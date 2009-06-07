Войти на сайт
Зарегистрироваться
beta
Дары
Желания
Благодарности
Группы
Города
Ещё
Вопросы и ответы
Акции
Блогодар
Помочь проекту
Телеграм чат
kiter
269
Её дары
Дарится ей
Нравится
Благодарности
Группы
Акции
Блогодар
Контакты
Отзывы
2
0
Вероника
Девочка. Родилась 18 oct 1983. Живёт в городе
Москва
.
Сообщница с 07 jun 2009.
Её пригласил
baldahin
32
. Она пока никого не пригласила.
Русский
English (US)
English (UK)
Українська
Беларуская
Polski
Français
Переводы
Что такое Дарудар
Вопросы и ответы
Блог разработчиков
Cоглашение
Размещение рекламы
Статистика сайта
Связаться с нами
Вакансии
Анонимные Деды Морозы
Магазин сувениров
Почтовые открытки
Подарки компаний
Блогодар
Акции
© 2008 – 2025 darudar.org