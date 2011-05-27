Ирина
Летом на ОВ не планирую до отября.
ДРУЗЬЯ МОИ, я сожалею, но мне окончательно противопоказана работа за компьютером, так что общаться буду по минимуму — отдать, пожелать. Увы, ни разговоры, ни комменты, ни беседы. Нельзя!
РОВНО ЧЕТЫРЕ ГОДА как я НА ДАРУДАРЕ будет в июле 2013!!!
И получила статус московской пенсионерки… в октябре 2012г…
Сейчас на ТИМИРЯЗЕВСКОЙ, 5 мин. пешком, выход к МОНОРЕЛЬСЕ. Перед выездом звоните, если ухожу, то дар внизу оставляю у консъержки, она передаёт.
За свою долгую жизнь я приобрела неимоверное количество навыков и специальностей.
Дорогие единомышленники. Мы выросли на принципе взаимовыручки- в одной коляске вырастили 7 детей из 5 семей. а детские вещи передавали друг другу во всем 45-квартирном доме. Пока были силы и здоровье я старалась зарабатывать, чтобы моя дочка никому не завидовала.
За всю свою семью сижу я… в И-нете.
У меня УЖЕ ТРИ внучки, 2 дочкины и племяшкина, погодки, что-то бывает нужным родственникам и подругам.
Что касается даров. которые желаю я — всегда стараюсь забирать побыстрее. Никого не подвожу, не опаздываю — советская многолетняя закалка.
Сейчас нужны для детсада канцтовары, развивалки, пластилин, фломастеры, альбомы, новый рюкзак через несколько лет в школу, компьютер детский и т.п. книжки и всё для школы.
С годами меняются вкусы, стал нравиться хрусталь, картины, вещи для украшения интерьера, бусы, камни…
Дочке нужен компьютер или хотя бы системный блок.
Хоть наш сайт не литературный, размещаю свое стихотворение -это моя песня, у меня их пока пять, остальные стихи ждут когда станут песнями и улетят в народ, на
моем сайте. www.infil157.narod.ru или на ютубе наберите Ирина Филатова
НЕ СТРЕЛЯЙТЕСЬ СГОРЯЧА-
\привет-совет от Ильича\
Когда загонит жизнь в тупик,
Будь даже ты Атлантом,
Да вот трудиться не привык,
Не награжден талантом,
Любовь прошла и денег нет,
На целый свет обида,
А под рукою пистолет-
Приятель суициада.
И навсегда утрачен смысл
Тебе коптить планету,
И мысль уйти, как банный лист
Приклеилась к рассвету,
Но есть простая суть вещей,
Скажи своей печали-
«Таких нет в мире крепостей,
Чтоб русские не взяли»…
А если ты-нерусский, брат,
Но родом из советских,
Подходит и тебе расклад
Тех установок детских-
НЕ ЖДИ.НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ
И никогда не хнычь,
Иди всегда своим путем…
«Как завещал Ильич»
Иди, попробуй помоги
Кому в сто раз труднее,
Кого заклятые враги
И те порой жалеют,
Кому не повезло совсем
В безумствующем мире
Ты вспомни про безвинных всех,
«Замоченных в сортире».
Свет доброты в слепых глазах
Тебе упрек и встряска,
Игра в футбол на костылях
И марафон в колясках,
А ты-двуногий. не горбун,
Не карлик. не калека,
Ты просто проиграл борьбу
За званье Человека.
Хоть доползи до тех ребят,
Покрепче зубы стисни
И инвалиды заразят
Своею жаждой жизни.
ПУСТЬ ОБНОВИТСЯ МИР ЗЕМНОЙ,
МИР, ХАРКАЮЩИЙ КРОВЬЮ,
ТВОЕЙ СПАСЕННЫЙ ДОБРОТОЙ,
ТЕРПЕНЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ!!!
Мой профиль на ютубе http://www.youtube.com/user/Tetjira
Дети начали собирать монеты и боны, я сначала включилась в процесс, а потом оказалось дома у мамы коробочка с монетами СССР и 90-х, а подобных монет из обращения хватит ещё на несколько поколений нумизматов…
ДРУЗЬЯ МОИ, я сожалею, но мне окончательно противопоказана работа за компьютером, так что общаться буду по минимуму — отдать, пожелать. Увы, ни разговоры, ни комменты, ни беседы. Нельзя!
РОВНО ЧЕТЫРЕ ГОДА как я НА ДАРУДАРЕ будет в июле 2013!!!
И получила статус московской пенсионерки… в октябре 2012г…
Сейчас на ТИМИРЯЗЕВСКОЙ, 5 мин. пешком, выход к МОНОРЕЛЬСЕ. Перед выездом звоните, если ухожу, то дар внизу оставляю у консъержки, она передаёт.
За свою долгую жизнь я приобрела неимоверное количество навыков и специальностей.
Дорогие единомышленники. Мы выросли на принципе взаимовыручки- в одной коляске вырастили 7 детей из 5 семей. а детские вещи передавали друг другу во всем 45-квартирном доме. Пока были силы и здоровье я старалась зарабатывать, чтобы моя дочка никому не завидовала.
За всю свою семью сижу я… в И-нете.
У меня УЖЕ ТРИ внучки, 2 дочкины и племяшкина, погодки, что-то бывает нужным родственникам и подругам.
Что касается даров. которые желаю я — всегда стараюсь забирать побыстрее. Никого не подвожу, не опаздываю — советская многолетняя закалка.
Сейчас нужны для детсада канцтовары, развивалки, пластилин, фломастеры, альбомы, новый рюкзак через несколько лет в школу, компьютер детский и т.п. книжки и всё для школы.
С годами меняются вкусы, стал нравиться хрусталь, картины, вещи для украшения интерьера, бусы, камни…
Дочке нужен компьютер или хотя бы системный блок.
Хоть наш сайт не литературный, размещаю свое стихотворение -это моя песня, у меня их пока пять, остальные стихи ждут когда станут песнями и улетят в народ, на
моем сайте. www.infil157.narod.ru или на ютубе наберите Ирина Филатова
НЕ СТРЕЛЯЙТЕСЬ СГОРЯЧА-
\привет-совет от Ильича\
Когда загонит жизнь в тупик,
Будь даже ты Атлантом,
Да вот трудиться не привык,
Не награжден талантом,
Любовь прошла и денег нет,
На целый свет обида,
А под рукою пистолет-
Приятель суициада.
И навсегда утрачен смысл
Тебе коптить планету,
И мысль уйти, как банный лист
Приклеилась к рассвету,
Но есть простая суть вещей,
Скажи своей печали-
«Таких нет в мире крепостей,
Чтоб русские не взяли»…
А если ты-нерусский, брат,
Но родом из советских,
Подходит и тебе расклад
Тех установок детских-
НЕ ЖДИ.НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ
И никогда не хнычь,
Иди всегда своим путем…
«Как завещал Ильич»
Иди, попробуй помоги
Кому в сто раз труднее,
Кого заклятые враги
И те порой жалеют,
Кому не повезло совсем
В безумствующем мире
Ты вспомни про безвинных всех,
«Замоченных в сортире».
Свет доброты в слепых глазах
Тебе упрек и встряска,
Игра в футбол на костылях
И марафон в колясках,
А ты-двуногий. не горбун,
Не карлик. не калека,
Ты просто проиграл борьбу
За званье Человека.
Хоть доползи до тех ребят,
Покрепче зубы стисни
И инвалиды заразят
Своею жаждой жизни.
ПУСТЬ ОБНОВИТСЯ МИР ЗЕМНОЙ,
МИР, ХАРКАЮЩИЙ КРОВЬЮ,
ТВОЕЙ СПАСЕННЫЙ ДОБРОТОЙ,
ТЕРПЕНЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ!!!
Мой профиль на ютубе http://www.youtube.com/user/Tetjira
Дети начали собирать монеты и боны, я сначала включилась в процесс, а потом оказалось дома у мамы коробочка с монетами СССР и 90-х, а подобных монет из обращения хватит ещё на несколько поколений нумизматов…