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Дарится - дар для многих
DaryaDarya

Генеральная уборка на кухне

Здравствуйте! Как-то раз я уже выкладывала подобный дар, а сейчас решила повторить. Но в этот раз всё немного по-другому.

Очень люблю наводить порядок и чистоту, сделала из этого одну из своих профессий. Для души завела на ютубе канал под названием «Дом быта», где выкладываю разного рода преображения. И я ищу героев для съёмок. Сейчас нужны кухни, требующие уверенной руки и глаза организатора пространств.

Я помогаю хозяйкам справиться с бардаком и грязью. Не осуждаю, не оцениваю. Беру и делаю. В кадре участвую только я, а герой (хозяин кухни) по желанию.

Расскажите о ваших проблемах на кухне, по возможности приложите фото или отправьте их в личные сообщения.

Разбор кухни занимает целый день (объем зависит от размеров кухни и степени запущенности). Движ возможен только в будни. Москва или ближайшее Подмосковье. Вы должны быть единственной хозяйкой кухни, кто принимает решение по ее состоянию и содержанию.

Если остались вопросы — задавайте!
  • Опубликовано Дата публикации: 10 nov 2022, 17:36
  • Место Россия (Russia), Москва, Москва или Подмосковье, Будние дни
  • Истекает Время истечения дара: 08 feb 2023
  • Условие Личная встреча
  • Дар предназначен для многих
  • Svetlana_1983
    Svetlana_1983 3684 10 nov 2022, 17:44
    Очень крутой дар👍🤗
     
    • kmtemp
      kmtemp 81 11 nov 2022, 03:30
      Даритель засчитал комментарий недостойным.
      это не дар а бизнес
      дар если бы без навара на этом dom.daryadarya.ru/cleanandorder за 3500 руб с клиента
       
      • Svetlana_1983
        Svetlana_1983 3684 11 nov 2022, 14:36
        Добрый день, а где здесь бизнес?
        Человек тратит свое время, силы и старания, плюс сама идея замечательная!
        Это один из немногих Даров, где даритель предлагает свои ресурсы))
        Волшебный и необычный дар, кто то будет безумно рад и благодарен Дарье:)

        Константин, будьте, пожалйста внимательнее при ЧТЕНИИ описания Дара, все безвозмездно, здесь априори не может быть что то платное (за деньги)
        Я, конечно, видела все на Ютубе, но Мне почему-то кажется, что это все отдельно, канал Даши не имеет никакого отношения к Дару ~ Дару.

        Пересмотрите публикацию Дара, там даже намека нет на финансовую сторону, если вы об этом думаете/пишите!
         
        • Aleksandr752009
          Aleksandr752009 1265 11 nov 2022, 20:33
          Чувак просто рекламирует сайты Дарьи)) Вы разве не поняли? )) Вы же зашли по ссылке ))
           
          • Svetlana_1983
            Svetlana_1983 3684 11 nov 2022, 20:40
            Там уже давно все отрекламировали, подпищиков много, сама девушка самодостаточная, особо в рекламе не нуждается, дарит с душой)
            А этот взрослый дядька, и пишет в личку какую-то дичь
             
            • Aleksandr752009
              Aleksandr752009 1265 11 nov 2022, 20:41
              Каждый думает то, что хочет думать))
               
              • Svetlana_1983
                Svetlana_1983 3684 11 nov 2022, 21:34
                Вот — вот!!!
                По прежнему считаю, что ДАР замечательный без каких либо вложений)))
                Описание заинтриговало, интересно, до и после, красиво и лаконично на чей то кухни, в чьих-то шкафах))
                Всегда смотрю большую переделку))
                 
      • Svetlana_1983
        Svetlana_1983 3684 11 nov 2022, 17:19
        Прошу Вас, не нужно мне писать в личку и рассказывать какая DaryaDarya жадная и алочная.
        Будьте мужиком, пройдите мимо во избежание конфликтов.
         
  • Odanata
    Odanata 1539 10 nov 2022, 17:45
    Какой крутой дар!!! Сижу теперь думаю: достаточно запущенная у меня кухня или нет :-)
     
  • Tatosha79
    Tatosha79 2602 10 nov 2022, 17:48
    Супер дар!
     
  • Present9
    Present9 59Москва отказавшийся 10 nov 2022, 17:53
    Здравствуйте, Даша!
    Я очень нуждаюсь в Вашем Даре!!! В личку Вам подробно напишу о проблемах своей кухни.
     
  • Afonya70
    Afonya70 939 10 nov 2022, 17:53
    эх, коллега, чуть раньше бы Вы появились… у меня две недели назад было экстремальное преображение у клиентов))))) такого запущенного случая я не видела даже в американских программах про уборку и преображение)))) вот был бы у Вас ХИТ))))))) но теперь там уже все отгенералено)))
    а Дар классный!!!
     
  • svetlanac
    svetlanac 166Вологда желающий 10 nov 2022, 18:14
    Здравствуйте, Даша, супер-дар, смотрю ваш канал, поражаюсь вашей решительности и мастерству преображения окружающего вас пространства, жалею, что не могу воспользоваться вашей помощью. Здоровья и успехов вам!
    С уважением, Светлана.
     
  • panda_60
    panda_60 678Москва отказавшийся 10 nov 2022, 18:16
    Добрый вечер, Даша! Очень нужна помощь в преображении кухни, пожелаю.
     
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 530 даритель 10 nov 2022, 18:57
      Расскажите, пожалуйста, о ваших кухонных проблемах и приложите фотографии.
       
      • kmtemp
        kmtemp 81 11 nov 2022, 02:49
        Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
        ну как дамочка отправит фото? — вы же контакты не дали — тут сайт дардара не доделан что бы так просто передать фото — нужно в мессанжер кидать а тут фигушки что то из медиа отправишь

        даже ссылку на ютьюб не дали — не все умеют грамотно гуглить ваши ЖЖ и прочее

        а ВК не у всех есть, к тому же там идет геноцид за сообщения
        а инстаграмка по сути — в помойку можно выкинуть как и файсбук
         
  • NataliKo
    NataliKo 288 10 nov 2022, 18:30
    Мое искреннее уважение! Вы очень крутая))
     
  • GoodMorning
    GoodMorning 1171 10 nov 2022, 18:50
    Супер здорово!
    Пошла залипать на ваш канал)
     
  • Afonya70
    Afonya70 939 10 nov 2022, 19:00
    Даша, смотрю Вас на телеканале «Домашний» прямо сейчас))))
     
  • coucouchka
    coucouchka 9 10 nov 2022, 21:13
    Даша, замечательный дар!
    К сожалению, я не хозяйка, поэтому не могу воспользоваться таким замечательным даром.
    Будь я хозяйка, порядок бы был и без дара.
    Видела Ваше видео, как Вы производили порядок на кухне. Очень впечатлило)
     
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 530 даритель 11 nov 2022, 10:09
      А что вы имеете ввиду под «не хозяйкой»? Если это съемная квартира – то нет проблем. А если, скажем, вы живёте с родителями в их квартире, то тогда не подходит.
       
  • Julieny
    Julieny 811 10 nov 2022, 21:25
    Даша, какой хороший дар. У меня, к сожалению, уборка на кухне ограничивается наличием свободного времени. А раз его нет, то я, к сожалению, не смогу пожелать и этот дар.
    Хотела только узнать дистанционно, как быстро и без металлической губки отмыть черные пригоревшие пятна в относительно новой духовке. Много мелких пятен. И еще мне бы комодик нужен между раковиной и плитой, чтобы столешницу можно было мочить и внутри него 3 полки и сверху выдвижной ящик для ложек, но времени нет совсем, чтобы где-то его искать. Может посоветуете? И еще вопросик. Зачем делают вентиляцию между котельной и кухней и как все-таки сделать приточную вентиляцию на кухне и при этом не замёрзнуть зимой. И где лучше делать вытяжку: в крышу или в стену? Я даже что-то не пойму, где Ваш канал, как смотреть
    Буду вообщем рада ценным советам.
     
    • kmtemp
      kmtemp 81 11 nov 2022, 03:21
      Сообщники (2) засчитали комментарий недостойным.
      тут ее бизнес на роликах dom.daryadarya.ru/cleanandorder
      а тут ютьючик www.youtube.com/channel/UC3kh72c...
       
    • kmtemp
      kmtemp 81 11 nov 2022, 04:19
      Сообщники (2) засчитали комментарий недостойным.
      Много мелких пятен. — должен помочь крутой ядеренный антижир Bagi типа этого www.wildberries.ru/catalog/80684...

      на счет вытяжки — мне кажется фигня, просто не жарьте много на вонючем масле а варите и на пару и проблем с дымом не будет

      на счет комода — просто закажите у мастеров по кухням или мебельщиков — Вам сделают если деньги есть то любой каприз за лавэ, не проблема — если есть деньги и готовы их «погасить»
       
  • Popugaika
    Popugaika 477Москва отказавшийся 10 nov 2022, 22:58
    Добрый вечер Дарья. Очень нуждаюсь в Вашем двое. Проблемы со швами на полу у плитки, раковина-искусственный камень, фартук у кухни) но смогу принять Вас только через 2 недели, так как ложусь с ребёнком в больницу. Очень нуждаюсь в Вашем даре и помощи. У самой мил не хватает, руки не доходят:( фото не знаю как тут добавить(
     
  • Gabri
    Gabri 522Москва желающий 10 nov 2022, 23:56
    Здравствуйте, Дарья. Очень стыдно, но действительно нужна Ваша помощь.
     
    • DaryaDarya
      DaryaDarya 530 даритель 11 nov 2022, 10:10
      Просить о помощи совсем не стыдно! Я вам сейчас напишу в разговоры.
       
  • kmtemp
    kmtemp 81 11 nov 2022, 02:56
    Сообщники (3) засчитали комментарий недостойным.
    бизнес на дарах делать не красиво, раз блогер и в общий доступ выложить уборку — по мне это стыд на весь инет — не айс и при этом навариваться — атас…

    а как нужно — получить согласие у хозяйки — можно ли кинуть на ютьючик «кухонный бардак» — так было бы благородно… или лучше без «публичной порки»
     
  • NadVik
    NadVik 1648 11 nov 2022, 22:23
    Даша, зашла к Вам на канал и залипла! Как же там все вкусно!!! Пока посмотрела несколько выпусков про дачу и один выпуск про кухню ( обалдела от того, что его героиня Наталья — моя знакомая, мама одноклассника сына). Заказала Шуманит)))) Отправила ссылку на канал подруге.

    В общем, пошла смотреть дальше)))) Спасибо!
     
    • Yulitsa
      Yulitsa 6124 16 nov 2022, 00:43
      Шуманит шикарное средство. Но прочтите инструкцию перед применением. Я им предпочитаю пользоваться в перчатках.
       
  • Alisa777
    Alisa777 1656Москва желающий 12 nov 2022, 00:42
    Дарья, у меня маленькая кухня 6 кв. м, но на ней вещей очень много, которые не помещаются на такой площади. Уборка тоже необходима.
     
  • bella22
    bella22 602 12 nov 2022, 04:54
    Даша, здравствуйте). Ваш энергичность заражает и заряжает). Как схожи наши интересы, ну про что нить оттереть, это прям нервы успокаивает с детства). А дача, перекраска ( Алису знаю)), и все такое. Мелькнула мысль заманить Вас на дачу когда соберём новую кухню, т. К все сейчас по дому раскидано и в буфете напихано и нужно все будет распределить в общем запустить кухню гостинную, шторы повесить, покрывала кинуть на диваны, думаю преображение для ролика получится)). и что то страшновато от одной мысли как сама справлюсь). Кстати фото моего сада есть в профиле, есть опыт подводных камней в освоении участка, самое главное я знаю, что не нужно сажать))))!!!.. Так, что опыт есть… У меня была задача малообслуживаемого сада и могу поделиться… Ведь в питомнике все пихают тую брабант как быстрорастущую, и мало кто предложит Еллоу Рибон, а его хвоя распределена так, что он внутри потом не тухнет. Наверное пора переходить в личку))))).
     
  • AniaStepanova
    AniaStepanova 6Москва желающий 14 nov 2022, 13:46
    Добрый день🌸 у меня большая уютная кухня, но в таком запущении, что ужас😕 и никак руки не дойдут до разбора всего хлама и уборки. Я всё отфографировала. Очень желаю Ваш дар. Куда можно прислать фото?🙏
     
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