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Дарится - дар для многих
Генеральная уборка на кухне
Здравствуйте! Как-то раз я уже выкладывала подобный дар, а сейчас решила повторить. Но в этот раз всё немного по-другому.
Очень люблю наводить порядок и чистоту, сделала из этого одну из своих профессий. Для души завела на ютубе канал под названием «Дом быта», где выкладываю разного рода преображения. И я ищу героев для съёмок. Сейчас нужны кухни, требующие уверенной руки и глаза организатора пространств.
Я помогаю хозяйкам справиться с бардаком и грязью. Не осуждаю, не оцениваю. Беру и делаю. В кадре участвую только я, а герой (хозяин кухни) по желанию.
Расскажите о ваших проблемах на кухне, по возможности приложите фото или отправьте их в личные сообщения.
Разбор кухни занимает целый день (объем зависит от размеров кухни и степени запущенности). Движ возможен только в будни. Москва или ближайшее Подмосковье. Вы должны быть единственной хозяйкой кухни, кто принимает решение по ее состоянию и содержанию.
Если остались вопросы — задавайте!
Очень люблю наводить порядок и чистоту, сделала из этого одну из своих профессий. Для души завела на ютубе канал под названием «Дом быта», где выкладываю разного рода преображения. И я ищу героев для съёмок. Сейчас нужны кухни, требующие уверенной руки и глаза организатора пространств.
Я помогаю хозяйкам справиться с бардаком и грязью. Не осуждаю, не оцениваю. Беру и делаю. В кадре участвую только я, а герой (хозяин кухни) по желанию.
Расскажите о ваших проблемах на кухне, по возможности приложите фото или отправьте их в личные сообщения.
Разбор кухни занимает целый день (объем зависит от размеров кухни и степени запущенности). Движ возможен только в будни. Москва или ближайшее Подмосковье. Вы должны быть единственной хозяйкой кухни, кто принимает решение по ее состоянию и содержанию.
Если остались вопросы — задавайте!
- Дата публикации: 10 nov 2022, 17:36
- Россия (Russia), Москва, Москва или Подмосковье, Будние дни
- Время истечения дара: 08 feb 2023
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Личная встреча
- Дар предназначен для многих
Нажав на эту кнопку, вы сообщите дарителю о своем желании, и он сможет выбрать вас среди тех, кто желает его дар.
дар если бы без навара на этом dom.daryadarya.ru/cleanandorder за 3500 руб с клиента
Человек тратит свое время, силы и старания, плюс сама идея замечательная!
Это один из немногих Даров, где даритель предлагает свои ресурсы))
Волшебный и необычный дар, кто то будет безумно рад и благодарен Дарье:)
Константин, будьте, пожалйста внимательнее при ЧТЕНИИ описания Дара, все безвозмездно, здесь априори не может быть что то платное (за деньги)
Я, конечно, видела все на Ютубе, но Мне почему-то кажется, что это все отдельно, канал Даши не имеет никакого отношения к Дару ~ Дару.
Пересмотрите публикацию Дара, там даже намека нет на финансовую сторону, если вы об этом думаете/пишите!
А этот взрослый дядька, и пишет в личку какую-то дичь
По прежнему считаю, что ДАР замечательный без каких либо вложений)))
Описание заинтриговало, интересно, до и после, красиво и лаконично на чей то кухни, в чьих-то шкафах))
Всегда смотрю большую переделку))
Будьте мужиком, пройдите мимо во избежание конфликтов.
Я очень нуждаюсь в Вашем Даре!!! В личку Вам подробно напишу о проблемах своей кухни.
а Дар классный!!!
С уважением, Светлана.
даже ссылку на ютьюб не дали — не все умеют грамотно гуглить ваши ЖЖ и прочее
а ВК не у всех есть, к тому же там идет геноцид за сообщения
а инстаграмка по сути — в помойку можно выкинуть как и файсбук
Пошла залипать на ваш канал)
К сожалению, я не хозяйка, поэтому не могу воспользоваться таким замечательным даром.
Будь я хозяйка, порядок бы был и без дара.
Видела Ваше видео, как Вы производили порядок на кухне. Очень впечатлило)
Хотела только узнать дистанционно, как быстро и без металлической губки отмыть черные пригоревшие пятна в относительно новой духовке. Много мелких пятен. И еще мне бы комодик нужен между раковиной и плитой, чтобы столешницу можно было мочить и внутри него 3 полки и сверху выдвижной ящик для ложек, но времени нет совсем, чтобы где-то его искать. Может посоветуете? И еще вопросик. Зачем делают вентиляцию между котельной и кухней и как все-таки сделать приточную вентиляцию на кухне и при этом не замёрзнуть зимой. И где лучше делать вытяжку: в крышу или в стену? Я даже что-то не пойму, где Ваш канал, как смотреть
Буду вообщем рада ценным советам.
а тут ютьючик www.youtube.com/channel/UC3kh72c...
на счет вытяжки — мне кажется фигня, просто не жарьте много на вонючем масле а варите и на пару и проблем с дымом не будет
на счет комода — просто закажите у мастеров по кухням или мебельщиков — Вам сделают если деньги есть то любой каприз за лавэ, не проблема — если есть деньги и готовы их «погасить»
а как нужно — получить согласие у хозяйки — можно ли кинуть на ютьючик «кухонный бардак» — так было бы благородно… или лучше без «публичной порки»
В общем, пошла смотреть дальше)))) Спасибо!