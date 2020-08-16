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Дарудар 2.0
Fox_coll
1 584
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0
Юлия
Девочка. Родилась 16 февраля. Живёт в городе
Москва
.
Сообщница с 13 jan 2014.
Она привела за собой
6 человек
.
Примет в дар следующие услуги и вещи
Fox_coll
1584
Москва
16 aug 2020, 10:16
Челнок для фриволите советского образца
Хочу челночки для фриволите, которые выпускались в СССР — пластиковые, крупные, самые лучшие! )) Или деревянные))
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Fox_coll
1584
Москва
16 aug 2020, 10:15
Любые монеты 1982 года
Предложить свой дар
Fox_coll
1584
Москва
13 jul 2020, 15:24
Наперстки с лисой
Собираю наперстки с лисами, лисицами и лисятами))
Сейчас в коллекции 11 штук.
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Челнок для фриволите советского образцаХочу челночки для фриволите, которые выпускались в СССР — пластиковые, крупные, самые лучшие! )) Или деревянные))
Любые монеты 1982 года
Наперстки с лисойСобираю наперстки с лисами, лисицами и лисятами))
Сейчас в коллекции 11 штук.