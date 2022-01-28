Блогодар
Все публикации, в которых упоминается «грамотность»
Сортировка: по дате последнего комментария
*надеюсь всё же, что меня не забанят — а это сообщение не сочтут «не уместным».
Всем привет!
На самом деле вопрос грамотного написания комментариев, оформления даров и благодарностей — не самый главный в идеологии Дару-Дара, но тем не менее острый и постоянно обсуждаемый.
Уж так надоело читать все эти «коВточки», «пОетки», «приДти» и прочее.
НО! Не сочтите этот пост за рекламу или очередной крик души граммар-нацци о грамотной писанине…
Всем привет!
На самом деле вопрос грамотного написания комментариев, оформления даров и благодарностей — не самый главный в идеологии Дару-Дара, но тем не менее острый и постоянно обсуждаемый.
Уж так надоело читать все эти «коВточки», «пОетки», «приДти» и прочее.
НО! Не сочтите этот пост за рекламу или очередной крик души граммар-нацци о грамотной писанине…
- 05 apr 2013, 08:14
- Комментарии: 48
Предваряя свое небольшое высказывание, хочу заметить: я ничуть не собираюсь никого обидеть, ни на что не намекаю и никогда не ставила себя выше других даровчан.
Итак:
я понимаю, что не всем повезло с отличной школой, да и вообще опечатки случаются, но все же — постарайтесь грамотно оформлять свои дары. это, кстати, очень облегчит их поиск людям, которым они действительно сильно нужны.
А вот 2 самые распространенные ошибки, которые встречаются на дару-даре:
1) слово ДЛИННА в описания одежды неверно. есть существительное — длиНа, означающее измеряемую величину (длина шнура). длиННа же — прилагательное, сокращение от слова «длинная» (длинна дорога до города)
2) в разговорах часто мелькает «блАгодар». если посмотреть, вверху страницы это слово пишется через О — производное от «блОг», а не «блАгодарить»
Итак:
я понимаю, что не всем повезло с отличной школой, да и вообще опечатки случаются, но все же — постарайтесь грамотно оформлять свои дары. это, кстати, очень облегчит их поиск людям, которым они действительно сильно нужны.
А вот 2 самые распространенные ошибки, которые встречаются на дару-даре:
1) слово ДЛИННА в описания одежды неверно. есть существительное — длиНа, означающее измеряемую величину (длина шнура). длиННа же — прилагательное, сокращение от слова «длинная» (длинна дорога до города)
2) в разговорах часто мелькает «блАгодар». если посмотреть, вверху страницы это слово пишется через О — производное от «блОг», а не «блАгодарить»
- 18 jun 2009, 01:20
- Комментарии: 606
Начну с того, что одна из важнейших задач дарудара — чтобы вещи перемещались всегда именно тому человеку, кому они нужнее всего в данный момент.
А для этого нужно, чтобы вещи хорошо искались поиском и чтобы при просмотре ленты даров как можно меньше усилий затрачивалось на листание ленты и на понимание того, что предлагается сейчас в качестве дара.
Постараюсь собрать самые неприятные и грубые небрежности оформления, которые многие допускают и от которых хорошо было бы освободиться. Дополняйте!
А для этого нужно, чтобы вещи хорошо искались поиском и чтобы при просмотре ленты даров как можно меньше усилий затрачивалось на листание ленты и на понимание того, что предлагается сейчас в качестве дара.
Постараюсь собрать самые неприятные и грубые небрежности оформления, которые многие допускают и от которых хорошо было бы освободиться. Дополняйте!
- 26 jun 2009, 18:30
- Комментарии: 182
Новичок?! Прежде чем создавать свою публикацию — внимательно прочитай тут!!!
- 22 jun 2009, 14:57
- Комментарии: 110
Обещанная публикация с полезными ссылками.
Итак, в данной публикации я расскажу о том, где, как и что узнать-найти-попросить помощи в сферах, не относящихся к
миссии ДД. Огромнейшая просьба — я все-таки не гугл, так что дополняйте мой список по возможности.
Итак, в данной публикации я расскажу о том, где, как и что узнать-найти-попросить помощи в сферах, не относящихся к
миссии ДД. Огромнейшая просьба — я все-таки не гугл, так что дополняйте мой список по возможности.
- 19 jan 2011, 06:34
- Комментарии: 43
Возникла вдруг мысль.
Уж коли были в блоге акты массового сумочного эксгибиционизма, парад скриншотов рабочего стола и дешифровка ников, то почему бы в довесок не поделиться интересными закладками в папке «Избранное» в браузере.
Развлекательно-познавательные ресурсы, грамотные «убийцы» времени", хорошие подборки интернет-уроков и просто приятные глазу сайты, которые вы хотите еще кому-то показать. Дабы не захлебнуться в потоках информации, можно ввести ограничение в пять ссылок на одни руки.
Моя лепта:
Уж коли были в блоге акты массового сумочного эксгибиционизма, парад скриншотов рабочего стола и дешифровка ников, то почему бы в довесок не поделиться интересными закладками в папке «Избранное» в браузере.
Развлекательно-познавательные ресурсы, грамотные «убийцы» времени", хорошие подборки интернет-уроков и просто приятные глазу сайты, которые вы хотите еще кому-то показать. Дабы не захлебнуться в потоках информации, можно ввести ограничение в пять ссылок на одни руки.
Моя лепта:
- 24 aug 2009, 00:17
- Комментарии: 260
Меня некоторое время назад начали волновать орфографические (пунктуационные, опечатки и намеренные не беру в счёт) ошибки. Я уважаю русский язык, стараюсь писать грамотно, хотя не всегда это получается, я тоже человек. А ещё люблю «олбанский йезыг». Хотя на нём общаюсь редко и с особыми друзьями. Но когда учительница младших классов, ведущая основные уроки у моей дочери, записала в дневник заметку с двумя ошибками в одном коротком предложении, после чего я была в ступоре, меня заинтересовал ответ общественности: важны ли ошибки народу или не обращать внимание проще, чем поправлять собеседника? Часто встречаю в комментах ошибки типа «коВточка», «попробЫвать», «жЕлет» и т.д.
Не претендую на граммар-наци и совершенно не настаиваю, чтобы все срочно писали правильно, но, когда я ошибаюсь и меня поправляют, я «наматываю на ус» и не сержусь. Но есть такие, которые очень на это обижаются.
Вот и хочу спросить: важны ли вам ошибки и насколько?
*знаю что когда-то были разговоры на эту тему.
Не претендую на граммар-наци и совершенно не настаиваю, чтобы все срочно писали правильно, но, когда я ошибаюсь и меня поправляют, я «наматываю на ус» и не сержусь. Но есть такие, которые очень на это обижаются.
Вот и хочу спросить: важны ли вам ошибки и насколько?
*знаю что когда-то были разговоры на эту тему.
- 13 feb 2014, 19:32
- Комментарии: 242
Текст авторский, идет в моем цикле Записки в Метрополитене (ну точнее когда будет отредактировано, дописано и пр… пойдет там), просьба не копировать и не распространять.
- 07 aug 2009, 00:14
- Комментарии: 42
Люди, давайте все таки постараемся воздерживаться от PR-картинок в видимой части публикаций Блогодара?
Они самопроизвольно то увеличиваются, то уменьшаются, в увеличенном виде они занимают боле (!) одного размера экрана монитора, а в маленьком, тоже всеравно полэкрана занимают. Это раздражает.
- 18 jun 2009, 16:25
- Комментарии: 102