комментарии. Там столько благодарных людей, столько тёплых слов и совершенно ни одного недовольного.
                                Если разбирать по косточкам- дар могли счесть не даром за то, что он «нематериальный». Но ведь индивидуально подобрать человеку диету, тратить всё свободное время и силы на этого человека, водить его в определённые места и т.д.- разве это не дар? Ведь не считается же не даром приглашение куда-то или рецепт чего-то.
                                И раз уж это спорный вопрос- дар это или нет- тогда почему не ввести плюсы на равне с минусами?
                                Или мой дар «найду, скачаю и запишу на диск»- разве это не дар? это как раз самый что ни на есть материальный дар и с этим не поспоришь.
                    • MandMs
                      MandMs 321 20 nov 2009, 14:41
                      что за бред))) в таком случае сейчас, попросил подружек и друзей — вот Вам и «минус публикации» или «не дар»
  • [31128]
    [31128] 144 20 nov 2009, 14:10
    Полностью согласна с написанным выше.
    Попав сюда первое, что меня неприятно удивило, что в некоторых публикациях стоит: Сообщники Дару~дара считают, что это — не дар, в то время как на эту публикацию множество положительных откликов. То есть выходит, что мнение одного это и есть истина?
    Возникает желание посмотреть на этих сообщников в лице одного человека.
    Дарованье также дар, талант, способность к чему; природная наклонность и уменье /из словаря Даля/
    Добрый сайт, с добрыми намерениями большинство приходит сюда. Так почему нельзя сделать маленькую поболтайку где люди могут написать то что их волнует, попросить совета. Или все же ДАР это ТОЛЬКО материальное?
    Все же хочется верить, что доброе слово не только кошке приятно, но и в первую очередь человеку. Так почему же нельзя здесь делиться им помогая или же поддерживая кого-то?
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:13
      ну там не один нужен человек, чтобы заминусить, а 10 кажется.
      даже если тех, кто считает публикацию или дар очень хорошим в десятки раз больше.
      • horoshiy
        horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:15
        так ведь и материальные дары минусят!
        и ещё как!
        а о публикациях и говорить нечего.
        например, мою тему о введении новой рубрики или группы заминусили, между тем все сочли публикацию нужной и группа всё же была создана, т.к. идея моя людям и администрации показалась небессмысленной.
      • [31128]
        [31128] 144 20 nov 2009, 14:15
        Поняла. Спасибо за разъяснение
      • [8230]
        [8230] 20 nov 2009, 14:16
        а может просто повысить барьер «недостойности». Сделать не 10, а 20 человек)
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:25
          вобщем, что угодно, только не то, что я предложил? ))
          • [8230]
            [8230] 20 nov 2009, 14:30
            нет) это называется дискуссия) я ведь не обязана с вами соглашаться, если у меня немного другое мнение)
            Назовем это мозговым штурмом)
  • Sachmach
    Sachmach 142 20 nov 2009, 14:14
    2) Предлагаю все публикации считать недостойными, чтобы никому не обидно было :)
    А вместо минусов сделать плюсы, тогда будет «сообщники считают вашу тему достойной» :)
  • MandMs
    MandMs 321 20 nov 2009, 14:15
    По поводу «плюсов» согласна, давно считаю необходимым!
  • JustForFun
    JustForFun 24 20 nov 2009, 14:16
    1. Мне надобность блогов видится несколько сомнительной, но в целом идея неплоха. Вот только не пойму — зачем? Блогоплатформ море, дать ссылку в профиле никто не запрещает.
    2. Их и сейчас можно реабилитировать, если они были признаны таковыми в результате чьих-то организованных действий, направленных против дарителя или автора публикации. Достаточно обратиться в «Призвать общественность».
      Что касается неанонимного минусования — можно, к примеру, здесь посмотреть на обсуждение результатов эксперимента. Как и говорили большевики, открытое минусование ведёт к оскорблениям и срачам со стороны получивших минус. Если они, даже не зная, кто поставил минус, выдают пёрлы типа гнилых личностей, то возможность прицельного говнометания приводит их в восторг.
  • La_Suerte
    La_Suerte 332 20 nov 2009, 14:17
    полностью с тобой согласна.
    1 — через блоги можно узнать о жизни друг друга побольше.Это хорошо, например, для даров-сюрпризов.Когда знаешь, чем живет человек, дар-сюрприз можно хорошенько продумать.
    Или такой момент — человеку нужно, например, танец поставить.А денег нет.Человек увидел допустим, мой профиль и оттуда узнал, что я обучаю танцам.Но по одному моему профилю он не поймет, насколько качественно я работаю, так? А вот из блога полне можно понять — по фото, видео моих работ… Ну вот как-то так)

    2 — а тут я вообще всеми руками и ногами ЗА! человек должен знать, за что ему минус и кто поставил.И плюсы тоже в студию!
    • [8230]
      [8230] 20 nov 2009, 14:21
      http://darudar.org/blogodar/post/314/#comment_53670

      вот это бывает за то, что ставишь минусы открыто))) Если такой бардак развился из-за того, что я одна минусую открыто — представьте, что будет в масштабах всего сайта)
      • horoshiy
        horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:27
        тогда нужны плюсы! чтобы не было оскорблений и ссор.
        • [8230]
          [8230] 20 nov 2009, 14:31
          не думаю, что плюс перекроет открытый минус) В человеческих отношениях этот закон редко работает)
        • ptica
          ptica 92 20 nov 2009, 16:06
          А вместо плюсов неплохо выполняют свою роль благодарности за дар:)
          собирайте вместо плюсов благодарности!))
        • HinArien
          HinArien 147 20 nov 2009, 16:11
          Тогда ДД превратится в поле боя и мерялки командами. Команда раз заминусовала, команда два заплюсовала, команда раз набрала пополнение, команда два набрала пополнение и переголосовала…
          Нафиг, нафиг.
      • Astronaft
        Astronaft 99 20 nov 2009, 14:31
        Ик-ик-ик)))
        Там нет бардака, поскольку всё упорядочено шуткой юмора, иногда едкой, но всё же шуткой.) А большая часть комментов вообще флад не по теме.
        Будут блоги, будем там флад плодить. Любят люди поболтать.) Кому нужен закаканый разборками блог?)
        Может флудилку открыть? Но это не факт. что флудить будут только там.
        1
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:33
          флудить будут везде, но как видешь, я не с флудом тут бороться призываю.
          перечитай внимательно тему.
          • Astronaft
            Astronaft 99 20 nov 2009, 15:19
            Так тема одна — минусы.)
            Представим, что сначала набежали на дар минусовщики, дар стал недаром, а потом прибежали плюсовщики и недар стал даром, а потом опять прибежали минусовщики и дар стал недаром, но пришли плюсовщики и недар стал даром… Продолжать?)
            Лучше вообще убрать минусы и не вводить плюсы, количество желающих и есть плюсы. Просто можно установить несколько дней «испытательного срока» дару, если его никто не пожелает за этот «испытательный срок», то он должен автоматически стать недаром. Вот такое ИМХО.)
            1
            • horoshiy
              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:23
              хорошо. вот слушай.
              многие говорят «наличие желающих говорит о том, что это дар»
              но ведь даже если там сто желающих, всё равно ведь у дара остаётся официальный статус не дара!
              • Astronaft
                Astronaft 99 20 nov 2009, 15:29
                Блин, я видимо не совсем правильно объясняю.)
                Минусы отменяются (!), колличесвто желающих будет фактическими плюсами дару. А если дар никто не пожелал в течение, допустим, недели, то он становится недаром, т.е. не надо минусовать дар, достаточно его нежелать.
                1
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:33
                  ты думаешь?
                  ну… может быть это и выход…
                  только вот я думаю, а что если дар какой-то явно недостойный, но желающие будут? например, когда тут чувак выложил в дар себя для девушки, зимой кажется это было.
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 20 nov 2009, 15:37
                    Минусы -зло. В этом мы почти все согласны. И ты об этом тут пишешь. некоторые минусят с единственной целью — сделать гадость. Так давайте отменим минусы и зло, или хотя бы часть его, уйдет.
                    А если ар кому-то нужен, то это ДАР. Ничего хитрого тут нет. А если администрация считает, что дар нарушает этические нормы, то она может его удалить, например, по жалобе соучастника. Вот это и будет саморегулирующимся сообществом. А сообществом минусовщиков и плюсовщиков.
                    1
                    • horoshiy
                      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:40
                      ну в принципе да.
                      дар могут удалить смотрители (хотя мнение смотрителя тоже не всегда может быть объективным).
                      и если у человека есть дары, которые явно не дары, то всё равно ведь у него в количестве даров появляется лишняя единичка, а это нечестно…
                      • Astronaft
                        Astronaft 99 20 nov 2009, 15:52
                        Или пусть смотрители решают. Ну кто-то должен решать. Я не думаю, что среди смотрителей окажутся ну совсем безбашенные люди.)
                        1
                        • [8230]
                          [8230] 20 nov 2009, 15:56
                          и вам совсем не жалко смотрителей? Представляю, сколько негатива на них посыпется(((
                          • Astronaft
                            Astronaft 99 20 nov 2009, 16:03
                            Ну удаление дара можно сделать на програмном уровне, когда сама программа будет удалять через заданный срок нежелательный дар. А на всех других серьезных сайтах есть модераторы, которые наказывают юзеров, удаляют различные недопустимые комментарии на основании юзерского соглашения. Всё это работает во всём Интернете, все любят и уважают модераторов. Кроме того, даритель может и не знать модератора, который удалил его дар, да и зачем ему это знать. Думаю, что злоупотреблением правами наши смотрители не будут страдать, все ведь вполне вменяемые люди.
                            1
                            • horoshiy
                              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 16:04
                              ну у нас смотрители, слава богу, отличаются от старой народной истины «все мУдераторы- козлы».
                              за что их и уважаю.
                      • JustForFun
                        JustForFun 24 20 nov 2009, 16:15
                        Смотрители не могут удалить дар.
                        • horoshiy
                          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 16:17
                          а надо чтоб могли
                          • JustForFun
                            JustForFun 24 20 nov 2009, 16:20
                            Ну, и без этого хватает криков о смотрительском беспределе%)
                            Да и потом, этот путь приведёт к превращению смотрителей в модераторов, сообщников — в лишённых возможности участвовать в регулировании жизни сайта пользователей, ну и сам Дару~дар из сообщества в банальную социальную сеть.
                            • Astronaft
                              Astronaft 99 20 nov 2009, 16:25
                              Но везде есть модераторы, давайте дадим часть модераторских функций нашим смотрителям, как третейским судьям. И в жизни есть судьи, как последняя инстанция правды. Это же законы любого общества. Зачем их отрицать и непиемлить?
                              1
                              • JustForFun
                                JustForFun 24 20 nov 2009, 16:40
                                А кто сказал, что на Дару~даре всё должно быть «как у всех»? Это необычное сообщество для необычных людей.
                  • HinArien
                    HinArien 147 20 nov 2009, 16:19
                    Тут есть желающие, в даре-обмене есть желающие, и даже на это есть желающие.
                    И что, это теперь — дар?
                    • Astronaft
                      Astronaft 99 20 nov 2009, 16:30
                      Первая ссылка — дар, поскольку нужен для подкрашивания, например, полимерной глины. Некоторые рукодельники ноги сбивают в поисках таких остаточков.
                      Вторая ссылка — грубое нарушение, которое вполне заслуживает удаления.
                      Третья ссылочка — редкостный для колекционера экземпляр. Венера Милосская найдена вообще без рук, они со временем отвалились, но она бесценна.)
                      1
                • [10913]
                  [10913] 126 20 nov 2009, 15:33
                  А если это книга, специфическая? Или диск с фильмом? Очень долгое время могут не желать.
                  • horoshiy
                    horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:34
                    ага, я тоже только что хотел сказать
                    может дар хороший, но пока нет в нём нуждающихся, разве это не дар?
                    а срок действия неподаренного дара тут и так есть.
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 20 nov 2009, 15:39
                    Срок не принципиален. После уничтожения дара в связи с отсутствием желающих его можно выставить повторно. Я тут выставлял достаточно дорогую книгу по маркетингу два раза. Её никто не пожелал. Я удалил публикации, а потом нашел в миру желающего, который меня бесконечно благодарил, она была ему нужна для учебы.
            • JustForFun
              JustForFun 24 20 nov 2009, 15:39
              Ничего, что при таком раскладе даже подержанная туалетная бумага может быть признана даром (чего только люди не желают!), а, к примеру, крыло от корветта автоматически станет не даром, потому как, несмотря на его ценность, желающего, скорей всего, придётся ждать очень долго?
              Ну и тысячный раз тебе напоминаю, что наличие желающих ещё не делает недар даром.
              • horoshiy
                horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:42
                это точно…
                сложная ситуация у нас. надо искать способы решения…
                • JustForFun
                  JustForFun 24 20 nov 2009, 15:45
                  Мне поиск способов решения кажется неверным подходом. Решение надо искать, когда ситуация в общем печальна. Что касается системы минусования — да, бывают осечки, но в целом она эффективно выполняет свою функция. Надо искать способы развития, способы сделать ещё лучше, способы уменьшения ложных срабатываний.
                • JustForFun
                  JustForFun 24 20 nov 2009, 15:47
                  В стотысячный раз пропиарю свою идею: зависимость порога необходимых минусов от популярности дара/публикации. На мой взгляд, это повысило бы эффективность фильтрации и сократило бы и без того невеликое число безвинно пострадавших.
                  Впрочем, от паникёров это не избавило бы в любом случае, гарантирую%)
              • Astronaft
                Astronaft 99 20 nov 2009, 15:49
                Делает, поскольку его ЖЕЛАЮТ. Минусы в основном, я убежден, ставят те кто хочет напакостить или те, кому эта вещь не нужна. Пример. Хороший частенько выставляет всякие штучки для утех, а я, допустим, к ним равнодушен, а кому-то это противно. Значит мы ставим минусы (я прохожу молча мимо таких даров, минусы не ставлю). А у кого-то, простите, без таких штучек не встает, у меня слава природе, встает и без них (тьфу-тьфу). Так значит дар нужен и это дар, но маленькая кучка сексуальных гигантов вроде меня, просто может заминусовать хорошую и нужную для большинства вещь, да и не только для большинста, даже если и для одного, но нужную. Вот в этом и вред минусов. Можно отменить их для начала на месяц и посмотреть на результаты эксперимента. в любом случае минус — это негатив, который мы сами даем потенциальному минусовщику. без минуса минусовщик безвреден.
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:57
                  заметь, я выставляю вещи на для того, чтобы вставал, а для женщин. только не надо себя пиарить как половой гигант, у кого итак все женщины довольны ))))
                  а минусуют эти дары наверное скорее те, кому, как ты сказал, от них противно, это точно.
                  Но хотя как раз мои интим-дары никто не минусует )))) минусуют часто нормальные дары (я сейчас не о своих дарах говорю).
                  • [8230]
                    [8230] 20 nov 2009, 15:59
                    Дайте, пожалуйста ссылочки на эти дары )))
                    • horoshiy
                      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 16:01
                      так зачем их давать ) заходите в мои дары, а ещё лучше в группу «18+», там много кто выкладывает полезные вещи интимного назначения. в том числе, сексуальное бельё.
                      • [8230]
                        [8230] 20 nov 2009, 16:09
                        я про «нормальные дары, засчитанные не дарами» В группе я состою, с бельем проблем не имею)
                    • Astronaft
                      Astronaft 99 20 nov 2009, 16:06
                      До чего же женщины бывают ленивы, и даже в этом....))))
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 20 nov 2009, 16:05
                    Ну это был шутливый пример, а не реклама. Прошу в личку по этому поводу мне не писать, секс не предлагать, поскольку моё тело мне не принадлежит.)))) У меня одна женщина, увы.) Но довольная.)
                    Это просто для примера, я знаю, что такие твои дары не минусуют.
                • JustForFun
                  JustForFun 24 20 nov 2009, 16:14
                  В стотысячный раз повторяю: то, что недар кто-то может пожелать, не делает его даром. Не делает, и всё тут.
                  И твои личные убеждения относительно природы минусов, как показывает практика, далеки от реальности.
                  Идея отмены минусов на время уже неоднократно предлагалась; вновь повторяю: кидаться какашками крайне увлекательно и интересно, всем понравится. Да, это будет уже не Дару~дар, но зато тут можно будет весело пересраться с кем-нибудь.
                  • Astronaft
                    Astronaft 99 20 nov 2009, 16:22
                    Не ощущаю логику. Если вещь пожелали, и она подарена, то как она может быть недаром? Для тех, кто её не пожелал она остается недаром, это да. Но для сайта Д-д и для одариваемого, и для дарителя она дар.
                    • JustForFun
                      JustForFun 24 20 nov 2009, 16:32
                      >Не ощущаю логику.
                      Да, я это давно заметил.
                      Помедитируй. По-твоему, это можно допускать в ленту даров? Ведь всё будет забито «дарами» «Сушёные сопли для хендмейда» или «Рукав от пуховика (на дачу)». Любимые две отмазки дарителей мусора, кстати.
                      • Astronaft
                        Astronaft 99 20 nov 2009, 16:36
                        Но это ваше мнение, а желающие, там где они есть, считают это дарами. А там, где нет желающих. можно и удалить как недар, или как дар, который не нашёл своего одариваемого.
                        • JustForFun
                          JustForFun 24 20 nov 2009, 16:44
                          Это не моё мнение, это вывод из традиций сообщества и банальной человеческой этики.
                          Я не нажимаю кнопку «Не дар», когда мне лично что-то не нравится, я прохожу мимо. Я нажимаю её тогда, когда вижу откровенное неуважение к сообщникам. Объективность — то, что всегда является для меня главным ориентиром.
                          • Astronaft
                            Astronaft 99 20 nov 2009, 16:50
                            Это ваш вывод. Людям это нужно, значит это дар. А вы фактически гворите им: «Нет, тебе это не нужно! Это бяка!» Об объективности тут нет смысла говорить, поскольку ваше мрнение может быть только субъективным, т.к. Вы субъект, одна личность,
                            Не вижу смысла в дальнейшем продолжении спора, а то мы подеремся.)
                            • JustForFun
                              JustForFun 24 20 nov 2009, 16:55
                              >Людям это нужно, значит это дар.
                              Ладно там непонимание сути недара, но такое замечательное непонимание сути дара — редкая штука, мои поздравленья.
                              На всякий случай напишу ещё раз: наличие желающих не делает недар даром.
                              Мне, например, нужно сейчас выбрать автомобиль. Но есть кто-нибудь выложит «дар» «Продаю машину», я однозначно нажму на «Не дар».
                              Объективности не было бы, если бы я действовал по каким-то собственным критериям, я же в данном случае оставляю собственные критерии в стороне и действую по критериям сообщества.
                              • Astronaft
                                Astronaft 99 20 nov 2009, 16:59
                                Дары с формулировкой «Продаю» конечно недар зачем об этом говорить. кроме того тут явное и бесспорное нарушение основных правил и принципов Д-д. Но мы обсуждали другие дары, которые желанны и востребованы.
                                • Flanker_87
                                  Flanker_87 121 20 nov 2009, 18:16
                                  о! Надо создать рубрику «Хрень, непонятно кому нужная, для коллекционеров всячины» — и выкладывать в нее мятые календарики, штучки, и прочие непонятные вещи=)
                                  • [8230]
                                    [8230] 20 nov 2009, 21:02
                                    и назвать ее «штучки») закидывать туда можно непонятные инвайты, стиранные трусы, просроченную косметику и половинки сережек — для хенд мэйда
                                    • JustForFun
                                      JustForFun 24 20 nov 2009, 23:25
                                      Сделать её невидимой для не входящих в группу, и насильно подписать на неё некоторых товарищей.
                                      Ну и да, назвать её «Дару~дар вашей мечты».
                                • JustForFun
                                  JustForFun 24 20 nov 2009, 23:24
                                  Так а продающиеся «дары» тоже для кого-то вполне могут быть желанны и востребованны.
                                  И, кстати, подозреваю, что правило «не продавай», ровно как и правило «не дари мусор», в письменном виде отсутствует. Что не отменяет эти два этических принципа, однако.
      • Alena76
        Alena76 457 20 nov 2009, 14:46
        почитала=((( Опять все те-же и про то-же. У меня подруга блондинка — красный диплом и «синяя морда», веселая девка короче, можно даже сказать разбитная. Работает как лошадь, машину сама купила дорогую и ни от кого не зависит, плевать не всех хотела. Так что шутки про блондинок уже не в тему. Так шутят только оконченные придурки, IQ у которых ниже имбицила.
        • [8230]
          [8230] 20 nov 2009, 14:51
          Так шутят обиженные на минус) Поэтому я против открытой системы минусования)
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 535 20 nov 2009, 14:22
      А что мешает вести блог где-нибудь еще?
      Мне думается, что блоги здесь могут отвлечь от дарения. Все будут писать, писать, писать, а хочется же чтобы все дарили, дарили, дарили! (-:
      • La_Suerte
        La_Suerte 332 20 nov 2009, 14:28
        ты имеешь ввиду, ссылку кидать в каждом пофиле на свой блог?)
        тоже дело, конечно.
        но я не думаю, что из-за блогов количество дарений уменьшится.
        как вариант — просто возможность создавать альбомы в профилях и чтоб видео можно было туда запихивать.это было бы неплохо)
      • horoshiy
        horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:30
        а ты вспомни, как ты давала ссылку на свой ЖЖ и тебе сказали «хватит пиарить свой дневник». и сколько из-за твоих голых фоток в блогодаре и дарах было недовольных. я не стал писать туда, но тоже считаю, не стОило было этого делать. а вот если тут создать блоги, пусть даже маленькие, то было бы всё уместно делать там.
        • DaryaDarya
          DaryaDarya 535 20 nov 2009, 14:50
          Второж ЖЖ я не потяну, поэтому будут ссылки. (-:
          Можно какие-то свои сиюминутные мысли записывать в профиль. У тебя это вполне удачно получается.
          А я предложила бы сделать уведомления об изменении профиля у взаимных контактов и еще когда благодарность меняют.
          • horoshiy
            horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:52
            это мысль
            но места не хватит в профиле всё это писать!
            там можно загрузить очень мало фото, написать туда удаётся только всё в кучу. а если я хочу по темам как-то разбить, то никак?
            да и вообще, профиль это не то.
        • Astronaft
          Astronaft 99 20 nov 2009, 15:22
          Это сказал Силикон и в шутку.)
          А сиськами остались все довольны. А голых там не было. Или я что-то пропустил?)
  • Nanca
    Nanca 332 20 nov 2009, 14:20
    По поводу блогов — ну это на желающих. Я, например, желания вести блог не испытываю) Мне хватает основной работы)
    А вот по поводу объяснения, почему человек решил, что дар «недар» — думаю, нужно. Надо же дарителю хотя бы знать причину, по которой его дар заминусовали.
  • Alena76
    Alena76 457 20 nov 2009, 14:33
    Привет Женя! Рада видеть. И ты как всегда поднимаешь нужные темы и интересные вопросы. По поводу блогов… ну если честно то я в этом не сильна. Да в общем-то человек если хочет что-то здесь сказать, он это пишет в профиле. Так по-моему. А на счет минусов у меня такое же мнение. И я думаю, что на сайте нужно исправить эту нестправедливость. Пусть, предположим, возможнеость нажать минус появится только у комментатора. Это я думаю вполне можно сделать! Ну и конечно кроме минуса должен быть плюс! Обязательно должен! А то есть тут у нас некоторые личности реакционно настроенные. Каждый здесь с такими столкнулся. Мое мнение что им здесь вообще не место, но раз уж мы не можем вытеснить их совсем с просторов доброты, то должен быть тот регулятор, который позволит уравновесить из желчность! Этим регулятором безусловно станет «плюс» в публикациях!
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:37
      ну знаешь, в профиле всего не скажешь!
      я вот сократил свой профиль до минимума, ито каким большим он оказался, а столько всего хочется сказать и показать, обсудить с сообщниками!
      в комментах, блогодаре и дарах этого никак не сделаешь!
  • brutto
    brutto 156 20 nov 2009, 14:37
    Блогов уж тут точно не будет и быть не должно. Для этого есть много прекрасных, сторонних сервисов, которые предоставляют такую возможность. А ссылку на свой блог можно указать в своем профиле.
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:39
      хорошо, можно и так.
      а плюсы всё-таки необходимы так же, как и минусы
  • JustForFun
    JustForFun 24 20 nov 2009, 14:39
    В общем, по второму пункту.
    Вчера вопрос минусов-плюсов и всего, с ними связанного, был в стотысячный раз детальнейше обсуждён. Все мыслимые аргументы были приведены, притом неоднократно (и всё равно не помогло, хе-хе). Не вижу смысла в новом обсуждении той же темы на следующий же день.
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:40
      ага… вот увидете, эта тема тоже станет заминусеной.
      просто от нефиг делать..
      • [8230]
        [8230] 20 nov 2009, 14:44
        я уверена в этом) и очень скоро)

        Представьте картину — одни ставят минусы (по сговору), вторые — плюсы (тоже по сговору). Победит тот, у кого яйца круче банда больше. Не думаю, что это выход)
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:46
          тогда зачем вообще всё это нужно?
          вобщем, я уже давно убедился. когда хочешь «сделать мир лучше», всегда за это только получаешь. и смысл тратить нервы.
          посмотрите на все мои заминусенные публикации и дары.
          даже вечеринка Дарудара почему-то оказалось неуместной публикацией.
          я даже знаю из-за кого, не буду на эту девушку показывать пальцем.
          • [8230]
            [8230] 20 nov 2009, 14:51
            наверное, с увеличением числа активных сообщников должны увеличится и проходные барьеры)
            По поводу вечеринки ничего не могу сказать — я не читала эту тему))))
            А нужно — для очистки сайта. для того, чтобы он был лучше)
            • horoshiy
              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:56
              тогда вообще зачем что-либо писать.
              • [8230]
                [8230] 20 nov 2009, 15:14
                вы передергиваете) И, почему то, очень болезненно относитесь к отличному от вашего мнению))) Писать надо) Но статус «неуместная публикация» ничего не меняет)
          • ptica
            ptica 92 20 nov 2009, 16:16
            Тогда надо овтетить себе на вопрос: для чего Вы делаете мир лучше? :) Вам приятно, что Вы делаете что-то хорошее/полезное/доброе… или Вами движут иные мотивы?..

            Зачем Вы вообще обращаете внимание на минусы?)) У тех, кто их ставит, в конце концов, может быть свое мнение, отличное от Вашего, другое восприятие мира — пусть живут в своей плоскости…
            Получайте отдачу от того, что Ваш дар принес пользу, кто-то Вам благодарен за него, кому-то стало лучше :)
      • milica-esfir
        milica-esfir 527 20 nov 2009, 14:45
        Не должна, тема актуальная, как мне кажется =)))
      • JustForFun
        JustForFun 24 20 nov 2009, 15:04
        Ну, я думаю, что к этому может привести второй пункт. Сам по себе вопрос о введении блогов, думаю, вполне интересен, но вот только прикреплять к нему тысячекратно обмусоленную тему минусов не стоило.
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:42
      раз эту тему столько раз поднимали, значит всё-таки людям она нужна!
      • JustForFun
        JustForFun 24 20 nov 2009, 15:01
        Так поднимают-то по большей части одни и те же товарищи, состав группки униженных и оскорблённых практически не меняется.
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:06
          а зачем так грубо отзываться о людях, кому важна справедливость?
          • JustForFun
            JustForFun 24 20 nov 2009, 15:12
            «Нужна справедливость» и «Я всегда буду против» — несколько разные позиции, не находишь?
            • horoshiy
              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:13
              совершенно разные, а кто спорит с этим?
              • JustForFun
                JustForFun 24 20 nov 2009, 15:16
                Так эти товарищи относятся к вечно недовольным. Это даже не хобби, это душевный уклад. Они всегда будут против.
                Я просто сам когда-то был таким, но я это перерос ещё в подростковом возрасте. Однако, не у всех это получается.
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:27
                  ну почему вы так.
                  как раз те кто без разбору минусят- их можно отнести к «вечно против»
                  а если человек не просто тупо с чем-то не соглашается, а напротив вносит предложения чего-либо ради справедливости- это всё же другое.
                  например, когда я сам лично от себя собирал подписи для референдума об ужесточении мер наказаний для педофилов ради справедливости (и собрал за две недели более двух тысяч подписей) — это всё же не «вечно против», это всё же другое.
                  • JustForFun
                    JustForFun 24 20 nov 2009, 15:42
                    Ну, я не сталкивался с минусящими без разбору, поэтому ничего о них сказать не могу.
                    Однако, одно дело — несогласие ради улучшения, как это было в твоём случае, и совсем другое — несогласие ради несогласия. Сим товарищам многократно объясняли, почему их идеи бредовы и утопичны, однако они продолжают старательно перекидываться какашками — просто потому что им это нравится. Я сам таким когда-то был, я знаю механизм подобного мышления, он прост и однообразен.
                    • horoshiy
                      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:59
                      так мы и не сможем с такими столкнуться, потому что открыться нам они не хотят ))
                      это же такой для них кайф- чувствовать себя «Брюсом Всемогущим» )))
                      • Astronaft
                        Astronaft 99 20 nov 2009, 16:07
                        Вот! Это самый сильный аргумент для отмены минусов.
                      • JustForFun
                        JustForFun 24 20 nov 2009, 16:17
                        Ну, это заставляет усомниться в самом существовании группировок, минусующих кого-то из отрицательных побуждений. То есть таковые бывали, но, насколько я понимаю, от атата не убежали.
  • [10913]
    [10913] 126 20 nov 2009, 14:45
    Блоги не нужны [x]
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:48
      вот, ещё один пример.
      а указать причину, почему не нужны? если уж высказываете своё мнение, высказывайте до конца
      • [10913]
        [10913] 126 20 nov 2009, 14:50
        Мне не нравятся блоги. Я их и критикую.
        • horoshiy
          horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:53
          а тебя никто не заставляет их писать и читать.
          если например я не люблю фотографии, не значит что они не нужны на сайте никому другому.
          • horoshiy
            horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 14:53
            если я не люблю конфеты, я не буду писать о том, что их производство нужно закрыть.
          • [10913]
            [10913] 126 20 nov 2009, 14:57
            Я действую когда хочу, меня не всегда нужно заставлять. И я не должен заботится о других, я не гуманист. Ты считаешь, что блоги необходимы, а я считаю, что нет. Я критикую твое предложение. Не предлагай, и я не буду критиковать.
            • horoshiy
              horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:01
              очень глупая позиция, до невозможности глупая.
              а если я предложу здесь подарить лекарства для всех диабетиков сайта, ты раскритикуешь и напишешь «лекарства не нужны» и пояснишь «я их не люблю, мне они не нужны, я в них не нуждаюсь и благотворительностью не занимаюсь» ?!
              это же бред!
              • horoshiy
                horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:02
                а хотя кого я слушаю.
                прочитать твой профиль мне нужно было сначала.
                «мне неприятны люди, включая меня самого. «Походу фашист!»» — что тут ещё говорить…
                «мне не нужно заботиться о других».- знаешь, а тут вообще-то сообщество людей совсем с обратной позицией.
                • [10913]
                  [10913] 126 20 nov 2009, 15:09
                  Когда не хватает аргументов, так приятно залезть в профиль собеседника, и указывать на его пол, возраст, вероисповедание, личные убеждения, сексуальную ориентацию, политические взгляды etc.
                  • horoshiy
                    horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:12
                    ты не прав, я сам этого не уважаю, и, как ты знаешь, сам нередко являюсь жертвой подобного поведения людей.
                    я имел ввиду конкретную твою фразу, что ты ненавидешь людей, и я подумал, что это и объясняет твой эгоизм.
                    А когда ты объяснил более конкретно, я тебя понял.
                    • [10913]
                      [10913] 126 20 nov 2009, 15:18
                      Я не эгоист, я против гуманизма. Люди, которые пытаются обвинять меня в безразличии, не имеют никакого понятия о законах природы. В результате, они живут жизнью, полной разочарований от самоуничижения из-за того, что они отказываются принять реальность того, что законы природы не гуманны.
                      • horoshiy
                        horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:28
                        ну тут уж можно долго философствовать, об этом лучше можно спокойно в личке поговорить, если будет желание. и мне бы интересно узнать.
              • [10913]
                [10913] 126 20 nov 2009, 15:05
                Не передергивай. Лекарства есть лекарства. Их бесплатно не везде достанешь. А блоги? Тысячи их. Лучше один инструмент, качественно сделанный, годный для выполнения одной единственной задачи, чем комбайн, выполняющий много задач, но посредственно. Unix-way.
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:08
                  а, ну если с этой позиции, то твоя точка зрения вполне логична.
                  я потому тебя и просил обосновать, почему ты считаешь, что блоги здесь не нужны, и я рад, что наконец добился от тебя чёткой и разумной формулировки. а не просто тупо «я не люблю блоги».
                  спасибо.
  • [31128]
    [31128] 144 20 nov 2009, 15:00
    Вообще было бы правильным и минусы отменить. У каждого на своей собственной совести должно быть то что даруют…
    А дар — не дар это уже судилище: Не суди, да не судим будешь (с)
    • JustForFun
      JustForFun 24 20 nov 2009, 15:02
      Многие даже не представляют, что способна выдержать человеческая совесть. На самом деле, совесть — штука гибкая и универсальная.
      • [31128]
        [31128] 144 20 nov 2009, 15:05
        То есть, Вы конкретно можете ответить, что дар, а что не дар?
        Видела сапоги потертые отмеченные как не дар. Мне бы их в то время когда я попала, извините за выражение, в такую жопу…
        • JustForFun
          JustForFun 24 20 nov 2009, 15:16
          Эти? Ну стыдно же должно быть такое выкладывать, честное слово. Да, есть ситуации, когда нужно что-то, для других крайне малоценное, но это не повод выкладывать такие дары. Мне недавно нужна была резиночка для наушников — я же не предлагаю завалить Дару~дар такими резиночками? А иногда за рулон туалетной бумаги полмира не жалко... Дару~дар — не помойка. Это не место, куда можно выбросить хлам.
          • horoshiy
            horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:29
            Дарудар- не помойка. согласен! Стыдно такое выкладывать.
            Потому всем кому лень дойти до помойки- дорога в ЖЖ в «отдам даром».
    • brutto
      brutto 156 20 nov 2009, 15:03
      А ещё можно прочитать что такое статус «не дар» и что он делает вот тут:
      http://darudar.org/help/article/47/
      xD
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:05
      ну тут я не согласен, минусы, всё же нужны.
    • Reiting
      Reiting заблокирован 07 feb 2014, 14:10
  • Wizzard_Rick
    Wizzard_Rick 150 20 nov 2009, 15:21
    у нас обоих есть блоги, ссылки просто выложены в профиле. Не вижу необходимости загружать сервера ДаруДара ещё и жизнеописаниями, для этого есть много-много «заточенных» для этого ресурсов и никто не мешает сообщникам, зарегистрированным на них, дружить и подписываться друг на друга там.
    Да и сам ДаруДар немножко для другого создан;-)
    2. Обсуждалось много раз. Минусы нужны, очень нужны. И плюсов не надо, а то будет «атака клонов». Может, хотя бы сделать так, что если нажимаешь минус, то появляется окошко, где анонимно пишется причина минусования. Без её заполнения минус не будет учитываться. Деанонимизация тоже не нужна. Во избежание…
    • horoshiy
      horoshiy 437 автор публикации 20 nov 2009, 15:31
      спасибо тем, кто чётко обосновал своё несогласие насчёт блогов.
      я уже даже подумываю создать новый блог на каком-нибудь ресурсе специально для общения с Даровцами )))))
      • Wizzard_Rick
        Wizzard_Rick 150 20 nov 2009, 15:54
        да не за что особо, думала об этом уже просто) я блоговед со стажем (6 лет уже веду дневник), ссылка на него в профиле висит с самого начала. другие дайриковцы на ДД тоже есть, но никто, ни один не прошел по ссылке и не добавил в друзья «привет, я с ДД, давай дружить», тут даже наоборот, постоянные читатели моего дневника приходили на ДаруДар по пиарному объявлению, которое я вывешивала.
        Тут даже профили редко читают. Вряд ли и блоги будут нужны:) сервер тоже не бесплатный и не резиновый, функционал сайта заточен под другое)) и если я веду блог в другом месте и бросать его не собираюсь, что ж делать, заниматься копипастой с одного ресурса на другой?)
        Идея нового блога на отдельном ресурсе специально для общения мне кажется более уместной, коль уж общение в рамках разговоров и блогодара кажется слишком узким.
  • orangebus
    orangebus 122 20 nov 2009, 15:33
    Я полностью согласна с Женей!
    Конечно, не обязательно вести блог постоянно, но думаю какие-то посты все равно будут появляться. У всех нас набираются какие-то негативы, блог поможет его выплеснуть, мало того мы сможем читая друг друга знать о каких-то махинациях на дарудар. Как я читала недавно, девушка у нас отдает даром, а где-то в другом месте она продает дар, а потом выставляет «подарено». Будем делиться опытом через блоги. Я не призываю отказаться от Блогодара, он несомненно полезен, но не все собираются с силой запостить тут информацию :) Так что можно завести блоги именно для таких вещей, а не для «описания жизни». Что-то вроде личной жалобной книги :)
    На счет минусовок тоже согласна, аппеляция дело нужное. И да, втихоря все горазды.
    • Wizzard_Rick
      Wizzard_Rick 150 20 nov 2009, 15:57
      Апеляция есть, достаточно написать об этом кому-то из Администрации или Смотрителю — они сообщат.
      Про «махинации» нужно писать именно в блогодар(не помню название соответствующей темы, но она есть! Точно есть!))) и сразу администрации, это карается баном после выяснения.
      Про «выплеснуть» сказать не могу, у меня для этого есть личный дневник, который бросать не буду))
  • terra
    terra 148 20 nov 2009, 15:38
    Если добавить плюсики, то начнется борьба плюсиков-минусиков.
    Я бы вообще убрал минусики)если дар или публикация неуместны — их и так мало кто смотреть будет)

    А по поводу блога — мне всёравно. Будет-хорошо, не будет — тоже неплохо) Я ими не пользуюсь)
  • GreenSky
    GreenSky 25 20 nov 2009, 16:47
    Насчет реабилитации неуместных публикаций — я считаю, по меньшей мере, нужно не убирать их в отдельную ветку, а поступать с ними, как и с неуместными комментариями (т.е. просто «свертывать» и ставить соотв. пометку — однако каждый желающий все равно сможет прочесть). Последнее время я едва ли не с большим интересом читаю ветку «неуместных» публикаций, т.к. отдельные сообщники часто отправляют туда заметки, отнюдь не являющиеся неуместными.
    • ptica
      ptica 92 20 nov 2009, 18:26
      Но ведь неуместные публикации и так может прочесть каждый желающий…
      В конце концов, есть «Настройки просмотра», пользуйтесь, на здоровье :)
      • horoshiy
        horoshiy 437 автор публикации 21 nov 2009, 00:43
        вот о чём я и говорил. публикацию снова сочли недостойной!
        • [8230]
          [8230] 21 nov 2009, 00:44
          не обращайте внимания))) Это ведь не страшно на самом деле))) (я честно не ставила минус)))
          • horoshiy
            horoshiy 437 автор публикации 21 nov 2009, 02:39
            вместо того, чтобы минусить хорошие дары и публикации, лучше бы минусили явные недары: http://darudar.org/gift/255600/#comment_1549742
            • [8230]
              [8230] 21 nov 2009, 02:40
              404) А что там было?)))
              • HinArien
                HinArien 147 21 nov 2009, 02:43
                Судя по скорости удаления — явный недар :)
                • horoshiy
                  horoshiy 437 автор публикации 21 nov 2009, 03:09
                  ага! дар выглядел так: «девчонки, зайдите по ссылке и проголосуйте за меня, я хочу победить в конкурсе»!
                  и главное- там кучу народу проголосовало и даже был желающий дар!
                  и после этого мы спорим, говорит ли наличие желающих о том, дар это или нет!
                  • HinArien
                    HinArien 147 21 nov 2009, 03:16
                    О. Мой. Бог.

                    Хотя после дара «проголосую за вас 1 раз на конкурсе» я мало чему удивляюсь.
                    • horoshiy
                      horoshiy 437 автор публикации 21 nov 2009, 03:26
                      ну проголосовать за кого-то- ещё можно счесть даром
                      а просить проголосовать за дарителя- в чём же тут дар? и за что благодарить?
                      • HinArien
                        HinArien 147 21 nov 2009, 03:35
                        Ну, голос ака «нажму на кнопочку» не попадает под описание дара(тут в идеологии оно где-то было). Тем более в длительных проектах один голос как-то мелко, если голосование, скажем, на месяц.

                        Ну, в общем, очередной дар-выпрашивалка. Туда(в делит) ему и дорога
                  • [8230]
                    [8230] 21 nov 2009, 03:46
                    вот поэтому минусы на сайте просто необходимы)))
        • ptica
          ptica 92 21 nov 2009, 04:57
          Ну и пусть себе… Ведь после этого мы не перестали здесь находиться, и актуальности своей публикация не потеряла :)
          Всего лишь еще раз кто-то доказал себе свою значимость.))
  • blondik
    blondik 72 заблокирован 20 nov 2009, 22:53
    Женя,
    по-моему, лучше сделать блог на внешнем ресурсе, и поставить ссылку в профиль.
    Насчет «плюсиков» и «минусиков» — сие грызня мышиная, она не стОит того, чтобы на нее отвлекаться.
    «Милый Морис»:
    У меня предложение — может быть, создать новую группу — «Индустрия красоты»? Включить туда парикмахеров, стилистов, специалистов по подбору одежды?
    Один человек, конечно, может «поднять» столь серьезный дар, но у группы, по-моему, бОльше производительность. И Мастер-«Пигмалион» не «залипнет» на своих «Галатеях»… У него не возникнет психологической зависимости от «превращенного»…
  • [25985]
    [25985] 36 23 nov 2009, 20:57
    мне очень нравится идея про блог. очень многих людей с ДаруДара я бы хотела узнать поближе, почитать их записи и мысли, а не все, как DaryaDarya, ведут свой жж)

    кроме того, очень классное предложение про «Индустрию красоты»! к сожалению, не смогу там стать дарящим, но, как мне кажется, творческих и креативных людей на ДаруДаре очень много.
    • JustForFun
      JustForFun 24 23 nov 2009, 23:08
      Если они не ведут свой блог, что может заставить их начать?
      Все, кто хотел обзавестись блогом, давно это сделали.
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Дарудар дружит с Один⁺¹
07 dec 2017
Объединяем две страницы дара «Комментарии» и «Желающие» в одну
11 nov 2017
С днём рождения, Дарудар! Нам 9 лет
22 sep 2017
Приятный репортаж про Дарудар в Москве на канале ТВЦ
24 nov 2016
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