Блогодар
Недостойные заявки. Критерии.
В последнее время стараюсь как можно больше хороших людей привлечь в сообщество Дару-дар. Высылаю приглашения на почтовые ящики своих друзей, просматриваю и одобряю заявки, оставленные на сайте. И потом удивляюсь: почему одобренную мною заявку сообщники посчитали недостойной? Что крамольного в желании «что нибудь подарить», почему парня, который написал «Хочу делать мир лучше» не пустили в сообщество, почему фраза «это очень полезный сайт=)» вызвала у кого-то недоверие?
Есть ведь в самом деле Не достойные заявки. И не каждая заявка, где указано желание найти конкретную вещь, может расцениваться как недостойная. Причины ведь могут быть разные: плохое финансовое положение, исключительная редкость нужного предмета… мало ли что ещё!
В конце концов, объясните, почему заявку «очень нуждаюсь в детских пренадлежностях…(манеж.ходунки) осталась одна без какой либо поддержки с двумя детьми.» посчитали недостойной? http://darudar.org/applications/37331/ Мы же тут все такие добрые. бескорыстные сообщники, не так ли? так почему кто-то решил, что желание молодой матери-одиночки найти помощь — это плохо?
Есть ведь в самом деле Не достойные заявки. И не каждая заявка, где указано желание найти конкретную вещь, может расцениваться как недостойная. Причины ведь могут быть разные: плохое финансовое положение, исключительная редкость нужного предмета… мало ли что ещё!
В конце концов, объясните, почему заявку «очень нуждаюсь в детских пренадлежностях…(манеж.ходунки) осталась одна без какой либо поддержки с двумя детьми.» посчитали недостойной? http://darudar.org/applications/37331/ Мы же тут все такие добрые. бескорыстные сообщники, не так ли? так почему кто-то решил, что желание молодой матери-одиночки найти помощь — это плохо?
- Дата публикации: 05 dec 2009, 12:15
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- Рубрика: Про Дару~дар
- Ключевые слова: заявки, критерии, недостойные заявки
А по ссылке: здесь не любят попрошаек и нытиков.
А ДД, как по мне, имеет несколько другие цели. Потому данная заявка и «не вписалась»
Помощи от бюрократических организаций пока дождёшься… с конкретными людьми договориться куда быстрее.
А вот Вы сами нажали бы эту заявку недостойной? Поднялась бы рука? Не дрогнула б?
Я не любю психологию потребителя. Мне не нравится, когда люди считают, что именно им должны отдать дар потому, что они «самые нуждающиеся». Если я хочу помочь нуждающимся, я отдаю вещи или деньги в Благотоворительные фонды, подаю бабулям у церкви на паперти и т.д.
Если исходить из «нуждаемости», то я в принципе не должна здесь ничего желать, только дарить, т.к. все, чято я желаю, я, в принципе, могу себе купить.
С ними то и незамысловатое сообщение не так просто написать…
Дару~Дар подразумевает взаимность.
А со временем у молодой мамы Яны нашлось бы и что подарить.
Моя мама. когда я её сюда пригласила, поначалу считала. что ей предложить в дар нечего. А когда она разобралась что к чему — быстро выложила целую кучу!
Дару~Дар — «дарить добро» (взаимно), а не зацикливаться на вещах. Замечу, что заявки по типу «хлама поднакопилось» тоже засчитываются недостойными.
Этот сайт имеет определенные традиции. И заявки с просьбами «хочу-хочу» выглядят как неуважение к сообщникам.
Просто своими словами, попробуйте объяснить разницу.
одну можно было написать про то, что «у самой есть что подарить»
=))
Как-то справляемся.
А Вы прочтите мою заявку. Не правда ли, весьма подробна и блещет изысканным слогом? — и всё же я здесь. Уже больше полугода.
Йоши Ямамото снят с производства. :-( В магазинах не продается. И не только у нас. Я в нескольских европейских столицах ими тоже интересовалась НЕТУ.
Сейчас типа есть в интернет магазинах, но я им не очень верю. А может поробую пробничек и поверю :-) Это раз.
А во-вторых -получить дар — это приятно. Как и отдать дар.
Вот поэтому я написала, что могу пожелать. Не потому, что от смерти надо, и я мечтаю об этом но никак-никак не могу себе позволить, а потому, что приятно.
Вы никогда не встречали сообщников, которые под каждым даром писали капслоком, что этотр дар нужно отдать именно им, потому что они бедные и несчастные?
И еще, почему зачастую получается так, что человек действительно нуждающийся стесняется лишний раз об этом написать и не вынуждает дарить именно ему?
Почему, как правило, на даре — наоборот, нужно вам — вы и ловите меня...:-(((((
Иногда (подчеркиваю, иногда!) правильнее — наоборот…
Вот где дед мороз… вот где вера в доброе, и тут же чувство радости у дарителя, что ты все правильно сделал… Я, к примеру, жалею, что один из моих даров сейчас пылится на полке, а ведь, подари я другому желающему — две забавные девчушки могли весело проводить время, но что поделать… разобраться не всегда просто!
Потому что это Дару-Дар, а не Проси-Проси, не соцпомощь, не развал
шарыи не многие другие места. Тут в Традициях прописана неуместность давления на совесть и на жалость.
А ведь имеет смысл обращаться в центры социальной помощи населению. Там могут помочь и продуктами, и одеждой, и техникой.
более того, я регулярно туда хожу.
раз в месяц выдают продуктовый набор. раз в два месяца — одежду.
если есть необходимость — раз в год технику.
нам вот как раз к НГ телевизор обещают привезти.
и ни разу не видела, что «смотрят как на прокаженных». наоборот, звонят сами и говорят что что-то привезли. помогают вывезти коляску (в нашем районе они находятся в подвальном этаже с узкой лестницей) и вообще крайне доброжелательны.
малыши же очень быстро из всего вырастают.
и получается, что вещи еще хорошие, а уже малы.
зачем же их выбрасывать, если можно отдать тем, кто в этом нуждается.
Да и на городском форуме мамский раздел у нас колоссальный. Ну и со всеми вытекающими
Я благотвориельность понимаю несколько иначе.
А как я БЛАГОдарю — думаю Вам не известно :-) Если Ваша фамилия не Мессинг, конечно :-)
Как только язык поворачивается такое ляпать (про попрошаек и нытиков)
умейте выбирать выражения и уважать людей!
всё, я дальше эту тему обсуждать не собираюсь и заходить в эту публикацию тоже.
Я на стороне автора публикации на все 200 % и точка.
Там всё достаточно чётко.)
К тому же ему не придется сутки ждать одобрения заявки, так как ему сразу придет письмо с предложением регистрации :)
Авторы заявок, которые вы одобряете явно их не читали.
Ну, допустим, не нашли, но ведь ещё во время написания самой заявки сбоку есть вспомогательный план, если вы помните:
расскажите как можно подробнее о себе,
чем вас привлекло наше сообщество,
откуда вы узнали про Дару~дар,
особенно ценно, если вы расскажете о том, что уже задумали отдать в дар.
Заявки, которые вы одобряете чересчур односложны, по ним невозможно определить, что это за человек, и очень часто по ним видно, что традиций ДД они не читали.
Вот девушка Екатерина (http://darudar.org/users/Death_note_girl/) написала очень подробную заявку — даже с фото даров. И после этого она просит выслать ей по почте конфети: «влом покупать) с дарудара интересней)))». http://darudar.org/gift/245345/#scrollTo:menu_tab
Это, стало быть, нормально?
Вообще-то и моя заявка не сильно подробная. Я бы сказала. даже туповатая. Но ничего, уже больше полугода на Дару-даре живу.
Ну захотела конфети, мелкая ещё просто. Она ж не машину почтой просит.
Вообще не поняла смысл этого сравнения.)
Вы просили критерии, я вам показала.)
А смысл сравнения в том. что одни — кому в самом деле нужна помощь, кто нуждается в наших дарах, не может попасть в сообщество — а другие, кто уже «проскользнули», просто развлекаются.
Я бы не сказала, что дарить пианино — это большое развлекалово. Если ей не нужны прыгунки, что ж ей больше ничего не желать. Проскользнуть — это, как раз-таки с двумя словами в заявке, попасть на сайт.
Забудьте вы про эту девочку.)
Пока человек будет писать 5000 знаков, он успеет осмыслить, что если ничего не собирается тут делать, то незачем так париться.))))
Я не понимаю мамочек, которые сидят в интернете, за который тоже нужно платить (!) без куска хлеба, вы уж извините. Просто заявки оформляют на одном дыхании, когда заметили что-то нужное для себя. И лишь потом понимают, что у них много вещей, которые могут быть нужными для кого-то еще. И ничего в этом плохого нет.
Меня больше удивляет, что вы кого-то называете «проскользнувшими». Всем же нужно освоиться сначала. И не факт, что развлекаются люди, может это действительно необходимые вещи, о которых они давно мечтали и т.д. и т.п.
«Вы считаете, что конфетти могли бы кому-либо больше понадобиться? То есть они были нужнее кому угодно, но не этому человеку? =)» — я считаю, что конфетти — это не та вещь, из-за которой надо дёргать дарителя. чтобы он дошёл до почты/киоска, купил конверт, положил туда конфетти — и опустил бы его в почтовый ящик.
дарителя тоже нужно уважать! А не дёргать по мелочам.
Если нужно конфетти — девочка могла бы сама его купить в том же киоске роспечати.
Про «мамочку, сидящую в Интернете без куска хлеба». Ну мало ли откуда она в сеть попала. Может, ненадолго пустили знакомые, у которых дела несколько лучше.
Кого смущает моя орфография и прочее, просьба представить, что у меня на коленях сидит грудничок… а еще двое вокруг ползают… :-)))))
Мне кажется, они имеют смысл.
Да, мне тоже было сложно писать заявку, подбирала слова, старалась быть позитивной.) Сейчас считаю её откровенно дебильной.))) Не такой я человек совсем.)
Но вот вашу заявку я бы не посчитала недостойной. У вас трое детей — тут уж сразу понятно, что материально не легко (сама третья в семье), но при этом вы не указываете конкретно на это, а указываете на то, что есть вещи, которые уже Ох как вряд ли пригодятся.
Вот и критерий.)
Предлагаю больше заявок одобрять и безжалостно блокировать тех, кто ведет себя здесь по хамски.
Но, так уж повелось, грамотно или нет, длинно или коротко, но человек высказывает в заявке то, о чем думает, что у него в голове. Это форма, в которую мы облекаем свои мысли и желания…
Таким образом, вряд ли можно преположить, что Яна горит «делать этот мир лучше» (на что упирает автор публикации), она хочет, чтобы ее мир сделали лучше.
Может быть в этом нет ничего зазорного, но, тем не менее, заявка ее — недостойная!
Но она бы не опустила руки, если бы её заявку не одобрили.)
А дары… — дело в группировке.)
Но точно так же можно найти аналогичную заявку, где будет какой-нибудь хам, или хамка, которые так и не поймут в чём смысл ДД.)
Откуда Вы это знаете?
Не отвечайте на мой коммент, пожалуйста. Я не планирую продолжать беседу.
Если мой комментарий Вам чем-то помешал — прошу меня извинить. :)
Но тем не менее, в школе мы разбирали «за и против» суда присяжных. Так вот преимущества суда присяжных ничтожно малы по сравнению с недостатками. Если не верите, достаточно погуглить, я просто не хочу разглагольствовать на эту тему.)
Не стоит извинятся.))
мы часто бываем совершенно разными, общаясь посредством интернета и при личой встрече, грустно
А чем кардинально эта заявка отличается от той? :) Действительно, как ее пропустили — давайте лучше обсудим это!))
Могу привести пример, я сама лично, когда мне рассказали о Дарударе, оставила заявку и писала ее в торопях на отвали можно сказать, так как сообщили не правильно мне и вообще был праздник у нас в тот момент, ну понимаете как я могла сосредоточится, и написать что-то путнее, я даже не читала вообще что за сайт, какие рекомендации, в итоге меня посчитали не достойной. в итоге я потом села, не торопясь перечитала всю информацию полезную, которую нашла на сайте, ну попыталась сделать заявку заново и вот я на Дару-даре, я что изменилась, за два дня, или что? один и тот же человек писал, так что что написано в заявке ни на один процент не дает информации о том что из себя представляет человек, не передает ни мысли ни ситуацию, ни настрой, с которым он сюда стучится.
Написать можно много всего, и правду и наврать, лишь бы одобрили — люди разные, но уверена, кто меня знает на этом сайте, никто не скажет, что я что-то делаю не правильно в дарении или желании даров, хоть у меня и с заявками такая ерунда получилась.
К чему я все, а к тому, что не считаю, что нужно так категорично относиться к словам в заявке, повторяю, что это не показатель, нужно просто дать человеку шанс, что бы он не написал в заявке, на дарударе все прозрачно и все про всех видно кто есть кто, и кому что надо от дарудара, почему нуждающаяся мамочка плохая, а дяденька, который дарит телефоны, компьютеры — он хороший))) — потому что, выглядит со стороны будто все мы здесь хотим видеть в ленте даров не наклеечки с брелочками, а что-то ценное и нужное и отсекать конкурентов, то есть имею в виду тех, кто просится на сайт не дарить а получать.
Верно было сказано, что по первости человек не знает что дарить, теряется, адаптируется, впрочем и я была в такой ситуации, а потом почему-то поняла, что у меня есть много того, что мне не надо или то, чем я могу поделиться, да или просто то, что доставит радость людям, почему все так уверены, что та мамочка, пришла юы на сайт и захапала себе все манежи, ходунки, пеленки распашенки, игрушки, кроватки… не знаю, ну все детское, почему все так уверены, что она сама не будет дарить, если человек нуждается в чем-то, это не значит, что он сидит на одной табуретке в пустой квартире, и делит последний кусок хлеба на части, в каждом доме есть хоть что-то, что не нужно и можно подарить.
По-моему именно эта цель и поставлена перед заявкой, что-бы человек сначала понял что к чему, а уже потом вошел, но не наоборот.
А есть те, у кого уже довольно много даров и сами они не первый месяц, а на вопрос, читали ли вы рекомендации по оформлению, отвечают, «а чо еще и тут есть свои правила, пипец как это все достало, везде сплошные правила» люди их просто не замечают, по мне так надо после одобрения заявки и регистрации человека на сайте выдерживать хотябы день или несколько часов с надписью о том чтобы человек ознакомился с информацией и некими правилами сайта, чтоб это для него не было где-то внизу страницы, ку он никогда не посмотрит, а именно отдельным окном после регистрации, может хоть так человек обратит внимание, что тут тоже есть свои правила, может тогда и ошибок меньше будет например в оформлении даров, или в процессе дарения, а то я постоянно их вижу(ошибки, то контактные данные указаны в описании дара, то выкладывают каждую наклеечку отдельным даром, потому что они и в глаза не видели эти правила)
«Хочу получить...» не напишет человек, разобравшийся в этих вопросах.
Нормальный человек не будет обижаться, а, наоборот, задумается, почему его заявку засчитали недостойной.
А количество заявок, вроде бы, неограничено. Или я что-то путаю?
Я вот почему-то прочитала и рекомендации, и хоть скупо, да написала в своей заявке про всё, что посоветовали.
Потому как, согласитесь, не бывает «ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ» без «ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ»…
Правильная цепочка: «Очень нуждаюсь в детских сапожках», а значит «хочу их получить» и иначе никак.
Потому как обсуждаем ситуацию именно в этом контексте.
Не будем рассматривать вариант, в отором девушка возможно не нуждается, но просит… :)
извините, но не могу назвать ваше поведение достойным (это не минус комментарию, а мое мнение)
А не просто пришла пофлудить :)
хотеть получить можно и имея возможность приобрести вещь/услугу (это сладкое слово — халява), а вот нуждаются как раз не имея такой возможности
Нужда — Недостаток в необходимом, бедность, нищета (словарь).
ну, а что такое — хотеть, думаю сами догадаетесь ))))
Не испытывай жалость дарителя
Неприлично ставить человека в такую ситуацию, в которой у него не остается выбора, и если он не отдаст свой дар именно тебе, то поступит очень плохо с точки зрения морали и человечности.
Не попрошайничай и не клянчи
Это очень плохо и некрасиво. Считается запрещенным приемом на Дару~даре.
Dixi
Не путайте тёплое с мягким. Не переходите на личности — тут это не принято, помимо того, что это аргументы от бессилия.
это относилось не ко мне, поэтому не проецирую ваши слова на свое сознание, но вижу переход на личности )))
или это по привычке? ))
Рассуждаем о том, что писать о том, в чем нуждаемся — плохо, недостойно и вооПще… — а у нас самих профили кишат этим… Опять же, неувязочка…
но сделано это только с той целью, чтобы даритель просматривая профайл, увидел, что этими вещами я интересуюсь давно. и указаны причины по которым я ими интересуюсь.
при этом я могу в итоге приобрести эти вещи сама, а не буду ждать, когда же мне их наконец подарят.
Истерики закатывают и давят на жалость уже в комментариях к конкретному дару — там и будет уместны те цитаты. которые Вы привели.
Глупо слышать фразу «я нуждаюсь в бриллианте в 5 карат». А вот фраза «я хочу его» вполне уместна.
Да? А тут уже писали в даре, что нуждаются именно в золотом украшении, бижутерия ненене.
Это Ваше ИМХО. На самом деле слово «нуждаюсь» относится к необходимым вещам
К необходимым вещам относятся слова «необходимый» и «нужный», а не «нуждаемся». Всего лишь — а какая разница в смыслах. И это далеко не только моё ИМХО.
К необходимым вещам относятся слова «необходимый» и «нужный», а не «нуждаемся»
Как Вы наверняка заметили, слова «нужный» и «нуждаемся» идут от одного корня. И имеют одинаковый смысл. И не стоит искать какой-то слезовыбивательный подтекст в одном из них.
А то, что это не только ваше ИМХО, я уже заметила. Но это все равно ИМХО :)
Просто есть разница написать
1. Это так
2. Я считаю, что это так.
Конечно, кто они такие, эти авторы традиций и прочая? У них тоже всего лишь ИМХО. Нечего тут им усматривать разное.
Это как в жизни: есть закон — и есть его толкование. Есть традиции — и есть их толкование. Каждый сообщник толкует их под себя. Тут даже кулачки не имеет смысла нажимать (мне это не принципиально, я и не жму).
Да, и еще… Создавались-то традиции не некими «авторами», а сообщниками. Смею на это надеяться, по крайней мере.
Конечно же сообщниками. Админы — вполне себе сообщники. И про слёзодавилку они упоминали не зря. И про то, что Дарудар — не соцпомощь, тоже, наверное, по каким-то причинам писали.
Вот и все.
А мое мнение такое: не нужно так строго относиться к заявкам. Нужно смотреть, как человек поведет себя на сайте. В конце концов, со временем все становится ясно по комментариям, профилю и отзывам. И уже дарители сами решат, есть давление или нет.
А сразу предполагать наихудший вариант только прочитав заявку мне кажется не только не правильным, но и не соответствием миссии дару-дара. Это мое ИМХО :)
поэтому когда увидела дарудар, то сначала прочитала традиции и прочую информацию и только потом взялась за написание заявки.
все мы, действительно, разные )))
потому что та одежка, которую мне надарили после рождения ребзи, почти вся уже стала мала =)
да и разгребать квартиру от всяческих завалов ненужных вещей тоже надо было. а отдам_даром жутко неудобен при регулярном использовании оказался =)
И забыл даже про это.
Мол непрятно и все такое.
А я к тому, что если это НУЖНО, то можно и задвинугь свою обидчивость и написать еще раз с чувством, толком и расстановкой.
просто пошла бы туда, где бы в данный момент были «мне рады» )))
на самом деле это у меня первый (и на данный момент единственный) ресурс подобной темы, о других только слышала (и то в блогодаре))), но не заходила — жалко время, и так его на всякую лабуду трачу ))))
есть куча ресурсвов типа «отдам даром», но там кто первый встал того и тапки, есть дарилки на разных специализированных ресурсах (например мамский), а вот аналогов дарудара мне не попадалось =)
И вообще, были бы у меня ненужные ходунки — отдала бы, пусть они еще одному малышу радость принесут, пусть одинокая мамочка ПОВЕРИТ, что кто-то реальный, а не анонимный дед мороз, откликнулся…
Можно, конечно, еще пару публикаций написать)))
просто потому что это противоречит их мировоззрению =)
но у ВСЕХ на этом сайте ей те или иные проблемы.
Да вообще ВСЕХ людей есть проблемы. В семье, на работе, с деньгами, с друзьями… варианты можно перечислять бесконечно.
Хотя свои проблемы они всегда ближе к телу.
И люди которые хотят только ВЗЯТЬ часто вызывают отрицательные мысли. Люди, которые только ЖАЛУЮТСЯ вызывают лишь неприятие. Но некоторые находят особое удовольствие, когда ведут себя именно так. Давят на жалость, чтобы получить что-либо.
Я не говорю про эту конкретную маму. Не исключают, что ситуация у нее действительно сложная. Но судя по заявке — не смертельно. Ходунки и манеж штука хорошая, но вот никак не жизненно необходимая.
Но мы же не знаем что и как, верно? А она не рассказала ничего о себе, чтобы исправить это. Нет времени? Но нашлось же время на то, чтобы найти сайт.
По поводу того, что другие несодержательные заявки пропускаются. Ну полноте. Ну не машины же сидят за компьютерами. Поэтому вполне возможна ситуация, когда на абсолютно одинковые заявки будут даты разные результаты.
А вот автору, вместо того, чтобы вопрошать здесь (ведь заявка уже отклонена и любые обсуждения ничего не изменят) имело бы смысл написать в техподдержку, объяснить свое мнение и попросить эл адрес этой женщины, чтобы направить ей прямое приглашение из профиля.
А еще любила комод открыть и пальцы себе прищемить ящиком.
Спасалась только самосшитым типа слингом.
Привязывала ее за спину, она бесилась там, прыгала, а я могла заняться домашними делами.
А коляску нормальную я вообще только вот к 10 мес купить смогла.
Проблем тоже куча. Одни отводящие прокладки для ребзи сколько денег съели. 2500 раз в два месяца вынь да положь. И никуда не денешься, я же не хочу чтобы доца была инвалидом…
Проблем полно у каждого. Но ведь кто-то пытается их решать, а кто-то плачется в надежде, что эти проблемы решат за них.
Вот ты ведь по подругам не ходила с причитаниями: «ну дайте мне пожалуйста манеж». Вы общались, поддерживали друг друга в разных ситуациях. Когда она увидела, что тебе манеж нужен, а возможности его купить нет, то помогла.
Но ты ведь дружила с ней не из-за того, чтобы она тебе что-то подарила, верно?
да и некого особо просить — друзей как таковых по пальцам перечесть, сами тоже из кожи лезут ))
а признаваться друзьям в своих проблема вообще брр =)
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Возможно, та мама не хочет портить нервную систему своим детишкам?
тем что ребенок всегда рядом со мной?
слово «бесилась» в данном случае имеет смысл — играла, смеялась, прыгала, иногда хватала маму за волосы.
а мне вот почему-то указанная заявка неприятна. Я ещё покопаюсь в ощущениях и скажу точнее.
По поводу, что дети и нет времени\возможности написать «простыню». Вот заявка: http://darudar.org/applications/37636/
Те же две строчки — а акцент совершенно в другом. И впечатление иное. Не виш лист «мне надо то и то и только за этим я сюда пришла, мне очень надо», а готовность дарить на первом месте. Тут не паперть!!!
Мое четкое мнение, которое не переспорить: ПЕРЕД написанием прочесть традиции, миссию и кодекс поведения и вообще ПОНЯТЬ, что тут происходит, а потом уже писать заявку. А когда смотришь некоторые — волосы шевелятся. Но в этом я идеалистка, читают это единицы, зачастую мотивация идет «вау, прикольно, тут просто так раздают, я тоже хочу!» и «ещё тут мы не просили, попросим»
но не думаю, что виртуальное сообщество смогло бы чем-то помочь, если человек уже сам полностью загнал себя в бездну. это очень страшно. но предотвратить такие случаи просто невозможно. потому что «чужая душа — потемки». и иногда какая-то мелочь может сбить человека окончательно.
сколько людей ушли из жизни просто потеряв работу или не добившись взаимности. да или просто пресытившись.
это ужасно.
но это жизнь.
в наших силах сделать лишь так, чтобы мы сами не совершили таких ошибок. и постараться, чтобы таких ошибок не совершили наши близкие.
это ведь очень важно!
попробуйте объяснить влюбленной девчонке, что ее «единственный и неповторимы и самый лучший» — это… ну… недостойный человек.
какие бы доводы вы не приводили, пока она сама не снимет розовые очки, все увещевания пропадут втуне ;)
Вот традиции http://darudar.org/page/ideology/traditions/ там все сказано. И про недоверие, и про попрошайничество с клянченьем.
Кстати, прерыдущий сторонник подобных репрессий, которые как раз и порождают по-моему недоверие на сайте, высказал свое мнение в куда более вежливой и изящной форме, чем вы, без неприкрытой агрессии в мой адрес.
подпишусь под каждым словом ))))
я не перевираю, видимо, неясно написала. Но все сказанное все-равно попадает под соответствующие пункты Традиций и от добавления воды это не меняется.
Тут http://darudar.org/blogodar/post/943/#comment_62635 то же самое сказано. Подобные заявки противоречат Традициям. И все. Без «или» и «а может быть». Мы не телепаты, чтобы знать все возможности да потребности и истинные нужды, посему смотрится заявка и её соответствие тому, что здесь делают.
Тех, кто на сайте только дарит, кстати, куда меньше тех, кто только берет в дар.
таких уже обсуждали в другой теме. Кому дарить выбирает даритель и только он.
Если вы считаете фразу «хочу принимать в дар» клянченьем только потому, что она идет перед, а не после «хочу дарить ненужные мне вещи» — то перемена мест слагаемых все-таки меняет сумму, да? А ТУТ ничего подобного не сказано. Если человек хочет принимать в дар, это не значит, что он клянчит, давит или требует — он еще не пожелал ничего конкретного. А вот если он указывает в заявке конкретные факты — я мать-одиночка, я инвалид 2 группы, я безработный и т.д., которые могут как-то повлиять на эмоциональное восприятие заявки — вот это уже давление на жалость.
Представьте, что все идеальны и все пришли сюда дарить. А всех, кто заикнулся о том, что не прочь получить в дар, завернули. Вопрос: кому дарить-то?
На мой взгляд, нужно искать золотую середину, баланс между отдающими и принимающими дары. И нельзя считать недостойным человека только за то, что у него перекос в одну сторону наблюдается. Кто-то больше отдает, кто-то больше принимает. Все сообщество живет и развивается. И это будет хорошо.
Если все по большей части отдают — в результате имеем кучу невостребованных вещей, которые месяцами весят в ленте даров, а потом дарители либо раздают это в другом месте, либо выбрасывают.
Я считаю, что заявки людей, готовых принять вещи в дар, нельзя считать недостойными только по этой причине. Потому что принимающие так же важны для сообщества, как и отдающие в дар.
Должно быть что-то еще, что отталкивает сообщество от человека.
Согласна, даже инет бесплатный на работе — найти нужное, написать, обсудить встречу — времени много…
Иногда затраты на интернет покрывают те выгоды, которые ты от него получишь. Не говорю только о ДД — те же объявления о продаже б/у вещей чего стоят. Я не представляю, сколько денег ушло бы у нас на все то, что мне удалось найти через интернет б\У, если бы я покупала все это новое в магазине. Информация сейчас гораздо дороже денег.
Я прекрасно понимаю малоимущих мамочек с интернетом и всячески их поддерживаю в желании иметь связь с миром через интернет.
Мой комментарий касался тех, кто возмущается, что нуждающиеся мамы тратят деньги на интернет, вместо того, чтобы накормить ребенка. Они как раз и кормят ребенка с помощью него.
Элементарный пример: есть некоторое количество денег. Что можно с ними сделать? Можно проесть и больше денег не иметь. А можно вложить в то, что даст возможность получить еще некоторое количество денег, больше прежнего. На этом стоит любой бизнес.
заставляю себя принудительно выключать компьютер (ох как нелегко это человеку, который уже более пяти лет профессионально работает в IT =)
на инет уходит 300р (самый дешевый тариф).
и эта сумма несравненна с тем, сколько я сэкономила покупая вещи с рук и в интернет магазинах, чем в ближайших знакомых.
сколько вещей нам отдали (которые мы после тоже, ессно, передариваем).
кроме того, для меня интернет — это возможность в ближайшее время выйти на работу, что, к сожалению, необходимо.
Просто реально люди минусуют, потому что идет прямая форма просьбы и люди думают — деньги на интернет есть — найдешь и вещи (не про себя)…
я просто поняла, что РЕАЛЬНО больше потрачу, если не буду иметь возможности покупать с рук/в инете.
А пеленальный столик/комод вобще роскошью считаю =) мои девчонки без них выросли =)
Потом она стала манежиком. Сейчас доца тренируется на ней залазить и слазить. Так что она вполне себя окупила.
А без комода мы бы тоже прожили, просто тогда он казался таким очень нужным :)
Хотя вещи там хранить удобно очень :)
а в газеты сейчас мало кто объявления дает. все больше через интернет, поэтому в газетах искать совсем не выгодно :)
про газету — я не пишу что это панацея — это всего лишь вариант для бедного человека =)
живя в Москве, практически невозможно обходиться без интернета. в газетах нет такого количества информации, как в интернете. я сама родом из города с населением в 600 с чем-то тысяч человек, там да — газеты и знакомые в помощь, здесь — интернет для всего и всех
что ж вы все вштыки то!
Слава домашнему анлиму! =)
я без интернета никогда бы не смогла заработать достаточно, чтобы жить, а не влачить жалкое существование… с некоторыми заказчиками видимся раз в полгода, а то и вовсе один раз — чтобы подписать договор или обговорить условия работы/оплаты, остальное — через интеренет (присылается задание, отсылается работа, деньги на карточку)… сколько км в день/неделю, денег на поезд, времени на доехать туда/обратно, сил и нервов на все это было бы потрачено, не будь у меня интернета? и возможнось заработать уменьшиласб бы в разы )))
не думаю, что у всех, кто в интернете зарабатывает деньги, прям так сильно нуждается в вещах!!!
и поверьте — в вещах нуждаются и те, кто зарабатывает в интернете (к коим я не отношусь), все это сказки, что заработать на интеренете можно, не прилагая усилий, миллионы ))) у нас бы никто ни в чем тогда не нуждался
и вобще я написала причину (а может и одну из них) по которой НЕ Я а кто то минусует такие заявки! Поэтому ЛИЧНО МЕНЯ убеждать в чем то и доказывать что то не надо =)
Я вещами детскими помогла многим, и не только здесь =)
вы сделали вывод, который не соответствует действительности и я объяснила, как на самом деле, попутно попробовала развеять миф об огромных заработках в интернете ))
это какой я вывод сделала, который не соответствует действительности? Что вы работаете в инете? просто не так фразу сообразила =)
все познается в сравнении, и никто не знает как вывернется ваша (или чья-то другая) жизнь… Есть правильная поговорка «От сумы и от тюрьмы»… Можно говорить Я, да никогда, ни за что… Я такая гордая, я так себя уважаю… А когда пара — тройка ребятишек будет вам говорить: мама, а что у нас сегодня, опять макароны? Куда вы пойдете??? Не надо говорить про работу, никто не возьмет мать с грудничком, без грудничков хватаетДар не помойка, не паперть… Недостойные люди, дети, за которых просит недостойная мать???? Так говорит тот, кто никогда ни в чем не нуждался…
И еще, не совсем в тему. Но если нечем прокормить пару — тройку детей, надо работать (можно найти где и как. желание надо), а не клянчить на ДаруДар. Кстати, тем, что дарят на этом сайте детей не накормишь. А если нужно — пожелать можно так, чтобы не ставить дарителя в неловкую ситуацию. «помогите пожалуйста, мать одиночка, детей кормить нечем… очень нужна ваша штука» или «с удовольствием пожелаем вашу штуку. Она очень нам пригодится. И малыш будет рад) Есть ведь разница? Речь не о том, что нельзя пускать сюда тех, кому нужна помощь, а в достойном поведении. Как бы плохо ни было — традиции сообщества никто не отменял. Я повторюсь. Выклянчивание и нормальное желание дара — разные вещи. Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость. Поэтому я считаю такие заявки недостойными.
Вы можете еще раз просто прочитать мое сообщение. Можно вслух и с выражением.
Где там написано «дар за дар»????
/// очень нуждаюсь в детских пренадлежностях…(манеж.ходунки) осталась одна без какой либо поддержки с двумя детьми.///
Где здесь, скажите мне, кто-то клянчил??????? ИЛИ я что-то пропустила???
Еще раз повторюсь, Я ТОЖЕ ПРОТИВ когда натурально клянчат, но… если мамочка пишет: нужно конкретно для детей это и то — это у вас — недостойно, а если: хочу палочки для ковыряния в носу, отдам — резинку от трусов, потому что на даре по приколу — это нормально… Ведь указали, что собираются дарить резинку!
и пропускаются такие кадры, что заворачиваются не только уши… Вопрос в чьей-то СУГУБО СУБЪЕКТИВНОЙ оценке заявок. Кто выбирает и по каким критериям??? Давайте тогда голосовать, в конце концов! Чтоб не спорить!:-))))))
А еще для информации: у вас сколько детей, трое? Прежде чем писать, что «ой не проблема работа и прочее», сначала родите, найдите работу, а потом я с вами и в разведку! А сейчас, все это, простите за резкость, просто треп, так как и мать, и работаю ( в нашем с вами диалоге) только я…
не вижу смысла продолжать эту милую беседу. У вас другое восприятие. Вы не хотите слышать. Даже не не хотите, а не можете.
Не задумывались ли Вы, уважаемая, что у Вас оценка также СУГУБО ОБЪЕКТИВНА (не мелко я написала, все увидели?). Это два.
Это конкретно и это конкретно для детей можно просить без проблем на мамских сайтах и проч. ресурсах. Впрочем, об этом уже было немало сказано, но Вы, увы, слышите только себя.
Все. :)
Выйдите на улицу, спросите 10 случайных прохожих о том, знают ли они ДД. Вы сильно удивитесь.
А по теме публикации — так соглашусь с высказанным уже мнением о том, что Вы эту публикацию создали исключительно для того, чтобы доказать, что те, кто заминусил заявку, не правы. И все. И кто бы что не говорил, кто бы не высказывал свое мнение, отличное от Вашего — Вы не слышите. Вы не соглашаетесь. Вы тут же даете коммент, который призван переубедить.
А всех переубедить невозможно.
Тут много кто меня поддержал — а кто не поддержал, многие объясняют свою позицию тем. что «по правилам дару-дара надо писать заявку в строго определённой форме» — словно у нас тут бюрократия: в документе сделал помарку, не так что-то написал — всё, иди домой, всю кипу бумаг заново переписывай!
Если вам не нравятся правила ЭТОГО ресурса, вы всегда можете создать СВОй ресурс со своими правилами. Или их отсутствием.
«Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость.» — ну откуда Вы это знаете? Может, человек со временем разберётся и поймёт что к чему. Повторюсь: моя мама сперва не могла понять, что и как делается, куда жать, чтобы пожелать дар, как написать комментарий… а уж о том, чтобы оформить публикацию дара и речи не шло: «вот приедешь и поможешь». Да сперва она даже не подозревала. что у неё есть что-то, подходящее для дара! Но стала смотреть, я подсказала что-то — уже встретилась с сообщниками и вручила первые дары!
«Человек, который пишет заявку „я мама одиночка помогите. нужны вещи или замерзнем и умрем“ будет клянчить и давить на жалость.» — ну откуда Вы это знаете? Может, человек со временем разберётся и поймёт что к чему. Повторюсь: моя мама сперва не могла понять, что и как делается, куда жать, чтобы пожелать дар, как написать комментарий… а уж о том, чтобы оформить публикацию дара и речи не шло: «вот приедешь и поможешь». Да сперва она даже не подозревала. что у неё есть что-то, подходящее для дара! Но стала смотреть, я подсказала что-то — уже встретилась с сообщниками и вручила первые дары!
И этой маме молодой тоже кто-то подсказал бы, разъяснил бы, как правильнее… Всё было бы нормально.
А что касается правил и кодекса сообщества — вот Вы сами всегда все инструкции читаете?
" А люди без гордости и самоуважения не достойны помощи от меня" — не слишком ли вы высокого о себе мнения, считать, что кто-то недостоен вашей помощи?
я бы на одно поле с вами после таких слов не прсела…
пока-пока, больше сюда не захожу — у меня от ужаса волосы на голове шевеляться…
В общем я вообще не поняла, почему я не могу решать кто достоин моей помощи, а кто нет. Может вас смущает слово «достоин»? его не надо принимать резко) я не вкладывала в него такой смысл.
Можно подумать, что из ваших голов всегда выползают только умные вещи. Да, я, не скрОю, иногда (!) говорю глупости. Но это умные и мудрые глупости.
Запишите, а то забудется.)))
Снег выпал, холода настали, все халявщики перемёрзнут.)))
я всю прошлую зиму прочапала в берцах. сейчас вот окнчательно сырость закончится опять в них перелезу, а то старенькие они у меня, прохудились :)
у меня тоже есть свои критерии оценки того, кому я могу предложить свою помощь. и у тебя ведь тоже =)
Потому что кто-то другой может посчитать, что он может и хочет помочь этому человеку.
Потому что сколько людей — столько и правд. И нет третейских судей. И не существует заявок, котороые нельзя на все 100% одобрить
**
Черт возьми, или простите отменить минусы вообще как функцию, или прекращайте обижаться, как ребенок. Отмена минусов — вот единственное здравое решение, которое Вы можете предложить, ибо, повторюсь, единых критериев нет и не будет
И толку в том, что Вы который день ходите и всем отвечаете, пытаясь доказать свою обиду и правоту — тоже нет. История не знает сослагательного наклонения; заминусили заявку — все, уже не отминусят от моих и Ваших обид
с уважением
Анархия даст быстрое развитие сайта, но столь же быстрое разрушение.
Предполагаю, в комментариях будут писать только одинокие многодетные мамы с просьбами: «МНЕ ЭТО НАДО», а общая лента даров будет состоять на 90 % из коробочек, ленточек и «может кому сгодится просрочка».
На мой взгляд, в этом случае миссия сайта «Делать мир лучше» канет в небытие, и многие приятные люди уйдут с сайта.
Для того, чтобы отдавать, нужно быть «сытым». А не плодить то полуголодное равенство, что в Советах нормальным считалось.
женщина — молодец — родила детишек, одна!!! да ей памятник надо поставить. заявку не так написала, да как могла так и написала, не стала ничего придумывать и врать…
Вам что завидно, что у нее есть детки, а вы не можете себе позволить родить или не можете забеременнеть? (и все матери-одиночки в этом виноваты???).
Перед тем, как осуждать кого-то посмотрите на себя!
очень смешнойнедостойный комментарий.
купил пианино — уже пианист…
одобрили заявку — даритель :-)))))))
смешно, ей богу…
А не нравится — создайте свою
партиюдару~дар с блекджеком и шлюхами.
PS а напротив «партийцев» я вижу тёток не обученных читать и не понимающих (или всё же не желающих?) того, что им пытаются объяснить.
хотя про «партийность» мне не очень понравилось)
Даже в юриспруденции есть суд присяжных — когда люди отталкиваются не только от строки закона, но и от того, что побудило человека совершить тот или иной поступок. А у нас… если не выполнено правило на 100% — всё, ты не с нами, а против нас…
Даже в юриспруденции есть суд присяжных — когда люди отталкиваются не только от строки закона, но и от того, что побудило человека совершить тот или иной поступок. А у нас… если не выполнено правило на 100% — всё, ты не с нами, а против нас…
http://darudar.org/applications/37720/ почему то недостойная
большую часть действий мы делаем бессознательно(переставляем ноги, дышим, чешем нос.)...90% наших действий мы осуществляем бессознательно(без участия ума)
Ум включается лишь тогда, когда мы попадаем в НЕСТАНДАРТНУЮ ситуацию и нужно принимать осмысленное решение.НО!!! с умом можно принимать решения только в случае НАЛИЧИЯ некоторого запаса времени-это небыстрый механизм.Когда человек тонет-первое, что ему приходит в голову-КРИЧАТЬ!!! ВЗЫВАТЬ О ПОМОЩИ!!! и не хочет, вы понимаете, ну не хочет он в ЭТУ минуту думать, что спасение утопающего-это дело рук самого утопающего!!! ну не присуще в стрессовой ситуации человеку думать о том, что ох КАК нехорошо!!! охать и ахать, канючить, скулить и давить на жалость БЛАГОдарителей))))ибо ОНИ благо Дарят, а не подают подаяние:-)На паперть УСЕХ просящих!!! ПУСТЬ ИМ ТАМ ПОДАЮТ!!!
первый день в вашем сообществе… злые какие вы… две-три «тетки» требуют справедливости… еще кучка злобно кричит о том, что НЕ МЕСТО здесь попрошайкам!!! а остальные--просто РАВНОДУШНО проходят МИМО человеческого ГОРЯ!!! ЗАДУМАЙТЕСЬ! дарители, млин… эт вы-то, делаете мир ДОБРЕЕ?????
не умеете делать добро-отойдите-дайте это сделать другим… а Вы… противно
И еще. На сайте есть сообщник с ограниченными физическими возможностями. Он в каждом даре (который желает) пишет, что он инвалид, пенсия очень маленькая и он не имеет возможность себе купить. Поэтому вы, как даритель, просто чудо и поможете мне.
Не испытывай жалость дарителя
Неприлично ставить человека в такую ситуацию, в которой у него не остается выбора, и если он не отдаст свой дар именно тебе, то поступит очень плохо с точки зрения морали и человечности.
Это написано в кодексе поведения. И я абсолютно с этим согласна. Мне неуютно будет находиться на сайте, где все пожелания даров сводится к тому, кто больше пожалуется на свое тяжелое положение.
(надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать и не обиделись)
Мне очень приятно, что вы меня понимаете)
вы бланк заявки помните?
там же даны подсказки: мол расскажите о себе…
что мешает написать «привет! меня зовут ххх. занимаюсь тем-то и тем-то. случайно нашла ваш сайт и очень хотела бы поучаствовать»
такая заявка скорее всего спокойно прошла бы.
но нет, обязательно надо написать «нахожусь в трудном материально положении и мне нужна помощь, от поезда отстали, документы потеряли»,
подобных заламываний рук полно в электричках, метро и на улицах города.
и вот ведь попробуй предложить, например, не 10 рублей, а буханку хлеба. ога, смотрят как на идиотку.
Но я спросила, именно ли костыли ей нужны. Она ответила. что да. именно они: травматолог запретил ей ходить без них. И я как раз вспомнила. что наша сообщница выставляла в дар две пары костылей.
Я позвонила девочке, поговорила, потом трубку передала той женщине — они договорились о встрече. Я дала женщине денег на проезд — и они встретились! Женщина получила костыли — и была счастлива! А ещё были счастливы я и непосредственная дарительница.
Поэтому не всякий, кто просит о помощи на улицах города и «заламывает руки» — обманщик.
но, увы, их очень много.
Да, я тоже пару раз предлагала людям купить еды, вместо того, чтобы дать денег. Реакция впечатлила, больше не даю на улице денег.
Когда человек тонет, он кричит о помощи и пытается выплыть. А когда человек хочет вступить в какое-либо сообщество, он для начала знакомится с его традициями…
Кстати, вот Вы, например, первый день в сообществе… а в каком ведь не знаете. Проще всего прийти и гневно всех наобвинять: «вот вы тут какие плохие все, а я то думала!» :)
Я не со зла, поверьте, и не высокомерно, а просто по-человечески дам совет: почитайте для начала о самом сообществе, в которое уже вступили, о кодексе поведения, о традициях; обживитесь, пообщайтесь с дарударовцами… А потом… а что потом?.. Ну просто так, на самом деле, будет правильно :)
Делать мир лучше
Дару~дар — это сообщество, в котором люди дарят друг другу свои вещи, свои возможности и свое время, безвозмездно, бесплатно, не требуя чего-либо взамен.
Один писатель-фантаст описал целый мир, в котором люди могли доставать из некого параллельного мира любую вещь, которую туда кто-то когда-либо положил. Достаточно было просто хорошо вообразить себе эту вещь. Все наследие человечества находилось в общем доступе в любой момент времени. Единственное, чего не хватало людям, чтобы пользоваться всем этим — это заветного слова, которое они забыли, не хватало простой технологии.
Нас окружает целый ворох вещей, которыми мы в данный момент не пользуемся. И одновременно вокруг нас живут люди, которым эта вещь очень нужна именно в данный момент. Просто мы ничего не знаем об их существовании, а если даже и догадываемся, то у нас просто не было до сих пор простого инструмента, чтобы поделиться с этими людьми своими возможностями.
Дар приобретает особую силу, когда о нем помнят другие люди. Мы в любой момент готовы бескорыстно поделиться чем-либо со своими друзьями просто потому, что знаем — они не забудут наших усилий. И если в дальнейшем нам потребуется их помощь, они ее обязательно нам окажут. Если мы знаем наверняка, что человек сделал много хорошего, то посчитаем за честь самим сделать ему хорошо.
«Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». (Уильям Гибсон)
Такие вызывают отторжение тем, что априори ставят дарителя в позицию «неудобно ей отказывать». А если про жеребят пишут непосредственно в заявке, то это уже не дарудар, а паперть.
Человек плачется вам в жилетку. Не всегда приятно, и не всегда этого хочется, но как лучше поступить? Пусть проплачется. Ведь чаще всего человеку нужно только этого, ему даже не надо слышать слов поддержки или конкретной помощи, ему надо, чтобы вы просто были рядом.
Любой ребенок хочет быть рядом с мамой, ему хочется чувствовать свою значимость, причастность к жизни. Если ребенка не жалели, когда он был маленький и просил об этом, то чувство одиночества, отделенности от жизни (счастье там, где нас нет) переходит во взрослую жизнь.
Возможно, что после некоторого опыта, когда человеку будет даваться возможность проплакаться, когда его будут слушать, будут жалеть, он, наконец, почувствует, что он не один.
Тут самое важное именно почувствовать, а не просто это понять. Когда человек это почувствует, то ему потом и не надо будет плакаться и жаловаться, не будет этой потребности, тогда он уже сможет сразу переходить к конструктивным действиям, к решению проблемы.
Человек приходит в сообщество, чтобы стать равноправным сообщником.
И сюда не приходят за жалостью, ну не так задумывался этот сайт, почитайте, прошу Вас. Для того, чтобы жаловаться можно обратиться к той же маме, к друзьям, психологу, да, в конце концов, незнакомцу на улице :)
Особо волнующихся за судьбу одинокой мамочки, очень интересует, по каким критериям отбирались ВСЕ заявки, которые прошли…
Все прекрасно понимают, что на ДД надо дарить… но некоторые успешно пролезают в ряды сообщников со словами ОБМЕН
http://darudar.org/applications/37891/
http://darudar.org/applications/11766/, почему одобрили эту заявку: http://darudar.org/applications/37886/ — где слова БУДУ ДАРИТЬ?
Ни дети, ни инвалиды тут ни причем… Заявки явно не вписываются в политику ДД, но одобрены…
Давайте быть ОДИНАКОВО справедливыми ко всем…
Точно так же можно доказывать «почему мой дар — не дар, а у Пети такой же — но дар». Ответ простой. Не заметили, не обратили внимания, пропустили. Но это не повод не следить за порядком) Если убирать хоть 50% недостойного — чище будет в 2 раза) а это уже хорошо))) По поводу последней заявки — я такие обычно одобряю. Первая — бывает. Я бы поставила минус (и поставила его).
Вторая — была одобрена в апреле. В апреле чуть чуть по другому относились к заявкам. Все меняется)))
А вообще — почитайте что такое заявка и ее одобрение) Если заявку одобрили, это не значит, что она достойная. Кстати, благодаря вам они станут недостойными. Приглашение по 1 и 3 заявке не выслано. А одобряют часто такие заявки, что глаза на лоб лезут… Я как то видела одобренную заявку «хочу халяву». Но ее, не смотря на то, что она уже одобрена посчитали недостойной. Так можно сделать)
Они пришли и выразили своё мнение — таким на ДД не место. Так же, как выражаете сейчас мнение вы.
Вопрос о заявках уже обсуждался выше и я уже отвечала на подобный…
А если просто поговорить… ну, скушно, там например, извините, развлекать Вас я не собираюсь. Достаточно того, что Вы развлекли меня :)
И, извините, постараюсь насколько смогу не учавствовать в этом странном споре ни о чем…
вы жалейте, жалейте.
а когда не сможете пожалеть, то услышыте о себе много неприятных слов, мол «зажралась, горя моего не понимает».
человека недо не жалеть. человека надо уважать.
а чтобы человека можно было уважать, он должен сам к этому определенные усилия приложить.
но вот облом-с — с никсмой я согласна… чего не люблю и не принимаю — так это жалости… жалость — недостойное отношение к человеку. в многих из нас вбивали необходимость жалеть всех и вся, от этого трудно отделаться, а вот уважать других многих так и не научили…
и оставьте уж меня в покое, а то у меня недостойный смех начинается каждый раз, как я читаю ваши комментарии
Люди, это всего лишь люди, и у каждого проблем не счесть, а кто говорит, что их нет — просто боиться в этом признаться.
Кто-то черствеет и ожесточается именно потому, что когда-то в трудный момент его не пожалел НИКТО. И он сам уже никого не пожалеет. Или будет на слабых отыгрываться.
Когда вы наконец начнете жалеть людей? Это же не роботы!
Давайте предложим «Политбюро» и соседний с этим пост засчитать недостойным: http://darudar.org/blogodar/post/838/... или предложим девочке сходить в соцзащиту… Я просто в ужасе от «ОСОБО СЕРДОБОЛЬНЫХ» сообщниках, такое впечатление, что их обязывают из своего кармана что-то достать:-((( Кто не может или не хочет помочь, не мешайте тем, кто может и хочет… Не ваша проблема, если желающего помочь обманут или тому подобное… это наша проблема, сами разберемся… У меня всЁ!
http://darudar.org/blogodar/post/838/ так правильнее
я людей жалею и поэтому их поддерживаю
Открывается, а потом из особо заседающих на нем челов получаются эдакие «старожилы», которые почувствовали себя ниипаЦЦа диктарорами (в жизни-то — просто серые мышки).
Я с вами согласна, чтобы было добро и взаимность иногда нужно сделать первый шаг.
Попросить о помощи — недостойно, попытаться помочь — недостойно. Вместо идеи сделать мир лучше — сделай лучше крохотный мирок вокруг себя. Мы тут сидим в своей песочнице, дарим друг другу подарки, а вы к нам со своими проблемами не лезьте — обращайтесь на другие сайты и органы соцзащиты, вот там вам помогут. Вот примерно так :(
Дару~Дар — это сообщество помощи нуждающимся? Нет.
Почему люди идут сюда, когда могут обратится в соответствующие учереждения?
Меня в интернете несколько раз обманывали. И это понятно: здесь сложнее проверить, говорит человек правду или лжет. А вот в органах соц.защиты обманщиков поменьше будет. Зато там есть реальная возможность помочь (в России, по-крайней мере). Говорю вам, так как писала на эту тему, узнавала подробности.
Перед заявкой человеку стоит ознакомиться с традициями.«Дарить и делать мир лучше» немного отличается от «Просить и давить на жалость».
Если сообщник уже на сайте, то выпрашивание в дарах неуместно. Гораздо логичнее, обращение к сообщникам своего города в личном разговоре. Будет меньше вероятности обмана.
правда от района зависит.
Выпрашивать — нельзя. Но если просто в профиле указать, что нужно и в заявке об этом упомянуть, то что в этом такого?
А эта публикация она не о чем просто =)
Я может быть резка, но всё это треп и пустые слова. Единственное решение в данной ситуации предложила nixma. Всё остальное — переливание из пустого в порожнее.
Ну а про «ДД уже не торт...»
Вы хотите помогать? Делать мир лучше? Делайте! Вы кормите бездомного пацанёнка, который пробежал мимо вас на улице? Может вы состоите в каком-нибудь благотворительном фонде? Вы прошлись хотя бы по своему подъезду — может у вас живет бабушка, которая в аптеку сходить не может, и вот там ваша помощь очень кстати. Может вы — донор? Да? Честь вам и хвала. Нет? Тогда не пытайтесь сделать лучше других. Начните с себя.
Да, я донор. Четыре раза сдавала кровь: как для жены брата. которая в то время рожала. так и «просто так». Почему только 4 раза? — потому что потом переехала в другой город, где не было долгое время прописки — а без неё сдавать кровь нельзя. А потом выяснилось, что с моим зрением мне в принципе нельзя было это делать.
Я помогаю по мере сил и возможностей тем, кто нуждается. Много раз приносила вещи (в том числе и зимние сапоги) в отдел соцзащиты, мы с мамой много вещей в разное время сдавали и в детские дома (через школу), и в рамках акции «собери ребёнка в школу», я помогала материально и своим подругам, когда они родили, а ни денег, ни помощи отцов детей не было, и не знакомым мне женщинам, когда узнавала через других о том, что им требуется помощь — и это не было одноразовой «акцией». У меня даже есть ответное благодарное письмо.
Лучше других я себя не считаю. Но полагаю, что если можно сделать доброе дело или хотя бы не мешать другим его сделать — это сделать надо.
В самой же публикации не было призыва ВЫРАБОТАТЬ критерии — в ней вопрос, чем люди руководствуются, нажимая кнопку «это — недостойная заявка».
Слов нет… Дары посмотрите!!!
МИнусы нужны…
Не берите в голову.)
Я обсуждаю, по какой причине некоторые заявки могут являются недостойными
Когда остаешься один на один с бедой трудно остаться самоуверенной, сильной и т.д. Судить и осуждать легко, сложнее понять. Мать просит не для себя украшения и все такое, для ДЕТЕЙ! Поймите, прошу. В такой ситуации порой просить не ловко, не то что четко и грамотно заполнить заявку…
Мое мнение (исключительно личное и субъективное) — одиноким многодетным матерям, инвалидам, малоимущим — НАДО ПОМОГАТЬ без разговоров, думаю понять это можно только оказавшись на их месте (не дай Бог конечно).
Здоровые и обеспеченные сами себе все купят, правда смешно, когда вполне себе небедная девушка начинает ныть из-за полфлакона духов, но несмешно, когда их желает мать-одиночка — она ведь их еще пять лет не сможет купить себе такой подарок!
Задирание носа и решение «достоин\недостоин» на сайте Добра просто неуместно.
Дарите людям радость и добро, а не строчки из традиций! Но если не хотите помогать, не мешайте это делать другим!
А если кто-то считает, что стал членом Политбюро ДД, то это иллюзия.
Минусуйте меня, не стеснятесь, играйте во власть))
Тут двояко посмотреть можно.
И про власть тоже перестаралась. Есть инструменты самоуправления, народ их и пользует. Некоторые злоупотребляют кнопками и анонимностью кнопок, согласен. Но не все так плохо=).
Кстати, ты телефон просила узнать в пятницу: 6763393, 6764005=)
в этой и в других темах ( не просите у меня ссылки, нет времени весь блогодар перепахивать, на заявления со смыслом — нет ссылок, нечего баламутить — отвечать не буду, не считаю нужным) часто звучит — на фига ей духи, туфли на каблуках и иже с ними, если ей детей кормить нечем… у меня нет слов, честно… с одной стороные те же «ретивые служаки» говорят о том, что нужно держать нос кверху, не опускать руки и всё и все к тебе потянуться, а с другой — просто, получается, гнобят — нечего есть? а с какой стати тогда ты хочешь выглядеть интересно — не имеешь права… как-то так (немного сумбурно, но с утра уже прочувствовала теплое отношение людей от государства — такие же равнодушные, боящиеся запачкать себя сочувствием даже из чувства долга)
Вы хотите делать мир добрее, а женщине с детьми нужна была помощь, так нет же, не то она вам написала… А так глядишь, и она бы что-то не нужное ей выкладывала бы потом. А те, кто не одабривает такие заявки, Богом себя чувствует, Фиг ли, среди говна мы все поэты, среди поэтов мы говно...)))) В жизни то небось эти люди не такие властные)))) А в инете то мы можем людям подосрать… а уж тем более женщине с детьми нуждающейся.
Совсем недавно говорила о том, что все тут такие добрые, всепомогающие. а как выдастся возможность насолить человеку анонимно даже, так мы тут как тут)))
Мне плевать что недостойным посчитают мой коммент
А вот про то, что «МЫ» хотим: «С помощью современных интернет-технологий мы хотим создать повсеместную социальную практику дарения, сделать дарение каждодневным и повседневным поступком… Более того, люди научатся дарить и станут практиковать дарение в своей повседневной жизни — уже за пределами сайта. Нет ни малейших сомнений — если такое произойдет, то мир точно изменится, он неминуемо станет лучше.»
И пожалуйста, не плюйтесь в общественных местах!
Получилось, что Вы таки полазили и таки ознакомились с правилами.
Будет ли их соблюдать «вступивший в ряды» или нет — это его выбор (и результаты своих действий будет пожинать он же), но как минимум человек наделает меньше косяков по незнанию. А ведь, прочитав правила, человек может и не захотеть вступать (ну, не подошло ему что-то в традициях), а так попав сюда без знания сути здесь происходящего, он только потеряет свое время и будет мешать остальным
Расскажите как можно подробнее о себе:
* Кто вы и сколько вам лет
* Чем вы интересуетесь и чем занимаетесь
* Чем вас привлекло наше сообщество
* Откуда вы узнали про Дару~дар
Особенно ценно, если вы расскажете о том, что уже задумали отдать в дар.
Средняя заявка собирается по шаблону:
Очень понравилась идея дарения(добротой/теплотой/щедростью/), хочу сделать мир лучше/добрее/теплее, дома валяется много вещей/штучек/валяных из войлока вомбатов, которые могут пригодиться другим.
Опционально про увиденный на ДД дар и (или) жизненные сложности.
Как правило, в большинстве заявок просьба «рассказать как можно подробнее о себе» игнорируется. Три последних пункта худо-бедно выполняются, это да. Редко, чтобы все три в одной заявке, но таки лучше, чем ничего.
Мне такие заявки кажутся проявлением неуважения к правилам сообщества (или показателем незнания этих правил). Неодобрение заявки заставит автора, как минимум, прочитать правила, а в идеале понять, что они написаны не просто так.
ну а про этот шедевр что скажете?
лучше чтобы тут сидело это?