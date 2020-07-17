Mikato

Mikato 1 024

Девочка. Родилась 14 августа. Живёт в городе Москва. Сообщница с 17 nov 2011.
Она привела за собой 2 человек.
Меценат Профиль подтверждён

Примет в дар следующие услуги и вещи

  • Mikato
    Mikato 1024 Москва 17 jul 2020, 13:09

    Необходимости для особого ребенка

    Моему младшему сыну поставлен диагноз аутизм, получили инвалидность. Да, он отличается от остальных малышей, но от этого мы стали только ближе.
    На данный момент нам необходимо:
    Литература об аутизме;
    Пантогам (не в таблетках);
    Наушники для мальчика, чтобы уменьшить шумные раздражители (наверное мягкие ему подойдут);
    Межполушарные доски лёгкие и сложные;
    Специальное утяжеленное одеяло с шариками внутри не больше 5 кг;
    Не большие резиновые или пластмассовые фигурки диких лесных животных, и не хватает обычной рыбки;
    Наборы карточек pecs 4х4 см;
    Рабочие тетради с наклейками;
    Миниатюры из магазина Лента «мини-лента», очень удобно было бы учить предметы и продукты (места много не занимают);
    Планшет с выходом в интернет для скачивания специальных обучающих приложений и программ, для записи моего голоса и видео с эмоциями. Это не каприз, а необходимость к сожалению, поэтому отнеситесь с пониманием.
    Всем здоровья!
  • Mikato
    Mikato 1024 Москва 17 jul 2020, 13:09

    Обмылки

    Делаю из них мыло для хозяйственных нужд
  • Mikato
    Mikato 1024 Москва 17 jul 2020, 11:13

    Щавель (семена, свежий)

    Очень любим. Будем рады
Все её желания