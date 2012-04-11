Sayna

Sayna 68

Девочка. Живёт в городе Москва. Сообщница с 20 mar 2010.
Её пригласила alya-lya 102. Она пока никого не пригласила.
Мой ник читается как Сайна.

Люблю рисовать, вышивать. Вкусно готовлю. Очень люблю музыку, от нее просто летаю)))
Радуюсь жизни и стараюсь дарить позитив. Люблю общаться.

Дару-дар поражает меня количество добрых и позитивных людей, несущих свет и тепло в этом мире. Начинаешь и вправду верить, что добро всегда побеждает, а чудеса случаются не так уж редко.

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О ПОЛИТИКЕ ДАРЕНИЯ:

ПОЖАЛУЙСТА, забирайте обещанное в течение двух недель.
Если что-то случилось и Вы не можете забрать дар в указанные сроки — пишите, скорее я пойду Вам навстречу.
Если Вам дар обещан, что надо не благодарить (не за что еще), а лучше внятно напишите где и когда планируете забрать (если это пишется, когда желают дар — вообще идеально).
Самовывоз — это самовывоз от подъезда.
В благодарности мне хватит простого «спасибо, получил», хотя очень радуюсь длинным благодарностям с фото.
Прошу не переживать, если я Вам не обещала дар — это не значит, что Вы мне не понравились, просто так сложилось. И я верю, что именно Ваш дар ещё придёт к Вам.
Обычно прошу забирать самовывозом, если хорошая погода и есть время, то могу подойти к метро.
Не очень тяжёлые дары иногда могу передать в Москве, но не всегда есть возможность.
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Любите и будьте любимы! Пусть Вас окутает тепло и счастье!

ОП с Москвой darudar.org/daronomics/moskva/po...

Омар Хайям

Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Дай хлеба одному — на век запомнит,
Другому жизнь пожертвуй — не поймёт.

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Кто битым жизнью был, тот большего добьется.
Пуд соли съевший, выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет…

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