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Обещано
Зубная щетка силиконовая
Зубная щетка силиконовая.
Б/у 1 раз. Покупала из интереса.
Для людей кто по здоровью не могут использовать обычные щетки.
Можно прокипятить пару минут в воде или в соде, как вариант.
Или для технических целей. Я для себя не нашла применения.
Если не дар — удалю.
ОВ — возможна. Я за ОПТ.
Б/у 1 раз. Покупала из интереса.
Для людей кто по здоровью не могут использовать обычные щетки.
Можно прокипятить пару минут в воде или в соде, как вариант.
Или для технических целей. Я для себя не нашла применения.
Если не дар — удалю.
ОВ — возможна. Я за ОПТ.
- Дата публикации: 28 aug 2022, 03:54
- Россия (Russia), Москва, Академическая, Университет
- Время истечения дара: 26 nov 2022
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Личная встреча
Самовывоз
Общая встреча
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~Благодарности
Благодарностей пока нет.
С уважением, Наталья.