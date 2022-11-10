Дарится - дар для многих

Генеральная уборка на кухне

Здравствуйте! Как-то раз я уже выкладывала подобный дар, а сейчас решила повторить. Но в этот раз всё немного по-другому.



Очень люблю наводить порядок и чистоту, сделала из этого одну из своих профессий. Для души завела на ютубе канал под названием «Дом быта», где выкладываю разного рода преображения. И я ищу героев для съёмок. Сейчас нужны кухни, требующие уверенной руки и глаза организатора пространств.



Я помогаю хозяйкам справиться с бардаком и грязью. Не осуждаю, не оцениваю. Беру и делаю. В кадре участвую только я, а герой (хозяин кухни) по желанию.



Расскажите о ваших проблемах на кухне, по возможности приложите фото или отправьте их в личные сообщения.



Разбор кухни занимает целый день (объем зависит от размеров кухни и степени запущенности). Движ возможен только в будни. Москва или ближайшее Подмосковье. Вы должны быть единственной хозяйкой кухни, кто принимает решение по ее состоянию и содержанию.



Если остались вопросы — задавайте!