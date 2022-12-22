Дарится - дар для многих

Урок игры на ударных.

Давно хотели попробовать себя за барабанами, но не знали где, как и с чего начать? Готов вам помочь! Познакомлю с установкой, поставлю руки, покажу первичные основы – и сыграем первую песню. Захотите продолжить – помогу с выбором школы!

Считаете, что у вас нет чувства ритма, темпа, плохо с координацией? Покажу, что всё у вас есть, а для координации покажу упражнения.

• Всё проходит у меня дома – поэтому время 12:00~21:00 (день и и час выберем вместе).

• Занятие может быть групповое – но тогда каждый посидит за барабанами немного меньше (установка одна).

• С собой можно взять любимую музыку на телефоне или плейере, чтобы попробовать её сыграть.

• Палочки есть, но если вдруг захотите свои прихватить – не вопрос!

Да ну и чаем напою (брать ли что-нибудь к нему или нет – ваш выбор ☺).