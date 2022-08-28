Обещано

Зубная щетка силиконовая

Зубная щетка силиконовая.

Б/у 1 раз. Покупала из интереса.

Для людей кто по здоровью не могут использовать обычные щетки.

Можно прокипятить пару минут в воде или в соде, как вариант.

Или для технических целей. Я для себя не нашла применения.

Если не дар — удалю.

ОВ — возможна. Я за ОПТ.