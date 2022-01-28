Все публикации, в которых упоминается «грамотность»

Меня некоторое время назад начали волновать орфографические (пунктуационные, опечатки и намеренные не беру в счёт) ошибки. Я уважаю русский язык, стараюсь писать грамотно, хотя не всегда это получается, я тоже человек. А ещё люблю «олбанский йезыг». Хотя на нём общаюсь редко и с особыми друзьями. Но когда учительница младших классов, ведущая основные уроки у моей дочери, записала в дневник заметку с двумя ошибками в одном коротком предложении, после чего я была в ступоре, меня заинтересовал ответ общественности: важны ли ошибки народу или не обращать внимание проще, чем поправлять собеседника? Часто встречаю в комментах ошибки типа «коВточка», «попробЫвать», «жЕлет» и т.д.Не претендую на граммар-наци и совершенно не настаиваю, чтобы все срочно писали правильно, но, когда я ошибаюсь и меня поправляют, я «наматываю на ус» и не сержусь. Но есть такие, которые очень на это обижаются.Вот и хочу спросить: важны ли вам ошибки и насколько?*знаю что когда-то были разговоры на эту тему.