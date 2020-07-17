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Дарудар 2.0
Mikato
1 024
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0
МИКА
Девочка. Родилась 14 августа. Живёт в городе
Москва
.
Сообщница с 17 nov 2011.
Она привела за собой
2 человек
.
Меценат
Профиль подтверждён
Примет в дар следующие услуги и вещи
Mikato
1024
Москва
17 jul 2020, 13:09
Необходимости для особого ребенка
Моему младшему сыну поставлен диагноз аутизм, получили инвалидность. Да, он отличается от остальных малышей, но от этого мы стали только ближе.
На данный момент нам необходимо:
Литература об аутизме;
Пантогам (не в таблетках);
Наушники для мальчика, чтобы уменьшить шумные раздражители (наверное мягкие ему подойдут);
Межполушарные доски лёгкие и сложные;
Специальное утяжеленное одеяло с шариками внутри не больше 5 кг;
Не большие резиновые или пластмассовые фигурки диких лесных животных, и не хватает обычной рыбки;
Наборы карточек pecs 4х4 см;
Рабочие тетради с наклейками;
Миниатюры из магазина Лента «мини-лента», очень удобно было бы учить предметы и продукты (места много не занимают);
Планшет с выходом в интернет для скачивания специальных обучающих приложений и программ, для записи моего голоса и видео с эмоциями. Это не каприз, а необходимость к сожалению, поэтому отнеситесь с пониманием.
Всем здоровья!
Предложить свой дар
Mikato
1024
Москва
17 jul 2020, 13:09
Обмылки
Делаю из них мыло для хозяйственных нужд
Предложить свой дар
Mikato
1024
Москва
17 jul 2020, 11:13
Щавель (семена, свежий)
Очень любим. Будем рады
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© 2008 – 2020 darudar.org
Необходимости для особого ребенкаМоему младшему сыну поставлен диагноз аутизм, получили инвалидность. Да, он отличается от остальных малышей, но от этого мы стали только ближе.
На данный момент нам необходимо:
Литература об аутизме;
Пантогам (не в таблетках);
Наушники для мальчика, чтобы уменьшить шумные раздражители (наверное мягкие ему подойдут);
Межполушарные доски лёгкие и сложные;
Специальное утяжеленное одеяло с шариками внутри не больше 5 кг;
Не большие резиновые или пластмассовые фигурки диких лесных животных, и не хватает обычной рыбки;
Наборы карточек pecs 4х4 см;
Рабочие тетради с наклейками;
Миниатюры из магазина Лента «мини-лента», очень удобно было бы учить предметы и продукты (места много не занимают);
Планшет с выходом в интернет для скачивания специальных обучающих приложений и программ, для записи моего голоса и видео с эмоциями. Это не каприз, а необходимость к сожалению, поэтому отнеситесь с пониманием.
Всем здоровья!
ОбмылкиДелаю из них мыло для хозяйственных нужд
Щавель (семена, свежий)Очень любим. Будем рады