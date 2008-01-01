Пользовательское соглашение

Основные положения

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Политика конфиденциальности

Последнее изменение документа: 02 февраля 2013. Во время использования сервиса дарения (Дару-дар) вы можете заниматься поиском интересующих вас даров, самостоятельно публиковать их, желать дары опубликованные другими людьми, публиковать благодарности к дарам, которые вы получили. Вы также можете участвовать в тематических группах, пользоваться инструментами самоорганизации или быть активным участником коллективной базы знаний. Участвуя, таким образом, в жизни сервиса, вы предоставляете нам данные, которые мы используем для того, что бы сделать процесс дарения по-настоящему удобным, быстрым и приятным. Данная политика конфиденциальности поясняет следующие основные моменты: какие данные мы собираем и зачем;

как мы используем собранные данные;

какие существуют варианты доступа к собранным данным и их изменению/удалению.

Данные, которые мы собираем Мы собираем данные, которые помогают нам делать процесс дарения максимально понятным и прозрачным для всех пользователей, а также развивать наш сервис дальше. Мы собираем данные, которые вы предоставляете самостоятельно. К этим данным относится персональная информация, которую вы указываете в своём профиле. Например такие данные как ваше имя, ваша фотография и аватар, контактный email адрес, номер телефона, почтовый адрес, ваши профили в сторонних сервисах (Google+, Facebook, VKontakte и т.п.), ваш город, регион или страна. Сюда так же относятся данные, которые вы создаёте в процессе использования сервиса. Например публикации даров, благодарности и комментарии к ним. Мы собираем данные, которые создаются автоматически. К этим данным относится информация, которая сохраняется в журналах (логах) на наших серверах или предоставляется вашим браузером или мобильным устройством. Например, ваш IP адрес, информация из файлов cookie, адрес запрашиваемой страницы. Мы также частично сохраняем историю вашей активности использования сервиса. Мы собираем некоторые данные, которые предоставляются сторонними сервисами. К таким данным относится информация, которую могут предоставить сторонние сервисы в процессе взаимодействия с Дару-даром. Например, имя и уникальный идентификатор пользователя в социальной сети (Google+, Facebook, VKontakte и т.п.), идентификатор операции в платёжной системе при совершении благодарственного платежа.

Как мы используем собранные данные Информация, которую мы собираем, позволяет поддерживать и развивать наш сервис. Эта информация также способствует повышению доверия и безопасности Дару-дара и его пользователей. Персональная информация, которую мы собираем, используется для того, чтобы сделать профили сообщников максимально прозрачными друг для друга. Такая информация значительно ускоряет как возможность общения и понимания, так и дарения. Часть этих данных доступна публично, например: имя, аватар, история уже подаренных даров. А часть предназначена для личного использования и пользователь имеет возможность в каждый конкретный момент ограничить доступ к этим данным. Например, личные контактные данные, которые используются при обсуждении встречи между дарителем и одариваемым. Мы так же можем использовать эти данные для связи с вами для решения различных вопросов, которые могут возникнуть в процессе пользования сервисом. Автоматически собираемые данные используются нами для того, что бы улучшать функциональность и повышать общее качество предлагаемого сервиса. Например, зная ваши языковые настройки, мы можем предложить вам использовать сервис на родном языке. Анализ собираемой подобным информации помогает нам лучше понять как используются различные функции, предоставляемые сервисом. Большинство подобной информации собирается и используется обезличенно. Также мы можем использовать эти данные для размещения персонализированной рекламной информации или уведомлений для групп пользователей. Данные, предоставляемые сторонними сервисами, могут использоваться для расширения основных функций сервиса и повышения удобства его использования, а также для повышения надёжности и безопасности. Например, поиск своих друзей при помощи социальных сетей (Google+, Facebook, VKontakte и т.п.), подтверждение проведения благодарственного платежа. Дару-дар является международным сервиcом, поэтому сбор, хранение и обработка данных может происходить в стране отличной от страны пользователя.

Как найти и изменить свои персональные данные У вас всегда есть доступ к своим персональным данным на Дару-даре. Для этого вам необходимо авторизоваться и зайти в свой профиль, кликнув по имени пользователя вверху страницы. При удалении профиля мы удаляем всю персональную информацию о пользователе, которая могла бы однозначно идентифицировать его. Тем не менее, мы можем оставить некоторую сопутствующую информацию об активности этого профиля в рамках сервиса на продолжительное время.

Данные, которые Дару-дар предоставляет третьим лицам Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с Дару-дар, кроме следующих случаев: пользователь самостоятельно дал своё согласие;

для обработки сторонним сервисам, которым мы доверяем;

по требованию законодательства. Мы также можем предоставлять обобщенные обезличенные данные всем пользователям и нашим партнерам, таким как рекламодатели или связанные сайты. Такие данные могут применяться, например, для того, чтобы проиллюстрировать статистику и тенденции использования нашего сервиса.

Безопасность данных Мы стараемся делать всё возможное для того, чтобы обезопасить наших пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения собираемых нами данных. Однако ни различные меры безопасности, ни шифрование данных не могут гарантировано защитить эту информацию от человеческой ошибки или злонамеренной целенаправленной атаки.

Изменения Время от времени наша политика конфиденциальности может изменяться. Все обновления политики конфиденциальности отражаются на этой странице, а о самых значительных мы сообщаем особо (по электронной почте). Кроме того, для удобства пользователей все предыдущие версии этого документа будут сохраняться в архиве.