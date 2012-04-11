Sayna
Мой ник читается как Сайна.
Люблю рисовать, вышивать. Вкусно готовлю. Очень люблю музыку, от нее просто летаю)))
Радуюсь жизни и стараюсь дарить позитив. Люблю общаться.
Дару-дар поражает меня количество добрых и позитивных людей, несущих свет и тепло в этом мире. Начинаешь и вправду верить, что добро всегда побеждает, а чудеса случаются не так уж редко.
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О ПОЛИТИКЕ ДАРЕНИЯ:
ПОЖАЛУЙСТА, забирайте обещанное в течение двух недель.
Если что-то случилось и Вы не можете забрать дар в указанные сроки — пишите, скорее я пойду Вам навстречу.
Если Вам дар обещан, что надо не благодарить (не за что еще), а лучше внятно напишите где и когда планируете забрать (если это пишется, когда желают дар — вообще идеально).
Самовывоз — это самовывоз от подъезда.
В благодарности мне хватит простого «спасибо, получил», хотя очень радуюсь длинным благодарностям с фото.
Прошу не переживать, если я Вам не обещала дар — это не значит, что Вы мне не понравились, просто так сложилось. И я верю, что именно Ваш дар ещё придёт к Вам.
Обычно прошу забирать самовывозом, если хорошая погода и есть время, то могу подойти к метро.
Не очень тяжёлые дары иногда могу передать в Москве, но не всегда есть возможность.
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Любите и будьте любимы! Пусть Вас окутает тепло и счастье!
ОП с Москвой darudar.org/daronomics/moskva/po...
Омар Хайям
Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Дай хлеба одному — на век запомнит,
Другому жизнь пожертвуй — не поймёт.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Кто битым жизнью был, тот большего добьется.
Пуд соли съевший, выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет…
Люблю рисовать, вышивать. Вкусно готовлю. Очень люблю музыку, от нее просто летаю)))
Радуюсь жизни и стараюсь дарить позитив. Люблю общаться.
Дару-дар поражает меня количество добрых и позитивных людей, несущих свет и тепло в этом мире. Начинаешь и вправду верить, что добро всегда побеждает, а чудеса случаются не так уж редко.
____________________________________________________________________
О ПОЛИТИКЕ ДАРЕНИЯ:
ПОЖАЛУЙСТА, забирайте обещанное в течение двух недель.
Если что-то случилось и Вы не можете забрать дар в указанные сроки — пишите, скорее я пойду Вам навстречу.
Если Вам дар обещан, что надо не благодарить (не за что еще), а лучше внятно напишите где и когда планируете забрать (если это пишется, когда желают дар — вообще идеально).
Самовывоз — это самовывоз от подъезда.
В благодарности мне хватит простого «спасибо, получил», хотя очень радуюсь длинным благодарностям с фото.
Прошу не переживать, если я Вам не обещала дар — это не значит, что Вы мне не понравились, просто так сложилось. И я верю, что именно Ваш дар ещё придёт к Вам.
Обычно прошу забирать самовывозом, если хорошая погода и есть время, то могу подойти к метро.
Не очень тяжёлые дары иногда могу передать в Москве, но не всегда есть возможность.
____________________________________________________________________
Любите и будьте любимы! Пусть Вас окутает тепло и счастье!
ОП с Москвой darudar.org/daronomics/moskva/po...
Омар Хайям
Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Дай хлеба одному — на век запомнит,
Другому жизнь пожертвуй — не поймёт.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Кто битым жизнью был, тот большего добьется.
Пуд соли съевший, выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет…