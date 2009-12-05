Блогодар

Lemurka

Недостойные заявки. Критерии.

В последнее время стараюсь как можно больше хороших людей привлечь в сообщество Дару-дар. Высылаю приглашения на почтовые ящики своих друзей, просматриваю и одобряю заявки, оставленные на сайте. И потом удивляюсь: почему одобренную мною заявку сообщники посчитали недостойной? Что крамольного в желании «что нибудь подарить», почему парня, который написал «Хочу делать мир лучше» не пустили в сообщество, почему фраза «это очень полезный сайт=)» вызвала у кого-то недоверие?
Есть ведь в самом деле Не достойные заявки. И не каждая заявка, где указано желание найти конкретную вещь, может расцениваться как недостойная. Причины ведь могут быть разные: плохое финансовое положение, исключительная редкость нужного предмета… мало ли что ещё!

В конце концов, объясните, почему заявку «очень нуждаюсь в детских пренадлежностях…(манеж.ходунки) осталась одна без какой либо поддержки с двумя детьми.» посчитали недостойной? http://darudar.org/applications/37331/ Мы же тут все такие добрые. бескорыстные сообщники, не так ли? так почему кто-то решил, что желание молодой матери-одиночки найти помощь — это плохо?

Комментарии

  • Serzh13
    Serzh13 5 05 dec 2009, 12:21
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Достойными признаются похоже только заявки графоманов, с большими простынями =))
    А по ссылке: здесь не любят попрошаек и нытиков.
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 12:26
      По ссылке: не считаю, что та девушка — нытик. Просто когда на руках двое детей, один из которых (а может, и оба) едва вышли из младенчества — это в самом деле очень тяжело. И тот, кто посчитал заявку Яны недостойной — тот либо зажравшийся мажор, либо просто идиот и не представляет, что значит воспитывать детей в одиночку.
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      • Kitten_Lord
        Kitten_Lord 363 05 dec 2009, 12:36
        Мне кажется, что если это была бы заявка в благотоврительный фонд или собес — то она была бы абсолютно в тему.
        А ДД, как по мне, имеет несколько другие цели. Потому данная заявка и «не вписалась»
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        • Lemurka
          Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 12:44
          То есть «делать мир лучше» — это «другая цель»?
          Помощи от бюрократических организаций пока дождёшься… с конкретными людьми договориться куда быстрее.
          А вот Вы сами нажали бы эту заявку недостойной? Поднялась бы рука? Не дрогнула б?
          • Kitten_Lord
            Kitten_Lord 363 05 dec 2009, 12:55
            Не дрогнула бы. В данной заявке — только желание получить. И не надо говорить, что люди в тяжелом положении. Я бы скорее поняла заявку такого плана: «Мне очень интересна идея ДД. Вы хотите сделать мир лучше, и это классно. И хотя я сама нуждаюсь во многих вещах, т.к. осталась одна с детьми… (бла-бла-бла), я уверена, что тоже найду, чем поделиться и порадовать других своими дарами. Именно поэтому хочу вступить в сообщество… » Ну, типа того. Как пример. Как идея.

            Я не любю психологию потребителя. Мне не нравится, когда люди считают, что именно им должны отдать дар потому, что они «самые нуждающиеся». Если я хочу помочь нуждающимся, я отдаю вещи или деньги в Благотоворительные фонды, подаю бабулям у церкви на паперти и т.д.
            Если исходить из «нуждаемости», то я в принципе не должна здесь ничего желать, только дарить, т.к. все, чято я желаю, я, в принципе, могу себе купить.
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            • [6990]
              [6990] 05 dec 2009, 13:08
              А у вас есть дети?..
              С ними то и незамысловатое сообщение не так просто написать…
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              • anna_ezh
                anna_ezh 51 05 dec 2009, 13:45
                Не надо оправдываться детьми. Психология потребления с ними никак не связана.

                Дару~Дар подразумевает взаимность.
                • Lemurka
                  Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:53
                  Вообще-то в сообществе не ОБМЕН, а именно ОДАРИВАНИЕ. Чувствуете разницу?
                  А со временем у молодой мамы Яны нашлось бы и что подарить.
                  Моя мама. когда я её сюда пригласила, поначалу считала. что ей предложить в дар нечего. А когда она разобралась что к чему — быстро выложила целую кучу!
                  • A_Mur
                    A_Mur 162 05 dec 2009, 14:01
                    Вот-вот!
                  • anna_ezh
                    anna_ezh 51 05 dec 2009, 17:57
                    Вы невнимательно читаете. Взаимность и обмен — разные вещи.

                    Дару~Дар — «дарить добро» (взаимно), а не зацикливаться на вещах. Замечу, что заявки по типу «хлама поднакопилось» тоже засчитываются недостойными.

                    Этот сайт имеет определенные традиции. И заявки с просьбами «хочу-хочу» выглядят как неуважение к сообщникам.
                    • renert
                      renert 1 26 apr 2010, 15:30
                      Как бэ ваша заявка «Потому что скоро переезжать, надо отдать кучу вещей.» по вашей же логике ( Замечу, что заявки по типу «хлама поднакопилось» тоже засчитываются недостойными.) тоже недостойная, однако вы же здесь.
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                      • anna_ezh
                        anna_ezh 51 26 apr 2010, 16:04
                        Вы не видите разницы между «хлама поднакопилось» и «надо отдать вещи»? Мне сложно будет Вам помочь :)
                        • renert
                          renert 1 26 apr 2010, 16:14
                          Не утруждайте себя помощью, просто скажите своими словами, в чем по-вашему разница, именно между «хлама поднакопилось» и «скоро переезжать, надо отдать кучу вещей»? т.е. не выдергивайте фразу «надо отдать вещи» из контекста :)
                          Просто своими словами, попробуйте объяснить разницу.
                          • HinArien
                            HinArien 147 26 apr 2010, 18:29
                            Могу рассказать своими словами. Разница — в отношении. Это ключевой момент, который решает всё.
                            • renert
                              renert 1 26 apr 2010, 18:33
                              Спасибо, за _ваш_ ответ. Теперь хотелось бы услышать и того, кому был адресован вопрос.
                • [32219]
                  [32219] 73 07 dec 2009, 02:05
                  А причем здесь психология потребления? Что то вам померещилось, она ничего такого не рассказывала
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                • [60153]
                  [60153] 214 22 jan 2011, 16:50
                  Дару-Дар не подразумевает взаимность, скажите где такое написано…
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              • [21116]
                [21116] 231 05 dec 2009, 14:28
                да ладно?
              • yorika
                yorika 246 заблокирован 07 dec 2009, 20:26
                там написано две строчки
                одну можно было написать про то, что «у самой есть что подарить»
                =))
              • [21116]
                [21116] 231 26 apr 2010, 17:06
                Ну вообщем-то у многих на ДД есть дети. И далеко не у всех полные семьи.
                Как-то справляемся.
            • Lemurka
              Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:38
              Ну почему же не должны ничего желать? дару-дар тем и хорош, что можно найти почти всё! Например, я тут нашла крепления для уличного термометра: у самой они уже пришли к тому времени в негодность — чем новый градусник покупать — заменить крепления и всё! Но если кому-то из желающих вещь больше нужна — почему бы и не уступить?

              А Вы прочтите мою заявку. Не правда ли, весьма подробна и блещет изысканным слогом? — и всё же я здесь. Уже больше полугода.
            • A_Mur
              A_Mur 162 05 dec 2009, 13:39
              Виктория, в вашем профиле тоже есть перечень того, что вы не против получить, хотя Вы и утверждаете, что в состоянии все купить… Что-то не сходится, однако.....:-) Вы же в состоянии купить пробничек духов? Я не хочу обидеть, но выходит какая-то… ээээ… Даже слов не могу подобрать… Еще раз повторю, что не хочу никого обидеть!
              • Kitten_Lord
                Kitten_Lord 363 05 dec 2009, 14:15
                Могу купить. В состоянии. И даже не пробничек. :-)
                Йоши Ямамото снят с производства. :-( В магазинах не продается. И не только у нас. Я в нескольских европейских столицах ими тоже интересовалась НЕТУ.
                Сейчас типа есть в интернет магазинах, но я им не очень верю. А может поробую пробничек и поверю :-) Это раз.
                А во-вторых -получить дар — это приятно. Как и отдать дар.
                Вот поэтому я написала, что могу пожелать. Не потому, что от смерти надо, и я мечтаю об этом но никак-никак не могу себе позволить, а потому, что приятно.
                • A_Mur
                  A_Mur 162 05 dec 2009, 14:29
                  Вот и ответ, ваш достаток позволяет, чей-то нет… Почему просить плохо, когда есть нужда… не просто приятно получить, а необходимо? Вопрос даже не в Яне… давайте и я попрошу манеж, у меня тоже нет возможности его купить, есть более важные темы (много)… я сразу попадаю в разряд недостойных??
                  • ptica
                    ptica 92 05 dec 2009, 14:58
                    Просить дар в дар не плохо, плохо «бить на жалость».
                    Вы никогда не встречали сообщников, которые под каждым даром писали капслоком, что этотр дар нужно отдать именно им, потому что они бедные и несчастные?
                    И еще, почему зачастую получается так, что человек действительно нуждающийся стесняется лишний раз об этом написать и не вынуждает дарить именно ему?
                    • [22015]
                      [22015] 157 05 dec 2009, 15:02
                      все в голове нашей — как часто это звучит везде и всюду, в том числе и в блогодаре )))
                    • A_Mur
                      A_Mur 162 05 dec 2009, 15:07
                      Бывает и так, в этом я согласна с вами… Очень помогает ситуация, когда даритель приезжает в дом к желающему и реально видит всю картину… Раз Дар, так и дари его лично в руки, а там и увидишь насколько он нужен…
                      Почему, как правило, на даре — наоборот, нужно вам — вы и ловите меня...:-(((((
                      Иногда (подчеркиваю, иногда!) правильнее — наоборот…
                      Вот где дед мороз… вот где вера в доброе, и тут же чувство радости у дарителя, что ты все правильно сделал… Я, к примеру, жалею, что один из моих даров сейчас пылится на полке, а ведь, подари я другому желающему — две забавные девчушки могли весело проводить время, но что поделать… разобраться не всегда просто!
                  • HinArien
                    HinArien 147 05 dec 2009, 16:14
                    Почему просить плохо, когда есть нужда…
                    Потому что это Дару-Дар, а не Проси-Проси, не соцпомощь, не развал шары и не многие другие места. Тут в Традициях прописана неуместность давления на совесть и на жалость.
                    • [21116]
                      [21116] 231 05 dec 2009, 16:18
                      Кстати, по поводу социальной помощи.
                      А ведь имеет смысл обращаться в центры социальной помощи населению. Там могут помочь и продуктами, и одеждой, и техникой.
                      • A_Mur
                        A_Mur 162 05 dec 2009, 16:21
                        Ага… а вы там были хоть раз? Смотрят, как на прокаженных… ужас, как будто из своего кармана…
                        • [21116]
                          [21116] 231 05 dec 2009, 16:28
                          была.
                          более того, я регулярно туда хожу.
                          раз в месяц выдают продуктовый набор. раз в два месяца — одежду.
                          если есть необходимость — раз в год технику.
                          нам вот как раз к НГ телевизор обещают привезти.

                          и ни разу не видела, что «смотрят как на прокаженных». наоборот, звонят сами и говорят что что-то привезли. помогают вывезти коляску (в нашем районе они находятся в подвальном этаже с узкой лестницей) и вообще крайне доброжелательны.
                        • [29884]
                          [29884] 441 06 dec 2009, 01:28
                          Вы не правы! Там очень даже приятные и добрые люди сидят! Сама обращаюсь туда периодически то за детскими вещами, то за продуктами)
                          • A_Mur
                            A_Mur 162 06 dec 2009, 09:13
                            Kcanka, я очень рада что у вас замечательные люди, это здорово, что ты спокойно можешь обратиться в соц. защиту… Я натолкнулась на такое чудо, да не только я, собственно :-(
                      • HinArien
                        HinArien 147 05 dec 2009, 16:21
                        Я не в теме на этот счёт, поэтому чего-то посоветовать не могу. Но могу сказать, что 100% есть локальные мамские форумы, на которых и помощь с поддержкой, и дать попользоваться/купить б/у дешевле, и многое другое. Там это нормально, там поймут
                        • [21116]
                          [21116] 231 05 dec 2009, 16:29
                          ну про мамские форумы — это понятно.
                          малыши же очень быстро из всего вырастают.
                          и получается, что вещи еще хорошие, а уже малы.
                          зачем же их выбрасывать, если можно отдать тем, кто в этом нуждается.
                          • HinArien
                            HinArien 147 05 dec 2009, 16:43
                            Ряд интересующих меня вещей я читала на питерском Littleone. Вот уж где реально то место!
                            Да и на городском форуме мамский раздел у нас колоссальный. Ну и со всеми вытекающими
                            • Sachmach
                              Sachmach 142 05 dec 2009, 17:14
                              Что за реклама сторонних сайтов? :) Я думал мы должны привлекать новых сообщников, а не отправлять их на другие сайты.
                              • HinArien
                                HinArien 147 05 dec 2009, 17:18
                                Да я как-то не подумала, что спустя столько времени правильно напишу, шо оно такое :)
                        • [34280]
                          [34280] 57 11 dec 2009, 14:44
                          У меня была проблема с обувью для сына, на «мамский» форум обращалась, да, помогли. Но при этом я обращалась и в ДД и объявления публиковала бесплатные. Потому что никогда не знаешь, где тебе скорей всего помогут. Но в ДД с моей заявкой не пустили. Через некоторое время пришла опять, с другой заявкой, потому что поделиться есть чем. Просто конкретно в тот момент это не стояло во главе, поэтому и не написала.
            • [32219]
              [32219] 73 07 dec 2009, 01:43
              Не все столь красноречивы, и по поводу потребительства ничего там такого не вычитала, это ваши домыслы, которые смахивают на демагогию, а в собесах посылают на ДД к вашему сведению, не уподобляйтесь бездарному государству
        • Boris_Ovna
          Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 13:00
          Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
          Виктория, вы меркантильная и бессердечная.Одним словом-сухарь.Разве дарить не является БЛАГОтворительностью? Я, например, БЛАГОдарю от чистого сердце, чему и вам желаю научиться
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          • ptica
            ptica 92 05 dec 2009, 14:13
            По крайней мере, Виктория здесь еще пока никого не оскорбляла и на личности не переходила! Чего не скажешь о Вас…
          • Kitten_Lord
            Kitten_Lord 363 05 dec 2009, 14:17
            Спасибо за диагноз. :-)
            Я благотвориельность понимаю несколько иначе.
            А как я БЛАГОдарю — думаю Вам не известно :-) Если Ваша фамилия не Мессинг, конечно :-)
    • horoshiy
      horoshiy 437 07 dec 2009, 15:12
      Это недостойный комментарий.
      Как только язык поворачивается такое ляпать (про попрошаек и нытиков)
      • Astronaft
        Astronaft 99 07 dec 2009, 15:42
        Открой глаза, Евгений, их тут тьма.)
        • horoshiy
          horoshiy 437 07 dec 2009, 15:46
          попрошайки и нытики ходят по электричкам с табличкой «сами мы не местные».
          умейте выбирать выражения и уважать людей!
          всё, я дальше эту тему обсуждать не собираюсь и заходить в эту публикацию тоже.
          Я на стороне автора публикации на все 200 % и точка.
  • Boris_Ovna
    Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 12:30
    попрошайничать, ныть и получить понимание и поддержку две разные вещи.На сайте очень много стало крохоборов и «плюшкиных», а действительно нуждающимся в понимании и поддержке, а потому и самых благодарных оставляют за бортом.Почему-то мало кто хочет понять ближнего, а зря. ДАРУ-ДАР МИРУ-МИР это что теперь просто слова?
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 12:45
      Видимо, это в поддержку моей мысли? Если я правильно всё поняла — спасибо.
      • A_Mur
        A_Mur 162 05 dec 2009, 13:10
        Только что читала про анонимных дедов морозов… Выходит: на деревню дедушке и неизвестно кому — отлично, даже круто, а почему так плохо оказаться дедом морозом для этой мамы, для ее детей???? Дару-дар, Миру-мир, а ходунки младенцу, мама которого не в состоянии их купить — слабо? Или не круто??? Она не пишет, что может что-то дать… позор сразу?!!! Может стоило написать: отдам мышь, которая повесилась в моем холодильнике? Закидайте меня тухлыми яйцами, но я знаю, что такое дети, и что такое, когда нечего есть…
      • [32219]
        [32219] 73 07 dec 2009, 01:59
        Я с Вами полностью согласна, доводить все до абсурда смешно и противно, кичиться бескорыстием и просветленной добротой и при этом отвергать заявку одинокой мамы(которая возможно не столь красноречива как биолог....) бездарно, не правильно, что отвергли заявку, чем мама хуже колекционера, чем корыстнее
  • Boris_Ovna
    Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 12:57
    ты правильно поняла.моих друзей тоже ни одного не пускают на сайт только потому, что они видимо чисто визуально не нравятся.Подавали уже не одну заявку, и ведь не для того чтобы хапнуть, а потому что очень много даров качественных и нужных другим, но быстро выросшие дети не успели их износить.Просто глупость какая-то.
  • Boris_Ovna
    Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 13:03
    Катюша, дочери пока рядом нет, а я не знаю как это сделать
  • [23299]
    [23299] 26 05 dec 2009, 13:10
    Рекомендации по написанию заявки.
    Авторы заявок, которые вы одобряете явно их не читали.
    Ну, допустим, не нашли, но ведь ещё во время написания самой заявки сбоку есть вспомогательный план, если вы помните:
    расскажите как можно подробнее о себе,
    чем вас привлекло наше сообщество,
    откуда вы узнали про Дару~дар,
    особенно ценно, если вы расскажете о том, что уже задумали отдать в дар.
    Заявки, которые вы одобряете чересчур односложны, по ним невозможно определить, что это за человек, и очень часто по ним видно, что традиций ДД они не читали.
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:28
      По-моему, и по фразе, которую иной человек написал, можно понять, что его сюда привело. И Яну привело на Дару-дар явно не желание нахапать побольше разного барахла.
      Вот девушка Екатерина (http://darudar.org/users/Death_note_girl/) написала очень подробную заявку — даже с фото даров. И после этого она просит выслать ей по почте конфети: «влом покупать) с дарудара интересней)))». http://darudar.org/gift/245345/#scrollTo:menu_tab
      Это, стало быть, нормально?

      Вообще-то и моя заявка не сильно подробная. Я бы сказала. даже туповатая. Но ничего, уже больше полугода на Дару-даре живу.
      • [23299]
        [23299] 26 05 dec 2009, 13:33
        А что в этом аморального? Она же дарит, то что указала в заявке.
        Ну захотела конфети, мелкая ещё просто. Она ж не машину почтой просит.
        Вообще не поняла смысл этого сравнения.)
        Вы просили критерии, я вам показала.)
        • Lemurka
          Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:45
          А Вы поняли, ПОЧЕМУ она захотела конфетти от сообщницы? Потому что «так прикольнее». Меня поражает такое отношение и к дару, и к дарителю (из другого города, между прочим!).

          А смысл сравнения в том. что одни — кому в самом деле нужна помощь, кто нуждается в наших дарах, не может попасть в сообщество — а другие, кто уже «проскользнули», просто развлекаются.
          • [23299]
            [23299] 26 05 dec 2009, 13:55
            Это же ещё ребёнок, для неё это волшебство получить что-то из другого города. Я её не защищаю, но ведь это очевидно.
            Я бы не сказала, что дарить пианино — это большое развлекалово. Если ей не нужны прыгунки, что ж ей больше ничего не желать. Проскользнуть — это, как раз-таки с двумя словами в заявке, попасть на сайт.
            Забудьте вы про эту девочку.)
            • A_Mur
              A_Mur 162 05 dec 2009, 14:09
              Тогда давайте поощрять всех, кто пишет сочинения, установим минимум 5000 знаков для одобряемой заявки, и плевать на то, что будет дальше… Что же несет в себе проект Дару-дар? Благо, добро, помощь? Кому????
              • [23299]
                [23299] 26 05 dec 2009, 14:15
                Хм.)
                Пока человек будет писать 5000 знаков, он успеет осмыслить, что если ничего не собирается тут делать, то незачем так париться.))))
          • ninelle87
            ninelle87 119 05 dec 2009, 14:14
            Вы считаете, что конфетти могли бы кому-либо больше понадобиться? То есть они были нужнее кому угодно, но не этому человеку? =)
            Я не понимаю мамочек, которые сидят в интернете, за который тоже нужно платить (!) без куска хлеба, вы уж извините. Просто заявки оформляют на одном дыхании, когда заметили что-то нужное для себя. И лишь потом понимают, что у них много вещей, которые могут быть нужными для кого-то еще. И ничего в этом плохого нет.
            Меня больше удивляет, что вы кого-то называете «проскользнувшими». Всем же нужно освоиться сначала. И не факт, что развлекаются люди, может это действительно необходимые вещи, о которых они давно мечтали и т.д. и т.п.
            • [22015]
              [22015] 157 05 dec 2009, 14:37
              за интернет (по крайней мере в Москве) есть возможность платить крайне мало, а дает он возможностей гораздо больше, нежели общение в реале с людьми часто черствыми
              • naisha
                naisha 70 06 dec 2009, 16:33
                На интернет ещё нужно время. Порядочно времени, чтоб искать форумы и сайты.
            • Lemurka
              Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 07:58
              Сперва отвечу на первую часть вашего вопроса.
              «Вы считаете, что конфетти могли бы кому-либо больше понадобиться? То есть они были нужнее кому угодно, но не этому человеку? =)» — я считаю, что конфетти — это не та вещь, из-за которой надо дёргать дарителя. чтобы он дошёл до почты/киоска, купил конверт, положил туда конфетти — и опустил бы его в почтовый ящик.
              дарителя тоже нужно уважать! А не дёргать по мелочам.
              Если нужно конфетти — девочка могла бы сама его купить в том же киоске роспечати.
            • Lemurka
              Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:02
              Теперь что касается фразы «И не факт, что развлекаются люди, может это действительно необходимые вещи, о которых они давно мечтали и т.д. и т.п.». Ну явно девочка не спала и во снах видела конфетти. Это абсурд.

              Про «мамочку, сидящую в Интернете без куска хлеба». Ну мало ли откуда она в сеть попала. Может, ненадолго пустили знакомые, у которых дела несколько лучше.
            • renert
              renert 1 26 apr 2010, 15:51
              Как бэ оформить заявку можно у друзей, не?
    • A_Mur
      A_Mur 162 05 dec 2009, 13:29
      У меня вызывает большое сомнение, что у этой мамы было время, именно время, их прочитать. Иногда успеть бы в туалет сбегать. Поверьте, проходили… МЫ НЕ ЗНАЕМ, что побуждает написать того или иного человека написать заявку… А выворачивать душу неизвестно где и кому не каждый может… Сама писала с противоречивыми чувствами… В спорных ситуациях следовало бы ввести написание коменнтов к заявке, где можно задать конкретные вопросы заявителю, кому нужно — пусть бы «разводили»на разговор…
      Кого смущает моя орфография и прочее, просьба представить, что у меня на коленях сидит грудничок… а еще двое вокруг ползают… :-)))))
      • [23299]
        [23299] 26 05 dec 2009, 13:37
        Идея комментариев к заявкам вроде как обдумывается.
        Мне кажется, они имеют смысл.
        Да, мне тоже было сложно писать заявку, подбирала слова, старалась быть позитивной.) Сейчас считаю её откровенно дебильной.))) Не такой я человек совсем.)
        • A_Mur
          A_Mur 162 05 dec 2009, 13:43
          А теперь представьте, что у вас двое(!!! )ползунков еще… какой вам покажется заявка через полгода? :-))))))))) Улыбнуло :-))))))
          • [23299]
            [23299] 26 05 dec 2009, 13:48
            Да уж.)
            Но вот вашу заявку я бы не посчитала недостойной. У вас трое детей — тут уж сразу понятно, что материально не легко (сама третья в семье), но при этом вы не указываете конкретно на это, а указываете на то, что есть вещи, которые уже Ох как вряд ли пригодятся.
            Вот и критерий.)
            • Lemurka
              Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:58
              Кто-то умеет ясно и доходчиво излагать мысли — а кто-то нет. Sachmach (комментарий внизу) по большому счёту прав.
      • Boris_Ovna
        Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 15:12
        Евгения, если у тебя на руках грудничок, а рядом ползают ещё двое и ты пишешь коменты, то ты просто умница.Значит ты смогла организовать всё так, что всем хорошо и на всё хватило времени.Раз дети ползают и молчат, следовательно они сухие, сытые и весёлые. Тебе 5+ как маме!!! Опыт мамы и бабушки позволяет мне это писать
        • A_Mur
          A_Mur 162 05 dec 2009, 15:32
          прошу простить, но меня Аллой называют…
          • Boris_Ovna
            Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 20:29
            Алла, я это писала для Евгении
            • A_Mur
              A_Mur 162 05 dec 2009, 21:47
              Не исключаю, но грудничок на коленках идвое рядом у меня:-)))
              • Boris_Ovna
                Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 22:33
                прости, пожалуйста, тогда я не правильно поняла кто когда что пишет.Тебе за такт 5+++)))
                • [23299]
                  [23299] 26 06 dec 2009, 08:51
                  Да, мне самой стало немного смешно, потому что я сама скорее ещё грудничок, чем мама.)
                  • Boris_Ovna
                    Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 09:33
                    мне очень понравился твой профиль-трое детей, а в глазах радость жизни.Нет усталости, замученности и т.д.
                    • [23299]
                      [23299] 26 06 dec 2009, 09:50
                      Это опять не мне.)
                      • Boris_Ovna
                        Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 14:25
                        Женечка, коменты прыгают куда хотят, потому и получается неразбериха.Это было продолжение разговора с Аллой, а ответ случайно упал ниже
                        • [8230]
                          [8230] 06 dec 2009, 15:03
                          если нажать на «ответить» — будет проще) вы почему то отвечаете не Алле (извините. что вмешиваюсь)
                          • Boris_Ovna
                            Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 16:11
                            Оля, я нажимаю на ответить того, кому хочу написать, но если отвечаю не сразу, то комент прыгает ниже
                            • Boris_Ovna
                              Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 16:12
                              Я рада когда мне дают дельные советы-это помогает не совершать в дальнейшем ошибки
                            • [8230]
                              [8230] 06 dec 2009, 16:50
                              а вы точно нажимаете «ответить » тому сообщнику… просто странно получается… Я вот сейчас пошла по стрелочкам (кто кому отвечал) и получатся, что вы не Алле отвечаете. (странно… и нитересно)
                              • Boris_Ovna
                                Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 16:55
                                и не говори-сама запутала девочек.не могу же постоянно у компа сидеть, а интервал времени оказывается срабатывает против нас.
                                • [8230]
                                  [8230] 06 dec 2009, 17:12
                                  я просто первый раз вижу подобное) мои сообщения всегда получаются ответом на то сообщение, на которое я хотела) Может вы что то не так нажимаете? (или не там)))) загадка)
                                  • Boris_Ovna
                                    Boris_Ovna 1283 06 dec 2009, 17:15
                                    а больше кроме как «ответь»и жать-то некуда
                                    • [8230]
                                      [8230] 06 dec 2009, 17:23
                                      можно нажать «ответить» к последнему комментарию, а можно к тому, на который хочешь ответить)
                                • [8230]
                                  [8230] 06 dec 2009, 17:24
                                  вот так например) (и нажав стрелочку вверх вы увидите, к какому комментарию он относится). (у того коммента появится стрелочка вниз + сама публикация к нему поднимется…
    • renert
      renert 1 26 apr 2010, 15:47
      Ваша заявка какбэ ниочём. Я вот думаю, зачем мне знать, что вы прыгнули 5 раз с парашютом, если у меня есть что-то что я могу отдать, а вам это нужно? Незнаю, как-то мне все равно на «внутренний мир человека», я отдаю и все, тут ведь где-то было написано «не путайте этот сайт с сайтом знакомств». Будьте проще. Есть что-то — дарите. Нет — не дарите. Все. Краткость — с.т.
  • A_Mur
    A_Mur 162 05 dec 2009, 13:45
    ИТОГ? «Да» — комментам к заявкам???
  • Sachmach
    Sachmach 142 05 dec 2009, 13:50
    Красивая заявка говорит только о том, что человек умеет писать красивые заявки :)
    Предлагаю больше заявок одобрять и безжалостно блокировать тех, кто ведет себя здесь по хамски.
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 05 dec 2009, 13:55
      Поддерживаю!!!
    • A_Mur
      A_Mur 162 05 dec 2009, 13:56
      испытательный срок??? тоже идея!
      • Sachmach
        Sachmach 142 05 dec 2009, 14:02
        Я бы не называл это испытательным сроком, блокировать всех, кто ведет себя недостойно, независимо от количества даров и времени проведенного на сайте.
    • ptica
      ptica 92 05 dec 2009, 14:21
      Какая разница — красиво написана заявка или нет? Не выдумывайте. Об этом никто не говорит.
      Но, так уж повелось, грамотно или нет, длинно или коротко, но человек высказывает в заявке то, о чем думает, что у него в голове. Это форма, в которую мы облекаем свои мысли и желания…
      Таким образом, вряд ли можно преположить, что Яна горит «делать этот мир лучше» (на что упирает автор публикации), она хочет, чтобы ее мир сделали лучше.
      Может быть в этом нет ничего зазорного, но, тем не менее, заявка ее — недостойная!
      • Sachmach
        Sachmach 142 05 dec 2009, 14:25
        А вы почитайте заявку http://darudar.org/applications/2926/ похоже? и посмотрите на количество даров. Как ее вообще пропустили :)))
        • T_o_m_a
          T_o_m_a 184 05 dec 2009, 14:31
          шикарный пример!!!
        • A_Mur
          A_Mur 162 05 dec 2009, 14:32
          Яркий пример.....!
        • [23299]
          [23299] 26 05 dec 2009, 14:38
          Пример хороший.
          Но она бы не опустила руки, если бы её заявку не одобрили.)
          А дары… — дело в группировке.)
          Но точно так же можно найти аналогичную заявку, где будет какой-нибудь хам, или хамка, которые так и не поймут в чём смысл ДД.)
          • Lemurka
            Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:08
            «Но она бы не опустила руки, если бы её заявку не одобрили.)»
            Откуда Вы это знаете?
            • [23299]
              [23299] 26 07 dec 2009, 08:20
              По-моему разговор уже исчерпал себя. Критерии «недостойности» заявки вам уже сказали, всё остальное простой флуд.
              Не отвечайте на мой коммент, пожалуйста. Я не планирую продолжать беседу.
              • Lemurka
                Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 10:04
                Извините, но я отвечу.тПотому как хотела ещё в прошлый раз задать Вам вопрос: не в классе ли с юридическим уклоном Вы учитесь? Вы приводите именно официальные, шаблонные, сухие бюрократические нормы. Но даже в юриспруденции есть суд присяжных — когда люди отталкиваются не только от строки закона, но и от того, что побудило человека совершить тот или иной поступок. По-моему, на Дару-даре такой «суд присяжных» более чем уместен. Нужно учитывать человеческий фактор.

                Если мой комментарий Вам чем-то помешал — прошу меня извинить. :)
                • [23299]
                  [23299] 26 07 dec 2009, 10:22
                  Нет не с юридическим, а с физико-математическим.)
                  Но тем не менее, в школе мы разбирали «за и против» суда присяжных. Так вот преимущества суда присяжных ничтожно малы по сравнению с недостатками. Если не верите, достаточно погуглить, я просто не хочу разглагольствовать на эту тему.)
                  Не стоит извинятся.))
                  • Lemurka
                    Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 11:16
                    Но у нас и не суд идёт. И мы не разбираем тут преступления. Посему полагаю, что можно быть более мягкими и не так придираться к оформлению заявки.
        • [22015]
          [22015] 157 05 dec 2009, 14:43
          часто главное не количество )))
          • Sachmach
            Sachmach 142 05 dec 2009, 14:46
            Да, дело не в количестве, только очень много достойных сообщников попали сюда «по недостойным заявкам» или когда им это дело надоело, попросили инвайт :)
            • [22015]
              [22015] 157 05 dec 2009, 14:53
              если бы я была новичком и еще не встретила здесь такое большое количество адекватных, понимающих и просто классных людей, то мое мнение о сайте и ДД-цев было бы негативным именно по странному пониманию добра и взаимопомощи. говорю и о заявках, и о заминусованных темах. никогда, навреное, не пойму, почему взаимоодаривание, пусть и анонимное, — это класс, а предложение помочь сиротам и неимущим — это «фи»
              • Sachmach
                Sachmach 142 05 dec 2009, 14:58
                Иногда, когда читаю блогодар и прихожу на общую встречу, такое чувство, что в двух разных сообществах ;))))
                • [22015]
                  [22015] 157 05 dec 2009, 15:01
                  до чего дошел прогресс (с)
                  мы часто бываем совершенно разными, общаясь посредством интернета и при личой встрече, грустно
        • ptica
          ptica 92 05 dec 2009, 15:02
          «Все мы люди, все мы человеки»…
          А чем кардинально эта заявка отличается от той? :) Действительно, как ее пропустили — давайте лучше обсудим это!))
        • Yagodka
          Yagodka 1402 07 dec 2009, 01:21
          У этой сообщницы конечно с группировкой не ладно, но это уже изезженая тема, ей уже об этом говорили, Бох с ней раз так нравится, но то чтолюди, заявки которых не одобрили и посчитали не достойными, могут тут же написать новую, с другими совсем словами.
          Могу привести пример, я сама лично, когда мне рассказали о Дарударе, оставила заявку и писала ее в торопях на отвали можно сказать, так как сообщили не правильно мне и вообще был праздник у нас в тот момент, ну понимаете как я могла сосредоточится, и написать что-то путнее, я даже не читала вообще что за сайт, какие рекомендации, в итоге меня посчитали не достойной. в итоге я потом села, не торопясь перечитала всю информацию полезную, которую нашла на сайте, ну попыталась сделать заявку заново и вот я на Дару-даре, я что изменилась, за два дня, или что? один и тот же человек писал, так что что написано в заявке ни на один процент не дает информации о том что из себя представляет человек, не передает ни мысли ни ситуацию, ни настрой, с которым он сюда стучится.
          Написать можно много всего, и правду и наврать, лишь бы одобрили — люди разные, но уверена, кто меня знает на этом сайте, никто не скажет, что я что-то делаю не правильно в дарении или желании даров, хоть у меня и с заявками такая ерунда получилась.

          К чему я все, а к тому, что не считаю, что нужно так категорично относиться к словам в заявке, повторяю, что это не показатель, нужно просто дать человеку шанс, что бы он не написал в заявке, на дарударе все прозрачно и все про всех видно кто есть кто, и кому что надо от дарудара, почему нуждающаяся мамочка плохая, а дяденька, который дарит телефоны, компьютеры — он хороший))) — потому что, выглядит со стороны будто все мы здесь хотим видеть в ленте даров не наклеечки с брелочками, а что-то ценное и нужное и отсекать конкурентов, то есть имею в виду тех, кто просится на сайт не дарить а получать.
          Верно было сказано, что по первости человек не знает что дарить, теряется, адаптируется, впрочем и я была в такой ситуации, а потом почему-то поняла, что у меня есть много того, что мне не надо или то, чем я могу поделиться, да или просто то, что доставит радость людям, почему все так уверены, что та мамочка, пришла юы на сайт и захапала себе все манежи, ходунки, пеленки распашенки, игрушки, кроватки… не знаю, ну все детское, почему все так уверены, что она сама не будет дарить, если человек нуждается в чем-то, это не значит, что он сидит на одной табуретке в пустой квартире, и делит последний кусок хлеба на части, в каждом доме есть хоть что-то, что не нужно и можно подарить.
          • Serzh13
            Serzh13 5 07 dec 2009, 01:46
            Вот вас же отказ заставил ознакомиться с сообществом ;)
            По-моему именно эта цель и поставлена перед заявкой, что-бы человек сначала понял что к чему, а уже потом вошел, но не наоборот.
            • Yagodka
              Yagodka 1402 07 dec 2009, 12:26
              Да впринципе не отказ даже заставил, я бы в любом случае все это перечитала, в силу того что я такая по жизни, докопаюсь до сути)))) а то что когда подавала первую заявку мне физически не было на это времени, стояли над душой и говорили как здесь здорово, и когда я спросила а что писать то в заявке, меня немного продизинформировали и я накатала чушь) за что и «пролетела»… это всего лишь слова.
              А есть те, у кого уже довольно много даров и сами они не первый месяц, а на вопрос, читали ли вы рекомендации по оформлению, отвечают, «а чо еще и тут есть свои правила, пипец как это все достало, везде сплошные правила» люди их просто не замечают, по мне так надо после одобрения заявки и регистрации человека на сайте выдерживать хотябы день или несколько часов с надписью о том чтобы человек ознакомился с информацией и некими правилами сайта, чтоб это для него не было где-то внизу страницы, ку он никогда не посмотрит, а именно отдельным окном после регистрации, может хоть так человек обратит внимание, что тут тоже есть свои правила, может тогда и ошибок меньше будет например в оформлении даров, или в процессе дарения, а то я постоянно их вижу(ошибки, то контактные данные указаны в описании дара, то выкладывают каждую наклеечку отдельным даром, потому что они и в глаза не видели эти правила)
              • [8230]
                [8230] 07 dec 2009, 13:29
                я с вами согласна))) нежелание следовать правилам не есть хорошо. Но как заставить их читать…
      • Lemurka
        Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:06
        Кстати, «делать мир лучше» желал другой человек, которого тоже не пустили на Дару-дар. Я не писала, что это из заявки Яны.
  • T_o_m_a
    T_o_m_a 184 05 dec 2009, 14:05
    мдя… я когда на этот сайт просилась, меня тоже не пустили, посчитав заявку недостойной… А я все равно тута (спасибо сообщнику, прочитавшему нытье в моем дневнике на Ли.Ру), уже месяц почти брожу и радуюсь. Но страшно подумать, сколько подобных мне людей отпугнуло неодобрение заявки… искренне жаль. Многие здесь на мой взгляд слишком критично к новичкам относятся. Может я такая добренькая, потому что пока лично не сталкивалась с хамством на этом ресурсе?
    • A_Mur
      A_Mur 162 05 dec 2009, 14:11
      Желаю вам никогда с хамством не сталкиваться, ни на Даре, ни в жизни…
    • ptica
      ptica 92 05 dec 2009, 14:32
      На мой взгляд, необходимость писать завку — просто помощь новичку разобраться в том, что это за «Дару-Дар» такой, что это не барахолка, — сообщество, которое живет своей жизнью, имеет свои цели, традиции.
      «Хочу получить...» не напишет человек, разобравшийся в этих вопросах.
      Нормальный человек не будет обижаться, а, наоборот, задумается, почему его заявку засчитали недостойной.
      А количество заявок, вроде бы, неограничено. Или я что-то путаю?
      • T_o_m_a
        T_o_m_a 184 05 dec 2009, 14:35
        лично я обиделась, когда мою заявку не одобрили =)) Вторую точно бы писать не стала. Не думаю, что я одна такая.
        • naisha
          naisha 70 06 dec 2009, 16:39
          А может, это лично ваше отношение, не как не связанное с инвайтной системой?
          Я вот почему-то прочитала и рекомендации, и хоть скупо, да написала в своей заявке про всё, что посоветовали.
      • A_Mur
        A_Mur 162 05 dec 2009, 14:36
        Хочу получить и ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ, согласитесь, разные вещи…
        • ptica
          ptica 92 05 dec 2009, 15:06
          Извините, — одно и то же.
          Потому как, согласитесь, не бывает «ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ» без «ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ»…
          • A_Mur
            A_Mur 162 05 dec 2009, 15:12
            смотря в каком контексте… я очень нуждаюсь в детских сапожках… и хочу получитть БМВ седьмой серии… :-)))))))))
            • A_Mur
              A_Mur 162 05 dec 2009, 15:14
              И бывает так же....«хочу получить» без «очень нуждаюсь»…
            • ptica
              ptica 92 05 dec 2009, 15:21
              Не передергивайте…
              Правильная цепочка: «Очень нуждаюсь в детских сапожках», а значит «хочу их получить» и иначе никак.
              Потому как обсуждаем ситуацию именно в этом контексте.

              Не будем рассматривать вариант, в отором девушка возможно не нуждается, но просит… :)
              • [22015]
                [22015] 157 05 dec 2009, 15:24
                это вы обсуждаете только в таком контексте, и как-то очнь настойчиво навязываеет свое мнение
                извините, но не могу назвать ваше поведение достойным (это не минус комментарию, а мое мнение)
                • ptica
                  ptica 92 05 dec 2009, 15:27
                  Я всего лишь пытаюсь обсуждать ситуацию с точки зрения самой публикации и примера заявки, предложенного автором публикации.
                  А не просто пришла пофлудить :)
          • [22015]
            [22015] 157 05 dec 2009, 15:13
            вот и подтверждение разности восприятия )))
            хотеть получить можно и имея возможность приобрести вещь/услугу (это сладкое слово — халява), а вот нуждаются как раз не имея такой возможности
            Нужда — Недостаток в необходимом, бедность, нищета (словарь).
            ну, а что такое — хотеть, думаю сами догадаетесь ))))
            • ptica
              ptica 92 05 dec 2009, 15:23
              Нет, я говорю конкретно о том, что если ты пишешь «нуждаюсь», значит однозначно «хочешь получить». Потому что не может человек нуждаться в чем то и не хотеть этого…
          • ptica
            ptica 92 05 dec 2009, 15:24
            Добавлю: в контексте данной конкретной заявки.
        • HinArien
          HinArien 147 05 dec 2009, 16:23
          Да, «ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ» помимо части «хочу получить» содержит в себе ещё и «вы ДОЛЖНЫ мне дать».
          • A_Mur
            A_Mur 162 05 dec 2009, 16:26
            по вашему, выходит, что именно вы должны мне дать детские сапоги? :-)))) Но я не это имела ввиду....!!!
            • HinArien
              HinArien 147 05 dec 2009, 16:31
              А получается это. Именно поэтому тут есть традиции и кодекс поведения в комментариях. А в них написано:

              Не испытывай жалость дарителя

              Неприлично ставить человека в такую ситуацию, в которой у него не остается выбора, и если он не отдаст свой дар именно тебе, то поступит очень плохо с точки зрения морали и человечности.

              Не попрошайничай и не клянчи

              Это очень плохо и некрасиво. Считается запрещенным приемом на Дару~даре.

              Dixi
              • A_Mur
                A_Mur 162 05 dec 2009, 16:34
                А если вы гоняетесь за юбилейными монетами — это прилично....??? Кто ж лицемерит? Кто более нуждается?
                • HinArien
                  HinArien 147 05 dec 2009, 16:42
                  А я в них нуждаюсь? Я за ними гоняюсь? Я катаю истерики, утверждаю, что они мне нужнее, чем остальным, что я расплачусь, если мне не дадут, что мне должны дать, потому что я мать четверых детей?

                  Не путайте тёплое с мягким. Не переходите на личности — тут это не принято, помимо того, что это аргументы от бессилия.
                  • A_Mur
                    A_Mur 162 05 dec 2009, 16:50
                    Ну вы же перешли… :-)))))
                    • HinArien
                      HinArien 147 05 dec 2009, 16:56
                      Где же? Я рассказывала что-то лично о вас? Я не несу ответственности за проецирование моих слов на ваше сознание, если что, но поясню: я говорю о принципах. А переводите на кого-то их лично вы. А зря.
                      • [22015]
                        [22015] 157 05 dec 2009, 16:58
                        Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
                        «Не переходите на личности — тут это не принято, помимо того, что это аргументы от бессилия.» ???
                        это относилось не ко мне, поэтому не проецирую ваши слова на свое сознание, но вижу переход на личности )))
                        • HinArien
                          HinArien 147 05 dec 2009, 17:00
                          А у вас просто недостойный комментарий, не волнуйтесь.
                          • [22015]
                            [22015] 157 05 dec 2009, 17:02
                            в чем недостойность — позвольте узгнать?
                            или это по привычке? ))
                            • naisha
                              naisha 70 06 dec 2009, 16:41
                              Плохая привычка — минусовать ваши комментарии. Интересно, с чего бы она появилась?
                      • A_Mur
                        A_Mur 162 05 dec 2009, 17:03
                        А как же сапоги?
                        Рассуждаем о том, что писать о том, в чем нуждаемся — плохо, недостойно и вооПще… — а у нас самих профили кишат этим… Опять же, неувязочка…
                        • HinArien
                          HinArien 147 05 dec 2009, 17:07
                          Вы путаете «Желаю» и «НУЖДАЮСЬ». А в них есть разница, вам её тут даже объясняли.
                          • A_Mur
                            A_Mur 162 05 dec 2009, 18:01
                            Я не путаю… Я конкретно называю вещи своими именами, и не вижу ничего плохого указать, что буду рада чему-либо… ибо в этом есть нужда… Никого не умоляю, стоя на коленях… По-вашему, получается любой желающий, который что-то желает и дает подробный коммент, в котором объясняет для чего ему вещь — попрошайка?! Согласна, именно вымаливание — мерзко, но что плохого, когда девушка говорит, что ей нужна помощь, конкретная? Надо было завуалировать, написать роман в красках: я милая-хорошая, дам все и вся, мне ничего не нужно? Это — ложь… мы готовы поверить ей, нежели признать правду… Это самое обидное порой.
                            • anna_ezh
                              anna_ezh 51 05 dec 2009, 18:06
                              Заявка — это ваше желание попасть на сайт с определенными традициями, а не виш-лист.
                        • [21116]
                          [21116] 231 05 dec 2009, 19:05
                          вот у меня в профиле перечислены те вещи, которым мне нужны.
                          но сделано это только с той целью, чтобы даритель просматривая профайл, увидел, что этими вещами я интересуюсь давно. и указаны причины по которым я ими интересуюсь.
                          при этом я могу в итоге приобрести эти вещи сама, а не буду ждать, когда же мне их наконец подарят.
                          • A_Mur
                            A_Mur 162 05 dec 2009, 21:50
                            Об этом и речь… писать о том, что конкретно вас интересует не есть «фи»…
                  • Lemurka
                    Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:17
                    А Яна, между прочим, ещё никакую истерику и не закатывала. Она просто обрисовала ситуацию, в которой оказалась.
                    Истерики закатывают и давят на жалость уже в комментариях к конкретному дару — там и будет уместны те цитаты. которые Вы привели.
          • ako_lada
            ako_lada 1247 24 jan 2011, 20:24
            Странное представление…
            1
            • HinArien
              HinArien 147 25 jan 2011, 02:37
              Нет. «Хочу» — нейтральная форма. «Нуждаюсь» — слёзовыбивательная. Слёзовыбивательная аргументация идёт поперёк Традиций.
              • ako_lada
                ako_lada 1247 25 jan 2011, 08:37
                Это Ваше ИМХО. На самом деле слово «нуждаюсь» относится к необходимым вещам, а «хочу» к тем, без которых можно и обойтись. Всего лишь.
                Глупо слышать фразу «я нуждаюсь в бриллианте в 5 карат». А вот фраза «я хочу его» вполне уместна.
                1
                • HinArien
                  HinArien 147 25 jan 2011, 13:10
                  Глупо слышать фразу «я нуждаюсь в бриллианте в 5 карат». А вот фраза «я хочу его» вполне уместна.
                  Да? А тут уже писали в даре, что нуждаются именно в золотом украшении, бижутерия ненене.
                  Это Ваше ИМХО. На самом деле слово «нуждаюсь» относится к необходимым вещам
                  К необходимым вещам относятся слова «необходимый» и «нужный», а не «нуждаемся». Всего лишь — а какая разница в смыслах. И это далеко не только моё ИМХО.
                  • ako_lada
                    ako_lada 1247 25 jan 2011, 13:17
                    Да? А тут уже писали в даре, что нуждаются именно в золотом украшении, бижутерия ненене. Глупо звучало, правда ведь? :)
                    К необходимым вещам относятся слова «необходимый» и «нужный», а не «нуждаемся»
                    Как Вы наверняка заметили, слова «нужный» и «нуждаемся» идут от одного корня. И имеют одинаковый смысл. И не стоит искать какой-то слезовыбивательный подтекст в одном из них.
                    А то, что это не только ваше ИМХО, я уже заметила. Но это все равно ИМХО :)
                    1
                    • [75922]
                      [75922] 12 25 jan 2011, 14:24
                      Вам не кажется что что бы вы не написали и есть ваше собственное мнение на хрена писать приписку — имхо?
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 25 jan 2011, 14:29
                        Я и не пишу :)
                        Просто есть разница написать
                        1. Это так
                        2. Я считаю, что это так.
                    • HinArien
                      HinArien 147 25 jan 2011, 21:43
                      А то, что это не только ваше ИМХО, я уже заметила. Но это все равно ИМХО :)
                      Конечно, кто они такие, эти авторы традиций и прочая? У них тоже всего лишь ИМХО. Нечего тут им усматривать разное.
                      • ako_lada
                        ako_lada 1247 25 jan 2011, 22:17
                        То, как Вы смешиваете понятия, в традициях не указано. Но я от Вас и не ждала иного ответа :)
                        Это как в жизни: есть закон — и есть его толкование. Есть традиции — и есть их толкование. Каждый сообщник толкует их под себя. Тут даже кулачки не имеет смысла нажимать (мне это не принципиально, я и не жму).
                        Да, и еще… Создавались-то традиции не некими «авторами», а сообщниками. Смею на это надеяться, по крайней мере.
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                        • HinArien
                          HinArien 147 26 jan 2011, 00:50
                          Создавались-то традиции не некими «авторами», а сообщниками.
                          Конечно же сообщниками. Админы — вполне себе сообщники. И про слёзодавилку они упоминали не зря. И про то, что Дарудар — не соцпомощь, тоже, наверное, по каким-то причинам писали.
                          • ako_lada
                            ako_lada 1247 26 jan 2011, 13:47
                            С этим никто и не спорит. Просто критерии «слезодавилки» у каждого свои. И мне кажется, что у Вас они несколько завышены (или занижены?). Имеется ввиду, что Вы обычные вещи воспринимаете с неким подтекстом не выдавливание слезы.
                            Вот и все.
                            А мое мнение такое: не нужно так строго относиться к заявкам. Нужно смотреть, как человек поведет себя на сайте. В конце концов, со временем все становится ясно по комментариям, профилю и отзывам. И уже дарители сами решат, есть давление или нет.
                            А сразу предполагать наихудший вариант только прочитав заявку мне кажется не только не правильным, но и не соответствием миссии дару-дара. Это мое ИМХО :)
      • [22015]
        [22015] 157 05 dec 2009, 14:46
        я, видимо, не нормальная, потому что если бы мне отказали, то не стала бы задумываться почему, а прост опрошла бы мимо ))
        • Boris_Ovna
          Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 15:21
          полностью с тобой согласна, я бы тоже не стала второй раз напрашиваться-это же не паперть с подаяниями, а мы не нищие.
        • [21116]
          [21116] 231 05 dec 2009, 15:26
          а я бы во второй раз написала, потому что очень хотела попасть сюда
          поэтому когда увидела дарудар, то сначала прочитала традиции и прочую информацию и только потом взялась за написание заявки.
          • [22015]
            [22015] 157 05 dec 2009, 15:31
            не знаю, может я обычный раздолбай, иногда реально время не хочется тратить на прочтнеие всячских правил (потрачу лучше на классиков это ремя по возможности), но обдумывать отказ именно как то, что я неправильно написала заявку — для меня это бред… я отказ воспринимаю как нежелание кем-то видеть меня в означенном месте. а разбираться — кто это и почему — нет желания )))
            все мы, действительно, разные )))
            • [21116]
              [21116] 231 05 dec 2009, 15:40
              ну просто на тот момент мне это было жизненно необходимо %)
              потому что та одежка, которую мне надарили после рождения ребзи, почти вся уже стала мала =)
              да и разгребать квартиру от всяческих завалов ненужных вещей тоже надо было. а отдам_даром жутко неудобен при регулярном использовании оказался =)
          • Leshka
            Leshka 89 05 dec 2009, 15:35
            А я не читал и писал один раз.
            И забыл даже про это.
            • [21116]
              [21116] 231 05 dec 2009, 15:38
              Ну понимаешь, если бы тебе это было действительно НУЖНО, то можно бы и наплевать на свои обидки ненадолго. =)
              • Leshka
                Leshka 89 05 dec 2009, 15:43
                Чёт я не понял, какие ОБИДКИ?
                • [21116]
                  [21116] 231 05 dec 2009, 15:47
                  Ну вот некоторые пишут, что не стали бы писать заявку повторно, если бы первую отклонили.
                  Мол непрятно и все такое.
                  А я к тому, что если это НУЖНО, то можно и задвинугь свою обидчивость и написать еще раз с чувством, толком и расстановкой.
                  • [22015]
                    [22015] 157 05 dec 2009, 15:50
                    да не, я не обиделась бы, но и не посчитала бы нужным писАть во второй раз )))
                    просто пошла бы туда, где бы в данный момент были «мне рады» )))
                    на самом деле это у меня первый (и на данный момент единственный) ресурс подобной темы, о других только слышала (и то в блогодаре))), но не заходила — жалко время, и так его на всякую лабуду трачу ))))
                    • [21116]
                      [21116] 231 07 dec 2009, 11:43
                      ты знаешь, а я не нашла других ресурсов подобного рода.
                      есть куча ресурсвов типа «отдам даром», но там кто первый встал того и тапки, есть дарилки на разных специализированных ресурсах (например мамский), а вот аналогов дарудара мне не попадалось =)
      • A_Mur
        A_Mur 162 05 dec 2009, 14:46
        Не пустили — буду напрашиваться, так получается, но ведь это еще хуже… Иногда заявить, что тебе что-то очень нужно, а тем более, если нечего дать — тяжелое решение… Подумайте и об этом…
        И вообще, были бы у меня ненужные ходунки — отдала бы, пусть они еще одному малышу радость принесут, пусть одинокая мамочка ПОВЕРИТ, что кто-то реальный, а не анонимный дед мороз, откликнулся…
  • Boris_Ovna
    Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 15:18
    Дорогие дару-даровцы, а все ли из нас умеют писать сочинение и пускать пыль в глаза? Очень много людей которые не могут выразить мысли и желания с возможностями письменно, но делают добрые дела молча. Как им-то быть?
    • ptica
      ptica 92 05 dec 2009, 15:30
      Делать добрые дела молча…
      Можно, конечно, еще пару публикаций написать)))
    • [21116]
      [21116] 231 05 dec 2009, 15:42
      ну те, кто делают добрые дела молча, вряд ли будут начинать со слов «мне нужно… » =)
      просто потому что это противоречит их мировоззрению =)
  • [21116]
    [21116] 231 05 dec 2009, 15:22
    вы не поверите.
    но у ВСЕХ на этом сайте ей те или иные проблемы.
    Да вообще ВСЕХ людей есть проблемы. В семье, на работе, с деньгами, с друзьями… варианты можно перечислять бесконечно.
    Хотя свои проблемы они всегда ближе к телу.
    И люди которые хотят только ВЗЯТЬ часто вызывают отрицательные мысли. Люди, которые только ЖАЛУЮТСЯ вызывают лишь неприятие. Но некоторые находят особое удовольствие, когда ведут себя именно так. Давят на жалость, чтобы получить что-либо.

    Я не говорю про эту конкретную маму. Не исключают, что ситуация у нее действительно сложная. Но судя по заявке — не смертельно. Ходунки и манеж штука хорошая, но вот никак не жизненно необходимая.
    Но мы же не знаем что и как, верно? А она не рассказала ничего о себе, чтобы исправить это. Нет времени? Но нашлось же время на то, чтобы найти сайт.

    По поводу того, что другие несодержательные заявки пропускаются. Ну полноте. Ну не машины же сидят за компьютерами. Поэтому вполне возможна ситуация, когда на абсолютно одинковые заявки будут даты разные результаты.

    А вот автору, вместо того, чтобы вопрошать здесь (ведь заявка уже отклонена и любые обсуждения ничего не изменят) имело бы смысл написать в техподдержку, объяснить свое мнение и попросить эл адрес этой женщины, чтобы направить ей прямое приглашение из профиля.
    • [22015]
      [22015] 157 05 dec 2009, 15:28
      Катюш, согласись — все детки разные, да и ситуации тоже. Если бы в свое время мне подруга не отдала манеж — я бы удавилась. Мой непоседа и ходить-то толком не умел, но умудрялся лезть везде и всюду, а по причине отсутствия собственной квартиры не могла и переделать ту, что снимала под свои нужды (в данном случае — для безопасности малыша). А квартирка была — сплошные опасности, да собачек нам хозяйка оставила на несколько месяцев. А у меня работы выше крыши было — постоянно за компом… Вот и получается — это было очнь необходлимо, но купить не могла.
      • [21116]
        [21116] 231 05 dec 2009, 15:35
        Хи. Мое сокровище такое же поползучее =)
        А еще любила комод открыть и пальцы себе прищемить ящиком.
        Спасалась только самосшитым типа слингом.
        Привязывала ее за спину, она бесилась там, прыгала, а я могла заняться домашними делами.
        А коляску нормальную я вообще только вот к 10 мес купить смогла.
        Проблем тоже куча. Одни отводящие прокладки для ребзи сколько денег съели. 2500 раз в два месяца вынь да положь. И никуда не денешься, я же не хочу чтобы доца была инвалидом…

        Проблем полно у каждого. Но ведь кто-то пытается их решать, а кто-то плачется в надежде, что эти проблемы решат за них.

        Вот ты ведь по подругам не ходила с причитаниями: «ну дайте мне пожалуйста манеж». Вы общались, поддерживали друг друга в разных ситуациях. Когда она увидела, что тебе манеж нужен, а возможности его купить нет, то помогла.
        Но ты ведь дружила с ней не из-за того, чтобы она тебе что-то подарила, верно?
        • [22015]
          [22015] 157 05 dec 2009, 15:55
          ну да, подружились мы гораздо раньше, чем она начала мне помогать… а насчет просьб о помощи — я дурная, не умею просить (в интернете даже при наличии комплексов это проще сделать) ))))
          да и некого особо просить — друзей как таковых по пальцам перечесть, сами тоже из кожи лезут ))
          • [21116]
            [21116] 231 05 dec 2009, 16:06
            вот и мне стыдно просить =)
            а признаваться друзьям в своих проблема вообще брр =)
        • [31128]
          [31128] 144 07 dec 2009, 15:39
          Привязывала ее за спину, она бесилась там, прыгала…
          _ _ _ _ _
          Возможно, та мама не хочет портить нервную систему своим детишкам?
          • [21116]
            [21116] 231 07 dec 2009, 17:18
            а с чего вы взяли что я ее порчу?
            тем что ребенок всегда рядом со мной?
            слово «бесилась» в данном случае имеет смысл — играла, смеялась, прыгала, иногда хватала маму за волосы.
            • [31128]
              [31128] 144 07 dec 2009, 18:53
              Тогда вынуждена извиниться — не знала такую интерпретацию слову бесилась :).
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:23
      Спасибо за совет.
  • Wizzard_Rick
    Wizzard_Rick 150 05 dec 2009, 15:23
    какой спор…
    а мне вот почему-то указанная заявка неприятна. Я ещё покопаюсь в ощущениях и скажу точнее.
    По поводу, что дети и нет времени\возможности написать «простыню». Вот заявка: http://darudar.org/applications/37636/
    Те же две строчки — а акцент совершенно в другом. И впечатление иное. Не виш лист «мне надо то и то и только за этим я сюда пришла, мне очень надо», а готовность дарить на первом месте. Тут не паперть!!!
    Мое четкое мнение, которое не переспорить: ПЕРЕД написанием прочесть традиции, миссию и кодекс поведения и вообще ПОНЯТЬ, что тут происходит, а потом уже писать заявку. А когда смотришь некоторые — волосы шевелятся. Но в этом я идеалистка, читают это единицы, зачастую мотивация идет «вау, прикольно, тут просто так раздают, я тоже хочу!» и «ещё тут мы не просили, попросим»
    • ptica
      ptica 92 05 dec 2009, 15:32
      И я об этом. Спасибо. :)
      • A_Mur
        A_Mur 162 05 dec 2009, 15:44
        Все верно, но у вас были подруги, муж… А если всего этого нет? Бывает такое? В нашем городе мамочка двоих детей оказавшись в ситуации, когда ушел муж, умерла мама… она с грудничком, и чуть старше… некому помочь… знаете что сделала?! Детей утопила, а сама повесилась… Перегибаю палку, знаю… но и такое бывает. Не понимаю, почему не дать шанс человеку....? Мое мнение, пусть приходит, а там видно будет почему так написал(а)…
        • [21116]
          [21116] 231 05 dec 2009, 16:04
          это к разработчикам (я про отмену вступительных заявок)

          но не думаю, что виртуальное сообщество смогло бы чем-то помочь, если человек уже сам полностью загнал себя в бездну. это очень страшно. но предотвратить такие случаи просто невозможно. потому что «чужая душа — потемки». и иногда какая-то мелочь может сбить человека окончательно.
          сколько людей ушли из жизни просто потеряв работу или не добившись взаимности. да или просто пресытившись.

          это ужасно.
          но это жизнь.

          в наших силах сделать лишь так, чтобы мы сами не совершили таких ошибок. и постараться, чтобы таких ошибок не совершили наши близкие.
          • A_Mur
            A_Mur 162 05 dec 2009, 16:11
            Сообщество может помочь, мне однажды, 10 лет назад очень помогло, по крайней мере, я перестала рыдать и взяла себя в руки! Слово — мощнейший инструмент человечества :-)
            • [21116]
              [21116] 231 05 dec 2009, 16:17
              значит вы готовы были к тому, чтобы вам помогли =)
              это ведь очень важно!

              попробуйте объяснить влюбленной девчонке, что ее «единственный и неповторимы и самый лучший» — это… ну… недостойный человек.
              какие бы доводы вы не приводили, пока она сама не снимет розовые очки, все увещевания пропадут втуне ;)
  • Immergluck
    Immergluck 200 05 dec 2009, 15:43
    Не понимаю, когда заворачивают заявку «Хочу получить кое-что в дар и подарить некоторые ненужные вещи» и им подобные. Люди по крайней мере находят в себе честность признать, что первым делом их интересуют некоторые нужные им вещи, но и одаривать они сами не против. А такие заявки постоянно считают недостойными. Получается, что мы сами плодим на сайте лицемерие. Потому что некоторые из тех, кто написал заявки типа «хочу дарить и делать мир лучше», «у меня есть много ненужных вещей, которые ищут новых хозяев» и т.д. в итоге ничего сами не дарят, зато очень много желают. И это продолжается не неделями, а месяцами. И делаю это люди взрослые, зачастую даже семейные. Еще и в личку потом пишут просьбы, требования, гневные увещевания. В этом плане плюс много сообщнику Sachmach — люди просто умеют написать красивую заявку, но не более. Мнение тех, кто заявки желающих получать в дар и дарить минусит, я уже прочитала и поняла их точку зрения. Но считаю, что такая политика порочна.
    • Wizzard_Rick
      Wizzard_Rick 150 05 dec 2009, 16:06
      Отлично. То есть тех, кто пишет, что пришел дарить, надо считать лицемерами, а кто честно говорит «хочу» да «надо» — принимать за честность? Я вот честно и без всякого лицемерия отклоняю такие заявки как несоответствующие традициям и верю сообщникам. Не будем создавать атмосферу подозрительности и недоверия.
      Вот традиции http://darudar.org/page/ideology/traditions/ там все сказано. И про недоверие, и про попрошайничество с клянченьем.
      • Immergluck
        Immergluck 200 05 dec 2009, 16:14
        Не надо перевирать мои слова, пожалуйста. У всех сообщников на сайте разные потребности и возможности дарить. И давайте не будем врать себе и другим, что мы приходим на сайт исключительно дарить, получать в дар тоже многие любят. И если человек честно признает, что ему прежде хочется что-то получить в дар, а потом уже избавиться от ненужного, то кто сказал, что его обязательно надо гнать в шею? Мы же тут отдаем прежде всего то, что нам не надо — но другим оно может прогодиться, не надо заболевать комплексом благодетеля. Тех, кто на сайте только дарит, кстати, куда меньше тех, кто только берет в дар. Подавляющее же число сообщников дарит по своим возможностям и желает по потребностям. И не всегда они соразмерны.
        Кстати, прерыдущий сторонник подобных репрессий, которые как раз и порождают по-моему недоверие на сайте, высказал свое мнение в куда более вежливой и изящной форме, чем вы, без неприкрытой агрессии в мой адрес.
        • [22015]
          [22015] 157 05 dec 2009, 16:17
          говорят, что это плохо (выражаться подобным образом), но я все-таки скажу:
          подпишусь под каждым словом ))))
        • Wizzard_Rick
          Wizzard_Rick 150 05 dec 2009, 16:42
          агрессия Вам показалась, про изящную форму говорили выше: не все умеют и владеют, и что же, за это не пускать и гнать?))
          я не перевираю, видимо, неясно написала. Но все сказанное все-равно попадает под соответствующие пункты Традиций и от добавления воды это не меняется.

          Тут http://darudar.org/blogodar/post/943/#comment_62635 то же самое сказано. Подобные заявки противоречат Традициям. И все. Без «или» и «а может быть». Мы не телепаты, чтобы знать все возможности да потребности и истинные нужды, посему смотрится заявка и её соответствие тому, что здесь делают.
          Тех, кто на сайте только дарит, кстати, куда меньше тех, кто только берет в дар.
          таких уже обсуждали в другой теме. Кому дарить выбирает даритель и только он.
          • Immergluck
            Immergluck 200 05 dec 2009, 16:53
            Именно этим некоторые и занимаются — не пускают и гонят. За излишнюю прямолинейность, за неумение сделать заявку позитивной, идеалистичной и восторженной.
            Если вы считаете фразу «хочу принимать в дар» клянченьем только потому, что она идет перед, а не после «хочу дарить ненужные мне вещи» — то перемена мест слагаемых все-таки меняет сумму, да? А ТУТ ничего подобного не сказано. Если человек хочет принимать в дар, это не значит, что он клянчит, давит или требует — он еще не пожелал ничего конкретного. А вот если он указывает в заявке конкретные факты — я мать-одиночка, я инвалид 2 группы, я безработный и т.д., которые могут как-то повлиять на эмоциональное восприятие заявки — вот это уже давление на жалость.
      • ako_lada
        ako_lada 1247 24 jan 2011, 20:40
        Тут вот какое дело.
        Представьте, что все идеальны и все пришли сюда дарить. А всех, кто заикнулся о том, что не прочь получить в дар, завернули. Вопрос: кому дарить-то?
        На мой взгляд, нужно искать золотую середину, баланс между отдающими и принимающими дары. И нельзя считать недостойным человека только за то, что у него перекос в одну сторону наблюдается. Кто-то больше отдает, кто-то больше принимает. Все сообщество живет и развивается. И это будет хорошо.
        Если все по большей части отдают — в результате имеем кучу невостребованных вещей, которые месяцами весят в ленте даров, а потом дарители либо раздают это в другом месте, либо выбрасывают.
        Я считаю, что заявки людей, готовых принять вещи в дар, нельзя считать недостойными только по этой причине. Потому что принимающие так же важны для сообщества, как и отдающие в дар.
        Должно быть что-то еще, что отталкивает сообщество от человека.
  • Taksik
    Taksik 6830 05 dec 2009, 16:29
    Мне вот интересно, вот такие заявки — многодетная мать, мать одиночка и так далее, которым «очень нужны вещи»… вот где они деньги на интернет берут??? ну вот у меня 450р в месяц на него ухит Я тоже как то осталась одна с ребенком 2,5 лет в городе, где кроме бывшего мужа родственников нет — ПРО ИНТЕРНЕТ ЗАБЫЛА ВОВСЕ!!! Лучше на ребенка эти деньги потрачу! Имхо…
    • A_Mur
      A_Mur 162 05 dec 2009, 16:31
      я многодетная мать — инет есть, бесплатный…
    • HinArien
      HinArien 147 05 dec 2009, 16:33
      Хрен с ними, с деньгами — интернет отнимает уйму времени. Реально уйму, даже один Дарудар. Времени, которое могло быть потрачено на что-то другое
      • Taksik
        Taksik 6830 05 dec 2009, 16:37
        если в деньгах нуждаешься — это не хрен с ним =)))
        Согласна, даже инет бесплатный на работе — найти нужное, написать, обсудить встречу — времени много…
        • HinArien
          HinArien 147 05 dec 2009, 16:44
          Нене, если в деньгах нуждаешься — нужно время, чтобы их заработать. Часто инет помогает их заработать, но вот помогать сохранить для работы время — никак :)
          • ako_lada
            ako_lada 1247 24 jan 2011, 20:44
            Если ребенок маленький, это время на сайт как раз есть. А вот на пойти и заработать существенно сложнее найти то же самое время.
            Иногда затраты на интернет покрывают те выгоды, которые ты от него получишь. Не говорю только о ДД — те же объявления о продаже б/у вещей чего стоят. Я не представляю, сколько денег ушло бы у нас на все то, что мне удалось найти через интернет б\У, если бы я покупала все это новое в магазине. Информация сейчас гораздо дороже денег.
            Я прекрасно понимаю малоимущих мамочек с интернетом и всячески их поддерживаю в желании иметь связь с миром через интернет.
            • HinArien
              HinArien 147 25 jan 2011, 02:42
              Тот, кто не хочет — ищет оправдание. Тот, кто хочет — способ. Две моих знакомых нормально зарабатывали, сидя с детьми до 2х лет. Одна — прямо-таки круто зарабатывала, я бы сказала. Особенно под 14е февраля и 8е марта. Сидя дома с ребёнком, повторю. Вязанием.
              • ako_lada
                ako_lada 1247 25 jan 2011, 08:42
                Одно не исключает другого. Можно зарабатывать, но недостаточно. И нельзя отказывать человеку в праве пользования интернетом по причине того, что он зарабатывает недостаточно. Кроме того, тот же самый интернет порой и дает эти самые заработки.
                Мой комментарий касался тех, кто возмущается, что нуждающиеся мамы тратят деньги на интернет, вместо того, чтобы накормить ребенка. Они как раз и кормят ребенка с помощью него.
                Элементарный пример: есть некоторое количество денег. Что можно с ними сделать? Можно проесть и больше денег не иметь. А можно вложить в то, что даст возможность получить еще некоторое количество денег, больше прежнего. На этом стоит любой бизнес.
      • A_Mur
        A_Mur 162 05 dec 2009, 16:38
        Логично… но иногда некоторым это и нужно — потратить время, найти собеседника, получить поддержку, доброе слово…
      • [21116]
        [21116] 231 05 dec 2009, 16:38
        со временем — согласна.
        заставляю себя принудительно выключать компьютер (ох как нелегко это человеку, который уже более пяти лет профессионально работает в IT =)
        • naisha
          naisha 70 06 dec 2009, 17:40
          Как сказал один мой товарищ: «С включенным компом уютней, что ли» =)
      • Immergluck
        Immergluck 200 05 dec 2009, 16:38
        На работу))) Сколько раз было, что начальнице вместо работы хоть мою переписку в аське сдавай) Чтоб видела, сколько я написать за это время успела!
    • [21116]
      [21116] 231 05 dec 2009, 16:36
      я одинокая мама.
      на инет уходит 300р (самый дешевый тариф).
      и эта сумма несравненна с тем, сколько я сэкономила покупая вещи с рук и в интернет магазинах, чем в ближайших знакомых.
      сколько вещей нам отдали (которые мы после тоже, ессно, передариваем).

      кроме того, для меня интернет — это возможность в ближайшее время выйти на работу, что, к сожалению, необходимо.
      • Taksik
        Taksik 6830 05 dec 2009, 16:41
        ну вот я не могла себе позволить и этого — работала и оплачивала няню, чтоб из садика забирала…
        Просто реально люди минусуют, потому что идет прямая форма просьбы и люди думают — деньги на интернет есть — найдешь и вещи (не про себя)…
        • [21116]
          [21116] 231 05 dec 2009, 16:48
          ммм… вот детская кроватка с матрасом и постельным бельем обошлась мне в 2500. пеленальный комод в 3500… вещи… все остальное…
          я просто поняла, что РЕАЛЬНО больше потрачу, если не буду иметь возможности покупать с рук/в инете.
          • Taksik
            Taksik 6830 05 dec 2009, 16:52
            ну купить с рук не только в инете можно =) есть более дешевый способ — газета =)
            А пеленальный столик/комод вобще роскошью считаю =) мои девчонки без них выросли =)
            • HinArien
              HinArien 147 05 dec 2009, 16:58
              В крупных городах газета как бы уже не способ :) Инет доступнее и дешевле. А ещё в нём есть контекстный поиск.
              • Taksik
                Taksik 6830 05 dec 2009, 17:01
                а в газете определенные рубрики! =)
                • [22015]
                  [22015] 157 05 dec 2009, 17:03
                  прочтение газет требует гораздо большего времени и средств — в интернете в электронном виде все эти газеты существуют, и больше всяких досок объявления, которые нигде не печатаются — доказано жизнью
                • HinArien
                  HinArien 147 05 dec 2009, 17:05
                  Чёрт, вот про это я уже забыла:)
            • [21116]
              [21116] 231 05 dec 2009, 17:03
              после того, как доца во сне нырнула головой вниз я поняла, что кроватка нам все таки нужна.
              Потом она стала манежиком. Сейчас доца тренируется на ней залазить и слазить. Так что она вполне себя окупила.
              А без комода мы бы тоже прожили, просто тогда он казался таким очень нужным :)
              Хотя вещи там хранить удобно очень :)

              а в газеты сейчас мало кто объявления дает. все больше через интернет, поэтому в газетах искать совсем не выгодно :)
              • Taksik
                Taksik 6830 05 dec 2009, 17:07
                ну про кроватку как видно я и слова не сказала =)

                про газету — я не пишу что это панацея — это всего лишь вариант для бедного человека =)
                • [22015]
                  [22015] 157 05 dec 2009, 17:12
                  есть разница между городами, в которых мы живем ))
                  живя в Москве, практически невозможно обходиться без интернета. в газетах нет такого количества информации, как в интернете. я сама родом из города с населением в 600 с чем-то тысяч человек, там да — газеты и знакомые в помощь, здесь — интернет для всего и всех
                  • Taksik
                    Taksik 6830 05 dec 2009, 17:21
                    ну конечно =) мой город маленький и старенький (1000 лет в новом году), поэтому газеткой тут пользуются по назначению =)))
                • A_Mur
                  A_Mur 162 05 dec 2009, 18:06
                  Из рук в руки — номер 30р, безлимит — 300 на месяц… не факт, что в газете с первого раза вы найдете все что нужно… а инет — это не только объява, а интересные книги, фильмы, элементарно — программы для развития малышей, а сайты по всяким поделкам-рукоделию??? А сколько книг вы купите на 300р. одну?
            • [34280]
              [34280] 57 11 dec 2009, 15:05
              Газету нужно покупать периодически, а стоят они все-таки не дешево. Интернет в этом смысле удобней + у многих газет есть электронные версии. Мне проще за интернет заплатить, чем бежать до киоска, а потом разочарованно выкидывать номер.
    • Immergluck
      Immergluck 200 05 dec 2009, 16:37
      Ну некоторые из них утверждают, что им соседка\подруга у себя за компом дает посидеть. Но лично я когда была студенткой и не очень располагала свободными финансами, ходила на почту. Там довольно дешево, хотя и вирусов на флэшку можно понацеплять немеряно.
      • naisha
        naisha 70 06 dec 2009, 17:43
        И стоять по 3 часа, чтоб очереди дождаться…
        Слава домашнему анлиму! =)
    • [22015]
      [22015] 157 05 dec 2009, 16:46
      каждый воспринмает интернет по своему: кто-то как времяпрепровождение (отнимает уйму времени и некоторое количесто денег), а кто-то — как возможность найти работу, что-то дешевле (и намного дешевле) или даром, просто важную и необходимую информацию…
      я без интернета никогда бы не смогла заработать достаточно, чтобы жить, а не влачить жалкое существование… с некоторыми заказчиками видимся раз в полгода, а то и вовсе один раз — чтобы подписать договор или обговорить условия работы/оплаты, остальное — через интеренет (присылается задание, отсылается работа, деньги на карточку)… сколько км в день/неделю, денег на поезд, времени на доехать туда/обратно, сил и нервов на все это было бы потрачено, не будь у меня интернета? и возможнось заработать уменьшиласб бы в разы )))
      • Taksik
        Taksik 6830 05 dec 2009, 16:49
        у вас работа с ним связана просто…
        не думаю, что у всех, кто в интернете зарабатывает деньги, прям так сильно нуждается в вещах!!!
        • [22015]
          [22015] 157 05 dec 2009, 16:53
          извините, но у меня работа с полиграфией связана (газеты, книги, журналы и иже с ними), а не с интернетом )))
          и поверьте — в вещах нуждаются и те, кто зарабатывает в интернете (к коим я не отношусь), все это сказки, что заработать на интеренете можно, не прилагая усилий, миллионы ))) у нас бы никто ни в чем тогда не нуждался
          • Taksik
            Taksik 6830 05 dec 2009, 16:57
            ну вам он для работы нужен был =)
            и вобще я написала причину (а может и одну из них) по которой НЕ Я а кто то минусует такие заявки! Поэтому ЛИЧНО МЕНЯ убеждать в чем то и доказывать что то не надо =)
            Я вещами детскими помогла многим, и не только здесь =)
            • [22015]
              [22015] 157 05 dec 2009, 17:05
              а я никого не убеждаю — не люблю этого делать и не считаю нужным )))
              вы сделали вывод, который не соответствует действительности и я объяснила, как на самом деле, попутно попробовала развеять миф об огромных заработках в интернете ))
              • Taksik
                Taksik 6830 05 dec 2009, 17:10
                про убеждение я не вам =) я в общем =)

                это какой я вывод сделала, который не соответствует действительности? Что вы работаете в инете? просто не так фразу сообразила =)
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:35
      Расценки везде разные. В Новосибирске есть тариф «Просто Интернет» — 290 рублей в месяц. Если сеть уже протянута (а её могли протянуть и три года назад. и пять — то 290 рублей — не так много. К тому же не забывайте, что есть и традиционный модем — через телефонную линию. Загрузили десяток страниц — и отключились от Сети. Хоть весь день так сиди!
  • A_Mur
    A_Mur 162 05 dec 2009, 18:10
    Уважаемые сообщники, хотелось бы всем пожелать быть ДОБРЕЕ и терпимее друг к другу, всем счастья… Изначально добрым желаю продолжать творить добро, всем остальным — учится это делать… :-) Надеюсь, не получить в ответ хамства… Дару-дар… миру-мир… Аминь :-))))))))))
  • [8230]
    [8230] 05 dec 2009, 21:24
    Нда… прочитав все это у меня один комментарий. По моему кто то не очень четко понимает миссию сайта. Это не место, где помогают неимущим. Я, возможно злая и ужасная (прям вселенское зло), но заявки типа «я мать — одиночка, подайте кто может» не одобряла и одобрять не буду. Пока человек не разучится клянчить и прибедняться — он будет жить в нищете. Это мое святое убеждение. На этом сайте я знаю людей, которым тяжело. В материальном и моральном плане… И матери — одиночки… И многодетные мамы. Я уважаю их за то, что кроме узкого круга людей никто не знает о их положении. Они никогда не позволяют себе ныть и клянчить. У них есть гордость. А люди без гордости и самоуважения не достойны помощи от меня. (мое мнение. я всегда такая злая в этом вопросе)
    • A_Mur
      A_Mur 162 05 dec 2009, 22:09
      Хм.....все познается в сравнении, и никто не знает как вывернется ваша (или чья-то другая) жизнь… Есть правильная поговорка «От сумы и от тюрьмы»… Можно говорить Я, да никогда, ни за что… Я такая гордая, я так себя уважаю… А когда пара — тройка ребятишек будет вам говорить: мама, а что у нас сегодня, опять макароны? Куда вы пойдете??? Не надо говорить про работу, никто не возьмет мать с грудничком, без грудничков хватает Дар не помойка, не паперть… Недостойные люди, дети, за которых просит недостойная мать???? Так говорит тот, кто никогда ни в чем не нуждался…
      • [8230]
        [8230] 05 dec 2009, 22:22
        не обобщайте, пожалуйста (про не нуждался). И вы не правильно меня поняли. Я свято уверена в том, что Дару Дар не место помощи малоимущим. Для этого есть другие места. «что у нас сегодня, опять макароны?» хм… а надо красную икру и трюфеля????
        И еще, не совсем в тему. Но если нечем прокормить пару — тройку детей, надо работать (можно найти где и как. желание надо), а не клянчить на ДаруДар. Кстати, тем, что дарят на этом сайте детей не накормишь. А если нужно — пожелать можно так, чтобы не ставить дарителя в неловкую ситуацию. «помогите пожалуйста, мать одиночка, детей кормить нечем… очень нужна ваша штука» или «с удовольствием пожелаем вашу штуку. Она очень нам пригодится. И малыш будет рад) Есть ведь разница? Речь не о том, что нельзя пускать сюда тех, кому нужна помощь, а в достойном поведении. Как бы плохо ни было — традиции сообщества никто не отменял. Я повторюсь. Выклянчивание и нормальное желание дара — разные вещи. Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость. Поэтому я считаю такие заявки недостойными.
        • A_Mur
          A_Mur 162 05 dec 2009, 22:38
          а если действительно замерзнут? пусть не умрут… ПОлучается дар, это когда дар за дар....?
          • [8230]
            [8230] 05 dec 2009, 22:40
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            извините, но у меня нескромный вопрос. Вы читать умеете?
            Вы можете еще раз просто прочитать мое сообщение. Можно вслух и с выражением.
            Где там написано «дар за дар»????
            • A_Mur
              A_Mur 162 05 dec 2009, 23:54
              Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
              Я ЧИТАТЬ УМЕЮ, а вы???? Вы прочитали заявку?
              /// очень нуждаюсь в детских пренадлежностях…(манеж.ходунки) осталась одна без какой либо поддержки с двумя детьми.///
              Где здесь, скажите мне, кто-то клянчил??????? ИЛИ я что-то пропустила???
              Еще раз повторюсь, Я ТОЖЕ ПРОТИВ когда натурально клянчат, но… если мамочка пишет: нужно конкретно для детей это и то — это у вас — недостойно, а если: хочу палочки для ковыряния в носу, отдам — резинку от трусов, потому что на даре по приколу — это нормально… Ведь указали, что собираются дарить резинку!
              и пропускаются такие кадры, что заворачиваются не только уши… Вопрос в чьей-то СУГУБО СУБЪЕКТИВНОЙ оценке заявок. Кто выбирает и по каким критериям??? Давайте тогда голосовать, в конце концов! Чтоб не спорить!:-))))))
              А еще для информации: у вас сколько детей, трое? Прежде чем писать, что «ой не проблема работа и прочее», сначала родите, найдите работу, а потом я с вами и в разведку! А сейчас, все это, простите за резкость, просто треп, так как и мать, и работаю ( в нашем с вами диалоге) только я…
              • [8230]
                [8230] 06 dec 2009, 00:17
                "ПОлучается дар, это когда дар за дар....?"

                не вижу смысла продолжать эту милую беседу. У вас другое восприятие. Вы не хотите слышать. Даже не не хотите, а не можете.
              • Kitten_Lord
                Kitten_Lord 363 06 dec 2009, 00:26
                А на ДД нет слова «хочу». Есть слово «Желаю»… :-))))
              • ptica
                ptica 92 06 dec 2009, 00:43
                Может хватит переходить на личности? Это раз.
                Не задумывались ли Вы, уважаемая, что у Вас оценка также СУГУБО ОБЪЕКТИВНА (не мелко я написала, все увидели?). Это два.
                Это конкретно и это конкретно для детей можно просить без проблем на мамских сайтах и проч. ресурсах. Впрочем, об этом уже было немало сказано, но Вы, увы, слышите только себя.
                Все. :)
                • Lemurka
                  Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:50
                  Не все знают эти ресурсы.
                  • Kitten_Lord
                    Kitten_Lord 363 07 dec 2009, 11:26
                    А ДД знают все.
                    • Lemurka
                      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 12:06
                      О ДД рассказывают в газетах и по телевизору — так что да, все.
                      • Kitten_Lord
                        Kitten_Lord 363 07 dec 2009, 12:54
                        Конечно! Прям вот все. И только про ДД.
                        Выйдите на улицу, спросите 10 случайных прохожих о том, знают ли они ДД. Вы сильно удивитесь.
                        А по теме публикации — так соглашусь с высказанным уже мнением о том, что Вы эту публикацию создали исключительно для того, чтобы доказать, что те, кто заминусил заявку, не правы. И все. И кто бы что не говорил, кто бы не высказывал свое мнение, отличное от Вашего — Вы не слышите. Вы не соглашаетесь. Вы тут же даете коммент, который призван переубедить.
                        А всех переубедить невозможно.
                        • Lemurka
                          Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 13:02
                          А почему Вы считаете, что если Вы мне написали. что я не права, и моё мнение ошибочно — я тут же его поменяю?
                          Тут много кто меня поддержал — а кто не поддержал, многие объясняют свою позицию тем. что «по правилам дару-дара надо писать заявку в строго определённой форме» — словно у нас тут бюрократия: в документе сделал помарку, не так что-то написал — всё, иди домой, всю кипу бумаг заново переписывай!
                          • Kitten_Lord
                            Kitten_Lord 363 07 dec 2009, 15:30
                            Я Вам не писала, что Вы неправы. Вы справшивали, почему заявка была признана недостойной. Я высказала предположение на этот счет. Меня спросили, поднялась бы у меня рука нажать минус — я ответила. Где я говорила, что вы неправы???
                          • [21116]
                            [21116] 231 07 dec 2009, 17:19
                            Ой, ну все очень просто.
                            Если вам не нравятся правила ЭТОГО ресурса, вы всегда можете создать СВОй ресурс со своими правилами. Или их отсутствием.
                          • naisha
                            naisha 70 07 dec 2009, 22:58
                            Да просто это как спор верующего с атеистом. Разные отправные точки. Про разные вещи говорим. Вот и всё.
                          • ptica
                            ptica 92 08 dec 2009, 01:42
                            Вы постоянно несколько искажаете сказанное Вашими оппонетнатми в споре (уж не знаю с умыслом или без). Пожалуйста, цитируйте… Например, кто и где Вам сказал о том, что заявку на Дарудар необходимо писать в «строго определенной форме»?
          • Kitten_Lord
            Kitten_Lord 363 06 dec 2009, 00:24
            Господи, трудно даже представить как жили нуждающиеся во всем люди до того, как появился ДД. Замерзали. :-(
        • naisha
          naisha 70 06 dec 2009, 17:47
          Полностью согласна. Весь пост пыталась сформулировать мысль, но вот вы выразили её точно. Дело в поведении.
        • Lemurka
          Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:47
          «Кстати, тем, что дарят на этом сайте детей не накормишь.» — зато можно купить тех же яблок — порадовать леток, вместо того чтобы купить курточку или ботинки, из которых ребёнок через год всё равно вырастет.

          «Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость.» — ну откуда Вы это знаете? Может, человек со временем разберётся и поймёт что к чему. Повторюсь: моя мама сперва не могла понять, что и как делается, куда жать, чтобы пожелать дар, как написать комментарий… а уж о том, чтобы оформить публикацию дара и речи не шло: «вот приедешь и поможешь». Да сперва она даже не подозревала. что у неё есть что-то, подходящее для дара! Но стала смотреть, я подсказала что-то — уже встретилась с сообщниками и вручила первые дары!
        • Lemurka
          Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:49
          «Кстати, тем, что дарят на этом сайте детей не накормишь.» — зато можно купить тех же яблок — порадовать леток, вместо того чтобы купить курточку или ботинки, из которых ребёнок через год всё равно вырастет.

          «Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость.» — ну откуда Вы это знаете? Может, человек со временем разберётся и поймёт что к чему. Повторюсь: моя мама сперва не могла понять, что и как делается, куда жать, чтобы пожелать дар, как написать комментарий… а уж о том, чтобы оформить публикацию дара и речи не шло: «вот приедешь и поможешь». Да сперва она даже не подозревала. что у неё есть что-то, подходящее для дара! Но стала смотреть, я подсказала что-то — уже встретилась с сообщниками и вручила первые дары!
          И этой маме молодой тоже кто-то подсказал бы, разъяснил бы, как правильнее… Всё было бы нормально.
          А что касается правил и кодекса сообщества — вот Вы сами всегда все инструкции читаете?
        • Astronaft
          Astronaft 99 07 dec 2009, 15:51
          Просто некоторые халявщики даже клянчить не умеют, придумывают банальные истории, вместо того чтобы загнуть чёнить такое эдакое.))
          • [8230]
            [8230] 07 dec 2009, 16:00
            терпеть не могу слово «халявщик». Тем более речь не о них, а о достойном поведении и попрошайничестве. Тот, кто давит, жалобно просит и давит на дарителя не обязательно халявщик. И наоборот)
    • Kitten_Lord
      Kitten_Lord 363 06 dec 2009, 00:21
      Куранкина, ща и тебе диагноз нарисуют: меркантильная и бессердечная.Одним словом-сухарь. :-)))))
    • [22015]
      [22015] 157 06 dec 2009, 15:20
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      пусть у меня будет недостойным (а он будет, в это не стоит сомневаться) комментарий, но вот это:
      " А люди без гордости и самоуважения не достойны помощи от меня" — не слишком ли вы высокого о себе мнения, считать, что кто-то недостоен вашей помощи?
      я бы на одно поле с вами после таких слов не прсела…
      пока-пока, больше сюда не захожу — у меня от ужаса волосы на голове шевеляться…
      • [8230]
        [8230] 06 dec 2009, 15:51
        Мое мнение о себе обсуждать не надо. Если хотите — да. оно у меня высокое. Да. я себя люблю, потому что если себя не любить — ничего не получится) И решать, кому помогать а кому нет буду сама. И не считаю это проблемой) Так же я никогда не помогу еще ряду людей. Потому что помогать надо искренне. А не для галочки.
        В общем я вообще не поняла, почему я не могу решать кто достоин моей помощи, а кто нет. Может вас смущает слово «достоин»? его не надо принимать резко) я не вкладывала в него такой смысл.
        • Astronaft
          Astronaft 99 07 dec 2009, 15:54
          Да правильно всё, нефига сюсюкать, надо говорить правду: «Поощряя нищенство и попрошайничество подаянием, мы делаем эти занятия выгодными, тем самым приучая людей получать незаслуженное — незаработанное.
          • Flanker_87
            Flanker_87 121 07 dec 2009, 15:55
            Черт, опять Астронафт говорит умные и правильные вещи=). Видимо, осень кончилась=)))
            • [8230]
              [8230] 07 dec 2009, 16:02
              сама не первый день удивляюсь и рада, что это так)
            • Astronaft
              Astronaft 99 07 dec 2009, 16:27
              Блин, скажу ещё одну очень умную вещь: «Идите нафик!»)))))
              Можно подумать, что из ваших голов всегда выползают только умные вещи. Да, я, не скрОю, иногда (!) говорю глупости. Но это умные и мудрые глупости.
              Запишите, а то забудется.)))
              Снег выпал, холода настали, все халявщики перемёрзнут.)))
            • [21116]
              [21116] 231 07 dec 2009, 17:21
              Выгляни в окошко! Зима во всю ;)
              • Flanker_87
                Flanker_87 121 07 dec 2009, 17:21
                да видел. щас домой в кроссовках по сугробам погребу, блин.
                • [8230]
                  [8230] 07 dec 2009, 17:25
                  а у нас еще осень… и обострения еще не прошли… эх(
                  • Flanker_87
                    Flanker_87 121 07 dec 2009, 17:26
                    не издевайся, а? а то аж желание возникло переобуться в берцы почапать в вашу осень…
                    • [21116]
                      [21116] 231 07 dec 2009, 17:29
                      а ты обуйся в берцы и почапай в зиму =)
                      я всю прошлую зиму прочапала в берцах. сейчас вот окнчательно сырость закончится опять в них перелезу, а то старенькие они у меня, прохудились :)
                    • [8230]
                      [8230] 07 dec 2009, 17:32
                      так причапывай)
          • [8230]
            [8230] 07 dec 2009, 16:01
            абсолютно согласна (это я за компьютером. и я с Вами согласна. это удивительно конечно))) но это так)
      • [8230]
        [8230] 06 dec 2009, 16:05
        кстати, я в поле вообще не сажусь)))
      • [21116]
        [21116] 231 06 dec 2009, 16:47
        а это личное дело — кому помогать.

        у меня тоже есть свои критерии оценки того, кому я могу предложить свою помощь. и у тебя ведь тоже =)
        • Lemurka
          Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:52
          Тогда можно просто пройти мимо. Не обязательно высказывать своё «фи» и жать на «недостойная заявка».
          Потому что кто-то другой может посчитать, что он может и хочет помочь этому человеку.
          • [20313]
            [20313] 186 07 dec 2009, 09:16
            Нужно принимать всех оптом, без минусования — тогда не будет обид на то, что одобренную заявку отвергли, не будет 270 комментариев, не будет постов (уже не первого, кстати) по этому поводу в блогодаре
            Потому что сколько людей — столько и правд. И нет третейских судей. И не существует заявок, котороые нельзя на все 100% одобрить

            **
            Черт возьми, или простите отменить минусы вообще как функцию, или прекращайте обижаться, как ребенок. Отмена минусов — вот единственное здравое решение, которое Вы можете предложить, ибо, повторюсь, единых критериев нет и не будет
            И толку в том, что Вы который день ходите и всем отвечаете, пытаясь доказать свою обиду и правоту — тоже нет. История не знает сослагательного наклонения; заминусили заявку — все, уже не отминусят от моих и Ваших обид

            с уважением
            • anna_ezh
              anna_ezh 51 07 dec 2009, 10:14
              Инвайтная система хоть как-то фильтрует сообщество.

              Анархия даст быстрое развитие сайта, но столь же быстрое разрушение.

              Предполагаю, в комментариях будут писать только одинокие многодетные мамы с просьбами: «МНЕ ЭТО НАДО», а общая лента даров будет состоять на 90 % из коробочек, ленточек и «может кому сгодится просрочка».

              На мой взгляд, в этом случае миссия сайта «Делать мир лучше» канет в небытие, и многие приятные люди уйдут с сайта.
            • Astronaft
              Astronaft 99 07 dec 2009, 15:56
              Вы первый, кто тоже против минусов. Я удивлён. но тут стойкое мнение, что минусы очищают сайт от… от… сами не знают от чего.
      • naisha
        naisha 70 06 dec 2009, 17:50
        А не слишком ли высокого мнения о себе люди, у которые хотят помочь всем и вся?
        Для того, чтобы отдавать, нужно быть «сытым». А не плодить то полуголодное равенство, что в Советах нормальным считалось.
  • [34567]
    [34567] 165 05 dec 2009, 22:51
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    читаю комменты и мне жутко становится. какие же вы злые…
    женщина — молодец — родила детишек, одна!!! да ей памятник надо поставить. заявку не так написала, да как могла так и написала, не стала ничего придумывать и врать…
    Вам что завидно, что у нее есть детки, а вы не можете себе позволить родить или не можете забеременнеть? (и все матери-одиночки в этом виноваты???).
    Перед тем, как осуждать кого-то посмотрите на себя!
  • Boris_Ovna
    Boris_Ovna 1283 05 dec 2009, 23:00
    как все эти перипетии напомнили комсомольские собрания!!! Вы должны поступать только так, как написано в уставе, выражаться только так, как НАМ хочется-это должно ласкать НАШ слух.Отступая от правил, вы попадаете в разряд не благонадёжных и аморальных личностей. Б-р-р-р…
    • Serzh13
      Serzh13 5 06 dec 2009, 00:23
      Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
      ИМХО в определении политики сайта иначе никак.
      А не нравится — создайте свою партию дару~дар с блекджеком и шлюхами.

      PS а напротив «партийцев» я вижу тёток не обученных читать и не понимающих (или всё же не желающих?) того, что им пытаются объяснить.
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:56
      Ой как я с Вами согласна. Про «отступление от правил».
      Даже в юриспруденции есть суд присяжных — когда люди отталкиваются не только от строки закона, но и от того, что побудило человека совершить тот или иной поступок. А у нас… если не выполнено правило на 100% — всё, ты не с нами, а против нас…
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 08:56
      Ой как я с Вами согласна. Про «отступление от правил».
      Даже в юриспруденции есть суд присяжных — когда люди отталкиваются не только от строки закона, но и от того, что побудило человека совершить тот или иной поступок. А у нас… если не выполнено правило на 100% — всё, ты не с нами, а против нас…
  • DiReihe
    DiReihe 22 06 dec 2009, 14:01
    вот как вообще происходят логические умозаключения когда одобряют или не одобряют
    http://darudar.org/applications/37720/ почему то недостойная
    • Serzh13
      Serzh13 5 06 dec 2009, 14:25
      А эта заявка вообще не похожа на заявку. Скорее на комментарий к дару. Что говорит о том, что человек не изучил наш устав, поэтому в свой монастырь мы его не пустим.
    • [8230]
      [8230] 06 dec 2009, 15:05
      очень странная, как по мне заявка. Из нее я вообще ничего не поняла. Т.е. человек за этой заявкой не прочитал вообще ничего о сообществе, решил, что заявка — это комментарий к дару и написал. Почему эта заявка должна быть достойной?
    • [8230]
      [8230] 06 dec 2009, 15:10
      вот так выглядит форма заявки. Вы считаете, что желающий правильно ее заполнил?
  • raduga_2
    raduga_2 06 dec 2009, 17:57
    ум управляет нашими поступками в повседневной жизни.Но здесь нужно различать два вида нашей деятельности-осознательную и бессознательную.
    большую часть действий мы делаем бессознательно(переставляем ноги, дышим, чешем нос.)...90% наших действий мы осуществляем бессознательно(без участия ума)
    Ум включается лишь тогда, когда мы попадаем в НЕСТАНДАРТНУЮ ситуацию и нужно принимать осмысленное решение.НО!!! с умом можно принимать решения только в случае НАЛИЧИЯ некоторого запаса времени-это небыстрый механизм.Когда человек тонет-первое, что ему приходит в голову-КРИЧАТЬ!!! ВЗЫВАТЬ О ПОМОЩИ!!! и не хочет, вы понимаете, ну не хочет он в ЭТУ минуту думать, что спасение утопающего-это дело рук самого утопающего!!! ну не присуще в стрессовой ситуации человеку думать о том, что ох КАК нехорошо!!! охать и ахать, канючить, скулить и давить на жалость БЛАГОдарителей))))ибо ОНИ благо Дарят, а не подают подаяние:-)На паперть УСЕХ просящих!!! ПУСТЬ ИМ ТАМ ПОДАЮТ!!!

    первый день в вашем сообществе… злые какие вы… две-три «тетки» требуют справедливости… еще кучка злобно кричит о том, что НЕ МЕСТО здесь попрошайкам!!! а остальные--просто РАВНОДУШНО проходят МИМО человеческого ГОРЯ!!! ЗАДУМАЙТЕСЬ! дарители, млин… эт вы-то, делаете мир ДОБРЕЕ?????
    не умеете делать добро-отойдите-дайте это сделать другим… а Вы… противно
    • Sachmach
      Sachmach 142 06 dec 2009, 18:05
      тут все добрые, только то, что пишут в Блогодаре лучше не читать.
      • raduga_2
        raduga_2 06 dec 2009, 18:13
        а я то-балда-подумала что первым делом нужно побродить по сайту, ознакомиться/просветиться:0)О ДОБРОТЕ ДАРИТЕЛЕЙ… ну да, ладно… )))
        • [8230]
          [8230] 06 dec 2009, 18:27
          в первую очередь надо прочитать традиции, кодекс поведения, миссию, смыслы. Понять, что тут и как))) А уже потом идти в такое страшное место, как блогодар) Я еще раз повторюсь, чтобы стала понятна моя точка зрения. Для мат. помощи остро в ней нуждающихся есть много мест. Этот сайт изначально задумывался немножечко по другому. И поощрять попрошайничество не стоит. Это не благотворительное сообщество. Это место, где люди дарят безвозмездно. Представьте, если на сайте будет одни матери — одиночки без средств к существованию, обездоленные, нищие, больные и т.п. (я ничего против них не имею) И у каждого будет страшная ситуация. И каждый в комментариях будет просить и выпрашивать так, как может. Что делать тогда? если к каждому вашему дару 10 историй, да таких, что волосы дыбом. Как принимать решение? А что тогда делать тем, у кого все нормально? уходить с сайта? Они ведь на фоне страдающих даже пожелать нормально не могут — стыдно. Стыдно за то, что у тебя все хорошо, а ты составляешь конкуренцию бедным — несчастным. В каждом городе есть организации, в которых оказывают помощь тем, кому она действительно нужна. Не думаю, что этот сайт — последняя надежда таких людей.
          И еще. На сайте есть сообщник с ограниченными физическими возможностями. Он в каждом даре (который желает) пишет, что он инвалид, пенсия очень маленькая и он не имеет возможность себе купить. Поэтому вы, как даритель, просто чудо и поможете мне.

          Не испытывай жалость дарителя

          Неприлично ставить человека в такую ситуацию, в которой у него не остается выбора, и если он не отдаст свой дар именно тебе, то поступит очень плохо с точки зрения морали и человечности.

          Это написано в кодексе поведения. И я абсолютно с этим согласна. Мне неуютно будет находиться на сайте, где все пожелания даров сводится к тому, кто больше пожалуется на свое тяжелое положение.
          (надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать и не обиделись)
          • raduga_2
            raduga_2 06 dec 2009, 18:54
            обиделась??? ну что Вы!!! я понимаю ВАШУ точку зрения, и я ее не осуждаю, отнюдь.все мы разные и увсех СВОЕ, личное, мнение на такие ситуации.и если Вы не испытываете жалость-не нужно… есть ведь люди в сообществе, готовые помогать нуждающимся??? значит и не нужно заявки с просьбами отклонять.(мое мнение.и ничье другое оспаривать не намеренна)
            • [8230]
              [8230] 06 dec 2009, 22:36
              я испытываю жалость) и помогаю по мере возможности. Только не на этом сайте, а чуть чуть в других местах))) Если люди готовы помочь нуждающимся — надо только гугл попросить. Огромное количество выдаст сайтов, посвященных именно помощи. Было бы желания.
              Мне очень приятно, что вы меня понимаете)
            • Lemurka
              Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 09:08
              Поддерживаю Ваше мнение: не надо тогда жать на кнопку отказа.
          • Lemurka
            Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 09:07
            Вот когда начнут в комментариях к конкретному дару просить, требовать, канючить — тогда и будем высказывать своё пренебрежение. А то ведь у человека даже нет шанса показать, что он не такой, каким Вы его тут выставляете.
            • [21116]
              [21116] 231 07 dec 2009, 11:53
              почему не имеет?
              вы бланк заявки помните?
              там же даны подсказки: мол расскажите о себе…
              что мешает написать «привет! меня зовут ххх. занимаюсь тем-то и тем-то. случайно нашла ваш сайт и очень хотела бы поучаствовать»
              такая заявка скорее всего спокойно прошла бы.
              но нет, обязательно надо написать «нахожусь в трудном материально положении и мне нужна помощь, от поезда отстали, документы потеряли»,
              подобных заламываний рук полно в электричках, метро и на улицах города.
              и вот ведь попробуй предложить, например, не 10 рублей, а буханку хлеба. ога, смотрят как на идиотку.
              • Lemurka
                Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 12:13
                Знаете, я недавно зашла в магазин — в коридоре стоит женщина и просит: «помогите деньгами. Собираю на костыли». Сперва я тоже подумала, что, наверное, просто выпить не на что (а вид у женщины не бомжеватый, конечно, но «приличным» тоже не назовёшь.
                Но я спросила, именно ли костыли ей нужны. Она ответила. что да. именно они: травматолог запретил ей ходить без них. И я как раз вспомнила. что наша сообщница выставляла в дар две пары костылей.
                Я позвонила девочке, поговорила, потом трубку передала той женщине — они договорились о встрече. Я дала женщине денег на проезд — и они встретились! Женщина получила костыли — и была счастлива! А ещё были счастливы я и непосредственная дарительница.
                Поэтому не всякий, кто просит о помощи на улицах города и «заламывает руки» — обманщик.
              • anna_ezh
                anna_ezh 51 07 dec 2009, 13:05
                Здорово сказано.
                Да, я тоже пару раз предлагала людям купить еды, вместо того, чтобы дать денег. Реакция впечатлила, больше не даю на улице денег.
            • Yagodka
              Yagodka 1402 07 dec 2009, 12:29
              Умница))) поддерживаю)))
    • ptica
      ptica 92 06 dec 2009, 23:50
      Странное сравнение с тонущим, честное слово, а ведь аллегории бывают очень обманчивы.
      Когда человек тонет, он кричит о помощи и пытается выплыть. А когда человек хочет вступить в какое-либо сообщество, он для начала знакомится с его традициями…

      Кстати, вот Вы, например, первый день в сообществе… а в каком ведь не знаете. Проще всего прийти и гневно всех наобвинять: «вот вы тут какие плохие все, а я то думала!» :)
      Я не со зла, поверьте, и не высокомерно, а просто по-человечески дам совет: почитайте для начала о самом сообществе, в которое уже вступили, о кодексе поведения, о традициях; обживитесь, пообщайтесь с дарударовцами… А потом… а что потом?.. Ну просто так, на самом деле, будет правильно :)
      • A_Mur
        A_Mur 162 07 dec 2009, 02:19
        Одна из традиций:
        Делать мир лучше
        Дару~дар — это сообщество, в котором люди дарят друг другу свои вещи, свои возможности и свое время, безвозмездно, бесплатно, не требуя чего-либо взамен.

        Один писатель-фантаст описал целый мир, в котором люди могли доставать из некого параллельного мира любую вещь, которую туда кто-то когда-либо положил. Достаточно было просто хорошо вообразить себе эту вещь. Все наследие человечества находилось в общем доступе в любой момент времени. Единственное, чего не хватало людям, чтобы пользоваться всем этим — это заветного слова, которое они забыли, не хватало простой технологии.

        Нас окружает целый ворох вещей, которыми мы в данный момент не пользуемся. И одновременно вокруг нас живут люди, которым эта вещь очень нужна именно в данный момент. Просто мы ничего не знаем об их существовании, а если даже и догадываемся, то у нас просто не было до сих пор простого инструмента, чтобы поделиться с этими людьми своими возможностями.

        Дар приобретает особую силу, когда о нем помнят другие люди. Мы в любой момент готовы бескорыстно поделиться чем-либо со своими друзьями просто потому, что знаем — они не забудут наших усилий. И если в дальнейшем нам потребуется их помощь, они ее обязательно нам окажут. Если мы знаем наверняка, что человек сделал много хорошего, то посчитаем за честь самим сделать ему хорошо.

        «Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». (Уильям Гибсон)
    • naisha
      naisha 70 07 dec 2009, 00:40
      А может ещё пару дней тут побыть? А потом выводы делать?
  • Koshko
    Koshko 46 06 dec 2009, 21:23
    Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
    Очередная тетенька с «у меня жеребенок».
    Такие вызывают отторжение тем, что априори ставят дарителя в позицию «неудобно ей отказывать». А если про жеребят пишут непосредственно в заявке, то это уже не дарудар, а паперть.
    • raduga_2
      raduga_2 06 dec 2009, 23:37
      а может просто пожалеть????
      Человек плачется вам в жилетку. Не всегда приятно, и не всегда этого хочется, но как лучше поступить? Пусть проплачется. Ведь чаще всего человеку нужно только этого, ему даже не надо слышать слов поддержки или конкретной помощи, ему надо, чтобы вы просто были рядом.
      Любой ребенок хочет быть рядом с мамой, ему хочется чувствовать свою значимость, причастность к жизни. Если ребенка не жалели, когда он был маленький и просил об этом, то чувство одиночества, отделенности от жизни (счастье там, где нас нет) переходит во взрослую жизнь.
      Возможно, что после некоторого опыта, когда человеку будет даваться возможность проплакаться, когда его будут слушать, будут жалеть, он, наконец, почувствует, что он не один.
      Тут самое важное именно почувствовать, а не просто это понять. Когда человек это почувствует, то ему потом и не надо будет плакаться и жаловаться, не будет этой потребности, тогда он уже сможет сразу переходить к конструктивным действиям, к решению проблемы.
      • ptica
        ptica 92 06 dec 2009, 23:56
        И вот опять. При чем здесь ребенок и мать? (К тому же мать не испытывает чувство жалости к своему ребенку, она его любит).
        Человек приходит в сообщество, чтобы стать равноправным сообщником.

        И сюда не приходят за жалостью, ну не так задумывался этот сайт, почитайте, прошу Вас. Для того, чтобы жаловаться можно обратиться к той же маме, к друзьям, психологу, да, в конце концов, незнакомцу на улице :)
        • A_Mur
          A_Mur 162 07 dec 2009, 02:40
          Вопрос: почему приходя стать равноправным сообщником, некоторые так и норовят стать кем-то вроде Бога или как минимум судьи...?
          Особо волнующихся за судьбу одинокой мамочки, очень интересует, по каким критериям отбирались ВСЕ заявки, которые прошли…
          Все прекрасно понимают, что на ДД надо дарить… но некоторые успешно пролезают в ряды сообщников со словами ОБМЕН
          http://darudar.org/applications/37891/
          http://darudar.org/applications/11766/, почему одобрили эту заявку: http://darudar.org/applications/37886/ — где слова БУДУ ДАРИТЬ?
          Ни дети, ни инвалиды тут ни причем… Заявки явно не вписываются в политику ДД, но одобрены…
          Давайте быть ОДИНАКОВО справедливыми ко всем…
          • [8230]
            [8230] 07 dec 2009, 03:08
            если вы пересмотрите 33 тыс. заявок сообщников вы и не такое найдете).
            Точно так же можно доказывать «почему мой дар — не дар, а у Пети такой же — но дар». Ответ простой. Не заметили, не обратили внимания, пропустили. Но это не повод не следить за порядком) Если убирать хоть 50% недостойного — чище будет в 2 раза) а это уже хорошо))) По поводу последней заявки — я такие обычно одобряю. Первая — бывает. Я бы поставила минус (и поставила его).

            Вторая — была одобрена в апреле. В апреле чуть чуть по другому относились к заявкам. Все меняется)))

            А вообще — почитайте что такое заявка и ее одобрение) Если заявку одобрили, это не значит, что она достойная. Кстати, благодаря вам они станут недостойными. Приглашение по 1 и 3 заявке не выслано. А одобряют часто такие заявки, что глаза на лоб лезут… Я как то видела одобренную заявку «хочу халяву». Но ее, не смотря на то, что она уже одобрена посчитали недостойной. Так можно сделать)
          • naisha
            naisha 70 07 dec 2009, 10:34
            Вопрос: почему приходя стать равноправным сообщником, некоторые так и норовят стать кем-то вроде Бога или как минимум судьи...?

            Они пришли и выразили своё мнение — таким на ДД не место. Так же, как выражаете сейчас мнение вы.
          • ptica
            ptica 92 08 dec 2009, 01:54
            Это Вы мне? Надеюсь, вопрос о Боге риторический?
            Вопрос о заявках уже обсуждался выше и я уже отвечала на подобный…
            А если просто поговорить… ну, скушно, там например, извините, развлекать Вас я не собираюсь. Достаточно того, что Вы развлекли меня :)
            И, извините, постараюсь насколько смогу не учавствовать в этом странном споре ни о чем…
          • [8230]
            [8230] 08 dec 2009, 01:57
            кстати, заявки уже недостойны))))
      • [21116]
        [21116] 231 07 dec 2009, 11:56
        угу.
        вы жалейте, жалейте.
        а когда не сможете пожалеть, то услышыте о себе много неприятных слов, мол «зажралась, горя моего не понимает».
        человека недо не жалеть. человека надо уважать.
        а чтобы человека можно было уважать, он должен сам к этому определенные усилия приложить.
        • [8230]
          [8230] 07 dec 2009, 13:37
          сайчас и вам расскажут, что «кто вы такой чтобы решать» и на одно поле потом не сядут)))
          • [22015]
            [22015] 157 07 dec 2009, 13:40
            Сообщники (5) засчитали комментарий недостойным.
            вы всегда все знаете еще до того, как я подумлаа — феноменально!
            но вот облом-с — с никсмой я согласна… чего не люблю и не принимаю — так это жалости… жалость — недостойное отношение к человеку. в многих из нас вбивали необходимость жалеть всех и вся, от этого трудно отделаться, а вот уважать других многих так и не научили…
            и оставьте уж меня в покое, а то у меня недостойный смех начинается каждый раз, как я читаю ваши комментарии
        • [31128]
          [31128] 144 07 dec 2009, 14:50
          Не соглашусь. Того кого не пожалели ни разу, сам на это не способен.
        • northern_style
          northern_style 399 07 dec 2009, 18:16
          людей надо жалеть! у нас почему-то принято людей закалять жизненными трудностями, а жалеть привыкли вещи и деньги.
          Люди, это всего лишь люди, и у каждого проблем не счесть, а кто говорит, что их нет — просто боиться в этом признаться.
          Кто-то черствеет и ожесточается именно потому, что когда-то в трудный момент его не пожалел НИКТО. И он сам уже никого не пожалеет. Или будет на слабых отыгрываться.
          Когда вы наконец начнете жалеть людей? Это же не роботы!
          • A_Mur
            A_Mur 162 07 dec 2009, 18:33
            Марина. Я с вами!
            Давайте предложим «Политбюро» и соседний с этим пост засчитать недостойным: http://darudar.org/blogodar/post/838/... или предложим девочке сходить в соцзащиту… Я просто в ужасе от «ОСОБО СЕРДОБОЛЬНЫХ» сообщниках, такое впечатление, что их обязывают из своего кармана что-то достать:-((( Кто не может или не хочет помочь, не мешайте тем, кто может и хочет… Не ваша проблема, если желающего помочь обманут или тому подобное… это наша проблема, сами разберемся… У меня всЁ!
          • [21116]
            [21116] 231 07 dec 2009, 20:57
            «поддержать» и «пожалеть» — это разные понятия.
  • Crowley
    Crowley 1443 07 dec 2009, 00:54
    Ой, так всегда.
    Открывается, а потом из особо заседающих на нем челов получаются эдакие «старожилы», которые почувствовали себя ниипаЦЦа диктарорами (в жизни-то — просто серые мышки).
    Я с вами согласна, чтобы было добро и взаимность иногда нужно сделать первый шаг.
  • Sachmach
    Sachmach 142 07 dec 2009, 09:21
    Печально, но Дарудар постепенно превращается просто в клуб любителей подарков.
    Попросить о помощи — недостойно, попытаться помочь — недостойно. Вместо идеи сделать мир лучше — сделай лучше крохотный мирок вокруг себя. Мы тут сидим в своей песочнице, дарим друг другу подарки, а вы к нам со своими проблемами не лезьте — обращайтесь на другие сайты и органы соцзащиты, вот там вам помогут. Вот примерно так :(
    • anna_ezh
      anna_ezh 51 07 dec 2009, 10:33
      Я повторю мысль, озвученную тут несколько раз.

      Дару~Дар — это сообщество помощи нуждающимся? Нет.

      Почему люди идут сюда, когда могут обратится в соответствующие учереждения?

      Меня в интернете несколько раз обманывали. И это понятно: здесь сложнее проверить, говорит человек правду или лжет. А вот в органах соц.защиты обманщиков поменьше будет. Зато там есть реальная возможность помочь (в России, по-крайней мере). Говорю вам, так как писала на эту тему, узнавала подробности.

      Перед заявкой человеку стоит ознакомиться с традициями.«Дарить и делать мир лучше» немного отличается от «Просить и давить на жалость».
      Если сообщник уже на сайте, то выпрашивание в дарах неуместно. Гораздо логичнее, обращение к сообщникам своего города в личном разговоре. Будет меньше вероятности обмана.
      • [21116]
        [21116] 231 07 dec 2009, 11:59
        за органы соц. защиты +1
        правда от района зависит.
      • [34280]
        [34280] 57 11 dec 2009, 15:30
        Вот конкретно мне нужны были сапоги для сына. Денег не было вообще… абсолютный ноль. на восьмом месяце беременности ходила пешком, т.к. на проезд тоже деньги нужны, а у кондукторов просто было стыдно просить проехать. Но если сил уже не было, то приходилось. Обратилась в собес, написала все заявления, предоставила все документы, пришлось немало побегать. Первое пособие пришло только через месяц!!! Причем на него я бы смогла купить только 1 сапог. И если бы не «мамкин» (как тут назвали) сайт, то весь этот месяц мой сын не смог бы ходить на улицу.
        Выпрашивать — нельзя. Но если просто в профиле указать, что нужно и в заявке об этом упомянуть, то что в этом такого?
    • [21116]
      [21116] 231 07 dec 2009, 11:58
      Ты не прав. Здесь многие помогают другим. Без накручиваний счетчика и вставаний в позу.
      А эта публикация она не о чем просто =)
    • A_Mur
      A_Mur 162 07 dec 2009, 12:14
      +1 я с вами!
    • Yagodka
      Yagodka 1402 07 dec 2009, 12:31
      Вы все верно говорите))
  • naisha
    naisha 70 07 dec 2009, 10:42
    Публикации — минус. Потому, что в теме вроде как призыв к выработке критериев и обсуждению, а на деле — попытка доказать всем свою правоту.
    Я может быть резка, но всё это треп и пустые слова. Единственное решение в данной ситуации предложила nixma. Всё остальное — переливание из пустого в порожнее.
    Ну а про «ДД уже не торт...»
    Вы хотите помогать? Делать мир лучше? Делайте! Вы кормите бездомного пацанёнка, который пробежал мимо вас на улице? Может вы состоите в каком-нибудь благотворительном фонде? Вы прошлись хотя бы по своему подъезду — может у вас живет бабушка, которая в аптеку сходить не может, и вот там ваша помощь очень кстати. Может вы — донор? Да? Честь вам и хвала. Нет? Тогда не пытайтесь сделать лучше других. Начните с себя.
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 11:01
      Как автор публикации принимаю Ваши слова в первую очередь на свой счёт.
      Да, я донор. Четыре раза сдавала кровь: как для жены брата. которая в то время рожала. так и «просто так». Почему только 4 раза? — потому что потом переехала в другой город, где не было долгое время прописки — а без неё сдавать кровь нельзя. А потом выяснилось, что с моим зрением мне в принципе нельзя было это делать.
      Я помогаю по мере сил и возможностей тем, кто нуждается. Много раз приносила вещи (в том числе и зимние сапоги) в отдел соцзащиты, мы с мамой много вещей в разное время сдавали и в детские дома (через школу), и в рамках акции «собери ребёнка в школу», я помогала материально и своим подругам, когда они родили, а ни денег, ни помощи отцов детей не было, и не знакомым мне женщинам, когда узнавала через других о том, что им требуется помощь — и это не было одноразовой «акцией». У меня даже есть ответное благодарное письмо.
      Лучше других я себя не считаю. Но полагаю, что если можно сделать доброе дело или хотя бы не мешать другим его сделать — это сделать надо.

      В самой же публикации не было призыва ВЫРАБОТАТЬ критерии — в ней вопрос, чем люди руководствуются, нажимая кнопку «это — недостойная заявка».
      • ptica
        ptica 92 08 dec 2009, 01:58
        И на свои вопросы получили простые ответы… только все равно остались недовольны. Надо было, видимо, игнорировать Ваши вопросы))
  • A_Mur
    A_Mur 162 07 dec 2009, 11:31
    http://darudar.org/users/p0n1K_4mz/
    Слов нет… Дары посмотрите!!!
    МИнусы нужны…
    • Lemurka
      Lemurka 607 автор публикации 07 dec 2009, 11:47
      Ужас! наркоман.
      • renert
        renert 1 26 apr 2010, 16:08
        Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
        Молодец, Света, что подняла такую тему. Однако, есть такая поговорка — незачем перед свиньями бисер метать. Любая закрытая тусовка рано или поздно начинает думать что она какая-то «элитная», даже если вся эта элитность заключается в том, что сидят девченки, которым заняться нечем, и дарят друг другу заколки. Вот дали людям возможность отклонять заявки, и все, синдром вахтера проснулся у многих. «Ух ты! Я ж могу кого-то пустить, а кого-то не пустить, ну щааа я тут вам устрою!!!» Реально какая-то глупость и чушь разглагольствовать на тему «а сильно ли кто-то нуждается в моем даре? А что-то вот этот человек не так рад моему дару, как мне хотелось бы» Надо просто дарить и все. И мне кажется, неважно какие обстоятельства заставили кого-то что-то попросить. Есть возможность — подари, и отойди в сторону. А слова — это слова.
    • [23299]
      [23299] 26 07 dec 2009, 11:50
      Вы ошиблись местом. Пишите это в призвать общественность. К данной теме это никаким боком не относится.
      • A_Mur
        A_Mur 162 07 dec 2009, 11:57
        Разве? Мы обсуждаем минусы и плюсы… вот вам пример. А общественность можете сами призвать, я уже не хочу… Общественность и так ярко реагирует :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        • [23299]
          [23299] 26 07 dec 2009, 12:07
          Этот человек вообще не по заявке пришёл.
          • A_Mur
            A_Mur 162 07 dec 2009, 12:10
            В курсе, я бы с удовольствием ему минус влепила… согласитесь, минус пришелся в данном раскладе к месту…
          • naisha
            naisha 70 07 dec 2009, 22:42
            А вы там по инвайтерам пощёлкайте, там большая компашка…
            • [23299]
              [23299] 26 08 dec 2009, 05:10
              Я сразу же пощёлкала, ещё до того, как вы сказали.) И наткнулась на создателя сайта.)) Но он то не в ответе за восьмые лица.)
              Не берите в голову.)
        • ptica
          ptica 92 08 dec 2009, 02:02
          Вам, видимо, виднее, что мы обсуждаем… :)
          Я обсуждаю, по какой причине некоторые заявки могут являются недостойными
  • [31128]
    [31128] 144 07 dec 2009, 11:56
    Простите, не могу молчать. Я считаю, что та заявка очень даже как уместна. Дело в том, что я была примерно в такой же ситуации.
    Когда остаешься один на один с бедой трудно остаться самоуверенной, сильной и т.д. Судить и осуждать легко, сложнее понять. Мать просит не для себя украшения и все такое, для ДЕТЕЙ! Поймите, прошу. В такой ситуации порой просить не ловко, не то что четко и грамотно заполнить заявку…
    • naisha
      naisha 70 07 dec 2009, 12:05
      Порой? То есть иногда просить — ловко?
      • [31128]
        [31128] 144 07 dec 2009, 12:09
        Нет, не ловко. Но бывают ситуации когда вынужден. От сумы и тюрьмы не зарекайся, мудрые люди говорят…
  • northern_style
    northern_style 399 07 dec 2009, 12:24
    Публикации — последний минус. Ничего конструктивного, только желание доказать свою правоту, хотя сколько людей, столько мнений.
    Мое мнение (исключительно личное и субъективное) — одиноким многодетным матерям, инвалидам, малоимущим — НАДО ПОМОГАТЬ без разговоров, думаю понять это можно только оказавшись на их месте (не дай Бог конечно).
    Здоровые и обеспеченные сами себе все купят, правда смешно, когда вполне себе небедная девушка начинает ныть из-за полфлакона духов, но несмешно, когда их желает мать-одиночка — она ведь их еще пять лет не сможет купить себе такой подарок!
    Задирание носа и решение «достоин\недостоин» на сайте Добра просто неуместно.
    Дарите людям радость и добро, а не строчки из традиций! Но если не хотите помогать, не мешайте это делать другим!
    А если кто-то считает, что стал членом Политбюро ДД, то это иллюзия.

    Минусуйте меня, не стеснятесь, играйте во власть))
    1
    • [31128]
      [31128] 144 07 dec 2009, 12:28
      Респект!!!
    • Flanker_87
      Flanker_87 121 07 dec 2009, 12:37
      ну что ж ты так резко. Хватает вполне добрых людей. И никто в помощи не откажет. Просто последнее время хватает действительно маразматичных просьб о помощи — вот народ и относится к подобным вещам чёрство — привыкли, что «тревоги ложные».
      Тут двояко посмотреть можно.
      И про власть тоже перестаралась. Есть инструменты самоуправления, народ их и пользует. Некоторые злоупотребляют кнопками и анонимностью кнопок, согласен. Но не все так плохо=).
      Кстати, ты телефон просила узнать в пятницу: 6763393, 6764005=)
    • [22015]
      [22015] 157 07 dec 2009, 13:32
      согласна с тобой во всем…
      в этой и в других темах ( не просите у меня ссылки, нет времени весь блогодар перепахивать, на заявления со смыслом — нет ссылок, нечего баламутить — отвечать не буду, не считаю нужным) часто звучит — на фига ей духи, туфли на каблуках и иже с ними, если ей детей кормить нечем… у меня нет слов, честно… с одной стороные те же «ретивые служаки» говорят о том, что нужно держать нос кверху, не опускать руки и всё и все к тебе потянуться, а с другой — просто, получается, гнобят — нечего есть? а с какой стати тогда ты хочешь выглядеть интересно — не имеешь права… как-то так (немного сумбурно, но с утра уже прочувствовала теплое отношение людей от государства — такие же равнодушные, боящиеся запачкать себя сочувствием даже из чувства долга)
  • Astronaft
    Astronaft 99 07 dec 2009, 16:13
    А я так и не понял, Илюха хороший или плохой? Анонимный безглазый Дед Мороз подарит ему подарок или нет?
  • [60153]
    [60153] 214 22 jan 2011, 17:04
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    Случайно как то попала сюда, Света большая умничка, что создала такой разговор! Света, ты большая умничка и я полностью поддерживаю твоё мнение. Вот на примере себя могу рассказать. Писала заявку что-то вроде нуждаюсь очень в детских вещах… меня не приняли. В итоге полазила я где надо и написала то, что хотите все вы, всю эту болтавню типа хочу делать мир лучше, много ненужного дома, от когорого нужно срочно избавиьться. В итоге меня утвердили. Ну и что получилось? То, что я написала то что вы хотели увидеть, а не то что я хотела сказать… В итоге я многое дарила, много так же и мне дарили, но помоему суть меня в моих заявках не изменилась бы… И всё это банальная тупая болтовня эти заявки.

    Вы хотите делать мир добрее, а женщине с детьми нужна была помощь, так нет же, не то она вам написала… А так глядишь, и она бы что-то не нужное ей выкладывала бы потом. А те, кто не одабривает такие заявки, Богом себя чувствует, Фиг ли, среди говна мы все поэты, среди поэтов мы говно...)))) В жизни то небось эти люди не такие властные)))) А в инете то мы можем людям подосрать… а уж тем более женщине с детьми нуждающейся.

    Совсем недавно говорила о том, что все тут такие добрые, всепомогающие. а как выдастся возможность насолить человеку анонимно даже, так мы тут как тут)))

    Мне плевать что недостойным посчитают мой коммент
    8
    • Polar
      Polar 172 25 jan 2011, 09:13
      Вы можете считать так — " банальная тупая болтовня эти заявки", это Ваше право. Но есть определенные правила и рекомендации к написанию заявок на сайт. И есть пояснение, что такое недостойная заявка.

      А вот про то, что «МЫ» хотим: «С помощью современных интернет-технологий мы хотим создать повсеместную социальную практику дарения, сделать дарение каждодневным и повседневным поступком… Более того, люди научатся дарить и станут практиковать дарение в своей повседневной жизни — уже за пределами сайта. Нет ни малейших сомнений — если такое произойдет, то мир точно изменится, он неминуемо станет лучше.»

      И пожалуйста, не плюйтесь в общественных местах!
    • student_01
      student_01 413 29 jan 2011, 10:46
      … Ну и что получилось? ....
      Получилось, что Вы таки полазили и таки ознакомились с правилами.
      Будет ли их соблюдать «вступивший в ряды» или нет — это его выбор (и результаты своих действий будет пожинать он же), но как минимум человек наделает меньше косяков по незнанию. А ведь, прочитав правила, человек может и не захотеть вступать (ну, не подошло ему что-то в традициях), а так попав сюда без знания сути здесь происходящего, он только потеряет свое время и будет мешать остальным
  • petr0vna
    petr0vna 39 26 jan 2011, 21:54
    Вот пишет человек заявку. Слева от формы он видит следующее:

    Расскажите как можно подробнее о себе:
    * Кто вы и сколько вам лет
    * Чем вы интересуетесь и чем занимаетесь
    * Чем вас привлекло наше сообщество
    * Откуда вы узнали про Дару~дар
    Особенно ценно, если вы расскажете о том, что уже задумали отдать в дар.

    Средняя заявка собирается по шаблону:
    Очень понравилась идея дарения(добротой/теплотой/щедростью/), хочу сделать мир лучше/добрее/теплее, дома валяется много вещей/штучек/валяных из войлока вомбатов, которые могут пригодиться другим.
    Опционально про увиденный на ДД дар и (или) жизненные сложности.

    Как правило, в большинстве заявок просьба «рассказать как можно подробнее о себе» игнорируется. Три последних пункта худо-бедно выполняются, это да. Редко, чтобы все три в одной заявке, но таки лучше, чем ничего.

    Мне такие заявки кажутся проявлением неуважения к правилам сообщества (или показателем незнания этих правил). Неодобрение заявки заставит автора, как минимум, прочитать правила, а в идеале понять, что они написаны не просто так.
  • Tereska_lemberg
    Tereska_lemberg 324 26 jan 2011, 22:40
    http://darudar.org/applications/106241/
    ну а про этот шедевр что скажете?
    лучше чтобы тут сидело это?
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