На «Дарударе» мы дарим друг другу свои услуги и вещи, безвозмездно и бесплатно. Узнать больше
Обещано
Miss_Irina

Зубная щетка силиконовая

Зубная щетка силиконовая.
Б/у 1 раз. Покупала из интереса.
Для людей кто по здоровью не могут использовать обычные щетки.
Можно прокипятить пару минут в воде или в соде, как вариант.
Или для технических целей. Я для себя не нашла применения.
Если не дар — удалю.
ОВ — возможна. Я за ОПТ.
  • Опубликовано Дата публикации: 28 aug 2022, 03:54
  • Место Россия (Russia), Москва, Академическая, Университет
  • Истекает Время истечения дара: 26 nov 2022
  • Условие Личная встреча
    Самовывоз
    Общая встреча
Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Я хочу это в дар

Нажав на эту кнопку, вы сообщите дарителю о своем желании, и он сможет выбрать вас среди тех, кто желает его дар.

Желающие этот дар: 2

~Благодарности

Благодарностей пока нет.

~Кому дар обещан

~ Также дарится

~ Также подарено