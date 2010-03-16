Ира Череповец Сообщница с 16 mar 2010. Девочка. Родилась 14 may 1982. Живёт в городе 13 человек Её пригласила 254 . Она привела за собой

У меня есть пару срочных и важных дел.Они требуют много сил и времени.Вот сделаю эти дела и вернусь к вам.А пока отдохните от милой леди(меня тобишь).=))))



Всем удачи и любви! Ну, а мне что б все исполнилось… а пока



Меня нет, я ушла гулять в страну «Не имеет значения », там очень уютно и готовят вкусный кофе...



— Ты чего-нибудь хочешь?

— Да, крепкий кофе без сахара, ментоловые сигареты… и чтобы сердце не выдержало(мда… как «оптимистично»)



фото

-я

-далее люди благодаря которым у меня появились морщины, испортился цвет лица и умирало много нервных клеток.(Первый это мой муж Гусев Вячеслав Леонидович «милое создание» жаль я это поняла слишком поздно.Второй мой сожитель с 2005 по 2008год. тож «замечательный»мужчина даже сотрудник милиции Улантиков Владимир