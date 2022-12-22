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Дарится - дар для многих
Урок игры на ударных.
Давно хотели попробовать себя за барабанами, но не знали где, как и с чего начать? Готов вам помочь! Познакомлю с установкой, поставлю руки, покажу первичные основы – и сыграем первую песню. Захотите продолжить – помогу с выбором школы!
Считаете, что у вас нет чувства ритма, темпа, плохо с координацией? Покажу, что всё у вас есть, а для координации покажу упражнения.
• Всё проходит у меня дома – поэтому время 12:00~21:00 (день и и час выберем вместе).
• Занятие может быть групповое – но тогда каждый посидит за барабанами немного меньше (установка одна).
• С собой можно взять любимую музыку на телефоне или плейере, чтобы попробовать её сыграть.
• Палочки есть, но если вдруг захотите свои прихватить – не вопрос!
Да ну и чаем напою (брать ли что-нибудь к нему или нет – ваш выбор ☺).
Считаете, что у вас нет чувства ритма, темпа, плохо с координацией? Покажу, что всё у вас есть, а для координации покажу упражнения.
• Всё проходит у меня дома – поэтому время 12:00~21:00 (день и и час выберем вместе).
• Занятие может быть групповое – но тогда каждый посидит за барабанами немного меньше (установка одна).
• С собой можно взять любимую музыку на телефоне или плейере, чтобы попробовать её сыграть.
• Палочки есть, но если вдруг захотите свои прихватить – не вопрос!
Да ну и чаем напою (брать ли что-нибудь к нему или нет – ваш выбор ☺).
- Дата публикации: 22 dec 2022, 13:46
- Россия (Russia), Москва, м. Планерная, там рядом (5 мин пешком) - ул. Фомичёвой, время обоюдно удобное.
- Время истечения дара: 22 mar 2023
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Личная встреча
Самовывоз
- Дар предназначен для многих
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А если серьёзно, так установка же электронная (см. фото).